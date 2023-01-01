大般涅槃經
宋 慧嚴等依泥洹經加之36卷CBETA T0375大于一万字 56 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
大般涅槃經卷第七
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宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之
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邪正品第九
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爾時，迦葉白佛言：「世尊！如上所說四種人等，應當依止耶？」
爾時，迦葉白佛言：「世尊！如上所說四種人等，應當依止耶？」
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佛言：「如是，如是。善男子！如我所說，應當依止。何以故？有四魔故。何等為四？如魔所說諸餘經律能受持者。」
佛言：「如是，如是。善男子！如我所說，應當依止。何以故？有四魔故。何等為四？如魔所說諸餘經律能受持者。」
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迦葉菩薩白佛言：「世尊！如佛所說有四種魔。若魔所說及佛所說，我當云何而得分別？有諸眾生隨逐魔行、復有隨順佛所教者，如是等輩復云何知？」
迦葉菩薩白佛言：「世尊！如佛所說有四種魔。若魔所說及佛所說，我當云何而得分別？有諸眾生隨逐魔行、復有隨順佛所教者，如是等輩復云何知？」
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佛告迦葉：「我般涅槃七百歲後，是魔波旬漸當壞亂我之正法。譬如獵師身服法衣。魔王波旬亦復如是，作比丘像、比丘尼像、優婆塞像、優婆夷像，亦復化作須陀洹身，乃至化作阿羅漢身及佛色身。魔王以此有漏之形作無漏身，壞我正法。是魔波旬壞正法時，當作是言：『菩薩昔於兜率天上沒，來在此迦毘羅城白淨王宮，依因父母愛欲和合生育是身。』若言：『有人生於人中，為諸世間天人大眾所恭敬。』者，無有是處。又復說言：『往昔苦行種種布施，頭、目、髓、腦、國城、妻子，是故今者得成佛道。以是因緣，為諸人、天、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽之所恭敬。』若有經律作是說者，當知悉是魔之所說。
佛告迦葉：「我般涅槃七百歲後，是魔波旬漸當壞亂我之正法。譬如獵師身服法衣。魔王波旬亦復如是，作比丘像、比丘尼像、優婆塞像、優婆夷像，亦復化作須陀洹身，乃至化作阿羅漢身及佛色身。魔王以此有漏之形作無漏身，壞我正法。是魔波旬壞正法時，當作是言：『菩薩昔於兜率天上沒，來在此迦毘羅城白淨王宮，依因父母愛欲和合生育是身。』若言：『有人生於人中，為諸世間天人大眾所恭敬。』者，無有是處。又復說言：『往昔苦行種種布施，頭、目、髓、腦、國城、妻子，是故今者得成佛道。以是因緣，為諸人、天、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽之所恭敬。』若有經律作是說者，當知悉是魔之所說。
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「善男子！若有經律作如是言：『如來正覺久已成佛，今方示現成佛道者，為欲度脫諸眾生故，示有父母依因愛欲和合而生，隨順世間作是示現。』如是經律當知真是如來所說。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若能隨順佛所說者，即是菩薩。
「善男子！若有經律作如是言：『如來正覺久已成佛，今方示現成佛道者，為欲度脫諸眾生故，示有父母依因愛欲和合而生，隨順世間作是示現。』如是經律當知真是如來所說。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若能隨順佛所說者，即是菩薩。
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「若有說言：『如來生時於十方面各行七步不可信。』者，是魔所說。
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「若復有說：『如來出世於十方面各行七步，此是如來方便示現。』是名如來所說經律。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若能隨順佛所說者，即是菩薩。
「若復有說：『如來出世於十方面各行七步，此是如來方便示現。』是名如來所說經律。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若能隨順佛所說者，即是菩薩。
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「若有說言：『菩薩生已，父王使人將詣天祠。諸天見已，悉下禮敬，是故名佛。』復有難言：『天者先出，佛在其後。云何諸天禮敬於佛？』作是難者，當知即是波旬所說。
「若有說言：『菩薩生已，父王使人將詣天祠。諸天見已，悉下禮敬，是故名佛。』復有難言：『天者先出，佛在其後。云何諸天禮敬於佛？』作是難者，當知即是波旬所說。
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「若有經言：『佛到天祠，是諸天等，摩醯首羅、大梵天王、釋提桓因，皆悉合掌敬禮其足。』如是經律是佛所說。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若能隨順佛所說者，即是菩薩。
