大悲經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲經卷第一

高齊天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高齊天竺三藏那連提耶舍譯

梵天品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在拘尸那城力士生地娑羅雙樹間。爾時，世尊臨般涅槃，告慧命阿難言：「汝可於娑羅雙樹間安置敷具，如師子王右脇臥法，吾今後夜當般涅槃。阿難！我已究竟涅槃，斷除一切有為言說。我已作佛事、已說甘露——無有窟宅、寂滅定甚深微妙，難見、難覺、難可測量——明智所知諸賢聖法。我已三轉無上法輪，若有沙門、婆羅門、若天、若魔、若梵、若人，以世共法無能轉者。我已擊法鼓、吹法䗍、建法幢、置法船、作法橋、降法雨。我已光照三千大千世界，滅除大闇，開示眾生，解脫正道，充益天人，所應度者皆悉已度。我已降伏一切外道及諸異論、動魔宮殿、摧魔勢力。大師子吼作諸佛事，建丈夫業，滿本誓願，護持法眼，教大聲聞，授菩薩記，為於未來佛眼不斷故。阿難！我今於後更無所作，唯般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在拘尸那城力士生地娑羅雙樹間。爾時，世尊臨般涅槃，告慧命阿難言：「汝可於娑羅雙樹間安置敷具，如師子王右脇臥法，吾今後夜當般涅槃。阿難！我已究竟涅槃，斷除一切有為言說。我已作佛事、已說甘露——無有窟宅、寂滅定甚深微妙，難見、難覺、難可測量——明智所知諸賢聖法。我已三轉無上法輪，若有沙門、婆羅門、若天、若魔、若梵、若人，以世共法無能轉者。我已擊法鼓、吹法䗍、建法幢、置法船、作法橋、降法雨。我已光照三千大千世界，滅除大闇，開示眾生，解脫正道，充益天人，所應度者皆悉已度。我已降伏一切外道及諸異論、動魔宮殿、摧魔勢力。大師子吼作諸佛事，建丈夫業，滿本誓願，護持法眼，教大聲聞，授菩薩記，為於未來佛眼不斷故。阿難！我今於後更無所作，唯般涅槃。」

爾時，阿難聞是語已，為憂箭所射，極大愁惱，悲泣流淚白佛言：「世尊！婆伽婆！涅槃太速。修伽陀！涅槃太速。世間眼滅、世間孤獨、世間無救，無有導師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難聞是語已，為憂箭所射，極大愁惱，悲泣流淚白佛言：「世尊！婆伽婆！涅槃太速。修伽陀！涅槃太速。世間眼滅、世間孤獨、世間無救，無有導師。」

爾時，佛告慧命阿難：「止，莫憂悲。阿難！生法、有法、有為法、壞法若不滅者，無有是處。我昔告汝，一切所愛、稱意等事，必有離散。阿難！汝已慈心、不二心、無惡心及與身業，孝養隨順而無限量侍養於我。阿難！若復天、人、阿修羅等，給侍供養聲聞、緣覺，若減一劫、若滿一劫，若復給侍供養如來於一念頃，其福多彼。汝已供養大神通佛乃至般涅槃，當得大福、廣大功德。猶如甘露——第一甘露、最後甘露——究竟涅槃。是故，阿難！汝莫憂悲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告慧命阿難：「止，莫憂悲。阿難！生法、有法、有為法、壞法若不滅者，無有是處。我昔告汝，一切所愛、稱意等事，必有離散。阿難！汝已慈心、不二心、無惡心及與身業，孝養隨順而無限量侍養於我。阿難！若復天、人、阿修羅等，給侍供養聲聞、緣覺，若減一劫、若滿一劫，若復給侍供養如來於一念頃，其福多彼。汝已供養大神通佛乃至般涅槃，當得大福、廣大功德。猶如甘露——第一甘露、最後甘露——究竟涅槃。是故，阿難！汝莫憂悲。」

爾時，阿難憂悲抆淚，即為如來於雙樹間猶如師子右脇臥法安置敷具。即時三千大千世界所有樹木、藥草、叢林皆向如來涅槃方所，有欲倒者、有傴僂者、有欲至地者、有躄地者。於此三千大千世界所有眾流——大河、小河、泉池、陂湖——佛神力故，止不流動。三千大千世界所有禽獸，佛神力故，默然而住，不鳴、不食。三千大千世界所有日、月、星宿、火光、明珠乃至熒火，佛神力故，皆不顯現，無有光明，不能照曜。三千大千世界所有猛火，佛神力故，皆悉止息，不然、不熱、不能燒炙。三千大千世界所有一切地獄猛火，佛神力故，皆悉清涼。彼諸地獄所有眾生於剎那頃，佛神力故，皆得安樂。三千大千世界所有畜生，一切皆起慈心、愍心，不相瞋惱、加害斷命；一切餓鬼皆不飢渴；一切眾生，佛神力故，身心踊悅，離苦得猗，具足稱意第一安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難憂悲抆淚，即為如來於雙樹間猶如師子右脇臥法安置敷具。即時三千大千世界所有樹木、藥草、叢林皆向如來涅槃方所，有欲倒者、有傴僂者、有欲至地者、有躄地者。於此三千大千世界所有眾流——大河、小河、泉池、陂湖——佛神力故，止不流動。三千大千世界所有禽獸，佛神力故，默然而住，不鳴、不食。三千大千世界所有日、月、星宿、火光、明珠乃至熒火，佛神力故，皆不顯現，無有光明，不能照曜。三千大千世界所有猛火，佛神力故，皆悉止息，不然、不熱、不能燒炙。三千大千世界所有一切地獄猛火，佛神力故，皆悉清涼。彼諸地獄所有眾生於剎那頃，佛神力故，皆得安樂。三千大千世界所有畜生，一切皆起慈心、愍心，不相瞋惱、加害斷命；一切餓鬼皆不飢渴；一切眾生，佛神力故，身心踊悅，離苦得猗，具足稱意第一安樂。

當於世尊右脇臥時，三千大千世界於中所有須彌山王、鐵圍山、大鐵圍山、目真隣陀山、香山、雪山及諸黑山、大地、大海，一切皆悉六種震動，所謂動、踊、起、震、吼、覺。三千大千世界一切風輪皆不鼓動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於世尊右脇臥時，三千大千世界於中所有須彌山王、鐵圍山、大鐵圍山、目真隣陀山、香山、雪山及諸黑山、大地、大海，一切皆悉六種震動，所謂動、踊、起、震、吼、覺。三千大千世界一切風輪皆不鼓動。

