集一切福德三昧經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集一切福德三昧經卷中

姚秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏鳩摩羅什譯

爾時，佛告淨威力士：「善男子！云何菩薩摩訶薩淨戒莊嚴？謂戒淨無缺、不捨學戒，愍於毀禁、極敬持戒，淨身三業、淨口四過、淨意三業，自成十善、教他十善，不自稱譽、不起戒慢、勤進修戒，頭陀德中心不動轉，住於聖種自護己心，不見他過、不作眾惡，不願諸有、亦不喜樂，勸他修善、勤營助他，不悕望樂、勸人布施，不捨阿練若處，為病給使，作已歡喜，如說如作，失利不憂、得利不高，毀譽稱譏及與苦樂心不傾動，斷除愛恚、不懷怨嫌，修行慈心、視怨如親，不以戒自高、不向餘乘、不禮餘天，捨離諸見蓋覆、使纏斷除滅悔，捨財無悔心生歡喜，不生諸有心不願樂，忍於疲苦、善護進心，遠離著心、不驚怖畏、無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告淨威力士：「善男子！云何菩薩摩訶薩淨戒莊嚴？謂戒淨無缺、不捨學戒，愍於毀禁、極敬持戒，淨身三業、淨口四過、淨意三業，自成十善、教他十善，不自稱譽、不起戒慢、勤進修戒，頭陀德中心不動轉，住於聖種自護己心，不見他過、不作眾惡，不願諸有、亦不喜樂，勸他修善、勤營助他，不悕望樂、勸人布施，不捨阿練若處，為病給使，作已歡喜，如說如作，失利不憂、得利不高，毀譽稱譏及與苦樂心不傾動，斷除愛恚、不懷怨嫌，修行慈心、視怨如親，不以戒自高、不向餘乘、不禮餘天，捨離諸見蓋覆、使纏斷除滅悔，捨財無悔心生歡喜，不生諸有心不願樂，忍於疲苦、善護進心，遠離著心、不驚怖畏、無生法忍。

「善男子！菩薩摩訶薩為集此戒，乃至失命終不毀犯，不為王位護持禁戒，不為生天、不為帝釋、不為梵王護持禁戒，不為封邑、不為自在、不為妙色護持禁戒，不為端正、不為名稱、不為讚歎、不為利養、不為恭敬、不為活命、不為飲食、不為臥具、不為病藥護持禁戒，不為眼色、不為耳聲、鼻香、舌味、身觸、心法護持禁戒，不依倚色、不依受、想、行、識護持禁戒，不依欲界、色界、無色界護持禁戒，不畏地獄、餓鬼、畜生、不為救護護持禁戒，不畏人道貧窮困苦護持禁戒，不畏天道貧窮苦故護持禁戒，不畏天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、迦樓羅、摩睺羅中貧苦惱故護持禁戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩為集此戒，乃至失命終不毀犯，不為王位護持禁戒，不為生天、不為帝釋、不為梵王護持禁戒，不為封邑、不為自在、不為妙色護持禁戒，不為端正、不為名稱、不為讚歎、不為利養、不為恭敬、不為活命、不為飲食、不為臥具、不為病藥護持禁戒，不為眼色、不為耳聲、鼻香、舌味、身觸、心法護持禁戒，不依倚色、不依受、想、行、識護持禁戒，不依欲界、色界、無色界護持禁戒，不畏地獄、餓鬼、畜生、不為救護護持禁戒，不畏人道貧窮困苦護持禁戒，不畏天道貧窮苦故護持禁戒，不畏天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、迦樓羅、摩睺羅中貧苦惱故護持禁戒。

「為佛種故護持禁戒，為住聽法如聞而行護持禁戒，為僧種故護持禁戒，為欲出過生、老、病、死、憂悲、苦惱故護持禁戒，為欲解脫諸眾生故護持禁戒，為安樂利益諸眾生故護持禁戒，欲住佛法故護持禁戒，欲轉法輪故護持禁戒，為集聖種故護持禁戒，為不斷佛法僧種故護持禁戒，為妙神通故護持禁戒，為戒、定、慧解脫、解脫知見故護持禁戒，為神足變化應現無方護持禁戒。如是持戒，不毀、不缺、不穿、堅實、無所作為、具足成就、精妙無染、清淨香潔、智者所讚、諸佛所歎，如法修行堅固真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為佛種故護持禁戒，為住聽法如聞而行護持禁戒，為僧種故護持禁戒，為欲出過生、老、病、死、憂悲、苦惱故護持禁戒，為欲解脫諸眾生故護持禁戒，為安樂利益諸眾生故護持禁戒，欲住佛法故護持禁戒，欲轉法輪故護持禁戒，為集聖種故護持禁戒，為不斷佛法僧種故護持禁戒，為妙神通故護持禁戒，為戒、定、慧解脫、解脫知見故護持禁戒，為神足變化應現無方護持禁戒。如是持戒，不毀、不缺、不穿、堅實、無所作為、具足成就、精妙無染、清淨香潔、智者所讚、諸佛所歎，如法修行堅固真實。

「若菩薩成就如是持戒，不失十法。何等十法？謂不失於轉輪王位，既在是位不生放逸，悕望欲得無上菩提願得見佛；不失帝釋，既得是處不生放逸，悕望欲得無上菩提願得見佛；不失梵王，既在是處不生放逸，悕望欲得無上菩提願得見佛；淨信正真不失聞法；如所聞法善能分別；不失攝取菩薩智慧；不失無斷無礙辯才；不失集聚一切善根；不失一切諸佛聲聞緣覺所讚；不失疾能通達一切諸佛智慧。若菩薩成就如是持戒，不失此十法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩成就如是持戒，不失十法。何等十法？謂不失於轉輪王位，既在是位不生放逸，悕望欲得無上菩提願得見佛；不失帝釋，既得是處不生放逸，悕望欲得無上菩提願得見佛；不失梵王，既在是處不生放逸，悕望欲得無上菩提願得見佛；淨信正真不失聞法；如所聞法善能分別；不失攝取菩薩智慧；不失無斷無礙辯才；不失集聚一切善根；不失一切諸佛聲聞緣覺所讚；不失疾能通達一切諸佛智慧。若菩薩成就如是持戒，不失此十法。

「菩薩成就如是戒聚，諸天常禮、諸龍宗敬、夜叉常供、諸乾闥婆亦常供養，阿修羅敬侍，諸王、婆羅門、長者、居士皆尊重之；智者常趣、諸佛常念、諸天世人常師事之，常愍眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩成就如是戒聚，諸天常禮、諸龍宗敬、夜叉常供、諸乾闥婆亦常供養，阿修羅敬侍，諸王、婆羅門、長者、居士皆尊重之；智者常趣、諸佛常念、諸天世人常師事之，常愍眾生。

