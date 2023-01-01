大方等無想經
北涼 曇無讖譯6卷CBETA T0387大于一万字 7 h
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第 1 卷
大方等無想經卷第一
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北涼天竺三藏曇無讖譯
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大雲初分大眾健度第一
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如是我聞：
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一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘僧九萬八千，大迦葉等而為上首，一切皆是大阿羅漢——諸漏已盡皆得自在，其心調柔如香象王；隨順善道心得解脫，智慧無礙捨離重擔；所作已辦永斷諸有，所修禁戒、清淨微妙心到彼岸；威德巍巍有大名稱，具足成就得八解脫——皆於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面禮佛，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘僧九萬八千，大迦葉等而為上首，一切皆是大阿羅漢——諸漏已盡皆得自在，其心調柔如香象王；隨順善道心得解脫，智慧無礙捨離重擔；所作已辦永斷諸有，所修禁戒、清淨微妙心到彼岸；威德巍巍有大名稱，具足成就得八解脫——皆於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面禮佛，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有比丘尼眾六萬五千，摩訶波闍波提比丘尼而為上首，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面禮足，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有比丘尼眾六萬五千，摩訶波闍波提比丘尼而為上首，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面禮足，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有菩薩摩訶薩六萬八千，一切皆是大香象王，其名曰大雲密藏菩薩摩訶薩、大雲得志菩薩摩訶薩、大雲電光菩薩摩訶薩、大雲雷震菩薩摩訶薩、大雲勤藏菩薩摩訶薩、大雲愛樂菩薩摩訶薩、大雲歡喜菩薩摩訶薩、大雲性菩薩摩訶薩、大雲金剛首菩薩摩訶薩、大雲寶首菩薩摩訶薩、大雲吼菩薩摩訶薩、大雲名稱菩薩摩訶薩、大雲願華菩薩摩訶薩、大雲施雨菩薩摩訶薩、大雲不輕菩薩摩訶薩、大雲勤行菩薩摩訶薩、大雲師子吼王菩薩摩訶薩、大雲滿雨心王菩薩摩訶薩、大雲普光菩薩摩訶薩、大雲正見菩薩摩訶薩；大雲遍雨王菩薩摩訶薩、大雲身通王菩薩摩訶薩、大雲上妙菩薩摩訶薩、大雲自在菩薩摩訶薩、大雲大海菩薩摩訶薩、大雲一切自在菩薩摩訶薩、大雲福田菩薩摩訶薩、大雲一切施安菩薩摩訶薩、大雲日光菩薩摩訶薩、大雲月光菩薩摩訶薩、大雲琉璃光菩薩摩訶薩、大雲無量賈菩薩摩訶薩、大雲常見菩薩摩訶薩、大雲我見菩薩摩訶薩、大雲淨見菩薩摩訶薩、大雲樂見菩薩摩訶薩；大雲無礙菩薩摩訶薩、大雲常勝菩薩摩訶薩、大雲淨光菩薩摩訶薩、大雲得稱菩薩摩訶薩、大雲愛命菩薩摩訶薩、大雲賈主菩薩摩訶薩、大雲順師菩薩摩訶薩、大雲現道菩薩摩訶薩、大雲護子菩薩摩訶薩、大雲勝分陀利菩薩摩訶薩、大雲火光菩薩摩訶薩、大雲波頭摩菩薩摩訶薩、大雲優鉢羅香菩薩摩訶薩、大雲威德王菩薩摩訶薩、大雲動搖菩薩摩訶薩、大雲無所畏菩薩摩訶薩、大雲多摩羅跋樹葉涼菩薩摩訶薩、大雲赤栴檀樹涼菩薩摩訶薩、大雲極深菩薩摩訶薩、大雲知善師菩薩摩訶薩、大雲那羅延大喜菩薩摩訶薩、大雲大牛王菩薩摩訶薩、大雲大樹王菩薩摩訶薩、大雲大法分陀利敷菩薩摩訶薩、大雲執持法光菩薩摩訶薩、大雲稱王門菩薩摩訶薩、大雲金山有德王菩薩摩訶薩、大雲無怖王菩薩摩訶薩、大雲大醫王菩薩摩訶薩、大雲大身王菩薩摩訶薩、大雲虛空王菩薩摩訶薩、大雲修髮王菩薩摩訶薩、大雲壞雲王菩薩摩訶薩、大雲壞風王菩薩摩訶薩、大雲壞雨王菩薩摩訶薩、大雲俾倪王菩薩摩訶薩、大雲斷闇王菩薩摩訶薩、大雲斷雹王菩薩摩訶薩、大雲迦葉菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有菩薩摩訶薩六萬八千，一切皆是大香象王，其名曰大雲密藏菩薩摩訶薩、大雲得志菩薩摩訶薩、大雲電光菩薩摩訶薩、大雲雷震菩薩摩訶薩、大雲勤藏菩薩摩訶薩、大雲愛樂菩薩摩訶薩、大雲歡喜菩薩摩訶薩、大雲性菩薩摩訶薩、大雲金剛首菩薩摩訶薩、大雲寶首菩薩摩訶薩、大雲吼菩薩摩訶薩、大雲名稱菩薩摩訶薩、大雲願華菩薩摩訶薩、大雲施雨菩薩摩訶薩、大雲不輕菩薩摩訶薩、大雲勤行菩薩摩訶薩、大雲師子吼王菩薩摩訶薩、大雲滿雨心王菩薩摩訶薩、大雲普光菩薩摩訶薩、大雲正見菩薩摩訶薩；大雲遍雨王菩薩摩訶薩、大雲身通王菩薩摩訶薩、大雲上妙菩薩摩訶薩、大雲自在菩薩摩訶薩、大雲大海菩薩摩訶薩、大雲一切自在菩薩摩訶薩、大雲福田菩薩摩訶薩、大雲一切施安菩薩摩訶薩、大雲日光菩薩摩訶薩、大雲月光菩薩摩訶薩、大雲琉璃光菩薩摩訶薩、大雲無量賈菩薩摩訶薩、大雲常見菩薩摩訶薩、大雲我見菩薩摩訶薩、大雲淨見菩薩摩訶薩、大雲樂見菩薩摩訶薩；大雲無礙菩薩摩訶薩、大雲常勝菩薩摩訶薩、大雲淨光菩薩摩訶薩、大雲得稱菩薩摩訶薩、大雲愛命菩薩摩訶薩、大雲賈主菩薩摩訶薩、大雲順師菩薩摩訶薩、大雲現道菩薩摩訶薩、大雲護子菩薩摩訶薩、大雲勝分陀利菩薩摩訶薩、大雲火光菩薩摩訶薩、大雲波頭摩菩薩摩訶薩、大雲優鉢羅香菩薩摩訶薩、大雲威德王菩薩摩訶薩、大雲動搖菩薩摩訶薩、大雲無所畏菩薩摩訶薩、大雲多摩羅跋樹葉涼菩薩摩訶薩、大雲赤栴檀樹涼菩薩摩訶薩、大雲極深菩薩摩訶薩、大雲知善師菩薩摩訶薩、大雲那羅延大喜菩薩摩訶薩、大雲大牛王菩薩摩訶薩、大雲大樹王菩薩摩訶薩、大雲大法分陀利敷菩薩摩訶薩、大雲執持法光菩薩摩訶薩、大雲稱王門菩薩摩訶薩