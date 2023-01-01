大悲經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲經卷第三

高齊天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高齊天竺三藏那連提耶舍譯

禮拜品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮拜品第八

爾時，世尊復告阿難：「若有眾生聞佛名者，我說是人畢定當得入般涅槃。阿難！若有稱言南無佛者，此有何義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「若有眾生聞佛名者，我說是人畢定當得入般涅槃。阿難！若有稱言南無佛者，此有何義？」

阿難白言：「佛是一切諸法之本、佛是眼目能引導者、佛是演說一切法者。善哉，世尊！願為比丘解釋此義，我今親承得聞受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「佛是一切諸法之本、佛是眼目能引導者、佛是演說一切法者。善哉，世尊！願為比丘解釋此義，我今親承得聞受持。」

爾時，世尊復告阿難：「諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。」

爾時，阿難聞佛語已而白佛言：「願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難聞佛語已而白佛言：「願樂欲聞。」

佛言：「阿難！所言南無佛者，此是決定諸佛世尊名號音聲。阿難！以是決定諸佛名號音聲義故，稱言南無諸佛。阿難！我為是義故說譬喻，令諸眾生於此法中增益信心，復令一切諸善男子、善女人聞佛世尊名號音聲深得敬信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！所言南無佛者，此是決定諸佛世尊名號音聲。阿難！以是決定諸佛名號音聲義故，稱言南無諸佛。阿難！我為是義故說譬喻，令諸眾生於此法中增益信心，復令一切諸善男子、善女人聞佛世尊名號音聲深得敬信。

「阿難！曾於過去有大商主將諸商人入於大海，到彼海已，其船卒為摩竭大魚欲來吞噬。阿難！爾時商主及諸商人心驚毛竪、憂愁不樂，恐命不濟，無救、無護、無歸、無趣，各皆悲泣、呻號、憂悔，種種悲歎：『嗚呼痛哉。彼閻浮提如是可樂、如是希有，世間人身如是難得。我今當與父母離別，兄弟、姊妹、婦兒、親戚、朋友別離；我更不見、亦不得見佛、法、眾僧。』極大悲哭，憂悲不樂，各皆祈請諸尊神天欲求自濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！曾於過去有大商主將諸商人入於大海，到彼海已，其船卒為摩竭大魚欲來吞噬。阿難！爾時商主及諸商人心驚毛竪、憂愁不樂，恐命不濟，無救、無護、無歸、無趣，各皆悲泣、呻號、憂悔，種種悲歎：『嗚呼痛哉。彼閻浮提如是可樂、如是希有，世間人身如是難得。我今當與父母離別，兄弟、姊妹、婦兒、親戚、朋友別離；我更不見、亦不得見佛、法、眾僧。』極大悲哭，憂悲不樂，各皆祈請諸尊神天欲求自濟。

「阿難！爾時商主正見明遠，於佛、法、僧心得淨信，更不信事諸餘天神。爾時，商主告諸商人：『諸人當知，若欲存濟、免此危難得解脫者，汝等應當一時同聲隨我所說；假令我等不得解脫，後生善道。』時彼商人聞此語已，各言商主：『我當從教，唯願速說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時商主正見明遠，於佛、法、僧心得淨信，更不信事諸餘天神。爾時，商主告諸商人：『諸人當知，若欲存濟、免此危難得解脫者，汝等應當一時同聲隨我所說；假令我等不得解脫，後生善道。』時彼商人聞此語已，各言商主：『我當從教，唯願速說。』

「阿難！爾時商主偏袒右肩，右膝著地，住於船上，一心念佛，合掌禮拜，高聲唱言：『南無諸佛！得大無畏者、大慈悲者、憐愍一切眾生者。』如是三稱。時諸商人亦復同時合掌禮拜，異口同音唱言：『南無諸佛！能施無畏者、大慈悲者、憐愍一切眾生者。』如是三稱。爾時，彼摩竭魚聞佛名號、禮拜音聲生大愛敬，得不殺心，時摩竭魚聞即閉口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時商主偏袒右肩，右膝著地，住於船上，一心念佛，合掌禮拜，高聲唱言：『南無諸佛！得大無畏者、大慈悲者、憐愍一切眾生者。』如是三稱。時諸商人亦復同時合掌禮拜，異口同音唱言：『南無諸佛！能施無畏者、大慈悲者、憐愍一切眾生者。』如是三稱。爾時，彼摩竭魚聞佛名號、禮拜音聲生大愛敬，得不殺心，時摩竭魚聞即閉口。

「阿難！爾時商主及諸商人皆悉安隱得免魚難，船及商人所願得稱，安隱而還到閻浮提。時摩竭魚聞佛音聲心生喜樂，更不噉食餘諸眾生，因是命終；彼命終已得生人中；生人中已於其佛所聞法毘尼，深得淨信，捨家出家；得出家已近善知識，謙下供養得阿羅漢道，具足六通，於無餘涅槃界而般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時商主及諸商人皆悉安隱得免魚難，船及商人所願得稱，安隱而還到閻浮提。時摩竭魚聞佛音聲心生喜樂，更不噉食餘諸眾生，因是命終；彼命終已得生人中；生人中已於其佛所聞法毘尼，深得淨信，捨家出家；得出家已近善知識，謙下供養得阿羅漢道，具足六通，於無餘涅槃界而般涅槃。

「阿難！汝觀彼魚生畜生道得聞佛名、聞佛名已得生人道、因生人道便得出家、得出家已即便得證阿羅漢果、得阿羅漢已便般涅槃。阿難！汝觀諸佛神力如是。彼魚聞已獲得神通、名號稱譽、畢定利益。何況有人得聞佛名、聽聞正法、親於佛所、種諸善根而不畢定利益？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝觀彼魚生畜生道得聞佛名、聞佛名已得生人道、因生人道便得出家、得出家已即便得證阿羅漢果、得阿羅漢已便般涅槃。阿難！汝觀諸佛神力如是。彼魚聞已獲得神通、名號稱譽、畢定利益。何況有人得聞佛名、聽聞正法、親於佛所、種諸善根而不畢定利益？

「阿難！如我昔說，作少善根得少分報，滿分善根得滿分報。阿難！所言少分善根者，是人為欲速成熟故，種聲聞種子作聲聞乘，以是善根得滿聲聞地；種緣覺種子作緣覺乘，以是善根得滿緣覺地。阿難！以是因緣我說少分行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如我昔說，作少善根得少分報，滿分善根得滿分報。阿難！所言少分善根者，是人為欲速成熟故，種聲聞種子作聲聞乘，以是善根得滿聲聞地；種緣覺種子作緣覺乘，以是善根得滿緣覺地。阿難！以是因緣我說少分行。

「阿難！言滿分行者，是人從無始來，於諸佛所種佛種子，一切善根久遠修行，以是善根因緣力故得值諸佛；值諸佛已，為欲積集滿足菩提諸善根故；滿足菩提諸善根已得成佛道——所謂如來、應供、正遍知，聲震於世——是名滿分行。阿難！此滿分行，如我諸經昔已廣說。如是次第汝應當知，若少分行得少分果，若滿分行得滿分果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！言滿分行者，是人從無始來，於諸佛所種佛種子，一切善根久遠修行，以是善根因緣力故得值諸佛；值諸佛已，為欲積集滿足菩提諸善根故；滿足菩提諸善根已得成佛道——所謂如來、應供、正遍知，聲震於世——是名滿分行。阿難！此滿分行，如我諸經昔已廣說。如是次第汝應當知，若少分行得少分果，若滿分行得滿分果。

