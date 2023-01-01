摩訶摩耶經卷下(一名佛昇忉利天為母說法) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶摩耶經卷下(一名佛昇忉利天為母說法)

簫齊沙門釋曇景譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 簫齊沙門釋曇景譯

爾時，世尊為波斯匿王及諸大眾說妙法已，與比丘眾前後圍遶從舍衛國漸次遊行村邑、聚落——所應度者皆悉周遍——乃至到於尼連禪河。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為波斯匿王及諸大眾說妙法已，與比丘眾前後圍遶從舍衛國漸次遊行村邑、聚落——所應度者皆悉周遍——乃至到於尼連禪河。

于時世尊既至河已，著於浴衣入河洗浴。時無量百千天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，既見如來在河澡浴，各持種種塗香、末香而來供養。時尼連禪河側水陸虛空，一切眾生見如來身猶如明鏡，覩妙形像皆生歡喜、悉起慈心，三毒消伏不相吞食，咸發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時世尊既至河已，著於浴衣入河洗浴。時無量百千天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，既見如來在河澡浴，各持種種塗香、末香而來供養。時尼連禪河側水陸虛空，一切眾生見如來身猶如明鏡，覩妙形像皆生歡喜、悉起慈心，三毒消伏不相吞食，咸發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，阿難即白佛言：「今此水陸虛空之中諸眾生等見佛身已，尚生歡喜發菩提心。而提婆達多生在釋宮，佛之親屬、又作沙門，口常讀誦深妙經典，而於如來恒造逆事，破和合僧、出佛身血、教阿闍世殺害父王，日日招集豐美飲食，而自憍慢謂與佛等，為小利養以火自燒。設令諸佛欲救拔之不能為益，如騾懷妊會喪身命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難即白佛言：「今此水陸虛空之中諸眾生等見佛身已，尚生歡喜發菩提心。而提婆達多生在釋宮，佛之親屬、又作沙門，口常讀誦深妙經典，而於如來恒造逆事，破和合僧、出佛身血、教阿闍世殺害父王，日日招集豐美飲食，而自憍慢謂與佛等，為小利養以火自燒。設令諸佛欲救拔之不能為益，如騾懷妊會喪身命。」

爾時，世尊告阿難言：「如汝所說，提婆達多恒於我所生怨害心，自造阿鼻地獄因緣，一切諸佛不能救脫。我於提婆達多極生慈愍，但其不久苦業所逼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「如汝所說，提婆達多恒於我所生怨害心，自造阿鼻地獄因緣，一切諸佛不能救脫。我於提婆達多極生慈愍，但其不久苦業所逼。」

時提婆達多在佛左右，聞此語已心大瞋恚，即捨於佛，與其弟子往摩竭提國投阿闍世。而於中路有諸群烏急聲鳴喚，翻飛亂擾；又逢惡牛欲觸蹈之。其諸弟子見此相已而語之言：「我等今者觀此諸瑞非為吉祥，若所去處必無利益。」提婆達多而答之言：「汝等愚癡，何所知耶？但急隨我，不須多云。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時提婆達多在佛左右，聞此語已心大瞋恚，即捨於佛，與其弟子往摩竭提國投阿闍世。而於中路有諸群烏急聲鳴喚，翻飛亂擾；又逢惡牛欲觸蹈之。其諸弟子見此相已而語之言：「我等今者觀此諸瑞非為吉祥，若所去處必無利益。」提婆達多而答之言：「汝等愚癡，何所知耶？但急隨我，不須多云。」

既到摩竭提國，語守門者：「汝入白王，道我在此。」時守門人即入白王。阿闍世王聞提婆達多來在外已，心大瞋恚而作是言：「乃至不欲聞其名字，何況而應眼見之耶？譬如雨雹摧折草木，在地不久還自消散；如此惡人亦復如是，教人行惡壞他善根，復還自敗善根種子。」勅守門者勿聽其前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既到摩竭提國，語守門者：「汝入白王，道我在此。」時守門人即入白王。阿闍世王聞提婆達多來在外已，心大瞋恚而作是言：「乃至不欲聞其名字，何況而應眼見之耶？譬如雨雹摧折草木，在地不久還自消散；如此惡人亦復如是，教人行惡壞他善根，復還自敗善根種子。」勅守門者勿聽其前。

時提婆達多見阿闍世王不許前已，心大苦惱，舉手拍頭，切齒罵詈。時優波羅比丘尼從王宮出，而於門外見提婆達多即呵之言：「汝今釋種不得熾盛，於佛法中作大留礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時提婆達多見阿闍世王不許前已，心大苦惱，舉手拍頭，切齒罵詈。時優波羅比丘尼從王宮出，而於門外見提婆達多即呵之言：「汝今釋種不得熾盛，於佛法中作大留礙。」

時提婆達多聞此語已極大忿恚，即以手捲而打其頭，彼比丘尼尋便命終。提婆達多又害羅漢比丘尼故，地即開裂，有大猛火纏繞其身牽入地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時提婆達多聞此語已極大忿恚，即以手捲而打其頭，彼比丘尼尋便命終。提婆達多又害羅漢比丘尼故，地即開裂，有大猛火纏繞其身牽入地獄。

爾時，世尊澡浴訖已，向諸比丘而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊澡浴訖已，向諸比丘而說偈言：

「譬如行惡道， 登涉長憂怖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如行惡道， 登涉長憂怖；

若到平坦處， 安隱無愁患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若到平坦處， 安隱無愁患。

生死險隘路， 眾生恒恐怖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死險隘路， 眾生恒恐怖；

唯有涅槃道， 行者獲安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有涅槃道， 行者獲安隱。

我今欲至彼， 功德常樂處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今欲至彼， 功德常樂處。」

爾時，世尊說此偈已，與阿難俱至王舍城，為眾比丘廣說諸法；漸次到巴連弗邑，為諸人民、長者、居士及梵志等廣說諸法；漸次復到毘耶離城，為眾離車及㮏女等廣演諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，與阿難俱至王舍城，為眾比丘廣說諸法；漸次到巴連弗邑，為諸人民、長者、居士及梵志等廣說諸法；漸次復到毘耶離城，為眾離車及㮏女等廣演諸法。