、大雲金山有德王菩薩摩訶薩、大雲無怖王菩薩摩訶薩、大雲大醫王菩薩摩訶薩、大雲大身王菩薩摩訶薩、大雲虛空王菩薩摩訶薩、大雲修髮王菩薩摩訶薩、大雲壞雲王菩薩摩訶薩、大雲壞風王菩薩摩訶薩、大雲壞雨王菩薩摩訶薩、大雲俾倪王菩薩摩訶薩、大雲斷闇王菩薩摩訶薩、大雲斷雹王菩薩摩訶薩、大雲迦葉菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有五萬八千梨車童子，其名曰師子光梨車、法德梨車、法羨梨車；釋德梨車、釋幢梨車、釋幡梨車、師子吼梨車、寶鈴聲梨車、愛德梨車、名貴德梨車、金剛鬚梨車、佛奴梨車、如來奴梨車、世尊奴梨車、婆伽婆奴梨車、正覺奴梨車、世尊月奴梨車、大手梨車、大精進梨車、恒河得梨車、文殊師利梨車、彌勒梨車、大龍梨車、龍護梨車、法護梨車、廣稱梨車、虛空雲梨車、恒河護梨車、金華梨車、電光梨車、大廣面梨車、性廣梨車、淨光梨車、自在得梨車、自在地梨車、地鬘梨車、方等奴梨車、金剛奴梨車。如是等梨車——一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心，守護大乘、愛樂大乘，其所教化，悉向大乘——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬畢已，却坐一面。
復有五萬八千梨車童子，其名曰師子光梨車、法德梨車、法羨梨車；釋德梨車、釋幢梨車、釋幡梨車、師子吼梨車、寶鈴聲梨車、愛德梨車、名貴德梨車、金剛鬚梨車、佛奴梨車、如來奴梨車、世尊奴梨車、婆伽婆奴梨車、正覺奴梨車、世尊月奴梨車、大手梨車、大精進梨車、恒河得梨車、文殊師利梨車、彌勒梨車、大龍梨車、龍護梨車、法護梨車、廣稱梨車、虛空雲梨車、恒河護梨車、金華梨車、電光梨車、大廣面梨車、性廣梨車、淨光梨車、自在得梨車、自在地梨車、地鬘梨車、方等奴梨車、金剛奴梨車。如是等梨車——一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心，守護大乘、愛樂大乘，其所教化，悉向大乘——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬畢已，却坐一面。
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復有四萬四千天王，其名曰愛見天王、一切愛天王、月髮天王、日色天王、長耳天王、青色天王、精進天王、深目天王、大黑天王、遠慧天王、虛空目天王、愛德天王、愛鬚天王、愛稱光天王、愛面光天王、一切喜念天王、琉璃光天王、光愛天王、半月天王、大聲微妙天王、勇壞煩惱天王、一切愛天王、童子愛天王、曼陀羅華天王、無常天王、屬昴星天王。如是等諸大天王——愛樂大乘、廣說大乘、護持大乘；受持一切三昧總持，惠施眾生安樂之事——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面禮足，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有四萬四千天王，其名曰愛見天王、一切愛天王、月髮天王、日色天王、長耳天王、青色天王、精進天王、深目天王、大黑天王、遠慧天王、虛空目天王、愛德天王、愛鬚天王、愛稱光天王、愛面光天王、一切喜念天王、琉璃光天王、光愛天王、半月天王、大聲微妙天王、勇壞煩惱天王、一切愛天王、童子愛天王、曼陀羅華天王、無常天王、屬昴星天王。如是等諸大天王——愛樂大乘、廣說大乘、護持大乘；受持一切三昧總持，惠施眾生安樂之事——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面禮足，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有三萬八千龍王，其名曰蓮華龍王、德叉迦龍王、迦迦羅龍王、惒修吉龍王、愛德鬘龍王、大地龍王、牙利龍王、淨目龍王、師子龍王、䗍聲龍王、鼓聲龍王、金光龍王、金色龍王、黑鬚龍王、持大雨龍王、大海龍王、枳羅婆龍王、梵龍王、願愛龍王、伊羅鉢龍王、陀毘羅龍王、恒河龍王、辛頭龍王、博叉龍王、私陀龍王、有德龍王、阿耨達龍王、鉢售那龍王、人龍王、非人龍王、人頭龍王、吉龍王、勳律龍王、毘舍羅龍王、䗍龍王、黃色龍王、難陀龍王、優波難陀龍王、毘樓勒叉龍王、提頭賴吒龍王、毘樓博叉龍王、毘沙門龍王、半闍羅龍王、摩那斯龍王。如是等龍王——樂欲聽受大乘經典，既得聞已，欲為一切廣宣分別；欲持正法，守護正法；為護法故，堅持禁戒，荷法重擔——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有三萬八千龍王，其名曰蓮華龍王、德叉迦龍王、迦迦羅龍王、惒修吉龍王、愛德鬘龍王、大地龍王、牙利龍王、淨目龍王、師子龍王、䗍聲龍王、鼓聲龍王、金光龍王、金色龍王、黑鬚龍王、持大雨龍王、大海龍王、枳羅婆龍王、梵龍王、願愛龍王、伊羅鉢龍王、陀毘羅龍王、恒河龍王、辛頭龍王、博叉龍王、私陀龍王、有德龍王、阿耨達龍王、鉢售那龍王、人龍王、非人龍王、人頭龍王、吉龍王、勳律龍王、毘舍羅龍王、䗍龍王、黃色龍王、難陀龍王、優波難陀龍王、毘樓勒叉龍王、提頭賴吒龍王、毘樓博叉龍王、毘沙門龍王、半闍羅龍王、摩那斯龍王。如是等龍王——樂欲聽受大乘經典，既得聞已，欲為一切廣宣分別；欲持正法，守護正法；為護法故，堅持禁戒，荷法重擔——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有三萬六千夜叉神王，其名曰毘沙門鬼王、虛空鬼王、愛德鬼王、畢施鬼王、大瓔珞莊嚴鬼王、一向視鬼王、動大地鬼王、善毛鬼王、善愛家鬼王、摩尼跋陀鬼王、滿城鬼王、蓮花光鬼王、車輪臺鬼王、大海勝鬼王。如是等夜叉鬼王——隨順阿閦如來道行，為護正法，受持禁戒——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬畢已，却坐一面。
復有三萬六千夜叉神王，其名曰毘沙門鬼王、虛空鬼王、愛德鬼王、畢施鬼王、大瓔珞莊嚴鬼王、一向視鬼王、動大地鬼王、善毛鬼王、善愛家鬼王、摩尼跋陀鬼王、滿城鬼王、蓮花光鬼王、車輪臺鬼王、大海勝鬼王。如是等夜叉鬼王——隨順阿閦如來道行，為護正法，受持禁戒——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬畢已，却坐一面。
