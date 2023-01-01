等集眾德三昧經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等集眾德三昧經卷下

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

「復次，鉤鎖！菩薩所遵不行色空，色者自空，亦不空痛痒、思想、生死、識行，識自然空；亦不教人行色為空，色者則空。本末盡無則曰自然，痛痒、思想、生死、識則亦為空。若欲盡者本末盡空，故曰識空亦曰自然。若已盡者，一切諸法亦當復盡，若諸法盡，色亦當盡，痛痒、思想、生死、識，識以便盡。假使一切諸色盡者，一切諸法亦當復盡；設使諸法盡者，識亦當盡；假使菩薩遵修如是為菩薩行，則應道行。復次，鉤鎖菩薩！菩薩所行，亦不斷除凡夫法行，至於佛法亦不殷勤度生死行也；亦不具足於滅度事，亦不覩見不善法興，亦不觀察於諸善法之所由來，不以惠故；亦不見識，不用識故而見於慧；亦不破壞諸法界行，有所信喜至於解脫也。假使菩薩遵修如是為菩薩行，則應道行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，鉤鎖！菩薩所遵不行色空，色者自空，亦不空痛痒、思想、生死、識行，識自然空；亦不教人行色為空，色者則空。本末盡無則曰自然，痛痒、思想、生死、識則亦為空。若欲盡者本末盡空，故曰識空亦曰自然。若已盡者，一切諸法亦當復盡，若諸法盡，色亦當盡，痛痒、思想、生死、識，識以便盡。假使一切諸色盡者，一切諸法亦當復盡；設使諸法盡者，識亦當盡；假使菩薩遵修如是為菩薩行，則應道行。復次，鉤鎖菩薩！菩薩所行，亦不斷除凡夫法行，至於佛法亦不殷勤度生死行也；亦不具足於滅度事，亦不覩見不善法興，亦不觀察於諸善法之所由來，不以惠故；亦不見識，不用識故而見於慧；亦不破壞諸法界行，有所信喜至於解脫也。假使菩薩遵修如是為菩薩行，則應道行。

「復次，族姓子！菩薩大士若造行者，法界無量、人界無限，而悉信解法界無限，慧界、人界悉盡，所行法界、人界則無有二。不以法界而有所損亦無有盡，想亦如是，人界亦然，人界有相、法界無相，及與人界如此相者，則無有相。其無有相，覩一切法悉無有相。不盡人界行無所畏，益從無要思想而興起發也。顛倒之事誑詐化惑，相處其中，其所行者不除欲塵、不慕所生，亦不名聞、亦不計常，亦無所壞，亦不滅除我、人、壽命。假使菩薩遵修如是為菩薩行，則應道行。」說是菩薩所行者品時，百千天子逮得法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！菩薩大士若造行者，法界無量、人界無限，而悉信解法界無限，慧界、人界悉盡，所行法界、人界則無有二。不以法界而有所損亦無有盡，想亦如是，人界亦然，人界有相、法界無相，及與人界如此相者，則無有相。其無有相，覩一切法悉無有相。不盡人界行無所畏，益從無要思想而興起發也。顛倒之事誑詐化惑，相處其中，其所行者不除欲塵、不慕所生，亦不名聞、亦不計常，亦無所壞，亦不滅除我、人、壽命。假使菩薩遵修如是為菩薩行，則應道行。」說是菩薩所行者品時，百千天子逮得法忍。

爾時離垢威菩薩，即尋啟受舉大音聲而歎頌言：「使一切人群萌之類，所願皆得普獲利誼，如佛世尊悉令信樂此三昧定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時離垢威菩薩，即尋啟受舉大音聲而歎頌言：「使一切人群萌之類，所願皆得普獲利誼，如佛世尊悉令信樂此三昧定。」

爾時魔王波旬謂溥首童真曰：「我為堪任歎菩薩道如菩薩行乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時魔王波旬謂溥首童真曰：「我為堪任歎菩薩道如菩薩行乎？」

溥首答曰：「可行也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首答曰：「可行也。」

時魔言曰：「一切人行則菩薩行；諸聲聞、緣覺行則菩薩行；下一切居家所習蔭擔之行則菩薩行；一切魔行則菩薩行。所以者何？菩薩皆當同處其中，一切悉學是菩薩學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔言曰：「一切人行則菩薩行；諸聲聞、緣覺行則菩薩行；下一切居家所習蔭擔之行則菩薩行；一切魔行則菩薩行。所以者何？菩薩皆當同處其中，一切悉學是菩薩學。」

鉤鎖菩薩往詣魔所而謂之曰：「云何菩薩而悉普學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉤鎖菩薩往詣魔所而謂之曰：「云何菩薩而悉普學？」

魔答曰：「八萬四千種眾生之行：二萬一千則屬貪欲行，二萬一千屬瞋怒行，二萬一千屬愚癡行，二萬一千屬等分行，是等之類皆悉遍入菩薩之行。是故，鉤鎖！行貪欲行而離於欲，行瞋怒行而離於怒，行愚癡行而離於癡，行等分行而離等分，適無所著。又族姓子！若有菩薩普遵一切眾生之行，則能遍察群萌之行，開化一切黎庶之類。若有菩薩所修如是為菩薩行，則應道行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔答曰：「八萬四千種眾生之行：二萬一千則屬貪欲行，二萬一千屬瞋怒行，二萬一千屬愚癡行，二萬一千屬等分行，是等之類皆悉遍入菩薩之行。是故，鉤鎖！行貪欲行而離於欲，行瞋怒行而離於怒，行愚癡行而離於癡，行等分行而離等分，適無所著。又族姓子！若有菩薩普遵一切眾生之行，則能遍察群萌之行，開化一切黎庶之類。若有菩薩所修如是為菩薩行，則應道行。」

又問魔曰：「何謂一切魔行為菩薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問魔曰：「何謂一切魔行為菩薩行？」

答曰：「菩薩皆當入諸魔心之所行故也。不以起為起，不隨魔事之所教也，覺了魔行化眾生行，觀其所行不修彼行。獨於魔眾而示現不行魔行。又當修學魔之治化，雖在魔中而無魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「菩薩皆當入諸魔心之所行故也。不以起為起，不隨魔事之所教也，覺了魔行化眾生行，觀其所行不修彼行。獨於魔眾而示現不行魔行。又當修學魔之治化，雖在魔中而無魔事。」

又問魔曰：「何謂一切聲聞、緣覺行為菩薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問魔曰：「何謂一切聲聞、緣覺行為菩薩行？」

