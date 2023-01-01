蓮華面經卷上(大乘修多羅藏) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華面經卷上(大乘修多羅藏)

隋天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住毘舍離獼猴池岸上大重閣中，如來不久當捨壽命。爾時，佛告阿難：「我今共汝往波波城，彼有長者名毘沙門德，吾欲化之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住毘舍離獼猴池岸上大重閣中，如來不久當捨壽命。爾時，佛告阿難：「我今共汝往波波城，彼有長者名毘沙門德，吾欲化之。」

阿難言：「唯然！受如來教。」即隨佛行。未入彼城有跋提河。佛告阿難：「我今疲極，可入河浴。」爾時世尊脫欝多羅僧，置河岸上入河澡洗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「唯然！受如來教。」即隨佛行。未入彼城有跋提河。佛告阿難：「我今疲極，可入河浴。」爾時世尊脫欝多羅僧，置河岸上入河澡洗。

佛告阿難：「汝可至心觀如來身三十二相，以自莊嚴如是之身，却後三月當入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝可至心觀如來身三十二相，以自莊嚴如是之身，却後三月當入涅槃。」

復告阿難：「汝當更觀如來之身，如優曇花久遠乃現，時時一出難出難見；如是佛身過於彼花百千萬倍，難出難見。如是之身却後三月更不復現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告阿難：「汝當更觀如來之身，如優曇花久遠乃現，時時一出難出難見；如是佛身過於彼花百千萬倍，難出難見。如是之身却後三月更不復現。」

復告阿難：「汝當更觀如來之身，如花鬘師取貫花線，種種色花及種種香，結作花鬘，彼鬘成已覩者歡喜。如來身者三十二相、八十種好以自莊嚴，閻浮提金光色明炎圓光一尋。如是身者却後三月當般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告阿難：「汝當更觀如來之身，如花鬘師取貫花線，種種色花及種種香，結作花鬘，彼鬘成已覩者歡喜。如來身者三十二相、八十種好以自莊嚴，閻浮提金光色明炎圓光一尋。如是身者却後三月當般涅槃。」

復告阿難：「汝當更觀如來之身，如三十三天所住之地百寶莊嚴，復有種種音樂快樂。彼諸天等，於彼寶地及天音樂不能暫捨，亦不能記彼地寶色。如是佛身三十二相不可遍觀。何以故？觀一一相心不能捨。如是身者却後三月當般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告阿難：「汝當更觀如來之身，如三十三天所住之地百寶莊嚴，復有種種音樂快樂。彼諸天等，於彼寶地及天音樂不能暫捨，亦不能記彼地寶色。如是佛身三十二相不可遍觀。何以故？觀一一相心不能捨。如是身者却後三月當般涅槃。」

復告阿難：「汝當更觀如來之身，譬如日、月有大威德神通光明，在佛身邊悉蔽不現，是故佛身過彼日月最尊最勝。如是之身却後三月當般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告阿難：「汝當更觀如來之身，譬如日、月有大威德神通光明，在佛身邊悉蔽不現，是故佛身過彼日月最尊最勝。如是之身却後三月當般涅槃。」

復告阿難：「譬如師子諸獸中王，如天帝釋大伊羅鉢象諸象中王。佛身亦爾，具大勢力獨步無畏。如是之身却後三月當般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告阿難：「譬如師子諸獸中王，如天帝釋大伊羅鉢象諸象中王。佛身亦爾，具大勢力獨步無畏。如是之身却後三月當般涅槃。」

復告阿難：「汝當更觀如來之身，如須彌山王四寶所成，處于大海安住不動，其體堅實無有瑕隙。如來之身過那羅延力，百千萬倍不可為比。如是之身却後三月當般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告阿難：「汝當更觀如來之身，如須彌山王四寶所成，處于大海安住不動，其體堅實無有瑕隙。如來之身過那羅延力，百千萬倍不可為比。如是之身却後三月當般涅槃。」

復告阿難：「如來之身，於無足、二足、多足眾生，有色、無色、有想、無想、非有想、非無想眾生之中，如來色身最尊最勝。如是之身却後三月當般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告阿難：「如來之身，於無足、二足、多足眾生，有色、無色、有想、無想、非有想、非無想眾生之中，如來色身最尊最勝。如是之身却後三月當般涅槃。」

