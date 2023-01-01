大方等無想經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等無想經卷第三

北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖譯

大雲初分陀羅尼健度第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分陀羅尼健度第三

爾時，大雲密藏菩薩白佛言：「世尊！若有眾生，未入如是方等經者，當知是輩猶如盲、聾。此經中，有三十六種不退智寶，無邊心行意入陀羅尼門，即是一切諸法初門。唯願如來，為是等故，廣宣分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩白佛言：「世尊！若有眾生，未入如是方等經者，當知是輩猶如盲、聾。此經中，有三十六種不退智寶，無邊心行意入陀羅尼門，即是一切諸法初門。唯願如來，為是等故，廣宣分別。」

「佛言！善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，今當為汝分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言！善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，今當為汝分別解說。

「此經中，有諸佛菩薩不退寶輪藏陀羅尼門；此經復有諸佛菩薩大雲不退清淨密水陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退祕密光明陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退大雨陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退流水陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退盡意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退電光陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退涼電陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退淨光陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退彗星意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退密藏光意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退大呪意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退有德意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退虛空藏王陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退大藥王陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退大雨王陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退稱意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退抧羅娑山意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退意行陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退上高王陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退潮王陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退鵝王目陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退大海智陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退甚深意王精進陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退雨種陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退地鬘陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退歡喜陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退世意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退不動意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退地陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退積聚陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退水光陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退無盡水藏陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退水性月光陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退水光體陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退不可思意大海王陀羅尼。善男子！是名三十六種不退智寶無邊心行意入陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此經中，有諸佛菩薩不退寶輪藏陀羅尼門；此經復有諸佛菩薩大雲不退清淨密水陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退祕密光明陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退大雨陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退流水陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退盡意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退電光陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退涼電陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退淨光陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退彗星意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退密藏光意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退大呪意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退有德意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退虛空藏王陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退大藥王陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退大雨王陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退稱意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退抧羅娑山意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退意行陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退上高王陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退潮王陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退鵝王目陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退大海智陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退甚深意王精進陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退雨種陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退地鬘陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退歡喜陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退世意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退不動意陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退地陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退積聚陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退水光陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退無盡水藏陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退水性月光陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退水光體陀羅尼；復有諸佛菩薩大雲不退不可思意大海王陀羅尼。善男子！是名三十六種不退智寶無邊心行意入陀羅尼。」

爾時，眾中有一天女，名曰寶鬘，上昇虛空，高七多羅樹，雨種種華、塗香、末香、幡蓋、伎樂，以供養佛，說偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一天女，名曰寶鬘，上昇虛空，高七多羅樹，雨種種華、塗香、末香、幡蓋、伎樂，以供養佛，說偈讚曰：

「如來大醫王！ 金剛身不壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來大醫王！ 金剛身不壞，

意等慧殊勝， 戒淨愍眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意等慧殊勝， 戒淨愍眾生；

除斷諸煩惱， 猶如日破闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除斷諸煩惱， 猶如日破闇，

今說陀羅尼， 如雲降大雨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今說陀羅尼， 如雲降大雨！」

大雲初分密語健度第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分密語健度第四

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！一切眾生，無明所盲，唯願如來，廣開顯示諸佛密語，然深智燈，作大明導。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！一切眾生，無明所盲，唯願如來，廣開顯示諸佛密語，然深智燈，作大明導。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝然大法燈。此經中，有諸佛菩薩二十三種密語道迹入不狂行大法方便解脫門：斷我我所密語所入行解脫門；可畏色、不可畏色、下色密語所入解脫門；貪求不得密語所入解脫門；斷界、有界、無界密語門；有無明、無無明、有無無明密語門；有貪、無貪者，斷貪密語門；有愛、無愛者，斷愛密語門；有繫、無繫者，斷繫密語門；有瞋、無瞋者，斷瞋密語門；有闇、無闇，有光密語門；有鈍、無鈍，有利、大利密語門；有破、有析、有壞密語門；有苦、有樂、無有受者密語門；有慈、無慈、無愍密語門；有施無受者，有大施主密語門；有罵無受者，斷罵密語門；有淨、無淨，斷一切淨密語門；有等、無等，斷一切等密語門；有放逸、無放逸，斷放逸、不放逸密語門；空、不空、非空、非不空如來密語門；常、無常、非常、非無常如來密語門；我、無我、非我、非無我如來密語門；愛、無愛、非愛、非無愛如來密語門。善男子！是名二十三種密語道迹入不狂行大法方便解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝然大法燈。此經中，有諸佛菩薩二十三種密語道迹入不狂行大法方便解脫門：斷我我所密語所入行解脫門；可畏色、不可畏色、下色密語所入解脫門；貪求不得密語所入解脫門；斷界、有界、無界密語門；有無明、無無明、有無無明密語門；有貪、無貪者，斷貪密語門；有愛、無愛者，斷愛密語門；有繫、無繫者，斷繫密語門；有瞋、無瞋者，斷瞋密語門；有闇、無闇，有光密語門；有鈍、無鈍，有利、大利密語門；有破、有析、有壞密語門；有苦、有樂、無有受者密語門；有慈、無慈、無愍密語門；有施無受者，有大施主密語門；有罵無受者，斷罵密語門；有淨、無淨，斷一切淨密語門；有等、無等，斷一切等密語門；有放逸、無放逸，斷放逸、不放逸密語門；空、不空、非空、非不空如來密語門；常、無常、非常、非無常如來密語門；我、無我、非我、非無我如來密語門；愛、無愛、非愛、非無愛如來密語門。善男子！是名二十三種密語道迹入不狂行大法方便解脫門。」

