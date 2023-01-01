四童子三昧經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四童子三昧經卷中

隋北印度健陀羅國三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋北印度健陀羅國三藏闍那崛多譯

爾時，世尊右脇臥於師子床上。時四童子從四方來，各與大眾前後圍繞，導在眾首，悉皆平等，智慧神通、威德法行，無所差別，不乖毫毛，共趣佛所，往到佛前，恭敬合掌。彼四童子到佛邊時，各隨城邑所從眷屬、一切天人、百千眾生雜類，皆悉合掌，一切靜心，歡喜踊躍，曲躬瞻仰向四童子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊右脇臥於師子床上。時四童子從四方來，各與大眾前後圍繞，導在眾首，悉皆平等，智慧神通、威德法行，無所差別，不乖毫毛，共趣佛所，往到佛前，恭敬合掌。彼四童子到佛邊時，各隨城邑所從眷屬、一切天人、百千眾生雜類，皆悉合掌，一切靜心，歡喜踊躍，曲躬瞻仰向四童子。

彼四童子當於來時，四方縱廣滿一由旬，諸天雨華遍滿於地，鼓天音樂種種百千，諸天歌詠讚歎無量。爾時，多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀普於四方自然顯現四師子座。爾時，尊者阿難以偈白佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼四童子當於來時，四方縱廣滿一由旬，諸天雨華遍滿於地，鼓天音樂種種百千，諸天歌詠讚歎無量。爾時，多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀普於四方自然顯現四師子座。爾時，尊者阿難以偈白佛言：

「世尊！何因緣， 一切智四邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何因緣， 一切智四邊，

右脇現四床， 師子廣大敷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右脇現四床， 師子廣大敷？」

作是語已，佛告阿難：「阿難！汝見此四童子已不？從四方來，面如滿月，過日光明蔽四天下，威德特尊齒白明耀，發智慧光得大精進，入甚深智成就功德，識智了達有深信行，謙卑慚愧行業滿足，意見深遠得正念定，智慧善巧有大方便第一總持，為諸眾生隨順說法，增長善本，於無量億百千佛所種諸善根。各住四方，各於佛剎聞我涅槃，各從彼剎諸如來所諮發啟請，生此剎土，欲聞見我及我名稱，說法利益功德之事，觀看今日如來後夜分時，於力士生地娑羅雙樹間，當入無餘涅槃、不思議涅槃、一切世間無等涅槃、一切世間希有涅槃、一切世間安樂涅槃、一切世間難伏涅槃、一切世間斷離諸趣清淨涅槃，如來當取如是微妙最上涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，佛告阿難：「阿難！汝見此四童子已不？從四方來，面如滿月，過日光明蔽四天下，威德特尊齒白明耀，發智慧光得大精進，入甚深智成就功德，識智了達有深信行，謙卑慚愧行業滿足，意見深遠得正念定，智慧善巧有大方便第一總持，為諸眾生隨順說法，增長善本，於無量億百千佛所種諸善根。各住四方，各於佛剎聞我涅槃，各從彼剎諸如來所諮發啟請，生此剎土，欲聞見我及我名稱，說法利益功德之事，觀看今日如來後夜分時，於力士生地娑羅雙樹間，當入無餘涅槃、不思議涅槃、一切世間無等涅槃、一切世間希有涅槃、一切世間安樂涅槃、一切世間難伏涅槃、一切世間斷離諸趣清淨涅槃，如來當取如是微妙最上涅槃。

「阿難！此東方來童子者，其色微妙，具大功德，端正可喜，光明遍照，威德熾然，猶如盛火放大光明，以多百千徒眾圍繞、及以億數諸天之眾，所共供養，受天雨華，來詣佛所，欲供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此東方來童子者，其色微妙，具大功德，端正可喜，光明遍照，威德熾然，猶如盛火放大光明，以多百千徒眾圍繞、及以億數諸天之眾，所共供養，受天雨華，來詣佛所，欲供養佛。

「阿難！此童子者，於彼師子音鳴聲如來國土，曾作轉輪聖王，領千世界而得自在，諸天人等之所供養。彼治化時，於欲界天上及於人間恒多講法，受持句義，為於無量百千眾生解說妙趣，成就彼等種諸善根，得諸神通達解法行，眾聖諮嗟無邊無斷，最上微妙得無畏力，深入法相成就辯才，智慧善巧得到無邊智慧彼岸。滿足如是諸法行已，於十八億年如法治化，不用刀杖惱亂眾生、不為受欲貪於王位，於彼十八億年成熟十八那由他眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提，於菩薩法得不退地。彼善男子從初發心得不退地已，乃至畢竟成就阿耨多羅三藐三菩提，彼王如是，於後一時剃除鬚髮、著袈裟衣、捨家出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此童子者，於彼師子音鳴聲如來國土，曾作轉輪聖王，領千世界而得自在，諸天人等之所供養。彼治化時，於欲界天上及於人間恒多講法，受持句義，為於無量百千眾生解說妙趣，成就彼等種諸善根，得諸神通達解法行，眾聖諮嗟無邊無斷，最上微妙得無畏力，深入法相成就辯才，智慧善巧得到無邊智慧彼岸。滿足如是諸法行已，於十八億年如法治化，不用刀杖惱亂眾生、不為受欲貪於王位，於彼十八億年成熟十八那由他眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提，於菩薩法得不退地。彼善男子從初發心得不退地已，乃至畢竟成就阿耨多羅三藐三菩提，彼王如是，於後一時剃除鬚髮、著袈裟衣、捨家出家。

「即出家已，於八十一億年行於梵行。從出家已，未甞坐臥，況復睡眠？於八十一億年中，乃至不起一念欲想及於瞋心，況有殺害、惱亂等心、無不善事及憎愛想？亦復不念修行、不修行想。常住二法，何等為二？一者雖得肉眼，無肉眼想；雖能分別知諸法聚，而不取著法聚之想。於彼八十一億年中，更不論說諸無利益、他餘事想：若地想、水想、火想、風想，若虛空想及識想，若婦女想及丈夫想，飢渴想、聚落想、空閑處想、城邑等想，違逆之想、不違逆想，遠離想、禪定想，自我想、他我想，色想、無色想，邊想、中想，生想、滅想，少想、多想，如是等諸餘亂想，皆悉寂滅，不生分別；惟除二十篋藏法本，思量修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即出家已，於八十一億年行於梵行。從出家已，未甞坐臥，況復睡眠？於八十一億年中，乃至不起一念欲想及於瞋心，況有殺害、惱亂等心、無不善事及憎愛想？亦復不念修行、不修行想。常住二法，何等為二？一者雖得肉眼，無肉眼想；雖能分別知諸法聚，而不取著法聚之想。於彼八十一億年中，更不論說諸無利益、他餘事想：若地想、水想、火想、風想，若虛空想及識想，若婦女想及丈夫想，飢渴想、聚落想、空閑處想、城邑等想，違逆之想、不違逆想，遠離想、禪定想，自我想、他我想，色想、無色想，邊想、中想，生想、滅想，少想、多想，如是等諸餘亂想，皆悉寂滅，不生分別；惟除二十篋藏法本，思量修習。

