大方等無想經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等無想經卷第一

北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖譯

大雲初分大眾健度第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲初分大眾健度第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘僧九萬八千，大迦葉等而為上首，一切皆是大阿羅漢——諸漏已盡皆得自在，其心調柔如香象王；隨順善道心得解脫，智慧無礙捨離重擔；所作已辦永斷諸有，所修禁戒、清淨微妙心到彼岸；威德巍巍有大名稱，具足成就得八解脫——皆於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面禮佛，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘僧九萬八千，大迦葉等而為上首，一切皆是大阿羅漢——諸漏已盡皆得自在，其心調柔如香象王；隨順善道心得解脫，智慧無礙捨離重擔；所作已辦永斷諸有，所修禁戒、清淨微妙心到彼岸；威德巍巍有大名稱，具足成就得八解脫——皆於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面禮佛，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有比丘尼眾六萬五千，摩訶波闍波提比丘尼而為上首，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面禮足，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有比丘尼眾六萬五千，摩訶波闍波提比丘尼而為上首，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面禮足，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有菩薩摩訶薩六萬八千，一切皆是大香象王，其名曰大雲密藏菩薩摩訶薩、大雲得志菩薩摩訶薩、大雲電光菩薩摩訶薩、大雲雷震菩薩摩訶薩、大雲勤藏菩薩摩訶薩、大雲愛樂菩薩摩訶薩、大雲歡喜菩薩摩訶薩、大雲性菩薩摩訶薩、大雲金剛首菩薩摩訶薩、大雲寶首菩薩摩訶薩、大雲吼菩薩摩訶薩、大雲名稱菩薩摩訶薩、大雲願華菩薩摩訶薩、大雲施雨菩薩摩訶薩、大雲不輕菩薩摩訶薩、大雲勤行菩薩摩訶薩、大雲師子吼王菩薩摩訶薩、大雲滿雨心王菩薩摩訶薩、大雲普光菩薩摩訶薩、大雲正見菩薩摩訶薩；大雲遍雨王菩薩摩訶薩、大雲身通王菩薩摩訶薩、大雲上妙菩薩摩訶薩、大雲自在菩薩摩訶薩、大雲大海菩薩摩訶薩、大雲一切自在菩薩摩訶薩、大雲福田菩薩摩訶薩、大雲一切施安菩薩摩訶薩、大雲日光菩薩摩訶薩、大雲月光菩薩摩訶薩、大雲琉璃光菩薩摩訶薩、大雲無量賈菩薩摩訶薩、大雲常見菩薩摩訶薩、大雲我見菩薩摩訶薩、大雲淨見菩薩摩訶薩、大雲樂見菩薩摩訶薩；大雲無礙菩薩摩訶薩、大雲常勝菩薩摩訶薩、大雲淨光菩薩摩訶薩、大雲得稱菩薩摩訶薩、大雲愛命菩薩摩訶薩、大雲賈主菩薩摩訶薩、大雲順師菩薩摩訶薩、大雲現道菩薩摩訶薩、大雲護子菩薩摩訶薩、大雲勝分陀利菩薩摩訶薩、大雲火光菩薩摩訶薩、大雲波頭摩菩薩摩訶薩、大雲優鉢羅香菩薩摩訶薩、大雲威德王菩薩摩訶薩、大雲動搖菩薩摩訶薩、大雲無所畏菩薩摩訶薩、大雲多摩羅跋樹葉涼菩薩摩訶薩、大雲赤栴檀樹涼菩薩摩訶薩、大雲極深菩薩摩訶薩、大雲知善師菩薩摩訶薩、大雲那羅延大喜菩薩摩訶薩、大雲大牛王菩薩摩訶薩、大雲大樹王菩薩摩訶薩、大雲大法分陀利敷菩薩摩訶薩、大雲執持法光菩薩摩訶薩、大雲稱王門菩薩摩訶薩、大雲金山有德王菩薩摩訶薩、大雲無怖王菩薩摩訶薩、大雲大醫王菩薩摩訶薩、大雲大身王菩薩摩訶薩、大雲虛空王菩薩摩訶薩、大雲修髮王菩薩摩訶薩、大雲壞雲王菩薩摩訶薩、大雲壞風王菩薩摩訶薩、大雲壞雨王菩薩摩訶薩、大雲俾倪王菩薩摩訶薩、大雲斷闇王菩薩摩訶薩、大雲斷雹王菩薩摩訶薩、大雲迦葉菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩摩訶薩六萬八千，一切皆是大香象王，其名曰大雲密藏菩薩摩訶薩、大雲得志菩薩摩訶薩、大雲電光菩薩摩訶薩、大雲雷震菩薩摩訶薩、大雲勤藏菩薩摩訶薩、大雲愛樂菩薩摩訶薩、大雲歡喜菩薩摩訶薩、大雲性菩薩摩訶薩、大雲金剛首菩薩摩訶薩、大雲寶首菩薩摩訶薩、大雲吼菩薩摩訶薩、大雲名稱菩薩摩訶薩、大雲願華菩薩摩訶薩、大雲施雨菩薩摩訶薩、大雲不輕菩薩摩訶薩、大雲勤行菩薩摩訶薩、大雲師子吼王菩薩摩訶薩、大雲滿雨心王菩薩摩訶薩、大雲普光菩薩摩訶薩、大雲正見菩薩摩訶薩；大雲遍雨王菩薩摩訶薩、大雲身通王菩薩摩訶薩、大雲上妙菩薩摩訶薩、大雲自在菩薩摩訶薩、大雲大海菩薩摩訶薩、大雲一切自在菩薩摩訶薩、大雲福田菩薩摩訶薩、大雲一切施安菩薩摩訶薩、大雲日光菩薩摩訶薩、大雲月光菩薩摩訶薩、大雲琉璃光菩薩摩訶薩、大雲無量賈菩薩摩訶薩、大雲常見菩薩摩訶薩、大雲我見菩薩摩訶薩、大雲淨見菩薩摩訶薩、大雲樂見菩薩摩訶薩；大雲無礙菩薩摩訶薩、大雲常勝菩薩摩訶薩、大雲淨光菩薩摩訶薩、大雲得稱菩薩摩訶薩、大雲愛命菩薩摩訶薩、大雲賈主菩薩摩訶薩、大雲順師菩薩摩訶薩、大雲現道菩薩摩訶薩、大雲護子菩薩摩訶薩、大雲勝分陀利菩薩摩訶薩、大雲火光菩薩摩訶薩、大雲波頭摩菩薩摩訶薩、大雲優鉢羅香菩薩摩訶薩、大雲威德王菩薩摩訶薩、大雲動搖菩薩摩訶薩、大雲無所畏菩薩摩訶薩、大雲多摩羅跋樹葉涼菩薩摩訶薩、大雲赤栴檀樹涼菩薩摩訶薩、大雲極深菩薩摩訶薩、大雲知善師菩薩摩訶薩、大雲那羅延大喜菩薩摩訶薩、大雲大牛王菩薩摩訶薩、大雲大樹王菩薩摩訶薩、大雲大法分陀利敷菩薩摩訶薩、大雲執持法光菩薩摩訶薩、大雲稱王門菩薩摩訶薩、大雲金山有德王菩薩摩訶薩、大雲無怖王菩薩摩訶薩、大雲大醫王菩薩摩訶薩、大雲大身王菩薩摩訶薩、大雲虛空王菩薩摩訶薩、大雲修髮王菩薩摩訶薩、大雲壞雲王菩薩摩訶薩、大雲壞風王菩薩摩訶薩、大雲壞雨王菩薩摩訶薩、大雲俾倪王菩薩摩訶薩、大雲斷闇王菩薩摩訶薩、大雲斷雹王菩薩摩訶薩、大雲迦葉菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有五萬八千梨車童子，其名曰師子光梨車、法德梨車、法羨梨車；釋德梨車、釋幢梨車、釋幡梨車、師子吼梨車、寶鈴聲梨車、愛德梨車、名貴德梨車、金剛鬚梨車、佛奴梨車、如來奴梨車、世尊奴梨車、婆伽婆奴梨車、正覺奴梨車、世尊月奴梨車、大手梨車、大精進梨車、恒河得梨車、文殊師利梨車、彌勒梨車、大龍梨車、龍護梨車、法護梨車、廣稱梨車、虛空雲梨車、恒河護梨車、金華梨車、電光梨車、大廣面梨車、性廣梨車、淨光梨車、自在得梨車、自在地梨車、地鬘梨車、方等奴梨車、金剛奴梨車。如是等梨車——一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心，守護大乘、愛樂大乘，其所教化，悉向大乘——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬畢已，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五萬八千梨車童子，其名曰師子光梨車、法德梨車、法羨梨車；釋德梨車、釋幢梨車、釋幡梨車、師子吼梨車、寶鈴聲梨車、愛德梨車、名貴德梨車、金剛鬚梨車、佛奴梨車、如來奴梨車、世尊奴梨車、婆伽婆奴梨車、正覺奴梨車、世尊月奴梨車、大手梨車、大精進梨車、恒河得梨車、文殊師利梨車、彌勒梨車、大龍梨車、龍護梨車、法護梨車、廣稱梨車、虛空雲梨車、恒河護梨車、金華梨車、電光梨車、大廣面梨車、性廣梨車、淨光梨車、自在得梨車、自在地梨車、地鬘梨車、方等奴梨車、金剛奴梨車。如是等梨車——一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心，守護大乘、愛樂大乘，其所教化，悉向大乘——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬畢已，却坐一面。

