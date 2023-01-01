菩薩從兜術天降神母胎說廣普經

菩薩處胎經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經卷第五

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

入六道眾生品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入六道眾生品第十五

爾時，世尊入無量遍觀定意，觀察眾會心懷猶豫，將欲決疑現以真實，即出右脚指蹈此地界，使六趣眾生各各顯行羅列跱立。爾時，世尊告眾會者：「汝等見此六趣眾生不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊入無量遍觀定意，觀察眾會心懷猶豫，將欲決疑現以真實，即出右脚指蹈此地界，使六趣眾生各各顯行羅列跱立。爾時，世尊告眾會者：「汝等見此六趣眾生不乎？」

對曰：「唯然見之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「唯然見之。」

時彼會中有菩薩，名曰自在，得虛空藏無盡法門，神智辯才應對無閡——此賢劫中十六聖子最大者是——遊十方剎施行佛事，即從坐起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「今如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，願欲聞說六趣眾生行業果報。所問微淺願時發遣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼會中有菩薩，名曰自在，得虛空藏無盡法門，神智辯才應對無閡——此賢劫中十六聖子最大者是——遊十方剎施行佛事，即從坐起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「今如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，願欲聞說六趣眾生行業果報。所問微淺願時發遣。」

爾時，世尊於大眾中和顏悅笑。諸佛如來常法，佛不妄笑，笑有因緣：若有眾生生梵天者，爾時佛微笑；有應作轉輪聖王者，佛復微笑；有作獄卒者閻羅王者，時佛亦笑；有受餓鬼身者，佛即時笑；有作畜生王者，佛即亦笑。爾時，世尊面門出五色光，普照三千大千剎土，即還攝光從頂上入，即告自在菩薩：「汝所問者，乃是如來威神所接，亦是十方諸佛所護，能發此問。今當與汝一一分別諸六趣眾生行業因緣。諦聽，諦聽！善思念之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於大眾中和顏悅笑。諸佛如來常法，佛不妄笑，笑有因緣：若有眾生生梵天者，爾時佛微笑；有應作轉輪聖王者，佛復微笑；有作獄卒者閻羅王者，時佛亦笑；有受餓鬼身者，佛即時笑；有作畜生王者，佛即亦笑。爾時，世尊面門出五色光，普照三千大千剎土，即還攝光從頂上入，即告自在菩薩：「汝所問者，乃是如來威神所接，亦是十方諸佛所護，能發此問。今當與汝一一分別諸六趣眾生行業因緣。諦聽，諦聽！善思念之！」

「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，世尊！願樂欲聞。」

佛告自在菩薩：「汝今舉目觀東方梵天、大梵天、清淨梵天乃至色究竟天，此諸天人先修梵行，皆是佛種修諸功德，以貪福報染著五樂，因緣道果皆受天身，計梵天福稱量測度，今當與汝一一說之。滿此三千大千剎土轉輪聖王七寶導從。所謂七寶者，一者、象寶，三十二牙毛色純白，脚躡蓮花身能飛行。二者、馬寶，身紺青色髦鬣朱色，身能飛行所至無礙，知人心念。三者、珠寶，光明徹照遍滿虛空，及四天下皆悉遍照。四者、輪寶，輪有千輻雕文刻鏤視之無厭，此第四無識。五者、玉女寶，女中殊妙性行柔和，端正殊妙世之希有，不長、不短、不白、不黑，身作優鉢羅蓮花香，口作牛頭栴檀香，恭肅謙下知聖王志趣。六者、典藏寶臣，王須寶時，手執神器用以𢍶空瀉則成寶，取止隨王。七者、典兵寶，聖王出遊須四種兵，王告之曰：『吾今欲出巡遊國界，速集兵眾集我殿前勿令影移。』即受王教，迴身東顧，象兵已集行列在東；迴身南眄，馬兵已集行列在南；迴身西顧，車兵已集行列在西；迴身北望，步兵已集行列在北。轉輪聖王隨意所乘，或馬或象，或至弗于提、欝單曰提、拘耶尼提，遊行四方足不蹈地，或百歲、千歲、數千百歲食福自然。計轉輪聖王身滿四天下，不如帝釋身。何以故？帝釋所領七寶宮殿玉女眷屬，坐七寶殿堂天樂自娛，視東忘西視南忘北，快樂不可言。如彼釋身不如第六天王，身有三十相神德自在，隨形變化心念則成，所將兵眾不可稱數，功德福業布施無礙。如六天王等滿四天下，不如一大梵天功德廣大，典領三千大千剎土，諸梵天眾無量無限不可稱數，壽命極長過一賢劫其命乃終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告自在菩薩：「汝今舉目觀東方梵天、大梵天、清淨梵天乃至色究竟天，此諸天人先修梵行，皆是佛種修諸功德，以貪福報染著五樂，因緣道果皆受天身，計梵天福稱量測度，今當與汝一一說之。滿此三千大千剎土轉輪聖王七寶導從。所謂七寶者，一者、象寶，三十二牙毛色純白，脚躡蓮花身能飛行。二者、馬寶，身紺青色髦鬣朱色，身能飛行所至無礙，知人心念。三者、珠寶，光明徹照遍滿虛空，及四天下皆悉遍照。四者、輪寶，輪有千輻雕文刻鏤視之無厭，此第四無識。五者、玉女寶，女中殊妙性行柔和，端正殊妙世之希有，不長、不短、不白、不黑，身作優鉢羅蓮花香，口作牛頭栴檀香，恭肅謙下知聖王志趣。六者、典藏寶臣，王須寶時，手執神器用以𢍶空瀉則成寶，取止隨王。七者、典兵寶，聖王出遊須四種兵，王告之曰：『吾今欲出巡遊國界，速集兵眾集我殿前勿令影移。』即受王教，迴身東顧，象兵已集行列在東；迴身南眄，馬兵已集行列在南；迴身西顧，車兵已集行列在西；迴身北望，步兵已集行列在北。轉輪聖王隨意所乘，或馬或象，或至弗于提、欝單曰提、拘耶尼提，遊行四方足不蹈地，或百歲、千歲、數千百歲食福自然。計轉輪聖王身滿四天下，不如帝釋身。何以故？帝釋所領七寶宮殿玉女眷屬，坐七寶殿堂天樂自娛，視東忘西視南忘北，快樂不可言。如彼釋身不如第六天王，身有三十相神德自在，隨形變化心念則成，所將兵眾不可稱數，功德福業布施無礙。如六天王等滿四天下，不如一大梵天功德廣大，典領三千大千剎土，諸梵天眾無量無限不可稱數，壽命極長過一賢劫其命乃終。」