爾時，世尊舉身疾生，處處皆痛，即便顧語尊者阿難：「我於今者身體皆痛，唯欲捨此朽故之身。阿難當知，若比丘、比丘尼得四神足，則能住壽一劫在世、若減一劫。況復如來所欲自在？」是時阿難魔所蔽故默然無答，乃至再三亦皆默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊舉身疾生，處處皆痛，即便顧語尊者阿難：「我於今者身體皆痛，唯欲捨此朽故之身。阿難當知，若比丘、比丘尼得四神足，則能住壽一劫在世、若減一劫。況復如來所欲自在？」是時阿難魔所蔽故默然無答，乃至再三亦皆默然。

爾時，世尊語阿難言：「汝今可往到一樹下，專精思惟，正觀諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊語阿難言：「汝今可往到一樹下，專精思惟，正觀諸法。」

時魔波旬即來佛所，稽首禮足而白佛言：「我於往昔勸請世尊入於涅槃，于時世尊而答我言：『我諸弟子——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——未具足故，所以未應入於涅槃。』世尊今者諸四部眾皆悉具足，所度已畢，唯願善逝速入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬即來佛所，稽首禮足而白佛言：「我於往昔勸請世尊入於涅槃，于時世尊而答我言：『我諸弟子——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——未具足故，所以未應入於涅槃。』世尊今者諸四部眾皆悉具足，所度已畢，唯願善逝速入涅槃。」

爾時，世尊即答魔言：「善哉，波旬！當知如來却後三月入於涅槃。」時魔波旬見佛許已，歡喜踊躍不能自勝，頂禮佛足還歸天宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即答魔言：「善哉，波旬！當知如來却後三月入於涅槃。」時魔波旬見佛許已，歡喜踊躍不能自勝，頂禮佛足還歸天宮。

爾時，如來既許天魔却後三月當入涅槃，即便捨於無量之壽，以神通力故住命三月。于時大地六種震動，日無精光、風雨違常，天龍八部莫不駭怖，來至佛所側塞空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來既許天魔却後三月當入涅槃，即便捨於無量之壽，以神通力故住命三月。于時大地六種震動，日無精光、風雨違常，天龍八部莫不駭怖，來至佛所側塞空中。

時尊者阿難見此相已心驚毛竪，疾詣佛所而白佛言：「今者何緣忽有此相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者阿難見此相已心驚毛竪，疾詣佛所而白佛言：「今者何緣忽有此相？」

佛告阿難：「惡魔波旬向來我所，勸請於我令入涅槃。我已許之，即便捨壽，以神力故住命三月。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「惡魔波旬向來我所，勸請於我令入涅槃。我已許之，即便捨壽，以神力故住命三月。」

阿難白佛言：「世尊常說四神足人則能住壽一劫、若減一劫，隨意自在。云何如來不久住世同於諸行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊常說四神足人則能住壽一劫、若減一劫，隨意自在。云何如來不久住世同於諸行？」

于時如來答阿難言：「我向為汝說如此語，魔蔽汝故不知請住。我已許之，云何住壽？阿難當知，一切諸行法皆如是，不得常存。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時如來答阿難言：「我向為汝說如此語，魔蔽汝故不知請住。我已許之，云何住壽？阿難當知，一切諸行法皆如是，不得常存。」

爾時，阿難聞佛此語，迷悶懊惱不能自勝，悲號啼泣深追悔責。爾時，世尊與阿難俱漸次遊行到諸國界、村邑、聚落廣說諸法，所可化度不可稱計。漸次復到鳩尸那竭國力士生地熙連河側娑羅雙樹間，而語阿難：「可安繩床而令北首，我今身體極大苦痛，入於中夜當取涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難聞佛此語，迷悶懊惱不能自勝，悲號啼泣深追悔責。爾時，世尊與阿難俱漸次遊行到諸國界、村邑、聚落廣說諸法，所可化度不可稱計。漸次復到鳩尸那竭國力士生地熙連河側娑羅雙樹間，而語阿難：「可安繩床而令北首，我今身體極大苦痛，入於中夜當取涅槃。」

阿難受教，施繩床已，佛即就臥，右脇著地。爾時，阿難見佛臥已，隱於佛後悲泣流淚，極大苦惱。世尊即便問諸比丘：「阿難今者為在何許？」諸比丘言：「近在於佛後垂淚憂惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難受教，施繩床已，佛即就臥，右脇著地。爾時，阿難見佛臥已，隱於佛後悲泣流淚，極大苦惱。世尊即便問諸比丘：「阿難今者為在何許？」諸比丘言：「近在於佛後垂淚憂惱。」

如來即以大悲梵音告阿難言：「汝今不應猶如嬰兒而自啼泣。所以者何？生死之中皆悉如此，但當專念思惟諸法。汝從往昔看侍我來，身、口、意業極為純善，未曾見汝有毫過失。今者宜應勤求解脫，忍割悲心勿自煎惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來即以大悲梵音告阿難言：「汝今不應猶如嬰兒而自啼泣。所以者何？生死之中皆悉如此，但當專念思惟諸法。汝從往昔看侍我來，身、口、意業極為純善，未曾見汝有毫過失。今者宜應勤求解脫，忍割悲心勿自煎惱。」

爾時，阿難而白佛言：「如來入於般涅槃後，闍維之法當云何耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難而白佛言：「如來入於般涅槃後，闍維之法當云何耶？」

佛告阿難：「闍維之法如轉輪聖王，取於千端新淨之㲲用纏佛身，香油灑灌內金棺中，又以金棺內銀棺中，又以銀棺內銅棺中，又以銅棺內鐵棺中，積眾香薪而用闍維，收拾舍利起立塔廟、表剎、幡蓋種種供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「闍維之法如轉輪聖王，取於千端新淨之㲲用纏佛身，香油灑灌內金棺中，又以金棺內銀棺中，又以銀棺內銅棺中，又以銅棺內鐵棺中，積眾香薪而用闍維，收拾舍利起立塔廟、表剎、幡蓋種種供養。」

