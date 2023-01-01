大方等無想經卷第二北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等無想經卷第二北涼天竺三藏曇無讖譯

大雲初分大眾健度餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分大眾健度餘

「善男子！有《大雲經》總持大海三昧大海。如來法印，諸佛法城；法界甚深，常住不變；不可思議，常樂我淨。善男子！若有受持、書寫、讀誦、解說之者，則能破壞眾生煩惱，斷除一切貧窮困苦。若遭飢荒，穀米勇貴，讀誦是經，則得豐壤；若時焰旱，天則降雨；若有飢虛，渴仰法食，讀誦是經，則得總持甘露法味。若欲具足大神通者，當受是經；欲雨法雨潤漬枯槁，當讀是經；若遭大病亦當受持。所以者何？此經即是一切大病之良藥也，此經能斷一切諸毒，大陀羅尼是大三昧；此經即是塗末燒香、微妙淨華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有《大雲經》總持大海三昧大海。如來法印，諸佛法城；法界甚深，常住不變；不可思議，常樂我淨。善男子！若有受持、書寫、讀誦、解說之者，則能破壞眾生煩惱，斷除一切貧窮困苦。若遭飢荒，穀米勇貴，讀誦是經，則得豐壤；若時焰旱，天則降雨；若有飢虛，渴仰法食，讀誦是經，則得總持甘露法味。若欲具足大神通者，當受是經；欲雨法雨潤漬枯槁，當讀是經；若遭大病亦當受持。所以者何？此經即是一切大病之良藥也，此經能斷一切諸毒，大陀羅尼是大三昧；此經即是塗末燒香、微妙淨華。

「善男子！汝今當然大智慧燈，破諸眾生狂愚黑闇。而諸眾生常言：『如來無常、無我、無樂、無淨，是磨滅法。』如是眾生，即是飲毒、被大毒箭，澹飲發動，狂醉失心，無明所覆，聲聞、緣覺如羸老牛。是故汝當廣宣分別如來功德，以實相油，潤益慧燈，開發慧眼，除無明闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝今當然大智慧燈，破諸眾生狂愚黑闇。而諸眾生常言：『如來無常、無我、無樂、無淨，是磨滅法。』如是眾生，即是飲毒、被大毒箭，澹飲發動，狂醉失心，無明所覆，聲聞、緣覺如羸老牛。是故汝當廣宣分別如來功德，以實相油，潤益慧燈，開發慧眼，除無明闇。

「若言如來真實出生輸頭檀舍，出家學道，修集苦行，壞魔兵眾，坐於道場，成菩提道，當知是人即是謗佛。寧當斷首，拔出其舌，不應出此虛妄之言。何以故？非是善解諸佛如來祕密語故；若經中言『沙門瞿曇』，當知是語即是密語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若言如來真實出生輸頭檀舍，出家學道，修集苦行，壞魔兵眾，坐於道場，成菩提道，當知是人即是謗佛。寧當斷首，拔出其舌，不應出此虛妄之言。何以故？非是善解諸佛如來祕密語故；若經中言『沙門瞿曇』，當知是語即是密語。

「善男子！為眾生故，示現神足，當知即是佛之真子。善男子！汝則已為得大果報，授與聲聞、辟支佛等，吐藥、下藥、熏藥、眼藥、治諸病藥。何等是藥？所謂大乘方等經典。當知是經，即是諸經轉輪聖王。何以故？是經典中宣說眾生實性、佛性，常住法藏。眾生不解，乃至一句一字。汝今當聽，聽已即當為汝法藏，汝復當觀是經境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！為眾生故，示現神足，當知即是佛之真子。善男子！汝則已為得大果報，授與聲聞、辟支佛等，吐藥、下藥、熏藥、眼藥、治諸病藥。何等是藥？所謂大乘方等經典。當知是經，即是諸經轉輪聖王。何以故？是經典中宣說眾生實性、佛性，常住法藏。眾生不解，乃至一句一字。汝今當聽，聽已即當為汝法藏，汝復當觀是經境界。

「善男子！此經中，有諸佛菩薩四百不可思議解脫法門。善男子！此經中，有諸法寶藏神通王三昧門。善男子！此經典中，有諸菩薩三十六不退智慧寶藏陀羅尼門。善男子！此經復有諸佛菩薩三十三種入眾生音大行方便解脫法門。善男子！此經復有諸佛菩薩十種神足入密行藏大行光王法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此經中，有諸佛菩薩四百不可思議解脫法門。善男子！此經中，有諸法寶藏神通王三昧門。善男子！此經典中，有諸菩薩三十六不退智慧寶藏陀羅尼門。善男子！此經復有諸佛菩薩三十三種入眾生音大行方便解脫法門。善男子！此經復有諸佛菩薩十種神足入密行藏大行光王法門。