爾時，世尊告自在菩薩：「汝今舉目南看，是無央數轉輪聖王列住南方。轉輪聖王功德多少如上所說，五戒十善、恭奉賢聖、持仙人戒、八清淨齋，根相連屬為人慈愍無傷害心，受業果報其福難量。故得紹繼轉輪王位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告自在菩薩：「汝今舉目南看，是無央數轉輪聖王列住南方。轉輪聖王功德多少如上所說，五戒十善、恭奉賢聖、持仙人戒、八清淨齋，根相連屬為人慈愍無傷害心，受業果報其福難量。故得紹繼轉輪王位。」

佛告自在菩薩曰：「汝今舉目西看，見師子王列住西面，以常六事跱立不動，毛色純白胸臆方正，皆由先身德行福報，雖受畜身分別善惡，足蹈蓮花塵垢不染，終不殺生食肉飲血。師子一吼飛落走伏，斯亦五戒不犯三過故獲斯報，雖墮畜生轉身成道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告自在菩薩曰：「汝今舉目西看，見師子王列住西面，以常六事跱立不動，毛色純白胸臆方正，皆由先身德行福報，雖受畜身分別善惡，足蹈蓮花塵垢不染，終不殺生食肉飲血。師子一吼飛落走伏，斯亦五戒不犯三過故獲斯報，雖墮畜生轉身成道。」

佛告自在王菩薩：「汝迴目北，顧視餓鬼七寶宮殿，左右眷屬皆食自然甘露法味，雖名在餓鬼，皆緣人中積善擁護，亦有神足到諸佛剎，禮敬諸佛稟受正要，可行知行可住知住，感動隨時不守常法，遊此忍界眾善普會，轉則成道亦復不久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告自在王菩薩：「汝迴目北，顧視餓鬼七寶宮殿，左右眷屬皆食自然甘露法味，雖名在餓鬼，皆緣人中積善擁護，亦有神足到諸佛剎，禮敬諸佛稟受正要，可行知行可住知住，感動隨時不守常法，遊此忍界眾善普會，轉則成道亦復不久。」

佛告自在菩薩：「汝迴目下顧，見閻羅王以五事治化無有阿曲。云何為五？罪人在前即面詰問：『汝在人間知有佛、有法、有比丘僧、有父有母耶？』罪人報曰：『實有。大王！』爾時聖王以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告自在菩薩：「汝迴目下顧，見閻羅王以五事治化無有阿曲。云何為五？罪人在前即面詰問：『汝在人間知有佛、有法、有比丘僧、有父有母耶？』罪人報曰：『實有。大王！』爾時聖王以偈問曰：

「『杻械鐵鎖靽， 鑊湯熱銅柱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『杻械鐵鎖靽， 鑊湯熱銅柱；

洋銅熱鉗叉， 償對今不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洋銅熱鉗叉， 償對今不久。

自造因緣本， 報業無人作； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自造因緣本， 報業無人作；

非父母兄弟， 誰能代受苦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非父母兄弟， 誰能代受苦？

我願出家學， 守戒不妄犯； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我願出家學， 守戒不妄犯；

行正法平等， 猶尚日三煮。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行正法平等， 猶尚日三煮。』

「爾時，閻羅王以五事問，即勅獄卒隨罪輕重付令治之。彼罪人中聞佛法聲，罪滅福生，還復人身修治清淨行，是謂菩薩六趣眾生報應如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，閻羅王以五事問，即勅獄卒隨罪輕重付令治之。彼罪人中聞佛法聲，罪滅福生，還復人身修治清淨行，是謂菩薩六趣眾生報應如是。」

自在菩薩禮佛足已還在本位，時彼會中有八千億眾生，不樂處苦墮六趣道，盡發無上寂滅空無去離生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在菩薩禮佛足已還在本位，時彼會中有八千億眾生，不樂處苦墮六趣道，盡發無上寂滅空無去離生死。

菩薩處胎經轉法輪品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經轉法輪品第十六

爾時，世尊將欲示現諸佛無量遺體報應——令一切會神通菩薩、學無學等，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷四眾圍繞，現生受報轉大法輪，非沙門婆羅門魔若魔天所能轉者——即以神足定力，放諸身節毛孔光明，遠照十方諸佛剎土，一一光明皆有三千大千佛國，一一佛國皆有化佛，一一化佛皆有三千大千眾生之類，一一諸佛與彼諸會者說無盡法藏、無量奇特無與等法、真際甚深，所說法者，初、中、竟善，除婬怒癡，以八解水洗除心垢。爾時，諸佛於池水中化作七寶高臺去池七仞，彼寶臺上敷寶高座，於四角頭皆懸金鈴，眾寶雜廁其間，懸繒幡蓋五色赤黃，快樂不可言。爾時，眾生在座聞法無盡之藏，端坐思惟心不錯亂，皆願欲聞如來祕要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊將欲示現諸佛無量遺體報應——令一切會神通菩薩、學無學等，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷四眾圍繞，現生受報轉大法輪，非沙門婆羅門魔若魔天所能轉者——即以神足定力，放諸身節毛孔光明，遠照十方諸佛剎土，一一光明皆有三千大千佛國，一一佛國皆有化佛，一一化佛皆有三千大千眾生之類，一一諸佛與彼諸會者說無盡法藏、無量奇特無與等法、真際甚深，所說法者，初、中、竟善，除婬怒癡，以八解水洗除心垢。爾時，諸佛於池水中化作七寶高臺去池七仞，彼寶臺上敷寶高座，於四角頭皆懸金鈴，眾寶雜廁其間，懸繒幡蓋五色赤黃，快樂不可言。爾時，眾生在座聞法無盡之藏，端坐思惟心不錯亂，皆願欲聞如來祕要。

