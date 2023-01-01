大般涅槃經後分卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經後分卷下

大唐南海波淩國沙門若那跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐南海波淩國沙門若那跋陀羅譯

機感茶毘品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 機感茶毘品第三

爾時，拘尸城內一切男女悲泣流淚，不知茶毘法則云何，問阿難言：「如來涅槃，如何法則可以茶毘？」爾時，帝釋具陳上事，而以答言：「如佛所說，依輪王法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，拘尸城內一切男女悲泣流淚，不知茶毘法則云何，問阿難言：「如來涅槃，如何法則可以茶毘？」爾時，帝釋具陳上事，而以答言：「如佛所說，依輪王法。」

爾時，拘尸城內一切人民悲泣流淚，摠入城中，即作金棺七寶莊嚴，即辦微妙無價白㲲千張、無數細軟妙兜羅綿，辦無數微妙栴檀沈水、百千萬種和香香泥香水、一切繒蓋幡花等，如雲遍滿在於空中，積高須彌。既辦已訖，悲哀流淚，將至佛所，投如來前，悲咽不勝，而申供養。爾時，拘尸城內一切人民及諸大眾重復悲哀，哽咽流淚，復持無量香花、幡蓋、一切供具，如雲遍滿空中，互相執手，搥胸哽咽，涕泣盈目，哀震大千，投如來前，悲哀供養。爾時，大眾悲哽喑咽，深重敬心，各以細妙白㲲障手，扶於如來入金棺中，注滿香油，棺門即閉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，拘尸城內一切人民悲泣流淚，摠入城中，即作金棺七寶莊嚴，即辦微妙無價白㲲千張、無數細軟妙兜羅綿，辦無數微妙栴檀沈水、百千萬種和香香泥香水、一切繒蓋幡花等，如雲遍滿在於空中，積高須彌。既辦已訖，悲哀流淚，將至佛所，投如來前，悲咽不勝，而申供養。爾時，拘尸城內一切人民及諸大眾重復悲哀，哽咽流淚，復持無量香花、幡蓋、一切供具，如雲遍滿空中，互相執手，搥胸哽咽，涕泣盈目，哀震大千，投如來前，悲哀供養。爾時，大眾悲哽喑咽，深重敬心，各以細妙白㲲障手，扶於如來入金棺中，注滿香油，棺門即閉。

爾時，拘尸城內一切士女貪福善心，相欲攝取如來功德，不令天人一切大眾同舉佛棺，即共詳議遣四力士，壯大無雙，脫其所著瓔珞、衣服，期心請舉如來聖棺，欲入城內，自申供養，盡其神力都不能勝。爾時，城內復遣八大力士，至聖棺所，脫所著衣，共擎佛棺，皆盡其神力都亦不得。拘尸城內復遣十六極大力士，來至棺所，脫所著衣，共舉佛棺，亦不能勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，拘尸城內一切士女貪福善心，相欲攝取如來功德，不令天人一切大眾同舉佛棺，即共詳議遣四力士，壯大無雙，脫其所著瓔珞、衣服，期心請舉如來聖棺，欲入城內，自申供養，盡其神力都不能勝。爾時，城內復遣八大力士，至聖棺所，脫所著衣，共擎佛棺，皆盡其神力都亦不得。拘尸城內復遣十六極大力士，來至棺所，脫所著衣，共舉佛棺，亦不能勝。

爾時，樓逗語力士言：「縱使盡城內人，男女大小，舉如來棺，欲入城內，亦不能得。何況汝等而能勝耶？汝等當請大眾及諸天力助汝舉棺，乃得入城。」樓逗所言未訖，爾時帝釋即持微妙大七寶蓋、無數香花、幢幡、音樂，與諸天眾悲泣流淚，垂在空中供養聖棺；至第六天及色界天，皆如帝釋供養聖棺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，樓逗語力士言：「縱使盡城內人，男女大小，舉如來棺，欲入城內，亦不能得。何況汝等而能勝耶？汝等當請大眾及諸天力助汝舉棺，乃得入城。」樓逗所言未訖，爾時帝釋即持微妙大七寶蓋、無數香花、幢幡、音樂，與諸天眾悲泣流淚，垂在空中供養聖棺；至第六天及色界天，皆如帝釋供養聖棺。

爾時，世尊大悲普覆，令諸世間得平等心，得福無異。於娑羅林即自舉棺，昇虛空中，高一多羅樹，拘尸城內一切人民及諸世間人天大眾等共不得舉佛聖棺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大悲普覆，令諸世間得平等心，得福無異。於娑羅林即自舉棺，昇虛空中，高一多羅樹，拘尸城內一切人民及諸世間人天大眾等共不得舉佛聖棺。

爾時，帝釋及諸天眾即持七寶大蓋、四柱寶臺，四面莊嚴七寶瓔珞，垂虛空中，覆佛聖棺，無數香花、幢幡、瓔珞、音樂、微妙雜綵，空中供養；至第六天色界諸天，倍前帝釋覆佛聖棺及申供養。爾時，拘尸城內一切人民見佛聖棺昇在空中，搥胸大哭，悲咽懊惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋及諸天眾即持七寶大蓋、四柱寶臺，四面莊嚴七寶瓔珞，垂虛空中，覆佛聖棺，無數香花、幢幡、瓔珞、音樂、微妙雜綵，空中供養；至第六天色界諸天，倍前帝釋覆佛聖棺及申供養。爾時，拘尸城內一切人民見佛聖棺昇在空中，搥胸大哭，悲咽懊惱。

爾時，一切天人於大聖尊寶棺前路，遍散七寶、真珠、香花、瓔珞、微妙雜綵，繽紛如雲，地及虛空悉皆遍滿，哀泣流淚，供養如來七寶靈棺，同聲唱言：「苦哉！苦哉！我等無福，舉佛聖棺遂不能得，我等孤露，何有善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切天人於大聖尊寶棺前路，遍散七寶、真珠、香花、瓔珞、微妙雜綵，繽紛如雲，地及虛空悉皆遍滿，哀泣流淚，供養如來七寶靈棺，同聲唱言：「苦哉！苦哉！我等無福，舉佛聖棺遂不能得，我等孤露，何有善根？」

爾時，世尊大聖金棺於娑羅林虛空之中，徐徐乘空從拘尸城西門而入。爾時，拘尸城內一切士女，無數菩薩、聲聞、天人大眾，地及虛空悉皆遍滿，隨從如來大聖靈棺，互相執手，號聲大哭，搥胸叫喚，喑咽流淚，各持無數香花、寶幢、幡蓋，地及虛空悉皆遍滿，悲號哀歎，供養靈棺。其拘尸那城一面縱廣四十八由旬，爾時如來七寶金棺徐徐乘空，從拘尸城東門而出、乘空右繞入城南門、漸漸空行從北門出、乘空左繞還從拘尸西門而入，如是展轉遶三匝已；乘空徐徐還入西門、乘空而行從東門出、空行左遶入城北門、漸漸空行從南門出、乘空右遶還入西門，如是展轉遶經四匝。如是左右遶拘尸城經于七匝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大聖金棺於娑羅林虛空之中，徐徐乘空從拘尸城西門而入。爾時，拘尸城內一切士女，無數菩薩、聲聞、天人大眾，地及虛空悉皆遍滿，隨從如來大聖靈棺，互相執手，號聲大哭，搥胸叫喚，喑咽流淚，各持無數香花、寶幢、幡蓋，地及虛空悉皆遍滿，悲號哀歎，供養靈棺。其拘尸那城一面縱廣四十八由旬，爾時如來七寶金棺徐徐乘空，從拘尸城東門而出、乘空右繞入城南門、漸漸空行從北門出、乘空左繞還從拘尸西門而入，如是展轉遶三匝已；乘空徐徐還入西門、乘空而行從東門出、空行左遶入城北門、漸漸空行從南門出、乘空右遶還入西門，如是展轉遶經四匝。如是左右遶拘尸城經于七匝。