復有四萬四千天王，其名曰愛見天王、一切愛天王、月髮天王、日色天王、長耳天王、青色天王、精進天王、深目天王、大黑天王、遠慧天王、虛空目天王、愛德天王、愛鬚天王、愛稱光天王、愛面光天王、一切喜念天王、琉璃光天王、光愛天王、半月天王、大聲微妙天王、勇壞煩惱天王、一切愛天王、童子愛天王、曼陀羅華天王、無常天王、屬昴星天王。如是等諸大天王——愛樂大乘、廣說大乘、護持大乘；受持一切三昧總持，惠施眾生安樂之事——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面禮足，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四萬四千天王，其名曰愛見天王、一切愛天王、月髮天王、日色天王、長耳天王、青色天王、精進天王、深目天王、大黑天王、遠慧天王、虛空目天王、愛德天王、愛鬚天王、愛稱光天王、愛面光天王、一切喜念天王、琉璃光天王、光愛天王、半月天王、大聲微妙天王、勇壞煩惱天王、一切愛天王、童子愛天王、曼陀羅華天王、無常天王、屬昴星天王。如是等諸大天王——愛樂大乘、廣說大乘、護持大乘；受持一切三昧總持，惠施眾生安樂之事——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面禮足，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有三萬八千龍王，其名曰蓮華龍王、德叉迦龍王、迦迦羅龍王、惒修吉龍王、愛德鬘龍王、大地龍王、牙利龍王、淨目龍王、師子龍王、䗍聲龍王、鼓聲龍王、金光龍王、金色龍王、黑鬚龍王、持大雨龍王、大海龍王、枳羅婆龍王、梵龍王、願愛龍王、伊羅鉢龍王、陀毘羅龍王、恒河龍王、辛頭龍王、博叉龍王、私陀龍王、有德龍王、阿耨達龍王、鉢售那龍王、人龍王、非人龍王、人頭龍王、吉龍王、勳律龍王、毘舍羅龍王、䗍龍王、黃色龍王、難陀龍王、優波難陀龍王、毘樓勒叉龍王、提頭賴吒龍王、毘樓博叉龍王、毘沙門龍王、半闍羅龍王、摩那斯龍王。如是等龍王——樂欲聽受大乘經典，既得聞已，欲為一切廣宣分別；欲持正法，守護正法；為護法故，堅持禁戒，荷法重擔——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三萬八千龍王，其名曰蓮華龍王、德叉迦龍王、迦迦羅龍王、惒修吉龍王、愛德鬘龍王、大地龍王、牙利龍王、淨目龍王、師子龍王、䗍聲龍王、鼓聲龍王、金光龍王、金色龍王、黑鬚龍王、持大雨龍王、大海龍王、枳羅婆龍王、梵龍王、願愛龍王、伊羅鉢龍王、陀毘羅龍王、恒河龍王、辛頭龍王、博叉龍王、私陀龍王、有德龍王、阿耨達龍王、鉢售那龍王、人龍王、非人龍王、人頭龍王、吉龍王、勳律龍王、毘舍羅龍王、䗍龍王、黃色龍王、難陀龍王、優波難陀龍王、毘樓勒叉龍王、提頭賴吒龍王、毘樓博叉龍王、毘沙門龍王、半闍羅龍王、摩那斯龍王。如是等龍王——樂欲聽受大乘經典，既得聞已，欲為一切廣宣分別；欲持正法，守護正法；為護法故，堅持禁戒，荷法重擔——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有三萬六千夜叉神王，其名曰毘沙門鬼王、虛空鬼王、愛德鬼王、畢施鬼王、大瓔珞莊嚴鬼王、一向視鬼王、動大地鬼王、善毛鬼王、善愛家鬼王、摩尼跋陀鬼王、滿城鬼王、蓮花光鬼王、車輪臺鬼王、大海勝鬼王。如是等夜叉鬼王——隨順阿閦如來道行，為護正法，受持禁戒——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬畢已，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三萬六千夜叉神王，其名曰毘沙門鬼王、虛空鬼王、愛德鬼王、畢施鬼王、大瓔珞莊嚴鬼王、一向視鬼王、動大地鬼王、善毛鬼王、善愛家鬼王、摩尼跋陀鬼王、滿城鬼王、蓮花光鬼王、車輪臺鬼王、大海勝鬼王。如是等夜叉鬼王——隨順阿閦如來道行，為護正法，受持禁戒——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬畢已，却坐一面。

