菩薩從兜術天降神母胎說廣普經

菩薩處胎經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經卷第七

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

破邪見品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破邪見品第二十六

爾時，世尊入正定三昧，分身變化放大光明——欲令菩薩摩訶薩及四部眾，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，破魔境界住於正地——告諸會者：「吾念過去九十一劫，在清明城北雪山南界，師宗五千人山中苦行。我於彼眾最小弟子，諷誦經典、算數、技術，天文、地理靡不綜練。彼眾常法，其有弟子所學已成當報師恩。時我一己亦無財物寶貨可奉上師，即跪拜謝欲下山人中乞索。師不見聽。如是再三求哀乞索，師復不聽。何以故？以我明曉經典眾中最勝。師告我言：『吾有祕要寶藏經典，卿未諷誦。何為捨吾人間乞求？』爾時師即以祕要一句五百言，使我諷誦。未經數日誦習已訖，即前白師：『見聽下山乞求，欲報師恩。』師復不聽而告我言：『汝當學問祕讖文書，日、月、星、辰災怪禍福山移地動，汝亦未知。何為欲捨我人間乞求？』復更出經一句千言，勅教我誦讀。又未經幾日復得成就，白師求乞欲報師恩，師復不聽。『吾更有經一句萬言，經中眾寶，卿亦未誦讀。何由欲捨吾乞求？』即復出經使誦讀，未經幾日已復通達，技術災怪眾星運度皆悉明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊入正定三昧，分身變化放大光明——欲令菩薩摩訶薩及四部眾，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，破魔境界住於正地——告諸會者：「吾念過去九十一劫，在清明城北雪山南界，師宗五千人山中苦行。我於彼眾最小弟子，諷誦經典、算數、技術，天文、地理靡不綜練。彼眾常法，其有弟子所學已成當報師恩。時我一己亦無財物寶貨可奉上師，即跪拜謝欲下山人中乞索。師不見聽。如是再三求哀乞索，師復不聽。何以故？以我明曉經典眾中最勝。師告我言：『吾有祕要寶藏經典，卿未諷誦。何為捨吾人間乞求？』爾時師即以祕要一句五百言，使我諷誦。未經數日誦習已訖，即前白師：『見聽下山乞求，欲報師恩。』師復不聽而告我言：『汝當學問祕讖文書，日、月、星、辰災怪禍福山移地動，汝亦未知。何為欲捨我人間乞求？』復更出經一句千言，勅教我誦讀。又未經幾日復得成就，白師求乞欲報師恩，師復不聽。『吾更有經一句萬言，經中眾寶，卿亦未誦讀。何由欲捨吾乞求？』即復出經使誦讀，未經幾日已復通達，技術災怪眾星運度皆悉明了。

「時師慇懃欲得留住，更無異經可以學者，即辭師下山詣村乞求。見異學梵志眾五千餘人，於大聚落而共祠天。彼祠天法殺五百牸牛，五百羯羊，五百駱駝，五百匹馬，象中精健六牙成就，五百女人，金杖一枚，金澡罐一枚，白㲲千張，金銀錢各五萬，此諸寶物祠天訖當入於師。時我下去衣裳塵垢，先在山中苦行積年披鹿皮衣，聞彼聚中異學梵志師宗五千人設大壇會，我即過之。時彼師長問吾：『經典技術多者得為上座，經典少者乃處下座。』彼師所知，不能通達祕要讖記，以我為上座。彼師瞋恚：『此為何人？珍寶雜物今應屬我。此人見奪，若當更生共相值遇，要當報怨，如今奪我無異。』時我即說：『邪見顛倒非真非實，分別有無為說涅槃，無生、老、病、死、無彼、無此，中間自相法觀清淨四無所畏，為福生天為罪地獄，慳貪餓鬼、抵債畜生，善惡之報如影隨形。』時五千人心識開悟，即請我為師。時象、馬、牛、羊、駱駝盡應殺之，而我不殺。金杖澡罐我應取之，我即以與上座瞋者。五百女人還寄祠祀之主，五萬金錢吾取五百，五萬銀錢吾取五百，餘寄祠主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時師慇懃欲得留住，更無異經可以學者，即辭師下山詣村乞求。見異學梵志眾五千餘人，於大聚落而共祠天。彼祠天法殺五百牸牛，五百羯羊，五百駱駝，五百匹馬，象中精健六牙成就，五百女人，金杖一枚，金澡罐一枚，白㲲千張，金銀錢各五萬，此諸寶物祠天訖當入於師。時我下去衣裳塵垢，先在山中苦行積年披鹿皮衣，聞彼聚中異學梵志師宗五千人設大壇會，我即過之。時彼師長問吾：『經典技術多者得為上座，經典少者乃處下座。』彼師所知，不能通達祕要讖記，以我為上座。彼師瞋恚：『此為何人？珍寶雜物今應屬我。此人見奪，若當更生共相值遇，要當報怨，如今奪我無異。』時我即說：『邪見顛倒非真非實，分別有無為說涅槃，無生、老、病、死、無彼、無此，中間自相法觀清淨四無所畏，為福生天為罪地獄，慳貪餓鬼、抵債畜生，善惡之報如影隨形。』時五千人心識開悟，即請我為師。時象、馬、牛、羊、駱駝盡應殺之，而我不殺。金杖澡罐我應取之，我即以與上座瞋者。五百女人還寄祠祀之主，五萬金錢吾取五百，五萬銀錢吾取五百，餘寄祠主。

「吾從村至村，從國至國，漸漸至清明城東門外。見五百梵志耆年宿德，學道日久日曝火炙形貌醜穢，吾即以五百金錢各與一枚。辭別入城，見城中人香水灑地除去塵穢，懸繒幡蓋行列端嚴皆欲出城，我小前行見一女人持花七枚，我時左右顧視，求香覓花了不能得，即問此女：『汝花可得者，吾欲買之。』女報我言：『此花王花，佛當入城將用上佛，不可得也。』菩薩復以善權方便，更告語女：『吾有寶錢五百枚，一花百錢，若見與者，出錢相付。』女貪得寶即以五花與之。行數十步，女自念言：『此人顏貌端正身披鹿皮衣，貪我五枚花不惜銀錢，此必有以。』迴頭喚言：『男子！卿用花為？』報言：『上佛。』時女聞佛名，即以二花持用寄我。我即出城，遙見佛來，諸天人民填塞道路，無有空缺地可禮拜。佛前有一汪水可受一人，吾即解髮布髮水中，即以此偈而讚歎佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾從村至村，從國至國，漸漸至清明城東門外。見五百梵志耆年宿德，學道日久日曝火炙形貌醜穢，吾即以五百金錢各與一枚。辭別入城，見城中人香水灑地除去塵穢，懸繒幡蓋行列端嚴皆欲出城，我小前行見一女人持花七枚，我時左右顧視，求香覓花了不能得，即問此女：『汝花可得者，吾欲買之。』女報我言：『此花王花，佛當入城將用上佛，不可得也。』菩薩復以善權方便，更告語女：『吾有寶錢五百枚，一花百錢，若見與者，出錢相付。』女貪得寶即以五花與之。行數十步，女自念言：『此人顏貌端正身披鹿皮衣，貪我五枚花不惜銀錢，此必有以。』迴頭喚言：『男子！卿用花為？』報言：『上佛。』時女聞佛名，即以二花持用寄我。我即出城，遙見佛來，諸天人民填塞道路，無有空缺地可禮拜。佛前有一汪水可受一人，吾即解髮布髮水中，即以此偈而讚歎佛：

「『破愛憍慢心， 能滅欲、怒、癡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『破愛憍慢心， 能滅欲、怒、癡；

第一光相足， 唯佛照我心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一光相足， 唯佛照我心。

昔我所求願， 今日得見佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔我所求願， 今日得見佛；

今散五莖花， 願得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今散五莖花， 願得不退轉。

餘二非我花， 王女寄上佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘二非我花， 王女寄上佛；

無上大導師， 見愍蹈我髮。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上大導師， 見愍蹈我髮。』

「時光明如來，見我心發大弘誓不可沮壞，即以偈而讚我言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時光明如來，見我心發大弘誓不可沮壞，即以偈而讚我言：

「『摩納發大心， 曠濟無數人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『摩納發大心， 曠濟無數人；

弘誓不自為， 殖眾功德本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘誓不自為， 殖眾功德本。

却後無數劫， 五鼎五濁世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 却後無數劫， 五鼎五濁世；

成佛度眾生， 號字釋迦文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成佛度眾生， 號字釋迦文。

光相三十二， 奇特人中尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光相三十二， 奇特人中尊；

受慧稱佛竟， 地六反震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受慧稱佛竟， 地六反震動。

諸天世人民， 見我得記別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天世人民， 見我得記別；

常想眾結滅， 皆願生我世。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常想眾結滅， 皆願生我世。』

「爾時，光明如來即以足蹈我髮上過，佛以神力接我五花及以我身即在虛空，餘有二花在佛左右肩上。吾昔所行，破五千梵志祠天事火之具，使行正見八平等法，坐臥經行步步饒益度脫眾生，從此以來未曾墜墮三塗八難世智辯聰邊地佛後。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，光明如來即以足蹈我髮上過，佛以神力接我五花及以我身即在虛空，餘有二花在佛左右肩上。吾昔所行，破五千梵志祠天事火之具，使行正見八平等法，坐臥經行步步饒益度脫眾生，從此以來未曾墜墮三塗八難世智辯聰邊地佛後。」

爾時，座上魔界眾生，計常斷滅，言苦有樂，無常謂有常，無身謂有身，習四顛倒不識明慧，五蓋自覆貪著利養。爾時，世尊欲度斯等，邪見之人，重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座上魔界眾生，計常斷滅，言苦有樂，無常謂有常，無身謂有身，習四顛倒不識明慧，五蓋自覆貪著利養。爾時，世尊欲度斯等，邪見之人，重說頌曰：

「邪見非真道， 如彼鐵𭉨虫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「邪見非真道， 如彼鐵𭉨虫；

破骨入髓腦， 苦痛無央數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破骨入髓腦， 苦痛無央數。

利養壞道德， 智者所不習； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利養壞道德， 智者所不習；

躬行堅固心， 淨除無明法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 躬行堅固心， 淨除無明法。」

爾時，世尊說此邪見句義、味義、字義，說真實法，無央數百千眾生，皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此邪見句義、味義、字義，說真實法，無央數百千眾生，皆發無上正真道意。

菩薩處胎經文殊身變化品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經文殊身變化品第二十七

爾時，世尊無所著等正覺，入上尊定意三昧，觀察過去、當來、今現在菩薩摩訶薩劫數多少，應從一劫、二劫乃至百千無數億劫，應取般涅槃者。或有菩薩摩訶薩供養諸佛功德成就，教化眾生淨佛國土。或有菩薩摩訶薩行八住童真，不取妻息除婬欲想，自住其地無父母兄弟，得成無上正真等正覺。佛告文殊師利：「現汝古昔七十九劫於花光世界，在胎說法全身舍利。其土人民身長千由旬，佛身萬由旬。東、西、南、北、四維、上、下，無量無限不可稱計，非算師算師弟子所能籌量。根本清淨汝本在彼，佛身光相示現神足，令此大會得一覩見，於如來種利益眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊無所著等正覺，入上尊定意三昧，觀察過去、當來、今現在菩薩摩訶薩劫數多少，應從一劫、二劫乃至百千無數億劫，應取般涅槃者。或有菩薩摩訶薩供養諸佛功德成就，教化眾生淨佛國土。或有菩薩摩訶薩行八住童真，不取妻息除婬欲想，自住其地無父母兄弟，得成無上正真等正覺。佛告文殊師利：「現汝古昔七十九劫於花光世界，在胎說法全身舍利。其土人民身長千由旬，佛身萬由旬。東、西、南、北、四維、上、下，無量無限不可稱計，非算師算師弟子所能籌量。根本清淨汝本在彼，佛身光相示現神足，令此大會得一覩見，於如來種利益眾生。」