「其間成熟八萬那由他眾生，決定於阿耨多羅三藐三菩提，彼諸眾生皆初發心於如此剎；即剎那羅婆時，於彼佛剎自在而去，各更別往諸餘佛剎，到彼諸剎世尊所奉覲承事；於彼世界一一佛剎，一一身到，一身一事無二並者，彼諸剎土一一諸佛皆同；於此一剎那羅婆時右脇而臥，同於此日後夜分中當入涅槃，悉在娑羅雙樹之間力士生地，皆如如來彼諸佛等，同名釋迦牟尼十號具足，彼諸佛等亦同出於五濁惡世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其間成熟八萬那由他眾生，決定於阿耨多羅三藐三菩提，彼諸眾生皆初發心於如此剎；即剎那羅婆時，於彼佛剎自在而去，各更別往諸餘佛剎，到彼諸剎世尊所奉覲承事；於彼世界一一佛剎，一一身到，一身一事無二並者，彼諸剎土一一諸佛皆同；於此一剎那羅婆時右脇而臥，同於此日後夜分中當入涅槃，悉在娑羅雙樹之間力士生地，皆如如來彼諸佛等，同名釋迦牟尼十號具足，彼諸佛等亦同出於五濁惡世。

「阿難！我以如是無量、無邊、無礙肉眼正知正見，非諸聲聞、辟支佛等之所能入，非境界故。阿難！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷聞此法門，聞已生信，羨我肉眼正知見智，欲得此智，乃至滿足一切種智，及發一念正信之心相續不捨，適發心已，即生無量福德之聚，況得無量無邊大功德聚？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我以如是無量、無邊、無礙肉眼正知正見，非諸聲聞、辟支佛等之所能入，非境界故。阿難！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷聞此法門，聞已生信，羨我肉眼正知見智，欲得此智，乃至滿足一切種智，及發一念正信之心相續不捨，適發心已，即生無量福德之聚，況得無量無邊大功德聚？

「阿難！若有善男子、善女人，於十八那由他諸如來所，復於十八那由他億年，以一切樂具供養、恭敬、尊重、讚歎，親承奉事彼諸如來，於十八那由他年，所得功德雖復無量，猶故不及聞此法門羨願之心生功德者，不可譬喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有善男子、善女人，於十八那由他諸如來所，復於十八那由他億年，以一切樂具供養、恭敬、尊重、讚歎，親承奉事彼諸如來，於十八那由他年，所得功德雖復無量，猶故不及聞此法門羨願之心生功德者，不可譬喻。

「阿難！此童子者，於我法中一日一夜，教化、利益無量眾生，何況多時所作利益？若舍利弗、目犍連等及餘聲聞，不能如是多作利益，度脫如是無量眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此童子者，於我法中一日一夜，教化、利益無量眾生，何況多時所作利益？若舍利弗、目犍連等及餘聲聞，不能如是多作利益，度脫如是無量眾生。

「阿難！假使汝等一切壽命，多諸眾生說法教化，不念餘事，晝夜不休，雖作如是教化利益，但自汝等於我法中，不能荷負佛法重擔。如今所見此來童子所荷負者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！假使汝等一切壽命，多諸眾生說法教化，不念餘事，晝夜不休，雖作如是教化利益，但自汝等於我法中，不能荷負佛法重擔。如今所見此來童子所荷負者。」

又復告言：「如是，阿難！如是童子為諸眾生作大利益，具足憐愍，念諸眾生、饒益眾生，而此童子有無量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復告言：「如是，阿難！如是童子為諸眾生作大利益，具足憐愍，念諸眾生、饒益眾生，而此童子有無量功德。

「阿難！汝見從南方來童子已不？如秋滿月十五日夜，光明熾盛，右手執持眾寶，莊嚴杖打此大地，打大地已，出如是聲：譬如摩伽陀國有一寶器——或用金作、或用銀作，作之成就善加瑩治，無有塵垢、無有瑕隙、無有破漏，善好明淨，無有塵土、無有脂膩，種種因緣眾事所成，種種功能練精，明淨五處、具滿十處，遠離一千分觀瞻、遠離十二處金銀煩垢，種性真正金性最勝，百練所成，新成非故具，足八分一千巧匠，一心觀瞻，塵膩垢翳一切悉無——如是妙器打之出聲，若聞聲者能滅眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝見從南方來童子已不？如秋滿月十五日夜，光明熾盛，右手執持眾寶，莊嚴杖打此大地，打大地已，出如是聲：譬如摩伽陀國有一寶器——或用金作、或用銀作，作之成就善加瑩治，無有塵垢、無有瑕隙、無有破漏，善好明淨，無有塵土、無有脂膩，種種因緣眾事所成，種種功能練精，明淨五處、具滿十處，遠離一千分觀瞻、遠離十二處金銀煩垢，種性真正金性最勝，百練所成，新成非故具，足八分一千巧匠，一心觀瞻，塵膩垢翳一切悉無——如是妙器打之出聲，若聞聲者能滅眾苦。

「阿難！如是譬喻，如是器聲，我少說耳。而此童子，眾寶間錯嚴潔之杖，打此大地所出之聲，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是譬喻，如是器聲，我少說耳。而此童子，眾寶間錯嚴潔之杖，打此大地所出之聲，亦復如是。

「阿難！此童子者名寂靜轉，是大菩薩摩訶薩也。從南方寶積現多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀剎土而來。彼佛世界名寶莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此童子者名寂靜轉，是大菩薩摩訶薩也。從南方寶積現多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀剎土而來。彼佛世界名寶莊嚴。

