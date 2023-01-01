佛說如幻三摩地無量印法門經

佛說如幻三摩地無量印法門經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如幻三摩地無量印法門經卷下

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

「復次勝華藏！爾時彼二童子，向佛世尊復說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次勝華藏！爾時彼二童子，向佛世尊復說伽陀曰：

「『能仁作大師子吼， 天人一切普得聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『能仁作大師子吼， 天人一切普得聞，

我等今對世尊前， 各發誠實最上願： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等今對世尊前， 各發誠實最上願：

我等乃至未來際， 願我所行經多劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等乃至未來際， 願我所行經多劫，

隨入生死輪迴中， 救度無數眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨入生死輪迴中， 救度無數眾生類。

我等今者以此緣， 盡未來際悉思念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等今者以此緣， 盡未來際悉思念，

普為利樂諸眾生， 於無邊劫行無懈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為利樂諸眾生， 於無邊劫行無懈。

我等從今日已去， 永滅貪瞋癡等垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等從今日已去， 永滅貪瞋癡等垢，

十方現在佛世尊， 證我所說誠無妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方現在佛世尊， 證我所說誠無妄。

我等今發菩提心， 不樂聲聞緣覺果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等今發菩提心， 不樂聲聞緣覺果，

我等若有樂小心， 決定當招妄語報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等若有樂小心， 決定當招妄語報。

我所不樂二乘果， 但以悲心為眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所不樂二乘果， 但以悲心為眾生，

縱經俱胝多劫中， 願我常行而不懈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱經俱胝多劫中， 願我常行而不懈。

如佛世尊所成就， 如應佛剎廣莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛世尊所成就， 如應佛剎廣莊嚴，

願我當來得佛時， 剎土倍多俱胝數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我當來得佛時， 剎土倍多俱胝數。

又願當來佛剎中， 無有聲聞緣覺眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又願當來佛剎中， 無有聲聞緣覺眾，

純一菩薩所莊嚴， 廣集無量諸智聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 純一菩薩所莊嚴， 廣集無量諸智聚。

願我得是莊嚴已， 當令眾生得離垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我得是莊嚴已， 當令眾生得離垢，

從諸佛法所出生， 普使當持佛法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從諸佛法所出生， 普使當持佛法藏。

若我今時諸所說， 真實無妄無別異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我今時諸所說， 真實無妄無別異，

願此大海及山川， 乃至大地皆震動。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願此大海及山川， 乃至大地皆震動。』

當發如是願言時， 大地即時皆震動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當發如是願言時， 大地即時皆震動，

不鼓音樂自然鳴， 出微妙音遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不鼓音樂自然鳴， 出微妙音遍十方，

天雨眾華眾妙香， 殊麗嚴好極可愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天雨眾華眾妙香， 殊麗嚴好極可愛，

俱胝百千妙天衣， 周遍繽紛而散布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱胝百千妙天衣， 周遍繽紛而散布。

「爾時彼二童子，各發阿耨多羅三藐三菩提心。勝華藏！於汝意云何？彼時勝威王者豈異人乎？即今無量光如來、應供、正等正覺是。彼時寶嚴童子者，今觀自在菩薩摩訶薩是，寶上童子者，今大勢至菩薩摩訶薩是。是二菩薩，於彼師子遊戲金光王如來所，首發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼二童子，各發阿耨多羅三藐三菩提心。勝華藏！於汝意云何？彼時勝威王者豈異人乎？即今無量光如來、應供、正等正覺是。彼時寶嚴童子者，今觀自在菩薩摩訶薩是，寶上童子者，今大勢至菩薩摩訶薩是。是二菩薩，於彼師子遊戲金光王如來所，首發阿耨多羅三藐三菩提心。」

復次勝華藏菩薩前白佛言：「世尊！此二大士甚為希有，如是名字難可得聞，而復具足甚深信解，所發菩提心無與等比。世尊！此二大士於師子遊戲金光王如來之後，又復供養幾許諸佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次勝華藏菩薩前白佛言：「世尊！此二大士甚為希有，如是名字難可得聞，而復具足甚深信解，所發菩提心無與等比。世尊！此二大士於師子遊戲金光王如來之後，又復供養幾許諸佛？」

佛言：「善男子！所有殑伽河沙尚可知其邊際數量，此二大士於彼佛後其所供養諸佛如來，我亦不能知其邊際。何以故？此二大士悉已被於不思議鎧，具足無量殊勝功德，是故不能知其邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！所有殑伽河沙尚可知其邊際數量，此二大士於彼佛後其所供養諸佛如來，我亦不能知其邊際。何以故？此二大士悉已被於不思議鎧，具足無量殊勝功德，是故不能知其邊際。」