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復有四萬九千金翅鳥王，其名曰力等香象金翅鳥王、堅固金翅鳥王、鼓聲金翅鳥王、壞一切龍王力金翅鳥王、火光金翅鳥王、斑翅金翅鳥王、輪面金翅鳥王、惡性金翅鳥王、壞和修吉龍王眷屬金翅鳥王、壞和修吉眷屬大喜金翅鳥王、實見金翅鳥王、喜說大慈金翅鳥王、法喜金翅鳥王、金翅愛金翅鳥王。如是等金翅鳥王——一切無有憍慢放逸，皆得愛護大乘之心，守護一切諸佛正法——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有四萬九千金翅鳥王，其名曰力等香象金翅鳥王、堅固金翅鳥王、鼓聲金翅鳥王、壞一切龍王力金翅鳥王、火光金翅鳥王、斑翅金翅鳥王、輪面金翅鳥王、惡性金翅鳥王、壞和修吉龍王眷屬金翅鳥王、壞和修吉眷屬大喜金翅鳥王、實見金翅鳥王、喜說大慈金翅鳥王、法喜金翅鳥王、金翅愛金翅鳥王。如是等金翅鳥王——一切無有憍慢放逸，皆得愛護大乘之心，守護一切諸佛正法——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有六萬八千乾闥婆王，其名曰喜乾闥婆王、自在歌乾闥婆王、現在愛乾闥婆王、牛王得乾闥婆王、雲覆乾闥婆王、命命乾闥婆王、名名聲乾闥婆王。如是等乾闥婆王，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有六萬八千乾闥婆王，其名曰喜乾闥婆王、自在歌乾闥婆王、現在愛乾闥婆王、牛王得乾闥婆王、雲覆乾闥婆王、命命乾闥婆王、名名聲乾闥婆王。如是等乾闥婆王，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有九萬八千緊那羅王，其名曰善見緊那羅王、長鼻緊那羅王、引心緊那羅王、妻愛緊那羅王、壞煩惱緊那羅王、壞怨緊那羅王、魔王女愛緊那羅王、壞魔眷屬緊那羅王、慧藏緊那羅王、深目緊那羅王、淨貴德緊那羅王、調根緊那羅王、遠見緊那羅王。如是等緊那羅王，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却座一面。
復有九萬八千緊那羅王，其名曰善見緊那羅王、長鼻緊那羅王、引心緊那羅王、妻愛緊那羅王、壞煩惱緊那羅王、壞怨緊那羅王、魔王女愛緊那羅王、壞魔眷屬緊那羅王、慧藏緊那羅王、深目緊那羅王、淨貴德緊那羅王、調根緊那羅王、遠見緊那羅王。如是等緊那羅王，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却座一面。
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復有一萬八千羅剎王，其名曰煮灰羅剎王、水牛頭羅剎王、黃髮羅剎王、差齒羅剎王、髑髏耳羅剎王、貪蜜羅剎王、蜜色羅剎王、大咽羅剎王、大飲羅剎王、以髮覆身羅剎王、大力羅剎王、可畏色羅剎王。如是等羅剎王——一切皆斷羅剎之想，純以大乘調伏其心——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有一萬八千羅剎王，其名曰煮灰羅剎王、水牛頭羅剎王、黃髮羅剎王、差齒羅剎王、髑髏耳羅剎王、貪蜜羅剎王、蜜色羅剎王、大咽羅剎王、大飲羅剎王、以髮覆身羅剎王、大力羅剎王、可畏色羅剎王。如是等羅剎王——一切皆斷羅剎之想，純以大乘調伏其心——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有三萬八千陀那婆神王，其名曰象面陀那婆王、牙陀那婆王、支足陀那婆王、驢聲陀那婆王、華耳陀那婆王、寶耳陀那婆王、鼠得陀那婆王、狸得陀那婆王、鼠狼疑陀那婆王、獼猴面陀那婆王、月面陀那婆王。如是等陀那婆王，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有三萬八千陀那婆神王，其名曰象面陀那婆王、牙陀那婆王、支足陀那婆王、驢聲陀那婆王、華耳陀那婆王、寶耳陀那婆王、鼠得陀那婆王、狸得陀那婆王、鼠狼疑陀那婆王、獼猴面陀那婆王、月面陀那婆王。如是等陀那婆王，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有七萬八千鳩槃茶王，其名曰象耳鳩槃茶王、箕耳鳩槃茶王、大肥鳩槃茶王。如是等鳩槃茶王，皆已捨離鳩槃茶想，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有七萬八千鳩槃茶王，其名曰象耳鳩槃茶王、箕耳鳩槃茶王、大肥鳩槃茶王。如是等鳩槃茶王，皆已捨離鳩槃茶想，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有三萬八千餓鬼王，其名曰電光明王、大施王、一切羨王、箭王、大海濤波王。如是等王——悉皆愛樂大乘經典，護持正法；常為眾生廣宣分別；渴仰大乘、飢虛大乘、貪慕大乘，純以大乘以自莊嚴；常發誓願「得戒、得慧」——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有三萬八千餓鬼王，其名曰電光明王、大施王、一切羨王、箭王、大海濤波王。如是等王——悉皆愛樂大乘經典，護持正法；常為眾生廣宣分別；渴仰大乘、飢虛大乘、貪慕大乘，純以大乘以自莊嚴；常發誓願「得戒、得慧」——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有八萬八千阿修羅王，其名曰毘摩質多阿修羅王、富婁那阿修羅王、念國阿修羅王、淨恒河毘紐阿修羅王、利安阿修羅王、象咽阿修羅王、三角山阿修羅王、灰髮阿修羅王、大惡性阿修羅王、火光阿修羅王。如是等阿修羅王——皆悉捨離阿修羅想，其心調伏，永離憍慢，無有放逸——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有八萬八千阿修羅王，其名曰毘摩質多阿修羅王、富婁那阿修羅王、念國阿修羅王、淨恒河毘紐阿修羅王、利安阿修羅王、象咽阿修羅王、三角山阿修羅王、灰髮阿修羅王、大惡性阿修羅王、火光阿修羅王。如是等阿修羅王——皆悉捨離阿修羅想，其心調伏，永離憍慢，無有放逸——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有六萬五千大神呪王，其名曰寶持王、無盡意王、無盡財王、無礙王、不對王。如是等大神呪王——愛重大乘、樂說大乘、擁護大乘、渴仰大乘、貪慕大乘；得大乘定、具平等行；常欲除斷所有疑心，為護正法，受持淨戒——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有六萬五千大神呪王，其名曰寶持王、無盡意王、無盡財王、無礙王、不對王。