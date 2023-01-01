集一切福德三昧經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集一切福德三昧經卷上

姚秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏鳩摩羅什譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在毘舍離菴羅樹園大法講堂，與大比丘眾十千人俱——皆阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱；心得自在、心得好解脫、慧得好解脫，其心調柔如大龍王；所作已辦，捨離重擔，逮得已利，盡諸有結，到於彼岸——菩薩摩訶薩二萬人俱，皆不退轉，得陀羅尼及無礙辯，獲大神通，善能出生諸深三昧，念慧堅誓，智慧方便到於彼岸，其名曰：行志菩薩摩訶薩、師子志菩薩摩訶薩、妙色志菩薩摩訶薩、增去志菩薩摩訶薩、增長志菩薩摩訶薩、無量志菩薩摩訶薩、法志菩薩摩訶薩、彌勒菩薩摩訶薩、文殊師利童子菩薩摩訶薩、那羅延菩薩摩訶薩，如是上首二萬菩薩。復有四萬天子——皆向大乘——及餘無量釋梵護世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在毘舍離菴羅樹園大法講堂，與大比丘眾十千人俱——皆阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱；心得自在、心得好解脫、慧得好解脫，其心調柔如大龍王；所作已辦，捨離重擔，逮得已利，盡諸有結，到於彼岸——菩薩摩訶薩二萬人俱，皆不退轉，得陀羅尼及無礙辯，獲大神通，善能出生諸深三昧，念慧堅誓，智慧方便到於彼岸，其名曰：行志菩薩摩訶薩、師子志菩薩摩訶薩、妙色志菩薩摩訶薩、增去志菩薩摩訶薩、增長志菩薩摩訶薩、無量志菩薩摩訶薩、法志菩薩摩訶薩、彌勒菩薩摩訶薩、文殊師利童子菩薩摩訶薩、那羅延菩薩摩訶薩，如是上首二萬菩薩。復有四萬天子——皆向大乘——及餘無量釋梵護世。

爾時，世尊與無量百千萬億大眾恭敬圍遶，而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與無量百千萬億大眾恭敬圍遶，而為說法。

爾時，世尊却後三月當捨身命，入般涅槃。當于是時，佛法勝妙，極為增盛，隱蔽一切諸外道等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊却後三月當捨身命，入般涅槃。當于是時，佛法勝妙，極為增盛，隱蔽一切諸外道等。

爾時，千世界主那羅延菩薩從坐而起，整於衣服，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！如來不久當捨身命，畢竟涅槃。今如來法極為最上，能悉隱蔽一切外道無信敬者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，千世界主那羅延菩薩從坐而起，整於衣服，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！如來不久當捨身命，畢竟涅槃。今如來法極為最上，能悉隱蔽一切外道無信敬者。

「善哉！世尊！惟願如來護諸菩薩，令得現生一切諸善，善根增上，其心歡悅，增益威德，不斷佛種，護持法眼及與僧眼；惟願如來攝救一切諸眾生等，分別演說向涅槃道。所說正法，若佛滅後，令諸菩薩流通不斷，及阿耨多羅三藐三菩提久住於世，不離見佛、聞法、供養僧。增益念力不忘諸法，增益慧力覺了深法，增長進力得進解義，得具慚力淨自心故，具足愧力捨離一切諸惡法故，得堅固力威儀具足故，有牢強勇健除斷一切諸結使故，有大雄猛所住無畏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉！世尊！惟願如來護諸菩薩，令得現生一切諸善，善根增上，其心歡悅，增益威德，不斷佛種，護持法眼及與僧眼；惟願如來攝救一切諸眾生等，分別演說向涅槃道。所說正法，若佛滅後，令諸菩薩流通不斷，及阿耨多羅三藐三菩提久住於世，不離見佛、聞法、供養僧。增益念力不忘諸法，增益慧力覺了深法，增長進力得進解義，得具慚力淨自心故，具足愧力捨離一切諸惡法故，得堅固力威儀具足故，有牢強勇健除斷一切諸結使故，有大雄猛所住無畏故。

「世尊！云何菩薩摩訶薩不失功德、不失正法、不失慧、不失智、不失菩薩心，志念堅固，親友究竟，令諸眾生乃至涅槃，如說、如作不誑眾生住滿佛法；不求自施悉捨於一切，自如教住住三淨戒，自住淨忍心無麁獷，於諸眾生其心平等，自住精進作一切業、自住諸禪具三善戒、自善住慈不依著於一切禪定、自住明慧離諸邪見，一切法中得於照明；以四攝法攝取眾生無有疲惓，不求恩報，常念修行一切人天所有善處，住一切智心如門閫；心不趣向聲聞、緣覺，心常趣法、不趣於欲，為法王利、非人天利，行智慧、行佛智所說，以法養命、非飲食活，遠離貪欲、攝受一切，遠離瞋恚、於諸眾生無侵害心，遠離愚癡、離諸法闇，出過眾魔離諸結惱，善巧方便善趣諸門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩不失功德、不失正法、不失慧、不失智、不失菩薩心，志念堅固，親友究竟，令諸眾生乃至涅槃，如說、如作不誑眾生住滿佛法；不求自施悉捨於一切，自如教住住三淨戒，自住淨忍心無麁獷，於諸眾生其心平等，自住精進作一切業、自住諸禪具三善戒、自善住慈不依著於一切禪定、自住明慧離諸邪見，一切法中得於照明；以四攝法攝取眾生無有疲惓，不求恩報，常念修行一切人天所有善處，住一切智心如門閫；心不趣向聲聞、緣覺，心常趣法、不趣於欲，為法王利、非人天利，行智慧、行佛智所說，以法養命、非飲食活，遠離貪欲、攝受一切，遠離瞋恚、於諸眾生無侵害心，遠離愚癡、離諸法闇，出過眾魔離諸結惱，善巧方便善趣諸門？」

如是問已。爾時，世尊告千世界主那羅延：「善哉！善哉！那羅延！汝今乃能為諸菩薩問於如來如是之義。那羅延！汝今諦聽，善思念之，當為汝說菩薩摩訶薩如是諸行，所得功德復過於是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是問已。爾時，世尊告千世界主那羅延：「善哉！善哉！那羅延！汝今乃能為諸菩薩問於如來如是之義。那羅延！汝今諦聽，善思念之，當為汝說菩薩摩訶薩如是諸行，所得功德復過於是。」

