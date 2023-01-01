四童子三昧經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四童子三昧經卷下

隋北印度健陀羅國三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋北印度健陀羅國三藏闍那崛多譯

爾時，慧命阿難白佛言：「世尊！惟願世尊或住一劫、或減一劫，憐愍此等諸眾生故。所以者何？如來、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀若住世者，如是大事常現於世，又令是等真善大士，數數往返閻浮提內。我等眾生復應於此如許時間，當見此等菩薩大眾承事供養；又於此時，如是經典復應當得廣行流布；復如許時，我等得聞合佛法義；如許時間，令我得見如來世尊及大士等種種現化神通之力。若如來今日不住於世、入涅槃者，我等眾生於如來世尊滅度之後遠離三事。何等為三？所謂不見佛、不聞正法、三者不見此等大士弘廣之心，亦復不得承奉供養；有如是失。」慧命阿難說是言已，悲號大哭，憂歎懊惱，涕淚滿目，宛轉在地，如斫樹倒，並唱是言：「我等速疾共佛別離，諸善知識亦復別離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命阿難白佛言：「世尊！惟願世尊或住一劫、或減一劫，憐愍此等諸眾生故。所以者何？如來、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀若住世者，如是大事常現於世，又令是等真善大士，數數往返閻浮提內。我等眾生復應於此如許時間，當見此等菩薩大眾承事供養；又於此時，如是經典復應當得廣行流布；復如許時，我等得聞合佛法義；如許時間，令我得見如來世尊及大士等種種現化神通之力。若如來今日不住於世、入涅槃者，我等眾生於如來世尊滅度之後遠離三事。何等為三？所謂不見佛、不聞正法、三者不見此等大士弘廣之心，亦復不得承奉供養；有如是失。」慧命阿難說是言已，悲號大哭，憂歎懊惱，涕淚滿目，宛轉在地，如斫樹倒，並唱是言：「我等速疾共佛別離，諸善知識亦復別離。」

爾時，眾中有菩薩摩訶薩，名曰善思義，以偈白慧命阿難言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有菩薩摩訶薩，名曰善思義，以偈白慧命阿難言：

「阿難莫憂惱， 諸行悉無常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難莫憂惱， 諸行悉無常，

世法欲常者， 此處不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世法欲常者， 此處不可得。

若言有諸行， 此言不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言有諸行， 此言不可得。

如是諸法空， 汝今何憂苦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸法空， 汝今何憂苦？

諸智皆悉空， 於佛智亦空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸智皆悉空， 於佛智亦空，

佛尚不可得， 汝今何憂愁？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛尚不可得， 汝今何憂愁？

汝莫生分別， 智者捨分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝莫生分別， 智者捨分別。

諸有如虛空， 如陽焰似水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有如虛空， 如陽焰似水，

亦如幻師化， 象馬諸乘等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如幻師化， 象馬諸乘等，

園林眾聚落， 樹木諸花果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 園林眾聚落， 樹木諸花果，

世諦亦如是， 如幻化無實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世諦亦如是， 如幻化無實。

諸佛及聲聞， 亦如是不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛及聲聞， 亦如是不異。」

爾時，慧命阿難以偈報善思義菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命阿難以偈報善思義菩薩言：

「如是如所說， 諸法無有相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是如所說， 諸法無有相，

此最為勝法， 我今最後聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此最為勝法， 我今最後聞。

云何向舍衛， 所問我何報？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何向舍衛， 所問我何報？

『阿難！佛何在？ 世眼何時來？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『阿難！佛何在？ 世眼何時來？』

我昔往彼處， 常見佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔往彼處， 常見佛世尊，

今往彼處空， 大智我那住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今往彼處空， 大智我那住？」

爾時，寂靜轉善男子復向慧命阿難以偈白言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寂靜轉善男子復向慧命阿難以偈白言：

「汝於億年哭， 此事難可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝於億年哭， 此事難可得。

阿難！汝諦觀， 法界難見處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難！汝諦觀， 法界難見處。

譬如芭蕉莖， 葉葉皆除去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如芭蕉莖， 葉葉皆除去，

其間無有實， 法體亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其間無有實， 法體亦如是。

猶如天降雨， 普下諸水渧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如天降雨， 普下諸水渧，

泡起已還滅， 諸有為亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泡起已還滅， 諸有為亦然。

如水沫揣聚， 有眼者觀見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如水沫揣聚， 有眼者觀見，

此處無有實， 世相亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此處無有實， 世相亦如是。

譬如鏡中像， 其體無有實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如鏡中像， 其體無有實，

三界世相爾， 智者莫涕泣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界世相爾， 智者莫涕泣。」

爾時，慧命阿難以偈報寂定菩薩摩訶薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命阿難以偈報寂定菩薩摩訶薩言：

「我非不知此， 如汝智者說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我非不知此， 如汝智者說，

三相皆無常， 經中大仙說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三相皆無常， 經中大仙說。

但此億數天， 泣淚皆啼哭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但此億數天， 泣淚皆啼哭，

向我邊叫喚， 以是生我苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向我邊叫喚， 以是生我苦。

世尊不久去， 捨我等眼者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊不久去， 捨我等眼者，

我等何趣向？ 誰能救護我？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等何趣向？ 誰能救護我？

正法從誰聞， 寂靜深無比？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法從誰聞， 寂靜深無比？

我今供養誰？ 嗚呼！佛難見！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今供養誰？ 嗚呼！佛難見！」

爾時，無攀緣菩薩摩訶薩以偈告慧命阿難言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無攀緣菩薩摩訶薩以偈告慧命阿難言：

「尊者阿難起， 但觀法莫憂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊者阿難起， 但觀法莫憂，

法無有來者， 亦無有去者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無有來者， 亦無有去者。

譬如佛有生， 證菩提亦爾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如佛有生， 證菩提亦爾；

譬如轉法輪， 涅槃亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如轉法輪， 涅槃亦如是。

諸佛不曾生， 亦復不曾滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛不曾生， 亦復不曾滅，

如是真法中， 阿難何以哭？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是真法中， 阿難何以哭？

汝聞我毛孔， 出如是諸聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝聞我毛孔， 出如是諸聲，

諸有空寂靜， 佛等四種事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有空寂靜， 佛等四種事。」

爾時，慧命阿難以偈白無攀緣菩薩摩訶薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命阿難以偈白無攀緣菩薩摩訶薩言：