爾時，世尊如諸佛常法，復放肉髻光明，上至無數億佛剎土。空界佛剎，佛名寶如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，見釋迦文尼肉髻光明，即告彼土諸會菩薩：「下方有佛，釋迦文尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今在母胎廣說深要無上法藏，引致十方諸神通菩薩，汝等可往禮敬問訊，并持我名問訊釋迦文尼，德化日進遊步康強耶？彼土眾生易受化耶？汝等詣彼攝持威儀，彼土眾生多諸惱害憍慢熾盛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊如諸佛常法，復放肉髻光明，上至無數億佛剎土。空界佛剎，佛名寶如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，見釋迦文尼肉髻光明，即告彼土諸會菩薩：「下方有佛，釋迦文尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今在母胎廣說深要無上法藏，引致十方諸神通菩薩，汝等可往禮敬問訊，并持我名問訊釋迦文尼，德化日進遊步康強耶？彼土眾生易受化耶？汝等詣彼攝持威儀，彼土眾生多諸惱害憍慢熾盛。」

爾時，彼土菩薩齊整法服，五千七萬二億菩薩禮彼佛足，忽然不現來至忍土。釋迦文尼佛復以定意神力，令彼來菩薩不見釋迦文尼，說法道場周障四面，從閻浮提遍三千大千剎土，推求忍土釋迦文尼佛。彼諸菩薩各各自相謂言：「上虛空界我等剎土去此極遠，向所見光將無釋迦文尼佛取般涅槃放斯光耶？我等得無失天眼通耶？何以故？遊至十方遍諸世界不知所在。」各各發心內自思惟：「我等寧可還至本界。」作是念已各各不能至本佛剎，各懷恐懼衣毛皆竪，謂失神足疲厭心生，不能究盡無盡法藏。所以者何？皆是釋迦文尼威神使然。佛悉知彼諸菩薩心，即以神足接諸菩薩在母胎中。爾時諸菩薩等加敬作禮，兼以佛遣問訊，各一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼土菩薩齊整法服，五千七萬二億菩薩禮彼佛足，忽然不現來至忍土。釋迦文尼佛復以定意神力，令彼來菩薩不見釋迦文尼，說法道場周障四面，從閻浮提遍三千大千剎土，推求忍土釋迦文尼佛。彼諸菩薩各各自相謂言：「上虛空界我等剎土去此極遠，向所見光將無釋迦文尼佛取般涅槃放斯光耶？我等得無失天眼通耶？何以故？遊至十方遍諸世界不知所在。」各各發心內自思惟：「我等寧可還至本界。」作是念已各各不能至本佛剎，各懷恐懼衣毛皆竪，謂失神足疲厭心生，不能究盡無盡法藏。所以者何？皆是釋迦文尼威神使然。佛悉知彼諸菩薩心，即以神足接諸菩薩在母胎中。爾時諸菩薩等加敬作禮，兼以佛遣問訊，各一面坐。

爾時，釋迦文尼名怛薩阿竭，復以神足之力放大光明，照東方炎世界，國名奇特，佛名深義如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，現在說法初、中、竟善，見大光明告諸菩薩：「汝等莊嚴詣忍世界釋迦文尼佛所，聽無盡法藏多所饒益。何以故？彼土菩薩皆一生補處，必有奇特難思議法。」諸菩薩等敬承佛教，禮彼佛足忽然不現，來至忍界釋迦文尼佛所，頭面禮足各坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦文尼名怛薩阿竭，復以神足之力放大光明，照東方炎世界，國名奇特，佛名深義如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，現在說法初、中、竟善，見大光明告諸菩薩：「汝等莊嚴詣忍世界釋迦文尼佛所，聽無盡法藏多所饒益。何以故？彼土菩薩皆一生補處，必有奇特難思議法。」諸菩薩等敬承佛教，禮彼佛足忽然不現，來至忍界釋迦文尼佛所，頭面禮足各坐一面。

佛以神德召魔波旬，將有所感動故致魔來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以神德召魔波旬，將有所感動故致魔來。

爾時世尊知眾生集，諸天作樂讚頌如來無量福業。佛告文殊師利：「止諸天樂，吾欲說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知眾生集，諸天作樂讚頌如來無量福業。佛告文殊師利：「止諸天樂，吾欲說法。」

佛告諸來會者：「佛出於世，億千萬劫時時乃有，如優曇鉢花，菩薩摩訶薩漏盡神通根本法者，除想去念是謂有盡；不見漏盡無想法者，是謂無盡。菩薩摩訶薩計身縛著不至彼岸，是謂有盡；能去身想不在彼此，是謂無盡。菩薩摩訶薩縛結已解不住真際，是謂有盡；不見縛結空無我想，是謂無盡。菩薩摩訶薩入出入息觀諸世界了無所有，是謂有盡；分別虛無不見有度無度，國界無若干，是謂無盡。菩薩摩訶薩修行十六殊勝之法，濟度阿僧祇眾生，是謂有盡；十六殊勝自性空寂，不見度不見不度，是謂無盡。菩薩摩訶薩廣修剎土，為眾生執苦不以為勞，是謂有盡；不見眾生剎土清淨不一不一，是謂無盡。菩薩摩訶薩奉戒修法入三脫門，是謂有盡；不見眾生缺戒全戒，是謂無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸來會者：「佛出於世，億千萬劫時時乃有，如優曇鉢花，菩薩摩訶薩漏盡神通根本法者，除想去念是謂有盡；不見漏盡無想法者，是謂無盡。菩薩摩訶薩計身縛著不至彼岸，是謂有盡；能去身想不在彼此，是謂無盡。菩薩摩訶薩縛結已解不住真際，是謂有盡；不見縛結空無我想，是謂無盡。菩薩摩訶薩入出入息觀諸世界了無所有，是謂有盡；分別虛無不見有度無度，國界無若干，是謂無盡。菩薩摩訶薩修行十六殊勝之法，濟度阿僧祇眾生，是謂有盡；十六殊勝自性空寂，不見度不見不度，是謂無盡。菩薩摩訶薩廣修剎土，為眾生執苦不以為勞，是謂有盡；不見眾生剎土清淨不一不一，是謂無盡。菩薩摩訶薩奉戒修法入三脫門，是謂有盡；不見眾生缺戒全戒，是謂無盡。

