大悲經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲經卷第五

高齊天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高齊天竺三藏那連提耶舍譯

殖善根品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殖善根品第十三

「復次，阿難！若有比丘受持如是諸法門已，有諸清信善男子、善女人等，樂聞法故有來聽者，不為演說，是人則為如來怨讐。何以故？是諸人等應為法器，樂欲聞法，不為說故彼不得聞；以不聞故即便退失己之善根，亦復退失他人善根。所以者何？是人不知應可為說、不可為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若有比丘受持如是諸法門已，有諸清信善男子、善女人等，樂聞法故有來聽者，不為演說，是人則為如來怨讐。何以故？是諸人等應為法器，樂欲聞法，不為說故彼不得聞；以不聞故即便退失己之善根，亦復退失他人善根。所以者何？是人不知應可為說、不可為說。

「阿難！我以是義欲令明了故說譬喻。猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中，開諸寶貨，布之在地，喚諸群賊而告之言：『我此寶貨希有難得。汝與我價，我以此寶當賣與汝。』阿難！時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人，奪其眾寶。阿難！於意云何？是諸商人可於曠野布眾寶物，喚諸群賊言買物不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我以是義欲令明了故說譬喻。猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中，開諸寶貨，布之在地，喚諸群賊而告之言：『我此寶貨希有難得。汝與我價，我以此寶當賣與汝。』阿難！時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人，奪其眾寶。阿難！於意云何？是諸商人可於曠野布眾寶物，喚諸群賊言買物不？」

阿難白言：「是諸商人猶尚不應曠野嶮路開諸寶貨，況喚群賊？世尊！如是商人應自牢藏眾珍寶物，著鎧持仗以自防衛，於曠野處安隱而度，此事應爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「是諸商人猶尚不應曠野嶮路開諸寶貨，況喚群賊？世尊！如是商人應自牢藏眾珍寶物，著鎧持仗以自防衛，於曠野處安隱而度，此事應爾。」

爾時，世尊復告阿難：「復有商人亦持諸寶從遠方來，到諸城邑王都聚落，到已開諸寶物，布之在地。彼有好人來買寶物，是諸商人方執刀仗共買寶者而共鬪戰。阿難！於意云何？是諸商人得名黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「復有商人亦持諸寶從遠方來，到諸城邑王都聚落，到已開諸寶物，布之在地。彼有好人來買寶物，是諸商人方執刀仗共買寶者而共鬪戰。阿難！於意云何？是諸商人得名黠不？」

阿難白言：「不也，婆伽婆！不也，修伽陀！世尊！是諸商人應作是言：『我此寶物希有難得，汝與我價，當賣與汝。』世尊！是諸商人應當如是，不應布諸寶已著鎧持仗共相禦逆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「不也，婆伽婆！不也，修伽陀！世尊！是諸商人應作是言：『我此寶物希有難得，汝與我價，當賣與汝。』世尊！是諸商人應當如是，不應布諸寶已著鎧持仗共相禦逆。」

佛言：「阿難！有諸比丘受持流通諸法寶藏——所謂修多羅、祇夜、伽陀、毘耶迦羅那、優陀那、尼陀那、阿波那、伊帝毘利多迦、闍多迦、毘弗略、阿浮陀達磨、優波提舍——而於彼等應為法器，不為說故彼不得聞；以不聞故，信等樂欲善心不生；以不生故，不得種諸善根、修殊勝行而般涅槃。彼諸不應為法器者而為演說，彼得聞已，信等樂欲善心不生；以不生故，不得解脫，是人便生誹謗、毀呰，作諸罪業，墮三惡道。阿難！猶如彼愚癡商人，應開寶處而不為開、不應開處而便強開；應可與處而不肯與、不應與處而便強與。阿難！若有清信善男子、善女人，善心清淨、樂欲聞法，應為法器，來聽法者，應可為說而不為說、不應為說而便強說。是故，阿難！若有如是堪為法器、深信樂欲求涅槃者，應當為說；若有不堪為法器者——無信樂欲求其過失，破戒惡行伺求他過，為欲違反佛正法眼——不隨順故不應為說。何以故？勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過。是故，阿難！當如是學。若有善男子、善女人應為法器、樂聞法者，勤心為說；諸有聽者亦復應當攝心專聽。阿難！彼若如是，俱能廣生無量阿僧祇大功德聚。阿難！於意云何？所有地界及眾生界何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！有諸比丘受持流通諸法寶藏——所謂修多羅、祇夜、伽陀、毘耶迦羅那、優陀那、尼陀那、阿波那、伊帝毘利多迦、闍多迦、毘弗略、阿浮陀達磨、優波提舍——而於彼等應為法器，不為說故彼不得聞；以不聞故，信等樂欲善心不生；以不生故，不得種諸善根、修殊勝行而般涅槃。彼諸不應為法器者而為演說，彼得聞已，信等樂欲善心不生；以不生故，不得解脫，是人便生誹謗、毀呰，作諸罪業，墮三惡道。阿難！猶如彼愚癡商人，應開寶處而不為開、不應開處而便強開；應可與處而不肯與、不應與處而便強與。阿難！若有清信善男子、善女人，善心清淨、樂欲聞法，應為法器，來聽法者，應可為說而不為說、不應為說而便強說。是故，阿難！若有如是堪為法器、深信樂欲求涅槃者，應當為說；若有不堪為法器者——無信樂欲求其過失，破戒惡行伺求他過，為欲違反佛正法眼——不隨順故不應為說。何以故？勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過。是故，阿難！當如是學。若有善男子、善女人應為法器、樂聞法者，勤心為說；諸有聽者亦復應當攝心專聽。阿難！彼若如是，俱能廣生無量阿僧祇大功德聚。阿難！於意云何？所有地界及眾生界何者為多？」

阿難白言：「如我解佛所說義，眾生界多，非地界也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「如我解佛所說義，眾生界多，非地界也。」

