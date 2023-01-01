大悲經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲經卷第二

高齊天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高齊天竺三藏那連提耶舍譯

羅睺羅品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅睺羅品第四

爾時，大德羅睺羅作如是念：「我今有何喜悅、有何稱意、有何欣慶而能堪忍面見世尊入般涅槃？」作是念已，東北方去此十佛國土，彼有世界名摩離支，佛號難勝如來、應、正遍知。爾時，慧命羅睺羅從拘尸城力士生地沒，向東北方難勝如來、應、正遍知所。到已，稽首作禮，却住一面，憂愁不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大德羅睺羅作如是念：「我今有何喜悅、有何稱意、有何欣慶而能堪忍面見世尊入般涅槃？」作是念已，東北方去此十佛國土，彼有世界名摩離支，佛號難勝如來、應、正遍知。爾時，慧命羅睺羅從拘尸城力士生地沒，向東北方難勝如來、應、正遍知所。到已，稽首作禮，却住一面，憂愁不樂。

爾時，難勝如來告羅睺羅言：「羅睺羅！汝莫憂悲。羅睺羅！一切所愛、稱意等事，有為和合，必皆離散。羅睺羅！凡是事法爾，諸佛世尊作佛事訖皆般涅槃。羅睺羅！汝可還彼。今釋迦牟尼如來、應、正遍知力士生地娑羅雙樹間如師子王右脇而臥，今日後夜於無餘涅槃界而般涅槃。羅睺羅！汝必須往，若佛如來入涅槃後汝必憂悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，難勝如來告羅睺羅言：「羅睺羅！汝莫憂悲。羅睺羅！一切所愛、稱意等事，有為和合，必皆離散。羅睺羅！凡是事法爾，諸佛世尊作佛事訖皆般涅槃。羅睺羅！汝可還彼。今釋迦牟尼如來、應、正遍知力士生地娑羅雙樹間如師子王右脇而臥，今日後夜於無餘涅槃界而般涅槃。羅睺羅！汝必須往，若佛如來入涅槃後汝必憂悔。」

作是語已，時羅睺羅白難勝佛言：「世尊！我不忍聞釋迦牟尼如來、應、正遍知入涅槃聲，況能忍見彼佛世尊入般涅槃？是故我不堪忍往彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，時羅睺羅白難勝佛言：「世尊！我不忍聞釋迦牟尼如來、應、正遍知入涅槃聲，況能忍見彼佛世尊入般涅槃？是故我不堪忍往彼。」

爾時，羅睺羅答彼難勝佛已即於彼沒，往詣上方過九十九世界到第百世界，彼有如來、應、正遍知號曰商主，今現在世。爾時，羅睺羅到已，頭面作禮，悲泣流淚，憂愁啼哭，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，羅睺羅答彼難勝佛已即於彼沒，往詣上方過九十九世界到第百世界，彼有如來、應、正遍知號曰商主，今現在世。爾時，羅睺羅到已，頭面作禮，悲泣流淚，憂愁啼哭，却住一面。

住一面已，時商主佛告羅睺羅言：「止。羅睺羅！汝莫憂悲。羅睺羅！一切諸法，生者不生、老者不老、病者不病、死者不死、盡者不盡，無有是處。羅睺羅！過去諸佛、聲聞、緣覺寂滅離而般涅槃；未來諸佛、聲聞、緣覺寂滅離而般涅槃；現在諸佛、聲聞、緣覺寂滅離而般涅槃。羅睺羅！假使如來住世一劫、若百劫，必當如是入般涅槃。羅睺羅！諸佛世尊更無餘法，唯是究竟寂滅涅槃。羅睺羅！究竟寂滅者，是究竟定、究竟清涼、究竟盡、究竟樂、究竟安隱——所謂無窟宅涅槃界。羅睺羅！生苦、老苦、病苦、死苦，恩愛別離、怨憎合會、所求不得、五陰重擔，如是皆苦。羅睺羅！唯涅槃是樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住一面已，時商主佛告羅睺羅言：「止。羅睺羅！汝莫憂悲。羅睺羅！一切諸法，生者不生、老者不老、病者不病、死者不死、盡者不盡，無有是處。羅睺羅！過去諸佛、聲聞、緣覺寂滅離而般涅槃；未來諸佛、聲聞、緣覺寂滅離而般涅槃；現在諸佛、聲聞、緣覺寂滅離而般涅槃。羅睺羅！假使如來住世一劫、若百劫，必當如是入般涅槃。羅睺羅！諸佛世尊更無餘法，唯是究竟寂滅涅槃。羅睺羅！究竟寂滅者，是究竟定、究竟清涼、究竟盡、究竟樂、究竟安隱——所謂無窟宅涅槃界。羅睺羅！生苦、老苦、病苦、死苦，恩愛別離、怨憎合會、所求不得、五陰重擔，如是皆苦。羅睺羅！唯涅槃是樂。

「羅睺羅！汝亦不久當般涅槃。羅睺羅！汝及釋迦牟尼佛入涅槃處，無生、無老、無病、無死，無愛別離、無怨憎會、無不適意。羅睺羅！汝莫悲戀、莫憂、莫愁。羅睺羅！汝當思惟：誰是生者？誰是老者？誰是死者？誰是流轉？誰復還生？羅睺羅！皆是虛妄顛倒取著、未聞聖法。諸凡夫等未見諸聖、未信聖法、未學聖法、未解聖法、未知聖法、未住聖法故，心顛倒想，顛倒見顛倒；以顛倒故生、生故老、老故死；死已還生，馳走流轉，枯焦敗壞，愛戀憂愁，椎胸號哭。羅睺羅！一切聖人唯以此法毘尼息一切行，於上更無所作。羅睺羅！如是，導師所作已訖，聲聞弟子所作者已作，於上更無所作。羅睺羅！汝莫悲戀、莫憂、莫愁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羅睺羅！汝亦不久當般涅槃。羅睺羅！汝及釋迦牟尼佛入涅槃處，無生、無老、無病、無死，無愛別離、無怨憎會、無不適意。羅睺羅！汝莫悲戀、莫憂、莫愁。羅睺羅！汝當思惟：誰是生者？誰是老者？誰是死者？誰是流轉？誰復還生？羅睺羅！皆是虛妄顛倒取著、未聞聖法。諸凡夫等未見諸聖、未信聖法、未學聖法、未解聖法、未知聖法、未住聖法故，心顛倒想，顛倒見顛倒；以顛倒故生、生故老、老故死；死已還生，馳走流轉，枯焦敗壞，愛戀憂愁，椎胸號哭。羅睺羅！一切聖人唯以此法毘尼息一切行，於上更無所作。羅睺羅！如是，導師所作已訖，聲聞弟子所作者已作，於上更無所作。羅睺羅！汝莫悲戀、莫憂、莫愁。

「羅睺羅！彼釋迦牟尼佛無上法王於釋種中尊，汝當往彼最後禮拜、供養、恭敬，若涅槃後汝必憂悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羅睺羅！彼釋迦牟尼佛無上法王於釋種中尊，汝當往彼最後禮拜、供養、恭敬，若涅槃後汝必憂悔。

「羅睺羅！彼釋迦牟尼佛今在力士生地娑羅林間如師子王右脇而臥，思欲見汝羅睺羅，汝必須往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羅睺羅！彼釋迦牟尼佛今在力士生地娑羅林間如師子王右脇而臥，思欲見汝羅睺羅，汝必須往。」

作是語已，慧命羅睺羅白商主佛言：「世尊！我不忍聞釋迦牟尼如來、應、正遍知入涅槃聲，況能忍見彼佛世尊入般涅槃？」作是語已，身心悶絕不自勝持，復作是言：「而彼世尊釋迦牟尼於釋種中尊、無上法王、眾生中寶，我今何能忍見彼佛入般涅槃？憐愍一切世間者、一切世間形相無與等者、與一切世間作燈者、與一切世間作眼目者、與一切世間作慧炬者、照曜一切世間者，明日離散，當無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，慧命羅睺羅白商主佛言：「世尊！我不忍聞釋迦牟尼如來、應、正遍知入涅槃聲，況能忍見彼佛世尊入般涅槃？」作是語已，身心悶絕不自勝持，復作是言：「而彼世尊釋迦牟尼於釋種中尊、無上法王、眾生中寶，我今何能忍見彼佛入般涅槃？憐愍一切世間者、一切世間形相無與等者、與一切世間作燈者、與一切世間作眼目者、與一切世間作慧炬者、照曜一切世間者，明日離散，當無所有。」

