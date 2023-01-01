大悲經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲經卷第四

高齊天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高齊天竺三藏那連提耶舍譯

以諸譬喻付囑正法品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸譬喻付囑正法品第十二

爾時，世尊復告慧命阿難言：「且置我今得菩提時功德利益，若我本行菩薩道時功德利益，緣覺尚無，何況聲聞及餘眾生？阿難！我菩薩時久修苦行，棄捨王位、婦兒、妻子及諸婇女、身命、手、足、頭、目、耳、鼻、血肉、骨髓及受種種無量苦痛，彼等一切悉為汝等悕求阿耨多羅三藐三菩提故。阿難！一切難捨我悉已捨，所受眾苦悉為眾生。阿難！此等功德，若我廣說則不可盡。如有聞者心則迷悶，況有說者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告慧命阿難言：「且置我今得菩提時功德利益，若我本行菩薩道時功德利益，緣覺尚無，何況聲聞及餘眾生？阿難！我菩薩時久修苦行，棄捨王位、婦兒、妻子及諸婇女、身命、手、足、頭、目、耳、鼻、血肉、骨髓及受種種無量苦痛，彼等一切悉為汝等悕求阿耨多羅三藐三菩提故。阿難！一切難捨我悉已捨，所受眾苦悉為眾生。阿難！此等功德，若我廣說則不可盡。如有聞者心則迷悶，況有說者？

「阿難！若有眾生起一念心，悲愍釋迦牟尼如來、應供、正遍知本昔修行菩薩苦行，作如是言：『為我等故具受無量種種苦痛、難為之事。』阿難！我說彼等一發心者，必定當得最後涅槃，何況我所種善根者？阿難！或有愚人漫捍無信，聞我本修菩薩苦行乃至不生一念悲心、不言如來有大利益、亦不敬信是故所有殊勝行者能得涅槃。阿難！如是功德利益勝法，緣覺所無，何況一切聲聞、凡夫所能有也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有眾生起一念心，悲愍釋迦牟尼如來、應供、正遍知本昔修行菩薩苦行，作如是言：『為我等故具受無量種種苦痛、難為之事。』阿難！我說彼等一發心者，必定當得最後涅槃，何況我所種善根者？阿難！或有愚人漫捍無信，聞我本修菩薩苦行乃至不生一念悲心、不言如來有大利益、亦不敬信是故所有殊勝行者能得涅槃。阿難！如是功德利益勝法，緣覺所無，何況一切聲聞、凡夫所能有也？

「阿難！諸有修行菩薩行者所得大悲，亦非緣覺所能有也。阿難！若有如我修菩薩行者得於大悲，得大悲已悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提，是故此法大慈、大悲之所攝也。以是因緣，緣覺所無；以是義故，彼不得作如來、應供、正遍知，不具十力、四無所畏、大慈、大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！諸有修行菩薩行者所得大悲，亦非緣覺所能有也。阿難！若有如我修菩薩行者得於大悲，得大悲已悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提，是故此法大慈、大悲之所攝也。以是因緣，緣覺所無；以是義故，彼不得作如來、應供、正遍知，不具十力、四無所畏、大慈、大悲。

「阿難！我知本昔修菩薩行推求善法，於彼生死心常驚怖，於諸眾生修大悲心，而於夢中見大鐵圍有崩倒處，世界中間有諸眾生在大地獄，為彼獄卒之所逼切，身體碎壞，周遍熾然猶如火聚，受大苦切如奪命苦。我詣其所，彼諸眾生合掌禮拜而作是言：『仁者！汝今受樂；我等今受地獄之苦，楚毒難忍，如奪命苦，無救、無護、無歸、無趣。大丈夫！若欲救我如是苦者，必定堪能。』阿難！我時於彼地獄眾生起大悲心，即於夢中悲泣流淚如恒河水。我時安慰彼眾生言：『諸仁者！莫生怖畏，我令汝等脫是苦聚。』阿難！我時令彼地獄眾生集在一處，以其右手普摩其頂而告之曰：『諸仁者！莫生怖畏，我當必定救度汝等。』作是語已，地獄火聚即時得滅，其諸眾生於剎那頃得受安樂。阿難！我於爾時從夢悟已，振衣取淚以器盛置。阿難！我本如是具大悲法修菩薩行，何況今得阿耨多羅三藐三菩提？阿難！汝應當知如是之法亦非緣覺所能有也，何況聲聞、凡夫人等？阿難！若有此法者是修菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我知本昔修菩薩行推求善法，於彼生死心常驚怖，於諸眾生修大悲心，而於夢中見大鐵圍有崩倒處，世界中間有諸眾生在大地獄，為彼獄卒之所逼切，身體碎壞，周遍熾然猶如火聚，受大苦切如奪命苦。我詣其所，彼諸眾生合掌禮拜而作是言：『仁者！汝今受樂；我等今受地獄之苦，楚毒難忍，如奪命苦，無救、無護、無歸、無趣。大丈夫！若欲救我如是苦者，必定堪能。』阿難！我時於彼地獄眾生起大悲心，即於夢中悲泣流淚如恒河水。我時安慰彼眾生言：『諸仁者！莫生怖畏，我令汝等脫是苦聚。』阿難！我時令彼地獄眾生集在一處，以其右手普摩其頂而告之曰：『諸仁者！莫生怖畏，我當必定救度汝等。』作是語已，地獄火聚即時得滅，其諸眾生於剎那頃得受安樂。阿難！我於爾時從夢悟已，振衣取淚以器盛置。阿難！我本如是具大悲法修菩薩行，何況今得阿耨多羅三藐三菩提？阿難！汝應當知如是之法亦非緣覺所能有也，何況聲聞、凡夫人等？阿難！若有此法者是修菩薩行。

「阿難！當觀如來本昔所修菩薩行時於諸眾生具足如是憐愍利益大悲之心。如是功德，若我具以口業宣說不得邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！當觀如來本昔所修菩薩行時於諸眾生具足如是憐愍利益大悲之心。如是功德，若我具以口業宣說不得邊際。