時那羅延菩薩歡喜白言：「善哉！世尊！受教而聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時那羅延菩薩歡喜白言：「善哉！世尊！受教而聽。」

佛告那羅延：「菩薩摩訶薩有三昧，名集一切福德。菩薩成就是三昧者，不失功德、不失正法、不失於慧、不失於智、不失見佛聞法供僧，勤修四攝，自住布施，乃至自住於善方便，成就此功及餘功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告那羅延：「菩薩摩訶薩有三昧，名集一切福德。菩薩成就是三昧者，不失功德、不失正法、不失於慧、不失於智、不失見佛聞法供僧，勤修四攝，自住布施，乃至自住於善方便，成就此功及餘功德。」

爾時，世尊敷演說是集一切福德三昧名已，即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊敷演說是集一切福德三昧名已，即便默然。

爾時，有大力士名曰淨威，成就大力，居毘舍離大城，作如是念：「我大力士成就大力，閻浮提中所有眾生無有大力與我等者。我先聞有沙門瞿曇成就大力，具足十力那羅延身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有大力士名曰淨威，成就大力，居毘舍離大城，作如是念：「我大力士成就大力，閻浮提中所有眾生無有大力與我等者。我先聞有沙門瞿曇成就大力，具足十力那羅延身。」

復作念言：「我當往觀沙門瞿曇何如我也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復作念言：「我當往觀沙門瞿曇何如我也？」

爾時，淨威力士出毘舍離大城，趣菴羅園大法講堂。到已，瞻覩如來、應、正遍覺，佛大威德，百千萬眾恭敬圍遶，而演說法，猶如須彌顯于大海，周匝端嚴，極為微妙。當初覩見於如來時，得大信樂愛敬之心，即前投地，禮如來足，右遶三匝，却住一面，合掌頂上，一心觀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨威力士出毘舍離大城，趣菴羅園大法講堂。到已，瞻覩如來、應、正遍覺，佛大威德，百千萬眾恭敬圍遶，而演說法，猶如須彌顯于大海，周匝端嚴，極為微妙。當初覩見於如來時，得大信樂愛敬之心，即前投地，禮如來足，右遶三匝，却住一面，合掌頂上，一心觀佛。

是時，世尊知是淨威力士心已欲降伏，故告大目連：「目連！汝往取吾昔菩薩時為娉瞿夷釋種女故捔力時箭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊知是淨威力士心已欲降伏，故告大目連：「目連！汝往取吾昔菩薩時為娉瞿夷釋種女故捔力時箭。」

爾時，目連白世尊言：「我都不見知在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，目連白世尊言：「我都不見知在何處？」

爾時，世尊從於右足放大光明，名曰照明，是光遍照三千大千此佛世界。時三千大千世界之下，大金剛輪箭在彼竪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從於右足放大光明，名曰照明，是光遍照三千大千此佛世界。時三千大千世界之下，大金剛輪箭在彼竪。

爾時，世尊告大目連：「汝見此界大金剛輪箭在彼竪不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告大目連：「汝見此界大金剛輪箭在彼竪不？」

目連白言：「已見。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白言：「已見。世尊！」

佛告目連：「汝取持來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「汝取持來。」

時大目連即下至彼，如大力士屈伸臂頃，一切大眾皆見其去，即便持來授與如來，作如是言：「世尊！是菩薩時父母生力？為神通力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大目連即下至彼，如大力士屈伸臂頃，一切大眾皆見其去，即便持來授與如來，作如是言：「世尊！是菩薩時父母生力？為神通力？」

佛言：「是菩薩時父母生力，非神通力。目連！菩薩若以神通之力，是箭即過無量無邊諸佛世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是菩薩時父母生力，非神通力。目連！菩薩若以神通之力，是箭即過無量無邊諸佛世界。」

大德目連白言：「世尊！乃是菩薩父母所生福德之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德目連白言：「世尊！乃是菩薩父母所生福德之力。」