「若有經言：『佛到天祠，是諸天等，摩醯首羅、大梵天王、釋提桓因，皆悉合掌敬禮其足。』如是經律是佛所說。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若能隨順佛所說者，即是菩薩。
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「若有經律說言：『菩薩為太子時，以欲心故四方娉妻，處在深宮五欲自娛，歡悅受樂。』如是經律波旬所說。
「若有經律說言：『菩薩為太子時，以欲心故四方娉妻，處在深宮五欲自娛，歡悅受樂。』如是經律波旬所說。
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「若有說言：『菩薩久已捨離欲心、妻息之屬，乃至不受三十三天上妙五欲，如棄涕唾。何況人欲？剃除鬚髮，出家修道。』如是經律是佛所說。若有隨順魔經律者，是魔眷屬；若有隨順佛經律者，即是菩薩。
「若有說言：『菩薩久已捨離欲心、妻息之屬，乃至不受三十三天上妙五欲，如棄涕唾。何況人欲？剃除鬚髮，出家修道。』如是經律是佛所說。若有隨順魔經律者，是魔眷屬；若有隨順佛經律者，即是菩薩。
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「若有說言：『佛在舍衛祇陀精舍聽諸比丘受畜奴婢、僕使、牛、羊、象、馬、驢、騾、鷄、猪、猫、狗、金、銀、琉璃、真珠、頗梨、車𤦲、馬瑙、珊瑚、虎珀、珂貝、璧玉、銅、鐵、釜鍑、大小銅盤。所須之物，耕田種植，販賣市易，儲積穀米。如是眾事，佛大慈故，憐愍眾生，皆聽畜之。』如是經律悉是魔說。
「若有說言：『佛在舍衛祇陀精舍聽諸比丘受畜奴婢、僕使、牛、羊、象、馬、驢、騾、鷄、猪、猫、狗、金、銀、琉璃、真珠、頗梨、車𤦲、馬瑙、珊瑚、虎珀、珂貝、璧玉、銅、鐵、釜鍑、大小銅盤。所須之物，耕田種植，販賣市易，儲積穀米。如是眾事，佛大慈故，憐愍眾生，皆聽畜之。』如是經律悉是魔說。
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「若有說言：『佛在舍衛祇陀精舍那梨樓鬼所住之處。爾時，如來因婆羅門字羖羝德及波斯匿王說言：「比丘不應受畜金、銀、琉璃、頗梨、真珠、車𤦲、馬瑙、珊瑚、虎珀、珂貝、璧玉、奴婢、僕使、童男、童女，牛、羊、象、馬、驢、騾、鷄、猪、猫、狗等獸，銅、鐵、釜鍑、大小銅盤、種種雜色床敷臥具。資生所須，所謂屋宅、耕田種植、販賣市易，自手作食，自磨、自舂。治身呪術、調鷹方法、仰觀星宿、推步盈虛、占相男女、解夢吉凶——是男是女、非男非女——六十四能，復有十八惑人呪術、種種工巧。或說世間無量俗事，散香、末香、塗香、薰香、種種花鬘、治髮方術。姦偽諂曲，貪利無厭，愛樂憒鬧，戲笑談說。貪嗜魚肉，和合毒藥，治壓香油，捉持寶蓋及以革屣、造扇、箱篋、種種畫像。積聚穀、米、大小麥、豆及諸菓蓏。親近國王、王子、大臣及諸女人，高聲大笑、或復默然。於諸法中多生疑惑，多語妄說長、短，好、醜，或善、不善。好著好衣，如是種種不淨之物於施主前躬自讚歎。出入遊行不淨之處，所謂沽酒、婬女、博弈。如是之人我今不聽在比丘中，應當休道，還俗役使，譬如莠稗悉滅無餘。」』當知是等經律所制悉是如來之所說也。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若有隨順佛所說者，即是菩薩。
「若有說言：『佛在舍衛祇陀精舍那梨樓鬼所住之處。爾時，如來因婆羅門字羖羝德及波斯匿王說言：「比丘不應受畜金、銀、琉璃、頗梨、真珠、車𤦲、馬瑙、珊瑚、虎珀、珂貝、璧玉、奴婢、僕使、童男、童女，牛、羊、象、馬、驢、騾、鷄、猪、猫、狗等獸，銅、鐵、釜鍑、大小銅盤、種種雜色床敷臥具。資生所須，所謂屋宅、耕田種植、販賣市易，自手作食，自磨、自舂。治身呪術、調鷹方法、仰觀星宿、推步盈虛、占相男女、解夢吉凶——是男是女、非男非女——六十四能，復有十八惑人呪術、種種工巧。或說世間無量俗事，散香、末香、塗香、薰香、種種花鬘、治髮方術。姦偽諂曲，貪利無厭，愛樂憒鬧，戲笑談說。貪嗜魚肉，和合毒藥，治壓香油，捉持寶蓋及以革屣、造扇、箱篋、種種畫像。積聚穀、米、大小麥、豆及諸菓蓏。親近國王、王子、大臣及諸女人，高聲大笑、或復默然。於諸法中多生疑惑，多語妄說長、短，好、醜，或善、不善。好著好衣，如是種種不淨之物於施主前躬自讚歎。出入遊行不淨之處，所謂沽酒、婬女、博弈。如是之人我今不聽在比丘中，應當休道，還俗役使，譬如莠稗悉滅無餘。」』當知是等經律所制悉是如來之所說也。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若有隨順佛所說者，即是菩薩。
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「若有說言：『菩薩為欲供養天神故入天祠，所謂梵天、大自在天、違陀天、迦旃延天。所以入者，為欲調伏諸天人故。若言不爾，無有是處。』若言：『菩薩不能入於外道邪論，知其威儀、文章、伎藝，僕使鬪諍不能和合，不為男女、國王、大臣之所恭敬，又亦不知和合諸藥。以不知故，乃名如來。如其知者，是邪見輩。』又復：『如來於怨、親中其心平等，如以刀割及香塗身，於此二人不生增益、損減之心，唯能處中，故名如來。』如是經律當知是魔之所說也。
「若有說言：『菩薩為欲供養天神故入天祠，所謂梵天、大自在天、違陀天、迦旃延天。所以入者，為欲調伏諸天人故。若言不爾，無有是處。』若言：『菩薩不能入於外道邪論，知其威儀、文章、伎藝，僕使鬪諍不能和合，不為男女、國王、大臣之所恭敬，又亦不知和合諸藥。以不知故，乃名如來。如其知者，是邪見輩。』又復：『如來於怨、親中其心平等，如以刀割及香塗身，於此二人不生增益、損減之心，唯能處中，故名如來。』如是經律當知是魔之所說也。