作是語已，時商主如來告羅睺羅言：「止。羅睺羅！汝莫憂悲。羅睺羅！汝可不聞彼佛世尊說如是法：『一切行無常、一切行苦、一切法無我，寂滅涅槃。』？羅睺羅！彼佛世尊說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，時商主如來告羅睺羅言：「止。羅睺羅！汝莫憂悲。羅睺羅！汝可不聞彼佛世尊說如是法：『一切行無常、一切行苦、一切法無我，寂滅涅槃。』？羅睺羅！彼佛世尊說如是偈：

「『諸行無常， 是生滅法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸行無常， 是生滅法，

生已還滅， 滅彼為樂。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生已還滅， 滅彼為樂。』」

羅睺羅言：「如是，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅睺羅言：「如是，世尊！」

佛告羅睺羅：「彼佛世尊昔可不作如是說也：『一切所愛、稱意等事，必歸磨滅，不久離散；假使久住，會亦有離。』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告羅睺羅：「彼佛世尊昔可不作如是說也：『一切所愛、稱意等事，必歸磨滅，不久離散；假使久住，會亦有離。』？」

羅睺羅言：「如是，婆伽婆！如是，修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅睺羅言：「如是，婆伽婆！如是，修伽陀！」

佛言：「羅睺羅！有為諸法——生法、有法、覺知法、分別起法——從因緣生，若不滅者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「羅睺羅！有為諸法——生法、有法、覺知法、分別起法——從因緣生，若不滅者，無有是處。」

爾時，羅睺羅憶念己父釋迦牟尼如來、應、正遍知已，流淚而言：「我於明日更不見佛，諸比丘眾圍繞說法，如大海中須彌山王眾相莊嚴；起光明照、猶如滿月眾星圍繞、如日千光處空照曜；如深大海無量眾寶所藏積處、如轉輪王無量眷屬而共圍繞、如雪山王根力覺花之所開敷；如鐵圍山一切惡風所不能動，如是世尊一切外道諸論議風不能傾動；猶如蓮花處在池中，不為世法之所能染；猶如大梵具梵眷屬；猶如帝釋有千眼目；如師子王坐師子座無所恐懼，離諸怖畏能師子吼——我於明日更不得見。」時羅睺羅作是語已，默然悲泣，思惟而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，羅睺羅憶念己父釋迦牟尼如來、應、正遍知已，流淚而言：「我於明日更不見佛，諸比丘眾圍繞說法，如大海中須彌山王眾相莊嚴；起光明照、猶如滿月眾星圍繞、如日千光處空照曜；如深大海無量眾寶所藏積處、如轉輪王無量眷屬而共圍繞、如雪山王根力覺花之所開敷；如鐵圍山一切惡風所不能動，如是世尊一切外道諸論議風不能傾動；猶如蓮花處在池中，不為世法之所能染；猶如大梵具梵眷屬；猶如帝釋有千眼目；如師子王坐師子座無所恐懼，離諸怖畏能師子吼——我於明日更不得見。」時羅睺羅作是語已，默然悲泣，思惟而住。

爾時，商主如來告羅睺羅言：「汝今速可詣彼佛所，彼佛如來思欲見汝。羅睺羅！汝當速去，莫更重問致有稽留，慎莫勞擾彼佛世尊。羅睺羅！汝必須往。何以故？羅睺羅！諸佛法爾，佛以慈悲思欲見汝，不入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，商主如來告羅睺羅言：「汝今速可詣彼佛所，彼佛如來思欲見汝。羅睺羅！汝當速去，莫更重問致有稽留，慎莫勞擾彼佛世尊。羅睺羅！汝必須往。何以故？羅睺羅！諸佛法爾，佛以慈悲思欲見汝，不入涅槃。」

爾時，羅睺羅頭面禮彼商主佛已，譬如壯士屈伸臂頃，復如伸臂屈頃時，羅睺羅即於彼沒，詣拘尸城力士生地娑羅雙樹間到如來所，亦復如是。到已，頭面禮足，右繞三匝，却住一面，憂愁悲泣，合掌流淚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，羅睺羅頭面禮彼商主佛已，譬如壯士屈伸臂頃，復如伸臂屈頃時，羅睺羅即於彼沒，詣拘尸城力士生地娑羅雙樹間到如來所，亦復如是。到已，頭面禮足，右繞三匝，却住一面，憂愁悲泣，合掌流淚。

爾時，世尊告羅睺羅言：「羅睺羅！汝莫悲戀、憂愁、啼哭、心生熱惱。羅睺羅！汝於父所作父事訖，我亦汝所作子事訖。羅睺羅！汝莫生戀，憂愁悲悔。羅睺羅！我與汝等俱為一切眾生得無畏故，發勤精進；不作怨讐、不作惱害故，發大精進。羅睺羅！我今般涅槃已，更不與他作父。羅睺羅！汝亦當般涅槃，更不與他作子。羅睺羅！我與汝等二俱，不作惱亂、不作怨讐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告羅睺羅言：「羅睺羅！汝莫悲戀、憂愁、啼哭、心生熱惱。羅睺羅！汝於父所作父事訖，我亦汝所作子事訖。羅睺羅！汝莫生戀，憂愁悲悔。羅睺羅！我與汝等俱為一切眾生得無畏故，發勤精進；不作怨讐、不作惱害故，發大精進。羅睺羅！我今般涅槃已，更不與他作父。羅睺羅！汝亦當般涅槃，更不與他作子。羅睺羅！我與汝等二俱，不作惱亂、不作怨讐。」

爾時，羅睺羅白佛言：「世尊！婆伽婆！莫般涅槃。修伽陀！莫般涅槃。唯願世尊住世一劫，為於多眾安隱樂故、憐愍世間故、利益安樂諸天人故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，羅睺羅白佛言：「世尊！婆伽婆！莫般涅槃。修伽陀！莫般涅槃。唯願世尊住世一劫，為於多眾安隱樂故、憐愍世間故、利益安樂諸天人故。」

作是語已，佛告羅睺羅言：「羅睺羅！如來、應、正遍知盡知諸法，於世間中得名為佛。羅睺羅！然彼佛法，不消、不盡，不生、不滅，不來、不去，不成、不壞，不坐、不臥，不合、不散。何以故？羅睺羅！如是法住，畢竟不生、畢竟不滅、畢竟空、畢竟無自性，寂定涅槃、不入眾數、無窟宅，不可說、非語言道，此是諸佛法。所謂畢竟住故，畢竟滅故；畢竟寂滅故，畢竟離故；畢竟離欲故，畢竟不和合故；畢竟不作故，畢竟盡故。羅睺羅！我隨宜說此法，假使諸佛若出世、若不出世，如是諸法住、諸法如，法爾故、法不變易故、法離欲故、法無自性故。羅睺羅！如是，如來不將戒聚入般涅槃，不將定聚、慧聚、解脫聚、解脫知見聚入般涅槃。羅睺羅！汝莫悲戀、莫憂、莫愁。羅睺羅！一切諸行無常、無定、無所悕望，無常盡變易法。羅睺羅！乃至息一切行，厭捨不著，唯求解脫。羅睺羅！此是我之教法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，佛告羅睺羅言：「羅睺羅！如來、應、正遍知盡知諸法，於世間中得名為佛。羅睺羅！然彼佛法，不消、不盡，不生、不滅，不來、不去，不成、不壞，不坐、不臥，不合、不散。何以故？羅睺羅！如是法住，畢竟不生、畢竟不滅、畢竟空、畢竟無自性，寂定涅槃、不入眾數、無窟宅，不可說、非語言道，此是諸佛法。所謂畢竟住故，畢竟滅故；畢竟寂滅故，畢竟離故；畢竟離欲故，畢竟不和合故；畢竟不作故，畢竟盡故。羅睺羅！我隨宜說此法，假使諸佛若出世、若不出世，如是諸法住、諸法如，法爾故、法不變易故、法離欲故、法無自性故。羅睺羅！如是，如來不將戒聚入般涅槃，不將定聚、慧聚、解脫聚、解脫知見聚入般涅槃。羅睺羅！汝莫悲戀、莫憂、莫愁。羅睺羅！一切諸行無常、無定、無所悕望，無常盡變易法。羅睺羅！乃至息一切行，厭捨不著，唯求解脫。羅睺羅！此是我之教法。」

