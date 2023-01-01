菩薩從兜術天降神母胎說廣普經

菩薩處胎經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經卷第四

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

隨喜品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨喜品第十一

爾時，會中有菩薩名曰頂王，將二萬五千人，從東方安住世界來至佛所，頭面禮足在一面坐，須臾退坐前白佛言：「吾聞如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，無量神變在胎教化，七寶宮殿眾寶成就，諸佛世尊宗奉恭敬。過去諸佛世尊及當來現在，未曾說此難有之法，真際法相不可窮盡。從無數劫積行勤苦，於其中間有生有滅。願樂欲聞如來神德所化多少國土差別？眾行平等入無為道，八解童真清淨梵行，使我等永無猶豫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有菩薩名曰頂王，將二萬五千人，從東方安住世界來至佛所，頭面禮足在一面坐，須臾退坐前白佛言：「吾聞如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，無量神變在胎教化，七寶宮殿眾寶成就，諸佛世尊宗奉恭敬。過去諸佛世尊及當來現在，未曾說此難有之法，真際法相不可窮盡。從無數劫積行勤苦，於其中間有生有滅。願樂欲聞如來神德所化多少國土差別？眾行平等入無為道，八解童真清淨梵行，使我等永無猶豫。」

佛言：「善哉，善哉！頂王大士！汝所問者甚深難量，多所利益濟度愚惑，福不可盡。」爾時世尊，即以三昧禪定之力，舒金體臂下方過二十二億佛剎，抄舉式棄如來七寶神塔，縱廣一萬八千由旬，外郭繞塔七寶欄楯，池水園果皆七寶成，後園浴池金銀梯梐，彼池水中，自然八味甘露，水邊鳧鴈、鴛鴦奇類眾鳥數千百種，鳥聲悲鳴共相娛樂極樂難勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！頂王大士！汝所問者甚深難量，多所利益濟度愚惑，福不可盡。」爾時世尊，即以三昧禪定之力，舒金體臂下方過二十二億佛剎，抄舉式棄如來七寶神塔，縱廣一萬八千由旬，外郭繞塔七寶欄楯，池水園果皆七寶成，後園浴池金銀梯梐，彼池水中，自然八味甘露，水邊鳧鴈、鴛鴦奇類眾鳥數千百種，鳥聲悲鳴共相娛樂極樂難勝。

爾時世尊即與頂王菩薩，而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即與頂王菩薩，而說偈曰：

「過去式棄佛， 神塔七寶成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去式棄佛， 神塔七寶成，

花樹若干色， 金花銀為莖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花樹若干色， 金花銀為莖。

浴池水八味， 充飽餓渴者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浴池水八味， 充飽餓渴者，

供福獲果報， 在胎功德成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供福獲果報， 在胎功德成。

次復佛滅度， 隨式本元尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次復佛滅度， 隨式本元尊，

彼佛七寶塔， 遍滿恒沙剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛七寶塔， 遍滿恒沙剎，

眾寶相雜廁， 快樂亦難勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶相雜廁， 快樂亦難勝。

次佛取滅度， 最尊第一勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次佛取滅度， 最尊第一勝，

亦有七寶塔， 遍滿虛空界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦有七寶塔， 遍滿虛空界。

明眼有識人， 恭奉心恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明眼有識人， 恭奉心恭敬，

除慢不貢高， 不貪著利養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除慢不貢高， 不貪著利養。

七寶池水果， 想斷無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七寶池水果， 想斷無所著，

亦現處胎化， 流布無數劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦現處胎化， 流布無數劫。

次佛般涅槃， 拘那含牟尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次佛般涅槃， 拘那含牟尼，

神德大通達， 所度倍三佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神德大通達， 所度倍三佛，

教化諸弟子， 三乘不斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化諸弟子， 三乘不斷絕。

去此東方剎， 在胎現變化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去此東方剎， 在胎現變化，

勸恤後來者， 將導入閑靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸恤後來者， 將導入閑靜。

次佛迦葉尊， 端坐億百劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次佛迦葉尊， 端坐億百劫，

諸天為眷屬， 寂靜不移動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天為眷屬， 寂靜不移動。

亦有七寶塔， 在金剛佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦有七寶塔， 在金剛佛剎，

救護諸墮落， 不使墮邪道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救護諸墮落， 不使墮邪道。

我今釋迦文， 勇猛獨特出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今釋迦文， 勇猛獨特出，

一向執意志， 不著生死道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一向執意志， 不著生死道。

佛土雖弊惡， 所度不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛土雖弊惡， 所度不可量，

今處母胞胎， 神變自娛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今處母胞胎， 神變自娛樂。

欲界眾生等， 墮落入鑊湯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界眾生等， 墮落入鑊湯，

將導引令出， 如蛾投火焰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將導引令出， 如蛾投火焰。」

爾時，世尊即以神力，變此三千大千世界晃然金色，使令眾會見樂世界。彼諸菩薩皆坐七寶蓮花上，弟子眷屬斯皆金色，所噉飲食禪定解脫，戒律威儀未常違失。「云何頂王菩薩！向所現國剎土佛所遊化，供養承事其福寧多不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即以神力，變此三千大千世界晃然金色，使令眾會見樂世界。彼諸菩薩皆坐七寶蓮花上，弟子眷屬斯皆金色，所噉飲食禪定解脫，戒律威儀未常違失。「云何頂王菩薩！向所現國剎土佛所遊化，供養承事其福寧多不耶？」

頂王菩薩白佛言：「甚多，甚多！世尊！何以故？供養一佛剎其福難量，況爾所佛剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂王菩薩白佛言：「甚多，甚多！世尊！何以故？供養一佛剎其福難量，況爾所佛剎。」

佛言：「若有菩薩過不退轉在一生補處，令在胎中現神變化；敬此菩薩者，其德最勝。何以故？此菩薩者即行佛事不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有菩薩過不退轉在一生補處，令在胎中現神變化；敬此菩薩者，其德最勝。何以故？此菩薩者即行佛事不可思議。」

