大方等無想經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等無想經卷第四

北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖譯

大雲初分如來涅槃健度第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分如來涅槃健度第三十六

於是，眾中有大梵王，名曰健行，持諸供具，供養於佛，合掌恭敬，右遶三匝，上昇虛空，高七多羅樹，白佛言：「世尊！大乘經典，凡有幾種三昧總持，所修行道祕蜜之藏，樂說無礙？如來境界國土世間，復有幾種？如來大慈、憐愍一切，故我今日，敢生此問，願二足尊，哀矜宣說。說已，我當頂戴受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，眾中有大梵王，名曰健行，持諸供具，供養於佛，合掌恭敬，右遶三匝，上昇虛空，高七多羅樹，白佛言：「世尊！大乘經典，凡有幾種三昧總持，所修行道祕蜜之藏，樂說無礙？如來境界國土世間，復有幾種？如來大慈、憐愍一切，故我今日，敢生此問，願二足尊，哀矜宣說。說已，我當頂戴受持。」

時，有天子名無盡意，在大眾中，承佛威神，即為梵天而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有天子名無盡意，在大眾中，承佛威神，即為梵天而說偈言：

「善哉大梵王， 問佛真實義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉大梵王， 問佛真實義，

佛當如實答， 廣度諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛當如實答， 廣度諸眾生。

應當至心聽， 恭敬而尊重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當至心聽， 恭敬而尊重，

一一方等經， 恒沙義難解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一方等經， 恒沙義難解。

如來大法王， 廣開闡法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大法王， 廣開闡法界，

佛得總持法， 非二乘所解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛得總持法， 非二乘所解。

「大梵！大乘經義，非惟一種，乃至萬種。假使有人，智如阿難，所得壽命，如恒河沙，不能受持知其義理。復使是人，其舌辯利，數如恒沙，說亦不盡。何以故？是大乘經，其義深邃，不可思議，不可稱量，境界難知，過去未來現在諸佛，說其句義猶不可盡。梵天！譬如醫師，為療病故，所說藥方，亦不能盡。諸佛世尊，亦復如是。梵天！譬如女人，惟有一子，欲令長大，漸令服蘇，諸佛世尊亦復如是。梵天已為眾生興發此問，我當至心聽受其義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大梵！大乘經義，非惟一種，乃至萬種。假使有人，智如阿難，所得壽命，如恒河沙，不能受持知其義理。復使是人，其舌辯利，數如恒沙，說亦不盡。何以故？是大乘經，其義深邃，不可思議，不可稱量，境界難知，過去未來現在諸佛，說其句義猶不可盡。梵天！譬如醫師，為療病故，所說藥方，亦不能盡。諸佛世尊，亦復如是。梵天！譬如女人，惟有一子，欲令長大，漸令服蘇，諸佛世尊亦復如是。梵天已為眾生興發此問，我當至心聽受其義。」

爾時，大雲密藏菩薩白佛言：「世尊！此經中說四百三昧，其義甚深，難可得解，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩白佛言：「世尊！此經中說四百三昧，其義甚深，難可得解，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！如汝所問，欲療眾生雜惡、穢垢，令得忍辱、正信之心，正精進心、念心、定心，欲令未來薄福之人，生福德故，故發此問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！如汝所問，欲療眾生雜惡、穢垢，令得忍辱、正信之心，正精進心、念心、定心，欲令未來薄福之人，生福德故，故發此問。

「善男子！若有國土、城邑、聚落四部之眾，受持、讀誦、書寫、解說如是經者，時旱則雨，雨過則止。善男子！隨有國土，其中眾生受持、讀誦、書寫、解說、聽此經者，當知是人得金剛身。何以故？是經典中，有神呪故。為眾生故，三世諸佛，悉共宣說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有國土、城邑、聚落四部之眾，受持、讀誦、書寫、解說如是經者，時旱則雨，雨過則止。善男子！隨有國土，其中眾生受持、讀誦、書寫、解說、聽此經者，當知是人得金剛身。何以故？是經典中，有神呪故。為眾生故，三世諸佛，悉共宣說：

「郁究隷 牟究隷 頭坻 比頭坻 陀尼羯坻 陀那賴坻 陀那僧塔兮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「郁究隷 牟究隷 頭坻 比頭坻 陀尼羯坻 陀那賴坻 陀那僧塔兮

「若有四眾，讀誦此呪，則為諸佛之所稱讚。若有國土，欲祈雨者，六齋之日，其王應當淨自洗浴，供養三寶，尊重、讚嘆稱龍王名。善男子！四大之性，可令變易；誦持此呪，天不降雨，無有是處。汝先所問四百三昧義，至心諦聽，當為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有四眾，讀誦此呪，則為諸佛之所稱讚。若有國土，欲祈雨者，六齋之日，其王應當淨自洗浴，供養三寶，尊重、讚嘆稱龍王名。善男子！四大之性，可令變易；誦持此呪，天不降雨，無有是處。汝先所問四百三昧義，至心諦聽，當為汝說。

「善男子！此經中，有諸佛菩薩甚深淨水大海三昧，非諸聲聞、緣覺所知，故名甚深；能斷一切生死、渴乏，故名淨水；邊不可得，故名大海；諸佛世尊，同平等故，故名三昧。若有菩薩，具是三昧，則得常樂我淨之身，得多聞海、多聞寶藏，於菩提心，無有動轉，不退佛慧常住之身，無有變易、心無疑礙，不離法雨，常遇三寶，值善知識，成就一切真正福德。善男子！汝當受持如是三昧。持已，則得具足成就無量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此經中，有諸佛菩薩甚深淨水大海三昧，非諸聲聞、緣覺所知，故名甚深；能斷一切生死、渴乏，故名淨水；邊不可得，故名大海；諸佛世尊，同平等故，故名三昧。若有菩薩，具是三昧，則得常樂我淨之身，得多聞海、多聞寶藏，於菩提心，無有動轉，不退佛慧常住之身，無有變易、心無疑礙，不離法雨，常遇三寶，值善知識，成就一切真正福德。善男子！汝當受持如是三昧。持已，則得具足成就無量功德。