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「若有說言：『菩薩如是示入天祠、外學法中出家修道。示現知其威儀、禮節，能解一切文章、伎藝。示入書堂、伎巧之處，能善和合僕使鬪諍。於諸大眾，童男、童女、後宮妃后、人民、長者、婆羅門等王及大臣、貧窮等中，最尊、最上，復為是等之所恭敬。亦能示現如是等事：雖處諸見，不生愛心，猶如蓮花不受塵垢。為度一切諸眾生故，善行如是種種方便，隨順世法。』如是經律，當知即是如來所說。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若能隨順佛所說者，是大菩薩。
「若有說言：『菩薩如是示入天祠、外學法中出家修道。示現知其威儀、禮節，能解一切文章、伎藝。示入書堂、伎巧之處，能善和合僕使鬪諍。於諸大眾，童男、童女、後宮妃后、人民、長者、婆羅門等王及大臣、貧窮等中，最尊、最上，復為是等之所恭敬。亦能示現如是等事：雖處諸見，不生愛心，猶如蓮花不受塵垢。為度一切諸眾生故，善行如是種種方便，隨順世法。』如是經律，當知即是如來所說。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若能隨順佛所說者，是大菩薩。
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「若有說言：『如來為我解說經律。若惡法中輕重之罪及偷蘭遮，其性皆重，我等律中終不為之。我久忍受如是之法，汝等不信，我當云何自捨己律就汝律耶？汝所有律是魔所說。我等經律是佛所制，如來先說九部法印。如是九印印我經律，初不聞有方等經典一句、一字。如來所說無量經律，何處有說方等經耶？如是等中未曾聞有十部經名。如其有者，當知必定調達所作，調達惡人以滅善法造方等經。我等不信如是等經，是魔所說。何以故？破壞佛法相是非故。如是之言，汝經中有，我經中無。我經律中，如來說言：「我涅槃後，惡世當有不正經律，所謂大乘方等經典。未來之世當有如是諸惡比丘。」』
「若有說言：『如來為我解說經律。若惡法中輕重之罪及偷蘭遮，其性皆重，我等律中終不為之。我久忍受如是之法，汝等不信，我當云何自捨己律就汝律耶？汝所有律是魔所說。我等經律是佛所制，如來先說九部法印。如是九印印我經律，初不聞有方等經典一句、一字。如來所說無量經律，何處有說方等經耶？如是等中未曾聞有十部經名。如其有者，當知必定調達所作，調達惡人以滅善法造方等經。我等不信如是等經，是魔所說。何以故？破壞佛法相是非故。如是之言，汝經中有，我經中無。我經律中，如來說言：「我涅槃後，惡世當有不正經律，所謂大乘方等經典。未來之世當有如是諸惡比丘。」』
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「我又說言：『過九部經有方等典，若有人能了知其義，當知是人正了經律，遠離一切不淨之物，微妙清淨猶如滿月。』若有說言：『如來雖為一一經律演說義味如恒沙等，我律中無，將知為無。如其有者，如來何故於我律中而不解說？是故，我今不能信受。』當知是人則為得罪。是人復言：『如是經律我當受持。何以故？當為我作知足少欲、斷除煩惱、智慧涅槃、善法因故。』如是說者，非我弟子。
「我又說言：『過九部經有方等典，若有人能了知其義，當知是人正了經律，遠離一切不淨之物，微妙清淨猶如滿月。』若有說言：『如來雖為一一經律演說義味如恒沙等，我律中無，將知為無。如其有者，如來何故於我律中而不解說？是故，我今不能信受。』當知是人則為得罪。是人復言：『如是經律我當受持。何以故？當為我作知足少欲、斷除煩惱、智慧涅槃、善法因故。』如是說者，非我弟子。
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「若有說言：『如來為欲度眾生故，說方等經。』當知是人真我弟子。若有不受方等經者，當知是人非我弟子。不為佛法而出家也，即是邪見外道弟子。如是經律是佛所說；若不如是，是魔所說。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若有隨順佛所說者，即是菩薩。
「若有說言：『如來為欲度眾生故，說方等經。』當知是人真我弟子。若有不受方等經者，當知是人非我弟子。不為佛法而出家也，即是邪見外道弟子。如是經律是佛所說；若不如是，是魔所說。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若有隨順佛所說者，即是菩薩。
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「復次，善男子！若有說言：『如來不為無量功德之所成就，無常、變異。以得空法，宣說無我，不順世間。』如是經律名魔所說。
「復次，善男子！若有說言：『如來不為無量功德之所成就，無常、變異。以得空法，宣說無我，不順世間。』如是經律名魔所說。
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「若有人言：『如來正覺不可思議，亦為無量阿僧祇等功德所成。是故常住，無有變異。』如是經律是佛所說。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若有隨順佛所說者，即是菩薩。
「若有人言：『如來正覺不可思議，亦為無量阿僧祇等功德所成。是故常住，無有變異。』如是經律是佛所說。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若有隨順佛所說者，即是菩薩。
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「復有人言：『或有比丘實不毀犯波羅夷罪。』眾人皆謂犯波羅夷如斷多羅樹，而是比丘實無所犯。何以故？我常說言：『四波羅夷若犯一者，猶如析石不可還合。』若有自說得過人法，是則名為犯波羅夷。何以故？實無所得詐現得相故，如是之人退失人法，是名波羅夷。
「復有人言：『或有比丘實不毀犯波羅夷罪。』眾人皆謂犯波羅夷如斷多羅樹，而是比丘實無所犯。何以故？我常說言：『四波羅夷若犯一者，猶如析石不可還合。』若有自說得過人法，是則名為犯波羅夷。何以故？實無所得詐現得相故，如是之人退失人法，是名波羅夷。