復有四萬九千金翅鳥王，其名曰力等香象金翅鳥王、堅固金翅鳥王、鼓聲金翅鳥王、壞一切龍王力金翅鳥王、火光金翅鳥王、斑翅金翅鳥王、輪面金翅鳥王、惡性金翅鳥王、壞和修吉龍王眷屬金翅鳥王、壞和修吉眷屬大喜金翅鳥王、實見金翅鳥王、喜說大慈金翅鳥王、法喜金翅鳥王、金翅愛金翅鳥王。如是等金翅鳥王——一切無有憍慢放逸，皆得愛護大乘之心，守護一切諸佛正法——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四萬九千金翅鳥王，其名曰力等香象金翅鳥王、堅固金翅鳥王、鼓聲金翅鳥王、壞一切龍王力金翅鳥王、火光金翅鳥王、斑翅金翅鳥王、輪面金翅鳥王、惡性金翅鳥王、壞和修吉龍王眷屬金翅鳥王、壞和修吉眷屬大喜金翅鳥王、實見金翅鳥王、喜說大慈金翅鳥王、法喜金翅鳥王、金翅愛金翅鳥王。如是等金翅鳥王——一切無有憍慢放逸，皆得愛護大乘之心，守護一切諸佛正法——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有六萬八千乾闥婆王，其名曰喜乾闥婆王、自在歌乾闥婆王、現在愛乾闥婆王、牛王得乾闥婆王、雲覆乾闥婆王、命命乾闥婆王、名名聲乾闥婆王。如是等乾闥婆王，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六萬八千乾闥婆王，其名曰喜乾闥婆王、自在歌乾闥婆王、現在愛乾闥婆王、牛王得乾闥婆王、雲覆乾闥婆王、命命乾闥婆王、名名聲乾闥婆王。如是等乾闥婆王，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有九萬八千緊那羅王，其名曰善見緊那羅王、長鼻緊那羅王、引心緊那羅王、妻愛緊那羅王、壞煩惱緊那羅王、壞怨緊那羅王、魔王女愛緊那羅王、壞魔眷屬緊那羅王、慧藏緊那羅王、深目緊那羅王、淨貴德緊那羅王、調根緊那羅王、遠見緊那羅王。如是等緊那羅王，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却座一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有九萬八千緊那羅王，其名曰善見緊那羅王、長鼻緊那羅王、引心緊那羅王、妻愛緊那羅王、壞煩惱緊那羅王、壞怨緊那羅王、魔王女愛緊那羅王、壞魔眷屬緊那羅王、慧藏緊那羅王、深目緊那羅王、淨貴德緊那羅王、調根緊那羅王、遠見緊那羅王。如是等緊那羅王，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却座一面。

