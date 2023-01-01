蓮華面經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華面經卷下

隨天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨天竺三藏那連提耶舍譯

爾時，世尊離菩提樹。毘沙門王共百萬億夜叉之眾，同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊離菩提樹。毘沙門王共百萬億夜叉之眾，同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚，而說偈言：

「如來容色甚微妙， 超勝眾生無比者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來容色甚微妙， 超勝眾生無比者；

如是莊嚴殊特身， 不久之間當滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是莊嚴殊特身， 不久之間當滅度。」

爾時，帝釋天王復與百千億三十三天眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天王復與百千億三十三天眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「如來面相正圓滿， 形色殊勝於日月； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來面相正圓滿， 形色殊勝於日月；

一切人天應供者， 我等不復得瞻見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切人天應供者， 我等不復得瞻見。」

爾時，須焰摩天王與百萬億須焰摩天眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須焰摩天王與百萬億須焰摩天眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言：

「人中精進最雄猛， 威力能破諸魔軍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人中精進最雄猛， 威力能破諸魔軍；

苷蔗種中釋師子， 今為無常所食噉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苷蔗種中釋師子， 今為無常所食噉。」

爾時，刪兜率陀天復與百萬億刪兜率陀天眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，刪兜率陀天復與百萬億刪兜率陀天眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「見者無厭如藥王， 出世猶如大明燈； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見者無厭如藥王， 出世猶如大明燈；

如是智眼今滅度， 世間當復皆闇冥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是智眼今滅度， 世間當復皆闇冥。」

是時，化樂天王復與百萬億化樂天眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，化樂天王復與百萬億化樂天眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「安步不動勝師子， 面貌圓滿過月形； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安步不動勝師子， 面貌圓滿過月形；

更不履行於此地， 千輻相跡不復見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更不履行於此地， 千輻相跡不復見。」

是時，魔王他化自在天王，心大歡喜安隱快樂，復與百萬億他化自在天眾，疾至佛所合掌向佛。而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，魔王他化自在天王，心大歡喜安隱快樂，復與百萬億他化自在天眾，疾至佛所合掌向佛。而說偈言：

「諸惡眾生已調伏， 大麁獷盡永無餘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸惡眾生已調伏， 大麁獷盡永無餘；

何故猶住於世間， 唯願如來速涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故猶住於世間， 唯願如來速涅槃。」

是時，大梵天王瞋彼魔王，作如是言：「咄哉！魔王大惡眾生。諸佛如來是最勝寶，汝今云何欲令世尊速入涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大梵天王瞋彼魔王，作如是言：「咄哉！魔王大惡眾生。諸佛如來是最勝寶，汝今云何欲令世尊速入涅槃？」

爾時，大梵天王復與百萬億諸梵天眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大梵天王復與百萬億諸梵天眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「於此現在及未來， 梵天世界餘天處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於此現在及未來， 梵天世界餘天處；

初未曾見如佛身， 清淨滿足端嚴面。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初未曾見如佛身， 清淨滿足端嚴面。」

爾時，毘摩質多阿修羅王復與百萬億阿修羅眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘摩質多阿修羅王復與百萬億阿修羅眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「佛色功德無有量， 無有能盡其邊際； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛色功德無有量， 無有能盡其邊際；

利益修羅及餘趣， 今若滅度世間空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益修羅及餘趣， 今若滅度世間空。」

是時，娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「伊羅鉢象數滿千， 不比如來一節力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伊羅鉢象數滿千， 不比如來一節力；

如是大力雄猛者， 今為無常所破壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大力雄猛者， 今為無常所破壞。」

是時，毘留勒叉天王與百萬億鳩槃荼眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，毘留勒叉天王與百萬億鳩槃荼眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「南無大覺妙蓮花， 從彼清淨戒池生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大覺妙蓮花， 從彼清淨戒池生；

示現無常不久相， 今當傾墜永寂滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現無常不久相， 今當傾墜永寂滅。」

是時，毘留博叉天王與百萬億諸龍眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，毘留博叉天王與百萬億諸龍眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「如來面形如滿月， 光明照曜猶日輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來面形如滿月， 光明照曜猶日輪；

如是不久住於世， 示為無常所吞食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是不久住於世， 示為無常所吞食。」