「此經復有諸佛菩薩十種生死行業道地，得心定解脫慧願藏法門；此經復有諸佛菩薩十智不滅，入思惟神通王法門；此經復有諸佛菩薩十種不生思惟法藏，得入神足王法門；此經復有諸佛菩薩甚深十智，入無畏行法王法門；此經復有諸佛菩薩十種大雲見法不可思議功德藏法門；此經復有諸佛菩薩入十種眾生語言修大行法，方便不斷解脫法門；此經復有諸佛菩薩十種神通所入生行、有行，行藏光王法門；此經復有諸佛菩薩十種生死、煩惱業行，心住三昧，解脫誓願法藏法門；此經復有諸佛菩薩十種智住不可思議所入神足王法門；此經復有諸佛菩薩十種不生不可思議通達密藏神足王法門；此經復有諸佛菩薩十智甚深入精進行法門；此經復有諸佛菩薩十智大雲眾法和合神足王法門；此經復有諸佛菩薩大雲光明眼目法門；此經復有諸佛菩薩十種大雲電光具足入行法門；此經復有諸佛菩薩通暢大雲大乘經法門；此經復有諸佛菩薩神足變現燈明法門；此經復有諸佛菩薩十種法雹，說神足王所入法門；此經復有諸佛菩薩十金剛智入藏法門；此經復有諸佛菩薩十種正行性入法門；此經復有諸佛菩薩十無盡行神通王所入法門；此經復有諸佛菩薩十種甚深微塵業行所入法門；此經復有諸佛菩薩十種師子吼所入法門；此經復有諸佛菩薩十生和合，行入世間業狹心法門；此經復有諸佛菩薩十神通寶所入法門；此經復有諸佛菩薩十金翅鳥神通所入法門；此經復有諸佛菩薩十大施時微妙王法門；此經復有諸佛菩薩十無所畏大力神通所入法門；此經復有諸佛菩薩十大海行所入法門；此經復有諸佛菩薩十種至心所入法門；此經復有諸佛菩薩十勇猛王大力微妙法門；此經復有諸佛菩薩十種善行大神通王所入法門；此經復有諸佛菩薩十二神通藏得開示法門；此經復有諸佛菩薩十智寶藏法門；此經復有諸佛菩薩十智境界行所入法門；此經復有諸佛菩薩十正智微妙寶藏法門；此經復有諸佛菩薩十種福田種子法門；此經復有諸佛菩薩十種真實神通安樂之王所入法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此經復有諸佛菩薩十種生死行業道地，得心定解脫慧願藏法門；此經復有諸佛菩薩十智不滅，入思惟神通王法門；此經復有諸佛菩薩十種不生思惟法藏，得入神足王法門；此經復有諸佛菩薩甚深十智，入無畏行法王法門；此經復有諸佛菩薩十種大雲見法不可思議功德藏法門；此經復有諸佛菩薩入十種眾生語言修大行法，方便不斷解脫法門；此經復有諸佛菩薩十種神通所入生行、有行，行藏光王法門；此經復有諸佛菩薩十種生死、煩惱業行，心住三昧，解脫誓願法藏法門；此經復有諸佛菩薩十種智住不可思議所入神足王法門；此經復有諸佛菩薩十種不生不可思議通達密藏神足王法門；此經復有諸佛菩薩十智甚深入精進行法門；此經復有諸佛菩薩十智大雲眾法和合神足王法門；此經復有諸佛菩薩大雲光明眼目法門；此經復有諸佛菩薩十種大雲電光具足入行法門；此經復有諸佛菩薩通暢大雲大乘經法門；此經復有諸佛菩薩神足變現燈明法門；此經復有諸佛菩薩十種法雹，說神足王所入法門；此經復有諸佛菩薩十金剛智入藏法門；此經復有諸佛菩薩十種正行性入法門；此經復有諸佛菩薩十無盡行神通王所入法門；此經復有諸佛菩薩十種甚深微塵業行所入法門；此經復有諸佛菩薩十種師子吼所入法門；此經復有諸佛菩薩十生和合，行入世間業狹心法門；此經復有諸佛菩薩十神通寶所入法門；此經復有諸佛菩薩十金翅鳥神通所入法門；此經復有諸佛菩薩十大施時微妙王法門；此經復有諸佛菩薩十無所畏大力神通所入法門；此經復有諸佛菩薩十大海行所入法門；此經復有諸佛菩薩十種至心所入法門；此經復有諸佛菩薩十勇猛王大力微妙法門；此經復有諸佛菩薩十種善行大神通王所入法門；此經復有諸佛菩薩十二神通藏得開示法門；此經復有諸佛菩薩十智寶藏法門；此經復有諸佛菩薩十智境界行所入法門；此經復有諸佛菩薩十正智微妙寶藏法門；此經復有諸佛菩薩十種福田種子法門；此經復有諸佛菩薩十種真實神通安樂之王所入法門。

「善男子！汝觀是經不可思議，功德境界亦不可思議，乃是諸佛菩薩不可思議不可量法藏，亦是眾生不可思議無盡寶藏。復次，善男子！此經境界不可思議。善男子！此經復有諸佛菩薩陀羅尼藏法門；此經復有諸佛菩薩如來微密寶藏法門；此經復有諸佛菩薩如來大海法門；此經復有諸佛菩薩如來時藏法門；此經復有諸佛菩薩如來世藏法門；此經復有諸佛菩薩如來日藏法門；此經復有諸佛菩薩如來月藏法門；此經復有諸佛菩薩如來境界法門；此經復有諸佛菩薩甚深法門；此經復有諸佛菩薩如來無所畏法門；此經復有諸佛菩薩如來勇揵法門；此經復有諸佛菩薩如來地法門；此經復有諸佛菩薩如來法門；此經復有諸佛菩薩阿梨呵法門；此經復有諸佛菩薩如來聚法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝觀是經不可思議，功德境界亦不可思議，乃是諸佛菩薩不可思議不可量法藏，亦是眾生不可思議無盡寶藏。復次，善男子！此經境界不可思議。善男子！此經復有諸佛菩薩陀羅尼藏法門；此經復有諸佛菩薩如來微密寶藏法門；此經復有諸佛菩薩如來大海法門；此經復有諸佛菩薩如來時藏法門；此經復有諸佛菩薩如來世藏法門；此經復有諸佛菩薩如來日藏法門；此經復有諸佛菩薩如來月藏法門；此經復有諸佛菩薩如來境界法門；此經復有諸佛菩薩甚深法門；此經復有諸佛菩薩如來無所畏法門；此經復有諸佛菩薩如來勇揵法門；此經復有諸佛菩薩如來地法門；此經復有諸佛菩薩如來法門；此經復有諸佛菩薩阿梨呵法門；此經復有諸佛菩薩如來聚法門。

「善男子！汝觀此經大法陀羅尼，即是一切眾生無盡福藏，是即諸佛不可思議解脫三昧陀羅尼門，非是汝等所知境界。諸佛世尊，隨世故說，其義甚深，難可消服，唯是如來之所知見。我今當說如來如是甚深境界，至心諦聽。汝從昔來，於是事中，乃至未聞一字一句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝觀此經大法陀羅尼，即是一切眾生無盡福藏，是即諸佛不可思議解脫三昧陀羅尼門，非是汝等所知境界。諸佛世尊，隨世故說，其義甚深，難可消服，唯是如來之所知見。我今當說如來如是甚深境界，至心諦聽。汝從昔來，於是事中，乃至未聞一字一句。」

大雲密藏菩薩摩訶薩言：「實如聖教，世尊！我猶虻蟻，常為一切無明所闇。唯願如來，開慈愍心，廣及眾生，宣說一句乃至一字，如來法王不可思議。世尊！聲聞、緣覺猶如老牛，盲、聾、瘖、瘂，如嬰孩兒。我亦如是，從昔已來，實未曾聞如是一句乃至一字。唯願如來，廣開大慈，為眾生故，諸佛如來所有境界不可思議，常住無變，通達諸法，惟願如來，為我等故及諸眾生，開闡如是祕密之藏，乃至一字一句之義，令我等輩及諸眾生，知見如來常恒不變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲密藏菩薩摩訶薩言：「實如聖教，世尊！我猶虻蟻，常為一切無明所闇。唯願如來，開慈愍心，廣及眾生，宣說一句乃至一字，如來法王不可思議。世尊！聲聞、緣覺猶如老牛，盲、聾、瘖、瘂，如嬰孩兒。我亦如是，從昔已來，實未曾聞如是一句乃至一字。唯願如來，廣開大慈，為眾生故，諸佛如來所有境界不可思議，常住無變，通達諸法，惟願如來，為我等故及諸眾生，開闡如是祕密之藏，乃至一字一句之義，令我等輩及諸眾生，知見如來常恒不變。」

佛言：「善哉善哉！善男子！汝今已為善解諸佛所有密語。善男子！是方等經不可思議，汝所發願亦不可思議，諸佛如來陀羅尼法不可思議，此經境界亦不可思議，甚深智光不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！汝今已為善解諸佛所有密語。善男子！是方等經不可思議，汝所發願亦不可思議，諸佛如來陀羅尼法不可思議，此經境界亦不可思議，甚深智光不可思議。