如是等大神呪王——愛重大乘、樂說大乘、擁護大乘、渴仰大乘、貪慕大乘；得大乘定、具平等行；常欲除斷所有疑心，為護正法，受持淨戒——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有九萬九千五通仙人，其名曰那羅他仙人、銳浮羅仙人、跋彌迦仙人、善奴仙人、竭伽仙人、太白仙人、熒惑仙人、鹿角仙人、鹿目仙人、離慢仙人、婆私吨仙人、歡喜仙人、五陰仙人、劫初仙人、大雲色衣仙人、天衣仙人、憍尸迦仙人、頗羅墮仙人、龍聲仙人、有德得仙人、斷肉仙人、施一切命仙人。如是等五通仙人，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有九萬九千五通仙人，其名曰那羅他仙人、銳浮羅仙人、跋彌迦仙人、善奴仙人、竭伽仙人、太白仙人、熒惑仙人、鹿角仙人、鹿目仙人、離慢仙人、婆私吨仙人、歡喜仙人、五陰仙人、劫初仙人、大雲色衣仙人、天衣仙人、憍尸迦仙人、頗羅墮仙人、龍聲仙人、有德得仙人、斷肉仙人、施一切命仙人。如是等五通仙人，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有天帝釋與無量無數三十三天，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有天帝釋與無量無數三十三天，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有四天王，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢却，坐一面。
復有四天王，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右遶三匝，修敬已畢却，坐一面。
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復有舍衛國主波斯匿王，與諸小王莊嚴四兵，是諸王等——愛重大乘、樂說大乘、渴仰大乘；為護正法，受持淨戒——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有舍衛國主波斯匿王，與諸小王莊嚴四兵，是諸王等——愛重大乘、樂說大乘、渴仰大乘；為護正法，受持淨戒——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有五萬三千諸大長者，須達多等——悉受五戒，皆發阿耨多羅三藐三菩提心；愛重大乘、渴仰大乘、貪慕大乘；為護大乘，受持淨戒；為眾生故，隨順菩提——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却住一面。
復有五萬三千諸大長者，須達多等——悉受五戒，皆發阿耨多羅三藐三菩提心；愛重大乘、渴仰大乘、貪慕大乘；為護大乘，受持淨戒；為眾生故，隨順菩提——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却住一面。
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復有瞻婆國主，名曰月護，與諸小王——受持五戒，一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有瞻婆國主，名曰月護，與諸小王——受持五戒，一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有十六大國：鴦伽陀國、摩伽陀國、迦尸國、拘薩羅國、跋耆國、摩羅國、分陀國、須摩國、阿摩國、阿槃提國、拘留國、半時羅國、跋嗟國、首羅先那國、夜槃那國、劍蒲闍國。如是十六諸大國土，其中所有一切眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有十六大國：鴦伽陀國、摩伽陀國、迦尸國、拘薩羅國、跋耆國、摩羅國、分陀國、須摩國、阿摩國、阿槃提國、拘留國、半時羅國、跋嗟國、首羅先那國、夜槃那國、劍蒲闍國。如是十六諸大國土，其中所有一切眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有末利夫人與一萬六千諸夫人等，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有末利夫人與一萬六千諸夫人等，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有一萬八千優婆夷、毘舍佉等——一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心，愛樂大乘、渴仰大乘，為護正法，受持淨戒，為欲集助無上道法，修菩提道，一切皆得不退轉心，為度眾生現受女身，常樂宣說大乘經典——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有一萬八千優婆夷、毘舍佉等——一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心，愛樂大乘、渴仰大乘，為護正法，受持淨戒，為欲集助無上道法，修菩提道，一切皆得不退轉心，為度眾生現受女身，常樂宣說大乘經典——亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有自在天子與無量天眾，現大神變、放五色光，所持諸華如須彌等。所謂優鉢羅波頭、摩拘勿頭、分陀利、香華、大香華、微妙華、大微妙華、愛見華、大愛見華、時華、常華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華；及持諸香，所謂栴檀香、花香、馥迦香，及諸伎樂；復持諸華，大如車輪；亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有自在天子與無量天眾，現大神變、放五色光，所持諸華如須彌等。所謂優鉢羅波頭、摩拘勿頭、分陀利、香華、大香華、微妙華、大微妙華、愛見華、大愛見華、時華、常華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華；及持諸香，所謂栴檀香、花香、馥迦香，及諸伎樂；復持諸華，大如車輪；亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有梵天𮤄髻梵等，無量梵俱，放五色光，其光能壞耆闍崛山所有眾生貪欲、黑闇；持種種香雜華、伎樂來至佛所。王舍大城耆闍崛山迦蘭陀竹林，其地縱、廣足一由旬；天衣遍覆，間無空處，所謂憍尸迦衣、迦陵伽衣、芻摩衣、拘銳婆衣。復敷七寶師子之座，座高百萬八千由旬；設此供已，右繞如來滿三十匝，脫身寶衣以覆佛上，發如是言：「唯願世尊，為眾生故，當雨法雨。」時虛空中復出大聲：「世尊！一切眾生雖得聽聞常樂我淨，而不能解，唯願如來，敷演解說。」