「阿難！於汝意云何？彼世界何故名寶莊嚴？阿難！彼佛世界，無一眾生住不定者，亦無邪定。阿難！彼諸眾生。皆悉正定於阿耨多羅三藐三菩提。阿難！彼剎是菩薩剎，彼剎眾生無男女想。阿難！彼諸眾生皆悉梵行，無諸穢欲智行清淨，乃至無有穢欲之名。阿難！彼莊嚴佛剎諸眾生等，無有一切不善思想，亦無食想，唯有二食。何等為二？一者以定慧為食，二者以法喜為食。阿難！彼佛剎不說五陰、不說三乘，惟廣演說一切智陰菩薩篋藏。阿難！以是義故，彼佛世界名寶莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！於汝意云何？彼世界何故名寶莊嚴？阿難！彼佛世界，無一眾生住不定者，亦無邪定。阿難！彼諸眾生。皆悉正定於阿耨多羅三藐三菩提。阿難！彼剎是菩薩剎，彼剎眾生無男女想。阿難！彼諸眾生皆悉梵行，無諸穢欲智行清淨，乃至無有穢欲之名。阿難！彼莊嚴佛剎諸眾生等，無有一切不善思想，亦無食想，唯有二食。何等為二？一者以定慧為食，二者以法喜為食。阿難！彼佛剎不說五陰、不說三乘，惟廣演說一切智陰菩薩篋藏。阿難！以是義故，彼佛世界名寶莊嚴。

「阿難！此土所有他方佛剎眾生生此土者、復有願生彼佛土者，願生之者彼眾生等，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。阿難！或有菩薩從餘佛剎來生彼者，生已，即自能知彼佛剎內一切諸事，彼等菩薩亦生彼已，即於剎那羅婆牟侯多時，各各想己自身是佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此土所有他方佛剎眾生生此土者、復有願生彼佛土者，願生之者彼眾生等，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。阿難！或有菩薩從餘佛剎來生彼者，生已，即自能知彼佛剎內一切諸事，彼等菩薩亦生彼已，即於剎那羅婆牟侯多時，各各想己自身是佛。

「阿難！彼寶積現如來為彼無量無邊那由他諸菩薩摩訶薩等，廣說一切種智及菩薩篋藏法門，不曾斷絕、更不說餘。阿難！假使我於無量千劫，說彼佛剎功德之事，及一一分別菩薩摩訶薩等所得勝法，所謂發願莊嚴佛剎，不可得盡。阿難。我但略說彼佛世界功德名字。此寂靜轉菩薩摩訶薩從彼方來，為欲看我入般涅槃，復為憐愍無量無邊諸眾生等，令發無上菩提之心；復為欲顯彼剎功德莊嚴之事；復為顯彼寶積現佛利益名稱。所謂顯諸菩薩法行大事，亦說真實名稱之事，欲令此剎無量無邊諸眾生等攝受正法故，來到此釋迦佛剎，為令未來諸菩薩等生歡喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼寶積現如來為彼無量無邊那由他諸菩薩摩訶薩等，廣說一切種智及菩薩篋藏法門，不曾斷絕、更不說餘。阿難！假使我於無量千劫，說彼佛剎功德之事，及一一分別菩薩摩訶薩等所得勝法，所謂發願莊嚴佛剎，不可得盡。阿難。我但略說彼佛世界功德名字。此寂靜轉菩薩摩訶薩從彼方來，為欲看我入般涅槃，復為憐愍無量無邊諸眾生等，令發無上菩提之心；復為欲顯彼剎功德莊嚴之事；復為顯彼寶積現佛利益名稱。所謂顯諸菩薩法行大事，亦說真實名稱之事，欲令此剎無量無邊諸眾生等攝受正法故，來到此釋迦佛剎，為令未來諸菩薩等生歡喜心。

「阿難！此童子者，於往昔時行菩薩行，值燃燈佛出現於世，爾時曾作轉輪聖王名曰降怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此童子者，於往昔時行菩薩行，值燃燈佛出現於世，爾時曾作轉輪聖王名曰降怨。

「阿難！爾時降怨聖王為無量億無邊眾生說於正法，成熟善根。時彼聖王從旦日初至於食頃，化度三十六億眾生住不退地，於阿耨多羅三藐三菩提，入正定聚證得無生忍法。而此聖王於彼燃燈如來般涅槃後，發大精進，剃除鬚髮，捨家出家。既出家已，滿一千年，續燃燈佛轉正法輪。然彼聖王利益無量無邊眾生，作利益已，於後一時日沒之頃，復化三萬六億眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提；還於日沒之時，令七萬那由他眾生皆悉漏盡，成阿羅漢，況當證道見諦學人不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時降怨聖王為無量億無邊眾生說於正法，成熟善根。時彼聖王從旦日初至於食頃，化度三十六億眾生住不退地，於阿耨多羅三藐三菩提，入正定聚證得無生忍法。而此聖王於彼燃燈如來般涅槃後，發大精進，剃除鬚髮，捨家出家。既出家已，滿一千年，續燃燈佛轉正法輪。然彼聖王利益無量無邊眾生，作利益已，於後一時日沒之頃，復化三萬六億眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提；還於日沒之時，令七萬那由他眾生皆悉漏盡，成阿羅漢，況當證道見諦學人不可稱計。

「阿難！假使我欲以佛智慧，說此寂靜轉菩薩童子往昔之時為諸眾生作利益事，不可得盡。阿難！汝為此寂靜轉善男子就於我前，敷座安置，汝當得無量無邊勝妙功德。若有眾生聞此寂靜轉菩薩名者，彼等眾生，如現在見佛等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！假使我欲以佛智慧，說此寂靜轉菩薩童子往昔之時為諸眾生作利益事，不可得盡。阿難！汝為此寂靜轉善男子就於我前，敷座安置，汝當得無量無邊勝妙功德。若有眾生聞此寂靜轉菩薩名者，彼等眾生，如現在見佛等無有異。