「善男子！如汝所言：『我於是經不能解了，猶如老牛盲、聾、瘖、瘂、嬰孩小兒。』善男子！汝今不應生此憂懼、疑慮之心。善男子！若行、若住、若坐、若臥，常應繫念如是經典；若遇水火、盜賊諸難，亦應堅持，慎勿放捨。所以者何？是經典中，有五文字，其義甚深：一者如來，二常，三樂，四我，五淨。是名如來無上功德不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如汝所言：『我於是經不能解了，猶如老牛盲、聾、瘖、瘂、嬰孩小兒。』善男子！汝今不應生此憂懼、疑慮之心。善男子！若行、若住、若坐、若臥，常應繫念如是經典；若遇水火、盜賊諸難，亦應堅持，慎勿放捨。所以者何？是經典中，有五文字，其義甚深：一者如來，二常，三樂，四我，五淨。是名如來無上功德不可思議。

「復次，善男子！假使恒河沙等十方世界滿中大火，有人在中念是經者，火不能燒。常應供養、尊重三寶，勿令其心中有忘失。汝今所有微妙功德，已為諸佛之所讚歎。所謂能問，所未曾聞一句一字甚深之義；汝等不久亦復當得知見是義。汝若欲知諸佛如來常恒不變，應當受持如是經典，讀誦、書寫、解說其義。何以故？是經所說不可思議，如來常恒，無有變易，終不畢竟入於涅槃。汝當廣為一切眾生，敷揚解說常樂我淨。諸佛如來，無有畢竟入涅槃者，法僧常住亦無滅盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！假使恒河沙等十方世界滿中大火，有人在中念是經者，火不能燒。常應供養、尊重三寶，勿令其心中有忘失。汝今所有微妙功德，已為諸佛之所讚歎。所謂能問，所未曾聞一句一字甚深之義；汝等不久亦復當得知見是義。汝若欲知諸佛如來常恒不變，應當受持如是經典，讀誦、書寫、解說其義。何以故？是經所說不可思議，如來常恒，無有變易，終不畢竟入於涅槃。汝當廣為一切眾生，敷揚解說常樂我淨。諸佛如來，無有畢竟入涅槃者，法僧常住亦無滅盡。」

爾時，毘藍、大毘藍風王——所受樂報，如天無別，放清涼風，六時無變，華果常有，無時暫替——齎持供具，來至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘藍、大毘藍風王——所受樂報，如天無別，放清涼風，六時無變，華果常有，無時暫替——齎持供具，來至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，却坐一面。

爾時，世尊神通力故，起四黑雲，甘水俱遍；興三種雷，謂下、中、上；發甘露聲，如天伎樂，一切眾生之所樂聞。爾時，世尊即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊神通力故，起四黑雲，甘水俱遍；興三種雷，謂下、中、上；發甘露聲，如天伎樂，一切眾生之所樂聞。爾時，世尊即說呪曰：

「竭帝 波利竭帝 僧竭帝 波羅僧竭帝波羅卑羅延坻 三波羅卑羅延坻 婆羅婆羅 波沙羅 波娑羅 摩文闍 摩文闍 遮羅帝 遮羅坻 波遮羅坻波遮羅坻 三波羅遮羅坻比提嘻利嘻梨 薩隷醯 薩隷醯 富嚧富嚧莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「竭帝 波利竭帝 僧竭帝 波羅僧竭帝波羅卑羅延坻 三波羅卑羅延坻 婆羅婆羅 波沙羅 波娑羅 摩文闍 摩文闍 遮羅帝 遮羅坻 波遮羅坻波遮羅坻 三波羅遮羅坻比提嘻利嘻梨 薩隷醯 薩隷醯 富嚧富嚧莎呵

「若有諸龍聞是神呪，不降甘雨，頭破七分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有諸龍聞是神呪，不降甘雨，頭破七分。」

爾時，十萬億那由他阿僧祇等諸佛世界，六種震動。爾時眾生，因是地動，各各相見，展轉相動，乃至淨居。淨居動已，龍雲俱動，龍雲動時，降澍大雨。時，閻浮提所有九萬八千大河，七寶盈滿，一切泉池具上藥味。雨雖七日，無所傷損，眾生快樂，如服甘露。諸河盈滿八功德水，所謂：美、冷、輕、軟、清、淨、香、潔，飲時調適，飲已無患；一切水蟲，出微妙聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十萬億那由他阿僧祇等諸佛世界，六種震動。爾時眾生，因是地動，各各相見，展轉相動，乃至淨居。淨居動已，龍雲俱動，龍雲動時，降澍大雨。時，閻浮提所有九萬八千大河，七寶盈滿，一切泉池具上藥味。雨雖七日，無所傷損，眾生快樂，如服甘露。諸河盈滿八功德水，所謂：美、冷、輕、軟、清、淨、香、潔，飲時調適，飲已無患；一切水蟲，出微妙聲。

時，王舍城耆闍崛山，七寶遍地，無空缺處。虛空復雨七寶所成優鉢羅華、波頭摩華、拘勿頭華、分陀利華，水性之屬，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。畜生眾生，貪樂大乘、渴仰大乘，慈心相向，猶如一子。皆共同心供養於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，王舍城耆闍崛山，七寶遍地，無空缺處。虛空復雨七寶所成優鉢羅華、波頭摩華、拘勿頭華、分陀利華，水性之屬，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。畜生眾生，貪樂大乘、渴仰大乘，慈心相向，猶如一子。皆共同心供養於佛。

爾時大眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，持諸供具、華香、伎樂供養於佛。時，虛空中復雨種種香、華、寶衣、伎樂、幡蓋供養於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，持諸供具、華香、伎樂供養於佛。時，虛空中復雨種種香、華、寶衣、伎樂、幡蓋供養於佛。

「善男子！此經乃是無量功德之所成就，是故能致如是瑞應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此經乃是無量功德之所成就，是故能致如是瑞應。」

爾時，大眾作如是言：「世尊！我今始知諸佛如來常樂我淨。惟願如來，慈哀矜愍，受我所獻優多羅僧。」即嘆頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾作如是言：「世尊！我今始知諸佛如來常樂我淨。惟願如來，慈哀矜愍，受我所獻優多羅僧。」即嘆頌曰：

「如來真實常， 無量德所成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來真實常， 無量德所成，

我今為常樂， 是故稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今為常樂， 是故稽首禮。

諸佛捨無常， 故得無邊身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛捨無常， 故得無邊身，

無上天中天， 大力難思議！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上天中天， 大力難思議！

如來常無變， 勤進無邊身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來常無變， 勤進無邊身，

為眾雨法雨， 猶如大雲王！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾雨法雨， 猶如大雲王！

佛自得安樂， 為眾說安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛自得安樂， 為眾說安樂，

自獲諸功德， 誨彼令同己！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自獲諸功德， 誨彼令同己！

如來慧無勝， 常住如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來慧無勝， 常住如虛空，

為眾作福田， 常行於聖行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾作福田， 常行於聖行。

憐愍諸眾生， 亦知其行業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍諸眾生， 亦知其行業，

開示祕密藏， 清涼如初月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示祕密藏， 清涼如初月。

今宣《大雲經》， 端嚴如滿月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今宣《大雲經》， 端嚴如滿月，