復有一萬八千羅剎王，其名曰煮灰羅剎王、水牛頭羅剎王、黃髮羅剎王、差齒羅剎王、髑髏耳羅剎王、貪蜜羅剎王、蜜色羅剎王、大咽羅剎王、大飲羅剎王、以髮覆身羅剎王、大力羅剎王、可畏色羅剎王。如是等羅剎王——一切皆斷羅剎之想，純以大乘調伏其心——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一萬八千羅剎王，其名曰煮灰羅剎王、水牛頭羅剎王、黃髮羅剎王、差齒羅剎王、髑髏耳羅剎王、貪蜜羅剎王、蜜色羅剎王、大咽羅剎王、大飲羅剎王、以髮覆身羅剎王、大力羅剎王、可畏色羅剎王。如是等羅剎王——一切皆斷羅剎之想，純以大乘調伏其心——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有三萬八千陀那婆神王，其名曰象面陀那婆王、牙陀那婆王、支足陀那婆王、驢聲陀那婆王、華耳陀那婆王、寶耳陀那婆王、鼠得陀那婆王、狸得陀那婆王、鼠狼疑陀那婆王、獼猴面陀那婆王、月面陀那婆王。如是等陀那婆王，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三萬八千陀那婆神王，其名曰象面陀那婆王、牙陀那婆王、支足陀那婆王、驢聲陀那婆王、華耳陀那婆王、寶耳陀那婆王、鼠得陀那婆王、狸得陀那婆王、鼠狼疑陀那婆王、獼猴面陀那婆王、月面陀那婆王。如是等陀那婆王，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有七萬八千鳩槃茶王，其名曰象耳鳩槃茶王、箕耳鳩槃茶王、大肥鳩槃茶王。如是等鳩槃茶王，皆已捨離鳩槃茶想，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七萬八千鳩槃茶王，其名曰象耳鳩槃茶王、箕耳鳩槃茶王、大肥鳩槃茶王。如是等鳩槃茶王，皆已捨離鳩槃茶想，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有三萬八千餓鬼王，其名曰電光明王、大施王、一切羨王、箭王、大海濤波王。如是等王——悉皆愛樂大乘經典，護持正法；常為眾生廣宣分別；渴仰大乘、飢虛大乘、貪慕大乘，純以大乘以自莊嚴；常發誓願「得戒、得慧」——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三萬八千餓鬼王，其名曰電光明王、大施王、一切羨王、箭王、大海濤波王。如是等王——悉皆愛樂大乘經典，護持正法；常為眾生廣宣分別；渴仰大乘、飢虛大乘、貪慕大乘，純以大乘以自莊嚴；常發誓願「得戒、得慧」——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有八萬八千阿修羅王，其名曰毘摩質多阿修羅王、富婁那阿修羅王、念國阿修羅王、淨恒河毘紐阿修羅王、利安阿修羅王、象咽阿修羅王、三角山阿修羅王、灰髮阿修羅王、大惡性阿修羅王、火光阿修羅王。如是等阿修羅王——皆悉捨離阿修羅想，其心調伏，永離憍慢，無有放逸——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八萬八千阿修羅王，其名曰毘摩質多阿修羅王、富婁那阿修羅王、念國阿修羅王、淨恒河毘紐阿修羅王、利安阿修羅王、象咽阿修羅王、三角山阿修羅王、灰髮阿修羅王、大惡性阿修羅王、火光阿修羅王。如是等阿修羅王——皆悉捨離阿修羅想，其心調伏，永離憍慢，無有放逸——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有六萬五千大神呪王，其名曰寶持王、無盡意王、無盡財王、無礙王、不對王。如是等大神呪王——愛重大乘、樂說大乘、擁護大乘、渴仰大乘、貪慕大乘；得大乘定、具平等行；常欲除斷所有疑心，為護正法，受持淨戒——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六萬五千大神呪王，其名曰寶持王、無盡意王、無盡財王、無礙王、不對王。如是等大神呪王——愛重大乘、樂說大乘、擁護大乘、渴仰大乘、貪慕大乘；得大乘定、具平等行；常欲除斷所有疑心，為護正法，受持淨戒——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有九萬九千五通仙人，其名曰那羅他仙人、銳浮羅仙人、跋彌迦仙人、善奴仙人、竭伽仙人、太白仙人、熒惑仙人、鹿角仙人、鹿目仙人、離慢仙人、婆私吨仙人、歡喜仙人、五陰仙人、劫初仙人、大雲色衣仙人、天衣仙人、憍尸迦仙人、頗羅墮仙人、龍聲仙人、有德得仙人、斷肉仙人、施一切命仙人。如是等五通仙人，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有九萬九千五通仙人，其名曰那羅他仙人、銳浮羅仙人、跋彌迦仙人、善奴仙人、竭伽仙人、太白仙人、熒惑仙人、鹿角仙人、鹿目仙人、離慢仙人、婆私吨仙人、歡喜仙人、五陰仙人、劫初仙人、大雲色衣仙人、天衣仙人、憍尸迦仙人、頗羅墮仙人、龍聲仙人、有德得仙人、斷肉仙人、施一切命仙人。如是等五通仙人，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有天帝釋與無量無數三十三天，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有天帝釋與無量無數三十三天，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有四天王，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢却，坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四天王，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢却，坐一面。

復有舍衛國主波斯匿王，與諸小王莊嚴四兵，是諸王等——愛重大乘、樂說大乘、渴仰大乘；為護正法，受持淨戒——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有舍衛國主波斯匿王，與諸小王莊嚴四兵，是諸王等——愛重大乘、樂說大乘、渴仰大乘；為護正法，受持淨戒——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有五萬三千諸大長者，須達多等——悉受五戒，皆發阿耨多羅三藐三菩提心；愛重大乘、渴仰大乘、貪慕大乘；為護大乘，受持淨戒；為眾生故，隨順菩提——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五萬三千諸大長者，須達多等——悉受五戒，皆發阿耨多羅三藐三菩提心；愛重大乘、渴仰大乘、貪慕大乘；為護大乘，受持淨戒；為眾生故，隨順菩提——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却住一面。

復有瞻婆國主，名曰月護，與諸小王——受持五戒，一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有瞻婆國主，名曰月護，與諸小王——受持五戒，一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有十六大國：鴦伽陀國、摩伽陀國、迦尸國、拘薩羅國、跋耆國、摩羅國、分陀國、須摩國、阿摩國、阿槃提國、拘留國、半時羅國、跋嗟國、首羅先那國、夜槃那國、劍蒲闍國。如是十六諸大國土，其中所有一切眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十六大國：鴦伽陀國、摩伽陀國、迦尸國、拘薩羅國、跋耆國、摩羅國、分陀國、須摩國、阿摩國、阿槃提國、拘留國、半時羅國、跋嗟國、首羅先那國、夜槃那國、劍蒲闍國。如是十六諸大國土，其中所有一切眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有末利夫人與一萬六千諸夫人等，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有末利夫人與一萬六千諸夫人等，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有一萬八千優婆夷、毘舍佉等——一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心，愛樂大乘、渴仰大乘，為護正法，受持淨戒，為欲集助無上道法，修菩提道，一切皆得不退轉心，為度眾生現受女身，常樂宣說大乘經典——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一萬八千優婆夷、毘舍佉等——一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心，愛樂大乘、渴仰大乘，為護正法，受持淨戒，為欲集助無上道法，修菩提道，一切皆得不退轉心，為度眾生現受女身，常樂宣說大乘經典——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有自在天子與無量天眾，現大神變、放五色光，所持諸華如須彌等。所謂優鉢羅波頭、摩拘勿頭、分陀利、香華、大香華、微妙華、大微妙華、愛見華、大愛見華、時華、常華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華；及持諸香，所謂栴檀香、花香、馥迦香，及諸伎樂；復持諸華，大如車輪；亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有自在天子與無量天眾，現大神變、放五色光，所持諸華如須彌等。所謂優鉢羅波頭、摩拘勿頭、分陀利、香華、大香華、微妙華、大微妙華、愛見華、大愛見華、時華、常華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華；及持諸香，所謂栴檀香、花香、馥迦香，及諸伎樂；復持諸華，大如車輪；亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有梵天𮤄髻梵等，無量梵俱，放五色光，其光能壞耆闍崛山所有眾生貪欲、黑闇；持種種香雜華、伎樂來至佛所。王舍大城耆闍崛山迦蘭陀竹林，其地縱、廣足一由旬；天衣遍覆，間無空處，所謂憍尸迦衣、迦陵伽衣、芻摩衣、拘銳婆衣。復敷七寶師子之座，座高百萬八千由旬；設此供已，右繞如來滿三十匝，脫身寶衣以覆佛上，發如是言：「唯願世尊，為眾生故，當雨法雨。」時虛空中復出大聲：「世尊！一切眾生雖得聽聞常樂我淨，而不能解，唯願如來，敷演解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有梵天𮤄髻梵等，無量梵俱，放五色光，其光能壞耆闍崛山所有眾生貪欲、黑闇；持種種香雜華、伎樂來至佛所。王舍大城耆闍崛山迦蘭陀竹林，其地縱、廣足一由旬；天衣遍覆，間無空處，所謂憍尸迦衣、迦陵伽衣、芻摩衣、拘銳婆衣。復敷七寶師子之座，座高百萬八千由旬；設此供已，右繞如來滿三十匝，脫身寶衣以覆佛上，發如是言：「唯願世尊，為眾生故，當雨法雨。」時虛空中復出大聲：「世尊！一切眾生雖得聽聞常樂我淨，而不能解，唯願如來，敷演解說。」