佛言：「阿難！如是如是。如汝所說，眾生界多，非彼地界，亦非水、火等界。阿難！及餘三千大千世界所有眾生——有可知者、有不可知者，有可見聞、有不可見聞——是等一切，於一剎那、一羅婆、一摩睺多頃，假使俱時得作人身、悉成男子，於一剎那、一羅婆、一摩睺多頃皆悉得成緣覺菩提。阿難！乃至無量無邊諸世界中所有地土——是諸地土邊際不可知——如是地土悉作微塵，彼諸微塵假使皆悉得作人身、悉成男子，彼作人已於一剎那、一羅婆、一摩睺多頃皆悉得成緣覺菩提。阿難！若復無量無邊諸世界中有須彌山、鐵圍山、大鐵圍山、雪山、香山及餘黑山，乃至三千大千世界所有藥草、樹木、叢林悉為微塵——有可知者、不可知者，有可見聞、有不可見聞——皆得人身、悉成男子，於一剎那、一羅婆、一摩睺多頃，假使一時皆悉得成緣覺菩提。阿難！彼諸緣覺假使壽命從過去際盡未來際——壽命住世不可得知——彼眾生中惟有一人獨不得成緣覺菩提。然彼一人為大長者，亦從過去盡未來際於中住壽不可得知。時彼長者亦隨住壽，供養爾數諸辟支佛飲食、衣服、床座、臥具、病瘦湯藥、一切供身稱意樂具，恭敬、尊重、謙下供養彼辟支佛。若辟支佛般涅槃後起七寶塔，以諸天人寶幢、幡蓋、種種花鬘、塗香、末香及以燒香、衣服、歌舞、音聲、伎樂——盡天人中最上供具——恭敬、尊重、謙下供養。阿難！於意云何？彼大長者得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！如是如是。如汝所說，眾生界多，非彼地界，亦非水、火等界。阿難！及餘三千大千世界所有眾生——有可知者、有不可知者，有可見聞、有不可見聞——是等一切，於一剎那、一羅婆、一摩睺多頃，假使俱時得作人身、悉成男子，於一剎那、一羅婆、一摩睺多頃皆悉得成緣覺菩提。阿難！乃至無量無邊諸世界中所有地土——是諸地土邊際不可知——如是地土悉作微塵，彼諸微塵假使皆悉得作人身、悉成男子，彼作人已於一剎那、一羅婆、一摩睺多頃皆悉得成緣覺菩提。阿難！若復無量無邊諸世界中有須彌山、鐵圍山、大鐵圍山、雪山、香山及餘黑山，乃至三千大千世界所有藥草、樹木、叢林悉為微塵——有可知者、不可知者，有可見聞、有不可見聞——皆得人身、悉成男子，於一剎那、一羅婆、一摩睺多頃，假使一時皆悉得成緣覺菩提。阿難！彼諸緣覺假使壽命從過去際盡未來際——壽命住世不可得知——彼眾生中惟有一人獨不得成緣覺菩提。然彼一人為大長者，亦從過去盡未來際於中住壽不可得知。時彼長者亦隨住壽，供養爾數諸辟支佛飲食、衣服、床座、臥具、病瘦湯藥、一切供身稱意樂具，恭敬、尊重、謙下供養彼辟支佛。若辟支佛般涅槃後起七寶塔，以諸天人寶幢、幡蓋、種種花鬘、塗香、末香及以燒香、衣服、歌舞、音聲、伎樂——盡天人中最上供具——恭敬、尊重、謙下供養。阿難！於意云何？彼大長者得福多不？」

阿難白言：「如我解佛所說義，若能供養、恭敬、尊重一辟支佛，所得福德尚多無量，不可算數、無等、無限、不可思議，何況供養爾許辟支佛——隨其住壽，若滅度後恭敬、尊重、謙下供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「如我解佛所說義，若能供養、恭敬、尊重一辟支佛，所得福德尚多無量，不可算數、無等、無限、不可思議，何況供養爾許辟支佛——隨其住壽，若滅度後恭敬、尊重、謙下供養？」

爾時，世尊復告阿難：「我今以實告汝，彼辟支佛具足戒定慧解脫解脫知見聚，受彼長者種種供養。有一如來、應、正遍知出興於世，不受長者衣服、飲食、床座、臥具、病瘦湯藥，亦不說法。然彼長者但見如來、應、正遍知凡常威儀示現於世，所得福德多於供養彼辟支佛——具足戒定慧解脫解脫知見者——百千億那由他倍不及長者見佛、如來凡常威儀示現於世所得福德。何以故？以佛如來具足無量阿僧祇不可思議大功德故。阿難！諸佛如來但以威儀福德善根，猶尚不能窮其邊際，何況如來所有無量諸善功德？阿難！若於辟支佛所修行布施所得福德，無量阿僧祇，若於佛所修行布施所得福德，亦復無量、無有限者，有何差別？阿難！彼所布施非無差別。阿難！譬如有人為求利故詣於他方，彼得利已即便迴還。阿難！若施辟支佛所得福德比佛如來，亦復如是。阿難！若復有人於諸佛所修行布施所得福德，不可為譬。何以故？阿難！若於佛所修行布施所得福德，無量阿僧祇不可思議，無等無匹、無有邊際、不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「我今以實告汝，彼辟支佛具足戒定慧解脫解脫知見聚，受彼長者種種供養。有一如來、應、正遍知出興於世，不受長者衣服、飲食、床座、臥具、病瘦湯藥，亦不說法。然彼長者但見如來、應、正遍知凡常威儀示現於世，所得福德多於供養彼辟支佛——具足戒定慧解脫解脫知見者——百千億那由他倍不及長者見佛、如來凡常威儀示現於世所得福德。何以故？以佛如來具足無量阿僧祇不可思議大功德故。阿難！諸佛如來但以威儀福德善根，猶尚不能窮其邊際，何況如來所有無量諸善功德？阿難！若於辟支佛所修行布施所得福德，無量阿僧祇，若於佛所修行布施所得福德，亦復無量、無有限者，有何差別？阿難！彼所布施非無差別。阿難！譬如有人為求利故詣於他方，彼得利已即便迴還。阿難！若施辟支佛所得福德比佛如來，亦復如是。阿難！若復有人於諸佛所修行布施所得福德，不可為譬。何以故？阿難！若於佛所修行布施所得福德，無量阿僧祇不可思議，無等無匹、無有邊際、不可窮盡。

「阿難！若於佛所修行布施所得福德，我當為汝而作譬喻，諸有智者以喻得解。阿難！譬如畫師畫雖精好，其中猶有少許鄙拙不端嚴處；復有畫師所作端正轉更勝前。如是，阿難！若於辟支佛所修行布施所得福德，比於佛所修行布施所得福德，亦復如是。何以故？阿難！彼辟支佛以其智故得名辟支佛，此辟支佛智皆從如來智慧而生，諸佛如來一切種智轉更勝前。是故，阿難！若於佛所乃至盡形衣服、飲食、床座、臥具、病瘦湯藥恭敬、尊重、謙下供養，所得福德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若於佛所修行布施所得福德，我當為汝而作譬喻，諸有智者以喻得解。阿難！譬如畫師畫雖精好，其中猶有少許鄙拙不端嚴處；復有畫師所作端正轉更勝前。如是，阿難！若於辟支佛所修行布施所得福德，比於佛所修行布施所得福德，亦復如是。何以故？阿難！彼辟支佛以其智故得名辟支佛，此辟支佛智皆從如來智慧而生，諸佛如來一切種智轉更勝前。是故，阿難！若於佛所乃至盡形衣服、飲食、床座、臥具、病瘦湯藥恭敬、尊重、謙下供養，所得福德寧為多不？」