佛為羅睺羅說此見實諦品時，大德比丘六十人皆盡諸漏心得解脫，二十五比丘尼亦心解脫得盡諸漏，無量天人遠塵離垢得法眼淨，六萬八千諸菩薩得無生法忍，一切皆悉歡喜踊躍，歎言佛法不可思議。彼等皆悉以優波羅花、波頭摩花、拘牟頭花、芬陀利花而散佛上，各作是言：「我於來世亦當如是作天人師，出興於世說如是法——世間無上、無相涅槃——如是以大涅槃而般涅槃。」彼諸菩薩作是語已，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為羅睺羅說此見實諦品時，大德比丘六十人皆盡諸漏心得解脫，二十五比丘尼亦心解脫得盡諸漏，無量天人遠塵離垢得法眼淨，六萬八千諸菩薩得無生法忍，一切皆悉歡喜踊躍，歎言佛法不可思議。彼等皆悉以優波羅花、波頭摩花、拘牟頭花、芬陀利花而散佛上，各作是言：「我於來世亦當如是作天人師，出興於世說如是法——世間無上、無相涅槃——如是以大涅槃而般涅槃。」彼諸菩薩作是語已，默然而住。

大悲經迦葉品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲經迦葉品第五

爾時，阿難在佛床邊悲啼流淚，悶絕躄地，猶如臨崖斫斷大樹，作如是言：「婆伽婆！涅槃太速。修伽陀！涅槃太速。眾生中寶、大慈悲者隱沒太速；世間大燈、世間大炬、天人中最隱沒太速；眾生芬陀利於世間中隱沒太速。眾生龍象——善自調者、復調眾生、未調者令調——隱沒太速；無上導師、能示世間安隱道者隱沒太速。世間慧眼——大光普照，能示世間——隱沒太速，世間盲冥無引導者；眾生父母於世間中隱沒太速，世間孤獨無所恃怙。眾生中寶！云何明日我更不見，唯有名在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難在佛床邊悲啼流淚，悶絕躄地，猶如臨崖斫斷大樹，作如是言：「婆伽婆！涅槃太速。修伽陀！涅槃太速。眾生中寶、大慈悲者隱沒太速；世間大燈、世間大炬、天人中最隱沒太速；眾生芬陀利於世間中隱沒太速。眾生龍象——善自調者、復調眾生、未調者令調——隱沒太速；無上導師、能示世間安隱道者隱沒太速。世間慧眼——大光普照，能示世間——隱沒太速，世間盲冥無引導者；眾生父母於世間中隱沒太速，世間孤獨無所恃怙。眾生中寶！云何明日我更不見，唯有名在？」

爾時，世尊告阿難言：「止。阿難！莫憂悲。我曾告汝，一切所愛、稱意等事，和合之法必有離散。阿難！有為諸法——生法、有法、覺知法、因緣法、滅壞法——若不壞者，無有是處；彼若得住，亦無是處。阿難！假使久住，法當如是，必亦有離。是故，阿難！汝莫憂悲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「止。阿難！莫憂悲。我曾告汝，一切所愛、稱意等事，和合之法必有離散。阿難！有為諸法——生法、有法、覺知法、因緣法、滅壞法——若不壞者，無有是處；彼若得住，亦無是處。阿難！假使久住，法當如是，必亦有離。是故，阿難！汝莫憂悲。」

爾時，阿難瞻仰尊顏目不暫捨，思惟是已亦復躄地，猶如臨崖斫斷大樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難瞻仰尊顏目不暫捨，思惟是已亦復躄地，猶如臨崖斫斷大樹。

佛復告言：「阿難！止，莫憂悲，不以憂悲令我住世。阿難！我曾告汝，一切所愛、稱意等事，有為和合必當別離；假使久住會亦當滅，諸行法爾。阿難！汝以身、口慈孝如來，無量安樂心無有二，無瞋、無恨、無有怨讐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告言：「阿難！止，莫憂悲，不以憂悲令我住世。阿難！我曾告汝，一切所愛、稱意等事，有為和合必當別離；假使久住會亦當滅，諸行法爾。阿難！汝以身、口慈孝如來，無量安樂心無有二，無瞋、無恨、無有怨讐。」

爾時，阿難從地而起，抆淚而言：「世尊！我何得不愁？何得不悲？我與如是大慈悲者、出一切世間者、憐愍一切世間者、一切世間所愛惜者、一切世間所歸趣者、導引一切世間者、利益一切世間者、安樂一切世間者、如是大寶眾生，明當別離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難從地而起，抆淚而言：「世尊！我何得不愁？何得不悲？我與如是大慈悲者、出一切世間者、憐愍一切世間者、一切世間所愛惜者、一切世間所歸趣者、導引一切世間者、利益一切世間者、安樂一切世間者、如是大寶眾生，明當別離。」

爾時，阿難大號哭已，抆淚而言：「奇哉奇哉！諸行是屍而作欺陵，能令如是大燈、大炬、大日光明、無量光炎、百千億那由他炎幢眷屬、普現世間見知念慧境界、普照大寶眾生隱沒太速。大智慧者、大光明者今於世間隱沒太速，世間孤獨；作覆護者隱沒太速；如來具足神通變化，今於世間隱沒太速。世尊！我何得不愁？何得不悲？世尊！我今自怪心不破裂以為百分。世尊！我亦自怪不於佛前而取命終，必是世尊神力加我，以是義故不取命終。何以故？我於佛所親承面受八萬四千諸法寶藏受持不忘，未廣流布在於十方諸天人故。世尊！我為如來神力所加，以是義故，我不命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難大號哭已，抆淚而言：「奇哉奇哉！諸行是屍而作欺陵，能令如是大燈、大炬、大日光明、無量光炎、百千億那由他炎幢眷屬、普現世間見知念慧境界、普照大寶眾生隱沒太速。大智慧者、大光明者今於世間隱沒太速，世間孤獨；作覆護者隱沒太速；如來具足神通變化，今於世間隱沒太速。世尊！我何得不愁？何得不悲？世尊！我今自怪心不破裂以為百分。世尊！我亦自怪不於佛前而取命終，必是世尊神力加我，以是義故不取命終。何以故？我於佛所親承面受八萬四千諸法寶藏受持不忘，未廣流布在於十方諸天人故。世尊！我為如來神力所加，以是義故，我不命終。

「世尊！我何得不愁？何得不悲？世尊！我到迦毘羅城世尊生處釋種集時作何等語？可言日種釋迦牟尼佛、釋種中尊、無上法王般涅槃耶？我到王舍城毘提希子阿闍世王所作何等語？可言大師佛日隱沒、能拔世間無間業箭醫王去耶？我到舍婆提城作何等語？可言大悲憐愍世間者隱沒去耶？我到祇陀林，給孤獨長者而問我言：『如來何時來住祇陀林給孤獨園？』作何言答？我到毘舍離城諸離車子前當作何言？可言憐愍世間最大尊師隱沒去耶？諸方所有善男子、善女人來問義者作何言答？可言是大智人世間智者、斷一切疑者隱沒去耶？諸方所有諸比丘眾為欲見佛，供養禮拜、問訊世尊，為布薩故來問法者、來問義者，我更不見、不聞彼說得上人法。世尊滅後，有如是等神通變化、修梵行者隱沒於世，我何得不愁？何得不悲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我何得不愁？何得不悲？世尊！我到迦毘羅城世尊生處釋種集時作何等語？可言日種釋迦牟尼佛、釋種中尊、無上法王般涅槃耶？我到王舍城毘提希子阿闍世王所作何等語？可言大師佛日隱沒、能拔世間無間業箭醫王去耶？我到舍婆提城作何等語？可言大悲憐愍世間者隱沒去耶？我到祇陀林，給孤獨長者而問我言：『如來何時來住祇陀林給孤獨園？』作何言答？我到毘舍離城諸離車子前當作何言？可言憐愍世間最大尊師隱沒去耶？諸方所有善男子、善女人來問義者作何言答？可言是大智人世間智者、斷一切疑者隱沒去耶？諸方所有諸比丘眾為欲見佛，供養禮拜、問訊世尊，為布薩故來問法者、來問義者，我更不見、不聞彼說得上人法。世尊滅後，有如是等神通變化、修梵行者隱沒於世，我何得不愁？何得不悲？」