爾時，眾中有一天子，名曰眾愛，與無量天子，上昇虛空，高十七多羅樹，雨諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，說偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一天子，名曰眾愛，與無量天子，上昇虛空，高十七多羅樹，雨諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，說偈讚曰：

「如來深密語， 二乘所不解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來深密語， 二乘所不解，

為眾故宣說， 悉令得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾故宣說， 悉令得安樂。」

大雲初分轉生有藏健度第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分轉生有藏健度第五

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十神通，行入有生行藏微妙光王法門。唯願如來，分別廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十神通，行入有生行藏微妙光王法門。唯願如來，分別廣說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝廣宣分別。此經中，有諸佛菩薩十有生樂王法門；復有有生求喜法門；復有有生虛渴法門；復有有生樂說法門；復有有生安法門；復有有生願法門；復有有生稱法門；復有有生體王法門；復有有生善王法門；復有有生無善不染行藏微妙法王法門。善男子！是名十神通行入有生行藏微妙光王法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝廣宣分別。此經中，有諸佛菩薩十有生樂王法門；復有有生求喜法門；復有有生虛渴法門；復有有生樂說法門；復有有生安法門；復有有生願法門；復有有生稱法門；復有有生體王法門；復有有生善王法門；復有有生無善不染行藏微妙法王法門。善男子！是名十神通行入有生行藏微妙光王法門。」

時，大眾中有一天女，名曰愛光，以諸天華、種種雜香、幡蓋、伎樂以供養佛，而讚歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大眾中有一天女，名曰愛光，以諸天華、種種雜香、幡蓋、伎樂以供養佛，而讚歎曰：

「我今稽首禮， 不生於諸有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今稽首禮， 不生於諸有，

方便行諸趣， 普為一切眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便行諸趣， 普為一切眾；

如來心自在， 是故其身常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來心自在， 是故其身常，

為眾轉生死， 如華無所染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾轉生死， 如華無所染。」

大雲初分得轉生死業煩惱健度第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分得轉生死業煩惱健度第六

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十生死煩惱業田得心定願藏法門。唯願如來，廣為眾生分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十生死煩惱業田得心定願藏法門。唯願如來，廣為眾生分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝開示解說。此經中，有得生死煩惱田果實法門；復有生死田樂王法門；復有生死莊嚴住心法門；復有生死喜地法門；復有生死期地法門；復有生死正見法門；復有生死眴法門；復有生死衣法門；復有生死久住法門；復有生死光明法門。善男子！是名十生死煩惱業田，得心定願藏法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝開示解說。此經中，有得生死煩惱田果實法門；復有生死田樂王法門；復有生死莊嚴住心法門；復有生死喜地法門；復有生死期地法門；復有生死正見法門；復有生死眴法門；復有生死衣法門；復有生死久住法門；復有生死光明法門。善男子！是名十生死煩惱業田，得心定願藏法門。」

爾時，眾中有龍王，名曰無毒，以諸雜香、上妙諸花、幡蓋、伎樂供養於佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有龍王，名曰無毒，以諸雜香、上妙諸花、幡蓋、伎樂供養於佛，即說讚曰：