佛告目連：「如十人力等一健牛力、十健牛力等一青牛力、十青牛力等一凡象力、十凡象力等一羅迦象力、十羅迦象力等一迦尼象力、十迦尼象力等一香象力、十香象力等一毘陀象力、十毘陀象力等一無鬪象力、十無鬪象力等一伊沙陀象力、十伊沙陀象力等一安禪象力、十安禪象力等一婆摩象力、十婆摩象力等一青象力、十青象力等一黃象力、十黃象力等一赤象力、十赤象力等一白象力、十白象力等一赤蓮花象力、十赤蓮花象力等一紅蓮花象力、十紅蓮花象力等一香象力、十香象力等一大香象力、十大香象力等一繫羂師子王力、十繫羂師子王力等一力士力、十力士力等一大力士力、十大力士力等一遮㝹羅力、十遮㝹羅力等一大遮㝹羅力、十大遮㝹羅力等一波建提力、十波建提力等一大波建提力、十大波建提力等一地天子力、十地天子力等一堂天子力、十堂天子力等一持風天力、十持風天力等一持鬘天力、十持鬘天力等一常醉天力、十常醉天力等四天王中一天子力、一切四天中天子力等一天王力、十天王力等三十三天中一天子力、一切三十三天中天子力等一帝釋力、十帝釋力等焰天中一天子力、一切焰天中天子力等一焰天王力、十焰天王力等一兜率陀天中一天子力、一切兜率陀天中天子力等一兜率陀天王力、十兜率陀天王力等化樂天中一天子力、一切化樂天中天子力等一化樂天王力、十化樂天王力等他化自在天中一天子力、一切他化自在天中天子力等一他化自在天王力、十他化自在天王力等魔天中一天子力、一切魔天中天子力等一魔王力、十魔王力等半那羅延力、十半那羅延力等一那羅延力、十那羅延力等一大那羅延力、十大那羅延力等一百劫修行菩薩力、十百劫修行菩薩力等一千劫修行菩薩力、十千劫修行菩薩力等一萬劫修行菩薩力、十萬劫修行菩薩力等一十萬劫修行菩薩力、十十萬劫修行菩薩力等一百萬劫修行菩薩力、十百萬劫修行菩薩力等一千萬劫修行菩薩力、十千萬劫修行菩薩力等一百千萬劫修行菩薩力、十百千萬劫修行菩薩力等一千千萬劫修行菩薩力、十千千萬劫修行菩薩力等一百千千萬劫修行菩薩力、十百千千萬劫修行菩薩力等一千千千萬劫修行菩薩力、十千千千萬劫修行菩薩力等一百千千千萬劫修行菩薩力、十百千千千萬劫修行菩薩力等一萬千千千萬劫修行菩薩力、十萬千千千萬劫修行菩薩力等一無生法忍菩薩力、十得無生法忍菩薩力等一十地菩薩力、十十地菩薩力等一後身菩薩力。是故，目連！菩薩成就如是力故，生便即能行於七步。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「如十人力等一健牛力、十健牛力等一青牛力、十青牛力等一凡象力、十凡象力等一羅迦象力、十羅迦象力等一迦尼象力、十迦尼象力等一香象力、十香象力等一毘陀象力、十毘陀象力等一無鬪象力、十無鬪象力等一伊沙陀象力、十伊沙陀象力等一安禪象力、十安禪象力等一婆摩象力、十婆摩象力等一青象力、十青象力等一黃象力、十黃象力等一赤象力、十赤象力等一白象力、十白象力等一赤蓮花象力、十赤蓮花象力等一紅蓮花象力、十紅蓮花象力等一香象力、十香象力等一大香象力、十大香象力等一繫羂師子王力、十繫羂師子王力等一力士力、十力士力等一大力士力、十大力士力等一遮㝹羅力、十遮㝹羅力等一大遮㝹羅力、十大遮㝹羅力等一波建提力、十波建提力等一大波建提力、十大波建提力等一地天子力、十地天子力等一堂天子力、十堂天子力等一持風天力、十持風天力等一持鬘天力、十持鬘天力等一常醉天力、十常醉天力等四天王中一天子力、一切四天中天子力等一天王力、十天王力等三十三天中一天子力、一切三十三天中天子力等一帝釋力、十帝釋力等焰天中一天子力、一切焰天中天子力等一焰天王力、十焰天王力等一兜率陀天中一天子力、一切兜率陀天中天子力等一兜率陀天王力、十兜率陀天王力等化樂天中一天子力、一切化樂天中天子力等一化樂天王力、十化樂天王力等他化自在天中一天子力、一切他化自在天中天子力等一他化自在天王力、十他化自在天王力等魔天中一天子力、一切魔天中天子力等一魔王力、十魔王力等半那羅延力、十半那羅延力等一那羅延力、十那羅延力等一大那羅延力、十大那羅延力等一百劫修行菩薩力、十百劫修行菩薩力等一千劫修行菩薩力、十千劫修行菩薩力等一萬劫修行菩薩力、十萬劫修行菩薩力等一十萬劫修行菩薩力、十十萬劫修行菩薩力等一百萬劫修行菩薩力、十百萬劫修行菩薩力等一千萬劫修行菩薩力、十千萬劫修行菩薩力等一百千萬劫修行菩薩力、十百千萬劫修行菩薩力等一千千萬劫修行菩薩力、十千千萬劫修行菩薩力等一百千千萬劫修行菩薩力、十百千千萬劫修行菩薩力等一千千千萬劫修行菩薩力、十千千千萬劫修行菩薩力等一百千千千萬劫修行菩薩力、十百千千千萬劫修行菩薩力等一萬千千千萬劫修行菩薩力、十萬千千千萬劫修行菩薩力等一無生法忍菩薩力、十得無生法忍菩薩力等一十地菩薩力、十十地菩薩力等一後身菩薩力。是故，目連！菩薩成就如是力故，生便即能行於七步。

「目連！若此世界佛不持者，便壞不住。何以故？菩薩摩訶薩當其生已，行七步時，此界大地從廣六十八千由旬；菩薩生已，當下足時，便當却沒深百千由旬；還舉足時，復當踊出百千由旬；以佛持故，令是世界不動無壞、眾生無惱。最後身菩薩始初生時，則便具有如是力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目連！若此世界佛不持者，便壞不住。何以故？菩薩摩訶薩當其生已，行七步時，此界大地從廣六十八千由旬；菩薩生已，當下足時，便當却沒深百千由旬；還舉足時，復當踊出百千由旬；以佛持故，令是世界不動無壞、眾生無惱。最後身菩薩始初生時，則便具有如是力。

「目連！十初生菩薩力等一盛年菩薩力。目連！菩薩摩訶薩成就是力，趣向道場覺於菩提；如是當趣道場時力，比道場上座時之力，超過百千；復以如是無量無邊阿僧祇不可得不可壞力，成就具足，乃至成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目連！十初生菩薩力等一盛年菩薩力。目連！菩薩摩訶薩成就是力，趣向道場覺於菩提；如是當趣道場時力，比道場上座時之力，超過百千；復以如是無量無邊阿僧祇不可得不可壞力，成就具足，乃至成阿耨多羅三藐三菩提。

「目連！假使一切世界眾生悉得具足垂成菩提菩薩之力，比於如來處非處智力，百千萬億分不及其一，乃至算數譬喻所不能及。得具如是十種之力，名為如來、應供、正遍覺。是故，目連！如來之力為本善根之所護持，無增、無減。此中不明菩薩通力，菩薩若用神通力者，能以恒河沙等世界，置於足指一毛端上，擲過無量無邊恒河沙世界。如是往來，不令眾生有於苦惱；如是神力，無量無邊、不可思議、不可稱量、不可數知無等等。若當如來盡現所有神通力者，汝等聲聞尚不能信，況復其餘諸眾生也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目連！假使一切世界眾生悉得具足垂成菩提菩薩之力，比於如來處非處智力，百千萬億分不及其一，乃至算數譬喻所不能及。得具如是十種之力，名為如來、應供、正遍覺。是故，目連！如來之力為本善根之所護持，無增、無減。此中不明菩薩通力，菩薩若用神通力者，能以恒河沙等世界，置於足指一毛端上，擲過無量無邊恒河沙世界。如是往來，不令眾生有於苦惱；如是神力，無量無邊、不可思議、不可稱量、不可數知無等等。若當如來盡現所有神通力者，汝等聲聞尚不能信，況復其餘諸眾生也？

「目連！菩薩趣詣道場上時，觀於地大、水、火、風大悉為一界，所謂空界。是故，大地而不壞敗、眾生無惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目連！菩薩趣詣道場上時，觀於地大、水、火、風大悉為一界，所謂空界。是故，大地而不壞敗、眾生無惱。」