爾時世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說頌曰：

「文殊本成佛， 在胎現變化； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊本成佛， 在胎現變化；

方身萬由旬， 光明相炳著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方身萬由旬， 光明相炳著。

目如青蓮花， 脣口珠火明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目如青蓮花， 脣口珠火明，

方白四十齒， 眼眴上下迎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方白四十齒， 眼眴上下迎。

諸天、龍、鬼神， 香花歸命禮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天、龍、鬼神， 香花歸命禮；

今我處此胎， 比方汝彼剎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我處此胎， 比方汝彼剎；

於十六分中， 不得如毫釐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於十六分中， 不得如毫釐。

如來神德化， 通達無所礙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來神德化， 通達無所礙；

禁戒香遠布， 諸佛悉歎譽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禁戒香遠布， 諸佛悉歎譽。

此今諸來會， 欲問難有法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此今諸來會， 欲問難有法；

軟首現汝力， 蠲除疑網結。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟首現汝力， 蠲除疑網結。」

爾時，文殊師利菩薩摩訶薩，不離本座即以神足定力，猶大力人屈伸臂頃，接華世界內娑呵世界釋迦牟尼母胎會中。二佛世界不相障礙，現身佛相眾好具足坐樹王下，敷演深奧最勝之法，彼土菩薩亦來親近釋迦文佛，供養承事香花幡蓋。釋迦文尼菩薩弟子亦彼至彼禮事供養，彼此音響說甚深妙法，共相開通無有罣礙，彼說無生此亦如是，我說意止彼亦如是，意斷、根、力、覺、道彼此無異，彼說苦空非身此亦如是。爾時文殊師利即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩摩訶薩，不離本座即以神足定力，猶大力人屈伸臂頃，接華世界內娑呵世界釋迦牟尼母胎會中。二佛世界不相障礙，現身佛相眾好具足坐樹王下，敷演深奧最勝之法，彼土菩薩亦來親近釋迦文佛，供養承事香花幡蓋。釋迦文尼菩薩弟子亦彼至彼禮事供養，彼此音響說甚深妙法，共相開通無有罣礙，彼說無生此亦如是，我說意止彼亦如是，意斷、根、力、覺、道彼此無異，彼說苦空非身此亦如是。爾時文殊師利即說頌曰：

「觀內外清淨， 緣滅想亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀內外清淨， 緣滅想亦然；

十方諸佛剎， 神德無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛剎， 神德無有異。

皆由眾生根， 現有妙不妙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由眾生根， 現有妙不妙；

計我成佛身， 此剎為最小。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計我成佛身， 此剎為最小。

座中有疑故， 於胎現變化； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 座中有疑故， 於胎現變化；

我身如微塵， 今在他佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我身如微塵， 今在他佛國。

三十二相明， 在在無不現； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相明， 在在無不現；

本為能人師， 今乃為弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本為能人師， 今乃為弟子。

佛道極廣大， 清淨無增減； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛道極廣大， 清淨無增減；

或欲見佛身， 二尊不竝立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或欲見佛身， 二尊不竝立。

此界現受教， 我剎見佛身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此界現受教， 我剎見佛身；

此剎有劫燒， 我土無壞敗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此剎有劫燒， 我土無壞敗。

佛力悉周遍， 眾生心非一； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛力悉周遍， 眾生心非一；

眾會聽我說， 除此更有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會聽我說， 除此更有餘。

佛剎名無閡， 佛名升仙尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛剎名無閡， 佛名升仙尊；

國土倍復倍， 清淨無瑕穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土倍復倍， 清淨無瑕穢。

國城皆七寶， 水精琉璃地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國城皆七寶， 水精琉璃地；

八解甘露池， 洗浴去塵垢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八解甘露池， 洗浴去塵垢；

令住無礙處， 㸌然覩大明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令住無礙處， 㸌然覩大明。

彼升仙佛者， 勿謂為異人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼升仙佛者， 勿謂為異人；

眾會欲知者， 我身軟首是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會欲知者， 我身軟首是。

置此更有餘， 剎土名究竟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 置此更有餘， 剎土名究竟；

佛名大智慧， 過諸菩薩量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛名大智慧， 過諸菩薩量；

彼無二乘學， 辟支，聲聞等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無二乘學， 辟支，聲聞等。

菩薩摩訶薩， 無有欲怒癡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩， 無有欲怒癡；

根敗葉不生， 況復有果實？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根敗葉不生， 況復有果實？

大人相具足， 先救後自濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大人相具足， 先救後自濟。

命如五河流， 五使五纏結； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命如五河流， 五使五纏結；

五盛陰唼嗽， 輪轉五道中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五盛陰唼嗽， 輪轉五道中。

七使勳堅著， 不離七生處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七使勳堅著， 不離七生處；

無為八正道， 除去八邪業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為八正道， 除去八邪業；

八慧清淨觀， 洗以八解水； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八慧清淨觀， 洗以八解水；

八住八除入， 有為八法道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八住八除入， 有為八法道；

苦法有九分， 六趣眾生行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦法有九分， 六趣眾生行。

究竟九無閡， 莊嚴佛道樹； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟九無閡， 莊嚴佛道樹；

十力無畏法， 被慈弘誓鎧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力無畏法， 被慈弘誓鎧。

手執智慧劍， 芟除結使林； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手執智慧劍， 芟除結使林；

此界諸眾生， 貪著生貢高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此界諸眾生， 貪著生貢高。

重病離良醫， 療治方更劇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重病離良醫， 療治方更劇；

猶如野火熾， 焚燒山林澤； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如野火熾， 焚燒山林澤；

隨嵐大風吹， 焰熾何時滅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨嵐大風吹， 焰熾何時滅？

今我等世界， 廣演大智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我等世界， 廣演大智慧；

我如今日身， 大智如來是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我如今日身， 大智如來是。」

爾時，文殊師利說此頌已。無量阿僧祇眾生，皆悉願樂生花剎土。時文殊師利還攝神足，現釋迦文佛菩薩弟子，國土多少還復如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利說此頌已。無量阿僧祇眾生，皆悉願樂生花剎土。時文殊師利還攝神足，現釋迦文佛菩薩弟子，國土多少還復如故。

菩薩處胎經八賢聖齋品第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經八賢聖齋品第二十八

爾時，座中有菩薩，名曰智積——於過去佛造眾德本降伏魔怨，善權變化莊嚴佛土，於無央數修行忍辱，忍心不闕禪行不廢，於大眾中為師子吼，獨步三界隨時上下，靡所不入應適無方，能使山、河、石壁皆為七寶；給施貧窮四事不乏，解了空觀法性清淨，分別三世威儀法則，如幻、如化、如鏡中像，如熱時焰如空中響；所將眷屬根本成就，奉持禁戒不犯毫釐——即從坐起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「快哉，世尊！如來所化無不周遍，天、龍、人、鬼皆至道場，空界眾生及以胎化，所可濟度不可稱量。唯願世尊，分別六趣善惡之行威儀禁戒，初、中、竟善一一分別，使未學者學、未知者知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座中有菩薩，名曰智積——於過去佛造眾德本降伏魔怨，善權變化莊嚴佛土，於無央數修行忍辱，忍心不闕禪行不廢，於大眾中為師子吼，獨步三界隨時上下，靡所不入應適無方，能使山、河、石壁皆為七寶；給施貧窮四事不乏，解了空觀法性清淨，分別三世威儀法則，如幻、如化、如鏡中像，如熱時焰如空中響；所將眷屬根本成就，奉持禁戒不犯毫釐——即從坐起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「快哉，世尊！如來所化無不周遍，天、龍、人、鬼皆至道場，空界眾生及以胎化，所可濟度不可稱量。唯願世尊，分別六趣善惡之行威儀禁戒，初、中、竟善一一分別，使未學者學、未知者知。」

佛告智積菩薩：「善哉，善哉！能問如來甚深之義，今當與汝分別善惡禁戒所趣。諦聽，諦聽！善思念之！吾昔一時無央數劫為金翅鳥王，七寶宮殿後園浴池皆七寶成，遊戲園觀心得自在，所行法則如轉輪聖王。內宮婦女狀如天人，於百千萬劫，時乃入海求龍為食。時彼海中有化生龍子，八日、十四日、十五日，受如來齋八禁戒法，不殺、不盜、不婬、不妄言、綺語、不勸飲酒、不聽作倡伎樂、香花、脂粉、高廣床、非時不食，奉持賢聖八法。時金翅鳥王身長八千由旬，左、右翅各各長四千由旬，大海縱廣三百三十六萬里。金翅鳥以翅斫水取龍，水未合頃銜龍飛出，金翅鳥法，欲食龍時先從尾而吞，到須彌山北有大緣鐵樹，高十六萬里，銜龍至彼欲得食噉，求龍尾不知處，以經日夜。明日龍出尾，語金翅鳥：『化生龍者我身是也，我不持八關齋法者，汝即灰滅我。』金翅鳥聞之悔過自責：『佛之威神甚深難量。我有宮殿去此不遠，共我至彼以相娛樂。』龍即隨金翅鳥至宮殿觀看。『今此眷屬不聞如來八關齋法，唯願指授禁戒威儀，若壽終後得生人中。』爾時龍子具以禁戒法使讀誦，即於鳥王宮而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智積菩薩：「善哉，善哉！能問如來甚深之義，今當與汝分別善惡禁戒所趣。諦聽，諦聽！善思念之！吾昔一時無央數劫為金翅鳥王，七寶宮殿後園浴池皆七寶成，遊戲園觀心得自在，所行法則如轉輪聖王。內宮婦女狀如天人，於百千萬劫，時乃入海求龍為食。時彼海中有化生龍子，八日、十四日、十五日，受如來齋八禁戒法，不殺、不盜、不婬、不妄言、綺語、不勸飲酒、不聽作倡伎樂、香花、脂粉、高廣床、非時不食，奉持賢聖八法。時金翅鳥王身長八千由旬，左、右翅各各長四千由旬，大海縱廣三百三十六萬里。金翅鳥以翅斫水取龍，水未合頃銜龍飛出，金翅鳥法，欲食龍時先從尾而吞，到須彌山北有大緣鐵樹，高十六萬里，銜龍至彼欲得食噉，求龍尾不知處，以經日夜。明日龍出尾，語金翅鳥：『化生龍者我身是也，我不持八關齋法者，汝即灰滅我。』金翅鳥聞之悔過自責：『佛之威神甚深難量。我有宮殿去此不遠，共我至彼以相娛樂。』龍即隨金翅鳥至宮殿觀看。『今此眷屬不聞如來八關齋法，唯願指授禁戒威儀，若壽終後得生人中。』爾時龍子具以禁戒法使讀誦，即於鳥王宮而說頌曰：

「『七寶宮殿舍， 莊嚴極快樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『七寶宮殿舍， 莊嚴極快樂；

行滿戒不具， 受此金翅身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行滿戒不具， 受此金翅身。

我是龍王子， 修道七萬劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我是龍王子， 修道七萬劫；

以針刺樹葉， 犯戒作龍身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以針刺樹葉， 犯戒作龍身。

我非胎生龍， 濕生及卵生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我非胎生龍， 濕生及卵生；

轉身不退轉， 興顯佛法眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉身不退轉， 興顯佛法眾。

汝今受八齋， 化汝眷屬等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今受八齋， 化汝眷屬等；

奉禁無所犯， 必得生善處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉禁無所犯， 必得生善處。

我宮在海水， 亦以七寶成； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我宮在海水， 亦以七寶成；

摩尼、頗梨珠， 明月珠、金、銀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼、頗梨珠， 明月珠、金、銀，