「大士等不久， 各各別剎去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大士等不久， 各各別剎去，

彼國見諸佛， 說於甘露法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼國見諸佛， 說於甘露法。

汝聞彼佛法， 甚深諸妙義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝聞彼佛法， 甚深諸妙義，

見彼佛徒眾， 及諸菩薩等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼佛徒眾， 及諸菩薩等。

今我億數天， 哭泣而圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我億數天， 哭泣而圍遶，

世尊涅槃已， 智者我那住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊涅槃已， 智者我那住？

優婆塞千數， 今日承聽我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆塞千數， 今日承聽我，

大苦惱憂悲， 我云何慰喻？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大苦惱憂悲， 我云何慰喻？

三十三焰摩、 兜率及他化、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三焰摩、 兜率及他化、

自在及梵天、 如是等天來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在及梵天、 如是等天來，

云何令歡喜？ 釋牛王滅後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何令歡喜？ 釋牛王滅後，

云何宣彼法？ 我口云何辯？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何宣彼法？ 我口云何辯？

諸天問我時： 『阿難！尊何在？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天問我時： 『阿難！尊何在？』

彼問我何報？ 人牛王滅後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼問我何報？ 人牛王滅後，

一切諸處所， 甚深如來住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸處所， 甚深如來住，

我於經行林， 今在何處所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於經行林， 今在何處所？」

爾時，開敷華神通德善男子以偈白慧命阿難言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，開敷華神通德善男子以偈白慧命阿難言：

「我以知汝行， 善於三月中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我以知汝行， 善於三月中，

數現身向汝， 阿難莫哭泣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數現身向汝， 阿難莫哭泣。

自餘千數佛， 我告為汝故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自餘千數佛， 我告為汝故，

諸佛為汝說， 化作釋種身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛為汝說， 化作釋種身。

諸佛有慈念， 以汝好事佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛有慈念， 以汝好事佛，

當來向汝邊， 阿難莫大哭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來向汝邊， 阿難莫大哭。

天等諸世間， 今日可憂悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天等諸世間， 今日可憂悲，

如是大教師， 隱寂而不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大教師， 隱寂而不現。

如來昔曾說， 壽命住億劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來昔曾說， 壽命住億劫，

諸行念念滅， 我對教師聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸行念念滅， 我對教師聞。」

爾時，慧命阿難住於佛後，三大叫喚而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命阿難住於佛後，三大叫喚而說偈言：

「眾生所歸者， 能與彼等眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生所歸者， 能與彼等眼，

導師入滅後， 眾生轉盲冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師入滅後， 眾生轉盲冥。

勝王阿闍世， 聞此不善言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝王阿闍世， 聞此不善言，

導師入滅後， 憂苦云何住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師入滅後， 憂苦云何住？

勝人今涅槃， 於後力士子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝人今涅槃， 於後力士子，

如是等憂惱， 悲號大哭泣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等憂惱， 悲號大哭泣。

彼等集聚已， 最後見導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等集聚已， 最後見導師，

敬心而尊重， 合掌以曲躬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬心而尊重， 合掌以曲躬。

天龍夜叉滿， 縱廣五由旬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天龍夜叉滿， 縱廣五由旬，

此處無空缺， 人類無入處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此處無空缺， 人類無入處。

雨微妙香華， 充滿至于膝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨微妙香華， 充滿至于膝，

復雨諸末香， 供養最勝仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復雨諸末香， 供養最勝仙。

難陀、優波陀， 及六十億龍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難陀、優波陀， 及六十億龍，

悉來涅槃處， 最後見導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉來涅槃處， 最後見導師。

摩那斯婆論， 娑伽羅、大龍、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩那斯婆論， 娑伽羅、大龍、

睺嘍、目真陀， 各百億圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睺嘍、目真陀， 各百億圍遶，

起雲雨香水， 散灑此大地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起雲雨香水， 散灑此大地，

降大雨而來， 最後見導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降大雨而來， 最後見導師。

諸天雨天華， 及雨淨香水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天雨天華， 及雨淨香水，

天龍等敬心， 供養世尊故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天龍等敬心， 供養世尊故。

阿耨達龍王， 六十俱胝等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿耨達龍王， 六十俱胝等，

雨種種寶雨， 到人牛王邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨種種寶雨， 到人牛王邊。

伊羅鉢啼哭， 須彌子大蛇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伊羅鉢啼哭， 須彌子大蛇，

供養世尊故， 最後奉見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養世尊故， 最後奉見佛。

諸龍有百千， 億數那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸龍有百千， 億數那由他，

起雲震雷電， 來到導師所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起雲震雷電， 來到導師所，

彼等澍大雨， 清淨諸香水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等澍大雨， 清淨諸香水，

亦為供養故， 最後見世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為供養故， 最後見世尊。

夜叉千億數， 或百那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜叉千億數， 或百那由他，

念佛諸功德， 皆來欲見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛諸功德， 皆來欲見佛。

復有四天王， 悲泣滿面淚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四天王， 悲泣滿面淚，

來至導師邊， 最後覲見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來至導師邊， 最後覲見佛。

釋提摩那民， 諸天眾圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提摩那民， 諸天眾圍遶，

六十三千數， 已來到佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十三千數， 已來到佛所，

彼等雨天花， 微妙曼陀羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等雨天花， 微妙曼陀羅，

及雨栴檀末， 供養最勝仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及雨栴檀末， 供養最勝仙。

毘求螺髻梵， 二梵眾圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘求螺髻梵， 二梵眾圍遶，

悲泣到佛所， 最後見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲泣到佛所， 最後見如來。

淨居天威力， 多百億諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨居天威力， 多百億諸天，

號哭到佛所， 以佛今涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 號哭到佛所， 以佛今涅槃。

諸天百億數， 種種悲哀泣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天百億數， 種種悲哀泣，

勸請大導師， 願住於一劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸請大導師， 願住於一劫。

魔子大智慧， 名娑陀婆訶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔子大智慧， 名娑陀婆訶，

愴怏到佛所， 勝仙涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愴怏到佛所， 勝仙涅槃故。

捧執世尊足， 傴身勸請佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捧執世尊足， 傴身勸請佛，

願愍世間故， 釋王住一劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願愍世間故， 釋王住一劫。

世尊若住者， 為大仁諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊若住者， 為大仁諸天，

當不思議利， 請尊住一劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當不思議利， 請尊住一劫。」

爾時，無攀緣善男子以偈告彼一切諸天、世人及諸梵天王、商主、魔王子等，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無攀緣善男子以偈告彼一切諸天、世人及諸梵天王、商主、魔王子等，而說偈言：