是時，毘沙門天王與百萬億夜叉眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，毘沙門天王與百萬億夜叉眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「佛身金色最殊妙， 三十二相自莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身金色最殊妙， 三十二相自莊嚴；

不久當為無常力， 破壞清淨大牟尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久當為無常力， 破壞清淨大牟尼。」

爾時，提頭賴吒天王與百萬億龍眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，提頭賴吒天王與百萬億龍眾，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「如來身色甚希有， 於三界中無有比； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來身色甚希有， 於三界中無有比；

如是不久當滅度， 為彼無常之所羂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是不久當滅度， 為彼無常之所羂。」

爾時，大夜叉將名般脂迦與百萬億夜叉眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大夜叉將名般脂迦與百萬億夜叉眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「佛聲殊勝踰梵天， 出過迦陵頻伽聲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛聲殊勝踰梵天， 出過迦陵頻伽聲；

如來不久當涅槃， 不復更聞甘露法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來不久當涅槃， 不復更聞甘露法。」

爾時，夜叉大將名般遮羅與百萬億夜叉眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，夜叉大將名般遮羅與百萬億夜叉眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「世尊金色光明身， 功德莊嚴滿月面； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊金色光明身， 功德莊嚴滿月面；

眉間白毫殊特相， 我今最後歸命禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉間白毫殊特相， 我今最後歸命禮。」

爾時，大夜叉將摩尼跋陀羅與百萬億夜叉眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大夜叉將摩尼跋陀羅與百萬億夜叉眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「三十有二上妙相， 八十種好自莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十有二上妙相， 八十種好自莊嚴；

當為無常金剛主， 摧碎大聖牟尼尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為無常金剛主， 摧碎大聖牟尼尊。」

爾時，大夜叉將富那跋陀與百萬億夜叉眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大夜叉將富那跋陀與百萬億夜叉眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「過去世中一切佛， 及以未來諸世尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去世中一切佛， 及以未來諸世尊；

大力釋種師子王， 無常師子之所害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力釋種師子王， 無常師子之所害。」

是時，大夜叉將摩俟利地迦與百萬億夜叉眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大夜叉將摩俟利地迦與百萬億夜叉眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「我今最後見牟尼， 於是不復更奉覲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今最後見牟尼， 於是不復更奉覲；

最後禮佛千輻輪， 丘墟悉平脚足者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最後禮佛千輻輪， 丘墟悉平脚足者。」

是時，大夜叉將佉陀羅迦與百萬億夜叉眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大夜叉將佉陀羅迦與百萬億夜叉眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「咄哉大惡無常相， 破壞一切諸眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「咄哉大惡無常相， 破壞一切諸眾生；

如是眾生無上寶， 亦入寂滅不久住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾生無上寶， 亦入寂滅不久住。」

是時，大夜叉將名金毘羅與百萬億夜叉眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大夜叉將名金毘羅與百萬億夜叉眾等，同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「我今歸依禮佛樹， 生於持戒大地中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今歸依禮佛樹， 生於持戒大地中；

乃為無常之斧鉞， 不久斫倒大牟尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃為無常之斧鉞， 不久斫倒大牟尼。」

爾時，大夜叉將娑多姞利與百萬億夜叉眾，悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大夜叉將娑多姞利與百萬億夜叉眾，悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「眉間白毫相， 照曜如月輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眉間白毫相， 照曜如月輪；

目淨如青蓮， 希有不復見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目淨如青蓮， 希有不復見。」

爾時，地神天與百萬億夜叉眾，悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地神天與百萬億夜叉眾，悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「我今禮雄猛， 人中最殊勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今禮雄猛， 人中最殊勝；

兩足中最上， 南無大牟尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩足中最上， 南無大牟尼。」

爾時，菩提樹天悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，菩提樹天悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「此處破魔王， 及破魔眷屬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此處破魔王， 及破魔眷屬；

大牟尼不久， 無常魔所滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大牟尼不久， 無常魔所滅。」

爾時，祇林神悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，祇林神悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「祇神林當空， 竹林亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祇神林當空， 竹林亦如是；

無常坑極深， 如來入不現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常坑極深， 如來入不現。」

爾時，金剛密迹與百萬億夜叉眾，悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛密迹與百萬億夜叉眾，悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「如是最勝城， 亦是大豐地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是最勝城， 亦是大豐地；