時淨威力士從如來所，聞說菩薩父母生力。聞已，驚怪身毛皆竪，生希有心。從坐而起，正於衣服，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我今憍慢悉皆摧滅，從如來所聞菩薩力故。世尊！我今歸依佛、法、眾僧，發於無上正真道心，為欲安樂一切眾生，願得具足如來之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨威力士從如來所，聞說菩薩父母生力。聞已，驚怪身毛皆竪，生希有心。從坐而起，正於衣服，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我今憍慢悉皆摧滅，從如來所聞菩薩力故。世尊！我今歸依佛、法、眾僧，發於無上正真道心，為欲安樂一切眾生，願得具足如來之力。」

爾時，復有十千天子聞淨威力士作如是語，皆發無上正真道心，亦作是念：「世尊！願令我等得如是力，如今如來、應供、正遍覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有十千天子聞淨威力士作如是語，皆發無上正真道心，亦作是念：「世尊！願令我等得如是力，如今如來、應供、正遍覺。」

爾時，那羅延菩薩白言：「世尊！云何名為菩薩所修集一切福德三昧？如來先說是名字已，即便默然。世尊！今當敷演解說是集一切福德三昧，云何菩薩得是三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，那羅延菩薩白言：「世尊！云何名為菩薩所修集一切福德三昧？如來先說是名字已，即便默然。世尊！今當敷演解說是集一切福德三昧，云何菩薩得是三昧？」

爾時，世尊告千世界主那羅延菩薩：「那羅延！無有菩薩發於無上正真道心而不隨是集一切福德三昧者。何以故？一切福德無有不入初發心中。那羅延！猶如江河一切諸流無有不入大海中者。如是，那羅延！所有福德若施戒修，有漏、無漏、世間、出世間、若天、若人，所有福德，皆悉攝在發菩提心中。是故，那羅延！若善男子、善女人欲集一切諸福德者，當發無上正真道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告千世界主那羅延菩薩：「那羅延！無有菩薩發於無上正真道心而不隨是集一切福德三昧者。何以故？一切福德無有不入初發心中。那羅延！猶如江河一切諸流無有不入大海中者。如是，那羅延！所有福德若施戒修，有漏、無漏、世間、出世間、若天、若人，所有福德，皆悉攝在發菩提心中。是故，那羅延！若善男子、善女人欲集一切諸福德者，當發無上正真道心。

「那羅延！猶如寶山——所謂須彌、目真隣陀、摩訶目真隣陀、輪圍山、大輪圍山——及諸餘山藥木叢林，村邑聚落大小諸城，閻浮提、弗婆提、瞿耶尼、欝單越，諸四天下，及千世界、二千世界、三千大千世界，欲界、色界、無色界，日月星宿若日月蝕，一切皆攝三千大千世界之內，乃至百億四天下皆悉在中。如是，那羅延！所有一切諸凡夫福，若學人福、無學人福、若菩薩福、若如來福，一切皆攝在於菩薩初發心中。是故，那羅延！若欲攝取一切福德，當發菩薩阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！猶如寶山——所謂須彌、目真隣陀、摩訶目真隣陀、輪圍山、大輪圍山——及諸餘山藥木叢林，村邑聚落大小諸城，閻浮提、弗婆提、瞿耶尼、欝單越，諸四天下，及千世界、二千世界、三千大千世界，欲界、色界、無色界，日月星宿若日月蝕，一切皆攝三千大千世界之內，乃至百億四天下皆悉在中。如是，那羅延！所有一切諸凡夫福，若學人福、無學人福、若菩薩福、若如來福，一切皆攝在於菩薩初發心中。是故，那羅延！若欲攝取一切福德，當發菩薩阿耨多羅三藐三菩提心。

「那羅延！若四天下一切眾生，悉具轉輪大王福德，若有初發大乘道心，福德智慧殊勝於彼。那羅延！如四天下一切眾生，乃至三千大千世界所有眾生，是眾生界之所攝者，是一一眾生皆具轉輪大王福德，是諸轉輪大王福德為一轉輪大王德聚，是一一眾生復具是德。於意云何？是諸福德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！若四天下一切眾生，悉具轉輪大王福德，若有初發大乘道心，福德智慧殊勝於彼。那羅延！如四天下一切眾生，乃至三千大千世界所有眾生，是眾生界之所攝者，是一一眾生皆具轉輪大王福德，是諸轉輪大王福德為一轉輪大王德聚，是一一眾生復具是德。於意云何？是諸福德寧為多不？」

那羅延言：「是一人福尚多無數，況復無量阿僧祇人所有德聚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「是一人福尚多無數，況復無量阿僧祇人所有德聚？」

佛言：「那羅延！置是三千大千世界所有眾生，乃至恒河沙等世界所有眾生，悉具轉輪大王福德。那羅延！於意云何？是諸德聚寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「那羅延！置是三千大千世界所有眾生，乃至恒河沙等世界所有眾生，悉具轉輪大王福德。那羅延！於意云何？是諸德聚寧為多不？」

那羅延言：「世尊！若一三千大千世界眾生具足轉輪大王所有德聚，尚多無量無邊阿僧祇；況復無量無邊世界眾生具足轉輪大王福德之聚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「世尊！若一三千大千世界眾生具足轉輪大王所有德聚，尚多無量無邊阿僧祇；況復無量無邊世界眾生具足轉輪大王福德之聚？」

「那羅延！我今知已而唱是言，有初發菩提之心，所有德聚比前德聚，百分不及其一，千分百千分百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。那羅延！是名初說入集一切福德三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！我今知已而唱是言，有初發菩提之心，所有德聚比前德聚，百分不及其一，千分百千分百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。那羅延！是名初說入集一切福德三昧。

「復次，那羅延！如千世界梵王慈心普遍滿此一千世界，那羅延！有人復以滿千世界七寶布施。於意云何？是人施福、梵王慈福，何者為勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，那羅延！如千世界梵王慈心普遍滿此一千世界，那羅延！有人復以滿千世界七寶布施。於意云何？是人施福、梵王慈福，何者為勝？」

那羅延言：「世尊！梵王慈福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「世尊！梵王慈福無量無邊。」

「那羅延！置是千世界梵王慈心。若二千世界梵王慈心普遍滿此二千世界，那羅延！若復有人以滿二千世界七寶持用布施，汝意云何？是人施福、梵王慈福，何者為勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！置是千世界梵王慈心。若二千世界梵王慈心普遍滿此二千世界，那羅延！若復有人以滿二千世界七寶持用布施，汝意云何？是人施福、梵王慈福，何者為勝？」