「汝等悉不知， 小兒如獼猴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等悉不知， 小兒如獼猴，

恒常心放逸， 以何號啼哭？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒常心放逸， 以何號啼哭？

譬如猪睡眠， 忽起失本念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如猪睡眠， 忽起失本念，

被刀斫剝時， 驚怖馳奔走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被刀斫剝時， 驚怖馳奔走。

我意如是見， 汝等皆如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我意如是見， 汝等皆如是，

昔不聞法者， 以貪放逸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔不聞法者， 以貪放逸故。

今日智慧炬， 將滅而不現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日智慧炬， 將滅而不現，

及佛猶現在， 汝應作善業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及佛猶現在， 汝應作善業。」

爾時，世尊告慧命阿難及富婁那、須菩提，并不空見王童子、迦葉上座、大俱絺羅及諸上座：「今告汝等諸比丘言，將汝右手來與我。」彼諸比丘聞佛世尊如是言已，即白佛言：「善哉！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告慧命阿難及富婁那、須菩提，并不空見王童子、迦葉上座、大俱絺羅及諸上座：「今告汝等諸比丘言，將汝右手來與我。」彼諸比丘聞佛世尊如是言已，即白佛言：「善哉！世尊！」

爾時，諸比丘等滿一千人，各以右手奉授世尊。爾時，世尊復以左手執彼一切諸比丘右手。執已，復以右手執羅睺羅及阿難手，付與諸比丘手中，口遺囑曰：「汝等比丘！我阿難賢及羅睺羅上座，今付囑汝等，遺囑汝等。」於如是時，出大叫聲、如是叫聲悲號啼哭，震動天地甚大可畏，而彼大聲遍此佛剎。爾時，羅睺羅、阿難當付囑時，眾中五百比丘見是事已，便捨身命。所以者何？彼諸比丘不忍見佛入於滅度，彼作是念：「寧使我等先入涅槃，不忍見此世間大燈、世間導師、大慈悲父、最善知識、憐愍眾生、常與世樂，今入滅盡，我豈忍見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸比丘等滿一千人，各以右手奉授世尊。爾時，世尊復以左手執彼一切諸比丘右手。執已，復以右手執羅睺羅及阿難手，付與諸比丘手中，口遺囑曰：「汝等比丘！我阿難賢及羅睺羅上座，今付囑汝等，遺囑汝等。」於如是時，出大叫聲、如是叫聲悲號啼哭，震動天地甚大可畏，而彼大聲遍此佛剎。爾時，羅睺羅、阿難當付囑時，眾中五百比丘見是事已，便捨身命。所以者何？彼諸比丘不忍見佛入於滅度，彼作是念：「寧使我等先入涅槃，不忍見此世間大燈、世間導師、大慈悲父、最善知識、憐愍眾生、常與世樂，今入滅盡，我豈忍見？」

爾時，於彼剎那羅婆浮休多時，五百諸佛各住自剎，皆伸右手與釋迦牟尼。爾時，世尊又以手執阿難、羅睺羅上座手，付囑與彼如來手中，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，於彼剎那羅婆浮休多時，五百諸佛各住自剎，皆伸右手與釋迦牟尼。爾時，世尊又以手執阿難、羅睺羅上座手，付囑與彼如來手中，而說偈言：

「此我羅睺子， 阿難我侍者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此我羅睺子， 阿難我侍者，

今在諸佛前， 我付囑此二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今在諸佛前， 我付囑此二。

於今後夜分， 我當入涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於今後夜分， 我當入涅槃，

更不復見我； 天龍及人等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更不復見我； 天龍及人等，

亦無有歸依， 救護憐愍者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有歸依， 救護憐愍者，

惟除諸世尊， 覆不思議慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟除諸世尊， 覆不思議慈。

我觀諸世間， 不思議無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀諸世間， 不思議無量，

不見一眾生， 今我為誰住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見一眾生， 今我為誰住？

無量千數劫， 猶如恒河沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量千數劫， 猶如恒河沙，

我於如是劫， 為一眾生住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於如是劫， 為一眾生住。

我已利眾生， 有信敬心者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已利眾生， 有信敬心者，

自餘無信心， 億佛不能化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自餘無信心， 億佛不能化。」

爾時，五百諸佛異口同聲而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，五百諸佛異口同聲而說偈言：

「尊已眾生利， 尊作佛事已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊已眾生利， 尊作佛事已，

現種種神通， 擊大法鼓竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現種種神通， 擊大法鼓竟。

已充億眾生， 如雲雨潤地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已充億眾生， 如雲雨潤地，

拔眾生毒箭， 釋種大仙人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔眾生毒箭， 釋種大仙人。」

爾時，長老阿難、慧命羅睺羅兩膝著地，以偈白彼諸佛曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老阿難、慧命羅睺羅兩膝著地，以偈白彼諸佛曰：