可隨我到彼， 觀看修佛事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可隨我到彼， 觀看修佛事；

復益善根本， 滋潤悉周遍。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復益善根本， 滋潤悉周遍。』

「爾時，金翅鳥聞龍子所說，受八關齋法。口自發言：『自今以後盡形壽不殺，如諸佛教。』金翅鳥眷屬受三自歸已，即從龍子到海宮殿，彼宮殿中有七寶塔，諸佛所說諸法深藏，別有七寶函滿中佛經，十二因緣總持三昧，見彼龍子及諸龍女，香花供養禮拜承事，猶如天上難檀婆那羅金殿無異。龍子語金翅鳥：『我受龍身劫壽未盡，未曾殺生嬈亂水性。』爾時龍子復與金翅鳥，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，金翅鳥聞龍子所說，受八關齋法。口自發言：『自今以後盡形壽不殺，如諸佛教。』金翅鳥眷屬受三自歸已，即從龍子到海宮殿，彼宮殿中有七寶塔，諸佛所說諸法深藏，別有七寶函滿中佛經，十二因緣總持三昧，見彼龍子及諸龍女，香花供養禮拜承事，猶如天上難檀婆那羅金殿無異。龍子語金翅鳥：『我受龍身劫壽未盡，未曾殺生嬈亂水性。』爾時龍子復與金翅鳥，而說頌曰：

「『殺是不善行， 減壽命中夭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『殺是不善行， 減壽命中夭；

身如朝露虫， 見光則命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身如朝露虫， 見光則命終。

持戒奉佛語， 得生長壽天； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒奉佛語， 得生長壽天；

累劫積福德， 不墮畜生道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 累劫積福德， 不墮畜生道。

今身為龍身， 戒德清明行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今身為龍身， 戒德清明行；

雖墮六畜中， 必望自濟度。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖墮六畜中， 必望自濟度。』

「是時龍子說此頌時，龍子、龍女心開意解，壽終之後皆當生阿彌陀佛國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時龍子說此頌時，龍子、龍女心開意解，壽終之後皆當生阿彌陀佛國。」

佛告智積菩薩：「我宿命所行戒德完具，得成菩薩，化現自在無所不入，亦入於金翅鳥，亦入於龍子，亦入於魚、鼈、黿、鼉，所化如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智積菩薩：「我宿命所行戒德完具，得成菩薩，化現自在無所不入，亦入於金翅鳥，亦入於龍子，亦入於魚、鼈、黿、鼉，所化如是。」

菩薩處胎經五樂品第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經五樂品第二十九

爾時，世尊觀察眾生心識所念：「欲知如來所經歷處，曾生金翅鳥中受龍子教誡，所度無量不可稱計，齊是更有餘？願聞其意。」佛知眾生心中所念，將欲示現本所造行身、口、意法。「諸族姓子、族姓女！聽我所說。昔有天帝釋，去世已來經無數劫天福自然，於三千大千諸釋之中最尊第一。羅睺羅阿修羅王，生女端正，具足女法六十四能。行步進止不失儀則，面如桃花色，口出言氣如優鉢蓮花香，身作牛頭栴檀香，不長、不短、不白、不黑、不肥、不瘦具足女法。時釋提桓因內自思惟：『我今此宮天女眾多，顏貌端正諸天中勝，然不如彼阿須倫女。今我寧可集諸兵眾與彼共鬪，可得彼女給我使令。』作是念已即召諸天論說鬪事。諸天白帝釋：『諸天鬪戰必不如彼，權可遣執樂神等，手執琉璃九十九絃琴及一絃琴，歌歎我天受福快樂無量功德。』諸天稱善此語可從。即勅執樂天子般遮翼等嚴辦樂具，即於天上忽然不現，如有力士屈伸臂頃，已至阿須倫王婆呵前立。彈琴出聲作如是頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊觀察眾生心識所念：「欲知如來所經歷處，曾生金翅鳥中受龍子教誡，所度無量不可稱計，齊是更有餘？願聞其意。」佛知眾生心中所念，將欲示現本所造行身、口、意法。「諸族姓子、族姓女！聽我所說。昔有天帝釋，去世已來經無數劫天福自然，於三千大千諸釋之中最尊第一。羅睺羅阿修羅王，生女端正，具足女法六十四能。行步進止不失儀則，面如桃花色，口出言氣如優鉢蓮花香，身作牛頭栴檀香，不長、不短、不白、不黑、不肥、不瘦具足女法。時釋提桓因內自思惟：『我今此宮天女眾多，顏貌端正諸天中勝，然不如彼阿須倫女。今我寧可集諸兵眾與彼共鬪，可得彼女給我使令。』作是念已即召諸天論說鬪事。諸天白帝釋：『諸天鬪戰必不如彼，權可遣執樂神等，手執琉璃九十九絃琴及一絃琴，歌歎我天受福快樂無量功德。』諸天稱善此語可從。即勅執樂天子般遮翼等嚴辦樂具，即於天上忽然不現，如有力士屈伸臂頃，已至阿須倫王婆呵前立。彈琴出聲作如是頌：

「『我是天帝釋， 絕妙彈琴師； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我是天帝釋， 絕妙彈琴師；

歌曲音相和， 清淨聲極妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歌曲音相和， 清淨聲極妙。

如我彼天樂， 無有憂畏想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我彼天樂， 無有憂畏想；

念則衣食至， 七寶甘露珍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念則衣食至， 七寶甘露珍。

金銀床玉机， 轉關身迴旋； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金銀床玉机， 轉關身迴旋；

視樂無厭足， 天中尊第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 視樂無厭足， 天中尊第一。

今遣我等來， 欲說無諍行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今遣我等來， 欲說無諍行；

并獻甘露食， 求欲作婚姻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并獻甘露食， 求欲作婚姻。

我主彼宮殿， 琦珍不可量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我主彼宮殿， 琦珍不可量；

天女為眷屬， 非千萬億數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女為眷屬， 非千萬億數。

知婆呵有女， 應與我給使； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知婆呵有女， 應與我給使；

若不見與者， 正爾兵眾征。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不見與者， 正爾兵眾征。』

須倫聞此語， 瞋恚極熾盛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須倫聞此語， 瞋恚極熾盛：

『小物興大意， 乃欲有所為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『小物興大意， 乃欲有所為。

我雖無甘露， 豫以自充飽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我雖無甘露， 豫以自充飽；

亦有大兵眾， 足得相距逆。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦有大兵眾， 足得相距逆。』

「爾時，般遮翼等聞此語已即還，以此語具向天帝釋說。時婆呵阿須倫王，即勅左右促集兵眾：『吾有所伐，正爾令辦各勿有疑。』即以此偈向所勅說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，般遮翼等聞此語已即還，以此語具向天帝釋說。時婆呵阿須倫王，即勅左右促集兵眾：『吾有所伐，正爾令辦各勿有疑。』即以此偈向所勅說：

「『豪貴天帝釋， 遣使般遮翼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『豪貴天帝釋， 遣使般遮翼；

歌頌出五音， 求我為婚姻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歌頌出五音， 求我為婚姻。

及彼未集兵， 我宜先集眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼未集兵， 我宜先集眾；

往攻不用力， 萬得不一失。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往攻不用力， 萬得不一失。』

「時彼阿須倫臣佐，聞此教已即集四兵，往詣須彌山腹，壞曲脚天宮，次壞風天宮，次壞馬天宮，次壞莊嚴天宮。時有天子名曰大力，詣釋提桓因所：『天王！當知阿須倫婆呵集諸兵眾，已壞四門天子。天王！今欲如何？』時天帝釋憶本所誦，口說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼阿須倫臣佐，聞此教已即集四兵，往詣須彌山腹，壞曲脚天宮，次壞風天宮，次壞馬天宮，次壞莊嚴天宮。時有天子名曰大力，詣釋提桓因所：『天王！當知阿須倫婆呵集諸兵眾，已壞四門天子。天王！今欲如何？』時天帝釋憶本所誦，口說頌曰：

「『諸佛威神力， 救護我今厄； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸佛威神力， 救護我今厄；

忍慧破恚怒， 解脫安隱處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍慧破恚怒， 解脫安隱處。

昔我無睡眠， 昨日忽眠寐； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔我無睡眠， 昨日忽眠寐；

此睡非吉祥， 須倫侵我境。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此睡非吉祥， 須倫侵我境。』

「爾時，天帝釋憶佛功德，須倫兵眾漸漸却退，從四門後園入池水中藕莖糸孔中藏。時釋提桓因即勅大臣：『汝速集兵眾，吾欲逐阿須倫兵眾。』爾時帝釋諸臣受天王教，即集天眾從四門求覓，但見刀鎧弓箭在地，不見須倫眾。轉轉前進直入阿須倫宮殿，見婆呵阿須倫女數千萬眾，不見阿須倫身，將諸女眾歸詣忉利天宮。時諸阿須倫等，求哀歸命向釋提桓因：『我等愚惑，不知佛弟子神力巍巍如是，我等先祖信奉如來，聞佛有戒不取他物。今天王釋，將我眷屬盡填天宮，非佛弟子所行法則。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，天帝釋憶佛功德，須倫兵眾漸漸却退，從四門後園入池水中藕莖糸孔中藏。時釋提桓因即勅大臣：『汝速集兵眾，吾欲逐阿須倫兵眾。』爾時帝釋諸臣受天王教，即集天眾從四門求覓，但見刀鎧弓箭在地，不見須倫眾。轉轉前進直入阿須倫宮殿，見婆呵阿須倫女數千萬眾，不見阿須倫身，將諸女眾歸詣忉利天宮。時諸阿須倫等，求哀歸命向釋提桓因：『我等愚惑，不知佛弟子神力巍巍如是，我等先祖信奉如來，聞佛有戒不取他物。今天王釋，將我眷屬盡填天宮，非佛弟子所行法則。』

「帝釋聞之悵然不樂：『須倫此語，證我犯不與取戒，我寧當奉禁不犯偷盜。』即還諸女。爾時阿須倫王，即以最所敬女奉天帝釋；天帝釋，即以美甘露與須倫。須倫與天和合共修行善，不殺、不盜、不婬、不欺、不飲酒、不香花脂粉、非時不食，奉持如來三歸依法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帝釋聞之悵然不樂：『須倫此語，證我犯不與取戒，我寧當奉禁不犯偷盜。』即還諸女。爾時阿須倫王，即以最所敬女奉天帝釋；天帝釋，即以美甘露與須倫。須倫與天和合共修行善，不殺、不盜、不婬、不欺、不飲酒、不香花脂粉、非時不食，奉持如來三歸依法。

「吾昔所行無數生中作轉輪聖王，無數生中作天帝釋，無數生中作梵天王。奉持賢聖八關齋法度難救厄，設四天下滿中火焰譬如劫燒，一心歸命稱如來名，持八關齋法投身入火焰不能燒，若滿中水水不能溺，八關齋者諸佛父母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾昔所行無數生中作轉輪聖王，無數生中作天帝釋，無數生中作梵天王。奉持賢聖八關齋法度難救厄，設四天下滿中火焰譬如劫燒，一心歸命稱如來名，持八關齋法投身入火焰不能燒，若滿中水水不能溺，八關齋者諸佛父母。」