「復次，善男子！復有甚深淨水大海所入三昧，無有三昧而能宣說是三昧相，故名甚深；洗濯生死，故名為水；無能得底，故曰大海；得不動身，常樂我淨，故名為入；畢竟故，故名三昧。善男子！若有菩薩，具是三昧，則能變為諸天形像。見事梵者，即作梵像，為破梵事而心不著；見事自在天，作自在天像；見事八臂，作八臂像；見事建馱，作建馱像；見事天母，作天母像；見事鬼者，即作鬼像。雖示如是種種形像，為壞彼見，心實無著。見有屠者，即現屠像，為欲化彼，令不殺生，酒家乃至旃陀羅像，亦復如是；見有博弈、戲笑之處，悉現其像，為斷貧窮。現畜、妻息、奴婢、僕從，而其內心，常修梵行，雖服寶飾，心常清淨。示現服食甘美眾膳，內常法喜，以自充潤。入諸婬舍，為化欲惡、諸不善者。博士、卜噬、鳥鷲之身，乃至一切畜生雜類，亦復現入一切形殘，身不具足，為欲宣說，身過患故；乃至九十五種邪道，隨示其像，破彼見故。示現自身四百四病，為治眾生內外病故；讀誦外書，解種種語。示現奴婢、僕從、男女、老少之像，及示生老病死等像，為欲調伏諸眾生故。能解一切鳥獸等語，現作香、華、藥草、果蓏。或示王身、王子、大臣、長者身像，或示沙門、婆羅門像，帝釋天王、轉輪聖王、日月等像。所以示現四大天王，為欲擁護四天下故。示現諸佛自在神通，終不畢竟入於涅槃。變作眾色，不壞色性。雖得往生諸佛淨土，終不分別國土之相。獲得諸佛甚深三昧，而於法界，無所分別。為人天主，心無憍慢。雖說夢事，不見夢相。外現魔事，實無魔業。行於世間，世法不污，猶如蓮華，處污不染。善男子！如是之果，名為成就甚深大海所入三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！復有甚深淨水大海所入三昧，無有三昧而能宣說是三昧相，故名甚深；洗濯生死，故名為水；無能得底，故曰大海；得不動身，常樂我淨，故名為入；畢竟故，故名三昧。善男子！若有菩薩，具是三昧，則能變為諸天形像。見事梵者，即作梵像，為破梵事而心不著；見事自在天，作自在天像；見事八臂，作八臂像；見事建馱，作建馱像；見事天母，作天母像；見事鬼者，即作鬼像。雖示如是種種形像，為壞彼見，心實無著。見有屠者，即現屠像，為欲化彼，令不殺生，酒家乃至旃陀羅像，亦復如是；見有博弈、戲笑之處，悉現其像，為斷貧窮。現畜、妻息、奴婢、僕從，而其內心，常修梵行，雖服寶飾，心常清淨。示現服食甘美眾膳，內常法喜，以自充潤。入諸婬舍，為化欲惡、諸不善者。博士、卜噬、鳥鷲之身，乃至一切畜生雜類，亦復現入一切形殘，身不具足，為欲宣說，身過患故；乃至九十五種邪道，隨示其像，破彼見故。示現自身四百四病，為治眾生內外病故；讀誦外書，解種種語。示現奴婢、僕從、男女、老少之像，及示生老病死等像，為欲調伏諸眾生故。能解一切鳥獸等語，現作香、華、藥草、果蓏。或示王身、王子、大臣、長者身像，或示沙門、婆羅門像，帝釋天王、轉輪聖王、日月等像。所以示現四大天王，為欲擁護四天下故。示現諸佛自在神通，終不畢竟入於涅槃。變作眾色，不壞色性。雖得往生諸佛淨土，終不分別國土之相。獲得諸佛甚深三昧，而於法界，無所分別。為人天主，心無憍慢。雖說夢事，不見夢相。外現魔事，實無魔業。行於世間，世法不污，猶如蓮華，處污不染。善男子！如是之果，名為成就甚深大海所入三昧。」

爾時，眾中有婆羅門，名曰善德，白佛言：「世尊！如來之法，甚深祕密，為諸眾生，分別演說。而是薄福、鈍根、愚癡提婆達多，不聽不受，不知恩分，純與六群弊惡比丘，同其所行，增長地獄，出佛身血，破壞眾僧。生於釋種，增長憍慢，實非人類，強名為人，察其行迹，畜生無別。復從無量阿僧祇世，常於如來生惡逆心，其有施者，無有果報，自所修善，亦不成就，如尼乾子等無差別。尼乾子說無受、無施，提婆達多，亦復如是，真是魔黨，非佛眷屬。何以故？常於如來，起害心故。雖名沙門，無沙門義。猶如袈裟裹覆利刀，實是禿人，名為無命，所有徒眾，亦復如是。實非世尊，作世尊想。世尊如來，若是一切智者，何故聽此弊惡之人，出家剃髮，受具足戒？如來所說，普令眾生生於善根，是人何故獨不得生？如來慈哀，常以樂說，為諸眾生，廣宣正法，聞者蒙潤，善根開敷。提婆達多，何故不得預斯利益？如來性淨、身淨、心淨、眷屬應淨，何故眾中，而有此輩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有婆羅門，名曰善德，白佛言：「世尊！如來之法，甚深祕密，為諸眾生，分別演說。而是薄福、鈍根、愚癡提婆達多，不聽不受，不知恩分，純與六群弊惡比丘，同其所行，增長地獄，出佛身血，破壞眾僧。生於釋種，增長憍慢，實非人類，強名為人，察其行迹，畜生無別。復從無量阿僧祇世，常於如來生惡逆心，其有施者，無有果報，自所修善，亦不成就，如尼乾子等無差別。尼乾子說無受、無施，提婆達多，亦復如是，真是魔黨，非佛眷屬。何以故？常於如來，起害心故。雖名沙門，無沙門義。猶如袈裟裹覆利刀，實是禿人，名為無命，所有徒眾，亦復如是。實非世尊，作世尊想。世尊如來，若是一切智者，何故聽此弊惡之人，出家剃髮，受具足戒？如來所說，普令眾生生於善根，是人何故獨不得生？如來慈哀，常以樂說，為諸眾生，廣宣正法，聞者蒙潤，善根開敷。提婆達多，何故不得預斯利益？如來性淨、身淨、心淨、眷屬應淨，何故眾中，而有此輩？」