復告阿難：「如小千世界，千日、千月、千須彌山、千弗于逮、千瞿耶尼、千欝怛羅越、千閻浮提、千四天王、千三十三天、千帝釋天王、千炎摩天、千炎摩天王、千兜率陀天、千兜率陀天王、千化樂天、千化樂天王、千他化自在天、千他化自在天王、千梵身天、千大梵天王，如是小千世界滿中諸天，欲見如來面貌周盡，不能得見。何以故？如來面光如百千電炎，出過世間所有光明百千萬倍。是故帝釋大梵天等，常讚歎佛光明殊勝。如是之身却後三月當般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告阿難：「如小千世界，千日、千月、千須彌山、千弗于逮、千瞿耶尼、千欝怛羅越、千閻浮提、千四天王、千三十三天、千帝釋天王、千炎摩天、千炎摩天王、千兜率陀天、千兜率陀天王、千化樂天、千化樂天王、千他化自在天、千他化自在天王、千梵身天、千大梵天王，如是小千世界滿中諸天，欲見如來面貌周盡，不能得見。何以故？如來面光如百千電炎，出過世間所有光明百千萬倍。是故帝釋大梵天等，常讚歎佛光明殊勝。如是之身却後三月當般涅槃。」

復告阿難：「莫作是念，如來不盡貪、瞋、癡故自讚己身。如來身者，貪、瞋、癡使及彼習氣永盡無餘。如是，阿難！如來、應供、正遍知有大威德，汝常供侍如來生身。以是因緣所得功德，不可量、不可數、不可思議，無量無邊阿僧祇。阿難！汝今欲聞如來滅後未來眾生供養如來碎身舍利因緣事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告阿難：「莫作是念，如來不盡貪、瞋、癡故自讚己身。如來身者，貪、瞋、癡使及彼習氣永盡無餘。如是，阿難！如來、應供、正遍知有大威德，汝常供侍如來生身。以是因緣所得功德，不可量、不可數、不可思議，無量無邊阿僧祇。阿難！汝今欲聞如來滅後未來眾生供養如來碎身舍利因緣事不？」

爾時阿難，偏袒右肩右膝著地，合掌白佛言：「世尊！今正是時。大德婆伽婆！今正是時。唯願如來，為我宣說佛涅槃後諸眾生等供養如來碎身舍利因緣等事。我聞是法，至心受持廣為他說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，偏袒右肩右膝著地，合掌白佛言：「世尊！今正是時。大德婆伽婆！今正是時。唯願如來，為我宣說佛涅槃後諸眾生等供養如來碎身舍利因緣等事。我聞是法，至心受持廣為他說。」

佛告阿難：「汝善諦聽！我今當說。阿難！如來入涅槃時入金剛三昧，碎此肉身猶如芥子。如是一分舍利向諸天所。爾時帝釋天王及諸天眾，見佛舍利知佛涅槃，即雨天曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花供養舍利，如見佛身禮拜右遶，有種阿耨多羅三藐三菩提善根，有種聲聞善根，有種辟支佛善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝善諦聽！我今當說。阿難！如來入涅槃時入金剛三昧，碎此肉身猶如芥子。如是一分舍利向諸天所。爾時帝釋天王及諸天眾，見佛舍利知佛涅槃，即雨天曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花供養舍利，如見佛身禮拜右遶，有種阿耨多羅三藐三菩提善根，有種聲聞善根，有種辟支佛善根。

「有一分舍利向龍世界中，爾時娑伽羅龍王無量龍等，見佛舍利大設供養，以因陀羅寶、摩訶因陀羅寶、火珠寶、清水寶，如是無量種種諸寶，持用供養碎身舍利，禮拜右繞作供養已；是時龍等各自發願，有發阿耨多羅三藐三菩提願者，有發聲聞菩提願者，有發辟支佛菩提願者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有一分舍利向龍世界中，爾時娑伽羅龍王無量龍等，見佛舍利大設供養，以因陀羅寶、摩訶因陀羅寶、火珠寶、清水寶，如是無量種種諸寶，持用供養碎身舍利，禮拜右繞作供養已；是時龍等各自發願，有發阿耨多羅三藐三菩提願者，有發聲聞菩提願者，有發辟支佛菩提願者。

「有一分舍利向夜叉世界，爾時毘沙門王及餘無量大夜叉將，見碎身舍利，以種種花、末香、燒香、燈明、音樂，如是無量供養舍利，禮拜合掌右遶恭敬；有發無上大菩提願者，有發聲聞願，有發辟支佛願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有一分舍利向夜叉世界，爾時毘沙門王及餘無量大夜叉將，見碎身舍利，以種種花、末香、燒香、燈明、音樂，如是無量供養舍利，禮拜合掌右遶恭敬；有發無上大菩提願者，有發聲聞願，有發辟支佛願。