「阿難！過去之世有大商主為採寶故，將諸商人入於大海。彼所乘船眾寶悉滿，至海中間其船卒壞。時彼商人心懷怖畏，極生憂惱，其中或有得船板者、或有浮者、有命終者。阿難！我於爾時作彼商主，在大海中用以浮囊安隱而渡。時有五人呼商主言：『大士商主！唯願惠施我等無畏。』說是語已，爾時商主即告之言：『諸丈夫！勿生怖畏，我令汝等從此大海安隱得渡。』阿難！彼時商主身帶利劍而作是念：『大海之法不居死屍，如其我今自捨身命，此諸商人必能得渡大海之難。』作是念已，即喚商人置己身上令善捉持，彼諸商人有騎背者、有抱肩者、有捉髀者。爾時，商主為欲施彼無怖畏故，大悲修心、起大勇猛、勵身心力，即以利劍斷己命根速取命終。于時大海𣿖其死屍置之岸上，時五商人便得渡海安隱受樂，平吉無難還閻浮提。阿難！彼時商主豈異人乎？我身是也。五商人者，今五比丘是也。是五比丘昔於大海而得渡脫，今復於此生死大海而得渡脫，安置無畏涅槃彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！過去之世有大商主為採寶故，將諸商人入於大海。彼所乘船眾寶悉滿，至海中間其船卒壞。時彼商人心懷怖畏，極生憂惱，其中或有得船板者、或有浮者、有命終者。阿難！我於爾時作彼商主，在大海中用以浮囊安隱而渡。時有五人呼商主言：『大士商主！唯願惠施我等無畏。』說是語已，爾時商主即告之言：『諸丈夫！勿生怖畏，我令汝等從此大海安隱得渡。』阿難！彼時商主身帶利劍而作是念：『大海之法不居死屍，如其我今自捨身命，此諸商人必能得渡大海之難。』作是念已，即喚商人置己身上令善捉持，彼諸商人有騎背者、有抱肩者、有捉髀者。爾時，商主為欲施彼無怖畏故，大悲修心、起大勇猛、勵身心力，即以利劍斷己命根速取命終。于時大海𣿖其死屍置之岸上，時五商人便得渡海安隱受樂，平吉無難還閻浮提。阿難！彼時商主豈異人乎？我身是也。五商人者，今五比丘是也。是五比丘昔於大海而得渡脫，今復於此生死大海而得渡脫，安置無畏涅槃彼岸。

「阿難！汝今當觀修何苦行具足？云何無量功德得為菩薩摩訶薩也？阿難！如是功德，次第應知，亦非緣覺所能有也。阿難！如諸菩薩功德如是，諸辟支佛無此法故，不作如來、應供、正遍知，不成阿耨多羅三藐三菩提。阿難！以能如是修諸苦行得為菩薩大悲憐愍一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝今當觀修何苦行具足？云何無量功德得為菩薩摩訶薩也？阿難！如是功德，次第應知，亦非緣覺所能有也。阿難！如諸菩薩功德如是，諸辟支佛無此法故，不作如來、應供、正遍知，不成阿耨多羅三藐三菩提。阿難！以能如是修諸苦行得為菩薩大悲憐愍一切眾生。

「阿難！復有愚人於我佛所不生敬信，以是因緣不得作阿耨多羅三藐三菩提根本種子，亦不得證無上涅槃；彼若於我心生敬信即便得作菩提種子，能證涅槃。阿難！修少分行得少分功德，修滿足行得滿分功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！復有愚人於我佛所不生敬信，以是因緣不得作阿耨多羅三藐三菩提根本種子，亦不得證無上涅槃；彼若於我心生敬信即便得作菩提種子，能證涅槃。阿難！修少分行得少分功德，修滿足行得滿分功德。

「阿難！我當更說餘行決定。若有眾生乃至能發一念敬信，以此善根得為種子，何況復種勝上善根？阿難！若於佛所種善根者，乃至一念發心念佛，我說彼等猶如甘露、最後甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我當更說餘行決定。若有眾生乃至能發一念敬信，以此善根得為種子，何況復種勝上善根？阿難！若於佛所種善根者，乃至一念發心念佛，我說彼等猶如甘露、最後甘露。

「阿難！行者應當以一切種而念如來，所謂念於如來所念、念如來善根、念如來姓日。姓不相似以苷蔗種上姓生故；姓日者，為離諸闇而作光明。阿難！我生釋種故種姓清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！行者應當以一切種而念如來，所謂念於如來所念、念如來善根、念如來姓日。姓不相似以苷蔗種上姓生故；姓日者，為離諸闇而作光明。阿難！我生釋種故種姓清淨。

「阿難！當念如來生、念如來種族、念如來姓、念如來積財具足、念如來端正、念如來所生國土、念如來相、念如來隨形好、念如來十力、念如來四無所畏、念如來十八不共法、念如來所生具足、念如來可美、念如來無愚癡、念如來本行具足、念如來願具足、念如來戒定慧解脫解脫知見具足、念如來慈悲喜捨具足、念如來威儀具足。阿難！若有人隨所念佛，彼彼功德得大神通、大利益、廣大功德，猶如甘露、第一甘露、最後甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！當念如來生、念如來種族、念如來姓、念如來積財具足、念如來端正、念如來所生國土、念如來相、念如來隨形好、念如來十力、念如來四無所畏、念如來十八不共法、念如來所生具足、念如來可美、念如來無愚癡、念如來本行具足、念如來願具足、念如來戒定慧解脫解脫知見具足、念如來慈悲喜捨具足、念如來威儀具足。阿難！若有人隨所念佛，彼彼功德得大神通、大利益、廣大功德，猶如甘露、第一甘露、最後甘露。

「阿難！我於往昔為菩薩時行檀波羅蜜，我以佛智觀彼功德不得邊際，何況所修尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜如是等諸餘功德？若彼菩薩未得授記所有功德，佛智觀察不得邊際，何況授記所有功德？乃至何況得成佛時一切功德？於百千億那由他劫觀察宣說不得邊際。何以故？如來、應供、正遍知功德無量。阿難！我以實智觀此利益，如是說也。若有憶念我菩薩時功德利益，心生敬信，以此善根悉皆當得後際涅槃。是故，阿難！汝莫憂悲。我為令汝與諸天人作大利益、作大攝受，已說道法，令彼得向無上安隱後際涅槃。汝等於此勤修方便，慎莫放逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我於往昔為菩薩時行檀波羅蜜，我以佛智觀彼功德不得邊際，何況所修尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜如是等諸餘功德？若彼菩薩未得授記所有功德，佛智觀察不得邊際，何況授記所有功德？乃至何況得成佛時一切功德？於百千億那由他劫觀察宣說不得邊際。何以故？如來、應供、正遍知功德無量。阿難！我以實智觀此利益，如是說也。若有憶念我菩薩時功德利益，心生敬信，以此善根悉皆當得後際涅槃。是故，阿難！汝莫憂悲。我為令汝與諸天人作大利益、作大攝受，已說道法，令彼得向無上安隱後際涅槃。汝等於此勤修方便，慎莫放逸。」