「為諸眾生故， 顯示生死義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸眾生故， 顯示生死義，

佛無煩惱業， 為眾故處之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無煩惱業， 為眾故處之。」

大雲初分智狂入健度第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分智狂入健度第七

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種智狂不可思議神通王所入法門，唯願如來，廣開分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種智狂不可思議神通王所入法門，唯願如來，廣開分別。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。此經中有得大安隱法門；無勝勝神通王法門；無稱稱光所入法門；無量量光所入法門；菩提時法門；期光法門；高梯法門；寬腹法門；持一切眾生法門；現在光法門。善男子！是名十種智狂不可思議神通王所入法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。此經中有得大安隱法門；無勝勝神通王法門；無稱稱光所入法門；無量量光所入法門；菩提時法門；期光法門；高梯法門；寬腹法門；持一切眾生法門；現在光法門。善男子！是名十種智狂不可思議神通王所入法門。」

於是，眾中有一天女，名曰善鬘，以種種雜華、上妙諸香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，眾中有一天女，名曰善鬘，以種種雜華、上妙諸香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「佛心難思議！ 智身亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛心難思議！ 智身亦復然，

為化眾生故， 廣開此法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為化眾生故， 廣開此法門。」

大雲初分解脫轉福德藏法門健度第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分解脫轉福德藏法門健度第八

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十智甚深入無畏行法王法門，唯願如來，廣分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十智甚深入無畏行法王法門，唯願如來，廣分別說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有解脫一切惡法法門；虛空藏法門；甚深安入法門；細針法門；海不動法門；智燈法門；身口法門；斷入一切煩惱法門；堅意入法門；淨意無礙法門。善男子！是名十智甚深入無畏行法王法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有解脫一切惡法法門；虛空藏法門；甚深安入法門；細針法門；海不動法門；智燈法門；身口法門；斷入一切煩惱法門；堅意入法門；淨意無礙法門。善男子！是名十智甚深入無畏行法王法門。」

時，大眾中有一天女，名金光明，以種種雜華、上妙諸香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大眾中有一天女，名金光明，以種種雜華、上妙諸香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「如來金色身， 智寶為瓔珞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來金色身， 智寶為瓔珞，

善法之寶聚， 猶須彌草木。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善法之寶聚， 猶須彌草木。」

大雲初分解脫有德轉藏健度第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分解脫有德轉藏健度第九

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種大雲見流不可思議功德寶藏法門，唯願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種大雲見流不可思議功德寶藏法門，唯願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別演說。有樂慈藏法門；樂悲藏法門；樂喜藏法門；樂捨藏法門；寶水流藏法門；大海行法門；如來所說法流法門；時入藏法門；想意寶藏入法門；一切大法聚法門。善男子！是名十種大雲見流不可思議功德寶藏法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別演說。有樂慈藏法門；樂悲藏法門；樂喜藏法門；樂捨藏法門；寶水流藏法門；大海行法門；如來所說法流法門；時入藏法門；想意寶藏入法門；一切大法聚法門。善男子！是名十種大雲見流不可思議功德寶藏法門。」

時，大眾中有一天子，名智愛樂，以種種雜華、上妙諸香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大眾中有一天子，名智愛樂，以種種雜華、上妙諸香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「如來無生滅， 佛法難測量！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來無生滅， 佛法難測量！

眾生無明覆， 廣演於法界！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無明覆， 廣演於法界！」

大雲初分轉功德行健度第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分轉功德行健度第十

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種雨流不可思議功德藏法門，唯願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種雨流不可思議功德藏法門，唯願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之。吾當為汝，廣宣分別。善男子！有雨網法門；有寶王法門；有雨大海王法門；有雨塵法門；有雨斷毒法門；有雨滿安樂法門；有雨體法門；有雨種種正見法門；有雨功德法門；有雨涼藥法門。善男子！是名十種雨流不可思議功德藏法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之。吾當為汝，廣宣分別。善男子！有雨網法門；有寶王法門；有雨大海王法門；有雨塵法門；有雨斷毒法門；有雨滿安樂法門；有雨體法門；有雨種種正見法門；有雨功德法門；有雨涼藥法門。善男子！是名十種雨流不可思議功德藏法門。」

時，大眾中有一天子，名虛空雷，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大眾中有一天子，名虛空雷，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「諸佛如來說， 上妙微密藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛如來說， 上妙微密藏，

能令一切眾， 永度煩惱流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令一切眾， 永度煩惱流，

斷滅生死苦， 一切永無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷滅生死苦， 一切永無餘，

深自覺悟得， 涅槃常樂俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深自覺悟得， 涅槃常樂俱。

如來天中天， 成就無量德！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來天中天， 成就無量德！

今說《大雲經》， 為眾發道心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今說《大雲經》， 為眾發道心。」