作是語已，佛告阿難言：「阿難！止，汝莫憂愁。我之梵行當廣流布，久住世間，利益天人。阿難！我滅度後過四百年，迦葉共汝及諸弟子展轉相承，作神通變化、修行梵行利益天人。阿難！汝莫憂悲。我之正法當廣流布，久住世間，利益天人。阿難！我涅槃後，迦葉比丘共汝發心，令我阿僧祇億那由他劫所集無上三藐三菩提法增益諸善，使不退失。何以故？阿難！是迦葉比丘少欲知足，遠離精進，樂不忘念，樂不戲論，定慧現前。阿難！迦葉比丘能於大眾示教利喜，於諸梵行說法不惓，猶如父母。阿難！迦葉比丘於諸四眾所見懸遠，憐愍世間、為欲利益安樂眾生諸天人故，發如是心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，佛告阿難言：「阿難！止，汝莫憂愁。我之梵行當廣流布，久住世間，利益天人。阿難！我滅度後過四百年，迦葉共汝及諸弟子展轉相承，作神通變化、修行梵行利益天人。阿難！汝莫憂悲。我之正法當廣流布，久住世間，利益天人。阿難！我涅槃後，迦葉比丘共汝發心，令我阿僧祇億那由他劫所集無上三藐三菩提法增益諸善，使不退失。何以故？阿難！是迦葉比丘少欲知足，遠離精進，樂不忘念，樂不戲論，定慧現前。阿難！迦葉比丘能於大眾示教利喜，於諸梵行說法不惓，猶如父母。阿難！迦葉比丘於諸四眾所見懸遠，憐愍世間、為欲利益安樂眾生諸天人故，發如是心。」

爾時，阿難白佛言：「世尊！迦葉比丘如是發心，利益安樂幾許諸天人眾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難白佛言：「世尊！迦葉比丘如是發心，利益安樂幾許諸天人眾？」

佛言：「阿難！迦葉比丘入涅槃時作是誓願：『願我滅後，以我神力所加持故，令我身衣不變不壞，髮毛、膚色、諸根支節亦不變壞，乃至彌勒如來、應、正遍知出興世時，令我此身見彼世尊，共作初會。如是第二、第三大會，以我願力所加持故，當令多百眾生、多千眾生、多千萬眾生、多百千億那由他眾生得聖道果。若彌勒佛見我身、衣不變不壞，三會聲聞亦見我身不變不壞諸根支節及袈裟已；然後我身住在空中，以己身火闍維其身，闍維身已灰炭不現。』阿難！是為迦葉發心利益安樂眾生。阿難！迦葉比丘如是願力所加持故，成熟如是諸眾生已而般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！迦葉比丘入涅槃時作是誓願：『願我滅後，以我神力所加持故，令我身衣不變不壞，髮毛、膚色、諸根支節亦不變壞，乃至彌勒如來、應、正遍知出興世時，令我此身見彼世尊，共作初會。如是第二、第三大會，以我願力所加持故，當令多百眾生、多千眾生、多千萬眾生、多百千億那由他眾生得聖道果。若彌勒佛見我身、衣不變不壞，三會聲聞亦見我身不變不壞諸根支節及袈裟已；然後我身住在空中，以己身火闍維其身，闍維身已灰炭不現。』阿難！是為迦葉發心利益安樂眾生。阿難！迦葉比丘如是願力所加持故，成熟如是諸眾生已而般涅槃。

「阿難！迦葉比丘般涅槃已，有四石山當來到迦葉所，覆障其身合成為一。阿難！是迦葉身在彼四石山中身不變壞——至彌勒佛出興於世，隨爾許時迦葉比丘身住不壞，及袈裟衣亦住不壞。何以故？阿難！持淨戒者、修梵行者、有智慧者所願能成；非戒不淨、不修梵行、無智有欲所能成也。阿難！迦葉比丘先以願力所加持故入般涅槃；入涅槃已，彼迦葉身常不變壞，髮、毛、血、肉、諸根支節及以衣服亦不變壞，身亦不臭，乃至彌勒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！迦葉比丘般涅槃已，有四石山當來到迦葉所，覆障其身合成為一。阿難！是迦葉身在彼四石山中身不變壞——至彌勒佛出興於世，隨爾許時迦葉比丘身住不壞，及袈裟衣亦住不壞。何以故？阿難！持淨戒者、修梵行者、有智慧者所願能成；非戒不淨、不修梵行、無智有欲所能成也。阿難！迦葉比丘先以願力所加持故入般涅槃；入涅槃已，彼迦葉身常不變壞，髮、毛、血、肉、諸根支節及以衣服亦不變壞，身亦不臭，乃至彌勒。

「阿難！彼彌勒佛出興世時，共彼初會九十六億諸比丘眾到迦葉所。阿難！是彌勒佛以迦葉身示彼九十六億諸比丘眾，作如是言：『諸比丘！此迦葉比丘於釋迦牟尼如來法中作大聲聞，住勝頭陀，少欲知足、遠離精進、樂不妄念、樂不戲論、定慧現前，能於多眾示教利喜，於諸梵行說法不倦，猶如父母。諸比丘！是迦葉比丘於諸四眾所見懸遠，畢竟無疑隨順多眾。諸比丘！汝觀迦葉憐愍世間、為欲利益安樂一切諸人天故發如是心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼彌勒佛出興世時，共彼初會九十六億諸比丘眾到迦葉所。阿難！是彌勒佛以迦葉身示彼九十六億諸比丘眾，作如是言：『諸比丘！此迦葉比丘於釋迦牟尼如來法中作大聲聞，住勝頭陀，少欲知足、遠離精進、樂不妄念、樂不戲論、定慧現前，能於多眾示教利喜，於諸梵行說法不倦，猶如父母。諸比丘！是迦葉比丘於諸四眾所見懸遠，畢竟無疑隨順多眾。諸比丘！汝觀迦葉憐愍世間、為欲利益安樂一切諸人天故發如是心。』

「阿難！彌勒如來、應、正遍知第二會時，共九十四億諸聲聞眾來到其所；第三會時，共九十二億諸聲聞眾亦來到迦葉所。阿難！彼彌勒佛示彼九十二億比丘眾言：『此迦葉比丘於釋迦牟尼如來法中最大聲聞，住勝頭陀，少欲知足，乃至發心為欲利益安樂一切諸天人故。』阿難！彌勒如來當於彼時舒金色右手摩迦葉頂，觀察諸比丘言：『諸比丘！是迦葉比丘於釋迦牟尼佛滅度之後廣持正法，而此眾中無有一人於我滅後，廣能如是持我正法如迦葉者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彌勒如來、應、正遍知第二會時，共九十四億諸聲聞眾來到其所；第三會時，共九十二億諸聲聞眾亦來到迦葉所。阿難！彼彌勒佛示彼九十二億比丘眾言：『此迦葉比丘於釋迦牟尼如來法中最大聲聞，住勝頭陀，少欲知足，乃至發心為欲利益安樂一切諸天人故。』阿難！彌勒如來當於彼時舒金色右手摩迦葉頂，觀察諸比丘言：『諸比丘！是迦葉比丘於釋迦牟尼佛滅度之後廣持正法，而此眾中無有一人於我滅後，廣能如是持我正法如迦葉者。』

「阿難！是迦葉比丘於彼第三大會，以本願力所加持故，住虛空中現種種神通，種種變化已，以己身火闍維其身；闍維身已，灰炭不現。時彌勒佛當於彼時發起迦葉已，為彼九十二億諸比丘眾數數說法，多百、多千、多億那由他百千天人得聖道果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是迦葉比丘於彼第三大會，以本願力所加持故，住虛空中現種種神通，種種變化已，以己身火闍維其身；闍維身已，灰炭不現。時彌勒佛當於彼時發起迦葉已，為彼九十二億諸比丘眾數數說法，多百、多千、多億那由他百千天人得聖道果。

「阿難！迦葉比丘發心利益多眾生故，汝亦發心利益安樂多眾生故。如是，阿難！迦葉比丘及汝發心故，過四百年能持我之正法，及作神通種種變化、修行梵行，各能增益諸天人眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！迦葉比丘發心利益多眾生故，汝亦發心利益安樂多眾生故。如是，阿難！迦葉比丘及汝發心故，過四百年能持我之正法，及作神通種種變化、修行梵行，各能增益諸天人眾。」

