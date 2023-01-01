菩薩從兜術天降神母胎說廣普經

菩薩處胎經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經卷第二

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

佛樹品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛樹品第四

爾時，世尊將欲入無餘涅槃界，集諸神通大德菩薩，神足變化說不思議法。「今我寧可化作七寶樹，度此長流永在生死沒溺者，令得解脫。」即入琉璃定無形三昧，東方去此忍界六十四億恒河沙剎，化作七寶樹遍滿其中，諸寶樹上莖、節、柯、枝、葉、果實，各各有七寶宮殿，宮殿有佛，諸佛各說四非常法。後園浴池眾鳥聚集，娛樂其中快樂難勝。其池水中生優鉢蓮華、須乾提花、末乾提花；於彼陸地生瞻蔔花、須曼羅花，牛頭栴檀、搗香、末香，天繒、幡蓋、懸處虛空。爾時，風神王名曰隨意，放大香風吹七寶樹葉，柔軟香熏枝葉相掁，皆出自然八種音響。「善哉！出大光明，如來八種音聲，將欲度未度者。誰現是瑞應，昔我不聞此亦復不現覩見，起滅無常相，將非幻化耶？」爾時樹葉上七寶宮殿中，諸如來、至真、等正覺發大音聲闡揚不思議難有之法，欲說八地中莊嚴諸佛剎。「猶如有人欲覩大海水，去海百由旬不見諸生木，遇見澇水甞之知海尚遠；即自辦入海之具，不見形相念定如空始至海岸，以無畏心自莊嚴身。『善哉！大聖！我所求者今乃獲之。』欣之樂之心無疲惓，即時捨所資生盡入海中，隨本所願皆悉在前。菩薩摩訶薩亦復如是，能斷一住至六住地，盡眾生結使永盡無餘。『今我成佛必然不疑。』是謂菩薩摩訶薩於胎中莊嚴佛樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊將欲入無餘涅槃界，集諸神通大德菩薩，神足變化說不思議法。「今我寧可化作七寶樹，度此長流永在生死沒溺者，令得解脫。」即入琉璃定無形三昧，東方去此忍界六十四億恒河沙剎，化作七寶樹遍滿其中，諸寶樹上莖、節、柯、枝、葉、果實，各各有七寶宮殿，宮殿有佛，諸佛各說四非常法。後園浴池眾鳥聚集，娛樂其中快樂難勝。其池水中生優鉢蓮華、須乾提花、末乾提花；於彼陸地生瞻蔔花、須曼羅花，牛頭栴檀、搗香、末香，天繒、幡蓋、懸處虛空。爾時，風神王名曰隨意，放大香風吹七寶樹葉，柔軟香熏枝葉相掁，皆出自然八種音響。「善哉！出大光明，如來八種音聲，將欲度未度者。誰現是瑞應，昔我不聞此亦復不現覩見，起滅無常相，將非幻化耶？」爾時樹葉上七寶宮殿中，諸如來、至真、等正覺發大音聲闡揚不思議難有之法，欲說八地中莊嚴諸佛剎。「猶如有人欲覩大海水，去海百由旬不見諸生木，遇見澇水甞之知海尚遠；即自辦入海之具，不見形相念定如空始至海岸，以無畏心自莊嚴身。『善哉！大聖！我所求者今乃獲之。』欣之樂之心無疲惓，即時捨所資生盡入海中，隨本所願皆悉在前。菩薩摩訶薩亦復如是，能斷一住至六住地，盡眾生結使永盡無餘。『今我成佛必然不疑。』是謂菩薩摩訶薩於胎中莊嚴佛樹。

「復次，菩薩摩訶薩欲自莊嚴身相，具足三十二大人之相，為真實不？從頂至足，足有千輪，輪有千輻，輻有千相，相有六度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩欲自莊嚴身相，具足三十二大人之相，為真實不？從頂至足，足有千輪，輪有千輻，輻有千相，相有六度無極。

「所成無見頂相者，破憍慢山得成肉髻相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所成無見頂相者，破憍慢山得成肉髻相。

「吾從無數阿僧祇劫得不犯婬欲果報，得陰馬藏相。陰馬藏相者壞彼邪見，放相光明遍滿十方恒河沙剎，一一光明皆有化佛，一一化佛皆坐七寶高座，發大音聲演說六度無極，如諸如來常所說法：苦、集、滅、道，施、戒、忍、精進、禪、般若波羅蜜，善巧方便解了諸法，空空、大空、無量空、內空、外空、最空、行空、相空、報空、滅三災空、三明報空、三慧空、三達空、三等空、三世空、三分法身空、三界寂滅空、過去當來現在空、自相空，是謂菩薩摩訶薩不犯婬報相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾從無數阿僧祇劫得不犯婬欲果報，得陰馬藏相。陰馬藏相者壞彼邪見，放相光明遍滿十方恒河沙剎，一一光明皆有化佛，一一化佛皆坐七寶高座，發大音聲演說六度無極，如諸如來常所說法：苦、集、滅、道，施、戒、忍、精進、禪、般若波羅蜜，善巧方便解了諸法，空空、大空、無量空、內空、外空、最空、行空、相空、報空、滅三災空、三明報空、三慧空、三達空、三等空、三世空、三分法身空、三界寂滅空、過去當來現在空、自相空，是謂菩薩摩訶薩不犯婬報相。

「吾從阿僧祇劫常修口淨，不從彼聞此說，不從此聞彼說，得廣長舌相。遍滿十方阿僧祇恒河沙剎，放舌相光明；一一光明皆有化佛，一一化佛皆坐七寶座上，以清淨音聲演說無量口行，清淨報業真實所作，成辦四事無畏，曉了諸法無來無去，音響清淨，以度生死畏地無所罣礙，分別眾生一一音響，演說無量智慧辯才，度五道淵法法成就，以九解脫而自瓔珞，十力具足，空性無形不可沮壞，其聞法者悉皆信解，是謂菩薩摩訶薩口淨舌相果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾從阿僧祇劫常修口淨，不從彼聞此說，不從此聞彼說，得廣長舌相。遍滿十方阿僧祇恒河沙剎，放舌相光明；一一光明皆有化佛，一一化佛皆坐七寶座上，以清淨音聲演說無量口行，清淨報業真實所作，成辦四事無畏，曉了諸法無來無去，音響清淨，以度生死畏地無所罣礙，分別眾生一一音響，演說無量智慧辯才，度五道淵法法成就，以九解脫而自瓔珞，十力具足，空性無形不可沮壞，其聞法者悉皆信解，是謂菩薩摩訶薩口淨舌相果報。

