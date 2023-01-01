菩薩從兜術天降神母胎說廣普經

菩薩從兜術天降神母胎說廣普經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩從兜術天降神母胎說廣普經卷第一

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

天宮品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天宮品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在伽毘羅婆兜釋翅授城北雙樹間，欲捨身壽入涅槃。二月八日夜半，躬自襞僧伽梨、欝多羅僧、安陀羅跋薩各三牒敷金棺裏，襯身臥上脚脚相累。以鉢錫杖手付阿難；八大國王皆持五百張白㲲栴檀木榓，盡內金棺裏，以五百張㲲纏裹金棺，復五百乘車載香蘇油以灌白㲲。爾時，大梵天王將諸梵眾在右面立，釋提桓因將忉利諸天在左面立，彌勒菩薩摩訶薩及十方諸神通菩薩當前立。爾時，世尊欲入金剛三昧，碎身舍利。「善哉！不思議法，於娑婆世界轉此真實法。」爾時，世尊作是念已，十方世界皆六返震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在伽毘羅婆兜釋翅授城北雙樹間，欲捨身壽入涅槃。二月八日夜半，躬自襞僧伽梨、欝多羅僧、安陀羅跋薩各三牒敷金棺裏，襯身臥上脚脚相累。以鉢錫杖手付阿難；八大國王皆持五百張白㲲栴檀木榓，盡內金棺裏，以五百張㲲纏裹金棺，復五百乘車載香蘇油以灌白㲲。爾時，大梵天王將諸梵眾在右面立，釋提桓因將忉利諸天在左面立，彌勒菩薩摩訶薩及十方諸神通菩薩當前立。爾時，世尊欲入金剛三昧，碎身舍利。「善哉！不思議法，於娑婆世界轉此真實法。」爾時，世尊作是念已，十方世界皆六返震動。

爾時，世尊從金棺裏出金色臂，即問阿難：「迦葉比丘今來至不？」對曰：「未至。」世尊重問：「牛呞比丘來至未耶？」對曰：「於彼天上般涅槃，三衣鉢至。」佛告四眾：「吾今永取滅度。」即復撿㲲入金棺裏，寂然不語；如是再三出手須臾。佛問阿難及諸四眾（比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷）、八大國王、天、龍、鬼、神、阿修羅、迦留羅、緊陀羅、摩睺羅伽、乾闥婆、人與非人：「云何？阿難！吾前後所出方等大乘摩訶行經，汝悉得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從金棺裏出金色臂，即問阿難：「迦葉比丘今來至不？」對曰：「未至。」世尊重問：「牛呞比丘來至未耶？」對曰：「於彼天上般涅槃，三衣鉢至。」佛告四眾：「吾今永取滅度。」即復撿㲲入金棺裏，寂然不語；如是再三出手須臾。佛問阿難及諸四眾（比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷）、八大國王、天、龍、鬼、神、阿修羅、迦留羅、緊陀羅、摩睺羅伽、乾闥婆、人與非人：「云何？阿難！吾前後所出方等大乘摩訶行經，汝悉得不？」

對曰：「唯佛知之！」如是再三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「唯佛知之！」如是再三。

佛告阿難：「吾於忉利天宮與母摩耶說法，汝亦知不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「吾於忉利天宮與母摩耶說法，汝亦知不？」

對曰：「不知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「不知。」

「云何？阿難！吾於龍宮與龍說法，無數億千諸龍子等皆令得道，留全身舍利百三十丈，汝亦知不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何？阿難！吾於龍宮與龍說法，無數億千諸龍子等皆令得道，留全身舍利百三十丈，汝亦知不？」

對曰：「不知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「不知。」

「云何？阿難！吾處母胎十月，與諸菩薩說不退轉難有之法不思議行，汝復知耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何？阿難！吾處母胎十月，與諸菩薩說不退轉難有之法不思議行，汝復知耶？」

對曰：「不知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「不知。」

佛告阿難：「諦聽，諦聽！善思念之！吾今與汝一一分別菩薩大士難有之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「諦聽，諦聽！善思念之！吾今與汝一一分別菩薩大士難有之行。」

阿難白佛言：「願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「願樂欲聞。」

佛告阿難：「去此東南方一億一萬一千六十二恒河沙剎，彼有世界名曰思樂，佛名香焰如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，於彼現般涅槃而來至忉利天宮。經歷無數阿僧祇劫，三十六返作大梵天王，三十六返作帝釋身，三十六返作轉輪王，所度眾生無墮二乘及諸惡趣。何以故？皆是諸佛神智所感。云何？阿難！如來世尊有胎分耶？無胎分耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「去此東南方一億一萬一千六十二恒河沙剎，彼有世界名曰思樂，佛名香焰如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，於彼現般涅槃而來至忉利天宮。經歷無數阿僧祇劫，三十六返作大梵天王，三十六返作帝釋身，三十六返作轉輪王，所度眾生無墮二乘及諸惡趣。何以故？皆是諸佛神智所感。云何？阿難！如來世尊有胎分耶？無胎分耶？」

阿難白佛：「如來之身無有胎分也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「如來之身無有胎分也！」

佛告阿難：「若如來無胎分者，云何如來十月處胎教化說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若如來無胎分者，云何如來十月處胎教化說法？」

阿難白佛：「有胎分者此亦虛寂，無胎分者亦復虛寂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「有胎分者此亦虛寂，無胎分者亦復虛寂。」

爾時世尊即以神足，現母摩耶身中坐臥經行，敷大高座縱廣八十由旬，金銀梯梐，天繒、天蓋懸處虛空，作唱妓樂不可稱計。復以神足東方去此娑呵世界萬八千土，菩薩大士皆來雲集；南方、西方、北方、四維亦爾。復有下方六十二億剎土，諸神通菩薩亦來大會；上方七十二億空界菩薩，亦來雲集入胎舍中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即以神足，現母摩耶身中坐臥經行，敷大高座縱廣八十由旬，金銀梯梐，天繒、天蓋懸處虛空，作唱妓樂不可稱計。復以神足東方去此娑呵世界萬八千土，菩薩大士皆來雲集；南方、西方、北方、四維亦爾。復有下方六十二億剎土，諸神通菩薩亦來大會；上方七十二億空界菩薩，亦來雲集入胎舍中。

爾時，文殊師利菩薩，即從坐起白世尊曰：「此諸菩薩大士雲集，欲聽世尊不思議法，諸三昧門、陀憐尼門、一相三昧、聞空三昧、道性三昧、真實三昧、虛空王三昧、逝習緒三昧、受性三昧、行跡三昧、降魔三昧、除穢污三昧，如是三昧億千那由他。如今如來，入何三昧居於胎舍，與諸大士說不思議法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩，即從坐起白世尊曰：「此諸菩薩大士雲集，欲聽世尊不思議法，諸三昧門、陀憐尼門、一相三昧、聞空三昧、道性三昧、真實三昧、虛空王三昧、逝習緒三昧、受性三昧、行跡三昧、降魔三昧、除穢污三昧，如是三昧億千那由他。如今如來，入何三昧居於胎舍，與諸大士說不思議法？」