復有梵天𮤄髻梵等，無量梵俱，放五色光，其光能壞耆闍崛山所有眾生貪欲、黑闇；持種種香雜華、伎樂來至佛所。王舍大城耆闍崛山迦蘭陀竹林，其地縱、廣足一由旬；天衣遍覆，間無空處，所謂憍尸迦衣、迦陵伽衣、芻摩衣、拘銳婆衣。復敷七寶師子之座，座高百萬八千由旬；設此供已，右繞如來滿三十匝，脫身寶衣以覆佛上，發如是言：「唯願世尊，為眾生故，當雨法雨。」時虛空中復出大聲：「世尊！一切眾生雖得聽聞常樂我淨，而不能解，唯願如來，敷演解說。」
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復有無量鵝王、師子鵝王等，持諸種種華、香、供具，以用供養寶師子座。
復有無量鵝王、師子鵝王等，持諸種種華、香、供具，以用供養寶師子座。
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復有無量孔雀王、善目孔雀王等，持諸香華、微妙妓樂以供養佛。
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復有無量拘枳羅鳥王、善行王等，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有無量拘枳羅鳥王、善行王等，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有雪山迦蘭陀鳥王、蓮華王等，持諸香、華，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有雪山迦蘭陀鳥王、蓮華王等，持諸香、華，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有無量命命鳥王、無礙王等，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有無量命命鳥王、無礙王等，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有無量山王，須彌山王而為上首，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有無量山王，須彌山王而為上首，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
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復有香山諸藥草王、忍辱王等，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
復有香山諸藥草王、忍辱王等，亦於晨朝從禪定起，往至佛所，頭面作禮，合掌恭敬、右繞三匝，修敬已畢，却坐一面。
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爾時，所有一切樹木，常出華果；一切伎樂，無掁觸者，自然演出微妙音聲。時雪山中所有師子諸惡獸等，慈心相視，如母如子；復有一切蚊虻、毒蟲，皆得慈心，亦如一子；諸惡鳥等，亦復如是。復有四種毒蛇，所謂視毒、噓毒、嚙毒、觸毒，亦得慈心；及十六種諸惡律儀，亦復如是，諸惡眾生悉受五戒。
爾時，所有一切樹木，常出華果；一切伎樂，無掁觸者，自然演出微妙音聲。時雪山中所有師子諸惡獸等，慈心相視，如母如子；復有一切蚊虻、毒蟲，皆得慈心，亦如一子；諸惡鳥等，亦復如是。復有四種毒蛇，所謂視毒、噓毒、嚙毒、觸毒，亦得慈心；及十六種諸惡律儀，亦復如是，諸惡眾生悉受五戒。
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爾時，一切大眾悉共受持清淨戒行，樂欲聽受大乘經典，恭敬大乘、擁護大乘；呵責、誹謗大乘經者，見有受持，恭敬供養。
爾時，一切大眾悉共受持清淨戒行，樂欲聽受大乘經典，恭敬大乘、擁護大乘；呵責、誹謗大乘經者，見有受持，恭敬供養。
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爾時，大雲密藏菩薩摩訶薩，即從坐起，偏袒右肩，為佛作禮，長跪合掌白佛言：「世尊！此諸大眾，咸有疑心。我今欲問，唯願聽許。」
爾時，大雲密藏菩薩摩訶薩，即從坐起，偏袒右肩，為佛作禮，長跪合掌白佛言：「世尊！此諸大眾，咸有疑心。我今欲問，唯願聽許。」
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佛言：「善哉善哉！善男子！我今能破此眾疑心，恣汝所問。」
佛言：「善哉善哉！善男子！我今能破此眾疑心，恣汝所問。」
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大雲密藏菩薩言：「世尊！菩薩摩訶薩，云何修行得陀羅尼？云何能得大海三昧？云何能解諸佛實語？云何得知具足法味？云何得見微密之藏？云何得入安隱之處，亦得覩見如來常住？云何能得如來寶藏，永斷眾生貧窮困苦？云何能解諸佛如來甚深之義？云何能到諸佛如來大海彼岸？云何菩薩得入諸佛如來境界？云何菩薩護持諸佛所有幻法？云何菩薩得如來法，得已能說？云何能知一切法界？
大雲密藏菩薩言：「世尊！菩薩摩訶薩，云何修行得陀羅尼？云何能得大海三昧？云何能解諸佛實語？云何得知具足法味？云何得見微密之藏？云何得入安隱之處，亦得覩見如來常住？云何能得如來寶藏，永斷眾生貧窮困苦？云何能解諸佛如來甚深之義？云何能到諸佛如來大海彼岸？云何菩薩得入諸佛如來境界？云何菩薩護持諸佛所有幻法？云何菩薩得如來法，得已能說？云何能知一切法界？
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「云何得佛日身、月身、彗星之身？云何得盡如來邊際？云何能得諸佛淨業？云何逮得如來所行？云何得佛甚深淨池？云何得佛分陀利華？云何得佛自在之力？云何能得諸佛財貨？云何能見如來實相？云何見佛常住不變？云何能得如來金色？云何菩薩得佛法王？云何能得金剛法身？云何得佛常身常聲？