大雲初分雲虛空生健度第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分雲虛空生健度第十一

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種大雲得虛空定法門，唯願如來，善分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種大雲得虛空定法門，唯願如來，善分別說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有善法王法門；見性法門；智無勝王法門；無憍慢法門；無盡意法門；不可思議法門；無礙法門；甚深法門；質直法門；虛空相法門。善男子！是名十種法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有善法王法門；見性法門；智無勝王法門；無憍慢法門；無盡意法門；不可思議法門；無礙法門；甚深法門；質直法門；虛空相法門。善男子！是名十種法門。」

時，大眾中有一天女，名妙族姓，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大眾中有一天女，名妙族姓，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「如來深密藏， 眾生所不解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來深密藏， 眾生所不解，

唯願為一切， 分別令淺易。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願為一切， 分別令淺易。」

大雲初分電光轉健度第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分電光轉健度第十二

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種大雲電光法門，唯願如來，廣分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種大雲電光法門，唯願如來，廣分別說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有六通法門、功德法門、寶光法門、虛空精進法門、藏法門、戒調法門、功德藏法門、斷疑法門、琉璃意法門、清淨法門、功德甚深大海法門、壞一切結法門、金垢法門(梵本長三)。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有六通法門、功德法門、寶光法門、虛空精進法門、藏法門、戒調法門、功德藏法門、斷疑法門、琉璃意法門、清淨法門、功德甚深大海法門、壞一切結法門、金垢法門(梵本長三)。善男子！是名十法門。」

時，大眾中有一天女，名曰善喜，持諸花、香、幡蓋、伎樂以供養佛，而讚歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大眾中有一天女，名曰善喜，持諸花、香、幡蓋、伎樂以供養佛，而讚歎曰：

「如來大醫王！ 無身方便身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來大醫王！ 無身方便身，

無礙如虛空， 廣說大雲經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙如虛空， 廣說大雲經。」

大雲初分電轉健度第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分電轉健度第十三

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種寶電行法門，唯願如來，廣開分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種寶電行法門，唯願如來，廣開分別。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有電光寶王法門、利智慧法門、智慧能壞法門、初智法門、智海法門、法疑法門、吉祥法門、法鼓法門、須彌山法門、能壞闇法門、風等行法門(梵本長一)。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有電光寶王法門、利智慧法門、智慧能壞法門、初智法門、智海法門、法疑法門、吉祥法門、法鼓法門、須彌山法門、能壞闇法門、風等行法門(梵本長一)。善男子！是名十法門。」

爾時，眾中有一天女，名恒河神，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，而讚嘆曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一天女，名恒河神，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，而讚嘆曰：

「無畏、無我心， 無貪愍眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無畏、無我心， 無貪愍眾生；

以大方便故， 而為一切世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大方便故， 而為一切世。

如來功德力， 故令我得知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來功德力， 故令我得知，

無上、無邊身， 不可得思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上、無邊身， 不可得思議。

我聞是經已， 永斷諸煩惱！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞是經已， 永斷諸煩惱！」

大雲初分神通健度第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分神通健度第十四

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種大雲電光幻法門，惟願如來，廣分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種大雲電光幻法門，惟願如來，廣分別說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。善男子！有調幻法門、調藏法門、樂法法門、求法法門、燒結法門、生一切法法門、斷諸諍訟法門、能消煩惱法門、上高法門、念無盡法門、度一切眾生法門(梵本長一)。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。善男子！有調幻法門、調藏法門、樂法法門、求法法門、燒結法門、生一切法法門、斷諸諍訟法門、能消煩惱法門、上高法門、念無盡法門、度一切眾生法門(梵本長一)。善男子！是名十法門。」

時，大眾中有一天女，名曰大喜，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大眾中有一天女，名曰大喜，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，以偈讚曰：

「如來大神通！ 其身無動轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來大神通！ 其身無動轉，

為眾斷生死， 故說《大雲經》。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾斷生死， 故說《大雲經》。」

大雲初分寶雹健度第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分寶雹健度第十五

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種大神通法門，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種大神通法門，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，今當為汝分別解說。善男子！有寶雹法門、雹等法門、雹莊嚴王法門、雹燈法門、雹藥法門、雹同法門、雹無盡意法門、雹上上法門、雹上容法門、雹甚深法門。善男子！是名十種法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，今當為汝分別解說。善男子！有寶雹法門、雹等法門、雹莊嚴王法門、雹燈法門、雹藥法門、雹同法門、雹無盡意法門、雹上上法門、雹上容法門、雹甚深法門。善男子！是名十種法門。」