「阿難！若有眾生聞此功德，莊嚴受記法本名字者，乃至一念發淨信心，為欲見彼寶積現如來、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，為欲承迎、禮拜、親近、供養，有發心者、欲聞法者，阿難！我今皆與彼等受記，往生彼剎，奉覲如來，聞於正法。彼佛剎中所生菩薩，亦欲同行彼諸法行，惟除願力菩薩摩訶薩等。阿難！彼諸眾生善得大利，若能聞此所說功德莊嚴法本名字，乃至經耳，何況聞已得淨信心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有眾生聞此功德，莊嚴受記法本名字者，乃至一念發淨信心，為欲見彼寶積現如來、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，為欲承迎、禮拜、親近、供養，有發心者、欲聞法者，阿難！我今皆與彼等受記，往生彼剎，奉覲如來，聞於正法。彼佛剎中所生菩薩，亦欲同行彼諸法行，惟除願力菩薩摩訶薩等。阿難！彼諸眾生善得大利，若能聞此所說功德莊嚴法本名字，乃至經耳，何況聞已得淨信心？

「阿難！如是等法句，如實不虛，汝當善護、善念、憶持。所以者何，阿難！閻浮提人未曾得聞如是等修多羅章句及以名字？阿難！若名字菩薩及謗法人，如是人等，莫令得聞。何以故？以其謗法罪大深重故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是等法句，如實不虛，汝當善護、善念、憶持。所以者何，阿難！閻浮提人未曾得聞如是等修多羅章句及以名字？阿難！若名字菩薩及謗法人，如是人等，莫令得聞。何以故？以其謗法罪大深重故。

「阿難！汝見西方如是輦輿眾寶莊嚴乘空而來，汝見已不？」阿難白佛言：「如是已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝見西方如是輦輿眾寶莊嚴乘空而來，汝見已不？」阿難白佛言：「如是已見。」

佛復告阿難：「汝見其間一童子不？二足神通變化所作，騰空飛來動此大地，動大動、震大震，大地動時，所化眾生怖畏毛竪。」阿難報言：「如是婆伽婆，如是修伽陀，我今見已。此童子者，神通遊戲種種示現，乘空而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告阿難：「汝見其間一童子不？二足神通變化所作，騰空飛來動此大地，動大動、震大震，大地動時，所化眾生怖畏毛竪。」阿難報言：「如是婆伽婆，如是修伽陀，我今見已。此童子者，神通遊戲種種示現，乘空而來。」

佛告阿難：「如此輦譽眾寶間錯，在童子前而來，出於種種異妙之香，滿此佛剎。」阿難白言：「如是婆伽婆，如是修伽陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如此輦譽眾寶間錯，在童子前而來，出於種種異妙之香，滿此佛剎。」阿難白言：「如是婆伽婆，如是修伽陀。」

佛復告阿難言：「此事還是彼善男子智力所現，能使輦輿出是妙香。阿難！汝聽復能出於四種之聲——所謂空聲、無所有聲、寂靜聲、佛聲。」阿難白言：「如是婆伽婆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告阿難言：「此事還是彼善男子智力所現，能使輦輿出是妙香。阿難！汝聽復能出於四種之聲——所謂空聲、無所有聲、寂靜聲、佛聲。」阿難白言：「如是婆伽婆。」

佛復告阿難：「還是童子毛孔所出如是等聲。阿難！此聲出時，有六十八那由他眾生大得饒益，復千世界諸眾生數有多眾生，於無為法心漏永盡，便得解脫。阿難！聞一佛名，已有九億菩薩住不退轉地，得入聖道於阿耨多羅三藐三菩提。於此剎土人天世界，有二百千那由他天人得阿毘跋致地，決定住阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告阿難：「還是童子毛孔所出如是等聲。阿難！此聲出時，有六十八那由他眾生大得饒益，復千世界諸眾生數有多眾生，於無為法心漏永盡，便得解脫。阿難！聞一佛名，已有九億菩薩住不退轉地，得入聖道於阿耨多羅三藐三菩提。於此剎土人天世界，有二百千那由他天人得阿毘跋致地，決定住阿耨多羅三藐三菩提。

「阿難！此善男子所住西方，有佛名曰喜樂音多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，世界名樂毛，從彼剎來，欲見如來入於涅槃。此善男子，然其來已，為於無量無邊眾生作大利益。阿難！今善男子來此剎時，大作佛事，亦如如來轉大法輪，彼亦如是轉大法輪。阿難！此善男子乃從阿僧祇劫已來諸毛孔中恒常出此四種之聲——所謂空寂等聲——於一一聲中，為無量無邊眾生作大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此善男子所住西方，有佛名曰喜樂音多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，世界名樂毛，從彼剎來，欲見如來入於涅槃。此善男子，然其來已，為於無量無邊眾生作大利益。阿難！今善男子來此剎時，大作佛事，亦如如來轉大法輪，彼亦如是轉大法輪。阿難！此善男子乃從阿僧祇劫已來諸毛孔中恒常出此四種之聲——所謂空寂等聲——於一一聲中，為無量無邊眾生作大利益。」

阿難白佛言：「世尊！此善男子往昔之時作何善根，乃能於諸毛孔出如是諸聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！此善男子往昔之時作何善根，乃能於諸毛孔出如是諸聲？」

佛告阿難：「我念往昔過去無量無數劫，時有佛出世，名無垢眼，善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。此善男子於彼佛所出家，作大沙門，名曰智樂，淨修梵行。而彼沙門於彼如來問於真理、難知智慧、甚深句義：所謂不生不滅、一切諸法空無所有、一切諸法本性寂靜、一切諸佛皆同一體。而彼沙門七日七夜相續不斷、不念疲惓、不念餘事、不捨重擔，於此四句躬自受持，善味諷習，善持通利，善意貫穿，研精己行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我念往昔過去無量無數劫，時有佛出世，名無垢眼，善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。此善男子於彼佛所出家，作大沙門，名曰智樂，淨修梵行。而彼沙門於彼如來問於真理、難知智慧、甚深句義：所謂不生不滅、一切諸法空無所有、一切諸法本性寂靜、一切諸佛皆同一體。而彼沙門七日七夜相續不斷、不念疲惓、不念餘事、不捨重擔，於此四句躬自受持，善味諷習，善持通利，善意貫穿，研精己行。

「阿難！彼時沙門者，此童子是也。以此四句妙義——億數諸佛所共說之——入諸佛法，攝諸眾生，復自然得覺了之事。而彼沙門愍諸眾生，緣諸村舍、聚落、城邑為彼說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼時沙門者，此童子是也。以此四句妙義——億數諸佛所共說之——入諸佛法，攝諸眾生，復自然得覺了之事。而彼沙門愍諸眾生，緣諸村舍、聚落、城邑為彼說法。