「若菩薩如是淨持戒聚，不生四處，除化眾生。何等四？不生邊地、不生無佛國、不生邪見家、不生惡道。菩薩如是淨持戒聚不生四處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩如是淨持戒聚，不生四處，除化眾生。何等四？不生邊地、不生無佛國、不生邪見家、不生惡道。菩薩如是淨持戒聚不生四處。

「復次，善男子！菩薩如是淨持戒聚不失四法。何等四？所謂不失菩提之心、不失念佛、不失聞法、既聞法已乃至無量阿僧祇劫而不忘失，是為菩薩淨持戒聚不失四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩如是淨持戒聚不失四法。何等四？所謂不失菩提之心、不失念佛、不失聞法、既聞法已乃至無量阿僧祇劫而不忘失，是為菩薩淨持戒聚不失四法。

「善男子！若菩薩如是淨護戒聚，不值四處——不值法滅、不值刀兵劫、不值飢餓劫、不值劫燒。菩薩如是淨持戒聚不值是四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若菩薩如是淨護戒聚，不值四處——不值法滅、不值刀兵劫、不值飢餓劫、不值劫燒。菩薩如是淨持戒聚不值是四。

「復次，善男子！菩薩如是淨持戒聚得四勝法。所謂不誑佛、不誑諸天、不誑眾生、不誑自心。菩薩如是淨持戒聚得四勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩如是淨持戒聚得四勝法。所謂不誑佛、不誑諸天、不誑眾生、不誑自心。菩薩如是淨持戒聚得四勝法。

「復次，善男子！菩薩成就護持戒聚離十種畏。何等十？離地獄畏，離畜生畏，離餓鬼畏，離貧窮畏，離不稱讚畏，離諸纏畏，離諸聲聞、緣覺位畏，離天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、拘辦茶、羅剎等畏，離魁膾、刀杖、火毒等畏，離諸師子、虎豹、熊羆及多勒叉、狐狼、蟒蛇、猫鼠、百足毒蛇、䖧𧔣、王賊等畏。菩薩如是住淨戒聚離十種畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就護持戒聚離十種畏。何等十？離地獄畏，離畜生畏，離餓鬼畏，離貧窮畏，離不稱讚畏，離諸纏畏，離諸聲聞、緣覺位畏，離天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、拘辦茶、羅剎等畏，離魁膾、刀杖、火毒等畏，離諸師子、虎豹、熊羆及多勒叉、狐狼、蟒蛇、猫鼠、百足毒蛇、䖧𧔣、王賊等畏。菩薩如是住淨戒聚離十種畏。

「善男子！菩薩持戒則能發起一切佛法，乃至起於無上菩提。何以故？若有持戒便有三昧、若有持戒便有智慧、若有持戒便有解脫、若有持戒便有解脫知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩持戒則能發起一切佛法，乃至起於無上菩提。何以故？若有持戒便有三昧、若有持戒便有智慧、若有持戒便有解脫、若有持戒便有解脫知見。

「善男子！云何名戒？戒者，名為寂調結使。以何緣故名為結使？以染污三有諸眾生故名為結使。云何名寂？無妄想、無分別、無起著，永不思念一切諸法，是名寂調一切結使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名戒？戒者，名為寂調結使。以何緣故名為結使？以染污三有諸眾生故名為結使。云何名寂？無妄想、無分別、無起著，永不思念一切諸法，是名寂調一切結使。

「善男子！若菩薩摩訶薩不能如是知寂調結使，是不名為戒聚清淨。何以故？若不能知寂調結使，雖生梵世猶為結染，乃至非想非非想處猶為結使。善男子！是故當知寂三界結名淨戒聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若菩薩摩訶薩不能如是知寂調結使，是不名為戒聚清淨。何以故？若不能知寂調結使，雖生梵世猶為結染，乃至非想非非想處猶為結使。善男子！是故當知寂三界結名淨戒聚。」

爾時，淨威力士白佛言：「世尊！若離三界諸結使染名淨戒聚，世尊何故為菩薩時離三界結，還生其中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨威力士白佛言：「世尊！若離三界諸結使染名淨戒聚，世尊何故為菩薩時離三界結，還生其中？」

爾時，世尊告淨威力士：「善男子！菩薩摩訶薩不以自結生於三界，以方便故同在三界無三界結，化眾生故。善男子！假使人天能畫虛空現諸色像，於意云何？為希有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告淨威力士：「善男子！菩薩摩訶薩不以自結生於三界，以方便故同在三界無三界結，化眾生故。善男子！假使人天能畫虛空現諸色像，於意云何？為希有不？」

「如是世尊！如是善逝！是人所作甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是世尊！如是善逝！是人所作甚為希有。」

佛言：「善男子！菩薩捨離一切結使，處在三界、現三乘化，是乃希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩捨離一切結使，處在三界、現三乘化，是乃希有。」

淨威力士言：「世尊！是菩薩成就住解脫門，憐愍眾生還住三界。世尊！譬如有人從魁膾所得全身命，既得脫已，復還其所而語之言：『汝今殺我，莫殺餘人。』世尊！是三界者如魁膾舍、一切眾生喻應死者、生死諸行猶如魁膾、從得脫者猶如菩薩脫三界已，為化眾生、為脫眾生還住三界。世尊！是菩薩大悲，諸聲聞、緣覺所不能及。何以故？聲聞、緣覺無是大悲、無善方便、無淨戒莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨威力士言：「世尊！是菩薩成就住解脫門，憐愍眾生還住三界。世尊！譬如有人從魁膾所得全身命，既得脫已，復還其所而語之言：『汝今殺我，莫殺餘人。』世尊！是三界者如魁膾舍、一切眾生喻應死者、生死諸行猶如魁膾、從得脫者猶如菩薩脫三界已，為化眾生、為脫眾生還住三界。世尊！是菩薩大悲，諸聲聞、緣覺所不能及。何以故？聲聞、緣覺無是大悲、無善方便、無淨戒莊嚴。」