爾時，世尊告阿難言：「汝今入城告諸力士，道我在此，夜入涅槃，若欲來者宜自知時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「汝今入城告諸力士，道我在此，夜入涅槃，若欲來者宜自知時。」

阿難受勅即便入城，街巷道路高聲唱言：「三界大師——如來、應供——今近在於雙樹之間，當於中夜而取涅槃。諸人若欲禮拜、供養并欲諮決，宜知是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難受勅即便入城，街巷道路高聲唱言：「三界大師——如來、應供——今近在於雙樹之間，當於中夜而取涅槃。諸人若欲禮拜、供養并欲諮決，宜知是時。」

時諸力士聞此語已皆大懊惱，問阿難言：「世尊滅度一何駛哉？我等從今無所依怙。」涕淚緣路往詣佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸力士聞此語已皆大懊惱，問阿難言：「世尊滅度一何駛哉？我等從今無所依怙。」涕淚緣路往詣佛所。

時熙連河側娑羅雙樹周匝縱廣四百八十里，天龍八部充塞盈滿間無空缺，莫不戀慕、悲號、苦惱，咸言：「世間失於慈父。」各相謂言：「我等從今方淪生死，誰拔濟者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時熙連河側娑羅雙樹周匝縱廣四百八十里，天龍八部充塞盈滿間無空缺，莫不戀慕、悲號、苦惱，咸言：「世間失於慈父。」各相謂言：「我等從今方淪生死，誰拔濟者？」

爾時，城中有一梵志名須跋陀羅，年百二十歲，聞佛近在雙樹之間，當於中夜而入涅槃，即往佛所白阿難言：「我聞如來——一切智者——當於中夜而入涅槃，欲少決疑，唯願聽前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，城中有一梵志名須跋陀羅，年百二十歲，聞佛近在雙樹之間，當於中夜而入涅槃，即往佛所白阿難言：「我聞如來——一切智者——當於中夜而入涅槃，欲少決疑，唯願聽前。」

是時阿難心自念言：「今此梵志久習異見，必於今者與佛論議，世尊身痛而作擾亂。」即便默然不聽許之，乃至三請亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時阿難心自念言：「今此梵志久習異見，必於今者與佛論議，世尊身痛而作擾亂。」即便默然不聽許之，乃至三請亦復如是。

爾時，世尊天耳遙聞，語阿難言：「汝可聽是老梵志前，此即是吾最後弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊天耳遙聞，語阿難言：「汝可聽是老梵志前，此即是吾最後弟子。」

須跋陀羅既見佛已歡喜踊躍，頭面作禮。爾時，世尊隨應為說八正道法，即於座上得羅漢果，而白佛言：「生死苦海已蒙得過，不忍當見大師涅槃，我今當先而取滅度。」即於佛前入般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須跋陀羅既見佛已歡喜踊躍，頭面作禮。爾時，世尊隨應為說八正道法，即於座上得羅漢果，而白佛言：「生死苦海已蒙得過，不忍當見大師涅槃，我今當先而取滅度。」即於佛前入般涅槃。

爾時，世尊為諸八部一切大眾說妙法已，既至中夜，涅槃時到，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為諸八部一切大眾說妙法已，既至中夜，涅槃時到，而說偈言：

「我於諸眾生， 應度緣今畢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於諸眾生， 應度緣今畢，

夜靜氣恬和， 涅槃時已到。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜靜氣恬和， 涅槃時已到。」

爾時，世尊說此偈已即入初禪，入初禪已復入二禪，入二禪已次入三禪，入三禪已次入四禪，入四禪已次入空處，入空處已次入識處，入識處已次入無所有處，入無所有處已次入非想非非想處，入非想非非想處已次入滅盡正受。時會大眾既見如來諸根不動，即便問於阿那律言：「世尊今者入涅槃未？」時阿那律語諸人言：「世尊今入滅盡正受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已即入初禪，入初禪已復入二禪，入二禪已次入三禪，入三禪已次入四禪，入四禪已次入空處，入空處已次入識處，入識處已次入無所有處，入無所有處已次入非想非非想處，入非想非非想處已次入滅盡正受。時會大眾既見如來諸根不動，即便問於阿那律言：「世尊今者入涅槃未？」時阿那律語諸人言：「世尊今入滅盡正受。」

爾時，如來出滅盡正受還入非想非非想處，出非想非非想處還入無所有處，出無所有處還入識處，出於識處還入空處，出於空處還入四禪，出於四禪還入三禪，出於三禪還入二禪，出於二禪還入初禪。即於初禪還入二禪，出於二禪而入三禪，出於三禪而入四禪，出於四禪而入空處，出於空處而入識處，出於識處入無所有處，出於無所有處入非想非非想處，出非想非非想處入滅盡正受，則於彼處而般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來出滅盡正受還入非想非非想處，出非想非非想處還入無所有處，出無所有處還入識處，出於識處還入空處，出於空處還入四禪，出於四禪還入三禪，出於三禪還入二禪，出於二禪還入初禪。即於初禪還入二禪，出於二禪而入三禪，出於三禪而入四禪，出於四禪而入空處，出於空處而入識處，出於識處入無所有處，出於無所有處入非想非非想處，出非想非非想處入滅盡正受，則於彼處而般涅槃。

當於爾時大地震動，天龍八部悲泣騷擾。時天帝釋及梵天王而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於爾時大地震動，天龍八部悲泣騷擾。時天帝釋及梵天王而說偈言：

「生死無真實， 虛誑諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生死無真實， 虛誑諸眾生，

今者牟尼尊， 棄之猶涕唾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今者牟尼尊， 棄之猶涕唾。」

時諸眾生共相謂言：「如來滅度何其駛哉！三界牢獄誰為解脫？」其中或有宛轉于地、或有牽絕衣服瓔珞、或拔頭髮、搥胸大叫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸眾生共相謂言：「如來滅度何其駛哉！三界牢獄誰為解脫？」其中或有宛轉于地、或有牽絕衣服瓔珞、或拔頭髮、搥胸大叫。