佛告文殊：「汝今觀察，一住、二住乃至十住、一生補處，諸方菩薩各當其位勿相雜錯。所以者何？吾今欲與諸大士說不思議法。今此大眾清淨無雜，寄生枝葉亦無穢惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「汝今觀察，一住、二住乃至十住、一生補處，諸方菩薩各當其位勿相雜錯。所以者何？吾今欲與諸大士說不思議法。今此大眾清淨無雜，寄生枝葉亦無穢惡。」

爾時世尊以清淨音，即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以清淨音，即說頌曰：

「昔來無數劫， 成佛身無數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昔來無數劫， 成佛身無數；

今復入胎舍， 欲度諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今復入胎舍， 欲度諸眾生。

身淨無惡行， 口行無虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身淨無惡行， 口行無虛妄，

意行常慈悲， 清淨菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意行常慈悲， 清淨菩薩道。

愍彼眾生類， 恒處四駛河； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍彼眾生類， 恒處四駛河；

計常及斷滅， 迴向菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計常及斷滅， 迴向菩提道。

勤苦獲此身， 勿興穢污想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤苦獲此身， 勿興穢污想；

計身如丘墓， 野干之所伺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計身如丘墓， 野干之所伺。

愚者深染著， 耽愛不能捨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚者深染著， 耽愛不能捨；

此身無反復， 晝夜欲唼𠲿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身無反復， 晝夜欲唼𠲿。

九苦為關楗， 如畫瓶盛糞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九苦為關楗， 如畫瓶盛糞；

欲渴之所逼， 何為生苦惱？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲渴之所逼， 何為生苦惱？

如海吞眾流， 愚者以為寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如海吞眾流， 愚者以為寶。

身非金剛數， 莫為眾惡行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身非金剛數， 莫為眾惡行，

受身要當殞， 何不速行道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受身要當殞， 何不速行道？

若人壽億劫， 彼亦應捨欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人壽億劫， 彼亦應捨欲，

況壽不滿百， 何不知止足？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況壽不滿百， 何不知止足？

愚者恒自稱， 宿福獲此身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚者恒自稱， 宿福獲此身，

應當快自恣， 未樂便當終， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當快自恣， 未樂便當終，

此欲無牢固， 非智而能守。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此欲無牢固， 非智而能守。

夫人欲捨欲， 十慧無想觀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人欲捨欲， 十慧無想觀；

欲非真實法， 起滅如水泡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲非真實法， 起滅如水泡。

幻師之所造， 變現若干像； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻師之所造， 變現若干像；

愚者謂為實， 求實無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚者謂為實， 求實無所得。

空性本自空， 終始無起滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空性本自空， 終始無起滅；

分別無想定， 能盡眾生漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別無想定， 能盡眾生漏。

文殊汝今知！ 十方無漏會； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊汝今知！ 十方無漏會；

我入琉璃定， 廣演方等法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我入琉璃定， 廣演方等法。

十方恒沙佛， 如我說無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方恒沙佛， 如我說無異，

愍此群萌類， 永處焰火舍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍此群萌類， 永處焰火舍，

捨胎復受胎， 往彼復來此； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨胎復受胎， 往彼復來此；

十方諸菩薩， 積行恒河劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸菩薩， 積行恒河劫，

雖處娑婆界， 五苦五惱劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖處娑婆界， 五苦五惱劫。

如我十方界， 方比於此土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我十方界， 方比於此土，

周旋五道中， 受罪此最劇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周旋五道中， 受罪此最劇。

解空無定相， 亦復無本際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解空無定相， 亦復無本際，

究竟一相義， 性自本虛寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟一相義， 性自本虛寂，

常想無起滅， 有餘及無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常想無起滅， 有餘及無餘。

昔我弘誓願， 遍受五道胎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔我弘誓願， 遍受五道胎；

化、濕、卵、胎中， 亦說難有法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化、濕、卵、胎中， 亦說難有法。

染著五陰者， 與說無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染著五陰者， 與說無所有；

十二牽連法， 癡行生死本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二牽連法， 癡行生死本。

墜墮四顛倒， 為說四真實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墜墮四顛倒， 為說四真實；

苦諦無有諦， 習盡道亦爾！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦諦無有諦， 習盡道亦爾！

欲我戒見受， 亦及於四愛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲我戒見受， 亦及於四愛；

分別真實性， 虛無寂寞要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別真實性， 虛無寂寞要。

雖度生死岸， 不處於涅槃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖度生死岸， 不處於涅槃；

今處於母胎， 說法悟群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今處於母胎， 說法悟群生。

娑婆國土中， 無數恒河沙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑婆國土中， 無數恒河沙；

處胎說法者， 濟度阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處胎說法者， 濟度阿僧祇。

虛空無邊界， 佛國亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無邊界， 佛國亦如是；

眾生受識神， 真實性不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生受識神， 真實性不同。

明慧所教化， 隨類而度之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明慧所教化， 隨類而度之，

或見身而度， 聞聲得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見身而度， 聞聲得解脫。

或復思惟苦， 集諦盡道本； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復思惟苦， 集諦盡道本；

思惟四意止， 斷意四神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟四意止， 斷意四神足。

五根及五力， 七覺以為花； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五根及五力， 七覺以為花；

賢聖八品道， 以用瓔珞身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖八品道， 以用瓔珞身。

分別彼我空， 無想寂滅慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別彼我空， 無想寂滅慧；

不願有所求， 永處空無慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不願有所求， 永處空無慧。

初入有覺定， 三十不淨觀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初入有覺定， 三十不淨觀；

逆順知有覺， 入定解無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逆順知有覺， 入定解無觀。

九次入初定， 分別無覺觀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九次入初定， 分別無覺觀；

又樂滅盡道， 初定不(丹五)行法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又樂滅盡道， 初定不(丹五)行法，

喜樂意已滅， 安隱入四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜樂意已滅， 安隱入四法。

通慧諸大士， 不以此為行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通慧諸大士， 不以此為行，

為諸煩惱故， 應適前眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸煩惱故， 應適前眾生；

禪定經歷劫， 形枯如槁木， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定經歷劫， 形枯如槁木，

三禪香氣熏， 五枝不凋落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三禪香氣熏， 五枝不凋落。

佛慧不可量， 於有亦不有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慧不可量， 於有亦不有，

無上最正覺， 無生死亦無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上最正覺， 無生死亦無。

吾從成佛來， 遊觀於三禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾從成佛來， 遊觀於三禪，

設當入四禪， 無說而得度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設當入四禪， 無說而得度。

我觀虛空界， 眾生無有依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀虛空界， 眾生無有依，

諸佛神力智， 乃能盡原本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛神力智， 乃能盡原本。

斷漏諸學人， 未能悉分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷漏諸學人， 未能悉分別；

道品甚深妙， 二乘所不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道品甚深妙， 二乘所不及。

吾以天眼觀， 慧眼及佛眼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾以天眼觀， 慧眼及佛眼；

四識所受形， 亦復於中化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四識所受形， 亦復於中化。

亦無地、水、火， 形色可觀見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無地、水、火， 形色可觀見；