爾時，七寶聖棺當入城時，一切大眾悲號哽咽，各持無數微妙香木、栴檀、沈水、一切寶香，文理香潔，普熏世界；復持無數寶幢、幡蓋、香花、瓔珞至茶毘所，悲哀供養。爾時，四天王及諸天眾悲泣流淚，各持天上上妙栴檀、沈水，表裏香潔，芬馥周遍，各五百根，大如車輪；復持一切寶香、寶幢、寶蓋、妙花、瓔珞至茶毘所，悲哀供養；第二天各一千根、第三天各二千、第四天各三千、第五天各四千、第六天各五千及幡花至茶毘所，悲哀供養。爾時，色界、無色諸天惟有香花至茶毘所，悲哀供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，七寶聖棺當入城時，一切大眾悲號哽咽，各持無數微妙香木、栴檀、沈水、一切寶香，文理香潔，普熏世界；復持無數寶幢、幡蓋、香花、瓔珞至茶毘所，悲哀供養。爾時，四天王及諸天眾悲泣流淚，各持天上上妙栴檀、沈水，表裏香潔，芬馥周遍，各五百根，大如車輪；復持一切寶香、寶幢、寶蓋、妙花、瓔珞至茶毘所，悲哀供養；第二天各一千根、第三天各二千、第四天各三千、第五天各四千、第六天各五千及幡花至茶毘所，悲哀供養。爾時，色界、無色諸天惟有香花至茶毘所，悲哀供養。

爾時，一切世間大眾各持微妙栴檀、沈水、香花、幡蓋至茶毘所，悲哀供養。爾時樓逗涕泣盈目，哀悼無極，從諸天人乞妙香木、栴檀、沈水，足六千根，文理香潔，芬馥周遍，至茶毘所，悲哀供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切世間大眾各持微妙栴檀、沈水、香花、幡蓋至茶毘所，悲哀供養。爾時樓逗涕泣盈目，哀悼無極，從諸天人乞妙香木、栴檀、沈水，足六千根，文理香潔，芬馥周遍，至茶毘所，悲哀供養。

阿耨達池四面縱廣二百由旬，出四大河。佛初成道恒河北岸，一樹栴檀隨佛而生，大如車輪，高七多羅樹，香氣普熏，供養如來。其香樹神與樹俱生，常取此香供養於佛。佛入涅槃，此一檀樹即隨佛滅，皮葉俱落，神亦隨死。有諸異神取此香樹，送茶毘所，悲哀供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿耨達池四面縱廣二百由旬，出四大河。佛初成道恒河北岸，一樹栴檀隨佛而生，大如車輪，高七多羅樹，香氣普熏，供養如來。其香樹神與樹俱生，常取此香供養於佛。佛入涅槃，此一檀樹即隨佛滅，皮葉俱落，神亦隨死。有諸異神取此香樹，送茶毘所，悲哀供養。

其地乃是三世諸佛茶毘之處，大覺世尊乘本願力亦於是處茶毘。是處有諸往古諸佛無量寶塔，金剛不壞堅固之處。爾時，如來大聖寶棺漸漸空行，至茶毘所，徐徐垂空，下安七寶床上，其床一切眾妙瓔珞、無價雜綵以為莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其地乃是三世諸佛茶毘之處，大覺世尊乘本願力亦於是處茶毘。是處有諸往古諸佛無量寶塔，金剛不壞堅固之處。爾時，如來大聖寶棺漸漸空行，至茶毘所，徐徐垂空，下安七寶床上，其床一切眾妙瓔珞、無價雜綵以為莊嚴。

於是時頃，復經七日，爾時拘尸城內一切士女、無數菩薩、聲聞、三十三天一切大眾，悲哀哽咽，持諸幡蓋、寶幢、香花，隨從佛棺經於七日，以佛神力，一切天人無飢渴想，一無思食，唯見哀泣、戀慕如來。既滿七日，大聖如來將欲出棺。爾時，拘尸城內一切士女、無數大眾復大哀泣，震動世界，復持香花、無數幢蓋、微妙天樂，投佛棺前，哀咽供養。是時大眾悲哽流淚，各以細微白㲲自障其手，深重敬心，從寶棺中扶於如來紫磨黃金三十二相、八十種好、堅固不壞金剛之身，安詳而出，置七寶床。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是時頃，復經七日，爾時拘尸城內一切士女、無數菩薩、聲聞、三十三天一切大眾，悲哀哽咽，持諸幡蓋、寶幢、香花，隨從佛棺經於七日，以佛神力，一切天人無飢渴想，一無思食，唯見哀泣、戀慕如來。既滿七日，大聖如來將欲出棺。爾時，拘尸城內一切士女、無數大眾復大哀泣，震動世界，復持香花、無數幢蓋、微妙天樂，投佛棺前，哀咽供養。是時大眾悲哽流淚，各以細微白㲲自障其手，深重敬心，從寶棺中扶於如來紫磨黃金三十二相、八十種好、堅固不壞金剛之身，安詳而出，置七寶床。

爾時，大眾重大悲哀，聲震十方普佛世界，復持一切香花、繒蓋、音樂深心供養，悶絕哽咽，投如來前。是時，大眾復更悲咽，盈目流淚，各持無數香水、香泥，深重敬心，從頭至足，灌洗如來三十二相、八十種好、無量福德、智慧莊嚴、金剛堅固、紫磨黃金不壞色身，復洗寶棺，微妙清淨。既灌洗已，是時大眾復大號哭，悲哀哽咽，燒微妙香，散七寶花，無數寶幢、幡蓋，地及虛空悉皆遍滿，悲哀號泣，供養如來。是時，大眾咸哀喑咽，即持無數妙兜羅綿，從頭至足，纏裹如來金剛色身。既纏身已，復以上妙無價白㲲千張，於兜羅上次第相重纏如來身。纏身已訖，是時大眾重大悲哀，號哭悶絕，復持香花、幡蓋、寶幢、音樂哽咽供養。是時，大眾哀泣流淚，深重敬心，各以白㲲障手，喑咽悲哽，共扶如來入寶棺中，注滿香油，棺門尋閉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾重大悲哀，聲震十方普佛世界，復持一切香花、繒蓋、音樂深心供養，悶絕哽咽，投如來前。是時，大眾復更悲咽，盈目流淚，各持無數香水、香泥，深重敬心，從頭至足，灌洗如來三十二相、八十種好、無量福德、智慧莊嚴、金剛堅固、紫磨黃金不壞色身，復洗寶棺，微妙清淨。既灌洗已，是時大眾復大號哭，悲哀哽咽，燒微妙香，散七寶花，無數寶幢、幡蓋，地及虛空悉皆遍滿，悲哀號泣，供養如來。是時，大眾咸哀喑咽，即持無數妙兜羅綿，從頭至足，纏裹如來金剛色身。既纏身已，復以上妙無價白㲲千張，於兜羅上次第相重纏如來身。纏身已訖，是時大眾重大悲哀，號哭悶絕，復持香花、幡蓋、寶幢、音樂哽咽供養。是時，大眾哀泣流淚，深重敬心，各以白㲲障手，喑咽悲哽，共扶如來入寶棺中，注滿香油，棺門尋閉。

爾時，大眾重大悲哀，聲震世界，復持香花、幡蓋、音樂，號慟悲泣，供養寶棺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾重大悲哀，聲震世界，復持香花、幡蓋、音樂，號慟悲泣，供養寶棺。

爾時，一切大眾所集微妙香木積高須彌，芬馥香氣普薰世界，相重密次成大香樓，四面七寶莊嚴，幢蓋、幡花、瓔珞、雜綵遍空如雲，以為莊嚴，人天音樂悲哀供養。是時，天人大眾將欲舉棺，置香樓上，復大悲哀，搥胸大叫，聲震大千。復持幢蓋、香花、音樂悲哀供養。是時，大眾哀悼悲結，深重敬心，各以白㲲障手，共舉如來大聖寶棺，置於莊嚴妙香樓上，復大號泣，絕而復穌，唱言：「苦哉！苦哉！何期孤露無有依恃。」悲咽流淚，復散香花、寶幢、幡蓋、音樂、雜綵，一切盡心，悲哀供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切大眾所集微妙香木積高須彌，芬馥香氣普薰世界，相重密次成大香樓，四面七寶莊嚴，幢蓋、幡花、瓔珞、雜綵遍空如雲，以為莊嚴，人天音樂悲哀供養。是時，天人大眾將欲舉棺，置香樓上，復大悲哀，搥胸大叫，聲震大千。復持幢蓋、香花、音樂悲哀供養。是時，大眾哀悼悲結，深重敬心，各以白㲲障手，共舉如來大聖寶棺，置於莊嚴妙香樓上，復大號泣，絕而復穌，唱言：「苦哉！苦哉！何期孤露無有依恃。」悲咽流淚，復散香花、寶幢、幡蓋、音樂、雜綵，一切盡心，悲哀供養。