答曰：「族姓子！假使菩薩為諸聲聞、緣覺，講說經法具足所願，在於彼行遵崇長益精進之行，當求斯惠，不用彼乘而取滅度也。復次，族姓子！一切諸行皆自然行，為泊澹行。菩薩所當信樂行者，其行已過一切所行、如審諦行，一切諸行無所住，一切諸行悉無為行，亦無合會，無所起行、無所住行，菩薩當崇如是之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「族姓子！假使菩薩為諸聲聞、緣覺，講說經法具足所願，在於彼行遵崇長益精進之行，當求斯惠，不用彼乘而取滅度也。復次，族姓子！一切諸行皆自然行，為泊澹行。菩薩所當信樂行者，其行已過一切所行、如審諦行，一切諸行無所住，一切諸行悉無為行，亦無合會，無所起行、無所住行，菩薩當崇如是之行。」

魔王又問溥首：「仁可垂恩，重復說此諸所行乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔王又問溥首：「仁可垂恩，重復說此諸所行乎？」

溥首答曰：「辯才堪任皆度一切，所有境界為菩薩行。所以者何？其彼行者，不與眼界而俱合也，不與色界而合會也，不與耳、聲、鼻、香、舌、味、身、更意、法、意界，而俱合也。以是故，魔當作斯觀，假使能度諸境界者，號曰正士。復次，天子！菩薩設能如是行者，不為欺惑諸佛世尊。如是行為菩薩行，則應道行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首答曰：「辯才堪任皆度一切，所有境界為菩薩行。所以者何？其彼行者，不與眼界而俱合也，不與色界而合會也，不與耳、聲、鼻、香、舌、味、身、更意、法、意界，而俱合也。以是故，魔當作斯觀，假使能度諸境界者，號曰正士。復次，天子！菩薩設能如是行者，不為欺惑諸佛世尊。如是行為菩薩行，則應道行。」

又問：「何謂，溥首！菩薩所行，而不欺惑諸佛世尊及一切法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂，溥首！菩薩所行，而不欺惑諸佛世尊及一切法？」

溥首菩薩答曰：「如來所說誠諦，解諸法空一切悉無，逮最正覺。假使菩薩依倚見身及諸佛法，并見泥洹，則為欺惑諸如來也。天子！欲知如來行者，於一切法而無想著，乃逮正覺。假使菩薩於一切法，有所想求與想遊居，則為欺惑於如來也。天子！如來審實誠諦，無所從出，亦無所生、亦無所起，亦無所有、亦無所倚，亦無有相、來無所來、亦無所住，本性清淨、本性明達、本淨滅度，猶如虛空無有形貌。解一切法亦悉如是，乃逮正覺。假使菩薩在於諸法，有往有來有入有出，若所起忽然現者，出於所有，依因於相，若有往返、若有所立，無有清淨，若有塵勞終始周旋，獲色所有而為放逸，有所思念，即為欺惑如來。假使，天子！若有菩薩等御解空了一切法，皆於諸見而無思想；等御所行解一切法，悉除諸想；等御無願分別諸法，度於三界；等御如空解一切法，不著本淨。遵修如是為菩薩者，不為欺惑諸佛世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首菩薩答曰：「如來所說誠諦，解諸法空一切悉無，逮最正覺。假使菩薩依倚見身及諸佛法，并見泥洹，則為欺惑諸如來也。天子！欲知如來行者，於一切法而無想著，乃逮正覺。假使菩薩於一切法，有所想求與想遊居，則為欺惑於如來也。天子！如來審實誠諦，無所從出，亦無所生、亦無所起，亦無所有、亦無所倚，亦無有相、來無所來、亦無所住，本性清淨、本性明達、本淨滅度，猶如虛空無有形貌。解一切法亦悉如是，乃逮正覺。假使菩薩在於諸法，有往有來有入有出，若所起忽然現者，出於所有，依因於相，若有往返、若有所立，無有清淨，若有塵勞終始周旋，獲色所有而為放逸，有所思念，即為欺惑如來。假使，天子！若有菩薩等御解空了一切法，皆於諸見而無思想；等御所行解一切法，悉除諸想；等御無願分別諸法，度於三界；等御如空解一切法，不著本淨。遵修如是為菩薩者，不為欺惑諸佛世尊。」

於時大聖讚溥首曰：「善哉，善哉！童真！如是行者為菩薩行。若有菩薩所行如是，疾得受決。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時大聖讚溥首曰：「善哉，善哉！童真！如是行者為菩薩行。若有菩薩所行如是，疾得受決。」

佛言：「溥首！吾憶往古錠光佛時，己身勸助行清白法，所行無行亦不寂滅，得受決也。所以者何？處一切行名曰所現光，這覩斯已何為想行？時有色莫若而志利義，適從錠光如來大聖受決則了本淨，即時普解一切諸法悉無所起，然後錠光如來所見受決。仁於來世當得作佛，號曰能仁如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐，於彼世時尋逮得不起法忍。以是之故，溥首！若有菩薩欲疾逮得不起法忍，當修此行救諸退轉，心無所著，不以利業精進行法，無所脫度無所度，無所度乃得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「溥首！吾憶往古錠光佛時，己身勸助行清白法，所行無行亦不寂滅，得受決也。所以者何？處一切行名曰所現光，這覩斯已何為想行？時有色莫若而志利義，適從錠光如來大聖受決則了本淨，即時普解一切諸法悉無所起，然後錠光如來所見受決。仁於來世當得作佛，號曰能仁如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐，於彼世時尋逮得不起法忍。以是之故，溥首！若有菩薩欲疾逮得不起法忍，當修此行救諸退轉，心無所著，不以利業精進行法，無所脫度無所度，無所度乃得解脫。」

溥首又問佛言：「唯然，世尊！得法忍時為何所逮？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首又問佛言：「唯然，世尊！得法忍時為何所逮？」

世尊告曰：「不得於色乃逮法忍，痛痒、思想、生死、識，亦無所得乃逮法忍。不得陰種諸入乃逮法忍，不得計常、空、淨、安隱及與我身乃逮法忍，又復永覩不得一切諸法乃逮法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「不得於色乃逮法忍，痛痒、思想、生死、識，亦無所得乃逮法忍。不得陰種諸入乃逮法忍，不得計常、空、淨、安隱及與我身乃逮法忍，又復永覩不得一切諸法乃逮法忍。」

佛言：「溥首！諸法悉盡故曰為無所得。溥首！法忍無逮亦無所得，隨習俗行故名曰得。非凡夫法、亦非學法、非不學法、非緣覺法、非菩薩法，亦非佛法有所行也。於一切法都無所行，故名曰盡逮得法忍。一切諸法亦不可得，是故曰盡逮得法忍。假使法忍空無所有，於一切想諸所行者而無所畏，故曰盡索逮得法忍。彼無有眼、亦無眼識，無有耳、亦無耳識，無有鼻、亦無鼻識，無有舌、亦無舌識，無有身、亦無身識，無有意、亦無意識，諸畏無盡則曰法忍。無為界則謂法忍，無有意界乃謂法忍，皆悉盡索乃得法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「溥首！諸法悉盡故曰為無所得。溥首！法忍無逮亦無所得，隨習俗行故名曰得。非凡夫法、亦非學法、非不學法、非緣覺法、非菩薩法，亦非佛法有所行也。於一切法都無所行，故名曰盡逮得法忍。一切諸法亦不可得，是故曰盡逮得法忍。假使法忍空無所有，於一切想諸所行者而無所畏，故曰盡索逮得法忍。彼無有眼、亦無眼識，無有耳、亦無耳識，無有鼻、亦無鼻識，無有舌、亦無舌識，無有身、亦無身識，無有意、亦無意識，諸畏無盡則曰法忍。無為界則謂法忍，無有意界乃謂法忍，皆悉盡索乃得法忍。」