定知無量眾， 發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定知無量眾， 發起菩提心。

世尊號法王， 於法得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊號法王， 於法得自在，

是故名真我， 成就無上樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故名真我， 成就無上樂。

如來昇寶座， 而作師子吼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來昇寶座， 而作師子吼，

宣說諸眾生， 一切有佛性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說諸眾生， 一切有佛性；

譬如香山中， 常生忍辱草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如香山中， 常生忍辱草。

如來神力故， 普令一切眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來神力故， 普令一切眾，

見此鷲頭山， 悉是七寶成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見此鷲頭山， 悉是七寶成。

爾時大眾會， 覩已甚愛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾會， 覩已甚愛樂，

猶如四天王， 樂住須彌山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如四天王， 樂住須彌山。

如來大福田， 其力不可量！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大福田， 其力不可量！

能除眾生結， 煩惱諸闇障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除眾生結， 煩惱諸闇障。

一切諸眾生， 不退菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 不退菩提心，

猶如諸世尊， 安樂不傾動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如諸世尊， 安樂不傾動。

眾生斷惡業， 成就妙善戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生斷惡業， 成就妙善戒，

修行菩提行， 決定見佛性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提行， 決定見佛性。

若得聞此經， 乃至一字義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得聞此經， 乃至一字義，

即得菩提道， 隨順行梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即得菩提道， 隨順行梵行。

惟願無上尊， 演說於一句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願無上尊， 演說於一句，

普使一切眾， 咸得解其義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普使一切眾， 咸得解其義。

我等諸眾生， 鈍根無智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等諸眾生， 鈍根無智慧，

如來憐愍故， 願開令得解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來憐愍故， 願開令得解。

一切諸眾生， 虛乏於法食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 虛乏於法食，

惟願大慈哀， 施之令滿足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願大慈哀， 施之令滿足；

我等得受已， 復當轉施他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等得受已， 復當轉施他，

亦令一切眾， 皆悉得充足！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦令一切眾， 皆悉得充足！

一切諸眾生， 貧窮無福德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 貧窮無福德，

無常無有我， 亦無歸依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常無有我， 亦無歸依處。

如來所成就， 無上大功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所成就， 無上大功德，

惟願大慈尊， 施我及一切！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願大慈尊， 施我及一切！

如來為法主， 如海眾流尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來為法主， 如海眾流尊，

眾生不知依， 我今得依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生不知依， 我今得依止，

為眾作依止， 猶如慈父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾作依止， 猶如慈父母，

施眾甘露味， 普使斷煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施眾甘露味， 普使斷煩惱。

「世尊！如來正覺不可思議！憐愍眾生亦不可思議！所說祕密，難可圖度。諸佛世尊，三昧之王、大船師王，不可稱計、不可數量！如是境界，非諸聲聞、緣覺所知。如來月王，常無增減，是諸功德之大猛將。無量福報、珍寶之聚，是大光明無上日王。等視眾生，同羅睺羅所成大力，以施一切，自無所畏；復令眾生，成無所畏。自破無明，復除眾生無明、重闇。世尊！我亦無知、無明所障，不知如來常樂我淨。一切眾生，無明覆故，妄說如來無常、無我、無樂、無淨，是故流轉三惡道中。若言如來永滅涅槃，當知是人必墮地獄。世尊！我今始知諸佛如來不畢竟滅，知已則得無上大寶。以佛力故，復令我知諸佛實性，得服無上甘露法味，永斷一切諸結煩惱。昔來所有狂、聾、瘖、瘂，今悉除愈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如來正覺不可思議！憐愍眾生亦不可思議！所說祕密，難可圖度。諸佛世尊，三昧之王、大船師王，不可稱計、不可數量！如是境界，非諸聲聞、緣覺所知。如來月王，常無增減，是諸功德之大猛將。無量福報、珍寶之聚，是大光明無上日王。等視眾生，同羅睺羅所成大力，以施一切，自無所畏；復令眾生，成無所畏。自破無明，復除眾生無明、重闇。世尊！我亦無知、無明所障，不知如來常樂我淨。一切眾生，無明覆故，妄說如來無常、無我、無樂、無淨，是故流轉三惡道中。若言如來永滅涅槃，當知是人必墮地獄。世尊！我今始知諸佛如來不畢竟滅，知已則得無上大寶。以佛力故，復令我知諸佛實性，得服無上甘露法味，永斷一切諸結煩惱。昔來所有狂、聾、瘖、瘂，今悉除愈。」

大雲初分三昧健度第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分三昧健度第二

爾時，大雲密藏菩薩摩訶薩言：「甚奇，世尊！如來正覺不可思議！今說此經，令無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。是經境界，不可思議！乃為一切無量眾生，現大神通、雨諸寶味；眾生聞者，得遇無上甘露法雨。是故，如來不可思議！是經境界亦不可思議！一切眾生，成大功德，乃得值遇。眾生業報，不可思議！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩摩訶薩言：「甚奇，世尊！如來正覺不可思議！今說此經，令無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。是經境界，不可思議！乃為一切無量眾生，現大神通、雨諸寶味；眾生聞者，得遇無上甘露法雨。是故，如來不可思議！是經境界亦不可思議！一切眾生，成大功德，乃得值遇。眾生業報，不可思議！

「世尊！今日眾生所受快樂，如第三禪，形貌璝瑋，如天無別。如來今日說此經藏，即是眾生無盡之藏。降大法雨，所謂如來常住不變三昧總持。所言雲者，謂諸菩薩摩訶薩也；震大雷者，謂破煩惱諸結業等；電光明者，謂諸眾生皆有佛性。聲者，謂諸菩薩為眾生故，說有為法無常、無樂、無我、無淨；雹者，謂八聖道分，能壞一切諸結煩惱。又有雹者，所謂此經能壞聲聞、辟支佛心，是即名為雨大法雨，充飽眾生飢虛、渴乏。所謂如來常住不變，是名甘雨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！今日眾生所受快樂，如第三禪，形貌璝瑋，如天無別。如來今日說此經藏，即是眾生無盡之藏。降大法雨，所謂如來常住不變三昧總持。所言雲者，謂諸菩薩摩訶薩也；震大雷者，謂破煩惱諸結業等；電光明者，謂諸眾生皆有佛性。聲者，謂諸菩薩為眾生故，說有為法無常、無樂、無我、無淨；雹者，謂八聖道分，能壞一切諸結煩惱。又有雹者，所謂此經能壞聲聞、辟支佛心，是即名為雨大法雨，充飽眾生飢虛、渴乏。所謂如來常住不變，是名甘雨。」