爾時，眾中有一天女，名曰嚴飾自喜，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一天女，名曰嚴飾自喜，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「世尊大雹王， 天中天滿雨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊大雹王， 天中天滿雨；

知諸煩惱業， 而能永斷之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸煩惱業， 而能永斷之。

凡夫結無邊， 輪轉受生死； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫結無邊， 輪轉受生死；

菩薩無煩惱， 故不至諸趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無煩惱， 故不至諸趣。」

大雲初分金剛智健度第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分金剛智健度第十六

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十智金剛行入智法門，惟願如來，廣分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十智金剛行入智法門，惟願如來，廣分別說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有神通寶聚法門、喜王法門、神通平等法門、白鵝聲法門、虛空無礙法門、藥王法門、法幢法門、甚深大海法門、不動法門、無邊光法門、不可思議法門、無量劫法門(梵本長二)。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有神通寶聚法門、喜王法門、神通平等法門、白鵝聲法門、虛空無礙法門、藥王法門、法幢法門、甚深大海法門、不動法門、無邊光法門、不可思議法門、無量劫法門(梵本長二)。善男子！是名十法門。」

時，大眾中有一天女，名深智愛，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大眾中有一天女，名深智愛，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「如來無上王！ 無生亦無滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來無上王！ 無生亦無滅，

為諸眾生故， 示現於生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生故， 示現於生滅。

真實常不變， 為眾說無我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實常不變， 為眾說無我，

其身如金剛， 不可得沮壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身如金剛， 不可得沮壞。」

大雲初分無盡健度第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分無盡健度第十七

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十無盡意入神通法門，惟願如來，廣分別說。」佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有甘露意入法門、安寶法門、樂法門、喜法門、甚深精進法門、意行法門、無盡樂法門、常喜樂法門。善男子！是名十法門(梵本少二)。」爾時，眾中有一天女，名大寶輪，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十無盡意入神通法門，惟願如來，廣分別說。」佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有甘露意入法門、安寶法門、樂法門、喜法門、甚深精進法門、意行法門、無盡樂法門、常喜樂法門。善男子！是名十法門(梵本少二)。」爾時，眾中有一天女，名大寶輪，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「如來無貧富， 其身無觸礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來無貧富， 其身無觸礙，

憐愍一切故， 樂說《大乘經》。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍一切故， 樂說《大乘經》。」

大雲初分正行健度第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分正行健度第十八

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十正道法門，惟願如來，廣分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十正道法門，惟願如來，廣分別說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別宣說。有深廣行法門、健行法門、現力法門、健勝法門、一切天人法門、入一切時法門、不染一切時法門、一切道喜法門、斷一切惡道法門、大海常潮法門、大海神通法門(梵本長一)。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別宣說。有深廣行法門、健行法門、現力法門、健勝法門、一切天人法門、入一切時法門、不染一切時法門、一切道喜法門、斷一切惡道法門、大海常潮法門、大海神通法門(梵本長一)。善男子！是名十法門。」

爾時，眾中有一天女，名曰善得，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一天女，名曰善得，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「如來無上尊， 修集於正道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來無上尊， 修集於正道，

雖成堅固藏， 其心初無悋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖成堅固藏， 其心初無悋，

慈愍於眾生， 及為我等故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈愍於眾生， 及為我等故，

今於此寶座， 宣說如是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今於此寶座， 宣說如是經。」

大雲初分師子吼健度第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分師子吼健度第十九

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種甚深師子吼行法門，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種甚深師子吼行法門，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有一切味吼法門、一切味喜法門、時神通王法門、蓮華法門、喜地法門、大喜地法門、四威儀法門、聖行法門、淨法門、一切法體法門。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有一切味吼法門、一切味喜法門、時神通王法門、蓮華法門、喜地法門、大喜地法門、四威儀法門、聖行法門、淨法門、一切法體法門。善男子！是名十法門。」

時，大眾中有一天女，名微妙聲，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，而說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大眾中有一天女，名微妙聲，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，而說讚曰：

「無上智微妙， 猶如大海水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無上智微妙， 猶如大海水，

其力難思議， 故能師子吼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其力難思議， 故能師子吼；

為諸眾生故， 生於憐愍心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生故， 生於憐愍心，

今說方等經， 其意無所畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今說方等經， 其意無所畏。」

大雲初分師子吼神通健度第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分師子吼神通健度第二十

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十師子吼神通法門，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十師子吼神通法門，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有光法門、法蜂法門、法鼓法門、法寶法門、法藏法門、法力法門、法動法門、三匝法門、大地法門、難近法門、一切纓絡法門(梵本長一)。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有光法門、法蜂法門、法鼓法門、法寶法門、法藏法門、法力法門、法動法門、三匝法門、大地法門、難近法門、一切纓絡法門(梵本長一)。善男子！是名十法門。」