「菩薩摩訶薩曉了分別句義字義應適無方，是謂有盡；不見句義分別字義，是謂無盡。菩薩摩訶薩分別天道、人道、畜生、餓鬼、地獄，於中拔濟使得解脫，是謂有盡；雖處五濁不染無所染亦無所著，是謂無盡。菩薩摩訶薩除貪貢高無增上慢，亦不自下修清淨行，是謂有盡；法性空寂無自大心，不見慢惰於法有失，不見精勤受道果證，是謂無盡。菩薩摩訶薩莊嚴佛樹演暢無數，音聲清淨普聞十方，破壞貪著使行布施，是謂有盡；不見世界成敗起滅有貪著者，是謂無盡。菩薩摩訶薩以金剛心破三界結，從初發意至不退轉，不見斷滅有礙眾生，是謂有盡；吾我貪著無吾無我，云何我我自無我亦無有我，是謂無盡。菩薩摩訶薩滅種姓名不著俗法，言是我所非我所，是父、是母、是兄、是弟，我姓最勝彼姓不如，我族姓子彼非是族姓子，計名號者，是謂有盡；從初發意乃至成佛，不見有成亦不見佛，假號名字悉皆空寂不見有空，云何為空誰造此空？空自無空云何言空，是謂無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩曉了分別句義字義應適無方，是謂有盡；不見句義分別字義，是謂無盡。菩薩摩訶薩分別天道、人道、畜生、餓鬼、地獄，於中拔濟使得解脫，是謂有盡；雖處五濁不染無所染亦無所著，是謂無盡。菩薩摩訶薩除貪貢高無增上慢，亦不自下修清淨行，是謂有盡；法性空寂無自大心，不見慢惰於法有失，不見精勤受道果證，是謂無盡。菩薩摩訶薩莊嚴佛樹演暢無數，音聲清淨普聞十方，破壞貪著使行布施，是謂有盡；不見世界成敗起滅有貪著者，是謂無盡。菩薩摩訶薩以金剛心破三界結，從初發意至不退轉，不見斷滅有礙眾生，是謂有盡；吾我貪著無吾無我，云何我我自無我亦無有我，是謂無盡。菩薩摩訶薩滅種姓名不著俗法，言是我所非我所，是父、是母、是兄、是弟，我姓最勝彼姓不如，我族姓子彼非是族姓子，計名號者，是謂有盡；從初發意乃至成佛，不見有成亦不見佛，假號名字悉皆空寂不見有空，云何為空誰造此空？空自無空云何言空，是謂無盡。

「菩薩摩訶薩法說、義說、句說、字說，從無明至行乃至生死，無明愛取法因緣不盡，迷惑顛倒無明所繫，從冥入冥能拔濟出，是謂有盡。無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱；縛著繫戀蠲除無所著，無明滅，無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦惱滅。老死憂悲苦惱緣生，生緣有，有緣取，取緣愛，愛緣受，受緣觸，觸緣六入，六入緣名色，名色緣識，識緣行，行緣無明；老死憂悲苦惱滅則生滅，生滅則有滅，有滅則取滅，取滅則愛滅，愛滅則受滅，受滅則觸滅，觸滅則六入滅，六入滅則名色滅，名色滅則識滅，識滅則行滅，行滅則無明滅。解了法性種種滅不滅，亦不見滅亦不見不滅。云何為滅滅無滅？是謂無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩法說、義說、句說、字說，從無明至行乃至生死，無明愛取法因緣不盡，迷惑顛倒無明所繫，從冥入冥能拔濟出，是謂有盡。無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱；縛著繫戀蠲除無所著，無明滅，無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦惱滅。老死憂悲苦惱緣生，生緣有，有緣取，取緣愛，愛緣受，受緣觸，觸緣六入，六入緣名色，名色緣識，識緣行，行緣無明；老死憂悲苦惱滅則生滅，生滅則有滅，有滅則取滅，取滅則愛滅，愛滅則受滅，受滅則觸滅，觸滅則六入滅，六入滅則名色滅，名色滅則識滅，識滅則行滅，行滅則無明滅。解了法性種種滅不滅，亦不見滅亦不見不滅。云何為滅滅無滅？是謂無盡。

「菩薩摩訶薩分別曉了起法盡法，起不知所從來，盡何知所從去，起亦無起盡亦無盡，是謂無盡。曉了起盡悉無處所如空無著，云何無著不見無著？無著無此無著，是謂無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩分別曉了起法盡法，起不知所從來，盡何知所從去，起亦無起盡亦無盡，是謂無盡。曉了起盡悉無處所如空無著，云何無著不見無著？無著無此無著，是謂無盡。

「菩薩摩訶薩欲得總持三昧四無礙慧，晝夜經行舉身輕重，初習法觀去地，初如阿摩勒果，漸如鞞醯勒果，轉如呵梨勒果，去地如指影等，漸漸去地七人影等，此是俗禪凡夫仙學，菩薩於是學而不住，是謂有盡。心通無礙不住五通非不住通，解了諸法法性自然，無明真際皆悉自然亦無自然。云何自然？不見自然無自然，是謂無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩欲得總持三昧四無礙慧，晝夜經行舉身輕重，初習法觀去地，初如阿摩勒果，漸如鞞醯勒果，轉如呵梨勒果，去地如指影等，漸漸去地七人影等，此是俗禪凡夫仙學，菩薩於是學而不住，是謂有盡。心通無礙不住五通非不住通，解了諸法法性自然，無明真際皆悉自然亦無自然。云何自然？不見自然無自然，是謂無盡。