阿難白言：「如是，婆伽婆！如是，修伽陀！若於佛所乃至盡形恭敬供養所得福德，甚多無量。世尊！若於佛所乃至發心一生敬信所得福德，尚多無量，不可思議、不可算數，何況有人於如來所乃至盡形恭敬、尊重、謙下供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「如是，婆伽婆！如是，修伽陀！若於佛所乃至盡形恭敬供養所得福德，甚多無量。世尊！若於佛所乃至發心一生敬信所得福德，尚多無量，不可思議、不可算數，何況有人於如來所乃至盡形恭敬、尊重、謙下供養？」

作是語已，佛告阿難：「且置供養一佛如來以一切樂具乃至盡形而供養者，且置供養二、三、四、五乃至十佛、若二十、三十乃至百佛、千佛、百千佛、億佛、百億佛、千億佛、百千億佛、億那由他、百億那由他、千億那由他、百千億那由他、乃至遍滿閻浮提如來、應、正遍知、盡四天下千世界、二千世界、三千大千世界其中百億日月、百億須彌山、百億鐵圍山、百億大海、百億閻浮提、百億欝單越、百億弗婆提、百億瞿陀尼、八萬洲渚并諸眷屬、百億四天下、百億四天王天、百億三十三天、百億須夜摩天、百億兜率陀天、百億化樂天、百億他化自在天、百億梵天乃至阿迦膩吒天——此名三千大千世界——彼悉滿中諸佛、如來、應、正遍知，譬如甘蔗、若竹、若𥯤、若佉陀利林、若迦賒林，彼諸如來壽命長遠如恒河沙劫。時有長者壽命住世亦復如是，乃至盡形衣服、飲食、床座、臥具、病瘦湯藥，恭敬、尊重、謙下供養彼諸如來。若佛滅後起七寶塔，以天幢幡、諸妙寶蓋、種種香華、塗香、末香、一切花鬘、諸妙蓮花、優波羅花、拘牟頭花、芬陀利花、一切歌舞、種種音樂——以如是等一切樂具——恭敬、尊重、謙下供養。阿難！於意云何？彼大長者所得福德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，佛告阿難：「且置供養一佛如來以一切樂具乃至盡形而供養者，且置供養二、三、四、五乃至十佛、若二十、三十乃至百佛、千佛、百千佛、億佛、百億佛、千億佛、百千億佛、億那由他、百億那由他、千億那由他、百千億那由他、乃至遍滿閻浮提如來、應、正遍知、盡四天下千世界、二千世界、三千大千世界其中百億日月、百億須彌山、百億鐵圍山、百億大海、百億閻浮提、百億欝單越、百億弗婆提、百億瞿陀尼、八萬洲渚并諸眷屬、百億四天下、百億四天王天、百億三十三天、百億須夜摩天、百億兜率陀天、百億化樂天、百億他化自在天、百億梵天乃至阿迦膩吒天——此名三千大千世界——彼悉滿中諸佛、如來、應、正遍知，譬如甘蔗、若竹、若𥯤、若佉陀利林、若迦賒林，彼諸如來壽命長遠如恒河沙劫。時有長者壽命住世亦復如是，乃至盡形衣服、飲食、床座、臥具、病瘦湯藥，恭敬、尊重、謙下供養彼諸如來。若佛滅後起七寶塔，以天幢幡、諸妙寶蓋、種種香華、塗香、末香、一切花鬘、諸妙蓮花、優波羅花、拘牟頭花、芬陀利花、一切歌舞、種種音樂——以如是等一切樂具——恭敬、尊重、謙下供養。阿難！於意云何？彼大長者所得福德寧為多不？」

阿難白言：「如是，婆伽婆！如是，修伽陀！彼大長者於一如來以諸餚饍飲食供養所得福德，尚多無量不可算數，何況如是於諸佛所住恒河沙劫而設供具恭敬、尊重、謙下供養，彼佛滅後起七寶塔種種供養？所得福德不可為譬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「如是，婆伽婆！如是，修伽陀！彼大長者於一如來以諸餚饍飲食供養所得福德，尚多無量不可算數，何況如是於諸佛所住恒河沙劫而設供具恭敬、尊重、謙下供養，彼佛滅後起七寶塔種種供養？所得福德不可為譬。」

作是語已，佛告阿難：「我今以實告汝，若彼長者於諸佛所隨其壽命恭敬、尊重、謙下供養，彼佛滅後起七寶塔以諸勝妙種種供養所得福德。阿難！若有善男子、善女人於諸如來分別演說菩提道時信解樂欲，具足深信：『法是善說、僧是發心善修行者。』信解諸行一切無常、一切苦、一切空、一切法無我、寂滅涅槃。阿難！以此信解所得福德，轉復勝前。阿難！若復有人信解如是諸法寶藏，轉為他說，所得福德如是廣大、如是無量、如是阿僧祇、如是不可思議、如是無等、如是無限。何以故？阿難！如是法寶無上法藏初中後善，若有修行如是布施所得功德，比此法藏，猶如草芥，應如是知。何以故？阿難！如是布施世間有漏是生死法。阿難！我此無量阿僧祇億那由他劫所集法藏，斷除生死、離諸雜食、流轉故有。阿難！若有眾生聞此法藏，從此生法而得解脫；乃至老、死、憂、悲、苦惱法而得解脫。阿難！我觀此義故作是說，有二種人得大福德：一者、懃心為說，二者、至心專聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，佛告阿難：「我今以實告汝，若彼長者於諸佛所隨其壽命恭敬、尊重、謙下供養，彼佛滅後起七寶塔以諸勝妙種種供養所得福德。阿難！若有善男子、善女人於諸如來分別演說菩提道時信解樂欲，具足深信：『法是善說、僧是發心善修行者。』信解諸行一切無常、一切苦、一切空、一切法無我、寂滅涅槃。阿難！以此信解所得福德，轉復勝前。阿難！若復有人信解如是諸法寶藏，轉為他說，所得福德如是廣大、如是無量、如是阿僧祇、如是不可思議、如是無等、如是無限。何以故？阿難！如是法寶無上法藏初中後善，若有修行如是布施所得功德，比此法藏，猶如草芥，應如是知。何以故？阿難！如是布施世間有漏是生死法。阿難！我此無量阿僧祇億那由他劫所集法藏，斷除生死、離諸雜食、流轉故有。阿難！若有眾生聞此法藏，從此生法而得解脫；乃至老、死、憂、悲、苦惱法而得解脫。阿難！我觀此義故作是說，有二種人得大福德：一者、懃心為說，二者、至心專聽。」