時，大眾中有一天子，名師子吼，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，而說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大眾中有一天子，名師子吼，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，而說讚曰：

「如來無因喻， 無勝、無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來無因喻， 無勝、無有邊，

為諸眾生故， 方便師子吼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生故， 方便師子吼。」

大雲初分善方便健度第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分善方便健度第二十一

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十入世間方便法門，惟願如來，廣分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十入世間方便法門，惟願如來，廣分別說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有生王入法門、畢竟多方便入法門、信心入法門、師子神通法門、世界非世界法門、時一入法門善不善法門、能調惡人法門；有德王入法門、得一切恭敬法門、下業行法門(梵本長一)。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有生王入法門、畢竟多方便入法門、信心入法門、師子神通法門、世界非世界法門、時一入法門善不善法門、能調惡人法門；有德王入法門、得一切恭敬法門、下業行法門(梵本長一)。善男子！是名十法門。」

是時，眾中有一天子，名婆羅呵迦，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，而說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有一天子，名婆羅呵迦，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，而說讚曰：

「如來方便入涅槃， 其身不動亦不滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來方便入涅槃， 其身不動亦不滅，

所入禪定難思議， 眾生不解謂永滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所入禪定難思議， 眾生不解謂永滅。」

大雲初分神通健度第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分神通健度第二十二

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十神通寶藏入法門，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十神通寶藏入法門，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有法周羅法門、大神通法門、寶香藏法門、師子吼入聚法門、破法相法門、栴檀涼法門、無相法門、無語法門、蓮華法門、稱法門。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有法周羅法門、大神通法門、寶香藏法門、師子吼入聚法門、破法相法門、栴檀涼法門、無相法門、無語法門、蓮華法門、稱法門。善男子！是名十法門。」

是時，眾中有一天子，名增長有德，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有一天子，名增長有德，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「三千大千界， 佛於法自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三千大千界， 佛於法自在，

法身不可見， 為眾現相好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身不可見， 為眾現相好。」

大雲初分金翅鳥健度第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分金翅鳥健度第二十三

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十金翅鳥神通所入法門，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十金翅鳥神通所入法門，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別宣示。有能壞婆修吉龍王力神通王法門、自在力入法門、喜入法門、開勇入法門、大海時入法門、能壞大山法門、能壞風力法門、長見法門、能壞一切毒法門、得寶𭉨法門。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別宣示。有能壞婆修吉龍王力神通王法門、自在力入法門、喜入法門、開勇入法門、大海時入法門、能壞大山法門、能壞風力法門、長見法門、能壞一切毒法門、得寶𭉨法門。善男子！是名十法門。」

是時，眾中有一天子，名深淨行，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有一天子，名深淨行，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「如來大法王， 慧眼喻千日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來大法王， 慧眼喻千日，

定根金剛手， 能壞諸煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定根金剛手， 能壞諸煩惱。」

大雲初分大捨健度第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分大捨健度第二十四

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十大捨時微妙神通王法門，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十大捨時微妙神通王法門，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有無礙力甚深法門、戒住法門、戒廣王法門、戒界王法門、寶乳流法門、功德流微妙法門、慈力流法門、忍辱流法門、喜力流法門、捨力流法門。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有無礙力甚深法門、戒住法門、戒廣王法門、戒界王法門、寶乳流法門、功德流微妙法門、慈力流法門、忍辱流法門、喜力流法門、捨力流法門。善男子！是名十法門。」

是時，眾中有一天子，名寶貴德，持諸花、香、幡幢、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有一天子，名寶貴德，持諸花、香、幡幢、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「禮佛無量力， 常住不壞身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮佛無量力， 常住不壞身，

為諸眾生故， 說種種法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生故， 說種種法界。」

大雲初分無畏健度第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分無畏健度第二十五

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十無所畏大力神通所入法門，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十無所畏大力神通所入法門，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽。善思念之，吾當為汝分別解說。有無所畏力神通法門、不悕樂根法門、寶聚法門、十有德法門、淨浣法門、淨光行法門、淨寶光法門、喜入法門、淨等法門、電光法門。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽。善思念之，吾當為汝分別解說。有無所畏力神通法門、不悕樂根法門、寶聚法門、十有德法門、淨浣法門、淨光行法門、淨寶光法門、喜入法門、淨等法門、電光法門。善男子！是名十法門。」