「彼餘舍利在閻浮提，當來有王名阿輸迦，統一閻浮提；此王為供養舍利故，造作八萬四千塔，置此舍利而供養之。此閻浮提復有六萬諸王，亦當供養碎身舍利，以諸花鬘、種種香等，燈明、音樂，供養禮拜右遶恭敬；有種無上大菩提善根，有種聲聞善根，有種辟支佛善根，有即捨家出家，於佛法中信心清淨，剃除鬚髮而披法服，精勤修道皆悉漏盡而般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼餘舍利在閻浮提，當來有王名阿輸迦，統一閻浮提；此王為供養舍利故，造作八萬四千塔，置此舍利而供養之。此閻浮提復有六萬諸王，亦當供養碎身舍利，以諸花鬘、種種香等，燈明、音樂，供養禮拜右遶恭敬；有種無上大菩提善根，有種聲聞善根，有種辟支佛善根，有即捨家出家，於佛法中信心清淨，剃除鬚髮而披法服，精勤修道皆悉漏盡而般涅槃。

「如是，阿難！如來、應供、正遍知有大威德，以彼法身依生身故，供養生身舍利因緣所得功德，無量無邊阿僧祇，不可數不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，阿難！如來、應供、正遍知有大威德，以彼法身依生身故，供養生身舍利因緣所得功德，無量無邊阿僧祇，不可數不可說。」

爾時如來作如是念：「我此三阿僧祇劫勤苦所成佛法，欲令久住於世間故，當往諸天、諸阿修羅、諸龍、迦樓羅、摩睺羅伽等所住之處，付囑佛法。」爾時如來即於閻浮提沒，三十三天中出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來作如是念：「我此三阿僧祇劫勤苦所成佛法，欲令久住於世間故，當往諸天、諸阿修羅、諸龍、迦樓羅、摩睺羅伽等所住之處，付囑佛法。」爾時如來即於閻浮提沒，三十三天中出。

爾時帝釋天王見世尊已，即敷高座奉迎如來，白佛言：「世尊！願受此座。」爾時世尊即坐其座。帝釋天王與百千萬眾，頂禮佛足住在一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天王見世尊已，即敷高座奉迎如來，白佛言：「世尊！願受此座。」爾時世尊即坐其座。帝釋天王與百千萬眾，頂禮佛足住在一面。

佛告帝釋言：「汝今當知，吾亦不久當般涅槃，以此佛法囑累於汝，汝當護持。」如是至三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋言：「汝今當知，吾亦不久當般涅槃，以此佛法囑累於汝，汝當護持。」如是至三。

帝釋天王悲泣雨面收淚而言：「世尊涅槃一何疾哉？如來涅槃何其太速？世間法眼於茲永滅，如佛所教是我力分，即當護持恭敬供養。如來昔於兜率陀天降神母胎，我於爾時與忉利眾常作守護；及佛生時亦與諸天共來守護；如來坐於菩提樹下破八千萬億魔軍，得阿耨多羅三藐三菩提時，我與諸天亦常守護；佛於波羅㮈鹿野苑中，三轉十二行法輪時，我與天眾亦常守護。我今無力能使如來不入涅槃，無力能護。」爾時世尊種種說法，勸喻安慰示教利喜帝釋諸天，令護佛法，從天上沒，即於娑伽羅龍王宮出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天王悲泣雨面收淚而言：「世尊涅槃一何疾哉？如來涅槃何其太速？世間法眼於茲永滅，如佛所教是我力分，即當護持恭敬供養。如來昔於兜率陀天降神母胎，我於爾時與忉利眾常作守護；及佛生時亦與諸天共來守護；如來坐於菩提樹下破八千萬億魔軍，得阿耨多羅三藐三菩提時，我與諸天亦常守護；佛於波羅㮈鹿野苑中，三轉十二行法輪時，我與天眾亦常守護。我今無力能使如來不入涅槃，無力能護。」爾時世尊種種說法，勸喻安慰示教利喜帝釋諸天，令護佛法，從天上沒，即於娑伽羅龍王宮出。

爾時龍王見如來至，即時敷座。佛坐其座告龍王曰：「汝今當知，如來不久入於涅槃。我以佛法囑累於汝，汝當守護無令斷絕。龍王當知！此龍世界有諸惡龍，多生瞋恚不知罪福，為惡卒暴破壞我法，是故我今以此佛法囑累於汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時龍王見如來至，即時敷座。佛坐其座告龍王曰：「汝今當知，如來不久入於涅槃。我以佛法囑累於汝，汝當守護無令斷絕。龍王當知！此龍世界有諸惡龍，多生瞋恚不知罪福，為惡卒暴破壞我法，是故我今以此佛法囑累於汝。」