世尊復告淨威力士：「善男子！云何菩薩摩訶薩善能修集多聞莊嚴、求學多聞？善男子！菩薩摩訶薩於諸和上阿闍梨所，恭敬、供養、尊重、讚歎，隨教而行，除捨憍慢速受教誨，於正法中生起藥想、於和上阿闍梨所生起佛想、於自身所起病人想、於說法者起明醫想，為集佛法不愛身命，於諸財物衣鉢之餘起惱結想。雖具封祿不生愛著，為重法故一切悉捨、為護正法應捨一切世間珍寶、為得法故應捨一切名譽讚歎、為得法王捨諸王位。為捨一切諸結使故，應當勤修集法相應；為救一切諸眾生故，應當勤修集法相應。菩薩摩訶薩修集諸法者，一切善根自然而得。是故，善男子！菩薩摩訶薩欲成菩提、欲竪立智柱，應修多聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復告淨威力士：「善男子！云何菩薩摩訶薩善能修集多聞莊嚴、求學多聞？善男子！菩薩摩訶薩於諸和上阿闍梨所，恭敬、供養、尊重、讚歎，隨教而行，除捨憍慢速受教誨，於正法中生起藥想、於和上阿闍梨所生起佛想、於自身所起病人想、於說法者起明醫想，為集佛法不愛身命，於諸財物衣鉢之餘起惱結想。雖具封祿不生愛著，為重法故一切悉捨、為護正法應捨一切世間珍寶、為得法故應捨一切名譽讚歎、為得法王捨諸王位。為捨一切諸結使故，應當勤修集法相應；為救一切諸眾生故，應當勤修集法相應。菩薩摩訶薩修集諸法者，一切善根自然而得。是故，善男子！菩薩摩訶薩欲成菩提、欲竪立智柱，應修多聞。

「善男子！如帝釋堂因柱得住，三十三天在中歡樂。如是，善男子！由菩薩智柱，一切諸天世人悉蒙受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如帝釋堂因柱得住，三十三天在中歡樂。如是，善男子！由菩薩智柱，一切諸天世人悉蒙受樂。

「善男子！若有菩薩發菩提心，菩提所攝言欲作佛，於多聞中而不勤修，諸眾生中最為無智。是故，善男子！菩薩摩訶薩應勤精進修集多聞，諸眾生中為多聞柱。是時，諸天歡喜踊躍。是善丈夫，堅牢精進修集智慧，必能獲得於佛十力；是善丈夫，當以慧力斷諸結網；是善丈夫，當演說法斷於一切眾生結使；是善丈夫，當往至彼菩提樹下諸佛坐處；是善丈夫，當以自力降一切魔；是善丈夫，當轉十二行相法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有菩薩發菩提心，菩提所攝言欲作佛，於多聞中而不勤修，諸眾生中最為無智。是故，善男子！菩薩摩訶薩應勤精進修集多聞，諸眾生中為多聞柱。是時，諸天歡喜踊躍。是善丈夫，堅牢精進修集智慧，必能獲得於佛十力；是善丈夫，當以慧力斷諸結網；是善丈夫，當演說法斷於一切眾生結使；是善丈夫，當往至彼菩提樹下諸佛坐處；是善丈夫，當以自力降一切魔；是善丈夫，當轉十二行相法輪。

「善男子！若有菩薩修多聞時，一切魔宮皆悉闇蔽，三千大千世界魔王皆悉憂惱，作如是言：『是人今者勝過我等。』其餘魔天各作是言：『是人降伏於我等主，我等一切悉屬是人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有菩薩修多聞時，一切魔宮皆悉闇蔽，三千大千世界魔王皆悉憂惱，作如是言：『是人今者勝過我等。』其餘魔天各作是言：『是人降伏於我等主，我等一切悉屬是人。』

「何以故？善男子！由是菩薩集多聞慧能寂結使，以無結使魔不得便；已有多聞則能分別，既能分別則能修行，已能修行魔不得便；修多聞者遠離邪見，得住正見，已能正住魔不得便，則能正修；已能正修，能分別義，離諸非義，便能正度義及非義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善男子！由是菩薩集多聞慧能寂結使，以無結使魔不得便；已有多聞則能分別，既能分別則能修行，已能修行魔不得便；修多聞者遠離邪見，得住正見，已能正住魔不得便，則能正修；已能正修，能分別義，離諸非義，便能正度義及非義。

「善男子！以是緣故應如是知。善男子！菩薩修集是多聞時，除四種魔。所謂陰魔、煩惱魔、死魔、天魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！以是緣故應如是知。善男子！菩薩修集是多聞時，除四種魔。所謂陰魔、煩惱魔、死魔、天魔。

「善男子！如本菩薩集多聞時，欲法、利法、善住於法，我今少說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如本菩薩集多聞時，欲法、利法、善住於法，我今少說。

「善男子！乃往過世阿僧祇劫無量無邊不可思議。爾時，有大仙人名曰最勝，住山林中具五神通，常行慈心。作如是念：『我今山中修行慈心無所利益，不但慈心能滅眾生無量劫中所集煩惱，非此慈心能起正見。』復作是念：『因於何事能起正見？』作是念言：『有二因緣能起正見。謂從他聞、聞已正思。以是二法能生正見。』是時，便生求多聞心：『當從何處得聞善說，為法因緣集法相應？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！乃往過世阿僧祇劫無量無邊不可思議。爾時，有大仙人名曰最勝，住山林中具五神通，常行慈心。作如是念：『我今山中修行慈心無所利益，不但慈心能滅眾生無量劫中所集煩惱，非此慈心能起正見。』復作是念：『因於何事能起正見？』作是念言：『有二因緣能起正見。謂從他聞、聞已正思。以是二法能生正見。』是時，便生求多聞心：『當從何處得聞善說，為法因緣集法相應？』

「爾時，仙人至諸聚落封邑郡縣王城，處處推求多聞，了不能得說法之師。時魔天子來至其所，作如是言：『我今有佛所說一偈。』是最勝仙聞佛偈名，即語之言：『為我演說。』時天報言：『汝今若能剝皮為紙、以血為墨、折骨為筆，書寫此偈，乃當相與佛所說偈。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，仙人至諸聚落封邑郡縣王城，處處推求多聞，了不能得說法之師。時魔天子來至其所，作如是言：『我今有佛所說一偈。』是最勝仙聞佛偈名，即語之言：『為我演說。』時天報言：『汝今若能剝皮為紙、以血為墨、折骨為筆，書寫此偈，乃當相與佛所說偈。』

「善男子！時最勝仙作是念言：『今我此身無量生死，在在生處賊兵魁膾，百千劫中常以無事墮在彼手，利刀割截、分解支節，或為欲故、或財利故，殺縛、捶打、繫閉、訶罵，受無量苦都無利益，唐受割截。我今當以此不堅身易得妙法。』歡喜踊躍，我得大利，聞是法語，於此天所生師宗想。即以利刀自剝身皮乾以為紙、復刺出血用以為墨、復折其骨削以為筆，合掌向天而作是言：『天為我說佛所得偈。如先所勅，剝皮為紙、出血為墨、折骨為筆，我悉作已。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時最勝仙作是念言：『今我此身無量生死，在在生處賊兵魁膾，百千劫中常以無事墮在彼手，利刀割截、分解支節，或為欲故、或財利故，殺縛、捶打、繫閉、訶罵，受無量苦都無利益，唐受割截。我今當以此不堅身易得妙法。』歡喜踊躍，我得大利，聞是法語，於此天所生師宗想。即以利刀自剝身皮乾以為紙、復刺出血用以為墨、復折其骨削以為筆，合掌向天而作是言：『天為我說佛所得偈。如先所勅，剝皮為紙、出血為墨、折骨為筆，我悉作已。』