「阿難！爾時法師智樂沙門者，以多聞知法義趣，復以真心六年為他宣說如是法句。以是因緣，於阿僧祇劫，從諸毛孔出如是聲神通。以是事故，此善男子從身毛孔出如是四種法聲，為多眾生作大利益。如是次第，此童子者於阿僧祇劫身毛孔中，成就如是四種妙聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時法師智樂沙門者，以多聞知法義趣，復以真心六年為他宣說如是法句。以是因緣，於阿僧祇劫，從諸毛孔出如是聲神通。以是事故，此善男子從身毛孔出如是四種法聲，為多眾生作大利益。如是次第，此童子者於阿僧祇劫身毛孔中，成就如是四種妙聲。

「阿難！閻浮提人得大善利、得第一利，若聞此無攀緣菩薩名字者，已獲善利，況聞其法？阿難！若有善男子及善女人，或在天中、或在人間，聞此無攀緣菩薩，乃至名字，已得淨心，所得功德不可思議，何況瞻對覲覿見者？所以者何？阿難！此無攀緣菩薩摩訶薩於諸菩薩地已得功德，不可思議、不可稱說。阿難！而此菩薩摩訶薩故，欲來見如來入般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！閻浮提人得大善利、得第一利，若聞此無攀緣菩薩名字者，已獲善利，況聞其法？阿難！若有善男子及善女人，或在天中、或在人間，聞此無攀緣菩薩，乃至名字，已得淨心，所得功德不可思議，何況瞻對覲覿見者？所以者何？阿難！此無攀緣菩薩摩訶薩於諸菩薩地已得功德，不可思議、不可稱說。阿難！而此菩薩摩訶薩故，欲來見如來入般涅槃。

「阿難！汝今可為彼大菩薩施設床敷於如來前，用擬此善男子坐。阿難！汝當得大安樂利益，亦當速得勝妙神通。阿難！汝設此敷業因緣故，所獲果報，或坐、或臥常得安隱，於一念頃，當現證得阿羅漢果無為聖法。阿難！汝於無漏聲聞聖果未證入者，我今與汝授記當得，汝復應有諸功德分，迴向阿耨多羅三藐三菩提，當得諸佛如來大法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝今可為彼大菩薩施設床敷於如來前，用擬此善男子坐。阿難！汝當得大安樂利益，亦當速得勝妙神通。阿難！汝設此敷業因緣故，所獲果報，或坐、或臥常得安隱，於一念頃，當現證得阿羅漢果無為聖法。阿難！汝於無漏聲聞聖果未證入者，我今與汝授記當得，汝復應有諸功德分，迴向阿耨多羅三藐三菩提，當得諸佛如來大法。

「阿難！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若天、若龍、若夜叉、若犍闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人若非人、及餘眾生，聞此寂靜轉所說授記，聞已得淨深心及信解者；若復有人欲得聞此寂靜說授記法門，或如來邊聞、或聲聞邊聞，復能為彼法師敷設床座，所得功德，如彼法師坐此座上，復當說斯寂靜說授記法門，如斯無異。所以者何？阿難！彼人敷設座已，當得十種敷設功德。何等為十？一者、當得轉輪聖王座，二者、得帝釋座，三者、得梵天王座，四者、得世主座，五者、世世於諸佛所得法師座，六者、菩薩地滿既得位已，在道場菩提樹下坐於蓮華師子高座，七者、證一切智已，得無上菩提坐於佛座，八者、轉大法輪時，得無量億數諸天所共莊嚴轉法輪座，九者、欲現大神通時，過出一切諸世間道，為得如來無上顯現最大神通師子高座，十者、欲現入於大涅槃時，得彼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，令諸天、龍、夜叉、犍闥婆、阿修羅、迦樓羅、摩睺羅伽、人非人等心生歡喜，得清淨信，最後寂滅一切諸行，住金剛三昧得如來座。阿難！汝當得如是等十種師子高座果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若天、若龍、若夜叉、若犍闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人若非人、及餘眾生，聞此寂靜轉所說授記，聞已得淨深心及信解者；若復有人欲得聞此寂靜說授記法門，或如來邊聞、或聲聞邊聞，復能為彼法師敷設床座，所得功德，如彼法師坐此座上，復當說斯寂靜說授記法門，如斯無異。所以者何？阿難！彼人敷設座已，當得十種敷設功德。何等為十？一者、當得轉輪聖王座，二者、得帝釋座，三者、得梵天王座，四者、得世主座，五者、世世於諸佛所得法師座，六者、菩薩地滿既得位已，在道場菩提樹下坐於蓮華師子高座，七者、證一切智已，得無上菩提坐於佛座，八者、轉大法輪時，得無量億數諸天所共莊嚴轉法輪座，九者、欲現大神通時，過出一切諸世間道，為得如來無上顯現最大神通師子高座，十者、欲現入於大涅槃時，得彼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，令諸天、龍、夜叉、犍闥婆、阿修羅、迦樓羅、摩睺羅伽、人非人等心生歡喜，得清淨信，最後寂滅一切諸行，住金剛三昧得如來座。阿難！汝當得如是等十種師子高座果報。

「阿難！若有善男子、善女人，淨心聞此寂靜說受記法本句偈之義，為於法師敷設法座，愛敬尊重彼法師故，以是因緣，彼彼成就十種師子敷座果報。以是義故，阿難！汝應可合掌向無攀緣菩薩邊，汝應當得大利安樂大福德聚，因此功德，汝速當得發於神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有善男子、善女人，淨心聞此寂靜說受記法本句偈之義，為於法師敷設法座，愛敬尊重彼法師故，以是因緣，彼彼成就十種師子敷座果報。以是義故，阿難！汝應可合掌向無攀緣菩薩邊，汝應當得大利安樂大福德聚，因此功德，汝速當得發於神通。」

爾時，尊者阿難為無攀緣善男子敷法座已，合掌向無攀緣菩薩摩訶薩生清淨心、尊重心、慚愧心，即於爾時而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難為無攀緣善男子敷法座已，合掌向無攀緣菩薩摩訶薩生清淨心、尊重心、慚愧心，即於爾時而說偈言：