說是法忍諸法盡索時，五百菩薩得不起法忍，同音舉聲白佛言：「唯然，世尊！我等當具等集眾德三昧，亦當普備於一切法逮無所起。是深妙法，諸菩薩學所當承順，若有聞者當歡喜信受持、讀誦、如法奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法忍諸法盡索時，五百菩薩得不起法忍，同音舉聲白佛言：「唯然，世尊！我等當具等集眾德三昧，亦當普備於一切法逮無所起。是深妙法，諸菩薩學所當承順，若有聞者當歡喜信受持、讀誦、如法奉行。」

於是鉤鎖菩薩謂溥首曰：「有所言曰：『所作已辦，眾事成就。』菩薩當以幾法，所作眾事究竟成辦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是鉤鎖菩薩謂溥首曰：「有所言曰：『所作已辦，眾事成就。』菩薩當以幾法，所作眾事究竟成辦？」

溥首答曰：「族姓子！若有菩薩知一切法而無所作，如是菩薩所作已辦究竟成就。一切諸法悉無所有亦無所行，曉了諸法能如斯者，所作已辦究竟成就。亦不有智亦無有二，所作已辦究竟成就。亦不離作亦非不作亦無不作，所作已辦究竟成就。有所者有宣揚，所作已辦究竟成就。若得恩者報所得恩，所作已辦究竟成就。遭無反復加以反復，所作已辦究竟成就。當供養者為之謙卑自屈施禮，所作已辦究竟成就。知反復者若離反復者，若能辦事離不辦事，所作已辦究竟成就。若輕易者而見忽損，稽首為禮，所作已辦究竟成就。有所作者不得所作法之所行，有所遭覩不得所過，所作已辦究竟成就。若布施者勸使入道，所作已辦究竟成就。亦不得施亦不得道，亦不得我亦不得人亦不得他，所作已辦究竟成就。不護禁戒、忍辱、精進、一心、智慧，亦無所護勸使趣道，所作已辦究竟成就。若有施與、持戒、忍辱、精進、一心、智慧勸使入道，所作已辦究竟成就。非智、非愚、無我、無他、亦無所得，所作已辦究竟成就。身行、口言、意念奉行眾善，分別此事，若身、口、意所行眾善，亦無所得亦無所著，是則名曰所作已辦究竟成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首答曰：「族姓子！若有菩薩知一切法而無所作，如是菩薩所作已辦究竟成就。一切諸法悉無所有亦無所行，曉了諸法能如斯者，所作已辦究竟成就。亦不有智亦無有二，所作已辦究竟成就。亦不離作亦非不作亦無不作，所作已辦究竟成就。有所者有宣揚，所作已辦究竟成就。若得恩者報所得恩，所作已辦究竟成就。遭無反復加以反復，所作已辦究竟成就。當供養者為之謙卑自屈施禮，所作已辦究竟成就。知反復者若離反復者，若能辦事離不辦事，所作已辦究竟成就。若輕易者而見忽損，稽首為禮，所作已辦究竟成就。有所作者不得所作法之所行，有所遭覩不得所過，所作已辦究竟成就。若布施者勸使入道，所作已辦究竟成就。亦不得施亦不得道，亦不得我亦不得人亦不得他，所作已辦究竟成就。不護禁戒、忍辱、精進、一心、智慧，亦無所護勸使趣道，所作已辦究竟成就。若有施與、持戒、忍辱、精進、一心、智慧勸使入道，所作已辦究竟成就。非智、非愚、無我、無他、亦無所得，所作已辦究竟成就。身行、口言、意念奉行眾善，分別此事，若身、口、意所行眾善，亦無所得亦無所著，是則名曰所作已辦究竟成就。」

爾時常堅精進菩薩謂溥首曰：「我為應往說菩薩所作已辦究竟成就乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時常堅精進菩薩謂溥首曰：「我為應往說菩薩所作已辦究竟成就乎？」

溥首答曰：「堪任！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首答曰：「堪任！」

族姓子白溥首曰：「若勸一人令聞道音，所作已辦。菩薩篋藏應時自恣，若令得佛音法音聖眾之音，則當察之，所作已辦。若化一人使受戒禁，使歸命佛及法聖眾，志在三寶，所作已辦。具足菩薩篋藏供養，若所遊居、若有施者、若有受者，勸助志道此二事者，則是菩薩清淨眾祐。若有施者及有受者，已斯法行而勸化之，此二事者，悉是菩薩清淨眾祐。假使菩薩思惟念佛，若復思念經法、聖眾、菩薩、眾生，所作已辦。菩薩篋藏而受供養，假使菩薩修行慈心、悲喜護心，若值一人下劣貧匱盜賊屠魁，罵詈衝口而能忍之，不以瞋怒續行慈心，歡悅之意以待其人，欲益利誼益加精進，所作已辦。若獲百利、若千利、若百千利、億百千利，若以珍寶滿閻浮提，得斯利者，未曾以寶而發兩舌，又復諮啟問他人慧，寧失身命不從其後而說惡也。不忘於法不承非法，觀此菩薩所作已具，究竟成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 族姓子白溥首曰：「若勸一人令聞道音，所作已辦。菩薩篋藏應時自恣，若令得佛音法音聖眾之音，則當察之，所作已辦。若化一人使受戒禁，使歸命佛及法聖眾，志在三寶，所作已辦。具足菩薩篋藏供養，若所遊居、若有施者、若有受者，勸助志道此二事者，則是菩薩清淨眾祐。若有施者及有受者，已斯法行而勸化之，此二事者，悉是菩薩清淨眾祐。假使菩薩思惟念佛，若復思念經法、聖眾、菩薩、眾生，所作已辦。菩薩篋藏而受供養，假使菩薩修行慈心、悲喜護心，若值一人下劣貧匱盜賊屠魁，罵詈衝口而能忍之，不以瞋怒續行慈心，歡悅之意以待其人，欲益利誼益加精進，所作已辦。若獲百利、若千利、若百千利、億百千利，若以珍寶滿閻浮提，得斯利者，未曾以寶而發兩舌，又復諮啟問他人慧，寧失身命不從其後而說惡也。不忘於法不承非法，觀此菩薩所作已具，究竟成就。