「大丈夫勸請， 令尊住一劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大丈夫勸請， 令尊住一劫。

以佛威力故， 一切見眼者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛威力故， 一切見眼者，

最勝二足尊， 大智住世故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝二足尊， 大智住世故，

多有眾生信， 得利不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多有眾生信， 得利不思議。

增長諸天人， 阿修羅減少， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長諸天人， 阿修羅減少，

聲聞及菩薩， 多生不思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞及菩薩， 多生不思議。」

爾時，彼五百諸佛告慧命阿難及羅睺羅言：「汝等善男子！莫大啼哭、莫大愁憂。本性如是、事盡如是、真實如是、諸行如是；一切有為法、一切作法、一切世諦法，悉皆如是。盡際如是，已捨身命，如來行乃無量，以世諦法如是，故不得自在。又如來者，是法身，非有為身，無住世法，汝等不應請如來住。諸善男子！汝等且止，到我佛剎，釋迦如來即時當伸右手，當放光明，彼之光明照我剎土。照彼土已，汝等還來見釋迦佛在汝等前為汝說法，令汝等聞。是故，汝等莫大憂愁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼五百諸佛告慧命阿難及羅睺羅言：「汝等善男子！莫大啼哭、莫大愁憂。本性如是、事盡如是、真實如是、諸行如是；一切有為法、一切作法、一切世諦法，悉皆如是。盡際如是，已捨身命，如來行乃無量，以世諦法如是，故不得自在。又如來者，是法身，非有為身，無住世法，汝等不應請如來住。諸善男子！汝等且止，到我佛剎，釋迦如來即時當伸右手，當放光明，彼之光明照我剎土。照彼土已，汝等還來見釋迦佛在汝等前為汝說法，令汝等聞。是故，汝等莫大憂愁。」

爾時，世尊入於三昧。住三昧已，即伸右手，於右手中乃至大拇指端、及於左手諸身節分，乃至千輻輪處足相之中、及手足柔軟網縵相中，赤銅色瓜甲、及以十指妙色掌文寶手之間，皆悉放於百千億光明。一一光明化生蓮華百千億數，一一華臺化出化師子高座百千億數，一一座上見一佛坐，一一化佛教化無量百千億眾生——其間或得漏盡、或得離欲地——如是一切諸相好中所放光明，事相皆亦如是；如是等臍輪之間及陰馬藏相，亦復如是；面輪眉間亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊入於三昧。住三昧已，即伸右手，於右手中乃至大拇指端、及於左手諸身節分，乃至千輻輪處足相之中、及手足柔軟網縵相中，赤銅色瓜甲、及以十指妙色掌文寶手之間，皆悉放於百千億光明。一一光明化生蓮華百千億數，一一華臺化出化師子高座百千億數，一一座上見一佛坐，一一化佛教化無量百千億眾生——其間或得漏盡、或得離欲地——如是一切諸相好中所放光明，事相皆亦如是；如是等臍輪之間及陰馬藏相，亦復如是；面輪眉間亦復如是。

爾時，世尊從於頂上放百千種光明，一一光明端化出蓮華百千億數，一一花臺化作師子臺座百千億數，一一座上化一佛坐為說妙法。彼諸如來不說餘法，唯說菩薩密藏修多羅及諸陀羅尼金剛章句，為人顯說清淨三輪如來諸力無畏法等似彼法門。一一化佛一一說法，能淨無量無邊眾生令住不退轉地，向於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從於頂上放百千種光明，一一光明端化出蓮華百千億數，一一花臺化作師子臺座百千億數，一一座上化一佛坐為說妙法。彼諸如來不說餘法，唯說菩薩密藏修多羅及諸陀羅尼金剛章句，為人顯說清淨三輪如來諸力無畏法等似彼法門。一一化佛一一說法，能淨無量無邊眾生令住不退轉地，向於阿耨多羅三藐三菩提。

爾時，世尊於娑羅雙樹間，右脇師子臥床中，化現一佛右脇而臥。化已，自身即至活大地獄中。到彼處已，身放光明。放光明已，其光遍照活地獄中。爾時，世尊以此光明照於活大地獄已，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於娑羅雙樹間，右脇師子臥床中，化現一佛右脇而臥。化已，自身即至活大地獄中。到彼處已，身放光明。放光明已，其光遍照活地獄中。爾時，世尊以此光明照於活大地獄已，而說偈言：

「此眾生數死， 數數還復活， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此眾生數死， 數數還復活，

又不捨彼想， 故生諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又不捨彼想， 故生諸苦惱。

世有此聖出， 世尊能作明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世有此聖出， 世尊能作明，

能說諸正法， 滅除諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說諸正法， 滅除諸苦惱。

無為亦無盡、 無滅亦無行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為亦無盡、 無滅亦無行，

若能如是解， 彼不墮諸趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是解， 彼不墮諸趣。」

爾時，如來說是偈已，於彼剎那羅婆摩休多時，令彼活大地獄三十億數諸苦眾生便得捨身。即捨身已，生於三十三天。爾時，世尊復至三十三天還說此偈，以佛神力聲遍一切諸大地獄。彼地獄趣無量百千億諸眾生，捨地獄身生兜率陀天，得生天已，還復憶念前所說法，皆得阿那含果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來說是偈已，於彼剎那羅婆摩休多時，令彼活大地獄三十億數諸苦眾生便得捨身。即捨身已，生於三十三天。爾時，世尊復至三十三天還說此偈，以佛神力聲遍一切諸大地獄。彼地獄趣無量百千億諸眾生，捨地獄身生兜率陀天，得生天已，還復憶念前所說法，皆得阿那含果。

爾時，諸天子得法果已，證法、證果，入於諸法，共說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天子得法果已，證法、證果，入於諸法，共說偈言：

「譬如大曠路， 有智慧商主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大曠路， 有智慧商主，

度脫多眾生， 被賊諸獸者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫多眾生， 被賊諸獸者。

世尊亦如是， 無上大商主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊亦如是， 無上大商主，

能脫億眾生， 縛在生死中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能脫億眾生， 縛在生死中。

我等歸依佛， 光明大商主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等歸依佛， 光明大商主，

於我起慈悲， 能脫諸苦惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於我起慈悲， 能脫諸苦惱；

我等歸依法， 我等身已證； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等歸依法， 我等身已證；

我等歸依僧， 功德難思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等歸依僧， 功德難思議。」

爾時，世尊以涼冷光明普照阿鼻脂地獄處。作涼冷已——除滅熱惱一切苦毒，成就諸法千數億分，能令一切得諸喜樂，愍哀潤益一切眾生，安慰柔軟哀憐喜慶利益眾生，合三空門，無相、無願及以無作——告彼地獄諸眾生等，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以涼冷光明普照阿鼻脂地獄處。作涼冷已——除滅熱惱一切苦毒，成就諸法千數億分，能令一切得諸喜樂，愍哀潤益一切眾生，安慰柔軟哀憐喜慶利益眾生，合三空門，無相、無願及以無作——告彼地獄諸眾生等，而說偈言：

