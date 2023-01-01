大般涅槃經後分卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經後分卷上

大唐南海波淩國沙門若那跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐南海波淩國沙門若那跋陀羅譯

憍陳如品餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍陳如品餘

爾時，須跋陀羅從佛聞說大般涅槃甚深妙法，而得法眼，見法清淨，愛護正法，已捨邪見，於佛法中深信堅固；即從如來，欲求出家。佛言：「善哉，善哉！須跋陀羅！善來比丘，悅可聖心，善入佛道。」於是，須跋陀羅歡喜踊躍，忻慶無量，即時鬚髮自落，而作沙門，法性智水灌注心原，無復縛著，漏盡意解，得羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須跋陀羅從佛聞說大般涅槃甚深妙法，而得法眼，見法清淨，愛護正法，已捨邪見，於佛法中深信堅固；即從如來，欲求出家。佛言：「善哉，善哉！須跋陀羅！善來比丘，悅可聖心，善入佛道。」於是，須跋陀羅歡喜踊躍，忻慶無量，即時鬚髮自落，而作沙門，法性智水灌注心原，無復縛著，漏盡意解，得羅漢果。

須跋陀羅既證果已，即前佛所，瞻仰尊顏，頭面禮足，偏袒右肩，右膝著地長跪合掌，悲喜交流，深自悔責在昔罪咎，而白佛言：「世尊！恨我毒身久劫已來常相欺惑，令我長沒無明邪見，淪溺三界外道法中，痛哉！苦哉！為害滋甚。今大喜慶，蒙如來恩，得入正法。世尊智慧大海，慈愍無量，竊自惟忖，累劫碎軀未能報此須臾之恩。」須跋陀羅說是語已，悲泣流淚，不能自裁，復白佛言：「世尊！我年老邁，餘命無幾，未脫眾苦，行苦遷逼。唯願世尊少住教誡，哀愍救護，莫般涅槃。」爾時世尊默然不許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須跋陀羅既證果已，即前佛所，瞻仰尊顏，頭面禮足，偏袒右肩，右膝著地長跪合掌，悲喜交流，深自悔責在昔罪咎，而白佛言：「世尊！恨我毒身久劫已來常相欺惑，令我長沒無明邪見，淪溺三界外道法中，痛哉！苦哉！為害滋甚。今大喜慶，蒙如來恩，得入正法。世尊智慧大海，慈愍無量，竊自惟忖，累劫碎軀未能報此須臾之恩。」須跋陀羅說是語已，悲泣流淚，不能自裁，復白佛言：「世尊！我年老邁，餘命無幾，未脫眾苦，行苦遷逼。唯願世尊少住教誡，哀愍救護，莫般涅槃。」爾時世尊默然不許。

須跋陀羅不果所請，愁憂熱惱，高聲唱曰：「苦哉！苦哉！世間虛空，世間虛空。如何於今大怖即至，熱惱流行？哀哉！哀哉！眾生福盡，正慧眼滅。」復更流淚、悲號、哽咽，遍體血現，發聲大哭，於如來前舉身投地，慌亂濁心，昏迷悶絕。久乃蘇醒，涕淚哽咽，而白佛言：「世尊！我今不忍見於如來入般涅槃，中心痛切難任裁抑。我自何能，與此坏器毒身共住？今前寧可先自速滅，唯願世尊後當涅槃。」爾時須跋陀羅說是語已，悲戀哽咽，於是時頃，即入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須跋陀羅不果所請，愁憂熱惱，高聲唱曰：「苦哉！苦哉！世間虛空，世間虛空。如何於今大怖即至，熱惱流行？哀哉！哀哉！眾生福盡，正慧眼滅。」復更流淚、悲號、哽咽，遍體血現，發聲大哭，於如來前舉身投地，慌亂濁心，昏迷悶絕。久乃蘇醒，涕淚哽咽，而白佛言：「世尊！我今不忍見於如來入般涅槃，中心痛切難任裁抑。我自何能，與此坏器毒身共住？今前寧可先自速滅，唯願世尊後當涅槃。」爾時須跋陀羅說是語已，悲戀哽咽，於是時頃，即入涅槃。

爾時，不可說不可說無數億恒河沙諸大菩薩、比丘、比丘尼，一切世間天、人、阿修羅等，同聲唱言：「苦哉！苦哉！如何正覺一旦捨離，無主、無歸、無依、無趣。」追思戀慕，悲感號泣，互相執手搥胸，悶絕迷失諸方，哀慟三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不可說不可說無數億恒河沙諸大菩薩、比丘、比丘尼，一切世間天、人、阿修羅等，同聲唱言：「苦哉！苦哉！如何正覺一旦捨離，無主、無歸、無依、無趣。」追思戀慕，悲感號泣，互相執手搥胸，悶絕迷失諸方，哀慟三千大千世界。

爾時，世尊出八種聲普告大眾：「莫大號哭猶如嬰兒，各相裁抑，勿自亂心。汝等於此行苦生死大海，勤修淨心，莫失念慧，疾求正智，速出諸有。三界受身苦輪無際，無明郎主、恩愛魔王役使身心，策為僮僕，遍緣境界造生死業，貪、恚、狂癡，念念傷害，無量劫來常受苦惱。何有智者不反斯原？汝等當知，我曠劫來已入大寂，無陰、界、入，永斷諸有，金剛寶藏常樂我淨。我今於此顯難思議現方便力，入大涅槃，示同世法，欲令眾生知身如電，生戀慕心，生死瀑河漂流速疾，諸行輪轉法應如是。如來涅槃，甚深！甚深！不可思議！乃是諸佛、菩薩境界，非諸聲聞、緣覺所知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊出八種聲普告大眾：「莫大號哭猶如嬰兒，各相裁抑，勿自亂心。汝等於此行苦生死大海，勤修淨心，莫失念慧，疾求正智，速出諸有。三界受身苦輪無際，無明郎主、恩愛魔王役使身心，策為僮僕，遍緣境界造生死業，貪、恚、狂癡，念念傷害，無量劫來常受苦惱。何有智者不反斯原？汝等當知，我曠劫來已入大寂，無陰、界、入，永斷諸有，金剛寶藏常樂我淨。我今於此顯難思議現方便力，入大涅槃，示同世法，欲令眾生知身如電，生戀慕心，生死瀑河漂流速疾，諸行輪轉法應如是。如來涅槃，甚深！甚深！不可思議！乃是諸佛、菩薩境界，非諸聲聞、緣覺所知。」

佛復告諸大眾：「是須跋陀羅，已曾供養恒河沙佛，於諸佛所深種善根；以本願力，常在尼乾外道法中，出家修行，以方便慧誘進邪見失道眾生，令入正智。須跋陀羅乘本願力，今得遇我，最後涅槃，得聞正法；既聞正法，得羅漢果；既得果已，復入涅槃。自我得道度阿若憍陳如，最後涅槃度須跋陀羅，吾事究竟，無復施為；設我久住，無異今也。」爾時，世尊說是語已，即噓長歎唱言：「善哉，善哉！須跋陀羅為報佛恩，汝等大眾應當供養其屍，安立塔廟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸大眾：「是須跋陀羅，已曾供養恒河沙佛，於諸佛所深種善根；以本願力，常在尼乾外道法中，出家修行，以方便慧誘進邪見失道眾生，令入正智。須跋陀羅乘本願力，今得遇我，最後涅槃，得聞正法；既聞正法，得羅漢果；既得果已，復入涅槃。自我得道度阿若憍陳如，最後涅槃度須跋陀羅，吾事究竟，無復施為；設我久住，無異今也。」爾時，世尊說是語已，即噓長歎唱言：「善哉，善哉！須跋陀羅為報佛恩，汝等大眾應當供養其屍，安立塔廟。」

爾時，大眾惆悵慘結，掩淚裁抑，即依佛教，以香木、蘇油茶毘其屍。須跋陀羅當焚屍時，即於火中放大光明，現十八變，身上出水、身下出火；右脇出火、左脇出水；小復現大、大復現小；滿虛空中。爾時，無量大眾及諸外道邪見眾生發菩提心，得入正見。須跋陀羅現神變已，還復火中。茶毘已訖，是時大眾悲感傷悼，收取舍利起塔供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾惆悵慘結，掩淚裁抑，即依佛教，以香木、蘇油茶毘其屍。須跋陀羅當焚屍時，即於火中放大光明，現十八變，身上出水、身下出火；右脇出火、左脇出水；小復現大、大復現小；滿虛空中。爾時，無量大眾及諸外道邪見眾生發菩提心，得入正見。須跋陀羅現神變已，還復火中。茶毘已訖，是時大眾悲感傷悼，收取舍利起塔供養。