佛言：「善哉善哉！善男子！汝今善解如是法雨。善男子！若諸菩薩，欲雨法雨潤益一切，當受是經，修行、讀誦、書寫、供養、解說其義。善男子！諦聽諦聽！如是經典不可思議，中有解脫住入寶藏，神足法王四百三昧，我今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！汝今善解如是法雨。善男子！若諸菩薩，欲雨法雨潤益一切，當受是經，修行、讀誦、書寫、供養、解說其義。善男子！諦聽諦聽！如是經典不可思議，中有解脫住入寶藏，神足法王四百三昧，我今當說。

「善男子！此經復有諸佛菩薩深猛大海眼目三昧。若有菩薩，成就具足是三昧者，得具菩薩多聞大海多聞寶藏，於阿耨多羅三藐三菩提心無疑礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此經復有諸佛菩薩深猛大海眼目三昧。若有菩薩，成就具足是三昧者，得具菩薩多聞大海多聞寶藏，於阿耨多羅三藐三菩提心無疑礙。

「言無礙者，所謂身得無礙，遍生諸佛淨妙世界；又無礙者，得宿命智，為諸眾生轉於五有；又無礙者，不貪著業而得果報；又無礙者，若一見佛，心生歡喜，則於後世得端嚴身、眾所愛身、無貪身、無惡身、大身、上族身、大富身、眷屬不壞身、不破壞身、不退身、不滅身，所修行願，念喜作業，悉向阿耨多羅三藐三菩提，成就慚愧、破諸憍慢，勤修精進、慈、悲、喜、捨，空無相願，以熏其心；又無礙者，願生他土，即得往生；諸邪異見所不能壞，其所樂說句義無盡。若天、若魔、梵沙門、婆羅門，不能惑亂，令其心動。雖讀外典，心無貪著，不貪天、龍、夜叉等身，乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽身，又不貪著房舍、臥具、衣服、飲食，天魔波旬，不得其便。所行善法，終不中忘，凡所言說，人所敬受。其心弘曠，猶如大海，所有智慧，亦復如是。具足圓滿，猶如盛月，能壞黑闇，如日如燈。不可捉持，如虛空性，不著世間，如華處水。於一切有，心無貪著。能壞法界，猶如金剛。持諸法界，如須彌山。其性清淨，如琉璃寶。得如來戒、慧心念明，性力幻化，不動不住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言無礙者，所謂身得無礙，遍生諸佛淨妙世界；又無礙者，得宿命智，為諸眾生轉於五有；又無礙者，不貪著業而得果報；又無礙者，若一見佛，心生歡喜，則於後世得端嚴身、眾所愛身、無貪身、無惡身、大身、上族身、大富身、眷屬不壞身、不破壞身、不退身、不滅身，所修行願，念喜作業，悉向阿耨多羅三藐三菩提，成就慚愧、破諸憍慢，勤修精進、慈、悲、喜、捨，空無相願，以熏其心；又無礙者，願生他土，即得往生；諸邪異見所不能壞，其所樂說句義無盡。若天、若魔、梵沙門、婆羅門，不能惑亂，令其心動。雖讀外典，心無貪著，不貪天、龍、夜叉等身，乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽身，又不貪著房舍、臥具、衣服、飲食，天魔波旬，不得其便。所行善法，終不中忘，凡所言說，人所敬受。其心弘曠，猶如大海，所有智慧，亦復如是。具足圓滿，猶如盛月，能壞黑闇，如日如燈。不可捉持，如虛空性，不著世間，如華處水。於一切有，心無貪著。能壞法界，猶如金剛。持諸法界，如須彌山。其性清淨，如琉璃寶。得如來戒、慧心念明，性力幻化，不動不住。

「善男子！是經復有第一甚深解脫寶幢三昧，若有菩薩，具是三昧，則得名為多聞大海、多聞寶藏，心無疑礙，乃至幻化不動不住。善男子！此經復有淨智甚深法門三昧，若有菩薩能具足者，則得名為多聞大海、多聞寶藏，心無疑礙，乃至幻化不動不住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是經復有第一甚深解脫寶幢三昧，若有菩薩，具是三昧，則得名為多聞大海、多聞寶藏，心無疑礙，乃至幻化不動不住。善男子！此經復有淨智甚深法門三昧，若有菩薩能具足者，則得名為多聞大海、多聞寶藏，心無疑礙，乃至幻化不動不住。