唯佛大神力， 皆令至彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛大神力， 皆令至彼岸。

十方諸佛土， 恒沙阿僧祇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛土， 恒沙阿僧祇；

亦以道慧本， 遊處虛空界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦以道慧本， 遊處虛空界。

設當以肉眼， 觀空界眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設當以肉眼， 觀空界眾生；

欠口出入息， 無數眾生入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欠口出入息， 無數眾生入。

爾時此等輩， 各得成道跡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時此等輩， 各得成道跡；

當知佛法身， 真實不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知佛法身， 真實不思議。

佛為三界將， 愍而濟一切； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為三界將， 愍而濟一切；

欲、色、無色有， 令受道慧證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲、色、無色有， 令受道慧證。

彼亦無婬、怒， 及癡眷屬眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦無婬、怒， 及癡眷屬眾；

覩形即入道， 豈須學、無學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩形即入道， 豈須學、無學？

無量諸佛剎， 成道各各異； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸佛剎， 成道各各異；

或從有想成， 或從無想成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或從有想成， 或從無想成，

不復修習此， 真如四聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不復修習此， 真如四聖諦。

菩薩清淨觀， 入禪無礙道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩清淨觀， 入禪無礙道，

羅漢、辟支佛， 入定各不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢、辟支佛， 入定各不同。

生生不見生， 豈當有生本？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生不見生， 豈當有生本？

愚惑染著人， 謂為生是我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚惑染著人， 謂為生是我，

吾我自稱我， 不見有吾我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾我自稱我， 不見有吾我。

菩薩四禪行， 緣覺亦不知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩四禪行， 緣覺亦不知；

菩薩入初禪， 三十無漏行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩入初禪， 三十無漏行，

百七三昧定， 出入息具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百七三昧定， 出入息具足。

二定七十二， 自觀無我想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二定七十二， 自觀無我想；

雖經累劫苦， 不離於禪行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖經累劫苦， 不離於禪行，

四住斷諸漏， 乃逮此二禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四住斷諸漏， 乃逮此二禪。

六住故猶豫， 入定如水波， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六住故猶豫， 入定如水波，

八萬四千行， 猶尚不自制。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八萬四千行， 猶尚不自制。

我本於六住， 十二劫退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我本於六住， 十二劫退轉，

常想起樂想， 輪轉生死淵； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常想起樂想， 輪轉生死淵；

大聖定光佛， 記別心堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖定光佛， 記別心堅固，

立志不退轉， 爾乃逮三禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立志不退轉， 爾乃逮三禪。

斷除七萬垢， 永滅無根本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除七萬垢， 永滅無根本，

無畏師子步， 闡揚大法典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏師子步， 闡揚大法典，

廣遊諸佛剎， 禮事常供敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣遊諸佛剎， 禮事常供敬。

過去阿僧祇， 諸佛世尊等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去阿僧祇， 諸佛世尊等，

各各於本剎， 誓願行佛事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各於本剎， 誓願行佛事，

心雖不退轉， 常恐墮下劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心雖不退轉， 常恐墮下劣。

億千魔徒眾， 不能動一毛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億千魔徒眾， 不能動一毛，

超越八住行， 進入於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超越八住行， 進入於菩提。

可樂所戀著， 永除無想念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可樂所戀著， 永除無想念，

除師尊父母， 餘者不顧戀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除師尊父母， 餘者不顧戀。

方成一禪行， 名施度無極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方成一禪行， 名施度無極，

習觀無等倫， 九地通慧本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習觀無等倫， 九地通慧本，

不復入滅盡， 移坐即成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不復入滅盡， 移坐即成佛。

為緣眾生故， 往詣佛樹下； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為緣眾生故， 往詣佛樹下；

廣及阿僧祇， 普集在道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣及阿僧祇， 普集在道場。

十方無量界， 諸佛世尊等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量界， 諸佛世尊等；

各各舒右手， 善哉大師子！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各舒右手， 善哉大師子！

十力無所畏， 堅固入四禪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力無所畏， 堅固入四禪；

慈愍群萌類， 願速從禪覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈愍群萌類， 願速從禪覺，

未度者使度， 未脫者使脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未度者使度， 未脫者使脫。

四識處幽冥， 渴仰禪悅味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四識處幽冥， 渴仰禪悅味，

不達諸佛教， 輒便自稱揚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不達諸佛教， 輒便自稱揚；

復自內思念， 用此身累為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復自內思念， 用此身累為，

畢取於涅槃， 用度眾生為？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢取於涅槃， 用度眾生為？

諸佛各面現， 善哉！釋迦文！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛各面現， 善哉！釋迦文！

建立弘誓意， 勿起退轉心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立弘誓意， 勿起退轉心；

轉無上法輪， 擊於大法鼓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉無上法輪， 擊於大法鼓，

聞者速解脫， 不經劫數難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞者速解脫， 不經劫數難。

捷智、無閡智， 辯智、通達智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捷智、無閡智， 辯智、通達智，

道智、明慧智， 斷智、無生智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道智、明慧智， 斷智、無生智，