爾時龍王悲泣雨面收淚而言：「世尊！我諸龍等盲無慧眼，是故今者生畜生中。若佛滅後龍世界空，我等捨命，不知未來當生何處？諸佛如來是眾生寶，云何今者欲般涅槃世間眼滅？」爾時世尊示教利喜娑伽羅王令護佛法，在龍宮沒，於德叉迦龍王宮出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時龍王悲泣雨面收淚而言：「世尊！我諸龍等盲無慧眼，是故今者生畜生中。若佛滅後龍世界空，我等捨命，不知未來當生何處？諸佛如來是眾生寶，云何今者欲般涅槃世間眼滅？」爾時世尊示教利喜娑伽羅王令護佛法，在龍宮沒，於德叉迦龍王宮出。

爾時龍王為佛敷座，佛坐其座。龍王復與百萬億龍，頂禮佛足却住一面，佛告龍王：「汝等當知，如來不久入無漏界而般涅槃，今以佛法囑累於汝，至心守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時龍王為佛敷座，佛坐其座。龍王復與百萬億龍，頂禮佛足却住一面，佛告龍王：「汝等當知，如來不久入無漏界而般涅槃，今以佛法囑累於汝，至心守護。」

爾時龍王悲泣雨面，以手收淚而白佛言：「如來滅度世間眼滅，諸佛如來是眾生寶。若佛滅度，我今不知當生何處？」佛為龍王種種說法示教利喜，即從彼沒，於黑色龍王宮中出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時龍王悲泣雨面，以手收淚而白佛言：「如來滅度世間眼滅，諸佛如來是眾生寶。若佛滅度，我今不知當生何處？」佛為龍王種種說法示教利喜，即從彼沒，於黑色龍王宮中出。

爾時龍王為佛敷座，佛坐其座，黑色龍王與百萬億龍眾，頂禮佛足却住一面。佛告龍王：「汝等當知，如來不久入般涅槃，我以佛法囑累於汝，汝當至心而守護之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時龍王為佛敷座，佛坐其座，黑色龍王與百萬億龍眾，頂禮佛足却住一面。佛告龍王：「汝等當知，如來不久入般涅槃，我以佛法囑累於汝，汝當至心而守護之。」

爾時龍王悲泣雨面捫淚而言：「如來滅度世間眼滅，諸佛如來是眾生寶，若佛滅度，我今不知當生何處？」佛為說法示教利喜，即從彼沒，於夜叉世界出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時龍王悲泣雨面捫淚而言：「如來滅度世間眼滅，諸佛如來是眾生寶，若佛滅度，我今不知當生何處？」佛為說法示教利喜，即從彼沒，於夜叉世界出。

爾時毘沙門王，為佛敷座，佛坐其座。毘沙門王與百萬億夜叉之眾，頂禮佛足却坐一面。爾時毘留勒叉天王，與百萬億鳩槃荼眾，頂禮佛足却坐一面。爾時毘留博叉天王，與百萬億諸龍之眾，頂禮佛足却坐一面。爾時提頭賴吒天王，與百萬億乾闥婆眾，頂禮佛足却坐一面。爾時大夜叉將，般脂迦槃、折邏旃荼、娑多耆利、兮摩跋多、摩尼跋陀、富那跋陀，如是一切諸夜叉將，頂禮佛足却坐一面。爾時佛告四天大王，及夜叉將、乾闥婆將、鳩槃荼將、諸龍將言：「汝等當知，如來不久入般涅槃。我以佛法囑累於汝，當好守護。」第二、第三亦如是說。「汝等當知，夜叉國中諸惡夜叉、鳩槃荼國惡鳩槃荼、乾闥婆國惡乾闥婆、諸龍國土有諸惡龍，如是眾生多起瞋恚，不知罪福為惡卒暴，破我三阿僧祇劫勤苦所修無上佛法，是故我今囑累汝等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘沙門王，為佛敷座，佛坐其座。毘沙門王與百萬億夜叉之眾，頂禮佛足却坐一面。爾時毘留勒叉天王，與百萬億鳩槃荼眾，頂禮佛足却坐一面。爾時毘留博叉天王，與百萬億諸龍之眾，頂禮佛足却坐一面。爾時提頭賴吒天王，與百萬億乾闥婆眾，頂禮佛足却坐一面。爾時大夜叉將，般脂迦槃、折邏旃荼、娑多耆利、兮摩跋多、摩尼跋陀、富那跋陀，如是一切諸夜叉將，頂禮佛足却坐一面。爾時佛告四天大王，及夜叉將、乾闥婆將、鳩槃荼將、諸龍將言：「汝等當知，如來不久入般涅槃。我以佛法囑累於汝，當好守護。」第二、第三亦如是說。「汝等當知，夜叉國中諸惡夜叉、鳩槃荼國惡鳩槃荼、乾闥婆國惡乾闥婆、諸龍國土有諸惡龍，如是眾生多起瞋恚，不知罪福為惡卒暴，破我三阿僧祇劫勤苦所修無上佛法，是故我今囑累汝等。」