「善男子！此經復有佛根香象王解脫三昧、首楞嚴三昧、勇力三昧、勇勝三昧、健勇三昧、好香三昧、正光三昧、無我光三昧、甚深行藏三昧、行深解脫三昧、行力解脫三昧、一切法行三昧、恒河沙等行三昧、一切解脫三昧、一切三昧王三昧、正上三昧、大海潮三昧、本解脫三昧、壞魔億眾三昧、住戒電光三昧、火光三昧、無盡意王三昧、雲盡意三昧、海王神足三昧、大高意三昧、種子三昧、住大海三昧、無礙三昧、無礙戒三昧、高解脫三昧、因緣意三昧、業作三昧、健行王三昧、大力三昧、甚深琉璃王三昧、須彌山三昧、師子吼三昧、甘露味三昧、莊嚴三昧、火光三昧、蓮華光三昧、國土喜三昧、一切身三昧、動大海王三昧、動大地王三昧、一切三昧母三昧、壞一切女身三昧、師子行王三昧、圓王三昧、細行三昧、鼓聲微妙三昧、增長三昧、斷有三昧、流三昧、廣慧三昧、變化三昧、光明三昧、壞闇三昧、大海智慧三昧、讚歎三昧、大讚歎三昧、時三昧大時三昧、現在解脫三昧、合散三昧、分陀利華三昧、輕三昧、大樂三昧、虛空三昧、解脫身三昧、斷語三昧、斷聲三昧、無愛三昧、無勝三昧、一切三昧、鬘三昧、龍王三昧、風三昧、風行王三昧、無邊三昧、無色三昧、無邊色三昧、法意三昧、微妙香三昧、身意三昧、首楞嚴三昧、壞惡三昧、蓮華意三昧、大力翅三昧、壞無明三昧、菩提樹三昧、寶命命三昧、大力命三昧、日光三昧、月光三昧、大海門三昧、一切法界三昧、結使根三昧、戒雨三昧、戒雲三昧、菴羅果三昧、菴羅華三昧、淨三昧、水三昧、䗍三昧、時三昧、時王三昧、眾三昧、無身三昧、界三昧、善界三昧、地三昧、地神足三昧、水等三昧、青蓮華三昧、甘露味三昧、無繫三昧、鴛鴦三昧、車輪三昧、轉輪聖王三昧、不動三昧、不輕三昧、不長三昧、憐愍三昧、淨意三昧、一切功德意三昧、伊羅鉢羅三昧、無疑解脫三昧、風神足王三昧、無量幢三昧、虛空界三昧、無彗星三昧、光寶三昧、雹時三昧、童子三昧、王子三昧、斷毒三昧、法燈三昧、國土王三昧、施世界三昧、法貴德三昧、法力三昧、上華三昧、喜三昧、大喜三昧、知大力三昧、鎮頭迦果三昧、精進三昧、稱三昧、白鵝王三昧、身光三昧、無盡力三昧、無盡力解脫三昧、增長名三昧、端正三昧、能破壞三昧、摩樓迦華三昧、善行王三昧、善光三昧、寶地三昧、白三昧、白種三昧、淨行意三昧、愛光三昧、虛空心三昧、天冠三昧、轉輪聖王冠三昧、念菩薩三昧、護意三昧、護甚深三昧、力乘三昧、力乘光三昧、力士三昧、力士精進三昧、閻浮國三昧、錯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此經復有佛根香象王解脫三昧、首楞嚴三昧、勇力三昧、勇勝三昧、健勇三昧、好香三昧、正光三昧、無我光三昧、甚深行藏三昧、行深解脫三昧、行力解脫三昧、一切法行三昧、恒河沙等行三昧、一切解脫三昧、一切三昧王三昧、正上三昧、大海潮三昧、本解脫三昧、壞魔億眾三昧、住戒電光三昧、火光三昧、無盡意王三昧、雲盡意三昧、海王神足三昧、大高意三昧、種子三昧、住大海三昧、無礙三昧、無礙戒三昧、高解脫三昧、因緣意三昧、業作三昧、健行王三昧、大力三昧、甚深琉璃王三昧、須彌山三昧、師子吼三昧、甘露味三昧、莊嚴三昧、火光三昧、蓮華光三昧、國土喜三昧、一切身三昧、動大海王三昧、動大地王三昧、一切三昧母三昧、壞一切女身三昧、師子行王三昧、圓王三昧、細行三昧、鼓聲微妙三昧、增長三昧、斷有三昧、流三昧、廣慧三昧、變化三昧、光明三昧、壞闇三昧、大海智慧三昧、讚歎三昧、大讚歎三昧、時三昧大時三昧、現在解脫三昧、合散三昧、分陀利華三昧、輕三昧、大樂三昧、虛空三昧、解脫身三昧、斷語三昧、斷聲三昧、無愛三昧、無勝三昧、一切三昧、鬘三昧、龍王三昧、風三昧、風行王三昧、無邊三昧、無色三昧、無邊色三昧、法意三昧、微妙香三昧、身意三昧、首楞嚴三昧、壞惡三昧、蓮華意三昧、大力翅三昧、壞無明三昧、菩提樹三昧、寶命命三昧、大力命三昧、日光三昧、月光三昧、大海門三昧、一切法界三昧、結使根三昧、戒雨三昧、戒雲三昧、菴羅果三昧、菴羅華三昧、淨三昧、水三昧、䗍三昧、時三昧、時王三昧、眾三昧、無身三昧、界三昧、善界三昧、地三昧、地神足三昧、水等三昧、青蓮華三昧、甘露味三昧、無繫三昧、鴛鴦三昧、車輪三昧、轉輪聖王三昧、不動三昧、不輕三昧、不長三昧、憐愍三昧、淨意三昧、一切功德意三昧、伊羅鉢羅三昧、無疑解脫三昧、風神足王三昧、無量幢三昧、虛空界三昧、無彗星三昧、光寶三昧、雹時三昧、童子三昧、王子三昧、斷毒三昧、法燈三昧、國土王三昧、施世界三昧、法貴德三昧、法力三昧、上華三昧、喜三昧、大喜三昧、知大力三昧、鎮頭迦果三昧、精進三昧、稱三昧、白鵝王三昧、身光三昧、無盡力三昧、無盡力解脫三昧、增長名三昧、端正三昧、能破壞三昧、摩樓迦華三昧、善行王三昧、善光三昧、寶地三昧、白三昧、白種三昧、淨行意三昧、愛光三昧、虛空心三昧、天冠三昧、轉輪聖王冠三昧、念菩薩三昧、護意三昧、護甚深三昧、力乘三昧、力乘光三昧、力士三昧、力士精進三昧、閻浮國三昧、錯