大般涅槃經遺教品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經遺教品第一

爾時，佛告阿難普及大眾：「吾滅度後，汝等四眾當勤護持我大涅槃。我於無量萬億阿僧祇劫，修此難得大涅槃法，今已顯說，汝等當知，此大涅槃乃是十方三世一切諸佛金剛寶藏，常樂我淨周圓無缺。一切諸佛於此涅槃而般涅槃，最後究竟，理極無遺。諸佛於此放捨身命，故名涅槃。汝等欲得決定真報佛恩；疾得菩提、諸佛摩頂；世世所生不失正念；十方諸佛常現其前，晝夜守護；令一切眾得出世法；當勤修習此涅槃典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難普及大眾：「吾滅度後，汝等四眾當勤護持我大涅槃。我於無量萬億阿僧祇劫，修此難得大涅槃法，今已顯說，汝等當知，此大涅槃乃是十方三世一切諸佛金剛寶藏，常樂我淨周圓無缺。一切諸佛於此涅槃而般涅槃，最後究竟，理極無遺。諸佛於此放捨身命，故名涅槃。汝等欲得決定真報佛恩；疾得菩提、諸佛摩頂；世世所生不失正念；十方諸佛常現其前，晝夜守護；令一切眾得出世法；當勤修習此涅槃典。」

佛復告阿難：「吾未成佛，示入欝頭藍弗外道法中，修學四禪八定，受行其教。吾成佛來毀呰其法，漸漸誘進，最後須跋陀羅皆入佛道。如來以大智炬燒邪見幢，如乾草葉投大火焰。阿難！今我親戚諸釋種子吾甚憂念，我涅槃後，汝當精勤以善教誡我諸眷屬，授與妙法深心誨誘，勿得調戲放逸散心，入諸境界受行邪法，未脫三界世間痛苦，早求出離於此五濁愛欲之中。應生憂畏無救護想，一失人身難可追復，畢此一形常須警察，無常大鬼情求難脫。憐愍眾生莫相殺害、乃至蠢動，應施無畏。身業清淨常生妙土，口業清淨離諸過惡，莫食肉、莫飲酒，調伏心蛇令入道果。深思行業善惡之報，如影隨形，三世因果循環不失，此生空過後悔無追。涅槃時至，示教如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告阿難：「吾未成佛，示入欝頭藍弗外道法中，修學四禪八定，受行其教。吾成佛來毀呰其法，漸漸誘進，最後須跋陀羅皆入佛道。如來以大智炬燒邪見幢，如乾草葉投大火焰。阿難！今我親戚諸釋種子吾甚憂念，我涅槃後，汝當精勤以善教誡我諸眷屬，授與妙法深心誨誘，勿得調戲放逸散心，入諸境界受行邪法，未脫三界世間痛苦，早求出離於此五濁愛欲之中。應生憂畏無救護想，一失人身難可追復，畢此一形常須警察，無常大鬼情求難脫。憐愍眾生莫相殺害、乃至蠢動，應施無畏。身業清淨常生妙土，口業清淨離諸過惡，莫食肉、莫飲酒，調伏心蛇令入道果。深思行業善惡之報，如影隨形，三世因果循環不失，此生空過後悔無追。涅槃時至，示教如是。」

爾時阿難聞佛語已，身心戰動，情識恾然，悲哽喑咽，深沒憂海，舉體迷悶，昏亂濁心，投如來前猶如死人。爾時，阿泥樓逗安慰阿難，輕其愁心，而語之言：「咄哉！何為愁苦？如來涅槃時至，今日雖有，明旦則無。汝依我語，諮啟如來，如是四問：『佛涅槃後，六群比丘行污他家，惡性車匿，云何共住而得示教？如來在世以佛為師，世尊滅後以何為師？若佛在世依佛而住，如來既滅依何而住？如來滅後，結集法藏，一切經初，安何等語？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難聞佛語已，身心戰動，情識恾然，悲哽喑咽，深沒憂海，舉體迷悶，昏亂濁心，投如來前猶如死人。爾時，阿泥樓逗安慰阿難，輕其愁心，而語之言：「咄哉！何為愁苦？如來涅槃時至，今日雖有，明旦則無。汝依我語，諮啟如來，如是四問：『佛涅槃後，六群比丘行污他家，惡性車匿，云何共住而得示教？如來在世以佛為師，世尊滅後以何為師？若佛在世依佛而住，如來既滅依何而住？如來滅後，結集法藏，一切經初，安何等語？』」

爾時，阿難如從夢中，聞阿泥樓逗安慰其心，令致四問，漸得醒悟，哀不自勝，具陳上問而以白佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難如從夢中，聞阿泥樓逗安慰其心，令致四問，漸得醒悟，哀不自勝，具陳上問而以白佛。

佛告阿難：「何為憂苦悲哀乃爾？諸佛化周，施為已訖，法歸是處。善哉，善哉！阿難！汝致四問為最後問，能大利益一切世間。汝等諦聽，善思念之。」「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「何為憂苦悲哀乃爾？諸佛化周，施為已訖，法歸是處。善哉，善哉！阿難！汝致四問為最後問，能大利益一切世間。汝等諦聽，善思念之。」「唯然，世尊！願樂欲聞。」

佛告阿難：「如汝所問，佛涅槃後，六群比丘、惡性車匿，行污他家，云何共住而得示教？阿難！車匿比丘其性鄙惡，我涅槃後，漸當調伏其心柔和，捨本惡性。阿難！我弟難陀具極重欲，其性鄙惡，如來以善方便，示教利喜，知其根性，以波若慧為說十二因緣。所謂無明緣行，行緣識，乃至老、死、憂悲苦惱，皆是無明憎愛叢林。一切行苦彌滿三界、遍流六道，大苦根本無明所起，以波若慧示以性淨，諦觀根本，即斷諸有過患無明。根本滅故無明滅，無明滅則行滅，乃至老、死、憂悲苦惱皆滅。得此觀時，攝心定住，即入三昧。以三昧力得入初禪，漸漸次第入第四禪，繼心正念。如是修習，然後自當得證上果，離三界苦。阿難！爾時難陀比丘深生信心，依我教法，勤心修習，不久即得阿羅漢果。阿難！我涅槃後，汝當依我教法正觀，教示六群車匿比丘，深心依此清淨正法，不久自當得證上果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如汝所問，佛涅槃後，六群比丘、惡性車匿，行污他家，云何共住而得示教？阿難！車匿比丘其性鄙惡，我涅槃後，漸當調伏其心柔和，捨本惡性。阿難！我弟難陀具極重欲，其性鄙惡，如來以善方便，示教利喜，知其根性，以波若慧為說十二因緣。所謂無明緣行，行緣識，乃至老、死、憂悲苦惱，皆是無明憎愛叢林。一切行苦彌滿三界、遍流六道，大苦根本無明所起，以波若慧示以性淨，諦觀根本，即斷諸有過患無明。根本滅故無明滅，無明滅則行滅，乃至老、死、憂悲苦惱皆滅。得此觀時，攝心定住，即入三昧。以三昧力得入初禪，漸漸次第入第四禪，繼心正念。如是修習，然後自當得證上果，離三界苦。阿難！爾時難陀比丘深生信心，依我教法，勤心修習，不久即得阿羅漢果。阿難！我涅槃後，汝當依我教法正觀，教示六群車匿比丘，深心依此清淨正法，不久自當得證上果。

「阿難！當知皆因無明，增長三界生死大樹、飄沒愛河，眾苦長夜黑闇，崖下繞生死柱。六識為枝、妄念為本，無明波浪心識策使，遊戲六塵種苦惱芽，無能制者，自在如王。是故我言，無明郎主，念念傷害，眾生不覺，輪轉生死。阿難！一切眾生為此無明起諸愛結，我見覆蔽，八萬四千煩惱郎主役使其身，身心破裂，不得自在。阿難！無明若滅，三界都盡，以是因緣，名出世人。阿難！若能諦觀十二因緣，究竟無我，深入本淨，即能遠離三界大火。阿難！如來是真語者，說誠實言，最後付囑，汝當修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！當知皆因無明，增長三界生死大樹、飄沒愛河，眾苦長夜黑闇，崖下繞生死柱。六識為枝、妄念為本，無明波浪心識策使，遊戲六塵種苦惱芽，無能制者，自在如王。是故我言，無明郎主，念念傷害，眾生不覺，輪轉生死。阿難！一切眾生為此無明起諸愛結，我見覆蔽，八萬四千煩惱郎主役使其身，身心破裂，不得自在。阿難！無明若滅，三界都盡，以是因緣，名出世人。阿難！若能諦觀十二因緣，究竟無我，深入本淨，即能遠離三界大火。阿難！如來是真語者，說誠實言，最後付囑，汝當修行。

「阿難！如汝所問，佛去世後，以何為師者？阿難！尸波羅蜜戒是汝大師，依之修行，能得出世甚深定慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如汝所問，佛去世後，以何為師者？阿難！尸波羅蜜戒是汝大師，依之修行，能得出世甚深定慧。

「阿難！如汝所問，佛涅槃後，依何住者？阿難！依四念處嚴心而住：觀身性相同於虛空，名身念處；觀受不在內外、不住中間，名受念處；觀心但有名字，名字性離，名心念處；觀法不得善法、不得不善法，名法念處。阿難！一切行者，應當依此四念處住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如汝所問，佛涅槃後，依何住者？阿難！依四念處嚴心而住：觀身性相同於虛空，名身念處；觀受不在內外、不住中間，名受念處；觀心但有名字，名字性離，名心念處；觀法不得善法、不得不善法，名法念處。阿難！一切行者，應當依此四念處住。