菩薩處胎經緊陀羅品第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經緊陀羅品第三十

爾時，座中有菩薩名曰信解脫，過去無央數阿僧祇劫為緊陀羅王，須彌山北過琉璃山，琉璃山北過小鐵圍山，鐵圍山北有大黑山，緊陀羅王在中治化。過去無數恒沙諸佛，亦不覩見亦不聞法，亦無有聖眾教化，無日、月、星辰光明所照。由昔積福一施之報，居在七寶宮殿壽命極長。何以故？本在人間值遇良田，有大長者造佛塔廟。此緊陀羅布施一剎柱成辦廟寺，復以淨食施彼工匠，壽終命盡作胸臆神王，在兩山中間，自然七寶宮殿屋舍。昔在人間居財無量，有一沙門中時持鉢乞食，婦見沙門在門乞食，即擎飯施與。長者見婦與沙門食，即便瞋恚：「此何乞人瞻視我婦，當令此人手脚破壞。」壽終之後受此醜形，八十四劫恒無手足。在人間時學仙人法在深山中，誦習呪術能移動日月，以夜為晝以晝為夜，呼吸之頃能吐出金銀七寶，能使枯樹悉生枝、葉、花、果，能使海水消竭，在火不燒，身能飛行，眼能徹視自識宿命，知他人心，耳遠聞聲，眷屬弟子五百人。聞佛出世，佛名清淨光如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，說微妙法初、中、竟善，大慈平等功勳難量。我將諸弟子從深山出，飛行經過王宮後園浴池，見諸采女在池洗浴。我及弟子，下見婦女生染愛心，皆失神足即墮園中。時我瞋恚故來求佛，失我神足。時采女眾見五百丈夫盡在園中，尋入白王，王勅左右：「將彼人來，我欲問之。」尋將詣王。王問言：「卿等何人？」答曰：「我等在山學仙道人，山中誦習呪術，能移動日月，以夜為晝以晝為夜，乃至耳遠聞聲，眷屬弟子五百人。聞佛出世佛名清淨光，我將諸弟子從深山出，飛行經過王宮後園浴池，見諸采女在池洗浴。我及弟子，下見婦女生染愛心，皆失神足即墮園中。」時王告之曰：「汝等在深山學仙道來為久近耶？」答曰：「二十二小劫。」王復問曰：「積劫學道心如死灰不動不搖，云何欲心而失神足？」答曰：「本謂真道神靈第一，踊沒自在所念皆成。不圖今日忽然失道，慚愧聖王隨王刑罰。」王告之曰：「汝本學道二十二小劫，形枯心疲所習不真，如愚惑人空中求寶，於真際法不獲實相。汝所求師如來等正覺者，近在岳跱山中。我當將汝等往至佛所，若佛有所說當奉行之。」爾時大王，即嚴駕羽寶之車具五威儀，將諸眷屬及五百仙學人等，往詣岳跱山。王即下車解劍去蓋，却五威儀步至佛所，頭面禮足在一面坐。爾時國王須臾退坐，前白佛言：「此五百人，在山學仙二十二小劫，聞佛出世欲來見佛，飛過後宮貪著欲愛即失神足。唯願世尊，與說微妙之法，當令還復 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座中有菩薩名曰信解脫，過去無央數阿僧祇劫為緊陀羅王，須彌山北過琉璃山，琉璃山北過小鐵圍山，鐵圍山北有大黑山，緊陀羅王在中治化。過去無數恒沙諸佛，亦不覩見亦不聞法，亦無有聖眾教化，無日、月、星辰光明所照。由昔積福一施之報，居在七寶宮殿壽命極長。何以故？本在人間值遇良田，有大長者造佛塔廟。此緊陀羅布施一剎柱成辦廟寺，復以淨食施彼工匠，壽終命盡作胸臆神王，在兩山中間，自然七寶宮殿屋舍。昔在人間居財無量，有一沙門中時持鉢乞食，婦見沙門在門乞食，即擎飯施與。長者見婦與沙門食，即便瞋恚：「此何乞人瞻視我婦，當令此人手脚破壞。」壽終之後受此醜形，八十四劫恒無手足。在人間時學仙人法在深山中，誦習呪術能移動日月，以夜為晝以晝為夜，呼吸之頃能吐出金銀七寶，能使枯樹悉生枝、葉、花、果，能使海水消竭，在火不燒，身能飛行，眼能徹視自識宿命，知他人心，耳遠聞聲，眷屬弟子五百人。聞佛出世，佛名清淨光如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，說微妙法初、中、竟善，大慈平等功勳難量。我將諸弟子從深山出，飛行經過王宮後園浴池，見諸采女在池洗浴。我及弟子，下見婦女生染愛心，皆失神足即墮園中。時我瞋恚故來求佛，失我神足。時采女眾見五百丈夫盡在園中，尋入白王，王勅左右：「將彼人來，我欲問之。」尋將詣王。王問言：「卿等何人？」答曰：「我等在山學仙道人，山中誦習呪術，能移動日月，以夜為晝以晝為夜，乃至耳遠聞聲，眷屬弟子五百人。聞佛出世佛名清淨光，我將諸弟子從深山出，飛行經過王宮後園浴池，見諸采女在池洗浴。我及弟子，下見婦女生染愛心，皆失神足即墮園中。」時王告之曰：「汝等在深山學仙道來為久近耶？」答曰：「二十二小劫。」王復問曰：「積劫學道心如死灰不動不搖，云何欲心而失神足？」答曰：「本謂真道神靈第一，踊沒自在所念皆成。不圖今日忽然失道，慚愧聖王隨王刑罰。」王告之曰：「汝本學道二十二小劫，形枯心疲所習不真，如愚惑人空中求寶，於真際法不獲實相。汝所求師如來等正覺者，近在岳跱山中。我當將汝等往至佛所，若佛有所說當奉行之。」爾時大王，即嚴駕羽寶之車具五威儀，將諸眷屬及五百仙學人等，往詣岳跱山。王即下車解劍去蓋，却五威儀步至佛所，頭面禮足在一面坐。爾時國王須臾退坐，前白佛言：「此五百人，在山學仙二十二小劫，聞佛出世欲來見佛，飛過後宮貪著欲愛即失神足。唯願世尊，與說微妙之法，當令還復

五神通道。」佛告大王：「此五百人所行善根，成便壞敗終不究竟，本為長者，比丘乞食瞋恚言：『使汝無手足。』無數劫中作胸臆神王，在大鐵圍黑山中間，雖復受報日月所不照，先在人間以剎柱施人。以一施之惠與辟支佛，後得人身於山中學仙，欲心熾盛還失神足，此緣久有非適今也。此五百人於今世命終，皆當生無怒佛所，彼佛與說生老病死十二因緣。苦無苦、本集、滅、道果。亦復如是。」佛說是時王意開解，亦樂欲生無怒佛所。爾時國王及五百仙人，即從座起禮佛而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五神通道。」佛告大王：「此五百人所行善根，成便壞敗終不究竟，本為長者，比丘乞食瞋恚言：『使汝無手足。』無數劫中作胸臆神王，在大鐵圍黑山中間，雖復受報日月所不照，先在人間以剎柱施人。以一施之惠與辟支佛，後得人身於山中學仙，欲心熾盛還失神足，此緣久有非適今也。此五百人於今世命終，皆當生無怒佛所，彼佛與說生老病死十二因緣。苦無苦、本集、滅、道果。亦復如是。」佛說是時王意開解，亦樂欲生無怒佛所。爾時國王及五百仙人，即從座起禮佛而去。

菩薩處胎經香音神品第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經香音神品第三十一

爾時世尊知諸眾會心中所念，便入定意無形三昧，隨眾生音而濟度之。「昔我人間為香音神，王一閻浮提、二閻浮提，乃至無數恒沙閻浮提。男、女眷屬以香為食，衣被服飾皆悉香熏，或生北方欝單曰土、拘耶尼、弗于逮，在在所生為香音王，或壽一劫、二劫、三劫，乃至無數阿僧祇劫。知有佛、有法、有比丘僧，心常遠離而不親近。何以故？貪著五樂以善香為樂，於善香中不聞餘音，但聞五欲歌歎戲樂，終日竟夜不知厭足。有善知識昔修善根，從地踊出半身人現，而告我言：『此處樂耶？何為貪著？此非真實清淨之行，除去香熏可得安隱處，此香為災、為幻、為化。今佛在世可往受教，得清淨香遍滿諸方。』香音神王聞之極大歡喜：『善哉，善哉！善知識！欲導引我示清淨香，今正是時。佛為所在？共往禮拜。』爾時踊出地神，即以偈告香音神曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知諸眾會心中所念，便入定意無形三昧，隨眾生音而濟度之。「昔我人間為香音神，王一閻浮提、二閻浮提，乃至無數恒沙閻浮提。男、女眷屬以香為食，衣被服飾皆悉香熏，或生北方欝單曰土、拘耶尼、弗于逮，在在所生為香音王，或壽一劫、二劫、三劫，乃至無數阿僧祇劫。知有佛、有法、有比丘僧，心常遠離而不親近。何以故？貪著五樂以善香為樂，於善香中不聞餘音，但聞五欲歌歎戲樂，終日竟夜不知厭足。有善知識昔修善根，從地踊出半身人現，而告我言：『此處樂耶？何為貪著？此非真實清淨之行，除去香熏可得安隱處，此香為災、為幻、為化。今佛在世可往受教，得清淨香遍滿諸方。』香音神王聞之極大歡喜：『善哉，善哉！善知識！欲導引我示清淨香，今正是時。佛為所在？共往禮拜。』爾時踊出地神，即以偈告香音神曰：

「『如來無所著， 今在南方界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如來無所著， 今在南方界；

在胎清淨觀， 眷屬無央數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在胎清淨觀， 眷屬無央數。

燒諸眾妙香， 懸繒花蓋幡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒諸眾妙香， 懸繒花蓋幡，

供養如恒沙。 戒德甚深香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養如恒沙。 戒德甚深香，

遍滿十方界， 其有聞香者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍滿十方界， 其有聞香者，

盡得無上道。 汝可將眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡得無上道。 汝可將眷屬，

往到閻浮提， 一心歸依尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往到閻浮提， 一心歸依尊，

當自面見佛。 佛德無邊岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當自面見佛。 佛德無邊岸，

各隨本所行， 一聞三句義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各隨本所行， 一聞三句義，

成道不移坐。 三空慧定力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成道不移坐。 三空慧定力，

十八不共法， 大人相好具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八不共法， 大人相好具，

汝後必獲之。 紫磨金色體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝後必獲之。 紫磨金色體，

軟細不受塵， 法身智慧定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軟細不受塵， 法身智慧定，

汝當悉具得。 到彼勿懷懼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當悉具得。 到彼勿懷懼，

正心莫生疑， 勇猛不怯弱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正心莫生疑， 勇猛不怯弱，

便逮師子步。 分別身心觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便逮師子步。 分別身心觀，

悉解空自然， 眼識無色本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉解空自然， 眼識無色本，

除對不造垢。 當行三法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除對不造垢。 當行三法門，

現、後及中間， 獲淨三通慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現、後及中間， 獲淨三通慧，

總持無礙法。 無常無樂想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持無礙法。 無常無樂想，

劫數造不善， 慧火彈指燒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫數造不善， 慧火彈指燒；

金、銀寶、琉璃， 須彌四寶成； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金、銀寶、琉璃， 須彌四寶成；

劫燒火所焚， 行報不可滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫燒火所焚， 行報不可滅。

如來在世化， 愍彼不為己。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來在世化， 愍彼不為己。

處處在在生， 盡緣縛著人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處在在生， 盡緣縛著人，

如人射虛空， 箭窮還到地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人射虛空， 箭窮還到地。

供養諸福田， 不選必賢聖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸福田， 不選必賢聖；

亦如服毒藥， 處處求解具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如服毒藥， 處處求解具，

毒氣轉隆盛， 命終亦不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毒氣轉隆盛， 命終亦不久。

宿有善知識， 授以解藥具； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿有善知識， 授以解藥具；

次第不選擇， 會值解藥法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第不選擇， 會值解藥法。

行施作福業， 不選擇高下； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行施作福業， 不選擇高下；

此福聖所譽， 最尊為第一。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此福聖所譽， 最尊為第一。』

「時香音神王，聞踊出地神語，心開意解五體投地：『汝為我師化我童矇，我今愚惑不別真偽，受我悔過如癡如愚。』爾時，地神即從地踊出，現佛金色身，三十二相放大光明，以神足力接香音神至於胎觀，彼諸會眾無覺知者。佛告諸來會者：『吾從無數阿僧祇劫，能大、能小入細無礙，或在天上劫數教化，或在人中代彼受苦，或在畜生、餓鬼、地獄，分身教化無所不入。』時香音神王，及七十二億眷屬，尋發無上住不退地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時香音神王，聞踊出地神語，心開意解五體投地：『汝為我師化我童矇，我今愚惑不別真偽，受我悔過如癡如愚。』爾時，地神即從地踊出，現佛金色身，三十二相放大光明，以神足力接香音神至於胎觀，彼諸會眾無覺知者。佛告諸來會者：『吾從無數阿僧祇劫，能大、能小入細無礙，或在天上劫數教化，或在人中代彼受苦，或在畜生、餓鬼、地獄，分身教化無所不入。』時香音神王，及七十二億眷屬，尋發無上住不退地。」