「復次，溥首！假使菩薩七日斷供而不得食，若復有人受飲食者，其人則近諸通慧心不為虛妄。又欲度脫一切眾生，欲念救濟群萌之類，觀此菩薩所作究竟。假使天下普遍滿水周匝其地，當越度此行求聽法；若遍滿火，亦當越度行求聞法，亦不惜身亦不貪命亦不愛壽，而造斯觀，陰種諸入易易得耳，諸佛世尊難得值遇，經法難聞，恭恪於法亦復難遭，若入此數觀，斯菩薩究竟成就。復次，菩薩若聞四句之頌歡喜踊躍，不願享祚為轉輪聖王，寧以四句頌令人得聞熙怡豫悅，不樂帝釋位。寧立眾施誘化狗犬、禽獸、龍神，不生梵天。欣樂諸通慧心，不貪三千世界之七寶。喜踊願志殖一德本，不僥一切眾生供養之利。菩薩所行修如斯者，當觀菩薩成就究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，溥首！假使菩薩七日斷供而不得食，若復有人受飲食者，其人則近諸通慧心不為虛妄。又欲度脫一切眾生，欲念救濟群萌之類，觀此菩薩所作究竟。假使天下普遍滿水周匝其地，當越度此行求聽法；若遍滿火，亦當越度行求聞法，亦不惜身亦不貪命亦不愛壽，而造斯觀，陰種諸入易易得耳，諸佛世尊難得值遇，經法難聞，恭恪於法亦復難遭，若入此數觀，斯菩薩究竟成就。復次，菩薩若聞四句之頌歡喜踊躍，不願享祚為轉輪聖王，寧以四句頌令人得聞熙怡豫悅，不樂帝釋位。寧立眾施誘化狗犬、禽獸、龍神，不生梵天。欣樂諸通慧心，不貪三千世界之七寶。喜踊願志殖一德本，不僥一切眾生供養之利。菩薩所行修如斯者，當觀菩薩成就究竟。」

常堅精進菩薩復謂溥首：「有菩薩常堅精進常求博聞，心當念此，假使有人段段節節解其身者，當發歡喜以自勸勉，是皆俗法之所致也。專志修行念於佛道，寧失軀命終不犯戒、不捨大乘，不為愚心、不興邪力，致忍辱力口言不麁悉能堪任，終不懈怠修精勤行。嚴淨佛土而救眾生不為非法，普求一切諸度無極，不求伴黨不望眾生，堅住智慧不斷佛教，志性強猛一切所作無不成辦。其意仁和，棄捐媮𭒃無所貪慕，不惜身命曉練便宜，不久立者令得自歸奉戒清淨，先人問訊語言柔軟辭不綺飾，譬若如地離於所求。無所求、無所結倚、性行純善，所答安隱所說常快，敬受善諫，棄除貢高常遜卑意，所言至誠無有忿訟，所說如實無有讒諛，言行相應遵尚等心，愍於眾生常有慈心，向諸群萌志於大哀。為黎庶故無有瑕疵，建立一切眾德之本而懷欣豫，一切所有施而不惜，當以行護救濟所欲，及得財業當行安隱，放捨一切諸所貪愛，無有我所不倚所有，終不自大蠲除三垢。志求解脫離於想念，所思所著不墮諸見，無六十二當行博聞，具足七財心常強勇，所聞曉解未曾有厭，當學智慧有所建立，住於勇猛降伏塵勞。離於欲垢療治一切眾生之病，常為眾祐未曾捨離，諸通慧心成就福田，令諸眾生悉得蒙恩。行如蓮花於諸世俗而無所著，猶如船師度諸群生四病之患。志如王路不得輕慢貴賤中間之人，當如泉源、川流、江河，所說經典而不可盡，行如大海所聞智慧苞無崖底，無量之德之所積聚，性如須彌起現于世峻極而高，常樂精進志性慷愷，心不怯劣心如門梱，志願堅固意如鶴毛。調和其性當行尊心，濟導眾生修於自在，勸助其意志存奇雅。微妙解脫行如天帝，懷來眾生遵如梵天，分別權宜清淨之行，於一切法而得自在。常當行慈究竟滅度，行如終沒若有觸犯，作與不作悉能忍辱。心如嚴父所受至重，志如伴黨作諸德本而無所著，意無所倚。於諸境界，行無危害而修慈仁，所在吉祥於所生也。為布施士謂法施也，斷除一切諸不善法，奉行一切眾善之法，遵無放逸除於自恣憍慢之事。學戒精進所行堅強，為無放逸修菩薩行，乃能致得無上正真之道為最正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常堅精進菩薩復謂溥首：「有菩薩常堅精進常求博聞，心當念此，假使有人段段節節解其身者，當發歡喜以自勸勉，是皆俗法之所致也。專志修行念於佛道，寧失軀命終不犯戒、不捨大乘，不為愚心、不興邪力，致忍辱力口言不麁悉能堪任，終不懈怠修精勤行。嚴淨佛土而救眾生不為非法，普求一切諸度無極，不求伴黨不望眾生，堅住智慧不斷佛教，志性強猛一切所作無不成辦。其意仁和，棄捐媮𭒃無所貪慕，不惜身命曉練便宜，不久立者令得自歸奉戒清淨，先人問訊語言柔軟辭不綺飾，譬若如地離於所求。無所求、無所結倚、性行純善，所答安隱所說常快，敬受善諫，棄除貢高常遜卑意，所言至誠無有忿訟，所說如實無有讒諛，言行相應遵尚等心，愍於眾生常有慈心，向諸群萌志於大哀。為黎庶故無有瑕疵，建立一切眾德之本而懷欣豫，一切所有施而不惜，當以行護救濟所欲，及得財業當行安隱，放捨一切諸所貪愛，無有我所不倚所有，終不自大蠲除三垢。志求解脫離於想念，所思所著不墮諸見，無六十二當行博聞，具足七財心常強勇，所聞曉解未曾有厭，當學智慧有所建立，住於勇猛降伏塵勞。離於欲垢療治一切眾生之病，常為眾祐未曾捨離，諸通慧心成就福田，令諸眾生悉得蒙恩。行如蓮花於諸世俗而無所著，猶如船師度諸群生四病之患。志如王路不得輕慢貴賤中間之人，當如泉源、川流、江河，所說經典而不可盡，行如大海所聞智慧苞無崖底，無量之德之所積聚，性如須彌起現于世峻極而高，常樂精進志性慷愷，心不怯劣心如門梱，志願堅固意如鶴毛。調和其性當行尊心，濟導眾生修於自在，勸助其意志存奇雅。微妙解脫行如天帝，懷來眾生遵如梵天，分別權宜清淨之行，於一切法而得自在。常當行慈究竟滅度，行如終沒若有觸犯，作與不作悉能忍辱。心如嚴父所受至重，志如伴黨作諸德本而無所著，意無所倚。於諸境界，行無危害而修慈仁，所在吉祥於所生也。為布施士謂法施也，斷除一切諸不善法，奉行一切眾善之法，遵無放逸除於自恣憍慢之事。學戒精進所行堅強，為無放逸修菩薩行，乃能致得無上正真之道為最正覺。」