一切眾生於剎那頃捨諸作業得猗而住，離於睡眠，心無散亂，欲作皆息，默然無聲。三千大千世界所有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，梵天、釋天、護世王等，佛神力故，各見宮殿、床座、園林皆悉闇昧，無復威光，不生愛樂，彼等眷屬憂煩不樂。千世界主梵天王、三千大千世界主大梵天王，高心自恃，作如是念、作如是解：「念此世界及諸眾生是我所作、是我所化。」彼三千大千世界主大梵天王，佛神力故，見己宮殿及床座等闇昧無光，不生愛樂；摩醯首羅淨居天等亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生於剎那頃捨諸作業得猗而住，離於睡眠，心無散亂，欲作皆息，默然無聲。三千大千世界所有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，梵天、釋天、護世王等，佛神力故，各見宮殿、床座、園林皆悉闇昧，無復威光，不生愛樂，彼等眷屬憂煩不樂。千世界主梵天王、三千大千世界主大梵天王，高心自恃，作如是念、作如是解：「念此世界及諸眾生是我所作、是我所化。」彼三千大千世界主大梵天王，佛神力故，見己宮殿及床座等闇昧無光，不生愛樂；摩醯首羅淨居天等亦復如是。

爾時，三千大千世界主大梵天王作如是念：「是誰力故而現此相？令我不樂宮殿、床座。」是時，大梵天王遍觀於此三千大千世界中造作富貴大自在主——如來、應供、正遍知——今日後夜當般涅槃，是故現此神力變化、不可思議、未曾有事，此之神力正是如來入涅槃相。時大梵王作是念已，憂愁不樂，戰悚毛竪，極疾怱怱，梵眾圍遶，共詣佛所。其三千大千世界諸餘梵天，皆悉已曾信受聖法、安住聖法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三千大千世界主大梵天王作如是念：「是誰力故而現此相？令我不樂宮殿、床座。」是時，大梵天王遍觀於此三千大千世界中造作富貴大自在主——如來、應供、正遍知——今日後夜當般涅槃，是故現此神力變化、不可思議、未曾有事，此之神力正是如來入涅槃相。時大梵王作是念已，憂愁不樂，戰悚毛竪，極疾怱怱，梵眾圍遶，共詣佛所。其三千大千世界諸餘梵天，皆悉已曾信受聖法、安住聖法。

爾時，三千大千世界主大梵天王到佛所已，頭面作禮而白佛言：「唯願世尊教勅於我，云何而住？云何修行？」作是語已，如來即問大梵王言：「梵天！汝今實作如是念言：『我是大梵天，我能勝他、他不如我，我是智者。我是三千大千世界中大自在主，我造作眾生、化作眾生，我造作世界、化作世界。』不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三千大千世界主大梵天王到佛所已，頭面作禮而白佛言：「唯願世尊教勅於我，云何而住？云何修行？」作是語已，如來即問大梵王言：「梵天！汝今實作如是念言：『我是大梵天，我能勝他、他不如我，我是智者。我是三千大千世界中大自在主，我造作眾生、化作眾生，我造作世界、化作世界。』不？」

大梵天言：「如是，婆伽婆！如是，修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大梵天言：「如是，婆伽婆！如是，修伽陀！」

佛言：「梵天！汝復為誰所作？為誰所化？」時彼梵天默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！汝復為誰所作？為誰所化？」時彼梵天默然而住。

佛見梵天默然住故，而復問言：「梵天！有時三千大千世界為劫火焚燒，炎熾洞然。於意云何？是汝所作、是汝所化耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛見梵天默然住故，而復問言：「梵天！有時三千大千世界為劫火焚燒，炎熾洞然。於意云何？是汝所作、是汝所化耶？」

時大梵天而白佛言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大梵天而白佛言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！如此，大地依水聚住、水依風住、風依虛空。如是，大地厚六百八十萬由旬，不裂不散。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！如此，大地依水聚住、水依風住、風依虛空。如是，大地厚六百八十萬由旬，不裂不散。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！此三千大千世界百億日月流轉之時，梵天！於意云何？是汝所化耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！此三千大千世界百億日月流轉之時，梵天！於意云何？是汝所化耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！有時日月天子不在宮殿，宮殿空虛。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！有時日月天子不在宮殿，宮殿空虛。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！如是，春、秋、冬、夏時節，於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！如是，春、秋、冬、夏時節，於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！如是，水、鏡、蘇油、摩尼、頗梨及餘淨器現諸色像——所謂大地、山河、樹林、園苑、宮殿、舍宅、聚落、城邑、駝、驢、象、馬、麞、鹿、鳥、獸、日、月、星宿、聲聞、緣覺、菩薩、如來、釋梵、護世、人非人等種種色像。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！如是，水、鏡、蘇油、摩尼、頗梨及餘淨器現諸色像——所謂大地、山河、樹林、園苑、宮殿、舍宅、聚落、城邑、駝、驢、象、馬、麞、鹿、鳥、獸、日、月、星宿、聲聞、緣覺、菩薩、如來、釋梵、護世、人非人等種種色像。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！如是，山崖、深谷、大小諸鼓、歌舞等戲、麞、鹿、鳥、獸、人、非人等所出音聲。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！如是，山崖、深谷、大小諸鼓、歌舞等戲、麞、鹿、鳥、獸、人、非人等所出音聲。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！如諸眾生於其夢中見種種色、聞種種聲、嗅種種香、甞種種味、覺種種觸、知種種法、作種種戲，種種啼哭、呻號、怖畏、苦樂等受。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！如諸眾生於其夢中見種種色、聞種種聲、嗅種種香、甞種種味、覺種種觸、知種種法、作種種戲，種種啼哭、呻號、怖畏、苦樂等受。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！如四姓人端正、醜陋，貧窮、巨富，福德多少，善戒、惡戒，善慧、惡慧。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！如四姓人端正、醜陋，貧窮、巨富，福德多少，善戒、惡戒，善慧、惡慧。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！一切眾生所有怖畏、苦切、惱害——所謂水、火、刀、風、崖岸、毒藥、惡獸、怨讐、人非人畏及以種種加害，於他常有怖畏。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！一切眾生所有怖畏、苦切、惱害——所謂水、火、刀、風、崖岸、毒藥、惡獸、怨讐、人非人畏及以種種加害，於他常有怖畏。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！眾生所有種種疾病——所謂風、冷、熱病及諸雜病，時節代謝四大相違——若他所作、若先業報，所謂眼、耳、鼻、舌、身病，若復眾生種種心意熱惱等苦。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！眾生所有種種疾病——所謂風、冷、熱病及諸雜病，時節代謝四大相違——若他所作、若先業報，所謂眼、耳、鼻、舌、身病，若復眾生種種心意熱惱等苦。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！眾生所有曠野嶮賊、水災等難，或復中劫刀兵、疫病及以飢饉，梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！眾生所有曠野嶮賊、水災等難，或復中劫刀兵、疫病及以飢饉，梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！眾生所有愛別離苦——所謂父母、兄弟、姊妹、宗親、善友離別之苦。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！眾生所有愛別離苦——所謂父母、兄弟、姊妹、宗親、善友離別之苦。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！眾生所作種種惡業——所謂販賣生口、酒麴、紫礦、押油之具——若入大海曠野嶮處遊行諸方、若諸仙方術及餘種種斷事之法。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！眾生所作種種惡業——所謂販賣生口、酒麴、紫礦、押油之具——若入大海曠野嶮處遊行諸方、若諸仙方術及餘種種斷事之法。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！眾生所作種種業道，以是業因受於地獄、畜生、餓鬼、人、天之報。眾生所有若身、口、意、善行、惡行及世間所有十惡業道，於諸眾生都無慈愍，作諸苦惱、不利益事，墮惡道因緣，所謂殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪瞋、邪見。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！眾生所作種種業道，以是業因受於地獄、畜生、餓鬼、人、天之報。眾生所有若身、口、意、善行、惡行及世間所有十惡業道，於諸眾生都無慈愍，作諸苦惱、不利益事，墮惡道因緣，所謂殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪瞋、邪見。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！眾生所有種種苦事——所謂斬首、截其手足、刵劓耳鼻、節節支解、熱油所灌、火炙熬煑、刀劍鉾矟斫刺鞭打、繫閉牢獄、鬪諍言訟。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！眾生所有種種苦事——所謂斬首、截其手足、刵劓耳鼻、節節支解、熱油所灌、火炙熬煑、刀劍鉾矟斫刺鞭打、繫閉牢獄、鬪諍言訟。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！眾生所作婬欲邪行——或婬母女、姊妹、淨持戒者——及餘惡業。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！眾生所作婬欲邪行——或婬母女、姊妹、淨持戒者——及餘惡業。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！眾生所有種種殺害——厭蟲起屍、呪術方藥、鬼魅所著及餘種種惡業方便斷命因緣。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！眾生所有種種殺害——厭蟲起屍、呪術方藥、鬼魅所著及餘種種惡業方便斷命因緣。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！世間所有生、老、病、死、憂、悲、苦惱、無常法、盡法、變易法，於四姓人無所忌難，能令一切所愛無厭、種種之物敗壞離散。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！世間所有生、老、病、死、憂、悲、苦惱、無常法、盡法、變易法，於四姓人無所忌難，能令一切所愛無厭、種種之物敗壞離散。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！眾生所有貪、瞋、癡障結使纏縛，及餘種種苦惱所縛，以是因緣令諸眾生堅著瞋怒迷惑心故，造作無量種種業行。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！眾生所有貪、瞋、癡障結使纏縛，及餘種種苦惱所縛，以是因緣令諸眾生堅著瞋怒迷惑心故，造作無量種種業行。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！所有三惡趣——地獄、畜生、餓鬼——其處眾生為種種事受諸苦惱。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！所有三惡趣——地獄、畜生、餓鬼——其處眾生為種種事受諸苦惱。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！一切所有，若種子生、無種子生，樹木、藥草；若水陸生，華果、香樹，種種勝味——甘、苦、醎、辛、酸、澁之味——隨諸眾生所憙、不憙作損益者。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！一切所有，若種子生、無種子生，樹木、藥草；若水陸生，華果、香樹，種種勝味——甘、苦、醎、辛、酸、澁之味——隨諸眾生所憙、不憙作損益者。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，世尊！」