「阿難！如我經中亦復說言，『乃至受持四句偈等』。如是說者，我為鈍根、薄德、少智諸眾生故隨宜而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如我經中亦復說言，『乃至受持四句偈等』。如是說者，我為鈍根、薄德、少智諸眾生故隨宜而說。

「阿難！我為一切無歸眾生為作歸趣、無舍眾生為作舍宅、無護眾生為作救護、無明眾生為作燈明、盲無目者為作眼目。阿難！一切外道、癡冥、無智不能自救，何能救他正作歸趣？阿難！我為一切天人教師、憐愍一切諸眾生者。於當來世法欲滅時，當有比丘、比丘尼於我法中得出家已，手牽兒臂而共遊行，從酒家至酒家，於我法中作非梵行。彼等雖為以酒因緣，於此賢劫一切皆當得般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我為一切無歸眾生為作歸趣、無舍眾生為作舍宅、無護眾生為作救護、無明眾生為作燈明、盲無目者為作眼目。阿難！一切外道、癡冥、無智不能自救，何能救他正作歸趣？阿難！我為一切天人教師、憐愍一切諸眾生者。於當來世法欲滅時，當有比丘、比丘尼於我法中得出家已，手牽兒臂而共遊行，從酒家至酒家，於我法中作非梵行。彼等雖為以酒因緣，於此賢劫一切皆當得般涅槃。

「阿難！何故名為賢劫？阿難！此三千大千世界劫欲成時盡為一水。時淨居天以天眼觀見此世界唯一大水，見有千枚諸妙蓮華——一一蓮華各有千葉，金色、金光大明普照，香氣芬薰甚可愛樂——彼淨居天因見此已，心生歡喜踊躍無量而讚歎言：『奇哉奇哉！希有希有！如此劫中當有千佛出興於世。』以是因緣，遂名此劫號之為賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！何故名為賢劫？阿難！此三千大千世界劫欲成時盡為一水。時淨居天以天眼觀見此世界唯一大水，見有千枚諸妙蓮華——一一蓮華各有千葉，金色、金光大明普照，香氣芬薰甚可愛樂——彼淨居天因見此已，心生歡喜踊躍無量而讚歎言：『奇哉奇哉！希有希有！如此劫中當有千佛出興於世。』以是因緣，遂名此劫號之為賢。

「阿難！我滅度後，此賢劫中當有九百九十六佛出興於世——拘留孫如來為首，我為第四，次後彌勒當補我處，乃至最後盧遮如來——如是次第汝應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我滅度後，此賢劫中當有九百九十六佛出興於世——拘留孫如來為首，我為第四，次後彌勒當補我處，乃至最後盧遮如來——如是次第汝應當知。

「阿難！於我法中，但使性是沙門污沙門行，自稱沙門、形似沙門，當有被著袈裟衣者。於此賢劫——彌勒為首，乃至最後盧遮如來——彼諸沙門，如是佛所於無餘涅槃界次第當得入般涅槃，無有遺餘。何以故？阿難！如是一切諸沙門中，乃至一稱佛名、一生信者，所作功德終不虛設。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！於我法中，但使性是沙門污沙門行，自稱沙門、形似沙門，當有被著袈裟衣者。於此賢劫——彌勒為首，乃至最後盧遮如來——彼諸沙門，如是佛所於無餘涅槃界次第當得入般涅槃，無有遺餘。何以故？阿難！如是一切諸沙門中，乃至一稱佛名、一生信者，所作功德終不虛設。

「阿難！我以佛智測知法界非不測知。阿難！所有白業得白報、黑業得黑報。若有淨心諸眾生等作是稱言『南無佛』者，阿難！彼人以是善根必定涅槃、得近涅槃，流注相續入涅槃際。何況值佛在世親承恭敬、謙下迎送、尊重供養，及佛滅後供養舍利者？阿難！彼沙門性污辱沙門、自謂沙門、形似沙門者，乃至應有一稱佛名，何況餘心能生敬信種諸善根？阿難！我為是義說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我以佛智測知法界非不測知。阿難！所有白業得白報、黑業得黑報。若有淨心諸眾生等作是稱言『南無佛』者，阿難！彼人以是善根必定涅槃、得近涅槃，流注相續入涅槃際。何況值佛在世親承恭敬、謙下迎送、尊重供養，及佛滅後供養舍利者？阿難！彼沙門性污辱沙門、自謂沙門、形似沙門者，乃至應有一稱佛名，何況餘心能生敬信種諸善根？阿難！我為是義說如是偈：

「諸佛如是不思議， 佛之正法亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛如是不思議， 佛之正法亦復然，

若能敬信不思議， 必當獲得不思報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能敬信不思議， 必當獲得不思報。

過去一切諸如來， 能作光明悲愍者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去一切諸如來， 能作光明悲愍者，

亦曾供養大勢佛， 悟勝菩提不可數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦曾供養大勢佛， 悟勝菩提不可數。

我昔與檀常相應， 布施愍濟諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔與檀常相應， 布施愍濟諸眾生，

淨信根深勤精進， 以勤精進化一切； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨信根深勤精進， 以勤精進化一切；

愛重眾生如父母、 兄弟、親戚諸知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛重眾生如父母、 兄弟、親戚諸知識，

於諸親戚無瞋恨， 悟勝菩提不可數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸親戚無瞋恨， 悟勝菩提不可數。

我求安樂菩提時， 於無量劫行布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我求安樂菩提時， 於無量劫行布施，

悲心憐愍眾生故， 捨身、頭、目、肌肉、血， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲心憐愍眾生故， 捨身、頭、目、肌肉、血，

亦捨無量重王位、 所愛妻妾及男女、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦捨無量重王位、 所愛妻妾及男女、

無量寶乘象、馬車， 為求最勝菩提故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量寶乘象、馬車， 為求最勝菩提故；

無量千萬億劫時， 數數精勤而馳走， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量千萬億劫時， 數數精勤而馳走，

淨心無量行布施， 為求此勝菩提故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心無量行布施， 為求此勝菩提故；

忍受無量眾苦惱， 冰、寒、毒、熱及飢渴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍受無量眾苦惱， 冰、寒、毒、熱及飢渴，

發勤精進死不捨， 為求最勝菩提故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發勤精進死不捨， 為求最勝菩提故；

我若百年及一劫， 說其行相不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若百年及一劫， 說其行相不可盡，

悲愍一切眾生故， 為求安樂勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲愍一切眾生故， 為求安樂勝菩提。

輪迴生死常值遇， 百千億數諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪迴生死常值遇， 百千億數諸如來，

彼諸如來大勢力， 常以金花而奉獻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸如來大勢力， 常以金花而奉獻，

餚饍、飲食及衣服， 塗香、末香、眾花鬘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餚饍、飲食及衣服， 塗香、末香、眾花鬘，