佛復告頂王菩薩：「吾今與汝說八正道去八顛倒，滿十方恒沙諸佛剎土，滿中七寶塔，不如此供養八正道菩薩，衣被、飲食、床敷、臥具、病瘦醫藥，搗香、雜香、栴檀、末香，繒綵、花蓋便身之具，其福最多。若有菩薩摩訶薩，能於胎、化、濕、卵，分別四意止，一日、二日乃至七日，一月、二月乃至七月，一歲、二歲乃至七歲，一劫、二劫乃至七劫，若有眾生，承事供養前七寶塔，乃至八正道菩薩，不如此人供養四意止菩薩，其福最多。若一生補處菩薩，在母胎中轉無上法輪，包容一切變易無數，神德大士周旋往來無有障礙，還合為一無覺知者；若有眾生供養承事便身之具無所愛惜，如我今日從三阿僧祇劫斷除滅想，今最後身一入胎舍教化，果證神通悉令得解脫，猶如果熟變易不住。佛身空無戒定慧解，而自香熏道德威儀，不失十二頭陀之行，此一分苦是我境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告頂王菩薩：「吾今與汝說八正道去八顛倒，滿十方恒沙諸佛剎土，滿中七寶塔，不如此供養八正道菩薩，衣被、飲食、床敷、臥具、病瘦醫藥，搗香、雜香、栴檀、末香，繒綵、花蓋便身之具，其福最多。若有菩薩摩訶薩，能於胎、化、濕、卵，分別四意止，一日、二日乃至七日，一月、二月乃至七月，一歲、二歲乃至七歲，一劫、二劫乃至七劫，若有眾生，承事供養前七寶塔，乃至八正道菩薩，不如此人供養四意止菩薩，其福最多。若一生補處菩薩，在母胎中轉無上法輪，包容一切變易無數，神德大士周旋往來無有障礙，還合為一無覺知者；若有眾生供養承事便身之具無所愛惜，如我今日從三阿僧祇劫斷除滅想，今最後身一入胎舍教化，果證神通悉令得解脫，猶如果熟變易不住。佛身空無戒定慧解，而自香熏道德威儀，不失十二頭陀之行，此一分苦是我境界。」

爾時頂王菩薩即從如來前，而讚頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時頂王菩薩即從如來前，而讚頌曰：

「識是生死本， 亦為涅槃徑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「識是生死本， 亦為涅槃徑；

中息在胞胎， 遊戲無量界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中息在胞胎， 遊戲無量界。

四生成佛土， 十六神足降； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四生成佛土， 十六神足降；

本無一相道， 誓願各各同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本無一相道， 誓願各各同。

以眾生縛著， 現有優劣人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以眾生縛著， 現有優劣人；

無形不可見， 今乃得觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無形不可見， 今乃得觀察。

過去諸佛身， 遺教無邊際； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去諸佛身， 遺教無邊際；

八道無上法， 一向度群萌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八道無上法， 一向度群萌。

經法舍利形， 神通流布世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經法舍利形， 神通流布世；

今我所將從， 得聞不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我所將從， 得聞不思議。

六佛神寶塔， 寶藏七寶臺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六佛神寶塔， 寶藏七寶臺；

一一深分別， 義味不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一深分別， 義味不可量。

佛本所行道， 如空無所著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛本所行道， 如空無所著；

今處神母胎， 受化非一類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今處神母胎， 受化非一類。

得佛真如性， 亦如實相住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛真如性， 亦如實相住；

除去憍慢心， 今禮空無性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除去憍慢心， 今禮空無性。

一一舍利光， 遍照諸佛剎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一舍利光， 遍照諸佛剎；

受化如恒沙， 是佛神德感。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受化如恒沙， 是佛神德感。

剎土去此遠， 受佛甘露道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎土去此遠， 受佛甘露道；

今欲還本國， 宣揚如來法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今欲還本國， 宣揚如來法。」

爾時，頂王菩薩說此偈讚佛已，右遶三匝禮佛而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，頂王菩薩說此偈讚佛已，右遶三匝禮佛而去。

菩薩處胎經五道尋識品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經五道尋識品第十二

爾時，世尊將欲示現識所趣，向道識、俗識，有為識、無為識，有漏識、無漏識，花識、果識，報識、無報識，天龍識，鬼神、阿修羅、迦留羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人識，上至二十八天識，下至無救獄識。爾時，世尊即於胎中現鉤鎖胎骨，遍滿三千大千世界。佛告阿私陀：「汝能別此骸骨識耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊將欲示現識所趣，向道識、俗識，有為識、無為識，有漏識、無漏識，花識、果識，報識、無報識，天龍識，鬼神、阿修羅、迦留羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人識，上至二十八天識，下至無救獄識。爾時，世尊即於胎中現鉤鎖胎骨，遍滿三千大千世界。佛告阿私陀：「汝能別此骸骨識耶？」

對曰：「不別。何以故？未得通徹行力未至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「不別。何以故？未得通徹行力未至。」

佛告彌勒菩薩：「汝此天中，未得神通耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩：「汝此天中，未得神通耶？」

彌勒白佛言：「有成就者，有不成就者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「有成就者，有不成就者。」

佛告彌勒：「汝觀鈎鎖骸骨，令一切眾生知識所趣，分別決了令無疑滯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「汝觀鈎鎖骸骨，令一切眾生知識所趣，分別決了令無疑滯。」

爾時，彌勒菩薩即從坐起，手執金剛七寶神杖，敲鈎鎖骸骨聽彼骨聲，即白佛言：「此人命終瞋恚結多，識墮龍中。」次復敲骨。「此人前身十跡行具，得生天上。」次復敲骨。「此人前身破戒犯律，生地獄中。」如是敲骨，有漏、無漏、有為、無為，上從二十八天，下至無救地獄，知識所趣善惡果報白黑行報。有一全身舍利無有缺減，爾時彌勒以杖敲之，推尋此識了不知識處。如是三敲，前白佛言：「此人神識了不可知，將非如來入涅槃耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩即從坐起，手執金剛七寶神杖，敲鈎鎖骸骨聽彼骨聲，即白佛言：「此人命終瞋恚結多，識墮龍中。」次復敲骨。「此人前身十跡行具，得生天上。」次復敲骨。「此人前身破戒犯律，生地獄中。」如是敲骨，有漏、無漏、有為、無為，上從二十八天，下至無救地獄，知識所趣善惡果報白黑行報。有一全身舍利無有缺減，爾時彌勒以杖敲之，推尋此識了不知識處。如是三敲，前白佛言：「此人神識了不可知，將非如來入涅槃耶？」