「阿難！如汝所問，如來滅後，結集法藏，一切經初，安何等語者？阿難！如來滅後，結集法藏，一切經初，當安『如是我聞：一時佛住某方、某處，與諸四眾，而說是經。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如汝所問，如來滅後，結集法藏，一切經初，安何等語者？阿難！如來滅後，結集法藏，一切經初，當安『如是我聞：一時佛住某方、某處，與諸四眾，而說是經。』」

爾時，阿難復白佛言：「若佛在世，若涅槃後，有信心檀越以金、銀、七寶、一切樂具，奉施如來，云何舉置？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難復白佛言：「若佛在世，若涅槃後，有信心檀越以金、銀、七寶、一切樂具，奉施如來，云何舉置？」

佛告阿難：「若佛現在，所施佛物，僧眾應知；若佛滅後，一切信心所施佛物，應用造佛形像，及造佛衣、七寶幡蓋、買諸香油、寶花以供養佛。除供養佛，餘不得用，用者即犯盜佛物罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若佛現在，所施佛物，僧眾應知；若佛滅後，一切信心所施佛物，應用造佛形像，及造佛衣、七寶幡蓋、買諸香油、寶花以供養佛。除供養佛，餘不得用，用者即犯盜佛物罪。」

阿難復白佛言：「若佛現在，若復有人以金、銀、七寶、房舍、殿堂、妻子、奴婢、衣服、飲食、一切樂具，深心恭敬，禮拜供養如來；佛涅槃後，若復有人，以金、銀、七寶、妻妾、奴婢、衣服、飲食、一切樂具，供養如來形像，深心恭敬，禮拜供養。世尊！如是二人深心供養，所得福德何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復白佛言：「若佛現在，若復有人以金、銀、七寶、房舍、殿堂、妻子、奴婢、衣服、飲食、一切樂具，深心恭敬，禮拜供養如來；佛涅槃後，若復有人，以金、銀、七寶、妻妾、奴婢、衣服、飲食、一切樂具，供養如來形像，深心恭敬，禮拜供養。世尊！如是二人深心供養，所得福德何者為多？」

佛告阿難：「如是二人，皆以深心供養，所得福德其福無異。何以故？雖佛滅後，法身常存，是以深心供養，其福正等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是二人，皆以深心供養，所得福德其福無異。何以故？雖佛滅後，法身常存，是以深心供養，其福正等。」

阿難復白佛言：「若佛現在，若復有人，還以深心，如上供養、恭敬如來；佛涅槃後，若復有人，還以深心，如上供養、恭敬全身舍利。世尊！如是二人，所得福德何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復白佛言：「若佛現在，若復有人，還以深心，如上供養、恭敬如來；佛涅槃後，若復有人，還以深心，如上供養、恭敬全身舍利。世尊！如是二人，所得福德何者為多？」

佛告阿難：「如是二人，得福正等，功德廣大，無量無邊，乃至畢苦，其福不盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是二人，得福正等，功德廣大，無量無邊，乃至畢苦，其福不盡。」

阿難復白佛言：「若佛現在，若復有人，如上深心，一切供養、恭敬如來；佛涅槃後，若復有人，如上深心，供養、恭敬半身舍利。世尊！如是二人，所得福德何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復白佛言：「若佛現在，若復有人，如上深心，一切供養、恭敬如來；佛涅槃後，若復有人，如上深心，供養、恭敬半身舍利。世尊！如是二人，所得福德何者為多？」

佛告阿難：「如是二人，深心供養，得福無異，所得福德無量無邊。阿難！若佛滅後，若復有人，深心供養如來舍利四分之一、八分之一、十六分之一、百分之一、千分之一、萬分之一、恒河沙分之一，乃至如芥子許，皆以深心供養、恭敬、尊重、讚歎；若佛現在，若復有人，深心供養、恭敬如來。如是二人，所得福德皆悉無異，其福無量不可稱計。阿難當知，若佛現在、若涅槃後，若復有人深心恭敬、供養、禮拜、尊重、讚歎，如是二人，所得福德無二無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是二人，深心供養，得福無異，所得福德無量無邊。阿難！若佛滅後，若復有人，深心供養如來舍利四分之一、八分之一、十六分之一、百分之一、千分之一、萬分之一、恒河沙分之一，乃至如芥子許，皆以深心供養、恭敬、尊重、讚歎；若佛現在，若復有人，深心供養、恭敬如來。如是二人，所得福德皆悉無異，其福無量不可稱計。阿難當知，若佛現在、若涅槃後，若復有人深心恭敬、供養、禮拜、尊重、讚歎，如是二人，所得福德無二無別。」

佛告阿難及諸大眾：「我涅槃後，天上、人間一切眾生，得我舍利，悲喜交流，哀感欣慶，恭敬、禮拜、深心供養，得無量無邊功德。阿難！若見如來舍利即是見佛、見佛即是見法、見法即是見僧、見僧即見涅槃。阿難！當知以是因緣，三寶常住，無有變易，能為眾生作歸依處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難及諸大眾：「我涅槃後，天上、人間一切眾生，得我舍利，悲喜交流，哀感欣慶，恭敬、禮拜、深心供養，得無量無邊功德。阿難！若見如來舍利即是見佛、見佛即是見法、見法即是見僧、見僧即見涅槃。阿難！當知以是因緣，三寶常住，無有變易，能為眾生作歸依處。」

阿難復白佛言：「佛涅槃後，一切大眾依何法則，茶毘如來，而得舍利，深心供養？」佛告阿難：「我般涅槃，汝等大眾當依轉輪聖王茶毘方法。」阿難復白：「轉輪聖王茶毘法則，其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復白佛言：「佛涅槃後，一切大眾依何法則，茶毘如來，而得舍利，深心供養？」佛告阿難：「我般涅槃，汝等大眾當依轉輪聖王茶毘方法。」阿難復白：「轉輪聖王茶毘法則，其事云何？」

佛告阿難：「轉輪聖王命終之後，經停七日，乃入鐵棺。既入棺已，即以微妙香油注滿棺中，閉棺令密。復經七日，從棺中出，以諸香水灌洗、沐浴；既灌洗已，燒眾名香而以供養；以兜羅綿遍體儭身，然後即以無價上妙白㲲千張，次第相重，遍纏王身。既已纏訖，以眾香油滿鐵棺中，聖王之身爾乃入棺。密閉棺已，載以香木、七寶車上，其車四面垂諸瓔珞、一切寶絞，莊嚴其車，無數花幡、七寶幢蓋、一切妙香、一切天樂，圍繞供養。爾乃純以眾妙香木表裏文飾，微妙香油茶毘轉輪聖王之身。茶毘已訖，收取舍利，於都城內四衢道中起七寶塔，塔開四門，安置舍利，一切世間所共瞻仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「轉輪聖王命終之後，經停七日，乃入鐵棺。既入棺已，即以微妙香油注滿棺中，閉棺令密。復經七日，從棺中出，以諸香水灌洗、沐浴；既灌洗已，燒眾名香而以供養；以兜羅綿遍體儭身，然後即以無價上妙白㲲千張，次第相重，遍纏王身。既已纏訖，以眾香油滿鐵棺中，聖王之身爾乃入棺。密閉棺已，載以香木、七寶車上，其車四面垂諸瓔珞、一切寶絞，莊嚴其車，無數花幡、七寶幢蓋、一切妙香、一切天樂，圍繞供養。爾乃純以眾妙香木表裏文飾，微妙香油茶毘轉輪聖王之身。茶毘已訖，收取舍利，於都城內四衢道中起七寶塔，塔開四門，安置舍利，一切世間所共瞻仰。