於時世尊讚常堅精進菩薩曰：「善哉，善哉！族姓子！說菩薩行快乃如是建立眾德。若有菩薩設欲逮得等集眾德三昧，普當分別一切功德，離諸罪釁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊讚常堅精進菩薩曰：「善哉，善哉！族姓子！說菩薩行快乃如是建立眾德。若有菩薩設欲逮得等集眾德三昧，普當分別一切功德，離諸罪釁。」

爾時鉤鎖菩薩前白佛言：「若有菩薩逮得於是等集眾德三昧，功德瑞應比類若何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時鉤鎖菩薩前白佛言：「若有菩薩逮得於是等集眾德三昧，功德瑞應比類若何？」

佛告鉤鎖：「令此等集眾德三昧，菩薩大士獲此定者，則能遠離惡趣之地，無有八據厄難之處，除斷窮窶供饍豐沃自然富樂，諸根具足便能成就三十二大士之相。法無窮盡逮得辯才，獲于總持常不失意，於一切福德自在。成轉輪王，無所倚礙，為諸群黎之所奉事。為天帝釋所見諮嗟，梵天稽首而為作禮。逮獲神通靡不明達，得其本願自在所生。行權方便進退智慧，不隨禪教遵修智慧。離一切見極尊特貴，聲聞、緣覺所不能及。離諸恐畏聲聞、緣覺智慧分別，諸根曉了眾生本末娛樂諸見。志于一心脫門之事，住無處所常順所施。建立于戒護三清淨，分別忍辱竟無有形離諂偽想。講說精進志無懈惓，解說禪定常度寂然。敷演智慧目常覩見而悉分別，目無所著而常棄捐，除於六徑未曾違遠。常見諸佛好樂聽法，奉事聖眾殷勤修行，不離於空、無想、無願。所聞經典歌頌一切諸佛功德，悉受佛誨即以諮受，善為眾生分別說之。在兜率天未曾捨離不退轉法，若欲遊行一切佛土，無有罣礙普見諸佛。降伏魔怨無有四魔，見深法忍處不退轉法。逮明神通，在於道業，法靡不博。懷來寂然，清白覩見，所行具足佛法，現不退轉。行之所趣，除一切著，所可罣礙見吾我色，猶如幻現，觀察悉見，一切身復無能勝者，謂諸異道受護正法，諸佛尊典不惜身命。其行殷勤持御正誼，現佛境界常無永絕，雖已泥洹而不滅度。得無所畏，遊在眾會而無恐難。聰明叡達，隨其所作而善蠲除，去於一切貢高自大。修大莊嚴，以幻三昧有所感動，若放光明而悉覆蔽日月星明火電。得堅強力，身如鉤鎖、行如金剛，皆度一切諸惡所乏。普道場淨遊無量佛土普聞其聲，佛所建立身口意淨降伏魔兵。神足變化度於無極，震動一切諸佛國土。得聰明慧，分別法誼之所歸趣。辯才具足慧無罣礙，為諸眾生遵行精進，興顯佛事而無放逸，於諸通慧現佛境界。如是，鉤鎖！若有菩薩逮得於斯等集眾德三昧，是諸菩薩瑞應因緣儀像眾德名聞之事，巍巍如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告鉤鎖：「令此等集眾德三昧，菩薩大士獲此定者，則能遠離惡趣之地，無有八據厄難之處，除斷窮窶供饍豐沃自然富樂，諸根具足便能成就三十二大士之相。法無窮盡逮得辯才，獲于總持常不失意，於一切福德自在。成轉輪王，無所倚礙，為諸群黎之所奉事。為天帝釋所見諮嗟，梵天稽首而為作禮。逮獲神通靡不明達，得其本願自在所生。行權方便進退智慧，不隨禪教遵修智慧。離一切見極尊特貴，聲聞、緣覺所不能及。離諸恐畏聲聞、緣覺智慧分別，諸根曉了眾生本末娛樂諸見。志于一心脫門之事，住無處所常順所施。建立于戒護三清淨，分別忍辱竟無有形離諂偽想。講說精進志無懈惓，解說禪定常度寂然。敷演智慧目常覩見而悉分別，目無所著而常棄捐，除於六徑未曾違遠。常見諸佛好樂聽法，奉事聖眾殷勤修行，不離於空、無想、無願。所聞經典歌頌一切諸佛功德，悉受佛誨即以諮受，善為眾生分別說之。在兜率天未曾捨離不退轉法，若欲遊行一切佛土，無有罣礙普見諸佛。降伏魔怨無有四魔，見深法忍處不退轉法。逮明神通，在於道業，法靡不博。懷來寂然，清白覩見，所行具足佛法，現不退轉。行之所趣，除一切著，所可罣礙見吾我色，猶如幻現，觀察悉見，一切身復無能勝者，謂諸異道受護正法，諸佛尊典不惜身命。其行殷勤持御正誼，現佛境界常無永絕，雖已泥洹而不滅度。得無所畏，遊在眾會而無恐難。聰明叡達，隨其所作而善蠲除，去於一切貢高自大。修大莊嚴，以幻三昧有所感動，若放光明而悉覆蔽日月星明火電。得堅強力，身如鉤鎖、行如金剛，皆度一切諸惡所乏。普道場淨遊無量佛土普聞其聲，佛所建立身口意淨降伏魔兵。神足變化度於無極，震動一切諸佛國土。得聰明慧，分別法誼之所歸趣。辯才具足慧無罣礙，為諸眾生遵行精進，興顯佛事而無放逸，於諸通慧現佛境界。如是，鉤鎖！若有菩薩逮得於斯等集眾德三昧，是諸菩薩瑞應因緣儀像眾德名聞之事，巍巍如是。」

鉤鎖白佛：「皆令一切眾生之類，俱共逮此等集眾德三昧。所以者何？唯然，世尊！若有逮得於此定者，眾德名聞堂堂乃爾，聲聞、緣覺所不能及。假使有人聞此三昧而不信者，則當知為魔所嬈固。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉤鎖白佛：「皆令一切眾生之類，俱共逮此等集眾德三昧。所以者何？唯然，世尊！若有逮得於此定者，眾德名聞堂堂乃爾，聲聞、緣覺所不能及。假使有人聞此三昧而不信者，則當知為魔所嬈固。」

佛言：「如是，如是！鉤鎖！誠如所云。假使有人信是三昧，名德之勳不可思議，為佛所護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！鉤鎖！誠如所云。假使有人信是三昧，名德之勳不可思議，為佛所護。」

於是鉤鎖又問溥首曰：「若有菩薩意欲逮得等集眾德三昧，當行何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是鉤鎖又問溥首曰：「若有菩薩意欲逮得等集眾德三昧，當行何法？」