不起盡滅智， 消智、九次智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起盡滅智， 消智、九次智，

無畏師子智， 雷吼音響智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏師子智， 雷吼音響智，

端坐不動智， 大悲無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端坐不動智， 大悲無礙智，

身相莊嚴智， 拔苦愍護智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身相莊嚴智， 拔苦愍護智，

結解無縛智， 受別取證智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結解無縛智， 受別取證智，

降魔破軍智， 成無我慢智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降魔破軍智， 成無我慢智，

意勇精進智， 施不望報智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意勇精進智， 施不望報智，

行忍受辱智， 金剛十力智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行忍受辱智， 金剛十力智，

住劫不動智， 集眾和合智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住劫不動智， 集眾和合智，

最上導師智， 慚愧法服智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上導師智， 慚愧法服智，

菩薩誓願智， 神足變現智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩誓願智， 神足變現智，

境界無礙智， 斷意滅結智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界無礙智， 斷意滅結智，

清淨照明智， 自識宿命智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨照明智， 自識宿命智，

玄鑒他心智， 父母真淨智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄鑒他心智， 父母真淨智，

分身剎土智， 處胎無穢智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分身剎土智， 處胎無穢智，

識定不亂智， 一向信受智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識定不亂智， 一向信受智，

入定觀察智， 分別身相智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入定觀察智， 分別身相智，

三十不淨智， 滅災除患智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十不淨智， 滅災除患智，

菩薩次第智， 超越教化智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩次第智， 超越教化智，

滅十二緣智， 緣覺時悟智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅十二緣智， 緣覺時悟智，

聞聲受化智， 出十二入智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞聲受化智， 出十二入智，

觀慧無礙智， 受道玄鑒智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀慧無礙智， 受道玄鑒智，

一夜為劫智， 以劫為日智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一夜為劫智， 以劫為日智，

念佛佛現智， 剎土清淨智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛佛現智， 剎土清淨智，

無有二乘智， 獨步無畏智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有二乘智， 獨步無畏智，

悅可眾意智， 所作已辦智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悅可眾意智， 所作已辦智，

不造前後智， 滅故無新智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不造前後智， 滅故無新智，

入定除想智， 觀內外身智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入定除想智， 觀內外身智，

如來受慧智， 賢聖默然智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來受慧智， 賢聖默然智。」

爾時，世尊說此偈時，億百千眾無量眾生，皆悉發趣立盡信地。復有菩薩十二那由他，在觀行地不住三住，成就國土在右分中，七萬七千億眾生逮阿惟越致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈時，億百千眾無量眾生，皆悉發趣立盡信地。復有菩薩十二那由他，在觀行地不住三住，成就國土在右分中，七萬七千億眾生逮阿惟越致。

佛復告文殊：「今此座上無有一人雜垢穢惡有退轉者。所以者何？皆是利根，不處生死，無縛、無著、無滅、無生，修道清淨受證成就，願樂欲聞諸佛不可思議正法，降伏眾魔除去憍慢。外雖教化諸佛剎土阿僧祇眾生，內心遊戲無量百千三昧。其三昧者：師子奮迅三昧、超行登位三昧、廣進超步三昧、童真樂法三昧、四道生滅三昧、無想等行三昧、往詣不退道場三昧、觀察眾心三昧、念一生補處三昧、無形像三昧、地中踊出三昧、解縛戰鬪三昧、頂受最勝三昧、眾生憘見三昧、入不思議三昧、佛界不思議三昧、法界除穢不思議三昧、聖眾不思議三昧、眾生起滅不思議三昧、龍力興降不思議三昧、在眾上中王不思議三昧、勇猛降伏怨不思議三昧、壽命無量不思議三昧、在五道能受苦不思議三昧、諸佛現在不思議三昧、四事供養不思議三昧，如是三昧一億一千莊嚴其身。復有名速疾，一日中出家行道往詣樹下成佛，教化眾生淨佛國土，不思議三昧。復有留住待緣不思議三昧，如來緣是三昧，住壽無量阿僧祇劫，為有緣眾生得度於無餘涅槃界，不取涅槃更造因緣行菩薩道。復有佛力不思議三昧，從一佛剎至一佛剎，如人合掌彈指頃，授無量無限恒河沙數眾生記別；亦復使彼一日成佛。處胎菩薩神力如是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告文殊：「今此座上無有一人雜垢穢惡有退轉者。所以者何？皆是利根，不處生死，無縛、無著、無滅、無生，修道清淨受證成就，願樂欲聞諸佛不可思議正法，降伏眾魔除去憍慢。外雖教化諸佛剎土阿僧祇眾生，內心遊戲無量百千三昧。其三昧者：師子奮迅三昧、超行登位三昧、廣進超步三昧、童真樂法三昧、四道生滅三昧、無想等行三昧、往詣不退道場三昧、觀察眾心三昧、念一生補處三昧、無形像三昧、地中踊出三昧、解縛戰鬪三昧、頂受最勝三昧、眾生憘見三昧、入不思議三昧、佛界不思議三昧、法界除穢不思議三昧、聖眾不思議三昧、眾生起滅不思議三昧、龍力興降不思議三昧、在眾上中王不思議三昧、勇猛降伏怨不思議三昧、壽命無量不思議三昧、在五道能受苦不思議三昧、諸佛現在不思議三昧、四事供養不思議三昧，如是三昧一億一千莊嚴其身。復有名速疾，一日中出家行道往詣樹下成佛，教化眾生淨佛國土，不思議三昧。復有留住待緣不思議三昧，如來緣是三昧，住壽無量阿僧祇劫，為有緣眾生得度於無餘涅槃界，不取涅槃更造因緣行菩薩道。復有佛力不思議三昧，從一佛剎至一佛剎，如人合掌彈指頃，授無量無限恒河沙數眾生記別；亦復使彼一日成佛。處胎菩薩神力如是也。」

菩薩處胎經遊步品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經遊步品第二

爾時，彌勒菩薩即從坐起，整衣服偏袒右臂，右膝著地白世尊言：「善哉，善哉！如來說不思議法，今此眾中有踐跡者未踐跡者，有住信地未住信地者，或有菩薩從光音天、廅天、波剎陀天、陀波魔那天、阿會亘修天、道呵天、須乾天、須室祇褥天、告那天，乃至一究竟天、化自在天、他化自在天，或有菩薩空處、識處、不用處，乃至非想非非想處；云何於彼入胎教化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩即從坐起，整衣服偏袒右臂，右膝著地白世尊言：「善哉，善哉！如來說不思議法，今此眾中有踐跡者未踐跡者，有住信地未住信地者，或有菩薩從光音天、廅天、波剎陀天、陀波魔那天、阿會亘修天、道呵天、須乾天、須室祇褥天、告那天，乃至一究竟天、化自在天、他化自在天，或有菩薩空處、識處、不用處，乃至非想非非想處；云何於彼入胎教化？」

世尊告曰：「勿作斯問。何以故？如來終不說此義。我今問汝，汝當報我。云何彌勒，空有形質無形質耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「勿作斯問。何以故？如來終不說此義。我今問汝，汝當報我。云何彌勒，空有形質無形質耶？」

對曰：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「無也。」

世尊告曰：「云何彌勒！若空無形質，云何眾生有生、有老、有病、有死耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「云何彌勒！若空無形質，云何眾生有生、有老、有病、有死耶？」

彌勒白佛言：「於第一義無生、老、病、死，以是故空無形質。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「於第一義無生、老、病、死，以是故空無形質。」

佛告彌勒：「若無形質，此眾生等誰有授決？誰有受決者？云何菩薩往詣樹下，或時經行或時入定？云何菩薩自觀身相觀他身相？云何菩薩現行七步，自稱成佛降伏眾魔？云何菩薩修治道場，請召十方諸眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「若無形質，此眾生等誰有授決？誰有受決者？云何菩薩往詣樹下，或時經行或時入定？云何菩薩自觀身相觀他身相？云何菩薩現行七步，自稱成佛降伏眾魔？云何菩薩修治道場，請召十方諸眾生耶？」