「吾從無數阿僧祇劫得音響相，遍滿三千大千剎土，柔軟和雅所說不麁，出言成就不從彼受，其聲音者無不悅滿；此音響中亦有無數清淨所說，如諸如來常所說法，十二因緣癡行生死，自觀其身觀他身觀內外身，息長亦知息短亦知，化彼眾生越次取證亦不住證，發聲響相光明，一一光明皆有化佛，一一化佛皆坐七寶高座上，普與眾生說無量法門。心趣解脫空無相願，觀了諸法悉無所有，常以四事慈、悲、喜、捨，四禪、四諦眾智法門，得總持法門、捷疾法門、應聲法門、辯才法門，無量法門常現在前；心常遊戲無量百千三昧，是謂菩薩摩訶薩音響相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾從無數阿僧祇劫得音響相，遍滿三千大千剎土，柔軟和雅所說不麁，出言成就不從彼受，其聲音者無不悅滿；此音響中亦有無數清淨所說，如諸如來常所說法，十二因緣癡行生死，自觀其身觀他身觀內外身，息長亦知息短亦知，化彼眾生越次取證亦不住證，發聲響相光明，一一光明皆有化佛，一一化佛皆坐七寶高座上，普與眾生說無量法門。心趣解脫空無相願，觀了諸法悉無所有，常以四事慈、悲、喜、捨，四禪、四諦眾智法門，得總持法門、捷疾法門、應聲法門、辯才法門，無量法門常現在前；心常遊戲無量百千三昧，是謂菩薩摩訶薩音響相。

「吾從無數阿僧祇劫，恒修心清淨，所念專正所行慚愧，執心一向無他異想悉無塵垢，若有人毀不生憂慼，設當稱譽不以為歡心不移易，所行堅固難動如地，從無數劫承事諸佛，與諸眾生說微妙法，所行不偽一向趣道。有佛、法、僧處輒身往化，講論無量總持法門，所謂論者，施論、戒論、生天之論，欲是不淨、涅槃是樂，引導眾生入定三昧，分別苦諦去離四縛，蠲除集法滅大分結，道除雜糅不起法忍，住不退轉得清淨觀。知彼眾生心之所念，隨類開化得成道果，猶如新成白㲲易染為色，自常攝心不譏彼闕，常樂閑靜不處憒閙，入比丘眾威儀具足，若入禪定係意在明，經行往來心無懈慢，於大眾中能師子吼，分別空性悉無所有，是謂菩薩摩訶薩心清淨門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾從無數阿僧祇劫，恒修心清淨，所念專正所行慚愧，執心一向無他異想悉無塵垢，若有人毀不生憂慼，設當稱譽不以為歡心不移易，所行堅固難動如地，從無數劫承事諸佛，與諸眾生說微妙法，所行不偽一向趣道。有佛、法、僧處輒身往化，講論無量總持法門，所謂論者，施論、戒論、生天之論，欲是不淨、涅槃是樂，引導眾生入定三昧，分別苦諦去離四縛，蠲除集法滅大分結，道除雜糅不起法忍，住不退轉得清淨觀。知彼眾生心之所念，隨類開化得成道果，猶如新成白㲲易染為色，自常攝心不譏彼闕，常樂閑靜不處憒閙，入比丘眾威儀具足，若入禪定係意在明，經行往來心無懈慢，於大眾中能師子吼，分別空性悉無所有，是謂菩薩摩訶薩心清淨門。

「吾從無數阿僧祇劫，修總持法門不可沮壞，聞一得百、聞百得千、聞千得萬，諸佛所說句義、字義，皆悉總持而不忘失，是謂菩薩摩訶薩成就總持法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾從無數阿僧祇劫，修總持法門不可沮壞，聞一得百、聞百得千、聞千得萬，諸佛所說句義、字義，皆悉總持而不忘失，是謂菩薩摩訶薩成就總持法門。

「吾從無數阿僧祇劫，常自修習無常觀行，一切諸法皆歸無常生者有滅，在在處處興隆法樂淨治佛土，所說誠諦自識宿命所經歷處，為說法化心識堅固，神足無畏不可思議，從無數劫積諸苦行，所發誓願不違本行，遊戲諸法自在無礙，是謂菩薩摩訶薩成就總持法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾從無數阿僧祇劫，常自修習無常觀行，一切諸法皆歸無常生者有滅，在在處處興隆法樂淨治佛土，所說誠諦自識宿命所經歷處，為說法化心識堅固，神足無畏不可思議，從無數劫積諸苦行，所發誓願不違本行，遊戲諸法自在無礙，是謂菩薩摩訶薩成就總持法門。

「吾從無數阿僧祇劫修眼神通，遍知十方眾生之類，有應空行不應空行，有定意無定意者，有亂意無亂意者，有金剛志無金剛志者，有思惟定無思惟定者，天道、人道、餓鬼道、畜生道、地獄道，以天眼悉見悉知見。此眾生趣有餘涅槃無餘涅槃者，亦知此眾生於中陰取涅槃，亦悉知之；知此眾生向須陀洹得須陀洹果，向斯陀含得斯陀含果，向阿那含得阿那含果，向阿羅漢得阿羅漢，果，向辟支佛得辟支佛果；亦觀眾生出家苦行不捨本誓，剃除鬚髮身被法服，入師子遊步三昧，在樹王下思惟觀樹，或一日、二日乃至七日；或一歲、二歲乃至七歲；或一劫、二劫乃至七劫；是謂菩薩摩訶薩成就天眼通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾從無數阿僧祇劫修眼神通，遍知十方眾生之類，有應空行不應空行，有定意無定意者，有亂意無亂意者，有金剛志無金剛志者，有思惟定無思惟定者，天道、人道、餓鬼道、畜生道、地獄道，以天眼悉見悉知見。此眾生趣有餘涅槃無餘涅槃者，亦知此眾生於中陰取涅槃，亦悉知之；知此眾生向須陀洹得須陀洹果，向斯陀含得斯陀含果，向阿那含得阿那含果，向阿羅漢得阿羅漢，果，向辟支佛得辟支佛果；亦觀眾生出家苦行不捨本誓，剃除鬚髮身被法服，入師子遊步三昧，在樹王下思惟觀樹，或一日、二日乃至七日；或一歲、二歲乃至七歲；或一劫、二劫乃至七劫；是謂菩薩摩訶薩成就天眼通。