是時，眾中有一天子，名寶彗星，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有一天子，名寶彗星，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「如來祕密藏， 甚深如大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來祕密藏， 甚深如大海，

為諸眾生故， 淨行於法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生故， 淨行於法界。」

大雲初分入行健度第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分入行健度第二十六

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十入行法門，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十入行法門，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有入藏法門、正行法門、正實法門、吉稱法門、稱法門、常喜法門、日鬚法門、悲力法門、忍辱法門、常淨法門。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有入藏法門、正行法門、正實法門、吉稱法門、稱法門、常喜法門、日鬚法門、悲力法門、忍辱法門、常淨法門。善男子！是名十法門。」

是時，眾中有一天子，名寶正光，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有一天子，名寶正光，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說偈讚曰：

「如來智慧海， 甚深難可測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來智慧海， 甚深難可測，

普為眾生故， 今說《大雲經》。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為眾生故， 今說《大雲經》。」

大雲初分至心健度第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分至心健度第二十七

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種至心所入法門，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種至心所入法門，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有住善界法門、大海智法門、智潮法門、神通行法門、虛空神通法門、無熱法門、初成法門、隨行法門、施喜法門、善至心法門。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有住善界法門、大海智法門、智潮法門、神通行法門、虛空神通法門、無熱法門、初成法門、隨行法門、施喜法門、善至心法門。善男子！是名十法門。」

是時，眾中有一天子，名波頭摩智，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有一天子，名波頭摩智，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「如來無見頂， 無勝無有上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來無見頂， 無勝無有上；

今放大光明， 廣為諸眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今放大光明， 廣為諸眾生。」

大雲初分勇力健度第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分勇力健度第二十八

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十勇王大力微妙法門，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十勇王大力微妙法門，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別宣說。有健勝田行法門、首楞嚴法門、勇健神通法門、健力法門、健歸法門、眾生具足法門、智堅健行法門、壞嬾墮法門、廣力法門、健調光法門、健意法門(梵本長一)。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別宣說。有健勝田行法門、首楞嚴法門、勇健神通法門、健力法門、健歸法門、眾生具足法門、智堅健行法門、壞嬾墮法門、廣力法門、健調光法門、健意法門(梵本長一)。善男子！是名十法門。」

是時，眾中有一天子，名曰勇武，持諸花、香、幡幢、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有一天子，名曰勇武，持諸花、香、幡幢、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「眷屬不可壞， 猶如金剛寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眷屬不可壞， 猶如金剛寶，

摧伏魔官屬， 為眾說是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏魔官屬， 為眾說是經。」

大雲初分善健度第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分善健度第二十九

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種善行大神通王所入法門，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種善行大神通王所入法門，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別說之。有善寶調法門、善聚法門、善堂法門、善行法門、善意法門、善德法門、善淨法門、善調光法門、一切善行瓔珞法門(梵本少一)。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別說之。有善寶調法門、善聚法門、善堂法門、善行法門、善意法門、善德法門、善淨法門、善調光法門、一切善行瓔珞法門(梵本少一)。善男子！是名十法門。」

是時，眾中有一天女，名曰善護，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有一天女，名曰善護，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「成就於善相， 安坐善妙床， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就於善相， 安坐善妙床，

廣為諸眾生， 敷演無上法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣為諸眾生， 敷演無上法。」

大雲初分神通健度第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分神通健度第三十

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十三神通藏得開示法門，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十三神通藏得開示法門，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別宣示。有樂神通窟法門、喜神通窟法門、大喜神通窟法門、行神通窟法門、師子神通窟法門、等神通窟法門、示神通窟法門、悲神通窟法門、捨神通窟法門(梵本少四)。善男子！是名十三法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別宣示。有樂神通窟法門、喜神通窟法門、大喜神通窟法門、行神通窟法門、師子神通窟法門、等神通窟法門、示神通窟法門、悲神通窟法門、捨神通窟法門(梵本少四)。善男子！是名十三法門。」

是時，眾中有一天女，名大海意，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有一天女，名大海意，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「菩提樹常住， 弟子樂依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩提樹常住， 弟子樂依止，