溥首答曰：「若有菩薩意欲逮得等集眾德三昧，未曾毀壞凡夫之法當修斯行，所造行者於佛道法亦無所得。若欲行者當作此行，無法無見亦無所憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首答曰：「若有菩薩意欲逮得等集眾德三昧，未曾毀壞凡夫之法當修斯行，所造行者於佛道法亦無所得。若欲行者當作此行，無法無見亦無所憂。

「復次，鉤鎖！若有菩薩欲得斯定，誓歎終始，不為生死之所沾污，得於無為，不於聲聞、緣覺之乘而取滅度也。復次，鉤鎖！菩薩欲得斯定意者，具足眾德，當學所學之禁戒也，亦不想念有漏之福、無漏之德、無罪不罪，不有、不無、不著、不捨、不去、不來、世不度世，未曾懷念如此諸想。等御法界信樂眾德，有福、無福、有常、無常、有念、無念，不入終始所著之相。為一切人遊入眾德，不為一人處遊福祐。以一人德普入眾生之所，有福若漏、無漏，不復分別不以此教。一切佛德則一佛德，當作斯念。所可教化，說諸佛法無有差特，當信知此。其所學福、無所學福、若緣覺福、若菩薩福、若如來福，此則無常亦無形貌色像也，當喜信樂一切諸德福之所湊。譬如，鉤鎖！諸有形色皆有四大，亦復如是；諸菩薩法，皆度眾生至于脫門奉行等福，當所為者所興盛者無常盡法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，鉤鎖！若有菩薩欲得斯定，誓歎終始，不為生死之所沾污，得於無為，不於聲聞、緣覺之乘而取滅度也。復次，鉤鎖！菩薩欲得斯定意者，具足眾德，當學所學之禁戒也，亦不想念有漏之福、無漏之德、無罪不罪，不有、不無、不著、不捨、不去、不來、世不度世，未曾懷念如此諸想。等御法界信樂眾德，有福、無福、有常、無常、有念、無念，不入終始所著之相。為一切人遊入眾德，不為一人處遊福祐。以一人德普入眾生之所，有福若漏、無漏，不復分別不以此教。一切佛德則一佛德，當作斯念。所可教化，說諸佛法無有差特，當信知此。其所學福、無所學福、若緣覺福、若菩薩福、若如來福，此則無常亦無形貌色像也，當喜信樂一切諸德福之所湊。譬如，鉤鎖！諸有形色皆有四大，亦復如是；諸菩薩法，皆度眾生至于脫門奉行等福，當所為者所興盛者無常盡法。

「復次，鉤鎖！若有菩薩欲得此定意，於四無量不懷恐懼。何等四？人界無量；佛土無限；佛慧無邊；眾生之行無有𨚎。是為四。復次，鉤鎖！若有菩薩欲得此定，常當勸助四不可思議。何等四？罪福報應不可思議；眾生之行不可思議，而所趣路無有差特；諸菩薩慧不可思議，神足力勢脫門；諸菩薩之所歸趣不可思議，所生清淨。是為四。是故，鉤鎖！若有菩薩於此三昧見無盡，當行四法。何等四？於斯建立菩薩之福住不可盡；具足眾行亦不可盡；無礙辯才亦不可盡；智慧所達亦不可盡。是為四。復有四事。何等四？勤精於法積眾德本而無厭極；當念勤行入聞無厭而說經典；當念勤行勸助無邊眾善之德；觀諸佛土所見莊嚴，以入己土而成清淨。是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，鉤鎖！若有菩薩欲得此定意，於四無量不懷恐懼。何等四？人界無量；佛土無限；佛慧無邊；眾生之行無有𨚎。是為四。復次，鉤鎖！若有菩薩欲得此定，常當勸助四不可思議。何等四？罪福報應不可思議；眾生之行不可思議，而所趣路無有差特；諸菩薩慧不可思議，神足力勢脫門；諸菩薩之所歸趣不可思議，所生清淨。是為四。是故，鉤鎖！若有菩薩於此三昧見無盡，當行四法。何等四？於斯建立菩薩之福住不可盡；具足眾行亦不可盡；無礙辯才亦不可盡；智慧所達亦不可盡。是為四。復有四事。何等四？勤精於法積眾德本而無厭極；當念勤行入聞無厭而說經典；當念勤行勸助無邊眾善之德；觀諸佛土所見莊嚴，以入己土而成清淨。是為四。」

鉤鎖菩薩謂溥首：「譬如琉璃、明月、珠寶所著器中，若在金器、銀器、水精器、車𤦲器，則以琉璃、明月、珠寶器威德之故，不失自然。如是，溥首！若有菩薩住是三昧，若在居家、若復出家住在沙門，計於法界自然之行無二脫門。又，溥首！菩薩何行有所遵修不失三昧，有所逮得德慧無盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉤鎖菩薩謂溥首：「譬如琉璃、明月、珠寶所著器中，若在金器、銀器、水精器、車𤦲器，則以琉璃、明月、珠寶器威德之故，不失自然。如是，溥首！若有菩薩住是三昧，若在居家、若復出家住在沙門，計於法界自然之行無二脫門。又，溥首！菩薩何行有所遵修不失三昧，有所逮得德慧無盡？」

溥首答曰：「鉤鎖！欲知菩薩當行四事。何謂四？不惜身壽命不求一切供養之利；行空、無想、無願不志聲聞、緣覺之乘；欲得佛慧思惟其行，於諸通慧放捨所思所想可應不應；一切眾生等入行度，我、人、壽命亦不可得。是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首答曰：「鉤鎖！欲知菩薩當行四事。何謂四？不惜身壽命不求一切供養之利；行空、無想、無願不志聲聞、緣覺之乘；欲得佛慧思惟其行，於諸通慧放捨所思所想可應不應；一切眾生等入行度，我、人、壽命亦不可得。是為四。」

鉤鎖又問溥首：「此三昧者然後歸趣何所？菩薩若取經卷著在身懷若興忍辱，設使居家、若出家學因緣學行乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉤鎖又問溥首：「此三昧者然後歸趣何所？菩薩若取經卷著在身懷若興忍辱，設使居家、若出家學因緣學行乎？」