「阿難！其轉輪王以少福德紹此王位，未脫諸有，具足五欲、妻妾、婇女、惡見、三毒，一切煩惱諸結使等，未斷一毫，命終之後，世間猶乃如是法則，起塔供養一切瞻仰。阿難！何況如來已於無量無邊無數阿僧祇劫，永捨五欲、妻妾、婇女，於世間法已作霜雹。難勤能勤、難行能行，一切菩薩出世苦行，勤苦修習；十方三世一切諸佛所行之道，甚深微妙清淨戒、定、慧解脫、解脫知見、六波羅蜜，無不具足。修習如來十力、大悲、四無所畏、三解脫門、十八大空、六通、五眼、三十七品、十八不共法、三十二相、八十種好、一切諸佛壽命、一切淨佛國土、一切成就眾生、一切難行苦行、一切攝善法戒、一切攝眾生戒、一切攝律儀戒、一切功德、一切智慧、一切莊嚴、一切大願、一切方便，如是等不可思議福德智慧，皆已成就，無不具足。斷除一切不善、斷除一切煩惱、斷除一切煩惱餘習，通達四諦十二因緣，於菩提樹降伏四魔，成就種智，如是妙法悉修習已；爾乃一切諸佛唱言：『善哉！善哉！』同以法性智水灌法身頂，乃成阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣，我今號天人師十方種覺至極世尊、天上人間無與等者，等視眾生如羅睺羅，故名如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，憐愍世間，化緣周畢，為眾生故，今入涅槃，隨世間法，如轉輪王，為令眾生普得供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！其轉輪王以少福德紹此王位，未脫諸有，具足五欲、妻妾、婇女、惡見、三毒，一切煩惱諸結使等，未斷一毫，命終之後，世間猶乃如是法則，起塔供養一切瞻仰。阿難！何況如來已於無量無邊無數阿僧祇劫，永捨五欲、妻妾、婇女，於世間法已作霜雹。難勤能勤、難行能行，一切菩薩出世苦行，勤苦修習；十方三世一切諸佛所行之道，甚深微妙清淨戒、定、慧解脫、解脫知見、六波羅蜜，無不具足。修習如來十力、大悲、四無所畏、三解脫門、十八大空、六通、五眼、三十七品、十八不共法、三十二相、八十種好、一切諸佛壽命、一切淨佛國土、一切成就眾生、一切難行苦行、一切攝善法戒、一切攝眾生戒、一切攝律儀戒、一切功德、一切智慧、一切莊嚴、一切大願、一切方便，如是等不可思議福德智慧，皆已成就，無不具足。斷除一切不善、斷除一切煩惱、斷除一切煩惱餘習，通達四諦十二因緣，於菩提樹降伏四魔，成就種智，如是妙法悉修習已；爾乃一切諸佛唱言：『善哉！善哉！』同以法性智水灌法身頂，乃成阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣，我今號天人師十方種覺至極世尊、天上人間無與等者，等視眾生如羅睺羅，故名如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，憐愍世間，化緣周畢，為眾生故，今入涅槃，隨世間法，如轉輪王，為令眾生普得供養。

「阿難！我入涅槃，如轉輪王，經停七日，乃入鐵棺，以妙香油注滿棺中，密蓋棺門，其棺四面應以七寶間雜莊嚴，一切寶幢香花供養。經七日已，復出鐵棺；既出棺已，應以一切眾妙香水灌洗、沐浴如來之身；既灌洗已，以上妙兜羅綿遍體纏身，次以微妙無價白㲲千張，復於綿上，纏如來身，又入鐵棺。復以微妙香油盛滿棺中，閉棺令密，爾乃純以微妙牛頭栴檀、沈水、一切香木盛七寶車，一切眾寶以為莊嚴，載以寶棺至茶毘所，無數寶幢、無數寶蓋、無數寶衣、無數天樂、無數香花，周遍虛空，悲哀供養。一切天人、無數大眾，應各以栴檀、沈水、微妙香油茶毘如來，哀號戀慕。茶毘已訖，天人四眾收取舍利，盛七寶瓶，於都城內四衢道中，起七寶塔供養舍利，能令眾生得大功德，離三有苦至涅槃樂。阿難當知，一切四眾起佛舍利七寶塔已，應當更起三塔供養：所謂辟支佛塔、阿羅漢塔、轉輪王塔，為令世間知歸依故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！我入涅槃，如轉輪王，經停七日，乃入鐵棺，以妙香油注滿棺中，密蓋棺門，其棺四面應以七寶間雜莊嚴，一切寶幢香花供養。經七日已，復出鐵棺；既出棺已，應以一切眾妙香水灌洗、沐浴如來之身；既灌洗已，以上妙兜羅綿遍體纏身，次以微妙無價白㲲千張，復於綿上，纏如來身，又入鐵棺。復以微妙香油盛滿棺中，閉棺令密，爾乃純以微妙牛頭栴檀、沈水、一切香木盛七寶車，一切眾寶以為莊嚴，載以寶棺至茶毘所，無數寶幢、無數寶蓋、無數寶衣、無數天樂、無數香花，周遍虛空，悲哀供養。一切天人、無數大眾，應各以栴檀、沈水、微妙香油茶毘如來，哀號戀慕。茶毘已訖，天人四眾收取舍利，盛七寶瓶，於都城內四衢道中，起七寶塔供養舍利，能令眾生得大功德，離三有苦至涅槃樂。阿難當知，一切四眾起佛舍利七寶塔已，應當更起三塔供養：所謂辟支佛塔、阿羅漢塔、轉輪王塔，為令世間知歸依故。」

阿難白佛言：「如來出世悲愍眾生，顯示十力、大悲、四無所畏、十二因緣、四諦之法、三解脫門，八種梵音雷震三界、五色慈光遍照六道，隨順眾生心業所轉，或得四果三乘所行、或證無漏無為緣覺之道、或入無滅無生菩薩之地、或得無量諸陀羅尼、或得五眼、或得六通、或脫三惡、或出八難、或離人天三界之苦。如來慈力清淨、如來解脫法門不可思議，乃至涅槃，一切世間人天四眾起七寶塔，供養舍利得大功德，能令眾生脫三界苦、入正解脫。以是因緣，佛般涅槃，一切世間人天大眾，報佛甚深無量慈恩，起七寶塔供養舍利，理應如是。世尊！其餘三塔於諸眾生得何等利，而令起立恭敬供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「如來出世悲愍眾生，顯示十力、大悲、四無所畏、十二因緣、四諦之法、三解脫門，八種梵音雷震三界、五色慈光遍照六道，隨順眾生心業所轉，或得四果三乘所行、或證無漏無為緣覺之道、或入無滅無生菩薩之地、或得無量諸陀羅尼、或得五眼、或得六通、或脫三惡、或出八難、或離人天三界之苦。如來慈力清淨、如來解脫法門不可思議，乃至涅槃，一切世間人天四眾起七寶塔，供養舍利得大功德，能令眾生脫三界苦、入正解脫。以是因緣，佛般涅槃，一切世間人天大眾，報佛甚深無量慈恩，起七寶塔供養舍利，理應如是。世尊！其餘三塔於諸眾生得何等利，而令起立恭敬供養？」

佛告阿難：「其辟支佛，悟法因緣，入深法性，已脫諸有一切過患，能為人天而作福田，以是因緣，起塔供養，所得福德次於如來，能令眾生皆得妙果。阿難！其阿羅漢，於三界中，生分已盡，不受後有，梵行已立，能為世間而作福田，是故應當起塔供養，所得福德次辟支佛，亦令眾生皆得解脫。阿難！其轉輪王，雖未解脫三界煩惱，福德力故，治四天下，而以十善化育群生，是諸眾生之所尊敬，以是四眾起塔供養，所得福德亦復無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「其辟支佛，悟法因緣，入深法性，已脫諸有一切過患，能為人天而作福田，以是因緣，起塔供養，所得福德次於如來，能令眾生皆得妙果。阿難！其阿羅漢，於三界中，生分已盡，不受後有，梵行已立，能為世間而作福田，是故應當起塔供養，所得福德次辟支佛，亦令眾生皆得解脫。阿難！其轉輪王，雖未解脫三界煩惱，福德力故，治四天下，而以十善化育群生，是諸眾生之所尊敬，以是四眾起塔供養，所得福德亦復無量。」

阿難白佛言：「佛般涅槃，一切四眾，當於何所茶毘如來，得收舍利？唯願示教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「佛般涅槃，一切四眾，當於何所茶毘如來，得收舍利？唯願示教。」

佛告阿難：「佛般涅槃，一切四眾，若於拘尸城內茶毘如來，其城中人皆紹王位，則相討罰諍訟無量，亦令一切得福階差。阿難！一切四眾可於城外茶毘如來！為令世間得福等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛般涅槃，一切四眾，若於拘尸城內茶毘如來，其城中人皆紹王位，則相討罰諍訟無量，亦令一切得福階差。阿難！一切四眾可於城外茶毘如來！為令世間得福等故。」

阿難白佛言：「佛入涅槃，茶毘已訖，一切四眾收取舍利，安置寶瓶，當於何所起七寶塔，一切皆得深心供養？唯願示教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「佛入涅槃，茶毘已訖，一切四眾收取舍利，安置寶瓶，當於何所起七寶塔，一切皆得深心供養？唯願示教。」

佛告阿難：「佛般涅槃，茶毘既訖，一切四眾收取舍利置七寶瓶，當於拘尸那伽城內四衢道中起七寶塔——高十三層，上有相輪，一切妙寶間雜莊嚴，一切世間眾妙花幡而嚴飾之，四邊欄楯七寶合成，一切莊挍靡不周遍，其塔四面面開一門，層層間次窓牖相當——安置寶瓶如來舍利，天人四眾瞻仰供養。阿難！其辟支佛塔應十一層，亦以眾寶而嚴飾之。阿難！其阿羅漢塔成以四層，亦以眾寶而嚴飾之。阿難！其轉輪王塔，亦七寶成，無復層級。何以故？未脫三界諸有苦故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛般涅槃，茶毘既訖，一切四眾收取舍利置七寶瓶，當於拘尸那伽城內四衢道中起七寶塔——高十三層，上有相輪，一切妙寶間雜莊嚴，一切世間眾妙花幡而嚴飾之，四邊欄楯七寶合成，一切莊挍靡不周遍，其塔四面面開一門，層層間次窓牖相當——安置寶瓶如來舍利，天人四眾瞻仰供養。阿難！其辟支佛塔應十一層，亦以眾寶而嚴飾之。阿難！其阿羅漢塔成以四層，亦以眾寶而嚴飾之。阿難！其轉輪王塔，亦七寶成，無復層級。何以故？未脫三界諸有苦故。」