多億寶幢、勝幡蓋， 供養如是諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多億寶幢、勝幡蓋， 供養如是諸如來。

無量多億諸眾生， 輪迴生死無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量多億諸眾生， 輪迴生死無有邊，

我常到彼而安慰， 勝檀廣益一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常到彼而安慰， 勝檀廣益一切眾。

尸羅羼提勤精進， 禪定三昧慧方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸羅羼提勤精進， 禪定三昧慧方便，

身等念處四正勤， 善修習行四神足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身等念處四正勤， 善修習行四神足，

亦修五根及五力、 七菩提分、八聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦修五根及五力、 七菩提分、八聖道，

一切助道我修習， 悕求此勝菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切助道我修習， 悕求此勝菩提故。

我以正智修諸業， 無有一切諸不善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以正智修諸業， 無有一切諸不善，

常不放逸修諸行， 曾無一毫之過惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常不放逸修諸行， 曾無一毫之過惡。」

大悲經善根品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲經善根品第九

爾時，世尊復告阿難：「若有眾生於諸佛所一發信心，如是善根終不敗亡，何況復作諸餘善根？阿難！我為眾生知彼義故而作譬喻，諸有智者以喻得解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「若有眾生於諸佛所一發信心，如是善根終不敗亡，何況復作諸餘善根？阿難！我為眾生知彼義故而作譬喻，諸有智者以喻得解。

「阿難！譬如有人析破一毛以為百分，取一分毛霑一渧水，持至我所而作是言：『瞿曇！我以此水寄付瞿曇，莫令此水而有增減，亦復莫令風日飄曝乾竭此水、不令鳥獸飲之令盡，勿使異水而有和雜，以器盛持，莫置在地。』如來爾時即受彼寄；受彼寄已置恒河中，不令入迴、亦復不令餘物揩突。如是，水渧在大河中隨流而去，使不入迴，復無遮礙，諸鳥獸等亦不飲盡。如是，水渧不增、不減，一等如故，共大水聚漸入大海。若是水渧，毘嵐風起壞世界時，假使是人住世一劫，我亦如是得住一劫。彼人爾時至劫盡時而來我所，作如是言：『瞿曇！我本寄水，今有無耶？』阿難！如來爾時知彼水渧在大海中見知住處，不與餘水共相和雜，不增、不減，平等如故，持還彼人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！譬如有人析破一毛以為百分，取一分毛霑一渧水，持至我所而作是言：『瞿曇！我以此水寄付瞿曇，莫令此水而有增減，亦復莫令風日飄曝乾竭此水、不令鳥獸飲之令盡，勿使異水而有和雜，以器盛持，莫置在地。』如來爾時即受彼寄；受彼寄已置恒河中，不令入迴、亦復不令餘物揩突。如是，水渧在大河中隨流而去，使不入迴，復無遮礙，諸鳥獸等亦不飲盡。如是，水渧不增、不減，一等如故，共大水聚漸入大海。若是水渧，毘嵐風起壞世界時，假使是人住世一劫，我亦如是得住一劫。彼人爾時至劫盡時而來我所，作如是言：『瞿曇！我本寄水，今有無耶？』阿難！如來爾時知彼水渧在大海中見知住處，不與餘水共相和雜，不增、不減，平等如故，持還彼人。

「阿難！如是，如來、應、正遍知有大神通、有大威力、有多堪能清淨大智、不可量智無礙知見，如是等事明了無障，於受寄人中最尊、最勝。若於佛所寄付如是微細水渧，經於久遠而不虧損。此義應知，阿難！細毛端者，喻心意識；恒河者，喻生死流；一渧水者，喻一發心微少善根；大海者，喻佛、如來、應、正遍知；所寄人者，喻彼清信婆羅門、長者、居士等；住一劫者，喻佛如來受彼寄水終不虧損，亦如彼人寄彼水渧經於久遠不虧一毫。如是，阿難！若於佛所一發信心善根不失，何況諸餘勝妙善根？我說是人一切悉是趣涅槃果，乃至盡涅槃際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是，如來、應、正遍知有大神通、有大威力、有多堪能清淨大智、不可量智無礙知見，如是等事明了無障，於受寄人中最尊、最勝。若於佛所寄付如是微細水渧，經於久遠而不虧損。此義應知，阿難！細毛端者，喻心意識；恒河者，喻生死流；一渧水者，喻一發心微少善根；大海者，喻佛、如來、應、正遍知；所寄人者，喻彼清信婆羅門、長者、居士等；住一劫者，喻佛如來受彼寄水終不虧損，亦如彼人寄彼水渧經於久遠不虧一毫。如是，阿難！若於佛所一發信心善根不失，何況諸餘勝妙善根？我說是人一切悉是趣涅槃果，乃至盡涅槃際。

「阿難！設復有人於如來所得一發心，一生敬信，以餘不善惡業障故墮在地獄、畜生、餓鬼，以本造業自作自受。若大慈悲諸佛、世尊出興於世，以無障礙智知此眾生本作善根，以餘不善惡業障故墮在地獄。佛知是已，從彼地獄拔之令出，安置岸上無所畏處。安置岸已，復令眾生憶念往昔所作善事，而教之言：『善男子！汝等應當憶念往昔所種善根，如是善根在於某時、某世界中、於某佛所修行種殖。』彼諸人等承佛威力即得憶念，得憶念已，作如是言：『如是，婆伽婆！如是，修伽陀！』佛復告言：『善男子！汝等昔於諸如來所種少善根，不虧、不損，於彼得利——所謂息一切苦、得一切樂。善男子！汝得來此是佛境界。汝於長夜行非境界、從無始來生死流轉，汝於佛所種少善根終不虧損。』譬如王子、若王、大臣，設有餘過閉在牢獄，說本事緣令其改悔，放之令出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！設復有人於如來所得一發心，一生敬信，以餘不善惡業障故墮在地獄、畜生、餓鬼，以本造業自作自受。若大慈悲諸佛、世尊出興於世，以無障礙智知此眾生本作善根，以餘不善惡業障故墮在地獄。佛知是已，從彼地獄拔之令出，安置岸上無所畏處。安置岸已，復令眾生憶念往昔所作善事，而教之言：『善男子！汝等應當憶念往昔所種善根，如是善根在於某時、某世界中、於某佛所修行種殖。』彼諸人等承佛威力即得憶念，得憶念已，作如是言：『如是，婆伽婆！如是，修伽陀！』佛復告言：『善男子！汝等昔於諸如來所種少善根，不虧、不損，於彼得利——所謂息一切苦、得一切樂。善男子！汝得來此是佛境界。汝於長夜行非境界、從無始來生死流轉，汝於佛所種少善根終不虧損。』譬如王子、若王、大臣，設有餘過閉在牢獄，說本事緣令其改悔，放之令出。