作是語已，慧命阿難白佛言：「世尊！若有善男子、善女人深信具足，如實修行分別諸法，信解樂欲，法是善說、僧是發心善修行者，信解一切諸行無常、若苦、若空、一切法無我、寂滅涅槃。如是善思深正念者，得幾許福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，慧命阿難白佛言：「世尊！若有善男子、善女人深信具足，如實修行分別諸法，信解樂欲，法是善說、僧是發心善修行者，信解一切諸行無常、若苦、若空、一切法無我、寂滅涅槃。如是善思深正念者，得幾許福？」

佛言：「阿難！若復有人但知法是善說、僧是發心善修行者，如是善男子、善女人深正思惟、攝心專聽，得聞法已，乃至一彈指頃深正思惟：『法是善說、僧是發心善修行者。』是人於彼所得福德無量無邊。何況善男子、善女人深正思惟、攝心專聽，聽聞法已乃至一彈指頃如實修行，解知諸行一切無常、一切苦、一切空、諸法無我、寂滅涅槃？阿難！若於無量無邊諸世界中，所有一切諸眾生界於一剎那、一羅婆、一摩睺多頃，假使一時俱得人身；彼得人已於一剎那、一羅婆、一摩睺多頃，假使一時於阿耨多羅三藐三菩提成等正覺；彼諸如來假使壽命從過去際不可得知，於未來際亦復如是。阿難！假使是等諸眾生中，惟有一人於阿耨多羅三藐三菩提不成正覺，然彼一人為大長者，亦隨壽命從過去際不可得知，於未來際亦復如是。爾時，長者乃至盡形恭敬、尊重、謙下供養彼諸如來，以諸樂具、衣服、飲食、床座、臥具、病瘦湯藥而以供養。彼諸如來入涅槃後起七寶塔，起寶塔已，寶幢、幡蓋、一切花鬘、塗香、末香——盡世所有——恭敬、尊重、謙下供養。阿難！於意云何？時彼長者所得福德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！若復有人但知法是善說、僧是發心善修行者，如是善男子、善女人深正思惟、攝心專聽，得聞法已，乃至一彈指頃深正思惟：『法是善說、僧是發心善修行者。』是人於彼所得福德無量無邊。何況善男子、善女人深正思惟、攝心專聽，聽聞法已乃至一彈指頃如實修行，解知諸行一切無常、一切苦、一切空、諸法無我、寂滅涅槃？阿難！若於無量無邊諸世界中，所有一切諸眾生界於一剎那、一羅婆、一摩睺多頃，假使一時俱得人身；彼得人已於一剎那、一羅婆、一摩睺多頃，假使一時於阿耨多羅三藐三菩提成等正覺；彼諸如來假使壽命從過去際不可得知，於未來際亦復如是。阿難！假使是等諸眾生中，惟有一人於阿耨多羅三藐三菩提不成正覺，然彼一人為大長者，亦隨壽命從過去際不可得知，於未來際亦復如是。爾時，長者乃至盡形恭敬、尊重、謙下供養彼諸如來，以諸樂具、衣服、飲食、床座、臥具、病瘦湯藥而以供養。彼諸如來入涅槃後起七寶塔，起寶塔已，寶幢、幡蓋、一切花鬘、塗香、末香——盡世所有——恭敬、尊重、謙下供養。阿難！於意云何？時彼長者所得福德寧為多不？」

阿難白言：「若彼長者恭敬、尊重、謙下供養一佛如來，所得福德甚多無量，不可算數、不可思議、無等、無限，何況如是於諸佛所隨其壽命恭敬、尊重、謙下供養？所得福德不可思量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「若彼長者恭敬、尊重、謙下供養一佛如來，所得福德甚多無量，不可算數、不可思議、無等、無限，何況如是於諸佛所隨其壽命恭敬、尊重、謙下供養？所得福德不可思量。」

佛言：「阿難！如是如是，如汝所說，如是長者所得福德不可思議。是故，阿難！我今以實告汝，若彼長者於諸佛所隨其壽命恭敬、尊重、謙下供養所得福德。若復有人深正思惟、攝心專聽，得聞法已，乃至一彈指頃信解樂欲，法是善說、僧是發心善修行者，信解諸行一切無常、一切苦、一切空、諸法無我、寂滅涅槃，所得福德不可譬類所能知也。阿難！如我先說有二種人得福甚多，一者、至心為說，二者、專心勤聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！如是如是，如汝所說，如是長者所得福德不可思議。是故，阿難！我今以實告汝，若彼長者於諸佛所隨其壽命恭敬、尊重、謙下供養所得福德。若復有人深正思惟、攝心專聽，得聞法已，乃至一彈指頃信解樂欲，法是善說、僧是發心善修行者，信解諸行一切無常、一切苦、一切空、諸法無我、寂滅涅槃，所得福德不可譬類所能知也。阿難！如我先說有二種人得福甚多，一者、至心為說，二者、專心勤聽。」

爾時，世尊說是偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是偈言：

「為於二種義， 應聽佛所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為於二種義， 應聽佛所說，

一切漏行盡， 近聖成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切漏行盡， 近聖成菩提。

若有說法者， 及聽佛正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有說法者， 及聽佛正法，

二俱得福多， 能建諸仙幢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二俱得福多， 能建諸仙幢。」

爾時，世尊復告阿難：「有二種人共魔波旬極大戰諍。何者為二？一者、至心為說，二者、專心勤聽。何以故？阿難！如是梵行得滿足者，謂善知識及善等侶，善心流注。何以故？阿難！若有眾生遇善知識，遇知識已從生得解脫，乃至老、病、死、憂、悲、苦惱法而得解脫。阿難！此事我昔告諸聲聞，有二因緣能生正見：一者、從他聞法，二者、內正思惟。從他聞者當知從佛所聞，內正思惟者亦從佛知。何以故？阿難！如諸凡夫，佛未出時自無內正思惟；佛出世已，教諸凡夫作如是事。阿難！我觀是義故作是說，內正思惟亦從佛生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「有二種人共魔波旬極大戰諍。何者為二？一者、至心為說，二者、專心勤聽。何以故？阿難！如是梵行得滿足者，謂善知識及善等侶，善心流注。何以故？阿難！若有眾生遇善知識，遇知識已從生得解脫，乃至老、病、死、憂、悲、苦惱法而得解脫。阿難！此事我昔告諸聲聞，有二因緣能生正見：一者、從他聞法，二者、內正思惟。從他聞者當知從佛所聞，內正思惟者亦從佛知。何以故？阿難！如諸凡夫，佛未出時自無內正思惟；佛出世已，教諸凡夫作如是事。阿難！我觀是義故作是說，內正思惟亦從佛生。」