捨釋迦種姓， 當向何方所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨釋迦種姓， 當向何方所。」

爾時，藍毘尼林神悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，藍毘尼林神悲泣雨淚以手抆淚，而說偈言：

「淨飯國王先已滅， 摩耶夫人亦滅度； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨飯國王先已滅， 摩耶夫人亦滅度；

如來今欲入涅槃， 如是寂滅不可見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來今欲入涅槃， 如是寂滅不可見。」

爾時，迦毘羅城神疾至佛所，悲泣雨淚夗轉在地，作如是言：「如來涅槃何其太速，世尊涅槃一何疾哉！世間眼滅。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦毘羅城神疾至佛所，悲泣雨淚夗轉在地，作如是言：「如來涅槃何其太速，世尊涅槃一何疾哉！世間眼滅。」而說偈言：

「藍毘尼園佛生處， 長大在於迦毘城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藍毘尼園佛生處， 長大在於迦毘城；

其光出過於千日， 今最後見更不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光出過於千日， 今最後見更不見。」

爾時，菩提樹神與諸天、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩睺羅伽，於虛空中出大音聲，悲啼號哭而作是言：「佛是眾生最勝之寶，不久當沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，菩提樹神與諸天、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩睺羅伽，於虛空中出大音聲，悲啼號哭而作是言：「佛是眾生最勝之寶，不久當沒。」

爾時，世尊出乎梵音，而告諸天、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、摩睺羅伽眾言：「汝等莫啼，莫作異語，莫生憂惱以手椎胸令心迷悶。何有世間而受生者，因緣和合有為之法而得久住？若欲強令無常之法不滅壞者，無有是處。」爾時，世尊示教利喜諸天、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、摩睺羅伽等生歡喜已，是時諸天乃至摩睺羅伽等，右繞世尊還向本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊出乎梵音，而告諸天、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、摩睺羅伽眾言：「汝等莫啼，莫作異語，莫生憂惱以手椎胸令心迷悶。何有世間而受生者，因緣和合有為之法而得久住？若欲強令無常之法不滅壞者，無有是處。」爾時，世尊示教利喜諸天、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、摩睺羅伽等生歡喜已，是時諸天乃至摩睺羅伽等，右繞世尊還向本處。

佛告阿難：「我昔於彼阿波羅龍王處，記罽賓國，我涅槃後其國熾盛安隱豐樂如欝怛羅越，佛法熾盛多有羅漢而住彼國，亦有無量如來弟子。此閻浮提所有羅漢皆往彼國，猶如兜率天處。如來所有名身、句身，謂：修多羅 祇夜 鞞迦曷羅那 伽他 優陀那 尼陀那 阿波陀那 伊帝鼻利多劍伽闍多迦裴富略 阿浮陀達摩 優波提舍，彼諸羅漢，結集如來十二部經，廣造諸論。彼罽賓國猶如帝釋歡喜之園，亦如阿耨清涼之池。復有頗羅墮逝、賓頭樓等，皆樂住彼罽賓國土。不退佛乘阿羅漢等，亦住彼國。復有因陀羅摩那阿羅漢、白項阿羅漢等，復於如來所說法藏，有漏無漏之法，皆悉撰集廣行流布。阿難！我涅槃已最後法身，彼等建立於未來。復有金毘羅等五諸天子，生罽賓國，廣令我法流布於世，大設供養，我諸弟子於閻浮提，初未曾有如是大會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我昔於彼阿波羅龍王處，記罽賓國，我涅槃後其國熾盛安隱豐樂如欝怛羅越，佛法熾盛多有羅漢而住彼國，亦有無量如來弟子。此閻浮提所有羅漢皆往彼國，猶如兜率天處。如來所有名身、句身，謂：修多羅 祇夜 鞞迦曷羅那 伽他 優陀那 尼陀那 阿波陀那 伊帝鼻利多劍伽闍多迦裴富略 阿浮陀達摩 優波提舍，彼諸羅漢，結集如來十二部經，廣造諸論。彼罽賓國猶如帝釋歡喜之園，亦如阿耨清涼之池。復有頗羅墮逝、賓頭樓等，皆樂住彼罽賓國土。不退佛乘阿羅漢等，亦住彼國。復有因陀羅摩那阿羅漢、白項阿羅漢等，復於如來所說法藏，有漏無漏之法，皆悉撰集廣行流布。阿難！我涅槃已最後法身，彼等建立於未來。復有金毘羅等五諸天子，生罽賓國，廣令我法流布於世，大設供養，我諸弟子於閻浮提，初未曾有如是大會。」