「如是，阿難！彼諸眾生本於如來所種善根，設作餘惡不善業故，若墮地獄、畜生、餓鬼諸惡道中。若大慈悲諸佛世尊出興於世，本以發心善根因緣所加持者，佛皆見知，於地獄中拔之令出，安置涅槃清涼岸上無所畏處。置無畏處已，令其憶念而教之言：『善男子！汝當憶念以本造作善根因緣得如是報。』彼諸眾生作如是言：『如是，婆伽婆！如是，修伽陀！我等承佛威神加故，如是憶知。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，阿難！彼諸眾生本於如來所種善根，設作餘惡不善業故，若墮地獄、畜生、餓鬼諸惡道中。若大慈悲諸佛世尊出興於世，本以發心善根因緣所加持者，佛皆見知，於地獄中拔之令出，安置涅槃清涼岸上無所畏處。置無畏處已，令其憶念而教之言：『善男子！汝當憶念以本造作善根因緣得如是報。』彼諸眾生作如是言：『如是，婆伽婆！如是，修伽陀！我等承佛威神加故，如是憶知。』」

大悲經布施福德品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲經布施福德品第十

爾時，世尊復告阿難：「汝應當知，如是等輩作少善根終不虛設，乃至發心生一念信，我說是人皆得涅槃、盡涅槃際。以是義故，故作譬喻，令諸清信男子、女人深得淨信，轉復敬重生大愛樂，歡喜踊躍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「汝應當知，如是等輩作少善根終不虛設，乃至發心生一念信，我說是人皆得涅槃、盡涅槃際。以是義故，故作譬喻，令諸清信男子、女人深得淨信，轉復敬重生大愛樂，歡喜踊躍。

「阿難！如捕魚師為得魚故，在大池水安置鉤餌令魚吞食；魚吞食已，雖在池中不久當出。何以故？如是等魚為彼堅牢鉤繩所中，雖復在水，當知是魚必在岸上。何以故？如是鉤繩繫岸樹故。時捕魚師來到其所即知得魚，便牽鉤繩安置岸上隨意所用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如捕魚師為得魚故，在大池水安置鉤餌令魚吞食；魚吞食已，雖在池中不久當出。何以故？如是等魚為彼堅牢鉤繩所中，雖復在水，當知是魚必在岸上。何以故？如是鉤繩繫岸樹故。時捕魚師來到其所即知得魚，便牽鉤繩安置岸上隨意所用。

「如是，阿難！一切眾生於諸佛所得生敬信、種諸善根、修行布施，乃至發心得一念信，雖復為餘惡不善業之所覆障墮在地獄、畜生、餓鬼及諸難處。若佛世尊出興於世，以佛眼觀見諸眾生行菩薩乘，若緣覺乘、若聲聞乘，此諸眾生種諸善根、此諸眾生斷諸善根；此諸眾生墮在退分、此諸眾生在勝進分；此諸眾生種諸種子置賢聖地，於佛福田乃至發心一生敬信、修行布施。以此善根，諸佛世尊以佛眼觀見此眾生發心勝故，從於地獄拔之令出；既拔出已，置涅槃岸；置涅槃已，令其憶念本於某佛種諸善根。彼憶念已，作如是言：『如是，婆伽婆！如是，修伽陀！』佛言：『善男子！汝等以此善根得大果報、得大利益，以於佛所修行布施、種善根故。善男子！如是寄者終不虧損，假使久遠乃至百千億那由他劫，彼一善根必得涅槃、盡涅槃際。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，阿難！一切眾生於諸佛所得生敬信、種諸善根、修行布施，乃至發心得一念信，雖復為餘惡不善業之所覆障墮在地獄、畜生、餓鬼及諸難處。若佛世尊出興於世，以佛眼觀見諸眾生行菩薩乘，若緣覺乘、若聲聞乘，此諸眾生種諸善根、此諸眾生斷諸善根；此諸眾生墮在退分、此諸眾生在勝進分；此諸眾生種諸種子置賢聖地，於佛福田乃至發心一生敬信、修行布施。以此善根，諸佛世尊以佛眼觀見此眾生發心勝故，從於地獄拔之令出；既拔出已，置涅槃岸；置涅槃已，令其憶念本於某佛種諸善根。彼憶念已，作如是言：『如是，婆伽婆！如是，修伽陀！』佛言：『善男子！汝等以此善根得大果報、得大利益，以於佛所修行布施、種善根故。善男子！如是寄者終不虧損，假使久遠乃至百千億那由他劫，彼一善根必得涅槃、盡涅槃際。』

「阿難！所言魚者喻諸凡夫，池者喻生死海，鉤喻佛所殖一善根，繩喻四攝，捕魚師者喻佛如來，隨意用魚喻諸如來安置眾生於涅槃果。阿難！如是次第，汝應當知。若施佛田，假使久遠終不敗亡、終無窮盡、無有邊際，必當趣涅槃果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！所言魚者喻諸凡夫，池者喻生死海，鉤喻佛所殖一善根，繩喻四攝，捕魚師者喻佛如來，隨意用魚喻諸如來安置眾生於涅槃果。阿難！如是次第，汝應當知。若施佛田，假使久遠終不敗亡、終無窮盡、無有邊際，必當趣涅槃果。

「阿難！我今當復更作譬喻，若施佛田得第一涅槃、盡涅槃際。阿難！若有眾生貪世間報、行世間行、愛樂世間、悕求世間，於諸佛所修行布施，以此善根迴向悕求人天善道。復有眾生於諸佛所種諸善根，作如是言：『以此善根願我世世莫入涅槃。』阿難！是等眾生以此善根不入涅槃，無有是處。何以故？阿難！如是諸佛無上福田——無諸荒穢、亦無棘刺，離欲垢過，極甚清淨——如是田中種少善根福德種子，於餘田中不生長者，於三種菩提能作種子，若無上菩提、若緣覺菩提、若聲聞菩提。彼諸善根終不差失，以是布施心生敬信，增上因緣得趣善道及清淨法，必入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我今當復更作譬喻，若施佛田得第一涅槃、盡涅槃際。阿難！若有眾生貪世間報、行世間行、愛樂世間、悕求世間，於諸佛所修行布施，以此善根迴向悕求人天善道。復有眾生於諸佛所種諸善根，作如是言：『以此善根願我世世莫入涅槃。』阿難！是等眾生以此善根不入涅槃，無有是處。何以故？阿難！如是諸佛無上福田——無諸荒穢、亦無棘刺，離欲垢過，極甚清淨——如是田中種少善根福德種子，於餘田中不生長者，於三種菩提能作種子，若無上菩提、若緣覺菩提、若聲聞菩提。彼諸善根終不差失，以是布施心生敬信，增上因緣得趣善道及清淨法，必入涅槃。

「阿難！譬如長者營田之時，地不荒穢、無諸荊棘及以瓦礫、糞壤肥良、墾治調柔。以新種子盛以寶器不腐不敗，依於時節下種田中，隨時溉灌、鋤治、料理，於一切時常善護持。阿難！若是長者營田之士於餘時中到彼田所，住在田畔作如是言：『咄哉，種子！汝莫作種、莫生、莫長，我不求利亦不求報。』阿難！於意云何？可以田夫語故，種子不生、不作種也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！譬如長者營田之時，地不荒穢、無諸荊棘及以瓦礫、糞壤肥良、墾治調柔。以新種子盛以寶器不腐不敗，依於時節下種田中，隨時溉灌、鋤治、料理，於一切時常善護持。阿難！若是長者營田之士於餘時中到彼田所，住在田畔作如是言：『咄哉，種子！汝莫作種、莫生、莫長，我不求利亦不求報。』阿難！於意云何？可以田夫語故，種子不生、不作種也？」