爾時，如來大聖寶棺既上微妙寶香樓已，將欲舉火，茶毘如來。是時，大眾復大號哭，驚震大千，復更深重悲哀，供養大聖寶棺及妙香樓。爾時，一切大眾哀泣盈目，各持七寶香燭，大如車輪，焰彩光明，遍照世界。一時大哭茶毘香樓，哀震大千一切世界，復以香花遍滿供養。是時，寶燭至香樓所自然殄滅。是時，一切諸天復持無上七寶大燭焰光普照，悲哀流淚，投香樓所，皆悉殄滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來大聖寶棺既上微妙寶香樓已，將欲舉火，茶毘如來。是時，大眾復大號哭，驚震大千，復更深重悲哀，供養大聖寶棺及妙香樓。爾時，一切大眾哀泣盈目，各持七寶香燭，大如車輪，焰彩光明，遍照世界。一時大哭茶毘香樓，哀震大千一切世界，復以香花遍滿供養。是時，寶燭至香樓所自然殄滅。是時，一切諸天復持無上七寶大燭焰光普照，悲哀流淚，投香樓所，皆悉殄滅。

爾時，一切海神持海中火七寶大燭、無數光焰，投香樓所亦皆殄滅。是時，大眾長時號哭，一切供養，不知如來何緣未畢，投火香樓，茶毘不燃？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切海神持海中火七寶大燭、無數光焰，投香樓所亦皆殄滅。是時，大眾長時號哭，一切供養，不知如來何緣未畢，投火香樓，茶毘不燃？

爾時，世尊大悲普潤，待迦葉眾來至乃燃。時大迦葉與五百弟子在耆闍崛山，去拘尸城五十由旬，身心寂然，入于三昧。於正受中，倏爾心驚，舉身戰慄，從定中出，見諸山地皆大震動，即知如來已入涅槃。告諸弟子：「我佛大師入般涅槃，時經七日已入棺中。苦哉！苦哉！應當疾往至如來所。恐已茶毘，不得見佛三十二相、八十種好、真淨色身。」迦葉以敬佛故，不敢飛空往如來所，即將弟子尋路疾行，悲哀速往，正滿七日，至拘尸城城東路首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大悲普潤，待迦葉眾來至乃燃。時大迦葉與五百弟子在耆闍崛山，去拘尸城五十由旬，身心寂然，入于三昧。於正受中，倏爾心驚，舉身戰慄，從定中出，見諸山地皆大震動，即知如來已入涅槃。告諸弟子：「我佛大師入般涅槃，時經七日已入棺中。苦哉！苦哉！應當疾往至如來所。恐已茶毘，不得見佛三十二相、八十種好、真淨色身。」迦葉以敬佛故，不敢飛空往如來所，即將弟子尋路疾行，悲哀速往，正滿七日，至拘尸城城東路首。

迦葉遇見一婆羅門執一天花，隨路而來。迦葉問言：「仁者何來？」答曰：「佛般涅槃，我於茶毘所來。」復問：「此是何花？」答言：「於茶毘所得此天花。」迦葉就乞，答言：「不得，我期將歸擬示六親家中供養。」迦葉就借著其頂上，便即悶絕，昏迷躄地，喑咽悲哽，良久乃蘇。即自惟忖：「於此號泣不見如來八十種好紫磨色身，何所追益？」即與弟子疾共前進，至拘尸城北門而入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉遇見一婆羅門執一天花，隨路而來。迦葉問言：「仁者何來？」答曰：「佛般涅槃，我於茶毘所來。」復問：「此是何花？」答言：「於茶毘所得此天花。」迦葉就乞，答言：「不得，我期將歸擬示六親家中供養。」迦葉就借著其頂上，便即悶絕，昏迷躄地，喑咽悲哽，良久乃蘇。即自惟忖：「於此號泣不見如來八十種好紫磨色身，何所追益？」即與弟子疾共前進，至拘尸城北門而入。

於其城中入一僧坊，見諸比丘叢聚一處，語迦葉言：「汝等遠來，深勞苦耶？安坐待食。」迦葉答言：「我之大師已入涅槃，我有何情安此待食？」諸比丘言：「汝師是誰？」答言：「汝不知耶？哀哉痛苦！大覺世尊今已涅槃。」比丘聞已，各大歡喜，而作是言：「快哉！快哉！如來在世禁制我等，戒律嚴峻，我等甚不堪忍，不能依行；今已涅槃，嚴峻禁戒，已應放捨。汝且待食，有何急耶？」佛神力故，掩諸天耳、及大迦葉諸弟子等，皆悉不聞惡比丘語，唯有迦葉獨自聞之。於是，迦葉即將弟子悲泣流淚，疾往佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其城中入一僧坊，見諸比丘叢聚一處，語迦葉言：「汝等遠來，深勞苦耶？安坐待食。」迦葉答言：「我之大師已入涅槃，我有何情安此待食？」諸比丘言：「汝師是誰？」答言：「汝不知耶？哀哉痛苦！大覺世尊今已涅槃。」比丘聞已，各大歡喜，而作是言：「快哉！快哉！如來在世禁制我等，戒律嚴峻，我等甚不堪忍，不能依行；今已涅槃，嚴峻禁戒，已應放捨。汝且待食，有何急耶？」佛神力故，掩諸天耳、及大迦葉諸弟子等，皆悉不聞惡比丘語，唯有迦葉獨自聞之。於是，迦葉即將弟子悲泣流淚，疾往佛所。

是時，迦葉與諸弟子竊共思念：「我等如何得諸供物，將至佛所供養如來？」迦葉復言：「我自生長在此城中，乞供養物亦應可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，迦葉與諸弟子竊共思念：「我等如何得諸供物，將至佛所供養如來？」迦葉復言：「我自生長在此城中，乞供養物亦應可得。」

將諸弟子即就城內，次第告乞，得妙白㲲足滿千張，復得無數妙兜羅綿，復得無量寶花、香泥、香水、香油、寶幢、幡蓋、音樂、弦歌、瓔珞、雜綵，悉皆具足。迦葉與諸弟子悲哀流淚，即持疾往出城西門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將諸弟子即就城內，次第告乞，得妙白㲲足滿千張，復得無數妙兜羅綿，復得無量寶花、香泥、香水、香油、寶幢、幡蓋、音樂、弦歌、瓔珞、雜綵，悉皆具足。迦葉與諸弟子悲哀流淚，即持疾往出城西門。

爾時，迦葉即聞茶毘之所一切大眾悲咽號哭，共問帝釋：「已供養訖，如何得火，然此香樓，茶毘如來？」帝釋答言：「人眾且待，摩訶迦葉即時而至。」釋言未訖，一切大眾正於哀中，即見迦葉與諸弟子尋路悲來，眾即停哀，便為開路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦葉即聞茶毘之所一切大眾悲咽號哭，共問帝釋：「已供養訖，如何得火，然此香樓，茶毘如來？」帝釋答言：「人眾且待，摩訶迦葉即時而至。」釋言未訖，一切大眾正於哀中，即見迦葉與諸弟子尋路悲來，眾即停哀，便為開路。