「合掌向健兒， 降伏龍入定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合掌向健兒， 降伏龍入定，

大智眾王者， 無攀緣光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智眾王者， 無攀緣光明。

得智及精進， 智慧禪定聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得智及精進， 智慧禪定聚，

世間無等侶， 向無畏合掌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間無等侶， 向無畏合掌。」

爾時，世尊以偈告阿難言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以偈告阿難言：

「汝今敬合掌， 供養無攀緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝今敬合掌， 供養無攀緣，

所獲諸果報， 我當為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所獲諸果報， 我當為汝說。

阿難合掌敬， 自我涅槃後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難合掌敬， 自我涅槃後，

於村舍聚落， 及我弟子間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於村舍聚落， 及我弟子間，

或於入聚時， 或出彼村落， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或於入聚時， 或出彼村落，

及經行坐臥， 一切威儀中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及經行坐臥， 一切威儀中，

當作大佛事。 汝於諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當作大佛事。 汝於諸世間，

所有眾物類， 或識及無識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有眾物類， 或識及無識，

悉皆向汝邊， 恭敬而傴身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆向汝邊， 恭敬而傴身。

「若男、若女，天男、天女，及諸外道波利婆等，若沙門、婆羅門、若王、大臣，若國師，若兵將及餘官屬，若長者、居士，自餘凡類但是有形，乃至六畜、象、馬、走獸及諸飛鳥，若見汝者，皆得淨信；一切樹木、藥草、苗稼、所有華果，悉皆向汝傴身恭敬；一切臺殿、屋宇、重閣、樓櫓、却敵、竅孔、車乘、輦輿，以汝福德威光之力覆蔽於彼，皆悉如是向汝傴身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若男、若女，天男、天女，及諸外道波利婆等，若沙門、婆羅門、若王、大臣，若國師，若兵將及餘官屬，若長者、居士，自餘凡類但是有形，乃至六畜、象、馬、走獸及諸飛鳥，若見汝者，皆得淨信；一切樹木、藥草、苗稼、所有華果，悉皆向汝傴身恭敬；一切臺殿、屋宇、重閣、樓櫓、却敵、竅孔、車乘、輦輿，以汝福德威光之力覆蔽於彼，皆悉如是向汝傴身。

「阿難！譬如多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀初證阿耨多羅三藐三菩提得無礙解脫時，一切苗稼、樹木、藥草及諸華果，乃至略說人非人等，周匝充滿菩提道場，皆向如來傴身恭敬。阿難！如是，如是。汝今以此於無攀緣善男子邊合掌傴身因緣力故，汝於却後一切威儀隨所在處，人非人等，一切苗稼、樹木、藥草皆當向汝傴身恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！譬如多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀初證阿耨多羅三藐三菩提得無礙解脫時，一切苗稼、樹木、藥草及諸華果，乃至略說人非人等，周匝充滿菩提道場，皆向如來傴身恭敬。阿難！如是，如是。汝今以此於無攀緣善男子邊合掌傴身因緣力故，汝於却後一切威儀隨所在處，人非人等，一切苗稼、樹木、藥草皆當向汝傴身恭敬。

「阿難！若有善男子、善女人於如來涅槃之後，或於我今現前之頃，須臾聞此莊嚴說授記法本，乃至一合十指掌、一念因緣、或以真心思惟此義發一信心，彼人尚得如是福報，如我前說。如是，阿難！當來之世少有眾生得聞此法，亦復少有，但聞如是法本名字，若一聞再聞，尚不可得，何況聞已，得真信心、恭敬尊重、不生誹謗、滅除疑惑、思惟修習、生實想者？我於如是善男子、善女人等，復以佛眼悉皆現見、復以佛智悉皆現知，如是人等，非於一佛所修行供養、非一佛所種諸善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有善男子、善女人於如來涅槃之後，或於我今現前之頃，須臾聞此莊嚴說授記法本，乃至一合十指掌、一念因緣、或以真心思惟此義發一信心，彼人尚得如是福報，如我前說。如是，阿難！當來之世少有眾生得聞此法，亦復少有，但聞如是法本名字，若一聞再聞，尚不可得，何況聞已，得真信心、恭敬尊重、不生誹謗、滅除疑惑、思惟修習、生實想者？我於如是善男子、善女人等，復以佛眼悉皆現見、復以佛智悉皆現知，如是人等，非於一佛所修行供養、非一佛所種諸善根。

「阿難！今在此眾集會我前，一切大眾、天人、男女故來，欲見如來世尊入於涅槃。阿難！如是等眾，於當來世彌勒菩薩初欲證於阿耨多羅三藐三菩提時，受智位已後，乃至坐於菩提道場，設大供養，尊重恭敬。如是次第，乃至彌勒世尊入涅槃時，亦復觀看，還於爾時在如來邊，亦復得見此四童子如是聽法。如今我前得見得聞無攀緣善男子於毛孔內廣聞大法微妙之聲，得聞聲已，生大歡喜。是故，阿難！汝今得聞說如是等微妙義趣，汝應數數傴身，合掌淨心敬信。所以者何？汝以如是淨心敬信善業因緣，所在之處一切眾生、諸天、世人恭敬供養，尊重讚歎，躬傴汝邊，乃至於汝涅槃之後，諸天世人起塔供養汝之舍利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！今在此眾集會我前，一切大眾、天人、男女故來，欲見如來世尊入於涅槃。阿難！如是等眾，於當來世彌勒菩薩初欲證於阿耨多羅三藐三菩提時，受智位已後，乃至坐於菩提道場，設大供養，尊重恭敬。如是次第，乃至彌勒世尊入涅槃時，亦復觀看，還於爾時在如來邊，亦復得見此四童子如是聽法。如今我前得見得聞無攀緣善男子於毛孔內廣聞大法微妙之聲，得聞聲已，生大歡喜。是故，阿難！汝今得聞說如是等微妙義趣，汝應數數傴身，合掌淨心敬信。所以者何？汝以如是淨心敬信善業因緣，所在之處一切眾生、諸天、世人恭敬供養，尊重讚歎，躬傴汝邊，乃至於汝涅槃之後，諸天世人起塔供養汝之舍利。」

爾時，世尊告阿尼婁陀言：「阿尼婁陀！汝見上界有四十億諸天人眾，聞此經典，皆悉合掌傴身而住。」阿尼婁陀白佛言：「如是婆伽婆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿尼婁陀言：「阿尼婁陀！汝見上界有四十億諸天人眾，聞此經典，皆悉合掌傴身而住。」阿尼婁陀白佛言：「如是婆伽婆。」