爾時，大雲密藏菩薩，承佛神力，語善德言：「善哉善哉！大婆羅門、一切聲聞、辟支佛等，於是事中，都不能問；汝今乃能諮問是義。至心諦聽！我當承佛威神、道力，為汝廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩，承佛神力，語善德言：「善哉善哉！大婆羅門、一切聲聞、辟支佛等，於是事中，都不能問；汝今乃能諮問是義。至心諦聽！我當承佛威神、道力，為汝廣說。

「汝不應言提婆達多不知恩分。是人知恩，非不知也。雖與六群，同其所行，不名為惡。提婆達多，不可思議，所修業行，皆同如來。如來業行，即是提婆達多業行。一切眾生，不能開顯如來、世尊真實功德；提婆達多能開示人，令阿僧祇無量眾生，安住善根。如來業行，非地獄種，云何而言提婆達多是地獄人？汝言同於六群所行。汝今當知，六群比丘，實非弊惡，所行之法，亦同佛行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝不應言提婆達多不知恩分。是人知恩，非不知也。雖與六群，同其所行，不名為惡。提婆達多，不可思議，所修業行，皆同如來。如來業行，即是提婆達多業行。一切眾生，不能開顯如來、世尊真實功德；提婆達多能開示人，令阿僧祇無量眾生，安住善根。如來業行，非地獄種，云何而言提婆達多是地獄人？汝言同於六群所行。汝今當知，六群比丘，實非弊惡，所行之法，亦同佛行。

「大婆羅門！如來身血，實無有出，提婆達多亦不能出。若言樹影有出血者，無有是處。如來之身，亦復如是。若言出血，當知即是善權方便、不可思議。大婆羅門！釋迦如來種性，清淨如紺琉璃，所有弟子，無有毀禁。我亦不見，如來弟子有破戒者。如來所說，無上正法，實令聞者，生於善根，非不生也。如來大眾，成就持戒，悉入佛境，徒眾、眷屬，如栴檀林，純以栴檀而為圍遶，不可沮壞，如金剛山，亦不見有能得壞者。有怖畏者，則可破壞；如來弟子，永無憂怖，若無憂怖，云何可壞？不可破壞，如師子群，如來法王，如師子王，純以師子而為眷屬。如是眷屬，難可測度，非是聲聞、緣覺境界，不可毀滅，如灰覆火。如來無上一切智人，若聽剃髮，受具戒者，終無毀禁。一切眾生，皆入如來所知境界，是故如來名一切智。提婆達多，具足如是，不名壞僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大婆羅門！如來身血，實無有出，提婆達多亦不能出。若言樹影有出血者，無有是處。如來之身，亦復如是。若言出血，當知即是善權方便、不可思議。大婆羅門！釋迦如來種性，清淨如紺琉璃，所有弟子，無有毀禁。我亦不見，如來弟子有破戒者。如來所說，無上正法，實令聞者，生於善根，非不生也。如來大眾，成就持戒，悉入佛境，徒眾、眷屬，如栴檀林，純以栴檀而為圍遶，不可沮壞，如金剛山，亦不見有能得壞者。有怖畏者，則可破壞；如來弟子，永無憂怖，若無憂怖，云何可壞？不可破壞，如師子群，如來法王，如師子王，純以師子而為眷屬。如是眷屬，難可測度，非是聲聞、緣覺境界，不可毀滅，如灰覆火。如來無上一切智人，若聽剃髮，受具戒者，終無毀禁。一切眾生，皆入如來所知境界，是故如來名一切智。提婆達多，具足如是，不名壞僧。

「大婆羅門！假使千萬無量諸魔，亦不能壞。若言弊惡提婆達多壞眾僧者，當知即是善方便也，云何而言行同畜生？提婆達多，真實生於釋迦如來淨種姓中，不生畜生。若言釋種作諸惡者，無有是處。提婆達多所行惡行，為欲顯示釋迦如來功德力故。釋種中生名禿人者，亦無是處。提婆達多，善能護持解脫淨戒，云何而言尼乾子耶？有惡欲者乃名惡人，提婆達多心無惡欲，云何而言惡比丘耶？修行如來善方便者，提婆達多即其人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大婆羅門！假使千萬無量諸魔，亦不能壞。若言弊惡提婆達多壞眾僧者，當知即是善方便也，云何而言行同畜生？提婆達多，真實生於釋迦如來淨種姓中，不生畜生。若言釋種作諸惡者，無有是處。提婆達多所行惡行，為欲顯示釋迦如來功德力故。釋種中生名禿人者，亦無是處。提婆達多，善能護持解脫淨戒，云何而言尼乾子耶？有惡欲者乃名惡人，提婆達多心無惡欲，云何而言惡比丘耶？修行如來善方便者，提婆達多即其人也。

「大婆羅門！若有人言：『提婆達多集地獄業。』當知即是菩薩業也！菩薩業者，即是神通，為化眾生，故在地獄，當知實亦不處地獄。譬如二人，道路共行，後各別去，一東一西。若言是人，故和合者，亦無是處；若言如來、提婆達多，相遠離者，亦無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大婆羅門！若有人言：『提婆達多集地獄業。』當知即是菩薩業也！菩薩業者，即是神通，為化眾生，故在地獄，當知實亦不處地獄。譬如二人，道路共行，後各別去，一東一西。若言是人，故和合者，亦無是處；若言如來、提婆達多，相遠離者，亦無是處。

「大婆羅門！有人殺生，造作惡業，法應無量百千世中，地獄受果；有人修善，法應無量百千世中，天上受報。有修善者，地獄受果；行惡之人，天上受報。此乃諸佛如來境界，非諸聲聞、緣覺所知。如來成就無量、微妙、真實功德，云何而言提婆達多能壞佛身？實無量世中，於如來所，生惡逆心，提婆達多實無害心。何以故？是人真實決定，了知善惡報故。知一念惡，無量世中，地獄受報。以是義故，提婆達多，終不造惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大婆羅門！有人殺生，造作惡業，法應無量百千世中，地獄受果；有人修善，法應無量百千世中，天上受報。有修善者，地獄受果；行惡之人，天上受報。此乃諸佛如來境界，非諸聲聞、緣覺所知。如來成就無量、微妙、真實功德，云何而言提婆達多能壞佛身？實無量世中，於如來所，生惡逆心，提婆達多實無害心。何以故？是人真實決定，了知善惡報故。知一念惡，無量世中，地獄受報。以是義故，提婆達多，終不造惡。