佛告阿難：「於未來世罽賓國土，當作如是大法之會。阿難！彼五天子滅度之後，有富蘭那外道弟子，名蓮花面，聰明智慧，善解天文二十八宿五星諸度，身如金色，此大癡人，已曾供養四阿羅漢，當供養時作如是誓：『願我未來破壞佛法，以其供養阿羅漢故，世世受於端正之身。』於最後身生國王家，身為國王名寐吱曷羅俱邏，而滅我法。此大癡人破碎我鉢，既破鉢已生於阿鼻大地獄中。此大癡人命終之後，有七天子次第捨身生罽賓國，復更建立如來正法，大設供養。阿難！以破鉢故，我諸弟子漸污淨戒。鉢初破時，諸比丘等雖污清淨戒，智如牛王能破外道。經第二時，此閻浮提諸比丘等，破清淨戒樂作不善，身行偷盜耕田墾植，多貪貯畜好衣好鉢，不樂讀誦修多羅、毘尼、阿毘曇。如是，阿難！樂讀樂誦智慧之人悉皆滅度。是時多有諸比丘等，諂曲嫉妬多起非法。以諸比丘不如法故，諸國王等不依王法。以王不如王法治故，其國人民多行增上十不善業。以惡業故，此地多生荊棘毒草土沙礫石。阿難！當於爾時，此閻浮提五種精味失力失味，所謂酥、油、鹽、石蜜、蜜。如是五種失力味故，爾時眾生復更多行增上惡業，以其多行惡不善故，佛破碎鉢當至北方。爾時，北方諸眾生等，見佛破鉢大設供養，以種種花、燒香、塗香、燈明、華鬘、種種音樂，供養此鉢，有發阿耨多羅三藐三菩提心者，有發聲聞心者，有發辟支佛心者。彼破碎鉢當向波羅鉢多國，彼國人民見佛碎鉢，以種種花、燒香、末香、塗香、燈明、花鬘、種種音樂，供養此鉢，有發阿耨多羅三藐三菩提心者，有發聲聞心者，有發辟支佛心者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「於未來世罽賓國土，當作如是大法之會。阿難！彼五天子滅度之後，有富蘭那外道弟子，名蓮花面，聰明智慧，善解天文二十八宿五星諸度，身如金色，此大癡人，已曾供養四阿羅漢，當供養時作如是誓：『願我未來破壞佛法，以其供養阿羅漢故，世世受於端正之身。』於最後身生國王家，身為國王名寐吱曷羅俱邏，而滅我法。此大癡人破碎我鉢，既破鉢已生於阿鼻大地獄中。此大癡人命終之後，有七天子次第捨身生罽賓國，復更建立如來正法，大設供養。阿難！以破鉢故，我諸弟子漸污淨戒。鉢初破時，諸比丘等雖污清淨戒，智如牛王能破外道。經第二時，此閻浮提諸比丘等，破清淨戒樂作不善，身行偷盜耕田墾植，多貪貯畜好衣好鉢，不樂讀誦修多羅、毘尼、阿毘曇。如是，阿難！樂讀樂誦智慧之人悉皆滅度。是時多有諸比丘等，諂曲嫉妬多起非法。以諸比丘不如法故，諸國王等不依王法。以王不如王法治故，其國人民多行增上十不善業。以惡業故，此地多生荊棘毒草土沙礫石。阿難！當於爾時，此閻浮提五種精味失力失味，所謂酥、油、鹽、石蜜、蜜。如是五種失力味故，爾時眾生復更多行增上惡業，以其多行惡不善故，佛破碎鉢當至北方。爾時，北方諸眾生等，見佛破鉢大設供養，以種種花、燒香、塗香、燈明、華鬘、種種音樂，供養此鉢，有發阿耨多羅三藐三菩提心者，有發聲聞心者，有發辟支佛心者。彼破碎鉢當向波羅鉢多國，彼國人民見佛碎鉢，以種種花、燒香、末香、塗香、燈明、花鬘、種種音樂，供養此鉢，有發阿耨多羅三藐三菩提心者，有發聲聞心者，有發辟支佛心者。