復有無量鵝王、師子鵝王等，持諸種種華、香、供具，以用供養寶師子座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量鵝王、師子鵝王等，持諸種種華、香、供具，以用供養寶師子座。

復有無量孔雀王、善目孔雀王等，持諸香華、微妙妓樂以供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量孔雀王、善目孔雀王等，持諸香華、微妙妓樂以供養佛。

復有無量拘枳羅鳥王、善行王等，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量拘枳羅鳥王、善行王等，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有雪山迦蘭陀鳥王、蓮華王等，持諸香、華，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有雪山迦蘭陀鳥王、蓮華王等，持諸香、華，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有無量命命鳥王、無礙王等，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量命命鳥王、無礙王等，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有無量山王，須彌山王而為上首，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量山王，須彌山王而為上首，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。

復有香山諸藥草王、忍辱王等，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有香山諸藥草王、忍辱王等，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。

爾時，所有一切樹木，常出華果；一切伎樂，無掁觸者，自然演出微妙音聲。時雪山中所有師子諸惡獸等，慈心相視，如母如子；復有一切蚊虻、毒蟲，皆得慈心，亦如一子；諸惡鳥等，亦復如是。復有四種毒蛇，所謂視毒、噓毒、嚙毒、觸毒，亦得慈心；及十六種諸惡律儀，亦復如是，諸惡眾生悉受五戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，所有一切樹木，常出華果；一切伎樂，無掁觸者，自然演出微妙音聲。時雪山中所有師子諸惡獸等，慈心相視，如母如子；復有一切蚊虻、毒蟲，皆得慈心，亦如一子；諸惡鳥等，亦復如是。復有四種毒蛇，所謂視毒、噓毒、嚙毒、觸毒，亦得慈心；及十六種諸惡律儀，亦復如是，諸惡眾生悉受五戒。

爾時，一切大眾悉共受持清淨戒行，樂欲聽受大乘經典，恭敬大乘、擁護大乘；呵責、誹謗大乘經者，見有受持，恭敬供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切大眾悉共受持清淨戒行，樂欲聽受大乘經典，恭敬大乘、擁護大乘；呵責、誹謗大乘經者，見有受持，恭敬供養。

爾時，大雲密藏菩薩摩訶薩，即從坐起，偏袒右肩，為佛作禮，長跪合掌白佛言：「世尊！此諸大眾，咸有疑心。我今欲問，唯願聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大雲密藏菩薩摩訶薩，即從坐起，偏袒右肩，為佛作禮，長跪合掌白佛言：「世尊！此諸大眾，咸有疑心。我今欲問，唯願聽許。」

佛言：「善哉善哉！善男子！我今能破此眾疑心，恣汝所問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！我今能破此眾疑心，恣汝所問。」

大雲密藏菩薩言：「世尊！菩薩摩訶薩，云何修行得陀羅尼？云何能得大海三昧？云何能解諸佛實語？云何得知具足法味？云何得見微密之藏？云何得入安隱之處，亦得覩見如來常住？云何能得如來寶藏，永斷眾生貧窮困苦？云何能解諸佛如來甚深之義？云何能到諸佛如來大海彼岸？云何菩薩得入諸佛如來境界？云何菩薩護持諸佛所有幻法？云何菩薩得如來法，得已能說？云何能知一切法界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲密藏菩薩言：「世尊！菩薩摩訶薩，云何修行得陀羅尼？云何能得大海三昧？云何能解諸佛實語？云何得知具足法味？云何得見微密之藏？云何得入安隱之處，亦得覩見如來常住？云何能得如來寶藏，永斷眾生貧窮困苦？云何能解諸佛如來甚深之義？云何能到諸佛如來大海彼岸？云何菩薩得入諸佛如來境界？云何菩薩護持諸佛所有幻法？云何菩薩得如來法，得已能說？云何能知一切法界？

「云何得佛日身、月身、彗星之身？云何得盡如來邊際？云何能得諸佛淨業？云何逮得如來所行？云何得佛甚深淨池？云何得佛分陀利華？云何得佛自在之力？云何能得諸佛財貨？云何能見如來實相？云何見佛常住不變？云何能得如來金色？云何菩薩得佛法王？云何能得金剛法身？云何得佛常身常聲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何得佛日身、月身、彗星之身？云何得盡如來邊際？云何能得諸佛淨業？云何逮得如來所行？云何得佛甚深淨池？云何得佛分陀利華？云何得佛自在之力？云何能得諸佛財貨？云何能見如來實相？云何見佛常住不變？云何能得如來金色？云何菩薩得佛法王？云何能得金剛法身？云何得佛常身常聲？

「云何菩薩得到如來所安之處，而無安想？云何見於諸佛如來常樂我淨，而非惡見？云何如來真實生身、真實法身？云何如來金剛之身、破壞雜身？云何見壞身而名為真見？云何如來身不名為血肉筋骨所成立，若有如是身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得到如來所安之處，而無安想？云何見於諸佛如來常樂我淨，而非惡見？云何如來真實生身、真實法身？云何如來金剛之身、破壞雜身？云何見壞身而名為真見？云何如來身不名為血肉筋骨所成立，若有如是身？