時四天王及夜叉將乃至龍將，悲泣雨面捫淚而白佛言：「世尊涅槃何其太速？如來滅度一何疾哉？為死摩竭之所吞噬。」爾時世尊種種說法示教利喜，即從彼沒閻浮提出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四天王及夜叉將乃至龍將，悲泣雨面捫淚而白佛言：「世尊涅槃何其太速？如來滅度一何疾哉？為死摩竭之所吞噬。」爾時世尊種種說法示教利喜，即從彼沒閻浮提出。

爾時世尊作如是念：「我所作事今已作竟，諸惡眾生今已調伏，可入安隱寂滅涅槃。」佛告阿難：「生死可厭，吾今不久欲入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊作如是念：「我所作事今已作竟，諸惡眾生今已調伏，可入安隱寂滅涅槃。」佛告阿難：「生死可厭，吾今不久欲入涅槃。」

爾時阿難生大苦惱，悲泣雨面如箭入心，悶絕倒躄夗轉于地，而作是言：「世尊涅槃何其太速？如來滅度一何疾哉？世間眼滅，我復更當與誰持鉢？更復持扇在誰邊立？不復更聞甘露之法，誰復與我說甘露味？我今更復隨誰後行？不復更見殊勝日月圓滿之面。尊者舍利弗等大智慧人已入涅槃，而佛如來今復滅度，世間闇冥失智慧眼，智須彌王今欲崩散，佛樹欲倒，法橋欲絕，法舡欲沈，法炬欲滅，正法日、月將墜於地，解脫之門今欲閉塞，三惡道門今將欲開，三阿僧祇劫所集法聚將沒不久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難生大苦惱，悲泣雨面如箭入心，悶絕倒躄夗轉于地，而作是言：「世尊涅槃何其太速？如來滅度一何疾哉？世間眼滅，我復更當與誰持鉢？更復持扇在誰邊立？不復更聞甘露之法，誰復與我說甘露味？我今更復隨誰後行？不復更見殊勝日月圓滿之面。尊者舍利弗等大智慧人已入涅槃，而佛如來今復滅度，世間闇冥失智慧眼，智須彌王今欲崩散，佛樹欲倒，法橋欲絕，法舡欲沈，法炬欲滅，正法日、月將墜於地，解脫之門今欲閉塞，三惡道門今將欲開，三阿僧祇劫所集法聚將沒不久。」

爾時佛告長老阿難：「汝莫憂愁，莫復啼哭，莫大叫喚、搥胸、哽咽、悶絕、躄地。何以故？世間生者是有為法，會歸無常，欲令此法不失不壞而常住者，無有是處。」爾時，世尊種種說法，安慰勸喻示教利喜，囑法藏已默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告長老阿難：「汝莫憂愁，莫復啼哭，莫大叫喚、搥胸、哽咽、悶絕、躄地。何以故？世間生者是有為法，會歸無常，欲令此法不失不壞而常住者，無有是處。」爾時，世尊種種說法，安慰勸喻示教利喜，囑法藏已默然而住。

爾時，世尊復作是念：「阿難比丘為憂愁刺深入其心，我今當拔彼憂愁刺。」告阿難言：「汝今欲見未來事不？我見來世如觀現在，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復作是念：「阿難比丘為憂愁刺深入其心，我今當拔彼憂愁刺。」告阿難言：「汝今欲見未來事不？我見來世如觀現在，當為汝說。」

爾時，阿難偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頂禮佛足而白佛言：「大德世尊！當為我說，今正是時。我聞法已當奉受持廣宣流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頂禮佛足而白佛言：「大德世尊！當為我說，今正是時。我聞法已當奉受持廣宣流布。」