菩薩處胎經地神品第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經地神品第三十二

爾時，座中有菩薩名曰善業，即從座起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「欲問所疑，聽者敢說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座中有菩薩名曰善業，即從座起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「欲問所疑，聽者敢說。」

佛告善業：「恣汝所問，吾當為汝一一分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善業：「恣汝所問，吾當為汝一一分別。」

善業白佛言：「云何，世尊！六大眾神何者為妙？地、水、火、風、空、識耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善業白佛言：「云何，世尊！六大眾神何者為妙？地、水、火、風、空、識耶？」

爾時世尊即以神足，令彼地神從地踊出在地界立，水神從水踊出水中立，火神從火踊出火中立，風神從風踊出風中立，空神從空踊出空中立，識神從識踊出識中立。佛告善業：「此六諸神汝自問之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即以神足，令彼地神從地踊出在地界立，水神從水踊出水中立，火神從火踊出火中立，風神從風踊出風中立，空神從空踊出空中立，識神從識踊出識中立。佛告善業：「此六諸神汝自問之。」

善業菩薩即問地神：「於六大中汝為妙不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善業菩薩即問地神：「於六大中汝為妙不？」

地神報言：「於六神中我為最勝。所以者何？所生萬物山、河、石、壁、樹木、花果，皆依我住。一切眾生有形之類，依而得存，以是義故我為最妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地神報言：「於六神中我為最勝。所以者何？所生萬物山、河、石、壁、樹木、花果，皆依我住。一切眾生有形之類，依而得存，以是義故我為最妙。」

爾時，善業菩薩問水神曰：「汝於六神為最妙不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善業菩薩問水神曰：「汝於六神為最妙不？」

水神報言：「於六神中我為最勝。所以者何？若無水者，地為枯乾無有滋潤，草木、花果皆為枯燥，眾生之類有形之屬皆當渴死。以是義故我為最勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水神報言：「於六神中我為最勝。所以者何？若無水者，地為枯乾無有滋潤，草木、花果皆為枯燥，眾生之類有形之屬皆當渴死。以是義故我為最勝。」

爾時，善業菩薩次問火神：「六神之中汝為最勝不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善業菩薩次問火神：「六神之中汝為最勝不？」

火神報言：「於六神中我為最勝。所以者何？若無火者，萬物滋長云何成熟。若遇霜、雹、氷、寒、雷、電，一切眾生有形之類皆當凍死，以是義故我為最勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火神報言：「於六神中我為最勝。所以者何？若無火者，萬物滋長云何成熟。若遇霜、雹、氷、寒、雷、電，一切眾生有形之類皆當凍死，以是義故我為最勝。」

爾時，善業菩薩次問風神：「六神之中汝為妙不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善業菩薩次問風神：「六神之中汝為妙不？」

風神答曰：「於六神中我為最妙。所以者何？若無風者，樹木、花果、根芽、莖節不得成熟，一切眾生有形之類，進止動搖皆是我風，以是義故我為最妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風神答曰：「於六神中我為最妙。所以者何？若無風者，樹木、花果、根芽、莖節不得成熟，一切眾生有形之類，進止動搖皆是我風，以是義故我為最妙。」

爾時，善業菩薩次問空神：「於六神中汝為妙不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善業菩薩次問空神：「於六神中汝為妙不？」

空神報言：「於六神中我為最妙。所以者何？山河、石壁、樹木、花、果，一切萬物有形之類，行來進止我能含容，使得調暢通達往來，以是義故我為最妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空神報言：「於六神中我為最妙。所以者何？山河、石壁、樹木、花、果，一切萬物有形之類，行來進止我能含容，使得調暢通達往來，以是義故我為最妙。」

爾時善業菩薩次問識神：「於六神中汝為妙不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善業菩薩次問識神：「於六神中汝為妙不？」

識神答曰：「於六神中我為最妙。所以者何？此五大神是我僕從我是其王，行來進止，若好、若醜，可避知避可就知就，彼皆盲冥我為眼目，以是義故我為最妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識神答曰：「於六神中我為最妙。所以者何？此五大神是我僕從我是其王，行來進止，若好、若醜，可避知避可就知就，彼皆盲冥我為眼目，以是義故我為最妙。」

爾時地神白善業菩薩言：「此事不然。何以故？恒為識神之所誑惑，不示徑路，我欲得堅䩕反與柔軟；時復須軟反與我䩕，我欲詣南反將至北，賊中之賊不過識神，自稱為王此事不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時地神白善業菩薩言：「此事不然。何以故？恒為識神之所誑惑，不示徑路，我欲得堅䩕反與柔軟；時復須軟反與我䩕，我欲詣南反將至北，賊中之賊不過識神，自稱為王此事不然。」

爾時水神白善業菩薩言：「識神所說是事不然。何以故？水能潤漬成長萬物，我性須冷反與我熱，燒炙消盡永無冷性，為識所誑，以是義故識言非也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時水神白善業菩薩言：「識神所說是事不然。何以故？水能潤漬成長萬物，我性須冷反與我熱，燒炙消盡永無冷性，為識所誑，以是義故識言非也。」

爾時火神白善業菩薩言：「識言非也。何以故？火能熟物亦為光明，樹木華果隨時成長，若無火者識何所依？以是義故識言非也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時火神白善業菩薩言：「識言非也。何以故？火能熟物亦為光明，樹木華果隨時成長，若無火者識何所依？以是義故識言非也。」

爾時，風神白善業菩薩言：「識言非也。何以故？萬物成長行來進止動搖，識制止於我不令動轉。以是義故識言非也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，風神白善業菩薩言：「識言非也。何以故？萬物成長行來進止動搖，識制止於我不令動轉。以是義故識言非也。」

爾時，空神白善業菩薩言：「識言非也。何以故？我空法無物不含，含容萬品進止行來，通達無閡皆是我空，若非空者識何所依？以是義故識言非也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，空神白善業菩薩言：「識言非也。何以故？我空法無物不含，含容萬品進止行來，通達無閡皆是我空，若非空者識何所依？以是義故識言非也。」

爾時，世尊問善業菩薩：「此六大所論有句義耶？無句義耶？有味義耶？無味義耶？有字義耶？無字義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊問善業菩薩：「此六大所論有句義耶？無句義耶？有味義耶？無味義耶？有字義耶？無字義耶？」

善業菩薩白佛言：「世尊！如五大性各各均等。何以故？地界多者水界少者則不成就，水界多者火界少者則不成就，火界多者風界少者則不成就，風界多者空界少者則不成就，空界多者識界少者則不成就，五界等者識不分別則不成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善業菩薩白佛言：「世尊！如五大性各各均等。何以故？地界多者水界少者則不成就，水界多者火界少者則不成就，火界多者風界少者則不成就，風界多者空界少者則不成就，空界多者識界少者則不成就，五界等者識不分別則不成就。」

爾時，善業菩薩即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善業菩薩即說頌曰：

「識神無形法， 五大以為家； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「識神無形法， 五大以為家；

分別善惡行， 去就別真偽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別善惡行， 去就別真偽。

識示善道處， 永到安隱道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識示善道處， 永到安隱道；

識為第六王， 餘大最不如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識為第六王， 餘大最不如。」

佛告善業：「汝所問者皆是如來威神力故。」爾時，座上百七十億眾生解識深法，悉發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善業：「汝所問者皆是如來威神力故。」爾時，座上百七十億眾生解識深法，悉發無上正真道意。

菩薩處胎經人品第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經人品第三十三

爾時，座中有菩薩名曰法印，聞如來說六大眾生受五陰形，分別內外解了空無。內心生疑：「識為亂想非真實法。何者是人？云何是人？人從何生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座中有菩薩名曰法印，聞如來說六大眾生受五陰形，分別內外解了空無。內心生疑：「識為亂想非真實法。何者是人？云何是人？人從何生？」

佛告法印菩薩：「善哉，善哉！汝所問者，皆是諸佛威神所接。所以者何？過去無數阿僧祇恒河沙諸佛，及當來無數阿僧祇恒河沙諸佛，分別人本假號名字不可思議，非彼二乘羅漢、辟支所能籌量。汝今諦聽，諦聽！善思念之！吾當與汝具分別說。猶如此娑呵世界閻浮提出眾生種，此事不然。何以故？非真實性故非人種，東弗于逮亦非人種，北欝單曰亦非人種，西拘耶尼亦非人種，除無量壽佛及阿閦佛國，除莊嚴剎土虛空際佛，除我今日諸坐菩薩，餘諸盡非人種。何以故？從本已來乃至成佛，於其中間初不為惡，此是人種；猶如有人修身、口業於不修者，是謂人種。受三依法於不受者，是謂人種。奉持五戒於不奉者，是謂人種。修行十善於不行者，是謂人種。向須陀洹於不向者，是謂人種。得須陀洹於不得者，是謂人種。向斯陀含於不向者，是謂人種。得斯陀含於不得者，是謂人種。向阿那含於不向者，是謂人種。得阿那含於不得者，是謂人種。向阿羅漢於不向者，是謂人種。得阿羅漢於不得者，是謂人種。向辟支佛於不向者，是謂人種。得辟支佛於不得者，是謂人種。向佛道者於不向者，是謂人種。得佛道者於不得者，是謂人種，故號人尊，如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，是謂人種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告法印菩薩：「善哉，善哉！汝所問者，皆是諸佛威神所接。所以者何？過去無數阿僧祇恒河沙諸佛，及當來無數阿僧祇恒河沙諸佛，分別人本假號名字不可思議，非彼二乘羅漢、辟支所能籌量。汝今諦聽，諦聽！善思念之！吾當與汝具分別說。猶如此娑呵世界閻浮提出眾生種，此事不然。何以故？非真實性故非人種，東弗于逮亦非人種，北欝單曰亦非人種，西拘耶尼亦非人種，除無量壽佛及阿閦佛國，除莊嚴剎土虛空際佛，除我今日諸坐菩薩，餘諸盡非人種。何以故？從本已來乃至成佛，於其中間初不為惡，此是人種；猶如有人修身、口業於不修者，是謂人種。受三依法於不受者，是謂人種。奉持五戒於不奉者，是謂人種。修行十善於不行者，是謂人種。向須陀洹於不向者，是謂人種。得須陀洹於不得者，是謂人種。向斯陀含於不向者，是謂人種。得斯陀含於不得者，是謂人種。向阿那含於不向者，是謂人種。得阿那含於不得者，是謂人種。向阿羅漢於不向者，是謂人種。得阿羅漢於不得者，是謂人種。向辟支佛於不向者，是謂人種。得辟支佛於不得者，是謂人種。向佛道者於不向者，是謂人種。得佛道者於不得者，是謂人種，故號人尊，如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，是謂人種。」

佛告法印菩薩：「汝今善聽！過去諸佛於現在未來，是謂人種。現在於未來，是謂人種。未來於過去、現在，是謂人種。於三世法，現在於過去、未來，最為第一。何以故？如來於現在中能行過去、未來法。何以故勝？過去已滅、未來未至，法性自然，非過去能滅現在、未來，非未來能滅過去、現在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告法印菩薩：「汝今善聽！過去諸佛於現在未來，是謂人種。現在於未來，是謂人種。未來於過去、現在，是謂人種。於三世法，現在於過去、未來，最為第一。何以故？如來於現在中能行過去、未來法。何以故勝？過去已滅、未來未至，法性自然，非過去能滅現在、未來，非未來能滅過去、現在。」