「如來已於無量世中，永斷諸惡，云何眾生能於如來起惡心耶？若言：『提婆達多是地獄人。』云何得與如來法王同一種姓？地獄眾生得與如來同眷屬者，亦無是處。若言：『提婆達多，無量世中，造作諸惡，應無量世，地獄受報。』云何得與如來一處？若與如來同一處者，當知是人，非是弊惡。若提婆達多真實惡人，云何得與如來和合？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來已於無量世中，永斷諸惡，云何眾生能於如來起惡心耶？若言：『提婆達多是地獄人。』云何得與如來法王同一種姓？地獄眾生得與如來同眷屬者，亦無是處。若言：『提婆達多，無量世中，造作諸惡，應無量世，地獄受報。』云何得與如來一處？若與如來同一處者，當知是人，非是弊惡。若提婆達多真實惡人，云何得與如來和合？

「如彼二人，東、西路乖，理無和合。提婆達多隨順佛語，聞東則東，不違聖旨，云何當名地獄人耶？若令至東，故違西去，則不得名非地獄人。若言：『提婆達多地獄人』者，是無惡人。所以者何？地者，名人；獄者，名天；往來人天，名地獄人。復次！地者，名常；獄名無相，提婆達多亦常無相，故名地獄。復次！地，名為樂；獄者，名斷；樂斷生死，故名地獄。復次！地者，名善方便；獄，名能說說善方便，故名地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如彼二人，東、西路乖，理無和合。提婆達多隨順佛語，聞東則東，不違聖旨，云何當名地獄人耶？若令至東，故違西去，則不得名非地獄人。若言：『提婆達多地獄人』者，是無惡人。所以者何？地者，名人；獄者，名天；往來人天，名地獄人。復次！地者，名常；獄名無相，提婆達多亦常無相，故名地獄。復次！地，名為樂；獄者，名斷；樂斷生死，故名地獄。復次！地者，名善方便；獄，名能說說善方便，故名地獄。

「大婆羅門！如來世尊有善方便，復能宣說不名地獄，云何得名提婆達多為地獄人？提婆達多所有境界，實非聲聞、緣覺所知。大婆羅門！如來世尊，常所稱讚『黃頭大士』，即是提婆達多比丘。六群比丘，亦大菩薩，提婆達多與共同行，云何得名地獄人耶？如栴檀樹，栴檀圍遶；如香象蹴踏，非驢所堪，還是香象之所能忍。大婆羅門！如來、世尊、大香象王，亦復如是。所說深義，非是二乘之所能知，還是香象諸大菩薩，乃能受持。提婆達多，成就如是無量功德，汝應懺悔、恭敬、供養、尊重、讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大婆羅門！如來世尊有善方便，復能宣說不名地獄，云何得名提婆達多為地獄人？提婆達多所有境界，實非聲聞、緣覺所知。大婆羅門！如來世尊，常所稱讚『黃頭大士』，即是提婆達多比丘。六群比丘，亦大菩薩，提婆達多與共同行，云何得名地獄人耶？如栴檀樹，栴檀圍遶；如香象蹴踏，非驢所堪，還是香象之所能忍。大婆羅門！如來、世尊、大香象王，亦復如是。所說深義，非是二乘之所能知，還是香象諸大菩薩，乃能受持。提婆達多，成就如是無量功德，汝應懺悔、恭敬、供養、尊重、讚歎。

「大婆羅門！比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，能知提婆達多功德，了了不疑，當知是人，真佛弟子，得佛功德二分之一，得佛一目，得佛半身。大婆羅門！提婆達多所有功德，一切眾生，所不能知；如來功德，所有境界，一切眾生，亦不能知，復不能見如來法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大婆羅門！比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，能知提婆達多功德，了了不疑，當知是人，真佛弟子，得佛功德二分之一，得佛一目，得佛半身。大婆羅門！提婆達多所有功德，一切眾生，所不能知；如來功德，所有境界，一切眾生，亦不能知，復不能見如來法身。

「大婆羅門！提婆達多，真實能知，如來所有微妙功德，聲聞、緣覺實所不知。惟有提婆達多，了了不疑，亦能示現如來所現無量神通，能示眾生如來所行，知佛如來所有國土。提婆達多，是大丈夫，如來所遊，在在處處，提婆達多，亦隨逐行。以是義，故名大丈夫。諸佛如來，境界甚深，祕密之言，不可思議！惟有提婆達多比丘，能得了知。如來今者，當開密語，仁可善聽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大婆羅門！提婆達多，真實能知，如來所有微妙功德，聲聞、緣覺實所不知。惟有提婆達多，了了不疑，亦能示現如來所現無量神通，能示眾生如來所行，知佛如來所有國土。提婆達多，是大丈夫，如來所遊，在在處處，提婆達多，亦隨逐行。以是義，故名大丈夫。諸佛如來，境界甚深，祕密之言，不可思議！惟有提婆達多比丘，能得了知。如來今者，當開密語，仁可善聽！」

爾時，大眾異口同音，而讚頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾異口同音，而讚頌曰：

「假使魔波旬， 其數無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使魔波旬， 其數無有量，

盡其神通力， 不能壞眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡其神通力， 不能壞眾僧。

如來無上尊！ 大慈憐愍心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無上尊！ 大慈憐愍心，

為諸眾生故， 示現業果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生故， 示現業果報。」

爾時，世尊讚歎大雲密藏菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝今快說，提婆達多真實功德，一切聲聞、辟支佛等，不能解了大乘方等功德勢力。汝將欲壞一切眾生所有疑心，是故開顯提婆達多菩薩功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚歎大雲密藏菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝今快說，提婆達多真實功德，一切聲聞、辟支佛等，不能解了大乘方等功德勢力。汝將欲壞一切眾生所有疑心，是故開顯提婆達多菩薩功德。