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「所謂：若有比丘少欲知足，持戒清淨，住空閑處。若王、大臣見是比丘，生心念言謂得羅漢，即前讚歎、恭敬、禮拜。復作是言：『如是大師捨是身已，當得阿耨多羅三藐三菩提。』比丘聞已即白王言：『我實未得沙門道果，王莫稱我已得道果。唯願大王！勿為我說不知足法。不知足者，乃至謂得阿耨多羅三藐三菩提皆默然受。我今若當默然受者，當為諸佛之所呵責。知足之行，諸佛所讚。是故，我欲終身歡樂奉修知足。又，知足者，我定自知未得道果，王稱我得，我今不受，故名知足。』時王答言：『大師實得阿羅漢果，如佛無異。』爾時，其王普皆宣告內外人民、中宮妃后，悉令皆知得沙門果。是故，咸令一切聞者心生敬信，供養尊重。如是比丘真是梵行清淨之人，以是因緣，普令諸人得大福德。而是比丘實不毀犯波羅夷罪。何以故？前人自生歡喜之心讚歎供養故，如是比丘當有何罪？若有說言是人得罪，當知是經是魔所說。
「所謂：若有比丘少欲知足，持戒清淨，住空閑處。若王、大臣見是比丘，生心念言謂得羅漢，即前讚歎、恭敬、禮拜。復作是言：『如是大師捨是身已，當得阿耨多羅三藐三菩提。』比丘聞已即白王言：『我實未得沙門道果，王莫稱我已得道果。唯願大王！勿為我說不知足法。不知足者，乃至謂得阿耨多羅三藐三菩提皆默然受。我今若當默然受者，當為諸佛之所呵責。知足之行，諸佛所讚。是故，我欲終身歡樂奉修知足。又，知足者，我定自知未得道果，王稱我得，我今不受，故名知足。』時王答言：『大師實得阿羅漢果，如佛無異。』爾時，其王普皆宣告內外人民、中宮妃后，悉令皆知得沙門果。是故，咸令一切聞者心生敬信，供養尊重。如是比丘真是梵行清淨之人，以是因緣，普令諸人得大福德。而是比丘實不毀犯波羅夷罪。何以故？前人自生歡喜之心讚歎供養故，如是比丘當有何罪？若有說言是人得罪，當知是經是魔所說。
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「復有比丘說佛祕藏甚深經典：『一切眾生皆有佛性，以是性故，斷無量億諸煩惱結即得成於阿耨多羅三藐三菩提，除一闡提。』若王、大臣作如是言：『比丘！汝當作佛、不作佛耶？有佛性不？』比丘答言：『我今身中定有佛性，成以不成未能審之。』王言：『大德！如其不作一闡提者，必成無疑。』比丘言：『爾。實如王言。』是人雖言定有佛性，亦復不犯波羅夷罪。
「復有比丘說佛祕藏甚深經典：『一切眾生皆有佛性，以是性故，斷無量億諸煩惱結即得成於阿耨多羅三藐三菩提，除一闡提。』若王、大臣作如是言：『比丘！汝當作佛、不作佛耶？有佛性不？』比丘答言：『我今身中定有佛性，成以不成未能審之。』王言：『大德！如其不作一闡提者，必成無疑。』比丘言：『爾。實如王言。』是人雖言定有佛性，亦復不犯波羅夷罪。
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「復有比丘即出家時作是思惟：『我今必定成阿耨多羅三藐三菩提。』如是之人雖未得成無上道果，已為得福無量無邊不可稱計。假使有人當言：『是人犯波羅夷。』一切比丘無不犯者。何以故？我於往昔八十億劫常離一切不淨之物，少欲知足，威儀成就，善修如來無上法藏，亦自定知身有佛性。是故，我今得成阿耨多羅三藐三菩提，得名為佛，有大慈悲。如是經律是佛所說。若有不能隨順是者，是魔眷屬；若能隨順，是大菩薩。
「復有比丘即出家時作是思惟：『我今必定成阿耨多羅三藐三菩提。』如是之人雖未得成無上道果，已為得福無量無邊不可稱計。假使有人當言：『是人犯波羅夷。』一切比丘無不犯者。何以故？我於往昔八十億劫常離一切不淨之物，少欲知足，威儀成就，善修如來無上法藏，亦自定知身有佛性。是故，我今得成阿耨多羅三藐三菩提，得名為佛，有大慈悲。如是經律是佛所說。若有不能隨順是者，是魔眷屬；若能隨順，是大菩薩。
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「復有說言：『無四波羅夷、十三僧殘、二不定法、三十捨墮、九十一墮、四懺悔法、眾多學法、七滅諍等，無偷蘭遮、五逆等罪及一闡提。若有比丘犯如是等墮地獄者，外道之人悉應生天。何以故？諸外道等無戒可犯，此是如來示現怖人故說斯戒。』
「復有說言：『無四波羅夷、十三僧殘、二不定法、三十捨墮、九十一墮、四懺悔法、眾多學法、七滅諍等，無偷蘭遮、五逆等罪及一闡提。若有比丘犯如是等墮地獄者，外道之人悉應生天。何以故？諸外道等無戒可犯，此是如來示現怖人故說斯戒。』
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「若言：『佛說我諸比丘若欲行婬，應捨法服，著俗衣裳，然後行婬。復應生念：「婬欲因緣非我過咎。」如來在世亦有比丘習行婬欲得正解脫，或命終後生於天上。古今有之，非獨我作。或犯四重、或犯五戒、或行一切不淨律儀，猶故得具真正解脫。如來雖說犯突吉羅如忉利天日月歲數八百萬歲墮在地獄，是亦如來示現怖人。』
「若言：『佛說我諸比丘若欲行婬，應捨法服，著俗衣裳，然後行婬。復應生念：「婬欲因緣非我過咎。」如來在世亦有比丘習行婬欲得正解脫，或命終後生於天上。古今有之，非獨我作。或犯四重、或犯五戒、或行一切不淨律儀，猶故得具真正解脫。如來雖說犯突吉羅如忉利天日月歲數八百萬歲墮在地獄，是亦如來示現怖人。』
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「言：『波羅夷至突吉羅，輕重無差。』是諸律師妄作此言。言是佛制，畢定當知非佛所說。如是言說是魔經律。
「言：『波羅夷至突吉羅，輕重無差。』是諸律師妄作此言。言是佛制，畢定當知非佛所說。如是言說是魔經律。
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「若復說言：『於諸戒中，若犯小戒、乃至細微，當受苦報，無有齊限。』如是知已，防護自身如龜藏六。若有律師復作是言：『凡所犯戒都無罪報。』如是之人不應親近。如佛所說：
「若復說言：『於諸戒中，若犯小戒、乃至細微，當受苦報，無有齊限。』如是知已，防護自身如龜藏六。若有律師復作是言：『凡所犯戒都無罪報。』如是之人不應親近。如佛所說：