大悲經持正法品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲經持正法品第六

爾時，世尊復告阿難：「汝莫憂悲，我之梵行當廣流布，各能增益諸天人眾。阿難！我滅度後，摩偷羅城優樓蔓茶山有僧伽藍名那馳迦。於彼當有比丘名毘提奢，有大神通，具大威力，正智得道，多聞無畏，持修多羅、持毘尼、持摩多羅迦，於諸梵行示教利喜，說法不倦。彼亦當作神通變化、修行梵行，廣行流布我之正法，增益天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「汝莫憂悲，我之梵行當廣流布，各能增益諸天人眾。阿難！我滅度後，摩偷羅城優樓蔓茶山有僧伽藍名那馳迦。於彼當有比丘名毘提奢，有大神通，具大威力，正智得道，多聞無畏，持修多羅、持毘尼、持摩多羅迦，於諸梵行示教利喜，說法不倦。彼亦當作神通變化、修行梵行，廣行流布我之正法，增益天人。

「阿難！汝莫憂悲。我滅度後，還於優樓蔓茶山那馳迦僧伽藍，當有比丘名提知迦，有大神通，具大威力，於諸梵行說法不倦，能令我法廣行流布，增益天人。阿難！汝莫憂悲。我滅度後，還於優樓蔓茶山傍有山名優尸羅。彼有四萬比丘集會，有神通、有大威力，多所堪能，正智得道，多聞無畏，持修多羅、持毘尼、持摩多羅迦，各能於諸梵行示教利喜，說法不倦。彼等比丘神通變化、修行梵行，令我正法廣行流布，各能增益諸天人眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝莫憂悲。我滅度後，還於優樓蔓茶山那馳迦僧伽藍，當有比丘名提知迦，有大神通，具大威力，於諸梵行說法不倦，能令我法廣行流布，增益天人。阿難！汝莫憂悲。我滅度後，還於優樓蔓茶山傍有山名優尸羅。彼有四萬比丘集會，有神通、有大威力，多所堪能，正智得道，多聞無畏，持修多羅、持毘尼、持摩多羅迦，各能於諸梵行示教利喜，說法不倦。彼等比丘神通變化、修行梵行，令我正法廣行流布，各能增益諸天人眾。

「阿難！汝莫憂悲。我滅度後，還於優樓蔓茶山傍，當有比丘名優波毱多，有大神通、具大威力，乃至亦能神通變化、修行梵行，令我正法廣行流布，增益天人。於彼當有千阿羅漢，集八萬八千諸比丘眾共一布薩，作一羯磨，心不欺詐，共相授記。彼等皆能神通變化、修行梵行，令我正法廣行流布，各能增益諸天人眾。阿難！汝莫憂悲。是優波毱多及諸弟子，各各能令我之正法廣行流布，於諸天人能正顯說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝莫憂悲。我滅度後，還於優樓蔓茶山傍，當有比丘名優波毱多，有大神通、具大威力，乃至亦能神通變化、修行梵行，令我正法廣行流布，增益天人。於彼當有千阿羅漢，集八萬八千諸比丘眾共一布薩，作一羯磨，心不欺詐，共相授記。彼等皆能神通變化、修行梵行，令我正法廣行流布，各能增益諸天人眾。阿難！汝莫憂悲。是優波毱多及諸弟子，各各能令我之正法廣行流布，於諸天人能正顯說。

「阿難！汝莫憂悲。我滅度後，於波離弗城有僧伽藍名跋多尼。彼有比丘名阿輸婆毱多，三明六通具八解脫，禪智二分解脫自在，有大神通、具大威力，乃至彼等亦能神通變化、修行梵行，令我正法廣行流布，增益天人。阿難！汝莫憂悲。我滅度後，還於波離弗城有僧伽藍名鳩鳩吒。當有比丘名欝多羅，有大神通、具大威力，乃至亦能神通變化、修行梵行，廣行流布我之正法，增益天人。阿難！汝莫憂悲。我之梵行當廣流布，各能增益諸天人眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝莫憂悲。我滅度後，於波離弗城有僧伽藍名跋多尼。彼有比丘名阿輸婆毱多，三明六通具八解脫，禪智二分解脫自在，有大神通、具大威力，乃至彼等亦能神通變化、修行梵行，令我正法廣行流布，增益天人。阿難！汝莫憂悲。我滅度後，還於波離弗城有僧伽藍名鳩鳩吒。當有比丘名欝多羅，有大神通、具大威力，乃至亦能神通變化、修行梵行，廣行流布我之正法，增益天人。阿難！汝莫憂悲。我之梵行當廣流布，各能增益諸天人眾。

「阿難！我滅度後，於鴦伽國當有我諸聲聞作般遮跋瑟迦會。彼處當有過一萬三千阿羅漢集，彼等一切有大神通、具大威力、有多堪能，乃至於諸梵行說法不倦。彼有上座名設陀沙茶，有大神通、具大威力、有多堪能，於諸梵行說法不倦。彼等亦能神通變化、修行梵行，令我正法廣行流布，各能增益諸天人眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我滅度後，於鴦伽國當有我諸聲聞作般遮跋瑟迦會。彼處當有過一萬三千阿羅漢集，彼等一切有大神通、具大威力、有多堪能，乃至於諸梵行說法不倦。彼有上座名設陀沙茶，有大神通、具大威力、有多堪能，於諸梵行說法不倦。彼等亦能神通變化、修行梵行，令我正法廣行流布，各能增益諸天人眾。

「阿難！汝莫憂悲。我滅度後，金鉢悉陀城當有二比丘於婆羅門種中出家——一名毘頭羅、二名刪闍耶——各有神通、具大威力、有多堪能，乃至亦能神通變化、修行梵行，令我正法廣行流布，增益天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝莫憂悲。我滅度後，金鉢悉陀城當有二比丘於婆羅門種中出家——一名毘頭羅、二名刪闍耶——各有神通、具大威力、有多堪能，乃至亦能神通變化、修行梵行，令我正法廣行流布，增益天人。

「阿難。汝莫憂悲。我滅度後，婆雞多城當有比丘名大精進，有大神通，具大威力，乃至亦能神通變化，修行梵行，令我正法廣行流布於諸天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難。汝莫憂悲。我滅度後，婆雞多城當有比丘名大精進，有大神通，具大威力，乃至亦能神通變化，修行梵行，令我正法廣行流布於諸天人。

「阿難！汝莫憂悲。我滅度後，當有比丘名末田提，三明六通具八解脫，禪智二分解脫自在，有大神通、具大威力，乃至於諸梵行說法不倦。北天竺國罽賓川中，當有無量諸龍、夜叉、乾闥婆等具大身力依住彼川。是末田提比丘到於彼處，為彼諸龍、夜叉、乾闥婆等來共鬪諍；是末田提比丘神通變化，以法降伏諸龍、夜叉、乾闥婆等令得敬信。得敬信已，令人住在彼罽賓川，建立諸僧伽藍，多有聲聞、多百多千聲聞眾集。阿難！是末田提比丘於一切時令彼住處具諸善事。阿難！我若具足稱揚廣說彼末田提所有功德，不能窮盡。阿難！是末田提比丘具諸功德，能令我法毘尼神通梵行於諸天人廣行流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝莫憂悲。我滅度後，當有比丘名末田提，三明六通具八解脫，禪智二分解脫自在，有大神通、具大威力，乃至於諸梵行說法不倦。北天竺國罽賓川中，當有無量諸龍、夜叉、乾闥婆等具大身力依住彼川。是末田提比丘到於彼處，為彼諸龍、夜叉、乾闥婆等來共鬪諍；是末田提比丘神通變化，以法降伏諸龍、夜叉、乾闥婆等令得敬信。得敬信已，令人住在彼罽賓川，建立諸僧伽藍，多有聲聞、多百多千聲聞眾集。阿難！是末田提比丘於一切時令彼住處具諸善事。阿難！我若具足稱揚廣說彼末田提所有功德，不能窮盡。阿難！是末田提比丘具諸功德，能令我法毘尼神通梵行於諸天人廣行流布。