爾時，勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！彼無量功德寶莊嚴普現妙樂世界，在何方處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！彼無量功德寶莊嚴普現妙樂世界，在何方處？」

佛言：「善男子！今此西方極樂世界，即是彼往昔時無量功德寶莊嚴普現妙樂世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！今此西方極樂世界，即是彼往昔時無量功德寶莊嚴普現妙樂世界。」

勝華藏言：「此二大士，當於何時成就阿耨多羅三藐三菩提果？當得何等佛剎功德莊嚴？而佛壽量其數幾何？復有幾許菩薩之眾？惟願如來、應供、正等正覺，廣為悲愍利樂一切世間天人，宣說此二大士當成佛事，令餘菩薩聞已悉得大願圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝華藏言：「此二大士，當於何時成就阿耨多羅三藐三菩提果？當得何等佛剎功德莊嚴？而佛壽量其數幾何？復有幾許菩薩之眾？惟願如來、應供、正等正覺，廣為悲愍利樂一切世間天人，宣說此二大士當成佛事，令餘菩薩聞已悉得大願圓滿。」

佛言：「勝華藏！汝應善聽，極善作意，今為汝說。」是時勝華藏菩薩受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「勝華藏！汝應善聽，極善作意，今為汝說。」是時勝華藏菩薩受教而聽。

佛言：「善男子！當知西方無量光如來壽命無量，極不可計，假使俱胝那庾多百千劫中，亦復不能說其邊際。其佛正法住世八萬四千那庾多劫，佛涅槃後，以諸眾生善根力故，亦得值遇餘佛出世，而諸菩薩安住念佛三昧，常得見佛中無間缺。善男子！又復無量光如來涅槃之後，其說法處七寶莊嚴妙蓮華樹，自然演出微妙法音，經于一夜至明旦時，觀自在菩薩摩訶薩，即於眾寶莊嚴菩提樹下，安處其座成等正覺。成正覺已，號曰普明高顯吉祥峯王如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊。勝華藏！彼佛剎土功德莊嚴等事，假使我於殑伽沙數劫中，巧以譬喻言詞，而亦不能說其少分。又善男子！如是佛剎功德莊嚴，若以師子遊戲金光王如來剎土功德莊嚴而較量者，即前百分不及一分，千分百千分亦不及一，數分喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一。又彼剎中無有聲聞緣覺名字，純一清淨大菩薩眾。又善男子！總以無量光如來會中一切聲聞、緣覺、菩薩合集較量，而普明高顯吉祥峯王如來會中菩薩之眾，亦復倍多。其佛壽命九十六俱胝那庾多百千劫，正法住世六十俱胝劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！當知西方無量光如來壽命無量，極不可計，假使俱胝那庾多百千劫中，亦復不能說其邊際。其佛正法住世八萬四千那庾多劫，佛涅槃後，以諸眾生善根力故，亦得值遇餘佛出世，而諸菩薩安住念佛三昧，常得見佛中無間缺。善男子！又復無量光如來涅槃之後，其說法處七寶莊嚴妙蓮華樹，自然演出微妙法音，經于一夜至明旦時，觀自在菩薩摩訶薩，即於眾寶莊嚴菩提樹下，安處其座成等正覺。成正覺已，號曰普明高顯吉祥峯王如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊。勝華藏！彼佛剎土功德莊嚴等事，假使我於殑伽沙數劫中，巧以譬喻言詞，而亦不能說其少分。又善男子！如是佛剎功德莊嚴，若以師子遊戲金光王如來剎土功德莊嚴而較量者，即前百分不及一分，千分百千分亦不及一，數分喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一。又彼剎中無有聲聞緣覺名字，純一清淨大菩薩眾。又善男子！總以無量光如來會中一切聲聞、緣覺、菩薩合集較量，而普明高顯吉祥峯王如來會中菩薩之眾，亦復倍多。其佛壽命九十六俱胝那庾多百千劫，正法住世六十俱胝劫。」

勝華藏菩薩白佛言：「世尊！彼佛世界豈不亦以極樂為名邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝華藏菩薩白佛言：「世尊！彼佛世界豈不亦以極樂為名邪？」