迦葉前進，遙見佛棺，將諸弟子一時禮拜，號哭哽咽，悶絕躄地，昏濁亂心，良久乃醒，流淚不勝，漸漸前行，問大眾言：「如何得開大悲聖棺？」大眾答言：「佛入涅槃已經二七，恐有損壞，如何得開？」迦葉答言：「如來之身，金剛堅固，常樂我淨，不可沮壞，德香芬馥，若栴檀山。」作是語已，涕泗交流，至佛棺所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉前進，遙見佛棺，將諸弟子一時禮拜，號哭哽咽，悶絕躄地，昏濁亂心，良久乃醒，流淚不勝，漸漸前行，問大眾言：「如何得開大悲聖棺？」大眾答言：「佛入涅槃已經二七，恐有損壞，如何得開？」迦葉答言：「如來之身，金剛堅固，常樂我淨，不可沮壞，德香芬馥，若栴檀山。」作是語已，涕泗交流，至佛棺所。

爾時，如來大悲平等，為迦葉故，棺自然開，白㲲千張及兜羅綿皆即解散，顯出三十二相、八十種好、真金紫磨堅固色身。迦葉與諸弟子見已，悶絕躄地，喑咽哀哽，良久乃蘇，涕泣盈目，與諸弟子徐上香樓，近佛棺邊。復更喑咽，號哭悲哽，即以所得香花、幡蓋、寶、幢瓔珞、音樂、弦歌哀號供養，即以香泥、香水灌洗如來金色之身，燒香散花，哀泣供養。灌洗已訖，迦葉與諸弟子持其所得妙兜羅綿纏於如來紫磨色身，次以舊綿纏新綿上；兜羅纏已，復以所得白㲲千張，次第相重於兜羅上纏如來身；纏白㲲已，復持舊㲲著新㲲上，次第相纏；總纏已訖，棺門即閉，七寶瓔珞，一切莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來大悲平等，為迦葉故，棺自然開，白㲲千張及兜羅綿皆即解散，顯出三十二相、八十種好、真金紫磨堅固色身。迦葉與諸弟子見已，悶絕躄地，喑咽哀哽，良久乃蘇，涕泣盈目，與諸弟子徐上香樓，近佛棺邊。復更喑咽，號哭悲哽，即以所得香花、幡蓋、寶、幢瓔珞、音樂、弦歌哀號供養，即以香泥、香水灌洗如來金色之身，燒香散花，哀泣供養。灌洗已訖，迦葉與諸弟子持其所得妙兜羅綿纏於如來紫磨色身，次以舊綿纏新綿上；兜羅纏已，復以所得白㲲千張，次第相重於兜羅上纏如來身；纏白㲲已，復持舊㲲著新㲲上，次第相纏；總纏已訖，棺門即閉，七寶瓔珞，一切莊嚴。

爾時，迦葉復重悲哀，與諸弟子右繞七匝，盈目流淚，長跪合掌，說偈哀歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦葉復重悲哀，與諸弟子右繞七匝，盈目流淚，長跪合掌，說偈哀歎：

「苦哉苦哉大聖尊， 我今荼毒苦切心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苦哉苦哉大聖尊， 我今荼毒苦切心。

世尊滅度一何速， 大悲不能留待我？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊滅度一何速， 大悲不能留待我？

我於崛山禪定中， 遍觀如來悉不見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於崛山禪定中， 遍觀如來悉不見，

又觀見佛已涅槃， 倏爾心戰大震驚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又觀見佛已涅槃， 倏爾心戰大震驚。

忽見闇雲遍世界， 復覩山地大震動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忽見闇雲遍世界， 復覩山地大震動，

即知如來已涅槃， 故我疾來已不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即知如來已涅槃， 故我疾來已不見。

世尊大悲不普我， 令我不見佛涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊大悲不普我， 令我不見佛涅槃，

不蒙一言相教告， 我今孤露何所依？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不蒙一言相教告， 我今孤露何所依？

世尊我今大痛苦， 情亂迷悶昏濁心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊我今大痛苦， 情亂迷悶昏濁心，

我今為禮世尊頂、 為復哀禮如來胸、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今為禮世尊頂、 為復哀禮如來胸、

為復敬禮大聖手、 為復悲禮如來腰、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為復敬禮大聖手、 為復悲禮如來腰、

為復敬禮如來臍、 為復深心禮佛足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為復敬禮如來臍、 為復深心禮佛足，

何苦不見佛涅槃？ 惟願示我敬禮處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何苦不見佛涅槃？ 惟願示我敬禮處。

如來在世眾安樂， 今入涅槃皆大苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來在世眾安樂， 今入涅槃皆大苦。

哀哉哀哉深大苦， 大悲示教所禮處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀哉哀哉深大苦， 大悲示教所禮處。」

爾時，迦葉哽咽悲哀，說是偈已，世尊大悲即現二足千輻輪相，出於棺外，迴示迦葉，從千輻輪放千光明，遍照十方一切世界。爾時，迦葉與諸弟子見佛足已，一時禮拜千輻輪相，即更悶絕，昏迷躄地，良久乃醒。與諸弟子哀號哽咽，右遶七匝，遶七匝已，復禮佛足，悲哀哭泣，聲震世界。復更說偈，哀歎佛足： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦葉哽咽悲哀，說是偈已，世尊大悲即現二足千輻輪相，出於棺外，迴示迦葉，從千輻輪放千光明，遍照十方一切世界。爾時，迦葉與諸弟子見佛足已，一時禮拜千輻輪相，即更悶絕，昏迷躄地，良久乃醒。與諸弟子哀號哽咽，右遶七匝，遶七匝已，復禮佛足，悲哀哭泣，聲震世界。復更說偈，哀歎佛足：

「如來究竟大悲心， 平等慈光無二照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來究竟大悲心， 平等慈光無二照，

眾生有感無不應， 示我二足千輻輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生有感無不應， 示我二足千輻輪。

我今深心歸命禮， 千輻輪相二尊足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今深心歸命禮， 千輻輪相二尊足，

千輻輪中放千光， 遍照十方普佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千輻輪中放千光， 遍照十方普佛剎。

我今歸依頭面禮， 千輻輪相長光照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今歸依頭面禮， 千輻輪相長光照，

眾生遇光皆解脫， 三塗八難皆離苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生遇光皆解脫， 三塗八難皆離苦。

我復歸依頭面禮， 輪光普救諸惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我復歸依頭面禮， 輪光普救諸惡趣，

世尊往昔無數劫， 為我等故修苦行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊往昔無數劫， 為我等故修苦行；

今證得此金剛體， 足下由放千光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今證得此金剛體， 足下由放千光明，

悲哀稽首歸命禮， 安於眾生千輻輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲哀稽首歸命禮， 安於眾生千輻輪。

佛修眾德為一切， 修道樹日降四魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛修眾德為一切， 修道樹日降四魔，

四魔降已伏外道， 眾生因此得正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四魔降已伏外道， 眾生因此得正見。

稽首歸依頭面禮， 眾生正見光明足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首歸依頭面禮， 眾生正見光明足，

佛為一切真慈父， 足光平等度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為一切真慈父， 足光平等度眾生。

我復歸依頭面禮， 平等離苦輪足光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我復歸依頭面禮， 平等離苦輪足光，

我遇千輻光明足， 悲喜交流哀切心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我遇千輻光明足， 悲喜交流哀切心。

我復悲哀頭面禮， 有感千輻輪光相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我復悲哀頭面禮， 有感千輻輪光相，

稽首歸依輪足光， 乘究竟乘出三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首歸依輪足光， 乘究竟乘出三界。

敬禮天人歸依足， 輪光普照三有苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮天人歸依足， 輪光普照三有苦，

眾生未得脫苦門， 皆悉歸命輪光足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生未得脫苦門， 皆悉歸命輪光足。

我等輪迴未出離， 如何輪足見放捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等輪迴未出離， 如何輪足見放捨？

哀哉哀哉諸眾生， 長夜莫覩輪足光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀哉哀哉諸眾生， 長夜莫覩輪足光，

悔過世尊大慈悲， 示敬千輻輪光足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悔過世尊大慈悲， 示敬千輻輪光足。

哀哉今遇輪光相， 自此當何復再覩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀哉今遇輪光相， 自此當何復再覩？」