那羅延言：「世尊！梵王慈福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「世尊！梵王慈福無量無邊。」

「那羅延！如三千大千世界梵王慈心普遍滿此三千大千世界，若復有人以滿三千大千世界七寶布施。於意云何？是人施福、梵王慈福，何者為勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！如三千大千世界梵王慈心普遍滿此三千大千世界，若復有人以滿三千大千世界七寶布施。於意云何？是人施福、梵王慈福，何者為勝？」

那羅延言：「世尊！梵王慈福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「世尊！梵王慈福無量無邊。」

那羅延言：「世尊！施福比慈百分不及一，千分、百千分乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「世尊！施福比慈百分不及一，千分、百千分乃至算數譬喻所不能及。」

佛言：「如是四千世界梵王慈心亦遍滿此四千世界、五千世界梵王慈心亦遍滿此五千世界、十千世界梵王慈心亦遍滿此十千世界、百千世界梵王慈心亦遍滿此百千世界，那羅延！若人以滿百千世界所有七寶持用布施，所得福聚比慈福德，慈福為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是四千世界梵王慈心亦遍滿此四千世界、五千世界梵王慈心亦遍滿此五千世界、十千世界梵王慈心亦遍滿此十千世界、百千世界梵王慈心亦遍滿此百千世界，那羅延！若人以滿百千世界所有七寶持用布施，所得福聚比慈福德，慈福為勝。

「那羅延！正使是等三千大千世界之中一切眾生各具慈心，如百千世界大梵天王所有慈心，是諸慈心福德之聚。欲比菩薩初發道心，專志增上，為脫一切所有眾生，無幻無偽，實為一切眾生修行慈心福德，百分不及一，千分、百千分、億分、百億分、千億分，乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！正使是等三千大千世界之中一切眾生各具慈心，如百千世界大梵天王所有慈心，是諸慈心福德之聚。欲比菩薩初發道心，專志增上，為脫一切所有眾生，無幻無偽，實為一切眾生修行慈心福德，百分不及一，千分、百千分、億分、百億分、千億分，乃至算數譬喻所不能及。

「那羅延！是故，當知若欲修集一切福德，是善男子、善女人應發阿耨多羅三藐三菩提。今發、當發，具足如是無量無邊福德之聚，是第二說入集一切福德三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！是故，當知若欲修集一切福德，是善男子、善女人應發阿耨多羅三藐三菩提。今發、當發，具足如是無量無邊福德之聚，是第二說入集一切福德三昧。

「復次，那羅延！汝意云何？東方虛空為普遍不？南、西、北方四維、上、下所有虛空為普遍不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，那羅延！汝意云何？東方虛空為普遍不？南、西、北方四維、上、下所有虛空為普遍不？」

那羅延言：「世尊！東方虛空尚不得邊，何況十方不可說無量無邊隨有世界虛空普遍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「世尊！東方虛空尚不得邊，何況十方不可說無量無邊隨有世界虛空普遍？」

佛言：「那羅延！假令有人乃至百千萬億劫中引諸喻說，欲盡虛空得其邊際，不得其邊。那羅延！我今引喻以明斯義，為欲成滿是集一切福德三昧故，亦令增益諸有修集福德眾生增長志欲，令向大乘菩薩摩訶薩滿大精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「那羅延！假令有人乃至百千萬億劫中引諸喻說，欲盡虛空得其邊際，不得其邊。那羅延！我今引喻以明斯義，為欲成滿是集一切福德三昧故，亦令增益諸有修集福德眾生增長志欲，令向大乘菩薩摩訶薩滿大精進。

「那羅延！若以芥子盛滿三千大千世界，乃至非想、非非想處滿中芥子，假令有人持過東方百千恒河沙等世界下一芥子，如是東行，盡是芥子，猶不能得世界邊際；南、西、北方四維、上、下亦復如是。那羅延！若復恒河沙等世界滿中芥子，那羅延！頗有人天能數如是一切芥子知其數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！若以芥子盛滿三千大千世界，乃至非想、非非想處滿中芥子，假令有人持過東方百千恒河沙等世界下一芥子，如是東行，盡是芥子，猶不能得世界邊際；南、西、北方四維、上、下亦復如是。那羅延！若復恒河沙等世界滿中芥子，那羅延！頗有人天能數如是一切芥子知其數不？」

時那羅延白言：「世尊！若四天下一切眾生成就智慧如舍利弗，於一劫數猶尚不能數其一分，況能數盡大芥子聚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時那羅延白言：「世尊！若四天下一切眾生成就智慧如舍利弗，於一劫數猶尚不能數其一分，況能數盡大芥子聚？」

「那羅延！假令有人過於東方恒河沙世界著一芥子，如是東行盡是芥子，猶故不得世界邊際；南、西、北方四維、上、下亦復如是。那羅延！如是世界虛空普遍，設有人天以滿中七寶持用布施，那羅延！於意云何？是福德聚寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！假令有人過於東方恒河沙世界著一芥子，如是東行盡是芥子，猶故不得世界邊際；南、西、北方四維、上、下亦復如是。那羅延！如是世界虛空普遍，設有人天以滿中七寶持用布施，那羅延！於意云何？是福德聚寧為多不？」

那羅延言：「無量，世尊！無邊，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延言：「無量，世尊！無邊，世尊！」

佛言：「那羅延！是人所有福德之聚，欲比初發道心菩薩，成就志欲，無幻、無偽，勤修精進，為脫一切眾生，起大慈大悲所集德聚，是施德聚百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。那羅延！十方一切所有諸物虛空皆悉周遍，那羅延！菩薩慈心亦復如是，遍滿十方諸佛世界，所有眾生皆悉普遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「那羅延！是人所有福德之聚，欲比初發道心菩薩，成就志欲，無幻、無偽，勤修精進，為脫一切眾生，起大慈大悲所集德聚，是施德聚百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。那羅延！十方一切所有諸物虛空皆悉周遍，那羅延！菩薩慈心亦復如是，遍滿十方諸佛世界，所有眾生皆悉普遍。