「復次，善男子！此經復有諸佛菩薩深進大海水潮三昧，若有菩薩，成就、具足是三昧者，須彌山王，高大堅鞕，能以口吹，令其碎破猶如微塵，入葶藶糩，而亭歷糩亦不增長。四大天王，亦不驚怖、不破、不壞，不自覺知，所安之處，三十三天，亦復如是。善男子！是名菩薩成就具足深進大海水潮三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！此經復有諸佛菩薩深進大海水潮三昧，若有菩薩，成就、具足是三昧者，須彌山王，高大堅鞕，能以口吹，令其碎破猶如微塵，入葶藶糩，而亭歷糩亦不增長。四大天王，亦不驚怖、不破、不壞，不自覺知，所安之處，三十三天，亦復如是。善男子！是名菩薩成就具足深進大海水潮三昧。

「復次，善男子！若有菩薩成就具足是三昧者，以四大海水入一毛孔，不嬈黿鼉、龜龍魚鼈水性之屬，壽命如常，無有損夭。諸龍王、阿修羅、乾闥婆，不自覺知，所至之處。能以三千大千世界，安置右掌，斷取大地，如陶家輪，擲置他方恒沙界外，其中眾生，都不覺有往來之想；取彼世界安置此土，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有菩薩成就具足是三昧者，以四大海水入一毛孔，不嬈黿鼉、龜龍魚鼈水性之屬，壽命如常，無有損夭。諸龍王、阿修羅、乾闥婆，不自覺知，所至之處。能以三千大千世界，安置右掌，斷取大地，如陶家輪，擲置他方恒沙界外，其中眾生，都不覺有往來之想；取彼世界安置此土，亦復如是。」

爾時，善德以諸香、華、幡蓋、伎樂供養於佛，合掌恭敬，白佛言：「世尊大慈，憐愍一切如羅睺羅，今欲啟請，惟願聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善德以諸香、華、幡蓋、伎樂供養於佛，合掌恭敬，白佛言：「世尊大慈，憐愍一切如羅睺羅，今欲啟請，惟願聽許。」

爾時，世尊默然不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊默然不答。

是時，眾中有梨車童子，名曰一切眾生樂見，語善德言：「如來默然，已不相許。我今當答，隨疑致問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有梨車童子，名曰一切眾生樂見，語善德言：「如來默然，已不相許。我今當答，隨疑致問。」

婆羅門言：「梨車！我曾從他，聞如是義：『若能供養如來舍利如芥子許，福報應得忉利天主。』梨車！是《大雲經》，其義甚深，如來密語，難可得解，非諸聲聞、緣覺所知，何況我等邊地之人？我今欲得如來舍利如芥子許，恭敬禮拜，冀處忉利，為彼天主。我從昔來，常有此願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「梨車！我曾從他，聞如是義：『若能供養如來舍利如芥子許，福報應得忉利天主。』梨車！是《大雲經》，其義甚深，如來密語，難可得解，非諸聲聞、緣覺所知，何況我等邊地之人？我今欲得如來舍利如芥子許，恭敬禮拜，冀處忉利，為彼天主。我從昔來，常有此願。」

爾時，梨車即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，梨車即說偈言：

「假使恒河中， 駛流生蓮花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使恒河中， 駛流生蓮花，

拘抧羅鳥白， 舍利乃可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拘抧羅鳥白， 舍利乃可得；

假使龜生毛， 任作僧伽梨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使龜生毛， 任作僧伽梨，

冬日能消氷， 舍利乃可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬日能消氷， 舍利乃可得；

假使蚊子脚， 堪任作橋梁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使蚊子脚， 堪任作橋梁，

能度一切眾， 舍利乃可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能度一切眾， 舍利乃可得；

假使水中蛭， 忽然生白齒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使水中蛭， 忽然生白齒，

大如香象牙， 舍利乃可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大如香象牙， 舍利乃可得；

假使兔生角， 堪任作梯橙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使兔生角， 堪任作梯橙，

高至淨居天， 舍利乃可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高至淨居天， 舍利乃可得；

假使鼠、蟲等， 緣於兔角梯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使鼠、蟲等， 緣於兔角梯，

在上而食月， 舍利乃可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在上而食月， 舍利乃可得；

假使蠅能飲， 鍾石淳好酒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使蠅能飲， 鍾石淳好酒，

迷荒而耽醉， 舍利乃可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷荒而耽醉， 舍利乃可得；

假使驢口脣， 形如頻婆果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使驢口脣， 形如頻婆果，

善能歌詠舞， 舍利乃可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能歌詠舞， 舍利乃可得；

假使烏角鵄， 同共一樹棲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使烏角鵄， 同共一樹棲，

飲食不相離， 舍利乃可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食不相離， 舍利乃可得；

假使棘刺葉， 周遍覆三千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使棘刺葉， 周遍覆三千，

大千世界上， 舍利乃可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大千世界上， 舍利乃可得；

假使小舟船， 能載須彌山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使小舟船， 能載須彌山，

度於大海水， 舍利乃可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度於大海水， 舍利乃可得；

假使小鳥雀， 𭉨銜大香山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使小鳥雀， 𭉨銜大香山，

移置於他處， 舍利乃可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 移置於他處， 舍利乃可得。」

時，婆羅門即說偈頌，答梨車言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，婆羅門即說偈頌，答梨車言：

「善哉！梨車子！ 能知深方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉！梨車子！ 能知深方便，

今當至心聽， 我說佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今當至心聽， 我說佛功德。

佛境難思議， 所得已畢竟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛境難思議， 所得已畢竟；

諸佛常無變， 是故無生處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛常無變， 是故無生處；

諸佛色平等， 是名佛法界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛色平等， 是名佛法界；

如來非作法， 亦復非有生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來非作法， 亦復非有生；

如來金剛身， 不可得破壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來金剛身， 不可得破壞，

以是故舍利， 真實不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故舍利， 真實不可得。

如來無舍利， 乃至如芥子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無舍利， 乃至如芥子，

無有血、肉、骨， 云何有舍利？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有血、肉、骨， 云何有舍利？