「菩薩摩訶薩以空滅想於色無受，等分眾生不見差降，在閑靖處思惟識念，不見造色不見無造色，一向究竟向涅槃門，是謂有盡。念身非常施戒定意，不畏墮落沒溺生死，雖處生死如鳥飛空不見形影，悉知無所有，是謂為火滅灰聚無有熱氣，求火主質無人、無我、無壽、無命，觀察分別誰所造作，識亦無識，十八界入推尋無本，百八愛著悉無所有，通達往來不見不可見，不可護持不見有持者，云何為持？持無所持，是謂無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩以空滅想於色無受，等分眾生不見差降，在閑靖處思惟識念，不見造色不見無造色，一向究竟向涅槃門，是謂有盡。念身非常施戒定意，不畏墮落沒溺生死，雖處生死如鳥飛空不見形影，悉知無所有，是謂為火滅灰聚無有熱氣，求火主質無人、無我、無壽、無命，觀察分別誰所造作，識亦無識，十八界入推尋無本，百八愛著悉無所有，通達往來不見不可見，不可護持不見有持者，云何為持？持無所持，是謂無盡。」

爾時，座中有菩薩名曰金色，六通清徹深解佛慧，功德無量權變非一，欲問如來無盡之義，即從坐起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「齊何名為無盡義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座中有菩薩名曰金色，六通清徹深解佛慧，功德無量權變非一，欲問如來無盡之義，即從坐起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「齊何名為無盡義耶？」

佛告金色菩薩摩訶薩：「無盡法者，無言無說。云何見問說無盡義？」爾時世尊即與金色菩薩而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金色菩薩摩訶薩：「無盡法者，無言無說。云何見問說無盡義？」爾時世尊即與金色菩薩而說頌曰：

「虛空無色像， 尋生亦無本； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛空無色像， 尋生亦無本；

胎分無有量， 如河注乎海？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胎分無有量， 如河注乎海？

無盡法寶藏， 三世佛父母； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡法寶藏， 三世佛父母；

欲得求盡本， 正可生惑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得求盡本， 正可生惑心。

解了法相空， 塵垢滅無餘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了法相空， 塵垢滅無餘；

成佛金剛身， 莊嚴眾相具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成佛金剛身， 莊嚴眾相具。

分別佛身空， 內外無所著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別佛身空， 內外無所著；

雖演無盡寶， 億萬不說一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖演無盡寶， 億萬不說一。」

爾時如來說無盡寶時，現坐菩薩學無學等，發意趣向無盡法藏；諸天、龍、神、人與非人，皆發無上立不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來說無盡寶時，現坐菩薩學無學等，發意趣向無盡法藏；諸天、龍、神、人與非人，皆發無上立不退轉。

菩薩處胎經五神通品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經五神通品第十七

爾時，座中有菩薩名曰妙勝，具足六度善權方便，所在教化靡不周遍，處處入眾見靡不喜，正觀定意為世福田，若善男子、善女人遭此菩薩摩訶薩，諸惡除盡普發福慶，思惟平等不二法門，恒以如幻、如化、如夢法濟渡群生，修治佛道無有彼我。爾時，妙勝菩薩即從坐起，叉手合掌前白佛言：「善哉，世尊！五神通菩薩云何得知分別其行？修習何法得神通道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座中有菩薩名曰妙勝，具足六度善權方便，所在教化靡不周遍，處處入眾見靡不喜，正觀定意為世福田，若善男子、善女人遭此菩薩摩訶薩，諸惡除盡普發福慶，思惟平等不二法門，恒以如幻、如化、如夢法濟渡群生，修治佛道無有彼我。爾時，妙勝菩薩即從坐起，叉手合掌前白佛言：「善哉，世尊！五神通菩薩云何得知分別其行？修習何法得神通道？」

佛告妙勝：「諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別通慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙勝：「諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別通慧。」

「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，世尊！願樂欲聞。」

佛言：「妙勝！此欲界中善男子、善女人，不須眼通生便徹見一閻浮內眾生之類，麁、細、好、醜、青、黃、赤、白，城郭、屋舍、山巖、樹木。或有善男子、善女人，眼能觀二天下、三天下、四天下，不須眼通生便觀見。或有善男子、善女人，不須眼通、耳通清徹，聞一天下男聲、女聲、馬聲、車聲，所聞聲響即能別知，不修耳通一一曉了。或有善男子、善女人，不習不學自識宿命，吾從某處來生此間，父姓某、母姓某，兄弟、姊妹名姓種族盡能別知。或有善男子、善女人，不修習神通，知他人心行善行惡，斯趣惡道、斯趣善道，此生天上、此生人中，此生餓鬼、此生地獄、此生畜生，此是有緣眾生，此是無緣眾生。或有善男子、善女人身能飛行，周旋往來不修身通，身便能飛無所觸礙，履空如地、履地如虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「妙勝！此欲界中善男子、善女人，不須眼通生便徹見一閻浮內眾生之類，麁、細、好、醜、青、黃、赤、白，城郭、屋舍、山巖、樹木。或有善男子、善女人，眼能觀二天下、三天下、四天下，不須眼通生便觀見。或有善男子、善女人，不須眼通、耳通清徹，聞一天下男聲、女聲、馬聲、車聲，所聞聲響即能別知，不修耳通一一曉了。或有善男子、善女人，不習不學自識宿命，吾從某處來生此間，父姓某、母姓某，兄弟、姊妹名姓種族盡能別知。或有善男子、善女人，不修習神通，知他人心行善行惡，斯趣惡道、斯趣善道，此生天上、此生人中，此生餓鬼、此生地獄、此生畜生，此是有緣眾生，此是無緣眾生。或有善男子、善女人身能飛行，周旋往來不修身通，身便能飛無所觸礙，履空如地、履地如虛。」