佛言：「不也。善男子！彼世界名眾寶普嚴。彼佛如來隨其所應作諸利樂，而此大勢至菩薩摩訶薩於彼法中，隨佛壽量住世久近，承事供養，乃至彼佛入涅槃後，奉持佛法令法久住，至於最後法欲滅時，大勢至菩薩於其剎中，得成阿耨多羅三藐三菩提果。成正覺已，號曰善住功德寶峯王如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛剎中所有功德莊嚴等事，菩薩大眾皆悉具足，其佛壽命及正法住世，與普明高顯吉祥峯王如來皆悉同等，一切圓滿不增不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。善男子！彼世界名眾寶普嚴。彼佛如來隨其所應作諸利樂，而此大勢至菩薩摩訶薩於彼法中，隨佛壽量住世久近，承事供養，乃至彼佛入涅槃後，奉持佛法令法久住，至於最後法欲滅時，大勢至菩薩於其剎中，得成阿耨多羅三藐三菩提果。成正覺已，號曰善住功德寶峯王如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛剎中所有功德莊嚴等事，菩薩大眾皆悉具足，其佛壽命及正法住世，與普明高顯吉祥峯王如來皆悉同等，一切圓滿不增不減。」

復次佛告勝華藏菩薩摩訶薩言：「汝今當知，普明高顯吉祥峯王如來、善住功德寶峯王如來，如是名字，若善男子善女人暫得聞者，是人當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。又勝華藏！若善男子善女人，得聞過去師子遊戲金光王如來及彼未來普明高顯吉祥峯王如來、善住功德寶峯王如來名字之者，隨彼聚落族氏之中，一切女人皆轉女身而成男子，四十俱胝劫中，背於生死，轉生當得清淨出家，常得見佛聞法，承事僧伽，世世所生具宿命智，及得總持無礙辯才，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛告勝華藏菩薩摩訶薩言：「汝今當知，普明高顯吉祥峯王如來、善住功德寶峯王如來，如是名字，若善男子善女人暫得聞者，是人當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。又勝華藏！若善男子善女人，得聞過去師子遊戲金光王如來及彼未來普明高顯吉祥峯王如來、善住功德寶峯王如來名字之者，隨彼聚落族氏之中，一切女人皆轉女身而成男子，四十俱胝劫中，背於生死，轉生當得清淨出家，常得見佛聞法，承事僧伽，世世所生具宿命智，及得總持無礙辯才，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊作是說時，會中有九十六俱胝天人，異口同音作如是言：「南無十方三世一切諸佛，及未來世普明高顯吉祥峯王如來、善住功德寶峯王如來，普集一切諸佛一切善利，我皆隨喜，我等悉發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊作是說時，會中有九十六俱胝天人，異口同音作如是言：「南無十方三世一切諸佛，及未來世普明高顯吉祥峯王如來、善住功德寶峯王如來，普集一切諸佛一切善利，我皆隨喜，我等悉發阿耨多羅三藐三菩提心。」

即時諸佛咸為記言：「汝等當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時諸佛咸為記言：「汝等當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時會中有七千菩薩得無生法忍，八十四那庾多眾生遠塵離垢得法眼淨，八千苾芻無復諸漏得心解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有七千菩薩得無生法忍，八十四那庾多眾生遠塵離垢得法眼淨，八千苾芻無復諸漏得心解脫。

爾時觀自在菩薩摩訶薩、大勢至菩薩摩訶薩，於此會中如其所應現諸色相神通事已，一切眾會皆悉得見。是時十方無量阿僧祇諸佛世尊見如是相，及聞宣說彼二菩薩當成佛事已，咸共讚言：「希有世尊釋迦牟尼如來！能善護念是二菩薩，我等諸佛亦共稱讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩、大勢至菩薩摩訶薩，於此會中如其所應現諸色相神通事已，一切眾會皆悉得見。是時十方無量阿僧祇諸佛世尊見如是相，及聞宣說彼二菩薩當成佛事已，咸共讚言：「希有世尊釋迦牟尼如來！能善護念是二菩薩，我等諸佛亦共稱讚。」

復次勝華藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！佛所宣說如是甚深微妙經典，若善男子善女人有能受持、讀誦、為他廣說者，得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次勝華藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！佛所宣說如是甚深微妙經典，若善男子善女人有能受持、讀誦、為他廣說者，得幾所福？」

佛言：「止止。善男子！勿致斯問。何以故？諸有劣信解者，於佛所說如是深經不能生信，故我不說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「止止。善男子！勿致斯問。何以故？諸有劣信解者，於佛所說如是深經不能生信，故我不說。」

勝華藏菩薩白佛言：「世尊！今此會中亦有廣大具深信解諸善男子善女人等，惟願如來略為宣說受持功德，與後末世一切眾生作大明照。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝華藏菩薩白佛言：「世尊！今此會中亦有廣大具深信解諸善男子善女人等，惟願如來略為宣說受持功德，與後末世一切眾生作大明照。」

佛言勝華藏：「諦聽諦聽！今為汝說。」時勝華藏菩薩受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言勝華藏：「諦聽諦聽！今為汝說。」時勝華藏菩薩受教而聽。