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「『若過一法， 是名妄語， 不見後世，
「『若過一法， 是名妄語， 不見後世，
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無惡不造。』
無惡不造。』
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「是故，不應親近是人。
「是故，不應親近是人。
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「我佛法中清淨如是，況復有犯偷蘭遮罪、或犯僧殘及波羅夷而非罪耶？是故，應當深自防護如是等法。若不守護，更以何法名為禁戒？
「我佛法中清淨如是，況復有犯偷蘭遮罪、或犯僧殘及波羅夷而非罪耶？是故，應當深自防護如是等法。若不守護，更以何法名為禁戒？
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「我於經中亦說有犯四波羅夷，乃至微細突吉羅等，應當苦治。眾生若不護持禁戒，云何當得見於佛性？一切眾生雖有佛性，要因持戒然後乃見；因見佛性，得成阿耨多羅三藐三菩提。九部經中無方等經，是故不說有佛性耳。經雖不說，當知實有。若作是說，當知是人真我弟子。」
「我於經中亦說有犯四波羅夷，乃至微細突吉羅等，應當苦治。眾生若不護持禁戒，云何當得見於佛性？一切眾生雖有佛性，要因持戒然後乃見；因見佛性，得成阿耨多羅三藐三菩提。九部經中無方等經，是故不說有佛性耳。經雖不說，當知實有。若作是說，當知是人真我弟子。」
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迦葉菩薩白佛言：「世尊！如上所說：『一切眾生有佛性』者，九部經中所未曾聞。如其說有，云何不犯波羅夷耶？」
迦葉菩薩白佛言：「世尊！如上所說：『一切眾生有佛性』者，九部經中所未曾聞。如其說有，云何不犯波羅夷耶？」
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佛言：「善男子！如汝所說，實不毀犯波羅夷罪。善男子！譬如有人說言：『大海唯有七寶，無八種。』者，是人無罪。若有說言：『九部經中無佛性。』者，亦復無罪。何以故？我於大乘大智海中說有佛性，二乘之人所不知見，是故說無，無有罪也。如是境界諸佛所知，非是聲聞、緣覺所及。
佛言：「善男子！如汝所說，實不毀犯波羅夷罪。善男子！譬如有人說言：『大海唯有七寶，無八種。』者，是人無罪。若有說言：『九部經中無佛性。』者，亦復無罪。何以故？我於大乘大智海中說有佛性，二乘之人所不知見，是故說無，無有罪也。如是境界諸佛所知，非是聲聞、緣覺所及。
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「善男子！若人不聞如來甚深祕密藏者，云何當知有佛性耶？何等名為祕密之藏？所謂方等大乘經典。
「善男子！若人不聞如來甚深祕密藏者，云何當知有佛性耶？何等名為祕密之藏？所謂方等大乘經典。
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「善男子！有諸外道，或說我常、或說我斷。如來不爾，亦說有我，亦說無我，是名中道。若有說言：『佛說中道。一切眾生悉有佛性，煩惱覆故，不知、不見。是故，應當勤修方便，斷壞煩惱。』若有能作如是說者，當知是人不犯四重；若有不作如是說者，是則名為犯波羅夷。若有說言：『我已成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故？以有佛性故。有佛性者，必定當成阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣，我今已得成就菩提。』當知是人則名為犯波羅夷罪。何以故？雖有佛性，以未修習諸善方便，是故未見；以未見故，不能得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子！以是義故，佛法甚深不可思議。」
「善男子！有諸外道，或說我常、或說我斷。如來不爾，亦說有我，亦說無我，是名中道。若有說言：『佛說中道。一切眾生悉有佛性，煩惱覆故，不知、不見。是故，應當勤修方便，斷壞煩惱。』若有能作如是說者，當知是人不犯四重；若有不作如是說者，是則名為犯波羅夷。若有說言：『我已成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故？以有佛性故。有佛性者，必定當成阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣，我今已得成就菩提。』當知是人則名為犯波羅夷罪。何以故？雖有佛性，以未修習諸善方便，是故未見；以未見故，不能得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子！以是義故，佛法甚深不可思議。」
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迦葉菩薩白佛言：「世尊！有王問言：『云何比丘墮過人法？』」
迦葉菩薩白佛言：「世尊！有王問言：『云何比丘墮過人法？』」
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佛告迦葉：「若有比丘，為利養故、為飲食故，作諸諛諂、姦偽、欺詐。『云何當令諸世間人定實知我是真乞士？以是因緣，令我大得利養、名譽。』如是比丘多愚癡故，長夜常念：『我實未得四沙門果，云何當令諸世間人謂我已得？復當云何令諸優婆塞、優婆夷等咸共指我，作如是言：「是人福德，真是聖人。」』如是思惟專為求利，非為求法。行來出入進止安詳，執持衣鉢不失威儀，獨坐空處如阿羅漢，令世間人咸作是言：『如是比丘善好第一，精勤苦行修寂滅法。』『以是因緣，我當大得門徒弟子，諸人亦當大致供養衣服、飲食、臥具、醫藥，令多女人敬念愛重。』若有比丘及比丘尼作如是事，墮過人法。