佛言：「梵天！五道流轉，生死成壞，所有眾生無明覆蓋與愛結相應，馳走流轉始終難知，及未來生死流轉不斷其處。人、天，若魔、若梵、沙門、婆羅門，此等世間如亂絲纏縛，常馳流轉彼此往來，此諸眾生於流轉中不知求出。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！五道流轉，生死成壞，所有眾生無明覆蓋與愛結相應，馳走流轉始終難知，及未來生死流轉不斷其處。人、天，若魔、若梵、沙門、婆羅門，此等世間如亂絲纏縛，常馳流轉彼此往來，此諸眾生於流轉中不知求出。梵天！於意云何？是汝所作、是汝所化、是汝所加耶？」

梵天言：「不也，婆伽婆！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「不也，婆伽婆！」

佛言：「梵天！汝從何因作是念言：『此諸眾生是我所作、是我所化、是我所加；所有世界是我所作、是我所化、是我所加。』耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！汝從何因作是念言：『此諸眾生是我所作、是我所化、是我所加；所有世界是我所作、是我所化、是我所加。』耶？」

梵天言：「世尊！我以無智邪見、未斷顛倒心故，常於如來所說正法不聽受故，我本曾作如是惡見、如是惡說：『此諸眾生是我所作、是我所化；所有世界是我所作、是我所化。』世尊！我今還復問佛此義，所有世界是誰所作、是誰所化？一切眾生是誰所作、是誰所化、是誰所加、是誰力生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天言：「世尊！我以無智邪見、未斷顛倒心故，常於如來所說正法不聽受故，我本曾作如是惡見、如是惡說：『此諸眾生是我所作、是我所化；所有世界是我所作、是我所化。』世尊！我今還復問佛此義，所有世界是誰所作、是誰所化？一切眾生是誰所作、是誰所化、是誰所加、是誰力生？」

佛言：「梵天！所有世界是業所作、是業所化；一切眾生是業所作、是業所化、業力所生。何以故？梵天！無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老、死、憂、悲、苦惱，故有如是大苦聚集。梵天！無明滅乃至憂、悲、苦惱滅，更無作者、使作者、安置者，唯有業、有法、和合因緣，故有眾生。若能離此業、法、和合，當知是人則能遠離生死流轉。梵天！如是，世間業盡，煩惱盡、苦盡、苦息。如是出離，是名得於寂定涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵天！所有世界是業所作、是業所化；一切眾生是業所作、是業所化、業力所生。何以故？梵天！無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老、死、憂、悲、苦惱，故有如是大苦聚集。梵天！無明滅乃至憂、悲、苦惱滅，更無作者、使作者、安置者，唯有業、有法、和合因緣，故有眾生。若能離此業、法、和合，當知是人則能遠離生死流轉。梵天！如是，世間業盡，煩惱盡、苦盡、苦息。如是出離，是名得於寂定涅槃。

「梵天！於彼誰得涅槃？若業是業盡、若煩惱是煩惱離、若苦是苦息，如是等法，以諸佛神力故，諸佛所加故有。何以故？梵天！若非諸佛出世顯說，則不聞有如是等法。梵天！若諸佛、世尊出興世時，得有顯說如是寂定甚深難覺光明法門。若諸眾生得聞生法，從生得解脫；得聞老、病、死、憂、悲、苦惱法，從彼老、病、死、憂、悲、苦惱法而得解脫。梵天！是故，諸佛現作是加。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！於彼誰得涅槃？若業是業盡、若煩惱是煩惱離、若苦是苦息，如是等法，以諸佛神力故，諸佛所加故有。何以故？梵天！若非諸佛出世顯說，則不聞有如是等法。梵天！若諸佛、世尊出興世時，得有顯說如是寂定甚深難覺光明法門。若諸眾生得聞生法，從生得解脫；得聞老、病、死、憂、悲、苦惱法，從彼老、病、死、憂、悲、苦惱法而得解脫。梵天！是故，諸佛現作是加。