「阿難！此佛碎鉢以佛力故，亦是眾生善根感故，我此碎鉢自然還復如本不異，於後不久我鉢即於閻浮提沒，現於娑伽龍王宮中。當沒之時，此閻浮提七日七夜皆大黑闇，日月威光悉不復現，地大震動，惡雷掣電於虛空中而出惡聲，黑風卒起極大怖畏。天、人、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、摩睺羅伽等，皆大號哭淚下如雨。如是，阿難！此鉢當爾初沒之時，如來法律亦沒不現。爾時魔王見法律滅，心大歡喜心大安隱，於虛空中作如是言：『瞿曇法滅，我當教化諸眾生等，自作諸惡亦教他作。』以魔教故，城邑聚落迭相殺害。爾時魔王以教眾生廣作惡故，生身陷入阿鼻地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此佛碎鉢以佛力故，亦是眾生善根感故，我此碎鉢自然還復如本不異，於後不久我鉢即於閻浮提沒，現於娑伽龍王宮中。當沒之時，此閻浮提七日七夜皆大黑闇，日月威光悉不復現，地大震動，惡雷掣電於虛空中而出惡聲，黑風卒起極大怖畏。天、人、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、摩睺羅伽等，皆大號哭淚下如雨。如是，阿難！此鉢當爾初沒之時，如來法律亦沒不現。爾時魔王見法律滅，心大歡喜心大安隱，於虛空中作如是言：『瞿曇法滅，我當教化諸眾生等，自作諸惡亦教他作。』以魔教故，城邑聚落迭相殺害。爾時魔王以教眾生廣作惡故，生身陷入阿鼻地獄。

「爾時，娑伽羅龍王見佛鉢已，以種種寶因陀尼羅寶、摩訶尼羅寶、火珠寶、清水寶，如是大寶，大設供養，至于七日禮拜右繞。是諸龍等，有發無上菩提心者，有發聲聞心者，有發辟支佛心者。爾時，娑伽羅龍王以手捧鉢，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，娑伽羅龍王見佛鉢已，以種種寶因陀尼羅寶、摩訶尼羅寶、火珠寶、清水寶，如是大寶，大設供養，至于七日禮拜右繞。是諸龍等，有發無上菩提心者，有發聲聞心者，有發辟支佛心者。爾時，娑伽羅龍王以手捧鉢，而說偈言：

「『諸相莊嚴手， 受種種味食； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸相莊嚴手， 受種種味食；

盛置於此鉢， 如是持用食。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盛置於此鉢， 如是持用食。』」

佛告阿難：「如是我鉢於娑伽羅龍王宮沒，於四天王宮出。爾時四天王——毘留勒叉、毘留博叉、毘沙門、提頭賴吒——七日七夜大設供養，以種種花、種種華鬘、種種塗香、種種燒香、種種燈明、種種音樂，供養禮拜已。時諸天眾有發無上菩提心者，有發聲聞心者，有發辟支佛心者。爾時，毘留勒鳩槃荼王以手捧鉢，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是我鉢於娑伽羅龍王宮沒，於四天王宮出。爾時四天王——毘留勒叉、毘留博叉、毘沙門、提頭賴吒——七日七夜大設供養，以種種花、種種華鬘、種種塗香、種種燒香、種種燈明、種種音樂，供養禮拜已。時諸天眾有發無上菩提心者，有發聲聞心者，有發辟支佛心者。爾時，毘留勒鳩槃荼王以手捧鉢，而說偈言：

「『如來最後食， 在於鐵師家； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如來最後食， 在於鐵師家；

鉢為化眾生， 而來於此處。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢為化眾生， 而來於此處。』」