「吾從無數阿僧祇劫修耳神通，遍聞十方眾生行報，黑有黑果報，白有白果報，不黑不白果報，有漏有漏果報，無漏無漏果報；聞彼眾生清淨音響，不男聲不女聲，不男不女柔軟聲，不長不短聲，不非人聲，梵聲清淨聲，伽羅毘羅柔和聲，不麁聲不細聲；復以天耳聞彼眾生除垢斷縛，不住有為相，不住無為相，不住過去、當來、現在相，住亦不住，不住亦不不住，吾我不住，不住亦不不住，成佛不成佛者，成道不成道者，生天不生天者，生人不生人者，生餓鬼不生餓鬼者，生地獄不生地獄者，生畜生不生畜生者，分別五道以天耳聽，悉聞知之；是謂菩薩摩訶薩成就天耳通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾從無數阿僧祇劫修耳神通，遍聞十方眾生行報，黑有黑果報，白有白果報，不黑不白果報，有漏有漏果報，無漏無漏果報；聞彼眾生清淨音響，不男聲不女聲，不男不女柔軟聲，不長不短聲，不非人聲，梵聲清淨聲，伽羅毘羅柔和聲，不麁聲不細聲；復以天耳聞彼眾生除垢斷縛，不住有為相，不住無為相，不住過去、當來、現在相，住亦不住，不住亦不不住，吾我不住，不住亦不不住，成佛不成佛者，成道不成道者，生天不生天者，生人不生人者，生餓鬼不生餓鬼者，生地獄不生地獄者，生畜生不生畜生者，分別五道以天耳聽，悉聞知之；是謂菩薩摩訶薩成就天耳通。

「吾從無數阿僧祇劫修鼻神通，遍嗅十方無量眾生，悉知分別善香、惡香，麁香、細香，火香、水香，俗香、道香，乃至菩薩坐樹王下香；戒香、定香、慧香、解脫香、解脫知見香，教授眾生大慈無邊香，悲愍眾生香，喜悅和顏香，放捨周遍香，神足無畏香，覺力根本香，破慢貢高香，自然普熏香，莊嚴佛道香，趣三解脫門香，相相殊勝香，明行果報香，分別微塵香，光明遠照香，集眾和合香，五聚清淨香，持入不起香，止滅眾垢香，觀滅眾垢香，聞戒布施香，慚愧無慢香，仙人法勝香，說法無礙香，舍利流布香，封印佛藏香，七寶無盡香。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾從無數阿僧祇劫修鼻神通，遍嗅十方無量眾生，悉知分別善香、惡香，麁香、細香，火香、水香，俗香、道香，乃至菩薩坐樹王下香；戒香、定香、慧香、解脫香、解脫知見香，教授眾生大慈無邊香，悲愍眾生香，喜悅和顏香，放捨周遍香，神足無畏香，覺力根本香，破慢貢高香，自然普熏香，莊嚴佛道香，趣三解脫門香，相相殊勝香，明行果報香，分別微塵香，光明遠照香，集眾和合香，五聚清淨香，持入不起香，止滅眾垢香，觀滅眾垢香，聞戒布施香，慚愧無慢香，仙人法勝香，說法無礙香，舍利流布香，封印佛藏香，七寶無盡香。」

爾時，世尊便說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊便說頌曰：

「摩伽山所出， 花香及栴檀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩伽山所出， 花香及栴檀，

三界所有香， 不如戒香勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界所有香， 不如戒香勝。

戒香滅眾垢， 往來入無間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒香滅眾垢， 往來入無間；

菩薩不退轉， 涅槃香第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩不退轉， 涅槃香第一。

譬如善射人， 仰射於虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如善射人， 仰射於虛空；

箭勢不盡空， 尋復墮于地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箭勢不盡空， 尋復墮于地；

德香遠無際， 終不有轉還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德香遠無際， 終不有轉還。

今說佛身香， 戒、定、慧解度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今說佛身香， 戒、定、慧解度，

於億百千劫， 不能盡佛香； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於億百千劫， 不能盡佛香；

若於千萬劫， 佛讚佛功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於千萬劫， 佛讚佛功德，

大聖不能盡， 佛身戒德香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖不能盡， 佛身戒德香。

諸佛威儀法， 授前補處別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛威儀法， 授前補處別，

口中五色香， 上至忉利天； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口中五色香， 上至忉利天；

還來至佛所， 遶佛身七匝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還來至佛所， 遶佛身七匝。

諸天散花香， 稱歎未曾有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天散花香， 稱歎未曾有；

定香遠流布， 濟度阿僧祇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定香遠流布， 濟度阿僧祇。」

爾時，世尊說此偈已，於彼會中十二那由他眾生，心識開悟皆悉發意，願樂欲生香積佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，於彼會中十二那由他眾生，心識開悟皆悉發意，願樂欲生香積佛剎。