佛告妙勝：「此五種人，非實神通退法眾生。或有善男子、善女人修眼聖通，除色斷垢念不移易，究竟道門。何謂道門？三空定是。便能得見一千天下、二千天下、三千大千天下。或有善男子、善女人修耳聖通，寂然入定清淨聞一天下、千天下、二千天下、三千大千天下，男聲、女聲、象聲、馬聲、車乘、鍾鼓之聲，一一分別知聲好惡，此聲生天，知聲生人、知聲生餓鬼、知聲生畜生、知聲生地獄，知聲有緣眾生，知聲無緣眾生，皆悉分別一一曉了。或有善男子、善女人清淨修道，除去識垢內外無瑕，得意聖通自識宿命。一生、二生、三生、四生，乃至無數阿僧祇劫所從來處，父母、兄弟國土清淨，悉能識知。或有善男子、善女人，修六神通解知法性，強記不忘意止覺道，分別三明定意不亂，便能得知他人心念，一生、二生、三生、四生，乃至無數阿僧祇劫所從來處，皆悉知之。父母、兄弟國土清淨，名姓種族皆悉知之。或有善男子、善女人思惟法觀，以心持身以身持心，食知止足，睡眠覺寤意想如空，於婬、怒、癡亦不慇懃，計身無我心法清淨，意識以定便能舉身，一鼓、二鼓乃至七鼓漸漸習定，遊一天下、二天下乃至三千大千剎土，入地如空，山河、石壁無所罣礙。或有善男子、善女人臨當成佛，以智慧力除眾生垢，坐樹王下端坐思惟，自發誓願：『吾不成佛不起于坐。』如我曩昔坐閻浮樹下，三十八日觀樹思惟，發此誓時感動天地六返震動，弊魔波旬將諸兵眾，雨沙礫石雷電震吼，不能令吾動於一毛。何以故？慈潤普遍愍眾生故，得成作佛六通清徹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙勝：「此五種人，非實神通退法眾生。或有善男子、善女人修眼聖通，除色斷垢念不移易，究竟道門。何謂道門？三空定是。便能得見一千天下、二千天下、三千大千天下。或有善男子、善女人修耳聖通，寂然入定清淨聞一天下、千天下、二千天下、三千大千天下，男聲、女聲、象聲、馬聲、車乘、鍾鼓之聲，一一分別知聲好惡，此聲生天，知聲生人、知聲生餓鬼、知聲生畜生、知聲生地獄，知聲有緣眾生，知聲無緣眾生，皆悉分別一一曉了。或有善男子、善女人清淨修道，除去識垢內外無瑕，得意聖通自識宿命。一生、二生、三生、四生，乃至無數阿僧祇劫所從來處，父母、兄弟國土清淨，悉能識知。或有善男子、善女人，修六神通解知法性，強記不忘意止覺道，分別三明定意不亂，便能得知他人心念，一生、二生、三生、四生，乃至無數阿僧祇劫所從來處，皆悉知之。父母、兄弟國土清淨，名姓種族皆悉知之。或有善男子、善女人思惟法觀，以心持身以身持心，食知止足，睡眠覺寤意想如空，於婬、怒、癡亦不慇懃，計身無我心法清淨，意識以定便能舉身，一鼓、二鼓乃至七鼓漸漸習定，遊一天下、二天下乃至三千大千剎土，入地如空，山河、石壁無所罣礙。或有善男子、善女人臨當成佛，以智慧力除眾生垢，坐樹王下端坐思惟，自發誓願：『吾不成佛不起于坐。』如我曩昔坐閻浮樹下，三十八日觀樹思惟，發此誓時感動天地六返震動，弊魔波旬將諸兵眾，雨沙礫石雷電震吼，不能令吾動於一毛。何以故？慈潤普遍愍眾生故，得成作佛六通清徹。」

爾時世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說頌曰：

「凡夫所得通， 猶如諸飛鳥； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡夫所得通， 猶如諸飛鳥；

有近亦有遠， 不離生死道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有近亦有遠， 不離生死道。

佛通無礙法， 真實無垢穢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛通無礙法， 真實無垢穢；

念則到十方， 往反不疲惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念則到十方， 往反不疲惓。

以慈念眾生， 得通無罣礙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以慈念眾生， 得通無罣礙；

仙人五通慧， 轉退不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙人五通慧， 轉退不成就。

我通堅固法， 要入涅槃門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我通堅固法， 要入涅槃門。」

爾時，世尊與妙勝菩薩說此法時，有百七十億眾生，捨俗五通得六通慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與妙勝菩薩說此法時，有百七十億眾生，捨俗五通得六通慧。

菩薩處胎經識住處品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經識住處品第十八

爾時，座中有菩薩名曰普光——大慈大悲神足自在，好樂深奧功德成就，從無央數阿僧祇劫，拯濟眾生拔苦根本得六神通，所經過處佛事不斷——即從坐起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「既聞如來分別六通無所罣閡遍滿十方諸佛世界，假令諸佛正法平等無有差別，今此識法住無所住，六通識法，識是一法為若干？若識是一法，如來金色神足道場得遊諸佛剎土，為識致身，為身致識？若身致識則無六通；若識致身，此名一法無身無識。唯願世尊，報我此義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座中有菩薩名曰普光——大慈大悲神足自在，好樂深奧功德成就，從無央數阿僧祇劫，拯濟眾生拔苦根本得六神通，所經過處佛事不斷——即從坐起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「既聞如來分別六通無所罣閡遍滿十方諸佛世界，假令諸佛正法平等無有差別，今此識法住無所住，六通識法，識是一法為若干？若識是一法，如來金色神足道場得遊諸佛剎土，為識致身，為身致識？若身致識則無六通；若識致身，此名一法無身無識。唯願世尊，報我此義。」