佛告迦葉：「若有比丘，為利養故、為飲食故，作諸諛諂、姦偽、欺詐。『云何當令諸世間人定實知我是真乞士？以是因緣，令我大得利養、名譽。』如是比丘多愚癡故，長夜常念：『我實未得四沙門果，云何當令諸世間人謂我已得？復當云何令諸優婆塞、優婆夷等咸共指我，作如是言：「是人福德，真是聖人。」』如是思惟專為求利，非為求法。行來出入進止安詳，執持衣鉢不失威儀，獨坐空處如阿羅漢，令世間人咸作是言：『如是比丘善好第一，精勤苦行修寂滅法。』『以是因緣，我當大得門徒弟子，諸人亦當大致供養衣服、飲食、臥具、醫藥，令多女人敬念愛重。』若有比丘及比丘尼作如是事，墮過人法。
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「復有比丘為欲建立無上正法住空閑處，非阿羅漢而欲令人謂是羅漢、是好比丘、是善比丘、寂靜比丘，令無量人生於信心。『以此因緣，我得無量諸比丘等以為眷屬，因是得教破戒比丘及優婆塞，悉令持戒。以是因緣，建立正法，光揚如來無上大義，開顯方等大乘法化，度脫一切無量眾生，善解如來所說經律輕重之義。』復言：『我今亦有佛性。有經名曰如來祕藏，於是經中我當必定得成佛道，能盡無量億煩惱結。』廣為無量諸優婆塞說言：『汝等盡有佛性，我與汝等俱當安住如來道地，成阿耨多羅三藐三菩提，盡無量億諸煩惱結。』作是說者，是人不名墮過人法，名為菩薩。
「復有比丘為欲建立無上正法住空閑處，非阿羅漢而欲令人謂是羅漢、是好比丘、是善比丘、寂靜比丘，令無量人生於信心。『以此因緣，我得無量諸比丘等以為眷屬，因是得教破戒比丘及優婆塞，悉令持戒。以是因緣，建立正法，光揚如來無上大義，開顯方等大乘法化，度脫一切無量眾生，善解如來所說經律輕重之義。』復言：『我今亦有佛性。有經名曰如來祕藏，於是經中我當必定得成佛道，能盡無量億煩惱結。』廣為無量諸優婆塞說言：『汝等盡有佛性，我與汝等俱當安住如來道地，成阿耨多羅三藐三菩提，盡無量億諸煩惱結。』作是說者，是人不名墮過人法，名為菩薩。
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「若言有犯突吉羅者，忉利天上日月歲數八百萬歲墮地獄中受諸罪報。何況故犯偷蘭遮罪？此大乘中，若有比丘犯偷蘭遮，不應親近。何等名為大乘經中偷蘭遮罪？若有長者造立佛寺，以諸花鬘用供養佛。有比丘見花貫中縷，不問輒取，名偷蘭遮。若知、不知，亦如是犯。若以貪心破壞佛塔，犯偷蘭遮。如是之人不應親近。若王、大臣見塔朽故，為欲修補供養舍利，於是塔中或得珍寶，即寄比丘。比丘得已，自在而用。如是比丘名為不淨，多起鬪諍。善優婆塞不應親近、供養、恭敬。如是比丘名為無根、名為二根、名不定根。不定根者，欲貪女時身即為女、欲貪男時身即為男。如是比丘名為惡根，不名為男、不名為女，不名出家、不名在家。如是比丘不應親近、供養、恭敬。
「若言有犯突吉羅者，忉利天上日月歲數八百萬歲墮地獄中受諸罪報。何況故犯偷蘭遮罪？此大乘中，若有比丘犯偷蘭遮，不應親近。何等名為大乘經中偷蘭遮罪？若有長者造立佛寺，以諸花鬘用供養佛。有比丘見花貫中縷，不問輒取，名偷蘭遮。若知、不知，亦如是犯。若以貪心破壞佛塔，犯偷蘭遮。如是之人不應親近。若王、大臣見塔朽故，為欲修補供養舍利，於是塔中或得珍寶，即寄比丘。比丘得已，自在而用。如是比丘名為不淨，多起鬪諍。善優婆塞不應親近、供養、恭敬。如是比丘名為無根、名為二根、名不定根。不定根者，欲貪女時身即為女、欲貪男時身即為男。如是比丘名為惡根，不名為男、不名為女，不名出家、不名在家。如是比丘不應親近、供養、恭敬。
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「於佛法中沙門法者，應生悲心覆育眾生，乃至蟻子應施無畏，是沙門法；遠離飲酒乃至嗅香，是沙門法；不得妄語乃至夢中不念妄語，是沙門法；不生欲心乃至夢中亦復如是，是沙門法。」
「於佛法中沙門法者，應生悲心覆育眾生，乃至蟻子應施無畏，是沙門法；遠離飲酒乃至嗅香，是沙門法；不得妄語乃至夢中不念妄語，是沙門法；不生欲心乃至夢中亦復如是，是沙門法。」
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迦葉菩薩白佛言：「世尊！若有比丘夢行婬欲，是犯戒不？」
迦葉菩薩白佛言：「世尊！若有比丘夢行婬欲，是犯戒不？」
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佛言：「不也。應於婬欲生臭穢想，乃至不生一念淨想，遠離女人、煩惱、愛想。若夢行婬，寤應生悔。比丘乞食受供養時，應如饑世食子肉想。若生婬欲應疾捨離。如是法門當知是佛所說經律。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若能隨順佛所說者，是名菩薩。
佛言：「不也。應於婬欲生臭穢想，乃至不生一念淨想，遠離女人、煩惱、愛想。若夢行婬，寤應生悔。比丘乞食受供養時，應如饑世食子肉想。若生婬欲應疾捨離。如是法門當知是佛所說經律。若有隨順魔所說者，是魔眷屬；若能隨順佛所說者，是名菩薩。
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「若有說言：『佛聽比丘常翹一脚、寂默不言、投淵、赴火、自墜高巖、不避險難、服毒斷食、臥灰土上、自縛手足、殺害眾生、方道呪術、旃陀羅子、無根、二根及不定根、身根不具，如是等輩如來悉聽出家為道。』是名魔說。
「若有說言：『佛聽比丘常翹一脚、寂默不言、投淵、赴火、自墜高巖、不避險難、服毒斷食、臥灰土上、自縛手足、殺害眾生、方道呪術、旃陀羅子、無根、二根及不定根、身根不具，如是等輩如來悉聽出家為道。』是名魔說。
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「佛先聽食五種牛味及以油、蜜、憍奢耶衣、革屣等物。除是之外，若有說言：『聽著摩訶楞伽，一切種子悉聽貯畜，草木之屬皆有壽命。佛說是已便入涅槃。』若有經律作是說者，當知即是魔之所說。
「佛先聽食五種牛味及以油、蜜、憍奢耶衣、革屣等物。除是之外，若有說言：『聽著摩訶楞伽，一切種子悉聽貯畜，草木之屬皆有壽命。佛說是已便入涅槃。』若有經律作是說者，當知即是魔之所說。