爾時，世尊說是偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是偈言：

「善哉妙丈夫， 得見增諸智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉妙丈夫， 得見增諸智，

若有斷疑者， 令凡得明慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有斷疑者， 令凡得明慧。

見聖者得樂、 共居亦得樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見聖者得樂、 共居亦得樂，

不見諸凡愚， 如常有樂者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見諸凡愚， 如常有樂者。」

是故，阿難！我為是義隨宜演說，梵行滿足者——諸善知識及善等侶——能生善心，相續流注。何以故？阿難！若有眾生遇善知識得生善心；生善心已，心則得信；心得信已，所作皆善；所作善已，則得善法；得善法已，安住善法；住善法已，於佛世尊深得敬重、於法僧所亦深敬重，當得聖所愛戒、自在戒、智所讚戒、趣涅槃戒。阿難！如雲降雨小坑滿、小坑滿已大坑滿、大坑滿已小河滿、小河滿已大河滿、大河滿已大海滿。如是，阿難！若有善男子、善女人於諸佛所聞佛說已，得善根力；得善根已，近善知識；近善知識已，得善等侶；得善等侶已，得善流注；得善流注已，得最勝善；得最勝善已，得善心；得善心已，乃至如法、順法、發心修行究竟轉、究竟無垢、究竟梵行、究竟最後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故，阿難！我為是義隨宜演說，梵行滿足者——諸善知識及善等侶——能生善心，相續流注。何以故？阿難！若有眾生遇善知識得生善心；生善心已，心則得信；心得信已，所作皆善；所作善已，則得善法；得善法已，安住善法；住善法已，於佛世尊深得敬重、於法僧所亦深敬重，當得聖所愛戒、自在戒、智所讚戒、趣涅槃戒。阿難！如雲降雨小坑滿、小坑滿已大坑滿、大坑滿已小河滿、小河滿已大河滿、大河滿已大海滿。如是，阿難！若有善男子、善女人於諸佛所聞佛說已，得善根力；得善根已，近善知識；近善知識已，得善等侶；得善等侶已，得善流注；得善流注已，得最勝善；得最勝善已，得善心；得善心已，乃至如法、順法、發心修行究竟轉、究竟無垢、究竟梵行、究竟最後。

「阿難！汝觀如是一切外物同時生長，花果成時無有違失。何況汝等所作善行豈有違失？若有違失，無有是處。是故，阿難！汝等應當修行善行，無有眾生修行善行而不得果、有違失者。阿難！我亦曾修一切善行，無有違失。阿難！我本修行菩薩行時，所修一切諸善功德所得果報無有違失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝觀如是一切外物同時生長，花果成時無有違失。何況汝等所作善行豈有違失？若有違失，無有是處。是故，阿難！汝等應當修行善行，無有眾生修行善行而不得果、有違失者。阿難！我亦曾修一切善行，無有違失。阿難！我本修行菩薩行時，所修一切諸善功德所得果報無有違失。

「阿難！汝觀如來所行道路於彼所有丘陵、坑坎高下平正，屏廁、臭處清淨香潔，株杌、荊棘、藪林、叢草穢惡隱沒善好低首，樹神現身傾側禮拜，城邑巷路所有眾生見佛如來隨佛而行，如來過後各還如故。阿難！汝觀如來於過去世諸佛、菩薩、善知識所、聲聞、緣覺、師僧、父母、耆年、長宿、沙門、婆羅門傾側稽首，獲得如是最勝果報——一切外物見諸佛已，應低首者即便低首、高者令下、下者令高、高下諸處皆悉平正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝觀如來所行道路於彼所有丘陵、坑坎高下平正，屏廁、臭處清淨香潔，株杌、荊棘、藪林、叢草穢惡隱沒善好低首，樹神現身傾側禮拜，城邑巷路所有眾生見佛如來隨佛而行，如來過後各還如故。阿難！汝觀如來於過去世諸佛、菩薩、善知識所、聲聞、緣覺、師僧、父母、耆年、長宿、沙門、婆羅門傾側稽首，獲得如是最勝果報——一切外物見諸佛已，應低首者即便低首、高者令下、下者令高、高下諸處皆悉平正。

「阿難！汝觀一切愚癡凡夫，於諸尊長不修恭敬，亦不禮拜，憍慢自恃，為慢所害、為慢所纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝觀一切愚癡凡夫，於諸尊長不修恭敬，亦不禮拜，憍慢自恃，為慢所害、為慢所纏。

「阿難！汝觀如來網縵手足，一切皆以善行所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝觀如來網縵手足，一切皆以善行所得。

「阿難！汝觀如來本修善行——布施、愛語、利行、同事——以此善行攝護眾生，不作分別，此是我父、此是我母、兄弟、姊妹、親戚、善友。阿難！我於眾生一味平等，心無差別。阿難！我於久遠無有眾生而不攝受——布施愛語、利行同事——如是攝護愚癡凡夫，然彼不知，以已善根福德因緣，生死本際受諸果報。阿難！我於眾生與其善根所得福樂，多於自身修諸善業所得果報。阿難！一切世間所有樂具皆悉無常，是變易法，如此樂具是無常故。我本修行菩薩行時，為諸凡愚成熟佛道，令得無為聖、無漏樂——是無漏樂常不變易，更不敗壞。是故，阿難！如是聖智當修諸業，如是聖智修諸業者是名正業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝觀如來本修善行——布施、愛語、利行、同事——以此善行攝護眾生，不作分別，此是我父、此是我母、兄弟、姊妹、親戚、善友。阿難！我於眾生一味平等，心無差別。阿難！我於久遠無有眾生而不攝受——布施愛語、利行同事——如是攝護愚癡凡夫，然彼不知，以已善根福德因緣，生死本際受諸果報。阿難！我於眾生與其善根所得福樂，多於自身修諸善業所得果報。阿難！一切世間所有樂具皆悉無常，是變易法，如此樂具是無常故。我本修行菩薩行時，為諸凡愚成熟佛道，令得無為聖、無漏樂——是無漏樂常不變易，更不敗壞。是故，阿難！如是聖智當修諸業，如是聖智修諸業者是名正業。