爾時，世尊告諸比丘言：「吾今後夜當般涅槃，汝等今者最後見我、最後受化、最後合會；汝等從今更不見我，我亦不復見於汝等。汝諸比丘！止，莫憂悲。一切所愛、稱意之物皆當離散。諸比丘！生法、有法、有為法、差別法、覺知法、因緣所生敗壞之法，若不滅者，無有是處。諸比丘！假使久住，會當去矣。諸比丘！凡有生者無不有死，一切諸行無有常定、究竟不變。諸比丘！生死是苦，涅槃是樂。汝若欲令未得者得、未達者達、未證者證，當勤求之。諸比丘！勤修方便，慎莫放逸。諸佛世尊以不放逸故，得阿耨多羅三藐三菩提及餘一切助道善法。是故，汝等當受我化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘言：「吾今後夜當般涅槃，汝等今者最後見我、最後受化、最後合會；汝等從今更不見我，我亦不復見於汝等。汝諸比丘！止，莫憂悲。一切所愛、稱意之物皆當離散。諸比丘！生法、有法、有為法、差別法、覺知法、因緣所生敗壞之法，若不滅者，無有是處。諸比丘！假使久住，會當去矣。諸比丘！凡有生者無不有死，一切諸行無有常定、究竟不變。諸比丘！生死是苦，涅槃是樂。汝若欲令未得者得、未達者達、未證者證，當勤求之。諸比丘！勤修方便，慎莫放逸。諸佛世尊以不放逸故，得阿耨多羅三藐三菩提及餘一切助道善法。是故，汝等當受我化。」

爾時大眾，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋天、梵天、四天王等，得聞如是最後教已，愁苦不樂，為憂箭所射，啼哭流淚，極大號叫，作如是言：「婆伽婆！入般涅槃一何駛哉？修伽陀！入般涅槃一何駛哉？世間眼滅，世間盲冥，一何疾哉？我今云何與眾生寶別離太速？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋天、梵天、四天王等，得聞如是最後教已，愁苦不樂，為憂箭所射，啼哭流淚，極大號叫，作如是言：「婆伽婆！入般涅槃一何駛哉？修伽陀！入般涅槃一何駛哉？世間眼滅，世間盲冥，一何疾哉？我今云何與眾生寶別離太速？」

爾時，阿難聞是語已，瞻仰如來目不暫瞬，即便思惟，悲號啼哭，放身投地，猶如斫倒臨峻大樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難聞是語已，瞻仰如來目不暫瞬，即便思惟，悲號啼哭，放身投地，猶如斫倒臨峻大樹。

爾時，世尊告阿難言：「止，莫憂悲。我向豈不如是語汝：『一切稱意、所愛之事皆當別離。生法、有法、有為法、差別法、覺知法、因緣所生敗壞之法，若不滅者無有是處。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「止，莫憂悲。我向豈不如是語汝：『一切稱意、所愛之事皆當別離。生法、有法、有為法、差別法、覺知法、因緣所生敗壞之法，若不滅者無有是處。』」

慧命阿難聞是語已即白佛言：「婆伽婆！我何得不愁？修伽陀！我何得不悲？我與如是眾生之寶、眾生共乘、眾生導師、世間所求、世間歸趣、天人大師當有別離。是故，婆伽婆！我何得不愁？修伽陀！我何得不悲？世尊！我與如是大悲憐愍一切眾生世間親友、一切世間眼目之寶、作光明者當有別離，而我自怪心不破裂以為百分。世尊！我復自怪而得住此不取命終。世尊！又我自怪身不破壞猶如麥䴰。世尊！我復思惟：『今得如是不命終者，皆由如來神力加故。』婆伽婆！我那得不愁？修伽陀！我那得不悲？今者如是眾生共乘、世間導師、憐愍世者，明當不住，更不可見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命阿難聞是語已即白佛言：「婆伽婆！我何得不愁？修伽陀！我何得不悲？我與如是眾生之寶、眾生共乘、眾生導師、世間所求、世間歸趣、天人大師當有別離。是故，婆伽婆！我何得不愁？修伽陀！我何得不悲？世尊！我與如是大悲憐愍一切眾生世間親友、一切世間眼目之寶、作光明者當有別離，而我自怪心不破裂以為百分。世尊！我復自怪而得住此不取命終。世尊！又我自怪身不破壞猶如麥䴰。世尊！我復思惟：『今得如是不命終者，皆由如來神力加故。』婆伽婆！我那得不愁？修伽陀！我那得不悲？今者如是眾生共乘、世間導師、憐愍世者，明當不住，更不可見。」

爾時，佛告慧命阿難言：「汝愛我耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告慧命阿難言：「汝愛我耶？」

阿難言：「甚愛，婆伽婆！甚愛，修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「甚愛，婆伽婆！甚愛，修伽陀！」

佛言：「阿難！云何愛我？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！云何愛我？」

阿難言：「我愛世尊，非以口業言說可盡，亦不可以喻況能盡。婆伽婆！我愛如是。修伽陀！我愛如是。世尊！我為如來棄捨身命亦無悋惜。婆伽婆！我愛如是。修伽陀！我愛如是。世尊！我愛如來唯佛證知。婆伽婆！我愛如是。修伽陀！我愛如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「我愛世尊，非以口業言說可盡，亦不可以喻況能盡。婆伽婆！我愛如是。修伽陀！我愛如是。世尊！我為如來棄捨身命亦無悋惜。婆伽婆！我愛如是。修伽陀！我愛如是。世尊！我愛如來唯佛證知。婆伽婆！我愛如是。修伽陀！我愛如是。」

爾時，世尊復告阿難：「汝若愛我，申汝右手來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「汝若愛我，申汝右手來。」

爾時阿難即舒右手。于時世尊以金色右手——其掌柔軟，色如紫礦——執阿難手而作是言：「阿難！汝若愛我，應當為我而作愛事。何者為我所作愛事？我於無量百千億那由他阿僧祇劫所習阿耨多羅三藐三菩提大法寶藏，付囑於汝，汝當隨順，如我所轉當如是轉，令得廣行而不斷絕，莫作中間滅法人也。阿難！我今為汝當作護持，令佛所說正法毘尼而得增長，不退減故、不失壞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難即舒右手。于時世尊以金色右手——其掌柔軟，色如紫礦——執阿難手而作是言：「阿難！汝若愛我，應當為我而作愛事。何者為我所作愛事？我於無量百千億那由他阿僧祇劫所習阿耨多羅三藐三菩提大法寶藏，付囑於汝，汝當隨順，如我所轉當如是轉，令得廣行而不斷絕，莫作中間滅法人也。阿難！我今為汝當作護持，令佛所說正法毘尼而得增長，不退減故、不失壞故。