爾時，阿難即便入城普告力士：「如來昨夜已入涅槃，汝等宜應供養闍維。」諸力士等聞此語已心大苦痛，皆悉相隨至雙樹所。既見世尊已般涅槃，悶絕震慟不能自勝，即問阿難：「我等不知云何闍維如來之身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難即便入城普告力士：「如來昨夜已入涅槃，汝等宜應供養闍維。」諸力士等聞此語已心大苦痛，皆悉相隨至雙樹所。既見世尊已般涅槃，悶絕震慟不能自勝，即問阿難：「我等不知云何闍維如來之身？」

阿難答言：「我於昨日已諮問佛，世尊遺勅令如轉輪聖王闍維之法。」阿難具為次第說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難答言：「我於昨日已諮問佛，世尊遺勅令如轉輪聖王闍維之法。」阿難具為次第說之。

諸力士眾聞此語已，即便嚴辦供養之具，事事皆依阿難所說——如轉輪聖王棺殯之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸力士眾聞此語已，即便嚴辦供養之具，事事皆依阿難所說——如轉輪聖王棺殯之法。

爾時，摩耶即於天上見五衰相：一者、頭上花萎，二者、腋下汗出，三者、頂中光滅，四者、兩目數瞬，五者、不樂本座。又於其夜得五大惡夢：一、夢須彌山崩、四海水竭，二、夢有諸羅剎手執利刀競挑一切眾生之眼，時有黑風吹，諸羅剎皆悉奔馳歸於雪山，三、夢欲色界諸天忽失寶冠，自絕瓔珞不安本座，身無光明猶如聚墨，四、夢如意珠王在高幢上，恒雨珍寶周給一切，有四毒龍口中吐火吹倒彼幢、吸如意珠，猛疾惡風吹沒深淵，五、夢有五師子從空來下嚙摩訶摩耶乳入於左脇，身心疼痛如被刀劍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩耶即於天上見五衰相：一者、頭上花萎，二者、腋下汗出，三者、頂中光滅，四者、兩目數瞬，五者、不樂本座。又於其夜得五大惡夢：一、夢須彌山崩、四海水竭，二、夢有諸羅剎手執利刀競挑一切眾生之眼，時有黑風吹，諸羅剎皆悉奔馳歸於雪山，三、夢欲色界諸天忽失寶冠，自絕瓔珞不安本座，身無光明猶如聚墨，四、夢如意珠王在高幢上，恒雨珍寶周給一切，有四毒龍口中吐火吹倒彼幢、吸如意珠，猛疾惡風吹沒深淵，五、夢有五師子從空來下嚙摩訶摩耶乳入於左脇，身心疼痛如被刀劍。

時摩訶摩耶見此夢已，即便驚寤而作是言：「我於向者眠寢之中，忽然見此非吉祥事，令我身心極為愁苦。往昔在於白淨王宮，因晝寢中得希有夢——見一天子身黃金色、乘白象王，從諸天子作妙妓樂，觀日之精入我右脇，身心安樂無有痛惱——即便懷妊悉達太子，光顯宗族、為世照明。今此五夢甚可怖畏，必是我子釋迦如來入般涅槃之惡相也。」即便向餘諸天子等廣說夢中所見諸事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時摩訶摩耶見此夢已，即便驚寤而作是言：「我於向者眠寢之中，忽然見此非吉祥事，令我身心極為愁苦。往昔在於白淨王宮，因晝寢中得希有夢——見一天子身黃金色、乘白象王，從諸天子作妙妓樂，觀日之精入我右脇，身心安樂無有痛惱——即便懷妊悉達太子，光顯宗族、為世照明。今此五夢甚可怖畏，必是我子釋迦如來入般涅槃之惡相也。」即便向餘諸天子等廣說夢中所見諸事。

爾時，尊者阿那律既見棺殯如來身已，即便昇於忉利天上，往摩訶摩耶所而說是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿那律既見棺殯如來身已，即便昇於忉利天上，往摩訶摩耶所而說是偈：

「大師最勝、天中天、 善導一切世間者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大師最勝、天中天、 善導一切世間者，

今已為彼無常海， 摩竭大魚之所吞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今已為彼無常海， 摩竭大魚之所吞，

在於鳩尸那竭國， 娑羅林中雙樹間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於鳩尸那竭國， 娑羅林中雙樹間。

不久當出城東門， 種種供養而闍維， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久當出城東門， 種種供養而闍維，

天、人八部眾盈溢， 號哭震動徹三千。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天、人八部眾盈溢， 號哭震動徹三千。」

時阿那律說此偈已，即便還下如來棺所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿那律說此偈已，即便還下如來棺所。

爾時，摩訶摩耶聞阿那律說此偈已，悶絕躄地，諸天女等以冷水灑面，良久乃穌。自拔頭髮，絕莊嚴具，悲泣垂淚而作此言：「我於昨夜得五惡夢，決定當知佛入涅槃。今者果見阿那律來，云已滅度在雙樹間，不久便應而就闍維。何其苦哉？世間眼滅。何其疾哉？人天福盡。昔日在於白淨王宮，始生七日我便命終，竟未抱育展母子情。付囑摩訶波闍波提，令其姨母而乳養之，及已長大至年十九，便於中夜踰城而出，舉宮內外莫不悲惱。既成道已開世慧眼，覆護一切猶如慈父。如何一旦便入涅槃？無常惡賊極為兇暴，而能害我正覺之子。」即於眾中而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩訶摩耶聞阿那律說此偈已，悶絕躄地，諸天女等以冷水灑面，良久乃穌。自拔頭髮，絕莊嚴具，悲泣垂淚而作此言：「我於昨夜得五惡夢，決定當知佛入涅槃。今者果見阿那律來，云已滅度在雙樹間，不久便應而就闍維。何其苦哉？世間眼滅。何其疾哉？人天福盡。昔日在於白淨王宮，始生七日我便命終，竟未抱育展母子情。付囑摩訶波闍波提，令其姨母而乳養之，及已長大至年十九，便於中夜踰城而出，舉宮內外莫不悲惱。既成道已開世慧眼，覆護一切猶如慈父。如何一旦便入涅槃？無常惡賊極為兇暴，而能害我正覺之子。」即於眾中而說偈言：

