一時，薄伽梵在拘尸城力士生地娑羅雙林，與無量無數聲聞、菩薩摩訶薩俱，并諸天、人、阿素洛等，一切大眾前後圍繞。時薄伽梵臨般涅槃，愍眾生故，以慈軟音告阿難曰：「吾今不久當般涅槃，一切有為無不悉捨，一切佛事皆已究竟。我已宣說離窟宅法、妙甘露法、最自在法、極安樂法，是法深妙難解難知，不可尋思超尋思境，諸大聖者自內所證。我又三轉無上法輪，其輪威猛具十二相，諸餘沙門或婆羅門、天、魔、梵等，皆無有能如實轉者。我已為諸天人吹大法䗍，擊大法鼓，覺悟長夜無明睡眠。我已為諸天人建大法幢，然大法炬，普照一切除滅暗冥。我已為諸有情作大法橋，為大法船，濟渡一切暴流所溺。我已為諸有情注大法流，降大法雨，一切枯槁皆令潤洽。我已開顯解脫正路，引諸世間迷失道者，若諸有情我應度者皆已度訖，諸未度者皆亦為作得度因緣。我已降伏一切外道；我已摧滅一切邪論；我已傾覆諸魔宮殿；我已破壞一切魔軍，正師子吼作大佛事，圓滿丈夫本所誓願，護持法眼令無毀缺，化諸聲聞，授菩薩記，為未來世無上佛眼，開照世間常無斷絕。阿難！汝等當於如是無上正法勤加護持令不滅沒。阿難！我今更無所作，唯大涅槃是所歸趣。」

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