「善男子！時魔天子見最勝仙恭敬為法，見已愁悴，即便隱去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時魔天子見最勝仙恭敬為法，見已愁悴，即便隱去。

「善男子！時最勝仙見天沒已，作如是念：『我今為法生恭敬心，剝皮為紙、折骨為筆，我今如此恭敬求法，而是善根終不敗亡。若我此言誠實不虛，起慈悲心為諸眾生不惜身命，剝皮為紙、出血為墨、折骨為筆。若我至心誠實不虛，餘方世界大慈大悲能說法者，當現我前。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時最勝仙見天沒已，作如是念：『我今為法生恭敬心，剝皮為紙、折骨為筆，我今如此恭敬求法，而是善根終不敗亡。若我此言誠實不虛，起慈悲心為諸眾生不惜身命，剝皮為紙、出血為墨、折骨為筆。若我至心誠實不虛，餘方世界大慈大悲能說法者，當現我前。』

「善男子！最勝大仙作是語時，一念之頃，東方去此佛土三十二佛剎，彼有國土名普無垢，是中有佛號淨名王如來、應供、正遍覺，今者現在，知最勝仙心念所作，亦欲教化是閻浮提諸眾生故，譬如壯士屈伸臂頃，乘空而來到是最勝仙人前住，及五百菩薩。是淨名王如來放大光明遍照彼林，天雨眾花，時彼樹林枝葉、花果皆出法音。爾時，無量百千萬億諸天來集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！最勝大仙作是語時，一念之頃，東方去此佛土三十二佛剎，彼有國土名普無垢，是中有佛號淨名王如來、應供、正遍覺，今者現在，知最勝仙心念所作，亦欲教化是閻浮提諸眾生故，譬如壯士屈伸臂頃，乘空而來到是最勝仙人前住，及五百菩薩。是淨名王如來放大光明遍照彼林，天雨眾花，時彼樹林枝葉、花果皆出法音。爾時，無量百千萬億諸天來集。

「是時，彼仙得淨名王佛光觸身已，苦痛悉除，還復如故，無有瘡瘢。爾時，彼仙頭面敬禮佛世尊足，右遶三匝，合掌頂上，白淨名王佛而作是言：『世尊是我師！善逝是我師！世尊！我今歸依佛、歸依法、歸依僧，惟願世尊為我說法。我聞法已，不信眾生，行邪見者、壞正見者、行黑闇者，導示正故而為說法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，彼仙得淨名王佛光觸身已，苦痛悉除，還復如故，無有瘡瘢。爾時，彼仙頭面敬禮佛世尊足，右遶三匝，合掌頂上，白淨名王佛而作是言：『世尊是我師！善逝是我師！世尊！我今歸依佛、歸依法、歸依僧，惟願世尊為我說法。我聞法已，不信眾生，行邪見者、壞正見者、行黑闇者，導示正故而為說法。』

「善男子！爾時，淨名王佛因最勝仙及諸天子諸菩薩等，為其演說此集一切福德三昧法。彼天眾中八千天子本種善根，皆發無上正真道心；最勝大仙得大喜悅，生於大信得無礙辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，淨名王佛因最勝仙及諸天子諸菩薩等，為其演說此集一切福德三昧法。彼天眾中八千天子本種善根，皆發無上正真道心；最勝大仙得大喜悅，生於大信得無礙辯。

「彼佛如來復為演說八金剛句。何等八？一切諸法性本淨句，一切諸法離結使故；一切法無漏句，盡諸漏故；一切法離巢窟句，過巢窟故；一切法無門句，無有二故；一切法普遍句，示解脫門故；一切法無去句，無去處故；一切法無來句，斷諸來故；一切法三世等句，去來現在無二相故。彼淨名王佛演說如是八金剛句，是中開解一切法義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛如來復為演說八金剛句。何等八？一切諸法性本淨句，一切諸法離結使故；一切法無漏句，盡諸漏故；一切法離巢窟句，過巢窟故；一切法無門句，無有二故；一切法普遍句，示解脫門故；一切法無去句，無去處故；一切法無來句，斷諸來故；一切法三世等句，去來現在無二相故。彼淨名王佛演說如是八金剛句，是中開解一切法義。

「復更演說餘八法門，令菩薩摩訶薩疾成就智。何等八？謂一切法名字門，以名分別一切法故；一切法音聲門，以言分別令歡喜故；一切法共要門，一切諸法決定相故；一切法言說門，虛妄自在故；一切法自相門，離他相故；一切法畢竟盡門，無所有故；一切法分別門，從分別有故；一切法平等門，等一味故。最勝！是名八法門疾成就智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復更演說餘八法門，令菩薩摩訶薩疾成就智。何等八？謂一切法名字門，以名分別一切法故；一切法音聲門，以言分別令歡喜故；一切法共要門，一切諸法決定相故；一切法言說門，虛妄自在故；一切法自相門，離他相故；一切法畢竟盡門，無所有故；一切法分別門，從分別有故；一切法平等門，等一味故。最勝！是名八法門疾成就智。

「最勝！復有八字種子門，能成就於無盡辯才。何等八？一切法阿字種子門，示法無生故；一切法蛇字種子門，示第一義法故；一切法那字種子門，示字名色故；一切法遮字種子門，示現一切法調伏故；一切法婆字種子門，示一切法入平等故；一切法多字種子門，示如不壞故；一切法迦字種子門，滅苦業故；一切法摩字種子門，究竟成就斷一切法故。是名八字種子門，能成就於無盡辯才，是故最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝！復有八字種子門，能成就於無盡辯才。何等八？一切法阿字種子門，示法無生故；一切法蛇字種子門，示第一義法故；一切法那字種子門，示字名色故；一切法遮字種子門，示現一切法調伏故；一切法婆字種子門，示一切法入平等故；一切法多字種子門，示如不壞故；一切法迦字種子門，滅苦業故；一切法摩字種子門，究竟成就斷一切法故。是名八字種子門，能成就於無盡辯才，是故最勝。

「是八字種子句門、八法句門、八金剛句門，正念修行，常離憒閙，恒善思惟，觀察修集功德之利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是八字種子句門、八法句門、八金剛句門，正念修行，常離憒閙，恒善思惟，觀察修集功德之利。

「善男子！淨名王如來說是法已，放大光明遍照世界，震動大地，即沒不現，與諸菩薩還至彼土，彼諸眾生都不覺知佛來去時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！淨名王如來說是法已，放大光明遍照世界，震動大地，即沒不現，與諸菩薩還至彼土，彼諸眾生都不覺知佛來去時。