「於無量劫來， 常共為母子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於無量劫來， 常共為母子，

汝既成正覺， 此緣方永斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝既成正覺， 此緣方永斷，

而復於今者， 便入般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而復於今者， 便入般涅槃。

譬如高大樹， 眾鳥依共棲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如高大樹， 眾鳥依共棲，

晨旦各分離， 到暮還歸集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晨旦各分離， 到暮還歸集。

與汝為母子， 共在生死樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與汝為母子， 共在生死樹，

既得成道果， 長絕此源本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得成道果， 長絕此源本，

又復取滅度， 無有會見期。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復取滅度， 無有會見期。」

時摩訶摩耶說此偈已，涕泣懊惱不能自勝，與於無量諸天女等眷屬圍遶，作妙妓樂、燒香、散花歌頌讚歎，從空來下趣雙樹所。到娑羅林中已，遙見佛棺即大悶絕不能自勝，諸天女等以水灑面然後方穌。前至棺所頭頂作禮，垂淚悲惱而作此言：「昔於過去無量劫來，長為母子未曾捨離，一旦於今無相見期。嗚呼苦哉！眾生福盡，方當昏迷，誰為開導？」即以天曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花用散棺上，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時摩訶摩耶說此偈已，涕泣懊惱不能自勝，與於無量諸天女等眷屬圍遶，作妙妓樂、燒香、散花歌頌讚歎，從空來下趣雙樹所。到娑羅林中已，遙見佛棺即大悶絕不能自勝，諸天女等以水灑面然後方穌。前至棺所頭頂作禮，垂淚悲惱而作此言：「昔於過去無量劫來，長為母子未曾捨離，一旦於今無相見期。嗚呼苦哉！眾生福盡，方當昏迷，誰為開導？」即以天曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花用散棺上，而說偈言：

「今此雙樹間， 天龍八部眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此雙樹間， 天龍八部眾，

惟聞啼哭音， 不知何所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟聞啼哭音， 不知何所說，

譬鸚鵡亂鳴， 不能解其語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬鸚鵡亂鳴， 不能解其語。

充塞在於地， 猶如折翮鳥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充塞在於地， 猶如折翮鳥，

不能起飛趣， 如來涅槃林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能起飛趣， 如來涅槃林。

曠劫積恩愛， 似遮迦羅鳥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曠劫積恩愛， 似遮迦羅鳥，

今者無常風， 吹散各異處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今者無常風， 吹散各異處。

在苦諸眾生， 悕望法甘露， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在苦諸眾生， 悕望法甘露，

猶如蘭提鳥， 渴仰待天雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如蘭提鳥， 渴仰待天雨。

何故便於今， 而速入涅槃？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故便於今， 而速入涅槃？

潛身重棺中， 知我來此不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潛身重棺中， 知我來此不？」

爾時，摩訶摩耶說此偈已，顧見如來僧伽梨衣及鉢多羅，并以錫杖右手執之、左手拍頭，舉身投地如太山崩，悲號慟絕而作是言：「我子昔日執著此等廣福世間利益天人，今此諸物空無有主。嗚呼苦哉，痛不可言。」時諸八部及以四眾見摩訶摩耶憂惱如是，倍更悲感淚下如雨，帝釋力故變成河流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩訶摩耶說此偈已，顧見如來僧伽梨衣及鉢多羅，并以錫杖右手執之、左手拍頭，舉身投地如太山崩，悲號慟絕而作是言：「我子昔日執著此等廣福世間利益天人，今此諸物空無有主。嗚呼苦哉，痛不可言。」時諸八部及以四眾見摩訶摩耶憂惱如是，倍更悲感淚下如雨，帝釋力故變成河流。

爾時，世尊以大神力故，令諸棺蓋皆自開發，便從棺中合掌而起——如師子王初出窟時奮迅之勢——身毛孔中放千光明，一一光明有千化佛，悉皆合掌向摩訶摩耶，以梵軟音問訊母言：「遠屈來下此閻浮提，諸行法爾，願勿啼泣。」即便為母而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以大神力故，令諸棺蓋皆自開發，便從棺中合掌而起——如師子王初出窟時奮迅之勢——身毛孔中放千光明，一一光明有千化佛，悉皆合掌向摩訶摩耶，以梵軟音問訊母言：「遠屈來下此閻浮提，諸行法爾，願勿啼泣。」即便為母而說偈言：

「一切福田中， 佛福田為最； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切福田中， 佛福田為最；

一切諸女中， 玉女寶為最。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸女中， 玉女寶為最。

今我所生母， 超勝無倫比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我所生母， 超勝無倫比，

能生於三世， 佛、法、僧之寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生於三世， 佛、法、僧之寶。

故我從棺起， 合掌歡喜歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我從棺起， 合掌歡喜歎，

用報所生恩， 示我孝戀情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用報所生恩， 示我孝戀情。

諸佛雖滅度， 法、僧寶常住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛雖滅度， 法、僧寶常住，

願母莫憂愁， 諦觀無上行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願母莫憂愁， 諦觀無上行。」

爾時，世尊說此偈已，摩訶摩耶小自安慰，顏色漸悅如蓮花敷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，摩訶摩耶小自安慰，顏色漸悅如蓮花敷。

于時阿難見佛起已，又聞說偈，垂淚嗚咽強自抑忍，即便合掌而白佛言：「後世眾生必當問我：『世尊臨欲般涅槃時復何所說？』云何答之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時阿難見佛起已，又聞說偈，垂淚嗚咽強自抑忍，即便合掌而白佛言：「後世眾生必當問我：『世尊臨欲般涅槃時復何所說？』云何答之？」