「空法及無相， 無生及無滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空法及無相， 無生及無滅，

若解如是法， 彼即脫惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若解如是法， 彼即脫惡道。」

爾時，八百千億眾生得聞偈已，此偈所說三世無礙，是諸法分成百千種，已至耳邊清淨微妙。聞是聲已，從於阿鼻脂大地獄捨地獄身，即生他化自在天宮。爾時，世尊住梵天宮，復說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，八百千億眾生得聞偈已，此偈所說三世無礙，是諸法分成百千種，已至耳邊清淨微妙。聞是聲已，從於阿鼻脂大地獄捨地獄身，即生他化自在天宮。爾時，世尊住梵天宮，復說此偈言：

「眾生最上樂， 無有諸苦處、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生最上樂， 無有諸苦處、

名相所說處、 及諸顛倒想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名相所說處、 及諸顛倒想。

健兒應當捨， 即免諸苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 健兒應當捨， 即免諸苦惱，

諸想皆顛倒， 及著非色想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸想皆顛倒， 及著非色想。

三界何有樂？ 數數流轉生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界何有樂？ 數數流轉生，

死已復更生， 增長相續苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死已復更生， 增長相續苦。

能以智知空， 亦不著於空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以智知空， 亦不著於空，

彼人即知空， 不著知空者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人即知空， 不著知空者。

此知法義已， 亦復無有我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此知法義已， 亦復無有我，

既不得於我， 此處何有苦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既不得於我， 此處何有苦？

空是無為法， 相亦不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空是無為法， 相亦不可得，

能見無我智， 此是真佛子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能見無我智， 此是真佛子。」

爾時，彼百千億數諸眾生等所生之處即得無漏天仙妙果，即便憶念宿命之時受地獄苦，復念如來丈夫功德，知報佛恩，先取滅度；又復不忍見於如來、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀入於涅槃，時諸天子已得果者，異口同聲而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼百千億數諸眾生等所生之處即得無漏天仙妙果，即便憶念宿命之時受地獄苦，復念如來丈夫功德，知報佛恩，先取滅度；又復不忍見於如來、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀入於涅槃，時諸天子已得果者，異口同聲而說偈言：

「我等不忍見大慈， 調御丈夫入滅度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等不忍見大慈， 調御丈夫入滅度，

能為眾生作光明， 我不忍見先取滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能為眾生作光明， 我不忍見先取滅。」

作是語已，即於此處入於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，即於此處入於涅槃。

爾時，世尊於彼剎那牟休多時，從梵天宮便自隱身，即至娑羅雙樹之間。爾時，世尊作如是念曰：「我於今日後夜分時入於涅槃，即是最後見於眾生。我今當可令其歡喜，滅一切苦而受快樂，顯現如來大神通力，令彼眾生即便得入安隱之門。欲顯如來無餘涅槃，合諸佛意故示神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於彼剎那牟休多時，從梵天宮便自隱身，即至娑羅雙樹之間。爾時，世尊作如是念曰：「我於今日後夜分時入於涅槃，即是最後見於眾生。我今當可令其歡喜，滅一切苦而受快樂，顯現如來大神通力，令彼眾生即便得入安隱之門。欲顯如來無餘涅槃，合諸佛意故示神通。」

爾時，世尊作是念已，欹右脇臥，猶如師子心無所畏觀察十方一切大眾，猶大龍象。如是觀已，即以右足第一拇指，按此大地出大音聲，六種震動遍十方界，示現無礙不思議光照曜十方。爾時，世尊從身諸相復放光明。放光明已，一一毛孔復出微妙恒河沙數微妙光明，一一光明遍照恒河沙等諸佛剎土——彼之光明不相雜入，無所妨礙——如是數數從毛孔中，次第放諸微妙光明；如是毛孔各各次第復放光明，還復如是，遍照如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊作是念已，欹右脇臥，猶如師子心無所畏觀察十方一切大眾，猶大龍象。如是觀已，即以右足第一拇指，按此大地出大音聲，六種震動遍十方界，示現無礙不思議光照曜十方。爾時，世尊從身諸相復放光明。放光明已，一一毛孔復出微妙恒河沙數微妙光明，一一光明遍照恒河沙等諸佛剎土——彼之光明不相雜入，無所妨礙——如是數數從毛孔中，次第放諸微妙光明；如是毛孔各各次第復放光明，還復如是，遍照如前。

爾時，世尊更復顯現作諸神通。現神通已，以佛神力、佛護持力，令諸眾生皆得具足，所見境界佛眼無異。彼諸眾生住此佛剎，皆悉覩見如來光明所照一切諸佛剎土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊更復顯現作諸神通。現神通已，以佛神力、佛護持力，令諸眾生皆得具足，所見境界佛眼無異。彼諸眾生住此佛剎，皆悉覩見如來光明所照一切諸佛剎土。

爾時，世尊告諸比丘：「汝等見彼東方世界有城，周圓縱廣一千由旬，如是廣大，上下亦爾，以諸微塵百千億數滿此國城，汝等見不？」諸比丘白佛言：「如是婆伽婆，如是修伽陀，我等皆見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘：「汝等見彼東方世界有城，周圓縱廣一千由旬，如是廣大，上下亦爾，以諸微塵百千億數滿此國城，汝等見不？」諸比丘白佛言：「如是婆伽婆，如是修伽陀，我等皆見。」

佛復告曰：「汝諸比丘於意云何，此微塵數是為多不？」諸比丘言：「如是，如是，婆伽婆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告曰：「汝諸比丘於意云何，此微塵數是為多不？」諸比丘言：「如是，如是，婆伽婆。」