佛告彌勒：「汝紹佛位於當來世，當得作佛成無上道。何以敲舍利，而不知識處耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「汝紹佛位於當來世，當得作佛成無上道。何以敲舍利，而不知識處耶？」

彌勒白佛言：「佛不思議不可限量，非我等境界所能籌量。今有狐疑，唯願世尊，當解說之。五道神識，盡能得知彼善惡所趣，不敢有疑於如來所。今此舍利無有缺減，願說此識令我等知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「佛不思議不可限量，非我等境界所能籌量。今有狐疑，唯願世尊，當解說之。五道神識，盡能得知彼善惡所趣，不敢有疑於如來所。今此舍利無有缺減，願說此識令我等知。」

佛告彌勒：「過去、未來、現在諸佛舍利流布，非汝等境界所能分別。何以故？此舍利即是吾舍利，何能尋究如來神識？今當與汝分別如來上、中、下識，至薩芸然各各不同。初住菩薩未立根德力，雖得神通二住菩薩以天眼觀，知識所趣退不退地，亦復觀見欲界、色界、無色界者，或復觀見生東方無數恒河沙佛剎，供養諸佛奉律無礙，亦復知彼受記劫數，一劫乃至百千億劫。或有菩薩於三住地，觀見舍利知識所趣於餘涅槃無餘涅槃，然復不見四住所行識所趣向。四住菩薩見一、見二、三住識法，然復不見五住舍利識法所趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「過去、未來、現在諸佛舍利流布，非汝等境界所能分別。何以故？此舍利即是吾舍利，何能尋究如來神識？今當與汝分別如來上、中、下識，至薩芸然各各不同。初住菩薩未立根德力，雖得神通二住菩薩以天眼觀，知識所趣退不退地，亦復觀見欲界、色界、無色界者，或復觀見生東方無數恒河沙佛剎，供養諸佛奉律無礙，亦復知彼受記劫數，一劫乃至百千億劫。或有菩薩於三住地，觀見舍利知識所趣於餘涅槃無餘涅槃，然復不見四住所行識所趣向。四住菩薩見一、見二、三住識法，然復不見五住舍利識法所趣。」

佛告彌勒：「五地菩薩分別下品，於六住分或見或不見識法所趣。不退轉菩薩上至一生補處，不見如來上足下足心識所向。次第菩薩見八、七、六，然復不見一生補處舉足下足，況欲敲鈎鎖骸骨欲分別之，此事不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「五地菩薩分別下品，於六住分或見或不見識法所趣。不退轉菩薩上至一生補處，不見如來上足下足心識所向。次第菩薩見八、七、六，然復不見一生補處舉足下足，況欲敲鈎鎖骸骨欲分別之，此事不然。」

佛告彌勒：「汝當知之！十號如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，唯佛知佛神識所念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「汝當知之！十號如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，唯佛知佛神識所念。」

爾時世尊與諸大眾，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊與諸大眾，而說頌曰：

「周旋五道淵， 唐勞其識神； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「周旋五道淵， 唐勞其識神；

耳、鼻、身、心垢， 不能自去離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳、鼻、身、心垢， 不能自去離。

識想結重垢， 剗以智慧刀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識想結重垢， 剗以智慧刀；

慧能照愚冥， 得至無畏場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧能照愚冥， 得至無畏場。

佛識悉遍見， 舍利鈎鎖骨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛識悉遍見， 舍利鈎鎖骨，

正使碎如塵， 微細不可見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使碎如塵， 微細不可見，

如來一一別， 報應善惡法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一一別， 報應善惡法。

佛識甚微妙， 非為非不為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛識甚微妙， 非為非不為，

一說度萬億， 阿僧祇眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一說度萬億， 阿僧祇眾生。

彌勒復成佛， 亦當捨舍利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒復成佛， 亦當捨舍利；

於本所生母， 胎法亦如今。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於本所生母， 胎法亦如今。」

爾時，彌勒菩薩聞佛所說，遶佛七匝頭面禮足，還就本位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩聞佛所說，遶佛七匝頭面禮足，還就本位。

菩薩處胎經諸佛行齊無差別品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經諸佛行齊無差別品第十三

爾時，世尊即復示現奇特像，變一切菩薩盡作佛身，光相具足，皆共異口同音說法，分別無常生生歸盡，其德難量互相敬奉，威儀禮節雖說妙法，無有揖讓屈伸低仰，各坐七寶極妙高座羅縠帳幔。初一說法度于無數純男無女，第二說法純女無男，第三說法純度正見人，第四說法純度邪見人，第五說法男女正等，第六說法邪正亦等。當爾之時法法成就，而無吾我道果成熟。諸佛常法，法說議說，神足第三，八萬四千空行法門，八萬四千無想法門，八萬四千無願法門，一一法門有無量義。猶如黠慧之人，身有千頭，頭有千舌，舌有千義，欲得究盡三法門義，於百千分未獲其一。此是諸佛祕要之藏，皆由前身宿學成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即復示現奇特像，變一切菩薩盡作佛身，光相具足，皆共異口同音說法，分別無常生生歸盡，其德難量互相敬奉，威儀禮節雖說妙法，無有揖讓屈伸低仰，各坐七寶極妙高座羅縠帳幔。初一說法度于無數純男無女，第二說法純女無男，第三說法純度正見人，第四說法純度邪見人，第五說法男女正等，第六說法邪正亦等。當爾之時法法成就，而無吾我道果成熟。諸佛常法，法說議說，神足第三，八萬四千空行法門，八萬四千無想法門，八萬四千無願法門，一一法門有無量義。猶如黠慧之人，身有千頭，頭有千舌，舌有千義，欲得究盡三法門義，於百千分未獲其一。此是諸佛祕要之藏，皆由前身宿學成就。