佛告阿難：「汝當答言：『世尊已入般涅槃後，摩訶摩耶從天來下至金棺所。爾時，如來為後不孝諸眾生故，從金棺出——如師子王奮迅之勢——身毛孔中放千光明，一一光明有千化佛，悉皆合掌向摩訶摩耶，并又說於如上諸偈。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝當答言：『世尊已入般涅槃後，摩訶摩耶從天來下至金棺所。爾時，如來為後不孝諸眾生故，從金棺出——如師子王奮迅之勢——身毛孔中放千光明，一一光明有千化佛，悉皆合掌向摩訶摩耶，并又說於如上諸偈。』」

阿難又言：「當何名此經？云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難又言：「當何名此經？云何奉持？」

佛告阿難：「我於昔日忉利天上為母說法及摩訶摩耶夫人自有所說，今復在此母子相見。汝可為後世諸眾生輩次第演說此經，名曰摩訶摩耶經，亦名佛昇忉利天為母說法經，又名佛臨涅槃母子相見經，如是奉持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我於昔日忉利天上為母說法及摩訶摩耶夫人自有所說，今復在此母子相見。汝可為後世諸眾生輩次第演說此經，名曰摩訶摩耶經，亦名佛昇忉利天為母說法經，又名佛臨涅槃母子相見經，如是奉持。」

爾時，世尊說此語已，與母辭別，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此語已，與母辭別，而說偈言：

「我生分已盡， 梵行久已立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我生分已盡， 梵行久已立，

所作皆已辦， 不受於後有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作皆已辦， 不受於後有。

願母自安慰， 不須苦、憂、惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願母自安慰， 不須苦、憂、惱。

一切行無常， 住是生滅法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切行無常， 住是生滅法，

生滅既滅已， 寂滅為最樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生滅既滅已， 寂滅為最樂。」

爾時，世尊說此語已即便闔棺。三千大千世界普皆震動，摩訶摩耶及眾八部悲泣懊惱不能自勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此語已即便闔棺。三千大千世界普皆震動，摩訶摩耶及眾八部悲泣懊惱不能自勝。

摩訶摩耶問阿難言：「我子悉達臨滅度時有何教勅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶摩耶問阿難言：「我子悉達臨滅度時有何教勅？」

阿難白言：「世尊中夜為諸比丘略說教誡，又以所說十二部經付囑尊者摩訶迦葉，亦復勅我令助宣布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「世尊中夜為諸比丘略說教誡，又以所說十二部經付囑尊者摩訶迦葉，亦復勅我令助宣布。」

時摩訶摩耶聞此語已又增感絕，即問阿難：「汝於往昔侍佛以來，聞世尊說如來正法幾時當滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時摩訶摩耶聞此語已又增感絕，即問阿難：「汝於往昔侍佛以來，聞世尊說如來正法幾時當滅？」

阿難垂淚而便答言：「我於往昔曾聞世尊說於當來法滅之後事云：佛涅槃後，摩訶迦葉共阿難結集法藏。事悉畢已，摩訶迦葉於狼跡山中入滅盡定，我亦當得果證，次第隨後入般涅槃，當以正法付優婆掬多——善說法要如富樓那——廣說度人，又復勸化阿輸迦王，令於佛法得堅固正信，以佛舍利廣起八萬四千諸塔。二百歲已，尸羅難陀比丘善說法要，於閻浮提度十二億人。三百歲已，青蓮花眼比丘善說法要，度半億人。四百歲已，牛口比丘善說法要，度一萬人。五百歲已，寶天比丘善說法要，度二萬人，八部眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，正法於此便就滅盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難垂淚而便答言：「我於往昔曾聞世尊說於當來法滅之後事云：佛涅槃後，摩訶迦葉共阿難結集法藏。事悉畢已，摩訶迦葉於狼跡山中入滅盡定，我亦當得果證，次第隨後入般涅槃，當以正法付優婆掬多——善說法要如富樓那——廣說度人，又復勸化阿輸迦王，令於佛法得堅固正信，以佛舍利廣起八萬四千諸塔。二百歲已，尸羅難陀比丘善說法要，於閻浮提度十二億人。三百歲已，青蓮花眼比丘善說法要，度半億人。四百歲已，牛口比丘善說法要，度一萬人。五百歲已，寶天比丘善說法要，度二萬人，八部眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，正法於此便就滅盡。

「六百歲已，九十六種諸外道等邪見競興，破滅佛法。有一比丘名曰馬鳴，善說法要，降伏一切諸外道輩。七百歲已，有一比丘名曰龍樹，善說法要，滅邪見幢，然正法炬。八百歲後，諸比丘等樂好衣服，縱逸嬉戲，百千人中或有一兩得道果者。九百歲已，奴為比丘、婢為比丘尼。一千歲已，諸比丘等聞不淨觀、阿那波那，瞋恚不欲，無量比丘若一、若兩思惟正受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六百歲已，九十六種諸外道等邪見競興，破滅佛法。有一比丘名曰馬鳴，善說法要，降伏一切諸外道輩。七百歲已，有一比丘名曰龍樹，善說法要，滅邪見幢，然正法炬。八百歲後，諸比丘等樂好衣服，縱逸嬉戲，百千人中或有一兩得道果者。九百歲已，奴為比丘、婢為比丘尼。一千歲已，諸比丘等聞不淨觀、阿那波那，瞋恚不欲，無量比丘若一、若兩思惟正受。