佛復告言：「諸比丘！若有人能於諸法中知如是等無為之法，不生、不滅、無漏、無為。如是知者，彼諸眾生得脫諸苦一切惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告言：「諸比丘！若有人能於諸法中知如是等無為之法，不生、不滅、無漏、無為。如是知者，彼諸眾生得脫諸苦一切惡道。」

當於爾時，有三十億諸眾生等，聞此法已，即得阿那含果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於爾時，有三十億諸眾生等，聞此法已，即得阿那含果。

既得果已，異口同聲而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得果已，異口同聲而說偈言：

「無為法無盡， 無漏亦不滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無為法無盡， 無漏亦不滅，

聖法如是知， 我等證寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖法如是知， 我等證寂滅。

知以如是得， 如實知諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知以如是得， 如實知諸根，

為憐愍眾生， 示現因緣法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為憐愍眾生， 示現因緣法。

如來化我等， 拔除毒箭病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來化我等， 拔除毒箭病，

一切智與藥， 及與於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智與藥， 及與於涅槃。

智炬今速疾、 智眼不久滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智炬今速疾、 智眼不久滅，

億眾苦逼切， 從活地獄出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億眾苦逼切， 從活地獄出，

拔箭大醫師、 治眾生病者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔箭大醫師、 治眾生病者，

能救無數眾， 令不墮惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能救無數眾， 令不墮惡道。」

爾時，世尊立住黑繩大地獄岸上，放大光明遍照彼大地獄，拔於彼處無量眾生置於天上。如是等熱惱地獄、大熱惱地獄，亦皆如是；叫喚、大叫喚大地獄，眾合、大眾合地獄，拔出無量無邊眾生，安置善道及涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊立住黑繩大地獄岸上，放大光明遍照彼大地獄，拔於彼處無量眾生置於天上。如是等熱惱地獄、大熱惱地獄，亦皆如是；叫喚、大叫喚大地獄，眾合、大眾合地獄，拔出無量無邊眾生，安置善道及涅槃道。

爾時，世尊復以金色光明照八大地獄。其光明力能令眾生所觸身者皆得安樂，遍體潤益，身心歡喜，苦惱消除；眼目所觀心地歡慶，快得清涼，從慈悲生，令身安隱。光明遍照大地獄已，滅諸熱惱和軟流潤，彼大地獄所有眾生在大火聚熾然中者，與彼樂故，於諸毛孔次第而放如是光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復以金色光明照八大地獄。其光明力能令眾生所觸身者皆得安樂，遍體潤益，身心歡喜，苦惱消除；眼目所觀心地歡慶，快得清涼，從慈悲生，令身安隱。光明遍照大地獄已，滅諸熱惱和軟流潤，彼大地獄所有眾生在大火聚熾然中者，與彼樂故，於諸毛孔次第而放如是光明。

爾時，世尊以大光明普覆一切無量眾生，令心柔軟堪任法器，具足無量百千功德，以微妙語而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以大光明普覆一切無量眾生，令心柔軟堪任法器，具足無量百千功德，以微妙語而說偈言：

「我與世間樂， 解脫諸憂苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我與世間樂， 解脫諸憂苦，

見諸苦逼切， 示現涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸苦逼切， 示現涅槃道。

我所說諸法， 寂靜無畏樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所說諸法， 寂靜無畏樂，

若能知彼法， 此不墮惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能知彼法， 此不墮惡趣。

能歸依佛者， 彼人得大利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能歸依佛者， 彼人得大利，

百千諸劫數， 更不見諸苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千諸劫數， 更不見諸苦。」

爾時，如來說此偈已，即於剎那羅婆牟休多時，諸比丘眾及諸眾生多於前數，復有無量無邊諸佛，右脇而臥師子床上，彼諸世尊從師子床起，還復示現如是神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來說此偈已，即於剎那羅婆牟休多時，諸比丘眾及諸眾生多於前數，復有無量無邊諸佛，右脇而臥師子床上，彼諸世尊從師子床起，還復示現如是神通。

爾時，彼四部眾白佛言：「世尊！此諸佛等皆悉欲於剎那羅婆牟休多時，入般涅槃現神通耶？如今世尊所現無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼四部眾白佛言：「世尊！此諸佛等皆悉欲於剎那羅婆牟休多時，入般涅槃現神通耶？如今世尊所現無異。」

佛告諸比丘：「如是，如是。彼諸佛等今日同欲捨最後身入於涅槃，彼諸佛等悉皆同名釋迦牟尼，皆於力士所生之地娑羅雙樹，臥師子床，今後夜分當入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「如是，如是。彼諸佛等今日同欲捨最後身入於涅槃，彼諸佛等悉皆同名釋迦牟尼，皆於力士所生之地娑羅雙樹，臥師子床，今後夜分當入涅槃。」

爾時，世尊於南方及西南方、西方及西北方、北方及東北方、東方及東南方、上下二方，遍告十方諸比丘言：「汝等比丘！見於東方無量無邊諸佛世尊證得阿耨多羅三藐三菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於南方及西南方、西方及西北方、北方及東北方、東方及東南方、上下二方，遍告十方諸比丘言：「汝等比丘！見於東方無量無邊諸佛世尊證得阿耨多羅三藐三菩提不？」

諸比丘言：「如是，如是，婆伽婆，我等皆見，以世諦故見，非第一義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「如是，如是，婆伽婆，我等皆見，以世諦故見，非第一義。」

佛復告諸比丘：「譬如四天下世界微塵悉滿，乃至從金剛際至梵天宮，諸比丘！於汝意云何？頗有人知其數不？能以譬喻知其數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸比丘：「譬如四天下世界微塵悉滿，乃至從金剛際至梵天宮，諸比丘！於汝意云何？頗有人知其數不？能以譬喻知其數不？」

諸比丘言：「不也，世尊！難可得知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「不也，世尊！難可得知。」