佛告阿難：「如是我鉢過七日已，於四天宮沒，三十三天宮出。爾時，佛母摩耶夫人見佛鉢已憂愁苦惱，如箭入心難可堪忍，夗轉于地猶如圓木，作如是言：『如來涅槃一何疾哉！修伽陀滅何其太速！世間眼滅，佛樹傾倒，佛須彌山崩，佛燈亦滅，法泉枯竭，無常魔日萎佛蓮花。』爾時佛母摩耶夫人，以手捧鉢告於一切諸天、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽等言：『諸天諦聽！此是釋迦如來常受用鉢，第一勇猛面貌圓滿過日月者，影現此鉢。復次，諸天！如是之鉢復於王舍大城之中，受於尸利堀多毒食。諸天諦聽！釋迦牟尼大雄猛者，滿腹城內修摩伽陀家用此鉢食。諸天諦聽！如來為化優樓頻螺迦葉及大毒龍，以彼惡龍內此鉢中。諸天諦聽！以業緣故，於裴連多國四月之中，復以此鉢受馬麥食。天眾諦聽！釋迦如來以大悲故，復以此鉢受於最下極貧者食。諸天諦聽！釋迦如來復以此鉢，於娑伽羅龍王宮內受種種食。諸天諦聽！釋迦如來於夏四月，復以此鉢受我等食。諸天諦聽！釋迦如來復以此鉢，覆於訶利鬼母最小之子，名必利鹽迦羅夜叉，以其惡心常食人血，故調伏之。』于時佛母摩耶夫人以手捧鉢，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是我鉢過七日已，於四天宮沒，三十三天宮出。爾時，佛母摩耶夫人見佛鉢已憂愁苦惱，如箭入心難可堪忍，夗轉于地猶如圓木，作如是言：『如來涅槃一何疾哉！修伽陀滅何其太速！世間眼滅，佛樹傾倒，佛須彌山崩，佛燈亦滅，法泉枯竭，無常魔日萎佛蓮花。』爾時佛母摩耶夫人，以手捧鉢告於一切諸天、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽等言：『諸天諦聽！此是釋迦如來常受用鉢，第一勇猛面貌圓滿過日月者，影現此鉢。復次，諸天！如是之鉢復於王舍大城之中，受於尸利堀多毒食。諸天諦聽！釋迦牟尼大雄猛者，滿腹城內修摩伽陀家用此鉢食。諸天諦聽！如來為化優樓頻螺迦葉及大毒龍，以彼惡龍內此鉢中。諸天諦聽！以業緣故，於裴連多國四月之中，復以此鉢受馬麥食。天眾諦聽！釋迦如來以大悲故，復以此鉢受於最下極貧者食。諸天諦聽！釋迦如來復以此鉢，於娑伽羅龍王宮內受種種食。諸天諦聽！釋迦如來於夏四月，復以此鉢受我等食。諸天諦聽！釋迦如來復以此鉢，覆於訶利鬼母最小之子，名必利鹽迦羅夜叉，以其惡心常食人血，故調伏之。』于時佛母摩耶夫人以手捧鉢，而說偈言：

「『隨佛心欲受， 皆入於鉢中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『隨佛心欲受， 皆入於鉢中；

佛於我腹內， 滿足於十月。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於我腹內， 滿足於十月。』

「爾時，帝釋天王，七日七夜以種種天花、天香、天栴檀香，大設供養禮拜右繞。作是供已，時諸天眾有發無上菩提心者，有發聲聞心者，有發辟支佛心者。爾時，天王以手捧鉢，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，帝釋天王，七日七夜以種種天花、天香、天栴檀香，大設供養禮拜右繞。作是供已，時諸天眾有發無上菩提心者，有發聲聞心者，有發辟支佛心者。爾時，天王以手捧鉢，而說偈言：

「『今此殊勝鉢， 能長眾生智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『今此殊勝鉢， 能長眾生智；

佛身亦如是， 成就諸功德。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身亦如是， 成就諸功德。』」

佛告阿難：「如是我鉢過七日已，於三十三天中沒，焰摩天中出。爾時焰摩天主見佛鉢已，七日七夜種種供養，以天曼陀花、天栴檀香、種種花、種種音樂，供養佛鉢禮拜右繞。是時諸天有發無上菩提心者，有發聲聞心者，有發辟支佛心者。爾時，焰摩天主以手捧鉢，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是我鉢過七日已，於三十三天中沒，焰摩天中出。爾時焰摩天主見佛鉢已，七日七夜種種供養，以天曼陀花、天栴檀香、種種花、種種音樂，供養佛鉢禮拜右繞。是時諸天有發無上菩提心者，有發聲聞心者，有發辟支佛心者。爾時，焰摩天主以手捧鉢，而說偈言：