爾時，世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說頌曰：

「過去等正覺， 遺教度眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去等正覺， 遺教度眾生；

分別人根本， 上、中、下微妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別人根本， 上、中、下微妙。

現在最勝佛， 明過知未來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在最勝佛， 明過知未來；

除滅前後結， 獨照如日明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅前後結， 獨照如日明。

苦行眾生等， 兩足及四足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦行眾生等， 兩足及四足；

為說甘露法， 充滿除眾想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說甘露法， 充滿除眾想。

諸天十善行， 從一二十二； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天十善行， 從一二十二；

上天、下非天， 功德之差降。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上天、下非天， 功德之差降。

如來眾相具， 行善無瑕穢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來眾相具， 行善無瑕穢；

積德如安明， 清淨行無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積德如安明， 清淨行無垢。

若人生誹謗， 言佛非真道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人生誹謗， 言佛非真道；

死入阿鼻獄， 諸佛不能救。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死入阿鼻獄， 諸佛不能救。

口氣腥臊臭， 支節煩惱熱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口氣腥臊臭， 支節煩惱熱；

惡念遂熾盛， 斯由誹謗罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡念遂熾盛， 斯由誹謗罪。

行善修功德， 識神向善處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行善修功德， 識神向善處；

如人入池洗， 清淨無塵垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人入池洗， 清淨無塵垢。

羅漢、辟支佛， 斷滅永不生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢、辟支佛， 斷滅永不生；

不念吾我身， 去離五道苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不念吾我身， 去離五道苦。

佛本所行法， 得諸佛印可； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛本所行法， 得諸佛印可；

今得為人尊， 故號天中天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今得為人尊， 故號天中天。」

世尊說此頌已，語法印菩薩：「是謂人種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說此頌已，語法印菩薩：「是謂人種。」

爾時法印菩薩即從座起，偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「善哉，世尊！快說斯義。我等眾會，於如來所則非人種。云何示現得為人種？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時法印菩薩即從座起，偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「善哉，世尊！快說斯義。我等眾會，於如來所則非人種。云何示現得為人種？」

佛告法印菩薩：「解知諸法空無所有，無彼無此不見彼此者，是謂人種。觀察法性無去、來、今，解知法性空寂無二，是謂人種。於四道果有成就者、無成就者，不見有一、亦不見二，是謂人種。於眾相法，不見莊嚴、亦不見不莊嚴，解了空寂非一、非二，是謂人種。佛國清淨除欲、怒、癡，亦不見淨、亦不見不淨，二事虛空，是謂人種。分別道性三十七品，有成、有敗，不見俗界有人、無人，是謂人種。發意弘誓不自為己，安處眾生住在無畏，不見有住、不見無住，二事平等，是謂人種。分別禪定心無染著，執意如空無能移動，亦不見定、亦不見不定，是謂人種。眾生邪見導示善處，以八正法洗除心垢，亦不見正、亦不見不正，是謂人種。於四部眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，道心堅固無所戀著，不見戒行有犯、不犯，是謂人種。如是法印於如來法，則為饒益利益眾生，於佛有反復，修諸功德不唐捐棄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告法印菩薩：「解知諸法空無所有，無彼無此不見彼此者，是謂人種。觀察法性無去、來、今，解知法性空寂無二，是謂人種。於四道果有成就者、無成就者，不見有一、亦不見二，是謂人種。於眾相法，不見莊嚴、亦不見不莊嚴，解了空寂非一、非二，是謂人種。佛國清淨除欲、怒、癡，亦不見淨、亦不見不淨，二事虛空，是謂人種。分別道性三十七品，有成、有敗，不見俗界有人、無人，是謂人種。發意弘誓不自為己，安處眾生住在無畏，不見有住、不見無住，二事平等，是謂人種。分別禪定心無染著，執意如空無能移動，亦不見定、亦不見不定，是謂人種。眾生邪見導示善處，以八正法洗除心垢，亦不見正、亦不見不正，是謂人種。於四部眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，道心堅固無所戀著，不見戒行有犯、不犯，是謂人種。如是法印於如來法，則為饒益利益眾生，於佛有反復，修諸功德不唐捐棄。」

爾時座上百七十億眾生，皆發無上正真道意，修於人種不退轉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時座上百七十億眾生，皆發無上正真道意，修於人種不退轉行。

菩薩處胎經行品第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經行品第三十四

爾時，座中有菩薩名曰造行，即從座起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「善哉！世尊！快說人種，非前、非後、非兩中間，行業果報以何得知？或過去身非今現在，或未來身非過去，或現在身非過去、未來，或內作行受外報，或外作行受內報，或凡夫身作行，須陀洹身受報，或須陀洹身作行，斯陀含受報，或斯陀含身作行，阿那含受報，或阿那含身作行，阿羅漢身受報。或有眾生得慈三昧無悲、喜、捨，或有眾生得悲無慈、喜、捨，或有眾生得喜無慈、悲、捨，或有眾生得捨無慈、悲、喜。或有眾生從凡夫地不向信地、法地，取須陀洹；或有眾生不向信地、法地、須陀洹，取斯陀含；或有眾生不向信地、法地、須陀洹、斯陀含，取阿那含；或有眾生不向信地、法地、須陀洹、斯陀含、阿那含，取阿羅漢；或有眾生不向信地、法地、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，取彼此阿羅漢。或有眾生向辟支佛，還自墜落墮凡夫地，或有眾生向阿羅漢，還自墜落墮凡夫地；或有眾生向阿那含，還自墜落墮凡夫地；或有眾生向斯陀含，還自墜落墮凡夫地；或有眾生向須陀洹，還自墜落墮凡夫地；或有眾生於法地退墮凡夫地，或有眾生於信地退墮凡夫地，此諸眾生於如來所皆有狐疑。唯願世尊，一一分別令諸會者㸌然開悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座中有菩薩名曰造行，即從座起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「善哉！世尊！快說人種，非前、非後、非兩中間，行業果報以何得知？或過去身非今現在，或未來身非過去，或現在身非過去、未來，或內作行受外報，或外作行受內報，或凡夫身作行，須陀洹身受報，或須陀洹身作行，斯陀含受報，或斯陀含身作行，阿那含受報，或阿那含身作行，阿羅漢身受報。或有眾生得慈三昧無悲、喜、捨，或有眾生得悲無慈、喜、捨，或有眾生得喜無慈、悲、捨，或有眾生得捨無慈、悲、喜。或有眾生從凡夫地不向信地、法地，取須陀洹；或有眾生不向信地、法地、須陀洹，取斯陀含；或有眾生不向信地、法地、須陀洹、斯陀含，取阿那含；或有眾生不向信地、法地、須陀洹、斯陀含、阿那含，取阿羅漢；或有眾生不向信地、法地、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，取彼此阿羅漢。或有眾生向辟支佛，還自墜落墮凡夫地，或有眾生向阿羅漢，還自墜落墮凡夫地；或有眾生向阿那含，還自墜落墮凡夫地；或有眾生向斯陀含，還自墜落墮凡夫地；或有眾生向須陀洹，還自墜落墮凡夫地；或有眾生於法地退墮凡夫地，或有眾生於信地退墮凡夫地，此諸眾生於如來所皆有狐疑。唯願世尊，一一分別令諸會者㸌然開悟。」

爾時世尊告造行菩薩曰：「善哉，善哉！汝所問義，皆為當來、過去、現在，亦是諸佛行業果報。吾今一一分別，諦聽，諦聽！善思念之！云何造行菩薩！欲使如來說過去無量阿僧祇劫行業果報耶？欲使如來說未來無量阿僧祇劫行業果報耶？欲使如來說現在無量阿僧祇劫行業果報耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告造行菩薩曰：「善哉，善哉！汝所問義，皆為當來、過去、現在，亦是諸佛行業果報。吾今一一分別，諦聽，諦聽！善思念之！云何造行菩薩！欲使如來說過去無量阿僧祇劫行業果報耶？欲使如來說未來無量阿僧祇劫行業果報耶？欲使如來說現在無量阿僧祇劫行業果報耶？」

爾時造行菩薩白佛言：「世尊！且置過去、未來行業果報，欲聞如來現身行業果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時造行菩薩白佛言：「世尊！且置過去、未來行業果報，欲聞如來現身行業果報。」

佛告造行菩薩：「過去無數阿僧祇劫行業果報，亦是現在作。未來無數阿僧祇劫行業果報，亦是現在作。現在所作行業果報，亦是過去、未來受對因緣，今當與汝說之。昔我所更苦行無數，或修淨行、或修不淨行，或修天行、或修人行，初求佛道諸漏已盡，神通變化㸌然大悟，三界都苦唯我為樂。於尼連水邊六年苦行，日食一麻一米，斯由曩昔向一緣覺犯口四過，斷絕一施，今受斯報。我既成佛，為五百摩納子惡聲誹謗罵詈，在諸街巷稱言，佛道非真。時諸國人民有信、不信，信者信地、法地，不信者外凡夫，如此人等根、力成就不可沮壞。佛出於世光明普照，地獄休息、餓鬼飽滿，在畜生者不復荷負重擔。如我弟提婆達兜以石打佛脚指出血，吾時避走東至弗于逮、北至欝單曰、西至拘耶尼，吾復避之從忉利天上至三十二天，此石故隨逐吾，吾復避之還至故處，為石所傷。吾在摩竭國界晝闇園中，閑居經行，時有長者名尸利掘，請我供養，我即受請，將阿難一人尋從我行。彼長者舍有七重門，門各有守者，過去，未來，現在諸佛常法，默然受請不受餘請。凡我弟子出家為道行亦應爾。我至彼門，尸利掘長者，於內作倡伎樂自恣，忘我在外已經日夜。佛語阿難：『汝行乞食我住此處。』時馬將從佛邊過，佛從乞食。馬將言：『我無食，唯有熟麥當持相與。』即持熟麥施與佛，佛即受食之。時彼馬將謂為佛食。爾時有天子名曰練精，即接食去，諸人見者謂為佛食。然佛不食，為度彼故，故現受食。如是九十日在門裏住，阿難亦九十日乞食。如來威神，不令國王及群臣長者知佛住此。何以故？恐彼生慢興誹謗心：『佛無威神，餘人何望？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告造行菩薩：「過去無數阿僧祇劫行業果報，亦是現在作。未來無數阿僧祇劫行業果報，亦是現在作。現在所作行業果報，亦是過去、未來受對因緣，今當與汝說之。昔我所更苦行無數，或修淨行、或修不淨行，或修天行、或修人行，初求佛道諸漏已盡，神通變化㸌然大悟，三界都苦唯我為樂。於尼連水邊六年苦行，日食一麻一米，斯由曩昔向一緣覺犯口四過，斷絕一施，今受斯報。我既成佛，為五百摩納子惡聲誹謗罵詈，在諸街巷稱言，佛道非真。時諸國人民有信、不信，信者信地、法地，不信者外凡夫，如此人等根、力成就不可沮壞。佛出於世光明普照，地獄休息、餓鬼飽滿，在畜生者不復荷負重擔。如我弟提婆達兜以石打佛脚指出血，吾時避走東至弗于逮、北至欝單曰、西至拘耶尼，吾復避之從忉利天上至三十二天，此石故隨逐吾，吾復避之還至故處，為石所傷。吾在摩竭國界晝闇園中，閑居經行，時有長者名尸利掘，請我供養，我即受請，將阿難一人尋從我行。彼長者舍有七重門，門各有守者，過去，未來，現在諸佛常法，默然受請不受餘請。凡我弟子出家為道行亦應爾。我至彼門，尸利掘長者，於內作倡伎樂自恣，忘我在外已經日夜。佛語阿難：『汝行乞食我住此處。』時馬將從佛邊過，佛從乞食。馬將言：『我無食，唯有熟麥當持相與。』即持熟麥施與佛，佛即受食之。時彼馬將謂為佛食。爾時有天子名曰練精，即接食去，諸人見者謂為佛食。然佛不食，為度彼故，故現受食。如是九十日在門裏住，阿難亦九十日乞食。如來威神，不令國王及群臣長者知佛住此。何以故？恐彼生慢興誹謗心：『佛無威神，餘人何望？』