「梵天！諸佛作是開示顯說，所謂諸行猶如光影，無常、動轉、不定、不究竟、盡法、變易法。假使諸佛滅度之後，正法隱沒，亦復如是，示現所加，所謂諸行猶如光影。若佛不現，一切諸行於剎那頃如光影者，則不應說一切諸行猶如光影、如夢、如響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸佛作是開示顯說，所謂諸行猶如光影，無常、動轉、不定、不究竟、盡法、變易法。假使諸佛滅度之後，正法隱沒，亦復如是，示現所加，所謂諸行猶如光影。若佛不現，一切諸行於剎那頃如光影者，則不應說一切諸行猶如光影、如夢、如響。

「梵天！諸佛以知一切諸行，猶如光影、如夢、如響、無常、動轉、盡法、變易法故，說言諸行猶如光影、如夢、如響。智者於彼觀其相已，以其相、以其攀緣因緣義故，得知諸行無常、動轉、盡法、變易法，破壞離散、時節代謝。於剎那頃乃至日、夜、半月，乃至一月、一歲，乃至百歲、一劫，乃至百劫一切盡壞。有大火聚，然已還滅；有大水聚，流已還止；有大猛風，吹已還息。世界大地有已還無；有諸大山——所謂鐵圍山、大鐵圍山、須彌山及諸黑山等——有已還無；日、月、星宿及諸眷屬有已還無，不明、不照，而復墮落。諸天宮殿有已還滅；諸有王都、城邑、聚落、樹林、園池、可樂之事生已還滅；諸天人等生已還滅、滅已復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！諸佛以知一切諸行，猶如光影、如夢、如響、無常、動轉、盡法、變易法故，說言諸行猶如光影、如夢、如響。智者於彼觀其相已，以其相、以其攀緣因緣義故，得知諸行無常、動轉、盡法、變易法，破壞離散、時節代謝。於剎那頃乃至日、夜、半月，乃至一月、一歲，乃至百歲、一劫，乃至百劫一切盡壞。有大火聚，然已還滅；有大水聚，流已還止；有大猛風，吹已還息。世界大地有已還無；有諸大山——所謂鐵圍山、大鐵圍山、須彌山及諸黑山等——有已還無；日、月、星宿及諸眷屬有已還無，不明、不照，而復墮落。諸天宮殿有已還滅；諸有王都、城邑、聚落、樹林、園池、可樂之事生已還滅；諸天人等生已還滅、滅已復生。

「諸有智者見其相已，心生厭離，以此諸行無常、離壞變易盡故，以平等信心捨家出家，得知諸行猶如光影、如夢、如響。及見水中日、月、星宿等諸光影已，以彼相、以彼攀緣因緣義故得到菩提。有諸智士蒙佛教勅及善友教授，或自思惟，得知諸行猶如光影、如夢、如響，生於信心捨家出家。或有得證須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果；若大乘人或得初忍、或得第二、第三忍及能得到無上菩提。假使諸佛滅度之後，於世間中亦復如是說法流行。若諸眾生得聞法已，於三乘得度——所謂聲聞、辟支佛乘、一切種智無上大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有智者見其相已，心生厭離，以此諸行無常、離壞變易盡故，以平等信心捨家出家，得知諸行猶如光影、如夢、如響。及見水中日、月、星宿等諸光影已，以彼相、以彼攀緣因緣義故得到菩提。有諸智士蒙佛教勅及善友教授，或自思惟，得知諸行猶如光影、如夢、如響，生於信心捨家出家。或有得證須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果；若大乘人或得初忍、或得第二、第三忍及能得到無上菩提。假使諸佛滅度之後，於世間中亦復如是說法流行。若諸眾生得聞法已，於三乘得度——所謂聲聞、辟支佛乘、一切種智無上大乘。

「梵天！汝應當知此法次第亦是諸佛之所加也。是故，智者見其相已，心生厭離，能知諸行是無常苦，動轉不定盡法、變易法，猶如光影、如夢、如響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！汝應當知此法次第亦是諸佛之所加也。是故，智者見其相已，心生厭離，能知諸行是無常苦，動轉不定盡法、變易法，猶如光影、如夢、如響。

「梵天！此等亦是諸佛境界、諸佛所加。有諸眾生已曾修行因成就者，得聞如是正法聲已，於如來所思念敬信：一切諸行無常壞滅，猶如光影、如夢、如響。有諸眾生於諸佛所曾修梵行者、或有在家受禁戒者，以是因緣解知如是一切諸行無常壞滅，猶如光影、如夢、如響；知已生信，捨家出家。諸佛世尊雖未出世，以有如是諸佛加故、以諸佛所種善根故，得到菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！此等亦是諸佛境界、諸佛所加。有諸眾生已曾修行因成就者，得聞如是正法聲已，於如來所思念敬信：一切諸行無常壞滅，猶如光影、如夢、如響。有諸眾生於諸佛所曾修梵行者、或有在家受禁戒者，以是因緣解知如是一切諸行無常壞滅，猶如光影、如夢、如響；知已生信，捨家出家。諸佛世尊雖未出世，以有如是諸佛加故、以諸佛所種善根故，得到菩提。

「梵天！應如是知，此等皆是諸佛境界、諸佛所加。梵天！此三千大千世界非梵剎土、亦非外道六師剎土，唯是我等諸佛剎土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！應如是知，此等皆是諸佛境界、諸佛所加。梵天！此三千大千世界非梵剎土、亦非外道六師剎土，唯是我等諸佛剎土。

「梵天！我昔於此無量百千億那由他阿僧祇劫修菩薩行，無量阿僧祇諸如來所種無量阿僧祇善根、淨持禁戒、苦修梵行及修無量百千億那由他難行、苦行，攝此佛土，修治令淨。如諸眾生所修善根，隨其所堪而清淨者、隨其時器應得度者，我於長夜以四攝事攝此眾生——所謂布施、愛語、利行、同事。彼等以我誓願力故，生此佛土、聞我說法即能信解，不復歸信梵、釋、護世、諸天王等。梵天！應如是知：此是佛土，非是梵、釋、護世剎土，亦非外道六師剎土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵天！我昔於此無量百千億那由他阿僧祇劫修菩薩行，無量阿僧祇諸如來所種無量阿僧祇善根、淨持禁戒、苦修梵行及修無量百千億那由他難行、苦行，攝此佛土，修治令淨。如諸眾生所修善根，隨其所堪而清淨者、隨其時器應得度者，我於長夜以四攝事攝此眾生——所謂布施、愛語、利行、同事。彼等以我誓願力故，生此佛土、聞我說法即能信解，不復歸信梵、釋、護世、諸天王等。梵天！應如是知：此是佛土，非是梵、釋、護世剎土，亦非外道六師剎土。」

爾時，娑婆世界主大梵天王及百千梵眾現憂愁相，作如是言：「諸佛世尊通達希有勝妙之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，娑婆世界主大梵天王及百千梵眾現憂愁相，作如是言：「諸佛世尊通達希有勝妙之法。」