「阿難！汝莫憂悲。我滅度後於北天竺乾陀羅國，當有比丘名曰迦葉，有大神通、具大威力，有多堪能，正智得道，多聞無畏，持修多羅、持毘尼、持摩多羅迦，乃至亦能令我正法廣行流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝莫憂悲。我滅度後於北天竺乾陀羅國，當有比丘名曰迦葉，有大神通、具大威力，有多堪能，正智得道，多聞無畏，持修多羅、持毘尼、持摩多羅迦，乃至亦能令我正法廣行流布。

「阿難！汝莫憂悲。我滅度後北天竺國有城名得叉尸羅。彼有長者名闍知迦，名震諸方，具大豪富，多饒財寶具足，功德智慧相稱，端正可愛，相好第一。彼闍知迦長者深信於我及諸聲聞，供養恭敬，尊重讚歎。次第積集菩提善根，於未來世滿千劫已，成阿耨多羅三藐三菩提，佛號普光，劫名造賢，世界名具大莊嚴。阿難！彼闍知迦長者於諸天人廣行流布我之正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝莫憂悲。我滅度後北天竺國有城名得叉尸羅。彼有長者名闍知迦，名震諸方，具大豪富，多饒財寶具足，功德智慧相稱，端正可愛，相好第一。彼闍知迦長者深信於我及諸聲聞，供養恭敬，尊重讚歎。次第積集菩提善根，於未來世滿千劫已，成阿耨多羅三藐三菩提，佛號普光，劫名造賢，世界名具大莊嚴。阿難！彼闍知迦長者於諸天人廣行流布我之正法。

「阿難！汝莫憂悲。我滅度後北天竺國當有王都名富迦羅跋帝，人民熾盛，豐樂安隱。彼處多有諸婆羅門、長者、居士隨順修多羅，深信於我及諸聲聞，供養恭敬，尊重讚歎。彼有無量聲聞弟子，有大神通、具大威力、有多堪能。阿難！於彼多有長者、居士正智得道，多聞無畏，具大智慧。阿難！彼富迦羅跋帝王都所有在家諸白衣等，彼命終已生兜率天，諸出家者悉墮地獄。何以故？彼不住戒、不住律儀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝莫憂悲。我滅度後北天竺國當有王都名富迦羅跋帝，人民熾盛，豐樂安隱。彼處多有諸婆羅門、長者、居士隨順修多羅，深信於我及諸聲聞，供養恭敬，尊重讚歎。彼有無量聲聞弟子，有大神通、具大威力、有多堪能。阿難！於彼多有長者、居士正智得道，多聞無畏，具大智慧。阿難！彼富迦羅跋帝王都所有在家諸白衣等，彼命終已生兜率天，諸出家者悉墮地獄。何以故？彼不住戒、不住律儀故。

「阿難！彼富迦羅跋帝王都所有婆羅門、長者、居士等當作是念：『釋迦牟尼佛之正法必當隱沒。何以故？諸比丘等於諸利養增上貪求、多毀禁戒，其心散亂、不樂閑林、捨離禪樂，與諸四眾數相往來，破戒違道。共諸婆羅門、長者、居士等，親友交通不相敬重，飲食花果迭相贈遺，不依律儀無有慚愧，婬彼女婦。』彼諸婆羅門、長者、居士等，見聞彼諸比丘作非法已，生大驚怖，心甚憂惱，作如是言：『佛之正法可隱沒耶？』當於彼時，還於富迦羅跋帝王都當有優婆塞名曰法增，有大神通、具大威力、有大福德，正智得道，多聞無畏，持修多羅、摩多羅迦，善巧方便。是優婆塞為欲令彼婆羅門、長者、居士等生敬信故，上昇虛空示教利喜而作是言：『汝等諸人慎莫怖畏、莫疑、莫慮，彼釋迦牟尼佛之正法猶住在世。汝可發勤精進，作諸善業，未得者令得、未證者令證、未達者令達。聖法今在，宜可速求。』時婆羅門、長者、居士等心皆喜悅而行布施、作諸功德，於我舍利裝飾嚴持，及諸聲聞勤作供養，聽受讀誦、轉為他說，受持禁戒、勤修禪定。彼諸婆羅門、長者、居士等——為彼法增示教利喜——皆趣善道及涅槃道。阿難！彼優婆塞亦能令我正法廣行流布，增益天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼富迦羅跋帝王都所有婆羅門、長者、居士等當作是念：『釋迦牟尼佛之正法必當隱沒。何以故？諸比丘等於諸利養增上貪求、多毀禁戒，其心散亂、不樂閑林、捨離禪樂，與諸四眾數相往來，破戒違道。共諸婆羅門、長者、居士等，親友交通不相敬重，飲食花果迭相贈遺，不依律儀無有慚愧，婬彼女婦。』彼諸婆羅門、長者、居士等，見聞彼諸比丘作非法已，生大驚怖，心甚憂惱，作如是言：『佛之正法可隱沒耶？』當於彼時，還於富迦羅跋帝王都當有優婆塞名曰法增，有大神通、具大威力、有大福德，正智得道，多聞無畏，持修多羅、摩多羅迦，善巧方便。是優婆塞為欲令彼婆羅門、長者、居士等生敬信故，上昇虛空示教利喜而作是言：『汝等諸人慎莫怖畏、莫疑、莫慮，彼釋迦牟尼佛之正法猶住在世。汝可發勤精進，作諸善業，未得者令得、未證者令證、未達者令達。聖法今在，宜可速求。』時婆羅門、長者、居士等心皆喜悅而行布施、作諸功德，於我舍利裝飾嚴持，及諸聲聞勤作供養，聽受讀誦、轉為他說，受持禁戒、勤修禪定。彼諸婆羅門、長者、居士等——為彼法增示教利喜——皆趣善道及涅槃道。阿難！彼優婆塞亦能令我正法廣行流布，增益天人。

「如是，阿難！於我滅後亦當多有俗人於我法中深得敬信——曾於過去供養多百多千無量諸佛，殖諸善根——於我舍利勤修莊嚴及諸聲聞供養恭敬、尊重讚歎。阿難！彼等亦令我之正法廣行流布，增益天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，阿難！於我滅後亦當多有俗人於我法中深得敬信——曾於過去供養多百多千無量諸佛，殖諸善根——於我舍利勤修莊嚴及諸聲聞供養恭敬、尊重讚歎。阿難！彼等亦令我之正法廣行流布，增益天人。

「阿難！我滅度後於未來世北天竺國當有比丘名祁婆迦出興於世——曾於過去無量百佛殖諸善根，供養恭敬，深信具足，安住大乘，為欲憐愍利益安樂諸眾生故，發如是心——多聞持菩薩藏，稱揚大乘、顯發大乘。是比丘見我舍利、形像、塔廟有破壞者，裝挍修治，以金莊嚴竪立幢幡，寶蓋鈴網出微妙音；興造如來無量形像及諸塔廟，其諸塔廟皆以半月師子莊嚴，能令諸天人眾心生信樂。為欲滿足菩提善根故、憐愍眾生故、護持養育故、攝受我法故、為不敬信者令敬信增修故、亦令多眾種善根故，作般遮跋瑟迦會。阿難！當於爾時多有比丘不持禁戒、多作非法，不樂閑林、捨離禪樂，破戒違道、共相言訟，貪惜積聚、獨占一房，與諸俗人互相往來、捨離佛法，於諸梵行不生敬重，形似沙門。當於爾時有少比丘發勤精進、遠離憒閙，係念現前、定慧一心，安住善法、少欲知足、樂修乞食，安住聖種、多聞無畏，持修多羅、持毘尼、持摩多羅迦。當於爾時祁婆迦比丘令諸比丘著袈裟者其心柔軟，諸根無缺，具足深信第一敬重；於彼所有著袈裟者起持戒想、作福田想而行布施，修諸善根。彼祁婆迦比丘修集無量種種最勝菩提善根已而取命終，生於西方過億百千諸佛世界無量壽國。於彼佛所種諸善根，復經八十億諸如來所修諸梵行，以此善根於未來世過九十九億劫而成正覺，佛號無垢光，世界名一切功德莊嚴。阿難！彼祁婆迦比丘令我正法於諸天人廣行流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我滅度後於未來世北天竺國當有比丘名祁婆迦出興於世——曾於過去無量百佛殖諸善根，供養恭敬，深信具足，安住大乘，為欲憐愍利益安樂諸眾生故，發如是心——多聞持菩薩藏，稱揚大乘、顯發大乘。是比丘見我舍利、形像、塔廟有破壞者，裝挍修治，以金莊嚴竪立幢幡，寶蓋鈴網出微妙音；興造如來無量形像及諸塔廟，其諸塔廟皆以半月師子莊嚴，能令諸天人眾心生信樂。為欲滿足菩提善根故、憐愍眾生故、護持養育故、攝受我法故、為不敬信者令敬信增修故、亦令多眾種善根故，作般遮跋瑟迦會。阿難！當於爾時多有比丘不持禁戒、多作非法，不樂閑林、捨離禪樂，破戒違道、共相言訟，貪惜積聚、獨占一房，與諸俗人互相往來、捨離佛法，於諸梵行不生敬重，形似沙門。當於爾時有少比丘發勤精進、遠離憒閙，係念現前、定慧一心，安住善法、少欲知足、樂修乞食，安住聖種、多聞無畏，持修多羅、持毘尼、持摩多羅迦。當於爾時祁婆迦比丘令諸比丘著袈裟者其心柔軟，諸根無缺，具足深信第一敬重；於彼所有著袈裟者起持戒想、作福田想而行布施，修諸善根。彼祁婆迦比丘修集無量種種最勝菩提善根已而取命終，生於西方過億百千諸佛世界無量壽國。於彼佛所種諸善根，復經八十億諸如來所修諸梵行，以此善根於未來世過九十九億劫而成正覺，佛號無垢光，世界名一切功德莊嚴。阿難！彼祁婆迦比丘令我正法於諸天人廣行流布。