「爾時尸利掘長者，有小因緣出外遊戲，見佛在門方問佛言：『何時至此？』佛告長者：『卿前請我，我即來此，汝在內快自娛樂，今已經九十日，欲還晝闇園中，得君供養食馬熟麥。』時尸利掘長者，極懷慚愧五體投地：『唯願世尊，垂恕不及，聽我悔過。』佛告長者：『此緣久有，非適今也！』爾時長者請佛入宮舍四事供養，佛為說法，諸塵垢盡得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時尸利掘長者，有小因緣出外遊戲，見佛在門方問佛言：『何時至此？』佛告長者：『卿前請我，我即來此，汝在內快自娛樂，今已經九十日，欲還晝闇園中，得君供養食馬熟麥。』時尸利掘長者，極懷慚愧五體投地：『唯願世尊，垂恕不及，聽我悔過。』佛告長者：『此緣久有，非適今也！』爾時長者請佛入宮舍四事供養，佛為說法，諸塵垢盡得法眼淨。

「吾昔一時在毘舍離城，初成佛道未久，六師興盛，吾有弟子千二百五十人，一千一人皆得羅漢六通清徹。時有旃遮摩那耆女，是阿闍羅翅舍欽婆羅弟子，受師明教日來佛所，外現清信女法，內受邪師教，來往周旋欲令人見，以草作腹日漸令大，後以木盂繫腹，狀如臨產婦女。時邪師問言：『汝那得此娠？』報言：『我日往瞿曇沙門所，故有此娠。』師便瞋言：『誑我弟子垂當生梵天，毀辱我弟子乃至於此。』時邪師將諸弟子并此女人，往至佛所。當於爾時，如來與無央數眾而為說法，梵志至佛所高聲唱言：『此沙門瞿曇，犯於婬欲，實不得道自稱言得道，所作變化皆是幻術，非真實道。』指此女人言：『眾人皆見不也，愛我此女使令有娠。』發此語已，時天帝釋化作一黃鼠，在女裙裏嚙盂繩索令盂墮地，眾人皆見，呵責罵言：『汝等師徒謗毀聖人，促出國去。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾昔一時在毘舍離城，初成佛道未久，六師興盛，吾有弟子千二百五十人，一千一人皆得羅漢六通清徹。時有旃遮摩那耆女，是阿闍羅翅舍欽婆羅弟子，受師明教日來佛所，外現清信女法，內受邪師教，來往周旋欲令人見，以草作腹日漸令大，後以木盂繫腹，狀如臨產婦女。時邪師問言：『汝那得此娠？』報言：『我日往瞿曇沙門所，故有此娠。』師便瞋言：『誑我弟子垂當生梵天，毀辱我弟子乃至於此。』時邪師將諸弟子并此女人，往至佛所。當於爾時，如來與無央數眾而為說法，梵志至佛所高聲唱言：『此沙門瞿曇，犯於婬欲，實不得道自稱言得道，所作變化皆是幻術，非真實道。』指此女人言：『眾人皆見不也，愛我此女使令有娠。』發此語已，時天帝釋化作一黃鼠，在女裙裏嚙盂繩索令盂墮地，眾人皆見，呵責罵言：『汝等師徒謗毀聖人，促出國去。』

「吾昔一時在錦毘梨國，在一樹下禪定行道，九十日不移處所。時彼六師名金那金離，有女弟子酸陀難提，興嫉妬心欲障佛功德自顯師道。女言：『我能使人不供養佛，令師名聲流布無外。』時彼女人懷此謀心，日往佛所；經數日中，殺身埋精舍後園中。後來出死屍，言佛殺人。謗名流布，國人皆知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾昔一時在錦毘梨國，在一樹下禪定行道，九十日不移處所。時彼六師名金那金離，有女弟子酸陀難提，興嫉妬心欲障佛功德自顯師道。女言：『我能使人不供養佛，令師名聲流布無外。』時彼女人懷此謀心，日往佛所；經數日中，殺身埋精舍後園中。後來出死屍，言佛殺人。謗名流布，國人皆知。

「吾昔一時左脇患風，使耆域令治。耆域言：『當須牛乳、象尿，舍利沙、畢鉢尸利沙、胡椒，煮以為湯，服之則差。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾昔一時左脇患風，使耆域令治。耆域言：『當須牛乳、象尿，舍利沙、畢鉢尸利沙、胡椒，煮以為湯，服之則差。』

「吾昔一時在他村中遊行教化，吾為馬槍刺脚，孔上下徹疼痛無量，復使耆域治之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾昔一時在他村中遊行教化，吾為馬槍刺脚，孔上下徹疼痛無量，復使耆域治之。

「吾昔一時患頭痛，猶如兩須彌山壓頭疼痛，痛不可處。今雖成佛諸漏已盡，諸善普集本行不朽，從無數劫修清淨行，行業果報，難可得離。佛身如是，何況阿羅漢、辟支佛，能免行報耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾昔一時患頭痛，猶如兩須彌山壓頭疼痛，痛不可處。今雖成佛諸漏已盡，諸善普集本行不朽，從無數劫修清淨行，行業果報，難可得離。佛身如是，何況阿羅漢、辟支佛，能免行報耶？」

爾時，世尊與造行菩薩，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與造行菩薩，而說頌曰：

「最勝四神足， 住壽無數劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝四神足， 住壽無數劫；

天地悉壞敗， 須彌如灰塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天地悉壞敗， 須彌如灰塵，

行業追逐身， 無處可隱藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行業追逐身， 無處可隱藏。

我成最正覺， 三界無等倫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我成最正覺， 三界無等倫，

故受九報對， 宿行牽連縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故受九報對， 宿行牽連縛。

我有三昧力， 金剛不可沮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有三昧力， 金剛不可沮，

不能避報業， 捨而不受對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能避報業， 捨而不受對。

我今生緣盡， 齊是更無分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今生緣盡， 齊是更無分，

永與生死別， 更不造彼行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永與生死別， 更不造彼行。

人多貪五欲， 不謹慎放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人多貪五欲， 不謹慎放逸，

今世亦後世， 常墮有憂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今世亦後世， 常墮有憂處。

涅槃無所著， 示現有為法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃無所著， 示現有為法；

設復不現化， 眾生難可度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設復不現化， 眾生難可度。

八等無為道， 賢聖所行路； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八等無為道， 賢聖所行路；

去離諸縛著， 無有生滅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去離諸縛著， 無有生滅法。

道從無常觀， 思惟不淨法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道從無常觀， 思惟不淨法；

一心不移動， 成就諸相好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心不移動， 成就諸相好。

羅漢、辟支佛， 償對復甚我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢、辟支佛， 償對復甚我；

行業所追逐， 何處可得免？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行業所追逐， 何處可得免？

智慧舍利弗， 常行佛功德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧舍利弗， 常行佛功德；

下腸取滅度， 此是明白證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下腸取滅度， 此是明白證。

神足目揵連， 步步登須彌； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神足目揵連， 步步登須彌；

執杖梵志打， 骨碎如芥子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執杖梵志打， 骨碎如芥子。

娑竭阿羅漢， 降伏難陀龍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑竭阿羅漢， 降伏難陀龍；

臨取滅度時， 眼睛墮無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨取滅度時， 眼睛墮無數。

金花比丘尼， 神德難可量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金花比丘尼， 神德難可量；

化作轉輪王， 統領四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化作轉輪王， 統領四天下，

捨壽入無為， 支節刀劍解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨壽入無為， 支節刀劍解。

辟支名光明， 無佛法出世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支名光明， 無佛法出世，

隨世盡其壽， 鑊湯取滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨世盡其壽， 鑊湯取滅度。

我今說現在， 此等諸業報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說現在， 此等諸業報，

設當說過去， 阿僧祇佛行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設當說過去， 阿僧祇佛行，

以劫數至劫， 業報不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以劫數至劫， 業報不可盡。

當來復有佛， 令在此座上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來復有佛， 令在此座上；

亦當說業報， 如今無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦當說業報， 如今無有異。

菩薩摩訶薩， 精進不懈怠； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩， 精進不懈怠；

當急離業報， 不與彼共俱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當急離業報， 不與彼共俱。」

爾時，造行菩薩聞此偈已衣毛皆竪，不樂生死周旋五道，皆發無上住不退轉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，造行菩薩聞此偈已衣毛皆竪，不樂生死周旋五道，皆發無上住不退轉地。

菩薩處胎經法住品第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經法住品第三十五

爾時，世尊見眾會寂然清淨純一無雜，出廣長舌左右舐耳，放大光明上至無量阿僧祇剎土，眾生見光欣然踊躍歎未曾有。爾時，世尊還攝光明。佛告彌勒菩薩摩訶薩：「吾從無數阿僧祇劫已來，身、口、意淨無有瑕穢，得此實相光明之報，斯由不欺妄故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊見眾會寂然清淨純一無雜，出廣長舌左右舐耳，放大光明上至無量阿僧祇剎土，眾生見光欣然踊躍歎未曾有。爾時，世尊還攝光明。佛告彌勒菩薩摩訶薩：「吾從無數阿僧祇劫已來，身、口、意淨無有瑕穢，得此實相光明之報，斯由不欺妄故。」

佛復告彌勒菩薩摩訶薩：「我今囑累於汝菩薩胎化經典，汝當宣傳廣宣布之。若有善男子、善女人諷誦此經，香花供養，搗香、末香、繒綵、花蓋、作倡伎樂，其功德福甚多甚多。若有善男子、善女人不能究竟旦暮諷誦，彈指之頃心念此經者，其功德福不可稱量。何以故？此胎經者，諸佛之父母、眾經中長，過去、當來、諸現在佛，要在母胎經中所化度眾生過於色身，百倍、千倍、巨億萬倍不可稱量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告彌勒菩薩摩訶薩：「我今囑累於汝菩薩胎化經典，汝當宣傳廣宣布之。若有善男子、善女人諷誦此經，香花供養，搗香、末香、繒綵、花蓋、作倡伎樂，其功德福甚多甚多。若有善男子、善女人不能究竟旦暮諷誦，彈指之頃心念此經者，其功德福不可稱量。何以故？此胎經者，諸佛之父母、眾經中長，過去、當來、諸現在佛，要在母胎經中所化度眾生過於色身，百倍、千倍、巨億萬倍不可稱量。」

佛復告彌勒菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人禮事供養此經典者，欲得面見十方諸佛，一心歸命無他異想，即時得見十方諸佛。若有善男子、善女人發大誓願：『我今欲使地獄休息，餓鬼、畜生無煩惱病。』一心歸命諷誦此經，諸苦惱眾生皆得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告彌勒菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人禮事供養此經典者，欲得面見十方諸佛，一心歸命無他異想，即時得見十方諸佛。若有善男子、善女人發大誓願：『我今欲使地獄休息，餓鬼、畜生無煩惱病。』一心歸命諷誦此經，諸苦惱眾生皆得解脫。」

佛復告彌勒菩薩摩訶薩：「我今緣盡無教化處，此經留住或千年，或至二千年，或至三千年，令分為三分，一分付與阿難，度我遺法弟子；一分與難陀優鉢羅龍王；餘一分者彌勒與我宣傳；使一切眾生普得聞知，無得中斷。彌勒！汝作佛時，汝當宣布此經，十方天下眾生，蠕動、喘息、蚑行、人物之類，皆蒙此經悉得解脫。彌勒！汝般涅槃後，此經二十一劫流布在世，然後乃斷。若有善男子、善女人諷誦此經，心不錯亂發大弘誓，欲令眾生悉同我願，同時俱生清淨國土，承事禮敬諸佛世尊，如願得之而無罣礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告彌勒菩薩摩訶薩：「我今緣盡無教化處，此經留住或千年，或至二千年，或至三千年，令分為三分，一分付與阿難，度我遺法弟子；一分與難陀優鉢羅龍王；餘一分者彌勒與我宣傳；使一切眾生普得聞知，無得中斷。彌勒！汝作佛時，汝當宣布此經，十方天下眾生，蠕動、喘息、蚑行、人物之類，皆蒙此經悉得解脫。彌勒！汝般涅槃後，此經二十一劫流布在世，然後乃斷。若有善男子、善女人諷誦此經，心不錯亂發大弘誓，欲令眾生悉同我願，同時俱生清淨國土，承事禮敬諸佛世尊，如願得之而無罣礙。」