如來為眾生， 現受方便身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來為眾生， 現受方便身，

諸佛身常住， 法界亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛身常住， 法界亦復然。

隨應諸眾生， 方便為說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應諸眾生， 方便為說法，

亦隨其所宜， 而現種種身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦隨其所宜， 而現種種身。

若佛有慈愍， 普及諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛有慈愍， 普及諸眾生，

何故不見為， 分身施舍利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故不見為， 分身施舍利？」

爾時，眾中有一天女，名曰淨光，復以香、華、幡蓋、伎樂供養於佛，合掌恭敬，白佛言：「世尊！如是二賢，成就甚深、微妙智慧，能開如來祕密之藏，從何處來？惟願演說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一天女，名曰淨光，復以香、華、幡蓋、伎樂供養於佛，合掌恭敬，白佛言：「世尊！如是二賢，成就甚深、微妙智慧，能開如來祕密之藏，從何處來？惟願演說！」

佛言：「善哉善哉！天女！汝為眾生，故問是義，諦聽諦聽！吾當說之。如是二人，是佛真子；如香象王，是大丈夫。為眾生故，樂處生死；知恩報恩，我所護念。善能護持諸佛種姓，為佛重任熾燃法燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！天女！汝為眾生，故問是義，諦聽諦聽！吾當說之。如是二人，是佛真子；如香象王，是大丈夫。為眾生故，樂處生死；知恩報恩，我所護念。善能護持諸佛種姓，為佛重任熾燃法燈。

「天女！過去無量億那由他阿僧祇劫，爾時有佛，號同性燈如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。時，閻浮提多有眾生，無量無邊，不可算數，悉皆成就安隱快樂，無諸飢渴、苦惱等患。其地廣博，清淨嚴事，廣縱六萬八千由旬，多有諸城七萬八千，一一大城，七寶所作，其城四壁，有九萬却敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天女！過去無量億那由他阿僧祇劫，爾時有佛，號同性燈如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。時，閻浮提多有眾生，無量無邊，不可算數，悉皆成就安隱快樂，無諸飢渴、苦惱等患。其地廣博，清淨嚴事，廣縱六萬八千由旬，多有諸城七萬八千，一一大城，七寶所作，其城四壁，有九萬却敵。

「爾時，大城名曰寶聚，即是今之王舍城也。時寶聚城有八萬千億人，同姓燈佛出生彼城，彼城所有無量眾生，悉發阿耨多羅三藐三菩提心，成就神通，人中象王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，大城名曰寶聚，即是今之王舍城也。時寶聚城有八萬千億人，同姓燈佛出生彼城，彼城所有無量眾生，悉發阿耨多羅三藐三菩提心，成就神通，人中象王。

「天女！爾時，如來在大眾中，作師子吼，宣說如是大雲經典。時，彼城中有王，名曰大精進龍王，王有夫人，名曰護法，有一大臣，名法林聚。爾時，國王與其夫人及其大臣，往彼佛所，供養恭敬，合掌作禮，右遶三匝，却坐一面。爾時，同姓燈佛，知大精進龍王心中所念，放大光明，名無所畏。王遇此光，心得法喜。爾時，大臣承佛神力，白佛言：『世尊！如來舍利為可得不？』爾時，世尊默然不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天女！爾時，如來在大眾中，作師子吼，宣說如是大雲經典。時，彼城中有王，名曰大精進龍王，王有夫人，名曰護法，有一大臣，名法林聚。爾時，國王與其夫人及其大臣，往彼佛所，供養恭敬，合掌作禮，右遶三匝，却坐一面。爾時，同姓燈佛，知大精進龍王心中所念，放大光明，名無所畏。王遇此光，心得法喜。爾時，大臣承佛神力，白佛言：『世尊！如來舍利為可得不？』爾時，世尊默然不答。

「天女！爾時，大王為正法故，即共大臣，翻覆往反，論講舍利。時佛聞已，即讚歎言：『善哉善哉！』彼佛眾中，有大弟子，字摩訶男，心生善欲，而作是念：『善哉！大王！善解如來甚深法界。』時，佛即為時會大眾，說王所解深法妙義，大眾已聞，皆生驚疑。時，佛即告諸大眾言：『此王功德，不可思議，深不可測，非是汝等，所能得解。』爾時，大王聞佛稱讚己之功德，心大歡喜，即起供養，右遶千匝，以採寶華，用散佛上，而復讚嘆，即發願言：『未來當有釋迦如來興出於世，以大方便示法滅時，我當於中出家修道，受持淨戒，具大勢力。見有破戒、行惡比丘，我當驅擯，至於邊方無佛法處。為正法故，不惜身命。』爾時，大臣復作是願：『釋迦如來以大方便現涅槃已，我當於中作大國王，護持如來無上正法。見惡比丘，唱令驅出；有持法者，恭敬供養。』是時，夫人復作是願：『釋迦如來出現之時，令我勢力，能伏邪見。』時，摩訶男復作是願：『使我爾時，為彼如來作大弟子，得大神通，於佛功德，能師子吼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天女！爾時，大王為正法故，即共大臣，翻覆往反，論講舍利。時佛聞已，即讚歎言：『善哉善哉！』彼佛眾中，有大弟子，字摩訶男，心生善欲，而作是念：『善哉！大王！善解如來甚深法界。』時，佛即為時會大眾，說王所解深法妙義，大眾已聞，皆生驚疑。時，佛即告諸大眾言：『此王功德，不可思議，深不可測，非是汝等，所能得解。』爾時，大王聞佛稱讚己之功德，心大歡喜，即起供養，右遶千匝，以採寶華，用散佛上，而復讚嘆，即發願言：『未來當有釋迦如來興出於世，以大方便示法滅時，我當於中出家修道，受持淨戒，具大勢力。見有破戒、行惡比丘，我當驅擯，至於邊方無佛法處。為正法故，不惜身命。』爾時，大臣復作是願：『釋迦如來以大方便現涅槃已，我當於中作大國王，護持如來無上正法。見惡比丘，唱令驅出；有持法者，恭敬供養。』是時，夫人復作是願：『釋迦如來出現之時，令我勢力，能伏邪見。』時，摩訶男復作是願：『使我爾時，為彼如來作大弟子，得大神通，於佛功德，能師子吼。』

「天女！如是四人，今於我世，為法重任。不但今日，方於未來，復當護持我之正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天女！如是四人，今於我世，為法重任。不但今日，方於未來，復當護持我之正法。」

是時，天女即白佛言：「我今未知，如是四人，斯為是誰？惟願如來，說其名字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，天女即白佛言：「我今未知，如是四人，斯為是誰？惟願如來，說其名字。」