「是謂菩薩摩訶薩成就鼻通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是謂菩薩摩訶薩成就鼻通。

「吾從無數阿僧祇劫修口神通，言教往來終不中滯，有所言說言則有光，脣脣有光、齒齒有光、舌舌有光，如來於大眾中說甚深法，所有法者，一名、阿，阿者無，有千萬義，無有千萬義中，取一無義度無量眾生。二名、羅，羅者除垢，除垢有千萬義，千萬義中取一除垢義，除無量眾生垢。三名、波遮，波遮名果熟，果熟有千萬義，千萬義中取一果熟義，使無量眾生皆悉果熟。四名、那，那者非常義，非常義有千萬義，千萬義中取一非常義，使無量眾生悉解非常義。五名、茶，茶者盡無，名盡無名，言有無有、言無亦無無，無盡義有千萬義，千萬義中取一無盡義，使無量眾生得解於盡，是為茶盡義。十方無量恒河沙諸佛，受食威儀，從閻浮提上至十八天，皆見如來食。從一住至四住菩薩，見如來身琉璃咽喉，不退轉菩薩乃至九地，見健疾天子接如來食，乃至他方施行佛事，是為如來神口果報。如來現食味，次第味味不動味，不哊咽不㗘㗱，世尊舉飯向口時，心念十方諸五道眾生等同此味，即如念皆悉飽滿，猶如比丘得九次第禪心軟美飽，是謂菩薩摩訶薩口通清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾從無數阿僧祇劫修口神通，言教往來終不中滯，有所言說言則有光，脣脣有光、齒齒有光、舌舌有光，如來於大眾中說甚深法，所有法者，一名、阿，阿者無，有千萬義，無有千萬義中，取一無義度無量眾生。二名、羅，羅者除垢，除垢有千萬義，千萬義中取一除垢義，除無量眾生垢。三名、波遮，波遮名果熟，果熟有千萬義，千萬義中取一果熟義，使無量眾生皆悉果熟。四名、那，那者非常義，非常義有千萬義，千萬義中取一非常義，使無量眾生悉解非常義。五名、茶，茶者盡無，名盡無名，言有無有、言無亦無無，無盡義有千萬義，千萬義中取一無盡義，使無量眾生得解於盡，是為茶盡義。十方無量恒河沙諸佛，受食威儀，從閻浮提上至十八天，皆見如來食。從一住至四住菩薩，見如來身琉璃咽喉，不退轉菩薩乃至九地，見健疾天子接如來食，乃至他方施行佛事，是為如來神口果報。如來現食味，次第味味不動味，不哊咽不㗘㗱，世尊舉飯向口時，心念十方諸五道眾生等同此味，即如念皆悉飽滿，猶如比丘得九次第禪心軟美飽，是謂菩薩摩訶薩口通清淨。

「吾昔無數阿僧祇劫修身神通，分別身中淨不淨想、不淨淨想，三十六物污露不真，髮、毛、爪、齒、骨、血、涕、淚，反復思惟；以己身法觀眾生身亦復如是。自化其身膖脹臭爛膿血流出；或復現身白骨灰色、青瘀色、燋黑色、與地同色，無量眾生見此身者，皆生苦、空、無常、無我想。復與眾生說身業報法，此身非身何者是身？一一分別從頭至足悉無所有，以無有身則無有識。眾生聞此，自思惟身穢惡不淨，猶如光音清淨天下觀閻浮提臭穢，惡氣上熏七千萬里，是以菩薩不生光音天。身通菩薩入金剛三昧碎身如塵，一一塵皆作化佛，濟渡無量阿僧祇眾生之類；現身色相，身上出火身下出水，身下出火身上出水，東踊西沒西踊東沒；現如來十八神變。眾生之類見如來變尋時覺悟，眾結永盡入無為道。微塵化佛現身教化，濟渡無量阿僧祇眾生，是為如來身密教化而不說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾昔無數阿僧祇劫修身神通，分別身中淨不淨想、不淨淨想，三十六物污露不真，髮、毛、爪、齒、骨、血、涕、淚，反復思惟；以己身法觀眾生身亦復如是。自化其身膖脹臭爛膿血流出；或復現身白骨灰色、青瘀色、燋黑色、與地同色，無量眾生見此身者，皆生苦、空、無常、無我想。復與眾生說身業報法，此身非身何者是身？一一分別從頭至足悉無所有，以無有身則無有識。眾生聞此，自思惟身穢惡不淨，猶如光音清淨天下觀閻浮提臭穢，惡氣上熏七千萬里，是以菩薩不生光音天。身通菩薩入金剛三昧碎身如塵，一一塵皆作化佛，濟渡無量阿僧祇眾生之類；現身色相，身上出火身下出水，身下出火身上出水，東踊西沒西踊東沒；現如來十八神變。眾生之類見如來變尋時覺悟，眾結永盡入無為道。微塵化佛現身教化，濟渡無量阿僧祇眾生，是為如來身密教化而不說法。

「吾從無數阿僧祇劫修習意識，成菩薩神通，攝意入定遊至無量諸佛剎土，猶如力人屈伸臂頃還來故處，意識菩薩亦入化生、胎生、濕生、卵生，現不思議神變教化，即於彼處成無為道。意識菩薩於諸通中最上最勝，非辟支佛、阿羅漢所能思議。何以故？非彼境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾從無數阿僧祇劫修習意識，成菩薩神通，攝意入定遊至無量諸佛剎土，猶如力人屈伸臂頃還來故處，意識菩薩亦入化生、胎生、濕生、卵生，現不思議神變教化，即於彼處成無為道。意識菩薩於諸通中最上最勝，非辟支佛、阿羅漢所能思議。何以故？非彼境界。」

菩薩處胎經三世等品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經三世等品第五

爾時，坐中有菩薩名曰喜見——辯才無礙登躡十住，如來所行悉能總持——即從座起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「善哉！世尊！今聞此法至未曾有，過去無數恒沙如來，有入涅槃不入涅槃。若入涅槃，欲界眾生云何得度？若如來不入涅槃，彼諸如來住何佛界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，坐中有菩薩名曰喜見——辯才無礙登躡十住，如來所行悉能總持——即從座起偏露右臂右膝著地，叉手合掌前白佛言：「善哉！世尊！今聞此法至未曾有，過去無數恒沙如來，有入涅槃不入涅槃。若入涅槃，欲界眾生云何得度？若如來不入涅槃，彼諸如來住何佛界？」

佛告喜見菩薩：「善哉，善哉！乃能於如來前作師子吼。諦聽，諦聽！善思念之！吾今與汝一一分別說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜見菩薩：「善哉，善哉！乃能於如來前作師子吼。諦聽，諦聽！善思念之！吾今與汝一一分別說之。」

喜見對曰：「如是，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜見對曰：「如是，世尊！願樂欲聞。」

佛言：「過去恒河沙諸佛世尊，名字假號不可勝記，亦如眾生生生不滅，無邊無際亦無端緒，諸佛要集心如空界，涅槃者即眾生是也。是故如來不入涅槃。何以故？為眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「過去恒河沙諸佛世尊，名字假號不可勝記，亦如眾生生生不滅，無邊無際亦無端緒，諸佛要集心如空界，涅槃者即眾生是也。是故如來不入涅槃。何以故？為眾生故。」

喜見菩薩白佛言：「過去多薩阿竭、阿羅呵、三耶三佛所度眾生，有滅度無滅度耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜見菩薩白佛言：「過去多薩阿竭、阿羅呵、三耶三佛所度眾生，有滅度無滅度耶？」