「千一百歲已，諸比丘等如世俗人嫁娶行媒，於大眾中毀謗毘尼。千二百歲已，是諸比丘及比丘尼作非梵行，若有子息，男為比丘、女為比丘尼。千三百歲已，袈裟變白不受染色。千四百歲已，時諸四眾猶如獵師，好樂殺生、賣三寶物。千五百歲，俱睒彌國有三藏比丘善說法要，徒眾五百；又一羅漢比丘善持戒行，徒眾五百。於十五日布薩之時，羅漢比丘昇於高座說清淨法，云此所應作、此不應作。彼三藏比丘弟子答羅漢言：『汝今身、口自不清淨，云何而反說是麁言？』羅漢答言：『我久清淨身、口、意業，無諸過惡。』三藏弟子聞此語已倍更恚忿，即於座上殺彼羅漢。時羅漢弟子而作是言：『我師所說合於法理，云何汝等害我和上？』即以利刀殺彼三藏。天龍八部莫不憂惱，惡魔波旬及外道眾踊躍歡喜，競破塔寺、殺害比丘。一切經藏皆悉流移至鳩尸那竭國，阿耨達龍王悉持入海，於是佛法而滅盡也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「千一百歲已，諸比丘等如世俗人嫁娶行媒，於大眾中毀謗毘尼。千二百歲已，是諸比丘及比丘尼作非梵行，若有子息，男為比丘、女為比丘尼。千三百歲已，袈裟變白不受染色。千四百歲已，時諸四眾猶如獵師，好樂殺生、賣三寶物。千五百歲，俱睒彌國有三藏比丘善說法要，徒眾五百；又一羅漢比丘善持戒行，徒眾五百。於十五日布薩之時，羅漢比丘昇於高座說清淨法，云此所應作、此不應作。彼三藏比丘弟子答羅漢言：『汝今身、口自不清淨，云何而反說是麁言？』羅漢答言：『我久清淨身、口、意業，無諸過惡。』三藏弟子聞此語已倍更恚忿，即於座上殺彼羅漢。時羅漢弟子而作是言：『我師所說合於法理，云何汝等害我和上？』即以利刀殺彼三藏。天龍八部莫不憂惱，惡魔波旬及外道眾踊躍歡喜，競破塔寺、殺害比丘。一切經藏皆悉流移至鳩尸那竭國，阿耨達龍王悉持入海，於是佛法而滅盡也。」

時摩訶摩耶聞此語已號哭懊惱，即向阿難而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時摩訶摩耶聞此語已號哭懊惱，即向阿難而說偈言：

「一切皆歸滅， 無有常安者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切皆歸滅， 無有常安者，

須彌及海水， 劫盡亦消竭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌及海水， 劫盡亦消竭，

世間諸豪強， 會必還衰朽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸豪強， 會必還衰朽。

我子於往昔， 勤苦集眾行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我子於往昔， 勤苦集眾行，

故得成正覺， 為眾說經藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故得成正覺， 為眾說經藏。

如何於爾時， 皆悉潛沒盡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何於爾時， 皆悉潛沒盡？

嗚呼！生死法， 可畏、可厭離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗚呼！生死法， 可畏、可厭離。」

爾時，摩訶摩耶說此偈已，語阿難言：「如來遺勅既以正法付囑尊者及摩訶迦葉，宜應精勤護持誦說。我今不忍見於如來闍維之時。」即禮佛棺，右遶七匝，涕淚號叫，還歸天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩訶摩耶說此偈已，語阿難言：「如來遺勅既以正法付囑尊者及摩訶迦葉，宜應精勤護持誦說。我今不忍見於如來闍維之時。」即禮佛棺，右遶七匝，涕淚號叫，還歸天上。

于時娑羅雙樹間天人八部、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，既見如來母子相見及聞所說，有發無上道心者、有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者、阿羅漢者、或有發於辟支佛心，一切大眾受持佛語，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時娑羅雙樹間天人八部、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，既見如來母子相見及聞所說，有發無上道心者、有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者、阿羅漢者、或有發於辟支佛心，一切大眾受持佛語，頂戴奉行。

摩訶摩耶經八國分舍利品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶摩耶經八國分舍利品第二

爾時，波婆國末羅民眾聞佛滅度皆自念言：「今我宜往求舍利分，起塔供養。」即下國中，嚴四種兵——象兵、馬兵、車兵、步兵——到拘尸城，遣使者言：「聞佛眾祐止此滅度，彼亦我師，敬慕之心來請骨分，當於本國起塔供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波婆國末羅民眾聞佛滅度皆自念言：「今我宜往求舍利分，起塔供養。」即下國中，嚴四種兵——象兵、馬兵、車兵、步兵——到拘尸城，遣使者言：「聞佛眾祐止此滅度，彼亦我師，敬慕之心來請骨分，當於本國起塔供養。」

拘尸王答：「如是如是，誠如君言。但佛世尊垂降此土於茲滅度，國內士民當自供養，遠勞諸君遺形舍利，未得相與。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拘尸王答：「如是如是，誠如君言。但佛世尊垂降此土於茲滅度，國內士民當自供養，遠勞諸君遺形舍利，未得相與。」

爾時，遮羅頗國諸跋離民、羅摩伽國拘利民眾、毘留提國婆羅門眾、迦維羅衛國釋種民眾、毘提羅國離車民眾及摩竭王阿闍世等，聞佛如來於拘尸城雙樹林間而取滅度，皆自念言：「今我宜往求舍利分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，遮羅頗國諸跋離民、羅摩伽國拘利民眾、毘留提國婆羅門眾、迦維羅衛國釋種民眾、毘提羅國離車民眾及摩竭王阿闍世等，聞佛如來於拘尸城雙樹林間而取滅度，皆自念言：「今我宜往求舍利分。」

時諸國王、阿闍世等，各下國中，嚴四種兵，進渡恒水。即勅婆羅門香姓：「汝持我名入拘尸城致問彼王：『諸末羅等起居輕利，遊涉強耶。吾於賢者每相崇敬，隣境義和，曾無諍訟。我聞如來於君國內而取滅度，唯無上尊實我所天，故從遠來求請骨分，欲還本土起塔供養。設以我者，舉國重寶以居共之。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸國王、阿闍世等，各下國中，嚴四種兵，進渡恒水。即勅婆羅門香姓：「汝持我名入拘尸城致問彼王：『諸末羅等起居輕利，遊涉強耶。吾於賢者每相崇敬，隣境義和，曾無諍訟。我聞如來於君國內而取滅度，唯無上尊實我所天，故從遠來求請骨分，欲還本土起塔供養。設以我者，舉國重寶以居共之。』」

時香姓婆羅門受王教已，即詣彼城語諸末羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時香姓婆羅門受王教已，即詣彼城語諸末羅。

末羅聞已報香姓曰：「誠如君言。但為世尊垂降此土於茲滅度，國內士民自當供養。遠勞諸君，舍利叵得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末羅聞已報香姓曰：「誠如君言。但為世尊垂降此土於茲滅度，國內士民自當供養。遠勞諸君，舍利叵得。」