「云何為空見？如來說法時，云何有所獲？云何說法時，俱聞無所獲法，若無所有？云何復得說如來真實常？云何入於涅槃，若不入涅槃？云何名實語戒，若無淨穢？云何讚持戒者？佛法若無滅，云何說法滅？復言法滅時多有毀禁者？如來佛性淨、上淨、畢竟淨，其性如是者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為空見？如來說法時，云何有所獲？云何說法時，俱聞無所獲法，若無所有？云何復得說如來真實常？云何入於涅槃，若不入涅槃？云何名實語戒，若無淨穢？云何讚持戒者？佛法若無滅，云何說法滅？復言法滅時多有毀禁者？如來佛性淨、上淨、畢竟淨，其性如是者？

「云何樂生死？云何諸菩薩常說生死樂？云何諸菩薩樂見如來性？云何煩惱常？云何愛煩惱？云何復得入一切煩惱門？云何能得修一切佛土業？云何得善知煩惱之根本？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何樂生死？云何諸菩薩常說生死樂？云何諸菩薩樂見如來性？云何煩惱常？云何愛煩惱？云何復得入一切煩惱門？云何能得修一切佛土業？云何得善知煩惱之根本？

「云何諸菩薩善能得除滅，於佛所起疑常樂我淨心？若無疑心者，云何畏生死？若畏於生死，云何復樂著？云何得佛道？云何轉法輪？云何度眾生，知不斷佛性？云何治魔眾，使離魔境界？云何度眾生生死大苦海？云何說生死，示導生死道？云何得生死無量之大海？云何求生死渴仰生死道？云何貪生死，悋惜不放捨？云何開生死猶如分陀利？云何煩惱結猶如四大海？云何諸煩惱常起如發願？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何諸菩薩善能得除滅，於佛所起疑常樂我淨心？若無疑心者，云何畏生死？若畏於生死，云何復樂著？云何得佛道？云何轉法輪？云何度眾生，知不斷佛性？云何治魔眾，使離魔境界？云何度眾生生死大苦海？云何說生死，示導生死道？云何得生死無量之大海？云何求生死渴仰生死道？云何貪生死，悋惜不放捨？云何開生死猶如分陀利？云何煩惱結猶如四大海？云何諸煩惱常起如發願？

「云何而得地獄之心？云何常求地獄之心？云何修集地獄戒禁？云何滋息地獄業行、地獄之身？刀劍、弓箭、錐銏、輪火，云何能破壞眾生地獄果？云何為地獄眾生作安樂？云何注大雨能滅地獄火？云何處地獄而不受其報？云何為地獄而作船導師？云何為地獄而作大良藥？云何而能得閉塞地獄道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何而得地獄之心？云何常求地獄之心？云何修集地獄戒禁？云何滋息地獄業行、地獄之身？刀劍、弓箭、錐銏、輪火，云何能破壞眾生地獄果？云何為地獄眾生作安樂？云何注大雨能滅地獄火？云何處地獄而不受其報？云何為地獄而作船導師？云何為地獄而作大良藥？云何而能得閉塞地獄道？

「云何作慧燈，壞於生死闇？云何在生死，煩惱毒不污？雖住無所住，而不同空住；能消諸煩惱，猶如日照雪；見於如來，常樂我淨；其心安住，如須彌山；不動不轉，如帝釋幢；如來實不，畢竟涅槃；亦說如來入於涅槃，其心不壞猶如金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何作慧燈，壞於生死闇？云何在生死，煩惱毒不污？雖住無所住，而不同空住；能消諸煩惱，猶如日照雪；見於如來，常樂我淨；其心安住，如須彌山；不動不轉，如帝釋幢；如來實不，畢竟涅槃；亦說如來入於涅槃，其心不壞猶如金剛。

「云何得慚愧？云何得好身？云何復能得眾所愛敬身？云何得不貪？云何得不瞋？云何能得微妙光明？云何得正性？云何得自在？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何得慚愧？云何得好身？云何復能得眾所愛敬身？云何得不貪？云何得不瞋？云何能得微妙光明？云何得正性？云何得自在？

「云何能得大眾眷屬？云何能得不壞眷屬？不退、不失，不貪飲食；常修知足，終不食肉；於諸眾生，常生愛心；常為世間之所恭敬，得名一切大施之主；得名大力，得名健行；大慈、大悲、大捨、大喜、大慧總持，隨順世間、為安世間、為樂世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何能得大眾眷屬？云何能得不壞眷屬？不退、不失，不貪飲食；常修知足，終不食肉；於諸眾生，常生愛心；常為世間之所恭敬，得名一切大施之主；得名大力，得名健行；大慈、大悲、大捨、大喜、大慧總持，隨順世間、為安世間、為樂世間。

「云何而得世間無上、世間無勝、世間無邊？常行正語，修行梵行；行大悲行，喜行聖行；見空法界，隨順而說；見不空界，說亦如是；說佛法相，見佛真法；得淨自在持戒之財，德財、法財、不食之財，為貧眾生得財藏身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何而得世間無上、世間無勝、世間無邊？常行正語，修行梵行；行大悲行，喜行聖行；見空法界，隨順而說；見不空界，說亦如是；說佛法相，見佛真法；得淨自在持戒之財，德財、法財、不食之財，為貧眾生得財藏身。

「為諸眾生得三種定，空無相願；欲生淨土，得隨願身；雖為眾生受此陰身，不於眾生求其恩報；讚歎持戒，呵破戒者；不為群邪之所沮壞；雖讀外典，不隨其義，其所說法，句義不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸眾生得三種定，空無相願；欲生淨土，得隨願身；雖為眾生受此陰身，不於眾生求其恩報；讚歎持戒，呵破戒者；不為群邪之所沮壞；雖讀外典，不隨其義，其所說法，句義不斷。

「雖名沙門及婆羅門，終不生於沙門之想、婆羅門想；雖復曉了算數、呪術，心初未曾有貪著想；雖為眾生示入天寺，供養恭敬依止禮拜，而其內心常依法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖名沙門及婆羅門，終不生於沙門之想、婆羅門想；雖復曉了算數、呪術，心初未曾有貪著想；雖為眾生示入天寺，供養恭敬依止禮拜，而其內心常依法界。