是三千大千世界主大梵天王於如來所生希有心——諸佛希有乃有無量不可思議無盡境界。大梵天王即時歸依為佛弟子，於世尊所請求教勅，作如是言：「婆伽婆是我大師，修伽陀是我大師。唯願世尊教勅於我，云何而住？云何修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三千大千世界主大梵天王於如來所生希有心——諸佛希有乃有無量不可思議無盡境界。大梵天王即時歸依為佛弟子，於世尊所請求教勅，作如是言：「婆伽婆是我大師，修伽陀是我大師。唯願世尊教勅於我，云何而住？云何修行？」

佛告梵天：「此三千大千世界是我佛土，我今以此付囑於汝。汝當順我，勿使真道善眼令有斷絕，無上佛眼、法眼、僧眼令有斷絕，莫作末後滅法人也。梵天！當有長子童真彌勒菩薩摩訶薩從佛口生、從法化生，大悲憐愍為欲利益一切眾生、欲令得樂、欲令安隱。彼亦於此三千大千世界如法補處，如我居此等無有異。汝既現在隨順我教，亦應順彼，勿令如是真道法母、佛眼、法眼、僧眼而有斷絕。何以故？梵天！乃至如是法母不斷者，隨其時節，佛眼、法眼、僧眼得不斷絕，釋梵天眼、人眼、解脫眼乃至涅槃眼得不斷絕。梵天！是故，我今付囑於汝，我此佛土三千大千世界。梵天！我已教勅，汝應隨順，莫作末後滅法人也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「此三千大千世界是我佛土，我今以此付囑於汝。汝當順我，勿使真道善眼令有斷絕，無上佛眼、法眼、僧眼令有斷絕，莫作末後滅法人也。梵天！當有長子童真彌勒菩薩摩訶薩從佛口生、從法化生，大悲憐愍為欲利益一切眾生、欲令得樂、欲令安隱。彼亦於此三千大千世界如法補處，如我居此等無有異。汝既現在隨順我教，亦應順彼，勿令如是真道法母、佛眼、法眼、僧眼而有斷絕。何以故？梵天！乃至如是法母不斷者，隨其時節，佛眼、法眼、僧眼得不斷絕，釋梵天眼、人眼、解脫眼乃至涅槃眼得不斷絕。梵天！是故，我今付囑於汝，我此佛土三千大千世界。梵天！我已教勅，汝應隨順，莫作末後滅法人也。」

爾時，三千大千世界所有梵天、大梵天——彼等一切先於聖法已得正信——彼三千大千世界主大梵天王即時於聖法中深得正信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三千大千世界所有梵天、大梵天——彼等一切先於聖法已得正信——彼三千大千世界主大梵天王即時於聖法中深得正信。

大悲經商主品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲經商主品第二

爾時，有魔子名曰商主——已於佛所深得敬信——聞佛涅槃，心懷憂惱，戰悚毛竪，速詣佛所。到已頂禮，退住一面而白佛言：「唯願世尊憐愍眾生、安樂眾生、救護世間、憐愍利益諸天人故，住世一劫莫入涅槃。我亦憐愍諸天人故，如是勸請。世尊！勿使眾生盲冥太速，無有說者、無導、無救、無依、無趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有魔子名曰商主——已於佛所深得敬信——聞佛涅槃，心懷憂惱，戰悚毛竪，速詣佛所。到已頂禮，退住一面而白佛言：「唯願世尊憐愍眾生、安樂眾生、救護世間、憐愍利益諸天人故，住世一劫莫入涅槃。我亦憐愍諸天人故，如是勸請。世尊！勿使眾生盲冥太速，無有說者、無導、無救、無依、無趣。」

爾時，商主作是語已，佛即告言：「商主！汝父波旬先已請我令入涅槃，作如是言：『婆伽婆！入般涅槃。修伽陀！入般涅槃。婆伽婆！今者正是入涅槃時。』商主！汝父波旬如是請我，我隨彼意許入涅槃。商主！以是因緣，我今時至，稱其所許，故入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，商主作是語已，佛即告言：「商主！汝父波旬先已請我令入涅槃，作如是言：『婆伽婆！入般涅槃。修伽陀！入般涅槃。婆伽婆！今者正是入涅槃時。』商主！汝父波旬如是請我，我隨彼意許入涅槃。商主！以是因緣，我今時至，稱其所許，故入涅槃。」

商主復言：「世尊！是魔波旬非是我父、非我善友。常求殺害，是我怨家、大惡知識；常欲令我不得樂事、和合安隱，但作毀壞、不欲利益。世尊！是魔於我極欲作惡、毀謗天人、作大怨讐，常於如是慧炬、慧光、大智明燈求欲滅之。世尊！若有正實語人作如是言：『諸天人中有一極毒惡人出於世者。』當知即是魔波旬也。世尊！若有正實語人作如是言：『有人不為益己身故、不益他故、不益多眾生故而發心者。』當知即是魔波旬也。世尊！若復有正實語人作如是言：『有人不為憐愍利益天、人、魔、梵、阿修羅、沙門、婆羅門一切世間故，又不欲令和合安隱故，欲令退落受苦惱故而發心者。』當知即是魔波旬也。世尊！我親從佛聞如是說，有二種人，一者、如法，二者、非法。當知世尊所許波旬入涅槃者是不如法。唯願世尊於此所許莫生堅著，但為憐愍、利益、安樂諸天人等一切眾生捨此所許，住世一劫。若佛久住，諸天人等利益、安樂，是故世尊莫速涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商主復言：「世尊！是魔波旬非是我父、非我善友。常求殺害，是我怨家、大惡知識；常欲令我不得樂事、和合安隱，但作毀壞、不欲利益。世尊！是魔於我極欲作惡、毀謗天人、作大怨讐，常於如是慧炬、慧光、大智明燈求欲滅之。世尊！若有正實語人作如是言：『諸天人中有一極毒惡人出於世者。』當知即是魔波旬也。世尊！若有正實語人作如是言：『有人不為益己身故、不益他故、不益多眾生故而發心者。』當知即是魔波旬也。世尊！若復有正實語人作如是言：『有人不為憐愍利益天、人、魔、梵、阿修羅、沙門、婆羅門一切世間故，又不欲令和合安隱故，欲令退落受苦惱故而發心者。』當知即是魔波旬也。世尊！我親從佛聞如是說，有二種人，一者、如法，二者、非法。當知世尊所許波旬入涅槃者是不如法。唯願世尊於此所許莫生堅著，但為憐愍、利益、安樂諸天人等一切眾生捨此所許，住世一劫。若佛久住，諸天人等利益、安樂，是故世尊莫速涅槃。」