「云何得佛日身、月身、彗星之身？云何得盡如來邊際？云何能得諸佛淨業？云何逮得如來所行？云何得佛甚深淨池？云何得佛分陀利華？云何得佛自在之力？云何能得諸佛財貨？云何能見如來實相？云何見佛常住不變？云何能得如來金色？云何菩薩得佛法王？云何能得金剛法身？云何得佛常身常聲？
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「云何菩薩得到如來所安之處，而無安想？云何見於諸佛如來常樂我淨，而非惡見？云何如來真實生身、真實法身？云何如來金剛之身、破壞雜身？云何見壞身而名為真見？云何如來身不名為血肉筋骨所成立，若有如是身？
「云何菩薩得到如來所安之處，而無安想？云何見於諸佛如來常樂我淨，而非惡見？云何如來真實生身、真實法身？云何如來金剛之身、破壞雜身？云何見壞身而名為真見？云何如來身不名為血肉筋骨所成立，若有如是身？
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「云何為空見？如來說法時，云何有所獲？云何說法時，俱聞無所獲法，若無所有？云何復得說如來真實常？云何入於涅槃，若不入涅槃？云何名實語戒，若無淨穢？云何讚持戒者？佛法若無滅，云何說法滅？復言法滅時多有毀禁者？如來佛性淨、上淨、畢竟淨，其性如是者？
「云何為空見？如來說法時，云何有所獲？云何說法時，俱聞無所獲法，若無所有？云何復得說如來真實常？云何入於涅槃，若不入涅槃？云何名實語戒，若無淨穢？云何讚持戒者？佛法若無滅，云何說法滅？復言法滅時多有毀禁者？如來佛性淨、上淨、畢竟淨，其性如是者？
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「云何樂生死？云何諸菩薩常說生死樂？云何諸菩薩樂見如來性？云何煩惱常？云何愛煩惱？云何復得入一切煩惱門？云何能得修一切佛土業？云何得善知煩惱之根本？
「云何樂生死？云何諸菩薩常說生死樂？云何諸菩薩樂見如來性？云何煩惱常？云何愛煩惱？云何復得入一切煩惱門？云何能得修一切佛土業？云何得善知煩惱之根本？
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「云何諸菩薩善能得除滅，於佛所起疑常樂我淨心？若無疑心者，云何畏生死？若畏於生死，云何復樂著？云何得佛道？云何轉法輪？云何度眾生，知不斷佛性？云何治魔眾，使離魔境界？云何度眾生生死大苦海？云何說生死，示導生死道？云何得生死無量之大海？云何求生死渴仰生死道？云何貪生死，悋惜不放捨？云何開生死猶如分陀利？云何煩惱結猶如四大海？云何諸煩惱常起如發願？
「云何諸菩薩善能得除滅，於佛所起疑常樂我淨心？若無疑心者，云何畏生死？若畏於生死，云何復樂著？云何得佛道？云何轉法輪？云何度眾生，知不斷佛性？云何治魔眾，使離魔境界？云何度眾生生死大苦海？云何說生死，示導生死道？云何得生死無量之大海？云何求生死渴仰生死道？云何貪生死，悋惜不放捨？云何開生死猶如分陀利？云何煩惱結猶如四大海？云何諸煩惱常起如發願？
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「云何而得地獄之心？云何常求地獄之心？云何修集地獄戒禁？云何滋息地獄業行、地獄之身？刀劍、弓箭、錐銏、輪火，云何能破壞眾生地獄果？云何為地獄眾生作安樂？云何注大雨能滅地獄火？云何處地獄而不受其報？云何為地獄而作船導師？云何為地獄而作大良藥？云何而能得閉塞地獄道？
「云何而得地獄之心？云何常求地獄之心？云何修集地獄戒禁？云何滋息地獄業行、地獄之身？刀劍、弓箭、錐銏、輪火，云何能破壞眾生地獄果？云何為地獄眾生作安樂？云何注大雨能滅地獄火？云何處地獄而不受其報？云何為地獄而作船導師？云何為地獄而作大良藥？云何而能得閉塞地獄道？
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「云何作慧燈，壞於生死闇？云何在生死，煩惱毒不污？雖住無所住，而不同空住；能消諸煩惱，猶如日照雪；見於如來，常樂我淨；其心安住，如須彌山；不動不轉，如帝釋幢；如來實不，畢竟涅槃；亦說如來入於涅槃，其心不壞猶如金剛。
「云何作慧燈，壞於生死闇？云何在生死，煩惱毒不污？雖住無所住，而不同空住；能消諸煩惱，猶如日照雪；見於如來，常樂我淨；其心安住，如須彌山；不動不轉，如帝釋幢；如來實不，畢竟涅槃；亦說如來入於涅槃，其心不壞猶如金剛。
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「云何得慚愧？云何得好身？云何復能得眾所愛敬身？云何得不貪？云何得不瞋？云何能得微妙光明？云何得正性？云何得自在？
「云何得慚愧？云何得好身？云何復能得眾所愛敬身？云何得不貪？云何得不瞋？云何能得微妙光明？云何得正性？云何得自在？
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「云何能得大眾眷屬？云何能得不壞眷屬？不退、不失，不貪飲食；常修知足，終不食肉；於諸眾生，常生愛心；常為世間之所恭敬，得名一切大施之主；得名大力，得名健行；大慈、大悲、大捨、大喜、大慧總持，隨順世間、為安世間、為樂世間。
「云何能得大眾眷屬？云何能得不壞眷屬？不退、不失，不貪飲食；常修知足，終不食肉；於諸眾生，常生愛心；常為世間之所恭敬，得名一切大施之主；得名大力，得名健行；大慈、大悲、大捨、大喜、大慧總持，隨順世間、為安世間、為樂世間。
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「云何而得世間無上、世間無勝、世間無邊？常行正語，修行梵行；行大悲行，喜行聖行；見空法界，隨順而說；見不空界，說亦如是；說佛法相，見佛真法；得淨自在持戒之財，德財、法財、不食之財，為貧眾生得財藏身。
「云何而得世間無上、世間無勝、世間無邊？常行正語，修行梵行；行大悲行，喜行聖行；見空法界，隨順而說；見不空界，說亦如是；說佛法相，見佛真法；得淨自在持戒之財，德財、法財、不食之財，為貧眾生得財藏身。
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「為諸眾生得三種定，空無相願；欲生淨土，得隨願身；雖為眾生受此陰身，不於眾生求其恩報；讚歎持戒，呵破戒者；不為群邪之所沮壞；雖讀外典，不隨其義，其所說法，句義不斷。