爾時，迦葉與諸弟子說是偈已，復重悶絕，昏迷躄地，良久漸醒，悲哀哽咽，不能自裁。大覺世尊千輻輪相金剛雙足，還自入棺，封閉如故。爾時，城內一切士女、天人、大眾，見大迦葉復重號哭，搥胸大叫，哀震大千無量世界，各將所持悲哽供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦葉與諸弟子說是偈已，復重悶絕，昏迷躄地，良久漸醒，悲哀哽咽，不能自裁。大覺世尊千輻輪相金剛雙足，還自入棺，封閉如故。爾時，城內一切士女、天人、大眾，見大迦葉復重號哭，搥胸大叫，哀震大千無量世界，各將所持悲哽供養。

爾時，拘尸城內有四力士，瓔珞嚴身，持七寶炬，大如車輪，焰光普照，以焚香樓，茶毘如來，炬投香樓，自然殄滅。迦葉告言：「大聖寶棺，三界之火所不能燒，何況汝力而能燒耶？」城內復有八大力士，更持七寶大炬光焰，一切將投棺所，亦皆殄滅。城內復有十六極大力士，各持七寶大炬來投香樓，亦悉殄滅。城內復有三十六極大力士，各持七寶大炬來投，亦皆殄滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，拘尸城內有四力士，瓔珞嚴身，持七寶炬，大如車輪，焰光普照，以焚香樓，茶毘如來，炬投香樓，自然殄滅。迦葉告言：「大聖寶棺，三界之火所不能燒，何況汝力而能燒耶？」城內復有八大力士，更持七寶大炬光焰，一切將投棺所，亦皆殄滅。城內復有十六極大力士，各持七寶大炬來投香樓，亦悉殄滅。城內復有三十六極大力士，各持七寶大炬來投，亦皆殄滅。

爾時，迦葉告諸力士、一切大眾：「汝等當知，縱使一切天人所有炬火，不能茶毘如來寶棺。汝等不須勞苦，強欲為作。」爾時，城內士女、天人、大眾復重悲哀，各以所持號泣供養，一時禮拜右繞七匝，悲號大哭聲震三千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦葉告諸力士、一切大眾：「汝等當知，縱使一切天人所有炬火，不能茶毘如來寶棺。汝等不須勞苦，強欲為作。」爾時，城內士女、天人、大眾復重悲哀，各以所持號泣供養，一時禮拜右繞七匝，悲號大哭聲震三千。

爾時，如來以大悲力，從心胸中火踊棺外，漸漸茶毘，經于七日，焚妙香樓，爾乃方盡。爾時，城內士女、天人、大眾於七日間悲號哭泣，哀聲不斷，各以所持，供養不歇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來以大悲力，從心胸中火踊棺外，漸漸茶毘，經于七日，焚妙香樓，爾乃方盡。爾時，城內士女、天人、大眾於七日間悲號哭泣，哀聲不斷，各以所持，供養不歇。

爾時，四天王各作是念：「我以香水注火令滅，急收舍利，天上供養。」作是念已，即持七寶金瓶，盛滿香水，復將須彌四埵，四大香潔出甘乳樹，樹各千圍，高百由旬，隨四天王同時而下至茶毘所。樹流甘乳，注寫香瓶，一時注火。注已，火勢轉高，都無滅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四天王各作是念：「我以香水注火令滅，急收舍利，天上供養。」作是念已，即持七寶金瓶，盛滿香水，復將須彌四埵，四大香潔出甘乳樹，樹各千圍，高百由旬，隨四天王同時而下至茶毘所。樹流甘乳，注寫香瓶，一時注火。注已，火勢轉高，都無滅也。

爾時，海神莎伽羅龍王及江神、河神，見火不滅，各作是念：「我取香水注火令滅，急收舍利，住處供養。」作是念已，各持寶瓶盛取無量香水，至茶毘所一時注火。注已，火勢如故，都亦不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海神莎伽羅龍王及江神、河神，見火不滅，各作是念：「我取香水注火令滅，急收舍利，住處供養。」作是念已，各持寶瓶盛取無量香水，至茶毘所一時注火。注已，火勢如故，都亦不滅。

爾時，樓逗語四天王及海神等：「汝注香水令火滅者，可不欲取舍利還本所居而供養耶？」答言：「實爾。」樓逗語四天王言：「汝大貪心。汝居天上，舍利隨汝，若在天宮，地居之人如何得往而供養耶？」復語海神：「汝等住在大海江河，如來舍利汝收取者，地居之人如何得往而供養耶？」爾時四天王即皆懺悔，悔已各還天宮；爾時大海、江、河神等，皆亦懺悔，誠如聖言，悔已各還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，樓逗語四天王及海神等：「汝注香水令火滅者，可不欲取舍利還本所居而供養耶？」答言：「實爾。」樓逗語四天王言：「汝大貪心。汝居天上，舍利隨汝，若在天宮，地居之人如何得往而供養耶？」復語海神：「汝等住在大海江河，如來舍利汝收取者，地居之人如何得往而供養耶？」爾時四天王即皆懺悔，悔已各還天宮；爾時大海、江、河神等，皆亦懺悔，誠如聖言，悔已各還。

大般涅槃經聖軀廓潤品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經聖軀廓潤品第四

爾時，帝釋持七寶瓶及供養具至茶毘所，其火一時自然滅盡，帝釋即開如來寶棺，欲請佛牙。樓逗即問：「汝何為耶？」答言：「欲請佛牙，還天供養。」樓逗言：「莫輒自取，可待大眾，爾乃共分。」釋言：「佛先與我一牙舍利，是以我來，火即自滅。」帝釋說是語已，即開寶棺，於佛口中右畔上頷取牙舍利，即還天上起塔供養。爾時，有二捷疾羅剎隱身隨釋，眾皆不見，盜取一雙佛牙舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋持七寶瓶及供養具至茶毘所，其火一時自然滅盡，帝釋即開如來寶棺，欲請佛牙。樓逗即問：「汝何為耶？」答言：「欲請佛牙，還天供養。」樓逗言：「莫輒自取，可待大眾，爾乃共分。」釋言：「佛先與我一牙舍利，是以我來，火即自滅。」帝釋說是語已，即開寶棺，於佛口中右畔上頷取牙舍利，即還天上起塔供養。爾時，有二捷疾羅剎隱身隨釋，眾皆不見，盜取一雙佛牙舍利。

爾時，城內一切士女、一切大眾，即一時來欲爭舍利。樓逗告言：「大眾當知，待且安詳。如佛所說，應當如法，共分供養。」爾時，城內士女、一切大眾不聞樓逗所言，乃各執持矛矟、弓箭、刀劍、羂索、一切戰具，各自莊嚴，欲取舍利。爾時，城內人眾即開佛棺，兜羅白㲲宛然不燒，大眾見已復大號哭，流淚盈目，各將所持悲哀供養，深心禮拜，流淚長跪，同說偈讚： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，城內一切士女、一切大眾，即一時來欲爭舍利。樓逗告言：「大眾當知，待且安詳。如佛所說，應當如法，共分供養。」爾時，城內士女、一切大眾不聞樓逗所言，乃各執持矛矟、弓箭、刀劍、羂索、一切戰具，各自莊嚴，欲取舍利。爾時，城內人眾即開佛棺，兜羅白㲲宛然不燒，大眾見已復大號哭，流淚盈目，各將所持悲哀供養，深心禮拜，流淚長跪，同說偈讚：

「如來以大自在力， 於一切世得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來以大自在力， 於一切世得自在，

大悲本願處斯土， 周旋苦海度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲本願處斯土， 周旋苦海度眾生。

無量智慧神通力， 出沒生死無罣礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量智慧神通力， 出沒生死無罣礙，

能以一身為多身， 多身一身為無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以一身為多身， 多身一身為無量。

神變普應咸皆見， 無緣即現入涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神變普應咸皆見， 無緣即現入涅槃，

我等福盡無應緣， 故乃如來見放捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等福盡無應緣， 故乃如來見放捨。

佛於娑羅寶棺中， 大力士舉皆不起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於娑羅寶棺中， 大力士舉皆不起，

大悲之力自輕舉， 昇空高一多羅樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲之力自輕舉， 昇空高一多羅樹，