爾時諸佛異口同音，說偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸佛異口同音，說偈頌曰：

「我等本所願， 今者已果成； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等本所願， 今者已果成；

金體柔軟響， 眾相悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金體柔軟響， 眾相悉具足。

欲求無極慧， 畢竟無有疑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求無極慧， 畢竟無有疑；

善哉三界尊， 最勝無能過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉三界尊， 最勝無能過。

吾昔兜術天， 選擇受生處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾昔兜術天， 選擇受生處；

來降入母胎， 集諸如來等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來降入母胎， 集諸如來等。

外無緣眾生， 謂吾不成道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外無緣眾生， 謂吾不成道；

因胎化眾生， 倍於成佛時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因胎化眾生， 倍於成佛時。

前後所說經， 八十四億象； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前後所說經， 八十四億象；

象力及人力， 荷載不能勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象力及人力， 荷載不能勝。

令我歡喜子， 強記不漏失； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我歡喜子， 強記不漏失；

遺法不成道， 流布胎正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遺法不成道， 流布胎正法。

佛行無差別， 平等無若干； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛行無差別， 平等無若干；

唯佛能知佛， 功德多少義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛能知佛， 功德多少義。

欲得思議佛， 所行奇特事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得思議佛， 所行奇特事；

從劫無數劫， 不能得毫分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從劫無數劫， 不能得毫分。」

爾時，諸佛說此頌已，初一說法純男無女者，即於座上立不退轉，信心不可沮壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸佛說此頌已，初一說法純男無女者，即於座上立不退轉，信心不可沮壞。

爾時釋迦牟尼，還攝威神如前無異，即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼，還攝威神如前無異，即說頌曰：

「八正道果證， 無師自然悟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八正道果證， 無師自然悟；

獨步三界將， 自得涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨步三界將， 自得涅槃道。

本無一相法， 捷疾辯才義； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本無一相法， 捷疾辯才義；

我今已果獲， 無愛無所染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今已果獲， 無愛無所染。

五陰法性本， 不見有善惡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰法性本， 不見有善惡；

神力拔濟苦， 坦然寂滅道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神力拔濟苦， 坦然寂滅道。

汝等諸會者， 所願已成辦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等諸會者， 所願已成辦；

未得今已得， 快哉此利業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未得今已得， 快哉此利業。

因緣縛著礙， 永除無處所； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣縛著礙， 永除無處所；

吾我羅網法， 自然得毀壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾我羅網法， 自然得毀壞。

愚惑不見真， 自墮四色緣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚惑不見真， 自墮四色緣；

未得密諦觀， 分別苦相本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未得密諦觀， 分別苦相本。

如我今成道， 功夫不足言； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我今成道， 功夫不足言；

後佛師子吼， 熾焰惡劍劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後佛師子吼， 熾焰惡劍劫。

陶冶苦眾生， 隨色染其素； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陶冶苦眾生， 隨色染其素；

忍辱受其害， 對至終不報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱受其害， 對至終不報，

執心如虛空， 變易不久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執心如虛空， 變易不久住。

當於爾時世， 五逆苦惱罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於爾時世， 五逆苦惱罪，

難化不可度， 諸佛所不救， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難化不可度， 諸佛所不救，

尋為現緣本， 將示無為處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋為現緣本， 將示無為處，

破彼剛強心， 專一得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破彼剛強心， 專一得解脫。

初說一法教， 無生無起滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初說一法教， 無生無起滅；

皆趣向佛道， 不令有遺落。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆趣向佛道， 不令有遺落。」

爾時，世尊說此頌已，男眾、女眾、正眾、邪眾，皆得盡信得不退轉地。佛復告菩薩摩訶薩：「汝等，欲見如來神力化不思議道，法性純熟無男無女，善權義說受女人身無佛記別，魔釋梵王無真實相。汝等，欲知此四眾者受別成佛乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此頌已，男眾、女眾、正眾、邪眾，皆得盡信得不退轉地。佛復告菩薩摩訶薩：「汝等，欲見如來神力化不思議道，法性純熟無男無女，善權義說受女人身無佛記別，魔釋梵王無真實相。汝等，欲知此四眾者受別成佛乎？」

爾時，有菩薩名曰無盡意，即從坐起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「未曾聞如來說法，此四種人得成佛者，今日乃能開演大義。」即重白佛：「捨身、受身、即身成佛耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有菩薩名曰無盡意，即從坐起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「未曾聞如來說法，此四種人得成佛者，今日乃能開演大義。」即重白佛：「捨身、受身、即身成佛耶？」

佛告無盡意：「諦聽！善思念之！今當與汝一一分別。過去九十一劫有梵天王，名大辯才，分別古今常樂閑居坐天宮內。『今我寧可化此宮女及諸梵天，我得成佛諸天翼從，剃鬚髮著法服，一時成道，不亦快乎？』作是念已，即於天宮詣晝度樹，端坐思惟一意一心，繫念在前無他異想，即得成佛，三十二大人相八十種隨形好。諸天眷屬修行比丘正法，得阿羅漢，皆是利根；彼天女眾有得須陀洹、斯陀含、阿那含，不往還此間，即於彼般涅槃。是謂梵天王不捨身、受身、現身得成佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無盡意：「諦聽！善思念之！今當與汝一一分別。過去九十一劫有梵天王，名大辯才，分別古今常樂閑居坐天宮內。『今我寧可化此宮女及諸梵天，我得成佛諸天翼從，剃鬚髮著法服，一時成道，不亦快乎？』作是念已，即於天宮詣晝度樹，端坐思惟一意一心，繫念在前無他異想，即得成佛，三十二大人相八十種隨形好。諸天眷屬修行比丘正法，得阿羅漢，皆是利根；彼天女眾有得須陀洹、斯陀含、阿那含，不往還此間，即於彼般涅槃。是謂梵天王不捨身、受身、現身得成佛道。」

