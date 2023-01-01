佛臨涅槃記法住經
唐 玄奘譯1卷CBETA T0390少于一万字 18 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛臨涅槃記法住經
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大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
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如是我聞：
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一時，薄伽梵在拘尸城力士生地娑羅雙林，與無量無數聲聞、菩薩摩訶薩俱，并諸天、人、阿素洛等，一切大眾前後圍繞。時薄伽梵臨般涅槃，愍眾生故，以慈軟音告阿難曰：「吾今不久當般涅槃，一切有為無不悉捨，一切佛事皆已究竟。我已宣說離窟宅法、妙甘露法、最自在法、極安樂法，是法深妙難解難知，不可尋思超尋思境，諸大聖者自內所證。我又三轉無上法輪，其輪威猛具十二相，諸餘沙門或婆羅門、天、魔、梵等，皆無有能如實轉者。我已為諸天人吹大法䗍，擊大法鼓，覺悟長夜無明睡眠。我已為諸天人建大法幢，然大法炬，普照一切除滅暗冥。我已為諸有情作大法橋，為大法船，濟渡一切暴流所溺。我已為諸有情注大法流，降大法雨，一切枯槁皆令潤洽。我已開顯解脫正路，引諸世間迷失道者，若諸有情我應度者皆已度訖，諸未度者皆亦為作得度因緣。我已降伏一切外道；我已摧滅一切邪論；我已傾覆諸魔宮殿；我已破壞一切魔軍，正師子吼作大佛事，圓滿丈夫本所誓願，護持法眼令無毀缺，化諸聲聞，授菩薩記，為未來世無上佛眼，開照世間常無斷絕。阿難！汝等當於如是無上正法勤加護持令不滅沒。阿難！我今更無所作，唯大涅槃是所歸趣。」
一時，薄伽梵在拘尸城力士生地娑羅雙林，與無量無數聲聞、菩薩摩訶薩俱，并諸天、人、阿素洛等，一切大眾前後圍繞。時薄伽梵臨般涅槃，愍眾生故，以慈軟音告阿難曰：「吾今不久當般涅槃，一切有為無不悉捨，一切佛事皆已究竟。我已宣說離窟宅法、妙甘露法、最自在法、極安樂法，是法深妙難解難知，不可尋思超尋思境，諸大聖者自內所證。我又三轉無上法輪，其輪威猛具十二相，諸餘沙門或婆羅門、天、魔、梵等，皆無有能如實轉者。我已為諸天人吹大法䗍，擊大法鼓，覺悟長夜無明睡眠。我已為諸天人建大法幢，然大法炬，普照一切除滅暗冥。我已為諸有情作大法橋，為大法船，濟渡一切暴流所溺。我已為諸有情注大法流，降大法雨，一切枯槁皆令潤洽。我已開顯解脫正路，引諸世間迷失道者，若諸有情我應度者皆已度訖，諸未度者皆亦為作得度因緣。我已降伏一切外道；我已摧滅一切邪論；我已傾覆諸魔宮殿；我已破壞一切魔軍，正師子吼作大佛事，圓滿丈夫本所誓願，護持法眼令無毀缺，化諸聲聞，授菩薩記，為未來世無上佛眼，開照世間常無斷絕。阿難！汝等當於如是無上正法勤加護持令不滅沒。阿難！我今更無所作，唯大涅槃是所歸趣。」
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爾時阿難聞佛語已，悲慕感絕，良久而言：「未審如來為諸有情，三無數劫勤苦所得無上正法，於佛滅後住世幾時饒益天、人、阿素洛等，當漸隱沒？」
爾時阿難聞佛語已，悲慕感絕，良久而言：「未審如來為諸有情，三無數劫勤苦所得無上正法，於佛滅後住世幾時饒益天、人、阿素洛等，當漸隱沒？」
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爾時世尊重以慈音告阿難曰：「諸佛化迹，法皆如是，勿復憂悲。無上正法於我滅後，住世千年饒益天、人、阿素洛等，從是已後漸當隱沒。
爾時世尊重以慈音告阿難曰：「諸佛化迹，法皆如是，勿復憂悲。無上正法於我滅後，住世千年饒益天、人、阿素洛等，從是已後漸當隱沒。
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「阿難！當知我涅槃後第一百年，吾聖教中聖法堅固，我諸弟子聰慧多聞，無畏辯才能伏邪論，具大神力，於諸有情多所饒益；由是義故，天龍歡喜勤加守護，國王大臣、長者居士亦復如是，善識福田，於佛、法、僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎。一百年末，有大國王名阿輸迦，出現於世，具大威力王贍部洲，建窣堵波高廣嚴飾，其數滿足八萬四千，供養吾身所留舍利，令無量眾見聞歡喜，皆樹生天解脫之業。