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「我亦不聽常翹一脚。若為法故，聽行、住、坐、臥。又亦不聽服毒、斷食、五熱炙身、繫縛手足、殺害眾生、方道呪術、珂貝象牙以為革屣、儲畜種子、草木、有命、著摩訶楞伽。若言：『世尊作如是說。』當知是為外道眷屬，非我弟子。
「我亦不聽常翹一脚。若為法故，聽行、住、坐、臥。又亦不聽服毒、斷食、五熱炙身、繫縛手足、殺害眾生、方道呪術、珂貝象牙以為革屣、儲畜種子、草木、有命、著摩訶楞伽。若言：『世尊作如是說。』當知是為外道眷屬，非我弟子。
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「我唯聽食五種牛味及油、蜜等，聽著革屣、憍奢耶衣。我說四大無有壽命。若有經律作是說者，是名佛說。若有隨順佛所說者，當知是等真我弟子；若有不隨佛所說者，是魔眷屬；若有隨順佛經律者，當知是人是大菩薩。
「我唯聽食五種牛味及油、蜜等，聽著革屣、憍奢耶衣。我說四大無有壽命。若有經律作是說者，是名佛說。若有隨順佛所說者，當知是等真我弟子；若有不隨佛所說者，是魔眷屬；若有隨順佛經律者，當知是人是大菩薩。
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「善男子！魔說、佛說差別之相，今已為汝廣宣分別。」
「善男子！魔說、佛說差別之相，今已為汝廣宣分別。」
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迦葉白佛言：「世尊！我今始知魔說、佛說差別之相，因是得入佛法深義。」
迦葉白佛言：「世尊！我今始知魔說、佛說差別之相，因是得入佛法深義。」
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佛讚迦葉：「善哉，善哉。善男子！汝能如是曉了分別，是名黠慧。」
佛讚迦葉：「善哉，善哉。善男子！汝能如是曉了分別，是名黠慧。」
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大般涅槃經四諦品第十
大般涅槃經四諦品第十
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佛復告迦葉：「所言苦者，不名苦聖諦。何以故？若言：『苦是苦聖諦』者，一切畜生及地獄眾生應有聖諦。
佛復告迦葉：「所言苦者，不名苦聖諦。何以故？若言：『苦是苦聖諦』者，一切畜生及地獄眾生應有聖諦。
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「善男子！若復有人不知如來甚深境界常住不變，微密法身謂是食身、非是法身，不知如來道德威力，是名為苦。何以故？以不知故，法見非法、非法見法，當知是人必墮惡趣、輪轉生死、增長諸結、多受苦惱。若有能知如來常住、無有變異，或聞常住二字音聲，若一經耳即生天上。後解脫時乃能證知如來常住，無有變易。既證知已，而作是言：『我於往昔曾聞是義，今得解脫方乃證知。我於本際以不知故輪轉生死，周迴無窮，始於今日乃得真智。』若如是知，真是修苦，多所利益；若不知者，雖復勤修，無所利益。是名知苦，名苦聖諦。若人不能如是修習，是名為苦，非苦聖諦。
「善男子！若復有人不知如來甚深境界常住不變，微密法身謂是食身、非是法身，不知如來道德威力，是名為苦。何以故？以不知故，法見非法、非法見法，當知是人必墮惡趣、輪轉生死、增長諸結、多受苦惱。若有能知如來常住、無有變異，或聞常住二字音聲，若一經耳即生天上。後解脫時乃能證知如來常住，無有變易。既證知已，而作是言：『我於往昔曾聞是義，今得解脫方乃證知。我於本際以不知故輪轉生死，周迴無窮，始於今日乃得真智。』若如是知，真是修苦，多所利益；若不知者，雖復勤修，無所利益。是名知苦，名苦聖諦。若人不能如是修習，是名為苦，非苦聖諦。
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「苦集諦者，於真法中不生真智，受不淨物，所謂奴婢，能以非法言是正法，斷滅正法不令久住。以是因緣，不知法性。以不知故，輪轉生死，多受苦惱，不得生天及正解脫。若有深智不壞正法，以是因緣得生天上及正解脫。若有不知苦集諦處，而言：『正法無有常住，悉是滅法。』以是因緣，於無量劫流轉生死，受諸苦惱。若能知法常住、不異，是名知集，名集聖諦。若人不能如是修習，是名為集，非集聖諦。
「苦集諦者，於真法中不生真智，受不淨物，所謂奴婢，能以非法言是正法，斷滅正法不令久住。以是因緣，不知法性。以不知故，輪轉生死，多受苦惱，不得生天及正解脫。若有深智不壞正法，以是因緣得生天上及正解脫。若有不知苦集諦處，而言：『正法無有常住，悉是滅法。』以是因緣，於無量劫流轉生死，受諸苦惱。若能知法常住、不異，是名知集，名集聖諦。若人不能如是修習，是名為集，非集聖諦。
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「苦滅諦者，若有多修習學空法，是為不善。何以故？滅一切法故、壞於如來真法藏故，作是修學是名修空。修苦滅者，逆於一切諸外道等。若言：『修空是滅諦』者，一切外道亦修空法，應有滅諦。若有說言：『有如來藏，雖不可見，若能滅除一切煩惱爾乃得入。』若發此心一念因緣，於諸法中而得自在。若有修習如來密藏無我、空寂，如是之人於無量世在生死中流轉受苦。若有不作如是修者，雖有煩惱疾能滅除。何以故？因知如來祕密藏故，是名苦滅聖諦。若能如是修習滅者，是我弟子；若有不能作如是修，是名修空，非滅聖諦。
「苦滅諦者，若有多修習學空法，是為不善。何以故？滅一切法故、壞於如來真法藏故，作是修學是名修空。修苦滅者，逆於一切諸外道等。若言：『修空是滅諦』者，一切外道亦修空法，應有滅諦。若有說言：『有如來藏，雖不可見，若能滅除一切煩惱爾乃得入。』若發此心一念因緣，於諸法中而得自在。若有修習如來密藏無我、空寂，如是之人於無量世在生死中流轉受苦。若有不作如是修者，雖有煩惱疾能滅除。何以故？因知如來祕密藏故，是名苦滅聖諦。若能如是修習滅者，是我弟子；若有不能作如是修，是名修空，非滅聖諦。