佛告無盡意菩薩：「過去七十六劫有第六天王，典領三千大千世界，名曰害惡，從六天以下自在無閡。在彼天宮經歷無數久久思惟：『悔本所作謗毀三尊遮截道果，設我受報墜墮三塗不離惡道，我今寧可改心惡行，并此天宮諸天眷屬，共修梵行求無上道，進前成佛，不亦樂乎？』復自思惟：『所典境界無量無限天女娛樂樂豈過是，設我成佛與此國界正等無異。』漸漸懈慢，復更劫數。魔有知識，行登十住說佛功德，出家修道眾相具足，魔心開解改心入定，無若干想利根捷疾。即於天宮三明通達，莊嚴佛土不更受身，便成無上至真等正覺，放大光明普照魔界，莫不眼見見魔成佛。有三億天子心自生念：『謂魔幻化非真實佛。』盡退還宮，十六億天子皆來影附，承事供養如佛無異，尋於坐上皆成四果。是為害惡大天王，不捨身受身而成佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無盡意菩薩：「過去七十六劫有第六天王，典領三千大千世界，名曰害惡，從六天以下自在無閡。在彼天宮經歷無數久久思惟：『悔本所作謗毀三尊遮截道果，設我受報墜墮三塗不離惡道，我今寧可改心惡行，并此天宮諸天眷屬，共修梵行求無上道，進前成佛，不亦樂乎？』復自思惟：『所典境界無量無限天女娛樂樂豈過是，設我成佛與此國界正等無異。』漸漸懈慢，復更劫數。魔有知識，行登十住說佛功德，出家修道眾相具足，魔心開解改心入定，無若干想利根捷疾。即於天宮三明通達，莊嚴佛土不更受身，便成無上至真等正覺，放大光明普照魔界，莫不眼見見魔成佛。有三億天子心自生念：『謂魔幻化非真實佛。』盡退還宮，十六億天子皆來影附，承事供養如佛無異，尋於坐上皆成四果。是為害惡大天王，不捨身受身而成佛道。」

佛復告無盡意菩薩：「過去六十一劫東方有釋天子，修天眼淨心樂禪定，常欲求出家進向佛道。彼諸天法有衰瑞應不久命終，諸天翼從轉轉減少，貪著睡眠身體塵垢，花自萎枯，不樂寶座，所食不甘，即出到後園中沐浴澡洗：『今我天身眼能徹視，何方有佛，當往禮省恭奉供養受佛禁戒，即以此身得成佛道。』作是念已端坐思惟，以天眼視上方有佛，名無量空行，世界名清淨，今現在說法，初中竟善。即以神力如人屈伸臂頃，到彼佛所頭面禮足在一面立。即以此偈讚歎佛德： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告無盡意菩薩：「過去六十一劫東方有釋天子，修天眼淨心樂禪定，常欲求出家進向佛道。彼諸天法有衰瑞應不久命終，諸天翼從轉轉減少，貪著睡眠身體塵垢，花自萎枯，不樂寶座，所食不甘，即出到後園中沐浴澡洗：『今我天身眼能徹視，何方有佛，當往禮省恭奉供養受佛禁戒，即以此身得成佛道。』作是念已端坐思惟，以天眼視上方有佛，名無量空行，世界名清淨，今現在說法，初中竟善。即以神力如人屈伸臂頃，到彼佛所頭面禮足在一面立。即以此偈讚歎佛德：

「『光相照十方， 降伏眾魔怨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『光相照十方， 降伏眾魔怨；

為說道徑路， 斷疑永無惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說道徑路， 斷疑永無惑。

梵行清淨人， 皆蒙最勝行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行清淨人， 皆蒙最勝行；

隨類說真法， 不違本行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨類說真法， 不違本行法。

我為諸天主， 欲修清淨道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為諸天主， 欲修清淨道；

唯佛垂愍念， 得至安隱處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛垂愍念， 得至安隱處。』

「爾時，世尊即告釋曰：『善哉，善哉！發心廣大欲得拔濟眾生之苦，未得者得、未獲者獲、未成者欲令成就，欲令盲者見明、聾者聞聲、僂者得申、無手足者令得手足，汝還本宮坐道樹下，分別眾行聚法散法。』釋聞語已即前禮佛，於彼不見還至天宮。諸天眷屬皆來歸附，功德轉盛，衰耗之相永滅無餘，端坐攝身心意不動，得成無上至真等正覺。所將天女九十三億成四道果證，是謂天帝釋不捨身受身而成佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊即告釋曰：『善哉，善哉！發心廣大欲得拔濟眾生之苦，未得者得、未獲者獲、未成者欲令成就，欲令盲者見明、聾者聞聲、僂者得申、無手足者令得手足，汝還本宮坐道樹下，分別眾行聚法散法。』釋聞語已即前禮佛，於彼不見還至天宮。諸天眷屬皆來歸附，功德轉盛，衰耗之相永滅無餘，端坐攝身心意不動，得成無上至真等正覺。所將天女九十三億成四道果證，是謂天帝釋不捨身受身而成佛道。」

佛告無盡意菩薩：「過去五十四億恒河沙劫，有世界名曰火焰，佛名無欲如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，說法度人善修梵行，四審諦法施惠一切，彼土人民悉受女身，解了無常、苦、空、非身，分別受入無諸煩惱，厭患身苦，齊同一願發大弘誓，著無畏鎧欲度眾生，淨佛國土蠲除穢惡，立志堅固樂不退轉。時有七十萬二千億女，在大曠野非人行處，齊同一行，解空無想無願之法，一日一時三等通達，即成佛道，眾相具足，存亡自在，以小受大以大入小，即於彼日度阿僧祇無量眾生，於無餘涅槃化度眾生，是謂不捨身受身而成佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無盡意菩薩：「過去五十四億恒河沙劫，有世界名曰火焰，佛名無欲如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，說法度人善修梵行，四審諦法施惠一切，彼土人民悉受女身，解了無常、苦、空、非身，分別受入無諸煩惱，厭患身苦，齊同一願發大弘誓，著無畏鎧欲度眾生，淨佛國土蠲除穢惡，立志堅固樂不退轉。時有七十萬二千億女，在大曠野非人行處，齊同一行，解空無想無願之法，一日一時三等通達，即成佛道，眾相具足，存亡自在，以小受大以大入小，即於彼日度阿僧祇無量眾生，於無餘涅槃化度眾生，是謂不捨身受身而成佛道。」