阿難言：「不也，婆伽婆！不也，修伽陀！彼必作果，非無果實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「不也，婆伽婆！不也，修伽陀！彼必作果，非無果實。」

佛言：「如是如是。阿難！若有眾生樂著生、死、三有愛果，於佛福田種善根者作如是言：『以此善根願我莫般涅槃。』阿難！是人若不涅槃，無有是處。阿難！是人雖不樂求涅槃，然於佛所種諸善根，我說是人必得涅槃、盡涅槃際；乃至佛所得一發心、一生敬信種善根者，一切皆當得般涅槃、盡涅槃際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。阿難！若有眾生樂著生、死、三有愛果，於佛福田種善根者作如是言：『以此善根願我莫般涅槃。』阿難！是人若不涅槃，無有是處。阿難！是人雖不樂求涅槃，然於佛所種諸善根，我說是人必得涅槃、盡涅槃際；乃至佛所得一發心、一生敬信種善根者，一切皆當得般涅槃、盡涅槃際。

「阿難！於當來世有邊地王，彼雖不解佛法功德，見佛精舍及見形像心生信者，我昔曾於五道之中處處受生、修行一切菩薩行時，以四攝法——布施、愛語、利行、同事——攝彼邊王。阿難！彼邊地王見我精舍及見形像心生敬信，以此善根必得涅槃、盡涅槃際。阿難！彼邊地王當有群臣并諸王子、大臣、輔佐、親戚骨血及諸伴侶，於我滅度後見我精舍及見形像，雖不解知諸佛功德及佛正法，少修善根、心生信者——我本修行菩薩行時亦曾以四攝法攝護彼等——以是善根所加持故，當得涅槃、盡涅槃際。阿難！我於長夜憐愍眾生，以四攝法長夜攝受，以諸佛法利益養育。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！於當來世有邊地王，彼雖不解佛法功德，見佛精舍及見形像心生信者，我昔曾於五道之中處處受生、修行一切菩薩行時，以四攝法——布施、愛語、利行、同事——攝彼邊王。阿難！彼邊地王見我精舍及見形像心生敬信，以此善根必得涅槃、盡涅槃際。阿難！彼邊地王當有群臣并諸王子、大臣、輔佐、親戚骨血及諸伴侶，於我滅度後見我精舍及見形像，雖不解知諸佛功德及佛正法，少修善根、心生信者——我本修行菩薩行時亦曾以四攝法攝護彼等——以是善根所加持故，當得涅槃、盡涅槃際。阿難！我於長夜憐愍眾生，以四攝法長夜攝受，以諸佛法利益養育。

「阿難！汝觀如來在路行時，能令大地高處令下、下者令高、高下諸處悉得平正，如來過後地輒還復；一切樹林傾側向佛，樹神現身低頭禮拜，如來過後樹輒還復。丘陵、坑坎、屏廁、臭穢、荊棘、叢林、一切瓦礫皆悉掃除，嚴治平正，清淨無穢，馨香芬烈甚可愛樂，眾華布地，莊嚴光麗，如來足履蹈上而過。阿難！汝觀如來本所修行諸善功德，在路行時無有眾生而不傾側稽首禮者，無情諸物——大地、山崖、樹林、藥草——於佛行處無不傾側。何以故？阿難！我本修行菩薩行時，於諸師所傾側禮拜，亦於父母第一尊重傾側禮拜，耆年長宿、中年、少年、親友骨血無不傾側，於佛、菩薩善知識所，聲聞、緣覺及以外道五通諸仙、沙門、婆羅門，如是一切應受供人。諸佛、菩薩及善知識、聲聞、緣覺、外道諸仙、沙門、婆羅門、父母、兄弟、親友骨血及餘耆年、中年、少年、同師等侶，無不傾側，謙下禮敬。阿難！我以如是善業報故，於無上菩提得成佛已，彼諸事物——有情、無情——如來行時無不傾側低頭禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝觀如來在路行時，能令大地高處令下、下者令高、高下諸處悉得平正，如來過後地輒還復；一切樹林傾側向佛，樹神現身低頭禮拜，如來過後樹輒還復。丘陵、坑坎、屏廁、臭穢、荊棘、叢林、一切瓦礫皆悉掃除，嚴治平正，清淨無穢，馨香芬烈甚可愛樂，眾華布地，莊嚴光麗，如來足履蹈上而過。阿難！汝觀如來本所修行諸善功德，在路行時無有眾生而不傾側稽首禮者，無情諸物——大地、山崖、樹林、藥草——於佛行處無不傾側。何以故？阿難！我本修行菩薩行時，於諸師所傾側禮拜，亦於父母第一尊重傾側禮拜，耆年長宿、中年、少年、親友骨血無不傾側，於佛、菩薩善知識所，聲聞、緣覺及以外道五通諸仙、沙門、婆羅門，如是一切應受供人。諸佛、菩薩及善知識、聲聞、緣覺、外道諸仙、沙門、婆羅門、父母、兄弟、親友骨血及餘耆年、中年、少年、同師等侶，無不傾側，謙下禮敬。阿難！我以如是善業報故，於無上菩提得成佛已，彼諸事物——有情、無情——如來行時無不傾側低頭禮拜。

「阿難！我本曾以清淨微妙稱意資產——至心自手——施諸師長及餘眾生。阿難！以是業報，如來行時大地平正、掃灑嚴治、清淨無泥、又無瓦礫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我本曾以清淨微妙稱意資產——至心自手——施諸師長及餘眾生。阿難！以是業報，如來行時大地平正、掃灑嚴治、清淨無泥、又無瓦礫。

「阿難！我於無量諸如來所，菩薩知識、聲聞、緣覺、外道諸仙在路行時，我昔曾與掃治道路、泥治、房舍。若行、若住於佛精舍，我以慈心、平等心、無高下心、無諂曲心、清淨心掃治令淨，於一切時常求阿耨多羅三藐三菩提，為一切眾生故、安樂一切眾生故、憐愍一切眾生故、利益安樂諸天人故。阿難！以是善根，若佛如來在在處處，若行、若住、若坐、若思惟念欲行來，路首自然街巷清淨，地平如掌。阿難！如來所有身業功德殊勝難知，不可得邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我於無量諸如來所，菩薩知識、聲聞、緣覺、外道諸仙在路行時，我昔曾與掃治道路、泥治、房舍。若行、若住於佛精舍，我以慈心、平等心、無高下心、無諂曲心、清淨心掃治令淨，於一切時常求阿耨多羅三藐三菩提，為一切眾生故、安樂一切眾生故、憐愍一切眾生故、利益安樂諸天人故。阿難！以是善根，若佛如來在在處處，若行、若住、若坐、若思惟念欲行來，路首自然街巷清淨，地平如掌。阿難！如來所有身業功德殊勝難知，不可得邊。