佛復告諸比丘：「譬如前所說微塵譬喻，如是等四天下世界，如是百千億世界，皆悉充滿彼微塵眾。諸比丘！彼所有微塵，如是等微塵，我以肉眼見此世界諸佛世尊所住在東方，如一步地，但以肉眼無礙、無分別，見前世界如向所說；如是南、西、北方四維、上、下，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸比丘：「譬如前所說微塵譬喻，如是等四天下世界，如是百千億世界，皆悉充滿彼微塵眾。諸比丘！彼所有微塵，如是等微塵，我以肉眼見此世界諸佛世尊所住在東方，如一步地，但以肉眼無礙、無分別，見前世界如向所說；如是南、西、北方四維、上、下，亦復如是。

「諸比丘！譬如四大天下諸世界，若百千億數滿彼微塵，從金剛際至梵天宮，所有微塵，一一方面，各有若干諸佛世尊，一一方面，我皆現見此諸世尊坐於道場，或有已坐或始坐者，彼等一切諸佛世尊，皆悉同名釋迦牟尼；如是復有無量諸佛，與然燈佛同一名號；我復見有諸佛世尊名勝一切，亦同名號；如是一切諸佛同名蓮華上，如是等上佛同一名者，如是上名稱佛同一名者；如是拘樓孫佛同一名者；如是拘那含佛同一名者；如是迦葉佛同名號者；如是各各佛同名號者，我在於此皆悉現見。彼諸佛等各各名號，我於世間得最勝法、微妙法、無極之法，但有能稱名者皆得善根。彼等諸佛各各名號如是無邊，如是等諸佛世尊，我住於此皆悉現見；如是等現在世間種種名字，或入無餘涅槃、或現住世轉於法輪，我住於此悉皆現見。彼佛世尊，於我肉眼無礙無妨，皆現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！譬如四大天下諸世界，若百千億數滿彼微塵，從金剛際至梵天宮，所有微塵，一一方面，各有若干諸佛世尊，一一方面，我皆現見此諸世尊坐於道場，或有已坐或始坐者，彼等一切諸佛世尊，皆悉同名釋迦牟尼；如是復有無量諸佛，與然燈佛同一名號；我復見有諸佛世尊名勝一切，亦同名號；如是一切諸佛同名蓮華上，如是等上佛同一名者，如是上名稱佛同一名者；如是拘樓孫佛同一名者；如是拘那含佛同一名者；如是迦葉佛同名號者；如是各各佛同名號者，我在於此皆悉現見。彼諸佛等各各名號，我於世間得最勝法、微妙法、無極之法，但有能稱名者皆得善根。彼等諸佛各各名號如是無邊，如是等諸佛世尊，我住於此皆悉現見；如是等現在世間種種名字，或入無餘涅槃、或現住世轉於法輪，我住於此悉皆現見。彼佛世尊，於我肉眼無礙無妨，皆現在前。

「諸比丘！如來如是復勝此知，更復勝知不可思議，更復不可思議無量無邊，復有無量無邊如是等無量知見。諸比丘！以是義故，如來智見無邊，如是無邊不可稱量，如是不可稱、如是不可思議，但以肉眼，況復盡於諸佛智法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！如來如是復勝此知，更復勝知不可思議，更復不可思議無量無邊，復有無量無邊如是等無量知見。諸比丘！以是義故，如來智見無邊，如是無邊不可稱量，如是不可稱、如是不可思議，但以肉眼，況復盡於諸佛智法？

「諸比丘！譬如此剎所有一切眾生，若在家、若出家，彼諸眾生假使悉成阿耨多羅三藐三菩提，具足十力四無所畏。彼諸世尊有一善男子，能以四事供養承事，足滿一劫尊重恭敬，種種樂具諸莊嚴事，無量無邊不可思議。復有善男子、善女人等，能信我此顯示一切諸佛所說法門，乃至一念頃能生實想不起疑心，彼人即於發心之時所得功德，近諸如來所有功德，復勝三千大千世界所有眾生證得諸佛一切智已，經劫供養，得福雖多，不如於此法門生一念信，福多於彼。若有菩薩信此智者，彼之菩薩即得近諸世尊阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！譬如此剎所有一切眾生，若在家、若出家，彼諸眾生假使悉成阿耨多羅三藐三菩提，具足十力四無所畏。彼諸世尊有一善男子，能以四事供養承事，足滿一劫尊重恭敬，種種樂具諸莊嚴事，無量無邊不可思議。復有善男子、善女人等，能信我此顯示一切諸佛所說法門，乃至一念頃能生實想不起疑心，彼人即於發心之時所得功德，近諸如來所有功德，復勝三千大千世界所有眾生證得諸佛一切智已，經劫供養，得福雖多，不如於此法門生一念信，福多於彼。若有菩薩信此智者，彼之菩薩即得近諸世尊阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，世尊說此肉眼功德之時，有六十二億諸眾生，迴向阿耨多羅三藐三菩提者，還生退心。所以者何？佛阿耨多羅三藐三菩提難可證故，我等但於此處，滅盡諸苦，取漏盡果；復有無量無邊眾生住於學地；復有十那由他菩薩成就最初發菩提心；復有三十二億諸菩薩等得無生忍法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此肉眼功德之時，有六十二億諸眾生，迴向阿耨多羅三藐三菩提者，還生退心。所以者何？佛阿耨多羅三藐三菩提難可證故，我等但於此處，滅盡諸苦，取漏盡果；復有無量無邊眾生住於學地；復有十那由他菩薩成就最初發菩提心；復有三十二億諸菩薩等得無生忍法。

爾時，魔王波旬愴怏苦惱，泣淚滿面，白佛言：「世尊！我為何事欲令多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀早入涅槃？乃令無量無邊眾生出我境界。今者，世尊！東方黃晦日未現頃，所作佛事如住一劫、若住一劫，未能過此利益度脫多數眾生。所謂住於般涅槃道，如來今者，令我境界悉皆空虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔王波旬愴怏苦惱，泣淚滿面，白佛言：「世尊！我為何事欲令多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀早入涅槃？乃令無量無邊眾生出我境界。今者，世尊！東方黃晦日未現頃，所作佛事如住一劫、若住一劫，未能過此利益度脫多數眾生。所謂住於般涅槃道，如來今者，令我境界悉皆空虛。」