「我今說喻，諸有智者從喻得解。譬如貴族巨富長者，豪富饒財，多諸庫藏，所須之物無不具足，如是財寶不共他有；種姓具足籍胄淵遠，所生因緣悉亦具足。如是長者生育一子。子既長大，勤教令學歷算、書印及餘種種深密工巧、深密智慧。子既學已，後時長者語其子言：『我今於汝所作已竟，汝既學得歷算、書印、深密工巧、深密智慧，今日是我最後教勅。一切財寶是我所有，我今悉當付囑於汝，汝從今日當學三事可得存我門族舊業。何等為三？一者、欲，二者、精進，三、不放逸。』如是，豪貴巨富長者如是善巧教其一子，而彼一子狂惑放逸，父母財產費用皆盡。阿難！於意云何？彼長者子受父教不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說喻，諸有智者從喻得解。譬如貴族巨富長者，豪富饒財，多諸庫藏，所須之物無不具足，如是財寶不共他有；種姓具足籍胄淵遠，所生因緣悉亦具足。如是長者生育一子。子既長大，勤教令學歷算、書印及餘種種深密工巧、深密智慧。子既學已，後時長者語其子言：『我今於汝所作已竟，汝既學得歷算、書印、深密工巧、深密智慧，今日是我最後教勅。一切財寶是我所有，我今悉當付囑於汝，汝從今日當學三事可得存我門族舊業。何等為三？一者、欲，二者、精進，三、不放逸。』如是，豪貴巨富長者如是善巧教其一子，而彼一子狂惑放逸，父母財產費用皆盡。阿難！於意云何？彼長者子受父教不？」

阿難言：「不也，婆伽婆！不也，修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「不也，婆伽婆！不也，修伽陀！」

佛言：「阿難！如是長者為與其子作父事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！如是長者為與其子作父事不？」

阿難言：「作也，婆伽婆！作也，修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「作也，婆伽婆！作也，修伽陀！」

佛言：「阿難！如來則為世間之父，汝如一子。今日是我最後教誡，付囑於汝我此百千億那由他阿僧祇劫所習無上法寶庫藏。汝等亦應學於三事。何等為三？一者、欲，二者、精進，三、不放逸。如是，汝等若住三事，我此阿僧祇劫所習無上法寶庫藏則得久住，未達善法者令得通達、已通達者令不退失。是故，汝等應當堅持我此阿僧祇劫所習阿耨多羅三藐三菩提法寶庫藏，未住三事者令住三事、未達善法令得通達、已通達者令不退失。何以故？我為慈悲憐愍利益諸世間故、為令彼等得安樂故。阿難！我與世間已作父事、親友事竟，我於汝等應作已作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！如來則為世間之父，汝如一子。今日是我最後教誡，付囑於汝我此百千億那由他阿僧祇劫所習無上法寶庫藏。汝等亦應學於三事。何等為三？一者、欲，二者、精進，三、不放逸。如是，汝等若住三事，我此阿僧祇劫所習無上法寶庫藏則得久住，未達善法者令得通達、已通達者令不退失。是故，汝等應當堅持我此阿僧祇劫所習阿耨多羅三藐三菩提法寶庫藏，未住三事者令住三事、未達善法令得通達、已通達者令不退失。何以故？我為慈悲憐愍利益諸世間故、為令彼等得安樂故。阿難！我與世間已作父事、親友事竟，我於汝等應作已作。

「復次，阿難！我於阿僧祇劫所習阿耨多羅三藐三菩提法，三事因緣當有隱沒。何等為三？一者、無信，二者、不住決定之行，三者、不懺悔。是故，阿難！今當護持正法寶藏，為住深信，決定懺悔，應作欲、進、不放逸等三事方便。如是，汝等於我法尊世間之父，如其子事應作已作。阿難！以是義故，我復說喻，令此無上正法寶藏而得成就增上付囑。以此喻故，諸有智者聞說得解，復得增上深愛敬信，便生念言：『彼釋迦牟尼如來、應供、正遍知為我等故，臨涅槃時以其右手執阿難手，付囑於此阿僧祇劫所習阿耨多羅三藐三菩提法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！我於阿僧祇劫所習阿耨多羅三藐三菩提法，三事因緣當有隱沒。何等為三？一者、無信，二者、不住決定之行，三者、不懺悔。是故，阿難！今當護持正法寶藏，為住深信，決定懺悔，應作欲、進、不放逸等三事方便。如是，汝等於我法尊世間之父，如其子事應作已作。阿難！以是義故，我復說喻，令此無上正法寶藏而得成就增上付囑。以此喻故，諸有智者聞說得解，復得增上深愛敬信，便生念言：『彼釋迦牟尼如來、應供、正遍知為我等故，臨涅槃時以其右手執阿難手，付囑於此阿僧祇劫所習阿耨多羅三藐三菩提法。』

「譬如商主遠遊道路，所應作者皆已作訖。阿難！於意云何？而彼商主為當還家？為在道住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如商主遠遊道路，所應作者皆已作訖。阿難！於意云何？而彼商主為當還家？為在道住？」

阿難言：「世尊！彼來還家，不在道住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「世尊！彼來還家，不在道住。」

「阿難！如是，如來——世間之父、世間親友、世間導師——是大商主，以阿耨多羅三藐三菩提智，所應作者皆已作訖，更無佛事而可作也，一切眾生所應度者皆已度竟、所應度者無不善調。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是，如來——世間之父、世間親友、世間導師——是大商主，以阿耨多羅三藐三菩提智，所應作者皆已作訖，更無佛事而可作也，一切眾生所應度者皆已度竟、所應度者無不善調。