「阿難！當知我涅槃後第一百年，吾聖教中聖法堅固，我諸弟子聰慧多聞，無畏辯才能伏邪論，具大神力，於諸有情多所饒益；由是義故，天龍歡喜勤加守護，國王大臣、長者居士亦復如是，善識福田，於佛、法、僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎。一百年末，有大國王名阿輸迦，出現於世，具大威力王贍部洲，建窣堵波高廣嚴飾，其數滿足八萬四千，供養吾身所留舍利，令無量眾見聞歡喜，皆樹生天解脫之業。
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「我涅槃後第二百年，吾聖教中寂靜堅固，我諸弟子聰慧多聞，如天人師，具大威德多所饒益；以是義故，天龍歡喜常加守護，國王大臣、長者居士亦復如是，善識福田，於佛、法、僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎。
「我涅槃後第二百年，吾聖教中寂靜堅固，我諸弟子聰慧多聞，如天人師，具大威德多所饒益；以是義故，天龍歡喜常加守護，國王大臣、長者居士亦復如是，善識福田，於佛、法、僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎。
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「我涅槃後第三百年，吾聖教中正行堅固，我諸弟子證慧解脫、俱分解脫，身證見至無量百千，由是多人得聖果故，天龍歡喜常加守護，國王大臣、長者居士亦復如是，善識福田，於佛、法、僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎。
「我涅槃後第三百年，吾聖教中正行堅固，我諸弟子證慧解脫、俱分解脫，身證見至無量百千，由是多人得聖果故，天龍歡喜常加守護，國王大臣、長者居士亦復如是，善識福田，於佛、法、僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎。
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「我涅槃後第四百年，吾聖教中遠離堅固，我諸弟子樂住空閑，勤修寂定；以是義故，天龍歡喜常隨守護，國王大臣、長者居士亦復如是，善識福田，於佛、法、僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎。
「我涅槃後第四百年，吾聖教中遠離堅固，我諸弟子樂住空閑，勤修寂定；以是義故，天龍歡喜常隨守護，國王大臣、長者居士亦復如是，善識福田，於佛、法、僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎。
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「我涅槃後第五百年，吾聖教中法義堅固，我諸弟子愛樂正法，精勤修學論議決擇；由是義故，天龍歡喜常勤守護，國王大臣、長者居士亦復如是，善識福田，於佛、法、僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎。
「我涅槃後第五百年，吾聖教中法義堅固，我諸弟子愛樂正法，精勤修學論議決擇；由是義故，天龍歡喜常勤守護，國王大臣、長者居士亦復如是，善識福田，於佛、法、僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎。
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「我涅槃後第六百年，吾聖教中法教堅固，我諸弟子多於教法精勤誦習，心無厭倦，能多饒益無量有情；以是義故，天龍歡喜勤加守護，國王大臣、長者居士亦復如是，善識福田，於佛、法、僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎，然於義趣多有懷疑。
「我涅槃後第六百年，吾聖教中法教堅固，我諸弟子多於教法精勤誦習，心無厭倦，能多饒益無量有情；以是義故，天龍歡喜勤加守護，國王大臣、長者居士亦復如是，善識福田，於佛、法、僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎，然於義趣多有懷疑。
