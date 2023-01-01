佛滅度後棺斂葬送經(一名比丘師經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛滅度後棺斂葬送經(一名比丘師經)

失譯人名今附西晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附西晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，眾祐遊於華氏國。阿難以人定時，白眾祐言：「眾祐滅訖之後，棺斂尊身其禮云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，眾祐遊於華氏國。阿難以人定時，白眾祐言：「眾祐滅訖之後，棺斂尊身其禮云何？」

眾祐曰：「且自憂身，無憂佛也。吾滅度後，當有梵志、理家盡禮葬送。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾祐曰：「且自憂身，無憂佛也。吾滅度後，當有梵志、理家盡禮葬送。」

阿難言：「其禮云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「其禮云何？」

眾祐曰：「如飛行皇帝送喪之儀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾祐曰：「如飛行皇帝送喪之儀。」

重曰：「願聞儀則。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重曰：「願聞儀則。」

眾祐曰：「聖帝崩時，以劫波育㲲千張纏身，香澤灌上令澤下徹；以香𧂐身，上下四面使其齊同；放火闍維，撿骨，香汁洗，盛以金甕。石為㽃瓳——縱廣三尺，厚一尺——四邊上下各安一枚，金甕置中。跱剎懸繒，具供所應，起土為塔，華香供養。佛當踰彼。所以然者，吾自無數劫，以四等弘慈，行六度無極，經緯十方拯濟群生，功德隆赫，成斯如來、無所著、正真道、最正覺、道法御、天人師，至尊難齊。各以把土供養塔者，其福無量。末世穢濁，民有顛沛之命，財有五家之分。吾以是故，留舍利并鉢以穰世顛沛之禍，安祐眾生。為宗廟像令民覩，則沙門以經導化未聞，令生者永去牢獄之酷、死者免三塗之罪，必獲昇天。若為佛廟，當令踰彼矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾祐曰：「聖帝崩時，以劫波育㲲千張纏身，香澤灌上令澤下徹；以香𧂐身，上下四面使其齊同；放火闍維，撿骨，香汁洗，盛以金甕。石為㽃瓳——縱廣三尺，厚一尺——四邊上下各安一枚，金甕置中。跱剎懸繒，具供所應，起土為塔，華香供養。佛當踰彼。所以然者，吾自無數劫，以四等弘慈，行六度無極，經緯十方拯濟群生，功德隆赫，成斯如來、無所著、正真道、最正覺、道法御、天人師，至尊難齊。各以把土供養塔者，其福無量。末世穢濁，民有顛沛之命，財有五家之分。吾以是故，留舍利并鉢以穰世顛沛之禍，安祐眾生。為宗廟像令民覩，則沙門以經導化未聞，令生者永去牢獄之酷、死者免三塗之罪，必獲昇天。若為佛廟，當令踰彼矣。」

阿難言：「鉢當如之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「鉢當如之？」

佛言：「吾鉢者，四天大王之所獻也，合四以為一。佛所食器，群生慎無以食矣。滅度之後，諸國諍之，民心邪荒、賤命貴婬、背孝尊妖。鉢當變化現五色光，飛行昇降，開化民心。黎庶覩之，追存佛德，去愚即明，順用正教，皆興廟寺，旌表佛德。轉當東遊，所歷諸國凶疫消歇、君臣康休、穀帛豐穰、欣懌無患，終遠三塗，皆獲生天。極東國王仁而有明，鉢當翔彼。王崩之後，其嗣婬荒，廢真從邪；民心亦爾，覩鉢無肅敬之禮。天、龍見之，悲喜迎鉢還海供奉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「吾鉢者，四天大王之所獻也，合四以為一。佛所食器，群生慎無以食矣。滅度之後，諸國諍之，民心邪荒、賤命貴婬、背孝尊妖。鉢當變化現五色光，飛行昇降，開化民心。黎庶覩之，追存佛德，去愚即明，順用正教，皆興廟寺，旌表佛德。轉當東遊，所歷諸國凶疫消歇、君臣康休、穀帛豐穰、欣懌無患，終遠三塗，皆獲生天。極東國王仁而有明，鉢當翔彼。王崩之後，其嗣婬荒，廢真從邪；民心亦爾，覩鉢無肅敬之禮。天、龍見之，悲喜迎鉢還海供奉。

「王亡尊鉢，憂忿交胸，布告諸國，購鉢千金。連年募之，令出首尾。民貪重賞，遍索不得。時有賤人，其名曰師，偽作比丘，饕餮酒食，妻居育子。當醉提兒詣宮門言：『吾知鉢處。』王聞大喜，請沙門入，曰：『鉢所在乎？』對曰：『先以金來。』王賜金千斤。師曰：『唯沙門當盜之耳。』即下書考推諸沙門，其毒酷烈，臣民覩之靡不怨王。王曰：『爾為誰沙門乎？』答曰：『吾師事佛。』王曰：『佛有何戒耶？』師曰：『有二百五十戒。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王亡尊鉢，憂忿交胸，布告諸國，購鉢千金。連年募之，令出首尾。民貪重賞，遍索不得。時有賤人，其名曰師，偽作比丘，饕餮酒食，妻居育子。當醉提兒詣宮門言：『吾知鉢處。』王聞大喜，請沙門入，曰：『鉢所在乎？』對曰：『先以金來。』王賜金千斤。師曰：『唯沙門當盜之耳。』即下書考推諸沙門，其毒酷烈，臣民覩之靡不怨王。王曰：『爾為誰沙門乎？』答曰：『吾師事佛。』王曰：『佛有何戒耶？』師曰：『有二百五十戒。』