「阿難！我今為欲滿此義故，當有清信善男子、善女人於如來所深生敬信，得未曾有。阿難！須彌山王高八萬四千由旬，在大海中亦八萬四千由旬。阿難！假使我滅度時，如此堅固高大山王無不傾側，何況諸餘黑山、藥草、叢林？若不傾者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我今為欲滿此義故，當有清信善男子、善女人於如來所深生敬信，得未曾有。阿難！須彌山王高八萬四千由旬，在大海中亦八萬四千由旬。阿難！假使我滅度時，如此堅固高大山王無不傾側，何況諸餘黑山、藥草、叢林？若不傾者，無有是處。

「阿難！且置堅固須彌山王，所有鐵圍山高十六萬八千由旬——彼等亦是金剛堅固——佛涅槃時無不傾側低頭禮敬；若欲遠避不傾側者，亦無是處。何以故？阿難！我本修行菩薩行時，一切眾生所作事業終不別離。若有眾生瞋恚乖張，我令和合；昔不和者能令和合，堅固安住，具足不壞，各生慈心、愍心。阿難！以是善根因緣力故，如來獲得不可壞身，亦令眷屬堅固不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！且置堅固須彌山王，所有鐵圍山高十六萬八千由旬——彼等亦是金剛堅固——佛涅槃時無不傾側低頭禮敬；若欲遠避不傾側者，亦無是處。何以故？阿難！我本修行菩薩行時，一切眾生所作事業終不別離。若有眾生瞋恚乖張，我令和合；昔不和者能令和合，堅固安住，具足不壞，各生慈心、愍心。阿難！以是善根因緣力故，如來獲得不可壞身，亦令眷屬堅固不壞。

「阿難！如來復獲眷屬堅固不可壞法，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。阿難！此三十七助菩提法是佛如來大眷屬，所有諸佛、聲聞、緣覺安住其中，一切世間諸天人眾所不能壞。何以故？阿難！佛以是法，一切世間諸天、魔、梵、沙門、婆羅門及諸眷屬，天人、阿修羅，及須彌山、大鐵圍山、大地、草木，佛涅槃時，無不低頭傾側而向，何能破壞？若有壞者，無有是處。何以故？阿難！如來身者不可破壞，佛之舍利亦不可壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如來復獲眷屬堅固不可壞法，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。阿難！此三十七助菩提法是佛如來大眷屬，所有諸佛、聲聞、緣覺安住其中，一切世間諸天人眾所不能壞。何以故？阿難！佛以是法，一切世間諸天、魔、梵、沙門、婆羅門及諸眷屬，天人、阿修羅，及須彌山、大鐵圍山、大地、草木，佛涅槃時，無不低頭傾側而向，何能破壞？若有壞者，無有是處。何以故？阿難！如來身者不可破壞，佛之舍利亦不可壞。

「阿難！如來憐愍一切眾生，以本願故碎此舍利令如芥子，為令佛法增廣流布。阿難！如來本修菩薩行時發如是願：『我於阿耨多羅三藐三菩提成正覺已，般涅槃後令我舍利增廣流布。』阿難！以本願故，我滅度後令此舍利增廣流布。彼諸眾生見佛如來般涅槃故得聖道果；佛為憐愍彼等眾生，分此舍利令如芥子。阿難！如來、應、正遍知臨般涅槃時，憐愍世間諸眾生故，入如是三昧分此舍利，令如芥子。然如來身不受苦痛，一切支節分散解時能令舍利猶如芥子。時佛如來無有苦痛，乃至如是憐愍攝受彼諸眾生及攝未來諸眾生故，令得安隱諸善道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如來憐愍一切眾生，以本願故碎此舍利令如芥子，為令佛法增廣流布。阿難！如來本修菩薩行時發如是願：『我於阿耨多羅三藐三菩提成正覺已，般涅槃後令我舍利增廣流布。』阿難！以本願故，我滅度後令此舍利增廣流布。彼諸眾生見佛如來般涅槃故得聖道果；佛為憐愍彼等眾生，分此舍利令如芥子。阿難！如來、應、正遍知臨般涅槃時，憐愍世間諸眾生故，入如是三昧分此舍利，令如芥子。然如來身不受苦痛，一切支節分散解時能令舍利猶如芥子。時佛如來無有苦痛，乃至如是憐愍攝受彼諸眾生及攝未來諸眾生故，令得安隱諸善道故。

「供養舍利——尊重、迎送、謙下供養，種種莊嚴、種種華香、塗香、末香、衣服、幢幡及眾寶蓋、歌舞、音樂——我說彼等當得涅槃果，乃至盡涅槃際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養舍利——尊重、迎送、謙下供養，種種莊嚴、種種華香、塗香、末香、衣服、幢幡及眾寶蓋、歌舞、音樂——我說彼等當得涅槃果，乃至盡涅槃際。

「阿難！我滅度後一百年中，於波離弗城當有國王名阿輸迦——於孔雀戶種姓中生——以法治世。彼於我法當得敬信，得敬信已令我舍利增廣流布，一日一時起八萬四千塔安我舍利。阿難！汝莫憂愁，我之舍利於天人中當廣流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我滅度後一百年中，於波離弗城當有國王名阿輸迦——於孔雀戶種姓中生——以法治世。彼於我法當得敬信，得敬信已令我舍利增廣流布，一日一時起八萬四千塔安我舍利。阿難！汝莫憂愁，我之舍利於天人中當廣流布。

「阿難！且置現在供養如來、且置我滅度後供養舍利如芥子者，阿難！若有夢中見佛精舍心生敬信，我說彼人以此善根當得涅槃、得第一涅槃、盡涅槃際。阿難！於未來世所有諸佛出興於世，是諸如來無不稱我功德行者，亦如我今稱讚過去諸佛功德；未來諸佛稱我名字亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！且置現在供養如來、且置我滅度後供養舍利如芥子者，阿難！若有夢中見佛精舍心生敬信，我說彼人以此善根當得涅槃、得第一涅槃、盡涅槃際。阿難！於未來世所有諸佛出興於世，是諸如來無不稱我功德行者，亦如我今稱讚過去諸佛功德；未來諸佛稱我名字亦復如是。

「阿難！我說法時，凡諸眾生遠塵離垢、得法眼者，阿難！彼諸眾生，我本修行菩薩行時一切皆悉先已成熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我說法時，凡諸眾生遠塵離垢、得法眼者，阿難！彼諸眾生，我本修行菩薩行時一切皆悉先已成熟。

「阿難！若施僧田功德有盡、施四方僧功德亦盡；施辟支佛所作功德於中不盡；若於佛所作功德者不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若施僧田功德有盡、施四方僧功德亦盡；施辟支佛所作功德於中不盡；若於佛所作功德者不可窮盡。