爾時，阿泥樓逗白佛言：「佛涅槃後，茶毘已訖，一切天人四部大眾，如何分布如來舍利，而得供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿泥樓逗白佛言：「佛涅槃後，茶毘已訖，一切天人四部大眾，如何分布如來舍利，而得供養？」

爾時，佛告阿泥樓逗：「我般涅槃，汝等天人取佛舍利，以平等心分布三界、一切六道，世間供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿泥樓逗：「我般涅槃，汝等天人取佛舍利，以平等心分布三界、一切六道，世間供養。」

爾時，釋提桓因白佛：「我今從佛，敬請如來半身舍利，而我深心願供養故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因白佛：「我今從佛，敬請如來半身舍利，而我深心願供養故。」

佛告天帝：「如來等視眾生如羅睺羅，汝不應請半身舍利。何以故？平等利祐諸眾生故。」佛告天帝：「我今與汝右邊上頷一牙舍利，可於天上起塔供養，能令汝得福德無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天帝：「如來等視眾生如羅睺羅，汝不應請半身舍利。何以故？平等利祐諸眾生故。」佛告天帝：「我今與汝右邊上頷一牙舍利，可於天上起塔供養，能令汝得福德無盡。」

爾時，天人、一切大眾悲哀流淚，不能自裁。爾時，世尊普告四眾：「佛般涅槃，汝等天人莫大愁惱。何以故？佛雖涅槃，而有舍利常存供養。復有無上法寶——修多羅藏、毘那耶藏、阿毘達磨藏——以是因緣，三寶、四諦常住於世，能令眾生深心歸依。何以故？供養舍利即是佛寶，見佛即見法身，見法即見賢聖，見賢聖故即見四諦，見四諦故即見涅槃，是故當知三寶常住，無有變易，能為世間作歸依故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天人、一切大眾悲哀流淚，不能自裁。爾時，世尊普告四眾：「佛般涅槃，汝等天人莫大愁惱。何以故？佛雖涅槃，而有舍利常存供養。復有無上法寶——修多羅藏、毘那耶藏、阿毘達磨藏——以是因緣，三寶、四諦常住於世，能令眾生深心歸依。何以故？供養舍利即是佛寶，見佛即見法身，見法即見賢聖，見賢聖故即見四諦，見四諦故即見涅槃，是故當知三寶常住，無有變易，能為世間作歸依故。」

佛復告諸大眾：「汝等莫大愁苦，我今於此垂欲涅槃，若戒、若歸、若常、無常、三寶、四諦、六波羅蜜、十二因緣，有所疑者，當速發問，為究竟問。佛涅槃後，無復疑悔。」三過告眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸大眾：「汝等莫大愁苦，我今於此垂欲涅槃，若戒、若歸、若常、無常、三寶、四諦、六波羅蜜、十二因緣，有所疑者，當速發問，為究竟問。佛涅槃後，無復疑悔。」三過告眾。

爾時，四眾憂悲苦惱，哽咽流淚，痛切中心追思戀慕，愁毒悶絕，佛神力故，掩淚寂然，無發問者。何以故？一切四眾已於戒、歸、三寶、四諦，通達曉了，無有疑故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四眾憂悲苦惱，哽咽流淚，痛切中心追思戀慕，愁毒悶絕，佛神力故，掩淚寂然，無發問者。何以故？一切四眾已於戒、歸、三寶、四諦，通達曉了，無有疑故。

爾時，世尊知諸四眾無復餘疑，歎言：「善哉，善哉！汝等四眾已能通達三寶、四諦無有疑也，猶如淨水洗蕩身垢；汝等當勤精進，早得出離，莫生愁惱迷悶亂心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸四眾無復餘疑，歎言：「善哉，善哉！汝等四眾已能通達三寶、四諦無有疑也，猶如淨水洗蕩身垢；汝等當勤精進，早得出離，莫生愁惱迷悶亂心。」

爾時，世尊於師子座以真金手却身所著僧伽梨衣，顯出紫磨黃金師子胸臆，普示大眾，告言：「汝等一切天人大眾，應當深心看我紫磨黃金色身。」爾時，四眾一切瞻仰大覺世尊真金色身，目不暫捨，悉皆快樂，譬如比丘入第三禪，難生是中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於師子座以真金手却身所著僧伽梨衣，顯出紫磨黃金師子胸臆，普示大眾，告言：「汝等一切天人大眾，應當深心看我紫磨黃金色身。」爾時，四眾一切瞻仰大覺世尊真金色身，目不暫捨，悉皆快樂，譬如比丘入第三禪，難生是中。

爾時，世尊以黃金身示大眾已，即放無量無邊百千萬億大涅槃光，普照十方一切世界，日月所照無復光明。放是光已，復告大眾：「當知如來為汝等故，累劫勤苦，截身手足，盡修一切難行、苦行，大悲本願於此五濁成阿耨多羅三藐三菩提，得此金剛不壞紫磨色身，具足三十二相、八十種好，無量光明，普照一切，見形遇光，無不解脫。」佛復告諸大眾：「佛出世難如優曇花，希有難見。汝等大眾，最後遇我，為於此身不生空過。我以本誓願力，生此穢土，化緣周畢，今欲涅槃。汝等以至誠心看我紫磨黃金色身，汝當修習如是清淨之業，於未來世得此果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以黃金身示大眾已，即放無量無邊百千萬億大涅槃光，普照十方一切世界，日月所照無復光明。放是光已，復告大眾：「當知如來為汝等故，累劫勤苦，截身手足，盡修一切難行、苦行，大悲本願於此五濁成阿耨多羅三藐三菩提，得此金剛不壞紫磨色身，具足三十二相、八十種好，無量光明，普照一切，見形遇光，無不解脫。」佛復告諸大眾：「佛出世難如優曇花，希有難見。汝等大眾，最後遇我，為於此身不生空過。我以本誓願力，生此穢土，化緣周畢，今欲涅槃。汝等以至誠心看我紫磨黃金色身，汝當修習如是清淨之業，於未來世得此果報。」

爾時，世尊如是三反，慇懃三告，以真金身示諸大眾。即從七寶師子大床，上昇虛空高一多羅樹，一反告言：「我欲涅槃，汝等大眾，看我紫磨黃金色身。」如是展轉，高七多羅樹，七反告言：「我欲涅槃，汝等大眾，應當深心看我紫磨黃金色身。」從空中下坐師子床，復告大眾：「我欲涅槃，汝等深心看我紫磨黃金色身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊如是三反，慇懃三告，以真金身示諸大眾。即從七寶師子大床，上昇虛空高一多羅樹，一反告言：「我欲涅槃，汝等大眾，看我紫磨黃金色身。」如是展轉，高七多羅樹，七反告言：「我欲涅槃，汝等大眾，應當深心看我紫磨黃金色身。」從空中下坐師子床，復告大眾：「我欲涅槃，汝等深心看我紫磨黃金色身。」

爾時，世尊從師子床復昇虛空，高一多羅樹，復告大眾：「我欲涅槃，汝等深心看我紫磨黃金色身。」如是展轉，高七多羅樹，七反告言：「我欲涅槃，汝等大眾，看我紫磨黃金色身。」從空中下坐師子床，復告大眾：「我欲涅槃，汝等深心看我紫磨黃金色身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從師子床復昇虛空，高一多羅樹，復告大眾：「我欲涅槃，汝等深心看我紫磨黃金色身。」如是展轉，高七多羅樹，七反告言：「我欲涅槃，汝等大眾，看我紫磨黃金色身。」從空中下坐師子床，復告大眾：「我欲涅槃，汝等深心看我紫磨黃金色身。」

爾時，世尊從師子床復昇虛空，高一多羅樹，復告大眾：「我欲涅槃，汝等深心看我紫磨黃金色身。」如是展轉，高七多羅樹，七反告言：「我欲涅槃，汝等深心看我紫磨黃金色身。」從空中下坐師子床，復告大眾：「我欲涅槃，汝等深心看我紫磨黃金色身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從師子床復昇虛空，高一多羅樹，復告大眾：「我欲涅槃，汝等深心看我紫磨黃金色身。」如是展轉，高七多羅樹，七反告言：「我欲涅槃，汝等深心看我紫磨黃金色身。」從空中下坐師子床，復告大眾：「我欲涅槃，汝等深心看我紫磨黃金色身。」