「善男子！爾時，最勝大仙成就聖辯，諸天侍衛、諸天守護為降魔故，至諸聚落諸城國邑，為諸眾生廣敷演說此集一切福德三昧。滿于千歲常演說法，令八萬四千眾生住聲聞乘、八萬四千眾生住緣覺乘、八萬四千眾生住於大乘、八萬四千眾生作轉輪王、八萬四千眾生作釋提桓因、八萬四千眾生得作梵王、八萬四千眾生修行於慈、八萬四千眾生修行於悲、八萬四千眾生修行於喜、八萬四千眾生修行於捨、無量眾生得生天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，最勝大仙成就聖辯，諸天侍衛、諸天守護為降魔故，至諸聚落諸城國邑，為諸眾生廣敷演說此集一切福德三昧。滿于千歲常演說法，令八萬四千眾生住聲聞乘、八萬四千眾生住緣覺乘、八萬四千眾生住於大乘、八萬四千眾生作轉輪王、八萬四千眾生作釋提桓因、八萬四千眾生得作梵王、八萬四千眾生修行於慈、八萬四千眾生修行於悲、八萬四千眾生修行於喜、八萬四千眾生修行於捨、無量眾生得生天上。

「是最勝大仙後乃命終，即往生彼淨名王佛普無垢土，及八萬四千天子亦生彼土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是最勝大仙後乃命終，即往生彼淨名王佛普無垢土，及八萬四千天子亦生彼土。

「善男子！於意云何？爾時，最勝仙者豈異人乎？汝勿有疑，即我身是。我本如是欲法、敬法，說誠實言，便能敬感彼淨名王佛來至我所。是以當知，若有菩薩恭敬求法，則於其人，佛不涅槃、法亦不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於意云何？爾時，最勝仙者豈異人乎？汝勿有疑，即我身是。我本如是欲法、敬法，說誠實言，便能敬感彼淨名王佛來至我所。是以當知，若有菩薩恭敬求法，則於其人，佛不涅槃、法亦不滅。

「何以故？淨威！若有菩薩專志成就求正法者，雖在異土，常面覩佛得聞正法。淨威！若菩薩摩訶薩欲法、敬法，令諸山巖樹木林藪出諸法藏陀羅尼門，及諸經卷自來在手。淨威！諸有菩薩敬法、欲法，若有諸天曾見佛者來至其所，從於佛所得聞諸法具為演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？淨威！若有菩薩專志成就求正法者，雖在異土，常面覩佛得聞正法。淨威！若菩薩摩訶薩欲法、敬法，令諸山巖樹木林藪出諸法藏陀羅尼門，及諸經卷自來在手。淨威！諸有菩薩敬法、欲法，若有諸天曾見佛者來至其所，從於佛所得聞諸法具為演說。

「淨威！利法菩薩若其壽盡，諸佛世尊增益其壽，佛力持故，欲住千歲即便能住，二千、三千、四千、五千，乃至一劫若減一劫，隨意得住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨威！利法菩薩若其壽盡，諸佛世尊增益其壽，佛力持故，欲住千歲即便能住，二千、三千、四千、五千，乃至一劫若減一劫，隨意得住。

「淨威！若有菩薩敬法、欲法，不老、不病，得憶念力，進趣智慧，得於辯才。若有菩薩敬法、欲法、得見佛已，捨離諸見，趣入正見。淨威！若有菩薩敬法、欲法，一切眾生無能侵害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨威！若有菩薩敬法、欲法，不老、不病，得憶念力，進趣智慧，得於辯才。若有菩薩敬法、欲法、得見佛已，捨離諸見，趣入正見。淨威！若有菩薩敬法、欲法，一切眾生無能侵害。

「是故，淨威！是大眾生應當勤修多聞莊嚴，所獲功德復過於是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，淨威！是大眾生應當勤修多聞莊嚴，所獲功德復過於是。

「淨威！若有菩薩住是三福莊嚴，福柱廣、福增、福無盡、福不思議，無有能得是福邊者。淨威！可以一毛數大海渧，無有能盡是菩薩莊嚴福聚、淨戒多聞慧聚，得其邊者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨威！若有菩薩住是三福莊嚴，福柱廣、福增、福無盡、福不思議，無有能得是福邊者。淨威！可以一毛數大海渧，無有能盡是菩薩莊嚴福聚、淨戒多聞慧聚，得其邊者。

「淨威！能稱三千大千世界草木山林及諸眾生得其輕重，不能稱量如是菩薩莊嚴福戒、多聞慧聚，得其邊者，是名解說智莊嚴已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨威！能稱三千大千世界草木山林及諸眾生得其輕重，不能稱量如是菩薩莊嚴福戒、多聞慧聚，得其邊者，是名解說智莊嚴已。」

爾時，淨威力士白佛言：「世尊！布施莊嚴、淨戒莊嚴、多聞莊嚴，是三莊嚴，何者為最？何者為勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨威力士白佛言：「世尊！布施莊嚴、淨戒莊嚴、多聞莊嚴，是三莊嚴，何者為最？何者為勝？」

佛言：「淨威！三莊嚴中，多聞莊嚴最可稱歎、最勝尊上、無上、無上上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「淨威！三莊嚴中，多聞莊嚴最可稱歎、最勝尊上、無上、無上上。

「善男子！如須彌邊著一芥子，而是施福及淨戒聚亦復如是，猶如芥子；多聞莊嚴如須彌山。善男子！如一小鳥所住虛空，施戒莊嚴亦復如是；多聞莊嚴如餘虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如須彌邊著一芥子，而是施福及淨戒聚亦復如是，猶如芥子；多聞莊嚴如須彌山。善男子！如一小鳥所住虛空，施戒莊嚴亦復如是；多聞莊嚴如餘虛空。

「善男子！布施莊嚴能作二事。何等二？能除貧窮、成大封祿。淨戒莊嚴亦作二事。何等二？一離惡道、二至善處。善男子！多聞莊嚴亦作二事。何等二？謂能除去一切諸見、能集一切智慧莊嚴。善男子！布施莊嚴是有漏報、淨戒莊嚴亦有漏報；善男子！多聞莊嚴無漏無報。是故，善男子！菩薩摩訶薩應勤精進修多聞慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！布施莊嚴能作二事。何等二？能除貧窮、成大封祿。淨戒莊嚴亦作二事。何等二？一離惡道、二至善處。善男子！多聞莊嚴亦作二事。何等二？謂能除去一切諸見、能集一切智慧莊嚴。善男子！布施莊嚴是有漏報、淨戒莊嚴亦有漏報；善男子！多聞莊嚴無漏無報。是故，善男子！菩薩摩訶薩應勤精進修多聞慧。」