「那羅延！是菩薩慈心所及眾生，令悉具足轉輪大王所有福德，如是帝釋所有福德，如是梵王所有福德。若有菩薩初發道心，專志趣向，無幻、無偽，勤修精進，為脫一切所有眾生，起慈悲心而趣向之，行於愍悼所得福德，是福勝彼一切眾生具轉輪王、帝釋、梵王所得功德。那羅延！是第三說入集一切福德三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！是菩薩慈心所及眾生，令悉具足轉輪大王所有福德，如是帝釋所有福德，如是梵王所有福德。若有菩薩初發道心，專志趣向，無幻、無偽，勤修精進，為脫一切所有眾生，起慈悲心而趣向之，行於愍悼所得福德，是福勝彼一切眾生具轉輪王、帝釋、梵王所得功德。那羅延！是第三說入集一切福德三昧。

「復次，那羅延！假令三千大千世界所有眾生皆具轉輪大王福德，比帝釋福德百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。那羅延！假令三千大千世界所有眾生皆為帝釋，比梵王所有福德百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，那羅延！假令三千大千世界所有眾生皆具轉輪大王福德，比帝釋福德百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。那羅延！假令三千大千世界所有眾生皆為帝釋，比梵王所有福德百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。

「那羅延！假令三千大千世界一切眾生皆悉具足大梵天王所有福德，比一斷欲優婆塞所有福慧百分不及一，乃至算數所不能及。那羅延！假令三千大千世界所有眾生皆為斷欲優婆塞所有福慧，比舍利弗所有福慧百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！假令三千大千世界一切眾生皆悉具足大梵天王所有福德，比一斷欲優婆塞所有福慧百分不及一，乃至算數所不能及。那羅延！假令三千大千世界所有眾生皆為斷欲優婆塞所有福慧，比舍利弗所有福慧百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。

「那羅延！假令三千大千世界所有眾生福德智慧如舍利弗，比一緣覺所有福慧百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。那羅延！若令三千大千世界所有眾生悉具緣覺所有福慧，比一五百劫中修行菩薩所有福德智慧百分不及一。入集一切福德三昧應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延！假令三千大千世界所有眾生福德智慧如舍利弗，比一緣覺所有福慧百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。那羅延！若令三千大千世界所有眾生悉具緣覺所有福慧，比一五百劫中修行菩薩所有福德智慧百分不及一。入集一切福德三昧應如是學。」

說是法時，三萬二千眾生皆發無上正真道心。此三千大千世界六種震動，人天伎樂同時俱作，人天雨花積至于膝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，三萬二千眾生皆發無上正真道心。此三千大千世界六種震動，人天伎樂同時俱作，人天雨花積至于膝。

天、龍、夜叉、乾闥婆、釋梵護世，皆作是言：「世尊！是初發心者悉勝我等。世尊！我等亦當利是善男子、善女人，已發、今發、當發阿耨多羅三藐三菩提心者。如我等解佛所說義，若有眾生不發無上正真道心，則不能趣是集一切福德三昧，不能正入；若有眾生發於無上正真道心，則能得趣是集一切福德三昧，亦能正入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天、龍、夜叉、乾闥婆、釋梵護世，皆作是言：「世尊！是初發心者悉勝我等。世尊！我等亦當利是善男子、善女人，已發、今發、當發阿耨多羅三藐三菩提心者。如我等解佛所說義，若有眾生不發無上正真道心，則不能趣是集一切福德三昧，不能正入；若有眾生發於無上正真道心，則能得趣是集一切福德三昧，亦能正入。」

爾時，淨威力士白言：「世尊！以何等法能得成就攝此集一切福德三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨威力士白言：「世尊！以何等法能得成就攝此集一切福德三昧？」

佛言：「善男子！成就一法攝此集一切福德三昧。何等一法？謂不捨於一切智心。善男子！是名成就一法攝此集一切福德三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！成就一法攝此集一切福德三昧。何等一法？謂不捨於一切智心。善男子！是名成就一法攝此集一切福德三昧。

「復次，善男子！復成就二法攝此集一切福德三昧；謂聞法無厭、聞已修行。善男子！是名成就二法攝此集一切福德三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！復成就二法攝此集一切福德三昧；謂聞法無厭、聞已修行。善男子！是名成就二法攝此集一切福德三昧。

「復次，善男子！復成就三法攝此集一切福德三昧。何等三？謂離諸惡、修行善法、善巧迴向。善男子！是名成就三法攝此集一切福德三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！復成就三法攝此集一切福德三昧。何等三？謂離諸惡、修行善法、善巧迴向。善男子！是名成就三法攝此集一切福德三昧。

「復次，善男子！復成就四法攝此集一切福德三昧；所謂戒淨、見淨、心淨、慧淨。善男子！是名成就四法攝此集一切福德三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！復成就四法攝此集一切福德三昧；所謂戒淨、見淨、心淨、慧淨。善男子！是名成就四法攝此集一切福德三昧。

「復次，善男子！復成就五法攝此集一切福德三昧。何等五？所謂專意發菩提心、常真實語、無有諂偽、無有嫉妬、於一切眾生心常平等。善男子！是名成就五法攝此集一切福德三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！復成就五法攝此集一切福德三昧。何等五？所謂專意發菩提心、常真實語、無有諂偽、無有嫉妬、於一切眾生心常平等。善男子！是名成就五法攝此集一切福德三昧。

「復次，善男子！復成就六法攝此集一切福德三昧。何等六？所謂親近於善知識、離惡知識、遠離眾閙、閑居寂靜、不捨大慈、於諸眾生起大悲心。善男子！是名成就六法攝此集一切福德三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！復成就六法攝此集一切福德三昧。何等六？所謂親近於善知識、離惡知識、遠離眾閙、閑居寂靜、不捨大慈、於諸眾生起大悲心。善男子！是名成就六法攝此集一切福德三昧。

「復次，善男子！復成就七法攝此集一切福德三昧。何等七？所謂修定、善於智慧、善知於因、善知於緣、正直而住、修集於道、修行道時無有懈怠。善男子！是名成就七法攝此集一切福德三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！復成就七法攝此集一切福德三昧。何等七？所謂修定、善於智慧、善知於因、善知於緣、正直而住、修集於道、修行道時無有懈怠。善男子！是名成就七法攝此集一切福德三昧。