佛言：「善哉天女！至心諦聽諦聽！吾當為汝，分別解說。爾時大臣，即今善德婆羅門是。是婆羅門，於我滅後百二十年，王閻浮提，字阿叔迦，住於波梨弗羅城中，姓無邪氏，得轉輪王所有福德二分之一，於閻浮提得大自在；護持正法，大師子吼，為法流布，大得舍利，供養、恭敬、尊重、讚嘆，見惡比丘，治令修善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉天女！至心諦聽諦聽！吾當為汝，分別解說。爾時大臣，即今善德婆羅門是。是婆羅門，於我滅後百二十年，王閻浮提，字阿叔迦，住於波梨弗羅城中，姓無邪氏，得轉輪王所有福德二分之一，於閻浮提得大自在；護持正法，大師子吼，為法流布，大得舍利，供養、恭敬、尊重、讚嘆，見惡比丘，治令修善。」

天女復言：「惟願解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女復言：「惟願解說。」

爾時，佛告天女：「且待須臾，我今先當說汝因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天女：「且待須臾，我今先當說汝因緣。」

是時，天女聞是說已，即生慚愧，低頭伏地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，天女聞是說已，即生慚愧，低頭伏地。

佛即讚言：「善哉善哉！夫慚愧者，即是眾生善法衣服。天女！時王夫人，即汝身是。汝於彼佛，暫得一聞《大涅槃經》，以是因緣，今得天身，值我出世，復聞深義，捨是天形，即以女身，當王國土，得轉輪王所統領處四分之一；得大自在，受持五戒，作優婆夷，教化所屬城邑、聚落，男子、女人、大小。受持五戒，守護正法，摧伏外道諸邪異見。汝於爾時，實是菩薩，為化眾生，現受女身。是時王者，即今一切眾生樂見梨車子。是深達正法甚深之義，能開如來微密法藏，護持佛法，無所虧損。時摩訶男者，即今大雲密藏菩薩是，得我真身二分之一，知恩報恩，護持正法，能答深義，無所滯礙。天女！我今此眾，雖有上智大迦葉等，不能宣辯甚深之義，如大雲密藏菩薩摩訶薩也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即讚言：「善哉善哉！夫慚愧者，即是眾生善法衣服。天女！時王夫人，即汝身是。汝於彼佛，暫得一聞《大涅槃經》，以是因緣，今得天身，值我出世，復聞深義，捨是天形，即以女身，當王國土，得轉輪王所統領處四分之一；得大自在，受持五戒，作優婆夷，教化所屬城邑、聚落，男子、女人、大小。受持五戒，守護正法，摧伏外道諸邪異見。汝於爾時，實是菩薩，為化眾生，現受女身。是時王者，即今一切眾生樂見梨車子。是深達正法甚深之義，能開如來微密法藏，護持佛法，無所虧損。時摩訶男者，即今大雲密藏菩薩是，得我真身二分之一，知恩報恩，護持正法，能答深義，無所滯礙。天女！我今此眾，雖有上智大迦葉等，不能宣辯甚深之義，如大雲密藏菩薩摩訶薩也。」

爾時，眾中有一天子，字曰奇才，與千天子，即起向佛，以諸華、香、幡蓋、伎樂供養於佛，合掌恭敬，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一天子，字曰奇才，與千天子，即起向佛，以諸華、香、幡蓋、伎樂供養於佛，合掌恭敬，以偈讚佛：

「大海可度量， 須彌可稱知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大海可度量， 須彌可稱知，

如來法境界， 難可得思議！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法境界， 難可得思議！」

說是法時，無數千人發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，無數千人發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，如來告善德言：「善哉善哉！大婆羅門！汝今善發歡喜之心，得無上果。大婆羅門！從是南去，度三十萬恒河沙等世界，彼有世界，名須曼那，有佛世尊，號淨光祕密如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，常住在世，為化眾生，轉正法輪。從彼南去，復度五十萬恒河沙等世界，彼有世界，名法喜寶，佛號法藏如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，常住在世，為化眾生，轉正法輪。從彼南去，復過六十萬恒河沙世界，彼有世界，名一切池，佛號師子吼神足王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，常住在世，為化眾生，轉正法輪。從彼南去，復過三十六萬恒河沙等世界，彼有世界，名曰華幡，佛號高須彌，十號具足，乃至轉正法輪。從彼南去，復過八十萬恒河沙等世界，彼有世界，名曰寶手，佛號法護，十號具足，乃至轉正法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來告善德言：「善哉善哉！大婆羅門！汝今善發歡喜之心，得無上果。大婆羅門！從是南去，度三十萬恒河沙等世界，彼有世界，名須曼那，有佛世尊，號淨光祕密如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，常住在世，為化眾生，轉正法輪。從彼南去，復度五十萬恒河沙等世界，彼有世界，名法喜寶，佛號法藏如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，常住在世，為化眾生，轉正法輪。從彼南去，復過六十萬恒河沙世界，彼有世界，名一切池，佛號師子吼神足王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，常住在世，為化眾生，轉正法輪。從彼南去，復過三十六萬恒河沙等世界，彼有世界，名曰華幡，佛號高須彌，十號具足，乃至轉正法輪。從彼南去，復過八十萬恒河沙等世界，彼有世界，名曰寶手，佛號法護，十號具足，乃至轉正法輪。

「大婆羅門！如是諸佛世界，嚴淨其土，無有山陵、塠埠、石沙、穢惡。其地柔軟，如迦陵伽衣。世無五濁，亦無女身、二乘之人，乃至無有二乘之名、女人名字，純諸菩薩摩訶薩等，甘樂大乘、護持大乘、樂說大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大婆羅門！如是諸佛世界，嚴淨其土，無有山陵、塠埠、石沙、穢惡。其地柔軟，如迦陵伽衣。世無五濁，亦無女身、二乘之人，乃至無有二乘之名、女人名字，純諸菩薩摩訶薩等，甘樂大乘、護持大乘、樂說大乘。