爾時，世尊顯出如來紫磨黃金色身，普示大眾，如是三反，上昇虛空，高七多羅樹；三反從空中下，坐師子床；如是慇懃二十四反，告諸大眾：「我欲涅槃，汝等深心看我金剛堅固不壞、紫磨黃金無畏色身，如優曇花難可值遇。汝等當知，我欲涅槃。汝等應當以至誠心，看我紫磨黃金色身，如熱渴人遇清冷水，飲之令飽，無復餘念；汝等大眾，亦復如是。我欲涅槃，汝等大眾，應當深心瞻仰，為是最後見於如來，自此見已，無復再覩。汝等大眾，瞻仰令足，無復後悔。」佛復告諸大眾：「我涅槃後，汝等大眾，應廣修行，早出三有，勿復懈怠、散心放逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊顯出如來紫磨黃金色身，普示大眾，如是三反，上昇虛空，高七多羅樹；三反從空中下，坐師子床；如是慇懃二十四反，告諸大眾：「我欲涅槃，汝等深心看我金剛堅固不壞、紫磨黃金無畏色身，如優曇花難可值遇。汝等當知，我欲涅槃。汝等應當以至誠心，看我紫磨黃金色身，如熱渴人遇清冷水，飲之令飽，無復餘念；汝等大眾，亦復如是。我欲涅槃，汝等大眾，應當深心瞻仰，為是最後見於如來，自此見已，無復再覩。汝等大眾，瞻仰令足，無復後悔。」佛復告諸大眾：「我涅槃後，汝等大眾，應廣修行，早出三有，勿復懈怠、散心放逸。」

爾時，一切世界天人四眾遇涅槃光，瞻仰佛者，一切三塗、八難、世間人天所有煩惱、四重、五逆、極惡罪咎，永滅無餘，皆得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切世界天人四眾遇涅槃光，瞻仰佛者，一切三塗、八難、世間人天所有煩惱、四重、五逆、極惡罪咎，永滅無餘，皆得解脫。

爾時，世尊顯出紫磨黃金色身，慇懃相告，示大眾已，還舉僧伽梨衣如常所披。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊顯出紫磨黃金色身，慇懃相告，示大眾已，還舉僧伽梨衣如常所披。

大般涅槃經應盡還源品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經應盡還源品第二

佛復告諸大眾：「我今時至，舉身疼痛。」說是語已，即入初禪，以涅槃光遍觀世界，入寂滅定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸大眾：「我今時至，舉身疼痛。」說是語已，即入初禪，以涅槃光遍觀世界，入寂滅定。

爾時，世尊所言未訖即入初禪、從初禪出入第二禪、從二禪出入第三禪、從三禪出入第四禪、從四禪出入虛空處、從空處出入無邊識處、從識處出入不用處、從不用出入非想非非想處、從非非想處出入滅盡定；從滅盡定出還入非想非非想處、從非非想出入不用處、從不用出入無邊識處、從無邊識處出入虛空處、從空處出入第四禪、從四禪出入第三禪、從三禪出入第二禪、從二禪出入第一禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊所言未訖即入初禪、從初禪出入第二禪、從二禪出入第三禪、從三禪出入第四禪、從四禪出入虛空處、從空處出入無邊識處、從識處出入不用處、從不用出入非想非非想處、從非非想處出入滅盡定；從滅盡定出還入非想非非想處、從非非想出入不用處、從不用出入無邊識處、從無邊識處出入虛空處、從空處出入第四禪、從四禪出入第三禪、從三禪出入第二禪、從二禪出入第一禪。

爾時，世尊如是逆順入諸禪已，普告大眾：「我以甚深波若遍觀三界一切六道，諸山、大海、大地含生，如是三界，根本性離，畢竟寂滅，同虛空相。無名、無識，永斷諸有，本來平等，無高下想。無見、無聞、無覺、無知，不可繫縛、不可解脫。無眾生、無壽命，不生、不起、不盡、不滅。非世間、非非世間，涅槃、生死皆不可得，二際平等。等諸法故，閑居靜住無所施為，究竟安置必不可得。從無住法，法性施為，斷一切相，一無所有。法相如是，其知是者，名出世人；是事不知，名生死始。汝等大眾，應斷無明、滅生死始。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊如是逆順入諸禪已，普告大眾：「我以甚深波若遍觀三界一切六道，諸山、大海、大地含生，如是三界，根本性離，畢竟寂滅，同虛空相。無名、無識，永斷諸有，本來平等，無高下想。無見、無聞、無覺、無知，不可繫縛、不可解脫。無眾生、無壽命，不生、不起、不盡、不滅。非世間、非非世間，涅槃、生死皆不可得，二際平等。等諸法故，閑居靜住無所施為，究竟安置必不可得。從無住法，法性施為，斷一切相，一無所有。法相如是，其知是者，名出世人；是事不知，名生死始。汝等大眾，應斷無明、滅生死始。」

爾時，世尊說是語已，復入超禪，從初禪出入第三禪、從三禪出入虛空處、從虛空出入無所有處、從無所有出入滅盡想定；從滅盡定出次第還入至非想非非想處、從非非想出入無邊識處、從識處出入第四禪、從四禪出入第二禪、從二禪出入於初禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是語已，復入超禪，從初禪出入第三禪、從三禪出入虛空處、從虛空出入無所有處、從無所有出入滅盡想定；從滅盡定出次第還入至非想非非想處、從非非想出入無邊識處、從識處出入第四禪、從四禪出入第二禪、從二禪出入於初禪。

如是逆順入超禪已，復告大眾：「我以摩訶般若遍觀三界有情、無情，一切人法，悉皆究竟，無繫縛者、無解脫者。無主、無依，不可攝持。不出三界，不入諸有。本來清淨無垢、無煩惱，與虛空等，不平等、非不平等，盡諸動念，思想心息，如是法相，名大涅槃。真見此法，名為解脫，凡夫不知，名曰無明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是逆順入超禪已，復告大眾：「我以摩訶般若遍觀三界有情、無情，一切人法，悉皆究竟，無繫縛者、無解脫者。無主、無依，不可攝持。不出三界，不入諸有。本來清淨無垢、無煩惱，與虛空等，不平等、非不平等，盡諸動念，思想心息，如是法相，名大涅槃。真見此法，名為解脫，凡夫不知，名曰無明。」

作是語已，復入超禪，從初禪出乃至入滅盡定、從滅盡定出乃至入初禪。如是逆順入超禪已，復告大眾：「我以佛眼遍觀三界一切諸法，無明本際性本解脫，於十方求了不能得，根本無故，所因枝葉皆悉解脫。無明解脫故，乃至老、死皆得解脫。以是因緣，我今安住常寂滅光，名大涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，復入超禪，從初禪出乃至入滅盡定、從滅盡定出乃至入初禪。如是逆順入超禪已，復告大眾：「我以佛眼遍觀三界一切諸法，無明本際性本解脫，於十方求了不能得，根本無故，所因枝葉皆悉解脫。無明解脫故，乃至老、死皆得解脫。以是因緣，我今安住常寂滅光，名大涅槃。」

爾時，阿難無極悲哀、憂愁、痛苦、心狂慌亂、情識昏迷，如重醉人都無知覺，不見四眾，不知如來已入涅槃、為未涅槃？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難無極悲哀、憂愁、痛苦、心狂慌亂、情識昏迷，如重醉人都無知覺，不見四眾，不知如來已入涅槃、為未涅槃？

爾時，世尊如是三過從超入諸禪定遍觀法界，普為大眾三反說法，如來如是展轉二十七反，入諸禪定。阿難以不知故，佛入一禪即致一問，如是二十七反，問阿泥樓逗：「佛已涅槃、為未涅槃？」阿泥樓逗深知如來入諸禪定，二十七反皆答阿難：「佛未涅槃。」爾時，一切大眾皆悉慌亂，都不覺知如來涅槃、為未涅槃？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊如是三過從超入諸禪定遍觀法界，普為大眾三反說法，如來如是展轉二十七反，入諸禪定。阿難以不知故，佛入一禪即致一問，如是二十七反，問阿泥樓逗：「佛已涅槃、為未涅槃？」阿泥樓逗深知如來入諸禪定，二十七反皆答阿難：「佛未涅槃。」爾時，一切大眾皆悉慌亂，都不覺知如來涅槃、為未涅槃？

爾時，世尊三反入諸禪定，三反示誨眾已，於七寶床右脇而臥，頭枕北方、足指南方、面向西方、後背東方，其七寶床微妙瓔珞以為莊嚴，娑羅樹林四雙八隻——西方一雙在如來前、東方一雙在如來後、北方一雙在佛之首、南方一雙在佛之足。爾時，世尊娑羅林下寢臥寶床，於其中夜入第四禪，寂然無聲。於是時頃，便般涅槃。大覺世尊入涅槃已，其娑羅林東西二雙合為一樹、南北二雙合為一樹，垂覆寶床蓋於如來，其樹即時慘然變白，猶如白鶴，枝葉、花果、皮幹悉皆爆裂墮落，漸漸枯悴，摧折無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊三反入諸禪定，三反示誨眾已，於七寶床右脇而臥，頭枕北方、足指南方、面向西方、後背東方，其七寶床微妙瓔珞以為莊嚴，娑羅樹林四雙八隻——西方一雙在如來前、東方一雙在如來後、北方一雙在佛之首、南方一雙在佛之足。爾時，世尊娑羅林下寢臥寶床，於其中夜入第四禪，寂然無聲。於是時頃，便般涅槃。大覺世尊入涅槃已，其娑羅林東西二雙合為一樹、南北二雙合為一樹，垂覆寶床蓋於如來，其樹即時慘然變白，猶如白鶴，枝葉、花果、皮幹悉皆爆裂墮落，漸漸枯悴，摧折無餘。