佛告阿難：「諦聽至心，我今當說。阿難！未來之時有諸破戒比丘，身著袈裟遊行城邑，往來聚落住親里家，彼非比丘又非白衣，畜養婦妾產育男女；復有比丘住婬女家；復有比丘婬比丘尼；復有比丘貯畜金銀，造作生業以自活命；復有比丘通致使驛以自活命；復有比丘專行醫藥以自活命；復有比丘圍碁六博以自活命；復有比丘為他卜筮以自活命；復有比丘為他呪彼死尸令起，遣殺怨家以自活命；復有比丘為他誦呪驅遣鬼神，多取財物以自活命；復有比丘專行殺生以自活命；復有比丘住僧伽藍，私自費用佛法僧物以自活命；復有比丘內實犯戒外示護持，受人信施；復有比丘雖不破戒而懷慳惜，衣服、飲食，及以鄙悋眾僧之物不與客僧；復有比丘雖不破戒，悋惜眾僧房舍、床座不與客僧；復有比丘雖不破戒，為諸檀越供養禮拜多得財利，其心不欲令餘比丘受人信施，唯欲自受；復有比丘實非羅漢，而常詐稱得羅漢果，欲令人知我是羅漢；復有比丘多受檀越四事供養，內無實德唯增貪心，但為活命不為修道；復有比丘興利商賈以自養活；復有比丘專行偷盜以自養活；復有比丘畜養象、馬、駞、驢、牛、羊，乃至賣買以自養活；復有比丘販賣奴婢以自養活；復有比丘屠殺牛、羊以自養活；復有比丘受募入陣，征戰討伐多殺眾人以求勳賞；復有比丘穿踰牆壁，盜他財物以自活命；復有比丘專行劫奪，攻破城邑及與聚落以自活命；復有比丘毀壞佛塔，取其寶物以自活命。如是無量地獄因緣，捨命之後皆墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「諦聽至心，我今當說。阿難！未來之時有諸破戒比丘，身著袈裟遊行城邑，往來聚落住親里家，彼非比丘又非白衣，畜養婦妾產育男女；復有比丘住婬女家；復有比丘婬比丘尼；復有比丘貯畜金銀，造作生業以自活命；復有比丘通致使驛以自活命；復有比丘專行醫藥以自活命；復有比丘圍碁六博以自活命；復有比丘為他卜筮以自活命；復有比丘為他呪彼死尸令起，遣殺怨家以自活命；復有比丘為他誦呪驅遣鬼神，多取財物以自活命；復有比丘專行殺生以自活命；復有比丘住僧伽藍，私自費用佛法僧物以自活命；復有比丘內實犯戒外示護持，受人信施；復有比丘雖不破戒而懷慳惜，衣服、飲食，及以鄙悋眾僧之物不與客僧；復有比丘雖不破戒，悋惜眾僧房舍、床座不與客僧；復有比丘雖不破戒，為諸檀越供養禮拜多得財利，其心不欲令餘比丘受人信施，唯欲自受；復有比丘實非羅漢，而常詐稱得羅漢果，欲令人知我是羅漢；復有比丘多受檀越四事供養，內無實德唯增貪心，但為活命不為修道；復有比丘興利商賈以自養活；復有比丘專行偷盜以自養活；復有比丘畜養象、馬、駞、驢、牛、羊，乃至賣買以自養活；復有比丘販賣奴婢以自養活；復有比丘屠殺牛、羊以自養活；復有比丘受募入陣，征戰討伐多殺眾人以求勳賞；復有比丘穿踰牆壁，盜他財物以自活命；復有比丘專行劫奪，攻破城邑及與聚落以自活命；復有比丘毀壞佛塔，取其寶物以自活命。如是無量地獄因緣，捨命之後皆墮地獄。

「阿難！譬如師子命絕身死，若空、若地、若水、若陸，所有眾生不敢食彼師子身肉，唯師子身自生諸虫，還自噉食師子之肉。阿難！我之佛法非餘能壞，是我法中諸惡比丘猶如毒刺，破我三阿僧祇劫積行勤苦所集佛法。阿難！譬如有人入於大海，至寶渚中多取寶物置於船上，欲渡大海於中沈沒。佛之正法如彼寶船，當來破戒諸惡比丘多樂造作種種惡業，滅我佛法沈沒不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！譬如師子命絕身死，若空、若地、若水、若陸，所有眾生不敢食彼師子身肉，唯師子身自生諸虫，還自噉食師子之肉。阿難！我之佛法非餘能壞，是我法中諸惡比丘猶如毒刺，破我三阿僧祇劫積行勤苦所集佛法。阿難！譬如有人入於大海，至寶渚中多取寶物置於船上，欲渡大海於中沈沒。佛之正法如彼寶船，當來破戒諸惡比丘多樂造作種種惡業，滅我佛法沈沒不現。

「阿難！如來涅槃不久之間正法當亂，正法亂已，復有種種諸惡比丘出現於世，不信如來得證無漏寂滅涅槃，況復信有世間餘人得阿羅漢入涅槃者。阿難！如來所有正法名味句義所謂修多羅、祇夜、鞞迦曷羅、伽陀、憂陀那、尼陀那、阿波陀那、伊帝鼻利多伽、闍多迦、裴富略、阿浮陀達摩、優波提舍，十二部經為惡比丘之所毀滅，彼諸人等，樂作文章綺飾言辭。多有如是諸惡比丘，破我佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如來涅槃不久之間正法當亂，正法亂已，復有種種諸惡比丘出現於世，不信如來得證無漏寂滅涅槃，況復信有世間餘人得阿羅漢入涅槃者。阿難！如來所有正法名味句義所謂修多羅、祇夜、鞞迦曷羅、伽陀、憂陀那、尼陀那、阿波陀那、伊帝鼻利多伽、闍多迦、裴富略、阿浮陀達摩、優波提舍，十二部經為惡比丘之所毀滅，彼諸人等，樂作文章綺飾言辭。多有如是諸惡比丘，破我佛法。」