時魔波旬說是言已，佛告波旬：「汝莫啼哭，波旬！汝猶大有不作善業及不信者，是汝朋友在汝境界，汝是彼伴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬說是言已，佛告波旬：「汝莫啼哭，波旬！汝猶大有不作善業及不信者，是汝朋友在汝境界，汝是彼伴。」

爾時，世尊即以甲爪取地上塵，告魔波旬：「於汝意云何？為我爪上土塵多耶？為此大地上塵多乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即以甲爪取地上塵，告魔波旬：「於汝意云何？為我爪上土塵多耶？為此大地上塵多乎？」

作是語已，時魔波旬白佛言：「世尊！指甲上土少不足言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，時魔波旬白佛言：「世尊！指甲上土少不足言。」

如是語已，佛告波旬：「譬如甲上土塵甚少，我所度眾生入涅槃者，復少於此爪甲上土。波旬！譬如大地土塵甚多，無量無邊，在汝境界眾生亦復如是，甚多無量。波旬！汝莫憂愁，應生歡喜。何以故？眾生在汝境界多大地土故。波旬！然諸眾生自作不善，去涅槃遠，非汝所為。所以者何？但眾生界無有邊際。波旬！汝欲所作但當作之，如來今日於後夜分當入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語已，佛告波旬：「譬如甲上土塵甚少，我所度眾生入涅槃者，復少於此爪甲上土。波旬！譬如大地土塵甚多，無量無邊，在汝境界眾生亦復如是，甚多無量。波旬！汝莫憂愁，應生歡喜。何以故？眾生在汝境界多大地土故。波旬！然諸眾生自作不善，去涅槃遠，非汝所為。所以者何？但眾生界無有邊際。波旬！汝欲所作但當作之，如來今日於後夜分當入涅槃。」

爾時，世尊告諸比丘：「汝諸比丘！見此世界諸佛已不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘：「汝諸比丘！見此世界諸佛已不？」

諸比丘白佛言：「世尊！如是，如是，婆伽婆，我等已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘白佛言：「世尊！如是，如是，婆伽婆，我等已見。」

佛復告諸比丘：「此諸佛剎復多無量，汝等當知見諸佛剎莊嚴已不？復見諸菩薩莊嚴淨土已不？復見諸聲聞莊嚴已不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸比丘：「此諸佛剎復多無量，汝等當知見諸佛剎莊嚴已不？復見諸菩薩莊嚴淨土已不？復見諸聲聞莊嚴已不？」

諸比丘白佛言：「世尊！如是婆伽婆，如是修伽陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘白佛言：「世尊！如是婆伽婆，如是修伽陀。」

佛復告諸比丘：「如來如是知見，復倍上數知見無量，更復無量皆悉了知。諸比丘！假使我於一劫所說如是佛剎莊嚴之事，如我見於十方世界，亦復如是；假使於一百劫、於一千劫、億載數劫、那由他劫，更倍譬喻，廣分別說，猶不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸比丘：「如來如是知見，復倍上數知見無量，更復無量皆悉了知。諸比丘！假使我於一劫所說如是佛剎莊嚴之事，如我見於十方世界，亦復如是；假使於一百劫、於一千劫、億載數劫、那由他劫，更倍譬喻，廣分別說，猶不可盡。

「然，諸比丘！導師所作者，為諸聲聞所作已訖於，於一切處我已說訖，示現內外諸法，真心示現，皆已說竟。諸佛於法無有悋惜無不辯者，乃至一莖草、等一毛髮許。汝等比丘！從今已去，應須如法，勤而修行。我已為汝示現涅槃、我已為汝說涅槃道、已成就眾生善根，我所證得阿耨多羅三藐三菩提，乃於往昔行大苦行及於難行。汝等今者於彼大法具足受持，勿令隱沒。汝等應作如是修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然，諸比丘！導師所作者，為諸聲聞所作已訖於，於一切處我已說訖，示現內外諸法，真心示現，皆已說竟。諸佛於法無有悋惜無不辯者，乃至一莖草、等一毛髮許。汝等比丘！從今已去，應須如法，勤而修行。我已為汝示現涅槃、我已為汝說涅槃道、已成就眾生善根，我所證得阿耨多羅三藐三菩提，乃於往昔行大苦行及於難行。汝等今者於彼大法具足受持，勿令隱沒。汝等應作如是修行。」

爾時，世尊現大神通，十方諸佛所有說法及說法處，此剎眾生皆得聞知；彼諸如來所有教勅，所有眾生承奉教勅皆已證知；復有恒河沙數眾生，住於三種智；復有十億百千諸眾生等，發菩提心，住於阿耨多羅三藐三菩提；復有十百千億那由他諸眾生等，住於辟支佛地；自餘諸眾生等得漏盡證；如是次第無量無邊阿僧祇、不可數、不可量、不可思、那由他諸眾生，聞此法已得大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊現大神通，十方諸佛所有說法及說法處，此剎眾生皆得聞知；彼諸如來所有教勅，所有眾生承奉教勅皆已證知；復有恒河沙數眾生，住於三種智；復有十億百千諸眾生等，發菩提心，住於阿耨多羅三藐三菩提；復有十百千億那由他諸眾生等，住於辟支佛地；自餘諸眾生等得漏盡證；如是次第無量無邊阿僧祇、不可數、不可量、不可思、那由他諸眾生，聞此法已得大饒益。

爾時，世尊告諸比丘：「汝等比丘！當知我今不久涅槃。汝等！應當護持如來教法，為自利、為他利故。汝等諸比丘！應當如是修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘：「汝等比丘！當知我今不久涅槃。汝等！應當護持如來教法，為自利、為他利故。汝等諸比丘！應當如是修學。」

佛說經已，慧命阿難及天人、龍、阿修羅、揵闥婆等，一切世間，聞佛所說，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，慧命阿難及天人、龍、阿修羅、揵闥婆等，一切世間，聞佛所說，頂戴奉行。