「復次，善男子！復成就八法攝此集一切福德三昧。何等八？謂調柔身、調柔心、觀受、觀法、未生惡法令其不生、已生惡法斷之令滅、未生善法方便令生、已生善法護令增長。善男子！是名成就八法攝此集一切福德三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！復成就八法攝此集一切福德三昧。何等八？謂調柔身、調柔心、觀受、觀法、未生惡法令其不生、已生惡法斷之令滅、未生善法方便令生、已生善法護令增長。善男子！是名成就八法攝此集一切福德三昧。

「復次，善男子！復成就九法攝此集一切福德三昧。何等九？觀過法無盡、現法無盡、來法無盡、觀法如幻、等覺三世、如一切法知而忍之、不謗於空、不分別無相、不願諸有。善男子！是名成就九法攝此集一切福德三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！復成就九法攝此集一切福德三昧。何等九？觀過法無盡、現法無盡、來法無盡、觀法如幻、等覺三世、如一切法知而忍之、不謗於空、不分別無相、不願諸有。善男子！是名成就九法攝此集一切福德三昧。

「復次，善男子！復成就十法攝此集一切福德三昧。何等為十？謂解無我、忍於無命、不疑無人、緣法無常、於諸生處如地獄想、觀四大如毒蛇、觀入如空聚、觀陰如魁𮫨、流出諸有想、樂修解脫。善男子！是名成就十法攝此集一切福德三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！復成就十法攝此集一切福德三昧。何等為十？謂解無我、忍於無命、不疑無人、緣法無常、於諸生處如地獄想、觀四大如毒蛇、觀入如空聚、觀陰如魁𮫨、流出諸有想、樂修解脫。善男子！是名成就十法攝此集一切福德三昧。」

爾時，淨威力士白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲成就一切福德莊嚴者，應聽是三昧；菩薩摩訶薩欲集一切福德者，應聽是三昧；若菩薩摩訶薩欲得不思議福德者，應信是三昧、應聽是三昧；若菩薩摩訶薩欲得無盡福德者，應當修行於是三昧；若菩薩摩訶薩欲到一切福德大海者，應當受持讀誦修說於是三昧；若菩薩摩訶薩欲得百福相者，應當修行於是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨威力士白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲成就一切福德莊嚴者，應聽是三昧；菩薩摩訶薩欲集一切福德者，應聽是三昧；若菩薩摩訶薩欲得不思議福德者，應信是三昧、應聽是三昧；若菩薩摩訶薩欲得無盡福德者，應當修行於是三昧；若菩薩摩訶薩欲到一切福德大海者，應當受持讀誦修說於是三昧；若菩薩摩訶薩欲得百福相者，應當修行於是三昧。」

爾時，淨威力士復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩何法相應成就，滿此一切福德莊嚴、修集一切福德、不可思議福德、無盡福德、大海福德滿百福相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨威力士復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩何法相應成就，滿此一切福德莊嚴、修集一切福德、不可思議福德、無盡福德、大海福德滿百福相？」

爾時，佛告淨威力士：「善男子！有於三法為福德柱、福德莊嚴、福德來集、福德增廣、福德無盡、福德大海、福德叵思。何等三？謂一布施莊嚴、持戒莊嚴、多聞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告淨威力士：「善男子！有於三法為福德柱、福德莊嚴、福德來集、福德增廣、福德無盡、福德大海、福德叵思。何等三？謂一布施莊嚴、持戒莊嚴、多聞莊嚴。

「善男子！云何菩薩摩訶薩修行布施莊嚴？善男子！菩薩摩訶薩應生是心，若布施時不見施心、不見所施及以受者、不見眷屬。若有乞者來有所求，為攝護故，不以王位、封邑、財物諸珍寶等而有悋惜，生於異心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩摩訶薩修行布施莊嚴？善男子！菩薩摩訶薩應生是心，若布施時不見施心、不見所施及以受者、不見眷屬。若有乞者來有所求，為攝護故，不以王位、封邑、財物諸珍寶等而有悋惜，生於異心。

「善男子！是菩薩摩訶薩作如是念：『今我此身悉已給施一切眾生，況餘財物？若已施者，終無悔心。須財施財、須食施食、須飲施飲、須眼施眼、須肉施肉、須血施血、須髓施髓、須於支節施與支節、須頭施頭，我悉當施，況餘財物？糓米、金銀、衣服、瓔珞、象馬、車乘、國城、王宮男女、妻妾、奴婢、眷屬無不捨者，若有眾生隨其所須而求索之，我隨所有悉當施與，無有憂悔，不望其報。起慈悲心為攝眾生，攝取眾生乃至成佛，終無有盡。』善男子！若有菩薩發如是心，名菩薩布施莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是菩薩摩訶薩作如是念：『今我此身悉已給施一切眾生，況餘財物？若已施者，終無悔心。須財施財、須食施食、須飲施飲、須眼施眼、須肉施肉、須血施血、須髓施髓、須於支節施與支節、須頭施頭，我悉當施，況餘財物？糓米、金銀、衣服、瓔珞、象馬、車乘、國城、王宮男女、妻妾、奴婢、眷屬無不捨者，若有眾生隨其所須而求索之，我隨所有悉當施與，無有憂悔，不望其報。起慈悲心為攝眾生，攝取眾生乃至成佛，終無有盡。』善男子！若有菩薩發如是心，名菩薩布施莊嚴。

「復次，善男子！菩薩不自觀計身命，寧捨身命終不為惡；不為養身邪命自活，寧捨身命不惱於他；不為封邑造行諸惡、不為眷屬熾然諍訟、不為妻妾及以男女嫉利他財，不生慳心，常恒少欲，乃至不生一念惡心，況復多也？為斷慳貪不生瞋恚，無瞋恚故正行相應，正行相應故到於正處，到正處故正戒相應，正戒相應故親善知識恭敬供養，恭敬供養善知識故得聞正法，聞正法已如說修行，如說修行已則能利益邪道眾生，不作眾惡隨順善法，得知方便、知眾生根。善男子！而是菩薩行施莊嚴得是功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩不自觀計身命，寧捨身命終不為惡；不為養身邪命自活，寧捨身命不惱於他；不為封邑造行諸惡、不為眷屬熾然諍訟、不為妻妾及以男女嫉利他財，不生慳心，常恒少欲，乃至不生一念惡心，況復多也？為斷慳貪不生瞋恚，無瞋恚故正行相應，正行相應故到於正處，到正處故正戒相應，正戒相應故親善知識恭敬供養，恭敬供養善知識故得聞正法，聞正法已如說修行，如說修行已則能利益邪道眾生，不作眾惡隨順善法，得知方便、知眾生根。善男子！而是菩薩行施莊嚴得是功德。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩不生內外想，若內地大、若外地大，等無異想。何以故？身猶如牆壁、草木，如影、如炎，無知、無思、無作、無堅，四大所攝。若有斫截刀杖、瓦石撾打之者，終不生報。不觀計身、不愛壽命，於諸眾生不起瞋恚，彼眾生所修慈悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩不生內外想，若內地大、若外地大，等無異想。何以故？身猶如牆壁、草木，如影、如炎，無知、無思、無作、無堅，四大所攝。若有斫截刀杖、瓦石撾打之者，終不生報。不觀計身、不愛壽命，於諸眾生不起瞋恚，彼眾生所修慈悲心。