爾時，十方無數萬億恒河沙普佛世界一切大地皆大震動，出種種音唱言：「苦哉！苦哉！世界空虛。」演出無常苦空哀歎之聲。爾時，十方世界一切諸山——目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、鐵圍山、大鐵圍山、諸須彌山、香山、寶山、金山、黑山、一切大地所有諸山——一時震裂，悉皆崩倒，出大音聲，震吼世界，唱言：「苦哉！苦哉！如何一旦世間孤露，慧日滅沒大涅槃山？一切眾生喪真慈父，失所敬天無瞻仰者。」爾時，十方世界一切大海，悉皆混濁沸涌濤波，出種種音唱言：「苦哉！苦哉！正覺已滅，眾生罪苦，長夜久流生死大海，迷失正路何由解脫？」爾時，一切江河、溪㵎、溝壑、川流、泉源、渠井、浴池，悉皆傾覆，水盡枯涸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方無數萬億恒河沙普佛世界一切大地皆大震動，出種種音唱言：「苦哉！苦哉！世界空虛。」演出無常苦空哀歎之聲。爾時，十方世界一切諸山——目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、鐵圍山、大鐵圍山、諸須彌山、香山、寶山、金山、黑山、一切大地所有諸山——一時震裂，悉皆崩倒，出大音聲，震吼世界，唱言：「苦哉！苦哉！如何一旦世間孤露，慧日滅沒大涅槃山？一切眾生喪真慈父，失所敬天無瞻仰者。」爾時，十方世界一切大海，悉皆混濁沸涌濤波，出種種音唱言：「苦哉！苦哉！正覺已滅，眾生罪苦，長夜久流生死大海，迷失正路何由解脫？」爾時，一切江河、溪㵎、溝壑、川流、泉源、渠井、浴池，悉皆傾覆，水盡枯涸。

爾時，十方世界大地虛空，寂然大闇，日月精光悉無復照，黑闇愁惱彌布世界。於是時間，忽然黑風鼓怒驚振，吹扇塵沙彌闇世界。爾時大地一切卉木、藥草、諸樹、花果、枝葉，悉皆摧折，碎落無遺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方世界大地虛空，寂然大闇，日月精光悉無復照，黑闇愁惱彌布世界。於是時間，忽然黑風鼓怒驚振，吹扇塵沙彌闇世界。爾時大地一切卉木、藥草、諸樹、花果、枝葉，悉皆摧折，碎落無遺。

於是時頃，十方世界一切諸天，遍滿虛空，哀號悲歎，震動三千大千世界；雨無數百千種種上妙天香天花，遍滿三千大千世界，𧂐高須彌供養如來；於上空中復雨無數天幢、天幡、天瓔珞、天軒蓋、天寶珠，遍滿虛空，變成寶臺，四面珠瓔、七寶絞絡，光明華彩，供養如來；於上空中復奏無數微妙天樂，鼓吹絃歌，出種種音，唱言：「苦哉！苦哉！佛已涅槃，世界空虛，群生眼滅，煩惱羅剎大欲流行，行苦相續痛輪不息。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是時頃，十方世界一切諸天，遍滿虛空，哀號悲歎，震動三千大千世界；雨無數百千種種上妙天香天花，遍滿三千大千世界，𧂐高須彌供養如來；於上空中復雨無數天幢、天幡、天瓔珞、天軒蓋、天寶珠，遍滿虛空，變成寶臺，四面珠瓔、七寶絞絡，光明華彩，供養如來；於上空中復奏無數微妙天樂，鼓吹絃歌，出種種音，唱言：「苦哉！苦哉！佛已涅槃，世界空虛，群生眼滅，煩惱羅剎大欲流行，行苦相續痛輪不息。」

爾時，阿難心慌迷悶，都不覺知，不識如來已入涅槃、未入涅槃？唯見非恒境界，復問樓逗：「佛涅槃耶？」樓逗答言：「大覺世尊已入涅槃。」爾時阿難聞是語已，悶絕躄地，猶如死人，寂無氣息，冥冥不曉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難心慌迷悶，都不覺知，不識如來已入涅槃、未入涅槃？唯見非恒境界，復問樓逗：「佛涅槃耶？」樓逗答言：「大覺世尊已入涅槃。」爾時阿難聞是語已，悶絕躄地，猶如死人，寂無氣息，冥冥不曉。

爾時，樓逗以清冷水灑阿難面，扶之令起，以善方便而慰喻之，語阿難言：「哀哉！哀哉！痛苦奈何！奈何！莫大愁毒熱惱亂心。如來化緣周畢，一切人天無能留者。苦哉！苦哉！奈何！奈何！何期今日人天之師為事究竟，無能留者。奈何！我與汝等，且共裁抑。」復慰喻言：「阿難！佛雖涅槃，而有舍利、無上法寶常住於世，能為眾生而作歸依。我與汝等當勤精進，以佛法寶授與眾生，令脫眾苦，報如來恩。」爾時阿難聞慰喻已，漸得醒悟，哽咽流淚，悲不自勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，樓逗以清冷水灑阿難面，扶之令起，以善方便而慰喻之，語阿難言：「哀哉！哀哉！痛苦奈何！奈何！莫大愁毒熱惱亂心。如來化緣周畢，一切人天無能留者。苦哉！苦哉！奈何！奈何！何期今日人天之師為事究竟，無能留者。奈何！我與汝等，且共裁抑。」復慰喻言：「阿難！佛雖涅槃，而有舍利、無上法寶常住於世，能為眾生而作歸依。我與汝等當勤精進，以佛法寶授與眾生，令脫眾苦，報如來恩。」爾時阿難聞慰喻已，漸得醒悟，哽咽流淚，悲不自勝。

其拘尸那城娑羅林間，縱廣三十二由旬，天人大眾皆悉遍滿，尖頭針鋒受無量眾，間無空缺不相障蔽。爾時，無數億菩薩一切大眾悉皆迷悶，昏亂濁心，都不覺知如來涅槃及未涅槃？唯見非恒變動，一時同問樓逗：「佛涅槃耶？」爾時，樓逗告諸大眾一切天人：「大覺世尊已入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其拘尸那城娑羅林間，縱廣三十二由旬，天人大眾皆悉遍滿，尖頭針鋒受無量眾，間無空缺不相障蔽。爾時，無數億菩薩一切大眾悉皆迷悶，昏亂濁心，都不覺知如來涅槃及未涅槃？唯見非恒變動，一時同問樓逗：「佛涅槃耶？」爾時，樓逗告諸大眾一切天人：「大覺世尊已入涅槃。」

爾時，無數一切大眾聞是語已，一時昏迷悶絕躄地，苦毒入心，阨聲不出，其中或有隨佛滅者、或失心者、或身心戰掉者、或互相執手哽咽流淚者、或常搥胸大叫者、或舉手拍頭自拔髮者、或有唱言：「痛哉！痛哉！荼毒苦。」者、或有唱言：「如來涅槃一何疾哉！」或有唱言：「失我所敬天」者、或有歎言：「世界空虛、眾生眼滅」者、或有歎言：「煩惱大鬼已流行」者、或有歎言：「眾生善芽種子滅」者、或有歎言：「魔王欣慶解甲冑」者、或自呵責身心無常觀者、或有正觀得解脫者、或有傷歎無歸依者、中有遍體血現流灑地者，如是異類殊音，一切大眾哀聲普震一切世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無數一切大眾聞是語已，一時昏迷悶絕躄地，苦毒入心，阨聲不出，其中或有隨佛滅者、或失心者、或身心戰掉者、或互相執手哽咽流淚者、或常搥胸大叫者、或舉手拍頭自拔髮者、或有唱言：「痛哉！痛哉！荼毒苦。」者、或有唱言：「如來涅槃一何疾哉！」或有唱言：「失我所敬天」者、或有歎言：「世界空虛、眾生眼滅」者、或有歎言：「煩惱大鬼已流行」者、或有歎言：「眾生善芽種子滅」者、或有歎言：「魔王欣慶解甲冑」者、或自呵責身心無常觀者、或有正觀得解脫者、或有傷歎無歸依者、中有遍體血現流灑地者，如是異類殊音，一切大眾哀聲普震一切世界。

爾時，娑婆世界主尸棄大梵天王知佛已入涅槃，與諸天眾即從初禪飛空而下，舉聲大哭，流淚悲咽，投如來前，悶絕躄地，久乃穌醒；哀不自勝，即於佛前以偈悲歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，娑婆世界主尸棄大梵天王知佛已入涅槃，與諸天眾即從初禪飛空而下，舉聲大哭，流淚悲咽，投如來前，悶絕躄地，久乃穌醒；哀不自勝，即於佛前以偈悲歎：