「現行十惡，實是梵行，諸佛護念，如視一子；善能護持諸佛法身，能轉一切諸佛法輪，深見諸佛甚深法界及真實相；其所修行等諸佛行，得無量身及無量行；善解諸佛所有語密，除去憍慢猶如諸佛；善說法界深密之義，雖說憍慢，無憍慢想，亦不教他生於憍慢；心無貪恚、愚癡、怖畏，猶如諸佛；其行無量，微密無量，諸法無量，樂說無量，性相無量，真實無量；見真、見實、見性、見法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現行十惡，實是梵行，諸佛護念，如視一子；善能護持諸佛法身，能轉一切諸佛法輪，深見諸佛甚深法界及真實相；其所修行等諸佛行，得無量身及無量行；善解諸佛所有語密，除去憍慢猶如諸佛；善說法界深密之義，雖說憍慢，無憍慢想，亦不教他生於憍慢；心無貪恚、愚癡、怖畏，猶如諸佛；其行無量，微密無量，諸法無量，樂說無量，性相無量，真實無量；見真、見實、見性、見法。

「為諸眾生斷煩惱故，而演說法，常得知見諸佛世尊，永度煩惱諸結大海；為度眾生故，說度煩惱諸結海法，自得度、已度、未度者，自得脫、已脫、未脫者，自得安、已安、未安者，未涅槃者，令得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸眾生斷煩惱故，而演說法，常得知見諸佛世尊，永度煩惱諸結大海；為度眾生故，說度煩惱諸結海法，自得度、已度、未度者，自得脫、已脫、未脫者，自得安、已安、未安者，未涅槃者，令得涅槃。

「自見法界，了了真實；或為眾生，說實不實。於無量劫已壞四魔，為眾生故，現處道樹，方降魔眾。內實知見，久破諸魔，為眾生故，唱言今壞。以善方便轉於法輪，以善方便現入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自見法界，了了真實；或為眾生，說實不實。於無量劫已壞四魔，為眾生故，現處道樹，方降魔眾。內實知見，久破諸魔，為眾生故，唱言今壞。以善方便轉於法輪，以善方便現入涅槃。

「云何能得諸佛神通？云何得佛如來法王？云何得佛微密法藏？云何得佛不可思議？云何能得諸佛無量、無稱、無數、無勝、無邊？云何能施一切眾生甘露法味？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何能得諸佛神通？云何得佛如來法王？云何得佛微密法藏？云何得佛不可思議？云何能得諸佛無量、無稱、無數、無勝、無邊？云何能施一切眾生甘露法味？」

爾時，世尊告大雲密藏菩薩言：「善哉善哉！善男子！汝今所問，甚為快善。為欲安樂世間眾生，故發斯問。一切眾生，無明所盲，而不能知諸佛所有真實功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告大雲密藏菩薩言：「善哉善哉！善男子！汝今所問，甚為快善。為欲安樂世間眾生，故發斯問。一切眾生，無明所盲，而不能知諸佛所有真實功德。

「善男子！汝今欲令一切眾生，悉得智慧眼、常眼、常光，永度生死煩惱大河，了知諸佛菩提之行；欲壞眾生無明結㲉，示導無上菩提之行。一切眾生，常樂演說無常、無我、無樂、無淨；而今欲開常樂我淨，如來畢竟入於涅槃，無常、無我、無樂、無淨；而今欲開諸佛世尊不畢竟滅，常住不變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝今欲令一切眾生，悉得智慧眼、常眼、常光，永度生死煩惱大河，了知諸佛菩提之行；欲壞眾生無明結㲉，示導無上菩提之行。一切眾生，常樂演說無常、無我、無樂、無淨；而今欲開常樂我淨，如來畢竟入於涅槃，無常、無我、無樂、無淨；而今欲開諸佛世尊不畢竟滅，常住不變。

「善男子！一切眾生，常於法界，妄生分別；而法界性，實無分別。汝今欲問無分別義，是故發問。善男子！一切眾生，常為邪毒之所塗染，如來世尊為大良醫，汝意欲令如來醫王說呪、授藥，療其所苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切眾生，常於法界，妄生分別；而法界性，實無分別。汝今欲問無分別義，是故發問。善男子！一切眾生，常為邪毒之所塗染，如來世尊為大良醫，汝意欲令如來醫王說呪、授藥，療其所苦。

「善男子！如遮羅迦梵志及尼乾子諸婆羅門，實非羅漢作羅漢想，非聖聖想，非天天想；實非常樂我淨之法，而作常樂我淨之想。汝今欲為如是眾生拔邪毒箭，解邪縛、破邪獄、出邪網，施法味、食甘露；安寢四禪，塗淨戒香。四等為華，慚愧為衣，故發此問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如遮羅迦梵志及尼乾子諸婆羅門，實非羅漢作羅漢想，非聖聖想，非天天想；實非常樂我淨之法，而作常樂我淨之想。汝今欲為如是眾生拔邪毒箭，解邪縛、破邪獄、出邪網，施法味、食甘露；安寢四禪，塗淨戒香。四等為華，慚愧為衣，故發此問。

「善男子！一切眾生不知總相，不知別相。相、無相，非相、非無相，非相相、非無相相；不可知、非不可知；非此、非彼，非手、非指，非此、彼、中；非作、非不作，非示、非不示，非因、非不因，非瞬、非不瞬；非知、非智知，非識、非識識；非住、非不住，非闇、非明，非相、非名，非輕、非重，非羸、非力，非處、非不處，非淨、非不淨；非有為、非無為，非有、非無，非可說、非不可說；非取、非捨，不生、不退；非實、非虛，非正、非邪；非畢竟、非不畢竟，非福田、非不福田，非時、非不時，非可淨、非不可淨，非作、非能作；非生、非滅，非冷、非熱；非陰入界，非結因、非業因，非生、非墮，非長、非增長；非有墮落，畢竟無墮；非是有法，永斷諸有；非過去，非未來，非現在；非實、非不實，非性、非不性；非色，非受、想、行、識；非盡、非不盡，亦不可盡；非等、非無等，亦無與等；非地、水、火、風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切眾生不知總相，不知別相。相、無相，非相、非無相，非相相、非無相相；不可知、非不可知；非此、非彼，非手、非指，非此、彼、中；非作、非不作，非示、非不示，非因、非不因，非瞬、非不瞬；非知、非智知，非識、非識識；非住、非不住，非闇、非明，非相、非名，非輕、非重，非羸、非力，非處、非不處，非淨、非不淨；非有為、非無為，非有、非無，非可說、非不可說；非取、非捨，不生、不退；非實、非虛，非正、非邪；非畢竟、非不畢竟，非福田、非不福田，非時、非不時，非可淨、非不可淨，非作、非能作；非生、非滅，非冷、非熱；非陰入界，非結因、非業因，非生、非墮，非長、非增長；非有墮落，畢竟無墮；非是有法，永斷諸有；非過去，非未來，非現在；非實、非不實，非性、非不性；非色，非受、想、行、識；非盡、非不盡，亦不可盡；非等、非無等，亦無與等；非地、水、火、風。

