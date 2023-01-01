佛語阿難：「灌臘佛者，是福願人之度者，各自減錢寶，割取珍愛，用求度世之福；當給寺然燈、燒香、用作經像；若供養師，施與貧窮，可設齋會。不可貰許，然後不出，此為現世負佛，自是心口所作，當得妄語之罪。所以者何？為佛投槃作禮，以五種香水手自浴佛，師噠嚫呪願，當此之時，天龍鬼神皆明證知，此人出五家財物、侵妻子分用求福利，而反不出，當有五罪入三惡道。何等為五？一者、財物日減，二者、憙忘遺，三者、治生所向無利，四者、入太山地獄中被考治，苦痛難言，五者、後世來生，或作奴婢、牛馬、騾驢、駱駝，或作猪羊。是為五。更罪三惡：一者、為入薜荔中作餓鬼，二者、入禽獸作畜生，三者、泥犁中當更十八地獄，罪不可數。

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