「阿難！有於三事不滿、不得，如來、應供、正遍知不般涅槃。何等為三？所謂菩薩摩訶薩未得住於不退轉法。若於如來無上正法隱沒之時——或經一劫、百劫、千劫、或百千劫、百千億那由他劫——未能得成阿耨多羅三藐三菩提，諸佛世尊雖涅槃時至，見此菩薩善根未熟，為令成熟住不退故，以神通力加其自身住世不滅。待此菩薩得不退已，即時授其次第補處阿耨多羅三藐三菩提記，是佛如來然後入於無餘涅槃。是故，我今與彌勒等無量百千億那由他菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記，令其住於阿毘跋致，此是諸佛憐愍眾生應作已作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！有於三事不滿、不得，如來、應供、正遍知不般涅槃。何等為三？所謂菩薩摩訶薩未得住於不退轉法。若於如來無上正法隱沒之時——或經一劫、百劫、千劫、或百千劫、百千億那由他劫——未能得成阿耨多羅三藐三菩提，諸佛世尊雖涅槃時至，見此菩薩善根未熟，為令成熟住不退故，以神通力加其自身住世不滅。待此菩薩得不退已，即時授其次第補處阿耨多羅三藐三菩提記，是佛如來然後入於無餘涅槃。是故，我今與彌勒等無量百千億那由他菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記，令其住於阿毘跋致，此是諸佛憐愍眾生應作已作。

「復次，阿難！若諸眾生應於如來當得解脫而未度者，如來終不入於涅槃。若佛世尊知彼無量百千億劫餘佛世尊未出於世——若自世界、若餘世界——於五道中所有眾生，或經一歲、或百歲、千歲、或百千歲、或百千億那由他歲，乃至一劫若過一劫，是等於我應得度脫，不於一切聲聞、緣覺而得度脫。以佛智慧如是知已，彼佛世尊雖涅槃時至，憐愍彼故，以神通力加其自身住世不滅，乃至令彼得成熟已然後度脫。阿難！此是第二，諸佛世尊應作已作，然後入於無餘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若諸眾生應於如來當得解脫而未度者，如來終不入於涅槃。若佛世尊知彼無量百千億劫餘佛世尊未出於世——若自世界、若餘世界——於五道中所有眾生，或經一歲、或百歲、千歲、或百千歲、或百千億那由他歲，乃至一劫若過一劫，是等於我應得度脫，不於一切聲聞、緣覺而得度脫。以佛智慧如是知已，彼佛世尊雖涅槃時至，憐愍彼故，以神通力加其自身住世不滅，乃至令彼得成熟已然後度脫。阿難！此是第二，諸佛世尊應作已作，然後入於無餘涅槃。

「復次，阿難！如來所說——若修多羅、若毘尼、若摩得勒伽——所有深義，非學、無學聲聞大眾共議能知。於其眾中設有比丘生疑欲問，敬重佛故恐畏惱亂，不敢輒問。於是如來、應供、正遍知佛智知已，化作一比丘至如來所問言：『世尊！此所作事云何而作？』佛即告彼化比丘言：『比丘！此所作事應如是作。』阿難！此是三事，諸佛世尊必定須作，其事不滿不入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！如來所說——若修多羅、若毘尼、若摩得勒伽——所有深義，非學、無學聲聞大眾共議能知。於其眾中設有比丘生疑欲問，敬重佛故恐畏惱亂，不敢輒問。於是如來、應供、正遍知佛智知已，化作一比丘至如來所問言：『世尊！此所作事云何而作？』佛即告彼化比丘言：『比丘！此所作事應如是作。』阿難！此是三事，諸佛世尊必定須作，其事不滿不入涅槃。

「彼等一切，我於今者已作、已滿，更無所作、更無所說。阿難！我今已為諸聲聞說修學毘尼波羅提木叉，為盡苦故示於正道，說行決定正作其事。是故，阿難！汝等從今，我不說者慎莫說之，我所說者勿令斷絕。阿難！如我所說應如是學、應如是作，慎莫放逸樂；不放逸故則得道果。以是義故，教勅汝等莫憂莫悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼等一切，我於今者已作、已滿，更無所作、更無所說。阿難！我今已為諸聲聞說修學毘尼波羅提木叉，為盡苦故示於正道，說行決定正作其事。是故，阿難！汝等從今，我不說者慎莫說之，我所說者勿令斷絕。阿難！如我所說應如是學、應如是作，慎莫放逸樂；不放逸故則得道果。以是義故，教勅汝等莫憂莫悲。

「阿難！吾今後夜當般涅槃，我今當捨己之國土、己之境界，更不復來至此世界，亦復不到他世界也(他世界者後世生處)。汝等從今更不見我，我亦不復見於汝等。阿難！我當入於無餘涅槃——如是涅槃寂靜清涼、無塵離垢，一切苦息、捨於窟宅，無生、無老、無病、無死、無憂、無悲、無苦、無惱、無不稱意、無諸悔恨、無怨憎會、無愛別離——如恒河沙等諸佛世尊，及與一切聲聞、緣覺，皆悉已去、今去、當去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！吾今後夜當般涅槃，我今當捨己之國土、己之境界，更不復來至此世界，亦復不到他世界也(他世界者後世生處)。汝等從今更不見我，我亦不復見於汝等。阿難！我當入於無餘涅槃——如是涅槃寂靜清涼、無塵離垢，一切苦息、捨於窟宅，無生、無老、無病、無死、無憂、無悲、無苦、無惱、無不稱意、無諸悔恨、無怨憎會、無愛別離——如恒河沙等諸佛世尊，及與一切聲聞、緣覺，皆悉已去、今去、當去。

「阿難！汝今當觀我猶愛彼無餘涅槃。有諸愚癡凡夫之人，而不愛彼勝妙寂靜安樂涅槃，亦復不能一念發心隨順解脫。是人若能一念發心，以是因緣即為種子當得涅槃。阿難！一切凡夫何有是力？一切凡夫羸劣無力。阿難！我觀一切愚癡凡夫猶如麥䴰。是故，阿難！愚癡凡夫何得有力？何得有安？所有不能一念發心順解脫者，若能發心，決定得為涅槃種子。阿難！一切愚癡凡夫之人，無有戒力、定力、慧力。阿難！我已具足無量佛力，具足阿僧祇不可思議無量無等戒定慧解脫解脫知見力、慚力、愧力、久積集力、智力、捨力、福力、慧力、根力、加力、具足十力，猶故愛彼無餘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝今當觀我猶愛彼無餘涅槃。有諸愚癡凡夫之人，而不愛彼勝妙寂靜安樂涅槃，亦復不能一念發心隨順解脫。是人若能一念發心，以是因緣即為種子當得涅槃。阿難！一切凡夫何有是力？一切凡夫羸劣無力。阿難！我觀一切愚癡凡夫猶如麥䴰。是故，阿難！愚癡凡夫何得有力？何得有安？所有不能一念發心順解脫者，若能發心，決定得為涅槃種子。阿難！一切愚癡凡夫之人，無有戒力、定力、慧力。阿難！我已具足無量佛力，具足阿僧祇不可思議無量無等戒定慧解脫解脫知見力、慚力、愧力、久積集力、智力、捨力、福力、慧力、根力、加力、具足十力，猶故愛彼無餘涅槃。