佛告喜見菩薩：「云何？喜見！汝從無數阿僧祇劫，承事諸佛禮事、供養、香花、幡蓋，頗見如來取般涅槃不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜見菩薩：「云何？喜見！汝從無數阿僧祇劫，承事諸佛禮事、供養、香花、幡蓋，頗見如來取般涅槃不？」

對曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「不也。」

「云何？喜見！我號釋迦文多薩阿竭、阿羅呵、三耶三佛陀，今處母胎，為涅槃為非涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何？喜見！我號釋迦文多薩阿竭、阿羅呵、三耶三佛陀，今處母胎，為涅槃為非涅槃？」

對曰：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「不也。世尊！」

「云何？喜見！菩薩眾生受別當成無上正真道，是真實道非真實道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何？喜見！菩薩眾生受別當成無上正真道，是真實道非真實道？」

對曰：「是道非真實道若真實道。何以故？有佛有說法見化眾生，以是故，是道非真實道。緣緣眾生是道，緣緣盡眾生是真實道。過去緣緣盡眾生，於現在非真實道。現在緣緣盡眾生，於過去非真實道。過去、現在緣緣盡眾生，於未來非真實道。未來緣緣盡眾生，於過去、現在非真實道。何以故？是道非真實道，過去緣緣盡眾生，現在緣緣盡眾生，未來緣緣盡眾生，是真實道。菩薩摩訶薩知而見之，不處不入。何以故？猶如九行不盡。所謂九行者，上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下。上上緣盡，上中緣不盡，非真實道。上中緣盡，上下緣不盡，非真實道。上下緣盡，中上緣不盡，非真實道。中上緣盡，中中緣不盡，非真實道。中中緣盡，中下緣不盡，非真實道。中下緣盡，下上緣不盡，非真實道。下上緣盡，下中緣不盡，非真實道。下中緣盡，下下緣不盡，非真實道。下下緣盡，是真實道。菩薩摩訶薩於真實性，不取不捨，不住不不住，過去、當來、現在等，道等涅槃等，一等無有二。法性等、自然相等、眾生等、垢等、五陰等、緣等、癡行等，道行清淨不一不二。欲行緣盡，非色行緣盡；色行緣盡，非無色行緣盡；無色行緣盡，色行緣盡，欲界行緣盡，是謂菩薩等非一非二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「是道非真實道若真實道。何以故？有佛有說法見化眾生，以是故，是道非真實道。緣緣眾生是道，緣緣盡眾生是真實道。過去緣緣盡眾生，於現在非真實道。現在緣緣盡眾生，於過去非真實道。過去、現在緣緣盡眾生，於未來非真實道。未來緣緣盡眾生，於過去、現在非真實道。何以故？是道非真實道，過去緣緣盡眾生，現在緣緣盡眾生，未來緣緣盡眾生，是真實道。菩薩摩訶薩知而見之，不處不入。何以故？猶如九行不盡。所謂九行者，上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下。上上緣盡，上中緣不盡，非真實道。上中緣盡，上下緣不盡，非真實道。上下緣盡，中上緣不盡，非真實道。中上緣盡，中中緣不盡，非真實道。中中緣盡，中下緣不盡，非真實道。中下緣盡，下上緣不盡，非真實道。下上緣盡，下中緣不盡，非真實道。下中緣盡，下下緣不盡，非真實道。下下緣盡，是真實道。菩薩摩訶薩於真實性，不取不捨，不住不不住，過去、當來、現在等，道等涅槃等，一等無有二。法性等、自然相等、眾生等、垢等、五陰等、緣等、癡行等，道行清淨不一不二。欲行緣盡，非色行緣盡；色行緣盡，非無色行緣盡；無色行緣盡，色行緣盡，欲界行緣盡，是謂菩薩等非一非二。」

爾時，佛告喜見菩薩曰：「汝欲知過去諸佛滅不滅剎土不耶？」爾時，世尊即以神力入無畏空界三昧，使一切眾盡見釋迦文身寂然無言身相具足。「菩薩當知我過去身，其數不可稱不可量。」即以神足入濕生界，眾相具足，與無數阿僧祇為濕識眾生說法，令彼濕識隨意所願各得解脫。復以神足入化生眾生，現身色相，與無央數阿僧祇眾生說法，令彼化識隨意所願各得解脫。爾時世尊即以神足入卵識眾生，現身色相，與無央數阿僧祇眾生說法，令彼眾生隨意所願各得解脫。爾時世尊復以神足現當來世界，人四生中現身色相，與無央數阿僧祇眾生說法，令彼四生眾生隨意所願各得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告喜見菩薩曰：「汝欲知過去諸佛滅不滅剎土不耶？」爾時，世尊即以神力入無畏空界三昧，使一切眾盡見釋迦文身寂然無言身相具足。「菩薩當知我過去身，其數不可稱不可量。」即以神足入濕生界，眾相具足，與無數阿僧祇為濕識眾生說法，令彼濕識隨意所願各得解脫。復以神足入化生眾生，現身色相，與無央數阿僧祇眾生說法，令彼化識隨意所願各得解脫。爾時世尊即以神足入卵識眾生，現身色相，與無央數阿僧祇眾生說法，令彼眾生隨意所願各得解脫。爾時世尊復以神足現當來世界，人四生中現身色相，與無央數阿僧祇眾生說法，令彼四生眾生隨意所願各得解脫。

「如我今日在母胎中，與諸十方神通菩薩，說不退轉難有之法，亦以神通入天四生，入地獄四生、餓鬼四生、畜生四生，於四生中胎、化二生盡漏疾，濕生、卵生盡漏遲；化生、胎生是利根人，濕生、卵生是鈍根人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如我今日在母胎中，與諸十方神通菩薩，說不退轉難有之法，亦以神通入天四生，入地獄四生、餓鬼四生、畜生四生，於四生中胎、化二生盡漏疾，濕生、卵生盡漏遲；化生、胎生是利根人，濕生、卵生是鈍根人。」