佛言：「善男子！假使有人有大勢力，福德具足，悉能了知眾生界分，作如是言：『如佛所說世界無邊眾生無盡，我能於彼一切眾生頂肩荷負，經無量無邊俱胝劫數，復能以其飲食、衣服、一切樂具，周遍供給一切眾生。』勝華藏！於汝意云何，此人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！假使有人有大勢力，福德具足，悉能了知眾生界分，作如是言：『如佛所說世界無邊眾生無盡，我能於彼一切眾生頂肩荷負，經無量無邊俱胝劫數，復能以其飲食、衣服、一切樂具，周遍供給一切眾生。』勝華藏！於汝意云何，此人以是因緣得福多不？」

勝華藏白佛言：「甚多，世尊！若有人經一彈指間，於一眾生起慈心者得福尚多，況如是邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝華藏白佛言：「甚多，世尊！若有人經一彈指間，於一眾生起慈心者得福尚多，況如是邪？」

佛言：「勝華藏！我今實言告汝，若有善男子、善女人於此深經自能生信、勸令他信者，其所得福倍多於彼。又若有人於此深經能受持、讀誦、為他廣說者，當知是人，以菩提心而為依止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「勝華藏！我今實言告汝，若有善男子、善女人於此深經自能生信、勸令他信者，其所得福倍多於彼。又若有人於此深經能受持、讀誦、為他廣說者，當知是人，以菩提心而為依止。」

爾時，勝華藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如來所說如是深經，若佛現在、若涅槃後，我當受持、讀誦、為他廣說、宣通流布使不斷絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝華藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如來所說如是深經，若佛現在、若涅槃後，我當受持、讀誦、為他廣說、宣通流布使不斷絕。」

勝華藏菩薩發是言時，會中有九十六俱胝菩薩異口同音作如是言：「世尊！我等於佛所說深經，亦當受持、讀誦、為他廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝華藏菩薩發是言時，會中有九十六俱胝菩薩異口同音作如是言：「世尊！我等於佛所說深經，亦當受持、讀誦、為他廣說。」

爾時娑婆世界主大梵天王、帝釋天主、護世四王，及餘無數諸天子眾，各以天曼陀羅華散於佛上，及以天華散諸菩薩，復作百千俱胝種天妙音樂而為供養。又發是言：「一切眾生得聞如是甚深正法，光明普照得大善利，我等於此法門咸當受持宣通流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時娑婆世界主大梵天王、帝釋天主、護世四王，及餘無數諸天子眾，各以天曼陀羅華散於佛上，及以天華散諸菩薩，復作百千俱胝種天妙音樂而為供養。又發是言：「一切眾生得聞如是甚深正法，光明普照得大善利，我等於此法門咸當受持宣通流布。」

佛言：「如是如是。諸善男子！如汝所說。今此正法不可思議，若人曾於十千佛所深種善根，是人方得此經墮手，況復有能受持、讀誦、生信解邪！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。諸善男子！如汝所說。今此正法不可思議，若人曾於十千佛所深種善根，是人方得此經墮手，況復有能受持、讀誦、生信解邪！」

復次佛告勝華藏菩薩摩訶薩言：「今此正法若得聞者，隨彼方處，一切女人轉成男子，唯除二種，謂慳、嫉者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛告勝華藏菩薩摩訶薩言：「今此正法若得聞者，隨彼方處，一切女人轉成男子，唯除二種，謂慳、嫉者。」

即時會中有一女人，名曰離塵，心生信解，從座而起，前白佛言：「世尊！我今內心已滅慳嫉，我發阿耨多羅三藐三菩提心。若我發心真實無妄，當得成佛，及如佛所言，聞此法時隨處即得轉女人相。是事實者，願我轉身得成男子。」爾時彼女發如是言已，即得轉成男子之身。時佛為授不退轉阿耨多羅三藐三菩提記，當得成佛，號除一切煩惱如來、應供、正等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時會中有一女人，名曰離塵，心生信解，從座而起，前白佛言：「世尊！我今內心已滅慳嫉，我發阿耨多羅三藐三菩提心。若我發心真實無妄，當得成佛，及如佛所言，聞此法時隨處即得轉女人相。是事實者，願我轉身得成男子。」爾時彼女發如是言已，即得轉成男子之身。時佛為授不退轉阿耨多羅三藐三菩提記，當得成佛，號除一切煩惱如來、應供、正等正覺。

佛說此經已，勝華藏等諸菩薩摩訶薩，并諸苾芻眾，乃至世間天、人、阿脩羅等，一切大會聞佛所說、皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，勝華藏等諸菩薩摩訶薩，并諸苾芻眾，乃至世間天、人、阿脩羅等，一切大會聞佛所說、皆大歡喜，信受奉行。