彌勒白佛言：「此亦空寂無形無質，如來身相亦是假號，乃至一究竟義，悉空無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「此亦空寂無形無質，如來身相亦是假號，乃至一究竟義，悉空無所有。」

佛復告彌勒：「行空菩薩，云何遊至十方剎土教化眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告彌勒：「行空菩薩，云何遊至十方剎土教化眾生？」

彌勒白佛言：「行空菩薩，不見剎土亦無有佛。佛自無佛，云何有佛？地、水、火、風、識界，我、人、壽命，皆悉空寂，以是之故無有胎分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「行空菩薩，不見剎土亦無有佛。佛自無佛，云何有佛？地、水、火、風、識界，我、人、壽命，皆悉空寂，以是之故無有胎分。」

佛告彌勒：「汝在三十三天，與諸天人說空行法，於彼座中有踐跡耶？無踐跡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「汝在三十三天，與諸天人說空行法，於彼座中有踐跡耶？無踐跡耶？」

彌勒白佛言：「彼諸天人，常想、樂想、淨想、計我為我想，以是無有踐跡無踐跡也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「彼諸天人，常想、樂想、淨想、計我為我想，以是無有踐跡無踐跡也。」

佛復告彌勒：「彼諸天人，有色行陰無色行陰、有報應陰無報應陰、有破有陰無破有陰、有受入陰無受入陰、有聲響陰無聲響陰、有中間陰無中間陰、有彼此陰無彼此陰、有究竟陰無究竟陰、有默然陰無默然陰？云何？彌勒！汝在天宮與諸天人說真法，言有此諸陰名號耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告彌勒：「彼諸天人，有色行陰無色行陰、有報應陰無報應陰、有破有陰無破有陰、有受入陰無受入陰、有聲響陰無聲響陰、有中間陰無中間陰、有彼此陰無彼此陰、有究竟陰無究竟陰、有默然陰無默然陰？云何？彌勒！汝在天宮與諸天人說真法，言有此諸陰名號耶？」

彌勒白佛言：「無也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「無也！」

世尊言：「云何？彌勒！十方諸佛授汝記莂，成無上正真道。為有正真道，為無正真道耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「云何？彌勒！十方諸佛授汝記莂，成無上正真道。為有正真道，為無正真道耶？」

彌勒對曰：「無耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒對曰：「無耶！」

世尊言：「有道者斯亦假號。言彌勒者亦是假號，如、自性、本際亦是假號。如來色身，身自空相，相自空，本末本末空，彼此彼此空，云何自知號彌勒決？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「有道者斯亦假號。言彌勒者亦是假號，如、自性、本際亦是假號。如來色身，身自空相，相自空，本末本末空，彼此彼此空，云何自知號彌勒決？」

「言性性自空，言有有自空，言無無自空，無自常住，無能令不住，言住住自空，言自相自相空，言陰陰自空，言胎胎自空，乃至道場言行行陰空。以是故，世尊！無有踐跡無踐跡也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「言性性自空，言有有自空，言無無自空，無自常住，無能令不住，言住住自空，言自相自相空，言陰陰自空，言胎胎自空，乃至道場言行行陰空。以是故，世尊！無有踐跡無踐跡也！」

佛復告彌勒：「有踐跡者無踐跡者？有果證無果證耶？是有為性非有為性耶？是有為中無為性耶？是無為中無為性耶？是有漏中無漏性耶？是無漏中無漏性耶？是欲界中有盡性耶？是欲界中無盡性耶？是色無色界中有盡性耶？是色無色界中無盡性耶？是空界滅識性耶？是空界非滅識性耶？乃至有為空、無為空、自性空、有以有為空、無以無為空、大空、取空、一相無相空、有餘涅槃空、無餘涅槃空，是踐性耶？非踐性耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告彌勒：「有踐跡者無踐跡者？有果證無果證耶？是有為性非有為性耶？是有為中無為性耶？是無為中無為性耶？是有漏中無漏性耶？是無漏中無漏性耶？是欲界中有盡性耶？是欲界中無盡性耶？是色無色界中有盡性耶？是色無色界中無盡性耶？是空界滅識性耶？是空界非滅識性耶？乃至有為空、無為空、自性空、有以有為空、無以無為空、大空、取空、一相無相空、有餘涅槃空、無餘涅槃空，是踐性耶？非踐性耶？」

彌勒白佛言：「踐法非法，非法亦非踐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「踐法非法，非法亦非踐。」

「云何？彌勒！有為法非無為，無為法非有為。云何？汝言：『有踐法無踐，無踐法亦無踐。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何？彌勒！有為法非無為，無為法非有為。云何？汝言：『有踐法無踐，無踐法亦無踐。』」

彌勒白佛言：「最第一義有相無相法中，求有為非無為，求無為非有為耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「最第一義有相無相法中，求有為非無為，求無為非有為耶？」

佛告彌勒：「吾今問汝，真實根論非無根論，有為無為從何而生？有何名號？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「吾今問汝，真實根論非無根論，有為無為從何而生？有何名號？」

彌勒白世尊言：「虛空寂滅性，字義名號皆非真實，是無根論，非有根論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白世尊言：「虛空寂滅性，字義名號皆非真實，是無根論，非有根論。」

佛告彌勒：「根義云何生無根論？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「根義云何生無根論？」

彌勒白佛言：「於世俗義，根為法性，無根為證，靜不動亦不不動，一相無相，乃至有為無為法，有漏無漏法，有對無對法，色法無色法，可見法不可見法，不住亦不不住，是無根義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「於世俗義，根為法性，無根為證，靜不動亦不不動，一相無相，乃至有為無為法，有漏無漏法，有對無對法，色法無色法，可見法不可見法，不住亦不不住，是無根義。」

佛言：「善哉，善哉！彌勒！空行菩薩曉了無根，不生亦不不生，未來無對，現在不住，過去已滅，無著無斷不住，亦不不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！彌勒！空行菩薩曉了無根，不生亦不不生，未來無對，現在不住，過去已滅，無著無斷不住，亦不不住。」

爾時，座中有菩薩，名分別身觀，白佛言：「今聞如來說無根義，說有身相說無身相，說有自性空說無自性空；說無根義者，從如中來耶？不從如中來耶？無根義者，有生滅耶、無生滅耶？有對法耶、無對法耶？有色法耶、無色法耶？有為法耶、無為法耶？有漏法耶、無漏法耶？有相法耶、無相法耶？有身觀耶、無身觀耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，座中有菩薩，名分別身觀，白佛言：「今聞如來說無根義，說有身相說無身相，說有自性空說無自性空；說無根義者，從如中來耶？不從如中來耶？無根義者，有生滅耶、無生滅耶？有對法耶、無對法耶？有色法耶、無色法耶？有為法耶、無為法耶？有漏法耶、無漏法耶？有相法耶、無相法耶？有身觀耶、無身觀耶？」