「善男子！猶如藥樹，若有取根、莖節、枝葉、花鬚及果，終不作念：『取根莫取莖、取莖莫取根。』如是乃至枝葉果實亦爾。而是藥樹都無想念，然能寂滅一切眾生若上、中、下所有病患。如是，善男子！菩薩摩訶薩於四大身生藥樹想，隨諸眾生，須手與手、須脚與脚、須眼與眼、須肉與肉、須血與血、須骨與骨、須髓與髓、須頭與頭、須支節者施與支節。善男子！若是菩薩以如是心行施莊嚴，趣向無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！猶如藥樹，若有取根、莖節、枝葉、花鬚及果，終不作念：『取根莫取莖、取莖莫取根。』如是乃至枝葉果實亦爾。而是藥樹都無想念，然能寂滅一切眾生若上、中、下所有病患。如是，善男子！菩薩摩訶薩於四大身生藥樹想，隨諸眾生，須手與手、須脚與脚、須眼與眼、須肉與肉、須血與血、須骨與骨、須髓與髓、須頭與頭、須支節者施與支節。善男子！若是菩薩以如是心行施莊嚴，趣向無盡。

「菩薩摩訶薩行布施時，為慳眾生令成滿施、少福眾生具滿福德、貧窮眾生滿大封邑，若捨支節為令眾生具滿支節。如是布施不向三處。何等三？不求王位自在、不求大富自樂、不向聲聞緣覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩行布施時，為慳眾生令成滿施、少福眾生具滿福德、貧窮眾生滿大封邑，若捨支節為令眾生具滿支節。如是布施不向三處。何等三？不求王位自在、不求大富自樂、不向聲聞緣覺菩提。

「如是布施為滿四淨。何等四淨？謂佛土淨、菩薩僧淨、化眾生淨、迴向一切智淨。菩薩摩訶薩應當如是，迴向四淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是布施為滿四淨。何等四淨？謂佛土淨、菩薩僧淨、化眾生淨、迴向一切智淨。菩薩摩訶薩應當如是，迴向四淨。

「復次，菩薩摩訶薩施住無盡。何等名為菩薩施住？善男子！菩薩摩訶薩有四法布施，是施有盡。何等四？謂不迴向、無有方便、所為下劣、近惡知識。善男子！是名菩薩四法布施，是施有盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩施住無盡。何等名為菩薩施住？善男子！菩薩摩訶薩有四法布施，是施有盡。何等四？謂不迴向、無有方便、所為下劣、近惡知識。善男子！是名菩薩四法布施，是施有盡。

「善男子！菩薩有四法布施，施住無盡。何等四？謂迴向菩提、有巧方便、為得法王、近善知識。善男子！是名菩薩四法施住而不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有四法布施，施住無盡。何等四？謂迴向菩提、有巧方便、為得法王、近善知識。善男子！是名菩薩四法施住而不可盡。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩應念三法而行布施，謂念不離菩提之心、憐愍一切所有眾生、不違佛語不望果報。善男子！是名菩薩念於三法而行布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩應念三法而行布施，謂念不離菩提之心、憐愍一切所有眾生、不違佛語不望果報。善男子！是名菩薩念於三法而行布施。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩安置眾生於三法中而行布施。何等三？謂安眾生菩提道中而行布施、為安眾生善讚法中而行布施、為安眾生著無上門中而行布施。善男子！是名菩薩摩訶薩安置眾生於三法中而行布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩安置眾生於三法中而行布施。何等三？謂安眾生菩提道中而行布施、為安眾生善讚法中而行布施、為安眾生著無上門中而行布施。善男子！是名菩薩摩訶薩安置眾生於三法中而行布施。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩悕望二法而行布施。何等二？所謂悕望有大封邑、能行捨心。善男子！是名菩薩悕望二法而行布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩悕望二法而行布施。何等二？所謂悕望有大封邑、能行捨心。善男子！是名菩薩悕望二法而行布施。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩為滿二法而行布施，謂智與慧。善男子！是名菩薩摩訶薩為滿二法而行布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩為滿二法而行布施，謂智與慧。善男子！是名菩薩摩訶薩為滿二法而行布施。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩進趣二法而行布施。何等二？謂盡智、無生智。善男子！是名菩薩摩訶薩進趣二法而行布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩進趣二法而行布施。何等二？謂盡智、無生智。善男子！是名菩薩摩訶薩進趣二法而行布施。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩修行四施。何等四？謂等心行施、不望果報施、向菩提施、滿調寂施。善男子！是名菩薩修行四施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩修行四施。何等四？謂等心行施、不望果報施、向菩提施、滿調寂施。善男子！是名菩薩修行四施。

「是故，善男子！菩薩欲趣至無盡福，應當修行如是布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善男子！菩薩欲趣至無盡福，應當修行如是布施。」

爾時，淨威力士即白佛言：「希有！世尊！如來說施攝取一切佛之正法。世尊！若有菩薩成就是施，無有能量是菩薩福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨威力士即白佛言：「希有！世尊！如來說施攝取一切佛之正法。世尊！若有菩薩成就是施，無有能量是菩薩福。」

佛言：「如是！如是！善男子！若有菩薩成就具足如是布施，知是菩薩成就具足無盡福德大海福德，不貧聖法成大封邑，住在法流獲得大財，具足七財成大福德，持百福相為大福田，養育一切諸眾生等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！善男子！若有菩薩成就具足如是布施，知是菩薩成就具足無盡福德大海福德，不貧聖法成大封邑，住在法流獲得大財，具足七財成大福德，持百福相為大福田，養育一切諸眾生等。」