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「我涅槃後第七百年，吾聖教中利養堅固，天、龍、藥叉、阿素洛等，於佛、法、僧供養恭敬，尊重讚歎，我諸弟子多著利養、恭敬名譽，於增上學——戒、定、慧等——不勤修習。
「我涅槃後第七百年，吾聖教中利養堅固，天、龍、藥叉、阿素洛等，於佛、法、僧供養恭敬，尊重讚歎，我諸弟子多著利養、恭敬名譽，於增上學——戒、定、慧等——不勤修習。
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「我涅槃後第八百年，吾聖教中乖爭堅固，我諸弟子多相嫌嫉，結搆惡人，塵坌訕謗，輕訶持戒，鄙賤多聞，不念『六和』，專思乖爭，見不善巧，不敬師長，不正知住，欺誑諂曲，言詞麁獷如栴茶羅，依附國王、大臣、長者，方便損費三寶財物，結惡朋黨折挫善人。
「我涅槃後第八百年，吾聖教中乖爭堅固，我諸弟子多相嫌嫉，結搆惡人，塵坌訕謗，輕訶持戒，鄙賤多聞，不念『六和』，專思乖爭，見不善巧，不敬師長，不正知住，欺誑諂曲，言詞麁獷如栴茶羅，依附國王、大臣、長者，方便損費三寶財物，結惡朋黨折挫善人。
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「我涅槃後第九百年，吾聖教中事業堅固，我諸弟子多營俗業耕種、商估，通致使命以自存活，於諸如來所制學處慢緩毀犯。
「我涅槃後第九百年，吾聖教中事業堅固，我諸弟子多營俗業耕種、商估，通致使命以自存活，於諸如來所制學處慢緩毀犯。
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「我涅槃後第十百年，吾聖教中戲論堅固，我諸弟子多勤習學種種戲論，捨出世間諸佛正教，所謂契經、應頌、記別、諷誦、自說、緣起、譬喻、本事、本生、方廣、希法及與論義，精勤習誦世間戲論，所謂王論、賊論、戰論、食論、飲論、衣論、乘論、我論、婬論、男論、女論、諸國土論、諸河海論、諸外道論；由樂此等種種戲論，令諸沙門、婆羅門等輕毀退失我之聖教。於我正法毘奈耶中，當有如斯諸惡苾芻、苾芻尼等，不善修習身戒心慧，更相忿爭，謀毀誹謗，耽著妙好種種衣鉢、房舍、敷具，由與諸惡徒黨集會，雖經多年守護淨戒，於須臾頃悉皆毀犯，雖經多年集諸善本，由多憂恚悉皆退失。以是因緣，天龍等眾悲傷懊惱，捨不守護，國王大臣、長者居士於三寶所不生淨信，誹謗輕毀，由是因緣令正法滅。
「我涅槃後第十百年，吾聖教中戲論堅固，我諸弟子多勤習學種種戲論，捨出世間諸佛正教，所謂契經、應頌、記別、諷誦、自說、緣起、譬喻、本事、本生、方廣、希法及與論義，精勤習誦世間戲論，所謂王論、賊論、戰論、食論、飲論、衣論、乘論、我論、婬論、男論、女論、諸國土論、諸河海論、諸外道論；由樂此等種種戲論，令諸沙門、婆羅門等輕毀退失我之聖教。於我正法毘奈耶中，當有如斯諸惡苾芻、苾芻尼等，不善修習身戒心慧，更相忿爭，謀毀誹謗，耽著妙好種種衣鉢、房舍、敷具，由與諸惡徒黨集會，雖經多年守護淨戒，於須臾頃悉皆毀犯，雖經多年集諸善本，由多憂恚悉皆退失。以是因緣，天龍等眾悲傷懊惱，捨不守護，國王大臣、長者居士於三寶所不生淨信，誹謗輕毀，由是因緣令正法滅。
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「從是已後，諸苾芻等造惡轉深，國王大臣、長者居士益不恭敬。三寶餘勢猶未全滅，故於彼時，復有苾芻、苾芻尼等，少欲知足護持禁戒，修行靜慮愛樂多聞，受持如來三藏教法，廣為四眾分別演說，利益安樂無量有情；復有國王大臣、長者及居士等，愛惜正法，於三寶所供養恭敬、尊重讚歎，護持建立無所顧戀。當知皆是不可思議諸菩薩等，以本願力生於此時，護持如來無上正法，與諸有情作大饒益。」
「從是已後，諸苾芻等造惡轉深，國王大臣、長者居士益不恭敬。三寶餘勢猶未全滅，故於彼時，復有苾芻、苾芻尼等，少欲知足護持禁戒，修行靜慮愛樂多聞，受持如來三藏教法，廣為四眾分別演說，利益安樂無量有情；復有國王大臣、長者及居士等，愛惜正法，於三寶所供養恭敬、尊重讚歎，護持建立無所顧戀。當知皆是不可思議諸菩薩等，以本願力生於此時，護持如來無上正法，與諸有情作大饒益。」
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爾時阿難、聲聞、菩薩、天、龍、藥叉、人非人等一切大眾，聞薄伽梵懸記當來法住時分、諸苾芻等行業差別，皆增悲歎，信受奉行。
爾時阿難、聲聞、菩薩、天、龍、藥叉、人非人等一切大眾，聞薄伽梵懸記當來法住時分、諸苾芻等行業差別，皆增悲歎，信受奉行。
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