「阿難！汝莫憂悲。我之梵行當廣流布，天人信樂。阿難！我滅度後，於未來世當有邊國名曰舍摩。彼有國王名曰大施，而於我法心生淨信、於我舍利及諸聲聞勤修供養，稱揚讚歎。阿難！彼大施王於舍摩國集我聲聞諸比丘眾尊重供養，於彼當有過三千阿羅漢——皆有神通、功德、威力，乃至於諸梵行說法不倦。阿難！彼等亦能令我正法於諸天人廣行流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝莫憂悲。我之梵行當廣流布，天人信樂。阿難！我滅度後，於未來世當有邊國名曰舍摩。彼有國王名曰大施，而於我法心生淨信、於我舍利及諸聲聞勤修供養，稱揚讚歎。阿難！彼大施王於舍摩國集我聲聞諸比丘眾尊重供養，於彼當有過三千阿羅漢——皆有神通、功德、威力，乃至於諸梵行說法不倦。阿難！彼等亦能令我正法於諸天人廣行流布。

「阿難！汝莫憂悲。我滅度後北天竺國有城名興渠末但那。彼得我舍利尊重供養，當以花鬘、塗香、末香、音聲、伎樂、幢幡、寶蓋、衣服、臥具、眾寶、金銀以用莊嚴。阿難！時彼精舍當有多人以信出家，受持禁戒，修行善法；諸俗人等修行善法亦復無量。阿難！彼有持戒、多聞、有智、於我法中深得淨信，於我聲聞及我舍利勤修裝飾，嚴治供養；於佛、法、僧供養加護。以此善根於天人中受福報已，有得阿耨多羅三藐三菩提者、有得緣覺乘者、有得聲聞乘，而涅槃者。阿難！彼以如是種種供養，當得如是神通威力。阿難！是等諸人開示演說，令我正法於諸人天廣行流布。阿難！汝莫憂悲。我之正法當廣流布，增益天人。阿難！我之舍利及我形像遍閻浮提，何況人不見處——所謂天、龍、夜叉、羅剎、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、鳩槃茶等宮殿之中——所造形像？阿難！汝莫憂悲，我法毘尼於諸天人當廣流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝莫憂悲。我滅度後北天竺國有城名興渠末但那。彼得我舍利尊重供養，當以花鬘、塗香、末香、音聲、伎樂、幢幡、寶蓋、衣服、臥具、眾寶、金銀以用莊嚴。阿難！時彼精舍當有多人以信出家，受持禁戒，修行善法；諸俗人等修行善法亦復無量。阿難！彼有持戒、多聞、有智、於我法中深得淨信，於我聲聞及我舍利勤修裝飾，嚴治供養；於佛、法、僧供養加護。以此善根於天人中受福報已，有得阿耨多羅三藐三菩提者、有得緣覺乘者、有得聲聞乘，而涅槃者。阿難！彼以如是種種供養，當得如是神通威力。阿難！是等諸人開示演說，令我正法於諸人天廣行流布。阿難！汝莫憂悲。我之正法當廣流布，增益天人。阿難！我之舍利及我形像遍閻浮提，何況人不見處——所謂天、龍、夜叉、羅剎、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、鳩槃茶等宮殿之中——所造形像？阿難！汝莫憂悲，我法毘尼於諸天人當廣流布。」

大悲經舍利品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲經舍利品第七

爾時，世尊復告阿難：「我滅度後，若有善男子、善女人，若在家、若出家，乃至供養我之舍利如芥子等，恭敬尊重、謙下供養；我說是人以此善根，一切皆當得涅槃果、盡涅槃際。阿難！若我滅後，所有善男子、善女人心生敬信，為我造立形像塔廟。阿難！應生深信，慎莫疑惑，我說是人以此善根，一切皆當得涅槃果、盡涅槃際。阿難！且置現在供養我者、且置我滅度後供養如芥子等舍利者、且置為我造立形像及塔廟者。阿難！若有信心念佛功德，乃至一花散於空中，我說是人以此善根，一切皆當得涅槃果、盡涅槃際。阿難！若復有人見佛世尊神通威力，為供養故，乃至一花散於空中，猶能得涅槃果，何況親承如來而供養者，及我滅後供養舍利者？阿難！諸佛境界不可思議，若復有人能供養者，所得福德亦不可思議。阿難！若人念佛乃至一花散於空中，我以佛智見知是人所得果報不可思議，汝應當信。何況未來所有佛子深得敬信、思惟佛功德、求佛智者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告阿難：「我滅度後，若有善男子、善女人，若在家、若出家，乃至供養我之舍利如芥子等，恭敬尊重、謙下供養；我說是人以此善根，一切皆當得涅槃果、盡涅槃際。阿難！若我滅後，所有善男子、善女人心生敬信，為我造立形像塔廟。阿難！應生深信，慎莫疑惑，我說是人以此善根，一切皆當得涅槃果、盡涅槃際。阿難！且置現在供養我者、且置我滅度後供養如芥子等舍利者、且置為我造立形像及塔廟者。阿難！若有信心念佛功德，乃至一花散於空中，我說是人以此善根，一切皆當得涅槃果、盡涅槃際。阿難！若復有人見佛世尊神通威力，為供養故，乃至一花散於空中，猶能得涅槃果，何況親承如來而供養者，及我滅後供養舍利者？阿難！諸佛境界不可思議，若復有人能供養者，所得福德亦不可思議。阿難！若人念佛乃至一花散於空中，我以佛智見知是人所得果報不可思議，汝應當信。何況未來所有佛子深得敬信、思惟佛功德、求佛智者？」

爾時，阿難聞佛語已，心懷踊躍，生大歡喜而白佛言：「希有，婆伽婆！希有，修伽陀！今正是時，唯願世尊說其念佛乃至一花散於空中而供養者所得果報。諸比丘等從佛所聞、讀誦受持，以是當得。憐愍世間、利益安樂諸天人故，於現在世及未來世所有眾生從彼聞者，復得數數種諸善根，心生敬信得大稱意。彼作是念：『釋迦牟尼於釋種中無上法王、大慈悲者、憐愍世間者，勸喻我等，令我生念發大精進。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難聞佛語已，心懷踊躍，生大歡喜而白佛言：「希有，婆伽婆！希有，修伽陀！今正是時，唯願世尊說其念佛乃至一花散於空中而供養者所得果報。諸比丘等從佛所聞、讀誦受持，以是當得。憐愍世間、利益安樂諸天人故，於現在世及未來世所有眾生從彼聞者，復得數數種諸善根，心生敬信得大稱意。彼作是念：『釋迦牟尼於釋種中無上法王、大慈悲者、憐愍世間者，勸喻我等，令我生念發大精進。』」