佛復告彌勒菩薩摩訶薩：「汝當承受我教，當念佛恩。欲報佛恩者，常當一心奉持供養胎化經典，此功德、福無能宣暢。何以故？此胎化經典，諸法寶藏諸佛封印，唯有如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，能開發此印封示現眾生。彌勒！當知我前後所說，三昧總持甚深經典，汝忘一字一句此過少耳！若於此胎化經典，忘失一字一句其過甚多。何以故？此諸佛世尊之父母也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告彌勒菩薩摩訶薩：「汝當承受我教，當念佛恩。欲報佛恩者，常當一心奉持供養胎化經典，此功德、福無能宣暢。何以故？此胎化經典，諸法寶藏諸佛封印，唯有如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，能開發此印封示現眾生。彌勒！當知我前後所說，三昧總持甚深經典，汝忘一字一句此過少耳！若於此胎化經典，忘失一字一句其過甚多。何以故？此諸佛世尊之父母也。」

爾時，世尊說是語時，普地六反震動，時座菩薩各各自相謂言：「釋迦文佛離法性不久，必當還現如本色相。」時座上有八十四億姟眾生，皆發無上住不退轉。時諸菩薩忽然不現各離胎化，供養釋迦文佛金棺舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是語時，普地六反震動，時座菩薩各各自相謂言：「釋迦文佛離法性不久，必當還現如本色相。」時座上有八十四億姟眾生，皆發無上住不退轉。時諸菩薩忽然不現各離胎化，供養釋迦文佛金棺舍利。

菩薩處胎經復本形品第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經復本形品第三十六

爾時，世尊還攝威神，在金棺裏寂然無聲，諸天燒香散花供養。時大迦葉將五百弟子從摩伽提國來至佛所，聞佛今日當取滅度，悲啼㘁泣不能自勝。爾時，世尊以天耳聞迦葉來至，即從棺裏雙出兩足，迦葉見之手捉摩捫，啼泣不能自勝。爾時，迦葉普說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊還攝威神，在金棺裏寂然無聲，諸天燒香散花供養。時大迦葉將五百弟子從摩伽提國來至佛所，聞佛今日當取滅度，悲啼㘁泣不能自勝。爾時，世尊以天耳聞迦葉來至，即從棺裏雙出兩足，迦葉見之手捉摩捫，啼泣不能自勝。爾時，迦葉普說頌曰：

「一切行無常， 生者必有死； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切行無常， 生者必有死；

無生亦無死， 此滅為最樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生亦無死， 此滅為最樂。

佛所教化人， 所度已周遍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所教化人， 所度已周遍；

我行道逈絕， 深恨不見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我行道逈絕， 深恨不見佛。

法界悉皆空， 色身亦當爾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界悉皆空， 色身亦當爾；

無有老、病、死， 無為無所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有老、病、死， 無為無所生。

住壽百恒沙， 亦當歸滅度； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住壽百恒沙， 亦當歸滅度；

況我天尊師， 處世著穢污。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況我天尊師， 處世著穢污。」

爾時，迦葉及五百弟子，皆遶金棺七匝在一面立。爾時，阿難捉棺西北角，難陀捉東北角，諸天在後侍，直北出去雙樹四十九步，安厝金棺，隨沙門法，以牛頭栴檀香積金棺上；諸梵天王、釋提桓因，將諸天眾在虛空中散花供養。爾時，尊者迦葉，手執火然栴檀薪而耶維之；八大國王爭分舍利，隨力多少各持歸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦葉及五百弟子，皆遶金棺七匝在一面立。爾時，阿難捉棺西北角，難陀捉東北角，諸天在後侍，直北出去雙樹四十九步，安厝金棺，隨沙門法，以牛頭栴檀香積金棺上；諸梵天王、釋提桓因，將諸天眾在虛空中散花供養。爾時，尊者迦葉，手執火然栴檀薪而耶維之；八大國王爭分舍利，隨力多少各持歸供養。

菩薩處胎經起塔品第三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經起塔品第三十七

爾時，八大國王：優填王、頂生王、惡生王、阿闍世王；四大兵馬主：最豪兵馬主、容顏兵馬主、熾盛兵馬主、金剛兵馬主，此八大王共諍舍利，各領兵眾列住一面。八大王各各言：「佛舍利我應獨得之。」有一大臣名優波吉諫言：「諸王！莫𠲜佛舍利，應當分之普共供養，何為興兵共相征罰？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，八大國王：優填王、頂生王、惡生王、阿闍世王；四大兵馬主：最豪兵馬主、容顏兵馬主、熾盛兵馬主、金剛兵馬主，此八大王共諍舍利，各領兵眾列住一面。八大王各各言：「佛舍利我應獨得之。」有一大臣名優波吉諫言：「諸王！莫𠲜佛舍利，應當分之普共供養，何為興兵共相征罰？」

爾時釋提桓因，即現為人語諸王言：「我等諸天亦當有分，若共𠲜力則有勝負，幸可見與勿足為難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因，即現為人語諸王言：「我等諸天亦當有分，若共𠲜力則有勝負，幸可見與勿足為難。」

爾時阿耨達龍王、文隣龍王、伊那鉢龍王語八王言：「我等亦應有舍利分，若不見與力足相伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿耨達龍王、文隣龍王、伊那鉢龍王語八王言：「我等亦應有舍利分，若不見與力足相伏。」

時優波吉言：「諸君且止，舍利宜共分之。」即分為三分，一分與諸天，一分與龍王，一分與八王，金瓮受一石餘。此臣密以蜜塗瓮裏，以瓮量即分舍利。諸天得舍利還於天上，即起七寶塔偷婆。龍得舍利還於龍宮，亦起七寶塔偷婆。八王得舍利各還本國，亦起七寶塔偷婆。臣優波吉得著金瓮舍利三斗并瓮，亦起七寶塔偷婆。灰及土四十九斛，起四十九七寶塔偷婆。當耶維處亦起七寶塔偷婆，高四十九仞，香花供養懸繒幡蓋，終日竟夜音樂聲不斷。佛之威神令諸七寶塔各各有光明，或夜放光明與晝無異，或晝放光明與夜無異，諸護塔善神各各來營護，不令惡人有觸犯者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時優波吉言：「諸君且止，舍利宜共分之。」即分為三分，一分與諸天，一分與龍王，一分與八王，金瓮受一石餘。此臣密以蜜塗瓮裏，以瓮量即分舍利。諸天得舍利還於天上，即起七寶塔偷婆。龍得舍利還於龍宮，亦起七寶塔偷婆。八王得舍利各還本國，亦起七寶塔偷婆。臣優波吉得著金瓮舍利三斗并瓮，亦起七寶塔偷婆。灰及土四十九斛，起四十九七寶塔偷婆。當耶維處亦起七寶塔偷婆，高四十九仞，香花供養懸繒幡蓋，終日竟夜音樂聲不斷。佛之威神令諸七寶塔各各有光明，或夜放光明與晝無異，或晝放光明與夜無異，諸護塔善神各各來營護，不令惡人有觸犯者。

菩薩處胎經出經品第三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經出經品第三十八

爾時，佛取滅度已經七日七夜，時大迦葉告五百阿羅漢：「打揵椎集眾，卿五百人盡詣十方諸佛世界，諸有得阿羅漢六通清徹者，盡集此閻浮提詣雙樹間。釋迦文尼佛今以捨壽取般涅槃，耶維已訖起七寶塔，今集眾欲得演出真性法身。汝等速集聽採微妙之言。」爾時五百阿羅漢受大迦葉教，以神足力如人屈伸臂頃，即到十方恒河沙剎土，集諸羅漢得八億四千眾，來集到忍界聽受法言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛取滅度已經七日七夜，時大迦葉告五百阿羅漢：「打揵椎集眾，卿五百人盡詣十方諸佛世界，諸有得阿羅漢六通清徹者，盡集此閻浮提詣雙樹間。釋迦文尼佛今以捨壽取般涅槃，耶維已訖起七寶塔，今集眾欲得演出真性法身。汝等速集聽採微妙之言。」爾時五百阿羅漢受大迦葉教，以神足力如人屈伸臂頃，即到十方恒河沙剎土，集諸羅漢得八億四千眾，來集到忍界聽受法言。

爾時，迦葉見眾已集，語優波離：「卿為維那，唱阿難下。」即受教唱下阿難。「卿是佛侍者，今有大過於我等所，卿自知不也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦葉見眾已集，語優波離：「卿為維那，唱阿難下。」即受教唱下阿難。「卿是佛侍者，今有大過於我等所，卿自知不也？」

阿難白大迦葉言：「不審有何大過於聖眾所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白大迦葉言：「不審有何大過於聖眾所？」

迦葉告阿難言：「云何？阿難！佛所說經，若有得道羅漢六通清徹者，修四神足多修多行，能住壽一劫有餘。卿何故默然而不報佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉告阿難言：「云何？阿難！佛所說經，若有得道羅漢六通清徹者，修四神足多修多行，能住壽一劫有餘。卿何故默然而不報佛？」

時阿那律將阿難出在外，須臾復喚阿難前，還舊事具責阿難。爾時阿難心意荒亂內自念言：「佛滅度未久，恥我乃爾！」即思惟四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺、八道，分別苦本、集、滅、道果，即於眾前成阿羅漢，諸塵垢滅朗然大悟。聖眾稱善諸天歌歎，當於爾時地六反震動，諸天散花作倡伎樂，色身滅度法身出世，利益眾生多所潤及，即使阿難昇七寶高座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿那律將阿難出在外，須臾復喚阿難前，還舊事具責阿難。爾時阿難心意荒亂內自念言：「佛滅度未久，恥我乃爾！」即思惟四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺、八道，分別苦本、集、滅、道果，即於眾前成阿羅漢，諸塵垢滅朗然大悟。聖眾稱善諸天歌歎，當於爾時地六反震動，諸天散花作倡伎樂，色身滅度法身出世，利益眾生多所潤及，即使阿難昇七寶高座。

迦葉告阿難言：「佛所說法一言一字，汝勿使有缺漏。菩薩藏者集著一處，聲聞藏者亦集著一處，戒律藏者亦著一處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉告阿難言：「佛所說法一言一字，汝勿使有缺漏。菩薩藏者集著一處，聲聞藏者亦集著一處，戒律藏者亦著一處。」

爾時，阿難發聲唱言：「我聞如是一時，說佛所居處。」迦葉及一切聖眾，皆墮淚悲泣不能自勝，咄嗟老死如幻如化，昨日見佛今日已稱言滅為聞。最初出經，胎化藏為第一，中陰藏第二，摩訶衍、方等藏第三，戒律藏第四，十住菩薩藏第五，雜藏第六，金剛藏第七，佛藏第八，是為釋迦文佛經法具足矣。二月八日成佛，二月八日轉法輪，二月八日降魔，二月八日般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難發聲唱言：「我聞如是一時，說佛所居處。」迦葉及一切聖眾，皆墮淚悲泣不能自勝，咄嗟老死如幻如化，昨日見佛今日已稱言滅為聞。最初出經，胎化藏為第一，中陰藏第二，摩訶衍、方等藏第三，戒律藏第四，十住菩薩藏第五，雜藏第六，金剛藏第七，佛藏第八，是為釋迦文佛經法具足矣。二月八日成佛，二月八日轉法輪，二月八日降魔，二月八日般涅槃。