「『千萬億眾生， 見鉢皆歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『千萬億眾生， 見鉢皆歡喜，

能生勝妙果， 牟尼使來此。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生勝妙果， 牟尼使來此。』」

佛告阿難：「如是我鉢過七日已，於焰摩天沒，兜率陀天出。爾時，兜率陀天王見佛鉢已，七日七夜以天曼陀華、摩訶曼陀華，及餘種種妙華、種種香、種種音樂，大設供養禮拜右繞，以手捧鉢，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是我鉢過七日已，於焰摩天沒，兜率陀天出。爾時，兜率陀天王見佛鉢已，七日七夜以天曼陀華、摩訶曼陀華，及餘種種妙華、種種香、種種音樂，大設供養禮拜右繞，以手捧鉢，而說偈言：

「『上中下眾生， 佛起慈悲心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『上中下眾生， 佛起慈悲心；

此鉢受食已， 佛使至於此。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此鉢受食已， 佛使至於此。』」

佛告阿難：「如是我鉢過七日已，於兜率天沒，化樂天出。爾時，化樂天王見佛鉢已，七日七夜以種種天花、種種天香、種種天音樂，大設供養禮拜右繞。是時天眾，有發無上大菩提心者，有發聲聞心者，有發辟支佛心者。爾時，天王以手捧鉢，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是我鉢過七日已，於兜率天沒，化樂天出。爾時，化樂天王見佛鉢已，七日七夜以種種天花、種種天香、種種天音樂，大設供養禮拜右繞。是時天眾，有發無上大菩提心者，有發聲聞心者，有發辟支佛心者。爾時，天王以手捧鉢，而說偈言：

「『希有大道師， 悲愍於眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『希有大道師， 悲愍於眾生；

為利眾生故， 使鉢來於此。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利眾生故， 使鉢來於此。』」

佛告阿難：「時諸天、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊陀羅、摩睺羅伽，以天曼陀花、摩訶曼陀花，及餘種種華、種種香、天栴檀香、末香，供養鉢已，即以此鉢送至娑伽羅龍王宮中。」佛言：「阿難！此閻浮提及餘十方，所有佛鉢及佛舍利，皆在娑伽羅龍王宮中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「時諸天、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊陀羅、摩睺羅伽，以天曼陀花、摩訶曼陀花，及餘種種華、種種香、天栴檀香、末香，供養鉢已，即以此鉢送至娑伽羅龍王宮中。」佛言：「阿難！此閻浮提及餘十方，所有佛鉢及佛舍利，皆在娑伽羅龍王宮中。」

佛告阿難：「如是我鉢及我舍利，於未來世於此地沒，直過八萬由旬住金剛際。阿難！我今語汝，未來之世諸眾生等，壽命八萬四千歲時，彌勒如來、應供、正遍知，三十二相八十種好，身紫金色圓光一尋，其聲猶如大梵天鼓、迦陵伽音。爾時，我鉢及我舍利，從金剛際出，至閻浮提彌勒佛所，鉢及舍利住虛空中放五色光，所謂青、黃、赤、白、頗梨雜色。如是，阿難！彼五色光復至其餘一切天處，到彼天已，於其光中出聲說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是我鉢及我舍利，於未來世於此地沒，直過八萬由旬住金剛際。阿難！我今語汝，未來之世諸眾生等，壽命八萬四千歲時，彌勒如來、應供、正遍知，三十二相八十種好，身紫金色圓光一尋，其聲猶如大梵天鼓、迦陵伽音。爾時，我鉢及我舍利，從金剛際出，至閻浮提彌勒佛所，鉢及舍利住虛空中放五色光，所謂青、黃、赤、白、頗梨雜色。如是，阿難！彼五色光復至其餘一切天處，到彼天已，於其光中出聲說偈：

「『一切行無常， 一切法無我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一切行無常， 一切法無我，

及寂滅涅槃， 此三是法印。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及寂滅涅槃， 此三是法印。』

「其光復至一切地獄，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其光復至一切地獄，而說偈言：

「『一切行無常， 一切法無我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一切行無常， 一切法無我，

及寂滅涅槃， 此三是法印。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及寂滅涅槃， 此三是法印。』」