「阿難！有諸凡夫闇鈍無智、少於知法，樂著生死牢獄纏縛，乃至不能一念發心隨順解脫，當令彼等得為涅槃根本種子。阿難！如是，如來所讚、所說諸修多羅留在未來。若佛滅後未來世中有人得聞，聞已發心，即便得入正法寶藏無餘涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！有諸凡夫闇鈍無智、少於知法，樂著生死牢獄纏縛，乃至不能一念發心隨順解脫，當令彼等得為涅槃根本種子。阿難！如是，如來所讚、所說諸修多羅留在未來。若佛滅後未來世中有人得聞，聞已發心，即便得入正法寶藏無餘涅槃界。

「阿難！我當說喻令得增上深解其義。阿難！譬如商主將諸商人涉於廣大曠野嶮路，免諸賊難到無畏城。其中有人失伴在後，極甚怖畏，尋跡而去，逐諸商人，甚大苦惱，得過嶮路，見諸商伴。阿難！如是，如來成阿耨多羅三藐三菩提已，演說如是諸修多羅留在未來。於佛滅後，有諸善男子、善女人等若得聽聞；聞已發心，到我所留正法寶城——無餘涅槃界；到正法城已思惟憶念、護持顯說我法寶藏。阿難！我為一人尚當付此無上正法令汝堅持，何況無量百千眾生？是故，我今以此億那由他阿僧祇劫所習阿耨多羅三藐三菩提正法寶藏付囑於汝，汝等應當善誦堅持，為諸淨信四部大眾開示分別，莫作中間滅法人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我當說喻令得增上深解其義。阿難！譬如商主將諸商人涉於廣大曠野嶮路，免諸賊難到無畏城。其中有人失伴在後，極甚怖畏，尋跡而去，逐諸商人，甚大苦惱，得過嶮路，見諸商伴。阿難！如是，如來成阿耨多羅三藐三菩提已，演說如是諸修多羅留在未來。於佛滅後，有諸善男子、善女人等若得聽聞；聞已發心，到我所留正法寶城——無餘涅槃界；到正法城已思惟憶念、護持顯說我法寶藏。阿難！我為一人尚當付此無上正法令汝堅持，何況無量百千眾生？是故，我今以此億那由他阿僧祇劫所習阿耨多羅三藐三菩提正法寶藏付囑於汝，汝等應當善誦堅持，為諸淨信四部大眾開示分別，莫作中間滅法人也。

「阿難！當來之世有諸眾生，不聞如是修多羅義而生退沒。是故，阿難！我當說喻。譬如豪貴巨富長者多饒財寶，庫藏盈滿，資生所須皆悉具足，然彼長者唯有一子遠行他方。時彼長者身遇重病，痛苦極甚。臨命終時，以多寶物、摩尼、真珠、琉璃、珂貝、金銀錢財寄餘長者，作如是言：『汝應當知，我子既已遠行他方，然我今者身遇重病，不久命終。為我子故，以是無量庫藏財寶寄付於汝。如其我子他方來還，為我教之，令莫放逸，當令堅住不放逸法，然後付此庫藏寶物。當付寶時應作是言：「童子！汝父往日臨命終時為於汝故，以此寶物寄付於我。今我還汝，是汝己物，應當領受，慎莫放逸，堅持守護，勿令損失。」』爾時，豪貴巨富長者作是語已，即以所有眾多寶物而寄付之，彼餘長者即便領受。受已不久，其長者子他方而還，彼餘長者所受寄物悉不還之。阿難！於意云何？是誰過也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！當來之世有諸眾生，不聞如是修多羅義而生退沒。是故，阿難！我當說喻。譬如豪貴巨富長者多饒財寶，庫藏盈滿，資生所須皆悉具足，然彼長者唯有一子遠行他方。時彼長者身遇重病，痛苦極甚。臨命終時，以多寶物、摩尼、真珠、琉璃、珂貝、金銀錢財寄餘長者，作如是言：『汝應當知，我子既已遠行他方，然我今者身遇重病，不久命終。為我子故，以是無量庫藏財寶寄付於汝。如其我子他方來還，為我教之，令莫放逸，當令堅住不放逸法，然後付此庫藏寶物。當付寶時應作是言：「童子！汝父往日臨命終時為於汝故，以此寶物寄付於我。今我還汝，是汝己物，應當領受，慎莫放逸，堅持守護，勿令損失。」』爾時，豪貴巨富長者作是語已，即以所有眾多寶物而寄付之，彼餘長者即便領受。受已不久，其長者子他方而還，彼餘長者所受寄物悉不還之。阿難！於意云何？是誰過也？」

慧命阿難白佛言：「世尊！受寄者過，非餘人也。何以故？其受寄者親自受彼豪貴長者眾多寶物，不還彼子故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命阿難白佛言：「世尊！受寄者過，非餘人也。何以故？其受寄者親自受彼豪貴長者眾多寶物，不還彼子故。」

佛言：「阿難！豪貴長者，喻如來也；臨命終者，喻於如來欲入涅槃；言一子者，喻未來世有諸淨信善男子、善女人等；遠行他方者，喻流轉五道；大寶藏者，喻於如來億那由他阿僧祇劫所習無上大法寶藏；受寄長者，喻於汝等諸大聲聞、菩薩摩訶薩、護正法者。阿難！如是億那由他阿僧祇劫所習無上大法寶藏，為未來世諸善男子、善女人等寄付於汝及大迦葉、彌勒等諸大菩薩。汝等若能順我付囑，彼未來世所有受化淨信佛子，應以法寶而授與之。何以故？阿難！有諸眾生是我往昔為菩薩時所成熟者，以惡業故墮於地獄、畜生、餓鬼。如是眾生如來滅後得出惡道，生於人中，所有諸根增長成熟，故於我法中以少因緣能生敬信，其中或有得出家者，聞我所說諸修多羅當發勝行，或於聲聞乘、或於緣覺乘、或於大乘而般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！豪貴長者，喻如來也；臨命終者，喻於如來欲入涅槃；言一子者，喻未來世有諸淨信善男子、善女人等；遠行他方者，喻流轉五道；大寶藏者，喻於如來億那由他阿僧祇劫所習無上大法寶藏；受寄長者，喻於汝等諸大聲聞、菩薩摩訶薩、護正法者。阿難！如是億那由他阿僧祇劫所習無上大法寶藏，為未來世諸善男子、善女人等寄付於汝及大迦葉、彌勒等諸大菩薩。汝等若能順我付囑，彼未來世所有受化淨信佛子，應以法寶而授與之。何以故？阿難！有諸眾生是我往昔為菩薩時所成熟者，以惡業故墮於地獄、畜生、餓鬼。如是眾生如來滅後得出惡道，生於人中，所有諸根增長成熟，故於我法中以少因緣能生敬信，其中或有得出家者，聞我所說諸修多羅當發勝行，或於聲聞乘、或於緣覺乘、或於大乘而般涅槃。

