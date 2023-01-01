佛說如幻三摩地無量印法門經

佛說如幻三摩地無量印法門經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如幻三摩地無量印法門經卷中

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

復次彼彼樓閣周匝，或有天女執眾樂器，所謂琵琶篳篥、琴笙箜篌、螺鼓小鼓、拍板等類，作妙音樂。或有天女捧赤栴檀香末；或有天女捧龍實栴檀香末，或有天女捧沈水栴檀香末，或有天女捧黑沈栴檀香末，或有天女捧眾妙栴檀香末，或有天女執優鉢羅華、俱母陀華、奔拏利迦華，或有天女執曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，或有天女執播嚕沙迦華、摩訶播嚕沙迦華，或有天女執曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，或有天女執嚕左華、摩訶嚕左華，或有天女執作訖囉華、摩訶作訖囉華、三滿多作訖囉華、蘇嚕唧囉作訖囉華，或有天女執贊捺囉華、摩訶贊㮈囉華、蘇嚕唧囉贊㮈囉華，或有天女執薩他羅華、摩訶薩他羅華、蘇嚕唧囉薩他羅華；或有天女捧天妙衣，及妙華妙香、塗香末香等，隨處而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次彼彼樓閣周匝，或有天女執眾樂器，所謂琵琶篳篥、琴笙箜篌、螺鼓小鼓、拍板等類，作妙音樂。或有天女捧赤栴檀香末；或有天女捧龍實栴檀香末，或有天女捧沈水栴檀香末，或有天女捧黑沈栴檀香末，或有天女捧眾妙栴檀香末，或有天女執優鉢羅華、俱母陀華、奔拏利迦華，或有天女執曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，或有天女執播嚕沙迦華、摩訶播嚕沙迦華，或有天女執曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，或有天女執嚕左華、摩訶嚕左華，或有天女執作訖囉華、摩訶作訖囉華、三滿多作訖囉華、蘇嚕唧囉作訖囉華，或有天女執贊捺囉華、摩訶贊㮈囉華、蘇嚕唧囉贊㮈囉華，或有天女執薩他羅華、摩訶薩他羅華、蘇嚕唧囉薩他羅華；或有天女捧天妙衣，及妙華妙香、塗香末香等，隨處而住。

而彼一一樓閣之中，各各有大妙寶莊嚴師子之座，化如來像安處其上，三十二相莊嚴具足。又復一一樓閣之中，化出八萬四千真珠瓔珞，其珠三色，謂青、白、赤。又復一一樓閣之中，化出八萬四千殊妙寶幢，以諸金鈴網覆其上，天衣垂下而為嚴飾。又復一一樓閣之中，化出八萬四千寶瓶，盛諸妙香。又復一一樓閣之中，化出八萬四千上妙寶蓋，以百千種極妙彩繪而為嚴飾。又復一一樓閣之中，化出八萬四千多羅行樹，及八萬四千七寶行樹，一一皆以寶繩交絡。又復一一樓閣之中，化出八萬四千懸鈴寶網，微風吹動出和雅音，如百千種妙音樂聲。又復一一樓閣之中，化出寶池，是池純以金沙布底，七寶界道，瑠璃水精周匝莊飾，八功德水充滿其中，池中出生優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，其池復有鳧鴈、鴛鴦異鳥和鳴。八萬四千妙寶行樹，周匝圍繞，上以八萬四千寶繩交絡而為嚴飾。又復一一樓閣之中，出大光明，廣照八萬四千由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼一一樓閣之中，各各有大妙寶莊嚴師子之座，化如來像安處其上，三十二相莊嚴具足。又復一一樓閣之中，化出八萬四千真珠瓔珞，其珠三色，謂青、白、赤。又復一一樓閣之中，化出八萬四千殊妙寶幢，以諸金鈴網覆其上，天衣垂下而為嚴飾。又復一一樓閣之中，化出八萬四千寶瓶，盛諸妙香。又復一一樓閣之中，化出八萬四千上妙寶蓋，以百千種極妙彩繪而為嚴飾。又復一一樓閣之中，化出八萬四千多羅行樹，及八萬四千七寶行樹，一一皆以寶繩交絡。又復一一樓閣之中，化出八萬四千懸鈴寶網，微風吹動出和雅音，如百千種妙音樂聲。又復一一樓閣之中，化出寶池，是池純以金沙布底，七寶界道，瑠璃水精周匝莊飾，八功德水充滿其中，池中出生優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，其池復有鳧鴈、鴛鴦異鳥和鳴。八萬四千妙寶行樹，周匝圍繞，上以八萬四千寶繩交絡而為嚴飾。又復一一樓閣之中，出大光明，廣照八萬四千由旬。