乘虛徐遶拘尸城， 七日大聖遶七匝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘虛徐遶拘尸城， 七日大聖遶七匝，

遶已自臨茶毘所， 不共神力所施為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遶已自臨茶毘所， 不共神力所施為。

一切天人莫能測， 佛於大般涅槃中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天人莫能測， 佛於大般涅槃中，

金剛不壞力自在， 一切茶毘火不然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛不壞力自在， 一切茶毘火不然，

自於心中出慈火， 焚燒七日示現盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自於心中出慈火， 焚燒七日示現盡，

人天不能滅此火， 如來大悲示應力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天不能滅此火， 如來大悲示應力。

帝釋來至火便滅， 妙兜羅綿纏佛身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋來至火便滅， 妙兜羅綿纏佛身，

大火焚燒都不燃， 白㲲隨佛寶棺內， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大火焚燒都不燃， 白㲲隨佛寶棺內，

火中儼然而不燒， 方知如來自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火中儼然而不燒， 方知如來自在力。

於法自在為法王， 敬禮大悲三界尊、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法自在為法王， 敬禮大悲三界尊、

敬禮聖中無畏者、 敬禮普覆大慈力、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮聖中無畏者、 敬禮普覆大慈力、

敬禮神變自在者， 我等從今離世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮神變自在者， 我等從今離世尊，

沒苦無能見救護。 哀哉哀哉大聖尊！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沒苦無能見救護。 哀哉哀哉大聖尊！

方今長別何由見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方今長別何由見？」

爾時大眾說是偈已，重復悲泣，各以所持盡哀供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾說是偈已，重復悲泣，各以所持盡哀供養。

爾時，樓逗普為天人一切大眾，與城內人共於棺所，徐舉白㲲及兜羅綿：其迦葉等白㲲千張火全不燒；其城內人白㲲千張，除外一重餘者灰燼；其兜羅綿宛然如故。爾時，樓逗取此白㲲及兜羅綿細破分之，與諸大眾，令起寶塔而供養之；樓逗復取㲲灰亦細分眾，令起寶塔而供養之；其餘燼灰無復得分，眾各自取，起塔供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，樓逗普為天人一切大眾，與城內人共於棺所，徐舉白㲲及兜羅綿：其迦葉等白㲲千張火全不燒；其城內人白㲲千張，除外一重餘者灰燼；其兜羅綿宛然如故。爾時，樓逗取此白㲲及兜羅綿細破分之，與諸大眾，令起寶塔而供養之；樓逗復取㲲灰亦細分眾，令起寶塔而供養之；其餘燼灰無復得分，眾各自取，起塔供養。

其城內人先已遣匠造八金壜，八師子座，各以七寶而為莊嚴，其七寶壜各受一斛，各置七寶師子座上。其八師子七寶之座，座別各有三十二力士，各嚴七寶、瓔珞、雜綵纏身，共舉七寶八師子座；座上復各有八婇女，身嚴七寶、瓔珞、雜綵持七寶壜；座上復各有八婇女，嚴身瓔珞執七寶蓋覆金壜上；座上復各有八婇女，身嚴瓔珞，持七寶劍，衛七寶壜；座上復各有八婇女，身嚴瓔珞，執雉毛纛，竪壜四面；座別各有無量人眾，持妙音樂、幢幡、寶蓋、香花、瓔珞圍遶供養；座各復有無量人眾，各持弓箭、矛矟、羂索、長鉤、一切戰具而圍遶之，從拘尸城前後圍遶向茶毘所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其城內人先已遣匠造八金壜，八師子座，各以七寶而為莊嚴，其七寶壜各受一斛，各置七寶師子座上。其八師子七寶之座，座別各有三十二力士，各嚴七寶、瓔珞、雜綵纏身，共舉七寶八師子座；座上復各有八婇女，身嚴七寶、瓔珞、雜綵持七寶壜；座上復各有八婇女，嚴身瓔珞執七寶蓋覆金壜上；座上復各有八婇女，身嚴瓔珞，持七寶劍，衛七寶壜；座上復各有八婇女，身嚴瓔珞，執雉毛纛，竪壜四面；座別各有無量人眾，持妙音樂、幢幡、寶蓋、香花、瓔珞圍遶供養；座各復有無量人眾，各持弓箭、矛矟、羂索、長鉤、一切戰具而圍遶之，從拘尸城前後圍遶向茶毘所。

其八師子七寶之座出城去後，城內人眾即持無數香泥、香水，尋力士後，平治塗地，作香泥路，廣博嚴事，向茶毘所。其路兩邊無數寶幢、幡蓋、香花、真珠、瓔珞、眾妙雜綵、音樂、弦歌嚴飾路邊，儼然供養，待大聖尊舍利而還。其諸力士持八師子七寶之座，圍遶至茶毘所，即大哀泣，號哭哽咽，聲震大千，各以所持深心供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其八師子七寶之座出城去後，城內人眾即持無數香泥、香水，尋力士後，平治塗地，作香泥路，廣博嚴事，向茶毘所。其路兩邊無數寶幢、幡蓋、香花、真珠、瓔珞、眾妙雜綵、音樂、弦歌嚴飾路邊，儼然供養，待大聖尊舍利而還。其諸力士持八師子七寶之座，圍遶至茶毘所，即大哀泣，號哭哽咽，聲震大千，各以所持深心供養。

爾時，世尊大悲力故，碎金剛體成末舍利，惟留四牙不可沮壞。爾時，大眾既見舍利，復重悲哀，以其所持流淚供養。爾時樓逗與城內人涕泣盈目，收取舍利，著師子座七寶壜中，滿八金壜，舍利便盡。爾時，一切天人大眾見佛舍利入金壜中，重更悲哭，涕泣流淚，各將所持深心供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊大悲力故，碎金剛體成末舍利，惟留四牙不可沮壞。爾時，大眾既見舍利，復重悲哀，以其所持流淚供養。爾時樓逗與城內人涕泣盈目，收取舍利，著師子座七寶壜中，滿八金壜，舍利便盡。爾時，一切天人大眾見佛舍利入金壜中，重更悲哭，涕泣流淚，各將所持深心供養。

爾時，城內諸大力士及諸士女將欲持佛舍利金壜向拘尸城。爾時大眾復重悲哀，各將所持流淚供養。爾時，城內諸大力士及圍遶眾并城內人悲咽流淚，舉八師子七寶之座，隨香泥路迴向拘尸。爾時一切人天大眾復大悲哀，聲震世界，各將所持隨從舍利哀號供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，城內諸大力士及諸士女將欲持佛舍利金壜向拘尸城。爾時大眾復重悲哀，各將所持流淚供養。爾時，城內諸大力士及圍遶眾并城內人悲咽流淚，舉八師子七寶之座，隨香泥路迴向拘尸。爾時一切人天大眾復大悲哀，聲震世界，各將所持隨從舍利哀號供養。

如來舍利至城內已，置四衢道中。爾時，拘尸城人即嚴四兵、無數軍眾，身著甲鎧、各執戰具，遶拘尸城四面周匝，無數重兵儼然而住，擬防外人來抄掠故，雖為儀式，無戰諍心。復有五百大呪術師，守城四門，為遮難故。復有無數寶幢、幡蓋，微妙莊嚴，大雉毛纛，於城四維儼然供養，為標式故。爾時，城內一切士女、天人大眾復大悲哀，各將所持深心供養。其舍利壜置師子座經于七日，於七日中一切大眾，日夜悲號，哀聲不斷，盡以所持深心供養。其八師子七寶之座，各有五百大呪術師各共持之，遮有天、龍、夜叉、神鬼來欺奪故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來舍利至城內已，置四衢道中。爾時，拘尸城人即嚴四兵、無數軍眾，身著甲鎧、各執戰具，遶拘尸城四面周匝，無數重兵儼然而住，擬防外人來抄掠故，雖為儀式，無戰諍心。復有五百大呪術師，守城四門，為遮難故。復有無數寶幢、幡蓋，微妙莊嚴，大雉毛纛，於城四維儼然供養，為標式故。爾時，城內一切士女、天人大眾復大悲哀，各將所持深心供養。其舍利壜置師子座經于七日，於七日中一切大眾，日夜悲號，哀聲不斷，盡以所持深心供養。其八師子七寶之座，各有五百大呪術師各共持之，遮有天、龍、夜叉、神鬼來欺奪故。