「復次，阿難！如我前說，諸福田所作功德者，皆悉當得涅槃果、盡涅槃際。阿難！且置親承供養我者、且置我滅度後供養我舍利者。阿難！若有念佛，乃至一華散於空中，我以佛智見彼善根不可量、不可說。阿難！彼等眾生所作善根——以念佛心乃至一華散空中者——盡此劫來馳走流轉，從初至末不可得知。於流轉時，於如來所奉散一華，所得果報不可稱說，或作梵天王、釋天王、轉輪聖王，以其善根不可盡故，必得涅槃、盡涅槃際。何以故？阿難！如是諸佛大神通所奉施一華，得如是等無量福報、廣大利益、大功德聚，不可稱量、無有邊際、必當趣涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！如我前說，諸福田所作功德者，皆悉當得涅槃果、盡涅槃際。阿難！且置親承供養我者、且置我滅度後供養我舍利者。阿難！若有念佛，乃至一華散於空中，我以佛智見彼善根不可量、不可說。阿難！彼等眾生所作善根——以念佛心乃至一華散空中者——盡此劫來馳走流轉，從初至末不可得知。於流轉時，於如來所奉散一華，所得果報不可稱說，或作梵天王、釋天王、轉輪聖王，以其善根不可盡故，必得涅槃、盡涅槃際。何以故？阿難！如是諸佛大神通所奉施一華，得如是等無量福報、廣大利益、大功德聚，不可稱量、無有邊際、必當趣涅槃界。

「阿難！若於佛所作功德者，當得如是不可稱量無邊福報；乃至佛所得一發心、生一念信者，我說是人梵行究竟、安隱究竟，盡究竟際。是故，阿難！若有善男子、善女人欲求梵天王、轉輪聖王、護世四天王、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天及餘諸天、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切世間主得自在者，應當如是尊重、迎送、恭敬、供養諸佛世尊。若欲悕求聲聞地者、辟支佛地者及求無上三藐三菩提者，如是善男子、善女人亦應如是恭敬、尊重、謙下供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若於佛所作功德者，當得如是不可稱量無邊福報；乃至佛所得一發心、生一念信者，我說是人梵行究竟、安隱究竟，盡究竟際。是故，阿難！若有善男子、善女人欲求梵天王、轉輪聖王、護世四天王、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天及餘諸天、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等一切世間主得自在者，應當如是尊重、迎送、恭敬、供養諸佛世尊。若欲悕求聲聞地者、辟支佛地者及求無上三藐三菩提者，如是善男子、善女人亦應如是恭敬、尊重、謙下供養。

「阿難！我昔為求阿耨多羅三藐三菩提時，於無量佛、無量百佛、無量百千佛乃至無量億那由他百千佛所，恭敬、尊重、謙下，供養衣服、飲食、床座、臥具、病瘦因緣所須湯藥，若行、若住、若坐、若臥，以諸華鬘、塗香、末香、栴檀、沈水、幢幡、寶蓋供養彼佛。彼佛滅後，起立塔廟種種莊嚴，以諸香花、塗香、末香、歌舞、嬉戲、百千伎樂恭敬、尊重、謙下供養，憐愍世間諸眾生故、利益安樂諸天人故、未得度者欲令得度、未解脫者令得解脫、未安隱者令得安隱、未涅槃者令得涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我昔為求阿耨多羅三藐三菩提時，於無量佛、無量百佛、無量百千佛乃至無量億那由他百千佛所，恭敬、尊重、謙下，供養衣服、飲食、床座、臥具、病瘦因緣所須湯藥，若行、若住、若坐、若臥，以諸華鬘、塗香、末香、栴檀、沈水、幢幡、寶蓋供養彼佛。彼佛滅後，起立塔廟種種莊嚴，以諸香花、塗香、末香、歌舞、嬉戲、百千伎樂恭敬、尊重、謙下供養，憐愍世間諸眾生故、利益安樂諸天人故、未得度者欲令得度、未解脫者令得解脫、未安隱者令得安隱、未涅槃者令得涅槃故。

「阿難！我以五莖優波羅華散然燈佛，於彼即悟無生法忍，如是善根是少分報。阿難！我以然燈如來、應、正遍知所，散五莖華及餘善根少分福報，汝欲知不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我以五莖優波羅華散然燈佛，於彼即悟無生法忍，如是善根是少分報。阿難！我以然燈如來、應、正遍知所，散五莖華及餘善根少分福報，汝欲知不？」

阿難白言：「如是，世尊！願樂欲聞。如是，婆伽婆！如是，修伽陀！今正是時，唯願世尊分別顯示於然燈佛種少善根所得果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「如是，世尊！願樂欲聞。如是，婆伽婆！如是，修伽陀！今正是時，唯願世尊分別顯示於然燈佛種少善根所得果報。」

爾時，世尊舒金色右臂，以一小指放天優波羅華，香遍滿三千大千諸佛世界，百億日月所流行處無不周遍。爾時，世尊於諸天人、阿修羅中現此奇特未曾有法，於諸佛所種少善根所得福報，示現不虛、不虧損故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊舒金色右臂，以一小指放天優波羅華，香遍滿三千大千諸佛世界，百億日月所流行處無不周遍。爾時，世尊於諸天人、阿修羅中現此奇特未曾有法，於諸佛所種少善根所得福報，示現不虛、不虧損故。

爾時，世尊而說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說此偈：

「諸佛不思議， 如來法亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛不思議， 如來法亦然，

能信不思者， 必獲不思報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能信不思者， 必獲不思報。

有想、無想等， 一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有想、無想等， 一切諸眾生，

無量百億劫， 一切悉供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量百億劫， 一切悉供養；

所有辟支佛、 無漏阿羅漢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有辟支佛、 無漏阿羅漢，

不可思議劫， 供養彼一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議劫， 供養彼一切。

正覺若住世， 若佛涅槃後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺若住世， 若佛涅槃後，

乃至一合掌， 此福勝於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至一合掌， 此福勝於前。

佛戒無缺漏， 三昧得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛戒無缺漏， 三昧得自在，

於法無疑惑， 佛眼無不了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法無疑惑， 佛眼無不了。

若於善逝修慈者， 若晝、若夜少時間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於善逝修慈者， 若晝、若夜少時間，

如是供養福無量， 三界無等、無有比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是供養福無量， 三界無等、無有比。

過去阿僧祇劫中， 於諸世間導師所、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去阿僧祇劫中， 於諸世間導師所、

諸天人中作光明， 修諸善業不可數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天人中作光明， 修諸善業不可數。

阿僧祇劫流轉時， 受彼福報不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿僧祇劫流轉時， 受彼福報不可盡，

我以彼福為因緣， 能得如是勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以彼福為因緣， 能得如是勝菩提。

我昔憐愍眾生故， 無量百千億佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔憐愍眾生故， 無量百千億佛所，

世世常修勝供養， 佛不與我授記莂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世世常修勝供養， 佛不與我授記莂。

彼佛世尊人中上， 知我善根未純熟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛世尊人中上， 知我善根未純熟，

雖行諸善不得記， 以我無是勝忍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖行諸善不得記， 以我無是勝忍故。

我又見彼然燈佛， 奉散五莖優波羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我又見彼然燈佛， 奉散五莖優波羅，

布髮淹泥令佛蹈， 即悟無生勝法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布髮淹泥令佛蹈， 即悟無生勝法忍。

時彼導師然燈佛， 即授我記昇虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼導師然燈佛， 即授我記昇虛空，

汝於來世阿僧祇， 當得成佛號釋迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於來世阿僧祇， 當得成佛號釋迦。