佛告分別身觀菩薩曰：「何者是身？何者是觀？身誰為行此觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告分別身觀菩薩曰：「何者是身？何者是觀？身誰為行此觀？」

分別身觀菩薩白佛言：「地、水、火、風名身陰也；識分別名觀也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別身觀菩薩白佛言：「地、水、火、風名身陰也；識分別名觀也。」

佛告曰：「言地地自空，言水水自空，言火火自空，言風風自空，言識識自空，言空空自空。何者是身？云何是觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曰：「言地地自空，言水水自空，言火火自空，言風風自空，言識識自空，言空空自空。何者是身？云何是觀？」

身觀菩薩白佛言：「如佛所說，虛空法界皆悉空寂，無佛言佛，無法言法，無僧言僧，無今世、後世，無罪無福，將不與大師同耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身觀菩薩白佛言：「如佛所說，虛空法界皆悉空寂，無佛言佛，無法言法，無僧言僧，無今世、後世，無罪無福，將不與大師同耶？」

佛告分別身觀菩薩曰：「汝入滅盡定時，頗見眼觀色，乃至意觀法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告分別身觀菩薩曰：「汝入滅盡定時，頗見眼觀色，乃至意觀法不？」

身觀菩薩白佛言：「不也。世尊！所以者何？滅盡定中無生無滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身觀菩薩白佛言：「不也。世尊！所以者何？滅盡定中無生無滅。」

佛告身觀菩薩：「如是，如是！如汝所言。眼觀色，色非我色，我非彼色；識非我識，我非彼識。乃至聲、香、味、觸、法，亦復如是，法非我法，我非彼法。於無根義無增無減，根清淨道亦清淨，相空清淨，乃至究竟空亦復清淨。一清淨而無二，五陰淨行淨，道亦清淨。有對淨、無對淨，色淨，道亦清淨。菩薩觀淨六塵淨，道亦清淨。眷屬淨，性淨，道亦清淨。地淨，住淨，道亦清淨。是為菩薩摩訶薩無根義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告身觀菩薩：「如是，如是！如汝所言。眼觀色，色非我色，我非彼色；識非我識，我非彼識。乃至聲、香、味、觸、法，亦復如是，法非我法，我非彼法。於無根義無增無減，根清淨道亦清淨，相空清淨，乃至究竟空亦復清淨。一清淨而無二，五陰淨行淨，道亦清淨。有對淨、無對淨，色淨，道亦清淨。菩薩觀淨六塵淨，道亦清淨。眷屬淨，性淨，道亦清淨。地淨，住淨，道亦清淨。是為菩薩摩訶薩無根義。」

佛復告身觀菩薩曰：「苦淨，不苦不樂淨，道亦清淨。門淨、種淨、生淨，道亦清淨。是為菩薩摩訶薩無根義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告身觀菩薩曰：「苦淨，不苦不樂淨，道亦清淨。門淨、種淨、生淨，道亦清淨。是為菩薩摩訶薩無根義。」

佛復告身觀菩薩曰：「道場淨、國土淨、眾生淨，道亦清淨，是為菩薩摩訶薩無根義。根淨、力淨、覺意淨、道品淨，道亦清淨。云何？身觀菩薩！我今問汝，汝當報我。如來修治道場坐樹王下，云何分別眾生之類，用有記法耶？無記法耶？有記法者塵勞之垢，無記法者亦是塵勞之垢，以何無記而授眾生決？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告身觀菩薩曰：「道場淨、國土淨、眾生淨，道亦清淨，是為菩薩摩訶薩無根義。根淨、力淨、覺意淨、道品淨，道亦清淨。云何？身觀菩薩！我今問汝，汝當報我。如來修治道場坐樹王下，云何分別眾生之類，用有記法耶？無記法耶？有記法者塵勞之垢，無記法者亦是塵勞之垢，以何無記而授眾生決？」

身觀菩薩白佛言：「有記之法非塵勞垢，無記之法亦非塵勞。何以故？塵勞垢者是卑賤法，有記、無記法是上尊法，無以無記對於塵勞。何以故？塵勞法者如來種也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身觀菩薩白佛言：「有記之法非塵勞垢，無記之法亦非塵勞。何以故？塵勞垢者是卑賤法，有記、無記法是上尊法，無以無記對於塵勞。何以故？塵勞法者如來種也。」

佛告身觀菩薩：「止，止！莫作此語。汝言塵勞是生死法，今復言如來種耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告身觀菩薩：「止，止！莫作此語。汝言塵勞是生死法，今復言如來種耶？」

身觀菩薩白佛言：「如來身者，為是化非眾生耶？若是化者，無有塵勞眾生之趣。設從眾生有如來身者，塵勞之垢非如來種乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身觀菩薩白佛言：「如來身者，為是化非眾生耶？若是化者，無有塵勞眾生之趣。設從眾生有如來身者，塵勞之垢非如來種乎？」

佛告身觀菩薩曰：「如是，如是！如汝所言。以假號名字而有塵勞，第一義中無有塵勞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告身觀菩薩曰：「如是，如是！如汝所言。以假號名字而有塵勞，第一義中無有塵勞。」

佛復告身觀菩薩：「如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，常以天眼觀十方世界阿僧祇眾生意識生念，有欲心多者、無欲心多者，有恚心多者、無恚心多者，有癡心多者、無癡心多者，有解脫心者、無解脫心者，有增上慢者、無增上慢者，有易究竟者、難究竟者，菩薩悉知悉觀而往度之。云何菩薩以天眼觀，知少欲者、知多欲者？於是菩薩在彼眾中，現婬女形與說婬欲，快樂難忘視無厭足。使彼欲意倍生喜樂，後漸與說身為穢污、無常、無我、苦、空、非身，欲為火坑燒煮心識，使令厭患令無婬欲；此眾生等，即於胎中受無上記。身觀菩薩！汝當知之！如此眾生，無瞋恚、癡，斷欲得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告身觀菩薩：「如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，常以天眼觀十方世界阿僧祇眾生意識生念，有欲心多者、無欲心多者，有恚心多者、無恚心多者，有癡心多者、無癡心多者，有解脫心者、無解脫心者，有增上慢者、無增上慢者，有易究竟者、難究竟者，菩薩悉知悉觀而往度之。云何菩薩以天眼觀，知少欲者、知多欲者？於是菩薩在彼眾中，現婬女形與說婬欲，快樂難忘視無厭足。使彼欲意倍生喜樂，後漸與說身為穢污、無常、無我、苦、空、非身，欲為火坑燒煮心識，使令厭患令無婬欲；此眾生等，即於胎中受無上記。身觀菩薩！汝當知之！如此眾生，無瞋恚、癡，斷欲得道。