爾時阿難白佛言：「世尊！當來之世，如是破戒諸惡比丘而出生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！當來之世，如是破戒諸惡比丘而出生耶？」

佛言：「如是，如是！阿難！未來之世當有如是諸惡比丘出現於世，雖披法服剃除鬚髮，破我佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！阿難！未來之世當有如是諸惡比丘出現於世，雖披法服剃除鬚髮，破我佛法。」

爾時阿難作如是念：「以佛力故，可令我見未來之世如是事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難作如是念：「以佛力故，可令我見未來之世如是事不？」

爾時，如來以神通力，即令阿難悉見未來諸惡比丘，以兒坐膝置婦其傍。復見種種諸非法事。爾時，阿難見此事已，心大怖畏身毛皆竪，即白佛言：「世尊！如來速入涅槃，今正是時，何用見此未來之世如是惡事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來以神通力，即令阿難悉見未來諸惡比丘，以兒坐膝置婦其傍。復見種種諸非法事。爾時，阿難見此事已，心大怖畏身毛皆竪，即白佛言：「世尊！如來速入涅槃，今正是時，何用見此未來之世如是惡事？」

佛告阿難：「汝意云何？如來向說諸惡比丘惡業報果，豈是餘人所能知不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝意云何？如來向說諸惡比丘惡業報果，豈是餘人所能知不？」

阿難白佛言：「世尊！唯有如來，乃能知此未來之世諸惡業報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！唯有如來，乃能知此未來之世諸惡業報。」

佛言：「善哉，善哉！阿難！實如汝說，唯有如來乃能知之。阿難！汝今頗見佛未涅槃諸惡比丘圍遶如來為說法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！阿難！實如汝說，唯有如來乃能知之。阿難！汝今頗見佛未涅槃諸惡比丘圍遶如來為說法不？」

阿難白言：「無如是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「無如是事。」

佛言：「阿難！善哉，善哉！如汝所說。如來現在實無如是諸惡比丘圍遶如來佛為說法。」佛言：「阿難！未來之世，多有在家白衣得生天上，多有出家之人墮於地獄、餓鬼、畜生。」復告阿難：「善惡之業終不敗亡。我於過去曾作商主，入於大海活多人故手殺一人，以是業緣乃至成佛，猶尚身受金鏘之報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！善哉，善哉！如汝所說。如來現在實無如是諸惡比丘圍遶如來佛為說法。」佛言：「阿難！未來之世，多有在家白衣得生天上，多有出家之人墮於地獄、餓鬼、畜生。」復告阿難：「善惡之業終不敗亡。我於過去曾作商主，入於大海活多人故手殺一人，以是業緣乃至成佛，猶尚身受金鏘之報。」

爾時，帝釋天王與三十三天眾，疾至佛所，頂禮佛足却住一面。炎摩天王與百萬億炎摩天眾，疾至佛所，頂禮佛足却坐一面。刪兜率陀天王與百萬億刪兜率陀天眾，疾至佛所頂禮佛足却坐一面。化樂天王與百萬億化樂天眾，疾至佛所，頂禮佛足却坐一面。他化自在天王與百萬億他化自在天眾，疾至佛所，頂禮佛足却坐一面。爾時，毘摩質多羅阿修羅王與百萬億阿修羅眾，疾至佛所，頂禮佛足却坐一面。爾時，娑伽羅龍王與百萬億龍眾，疾至佛所頂禮佛足却坐一面。皆於一念一剎那一無虛律多頃，諸天、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊陀羅、摩睺羅伽等，於虛空中遍滿十二由旬，皆為最後見如來故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天王與三十三天眾，疾至佛所，頂禮佛足却住一面。炎摩天王與百萬億炎摩天眾，疾至佛所，頂禮佛足却坐一面。刪兜率陀天王與百萬億刪兜率陀天眾，疾至佛所頂禮佛足却坐一面。化樂天王與百萬億化樂天眾，疾至佛所，頂禮佛足却坐一面。他化自在天王與百萬億他化自在天眾，疾至佛所，頂禮佛足却坐一面。爾時，毘摩質多羅阿修羅王與百萬億阿修羅眾，疾至佛所，頂禮佛足却坐一面。爾時，娑伽羅龍王與百萬億龍眾，疾至佛所頂禮佛足却坐一面。皆於一念一剎那一無虛律多頃，諸天、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊陀羅、摩睺羅伽等，於虛空中遍滿十二由旬，皆為最後見如來故。