佛告商主：「善哉善哉！若令眾生得利益者，正應如是。商主！若人供給灌頂登位剎利大王，或有供給王子、大臣，或有防護國土、城邑、聚落等者，是人從其剎利王所得大榮爵、受於福祿。其剎利王常於此人及其子孫、親友、眷屬，亦寵福祿，擁護蔭覆。商主！汝今若於如來、應供、正遍知、無上法王所心生淨信，以淨信故，如來則當慰喻於汝、與汝福報。我今慰喻汝者，以汝佛所心生淨信、種善根故。如是應知，商主！汝當以此淨信善根於我滅後未來世中作辟支佛，名曰悲愍商主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告商主：「善哉善哉！若令眾生得利益者，正應如是。商主！若人供給灌頂登位剎利大王，或有供給王子、大臣，或有防護國土、城邑、聚落等者，是人從其剎利王所得大榮爵、受於福祿。其剎利王常於此人及其子孫、親友、眷屬，亦寵福祿，擁護蔭覆。商主！汝今若於如來、應供、正遍知、無上法王所心生淨信，以淨信故，如來則當慰喻於汝、與汝福報。我今慰喻汝者，以汝佛所心生淨信、種善根故。如是應知，商主！汝當以此淨信善根於我滅後未來世中作辟支佛，名曰悲愍商主。

「我涅槃後正法滅已，是魔波旬得大喜悅；以喜悅故墜落魔宮，墮於阿鼻大地獄中，具受無量種種苦惱。何以故？以魔波旬於是大勝慧燈、慧光隱滅之時生大喜故。商主！若有正實語人作如是言：『有人為自害故、為自壞故、與己作惡故而發心者。』當知即是魔波旬也。何以故？商主！我滅度後乃至有是正法住世，隨其時節是魔波旬得住魔宮；我法滅已，是魔極大喜踊欣慶、得大稱意，於剎那頃墜落魔宮、墮阿鼻地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我涅槃後正法滅已，是魔波旬得大喜悅；以喜悅故墜落魔宮，墮於阿鼻大地獄中，具受無量種種苦惱。何以故？以魔波旬於是大勝慧燈、慧光隱滅之時生大喜故。商主！若有正實語人作如是言：『有人為自害故、為自壞故、與己作惡故而發心者。』當知即是魔波旬也。何以故？商主！我滅度後乃至有是正法住世，隨其時節是魔波旬得住魔宮；我法滅已，是魔極大喜踊欣慶、得大稱意，於剎那頃墜落魔宮、墮阿鼻地獄。

「商主！譬如有人上於大樹，其樹花果悉以具足，是人取其稱意花果，既受用已，還復折其所住之枝。商主！於意云何？是人爾時住彼折枝得住樹不？又於其樹受安樂已還折其枝，可名有智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「商主！譬如有人上於大樹，其樹花果悉以具足，是人取其稱意花果，既受用已，還復折其所住之枝。商主！於意云何？是人爾時住彼折枝得住樹不？又於其樹受安樂已還折其枝，可名有智不？」

商主言：「不也，婆伽婆！不也，修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商主言：「不也，婆伽婆！不也，修伽陀！」

佛言：「商主！魔亦如是，常希如來、應供、正遍知入涅槃故、常樂隱滅如來所說正法毘尼故。商主！乃至正法住世，是魔波旬於其時節得住魔宮；我法滅時，其魔波旬生大踊悅、喜慶稱意，故墜落魔宮、墮阿鼻地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「商主！魔亦如是，常希如來、應供、正遍知入涅槃故、常樂隱滅如來所說正法毘尼故。商主！乃至正法住世，是魔波旬於其時節得住魔宮；我法滅時，其魔波旬生大踊悅、喜慶稱意，故墜落魔宮、墮阿鼻地獄。

「商主！喻如彼人於其樹上而自害故勤作是事；魔亦如是，為自害故、為害他故而勤發心。商主！魔於後時墮阿鼻地獄受大苦痛，如奪命苦。為苦觸已，當念：『我言如來、應供、正遍知是真語者、實語者、不異語者、不虛語者，如是善說：「善哉身律儀、善哉口律儀、善哉意律儀。是身善行、是口善行、是意善行，獲得可樂、可欲、可愛、稱意果報；是身惡行、是口惡行、是意惡行，獲得不可樂、不可欲、不可愛、不稱意果報。」我昔與彼身惡行相應、口惡行相應、意惡行相應，以是業報今墮地獄，受如是等極痛、極切、極苦、極惱、極不可忍、如臨死之苦。』是魔波旬當於爾時憶我所說，得淨信心；得淨信已，即時於彼地獄命終生三十三天。何以故？商主！若其惡心於如來所作諸過失，身壞命終墮大地獄；若復慈心供養如來不求過者，身壞命終得生善道天人之中。彼以善根得值諸佛；值諸佛已，復種善根；種善根已，次第當得無漏涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「商主！喻如彼人於其樹上而自害故勤作是事；魔亦如是，為自害故、為害他故而勤發心。商主！魔於後時墮阿鼻地獄受大苦痛，如奪命苦。為苦觸已，當念：『我言如來、應供、正遍知是真語者、實語者、不異語者、不虛語者，如是善說：「善哉身律儀、善哉口律儀、善哉意律儀。是身善行、是口善行、是意善行，獲得可樂、可欲、可愛、稱意果報；是身惡行、是口惡行、是意惡行，獲得不可樂、不可欲、不可愛、不稱意果報。」我昔與彼身惡行相應、口惡行相應、意惡行相應，以是業報今墮地獄，受如是等極痛、極切、極苦、極惱、極不可忍、如臨死之苦。』是魔波旬當於爾時憶我所說，得淨信心；得淨信已，即時於彼地獄命終生三十三天。何以故？商主！若其惡心於如來所作諸過失，身壞命終墮大地獄；若復慈心供養如來不求過者，身壞命終得生善道天人之中。彼以善根得值諸佛；值諸佛已，復種善根；種善根已，次第當得無漏涅槃。

「商主！汝於如來、應供、正遍知心得淨信，以此善根，彌勒出世當得值遇。值彌勒已則能覺悟睡眠放逸諸眾生等，作如是言：『諸眾生輩應當勇猛勤作善業，如來、應供、正遍知出世甚難，如憂曇華時乃一現；如來亦爾，時乃一出無窟宅涅槃。』時有說者：『人身難得、八難難離，得值佛世、生於中國亦復甚難。是故汝等慎莫放逸，當勤修行，於後莫悔。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「商主！汝於如來、應供、正遍知心得淨信，以此善根，彌勒出世當得值遇。值彌勒已則能覺悟睡眠放逸諸眾生等，作如是言：『諸眾生輩應當勇猛勤作善業，如來、應供、正遍知出世甚難，如憂曇華時乃一現；如來亦爾，時乃一出無窟宅涅槃。』時有說者：『人身難得、八難難離，得值佛世、生於中國亦復甚難。是故汝等慎莫放逸，當勤修行，於後莫悔。』

「商主！汝於彌勒佛所稟受法教，攝彼彌勒無上法王國土人民，常以慈心、無惡心、無怨讐心、愍心、樂心、普覆心護持養育，以此善根於魔宮殿次補魔處，具大富貴、為自在主。商主！若有眾生於如來所種諸善根，乃至得發一念淨心，彼等眾生以此善根得近甘露——第一甘露、最後甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「商主！汝於彌勒佛所稟受法教，攝彼彌勒無上法王國土人民，常以慈心、無惡心、無怨讐心、愍心、樂心、普覆心護持養育，以此善根於魔宮殿次補魔處，具大富貴、為自在主。商主！若有眾生於如來所種諸善根，乃至得發一念淨心，彼等眾生以此善根得近甘露——第一甘露、最後甘露。