作是語已，佛告阿難：「諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說所得果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，佛告阿難：「諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說所得果報。」

阿難白言：「如是，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「如是，世尊！願樂欲聞。」

佛告阿難：「若有眾生以念佛故，乃至一花散於空中，如是福德所得果報不可窮盡。阿難！如是眾生從前際來——劫數長遠、生死流轉——不可得知，於未來際亦復如是。若有眾生以至誠心念佛功德，乃至一花散於空中，於未來世，當得釋天王、梵天王、轉輪聖王，於其福報亦不能盡；以其善根福報邊際不可盡故，要當入般涅槃。何以故？阿難！施佛福田，不以有為果報所能盡邊，我說是人必得涅槃、盡涅槃際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有眾生以念佛故，乃至一花散於空中，如是福德所得果報不可窮盡。阿難！如是眾生從前際來——劫數長遠、生死流轉——不可得知，於未來際亦復如是。若有眾生以至誠心念佛功德，乃至一花散於空中，於未來世，當得釋天王、梵天王、轉輪聖王，於其福報亦不能盡；以其善根福報邊際不可盡故，要當入般涅槃。何以故？阿難！施佛福田，不以有為果報所能盡邊，我說是人必得涅槃、盡涅槃際。

「阿難！且置親承供養我者、且置供養我如芥子等舍利者、且置為我造立形像及諸塔廟而供養者、且置以念佛故乃至一花散於空中而供養者。若復有人在於室內以念佛故，乃至一花散於空中，阿難！我說是人當得涅槃、得第一涅槃、盡涅槃際、最勝涅槃、妙涅槃、清淨涅槃、安住涅槃。阿難！以是因緣，諸福田中佛為最、佛為王。何以故？施佛田者，非謂世間果報所能盡也；以是因緣，於佛福田為最第一。阿難！諸佛如來——順正道者——能作無上究竟福田，於佛福田所有施者，必窮盡涅槃際、得第一涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！且置親承供養我者、且置供養我如芥子等舍利者、且置為我造立形像及諸塔廟而供養者、且置以念佛故乃至一花散於空中而供養者。若復有人在於室內以念佛故，乃至一花散於空中，阿難！我說是人當得涅槃、得第一涅槃、盡涅槃際、最勝涅槃、妙涅槃、清淨涅槃、安住涅槃。阿難！以是因緣，諸福田中佛為最、佛為王。何以故？施佛田者，非謂世間果報所能盡也；以是因緣，於佛福田為最第一。阿難！諸佛如來——順正道者——能作無上究竟福田，於佛福田所有施者，必窮盡涅槃際、得第一涅槃。

「阿難！且置如是以花散佛所得功德，若復有人但心念佛、一生敬信，我說是人亦當得涅槃果、盡涅槃際。阿難！且置人中念佛功德，若有畜生於佛世尊能生念者，我亦說其善根福報當得涅槃、盡涅槃際。阿難！汝今當觀諸佛世尊與諸眾生作福田者，能令眾生當得如是神通威力。是故，阿難！汝莫憂悲。若有善男子、善女人，乃至畜生——諸眾生等——於佛生信，當得如是神通果報、廣大功德，譬如甘露——第一甘露盡甘露際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！且置如是以花散佛所得功德，若復有人但心念佛、一生敬信，我說是人亦當得涅槃果、盡涅槃際。阿難！且置人中念佛功德，若有畜生於佛世尊能生念者，我亦說其善根福報當得涅槃、盡涅槃際。阿難！汝今當觀諸佛世尊與諸眾生作福田者，能令眾生當得如是神通威力。是故，阿難！汝莫憂悲。若有善男子、善女人，乃至畜生——諸眾生等——於佛生信，當得如是神通果報、廣大功德，譬如甘露——第一甘露盡甘露際。

「阿難！汝以身、口慈孝如來，無量安樂，心無有二，無瞋、無恨、無有怨讐。阿難！若有三千大千世界滿中須陀洹、斯陀含、阿那含阿羅漢，如苷蔗、竹𥯤、若麻、若草。若有善男子、善女人，若一劫、若減一劫，以諸稱意一切樂具恭敬尊重，謙下供養。阿難！於意云何？是善男子、善女人所得福德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝以身、口慈孝如來，無量安樂，心無有二，無瞋、無恨、無有怨讐。阿難！若有三千大千世界滿中須陀洹、斯陀含、阿那含阿羅漢，如苷蔗、竹𥯤、若麻、若草。若有善男子、善女人，若一劫、若減一劫，以諸稱意一切樂具恭敬尊重，謙下供養。阿難！於意云何？是善男子、善女人所得福德寧為多不？」

阿難言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！」

佛言：「阿難！若復有人於諸佛所但一合掌、一稱名，如是福德比前福德，百分不及一、千分不及一、百千億分不及一、數分不及一、迦羅分不及一。何以故？阿難！以佛如來諸福田中為最無上，是故施佛成大功德神通威力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！若復有人於諸佛所但一合掌、一稱名，如是福德比前福德，百分不及一、千分不及一、百千億分不及一、數分不及一、迦羅分不及一。何以故？阿難！以佛如來諸福田中為最無上，是故施佛成大功德神通威力。

「阿難！且置三千大千世界所有聲聞、阿羅漢等，若復三千大千世界滿中辟支佛，如甘蔗、竹𥯤、若麻、若草。若有善男子、善女人，若一劫、若減一劫，以諸稱意一切樂具恭敬尊重，謙下供養彼辟支佛。若辟支佛滅度後起七寶塔，若有善男子、善女人乃至盡形，以諸香花、塗香、末香、衣服、臥具、寶幢、幡蓋恭敬尊重，謙下供養。阿難！於意云何？是人於彼所得福德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！且置三千大千世界所有聲聞、阿羅漢等，若復三千大千世界滿中辟支佛，如甘蔗、竹𥯤、若麻、若草。若有善男子、善女人，若一劫、若減一劫，以諸稱意一切樂具恭敬尊重，謙下供養彼辟支佛。若辟支佛滅度後起七寶塔，若有善男子、善女人乃至盡形，以諸香花、塗香、末香、衣服、臥具、寶幢、幡蓋恭敬尊重，謙下供養。阿難！於意云何？是人於彼所得福德寧為多不？」

阿難言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！」

佛言：「阿難！若復有人於如來所起一淨信、思惟、信解，作如是言：『諸佛智慧不可思議。』以此信解善根功德，比前供養彼辟支佛所得功德，迦羅分不及一，乃至優婆尼沙陀分不及一。何以故？阿難！諸佛世尊無量大慈、無量大悲、無量戒、無量定、無量慧、無量解脫、無量解脫知見、無量修集、無量達證。阿難！諸佛世尊智慧不可思議、諸佛境界亦不可思議，若有供養不可思議者當得不可思議報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！若復有人於如來所起一淨信、思惟、信解，作如是言：『諸佛智慧不可思議。』以此信解善根功德，比前供養彼辟支佛所得功德，迦羅分不及一，乃至優婆尼沙陀分不及一。何以故？阿難！諸佛世尊無量大慈、無量大悲、無量戒、無量定、無量慧、無量解脫、無量解脫知見、無量修集、無量達證。阿難！諸佛世尊智慧不可思議、諸佛境界亦不可思議，若有供養不可思議者當得不可思議報。

「阿難！汝莫憂悲，汝當得大神通功德利益。何以故？阿難！汝以身、口、意慈供養我來過二十年，受持如來八萬四千諸法寶聚，於諸多聞最為第一、巧言辯慧問答中最，正智得道，多聞無畏，持修多羅、持毘尼、持摩多羅迦，於諸四眾說法不倦。阿難！我滅度後，汝共大德摩訶迦葉當作第一最大導師，大作佛事。阿難！汝莫憂悲，汝當得大神通功德利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝莫憂悲，汝當得大神通功德利益。何以故？阿難！汝以身、口、意慈供養我來過二十年，受持如來八萬四千諸法寶聚，於諸多聞最為第一、巧言辯慧問答中最，正智得道，多聞無畏，持修多羅、持毘尼、持摩多羅迦，於諸四眾說法不倦。阿難！我滅度後，汝共大德摩訶迦葉當作第一最大導師，大作佛事。阿難！汝莫憂悲，汝當得大神通功德利益。」