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「道聖諦者，所謂佛、法、僧寶及正解脫。有諸眾生顛倒心，言：『無佛、法、僧及正解脫，生死流轉猶如幻化。』修習是見，以此因緣輪轉三有，久受大苦。若能發心，見於如來常住無變；法、僧解脫亦復如是。乘此一念，於無量世自在果報隨意而得。何以故？我於往昔以四倒故非法計法，受於無量惡業果報；我今已滅如是見故，成佛正覺。是名道聖諦。若有人言：『三寶無常。』修習是見是虛妄修，非道聖諦。若修是法為常住者，是我弟子。真見修習四聖諦法，是名四聖諦。」
「道聖諦者，所謂佛、法、僧寶及正解脫。有諸眾生顛倒心，言：『無佛、法、僧及正解脫，生死流轉猶如幻化。』修習是見，以此因緣輪轉三有，久受大苦。若能發心，見於如來常住無變；法、僧解脫亦復如是。乘此一念，於無量世自在果報隨意而得。何以故？我於往昔以四倒故非法計法，受於無量惡業果報；我今已滅如是見故，成佛正覺。是名道聖諦。若有人言：『三寶無常。』修習是見是虛妄修，非道聖諦。若修是法為常住者，是我弟子。真見修習四聖諦法，是名四聖諦。」
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迦葉菩薩白佛言：「世尊！我今始知修習甚深四聖諦法。」
迦葉菩薩白佛言：「世尊！我今始知修習甚深四聖諦法。」
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大般涅槃經四倒品第十一
大般涅槃經四倒品第十一
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛告迦葉：「善男子！謂四倒者，於非苦中生於苦想，名曰顛倒。非苦者，名為如來。生苦想者，謂諸如來無常、變異。若說如來是無常者，名大罪苦。若言：『如來捨此苦身入於涅槃，如薪盡火滅。』是名非苦而生苦想，是名顛倒。『我若說言如來常者，即是我見。以我見故，有無量罪。是故應說如來無常。如是說者，我則受樂。』如來無常即為是苦。若是苦者，云何生樂？以於苦中生樂想故，名為顛倒。
佛告迦葉：「善男子！謂四倒者，於非苦中生於苦想，名曰顛倒。非苦者，名為如來。生苦想者，謂諸如來無常、變異。若說如來是無常者，名大罪苦。若言：『如來捨此苦身入於涅槃，如薪盡火滅。』是名非苦而生苦想，是名顛倒。『我若說言如來常者，即是我見。以我見故，有無量罪。是故應說如來無常。如是說者，我則受樂。』如來無常即為是苦。若是苦者，云何生樂？以於苦中生樂想故，名為顛倒。
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「樂生苦想，名為顛倒。樂者即是如來；苦者，如來無常。若說如來是無常者，是名樂中生於苦想。
「樂生苦想，名為顛倒。樂者即是如來；苦者，如來無常。若說如來是無常者，是名樂中生於苦想。
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「如來常住，是名為樂。『若我說言：「如來是常。」云何復得入於涅槃？若言如來非是苦者，云何捨身而取滅度？』以於樂中生苦想故，名為顛倒。是名初倒。
「如來常住，是名為樂。『若我說言：「如來是常。」云何復得入於涅槃？若言如來非是苦者，云何捨身而取滅度？』以於樂中生苦想故，名為顛倒。是名初倒。
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「無常常想、常無常想，是名顛倒。無常者，名不修空。不修空故，壽命短促。若有說言：『不修空寂得長壽』者，是名顛倒。是名第二顛倒。
「無常常想、常無常想，是名顛倒。無常者，名不修空。不修空故，壽命短促。若有說言：『不修空寂得長壽』者，是名顛倒。是名第二顛倒。
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「無我我想、我無我想，是名顛倒。世間之人亦說有我、佛法之中亦說有我，世間之人雖說有我，無有佛性，是則名為於無我中而生我想，是名顛倒。佛法有我即是佛性，世間之人說佛法無我，是名我中生無我想。若言：『佛法必定無我，是故如來勅諸弟子修習無我。』名為顛倒。是名第三顛倒。
「無我我想、我無我想，是名顛倒。世間之人亦說有我、佛法之中亦說有我，世間之人雖說有我，無有佛性，是則名為於無我中而生我想，是名顛倒。佛法有我即是佛性，世間之人說佛法無我，是名我中生無我想。若言：『佛法必定無我，是故如來勅諸弟子修習無我。』名為顛倒。是名第三顛倒。
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「淨不淨想、不淨淨想，是名顛倒。淨者即是如來常住，非雜食身、非煩惱身、非是肉身、非是筋骨繫縛之身。若有說言：『如來無常，是雜食身，乃至筋骨繫縛之身；法、僧解脫是滅盡。』者，是名顛倒。不淨淨想，名顛倒者。若有說言：『我此身中無有一法是不淨者，以無不淨定當得入清淨之處，如來所說修不淨觀。』如是之言是虛妄說，是名顛倒。是則名為第四顛倒。」
「淨不淨想、不淨淨想，是名顛倒。淨者即是如來常住，非雜食身、非煩惱身、非是肉身、非是筋骨繫縛之身。若有說言：『如來無常，是雜食身，乃至筋骨繫縛之身；法、僧解脫是滅盡。』者，是名顛倒。不淨淨想，名顛倒者。若有說言：『我此身中無有一法是不淨者，以無不淨定當得入清淨之處，如來所說修不淨觀。』如是之言是虛妄說，是名顛倒。是則名為第四顛倒。」
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迦葉菩薩白佛言：「世尊！我從今日始得正見。世尊！自是之前，我等悉名邪見之人。」
迦葉菩薩白佛言：「世尊！我從今日始得正見。世尊！自是之前，我等悉名邪見之人。」
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大般涅槃經卷第七
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