「如是，阿難！我本亦曾以此聖智修諸善業。阿難！我亦更說諸餘善行。若有眾生為涅槃故，乃至發心作少善根，種諸種子——聞佛如來說諸妙法深解義趣、憶念如來，心生愛敬，有抆淚者、長歎者毛竪者——若墮地獄、畜生、餓鬼，無有是處；若於菩提不得究竟，亦無是處。阿難！復有眾生憶念如來，於法覺悟，有流淚者、毛竪者、歎息者，阿難！莫作異觀，彼諸眾生墮於惡道——地獄、畜生、餓鬼——中者，無有是處。是故，阿難！汝莫放逸，應勤方便修諸善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，阿難！我本亦曾以此聖智修諸善業。阿難！我亦更說諸餘善行。若有眾生為涅槃故，乃至發心作少善根，種諸種子——聞佛如來說諸妙法深解義趣、憶念如來，心生愛敬，有抆淚者、長歎者毛竪者——若墮地獄、畜生、餓鬼，無有是處；若於菩提不得究竟，亦無是處。阿難！復有眾生憶念如來，於法覺悟，有流淚者、毛竪者、歎息者，阿難！莫作異觀，彼諸眾生墮於惡道——地獄、畜生、餓鬼——中者，無有是處。是故，阿難！汝莫放逸，應勤方便修諸善業。

「阿難！諸佛世尊以不放逸得證菩提，及助道法亦以不放逸故得。阿難！若有如是善受教者、求利益者、求安樂者、求憐愍者，起悲愍心應如是作。所應作者我已作竟，汝等今者亦應當作，勿令如是真道斷絕，又復勿令佛正法眼而有隱沒。阿難！汝應如是令佛法眼使得久住，各於人天廣行流布。阿難！我今以是正法寶藏付囑於汝，勿令毀滅，應如是作，是我教法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！諸佛世尊以不放逸得證菩提，及助道法亦以不放逸故得。阿難！若有如是善受教者、求利益者、求安樂者、求憐愍者，起悲愍心應如是作。所應作者我已作竟，汝等今者亦應當作，勿令如是真道斷絕，又復勿令佛正法眼而有隱沒。阿難！汝應如是令佛法眼使得久住，各於人天廣行流布。阿難！我今以是正法寶藏付囑於汝，勿令毀滅，應如是作，是我教法。」

大悲經教品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲經教品第十四

爾時，慧命阿難白佛言：「世尊！我今云何修行法眼？若我修行佛正法眼，云何久住於諸天人廣行流布？世尊！我復云何結集法眼？云何顯說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命阿難白佛言：「世尊！我今云何修行法眼？若我修行佛正法眼，云何久住於諸天人廣行流布？世尊！我復云何結集法眼？云何顯說？」

作是語已，佛告阿難：「我滅度後，有諸大德諸比丘眾集法毘尼時，彼大德摩訶迦葉最為上首。阿難！時彼大德諸比丘眾當如是問：『世尊何處說大阿波陀那？何處說摩訶尼陀那？何處說大集法？何處說五三法？何處諸天來問？何處天帝釋問？何處諸天來下？何處說梵網經？』如是次第，彼諸比丘復當問汝：『阿難！佛在何處說修多羅？何處說祇夜？何處說毘耶迦羅那？何處說伽陀？何處說憂陀那？何處說尼陀那？何處說伊帝毘利多迦？何處說闍多迦？何處說毘弗略？何處說阿波陀那？何處說阿浮陀達磨？何處說憂波提舍？阿難！佛在何處說聲聞藏？佛在何處說緣覺藏？佛在何處說菩薩藏？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，佛告阿難：「我滅度後，有諸大德諸比丘眾集法毘尼時，彼大德摩訶迦葉最為上首。阿難！時彼大德諸比丘眾當如是問：『世尊何處說大阿波陀那？何處說摩訶尼陀那？何處說大集法？何處說五三法？何處諸天來問？何處天帝釋問？何處諸天來下？何處說梵網經？』如是次第，彼諸比丘復當問汝：『阿難！佛在何處說修多羅？何處說祇夜？何處說毘耶迦羅那？何處說伽陀？何處說憂陀那？何處說尼陀那？何處說伊帝毘利多迦？何處說闍多迦？何處說毘弗略？何處說阿波陀那？何處說阿浮陀達磨？何處說憂波提舍？阿難！佛在何處說聲聞藏？佛在何處說緣覺藏？佛在何處說菩薩藏？』

「阿難！時彼比丘如是問已，汝應如是答：『如是我聞：一時佛在摩伽陀國菩提樹下初成正覺；如是我聞：一時佛在伽耶城；如是我聞：一時佛在摩伽陀國阿闍波羅尼拘陀樹下修苦行處；如是我聞：一時佛在波羅捺仙人住處鹿野苑中；如是我聞：一時佛在耆闍崛山；如是我聞：一時佛在毘富羅山；如是我聞：一時佛在摩伽陀國鞞提訶山；如是我聞：一時佛在王舍城仙人山中大黑方石；如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園；如是我聞：一時佛在毘舍離城菴羅樹園；如是我聞：一時佛在毘舍離獼猴池邊大林精舍重閣講堂；如是我聞：一時佛在瞻波城竭伽池邊；如是我聞：一時佛在伽耶城伽耶山頂；如是我聞：一時佛在拘睒彌國瞿師羅園；如是我聞：一時佛在娑枳多城阿踰闍園迦羅迦林；如是我聞：一時佛在釋種住處迦毘羅城尼拘陀園；如是我聞：一時佛在波離弗城鳩鳩吒園；如是我聞：一時佛在摩偷羅城頻陀林中；如是我聞：一時佛在拘尸那城力士生地阿利羅跋提河邊娑羅雙樹間。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時彼比丘如是問已，汝應如是答：『如是我聞：一時佛在摩伽陀國菩提樹下初成正覺；如是我聞：一時佛在伽耶城；如是我聞：一時佛在摩伽陀國阿闍波羅尼拘陀樹下修苦行處；如是我聞：一時佛在波羅捺仙人住處鹿野苑中；如是我聞：一時佛在耆闍崛山；如是我聞：一時佛在毘富羅山；如是我聞：一時佛在摩伽陀國鞞提訶山；如是我聞：一時佛在王舍城仙人山中大黑方石；如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園；如是我聞：一時佛在毘舍離城菴羅樹園；如是我聞：一時佛在毘舍離獼猴池邊大林精舍重閣講堂；如是我聞：一時佛在瞻波城竭伽池邊；如是我聞：一時佛在伽耶城伽耶山頂；如是我聞：一時佛在拘睒彌國瞿師羅園；如是我聞：一時佛在娑枳多城阿踰闍園迦羅迦林；如是我聞：一時佛在釋種住處迦毘羅城尼拘陀園；如是我聞：一時佛在波離弗城鳩鳩吒園；如是我聞：一時佛在摩偷羅城頻陀林中；如是我聞：一時佛在拘尸那城力士生地阿利羅跋提河邊娑羅雙樹間。』