爾時，諸國王等則集群臣眾共立義而作頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸國王等則集群臣眾共立義而作頌曰：

「法王無上尊， 在我國涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法王無上尊， 在我國涅槃，

我今莊嚴塔， 安處而供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今莊嚴塔， 安處而供養。

令具妙舍利， 光明遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令具妙舍利， 光明遍十方，

所可化眾生， 云何得分析？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所可化眾生， 云何得分析？」

爾時，諸國王說此偈已，各自思惟：「我承如來遺形舍利，得稟未來天人果報，當獲多福。」而復告曰：「吾等和議遠來拜首，遜言求分。如不見以，四兵在此，不惜身命。義而弗獲，當以力巨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸國王說此偈已，各自思惟：「我承如來遺形舍利，得稟未來天人果報，當獲多福。」而復告曰：「吾等和議遠來拜首，遜言求分。如不見以，四兵在此，不惜身命。義而弗獲，當以力巨。」

時拘尸國即集群臣眾共立議，以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時拘尸國即集群臣眾共立議，以偈答曰：

「如來大師在我國， 不期登趣證滅度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來大師在我國， 不期登趣證滅度，

遺留舍利如佛在， 晝夜勤心常戀仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遺留舍利如佛在， 晝夜勤心常戀仰。

情存法海度眾生， 冀得我今長供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 情存法海度眾生， 冀得我今長供養，

遠勞諸君屈來拜， 求覓舍利真叵得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠勞諸君屈來拜， 求覓舍利真叵得。」

爾時，香姓婆羅門於諸王前立在一面，長跪合掌而說偈答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，香姓婆羅門於諸王前立在一面，長跪合掌而說偈答：

「如來智慧大慈悲， 哀愍三千大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來智慧大慈悲， 哀愍三千大千界，

其中說法遍十方， 乃至阿僧不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中說法遍十方， 乃至阿僧不可說。

憐愍眾生如一子， 恒河沙數心無息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍眾生如一子， 恒河沙數心無息，

菩薩眷屬常往遊， 聲聞弟子恒來我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩眷屬常往遊， 聲聞弟子恒來我。

說法演音如共聞， 圍遶紛綸同一說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法演音如共聞， 圍遶紛綸同一說，

天、人八部眾皆尋， 故我現今清淨海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天、人八部眾皆尋， 故我現今清淨海。

如來涅槃有舍利， 八分分之不得惜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來涅槃有舍利， 八分分之不得惜。」

時諸國王聞此偈已，心猶悵怏默然不許。時香姓婆羅門更曉眾人、諸賢長者受佛教戒，口誦法言：「一切眾生常念欲安，云何乃為諍佛舍利共相殘害？如來遺形廣以利益無量眾生，非止君等。舍利今在，唯當分之。何應如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸國王聞此偈已，心猶悵怏默然不許。時香姓婆羅門更曉眾人、諸賢長者受佛教戒，口誦法言：「一切眾生常念欲安，云何乃為諍佛舍利共相殘害？如來遺形廣以利益無量眾生，非止君等。舍利今在，唯當分之。何應如是？」

眾人聞之咸稱曰善。尋復議言：「誰能堪為分舍利者？」皆曰：「香姓婆羅門仁智平均，可使分之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾人聞之咸稱曰善。尋復議言：「誰能堪為分舍利者？」皆曰：「香姓婆羅門仁智平均，可使分之。」

時諸國王即命香姓：「汝為我等分佛舍利，均作八分。」於是，香姓即到骨所，頭面禮畢，取佛上牙別置一面，尋遣使者齎牙往詣阿闍世所，語使者言：「以我所諮上白大王：『起居輕利，遊涉強耶，舍利諸國咸然以共。今付使者如來上牙，並可供養以慰企望。明星出時集眾分之，當自奉送。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸國王即命香姓：「汝為我等分佛舍利，均作八分。」於是，香姓即到骨所，頭面禮畢，取佛上牙別置一面，尋遣使者齎牙往詣阿闍世所，語使者言：「以我所諮上白大王：『起居輕利，遊涉強耶，舍利諸國咸然以共。今付使者如來上牙，並可供養以慰企望。明星出時集眾分之，當自奉送。』」

是時，香姓別置一瓶容受石許，而分舍利均為八分。諸國納已，則告之言：「願持此瓶眾議見沾，自欲於舍起塔供養。」咸共以之。時有畢鉢村人來白眾言：「乞地焦炭起塔供養。」皆亦以之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，香姓別置一瓶容受石許，而分舍利均為八分。諸國納已，則告之言：「願持此瓶眾議見沾，自欲於舍起塔供養。」咸共以之。時有畢鉢村人來白眾言：「乞地焦炭起塔供養。」皆亦以之。

爾時，拘尸國、波婆國、遮頗國、羅摩伽國、毘流提國、迦維羅衛國、毘舍離國、摩竭國王阿闍世等得舍利分，各歸其國起塔供養。香姓婆羅門持舍利瓶而歸起塔。畢鉢村人得地焦炭起塔供養。後有銜國異道道士求得地灰，亦還本國起塔供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，拘尸國、波婆國、遮頗國、羅摩伽國、毘流提國、迦維羅衛國、毘舍離國、摩竭國王阿闍世等得舍利分，各歸其國起塔供養。香姓婆羅門持舍利瓶而歸起塔。畢鉢村人得地焦炭起塔供養。後有銜國異道道士求得地灰，亦還本國起塔供養。

摩訶摩耶經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶摩耶經卷下

此經末元有八國分舍利品，約二紙半。准校勘大藏，竹堂講師批該此段經文自是《涅槃》後分經文，不當在此。然此已畢，「頂戴奉行」下，竺本無，當與削去。奉此已除，各請詳悉。至元二十年三月望後二日題記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經末元有八國分舍利品，約二紙半。准校勘大藏，竹堂講師批該此段經文自是《涅槃》後分經文，不當在此。然此已畢，「頂戴奉行」下，竺本無，當與削去。奉此已除，各請詳悉。至元二十年三月望後二日題記。