爾時世尊復以神足現寂寞世界，使彼大眾皆悉知見，亦無言教苦、集、滅、道之名。何以故？彼土眾生皆是胎化利根人。佛復以神足現下方照光世界，視彼眾生稟受讀誦，經歷劫數乃成道果，知此眾生濕生、卵生是鈍根人。佛復以神足現不死剎土，使彼大眾知彼眾生不聞死名，知此眾生大慈誓願利根中勝根。佛復以神足現中夭剎土，使彼大眾皆悉知見，見彼眾生有中夭者，由彼眾生自造苦本，本壽極長今壽轉短。彼世界王名曰除憂，剝死人皮以用作鼓，百歲一打使彼眾生皆知死名，壽命轉減至于百歲，時有出者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復以神足現寂寞世界，使彼大眾皆悉知見，亦無言教苦、集、滅、道之名。何以故？彼土眾生皆是胎化利根人。佛復以神足現下方照光世界，視彼眾生稟受讀誦，經歷劫數乃成道果，知此眾生濕生、卵生是鈍根人。佛復以神足現不死剎土，使彼大眾知彼眾生不聞死名，知此眾生大慈誓願利根中勝根。佛復以神足現中夭剎土，使彼大眾皆悉知見，見彼眾生有中夭者，由彼眾生自造苦本，本壽極長今壽轉短。彼世界王名曰除憂，剝死人皮以用作鼓，百歲一打使彼眾生皆知死名，壽命轉減至于百歲，時有出者。

「吾今捨壽八十有四，出五濁世，胎生、化生是我利根分。汝等當知！命不久存，非佛神力所能留住，此身如泡勢不久立，是身如霧常亂人想，是身如夢增益瞋恚，是身如幻誑惑世人，是身如響求對無形。是身如影眼見不獲，如是我身於此滅盡更不復生。何者不生？不於此閻浮提生。復於十方三十二垓佛剎，遍滿彼剎施行佛事，此非過去者，以是之故緣緣盡，緣緣不盡無有涅槃者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾今捨壽八十有四，出五濁世，胎生、化生是我利根分。汝等當知！命不久存，非佛神力所能留住，此身如泡勢不久立，是身如霧常亂人想，是身如夢增益瞋恚，是身如幻誑惑世人，是身如響求對無形。是身如影眼見不獲，如是我身於此滅盡更不復生。何者不生？不於此閻浮提生。復於十方三十二垓佛剎，遍滿彼剎施行佛事，此非過去者，以是之故緣緣盡，緣緣不盡無有涅槃者。」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩即從坐起，整衣服偏露右臂，右膝著地前白佛言：「甚奇，世尊！世界若干眾生不同，善惡行報各各別異，如來說法空無寂寞，不可思議入何三昧？威神感動如是難測。有識眾生咸可易化，山河石壁生樹草木，皆變人形，為有識眾生無識眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩即從坐起，整衣服偏露右臂，右膝著地前白佛言：「甚奇，世尊！世界若干眾生不同，善惡行報各各別異，如來說法空無寂寞，不可思議入何三昧？威神感動如是難測。有識眾生咸可易化，山河石壁生樹草木，皆變人形，為有識眾生無識眾生？」

佛告彌勒：「汝昔與我共越山海，見一惡獸應食十住菩薩肉耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「汝昔與我共越山海，見一惡獸應食十住菩薩肉耶？」

彌勒白佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「不也。」

「何以故？正使三千大千剎土滿中惡獸，欲食菩薩肉者，是事不然。吾昔勸汝誰能先進，汝及文殊皆言不能當。吾爾時即以神力，以甘露味示彼飢獸，執意堅固得成無上正真等正覺。汝說權退在後，悉是有識教化，非無識教化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？正使三千大千剎土滿中惡獸，欲食菩薩肉者，是事不然。吾昔勸汝誰能先進，汝及文殊皆言不能當。吾爾時即以神力，以甘露味示彼飢獸，執意堅固得成無上正真等正覺。汝說權退在後，悉是有識教化，非無識教化。」

佛告彌勒：「汝豈不憶古昔無數阿僧祇劫，去此西北六十二恒河沙剎，佛名平等，其剎名無形，如今現在說法，無有辟支佛、聲聞乘，無有日、月、時節、劫數多少；彼佛教化盡一佛界，現界眾生盡得成佛，更不移處他佛世界。云何？彌勒！當名彼佛為過去、未來、現在耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「汝豈不憶古昔無數阿僧祇劫，去此西北六十二恒河沙剎，佛名平等，其剎名無形，如今現在說法，無有辟支佛、聲聞乘，無有日、月、時節、劫數多少；彼佛教化盡一佛界，現界眾生盡得成佛，更不移處他佛世界。云何？彌勒！當名彼佛為過去、未來、現在耶？」

彌勒白佛言：「亦過去、現在、未來。何以故？皆從諸剎往至彼土，諸緣盡眾生盡得度脫故，現有現在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「亦過去、現在、未來。何以故？皆從諸剎往至彼土，諸緣盡眾生盡得度脫故，現有現在。」

佛告彌勒：「汝今現在耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「汝今現在耶？」

對曰：「不也。世尊！名雖現在行不現在，前行過去後行未至，識念思惟三事成就，是故無現在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「不也。世尊！名雖現在行不現在，前行過去後行未至，識念思惟三事成就，是故無現在。」

佛即問彌勒：「心有所念，幾念、幾想、幾識耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即問彌勒：「心有所念，幾念、幾想、幾識耶？」

彌勒言：「拍手彈指之頃，三十二億百千念，念念成形，形形皆有識，識念極微細不可執持。佛之威神入彼微識皆令得度，此識教化非無識也。復次，微識極微細過於微塵，此微塵識不可覩見，如來威神入彼教化皆令得度。彌勒當知未有狐疑，此微塵識亦受四氣亦有四生。何以故？眾生無邊，邊亦無邊，如來亦無邊，道亦無邊，一切言有，有亦無有，無界、無處、無住，亦無教授化眾生者，此名逆順三昧。不住不不住一相無相，不著不縛亦無真際，修治道場淨佛境界，權變無數非下劣所及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒言：「拍手彈指之頃，三十二億百千念，念念成形，形形皆有識，識念極微細不可執持。佛之威神入彼微識皆令得度，此識教化非無識也。復次，微識極微細過於微塵，此微塵識不可覩見，如來威神入彼教化皆令得度。彌勒當知未有狐疑，此微塵識亦受四氣亦有四生。何以故？眾生無邊，邊亦無邊，如來亦無邊，道亦無邊，一切言有，有亦無有，無界、無處、無住，亦無教授化眾生者，此名逆順三昧。不住不不住一相無相，不著不縛亦無真際，修治道場淨佛境界，權變無數非下劣所及。」