爾時，觀自在菩薩摩訶薩、大勢至菩薩摩訶薩，及彼所來諸菩薩眾，以是殊妙莊嚴一切樓閣，一時置在一樓閣中，諸莊嚴事互不相礙；譬如力士屈伸臂頃到此娑婆世界。而諸菩薩以神通力故，各以所現八十四俱胝功德莊嚴殊妙樓閣置於佛會，如其所應神通威力，令此娑婆世界地平如掌，而佛會中亦不迫窄。是諸樓閣出大光明，照此三千大千世界。是時彼二菩薩，前詣佛所頭面禮足，右繞三匝退住一面，俱白佛言：「無量光如來、應供、正等正覺，致問世尊釋迦牟尼如來，少病少惱、動止輕利、安樂行不？」彼二菩薩復白佛言：「我等菩薩聲聞，於極樂世界見佛世尊，故來瞻覲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀自在菩薩摩訶薩、大勢至菩薩摩訶薩，及彼所來諸菩薩眾，以是殊妙莊嚴一切樓閣，一時置在一樓閣中，諸莊嚴事互不相礙；譬如力士屈伸臂頃到此娑婆世界。而諸菩薩以神通力故，各以所現八十四俱胝功德莊嚴殊妙樓閣置於佛會，如其所應神通威力，令此娑婆世界地平如掌，而佛會中亦不迫窄。是諸樓閣出大光明，照此三千大千世界。是時彼二菩薩，前詣佛所頭面禮足，右繞三匝退住一面，俱白佛言：「無量光如來、應供、正等正覺，致問世尊釋迦牟尼如來，少病少惱、動止輕利、安樂行不？」彼二菩薩復白佛言：「我等菩薩聲聞，於極樂世界見佛世尊，故來瞻覲。」

時此娑婆世界佛會之中，所有菩薩聲聞大眾，見此世界清淨嚴飾，及見無數廣大樓閣已，咸起是念：「如來何故現是威力，而能令彼諸大菩薩來至於此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此娑婆世界佛會之中，所有菩薩聲聞大眾，見此世界清淨嚴飾，及見無數廣大樓閣已，咸起是念：「如來何故現是威力，而能令彼諸大菩薩來至於此？」

爾時，勝華藏菩薩承佛威神，從座而起前白佛言：「希有。世尊！希有。善逝！今此娑婆世界如是嚴飾及現樓閣，為是如來威神力邪？為是彼二菩薩威力所變？願佛為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝華藏菩薩承佛威神，從座而起前白佛言：「希有。世尊！希有。善逝！今此娑婆世界如是嚴飾及現樓閣，為是如來威神力邪？為是彼二菩薩威力所變？願佛為說。」

佛告勝華藏菩薩摩訶薩言：「勝華藏！此非如來威神之力，乃是觀自在菩薩摩訶薩、大勢至菩薩摩訶薩威力所變，故現是相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝華藏菩薩摩訶薩言：「勝華藏！此非如來威神之力，乃是觀自在菩薩摩訶薩、大勢至菩薩摩訶薩威力所變，故現是相。」

勝華藏復白佛言：「希有。世尊！希有。善逝！此二大士，已得不可思議願力清淨、善根潔白，乃能有是神通威力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝華藏復白佛言：「希有。世尊！希有。善逝！此二大士，已得不可思議願力清淨、善根潔白，乃能有是神通威力。」

佛言勝華藏：「如是如是，如汝所說。此二大士已於俱胝百千那庾多劫，積集善根清淨潔白；又復已得如幻三摩地法門，從是三摩地中，能現如是種種色相神通等事。復次勝華藏！且置是事，汝觀東方為有何相？」勝華藏菩薩承佛聖旨，即以無礙清淨天眼，觀見東方殑伽沙數佛剎之中，有殑伽沙數諸佛世尊，彼一一佛前，皆有觀自在菩薩摩訶薩、大勢至菩薩摩訶薩，各禮佛足，又聞其言：「無量光如來、應供、正等正覺，致問世尊，少病少惱、動止輕利、安樂行不？」及見無量廣大樓閣妙寶嚴飾；如是南西北方，四維上下，一一皆見殑伽沙數佛剎之中，有殑伽沙數諸佛世尊，彼一一佛前皆有二大士各禮佛足，又聞其言：「無量光如來、應供、正等正覺，致問世尊，少病少惱、動止輕利、安樂行不？」及見無量廣大樓閣妙寶嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言勝華藏：「如是如是，如汝所說。此二大士已於俱胝百千那庾多劫，積集善根清淨潔白；又復已得如幻三摩地法門，從是三摩地中，能現如是種種色相神通等事。復次勝華藏！且置是事，汝觀東方為有何相？」勝華藏菩薩承佛聖旨，即以無礙清淨天眼，觀見東方殑伽沙數佛剎之中，有殑伽沙數諸佛世尊，彼一一佛前，皆有觀自在菩薩摩訶薩、大勢至菩薩摩訶薩，各禮佛足，又聞其言：「無量光如來、應供、正等正覺，致問世尊，少病少惱、動止輕利、安樂行不？」及見無量廣大樓閣妙寶嚴飾；如是南西北方，四維上下，一一皆見殑伽沙數佛剎之中，有殑伽沙數諸佛世尊，彼一一佛前皆有二大士各禮佛足，又聞其言：「無量光如來、應供、正等正覺，致問世尊，少病少惱、動止輕利、安樂行不？」及見無量廣大樓閣妙寶嚴飾。