佛復告阿尼婁陀：「彼天人等因聞此法，信心合掌，傴躬善根，於未來世阿僧祇劫不墮惡道，或在天上、或在人間，於恒沙世流轉生已，一一得作轉輪聖王，一切生處恒值諸佛，於諸佛所成就善根。成善根已，乃至得證阿耨多羅三藐三菩提，同一名號，名為一切眾類傴身多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告阿尼婁陀：「彼天人等因聞此法，信心合掌，傴躬善根，於未來世阿僧祇劫不墮惡道，或在天上、或在人間，於恒沙世流轉生已，一一得作轉輪聖王，一切生處恒值諸佛，於諸佛所成就善根。成善根已，乃至得證阿耨多羅三藐三菩提，同一名號，名為一切眾類傴身多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。」

說是語已，時大眾中有諸力士及其眷屬各有五百，其名曰娛樂力士、頭俱耶力士、大力力士、天威力士、勝天力士、郁干蹉力士、無畏力士、婆藪力士、真實力士、優多羅力士、婆儔力士、一切忍力士，如是等一一力士，各及眷屬五百圍繞，聚集來會在其眾首，為欲供養向如來所，皆半傴身，合掌悲泣，哀哽大叫，流淚雨面，而白佛言：「世尊！我等今者，為欲供養如來世尊及無攀緣童子菩薩，并餘無量大菩薩等、乃至一切大德聲聞，此修多羅微妙句義清淨法門，為供養故，合掌傴身。世尊！我等以此一念善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語已，時大眾中有諸力士及其眷屬各有五百，其名曰娛樂力士、頭俱耶力士、大力力士、天威力士、勝天力士、郁干蹉力士、無畏力士、婆藪力士、真實力士、優多羅力士、婆儔力士、一切忍力士，如是等一一力士，各及眷屬五百圍繞，聚集來會在其眾首，為欲供養向如來所，皆半傴身，合掌悲泣，哀哽大叫，流淚雨面，而白佛言：「世尊！我等今者，為欲供養如來世尊及無攀緣童子菩薩，并餘無量大菩薩等、乃至一切大德聲聞，此修多羅微妙句義清淨法門，為供養故，合掌傴身。世尊！我等以此一念善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，世尊即便微笑。諸佛法爾，若微笑時，即從口出種種微妙雜色光明——所謂青、黃、赤、白、金色玻瓈——放斯光已，遍至無量無邊世界，光明所照乃至梵宮，還來旋遶世尊三匝，從佛頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即便微笑。諸佛法爾，若微笑時，即從口出種種微妙雜色光明——所謂青、黃、赤、白、金色玻瓈——放斯光已，遍至無量無邊世界，光明所照乃至梵宮，還來旋遶世尊三匝，從佛頂入。

爾時，慧命阿難見是事已，即以偈頌而白佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命阿難見是事已，即以偈頌而白佛言：

「世燈何因放， 如此大光明？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世燈何因放， 如此大光明？

善哉決我疑， 及餘眾生等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉決我疑， 及餘眾生等。」

佛告阿難：「汝見已不？此力士子一心集聚，合掌向我及無攀緣童子菩薩，并於此經至心淨信，復發無上大菩提心。」阿難白言：「見已，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝見已不？此力士子一心集聚，合掌向我及無攀緣童子菩薩，并於此經至心淨信，復發無上大菩提心。」阿難白言：「見已，世尊！」

佛復告阿難言：「此力士子，從今已後阿僧祇億劫不墮惡趣，然後證得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告阿難言：「此力士子，從今已後阿僧祇億劫不墮惡趣，然後證得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「阿難！汝不見， 摩羅子集聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝不見， 摩羅子集聚，

心生大歡喜， 曲躬而向我？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心生大歡喜， 曲躬而向我？

歡喜說此言， 當得無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜說此言， 當得無上道。

大智力士子， 此等供養我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智力士子， 此等供養我，

及於無攀緣， 於法生尊重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及於無攀緣， 於法生尊重，

我諸聲聞等， 如是合掌已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我諸聲聞等， 如是合掌已，

阿僧祇劫數， 當不墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿僧祇劫數， 當不墮惡道。

因此合掌業， 及向我曲躬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因此合掌業， 及向我曲躬，

假令一劫說， 或無數億劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假令一劫說， 或無數億劫，

此等當證道， 成就諸佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等當證道， 成就諸佛土。

行於最勝行， 其數不可測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行於最勝行， 其數不可測，

於億數等劫， 思量不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於億數等劫， 思量不能知。

阿難！今不久， 於此後夜分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難！今不久， 於此後夜分，

吾共汝等別， 是最後相見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾共汝等別， 是最後相見。」

佛復告阿難：「阿難！汝見從北方有大金光照耀來已不？彼之威光映蔽一切，其方所有樹木、苗稼、藥草、華果，山崖、堆阜、臺殿、樓閣，輦輿、車乘，人非人等，於上虛空皆成一色，所謂金色。」阿難白佛言：「如是婆伽婆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告阿難：「阿難！汝見從北方有大金光照耀來已不？彼之威光映蔽一切，其方所有樹木、苗稼、藥草、華果，山崖、堆阜、臺殿、樓閣，輦輿、車乘，人非人等，於上虛空皆成一色，所謂金色。」阿難白佛言：「如是婆伽婆。」

佛復告阿難：「汝見北方復有七閻浮檀金輦輿從彼來不？中央輦輿其上童子結加趺坐，威光最勝，功德巍巍。」阿難白佛言：「如是婆伽婆，我今已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告阿難：「汝見北方復有七閻浮檀金輦輿從彼來不？中央輦輿其上童子結加趺坐，威光最勝，功德巍巍。」阿難白佛言：「如是婆伽婆，我今已見。」

佛復告阿難：「北方去此剎土六十四百千俱致，有佛剎名曰俱蘇摩拔坻(隋言多華)。彼剎世尊號名菩提分轉多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。彼佛剎中有此童子菩薩摩訶薩，名曰華敷神通德，從彼捨身來生此土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告阿難：「北方去此剎土六十四百千俱致，有佛剎名曰俱蘇摩拔坻(隋言多華)。彼剎世尊號名菩提分轉多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。彼佛剎中有此童子菩薩摩訶薩，名曰華敷神通德，從彼捨身來生此土。