「一切法界，實無有身；實相之相，畢竟真實，是名如來。無量無邊、不可思議諸大功德之所成就，如是身者，即是諸佛真法身也，其義甚深，不可思議。如來法界，深邃幽遠，不移本處宣說正法，十方諸佛皆得聞知。所以者何？如來自在神力行故，如是深語，聲聞、緣覺所不得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法界，實無有身；實相之相，畢竟真實，是名如來。無量無邊、不可思議諸大功德之所成就，如是身者，即是諸佛真法身也，其義甚深，不可思議。如來法界，深邃幽遠，不移本處宣說正法，十方諸佛皆得聞知。所以者何？如來自在神力行故，如是深語，聲聞、緣覺所不得聞。

「善男子！諸佛何故不為彼說，令彼得聞？善男子！聲聞、緣覺乃至不解一字之義，猶如生盲，飲毒狂人；如蠶處繭，如被毒箭，如病痰飲；是故諸佛不為說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！諸佛何故不為彼說，令彼得聞？善男子！聲聞、緣覺乃至不解一字之義，猶如生盲，飲毒狂人；如蠶處繭，如被毒箭，如病痰飲；是故諸佛不為說之。

「善男子！一切眾生，常為諸結煩惱所病，諸佛如來能施法藥，以妙呪術拔其毒箭、除其膚翳，眾生真實不知如來常住不變，如來為然智慧法燈，悉令得見常樂我淨。譬如日出，悉令眾生普見大地高下等相；如來亦爾，一切眾生，不知方等，亦不能得總持三昧，不知佛時，不知佛財，不見佛身，不解如來涅槃之相，不知佛法滅與不滅，而言如來無常、無樂、無我、無淨，有煩惱箭，是雜毒食，是故我為如是等人，演說諸佛常樂我淨，欲除此人無明黑闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切眾生，常為諸結煩惱所病，諸佛如來能施法藥，以妙呪術拔其毒箭、除其膚翳，眾生真實不知如來常住不變，如來為然智慧法燈，悉令得見常樂我淨。譬如日出，悉令眾生普見大地高下等相；如來亦爾，一切眾生，不知方等，亦不能得總持三昧，不知佛時，不知佛財，不見佛身，不解如來涅槃之相，不知佛法滅與不滅，而言如來無常、無樂、無我、無淨，有煩惱箭，是雜毒食，是故我為如是等人，演說諸佛常樂我淨，欲除此人無明黑闇。

「善男子！善哉善哉！聲聞、緣覺未曾得聞是一字義，汝今欲令彼得聞，故發是問。諦聽諦聽！善思念之！吾今為汝分別解說。有大方等甘露經王，開大寶藏賑給貧窮，啟發諸佛功德之藏。一切眾生皆有佛性，其性無盡，昔來隱蔽，今欲顯示。諸佛如來，然大慧燈，令諸眾生，了了明見。善男子！吾將欲說，汝便發問，副汝昔來所發誓願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！善哉善哉！聲聞、緣覺未曾得聞是一字義，汝今欲令彼得聞，故發是問。諦聽諦聽！善思念之！吾今為汝分別解說。有大方等甘露經王，開大寶藏賑給貧窮，啟發諸佛功德之藏。一切眾生皆有佛性，其性無盡，昔來隱蔽，今欲顯示。諸佛如來，然大慧燈，令諸眾生，了了明見。善男子！吾將欲說，汝便發問，副汝昔來所發誓願。」

大雲密藏菩薩摩訶薩言：「世尊！我從昔來實無此願，乃是世尊大慈愍事神通力故，為度眾生令我發問，欲破眾生貧窮困苦，令諸眾生意無盡故。如來今說，則能消滅一切眾生無明大闇，得智慧寶，令諸眾生明見佛性，得見如來常樂我淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲密藏菩薩摩訶薩言：「世尊！我從昔來實無此願，乃是世尊大慈愍事神通力故，為度眾生令我發問，欲破眾生貧窮困苦，令諸眾生意無盡故。如來今說，則能消滅一切眾生無明大闇，得智慧寶，令諸眾生明見佛性，得見如來常樂我淨。」

佛言：「善哉善哉！善男子！汝今所問，其義甚深。為度眾生生死海故，為廣流布方等經故，為常法故，惠施一切甘露法味，除斷眾生貧窮苦故。諦聽諦聽！吾當為汝分別解說，令諸眾生得安樂故；汝今當為一切眾生善持是義。善男子！一切如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊等，有一法名曰法界；以此法界，諸佛世尊等有常慧，以常慧水，淨自洗浴，服甘露味，并以惠施一切眾生，修集一切諸佛所行，汝今當服是甘露味。汝既服已，復當轉施。我今當說，汝便善聽，初語亦善、中語亦善、後語亦善，其義真實，言辭巧妙，其音清淨，純一無雜，具足清白梵行之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！善男子！汝今所問，其義甚深。為度眾生生死海故，為廣流布方等經故，為常法故，惠施一切甘露法味，除斷眾生貧窮苦故。諦聽諦聽！吾當為汝分別解說，令諸眾生得安樂故；汝今當為一切眾生善持是義。善男子！一切如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊等，有一法名曰法界；以此法界，諸佛世尊等有常慧，以常慧水，淨自洗浴，服甘露味，并以惠施一切眾生，修集一切諸佛所行，汝今當服是甘露味。汝既服已，復當轉施。我今當說，汝便善聽，初語亦善、中語亦善、後語亦善，其義真實，言辭巧妙，其音清淨，純一無雜，具足清白梵行之相。