「為諸眾生得三種定，空無相願；欲生淨土，得隨願身；雖為眾生受此陰身，不於眾生求其恩報；讚歎持戒，呵破戒者；不為群邪之所沮壞；雖讀外典，不隨其義，其所說法，句義不斷。
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「雖名沙門及婆羅門，終不生於沙門之想、婆羅門想；雖復曉了算數、呪術，心初未曾有貪著想；雖為眾生示入天寺，供養恭敬依止禮拜，而其內心常依法界。
「雖名沙門及婆羅門，終不生於沙門之想、婆羅門想；雖復曉了算數、呪術，心初未曾有貪著想；雖為眾生示入天寺，供養恭敬依止禮拜，而其內心常依法界。
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「現行十惡，實是梵行，諸佛護念，如視一子；善能護持諸佛法身，能轉一切諸佛法輪，深見諸佛甚深法界及真實相；其所修行等諸佛行，得無量身及無量行；善解諸佛所有語密，除去憍慢猶如諸佛；善說法界深密之義，雖說憍慢，無憍慢想，亦不教他生於憍慢；心無貪恚、愚癡、怖畏，猶如諸佛；其行無量，微密無量，諸法無量，樂說無量，性相無量，真實無量；見真、見實、見性、見法。
「現行十惡，實是梵行，諸佛護念，如視一子；善能護持諸佛法身，能轉一切諸佛法輪，深見諸佛甚深法界及真實相；其所修行等諸佛行，得無量身及無量行；善解諸佛所有語密，除去憍慢猶如諸佛；善說法界深密之義，雖說憍慢，無憍慢想，亦不教他生於憍慢；心無貪恚、愚癡、怖畏，猶如諸佛；其行無量，微密無量，諸法無量，樂說無量，性相無量，真實無量；見真、見實、見性、見法。
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「為諸眾生斷煩惱故，而演說法，常得知見諸佛世尊，永度煩惱諸結大海；為度眾生故，說度煩惱諸結海法，自得度、已度、未度者，自得脫、已脫、未脫者，自得安、已安、未安者，未涅槃者，令得涅槃。
「為諸眾生斷煩惱故，而演說法，常得知見諸佛世尊，永度煩惱諸結大海；為度眾生故，說度煩惱諸結海法，自得度、已度、未度者，自得脫、已脫、未脫者，自得安、已安、未安者，未涅槃者，令得涅槃。
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「自見法界，了了真實；或為眾生，說實不實。於無量劫已壞四魔，為眾生故，現處道樹，方降魔眾。內實知見，久破諸魔，為眾生故，唱言今壞。以善方便轉於法輪，以善方便現入涅槃。
「自見法界，了了真實；或為眾生，說實不實。於無量劫已壞四魔，為眾生故，現處道樹，方降魔眾。內實知見，久破諸魔，為眾生故，唱言今壞。以善方便轉於法輪，以善方便現入涅槃。
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「云何能得諸佛神通？云何得佛如來法王？云何得佛微密法藏？云何得佛不可思議？云何能得諸佛無量、無稱、無數、無勝、無邊？云何能施一切眾生甘露法味？」
「云何能得諸佛神通？云何得佛如來法王？云何得佛微密法藏？云何得佛不可思議？云何能得諸佛無量、無稱、無數、無勝、無邊？云何能施一切眾生甘露法味？」
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爾時，世尊告大雲密藏菩薩言：「善哉善哉！善男子！汝今所問，甚為快善。為欲安樂世間眾生，故發斯問。一切眾生，無明所盲，而不能知諸佛所有真實功德。
爾時，世尊告大雲密藏菩薩言：「善哉善哉！善男子！汝今所問，甚為快善。為欲安樂世間眾生，故發斯問。一切眾生，無明所盲，而不能知諸佛所有真實功德。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「善男子！汝今欲令一切眾生，悉得智慧眼、常眼、常光，永度生死煩惱大河，了知諸佛菩提之行；欲壞眾生無明結㲉，示導無上菩提之行。一切眾生，常樂演說無常、無我、無樂、無淨；而今欲開常樂我淨，如來畢竟入於涅槃，無常、無我、無樂、無淨；而今欲開諸佛世尊不畢竟滅，常住不變。
「善男子！汝今欲令一切眾生，悉得智慧眼、常眼、常光，永度生死煩惱大河，了知諸佛菩提之行；欲壞眾生無明結㲉，示導無上菩提之行。一切眾生，常樂演說無常、無我、無樂、無淨；而今欲開常樂我淨，如來畢竟入於涅槃，無常、無我、無樂、無淨；而今欲開諸佛世尊不畢竟滅，常住不變。
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「善男子！一切眾生，常於法界，妄生分別；而法界性，實無分別。汝今欲問無分別義，是故發問。善男子！一切眾生，常為邪毒之所塗染，如來世尊為大良醫，汝意欲令如來醫王說呪、授藥，療其所苦。
「善男子！一切眾生，常於法界，妄生分別；而法界性，實無分別。汝今欲問無分別義，是故發問。善男子！一切眾生，常為邪毒之所塗染，如來世尊為大良醫，汝意欲令如來醫王說呪、授藥，療其所苦。
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「善男子！如遮羅迦梵志及尼乾子諸婆羅門，實非羅漢作羅漢想，非聖聖想，非天天想；實非常樂我淨之法，而作常樂我淨之想。汝今欲為如是眾生拔邪毒箭，解邪縛、破邪獄、出邪網，施法味、食甘露；安寢四禪，塗淨戒香。四等為華，慚愧為衣，故發此問。
「善男子！如遮羅迦梵志及尼乾子諸婆羅門，實非羅漢作羅漢想，非聖聖想，非天天想；實非常樂我淨之法，而作常樂我淨之想。汝今欲為如是眾生拔邪毒箭，解邪縛、破邪獄、出邪網，施法味、食甘露；安寢四禪，塗淨戒香。四等為華，慚愧為衣，故發此問。
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「善男子！一切眾生不知總相，不知別相。相、無相，非相、非無相，非相相、非無相相；不可知、非不可知；非此、非彼，非手、非指，非此、彼、中；非作、非不作，非示、非不示，非因、非不因，非瞬、非不瞬；非知、非智知，非識、非識識；非住、非不住，非闇、非明，非相、非名，非輕、非重，非羸、非力，非處、非不處，非淨、非不淨；非有為、非無為，非有、非無，非可說、非不可說；非取、非捨，不生、不退；非實、非虛，非正、非邪；非畢竟、非不畢竟，非福田、非不福田，非時、非不時，非可淨、非不可淨，非作、非能作；非生、非滅，非冷、非熱；非陰入界，非結因、非業因，非生、非墮，非長、非增長；非有墮落，畢竟無墮；非是有法，永斷諸有；非過去，非未來，非現在；非實、非不實，非性、非不性；非色，非受、想、行、識；非盡、非不盡，亦不可盡；非等、非無等，亦無與等；非地、水、火、風。