從此生死流轉來， 修行無量諸善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此生死流轉來， 修行無量諸善業，

愍眾生故受諸苦， 為求如是勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍眾生故受諸苦， 為求如是勝菩提。

我見世間孤獨苦， 悲心憐愍常布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見世間孤獨苦， 悲心憐愍常布施，

彼福無限、無有量， 導師廣說不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼福無限、無有量， 導師廣說不能盡。

我為菩薩修行時， 於諸善逝佛世雄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為菩薩修行時， 於諸善逝佛世雄，

晝夜稱名而供養， 無量億劫不可數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜稱名而供養， 無量億劫不可數。

一、二、三、四、五至十、 二十、三十略稱名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、二、三、四、五至十、 二十、三十略稱名，

愍諸眾生故修行， 最勝佛本所供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍諸眾生故修行， 最勝佛本所供養。

如我本修苦行時， 無量眾苦我忍受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我本修苦行時， 無量眾苦我忍受，

世世不捨菩提心， 一切諸佛無能比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世世不捨菩提心， 一切諸佛無能比。

我於世世流轉時， 棄捨百千萬億頭、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於世世流轉時， 棄捨百千萬億頭、

捨寶、國土及王位， 為求聞法多善說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨寶、國土及王位， 為求聞法多善說。

我為無上正法時， 深心樂求不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為無上正法時， 深心樂求不可量，

布施、持戒及忍辱、 精進、覺悟勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施、持戒及忍辱、 精進、覺悟勝菩提。

諸佛勢力不思議， 以諸功德所建立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛勢力不思議， 以諸功德所建立，

能演正法不思者， 亦能顯示勝菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能演正法不思者， 亦能顯示勝菩提。」

大悲經殖善根品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲經殖善根品第十一

爾時，世尊復告阿難言：「我從然燈佛來，次復值佛名蓮華上，我以金華奉散彼佛，為求阿耨多羅三藐三菩提故。次復值佛，名一切世間最勝自在，我以銀華奉散彼佛，為求如是一切種智。次復值佛，名極高行，我把寶錢奉獻彼佛，為求如是不可知智。次復值佛，名曰上譽，我把眾寶奉獻彼佛，為求如是無障礙智。次復值佛，號釋迦牟尼，我以雜華散彼佛上，為求如是無上菩提。次復值佛，名曰帝沙，我以赤旃檀末塗散彼佛，亦復為求無障礙智。次復值佛，名曰弗沙，我以深信——七日、七夜目不暫瞬——以無量偈讚彼世尊。次復值佛名毘婆尸，我復以豆散彼世尊。次復值佛，名曰尸棄，我以無價寶衣奉上彼佛。次復值佛，名毘舍浮，我以餚饍飲食供養彼佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難言：「我從然燈佛來，次復值佛名蓮華上，我以金華奉散彼佛，為求阿耨多羅三藐三菩提故。次復值佛，名一切世間最勝自在，我以銀華奉散彼佛，為求如是一切種智。次復值佛，名極高行，我把寶錢奉獻彼佛，為求如是不可知智。次復值佛，名曰上譽，我把眾寶奉獻彼佛，為求如是無障礙智。次復值佛，號釋迦牟尼，我以雜華散彼佛上，為求如是無上菩提。次復值佛，名曰帝沙，我以赤旃檀末塗散彼佛，亦復為求無障礙智。次復值佛，名曰弗沙，我以深信——七日、七夜目不暫瞬——以無量偈讚彼世尊。次復值佛名毘婆尸，我復以豆散彼世尊。次復值佛，名曰尸棄，我以無價寶衣奉上彼佛。次復值佛，名毘舍浮，我以餚饍飲食供養彼佛世尊。

「阿難！此賢劫初次有佛興名拘留孫，我於彼所淨修梵行，為求如是自然智故。次復值佛，名拘那含牟尼，我於彼佛修行梵行。次復有佛，名曰迦葉，時我於彼亦修梵行。我於是等一切佛所，為求阿耨多羅三藐三菩提，為自度、亦為度未度者，自得解脫、亦為未解脫者令得解脫，自得涅槃、亦為未涅槃者令得涅槃。汝今觀我供養爾許無量阿僧祇諸佛世尊——恭敬、尊重、謙下供養——具足無量諸善功德，為求如是阿耨多羅三藐三菩提故。阿難！如是次第，汝應當知，雖於佛所種少善根，當得如是大神通、大利益、廣大功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此賢劫初次有佛興名拘留孫，我於彼所淨修梵行，為求如是自然智故。次復值佛，名拘那含牟尼，我於彼佛修行梵行。次復有佛，名曰迦葉，時我於彼亦修梵行。我於是等一切佛所，為求阿耨多羅三藐三菩提，為自度、亦為度未度者，自得解脫、亦為未解脫者令得解脫，自得涅槃、亦為未涅槃者令得涅槃。汝今觀我供養爾許無量阿僧祇諸佛世尊——恭敬、尊重、謙下供養——具足無量諸善功德，為求如是阿耨多羅三藐三菩提故。阿難！如是次第，汝應當知，雖於佛所種少善根，當得如是大神通、大利益、廣大功德。

「阿難！我於佛所種殖如是不可思議菩提善根，今得如是不思議報，無等、無敵、無有邊際，汝應當信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我於佛所種殖如是不可思議菩提善根，今得如是不思議報，無等、無敵、無有邊際，汝應當信。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「我於然燈兩足尊， 值遇修行菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於然燈兩足尊， 值遇修行菩薩行，

五莖青蓮散彼佛， 即時記我無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五莖青蓮散彼佛， 即時記我無上道。

次有佛名蓮華上， 我時亦復得值遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次有佛名蓮華上， 我時亦復得值遇，

以金寶華散彼佛， 為求最勝菩提故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以金寶華散彼佛， 為求最勝菩提故；

次復有佛大導師， 名諸世間最自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次復有佛大導師， 名諸世間最自在，

極高上行及上譽； 釋迦、帝沙、弗沙佛、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極高上行及上譽； 釋迦、帝沙、弗沙佛、

毘婆、尸棄、毘舍浮、 拘留孫佛、拘那含、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘婆、尸棄、毘舍浮、 拘留孫佛、拘那含、

迦葉佛等皆供養， 為求最上勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉佛等皆供養， 為求最上勝菩提。

此等及餘過去佛， 我皆修行勝供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等及餘過去佛， 我皆修行勝供養，

悲愍一切眾生故， 為求無上勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲愍一切眾生故， 為求無上勝菩提。

彼佛千億皆供養， 積集善根已滿足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛千億皆供養， 積集善根已滿足，

降魔勢力及眷屬， 獲得無憂安隱道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降魔勢力及眷屬， 獲得無憂安隱道。

我轉無上大法輪， 為眾生故顯正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我轉無上大法輪， 為眾生故顯正法，

天、人、龍等、緊那羅， 應菩提器我度竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天、人、龍等、緊那羅， 應菩提器我度竟。

我已顯示安隱道， 未來諸佛及聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已顯示安隱道， 未來諸佛及聲聞，

若欲救度諸苦者， 應當修習我德行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲救度諸苦者， 應當修習我德行。」