「王曰：『首戒云何？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『首戒云何？』

「答曰：『第一當遵慈。仁普惠恩及群生，視天下群生身命若己身命；慈濟悲愍，恕己安彼，道喜開化，護彼若身；潤逮草木，無虛杌絕也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「答曰：『第一當遵慈。仁普惠恩及群生，視天下群生身命若己身命；慈濟悲愍，恕己安彼，道喜開化，護彼若身；潤逮草木，無虛杌絕也。』

「王曰：『善哉！佛之仁化懷天裹地，何生不賴焉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『善哉！佛之仁化懷天裹地，何生不賴焉？

「『二當遵清。無積穢寶，尊榮國土，非有無篡；草芥之屬，非惠不取。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『二當遵清。無積穢寶，尊榮國土，非有無篡；草芥之屬，非惠不取。』

「王曰：『善哉！斯可謂清白者也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『善哉！斯可謂清白者也。』

「『三當遵貞。心無存婬、口無言調，偽聲邪色一不視聽；覩彼婦人，以母、以姊、以妹、以女。寧就燔身，無為婬亂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『三當遵貞。心無存婬、口無言調，偽聲邪色一不視聽；覩彼婦人，以母、以姊、以妹、以女。寧就燔身，無為婬亂。』

「王曰：『善哉！摸真景淨，佛化為首矣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『善哉！摸真景淨，佛化為首矣。』

「『四當慎言。無兩舌、惡罵、妄言、綺語、前譽後毀、證入無辜、蠱道鬼妖、厭禱呪咀。寧就吞炭，不出毒聲也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『四當慎言。無兩舌、惡罵、妄言、綺語、前譽後毀、證入無辜、蠱道鬼妖、厭禱呪咀。寧就吞炭，不出毒聲也。』

「王曰：『善哉佛化！惴惴慓慓，慎言乃如茲乎。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『善哉佛化！惴惴慓慓，慎言乃如茲乎。』

「『五當絕酒。夫酒者，令君不仁、臣不忠、親不義、子不孝、婦人奢婬，厥失三十有六，亡國破家靡不由茲。寧飲毒而死，不酒亂而生矣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『五當絕酒。夫酒者，令君不仁、臣不忠、親不義、子不孝、婦人奢婬，厥失三十有六，亡國破家靡不由茲。寧飲毒而死，不酒亂而生矣。』

「王曰：『善哉！佛之明化令吞德懷道，滅于眾惡、興于諸善；清淨為身、淡泊為志。經化令仁，而爾教吾令殺；戒云守清淨、無貪，而爾偷金；戒云無婬，而爾畜妻；戒當盡誠，而爾虛譖沙門，云其盜鉢，令吾罪無辜；戒無嗜酒，而爾醉來。外諸沙門有具斯五德為高行者不乎？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『善哉！佛之明化令吞德懷道，滅于眾惡、興于諸善；清淨為身、淡泊為志。經化令仁，而爾教吾令殺；戒云守清淨、無貪，而爾偷金；戒云無婬，而爾畜妻；戒當盡誠，而爾虛譖沙門，云其盜鉢，令吾罪無辜；戒無嗜酒，而爾醉來。外諸沙門有具斯五德為高行者不乎？』

「答曰：『其為凶穢甚於吾矣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「答曰：『其為凶穢甚於吾矣。』

「王問有司：『諸沙門何以為業？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王問有司：『諸沙門何以為業？』

「對曰：『分衛無度，其為眾穢甚於彼師矣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「對曰：『分衛無度，其為眾穢甚於彼師矣。』

「王曰：『佛戒有二百五十，仁過仁儀！清等太素！貞齊虛空！信若四時！明跨日月！緣得斯類篡法服、偷應器、偽為沙門，亂正真乎？一戒不奉，而云二百五十。』勅有司曰：『佛清淨廟，賢聖所宗，非鳥獸之巢窟。逐出穢濁者，無令止佛廟矣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王曰：『佛戒有二百五十，仁過仁儀！清等太素！貞齊虛空！信若四時！明跨日月！緣得斯類篡法服、偷應器、偽為沙門，亂正真乎？一戒不奉，而云二百五十。』勅有司曰：『佛清淨廟，賢聖所宗，非鳥獸之巢窟。逐出穢濁者，無令止佛廟矣。』

「國之君子欲興利廟，惟無快賢處中宣佛神化者，抆淚而止。自斯大道陵遲，神化日衰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「國之君子欲興利廟，惟無快賢處中宣佛神化者，抆淚而止。自斯大道陵遲，神化日衰。」

佛告阿難：「吾雖滅度，後留鉢及舍利，若有賢者肅心奉養，終皆昇天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「吾雖滅度，後留鉢及舍利，若有賢者肅心奉養，終皆昇天。」

阿難言：「千歲之末，鉢現神德變化若茲，豈況無上正真道、最正覺之靈化乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「千歲之末，鉢現神德變化若茲，豈況無上正真道、最正覺之靈化乎？」

佛說經時，天、龍、鬼神、王臣四輩靡不哽咽，稽首而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經時，天、龍、鬼神、王臣四輩靡不哽咽，稽首而去。