溥首答鉤鎖曰：「後若有得此三昧者，假使有人逮聞其名，則非居家、出家因緣。所以者何？是故，鉤鎖！若有菩薩住三昧，則離二想，所在遊行，其壽智慧不可盡極無所忘失。開化眾生不以為厭，不自示現菩薩形類。又在所奏一切無邊亦無因緣。譬如，鉤鎖！日月所遊一切無邊，菩薩如是觀無倚行。若在家地隨家依倚，亦不出家為出家行，亦復不著出家之德，於斯二事亦無所慕。所以者何？菩薩所出悉無所著。譬如，鉤鎖！無所得者乃成正覺，於此菩薩有四事行。何等四？為尊、為上而為最勝；棄除一切諸所見事；及入一切諸佛之法。是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首答鉤鎖曰：「後若有得此三昧者，假使有人逮聞其名，則非居家、出家因緣。所以者何？是故，鉤鎖！若有菩薩住三昧，則離二想，所在遊行，其壽智慧不可盡極無所忘失。開化眾生不以為厭，不自示現菩薩形類。又在所奏一切無邊亦無因緣。譬如，鉤鎖！日月所遊一切無邊，菩薩如是觀無倚行。若在家地隨家依倚，亦不出家為出家行，亦復不著出家之德，於斯二事亦無所慕。所以者何？菩薩所出悉無所著。譬如，鉤鎖！無所得者乃成正覺，於此菩薩有四事行。何等四？為尊、為上而為最勝；棄除一切諸所見事；及入一切諸佛之法。是為四。」

鉤鎖又問溥首：「云何菩薩處於遊居？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉤鎖又問溥首：「云何菩薩處於遊居？」

溥首答曰：「菩薩有四事行。何等四？慈、悲、喜、護。是為四。其有奉行是四梵行，吾乃謂斯為遊居。復有四。何等四？若復遊處聚落舍室，則處遊居；假使復在於閑居行，若在棚閣重屋作行，則亦處於遊居。是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首答曰：「菩薩有四事行。何等四？慈、悲、喜、護。是為四。其有奉行是四梵行，吾乃謂斯為遊居。復有四。何等四？若復遊處聚落舍室，則處遊居；假使復在於閑居行，若在棚閣重屋作行，則亦處於遊居。是為四。」

溥首復謂鉤鎖曰：「其不奉修此四梵行，而自念言我處遊居，其人則為欺諸天人。所以者何？諸佛世尊說四梵行乃謂遊居，其四梵行則處其頂，是清淨行而處遊居，在於國土受分衛食威神在頂。是故，鉤鎖！其有不見四梵行者，則為遠離四等心行。若復有修梵淨行，皆悉因從四梵行起得賢聖慧，不為世間自見身也，貢高自大不除人想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首復謂鉤鎖曰：「其不奉修此四梵行，而自念言我處遊居，其人則為欺諸天人。所以者何？諸佛世尊說四梵行乃謂遊居，其四梵行則處其頂，是清淨行而處遊居，在於國土受分衛食威神在頂。是故，鉤鎖！其有不見四梵行者，則為遠離四等心行。若復有修梵淨行，皆悉因從四梵行起得賢聖慧，不為世間自見身也，貢高自大不除人想。」

鉤鎖又問溥首：「云何菩薩奉慈心行？何謂悲？何謂喜？何謂護？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉤鎖又問溥首：「云何菩薩奉慈心行？何謂悲？何謂喜？何謂護？」

溥首答曰：「則以幻事救護一切眾生之類，則為行慈；而以幻事度脫眾生，則為行悲；若以幻事安隱群萌，則為行喜；說以幻事令諸黎庶逮得滅度，則為行護。復次，鉤鎖！信解眾生界空，則為行慈；信解法界眾生之界無作非不作，則為行悲；信解了知諸群萌界無著無脫，則為行喜；信解了知黎庶之界來無所來，則為行護。復次，鉤鎖！一切眾生無有吾我亦不恐怖，則為行慈；一切眾生悉為澹泊亦不畏懅，則為行悲；一切諸法法界平等亦不懷懼，則為行喜；信解分別一切佛土無盡之國，則為行護。復次，鉤鎖！無危害相則謂為慈；無等倫相則謂為悲；無有二相則謂為喜；無有名無所著相則謂為護。復次，鉤鎖！無所住慈不為大慈；無所住悲不為大悲；彼何謂不為大慈？猶如聲聞發是念言：『令諸眾生皆獲安隱。』是聲聞慈不為大慈。何謂大慈？假使等心於群萌類，而皆度脫眾惱之患，是為大慈。彼何謂悲不為大悲？黎庶之類生在五趣，愍傷哀之，於生死中而欲拔濟，是謂為悲不為大悲。何謂大悲？見於五趣生死蒸庶，所生之處而行愍哀，自捨身安救護五趣，便能濟拔眾生之界，尋時建立於平等道，是謂大悲。是故鉤鎖！當作斯觀，聲聞有慈不為大慈，亦復有悲不為大悲。是故鉤鎖！若有菩薩當具足行大慈大悲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首答曰：「則以幻事救護一切眾生之類，則為行慈；而以幻事度脫眾生，則為行悲；若以幻事安隱群萌，則為行喜；說以幻事令諸黎庶逮得滅度，則為行護。復次，鉤鎖！信解眾生界空，則為行慈；信解法界眾生之界無作非不作，則為行悲；信解了知諸群萌界無著無脫，則為行喜；信解了知黎庶之界來無所來，則為行護。復次，鉤鎖！一切眾生無有吾我亦不恐怖，則為行慈；一切眾生悉為澹泊亦不畏懅，則為行悲；一切諸法法界平等亦不懷懼，則為行喜；信解分別一切佛土無盡之國，則為行護。復次，鉤鎖！無危害相則謂為慈；無等倫相則謂為悲；無有二相則謂為喜；無有名無所著相則謂為護。復次，鉤鎖！無所住慈不為大慈；無所住悲不為大悲；彼何謂不為大慈？猶如聲聞發是念言：『令諸眾生皆獲安隱。』是聲聞慈不為大慈。何謂大慈？假使等心於群萌類，而皆度脫眾惱之患，是為大慈。彼何謂悲不為大悲？黎庶之類生在五趣，愍傷哀之，於生死中而欲拔濟，是謂為悲不為大悲。何謂大悲？見於五趣生死蒸庶，所生之處而行愍哀，自捨身安救護五趣，便能濟拔眾生之界，尋時建立於平等道，是謂大悲。是故鉤鎖！當作斯觀，聲聞有慈不為大慈，亦復有悲不為大悲。是故鉤鎖！若有菩薩當具足行大慈大悲。」

溥首說是語時，八千天人皆發無上正真道意。俱共歎言：「唯然，世尊！我等亦當奉修此行，如今向者溥首所說。」百千天人逮得是三昧，八千菩薩得不起法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首說是語時，八千天人皆發無上正真道意。俱共歎言：「唯然，世尊！我等亦當奉修此行，如今向者溥首所說。」百千天人逮得是三昧，八千菩薩得不起法忍。

於是鉤鎖菩薩白佛言：「如來願說百福之相，作何功德而佛世尊成斯相乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是鉤鎖菩薩白佛言：「如來願說百福之相，作何功德而佛世尊成斯相乎？」