「阿難！彼世界出諸法聲，名曰菩提分音。彼處眾生有聞聲者，成諸善根。阿難！彼菩提分轉如來，從證阿耨多羅三藐三菩提已來，六十四千劫現在說法。阿難！彼如來無有聲聞眾，唯菩薩眾。阿難！譬如灌頂轉輪聖王多有諸子，彼諸子等，為作大臣、為作國師、為作諸小國王；如是如是，彼佛如來諸菩薩等亦復如是，亦名為子、亦名大臣，彼佛亦爾。有二菩薩最為殊勝，於諸菩薩獨為侍者，還以菩薩而為僧寶。阿難！如是次第說彼佛剎，皆悉菩薩滿彼國界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼世界出諸法聲，名曰菩提分音。彼處眾生有聞聲者，成諸善根。阿難！彼菩提分轉如來，從證阿耨多羅三藐三菩提已來，六十四千劫現在說法。阿難！彼如來無有聲聞眾，唯菩薩眾。阿難！譬如灌頂轉輪聖王多有諸子，彼諸子等，為作大臣、為作國師、為作諸小國王；如是如是，彼佛如來諸菩薩等亦復如是，亦名為子、亦名大臣，彼佛亦爾。有二菩薩最為殊勝，於諸菩薩獨為侍者，還以菩薩而為僧寶。阿難！如是次第說彼佛剎，皆悉菩薩滿彼國界。

「阿難！彼佛世界資生所須，皆悉豐足無所乏少；具足無畏安隱快樂，微妙可瞻人民充滿，菩薩功德皆悉滿足；住諸神通最為殊勝，以三昧力周旋往返；猶彼朋友智慧之聚，最為殊勝智藏滿足；常能修習菩提之心，常能講論一切智法，於諸菩薩一切深法，無量無邊皆悉證得。阿難！如是等諸菩薩摩訶薩滿彼世界。彼佛剎中，此華敷神通德菩薩摩訶薩——善男子——來生此土閻浮提毘舍離城。彼善男子今現神通而來此者，為欲頂禮如來足故，又欲觀見如來世尊入大涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼佛世界資生所須，皆悉豐足無所乏少；具足無畏安隱快樂，微妙可瞻人民充滿，菩薩功德皆悉滿足；住諸神通最為殊勝，以三昧力周旋往返；猶彼朋友智慧之聚，最為殊勝智藏滿足；常能修習菩提之心，常能講論一切智法，於諸菩薩一切深法，無量無邊皆悉證得。阿難！如是等諸菩薩摩訶薩滿彼世界。彼佛剎中，此華敷神通德菩薩摩訶薩——善男子——來生此土閻浮提毘舍離城。彼善男子今現神通而來此者，為欲頂禮如來足故，又欲觀見如來世尊入大涅槃。

「阿難！此大光明現者，是彼如來多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀威神之力。阿難！所謂此七閻浮檀金輦輿者，是彼如來七菩提分助道法故，為作化現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此大光明現者，是彼如來多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀威神之力。阿難！所謂此七閻浮檀金輦輿者，是彼如來七菩提分助道法故，為作化現。

「阿難！此閻浮提有無量千俱胝諸眾生、諸天人等，共此童子，往昔已來同種善根；而此童子亦生此間閻浮提時，令彼眾生即得歡喜踊躍無量，復有眾生當得漏盡、或有眾生當得學地、或有眾生得無學地、或有眾生未發菩提心者當能令發菩提之心、或有眾生發於本性不退忍心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此閻浮提有無量千俱胝諸眾生、諸天人等，共此童子，往昔已來同種善根；而此童子亦生此間閻浮提時，令彼眾生即得歡喜踊躍無量，復有眾生當得漏盡、或有眾生當得學地、或有眾生得無學地、或有眾生未發菩提心者當能令發菩提之心、或有眾生發於本性不退忍心。

「阿難！如此童子，處中輦輿加趺坐者，所出光明，此之光明是彼如來神通威力之所現耳，從此光明出生彼之六輦輿也。阿難！汝看，以彼如來威神之力，此華敷神通德菩薩摩訶薩能於此處現種種神通，又此光明之力，於此世界能為無量無邊諸眾生等，作大利益，所謂以彼正法，共相攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如此童子，處中輦輿加趺坐者，所出光明，此之光明是彼如來神通威力之所現耳，從此光明出生彼之六輦輿也。阿難！汝看，以彼如來威神之力，此華敷神通德菩薩摩訶薩能於此處現種種神通，又此光明之力，於此世界能為無量無邊諸眾生等，作大利益，所謂以彼正法，共相攝受。」

爾時，彼童子等悉皆和合，歡喜踊躍，復與無量百千眾生前後圍繞，於一剎那之頃雨種種華，詣向佛所。到已，頂禮佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼童子等悉皆和合，歡喜踊躍，復與無量百千眾生前後圍繞，於一剎那之頃雨種種華，詣向佛所。到已，頂禮佛足。

爾時，世尊告慧命阿難言：「阿難！如來為諸眾生所可作者，及如來長子諸菩薩摩訶薩等所應作者，我於今者皆已具足；我為眾生所作利益者，今已作竟。阿難！此華敷神通德菩薩摩訶薩在於閻浮檀金輦輿中儼然而坐，所作神通以如是等，教化那由他眾生證於阿羅漢果，復教俱胝那由他數眾生已得學地，復有百俱胝數眾生令於三寶得生淨信、受持五戒，復有七百俱胝諸天令得住於不退轉地、決定當得阿耨多羅三藐三菩提，復有七俱胝眾生令住無生法忍，復有無量阿僧祇那由他俱胝眾生，當令值遇彌勒世尊初首法會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告慧命阿難言：「阿難！如來為諸眾生所可作者，及如來長子諸菩薩摩訶薩等所應作者，我於今者皆已具足；我為眾生所作利益者，今已作竟。阿難！此華敷神通德菩薩摩訶薩在於閻浮檀金輦輿中儼然而坐，所作神通以如是等，教化那由他眾生證於阿羅漢果，復教俱胝那由他數眾生已得學地，復有百俱胝數眾生令於三寶得生淨信、受持五戒，復有七百俱胝諸天令得住於不退轉地、決定當得阿耨多羅三藐三菩提，復有七俱胝眾生令住無生法忍，復有無量阿僧祇那由他俱胝眾生，當令值遇彌勒世尊初首法會。」