「商主！汝以善根於彼廣受人天報已，經八十劫於末後身作辟支佛，名曰悲愍。何以故？商主！以汝聞我涅槃聲已，便於我所生淨信心、於眾生所生悲愍心；為諸眾生得安樂故，求請我住不般涅槃；汝復於彼彌勒法中悲愍眾生，覺悟睡眠放逸眾生，令得憶念而不放逸，教以善法；以是因緣得辟支佛記。商主！我當與汝如是善報，應當深心喜悅稱意。商主！此等是汝勸請如來善根因緣，如來即以法施蔭覆報汝善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「商主！汝以善根於彼廣受人天報已，經八十劫於末後身作辟支佛，名曰悲愍。何以故？商主！以汝聞我涅槃聲已，便於我所生淨信心、於眾生所生悲愍心；為諸眾生得安樂故，求請我住不般涅槃；汝復於彼彌勒法中悲愍眾生，覺悟睡眠放逸眾生，令得憶念而不放逸，教以善法；以是因緣得辟支佛記。商主！我當與汝如是善報，應當深心喜悅稱意。商主！此等是汝勸請如來善根因緣，如來即以法施蔭覆報汝善根。」

爾時，商主復白佛言：「世尊！若佛不受我所勸請入涅槃者，願我從今乃至法住，離於五欲，專持孝道，不樂遊戲、不著異衣、不用華鬘、塗香、末香及不受用諸天勝報。何以故？如是世尊——眾生之寶——明當與我別離異處，更不合會、更不復有、畢竟不可見。世尊！我有何樂？有何戲笑？有何可樂？有何稱意？如是最大慧炬、慧燈、大智光明若隱滅者，我當有何踊悅、稱意、喜慶等事？是大智日有無量百千光炎眷屬滅除無明大黑闇者、作大智明者，如是滅沒，我當有何踊悅稱意？有何可樂？有何戲笑？我於如是眾生之寶有別離故——測量眾生、不缺減眾生、與明眾生、無罪眾生、無癡眾生、無上眾生、最上眾生、無似眾生、無等眾生、無等等眾生、能救一切眾生、眾生妙眾生、眾生所供眾生、共乘眾生；調伏眾生者、憐愍眾生者、真語者、實語者、時語者、應時語者、不異語者；如說修行者、住大慈悲者、於諸眾生心無罣礙者、於諸眾生平等心者；無戲論者、無我我所者、無積聚者、無窟宅者、無依倚者、無荒嶮者、無垢者；救濟者、引導者、化度者、預備者、解縛者、養育者；令眾生憶念者、令惺悟者、教誨者、於戰鬪勝者、拔鏃者、醫王治心者、施大良藥者、究竟度苦者、說法者；商主將去者、示淺處者、持梢尾者、持炬者、作明者、作光者、照曜者、施目者、示導者；令到安隱國土者、遠離一切荒嶮垢者、無渴愛者、離諸使者、離諸結者、離貪瞋癡者、離諸煩惱者、離憍慢怒者；如是大丈夫、妙丈夫、極丈夫、健丈夫、猛丈夫、蓮華丈夫、芬陀利丈夫、龍丈夫、師龍丈夫、師子丈夫、上首丈夫、兇丈夫、雄丈夫、象丈夫、無上丈夫、無上調御丈夫；共乘者、具一切力者、具十力者、得四無所畏者、具十八不共法者、得大福智力者、滿足無量法藏者；無嫉妬者、悅豫一切眾生者、無上大施主、最勝施主、心無嫌恨者；得大禪定者、得諸禪三昧三摩跋提境界者、無量慧者、無障慧者、得無等慧境界者；摧魔幢者、渡淤泥者、到彼岸者、住彼岸者、到無畏處者、除一切眾生怖畏者、安慰一切眾生者、大眾生堅固者——於今後夜當有別離，更不可見。世尊！如來常於諸大眾中正師子吼更不得聞，我當有何踊悅稱意？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，商主復白佛言：「世尊！若佛不受我所勸請入涅槃者，願我從今乃至法住，離於五欲，專持孝道，不樂遊戲、不著異衣、不用華鬘、塗香、末香及不受用諸天勝報。何以故？如是世尊——眾生之寶——明當與我別離異處，更不合會、更不復有、畢竟不可見。世尊！我有何樂？有何戲笑？有何可樂？有何稱意？如是最大慧炬、慧燈、大智光明若隱滅者，我當有何踊悅、稱意、喜慶等事？是大智日有無量百千光炎眷屬滅除無明大黑闇者、作大智明者，如是滅沒，我當有何踊悅稱意？有何可樂？有何戲笑？我於如是眾生之寶有別離故——測量眾生、不缺減眾生、與明眾生、無罪眾生、無癡眾生、無上眾生、最上眾生、無似眾生、無等眾生、無等等眾生、能救一切眾生、眾生妙眾生、眾生所供眾生、共乘眾生；調伏眾生者、憐愍眾生者、真語者、實語者、時語者、應時語者、不異語者；如說修行者、住大慈悲者、於諸眾生心無罣礙者、於諸眾生平等心者；無戲論者、無我我所者、無積聚者、無窟宅者、無依倚者、無荒嶮者、無垢者；救濟者、引導者、化度者、預備者、解縛者、養育者；令眾生憶念者、令惺悟者、教誨者、於戰鬪勝者、拔鏃者、醫王治心者、施大良藥者、究竟度苦者、說法者；商主將去者、示淺處者、持梢尾者、持炬者、作明者、作光者、照曜者、施目者、示導者；令到安隱國土者、遠離一切荒嶮垢者、無渴愛者、離諸使者、離諸結者、離貪瞋癡者、離諸煩惱者、離憍慢怒者；如是大丈夫、妙丈夫、極丈夫、健丈夫、猛丈夫、蓮華丈夫、芬陀利丈夫、龍丈夫、師龍丈夫、師子丈夫、上首丈夫、兇丈夫、雄丈夫、象丈夫、無上丈夫、無上調御丈夫；共乘者、具一切力者、具十力者、得四無所畏者、具十八不共法者、得大福智力者、滿足無量法藏者；無嫉妬者、悅豫一切眾生者、無上大施主、最勝施主、心無嫌恨者；得大禪定者、得諸禪三昧三摩跋提境界者、無量慧者、無障慧者、得無等慧境界者；摧魔幢者、渡淤泥者、到彼岸者、住彼岸者、到無畏處者、除一切眾生怖畏者、安慰一切眾生者、大眾生堅固者——於今後夜當有別離，更不可見。世尊！如來常於諸大眾中正師子吼更不得聞，我當有何踊悅稱意？