爾時世尊欲重宣此義，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義，而說頌曰：

「法性如大海， 不記有是非； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法性如大海， 不記有是非；

凡夫賢聖人， 平等無高下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫賢聖人， 平等無高下。

唯在心垢滅， 取證如反掌； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯在心垢滅， 取證如反掌；

道成王三界， 闡揚師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道成王三界， 闡揚師子吼。

分別本無法， 無有男女行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別本無法， 無有男女行；

今在五濁世， 現有受身分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今在五濁世， 現有受身分，

斷滅計常者， 障閡經劫數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷滅計常者， 障閡經劫數。」

爾時，世尊說此偈時，八萬四千億眾生立志堅固，皆願成佛不經後身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈時，八萬四千億眾生立志堅固，皆願成佛不經後身。

菩薩處胎經行定不定品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經行定不定品第十四

爾時，座中有菩薩，名曰常笑，六通玄鑒德力自在辯才無畏，盡生死分四無所著所說信用，解諸法空，如化、如夢、如熱時焰，如赤葉在水，愚獸謂肉水盡不獲，如山中響，解了諸法不起不滅，欲斷一切眾生狐疑。即從坐起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「唯然世尊，有少疑滯，若見聽者乃敢宣白。如來大聖神智無礙，前知過去因緣繫縛眾行集聚，後明未來成敗所趣因緣合散，善惡行業發心不同。今聞如來胎化眾生行有差別，有對、無對、有報、無報，有黑白行、無黑白行。復有眾生，從初發意經歷劫數不得成就，或有眾生朝發道心即得成佛。願樂欲聞，唯世尊說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座中有菩薩，名曰常笑，六通玄鑒德力自在辯才無畏，盡生死分四無所著所說信用，解諸法空，如化、如夢、如熱時焰，如赤葉在水，愚獸謂肉水盡不獲，如山中響，解了諸法不起不滅，欲斷一切眾生狐疑。即從坐起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「唯然世尊，有少疑滯，若見聽者乃敢宣白。如來大聖神智無礙，前知過去因緣繫縛眾行集聚，後明未來成敗所趣因緣合散，善惡行業發心不同。今聞如來胎化眾生行有差別，有對、無對、有報、無報，有黑白行、無黑白行。復有眾生，從初發意經歷劫數不得成就，或有眾生朝發道心即得成佛。願樂欲聞，唯世尊說。」

爾時，世尊告常笑菩薩：「汝所問義，皆是如來威神所感，欲成就諸法，不斷前後如來實性。何以故？如來法性不可獲持，亦非羅漢、辟支佛所知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告常笑菩薩：「汝所問義，皆是如來威神所感，欲成就諸法，不斷前後如來實性。何以故？如來法性不可獲持，亦非羅漢、辟支佛所知。」

爾時，世尊即以神力出廣長舌，舌相光明照東方無極阿僧祇佛剎土，使五道眾生見光明者，尋光來至到如來所。爾時，世尊復以眉間出白毫相光明，上照八十四億恒河沙剎土眾生，至如來所。爾時世尊即告常笑菩薩，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即以神力出廣長舌，舌相光明照東方無極阿僧祇佛剎土，使五道眾生見光明者，尋光來至到如來所。爾時，世尊復以眉間出白毫相光明，上照八十四億恒河沙剎土眾生，至如來所。爾時世尊即告常笑菩薩，而說頌曰：