爾時世尊將欲解釋彌勒狐疑，即現身色柔軟色，無厭足色，內外清淨無瑕穢色。「吾從無數阿僧祇劫修眼清淨，內外無閡今獲色身，身亦無身色亦無色，知身空色空，身色俱空，知身色俱空者，此空空空。知無身空無色空，知無身無色俱空，知無身無色俱空者，此空空空。知過去身空，知過去色空，知過去身色俱空，知過去身色俱空者，此空空空。知未來身空，知未來色空，知未來身色俱空，知未來身色俱空者，此空空空。知現在身空，知現在色空，知現在身色俱空，知現在身色俱空者，此空空空。知過去無身空，知過去無色空，知過去無身無色俱空，知過去無身無色俱空者，此空空空。知未來無身空，知未來無色空，知未來無身無色俱空，知未來無身無色俱空者，此空空空。知現在無身空，知現在無色空，知現在無身無色俱空，知現在無身無色俱空者，此空空空。知欲界身空，知欲界色空，知欲界身色俱空，知欲界身色俱空者，此空空空。知色界身空，知色界色空，知色界身色俱空，知色界身色俱空者，此空空空。知無色界身空，知無色界色空，知無色界身色俱空，知無色界身色俱空者，此空空空。知欲界無身空，知欲界無色空，知欲界無身無色俱空，知欲界無身無色俱空者，此空空空。知色界無身空，知色界無色空，知色界無身無色俱空，知色界無身無色俱空者，此空空空。知無色界無身空，知無色界無色空，知無色界無身無色俱空，知無色界無身無色俱空者，此空空空。知緣緣身空，知緣緣色空，知緣緣身色俱空，知緣緣身色俱空者，此空空空。知緣緣無身空，知緣緣無色空，知緣緣無身無色俱空，知緣緣無身無色俱空者，此空空空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊將欲解釋彌勒狐疑，即現身色柔軟色，無厭足色，內外清淨無瑕穢色。「吾從無數阿僧祇劫修眼清淨，內外無閡今獲色身，身亦無身色亦無色，知身空色空，身色俱空，知身色俱空者，此空空空。知無身空無色空，知無身無色俱空，知無身無色俱空者，此空空空。知過去身空，知過去色空，知過去身色俱空，知過去身色俱空者，此空空空。知未來身空，知未來色空，知未來身色俱空，知未來身色俱空者，此空空空。知現在身空，知現在色空，知現在身色俱空，知現在身色俱空者，此空空空。知過去無身空，知過去無色空，知過去無身無色俱空，知過去無身無色俱空者，此空空空。知未來無身空，知未來無色空，知未來無身無色俱空，知未來無身無色俱空者，此空空空。知現在無身空，知現在無色空，知現在無身無色俱空，知現在無身無色俱空者，此空空空。知欲界身空，知欲界色空，知欲界身色俱空，知欲界身色俱空者，此空空空。知色界身空，知色界色空，知色界身色俱空，知色界身色俱空者，此空空空。知無色界身空，知無色界色空，知無色界身色俱空，知無色界身色俱空者，此空空空。知欲界無身空，知欲界無色空，知欲界無身無色俱空，知欲界無身無色俱空者，此空空空。知色界無身空，知色界無色空，知色界無身無色俱空，知色界無身無色俱空者，此空空空。知無色界無身空，知無色界無色空，知無色界無身無色俱空，知無色界無身無色俱空者，此空空空。知緣緣身空，知緣緣色空，知緣緣身色俱空，知緣緣身色俱空者，此空空空。知緣緣無身空，知緣緣無色空，知緣緣無身無色俱空，知緣緣無身無色俱空者，此空空空。

「知胎生身空，知胎生色空，知胎生身色俱空，知胎生身色俱空者，此空空空。知胎生無身空，知胎生無色空，知胎生無身無色俱空，知胎生無身無色俱空者，此空空空。知化生身空，知化生色空，知化生身色俱空，知化生身色俱空者，此空空空。知化生無身空，知化生無色空，知化生無身無色俱空，知化生無身無色俱空者，此空空空。知濕生身空，知濕生色空，知濕生身色俱空，知濕生身色俱空者，此空空空。知濕生無身空，知濕生無色空，知濕生無身無色俱空，知濕生無身無色俱空者，此空空空。知卵生身空，知卵生色空，知卵生身色俱空，知卵生身色俱空者，此空空空。知卵生無身空，知卵生無色空，知卵生無身無色俱空，知卵生無身無色俱空者，此空空空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知胎生身空，知胎生色空，知胎生身色俱空，知胎生身色俱空者，此空空空。知胎生無身空，知胎生無色空，知胎生無身無色俱空，知胎生無身無色俱空者，此空空空。知化生身空，知化生色空，知化生身色俱空，知化生身色俱空者，此空空空。知化生無身空，知化生無色空，知化生無身無色俱空，知化生無身無色俱空者，此空空空。知濕生身空，知濕生色空，知濕生身色俱空，知濕生身色俱空者，此空空空。知濕生無身空，知濕生無色空，知濕生無身無色俱空，知濕生無身無色俱空者，此空空空。知卵生身空，知卵生色空，知卵生身色俱空，知卵生身色俱空者，此空空空。知卵生無身空，知卵生無色空，知卵生無身無色俱空，知卵生無身無色俱空者，此空空空。