「善男子！一切眾生不知總相，不知別相。相、無相，非相、非無相，非相相、非無相相；不可知、非不可知；非此、非彼，非手、非指，非此、彼、中；非作、非不作，非示、非不示，非因、非不因，非瞬、非不瞬；非知、非智知，非識、非識識；非住、非不住，非闇、非明，非相、非名，非輕、非重，非羸、非力，非處、非不處，非淨、非不淨；非有為、非無為，非有、非無，非可說、非不可說；非取、非捨，不生、不退；非實、非虛，非正、非邪；非畢竟、非不畢竟，非福田、非不福田，非時、非不時，非可淨、非不可淨，非作、非能作；非生、非滅，非冷、非熱；非陰入界，非結因、非業因，非生、非墮，非長、非增長；非有墮落，畢竟無墮；非是有法，永斷諸有；非過去，非未來，非現在；非實、非不實，非性、非不性；非色，非受、想、行、識；非盡、非不盡，亦不可盡；非等、非無等，亦無與等；非地、水、火、風。
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「一切法界，實無有身；實相之相，畢竟真實，是名如來。無量無邊、不可思議諸大功德之所成就，如是身者，即是諸佛真法身也，其義甚深，不可思議。如來法界，深邃幽遠，不移本處宣說正法，十方諸佛皆得聞知。所以者何？如來自在神力行故，如是深語，聲聞、緣覺所不得聞。
「一切法界，實無有身；實相之相，畢竟真實，是名如來。無量無邊、不可思議諸大功德之所成就，如是身者，即是諸佛真法身也，其義甚深，不可思議。如來法界，深邃幽遠，不移本處宣說正法，十方諸佛皆得聞知。所以者何？如來自在神力行故，如是深語，聲聞、緣覺所不得聞。
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「善男子！諸佛何故不為彼說，令彼得聞？善男子！聲聞、緣覺乃至不解一字之義，猶如生盲，飲毒狂人；如蠶處繭，如被毒箭，如病痰飲；是故諸佛不為說之。
「善男子！諸佛何故不為彼說，令彼得聞？善男子！聲聞、緣覺乃至不解一字之義，猶如生盲，飲毒狂人；如蠶處繭，如被毒箭，如病痰飲；是故諸佛不為說之。
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「善男子！一切眾生，常為諸結煩惱所病，諸佛如來能施法藥，以妙呪術拔其毒箭、除其膚翳，眾生真實不知如來常住不變，如來為然智慧法燈，悉令得見常樂我淨。譬如日出，悉令眾生普見大地高下等相；如來亦爾，一切眾生，不知方等，亦不能得總持三昧，不知佛時，不知佛財，不見佛身，不解如來涅槃之相，不知佛法滅與不滅，而言如來無常、無樂、無我、無淨，有煩惱箭，是雜毒食，是故我為如是等人，演說諸佛常樂我淨，欲除此人無明黑闇。
「善男子！一切眾生，常為諸結煩惱所病，諸佛如來能施法藥，以妙呪術拔其毒箭、除其膚翳，眾生真實不知如來常住不變，如來為然智慧法燈，悉令得見常樂我淨。譬如日出，悉令眾生普見大地高下等相；如來亦爾，一切眾生，不知方等，亦不能得總持三昧，不知佛時，不知佛財，不見佛身，不解如來涅槃之相，不知佛法滅與不滅，而言如來無常、無樂、無我、無淨，有煩惱箭，是雜毒食，是故我為如是等人，演說諸佛常樂我淨，欲除此人無明黑闇。
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「善男子！善哉善哉！聲聞、緣覺未曾得聞是一字義，汝今欲令彼得聞，故發是問。諦聽諦聽！善思念之！吾今為汝分別解說。有大方等甘露經王，開大寶藏賑給貧窮，啟發諸佛功德之藏。一切眾生皆有佛性，其性無盡，昔來隱蔽，今欲顯示。諸佛如來，然大慧燈，令諸眾生，了了明見。善男子！吾將欲說，汝便發問，副汝昔來所發誓願。」
「善男子！善哉善哉！聲聞、緣覺未曾得聞是一字義，汝今欲令彼得聞，故發是問。諦聽諦聽！善思念之！吾今為汝分別解說。有大方等甘露經王，開大寶藏賑給貧窮，啟發諸佛功德之藏。一切眾生皆有佛性，其性無盡，昔來隱蔽，今欲顯示。諸佛如來，然大慧燈，令諸眾生，了了明見。善男子！吾將欲說，汝便發問，副汝昔來所發誓願。」
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大雲密藏菩薩摩訶薩言：「世尊！我從昔來實無此願，乃是世尊大慈愍事神通力故，為度眾生令我發問，欲破眾生貧窮困苦，令諸眾生意無盡故。如來今說，則能消滅一切眾生無明大闇，得智慧寶，令諸眾生明見佛性，得見如來常樂我淨。」
大雲密藏菩薩摩訶薩言：「世尊！我從昔來實無此願，乃是世尊大慈愍事神通力故，為度眾生令我發問，欲破眾生貧窮困苦，令諸眾生意無盡故。如來今說，則能消滅一切眾生無明大闇，得智慧寶，令諸眾生明見佛性，得見如來常樂我淨。」
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佛言：「善哉善哉！善男子！汝今所問，其義甚深。為度眾生生死海故，為廣流布方等經故，為常法故，惠施一切甘露法味，除斷眾生貧窮苦故。諦聽諦聽！吾當為汝分別解說，令諸眾生得安樂故；汝今當為一切眾生善持是義。善男子！一切如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊等，有一法名曰法界；以此法界，諸佛世尊等有常慧，以常慧水，淨自洗浴，服甘露味，并以惠施一切眾生，修集一切諸佛所行，汝今當服是甘露味。汝既服已，復當轉施。我今當說，汝便善聽，初語亦善、中語亦善、後語亦善，其義真實，言辭巧妙，其音清淨，純一無雜，具足清白梵行之相。
佛言：「善哉善哉！善男子！汝今所問，其義甚深。為度眾生生死海故，為廣流布方等經故，為常法故，惠施一切甘露法味，除斷眾生貧窮苦故。諦聽諦聽！吾當為汝分別解說，令諸眾生得安樂故；汝今當為一切眾生善持是義。善男子！一切如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊等，有一法名曰法界；以此法界，諸佛世尊等有常慧，以常慧水，淨自洗浴，服甘露味，并以惠施一切眾生，修集一切諸佛所行，汝今當服是甘露味。汝既服已，復當轉施。我今當說，汝便善聽，初語亦善、中語亦善、後語亦善，其義真實，言辭巧妙，其音清淨，純一無雜，具足清白梵行之相。
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大方等無想經卷第一
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