「阿難！以如是次第，在在處處佛所說法、在在處處大眾所集，隨其時節、隨其句義、隨其因緣、隨其問答發起因緣；隨所為人、隨所為事，為欲分別顯其智故，隨其名味句義次第種種演說；隨彼由緒、有因、有緣，善義、善味廣為人說；佛說經已，一切大眾皆大歡喜，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！以如是次第，在在處處佛所說法、在在處處大眾所集，隨其時節、隨其句義、隨其因緣、隨其問答發起因緣；隨所為人、隨所為事，為欲分別顯其智故，隨其名味句義次第種種演說；隨彼由緒、有因、有緣，善義、善味廣為人說；佛說經已，一切大眾皆大歡喜，頂戴奉行。

「阿難！汝應如是結集法眼，如是分別種種顯說如來、應供、正遍知說如是語，如是我聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝應如是結集法眼，如是分別種種顯說如來、應供、正遍知說如是語，如是我聞。」

一時已，大地極惡六種震動，甚大可畏，令人毛竪。當於爾時，此三千大千世界六種震動現十八相——東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。十八相者：動、遍動、等遍動、踊、遍踊、等遍踊、震、遍震、等遍震、吼、遍吼、等遍吼、起、遍起、等遍起、覺、遍覺、等遍覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時已，大地極惡六種震動，甚大可畏，令人毛竪。當於爾時，此三千大千世界六種震動現十八相——東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。十八相者：動、遍動、等遍動、踊、遍踊、等遍踊、震、遍震、等遍震、吼、遍吼、等遍吼、起、遍起、等遍起、覺、遍覺、等遍覺。

當於爾時無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋梵、護世、人非人等悲啼流淚，作如是言：「婆伽婆！涅槃太速。修伽陀！涅槃太速。世間眼目隱沒太速，世間盲冥無目太速。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於爾時無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋梵、護世、人非人等悲啼流淚，作如是言：「婆伽婆！涅槃太速。修伽陀！涅槃太速。世間眼目隱沒太速，世間盲冥無目太速。」

慧命阿難悲啼流淚亦作是言：「婆伽婆！涅槃太速。修伽陀！涅槃太速。世間眼目隱沒太速，世間盲冥無目太速，世間導師隱沒太速。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命阿難悲啼流淚亦作是言：「婆伽婆！涅槃太速。修伽陀！涅槃太速。世間眼目隱沒太速，世間盲冥無目太速，世間導師隱沒太速。」

爾時，世尊復告阿難：「汝莫憂悲。一切有為——生法、有法、分別法、覺知法、因緣生法、滅壞法——若不壞者，無有是處。阿難！汝於長夜以身、口、意慈孝如來，無量安樂，心無有二，無瞋、無恨、無有怨嫌。阿難！汝以如是當得大神通、大功德，廣大無量，猶如甘露、第一甘露、盡甘露際。是故，阿難！汝於梵行亦復應當以身、口、意恭敬供養，亦當如我應如是學。何以故？阿難！我滅度後於未來世法欲盡時最後五百年，持戒朋黨、正法朋黨將欲盡滅；破戒、非法朋黨熾盛，誹謗正法，壽命短促。眾生壞時，法滅壞時、比丘僧壞時，阿難！當於爾時驚畏恐懼。有諸比丘不修身、不修心、不修戒、不修慧。彼等不修身、戒、心、慧者貪著六處。何等為六？一者、貪著鉢，二者、貪著衣，三者、貪著食，四者、貪著床座，五者、貪著房舍，六者、病瘦因緣貪著湯藥。彼等貪求勝妙衣鉢乃至上好眾味藥故，更共鬪諍、迭相言訟，上至官司，口如刀劍，互相誹謗，迭共憎嫉。如是，為彼衣鉢、飲食、床座、房舍、湯藥因緣共相憎嫉，心不純熟，濁心相向。是故，阿難！汝於梵行身、口、意慈當好供給，具足供養。於諸梵行若見、若聞，若麁、若細，若信、若行，當於彼所莫起惱亂，應如是學。何以故？阿難！當於爾時極大怖畏——命濁、劫濁、眾生濁、見濁、煩惱濁——俗人爾時極受諸苦，為苦所中、為苦所惱、為極飢饉、為極病疫、為賊所惱、亢旱、水災、為諸螽蟲種種惱觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「汝莫憂悲。一切有為——生法、有法、分別法、覺知法、因緣生法、滅壞法——若不壞者，無有是處。阿難！汝於長夜以身、口、意慈孝如來，無量安樂，心無有二，無瞋、無恨、無有怨嫌。阿難！汝以如是當得大神通、大功德，廣大無量，猶如甘露、第一甘露、盡甘露際。是故，阿難！汝於梵行亦復應當以身、口、意恭敬供養，亦當如我應如是學。何以故？阿難！我滅度後於未來世法欲盡時最後五百年，持戒朋黨、正法朋黨將欲盡滅；破戒、非法朋黨熾盛，誹謗正法，壽命短促。眾生壞時，法滅壞時、比丘僧壞時，阿難！當於爾時驚畏恐懼。有諸比丘不修身、不修心、不修戒、不修慧。彼等不修身、戒、心、慧者貪著六處。何等為六？一者、貪著鉢，二者、貪著衣，三者、貪著食，四者、貪著床座，五者、貪著房舍，六者、病瘦因緣貪著湯藥。彼等貪求勝妙衣鉢乃至上好眾味藥故，更共鬪諍、迭相言訟，上至官司，口如刀劍，互相誹謗，迭共憎嫉。如是，為彼衣鉢、飲食、床座、房舍、湯藥因緣共相憎嫉，心不純熟，濁心相向。是故，阿難！汝於梵行身、口、意慈當好供給，具足供養。於諸梵行若見、若聞，若麁、若細，若信、若行，當於彼所莫起惱亂，應如是學。何以故？阿難！當於爾時極大怖畏——命濁、劫濁、眾生濁、見濁、煩惱濁——俗人爾時極受諸苦，為苦所中、為苦所惱、為極飢饉、為極病疫、為賊所惱、亢旱、水災、為諸螽蟲種種惱觸。