經七日間，爾時如來本生眷屬——迦毘羅國王諸釋種等，佛神力故，都不覺知佛入涅槃。佛涅槃後經三七日，爾乃方知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經七日間，爾時如來本生眷屬——迦毘羅國王諸釋種等，佛神力故，都不覺知佛入涅槃。佛涅槃後經三七日，爾乃方知。

時彼國王諸釋種等，悲哭號泣，即共疾來至拘尸城，見諸兵眾，無數千人圍繞城外；復見寶幢、幡蓋列城四維，映蔽國界；復見大呪術師守城四門。王及釋等問呪師言：「佛涅槃耶？」答云：「佛涅槃來過四七日，茶毘已竟，將分舍利。」王言：「我等是佛所生眷屬，佛神力故，令我不知如來涅槃。我今欲見如來舍利，卿可開路令我得入。」呪師兵眾聞是語已，即聽入城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼國王諸釋種等，悲哭號泣，即共疾來至拘尸城，見諸兵眾，無數千人圍繞城外；復見寶幢、幡蓋列城四維，映蔽國界；復見大呪術師守城四門。王及釋等問呪師言：「佛涅槃耶？」答云：「佛涅槃來過四七日，茶毘已竟，將分舍利。」王言：「我等是佛所生眷屬，佛神力故，令我不知如來涅槃。我今欲見如來舍利，卿可開路令我得入。」呪師兵眾聞是語已，即聽入城。

王及釋種得入城已，見佛舍利在師子座，悲號哽咽，涕淚交流，右遶七匝。遶七匝已，收淚而言：「我今欲請如來舍利一分，將還供養。」大眾答曰：「雖知汝是釋種眷屬，然佛世尊先已有言，分布舍利未見及汝，各有請主，汝如何得？汝可還耶。」爾時，王及釋種不果所請，號哭悲哀，悶絕躄地，良久乃醒，悲不自勝，語眾人言：「如來世尊是我釋種，愍汝等故於此涅槃。汝等如何見有欺忽，乃不分我一分舍利？」作是語訖，各禮舍利，右遶七匝，悲泣流淚，生忿恨心，慨悼還家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王及釋種得入城已，見佛舍利在師子座，悲號哽咽，涕淚交流，右遶七匝。遶七匝已，收淚而言：「我今欲請如來舍利一分，將還供養。」大眾答曰：「雖知汝是釋種眷屬，然佛世尊先已有言，分布舍利未見及汝，各有請主，汝如何得？汝可還耶。」爾時，王及釋種不果所請，號哭悲哀，悶絕躄地，良久乃醒，悲不自勝，語眾人言：「如來世尊是我釋種，愍汝等故於此涅槃。汝等如何見有欺忽，乃不分我一分舍利？」作是語訖，各禮舍利，右遶七匝，悲泣流淚，生忿恨心，慨悼還家。

爾時，摩迦陀主阿闍世王害父王已，深生悔恨，身生惡瘡，既遇世尊月愛光觸身瘡漸愈，來詣佛所，求哀懺悔。世尊大悲，即以甘露微妙法藥洗蕩身瘡，極重罪滅，即還本宮，都不覺知如來涅槃。於涅槃夜夢見月落、日從地出、星宿雲雨繽紛而隕；復有煙氣從地而出，見七彗星現於天上；復夢天上有大火聚，遍空熾然，一時墮地。夢已尋覺心大驚戰，即召諸臣，具陳斯夢：「此何祥耶？」臣答王言：「是佛涅槃不祥之相。佛滅度後，三界眾生、六道有識，煩惱橫起，故現大火從天落地；佛入滅度，月愛慈光、慧雲普潤悉皆滅沒，即雲月落；星落地者，佛涅槃後，八萬律儀、一切戒法，眾生違反，不依佛教，乃行邪法，墮於地獄；日出地者，佛涅槃後，三塗惡道苦聚日光出現世間；故感斯夢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩迦陀主阿闍世王害父王已，深生悔恨，身生惡瘡，既遇世尊月愛光觸身瘡漸愈，來詣佛所，求哀懺悔。世尊大悲，即以甘露微妙法藥洗蕩身瘡，極重罪滅，即還本宮，都不覺知如來涅槃。於涅槃夜夢見月落、日從地出、星宿雲雨繽紛而隕；復有煙氣從地而出，見七彗星現於天上；復夢天上有大火聚，遍空熾然，一時墮地。夢已尋覺心大驚戰，即召諸臣，具陳斯夢：「此何祥耶？」臣答王言：「是佛涅槃不祥之相。佛滅度後，三界眾生、六道有識，煩惱橫起，故現大火從天落地；佛入滅度，月愛慈光、慧雲普潤悉皆滅沒，即雲月落；星落地者，佛涅槃後，八萬律儀、一切戒法，眾生違反，不依佛教，乃行邪法，墮於地獄；日出地者，佛涅槃後，三塗惡道苦聚日光出現世間；故感斯夢。」

王聞是語，將諸臣從夜半即來至拘尸城，見諸無數四兵之眾，防衛拘尸無量重數，復見城門有呪術師防止外難。王見是已，即問呪師：「佛涅槃耶？」呪師答言：「佛涅槃來，已經四七，當今大眾將分舍利。」王言：「佛入涅槃，我都不知，我於夜夢見不祥事，以問諸臣，方知如來入大涅槃。我欲入城禮拜如來金剛舍利，汝為通路。」呪師聞已，即聽前入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞是語，將諸臣從夜半即來至拘尸城，見諸無數四兵之眾，防衛拘尸無量重數，復見城門有呪術師防止外難。王見是已，即問呪師：「佛涅槃耶？」呪師答言：「佛涅槃來，已經四七，當今大眾將分舍利。」王言：「佛入涅槃，我都不知，我於夜夢見不祥事，以問諸臣，方知如來入大涅槃。我欲入城禮拜如來金剛舍利，汝為通路。」呪師聞已，即聽前入。

王至城內四衢道中，見師子座舍利金壜，復覩大眾悲哀供養，王與徒眾一時禮拜，悲泣流淚，右遶七匝，哀慘供養。爾時，王就大眾請求如來一分舍利，還國供養。大眾答言：「何晚至耶？佛已先說分布方法，舍利皆已各有所請，無有仁分，仁可還宮。」阿闍世王不果所請，愁憂不樂，即禮舍利，惆悵而還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王至城內四衢道中，見師子座舍利金壜，復覩大眾悲哀供養，王與徒眾一時禮拜，悲泣流淚，右遶七匝，哀慘供養。爾時，王就大眾請求如來一分舍利，還國供養。大眾答言：「何晚至耶？佛已先說分布方法，舍利皆已各有所請，無有仁分，仁可還宮。」阿闍世王不果所請，愁憂不樂，即禮舍利，惆悵而還。

爾時毘離外道名王，佛涅槃後經三七已，爾乃方知，即將臣從疾往拘尸。既至拘尸，即見無數四兵之眾，防衛拘尸，遶無量重。爾時阿勒伽羅王，佛涅槃後經三七已，爾乃方知，即將臣從疾往拘尸。既至拘尸，即見無數四兵之眾，防衛拘尸，遶無量重。爾時毘耨隊不畏王，佛入涅槃經三七已，爾乃方知。爾時遮羅伽羅國王，佛入涅槃經三七已，爾乃方知。爾時師伽那王，佛入涅槃經三七已，爾乃方知。爾時波肩羅外道名王，佛入涅槃經三七已，爾乃方知，即將臣從疾往拘尸。既至拘尸，即見無數四兵之眾，防衛拘尸，遶無量重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘離外道名王，佛涅槃後經三七已，爾乃方知，即將臣從疾往拘尸。既至拘尸，即見無數四兵之眾，防衛拘尸，遶無量重。爾時阿勒伽羅王，佛涅槃後經三七已，爾乃方知，即將臣從疾往拘尸。既至拘尸，即見無數四兵之眾，防衛拘尸，遶無量重。爾時毘耨隊不畏王，佛入涅槃經三七已，爾乃方知。爾時遮羅伽羅國王，佛入涅槃經三七已，爾乃方知。爾時師伽那王，佛入涅槃經三七已，爾乃方知。爾時波肩羅外道名王，佛入涅槃經三七已，爾乃方知，即將臣從疾往拘尸。既至拘尸，即見無數四兵之眾，防衛拘尸，遶無量重。