「知未至禪身空，知未至禪色空，知未至禪身色俱空，知未至禪身色俱空者，此空空空。知未至禪無身空，知未至禪無色空，知未至禪無身無色俱空，知未至禪無身無色俱空者，此空空空。知初禪身空，知初禪色空，知初禪身色俱空，知初禪身色俱空者，此空空空。知初禪無身空，知初禪無色空，知初禪無身無色俱空，知初禪無身無色俱空者，此空空空。知中間禪身空，知中間禪色空，知中間禪身色俱空，知中間禪身色俱空者，此空空空。知中間禪無身空，知中間禪無色空，知中間禪無身無色俱空，知中間禪無身無色俱空者，此空空空。知二禪身空，知二禪色空，知二禪身色俱空，知二禪身色俱空者，此空空空。知二禪無身空，知二禪無色空，知二禪無身無色俱空，知二禪無身無色俱空者，此空空空。知三禪身空，知三禪色空，知三禪身色俱空，知三禪身色俱空者，此空空空。知三禪無身空，知三禪無色空，知三禪無身無色俱空，知三禪無身無色俱空者，此空空空。知四禪身空，知四禪色空，知四禪身色俱空，知四禪身色俱空者，此空空空。知四禪無身空，知四禪無色空，知四禪無身無色俱空，知四禪無身無色俱空者，此空空空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知未至禪身空，知未至禪色空，知未至禪身色俱空，知未至禪身色俱空者，此空空空。知未至禪無身空，知未至禪無色空，知未至禪無身無色俱空，知未至禪無身無色俱空者，此空空空。知初禪身空，知初禪色空，知初禪身色俱空，知初禪身色俱空者，此空空空。知初禪無身空，知初禪無色空，知初禪無身無色俱空，知初禪無身無色俱空者，此空空空。知中間禪身空，知中間禪色空，知中間禪身色俱空，知中間禪身色俱空者，此空空空。知中間禪無身空，知中間禪無色空，知中間禪無身無色俱空，知中間禪無身無色俱空者，此空空空。知二禪身空，知二禪色空，知二禪身色俱空，知二禪身色俱空者，此空空空。知二禪無身空，知二禪無色空，知二禪無身無色俱空，知二禪無身無色俱空者，此空空空。知三禪身空，知三禪色空，知三禪身色俱空，知三禪身色俱空者，此空空空。知三禪無身空，知三禪無色空，知三禪無身無色俱空，知三禪無身無色俱空者，此空空空。知四禪身空，知四禪色空，知四禪身色俱空，知四禪身色俱空者，此空空空。知四禪無身空，知四禪無色空，知四禪無身無色俱空，知四禪無身無色俱空者，此空空空。

「知空處身空，知空處色空，知空處身色俱空，知空處身色俱空者，此空空空。知空處無身空，知空處無色空，知空處無身無色俱空，知空處無身無色俱空者，此空空空。知識處身空，知識處色空，知識處身色俱空，知識處身色俱空者，此空空空。知識處無身空，知識處無色空，知識處無身無色俱空，知識處無身無色俱空者，此空空空。知不用處身空，知不用處色空，知不用處身色俱空，知不用處身色俱空者，此空空空。知不用處無身空，知不用處無色空，知不用處無身無色俱空，知不用處無身無色俱空者，此空空空。知非想非不想處身空，知非想非不想處色空，知非想非不想處身色俱空，知非想非不想處身色俱空者，此空空空。知非想非不想處無身空，知非想非不想處無色空，知非想非不想處無身無色俱空，知非想非不想處無身無色俱空者，此空空空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知空處身空，知空處色空，知空處身色俱空，知空處身色俱空者，此空空空。知空處無身空，知空處無色空，知空處無身無色俱空，知空處無身無色俱空者，此空空空。知識處身空，知識處色空，知識處身色俱空，知識處身色俱空者，此空空空。知識處無身空，知識處無色空，知識處無身無色俱空，知識處無身無色俱空者，此空空空。知不用處身空，知不用處色空，知不用處身色俱空，知不用處身色俱空者，此空空空。知不用處無身空，知不用處無色空，知不用處無身無色俱空，知不用處無身無色俱空者，此空空空。知非想非不想處身空，知非想非不想處色空，知非想非不想處身色俱空，知非想非不想處身色俱空者，此空空空。知非想非不想處無身空，知非想非不想處無色空，知非想非不想處無身無色俱空，知非想非不想處無身無色俱空者，此空空空。」

佛告彌勒：「今當與汝說生義、根義。諦聽，諦聽！善思念之！云何生義？生者七九是也；根者連著義也。如來無所著，已知、未知、無知。已知根者，過去、當來、現在。未知根者，結、使、障礙。無知根者，如來、至真、等正覺，過去、當來、現在諸佛，成就此根分別諸根，無根亦不無根，無說無義，分別字義空無所有，是根義也。從初發意乃至坐樹王下，轉無上法輪集諸法門，行無行法門，思議法門，總持根法門，虛空法藏法門，此是諸佛要集三昧。彌勒當知！汝復受記五十六億七千萬歲，於此樹王下成無上等正覺。我以右脇生，汝彌勒從頂生。如我壽百歲，彌勒壽八萬四千歲。我國土土，汝國土金，我國土苦，汝國土樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「今當與汝說生義、根義。諦聽，諦聽！善思念之！云何生義？生者七九是也；根者連著義也。如來無所著，已知、未知、無知。已知根者，過去、當來、現在。未知根者，結、使、障礙。無知根者，如來、至真、等正覺，過去、當來、現在諸佛，成就此根分別諸根，無根亦不無根，無說無義，分別字義空無所有，是根義也。從初發意乃至坐樹王下，轉無上法輪集諸法門，行無行法門，思議法門，總持根法門，虛空法藏法門，此是諸佛要集三昧。彌勒當知！汝復受記五十六億七千萬歲，於此樹王下成無上等正覺。我以右脇生，汝彌勒從頂生。如我壽百歲，彌勒壽八萬四千歲。我國土土，汝國土金，我國土苦，汝國土樂。」

爾時世尊即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說頌曰：

「如來十力尊， 虛空無邊際； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來十力尊， 虛空無邊際；

忍、慧、福業力， 誓願力最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍、慧、福業力， 誓願力最勝。

汝生快樂國， 不如我界苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝生快樂國， 不如我界苦；

汝說法甚易， 我說法甚難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝說法甚易， 我說法甚難。

初說九十六， 二說九十四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初說九十六， 二說九十四，

三說九十二。 我初說十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三說九十二。 我初說十二，

二說二十四， 三說三十六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二說二十四， 三說三十六。

汝所三說人， 是吾先所化； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝所三說人， 是吾先所化；

汝父梵摩淨， 將八萬四千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝父梵摩淨， 將八萬四千，

非我先所化， 是汝所開度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非我先所化， 是汝所開度。

九十六億人， 受我五戒者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十六億人， 受我五戒者；

九十四億人， 受持三歸者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十四億人， 受持三歸者；

九十二億人， 一稱南無佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十二億人， 一稱南無佛。

初說千比丘， 二十四億天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初說千比丘， 二十四億天，

三三十六億， 所度諸眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三三十六億， 所度諸眾生；

汝樂我勤苦， 汝怠我清進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝樂我勤苦， 汝怠我清進。」

當佛說此偈時，苦行眾生七十二億，即於座上不動，得不起法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛說此偈時，苦行眾生七十二億，即於座上不動，得不起法忍。