佛告普光菩薩：「汝所問義，為第一義問？為世俗義問？若俗義問，識法若干無有定相。第一義問，則無身無識。何以故？分別識法自性空寂，無來無去亦無染著。汝問金色——此有為法五陰成就，非自然法非第一義——佛色身法，於第一義則為有失。我今為汝說識相法。菩薩行六通，身識共俱，非識先身後，非身先識後。何以故？相法自然，識不離身、身不離識，猶如二牛共一軛，若黑牛前白牛後，則種不成就。若白牛前黑牛後，種亦不成就。非黑牛前白牛後，非白牛前黑牛後，則種成就。神足道果亦復如是，身識共俱無有前、後、中間。如來色身有前、有後、有中間，此世俗法非第一義，於虛寂法無有若干。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普光菩薩：「汝所問義，為第一義問？為世俗義問？若俗義問，識法若干無有定相。第一義問，則無身無識。何以故？分別識法自性空寂，無來無去亦無染著。汝問金色——此有為法五陰成就，非自然法非第一義——佛色身法，於第一義則為有失。我今為汝說識相法。菩薩行六通，身識共俱，非識先身後，非身先識後。何以故？相法自然，識不離身、身不離識，猶如二牛共一軛，若黑牛前白牛後，則種不成就。若白牛前黑牛後，種亦不成就。非黑牛前白牛後，非白牛前黑牛後，則種成就。神足道果亦復如是，身識共俱無有前、後、中間。如來色身有前、有後、有中間，此世俗法非第一義，於虛寂法無有若干。」

爾時世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說頌曰：

「如來金色體， 三世所奉敬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來金色體， 三世所奉敬；

為人作重任， 無上無極尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為人作重任， 無上無極尊。

忉利諸天人， 晝夜散花香； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忉利諸天人， 晝夜散花香；

梵天及營從， 作樂而娛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天及營從， 作樂而娛樂。

於百由旬內， 遍滿虛空界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於百由旬內， 遍滿虛空界；

高聲稱善哉， 佛識不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高聲稱善哉， 佛識不可見。

無內、外、中間， 為世愚惑故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無內、外、中間， 為世愚惑故，

現有六通法。 過去無數佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現有六通法。 過去無數佛，

光相亦如今， 欲求識法本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光相亦如今， 欲求識法本，

寂滅不可見。 菩薩六通道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅不可見。 菩薩六通道，

現盡無有盡， 出息、入息念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現盡無有盡， 出息、入息念，

不著三界有。 觀身內、外淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著三界有。 觀身內、外淨，

金色空無著， 識法亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色空無著， 識法亦如是，

無去、來、現在。 五陰性清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無去、來、現在。 五陰性清淨，

無今身、後身， 一一分別相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無今身、後身， 一一分別相，

永到安隱處。 識相有六事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永到安隱處。 識相有六事，

亦名六障法， 六識所住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名六障法， 六識所住處，

生滅不可盡。 猶如水上泡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生滅不可盡。 猶如水上泡，

一滅已復生； 識法自然空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一滅已復生； 識法自然空，

流馳滿諸方。 我本所造行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流馳滿諸方。 我本所造行，

身識二事俱， 獨步無等侶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身識二事俱， 獨步無等侶，

說法無上道。 諸法識為本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法無上道。 諸法識為本，

所向隨身相， 雖住亦不住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所向隨身相， 雖住亦不住，

教化苦惱者。 眼見前色法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化苦惱者。 眼見前色法，

識在中間障， 非色來入眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識在中間障， 非色來入眼，

亦不眼就色。 分別此彼法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不眼就色。 分別此彼法，

由識知善惡， 識自無識法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由識知善惡， 識自無識法；

耳聲、鼻香別， 六業自生緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳聲、鼻香別， 六業自生緣，

故造善惡行。 聲不來就耳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故造善惡行。 聲不來就耳，

鼻、口、意亦爾， 法法相因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻、口、意亦爾， 法法相因緣，

無著空無法。 賢聖八品道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著空無法。 賢聖八品道，

三十七行觀， 虛空寂然界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十七行觀， 虛空寂然界，

無相無有願。 行有白黑報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相無有願。 行有白黑報，

受對識分別， 欲求識實相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受對識分別， 欲求識實相，

不見有住處。 莊嚴佛剎土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見有住處。 莊嚴佛剎土，

四等無所畏， 解了諸法空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四等無所畏， 解了諸法空，

識滅行亦滅。 菩薩成道果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識滅行亦滅。 菩薩成道果，

無去、來、今法， 識如幻化道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無去、來、今法， 識如幻化道，

不住於彼此， 識滅歸虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住於彼此， 識滅歸虛空，

假號無真實。 初入四空定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假號無真實。 初入四空定，

除想無係著， 竪顯高法幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除想無係著， 竪顯高法幢，

演暢識相法。 前識非後識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演暢識相法。 前識非後識，

亦不離於識， 三界第一尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不離於識， 三界第一尊，

乃能究識性。 如人在山頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃能究識性。 如人在山頂，

通達見四遠， 分別善惡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達見四遠， 分別善惡行。

天眼通第一， 遠見十方界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼通第一， 遠見十方界；

有黠智慧人， 如掌觀明珠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有黠智慧人， 如掌觀明珠。」

爾時，世尊說此頌時，八十四億眾生，欲得遠離六識法相，不樂生死流轉五道，發弘誓心住無識地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此頌時，八十四億眾生，欲得遠離六識法相，不樂生死流轉五道，發弘誓心住無識地。

菩薩處胎經善權品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經善權品第十九

爾時，座中有菩薩名曰舉手，前白佛言：「世尊！願聞菩薩摩訶薩權變無數不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座中有菩薩名曰舉手，前白佛言：「世尊！願聞菩薩摩訶薩權變無數不可稱計。」