復見城門有大呪師防止外難，王問呪師：「佛涅槃耶？」答言：「佛涅槃來，已經四七，當今大眾將分舍利。」王語呪師：「佛入涅槃，我都不知，故今晚至。我欲入城禮拜供養如來舍利，汝可開路。」呪師聞已，即聽前入。至四衢道見師子座七寶莊嚴，安置七寶舍利金壜，復見大眾悲哀供養，王將從眾一時禮拜，悲哀流淚，右遶七匝，各以所持悽慘供養。王語眾言：「佛入涅槃，我都不知，一何苦哉，不得見佛。請眾與我一分舍利，還國供養。」眾言：「汝何來晚，佛已先說分布法軌，舍利皆已各有所請，無有仁分，仁可還宮。」王及臣眾不果所請，愁憂不樂，即禮舍利，悲戀而還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復見城門有大呪師防止外難，王問呪師：「佛涅槃耶？」答言：「佛涅槃來，已經四七，當今大眾將分舍利。」王語呪師：「佛入涅槃，我都不知，故今晚至。我欲入城禮拜供養如來舍利，汝可開路。」呪師聞已，即聽前入。至四衢道見師子座七寶莊嚴，安置七寶舍利金壜，復見大眾悲哀供養，王將從眾一時禮拜，悲哀流淚，右遶七匝，各以所持悽慘供養。王語眾言：「佛入涅槃，我都不知，一何苦哉，不得見佛。請眾與我一分舍利，還國供養。」眾言：「汝何來晚，佛已先說分布法軌，舍利皆已各有所請，無有仁分，仁可還宮。」王及臣眾不果所請，愁憂不樂，即禮舍利，悲戀而還。

爾時諸菩薩及聲聞眾、天人、龍鬼、國王、長者、大臣、人民、一切大眾，悲號涕泣，搥胸大哭，五體投地，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸菩薩及聲聞眾、天人、龍鬼、國王、長者、大臣、人民、一切大眾，悲號涕泣，搥胸大哭，五體投地，作禮而去。

大般涅槃經後分卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經後分卷下

時迦毘羅等七國王臣不果所願，心懷悲憤，慨戀而還，各至本邑，咸遣使臣同詣拘尸，再求舍利。城人報曰：「世尊慈父既於我界而般涅槃，全身舍利應留永劫於此供養，終不分與外邑諸人。」諸國答曰：「若分者善；若不與者，我等當以彊力奪取。」城人告曰：「徒事鬥諍，終不可得。」闍王復使雨行大臣馳兵請分，告城人曰：「若與者善；若不見分，我加兵力彊奪將去。」答言：「任意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時迦毘羅等七國王臣不果所願，心懷悲憤，慨戀而還，各至本邑，咸遣使臣同詣拘尸，再求舍利。城人報曰：「世尊慈父既於我界而般涅槃，全身舍利應留永劫於此供養，終不分與外邑諸人。」諸國答曰：「若分者善；若不與者，我等當以彊力奪取。」城人告曰：「徒事鬥諍，終不可得。」闍王復使雨行大臣馳兵請分，告城人曰：「若與者善；若不見分，我加兵力彊奪將去。」答言：「任意。」

爾時，拘尸城中所有壯士男女，並閑弓射，即便摠出，嚴整四兵，欲與諸邑交兵合戰。爾時，毘離國諸梨車種遂集四兵，往拘尸城，在一面住；阿勒國諸剎帝利，亦集四兵，在一面住；毘耨國諸婆羅門，亦集四兵，在一面住；遮羅迦羅國諸釋子，亦集四兵，在一面住；師伽國拘樓羅，亦集四兵，在一面住；波肩羅國力士，亦集四兵，往拘尸城，在一面住。爾時，拘尸那城七軍圍遶，為舍利故，各欲奪取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，拘尸城中所有壯士男女，並閑弓射，即便摠出，嚴整四兵，欲與諸邑交兵合戰。爾時，毘離國諸梨車種遂集四兵，往拘尸城，在一面住；阿勒國諸剎帝利，亦集四兵，在一面住；毘耨國諸婆羅門，亦集四兵，在一面住；遮羅迦羅國諸釋子，亦集四兵，在一面住；師伽國拘樓羅，亦集四兵，在一面住；波肩羅國力士，亦集四兵，往拘尸城，在一面住。爾時，拘尸那城七軍圍遶，為舍利故，各欲奪取。

爾時，大眾中有一婆羅門姓煙，在八軍中高聲大唱：「拘尸城諸力士主聽，佛無量劫積善修忍，諸君亦常聞讚忍法，今日何可於佛滅後，為舍利故，起兵相奪？諸君當知此非敬事。舍利現在但當分作八分。」諸力士言：「敬如來議。」爾時，姓煙婆羅門即分舍利以為八分，作八分竟，高聲大唱：「汝諸力士主聽，盛舍利瓶請以見與，欲還頭那羅聚落起瓶塔，華香、幡蓋、伎樂供養。」諸力士答言：「敬從來請。」爾時，必波延那婆羅門居士復以高聲大唱：「拘尸城中諸力士主聽，燒佛處炭與我，欲還本國起炭塔，華香、伎樂供養。」諸力士答婆羅門言：「敬從來請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾中有一婆羅門姓煙，在八軍中高聲大唱：「拘尸城諸力士主聽，佛無量劫積善修忍，諸君亦常聞讚忍法，今日何可於佛滅後，為舍利故，起兵相奪？諸君當知此非敬事。舍利現在但當分作八分。」諸力士言：「敬如來議。」爾時，姓煙婆羅門即分舍利以為八分，作八分竟，高聲大唱：「汝諸力士主聽，盛舍利瓶請以見與，欲還頭那羅聚落起瓶塔，華香、幡蓋、伎樂供養。」諸力士答言：「敬從來請。」爾時，必波延那婆羅門居士復以高聲大唱：「拘尸城中諸力士主聽，燒佛處炭與我，欲還本國起炭塔，華香、伎樂供養。」諸力士答婆羅門言：「敬從來請。」

爾時，拘尸城諸力士得第一分舍利，即於國中起塔，華香、伎樂種種供養；波肩羅婆國力士得第二分舍利，還歸起塔，種種供養；師伽那婆國拘羅樓眾得第三分舍利，還歸起塔，種種供養；阿勒遮國諸剎帝利得第四分舍利，還國起塔供養；毘耨國諸婆羅門得第五分舍利，還國起塔，種種供養；毘離國諸梨車得第六分舍利，還國起塔，種種供養；遮羅迦羅國諸釋子得第七分舍利，還國起塔，華香供養；摩伽陀主阿闍世王得第八分舍利，還王舍城起塔，華香、伎樂種種供養；姓煙婆羅門得盛舍利瓶，還頭那羅聚落起塔，華香供養；必波羅延那婆羅門居士得炭，還國起塔供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，拘尸城諸力士得第一分舍利，即於國中起塔，華香、伎樂種種供養；波肩羅婆國力士得第二分舍利，還歸起塔，種種供養；師伽那婆國拘羅樓眾得第三分舍利，還歸起塔，種種供養；阿勒遮國諸剎帝利得第四分舍利，還國起塔供養；毘耨國諸婆羅門得第五分舍利，還國起塔，種種供養；毘離國諸梨車得第六分舍利，還國起塔，種種供養；遮羅迦羅國諸釋子得第七分舍利，還國起塔，華香供養；摩伽陀主阿闍世王得第八分舍利，還王舍城起塔，華香、伎樂種種供養；姓煙婆羅門得盛舍利瓶，還頭那羅聚落起塔，華香供養；必波羅延那婆羅門居士得炭，還國起塔供養。