「阿難！時彼婆羅門、長者、居士雖復如是為苦所惱、為苦所切，猶有淨信、恭敬、尊重於佛、法、僧，數數得生具足深信。彼以信佛、法、僧因緣，於一比丘亦生深信，修行布施、作諸功德、受持禁戒、讀誦受持、為人解說。有聽受者得聞法已，心生愛敬，歡喜踊悅，如法修行種諸善根，以此善根身壞命終得生善道——諸天人中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時彼婆羅門、長者、居士雖復如是為苦所惱、為苦所切，猶有淨信、恭敬、尊重於佛、法、僧，數數得生具足深信。彼以信佛、法、僧因緣，於一比丘亦生深信，修行布施、作諸功德、受持禁戒、讀誦受持、為人解說。有聽受者得聞法已，心生愛敬，歡喜踊悅，如法修行種諸善根，以此善根身壞命終得生善道——諸天人中。

「阿難！汝觀如是諸惡比丘，當以信心捨家出家，得出家已貪著衣鉢六種因緣墮三惡道；在家俗人為苦所惱尚生敬信，以信善根得生善道。是故，阿難！應正身律儀、口律儀、意律儀，當作是念：『願我敬信速得具足，願我深心正直具足，願我身心具善思惟。』何以故？阿難！身、口、意業不善思惟有五種過。何者為五？一者、妄語，二者、兩舌，三者、綺語，四者、貪欲，五者、身壞命終墮三惡道，生地獄中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝觀如是諸惡比丘，當以信心捨家出家，得出家已貪著衣鉢六種因緣墮三惡道；在家俗人為苦所惱尚生敬信，以信善根得生善道。是故，阿難！應正身律儀、口律儀、意律儀，當作是念：『願我敬信速得具足，願我深心正直具足，願我身心具善思惟。』何以故？阿難！身、口、意業不善思惟有五種過。何者為五？一者、妄語，二者、兩舌，三者、綺語，四者、貪欲，五者、身壞命終墮三惡道，生地獄中。

「阿難！善思惟者當得五種功德利益。何者為五？一者、不妄語，二者、不兩舌，三者、不綺語，四者、不貪欲，五者、身壞命終得生善道——諸天人中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！善思惟者當得五種功德利益。何者為五？一者、不妄語，二者、不兩舌，三者、不綺語，四者、不貪欲，五者、身壞命終得生善道——諸天人中。

「復次，阿難！若人鬪諍、毀呰、言訟違競相對，心不調柔、濁心變壞者有五過失。一者、妄語，二者、兩舌，三者、於諸持戒不生敬信，四者、晝夜憂苦惡意而住，五者、身壞命終墮三惡道，生地獄中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若人鬪諍、毀呰、言訟違競相對，心不調柔、濁心變壞者有五過失。一者、妄語，二者、兩舌，三者、於諸持戒不生敬信，四者、晝夜憂苦惡意而住，五者、身壞命終墮三惡道，生地獄中。

「阿難！若復有人心住慈善，當得十一種功德利益。何者十一？一者、睡眠得安隱，悟則心歡喜，二者、不見惡夢，三者、人非人愛，四者、諸天擁護，五者、毒不能害，六者、刀箭不傷，七者、火所不燒，八者、水所不溺，九者、常得好衣、餚饍、飲食、床座、臥具、病瘦湯藥，十者、得上人法，十一者、身壞命終得生梵天。阿難！心住慈善得此十一功德利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若復有人心住慈善，當得十一種功德利益。何者十一？一者、睡眠得安隱，悟則心歡喜，二者、不見惡夢，三者、人非人愛，四者、諸天擁護，五者、毒不能害，六者、刀箭不傷，七者、火所不燒，八者、水所不溺，九者、常得好衣、餚饍、飲食、床座、臥具、病瘦湯藥，十者、得上人法，十一者、身壞命終得生梵天。阿難！心住慈善得此十一功德利益。

「是故，阿難！若我現在及滅度後，自然法燈、自作法歸，莫求他燈、莫求他歸。阿難！云何比丘自然法燈、自作法歸，不求他燈、不求他歸？阿難！若有比丘觀內身循身觀、勤精進，繫念一心，除世貪憂。如是觀內身、循身觀——觀內受、內心、內法——勤精進，繫念一心除世貪憂，阿難！是為比丘自然法燈，自作法歸，不求他燈、不求他歸。是故，阿難！我為導師，於諸聲聞所應作者我已作竟，汝等今者應如是作。此是我之教法，當於阿蘭若處、塚間樹下、空舍露地，應當一心勤修止觀，思滅苦本，慎莫放逸；汝若放逸，後必憂悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，阿難！若我現在及滅度後，自然法燈、自作法歸，莫求他燈、莫求他歸。阿難！云何比丘自然法燈、自作法歸，不求他燈、不求他歸？阿難！若有比丘觀內身循身觀、勤精進，繫念一心，除世貪憂。如是觀內身、循身觀——觀內受、內心、內法——勤精進，繫念一心除世貪憂，阿難！是為比丘自然法燈，自作法歸，不求他燈、不求他歸。是故，阿難！我為導師，於諸聲聞所應作者我已作竟，汝等今者應如是作。此是我之教法，當於阿蘭若處、塚間樹下、空舍露地，應當一心勤修止觀，思滅苦本，慎莫放逸；汝若放逸，後必憂悔。」

爾時，世尊說是偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是偈言：

「我已說正道， 拔諸無智箭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我已說正道， 拔諸無智箭，

汝今應勤修， 諸佛所說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今應勤修， 諸佛所說法。

為淨諸見故， 除此更無道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為淨諸見故， 除此更無道，

修者得解脫， 能斷諸魔縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修者得解脫， 能斷諸魔縛。

若能修此行， 如佛之所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能修此行， 如佛之所說，

能度一切苦， 得滿諸佛願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能度一切苦， 得滿諸佛願。」

爾時，世尊說是經已，慧命阿難及諸比丘、諸來大眾，及諸天人、阿修羅、乾闥婆，一切世間聞佛說已，隨順悲喜，舉手拍頭、椎胸號叫、悲啼流淚，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是經已，慧命阿難及諸比丘、諸來大眾，及諸天人、阿修羅、乾闥婆，一切世間聞佛說已，隨順悲喜，舉手拍頭、椎胸號叫、悲啼流淚，頂戴奉行。