說是施福淨戒多聞莊嚴法時，三千眾生本種善根，便發無上正真道心；五千天子於諸法中遠離塵垢得法眼淨；淨威力士得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是施福淨戒多聞莊嚴法時，三千眾生本種善根，便發無上正真道心；五千天子於諸法中遠離塵垢得法眼淨；淨威力士得無生法忍。

爾時，淨威力士白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩成就幾法，疾能獲得無生法忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨威力士白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩成就幾法，疾能獲得無生法忍？」

佛言：「善男子！菩薩成就四法，疾能獲得無生法忍。何等四？謂解知身猶如鏡像、解知言說猶如響聲、解心如幻、解諸法無二。淨威！當知菩薩成就是四法者，疾能獲得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩成就四法，疾能獲得無生法忍。何等四？謂解知身猶如鏡像、解知言說猶如響聲、解心如幻、解諸法無二。淨威！當知菩薩成就是四法者，疾能獲得無生法忍。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩成就四法，疾能獲得無生法忍。何等四？謂慈悲普覆遍一切眾生無眾生想、解諸法空不見所解、觀見佛淨不以肉眼住於慧眼、善分別心而不見心不依猗心。善男子！菩薩成就是四法者，疾能獲得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩成就四法，疾能獲得無生法忍。何等四？謂慈悲普覆遍一切眾生無眾生想、解諸法空不見所解、觀見佛淨不以肉眼住於慧眼、善分別心而不見心不依猗心。善男子！菩薩成就是四法者，疾能獲得無生法忍。

「復次，善男子！菩薩成就四法，疾能獲得無生法忍。何等四？所謂不捨一切眾生、捨離諸見、護持淨戒、寂一切結。善男子！菩薩成就是四法者，疾能獲得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就四法，疾能獲得無生法忍。何等四？所謂不捨一切眾生、捨離諸見、護持淨戒、寂一切結。善男子！菩薩成就是四法者，疾能獲得無生法忍。

「復次，善男子！菩薩成就四法，疾能獲得無生法忍。何等四？謂有忍力、法轉增勝、勤行精進、解法寂靜。善男子！菩薩成就是四法者，疾能獲得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就四法，疾能獲得無生法忍。何等四？謂有忍力、法轉增勝、勤行精進、解法寂靜。善男子！菩薩成就是四法者，疾能獲得無生法忍。

「復次，善男子！菩薩成就四法，疾能獲得無生法忍。何等四？所謂得禪而不依禪、以慧分別無有戲論、成就方便攝取眾生、增長諸行善知諸行。善男子！菩薩成就是四法者，疾能獲得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就四法，疾能獲得無生法忍。何等四？所謂得禪而不依禪、以慧分別無有戲論、成就方便攝取眾生、增長諸行善知諸行。善男子！菩薩成就是四法者，疾能獲得無生法忍。

「復次，善男子！菩薩成就四法，疾能獲得無生法忍。何等四？謂以大慈救諸眾生、謂以大悲不厭生死、謂以大喜欣樂於法、謂以大捨斷一切愛。善男子！菩薩成就是四法者，疾能獲得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就四法，疾能獲得無生法忍。何等四？謂以大慈救諸眾生、謂以大悲不厭生死、謂以大喜欣樂於法、謂以大捨斷一切愛。善男子！菩薩成就是四法者，疾能獲得無生法忍。

「復次，善男子！菩薩成就四法，疾能獲得無生法忍。何等四？謂得三解脫門、解知三世、超過三界、信法性無生。善男子！菩薩成就是四法者，疾能獲得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就四法，疾能獲得無生法忍。何等四？謂得三解脫門、解知三世、超過三界、信法性無生。善男子！菩薩成就是四法者，疾能獲得無生法忍。」

演說如是諸四法時，淨威力士得無生法忍，歡喜踊躍，上昇虛空，高七多羅樹。爾時，三千大千世界六種震動，人天伎樂同時俱作，天雨花雲，大光普照遍此世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說如是諸四法時，淨威力士得無生法忍，歡喜踊躍，上昇虛空，高七多羅樹。爾時，三千大千世界六種震動，人天伎樂同時俱作，天雨花雲，大光普照遍此世界。

爾時，世尊即便微笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即便微笑。

諸佛常法若微笑時，若干百千青、黃、赤、白、紅、紫等光從面門出，遍照無量無邊世界，上過梵世，還遶身三匝從頂相入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛常法若微笑時，若干百千青、黃、赤、白、紅、紫等光從面門出，遍照無量無邊世界，上過梵世，還遶身三匝從頂相入。

時大德阿難即從坐起，整衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！佛不妄笑，今者世尊何緣而笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大德阿難即從坐起，整衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！佛不妄笑，今者世尊何緣而笑？」

說偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說偈問曰：

「得無上智無垢眼， 諸根寂靜到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得無上智無垢眼， 諸根寂靜到彼岸，

大光須彌金山色， 導師以何因緣笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大光須彌金山色， 導師以何因緣笑？

善知眾生諸根行， 淨慧相應知三世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知眾生諸根行， 淨慧相應知三世，

得於無想最上智， 面如滿月說笑緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得於無想最上智， 面如滿月說笑緣。

如過去佛及未來， 現在諸佛尊亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如過去佛及未來， 現在諸佛尊亦爾，

種種真實清淨行， 善知一切如實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種真實清淨行， 善知一切如實義。

其身普遍諸佛界， 音聲亦滿諸佛界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身普遍諸佛界， 音聲亦滿諸佛界，

慈心普遍諸眾生， 願說誰與智相應？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心普遍諸眾生， 願說誰與智相應？

自在知法如水月， 如幻化相亦如夢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在知法如水月， 如幻化相亦如夢，

如空如電清淨法， 今人師子何緣笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空如電清淨法， 今人師子何緣笑？

解空無相無願法， 善知實性常調心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解空無相無願法， 善知實性常調心，

如風遊行虛空中， 惟願演說何緣笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如風遊行虛空中， 惟願演說何緣笑？

今佛智慧知誰心？ 誰應道樹下降魔？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今佛智慧知誰心？ 誰應道樹下降魔？

誰當坐於金剛座？ 人仙今者何緣笑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰當坐於金剛座？ 人仙今者何緣笑？

非是聲聞之境界， 亦非緣覺之所及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是聲聞之境界， 亦非緣覺之所及，

是佛大海智境界， 願說所為之因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是佛大海智境界， 願說所為之因緣。」