魚三昧、蟒蛇三昧、境界王三昧、淨境界三昧、使心三昧、朝青三昧、有德意三昧、大青三昧、大海色三昧、大安三昧、眴三昧、無眴三昧、金剛意三昧、世尊目三昧、須彌山王三昧、雪山王三昧、世尊現行三昧、勝三昧、蓮華三昧、拘勿頭華三昧、月藏三昧、月樂藏三昧、華敷三昧、地鬘三昧、現在念世尊王三昧、勝住三昧、善住三昧、善行三昧、大海三昧、一切入平等三昧、入一切疑三昧、大藥三昧、大藥力三昧、甘露藥王三昧、大藥力三昧、大藥王三昧、大冷三昧、大海三昧、大冷王三昧、無冷無熱三昧、安三昧、安力三昧、一乘三昧、三乘三昧、釋彗星三昧、有德三昧、寶圓王三昧、無定色三昧、定華三昧、六入真淨三昧、大界三昧、能壞欲界三昧、瓔珞三昧、金色三昧、智愛三昧、智圓王三昧、智子三昧、分陀利華三昧、日光王三昧、月愛三昧、光王三昧、光圓王三昧、淨光王三昧、光藏三昧、青光三昧、時光三昧、斷闇三昧、光潮三昧、箭光三昧、一切善根三昧、婆羅那香象王三昧、未生惡王三昧、調柔三昧、能壞憍慢三昧、妙德三昧、妙聲三昧、貪味三昧、圓地王三昧、神通王三昧、神通根三昧、轉輪聖王幡三昧、轉輪聖王幢三昧、師子頭三昧、日神通三昧、法護三昧、廣三昧、知業神通王三昧、高三昧、無上三昧、燈王三昧、舍宅三昧、多喜三昧、初地三昧、戒地三昧、大海喜王三昧、大海慈王三昧、大海悲王三昧、大海捨王三昧、忍辱王三昧、忍辱力界王三昧、神通至心三昧、八解脫門三昧、法界畢竟三昧、無界三昧、無性三昧、大田種子三昧、智池三昧、海三昧、海力三昧、佛眼三昧、佛門三昧、智行三昧、佛面三昧、一切親三昧、一切福德王三昧、虛空藏三昧、虛空幻三昧、佛幻三昧、惡性三昧、治毒三昧、眠三昧、覺三昧、夢三昧、得三昧、神通王三昧、無我神通三昧、勝見三昧、勝喜三昧、隨世三昧、佛面住三昧、正見三昧、一切微塵三昧、語無礙三昧、淨三昧、身光三昧、身燈三昧、不癡三昧、不狂三昧、一切勝光三昧、水意三昧、漂三昧、水沫三昧、無勝三昧、無勝智三昧、無勝身三昧、精進三昧、恒河沙等勝王三昧、知見圓光王三昧、斷畜生三昧、願生畜生有三昧、畜生神通三昧、樂畜生三昧、不染畜生業三昧、入地獄三昧、喜地獄三昧、不染地獄業三昧、不染地獄業行神通王三昧、安樂行體三昧、有德河三昧、有德海三昧、淨河三昧、淨行功德三昧、福德三昧、福德青三昧、淨福德聞三昧、有德夢三昧、讚歎三昧、有德夢得三昧、有德夢行三昧、正有德三昧、正有德王三昧、淨增長三昧、智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魚三昧、蟒蛇三昧、境界王三昧、淨境界三昧、使心三昧、朝青三昧、有德意三昧、大青三昧、大海色三昧、大安三昧、眴三昧、無眴三昧、金剛意三昧、世尊目三昧、須彌山王三昧、雪山王三昧、世尊現行三昧、勝三昧、蓮華三昧、拘勿頭華三昧、月藏三昧、月樂藏三昧、華敷三昧、地鬘三昧、現在念世尊王三昧、勝住三昧、善住三昧、善行三昧、大海三昧、一切入平等三昧、入一切疑三昧、大藥三昧、大藥力三昧、甘露藥王三昧、大藥力三昧、大藥王三昧、大冷三昧、大海三昧、大冷王三昧、無冷無熱三昧、安三昧、安力三昧、一乘三昧、三乘三昧、釋彗星三昧、有德三昧、寶圓王三昧、無定色三昧、定華三昧、六入真淨三昧、大界三昧、能壞欲界三昧、瓔珞三昧、金色三昧、智愛三昧、智圓王三昧、智子三昧、分陀利華三昧、日光王三昧、月愛三昧、光王三昧、光圓王三昧、淨光王三昧、光藏三昧、青光三昧、時光三昧、斷闇三昧、光潮三昧、箭光三昧、一切善根三昧、婆羅那香象王三昧、未生惡王三昧、調柔三昧、能壞憍慢三昧、妙德三昧、妙聲三昧、貪味三昧、圓地王三昧、神通王三昧、神通根三昧、轉輪聖王幡三昧、轉輪聖王幢三昧、師子頭三昧、日神通三昧、法護三昧、廣三昧、知業神通王三昧、高三昧、無上三昧、燈王三昧、舍宅三昧、多喜三昧、初地三昧、戒地三昧、大海喜王三昧、大海慈王三昧、大海悲王三昧、大海捨王三昧、忍辱王三昧、忍辱力界王三昧、神通至心三昧、八解脫門三昧、法界畢竟三昧、無界三昧、無性三昧、大田種子三昧、智池三昧、海三昧、海力三昧、佛眼三昧、佛門三昧、智行三昧、佛面三昧、一切親三昧、一切福德王三昧、虛空藏三昧、虛空幻三昧、佛幻三昧、惡性三昧、治毒三昧、眠三昧、覺三昧、夢三昧、得三昧、神通王三昧、無我神通三昧、勝見三昧、勝喜三昧、隨世三昧、佛面住三昧、正見三昧、一切微塵三昧、語無礙三昧、淨三昧、身光三昧、身燈三昧、不癡三昧、不狂三昧、一切勝光三昧、水意三昧、漂三昧、水沫三昧、無勝三昧、無勝智三昧、無勝身三昧、精進三昧、恒河沙等勝王三昧、知見圓光王三昧、斷畜生三昧、願生畜生有三昧、畜生神通三昧、樂畜生三昧、不染畜生業三昧、入地獄三昧、喜地獄三昧、不染地獄業三昧、不染地獄業行神通王三昧、安樂行體三昧、有德河三昧、有德海三昧、淨河三昧、淨行功德三昧、福德三昧、福德青三昧、淨福德聞三昧、有德夢三昧、讚歎三昧、有德夢得三昧、有德夢行三昧、正有德三昧、正有德王三昧、淨增長三昧、智

雨三昧、風同行三昧、吉三昧、吉莊嚴三昧、吉神通三昧、吉神通王三昧、無戒三昧、雜色三昧、受戒三昧、讚戒三昧、戒實三昧、智燈三昧、得戒實三昧、常戒三昧、常戒入藏見三昧、心三昧、心王三昧、常戒喜三昧、常樂戒三昧、戒瓔珞三昧、戒天冠三昧、戒具足三昧、戒鬘三昧、戒香三昧、戒華三昧、戒塗末香三昧、戒神通王三昧、一切昧三昧、一切華三昧、一切香醉三昧、斷一切虛空三昧、受安樂三昧、斷一切世法王三昧、常三昧、恒三昧、不變三昧、地三昧、無刺地三昧、無石沙三昧、地等三昧、大雲琉璃王三昧、聲鼓三昧、大雲電三昧、大雲瀑水王三昧、大雲水藏三昧、大雲水鬘三昧、大雲安水三昧、大雲水凝三昧、大雲智海三昧、大雲勝力三昧、大雲水光持王三昧、大雲水潮海三昧、大雲海種三昧、大雲不動水三昧、大雲水不動神通王三昧、大雲端正王三昧、大雲一味三昧、大雲一乘三昧、大雲安水流三昧、大雲多水三昧、大雲冷水三昧、大雲不冷不熱神通王三昧、大雲月王三昧、大雲有德三昧、大雲初力三昧、大雲渴三昧、大雲樂三昧、大雲水行王三昧、大雲虛空行三昧、大雲水寶三昧、大雲喜三昧、大雲寶種三昧、大雲護三昧、大雲水淨王三昧、大雲水歸依印三昧、大雲法印三昧、大雲水淨光三昧、大雲大水藏王三昧、大雲水定三昧、大雲蓮華三昧、大雲水界三昧、大雲水等三昧、大雲夜行三昧、大雲水清三昧、大雲海無盡意三昧、大雲放光三昧、大雲藏三昧、大雲水聚三昧、大雲水柱三昧、大雲師子王三昧、大雲樂三昧、大雲淨三昧、大雲貪三昧、大雲幢三昧、大雲甚深三昧、大雲雷三昧、大雲增長水三昧、大雲藥王三昧、大雲醉味三昧、大雲師子行三昧、大雲大香象王三昧、大雲安樂三昧、大雲風三昧、大雲水行不動三昧、大雲無畏三昧、大雲水順三昧、大雲無盡意三昧、大雲漏難數三昧、大雲雷大力三昧、大雲水喜三昧、大雲海水圓三昧、大雲水幡三昧、大雲甘露雨三昧、大雲栴檀涼三昧、大雲吉三昧、大雲畢竟三昧、大雲無終始三昧、大雲羅網三昧、大雲寶雨三昧、大雲祕密三昧、大雲彗星三昧、大雲意密三昧、大雲大動三昧、大雲滅三昧、大雲微妙音三昧、大雲恒河沙等三昧、大雲水健三昧、大雲鵝王三昧、大雲水行三昧、大雲命三昧、大雲狂王三昧、大雲誑三昧、大雲首楞嚴三昧、大雲馬王三昧、大雲拍樹三昧、大雲無盡雲三昧、大雲一切等三昧、大雲一切雨三昧、大雲一切和合三昧、大雲菴羅樹果三昧、大雲山埠三昧、大雲堅鞕三昧、大雲密行三昧、大雲密實三昧、大雲鵝王行三昧、大雲不可 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨三昧、風同行三昧、吉三昧、吉莊嚴三昧、吉神通三昧、吉神通王三昧、無戒三昧、雜色三昧、受戒三昧、讚戒三昧、戒實三昧、智燈三昧、得戒實三昧、常戒三昧、常戒入藏見三昧、心三昧、心王三昧、常戒喜三昧、常樂戒三昧、戒瓔珞三昧、戒天冠三昧、戒具足三昧、戒鬘三昧、戒香三昧、戒華三昧、戒塗末香三昧、戒神通王三昧、一切昧三昧、一切華三昧、一切香醉三昧、斷一切虛空三昧、受安樂三昧、斷一切世法王三昧、常三昧、恒三昧、不變三昧、地三昧、無刺地三昧、無石沙三昧、地等三昧、大雲琉璃王三昧、聲鼓三昧、大雲電三昧、大雲瀑水王三昧、大雲水藏三昧、大雲水鬘三昧、大雲安水三昧、大雲水凝三昧、大雲智海三昧、大雲勝力三昧、大雲水光持王三昧、大雲水潮海三昧、大雲海種三昧、大雲不動水三昧、大雲水不動神通王三昧、大雲端正王三昧、大雲一味三昧、大雲一乘三昧、大雲安水流三昧、大雲多水三昧、大雲冷水三昧、大雲不冷不熱神通王三昧、大雲月王三昧、大雲有德三昧、大雲初力三昧、大雲渴三昧、大雲樂三昧、大雲水行王三昧、大雲虛空行三昧、大雲水寶三昧、大雲喜三昧、大雲寶種三昧、大雲護三昧、大雲水淨王三昧、大雲水歸依印三昧、大雲法印三昧、大雲水淨光三昧、大雲大水藏王三昧、大雲水定三昧、大雲蓮華三昧、大雲水界三昧、大雲水等三昧、大雲夜行三昧、大雲水清三昧、大雲海無盡意三昧、大雲放光三昧、大雲藏三昧、大雲水聚三昧、大雲水柱三昧、大雲師子王三昧、大雲樂三昧、大雲淨三昧、大雲貪三昧、大雲幢三昧、大雲甚深三昧、大雲雷三昧、大雲增長水三昧、大雲藥王三昧、大雲醉味三昧、大雲師子行三昧、大雲大香象王三昧、大雲安樂三昧、大雲風三昧、大雲水行不動三昧、大雲無畏三昧、大雲水順三昧、大雲無盡意三昧、大雲漏難數三昧、大雲雷大力三昧、大雲水喜三昧、大雲海水圓三昧、大雲水幡三昧、大雲甘露雨三昧、大雲栴檀涼三昧、大雲吉三昧、大雲畢竟三昧、大雲無終始三昧、大雲羅網三昧、大雲寶雨三昧、大雲祕密三昧、大雲彗星三昧、大雲意密三昧、大雲大動三昧、大雲滅三昧、大雲微妙音三昧、大雲恒河沙等三昧、大雲水健三昧、大雲鵝王三昧、大雲水行三昧、大雲命三昧、大雲狂王三昧、大雲誑三昧、大雲首楞嚴三昧、大雲馬王三昧、大雲拍樹三昧、大雲無盡雲三昧、大雲一切等三昧、大雲一切雨三昧、大雲一切和合三昧、大雲菴羅樹果三昧、大雲山埠三昧、大雲堅鞕三昧、大雲密行三昧、大雲密實三昧、大雲鵝王行三昧、大雲不可