「或有菩薩在彼眾中共為善友，與說殺業快樂難忘，快哉殺生減汝壽命增我壽命，後漸漸與說殺生受罪極重，與說百八殺生重罪為苦為惱，引令入於得在道撿，無有欲、癡，即於胎中成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有菩薩在彼眾中共為善友，與說殺業快樂難忘，快哉殺生減汝壽命增我壽命，後漸漸與說殺生受罪極重，與說百八殺生重罪為苦為惱，引令入於得在道撿，無有欲、癡，即於胎中成無上道。

「或有菩薩在彼眾中共為朋友，說十不善道，亦身教、口、意教不善，以真為虛，無常謂常，空謂有實，無身謂有身，苦謂有樂，無世謂有世，後漸漸與說廣大深智無量辯才，燃法、熾法為竪法幢，漸漸引入智慧叢林：『諸人當知！若有狐疑於我所者，當以智慧火燒汝狐疑心。』若人布施手執財物，有人受者，解了三事空無所有，即於胎中成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有菩薩在彼眾中共為朋友，說十不善道，亦身教、口、意教不善，以真為虛，無常謂常，空謂有實，無身謂有身，苦謂有樂，無世謂有世，後漸漸與說廣大深智無量辯才，燃法、熾法為竪法幢，漸漸引入智慧叢林：『諸人當知！若有狐疑於我所者，當以智慧火燒汝狐疑心。』若人布施手執財物，有人受者，解了三事空無所有，即於胎中成無上道。

「見人持戒，戒品成就毫釐不犯，解了虛寂而無所有，即於胎中成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見人持戒，戒品成就毫釐不犯，解了虛寂而無所有，即於胎中成無上道。

「或有眾生忍心不起，若有人來殺害割截心無恚想，頭目髓腦無所愛惜，即於胎中成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有眾生忍心不起，若有人來殺害割截心無恚想，頭目髓腦無所愛惜，即於胎中成無上道。

「若有眾生心若金剛不可沮壞，設當有人軟語誘導：『劫數難量，流轉生死難可勉濟，何不於此自度而已，為彼眾生唐勞勤苦？』菩薩心進終不退轉墮落生死，即於胎中成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生心若金剛不可沮壞，設當有人軟語誘導：『劫數難量，流轉生死難可勉濟，何不於此自度而已，為彼眾生唐勞勤苦？』菩薩心進終不退轉墮落生死，即於胎中成無上道。

「若人行禪心識不移，弊魔波旬在虛空中雷吼電烈，不能令彼動於一毛，何況使彼退於禪道，即於胎中成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人行禪心識不移，弊魔波旬在虛空中雷吼電烈，不能令彼動於一毛，何況使彼退於禪道，即於胎中成無上道。

「若有眾生分別諸行，此則可行、此不可行。若人貪著愛樂身者，即便為說四意止法，一一分別諸法要藏，暢達演說無量法界，即於胎中成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生分別諸行，此則可行、此不可行。若人貪著愛樂身者，即便為說四意止法，一一分別諸法要藏，暢達演說無量法界，即於胎中成無上道。

「或有菩薩入慈三昧，遍滿東方無限無量阿僧祇恒河沙等剎眾生之類，慈愍愛念欲令解脫；譬如恒河沙中取一沙，過恒河沙國土下一沙，如是盡恒河沙慈心不盡，菩薩發願堅固難動。設有人來取菩薩身臠臠割截，即時彌滿三千大千國土，血變為乳如母念子，是為菩薩行慈三昧，即於胎中成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有菩薩入慈三昧，遍滿東方無限無量阿僧祇恒河沙等剎眾生之類，慈愍愛念欲令解脫；譬如恒河沙中取一沙，過恒河沙國土下一沙，如是盡恒河沙慈心不盡，菩薩發願堅固難動。設有人來取菩薩身臠臠割截，即時彌滿三千大千國土，血變為乳如母念子，是為菩薩行慈三昧，即於胎中成無上道。

「或時菩薩入悲三昧，遍滿南方無限無量阿僧祇恒河沙等剎眾生之類，悲念欲令解脫；以恒河沙中取一沙，過恒河沙國土下一沙，如是盡恒河沙悲心不盡，堪任代彼眾生受苦；皆是菩薩堅固誓願，眾生見者以清淨心，遠離眾惡妄想已斷，即於胎中成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或時菩薩入悲三昧，遍滿南方無限無量阿僧祇恒河沙等剎眾生之類，悲念欲令解脫；以恒河沙中取一沙，過恒河沙國土下一沙，如是盡恒河沙悲心不盡，堪任代彼眾生受苦；皆是菩薩堅固誓願，眾生見者以清淨心，遠離眾惡妄想已斷，即於胎中成無上道。

「或時菩薩入喜三昧，遍滿西方無限無量阿僧祇恒河沙等剎眾生之類，喜念眾生欲令解脫，以恒河沙中取一沙，過恒河沙乃下一沙，如是盡恒河沙喜心不盡，若彼眾生入喜令自娛樂，皆是菩薩發意堅固，即於胎中成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或時菩薩入喜三昧，遍滿西方無限無量阿僧祇恒河沙等剎眾生之類，喜念眾生欲令解脫，以恒河沙中取一沙，過恒河沙乃下一沙，如是盡恒河沙喜心不盡，若彼眾生入喜令自娛樂，皆是菩薩發意堅固，即於胎中成無上道。

「或有菩薩入捨三昧，遍滿北方無限無量阿僧祇恒河沙等剎眾生之類，恐彼眾生有缺漏行，將養擁護不令沒溺，取恒河沙中一沙，過恒河沙國土下一沙，如是盡恒河沙捨心不盡，皆是菩薩誓願堅固，即於胎中成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有菩薩入捨三昧，遍滿北方無限無量阿僧祇恒河沙等剎眾生之類，恐彼眾生有缺漏行，將養擁護不令沒溺，取恒河沙中一沙，過恒河沙國土下一沙，如是盡恒河沙捨心不盡，皆是菩薩誓願堅固，即於胎中成無上道。

「於時菩薩真實法明修大慈大悲，非羅漢、辟支佛所行，遍滿四方，欲令眾生一聞音聲尋聲即至，皆是菩薩誓願堅固，即於胎中成無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時菩薩真實法明修大慈大悲，非羅漢、辟支佛所行，遍滿四方，欲令眾生一聞音聲尋聲即至，皆是菩薩誓願堅固，即於胎中成無上道。」