「世尊！譬如有人於其灌頂剎利王所得福祿者，王命終後生大憂苦——知王恩養、念王恩養、賞王恩養——彼諸眾生為其王故專持孝道，或一日、二日乃至七日，若半月乃至一月憶念流淚。世尊！我亦如是，如來滅後乃至正法住世，隨其時節捨離五欲，專持孝道，不樂戲笑、不著異衣、不用華鬘、塗香、末香及不受用諸天果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如有人於其灌頂剎利王所得福祿者，王命終後生大憂苦——知王恩養、念王恩養、賞王恩養——彼諸眾生為其王故專持孝道，或一日、二日乃至七日，若半月乃至一月憶念流淚。世尊！我亦如是，如來滅後乃至正法住世，隨其時節捨離五欲，專持孝道，不樂戲笑、不著異衣、不用華鬘、塗香、末香及不受用諸天果報。」

大悲經帝釋品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲經帝釋品第三

爾時，釋提桓因往詣佛所，到已頂禮，退住一面而白佛言：「唯願世尊教勅於我，云何修行？世尊！昔於一時，四大阿修羅王嚴駕著鎧，將諸眷屬來詣三十三天所欲共鬪戰。當於爾時，聖者目連仍住在世。如是諸天共阿修羅對陣之時，聖者目連到四阿修羅所以如法伏之。如是，諸天及諸阿修羅悉得安隱，無復鬪戰之苦、共相違反、毀呰諍論。世尊！是大目連既已滅度，如來今復欲般涅槃，我等如是於後數數當復鬪戰、共相違反。願垂教勅，若四阿修羅王與我戰時，我於彼等作何方計？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因往詣佛所，到已頂禮，退住一面而白佛言：「唯願世尊教勅於我，云何修行？世尊！昔於一時，四大阿修羅王嚴駕著鎧，將諸眷屬來詣三十三天所欲共鬪戰。當於爾時，聖者目連仍住在世。如是諸天共阿修羅對陣之時，聖者目連到四阿修羅所以如法伏之。如是，諸天及諸阿修羅悉得安隱，無復鬪戰之苦、共相違反、毀呰諍論。世尊！是大目連既已滅度，如來今復欲般涅槃，我等如是於後數數當復鬪戰、共相違反。願垂教勅，若四阿修羅王與我戰時，我於彼等作何方計？」

佛告釋提桓因言：「憍尸迦！止，莫憂悲、莫愁、莫慮。若持戒者所願必成，唯淨戒者成，非不淨戒；梵行者非不梵行、離欲者非不離欲、離瞋者非不離瞋、離癡者非不離癡、智慧者非不智慧而得成也。憍尸迦！我從今後當作加被。憍尸迦！乃至我之正法未滅，若有諸天、阿修羅等共相鬪戰，隨其時節稱我名故諸天得勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「憍尸迦！止，莫憂悲、莫愁、莫慮。若持戒者所願必成，唯淨戒者成，非不淨戒；梵行者非不梵行、離欲者非不離欲、離瞋者非不離瞋、離癡者非不離癡、智慧者非不智慧而得成也。憍尸迦！我從今後當作加被。憍尸迦！乃至我之正法未滅，若有諸天、阿修羅等共相鬪戰，隨其時節稱我名故諸天得勝。」

爾時，四大阿修羅王聞佛說是加護聲已，其心忿恨，毛竪怖畏，來詣佛所。到已頂禮，却住一面白佛言：「世尊！何故如來作是加護？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四大阿修羅王聞佛說是加護聲已，其心忿恨，毛竪怖畏，來詣佛所。到已頂禮，却住一面白佛言：「世尊！何故如來作是加護？」

佛告四大阿修羅言：「汝等莫憂、莫慮。有時汝等得大自在，過彼三十三天，無復鬪戰、無諍、無競、無相違反。是故，汝等慎莫鬪戰、莫相毀呰、莫相諍論、勿作違反心；當作慈心、愍心，得眾欲具足。諸仁者！命不久停，為自在主亦復無常。諸仁者！世間所有具足合會必歸離散。諸仁者！當觀如來窮無常際，於諸眾生無所怨讐、無違、無競，常為和合。一切眾生平等發心，何況汝等薄少善根、彼此迭相樂鬪諍者？諸仁者！若有發心惱害他者，是人長夜還得惱害。諸仁者！若人喜殺，是人還得短壽之報；若憙鬪諍，是人常有怖畏死報、不具大眷屬、無大勢力。諸仁者！善、惡二業終不敗亡。是故汝等從今已後各住慈心——住身業慈、口業慈、意業慈——莫鬪、莫競、莫相毀呰。以是因緣，汝等長夜得利益安樂，後則不悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四大阿修羅言：「汝等莫憂、莫慮。有時汝等得大自在，過彼三十三天，無復鬪戰、無諍、無競、無相違反。是故，汝等慎莫鬪戰、莫相毀呰、莫相諍論、勿作違反心；當作慈心、愍心，得眾欲具足。諸仁者！命不久停，為自在主亦復無常。諸仁者！世間所有具足合會必歸離散。諸仁者！當觀如來窮無常際，於諸眾生無所怨讐、無違、無競，常為和合。一切眾生平等發心，何況汝等薄少善根、彼此迭相樂鬪諍者？諸仁者！若有發心惱害他者，是人長夜還得惱害。諸仁者！若人喜殺，是人還得短壽之報；若憙鬪諍，是人常有怖畏死報、不具大眷屬、無大勢力。諸仁者！善、惡二業終不敗亡。是故汝等從今已後各住慈心——住身業慈、口業慈、意業慈——莫鬪、莫競、莫相毀呰。以是因緣，汝等長夜得利益安樂，後則不悔。」

作是語已，四阿修羅王白佛言：「世尊！如是，婆伽婆！如是，修伽陀！我等如是依如來教，如是修、如是住。世尊！我從今後一切當捨鬪戰之具，各修慈心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，四阿修羅王白佛言：「世尊！如是，婆伽婆！如是，修伽陀！我等如是依如來教，如是修、如是住。世尊！我從今後一切當捨鬪戰之具，各修慈心。」

爾時，釋提桓因聞佛涅槃，為憂箭所射，極大愁惱，悲泣流淚而白佛言：「世尊！我從今日乃至法住，不受五欲、不入內宮、不著異衣。大德婆伽婆！譬如家長喪亡，是人知識得恩養者，心生苦惱，憶念舊恩，念恩養故悲泣流淚、專持孝道。世尊！我亦如是，乃至法住隨其時節悲泣流淚、專持孝道，不行五欲、不入內宮、不著異衣。何以故？無上導師明當別離，不可得見，更不合會。」釋提桓因作是語已，即便伏面啼哭而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因聞佛涅槃，為憂箭所射，極大愁惱，悲泣流淚而白佛言：「世尊！我從今日乃至法住，不受五欲、不入內宮、不著異衣。大德婆伽婆！譬如家長喪亡，是人知識得恩養者，心生苦惱，憶念舊恩，念恩養故悲泣流淚、專持孝道。世尊！我亦如是，乃至法住隨其時節悲泣流淚、專持孝道，不行五欲、不入內宮、不著異衣。何以故？無上導師明當別離，不可得見，更不合會。」釋提桓因作是語已，即便伏面啼哭而住。