佛言：「菩薩摩訶薩常行善權，非此、非彼、非兩中間，隨前適化義說句說思惟義趣，莊嚴佛土六度無極乃至相知滅，方便導引無所罣閡。不自貢高亦無憍慢，容貌端正法服齊整，受前信施非度不捨。光相端嚴言說清淨，為一眾生住壽億劫，留形在後餘方教化，如是分身難可思量。所可遊化無覺知者，在鬼神界現大神力，亦使彼鬼度化眾生，展轉相教不失道教。復次權變作佛形像光相炳然，其有覩見及聞所說法，初、中、竟語安隱快樂，禪定覺道明慧解脫，契經、偈經、記經、授決經，處經、出要經，廣長經、聚經、生經、廣普經、未曾有經、現經、轉經，譬喻經、因緣經，隨所趣向與說深法解空無我，眾生所念各各不同，能令一切入解脫門。譬如眾源陂池，五河駛流各各有名，悉歸于海便無本名。亦如須彌跱立難動，雜色眾鳥往依附止，皆同一色便無本色。菩薩摩訶薩教化眾生淨佛國土，亦復如是。眾生心識所念不同若干思想，能令一切至解脫門想定意滅，便無本念同一解脫，是謂菩薩摩訶薩權變適化不可測量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩常行善權，非此、非彼、非兩中間，隨前適化義說句說思惟義趣，莊嚴佛土六度無極乃至相知滅，方便導引無所罣閡。不自貢高亦無憍慢，容貌端正法服齊整，受前信施非度不捨。光相端嚴言說清淨，為一眾生住壽億劫，留形在後餘方教化，如是分身難可思量。所可遊化無覺知者，在鬼神界現大神力，亦使彼鬼度化眾生，展轉相教不失道教。復次權變作佛形像光相炳然，其有覩見及聞所說法，初、中、竟語安隱快樂，禪定覺道明慧解脫，契經、偈經、記經、授決經，處經、出要經，廣長經、聚經、生經、廣普經、未曾有經、現經、轉經，譬喻經、因緣經，隨所趣向與說深法解空無我，眾生所念各各不同，能令一切入解脫門。譬如眾源陂池，五河駛流各各有名，悉歸于海便無本名。亦如須彌跱立難動，雜色眾鳥往依附止，皆同一色便無本色。菩薩摩訶薩教化眾生淨佛國土，亦復如是。眾生心識所念不同若干思想，能令一切至解脫門想定意滅，便無本念同一解脫，是謂菩薩摩訶薩權變適化不可測量。」

爾時世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說頌曰：

「譬如田農夫， 選擇良美地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如田農夫， 選擇良美地，

下種不失時， 溉灌以時節， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下種不失時， 溉灌以時節，

長養苗成就， 不霜虫蝗災， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長養苗成就， 不霜虫蝗災，

究竟獲果實， 收藏無憂畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟獲果實， 收藏無憂畏。

菩薩真實法， 六度無極田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩真實法， 六度無極田，

消除慳貪心， 溉以甘露水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消除慳貪心， 溉以甘露水，

善權方便道， 明了去就法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善權方便道， 明了去就法，

導引眾生類， 得至不滅處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導引眾生類， 得至不滅處。

生、老、病煩惱， 燒諸心善根； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生、老、病煩惱， 燒諸心善根；

善權方便護， 解了去就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善權方便護， 解了去就法。

夫人欲出家， 禁戒以為首； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人欲出家， 禁戒以為首；

不著飾好法， 行權菩薩道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著飾好法， 行權菩薩道，

畢命不惜身， 不犯如毫釐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢命不惜身， 不犯如毫釐。

身如草土糞， 隨人所爴割， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身如草土糞， 隨人所爴割，

忍如安明山， 堅固不可沮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍如安明山， 堅固不可沮。

護戒方便道， 毀譽無增減； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護戒方便道， 毀譽無增減；

出冥在明處， 菩薩善權道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出冥在明處， 菩薩善權道。

現身在人間， 哀愍一切故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現身在人間， 哀愍一切故；

或現微細形， 出入無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現微細形， 出入無罣礙。

道場諸佛坐， 滅結更不生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道場諸佛坐， 滅結更不生；

其有至道場， 結盡永無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有至道場， 結盡永無餘。

亦如大導師， 將諸商賈等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如大導師， 將諸商賈等，

入海採珍琦， 珊瑚、琥珀珠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入海採珍琦， 珊瑚、琥珀珠，

明月隨意寶， 安隱還本國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明月隨意寶， 安隱還本國。

父母諸兄弟， 眷屬奴婢使， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母諸兄弟， 眷屬奴婢使，

和悅心歡喜， 如定除去想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和悅心歡喜， 如定除去想。

行權菩薩等， 搜求無盡藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行權菩薩等， 搜求無盡藏，

了別珍琦妙， 自用瓔珞身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了別珍琦妙， 自用瓔珞身。

善權導師長， 六度為妻息； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善權導師長， 六度為妻息；

四等心覆蓋， 塵垢不著心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四等心覆蓋， 塵垢不著心。

世多愚惑人， 守慳不布施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世多愚惑人， 守慳不布施；

積財千萬億， 稱言是我有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積財千萬億， 稱言是我有。

臨欲壽終時， 眼見惡鬼神； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨欲壽終時， 眼見惡鬼神；

刀風解其形， 無復出入息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刀風解其形， 無復出入息。

貪識隨諸惡， 受報甚苦辛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪識隨諸惡， 受報甚苦辛；

將至受罪處， 變悔無所及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將至受罪處， 變悔無所及。

佛以權智度， 就彼而說法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以權智度， 就彼而說法；

利根自省罪， 悔心不藏匿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利根自省罪， 悔心不藏匿，

聞法得度脫， 菩薩善權道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法得度脫， 菩薩善權道。

如人生便盲， 不識玄、黃色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人生便盲， 不識玄、黃色，

遭遇聖巧匠， 療治以法藥； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遭遇聖巧匠， 療治以法藥；

昔聞有五色， 青、黃、赤、白、黑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔聞有五色， 青、黃、赤、白、黑，

既得明眼識， 不別青、黃、赤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得明眼識， 不別青、黃、赤。

菩薩善權道， 分別至究竟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善權道， 分別至究竟；

蕩除八難法， 不生亦不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蕩除八難法， 不生亦不滅。」

爾時，世尊說此頌已，有百億居士行善權道，畢竟無為住無住地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此頌已，有百億居士行善權道，畢竟無為住無住地。