爾時，佛告阿難：「此道場菩提樹最勝殊妙，過去諸佛皆於此處，證阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛亦於此處，得阿耨多羅三藐三菩提。現在我身又於此處，破十八億魔軍得阿耨多羅三藐三菩提。如是，阿難！我今不久當般涅槃。復次，阿難！藍比尼園最勝最妙，是佛如來最後生處。復次，阿難！摩耶夫人是大福德，乃能生出人中之寶。復次，阿難！淨飯國王是大福德，乃作一切諸眾生中最勝寶父。復次，阿難！毘舍離城比嗜離國最勝最妙，王舍大城摩伽陀國最勝最妙，七菴婆羅樹處亦妙，瞿耽摩若尼俱陀樹處亦勝亦妙，裴囉多豆囉多豆囉尼憩處亦勝亦妙；力士生地，乃是過去轉輪聖王解寶天冠，在此安置辟支佛塔，是我焚身最勝妙地。復次，阿難！此閻浮提最勝好處，眾生於中樂貪壽命，是故我今於此涅槃。我於三阿僧祇劫所集之法不久當滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難：「此道場菩提樹最勝殊妙，過去諸佛皆於此處，證阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛亦於此處，得阿耨多羅三藐三菩提。現在我身又於此處，破十八億魔軍得阿耨多羅三藐三菩提。如是，阿難！我今不久當般涅槃。復次，阿難！藍比尼園最勝最妙，是佛如來最後生處。復次，阿難！摩耶夫人是大福德，乃能生出人中之寶。復次，阿難！淨飯國王是大福德，乃作一切諸眾生中最勝寶父。復次，阿難！毘舍離城比嗜離國最勝最妙，王舍大城摩伽陀國最勝最妙，七菴婆羅樹處亦妙，瞿耽摩若尼俱陀樹處亦勝亦妙，裴囉多豆囉多豆囉尼憩處亦勝亦妙；力士生地，乃是過去轉輪聖王解寶天冠，在此安置辟支佛塔，是我焚身最勝妙地。復次，阿難！此閻浮提最勝好處，眾生於中樂貪壽命，是故我今於此涅槃。我於三阿僧祇劫所集之法不久當滅。」

爾時，世尊慰喻阿難，令心歡喜除其愁刺。付囑法已，告阿難言：「吾今與汝可往諸國。」阿難唯然受如來教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊慰喻阿難，令心歡喜除其愁刺。付囑法已，告阿難言：「吾今與汝可往諸國。」阿難唯然受如來教。

爾時世尊至波波城，所應度者皆悉度訖。復往諸國教化無量百億那由他眾生，皆成就已。爾時，阿難隨從佛行，如是次第至摩伽陀國道場菩提之樹，世尊遶樹作六匝已，即於樹下結加趺坐。佛告阿難：「如來不久後十五日當般涅槃。」爾時，諸天、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽等，作如是念：「如來不久於十五日當般涅槃，我等皆當最後禮拜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊至波波城，所應度者皆悉度訖。復往諸國教化無量百億那由他眾生，皆成就已。爾時，阿難隨從佛行，如是次第至摩伽陀國道場菩提之樹，世尊遶樹作六匝已，即於樹下結加趺坐。佛告阿難：「如來不久後十五日當般涅槃。」爾時，諸天、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽等，作如是念：「如來不久於十五日當般涅槃，我等皆當最後禮拜。」

佛告阿難：「莫作是念：『謂佛世尊有貪、瞋、癡讚歎於此閻浮提處。而如來者離貪、瞋、癡。此三界處是眾生生處，於三界中而此欲界，是諸眾生習三惡業，又造人身及與天業，色界無色界業，乃至非想非非想業。』」說此語已，佛起于座。即時此地六種震動，無量百千萬億那由他諸天，於虛空中憂愁啼哭作如是言：「如是眾生中寶，不久當滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「莫作是念：『謂佛世尊有貪、瞋、癡讚歎於此閻浮提處。而如來者離貪、瞋、癡。此三界處是眾生生處，於三界中而此欲界，是諸眾生習三惡業，又造人身及與天業，色界無色界業，乃至非想非非想業。』」說此語已，佛起于座。即時此地六種震動，無量百千萬億那由他諸天，於虛空中憂愁啼哭作如是言：「如是眾生中寶，不久當滅。」