菩薩處胎經聖諦品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經聖諦品第三

佛告菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、鬼神、阿修羅、迦留羅、緊陀羅、摩睺勒、毘舍遮、鳩槃茶、富單那、摩㝹舍、阿摩㝹舍等：「吾今為汝說菩薩摩訶薩賢聖諦。諦聽，諦聽！善思念之！所以者何？吾從無數阿僧祇劫修習道果，此沒生彼周流五道，不捨菩薩賢聖諦。云何菩薩修習聖諦？或時菩薩從初發意乃至道場，行無閡法，不取禪證，滅諸惡想；或有菩薩入初禪地見清淨行，恥而厭患捨而進趣，欲登六住慇懃進業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、鬼神、阿修羅、迦留羅、緊陀羅、摩睺勒、毘舍遮、鳩槃茶、富單那、摩㝹舍、阿摩㝹舍等：「吾今為汝說菩薩摩訶薩賢聖諦。諦聽，諦聽！善思念之！所以者何？吾從無數阿僧祇劫修習道果，此沒生彼周流五道，不捨菩薩賢聖諦。云何菩薩修習聖諦？或時菩薩從初發意乃至道場，行無閡法，不取禪證，滅諸惡想；或有菩薩入初禪地見清淨行，恥而厭患捨而進趣，欲登六住慇懃進業。

「入二禪地，心豁然悟如月雲除，自觀身中心發誓願，為堅固耶？不堅固耶？自以己心復觀眾生心，易度難度皆悉知之。時菩薩心極大歡喜：『吾將成佛審然不疑。剎土清淨除眾生垢，降伏於魔轉於無上賢聖法輪。快哉福報，所願知成。』爾時菩薩入不亂定，以心舉心以身舉身，即得成就神足聖道，從一佛剎至一佛剎，禮事供養諸佛世尊，聽受深法不難不畏，轉入三禪，觀諸色像悉空無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入二禪地，心豁然悟如月雲除，自觀身中心發誓願，為堅固耶？不堅固耶？自以己心復觀眾生心，易度難度皆悉知之。時菩薩心極大歡喜：『吾將成佛審然不疑。剎土清淨除眾生垢，降伏於魔轉於無上賢聖法輪。快哉福報，所願知成。』爾時菩薩入不亂定，以心舉心以身舉身，即得成就神足聖道，從一佛剎至一佛剎，禮事供養諸佛世尊，聽受深法不難不畏，轉入三禪，觀諸色像悉空無所有。

「住於三禪觀眾生類悉能分別，彼沒生此此沒生彼，自識宿命，亦復知彼所從來處，剎利種、婆羅門種、居士種、長者種，斯應行人、不應行人，應受果、不應受果，出入息、非出入息，斯四意止、四意斷、根、力、神足、覺意、八道；斯人受決某國某處某眾生中成佛，皆悉知之；是謂菩薩於三禪地得清淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住於三禪觀眾生類悉能分別，彼沒生此此沒生彼，自識宿命，亦復知彼所從來處，剎利種、婆羅門種、居士種、長者種，斯應行人、不應行人，應受果、不應受果，出入息、非出入息，斯四意止、四意斷、根、力、神足、覺意、八道；斯人受決某國某處某眾生中成佛，皆悉知之；是謂菩薩於三禪地得清淨心。

「復次，菩薩摩訶薩於三禪地上望八住，雖望而不得，晝夜勤精進求清淨心，入四禪中，面自見十方諸佛，為說四禪不退轉法；無礙解脫行四神足，能分一身為無數身，以無數身合為一身，入火光三昧，遍滿三千大千世界，令彼眾生見火光三昧，心意恐懼衣毛皆竪，自來歸依於菩薩所，因三昧力而得度脫。爾時於四禪中，分別世界真如法性，心退還墮習六住行，菩薩自念：『我今未得不退轉地。云何當得八住？』於四禪中慇懃修習，淨眾生行代其執苦；雖行此法不自稱譽，除去憍慢無有吾我，修六思念，雖復行道在九眾生居，心不染著戀慕生死，心豁然悟逮不退轉；是謂菩薩摩訶薩於聖諦得清淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩於三禪地上望八住，雖望而不得，晝夜勤精進求清淨心，入四禪中，面自見十方諸佛，為說四禪不退轉法；無礙解脫行四神足，能分一身為無數身，以無數身合為一身，入火光三昧，遍滿三千大千世界，令彼眾生見火光三昧，心意恐懼衣毛皆竪，自來歸依於菩薩所，因三昧力而得度脫。爾時於四禪中，分別世界真如法性，心退還墮習六住行，菩薩自念：『我今未得不退轉地。云何當得八住？』於四禪中慇懃修習，淨眾生行代其執苦；雖行此法不自稱譽，除去憍慢無有吾我，修六思念，雖復行道在九眾生居，心不染著戀慕生死，心豁然悟逮不退轉；是謂菩薩摩訶薩於聖諦得清淨心。

「於是菩薩入空處三昧，觀此三千大千世界眾生之類心識，修淨法離縛著無所戀慕，能自住壽一劫、二劫至無數劫，於某劫中教化眾生。生者、滅者漸漸將導獲清淨道，即於胎中成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是菩薩入空處三昧，觀此三千大千世界眾生之類心識，修淨法離縛著無所戀慕，能自住壽一劫、二劫至無數劫，於某劫中教化眾生。生者、滅者漸漸將導獲清淨道，即於胎中成無上道。

「或時菩薩入識處三昧，觀此三千大千世界識神所趣，天道、人道、餓鬼道、畜生道、地獄道，易度、難度皆悉知之，即於胎中成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或時菩薩入識處三昧，觀此三千大千世界識神所趣，天道、人道、餓鬼道、畜生道、地獄道，易度、難度皆悉知之，即於胎中成無上道。

「或時菩薩入不用處三昧，觀此三千大千世界眾生之類，青、黃、赤、白有多有少，即自厭患不用久住，即於胎中成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或時菩薩入不用處三昧，觀此三千大千世界眾生之類，青、黃、赤、白有多有少，即自厭患不用久住，即於胎中成無上道。

「或有菩薩入非想非不想處三昧，觀此三千大千世界眾生識神所趣，生者、滅者，青、黃、赤、白有長有短，令彼眾生使知壽盡，即於胎中成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有菩薩入非想非不想處三昧，觀此三千大千世界眾生識神所趣，生者、滅者，青、黃、赤、白有長有短，令彼眾生使知壽盡，即於胎中成無上道。

「於是菩薩入大虛空大寂定三昧，觀此三千大千世界，上至無邊無盡剎土，眾生之類識神所趣，思惟分別空無之法，是謂菩薩摩訶薩即於胎中成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是菩薩入大虛空大寂定三昧，觀此三千大千世界，上至無邊無盡剎土，眾生之類識神所趣，思惟分別空無之法，是謂菩薩摩訶薩即於胎中成無上道。

「於是菩薩入無形界三昧，普觀三千大千世界眾生之類，心所繫縛亦無有縛，識神無形所觀識法亦復無形，於無形法即於胎中成無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是菩薩入無形界三昧，普觀三千大千世界眾生之類，心所繫縛亦無有縛，識神無形所觀識法亦復無形，於無形法即於胎中成無上道。」