「三十一音響， 業報有清白； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十一音響， 業報有清白；

四十八塵垢， 天行五十五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十八塵垢， 天行五十五，

菩薩七寶髮， 發起眾生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩七寶髮， 發起眾生心。

四種道果樹， 心識定不亂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種道果樹， 心識定不亂；

尠智無福人， 口業獲報多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尠智無福人， 口業獲報多。

於食知止足， 行步威儀法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於食知止足， 行步威儀法；

等心愍一切， 乃稱菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心愍一切， 乃稱菩薩道。

三有五濁世， 顛倒著魔界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有五濁世， 顛倒著魔界；

破壞善業根， 如影不相離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破壞善業根， 如影不相離。

根性有利鈍， 進退念不定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根性有利鈍， 進退念不定；

發願度眾生， 功德充足滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發願度眾生， 功德充足滿。

十力成就身， 世俗有為法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力成就身， 世俗有為法；

思惟難可量， 一滅一復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟難可量， 一滅一復生。

如火焚山林， 心念然熾法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如火焚山林， 心念然熾法；

廣及阿僧祇， 身被僧那鎧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣及阿僧祇， 身被僧那鎧。

勇猛伏難化， 人身諸毛孔； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛伏難化， 人身諸毛孔；

六十有四萬， 慧能辯分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十有四萬， 慧能辯分別。

諸毛行報業， 閻浮提利人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸毛行報業， 閻浮提利人；

受形極醜陋， 孔孔毛毛生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受形極醜陋， 孔孔毛毛生。

踈漏不密緻， 如來金剛身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 踈漏不密緻， 如來金剛身；

孔毛三十七， 密緻不踈漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孔毛三十七， 密緻不踈漏。

不為火所燒， 魔及魔天等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為火所燒， 魔及魔天等，

沙門、婆羅門， 梵天及釋眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門、婆羅門， 梵天及釋眾，

神力、鬼神等， 欲斷佛毛髮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神力、鬼神等， 欲斷佛毛髮，

此事終不能。 虛空為地界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此事終不能。 虛空為地界，

日月可墮落； 欲斷佛毛髮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月可墮落； 欲斷佛毛髮，

此事終不然。 此是俗法業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此事終不然。 此是俗法業，

非是無為相； 受行報業果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是無為相； 受行報業果，

眾相各不同。 佛身金剛體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾相各不同。 佛身金剛體，

外相業報行； 亦是世俗報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外相業報行； 亦是世俗報，

去離無為遠。 佛相真實法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去離無為遠。 佛相真實法，

終不露現外； 欲知佛內相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不露現外； 欲知佛內相，

神足感動是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神足感動是。」

爾時，世尊說此頌已，告常笑菩薩：「緣報緣緣報，至道無礙報，三寶真性報，行趣涅槃報，世俗無著報，一向究竟報，是謂菩薩摩訶薩最第一義；無染無著不可獲持，不著欲界亦不離欲界，過有、當有、現有，非過有、非當有、非現有報，無生無滅，菩薩摩訶薩從百千劫通達不障礙，令等分眾生解空本報，口業成就音響通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此頌已，告常笑菩薩：「緣報緣緣報，至道無礙報，三寶真性報，行趣涅槃報，世俗無著報，一向究竟報，是謂菩薩摩訶薩最第一義；無染無著不可獲持，不著欲界亦不離欲界，過有、當有、現有，非過有、非當有、非現有報，無生無滅，菩薩摩訶薩從百千劫通達不障礙，令等分眾生解空本報，口業成就音響通達。

「或有菩薩摩訶薩一時之頃，能令三千大千剎土即為水界，猶如得禪比丘觀無量水界，水性之虫黿鮀龜鼈無所觸嬈，積劫功勳不敗不朽，是謂菩薩摩訶薩入水界三昧。或有眾生見菩薩入定謂為是水，或持瓦石草木投水入定菩薩，心如虛空，不覺有觸嬈者，是謂菩薩摩訶薩入水界之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有菩薩摩訶薩一時之頃，能令三千大千剎土即為水界，猶如得禪比丘觀無量水界，水性之虫黿鮀龜鼈無所觸嬈，積劫功勳不敗不朽，是謂菩薩摩訶薩入水界三昧。或有眾生見菩薩入定謂為是水，或持瓦石草木投水入定菩薩，心如虛空，不覺有觸嬈者，是謂菩薩摩訶薩入水界之力。

「或有菩薩摩訶薩禪定攝意入火界三昧，令此三千大千剎土烔然為火，愚惑眾生謂為菩薩遭火劫燒，奔馳四方不離火光清淨無熱，是謂菩薩摩訶薩入火光三昧。三昧威神難可測度，亦非羅漢、辟支佛所能尋究。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有菩薩摩訶薩禪定攝意入火界三昧，令此三千大千剎土烔然為火，愚惑眾生謂為菩薩遭火劫燒，奔馳四方不離火光清淨無熱，是謂菩薩摩訶薩入火光三昧。三昧威神難可測度，亦非羅漢、辟支佛所能尋究。

「復有菩薩摩訶薩入五分法身難動定意，亦使三千大千剎土，蜎飛蠕動之類下至蟻虫，以威神接不遭煩惱七日安隱，後壽終時皆生天上。如我今日在在說法處處現化，其有覩見如來神德，諸塵垢盡隨願所生，或生他方諸佛剎土，是為菩薩摩訶薩五分法身定意所感。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩摩訶薩入五分法身難動定意，亦使三千大千剎土，蜎飛蠕動之類下至蟻虫，以威神接不遭煩惱七日安隱，後壽終時皆生天上。如我今日在在說法處處現化，其有覩見如來神德，諸塵垢盡隨願所生，或生他方諸佛剎土，是為菩薩摩訶薩五分法身定意所感。

「復次菩薩摩訶薩入不動師子奮迅三昧，能令三千大千剎土六反震動，其中眾生咸悉歸附，修清淨行，披慚愧衣除去憍慢，引致眾生至八正道，去吾我想七十七心，塵累染垢一時除盡，是謂菩薩摩訶薩奮迅無畏之所感動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩摩訶薩入不動師子奮迅三昧，能令三千大千剎土六反震動，其中眾生咸悉歸附，修清淨行，披慚愧衣除去憍慢，引致眾生至八正道，去吾我想七十七心，塵累染垢一時除盡，是謂菩薩摩訶薩奮迅無畏之所感動。

「復次菩薩摩訶薩入散身定意，分別識聚為從何來去至何所，一一分別空無寂然，前、後、中間無有端緒，是謂菩薩摩訶薩入散身定意之所感動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩摩訶薩入散身定意，分別識聚為從何來去至何所，一一分別空無寂然，前、後、中間無有端緒，是謂菩薩摩訶薩入散身定意之所感動。

「復次菩薩摩訶薩入忍頂三昧，能令此身作無手脚虫遍滿三千大千剎土，眾生見者不能名字，謂為肉聚，其取食者味若甘露，悉能充飽眾生飢渴，是謂菩薩摩訶薩入忍頂三昧之所感動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩摩訶薩入忍頂三昧，能令此身作無手脚虫遍滿三千大千剎土，眾生見者不能名字，謂為肉聚，其取食者味若甘露，悉能充飽眾生飢渴，是謂菩薩摩訶薩入忍頂三昧之所感動。

「或有菩薩摩訶薩以三昧力，令此三千大千剎土山河石壁，化為甘露狀如石蜜，食無厭足，令彼眾生四使重病永除無餘，眾生發願願樂欲生無盡世界，是謂菩薩摩訶薩神力之所感動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有菩薩摩訶薩以三昧力，令此三千大千剎土山河石壁，化為甘露狀如石蜜，食無厭足，令彼眾生四使重病永除無餘，眾生發願願樂欲生無盡世界，是謂菩薩摩訶薩神力之所感動。

「復次菩薩摩訶薩入獨步三昧，使此三千大千世界一切眾生，見菩薩行舉足下足，其遇菩薩見行步者，能制罪人不入地獄、餓鬼、畜生，皆由菩薩身、口、意淨，發願濟度要至究竟終不退還，是謂菩薩摩訶薩無量善福心願所感。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩摩訶薩入獨步三昧，使此三千大千世界一切眾生，見菩薩行舉足下足，其遇菩薩見行步者，能制罪人不入地獄、餓鬼、畜生，皆由菩薩身、口、意淨，發願濟度要至究竟終不退還，是謂菩薩摩訶薩無量善福心願所感。