「阿難！我為未來諸善男子、善女人等，付囑於汝我此百千億那由他阿僧祇劫所習無上大法寶藏，令彼得聞。何以故？彼等眾生若不聞此真道正法，當有退沒。是故，我今為彼未來善男子等，付囑於汝大法寶藏，若彼得聞則無有退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我為未來諸善男子、善女人等，付囑於汝我此百千億那由他阿僧祇劫所習無上大法寶藏，令彼得聞。何以故？彼等眾生若不聞此真道正法，當有退沒。是故，我今為彼未來善男子等，付囑於汝大法寶藏，若彼得聞則無有退。

「以是因緣我復說喻。阿難！譬如轉輪王廣開庫藏，勅諸典臣：『諸丈夫！汝當布施一切沙門、婆羅門、貧窮乞人及行路者，隨其所須，求食與食、須飲與飲、須乘與乘，及以華鬘、塗香、末香、衣服、臥具、清淨房舍、活命之具。』諸庫藏臣得王勅已而不行施。阿難！於意云何？是誰過也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是因緣我復說喻。阿難！譬如轉輪王廣開庫藏，勅諸典臣：『諸丈夫！汝當布施一切沙門、婆羅門、貧窮乞人及行路者，隨其所須，求食與食、須飲與飲、須乘與乘，及以華鬘、塗香、末香、衣服、臥具、清淨房舍、活命之具。』諸庫藏臣得王勅已而不行施。阿難！於意云何？是誰過也？」

阿難言：「大德婆伽婆！諸藏臣過，非輪王也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「大德婆伽婆！諸藏臣過，非輪王也。」

佛言：「阿難！如是如是。我為法王，於億那由他阿僧祇劫廣集如是大法庫藏。自覺悟已欲令增廣，於天人中開示顯說，乃至為汝所開示者、為諸敬信沙門、婆羅門、一切凡夫求法義者，悉令得聞。是故，阿難！我今以此大法寶藏——已廣開顯——付囑於汝，汝若不為淨信沙門、婆羅門、長者、居士及諸凡夫樂法義者廣宣分別，則於如來當有過失。何以故？阿難！我為無上法轉輪王，多有法寶功德庫藏、多諸助道七覺法財、十力無畏皆悉具足，於諸法中而得自在，故名法王。汝持我此八萬四千正法寶藏，為諸淨信沙門、婆羅門、長者、居士、淨信凡夫、諸法師等求法義者，具足演說，勿生分別，莫作中間滅法人也。是故，阿難！汝若以我億那由他阿僧祇劫所習阿耨多羅三藐三菩提無上法寶，能為四眾而顯說者，則於如來無諸過失；若不說者有大過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！如是如是。我為法王，於億那由他阿僧祇劫廣集如是大法庫藏。自覺悟已欲令增廣，於天人中開示顯說，乃至為汝所開示者、為諸敬信沙門、婆羅門、一切凡夫求法義者，悉令得聞。是故，阿難！我今以此大法寶藏——已廣開顯——付囑於汝，汝若不為淨信沙門、婆羅門、長者、居士及諸凡夫樂法義者廣宣分別，則於如來當有過失。何以故？阿難！我為無上法轉輪王，多有法寶功德庫藏、多諸助道七覺法財、十力無畏皆悉具足，於諸法中而得自在，故名法王。汝持我此八萬四千正法寶藏，為諸淨信沙門、婆羅門、長者、居士、淨信凡夫、諸法師等求法義者，具足演說，勿生分別，莫作中間滅法人也。是故，阿難！汝若以我億那由他阿僧祇劫所習阿耨多羅三藐三菩提無上法寶，能為四眾而顯說者，則於如來無諸過失；若不說者有大過也。

「復次，阿難！若漏盡阿羅漢比丘證無為故，不能為他分別顯說，是人不益如來導師，亦不護持我之正法。是故，我今付囑汝法。何以故？阿難！譬如有人於大黑闇執持草炬還歸舍宅，復有多人欲度黑闇。其執炬者依此草炬得度黑闇到己舍宅，到已除滅而不與他。阿難！於意云何？是人既知草炬未盡，及知大眾皆欲度闇，自用此炬而不與他，可名正作為好不也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若漏盡阿羅漢比丘證無為故，不能為他分別顯說，是人不益如來導師，亦不護持我之正法。是故，我今付囑汝法。何以故？阿難！譬如有人於大黑闇執持草炬還歸舍宅，復有多人欲度黑闇。其執炬者依此草炬得度黑闇到己舍宅，到已除滅而不與他。阿難！於意云何？是人既知草炬未盡，及知大眾皆欲度闇，自用此炬而不與他，可名正作為好不也？」

阿難言：「不也，婆伽婆！不也，修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「不也，婆伽婆！不也，修伽陀！」

佛言：「如是如是。阿難！若有比丘得阿羅漢果、證無為法已，亦知大眾度生死闇，而不為他分別顯說我阿僧祇劫所習法寶令得增廣，是人不名利益導師、不名攝受我之正法。是故，阿難！我今以此億那由他阿僧祇劫所習法寶付囑於汝，乃至堅持為他廣說，勿令斷絕如是真道，莫作末後滅法人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。阿難！若有比丘得阿羅漢果、證無為法已，亦知大眾度生死闇，而不為他分別顯說我阿僧祇劫所習法寶令得增廣，是人不名利益導師、不名攝受我之正法。是故，阿難！我今以此億那由他阿僧祇劫所習法寶付囑於汝，乃至堅持為他廣說，勿令斷絕如是真道，莫作末後滅法人也。

「阿難！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷於此法寶自安住已，必能為他分別顯說我此億那由他阿僧祇劫所習法寶，應付彼等當與其分。是故，阿難！我此億那由他阿僧祇劫所習善法第二付囑，為於未來諸眾生故，勿令如是諸眾生等不得聽聞而有退失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷於此法寶自安住已，必能為他分別顯說我此億那由他阿僧祇劫所習法寶，應付彼等當與其分。是故，阿難！我此億那由他阿僧祇劫所習善法第二付囑，為於未來諸眾生故，勿令如是諸眾生等不得聽聞而有退失。