爾時，佛告阿難：「汝今見是淨威力士住虛空不？阿難！是淨威力士過三百億阿僧祇劫，當得作佛，號多莊嚴王出現於世如來、應供、正遍覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，於此東方國名嚴淨，劫名梵歎。阿難當知，是多莊嚴王佛嚴淨國中當得成佛，其土豐樂安隱熾盛，是諸人眾所受用物如兜率天。是莊嚴王佛不說餘法，惟菩薩乘；乃無聲聞、緣覺乘名，純菩薩僧皆得法忍；無諸八難、無有魔怨及諸外道。彼佛壽命無有限量，琉璃為地，閻浮那提金花以間錯之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難：「汝今見是淨威力士住虛空不？阿難！是淨威力士過三百億阿僧祇劫，當得作佛，號多莊嚴王出現於世如來、應供、正遍覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，於此東方國名嚴淨，劫名梵歎。阿難當知，是多莊嚴王佛嚴淨國中當得成佛，其土豐樂安隱熾盛，是諸人眾所受用物如兜率天。是莊嚴王佛不說餘法，惟菩薩乘；乃無聲聞、緣覺乘名，純菩薩僧皆得法忍；無諸八難、無有魔怨及諸外道。彼佛壽命無有限量，琉璃為地，閻浮那提金花以間錯之。」

爾時，淨威力士從空而下，頂禮佛足，合掌向佛求索出家，佛即聽許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨威力士從空而下，頂禮佛足，合掌向佛求索出家，佛即聽許。

爾時，那羅延菩薩白言：「世尊未曾有也！善逝未曾有也！乃能以是勝妙善法善調眾生，乃至能令如是憍慢競勝眾生，是等當見佛如來時，即得歡喜除捨憍慢，禮如來足。如此淨威大慢力士，除捨慢已，得勝上法，復當調伏無量眾生除捨憍慢。世尊！是淨威力士為曾供養幾佛，世尊！種諸善根，乃能如是速疾開解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，那羅延菩薩白言：「世尊未曾有也！善逝未曾有也！乃能以是勝妙善法善調眾生，乃至能令如是憍慢競勝眾生，是等當見佛如來時，即得歡喜除捨憍慢，禮如來足。如此淨威大慢力士，除捨慢已，得勝上法，復當調伏無量眾生除捨憍慢。世尊！是淨威力士為曾供養幾佛，世尊！種諸善根，乃能如是速疾開解？」

爾時，佛告那羅延菩薩：「那羅延！是淨威力士曾於過世供養六十二億諸佛，種諸善根；從今已後，當復值遇無量無邊阿僧祇佛，恭敬、供養、尊重、讚歎，淨修梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告那羅延菩薩：「那羅延！是淨威力士曾於過世供養六十二億諸佛，種諸善根；從今已後，當復值遇無量無邊阿僧祇佛，恭敬、供養、尊重、讚歎，淨修梵行。」

那羅延言：「世尊！是淨威力士復以何緣懷大憍慢，求佛競勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「世尊！是淨威力士復以何緣懷大憍慢，求佛競勝？」

佛告那羅延：「菩薩摩訶薩有四法忘菩提心。何等四？謂增上慢、不敬重法、輕善知識、說不實語。那羅延！菩薩有此四法忘菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告那羅延：「菩薩摩訶薩有四法忘菩提心。何等四？謂增上慢、不敬重法、輕善知識、說不實語。那羅延！菩薩有此四法忘菩提心。

「那羅延！菩薩摩訶薩復有四法忘菩提心。所謂讚歎趣向聲聞緣覺乘者、呵向大乘、毀呰菩薩、悋惜於法。那羅延！菩薩有是四法忘菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！菩薩摩訶薩復有四法忘菩提心。所謂讚歎趣向聲聞緣覺乘者、呵向大乘、毀呰菩薩、悋惜於法。那羅延！菩薩有是四法忘菩提心。

「那羅延！菩薩復有四法忘菩提心。何等四？於諸眾生行幻惑術、詐偽親近、於善知識合偶言說、為利養故。那羅延！菩薩有是四法忘菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！菩薩復有四法忘菩提心。何等四？於諸眾生行幻惑術、詐偽親近、於善知識合偶言說、為利養故。那羅延！菩薩有是四法忘菩提心。

「那羅延！菩薩復有四法忘菩提心。何等四？不覺魔事、不除業障、志意羸弱、無方便慧。那羅延！菩薩有是四法忘菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！菩薩復有四法忘菩提心。何等四？不覺魔事、不除業障、志意羸弱、無方便慧。那羅延！菩薩有是四法忘菩提心。

「那羅延！是淨威力士本造惡業，忘菩提心。我今當說，汝善聽之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！是淨威力士本造惡業，忘菩提心。我今當說，汝善聽之。

「乃往過世，此賢劫中，有佛出世號迦迦孫。是佛法中有大婆羅門，名曰善財，起大憍慢、得增上慢，不往佛所。憍慢、增上，與說王法諸婆羅門而共諍競。是憍慢故，獲得現報，退失多事——謂不見佛、不聞正法、亦不得聞趣向菩薩大乘之法、亦不得聞諸天淨法、亦不得聞功德善根，迴向菩提而不堅固；為此五惡法遮持故離菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃往過世，此賢劫中，有佛出世號迦迦孫。是佛法中有大婆羅門，名曰善財，起大憍慢、得增上慢，不往佛所。憍慢、增上，與說王法諸婆羅門而共諍競。是憍慢故，獲得現報，退失多事——謂不見佛、不聞正法、亦不得聞趣向菩薩大乘之法、亦不得聞諸天淨法、亦不得聞功德善根，迴向菩提而不堅固；為此五惡法遮持故離菩提心。

「那羅延！於意云何？爾時善財婆羅門者，豈異人乎？汝勿有疑，即今淨威力士是也。以憍慢故，忘菩提心；以菩提心本善根故，不墮惡道；雖成大力，猶有憍慢。佛力所持，得聞佛力及菩薩力，捨離傲慢將來見佛。不作眾惡，因本善根，今現發起，速疾得是無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！於意云何？爾時善財婆羅門者，豈異人乎？汝勿有疑，即今淨威力士是也。以憍慢故，忘菩提心；以菩提心本善根故，不墮惡道；雖成大力，猶有憍慢。佛力所持，得聞佛力及菩薩力，捨離傲慢將來見佛。不作眾惡，因本善根，今現發起，速疾得是無生法忍。」

爾時，那羅延菩薩語淨威力士：「汝住何法得無生忍而受記別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，那羅延菩薩語淨威力士：「汝住何法得無生忍而受記別？」

淨威答言：「我以生起諸凡夫法得受記別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨威答言：「我以生起諸凡夫法得受記別。」

那羅延言：「云何而生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「云何而生？」

淨威答言：「生如不生，如是生；滅如不滅，如是滅；如是而生，亦復不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨威答言：「生如不生，如是生；滅如不滅，如是滅；如是而生，亦復不住。」

那羅延言：「善男子！若其爾者，佛法、凡夫法，有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「善男子！若其爾者，佛法、凡夫法，有何差別？」

淨威答言：「以文字故有差別耳，若以其義則無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨威答言：「以文字故有差別耳，若以其義則無差別。」