「復次菩薩摩訶薩以神通定入樂法三昧，令此三千大千世界諸眾生類，皆來歸趣到菩薩所求請出家，修無上梵行發意齊同，剃除鬚髮被著法服，如諸佛常法威儀禁戒教授法，則能一時在明慧地；明慧地者，八住菩薩之所行法，非是二乘所能修習，是謂菩薩摩訶薩神力所感。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩摩訶薩以神通定入樂法三昧，令此三千大千世界諸眾生類，皆來歸趣到菩薩所求請出家，修無上梵行發意齊同，剃除鬚髮被著法服，如諸佛常法威儀禁戒教授法，則能一時在明慧地；明慧地者，八住菩薩之所行法，非是二乘所能修習，是謂菩薩摩訶薩神力所感。

「復次菩薩摩訶薩以佛大慈入無礙定，令此三千大千剎土群萌之類，與作父母、兄弟、朋友、種族、知識，無財與財給施所須，乃至國、財、妻、子、象、馬，金、銀、珍寶、車𤦲、瑪瑙、白珠、琥珀、水精、琉璃、碧石、雜珍，衣被、飲食、床褥、臥具、病瘦醫藥，香花芬熏皆令充足，於中教化各令滿足，發起眾生在樂法之地。云何樂法之地？導引彼眾應須陀洹道，與說真要斷三見法；應斯陀含者，與說七生久久成道；應阿那含者，與說善法無五陰覆蔽；應阿羅漢者，與說涅槃受證無疑；應菩薩道者，與說六度頂忍之法發意進趣；向佛道者，與說究竟淨一切智。修治佛土教化眾生，從一佛國至一佛國，供養禮事諸佛世尊得六神通，眼能徹視耳能徹聽，自識宿命知他人心，身能飛行諸塵垢盡，不復狐疑於佛法眾，是謂菩薩摩訶薩入樂法三昧神力所感。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩摩訶薩以佛大慈入無礙定，令此三千大千剎土群萌之類，與作父母、兄弟、朋友、種族、知識，無財與財給施所須，乃至國、財、妻、子、象、馬，金、銀、珍寶、車𤦲、瑪瑙、白珠、琥珀、水精、琉璃、碧石、雜珍，衣被、飲食、床褥、臥具、病瘦醫藥，香花芬熏皆令充足，於中教化各令滿足，發起眾生在樂法之地。云何樂法之地？導引彼眾應須陀洹道，與說真要斷三見法；應斯陀含者，與說七生久久成道；應阿那含者，與說善法無五陰覆蔽；應阿羅漢者，與說涅槃受證無疑；應菩薩道者，與說六度頂忍之法發意進趣；向佛道者，與說究竟淨一切智。修治佛土教化眾生，從一佛國至一佛國，供養禮事諸佛世尊得六神通，眼能徹視耳能徹聽，自識宿命知他人心，身能飛行諸塵垢盡，不復狐疑於佛法眾，是謂菩薩摩訶薩入樂法三昧神力所感。

「復次菩薩摩訶薩入金剛三昧，能令三千大千剎土，變為七寶賙窮濟乏，求漿與漿求食與食，即便與說慳貪之果。夫人貪著，死入惡道餓鬼、畜生，貧窮裸跣衣不蓋形為人所憎，或為奴婢為人走使，或墮畜生荷負重擔。或時菩薩為說生天不婬之行，婬為穢惡死入惡道，刀山劍樹火車爐炭，鐵𭉨地獄，黑繩地獄，沸屎地獄，氷山碓臼受苦無量。或入蓮花優鉢獄中，風吹火炙骨節分離。菩薩於中與說無常，身非久居琢石見火，雷電過日幻化非一，何為受苦精神腐爛求出無期？如是菩薩為說真要，令受罪人盡得拔苦至無苦地，是謂菩薩摩訶薩以佛大慈三昧定意之所感動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩摩訶薩入金剛三昧，能令三千大千剎土，變為七寶賙窮濟乏，求漿與漿求食與食，即便與說慳貪之果。夫人貪著，死入惡道餓鬼、畜生，貧窮裸跣衣不蓋形為人所憎，或為奴婢為人走使，或墮畜生荷負重擔。或時菩薩為說生天不婬之行，婬為穢惡死入惡道，刀山劍樹火車爐炭，鐵𭉨地獄，黑繩地獄，沸屎地獄，氷山碓臼受苦無量。或入蓮花優鉢獄中，風吹火炙骨節分離。菩薩於中與說無常，身非久居琢石見火，雷電過日幻化非一，何為受苦精神腐爛求出無期？如是菩薩為說真要，令受罪人盡得拔苦至無苦地，是謂菩薩摩訶薩以佛大慈三昧定意之所感動。」

爾時世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說頌曰：

「眾生欲出離， 三界五道閡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生欲出離， 三界五道閡，

精進不懈怠， 安住無為道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進不懈怠， 安住無為道。

如人起屋舍， 非材木得成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人起屋舍， 非材木得成，

要先修治地， 次立牆壁柱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 要先修治地， 次立牆壁柱。

佛道如大空， 不由一行成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛道如大空， 不由一行成，

執志要堅固， 放心無戀慕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執志要堅固， 放心無戀慕。

過佛如恒沙， 來者不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過佛如恒沙， 來者不可盡，

或有次第成， 亦有超越者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有次第成， 亦有超越者。

我今悟未悟， 令至八正道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今悟未悟， 令至八正道，

聞輒不再受， 此法由誰造？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞輒不再受， 此法由誰造？

昔吾捨身想， 劫數不以難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔吾捨身想， 劫數不以難；

無師而自覺， 得為一切導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無師而自覺， 得為一切導。

導師出現世， 非緣不降神； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師出現世， 非緣不降神；

要度未度者， 示現無為城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 要度未度者， 示現無為城。」

爾時世尊說此頌時，五十六億恒河沙眾生妄斷想盡，不復願樂在俗家業，同時發願求無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此頌時，五十六億恒河沙眾生妄斷想盡，不復願樂在俗家業，同時發願求無上道。