時佛告曰：「譬如，鉤鎖！江河沙等諸佛世界悉共合集，滿中眾生功德具足，為轉輪王一身之德，是諸眾生所有功德皆如轉輪聖王，悉共同合，為天帝釋一身之福。復有別異江河沙等諸佛世界，一切眾生使其福德具足成就如天帝釋，悉復合集此眾生福如帝釋福，爾乃及於一梵天福。復有別異江河沙等諸佛世界眾生之類，其福各各譬如梵天悉備具足，是諸眾生其福各各等如梵天，合集此福以為成一聲聞之福。復有別異江河沙等諸佛世界，眾生之類，各各功德如聲聞者，悉合此福令具足備，爾乃合為一緣覺福。復有別異江河沙等諸佛世界一切眾生，其福如緣覺者悉備具足，爾乃合為一菩薩福；菩薩之福則過於彼不可稱限。假使逮得等集眾德三昧定者，正使三千大千世界滿中眾生，悉令逮得等集眾德三昧定者，合集於此眾生三昧之德，以為一無罣礙祠無瑕之慧無想著慧。是故，鉤鎖！如是比慧所可祠祀，皆悉合集而為法祠，撰合斯福乃為如來一大人相。如是比類三十二相，各各若茲，乃成如來具足身相，一切眾生不能思議，是故名曰不可思議如來之身百福之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛告曰：「譬如，鉤鎖！江河沙等諸佛世界悉共合集，滿中眾生功德具足，為轉輪王一身之德，是諸眾生所有功德皆如轉輪聖王，悉共同合，為天帝釋一身之福。復有別異江河沙等諸佛世界，一切眾生使其福德具足成就如天帝釋，悉復合集此眾生福如帝釋福，爾乃及於一梵天福。復有別異江河沙等諸佛世界眾生之類，其福各各譬如梵天悉備具足，是諸眾生其福各各等如梵天，合集此福以為成一聲聞之福。復有別異江河沙等諸佛世界，眾生之類，各各功德如聲聞者，悉合此福令具足備，爾乃合為一緣覺福。復有別異江河沙等諸佛世界一切眾生，其福如緣覺者悉備具足，爾乃合為一菩薩福；菩薩之福則過於彼不可稱限。假使逮得等集眾德三昧定者，正使三千大千世界滿中眾生，悉令逮得等集眾德三昧定者，合集於此眾生三昧之德，以為一無罣礙祠無瑕之慧無想著慧。是故，鉤鎖！如是比慧所可祠祀，皆悉合集而為法祠，撰合斯福乃為如來一大人相。如是比類三十二相，各各若茲，乃成如來具足身相，一切眾生不能思議，是故名曰不可思議如來之身百福之相。」

佛說此百福功德大人相時，三千大千世界六反震動，其大光明普照世界而雨天花，百千伎樂不鼓自鳴。諸天世人，怪未曾有踊躍欣喜，各各叉手為佛作禮，舉聲而歎俱白佛言：「若族姓女其發無上正真道意，為得善利無極之慶，乃當逮得如是之比百福之相悉具足備，則為超過釋梵四王、一切聲聞及諸緣覺。唯然，世尊！其有聞此等集眾德三昧，快哉！快哉！為得菩薩利。若得聞名其德難及，何況其人聞信樂奉行。假使有人持是三昧所遊之處，則為擁護其土眾生，令此經典所遊之處，計其土地佛所建立。假使世尊江河沙等諸佛世界，滿其中火當入中過，求聞是法聞是經者，則歸大安。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此百福功德大人相時，三千大千世界六反震動，其大光明普照世界而雨天花，百千伎樂不鼓自鳴。諸天世人，怪未曾有踊躍欣喜，各各叉手為佛作禮，舉聲而歎俱白佛言：「若族姓女其發無上正真道意，為得善利無極之慶，乃當逮得如是之比百福之相悉具足備，則為超過釋梵四王、一切聲聞及諸緣覺。唯然，世尊！其有聞此等集眾德三昧，快哉！快哉！為得菩薩利。若得聞名其德難及，何況其人聞信樂奉行。假使有人持是三昧所遊之處，則為擁護其土眾生，令此經典所遊之處，計其土地佛所建立。假使世尊江河沙等諸佛世界，滿其中火當入中過，求聞是法聞是經者，則歸大安。」

世尊告曰：「如是，如是！天子！誠如所云。假使有人聞是三昧，而不信樂不能聞受，為魔所固。其有菩薩不得逮聞是三昧者，亦不受持諷誦說者，吾不名之為聞多智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是，如是！天子！誠如所云。假使有人聞是三昧，而不信樂不能聞受，為魔所固。其有菩薩不得逮聞是三昧者，亦不受持諷誦說者，吾不名之為聞多智。」

天子白佛：「唯佛世尊，如來聖旨建立此法，令於後世遍得宣布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子白佛：「唯佛世尊，如來聖旨建立此法，令於後世遍得宣布。」

爾時世尊放眉間相及髻相光，其光普照無量無邊諸佛世界，尋其光明自然出聲，而歎頌曰：「如來已為建立斯法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊放眉間相及髻相光，其光普照無量無邊諸佛世界，尋其光明自然出聲，而歎頌曰：「如來已為建立斯法。」

爾時世尊告賢者阿難：「今吾不久當般泥洹，餘有三月。」佛語阿難：「已為勸助，吾囑累汝於此經典，汝當受持，為諸眾會廣分別說。若有人及菩薩學持三昧，則為其人，佛不滅度、法不滅盡。所以者何？其有阿難受行其法，則為見佛。若為眾會講論說者，此為護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告賢者阿難：「今吾不久當般泥洹，餘有三月。」佛語阿難：「已為勸助，吾囑累汝於此經典，汝當受持，為諸眾會廣分別說。若有人及菩薩學持三昧，則為其人，佛不滅度、法不滅盡。所以者何？其有阿難受行其法，則為見佛。若為眾會講論說者，此為護法。」

時賢者阿難，淚出而白佛言：「唯然，世尊！願住一劫復過一劫，多所愍傷、多所哀念、多所安隱天上世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時賢者阿難，淚出而白佛言：「唯然，世尊！願住一劫復過一劫，多所愍傷、多所哀念、多所安隱天上世間。」

世尊告曰：「阿難！且止莫憂勿愁，向者吾不說乎，具足是法者佛則永存，亦復不離諸佛世尊。所以者何？不當以色觀如來也，亦非相好，若覩此法則為見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「阿難！且止莫憂勿愁，向者吾不說乎，具足是法者佛則永存，亦復不離諸佛世尊。所以者何？不當以色觀如來也，亦非相好，若覩此法則為見佛。」

佛說如是。鉤鎖菩薩、溥首菩薩、離垢威菩薩，及諸菩薩；賢者阿難，及大聲聞；一切眾會，諸天、龍、神、乾沓惒、世人、阿須倫；莫不歡喜，稽首作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。鉤鎖菩薩、溥首菩薩、離垢威菩薩，及諸菩薩；賢者阿難，及大聲聞；一切眾會，諸天、龍、神、乾沓惒、世人、阿須倫；莫不歡喜，稽首作禮。