「大婆羅門！若有善男子、善女人，受持如是諸佛名號，墮三惡道者，無有是處；必定當得阿耨多羅三藐三菩提。大婆羅門！以是義故，我涅槃後，是經當於南方國土，廣行流布。正法欲滅餘四十年，當至北方，北方有王，名曰安樂，見有受持、書寫經卷，讀、誦、說者，隨時給施，四事無乏。爾時，北方當有八萬四千眾生，受持是經卷。善男子！若有人聞如是經已，捨放遠離，無有是處。若有善男子、善女人，頂戴、受持諸佛名號，若中兵毒、水火、盜賊，無有是處，除其宿業。復次，大婆羅門！若內四部，若外眾生，為供養故，為怖畏故，為壞法故，奉持如是諸佛名號，終不墮於三惡道中，若至三惡，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大婆羅門！若有善男子、善女人，受持如是諸佛名號，墮三惡道者，無有是處；必定當得阿耨多羅三藐三菩提。大婆羅門！以是義故，我涅槃後，是經當於南方國土，廣行流布。正法欲滅餘四十年，當至北方，北方有王，名曰安樂，見有受持、書寫經卷，讀、誦、說者，隨時給施，四事無乏。爾時，北方當有八萬四千眾生，受持是經卷。善男子！若有人聞如是經已，捨放遠離，無有是處。若有善男子、善女人，頂戴、受持諸佛名號，若中兵毒、水火、盜賊，無有是處，除其宿業。復次，大婆羅門！若內四部，若外眾生，為供養故，為怖畏故，為壞法故，奉持如是諸佛名號，終不墮於三惡道中，若至三惡，無有是處。」

爾時，善德復作是言：「世尊！若有眾生，聞是經名，尚得如是無量善利，況有受持、讀誦、書寫、解說之者？若得聞彼諸佛名號，則為已得無上大寶，阿耨多羅三藐三菩提已在其手，諸佛如來已到其舍。其地金剛，其身亦爾，心堅不動，不可移轉。世尊！我今亦當恭敬供養如是之人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善德復作是言：「世尊！若有眾生，聞是經名，尚得如是無量善利，況有受持、讀誦、書寫、解說之者？若得聞彼諸佛名號，則為已得無上大寶，阿耨多羅三藐三菩提已在其手，諸佛如來已到其舍。其地金剛，其身亦爾，心堅不動，不可移轉。世尊！我今亦當恭敬供養如是之人。」

佛言：「善哉善哉！大婆羅門！汝今善知、善解如來功德之力。若有眾生，聞彼佛名，敬信不疑，無諸怖畏，所謂王怖、人怖、鬼怖，無諸疾病。常為諸佛學道弟子、八部鬼神，及其眷屬之所守護，諸佛所念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！大婆羅門！汝今善知、善解如來功德之力。若有眾生，聞彼佛名，敬信不疑，無諸怖畏，所謂王怖、人怖、鬼怖，無諸疾病。常為諸佛學道弟子、八部鬼神，及其眷屬之所守護，諸佛所念。」

爾時，眾中有乾闥婆王，名曰喜見，從座而起，往至佛所，合掌恭敬白佛言：「世尊！如來滅後，何等眾生，能受持是經，廣令流布？何等眾生，不能受持，令法毀滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有乾闥婆王，名曰喜見，從座而起，往至佛所，合掌恭敬白佛言：「世尊！如來滅後，何等眾生，能受持是經，廣令流布？何等眾生，不能受持，令法毀滅？」

爾時，如來默然不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來默然不答。

時，大迦葉語喜見言：「善男子！如來真實無有涅槃，法無滅盡，云何而言：『如來滅後，誰受是經？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大迦葉語喜見言：「善男子！如來真實無有涅槃，法無滅盡，云何而言：『如來滅後，誰受是經？』」

喜見王言：「大德！一切眾生，狂愚無智，惟願大德，宣說如來所以不滅；一切眾生，癡闇所覆，願燃法燈，令得開明。我於未來，亦當廣為一切眾生，開發是義。惟願大德，哀愍故說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜見王言：「大德！一切眾生，狂愚無智，惟願大德，宣說如來所以不滅；一切眾生，癡闇所覆，願燃法燈，令得開明。我於未來，亦當廣為一切眾生，開發是義。惟願大德，哀愍故說！」

大迦葉言：「善男子！如來法身，不名肉身。佛身金剛，非破壞身，成就具足無量功德方便之身，不名食身，如是之身，云何言滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「善男子！如來法身，不名肉身。佛身金剛，非破壞身，成就具足無量功德方便之身，不名食身，如是之身，云何言滅？」

喜見王言：「大德！我今定知，如來世尊，方便涅槃，非畢竟滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜見王言：「大德！我今定知，如來世尊，方便涅槃，非畢竟滅。」

爾時，迦葉讚喜見言：「善哉善哉！實如所說。善男子！大海可量，如來功德不可稱知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦葉讚喜見言：「善哉善哉！實如所說。善男子！大海可量，如來功德不可稱知。」

喜見王言：「如來何時當畢竟滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜見王言：「如來何時當畢竟滅？」

大迦葉言：「假使一切所有眾生，乃至蚊蟻，悉得阿耨多羅三藐三菩提，入於涅槃，如來爾時，乃當涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「假使一切所有眾生，乃至蚊蟻，悉得阿耨多羅三藐三菩提，入於涅槃，如來爾時，乃當涅槃。」

喜見王言：「大德！如來成就如是無量無邊功德，一切眾生，何故不發阿耨多羅三藐三菩提心？苦哉苦哉！眾生薄福，不知如來常住不變金剛之身，非雜食身。大德！如是之身，惟佛能知，非諸聲聞、緣覺所及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜見王言：「大德！如來成就如是無量無邊功德，一切眾生，何故不發阿耨多羅三藐三菩提心？苦哉苦哉！眾生薄福，不知如來常住不變金剛之身，非雜食身。大德！如是之身，惟佛能知，非諸聲聞、緣覺所及。」

迦葉復言：「善男子！一切眾生，悉有佛性，得菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉復言：「善男子！一切眾生，悉有佛性，得菩提心。」

說是法時，二萬二千天子，發阿耨多羅三藐三菩提心，異口同音而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，二萬二千天子，發阿耨多羅三藐三菩提心，異口同音而說偈言：

「如來不涅槃， 真法無有滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來不涅槃， 真法無有滅，

為諸眾生故， 示現有滅度； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生故， 示現有滅度；

如來常不滅， 為眾方便說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來常不滅， 為眾方便說，

如來不思議， 法僧亦復然！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來不思議， 法僧亦復然！」