那羅延言：「是凡夫法有何義也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「是凡夫法有何義也？」

淨威答言：「無妄想、無分別，是凡夫法義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨威答言：「無妄想、無分別，是凡夫法義。」

那羅延言：「是義何趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「是義何趣？」

淨威答言：「而是義者，離凡夫法趣於佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨威答言：「而是義者，離凡夫法趣於佛法。」

那羅延言：「佛法有何義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「佛法有何義？」

淨威答言：「不作二是佛法義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨威答言：「不作二是佛法義。」

那羅延言：「善男子！如佛所說，依法不依人。又復說言，有二因緣起於正見。何等為二？因外言聲、內善思惟，如是之義即是文字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「善男子！如佛所說，依法不依人。又復說言，有二因緣起於正見。何等為二？因外言聲、內善思惟，如是之義即是文字。」

淨威答言：「那羅延！依法菩薩不取文字、不取非文字。若得文字是即為義，而是義者是不得義。是故，不依於義，一切諸法都無有義。何以故？一切諸法不可得故，非方不離方，隨所住處即處自滅。如佛所說，畢竟滅想是名為義。是故，那羅延！依義者，無法可依、無不可依，若依非依是名為義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨威答言：「那羅延！依法菩薩不取文字、不取非文字。若得文字是即為義，而是義者是不得義。是故，不依於義，一切諸法都無有義。何以故？一切諸法不可得故，非方不離方，隨所住處即處自滅。如佛所說，畢竟滅想是名為義。是故，那羅延！依義者，無法可依、無不可依，若依非依是名為義。」

那羅延言：「善男子！頗有依義即是依於一切法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「善男子！頗有依義即是依於一切法也。」

淨威言：「有。那羅延！一切法空、一切法寂。一切法空，依亦如是；一切法寂，依亦如是。如是，那羅延！若依是義即依諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨威言：「有。那羅延！一切法空、一切法寂。一切法空，依亦如是；一切法寂，依亦如是。如是，那羅延！若依是義即依諸法。」

那羅延言：「淨威！若如是者，一切諸法常自是依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「淨威！若如是者，一切諸法常自是依。」

淨威答言：「如是如是！那羅延！一切諸法皆第一義。依第一義者彼得安樂，彼應當求於第一義。若能不起法及非法，不求二、不求不二，是名為聖分別選擇，而是選擇無作、無不作。若無作、無不作，是名為作，所求、求者義不相違。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨威答言：「如是如是！那羅延！一切諸法皆第一義。依第一義者彼得安樂，彼應當求於第一義。若能不起法及非法，不求二、不求不二，是名為聖分別選擇，而是選擇無作、無不作。若無作、無不作，是名為作，所求、求者義不相違。」

淨威力士說是法時，五百比丘不受諸法，漏盡心得解脫；八千天子遠離塵垢，得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨威力士說是法時，五百比丘不受諸法，漏盡心得解脫；八千天子遠離塵垢，得法眼淨。

爾時，那羅延菩薩語淨威力士：「如佛所說，依義不依文，然此眾生不解是義，行於二行，是不解文亦不解義。為是不解，故說依義不依於文。依文、依義，是義出過於諸文字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，那羅延菩薩語淨威力士：「如佛所說，依義不依文，然此眾生不解是義，行於二行，是不解文亦不解義。為是不解，故說依義不依於文。依文、依義，是義出過於諸文字。

「善男子！如佛所說，有二因緣能生正見。謂彼有人不聞正法，調伏法中，以少緣故，便生歡喜，言我出生死，彼是增上慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如佛所說，有二因緣能生正見。謂彼有人不聞正法，調伏法中，以少緣故，便生歡喜，言我出生死，彼是增上慢。

「本是增上慢，為勸是人令勤修行，彼聞法已，即便修行趣於正道。是故，佛說：『聞已得知法、聞已不作惡、聞已離無利、聞已得涅槃。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本是增上慢，為勸是人令勤修行，彼聞法已，即便修行趣於正道。是故，佛說：『聞已得知法、聞已不作惡、聞已離無利、聞已得涅槃。』」

那羅延言：「云何比丘念法相應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「云何比丘念法相應？」

淨威答言：「無相應、無不相應，若能如是，念法相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨威答言：「無相應、無不相應，若能如是，念法相應。」

那羅延言：「彼修行者是語相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「彼修行者是語相應。」

「復次，那羅延！若有比丘與念法相應，則不起瞋、不起憍慢，是名正思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，那羅延！若有比丘與念法相應，則不起瞋、不起憍慢，是名正思惟。

「若有觀察說法去來現在，若解所說，為斷故說、為解故說、為修故說，不得過去世之所作、不得未來世之所作、不得現在世之所作，是正修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有觀察說法去來現在，若解所說，為斷故說、為解故說、為修故說，不得過去世之所作、不得未來世之所作、不得現在世之所作，是正修行。

「若正觀一切法性常滅，是名正修思惟所見；若見一切法性常寂，是名修正思惟所見；若正觀一切法性常定，是名修正思惟所見；若正觀諸法畢竟不生，是名修正思惟所見；若正觀一切法實無常，是名修正思惟所見；若正觀一切法無常滅，是名修正思惟所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若正觀一切法性常滅，是名正修思惟所見；若見一切法性常寂，是名修正思惟所見；若正觀一切法性常定，是名修正思惟所見；若正觀諸法畢竟不生，是名修正思惟所見；若正觀一切法實無常，是名修正思惟所見；若正觀一切法無常滅，是名修正思惟所見。

「若彼見者及以所見，都不可見、如如見、如不見，如是名為說示思惟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若彼見者及以所見，都不可見、如如見、如不見，如是名為說示思惟。」

是時，世尊讚淨威力士：「善哉，善哉！善男子！汝之所說如是相應。若能如是，則於諸法無有愚癡；如是修行則無有障。正修行者，無縛、無解。何以故？正思惟者，於一切法無斷、無趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊讚淨威力士：「善哉，善哉！善男子！汝之所說如是相應。若能如是，則於諸法無有愚癡；如是修行則無有障。正修行者，無縛、無解。何以故？正思惟者，於一切法無斷、無趣。

「若如是者，名為正見見一切法，如是正見。云何正見？謂不見法。所言見者，是說無生不實之言，語不實者說無生名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如是者，名為正見見一切法，如是正見。云何正見？謂不見法。所言見者，是說無生不實之言，語不實者說無生名。

「如我所說，諸法無生，以慧初見，若至正位名為正見。若如是見名至正位。以何因緣名為正位？我與無我二俱平等，如無我等諸法等起，是名正位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如我所說，諸法無生，以慧初見，若至正位名為正見。若如是見名至正位。以何因緣名為正位？我與無我二俱平等，如無我等諸法等起，是名正位。」