「世尊往昔本誓願， 為我等故居忍土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊往昔本誓願， 為我等故居忍土，

乃隱無量自在力， 貧所樂法度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃隱無量自在力， 貧所樂法度眾生。

方便逐宜隨應說， 眾生無不受安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便逐宜隨應說， 眾生無不受安樂，

誘進令出三有苦， 究竟皆至涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誘進令出三有苦， 究竟皆至涅槃道。

如來慈母育眾生， 普飲眾生大悲乳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來慈母育眾生， 普飲眾生大悲乳，

何期一旦忽捨離， 人天孤露無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何期一旦忽捨離， 人天孤露無所依。

痛哉眾生善種芽， 無天甘露令增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 痛哉眾生善種芽， 無天甘露令增長，

善芽漸漸衰滅已， 罪業相牽墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善芽漸漸衰滅已， 罪業相牽墮惡道。

奈何世界悉空虛， 眾生正慧眼已滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奈何世界悉空虛， 眾生正慧眼已滅，

既行無明黑闇中， 墮落三有淪溺苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既行無明黑闇中， 墮落三有淪溺苦。

奈何眾生罪無救， 願依舍利得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奈何眾生罪無救， 願依舍利得解脫，

勸請如來大悲力， 救護令我脫苦地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸請如來大悲力， 救護令我脫苦地。

何其痛哉此惡世， 如來棄我入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何其痛哉此惡世， 如來棄我入涅槃。」

爾時，釋提桓因與諸大眾從空而下，唱言：「苦哉！苦哉！」發聲大哭，悲泣流淚，投如來前，悶絕躄地，久乃穌醒；悲哀哽咽，胡跪佛前，說偈哀歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因與諸大眾從空而下，唱言：「苦哉！苦哉！」發聲大哭，悲泣流淚，投如來前，悶絕躄地，久乃穌醒；悲哀哽咽，胡跪佛前，說偈哀歎：

「如來歷劫行苦行， 普為我等群生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來歷劫行苦行， 普為我等群生故，

得成無上正覺道， 等育眾生如一子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得成無上正覺道， 等育眾生如一子。

施法藥中為上藥， 療病醫中為勝醫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施法藥中為上藥， 療病醫中為勝醫，

大慈悲雲蔭眾生， 甘露慧雨雨一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈悲雲蔭眾生， 甘露慧雨雨一切。

慧日光照無明闇， 無明眾生見聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧日光照無明闇， 無明眾生見聖道，

聖月慈光照六趣， 三有蒙光脫眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖月慈光照六趣， 三有蒙光脫眾苦。

何期於今捨大慈？ 已入涅槃眾不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何期於今捨大慈？ 已入涅槃眾不見。

本誓大悲今何在？ 棄捨眾生如涕唾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本誓大悲今何在？ 棄捨眾生如涕唾。

我等一切諸眾生， 如犢失母必當死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等一切諸眾生， 如犢失母必當死，

四眾互相執手哭， 搥胸大哀動三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四眾互相執手哭， 搥胸大哀動三界。

苦哉苦哉諸有人， 如何一旦盡孤露， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦哉苦哉諸有人， 如何一旦盡孤露，

我等福盡苦何甚？ 善芽燋燃無復潤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等福盡苦何甚？ 善芽燋燃無復潤。

唯願法寶舍利光， 照我令脫三有苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願法寶舍利光， 照我令脫三有苦。

哀哉痛哉我等眾， 幾何重得見如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀哉痛哉我等眾， 幾何重得見如來？」

爾時，樓逗悲哀號泣，傷悼無量，胡跪佛前，以偈悲讚： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，樓逗悲哀號泣，傷悼無量，胡跪佛前，以偈悲讚：

「正覺法王育我等， 飲我法乳長法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正覺法王育我等， 飲我法乳長法身，

眾生法身未成立， 又復慧命少資糧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生法身未成立， 又復慧命少資糧。

應以八音常演暢， 令眾聞已悉悟道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應以八音常演暢， 令眾聞已悉悟道；

常放大慈五色光， 令眾蒙光皆解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常放大慈五色光， 令眾蒙光皆解脫。

如何今日永涅槃？ 行苦眾生何依趣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何今日永涅槃？ 行苦眾生何依趣？

苦哉！世尊捨大悲， 我等孤窮必當死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦哉！世尊捨大悲， 我等孤窮必當死。

雖知世尊現方便， 我等無能不悲哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知世尊現方便， 我等無能不悲哀。

四眾迷悶昏失心， 哀動天地震三界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四眾迷悶昏失心， 哀動天地震三界，

世尊獨處大安樂， 眾生大苦欲何之？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊獨處大安樂， 眾生大苦欲何之？

世尊往昔為我等， 眾劫捨頭截手足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊往昔為我等， 眾劫捨頭截手足，

得成無上正覺道， 不久住世即涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得成無上正覺道， 不久住世即涅槃。

我及四眾處無明， 魔王欣慶捨甲冑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我及四眾處無明， 魔王欣慶捨甲冑。

哀哉世尊願大悲， 舍利慈光攝我等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀哉世尊願大悲， 舍利慈光攝我等，

伏請世尊愍四眾， 法寶流潤願不窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏請世尊愍四眾， 法寶流潤願不窮。

我等不能即殞滅， 苟存餘命能幾何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等不能即殞滅， 苟存餘命能幾何？

苦哉痛切難堪忍， 重見世尊無復期。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦哉痛切難堪忍， 重見世尊無復期。」

爾時，阿難悶絕漸醒，舉手拍頭，搥胸哽咽，悲泣流淚，哀不自勝，長跪佛前，以偈悲歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難悶絕漸醒，舉手拍頭，搥胸哽咽，悲泣流淚，哀不自勝，長跪佛前，以偈悲歎：

「我昔與佛誓願力， 幸共同生釋種中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我昔與佛誓願力， 幸共同生釋種中，

如來得成正覺道， 我為侍者二十載。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來得成正覺道， 我為侍者二十載。

深心敬養情未足， 一旦見棄入涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心敬養情未足， 一旦見棄入涅槃，

痛哉！哀哉！荼毒苦， 無極長夜痛切心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 痛哉！哀哉！荼毒苦， 無極長夜痛切心。

我身未脫諸有網， 無明之㲉未出離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我身未脫諸有網， 無明之㲉未出離，

世尊慧𭪿未啄破， 如何見捨疾涅槃？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊慧𭪿未啄破， 如何見捨疾涅槃？

我如初生之嬰兒， 失母不久必當死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我如初生之嬰兒， 失母不久必當死。

世尊如何見放捨， 獨出三界受安樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊如何見放捨， 獨出三界受安樂？

我今懺悔於世尊， 侍佛已來二十年， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今懺悔於世尊， 侍佛已來二十年，

四威儀中多懈墮， 不能悅可大聖心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四威儀中多懈墮， 不能悅可大聖心。

願正覺尊大慈悲， 施我甘露令安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願正覺尊大慈悲， 施我甘露令安樂，

我願窮盡未來際， 常覲世尊為侍者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我願窮盡未來際， 常覲世尊為侍者。

唯願世尊大慈光， 一切世界攝受我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願世尊大慈光， 一切世界攝受我，

痛哉痛哉不可說！ 喑咽何能陳聖恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 痛哉痛哉不可說！ 喑咽何能陳聖恩？」

爾時，無數億恒河沙菩薩、一切世間天人大眾，互相執手，悲泣流淚，哀不自勝，各相裁抑。即皆自辦無數微妙香花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、無數天上人間海岸栴檀沈水、百千萬種和香、無數香泥、香水、寶蓋、寶幢、寶幡、真珠、瓔珞，遍滿虛空，投如來前，悲哀供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無數億恒河沙菩薩、一切世間天人大眾，互相執手，悲泣流淚，哀不自勝，各相裁抑。即皆自辦無數微妙香花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、無數天上人間海岸栴檀沈水、百千萬種和香、無數香泥、香水、寶蓋、寶幢、寶幡、真珠、瓔珞，遍滿虛空，投如來前，悲哀供養。

爾時，拘尸城內男女大小一切人眾悲哀流淚，各辦無數微妙香花、幡蓋等，倍勝於前，投如來所，悲哀供養。爾時，四天王與諸天眾悲哀流淚，各辦無數香花、一切供養等，三倍於前，悲泣流淚，來詣佛所，投如來前，悲哀供養。五天如是倍勝於前；色界、無色界、諸天亦如是，倍勝供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，拘尸城內男女大小一切人眾悲哀流淚，各辦無數微妙香花、幡蓋等，倍勝於前，投如來所，悲哀供養。爾時，四天王與諸天眾悲哀流淚，各辦無數香花、一切供養等，三倍於前，悲泣流淚，來詣佛所，投如來前，悲哀供養。五天如是倍勝於前；色界、無色界、諸天亦如是，倍勝供養。