思議三昧、大雲入住神通王三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思議三昧、大雲入住神通王三昧。

「善男子！若有菩薩具足如是諸三昧門，則得菩薩多聞大海多聞寶藏，於阿耨多羅三藐三菩提心無疑礙，終不墮落於三惡道，不生邊地，得宿命智，造生死業，樂於生死，常得值遇佛、法、僧寶，乃至夢中亦不捨離。得端正身、人所愛身、無貪身、無惡身、大身、種姓身。眷屬和樂，不可沮壞，不退、不滅、不墮、不沒。其所修行深心念慧，悉皆趣向阿耨多羅三藐三菩提。得慚愧力，斷除憍慢，勤修精進慈、悲、喜、捨，空無相願，以熏其心，願生淨土，即得往生。眾邪異見，所不能壞，說法次第，句義不斷，雖讀外典，心不貪著。終不願求天身、龍身，夜叉乃至轉輪王身，亦不造作生、死行業，不求世間供養恭敬。護持正法，魔不得便，見持法者，深生恭敬，所得智慧，猶如大海，不增不減，如月盛滿。除眾闇冥，如日如燈，不受煩惱，猶如虛空，煩惱不染，如華處水，住無所住，如空無別。破散諸法，如真金剛，持一切法，猶如雪山。定知如來，常不變易，其智清淨，如琉璃寶。得如來戒，勢力大海，其心慈哀，憐愍眾生。不動不轉，如帝釋幢，壞諸惡法。得上妙味，猶如美妙迦陀迦果。隨順世法，無所違逆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有菩薩具足如是諸三昧門，則得菩薩多聞大海多聞寶藏，於阿耨多羅三藐三菩提心無疑礙，終不墮落於三惡道，不生邊地，得宿命智，造生死業，樂於生死，常得值遇佛、法、僧寶，乃至夢中亦不捨離。得端正身、人所愛身、無貪身、無惡身、大身、種姓身。眷屬和樂，不可沮壞，不退、不滅、不墮、不沒。其所修行深心念慧，悉皆趣向阿耨多羅三藐三菩提。得慚愧力，斷除憍慢，勤修精進慈、悲、喜、捨，空無相願，以熏其心，願生淨土，即得往生。眾邪異見，所不能壞，說法次第，句義不斷，雖讀外典，心不貪著。終不願求天身、龍身，夜叉乃至轉輪王身，亦不造作生、死行業，不求世間供養恭敬。護持正法，魔不得便，見持法者，深生恭敬，所得智慧，猶如大海，不增不減，如月盛滿。除眾闇冥，如日如燈，不受煩惱，猶如虛空，煩惱不染，如華處水，住無所住，如空無別。破散諸法，如真金剛，持一切法，猶如雪山。定知如來，常不變易，其智清淨，如琉璃寶。得如來戒，勢力大海，其心慈哀，憐愍眾生。不動不轉，如帝釋幢，壞諸惡法。得上妙味，猶如美妙迦陀迦果。隨順世法，無所違逆。

「善男子！是則名為初三昧門。善男子！若有成就、具足如是四百三昧，當知是人善護法藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是則名為初三昧門。善男子！若有成就、具足如是四百三昧，當知是人善護法藏。」

爾時，眾中有一天子，名曰淨密，與萬八千諸天子俱來至佛所，頭面作禮，合掌恭敬，雨天華、香、幢幡、伎樂，以供養佛，右遶三匝，即說讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一天子，名曰淨密，與萬八千諸天子俱來至佛所，頭面作禮，合掌恭敬，雨天華、香、幢幡、伎樂，以供養佛，右遶三匝，即說讚曰：

「如來不思議， 法僧亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來不思議， 法僧亦復然，

我見三昧雨， 如世覩甘露。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見三昧雨， 如世覩甘露。」