佛告阿難：「佛鉢、舍利所放光明，復更至於十方世界，於其光中而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛鉢、舍利所放光明，復更至於十方世界，於其光中而說偈言：

「『一切行無常， 一切法無我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一切行無常， 一切法無我，

及寂滅涅槃， 此三是法印。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及寂滅涅槃， 此三是法印。』」

佛告阿難：「如是我鉢及我舍利所放光明，十方世界作佛事已，還至本處，在於舍利佛鉢之上，於虛空中成大光明雲蓋而住。阿難！舍利及鉢現大希有如是等事，現此神通希有事時，八十百億眾生得阿羅漢果，千億眾生剃髮出家信心清淨，一萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心皆不退轉。阿難！此鉢、舍利廣行教化諸眾生已，於彌勒前虛空中住。爾時，彌勒佛以手捧鉢及佛舍利，告諸天、人、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽言：『汝等當知！此鉢、舍利，乃是釋迦牟尼如來雄猛大士信戒多聞精進定智之所熏修。汝等當知，釋迦牟尼雄猛大士，能令無量百千那由他億諸眾生等住涅槃城，出過優曇鉢花百千億倍，鉢及舍利故來至此。』爾時，彌勒三藐三佛陀，為我此鉢及我舍利起四寶塔，以舍利鉢置此塔中。爾時，彌勒佛及諸天、人、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽等，大設供養恭敬禮拜鉢舍利塔等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是我鉢及我舍利所放光明，十方世界作佛事已，還至本處，在於舍利佛鉢之上，於虛空中成大光明雲蓋而住。阿難！舍利及鉢現大希有如是等事，現此神通希有事時，八十百億眾生得阿羅漢果，千億眾生剃髮出家信心清淨，一萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心皆不退轉。阿難！此鉢、舍利廣行教化諸眾生已，於彌勒前虛空中住。爾時，彌勒佛以手捧鉢及佛舍利，告諸天、人、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽言：『汝等當知！此鉢、舍利，乃是釋迦牟尼如來雄猛大士信戒多聞精進定智之所熏修。汝等當知，釋迦牟尼雄猛大士，能令無量百千那由他億諸眾生等住涅槃城，出過優曇鉢花百千億倍，鉢及舍利故來至此。』爾時，彌勒三藐三佛陀，為我此鉢及我舍利起四寶塔，以舍利鉢置此塔中。爾時，彌勒佛及諸天、人、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽等，大設供養恭敬禮拜鉢舍利塔等。」

佛告阿難：「如來、應供、正遍知，舍利及鉢有大威德。阿難！汝以給侍如來生身，所生功德，無量無邊不可思議阿僧祇。」爾時佛為阿難說未來事已，復告阿難：「吾當與汝往諸國土，如來不久却後七日當入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如來、應供、正遍知，舍利及鉢有大威德。阿難！汝以給侍如來生身，所生功德，無量無邊不可思議阿僧祇。」爾時佛為阿難說未來事已，復告阿難：「吾當與汝往諸國土，如來不久却後七日當入涅槃。」

阿難白佛言：「唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「唯然受教。」

爾時佛與阿難，次第至諸國土城邑，度脫無量百千萬億那由他諸眾生已，往鐵師子純陀之家，此是如來最後食處。爾時，世尊受其食已，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛與阿難，次第至諸國土城邑，度脫無量百千萬億那由他諸眾生已，往鐵師子純陀之家，此是如來最後食處。爾時，世尊受其食已，而說偈言：

「我今最後食， 在於純陀家； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今最後食， 在於純陀家；

如是五眾身， 不久當滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是五眾身， 不久當滅度。」

爾時，佛與阿難至拘尸那城，種種方便教化拘尸那力士已，從拘尸那城出，至優波跋多那娑羅雙樹間。爾時，世尊北首而臥，時須跋陀羅來至佛所，頂禮如來向佛而坐，佛為說法得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛與阿難至拘尸那城，種種方便教化拘尸那力士已，從拘尸那城出，至優波跋多那娑羅雙樹間。爾時，世尊北首而臥，時須跋陀羅來至佛所，頂禮如來向佛而坐，佛為說法得阿羅漢果。