安根不動搖， 故得生定牙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安根不動搖， 故得生定牙，

獲果常不變， 是故稽首禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲果常不變， 是故稽首禮。」

大雲初分智健度第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分智健度第三十一

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十智初行法門，惟願如來，分別說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十智初行法門，惟願如來，分別說之。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有法增長法門、喜食法門、無盡意法門、貪神通法門、施舟法門、不樂世間法門、莊嚴地法門、莊嚴界法門、樂調法門、住時法門。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有法增長法門、喜食法門、無盡意法門、貪神通法門、施舟法門、不樂世間法門、莊嚴地法門、莊嚴界法門、樂調法門、住時法門。善男子！是名十法門。」

是時，眾中有一天女，名須曼那華，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有一天女，名須曼那華，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「如來戒無上， 智慧無上上！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來戒無上， 智慧無上上！

憐愍眾生故， 廣說《大雲經》。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍眾生故， 廣說《大雲經》。」

大雲初分智寶藏健度第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分智寶藏健度第三十二

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十智寶藏法門，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十智寶藏法門，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別宣示。有善持寶藏法門、法持法門、恭敬法門、心持法門、調王法門、正精進法門、大海寶藏法門、樂吉法門、智果法門、大吉法門、成就功德法門、端正法門、持戒精進法門(梵本長三)。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別宣示。有善持寶藏法門、法持法門、恭敬法門、心持法門、調王法門、正精進法門、大海寶藏法門、樂吉法門、智果法門、大吉法門、成就功德法門、端正法門、持戒精進法門(梵本長三)。善男子！是名十法門。」

是時，眾中有一天女，字蓮華鬘，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有一天女，字蓮華鬘，持諸華、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「如來大智海， 我今至心禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來大智海， 我今至心禮，

深定祕密藏， 大悲故宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深定祕密藏， 大悲故宣說。

如來既自獲， 常樂我淨等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來既自獲， 常樂我淨等，

亦復令眾生， 同己之所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復令眾生， 同己之所得。」

大雲初分施健度第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分施健度第三十三

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十正知微妙寶藏法門，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十正知微妙寶藏法門，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有寶藏法門、淨藏法門、淨樂法門、施樂法門、施目法門、深藏法門、深法莊嚴法門、正見法門、愍一切眾生法門(梵本少一)。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有寶藏法門、淨藏法門、淨樂法門、施樂法門、施目法門、深藏法門、深法莊嚴法門、正見法門、愍一切眾生法門(梵本少一)。善男子！是名十法門。」

是時，眾中有一天女，字法寶樂，持諸花、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有一天女，字法寶樂，持諸花、香、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「如來大施主， 莊嚴大施聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來大施主， 莊嚴大施聚，

施一切眾生， 不觀田非田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施一切眾生， 不觀田非田。」

大雲初分福田健度第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分福田健度第三十四

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種福田種子法門，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種福田種子法門，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有寶行勝法門、寶流雨法門、寶行聚法門、寶功德聚法門、寶正意法門、寶目法門寶意法門、寶光法門、寶燈法門、寶電法門、無盡意法門、寶住法門、一切寶田法門(梵本長三)。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有寶行勝法門、寶流雨法門、寶行聚法門、寶功德聚法門、寶正意法門、寶目法門寶意法門、寶光法門、寶燈法門、寶電法門、無盡意法門、寶住法門、一切寶田法門(梵本長三)。善男子！是名十法門。」

是時，眾中有一天子，名曰寶雨，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有一天子，名曰寶雨，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「諸佛等正覺， 是世之福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛等正覺， 是世之福田，

大慈悲憐愍， 一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈悲憐愍， 一切諸眾生，

能了田非田， 故名阿梨呵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能了田非田， 故名阿梨呵。」

大雲初分正法健度第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分正法健度第三十五

爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種真實神通安樂樂王所入法門，惟願如來，分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩言：「世尊！有十種真實神通安樂樂王所入法門，惟願如來，分別解說。」

佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有不動法門、住貌法門、不動樂法門、深住法門、不可思議聚法門、不可思議聚解脫法門、樂意法門、不可思議住法門、如來智印法門、一切大海無盡意法門。善男子！是名十法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說。有不動法門、住貌法門、不動樂法門、深住法門、不可思議聚法門、不可思議聚解脫法門、樂意法門、不可思議住法門、如來智印法門、一切大海無盡意法門。善男子！是名十法門。」

是時，眾中有一天子，名曰大光，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，眾中有一天子，名曰大光，持諸香、華、幡蓋、伎樂以供養佛，即說讚曰：

「諸佛婆伽婆， 所說微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛婆伽婆， 所說微妙法，

所為諸眾生， 悉皆難思議！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所為諸眾生， 悉皆難思議！」