「復次，阿難！譬如豪貴巨富長者多諸庫藏，摩尼、真珠、珊瑚、珂貝、資生所須皆悉具足。時有怨家燒其庫藏。如是長者復有諸怨及怨親友，於長者所心常樂作不利益者、有不樂彼得喜樂者、有不樂彼得安隱者。如是諸怨見其大火燒庫藏時，捨之默住，不滅此火。而彼長者復有親善，常欲憐愍利益心者、欲令安隱者，見其火已捨而默住，不欲滅之。阿難！於意云何？如是親友可名正發隨順理不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！譬如豪貴巨富長者多諸庫藏，摩尼、真珠、珊瑚、珂貝、資生所須皆悉具足。時有怨家燒其庫藏。如是長者復有諸怨及怨親友，於長者所心常樂作不利益者、有不樂彼得喜樂者、有不樂彼得安隱者。如是諸怨見其大火燒庫藏時，捨之默住，不滅此火。而彼長者復有親善，常欲憐愍利益心者、欲令安隱者，見其火已捨而默住，不欲滅之。阿難！於意云何？如是親友可名正發隨順理不？」

阿難言：「不也，婆伽婆！不也，修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「不也，婆伽婆！不也，修伽陀！」

佛言：「阿難！彼等親友見其大火焚燒庫藏捨而不救，故復加增熾，盡燒一切庫藏不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！彼等親友見其大火焚燒庫藏捨而不救，故復加增熾，盡燒一切庫藏不耶？」

阿難言：「如是，婆伽婆！如是，修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「如是，婆伽婆！如是，修伽陀！」

佛言：「如是如是。阿難！我於億那由他阿僧祇劫所習無上善根法寶壞滅之時，有諸比丘心無敬信、毀破淨戒、習行惡法，於歌舞處能為上首，不樂離欲、修行禪定，心多散亂、懈怠懶惰，少於聞法、不樂讀誦。何能為他分別顯說，令人得聞住持法寶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。阿難！我於億那由他阿僧祇劫所習無上善根法寶壞滅之時，有諸比丘心無敬信、毀破淨戒、習行惡法，於歌舞處能為上首，不樂離欲、修行禪定，心多散亂、懈怠懶惰，少於聞法、不樂讀誦。何能為他分別顯說，令人得聞住持法寶？

「復次，阿難！譬如灌頂剎利大王唯有一子遠行不在。其剎利王身遇重病，既得病已，以諸寶藏種種雜物持往寄付大臣、長者，作如是言：『若我子還，汝當置立令紹王位，以諸庫藏悉皆付之。』諸臣長者各各別受彼王所寄，既受寄已王便命終。王命終已，其子行還，即紹王位。既登位已，具得自在，諸臣、長者而不還彼寶藏財物，作如是言：『善哉，大王！正法治化，以此寶物賜與我等。』阿難！於意云何？其所受寄大臣、長者，於彼王所有過不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！譬如灌頂剎利大王唯有一子遠行不在。其剎利王身遇重病，既得病已，以諸寶藏種種雜物持往寄付大臣、長者，作如是言：『若我子還，汝當置立令紹王位，以諸庫藏悉皆付之。』諸臣長者各各別受彼王所寄，既受寄已王便命終。王命終已，其子行還，即紹王位。既登位已，具得自在，諸臣、長者而不還彼寶藏財物，作如是言：『善哉，大王！正法治化，以此寶物賜與我等。』阿難！於意云何？其所受寄大臣、長者，於彼王所有過不耶？」

阿難言：「如是，婆伽婆！如是，修伽陀！彼有過也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「如是，婆伽婆！如是，修伽陀！彼有過也。」

佛言：「阿難！其遠行者，喻五道眾生；病者，喻佛欲入涅槃；多寶藏者，喻三十七助道善法；大臣、長者，喻諸阿羅漢；付寶物者，喻我以此億那由他阿僧祇劫所習法寶付囑於汝，乃至如是為彼未來諸弟子故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！其遠行者，喻五道眾生；病者，喻佛欲入涅槃；多寶藏者，喻三十七助道善法；大臣、長者，喻諸阿羅漢；付寶物者，喻我以此億那由他阿僧祇劫所習法寶付囑於汝，乃至如是為彼未來諸弟子故。

「阿難！當來之世有諸眾生——我於往昔所成熟者，以惡業故生於地獄、畜生、餓鬼——我滅度後於彼命終得生人中，所有諸根增長成熟，於我法中心生敬信，有得出家者、有在家者、有得須陀洹者，乃至有得阿羅漢者、有於學地而命終者、有於佛地發深信者、有種人天諸善根者，如是當得具足利益。有得如是敬信心者作如是言：『彼世間父善付我等，復得生於增上敬信。』阿難！我為彼故，以此法寶付囑於汝，乃至令彼得聞如是法寶藏故。是故，阿難！汝當以我大法寶藏，令彼淨信諸善男子、善女人等而得聞也。阿難！若不令彼而得聞者，汝於如來則為有過。何以故？阿難！彼善男子、善女人等，若聞如是大法寶藏，或有得成殊勝之行、或有得生大愛樂心、或有聞時流淚毛竪。阿難！若復有人聞是法門，念佛功德流淚毛竪者，我記彼等以此善根皆得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！當來之世有諸眾生——我於往昔所成熟者，以惡業故生於地獄、畜生、餓鬼——我滅度後於彼命終得生人中，所有諸根增長成熟，於我法中心生敬信，有得出家者、有在家者、有得須陀洹者，乃至有得阿羅漢者、有於學地而命終者、有於佛地發深信者、有種人天諸善根者，如是當得具足利益。有得如是敬信心者作如是言：『彼世間父善付我等，復得生於增上敬信。』阿難！我為彼故，以此法寶付囑於汝，乃至令彼得聞如是法寶藏故。是故，阿難！汝當以我大法寶藏，令彼淨信諸善男子、善女人等而得聞也。阿難！若不令彼而得聞者，汝於如來則為有過。何以故？阿難！彼善男子、善女人等，若聞如是大法寶藏，或有得成殊勝之行、或有得生大愛樂心、或有聞時流淚毛竪。阿難！若復有人聞是法門，念佛功德流淚毛竪者，我記彼等以此善根皆得涅槃。