時勝華藏菩薩見是相已，復白佛言：「希有。世尊！希有。善逝！此二大士真實已得最勝如幻三摩地門，能於十方諸佛剎中悉現其身，神通威力不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時勝華藏菩薩見是相已，復白佛言：「希有。世尊！希有。善逝！此二大士真實已得最勝如幻三摩地門，能於十方諸佛剎中悉現其身，神通威力不可思議。」

爾時世尊觀察眾會，如其所應現神通相。即時會中一切大眾，以佛威神力故，皆如勝華藏菩薩，亦能見彼十方世界如殑伽沙數諸佛剎土，彼彼剎中佛世尊前，皆有二大士，各禮佛足，乃至見彼廣大樓閣妙寶嚴飾。當此眾會見是相時，會中有三萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊觀察眾會，如其所應現神通相。即時會中一切大眾，以佛威神力故，皆如勝華藏菩薩，亦能見彼十方世界如殑伽沙數諸佛剎土，彼彼剎中佛世尊前，皆有二大士，各禮佛足，乃至見彼廣大樓閣妙寶嚴飾。當此眾會見是相時，會中有三萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！此二大士，於何佛所發阿耨多羅三藐三菩提心？而所發心為久近耶？其佛如來，名字何等？惟願世尊，善為宣說，令餘菩薩知其所修，如其所行，畢竟皆得行願圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！此二大士，於何佛所發阿耨多羅三藐三菩提心？而所發心為久近耶？其佛如來，名字何等？惟願世尊，善為宣說，令餘菩薩知其所修，如其所行，畢竟皆得行願圓滿。」

佛告勝華藏菩薩言：「汝應善聽，極善作意，今為汝說。」是時勝華藏菩薩受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝華藏菩薩言：「汝應善聽，極善作意，今為汝說。」是時勝華藏菩薩受教而聽。

佛言勝華藏：「乃往過去阿僧祇阿僧祇劫前，又經廣大無量無邊不可思議劫數，過是劫已，將此三千大千世界碎為微塵，一塵一劫，過是微塵劫數之前，時有世界，名無量功德寶莊嚴普現妙樂，有佛出世，號師子遊戲金光王如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊。彼佛剎中，所有功德莊嚴等事廣大無量。勝華藏！於汝意云何？彼無量光如來、應供、正等正覺極樂世界中，所有功德莊嚴，是為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言勝華藏：「乃往過去阿僧祇阿僧祇劫前，又經廣大無量無邊不可思議劫數，過是劫已，將此三千大千世界碎為微塵，一塵一劫，過是微塵劫數之前，時有世界，名無量功德寶莊嚴普現妙樂，有佛出世，號師子遊戲金光王如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊。彼佛剎中，所有功德莊嚴等事廣大無量。勝華藏！於汝意云何？彼無量光如來、應供、正等正覺極樂世界中，所有功德莊嚴，是為多不？」

勝華藏言：「甚多。世尊！無量無邊不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝華藏言：「甚多。世尊！無量無邊不可思議。」

佛言勝華藏：「我以譬喻略明斯義。譬如有人，取彼一毛析為百分，將其一分於大海中取一滴水。勝華藏！於汝意云何？彼毛端水是為多邪？餘大海水而為多邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言勝華藏：「我以譬喻略明斯義。譬如有人，取彼一毛析為百分，將其一分於大海中取一滴水。勝華藏！於汝意云何？彼毛端水是為多邪？餘大海水而為多邪？」

勝華藏白佛言：「世尊！毛端之水極為微少，餘大海水深廣無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝華藏白佛言：「世尊！毛端之水極為微少，餘大海水深廣無量。」

佛言勝華藏：「汝今當知，無量光如來極樂世界，所有功德莊嚴等事，如毛端水；師子遊戲金光王如來無量功德寶莊嚴普現妙樂世界，所有功德莊嚴等事，如大海水。又師子遊戲金光王如來會中所有菩薩聲聞之眾，比無量光如來會中菩薩聲聞多百千倍，彼佛世尊隨應演說三乘之法。勝華藏！以要言之，彼師子遊戲金光王如來剎土之中，所有功德莊嚴及妙樂事，假使我於殑伽沙數劫中廣以辯才，而亦不能說其邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言勝華藏：「汝今當知，無量光如來極樂世界，所有功德莊嚴等事，如毛端水；師子遊戲金光王如來無量功德寶莊嚴普現妙樂世界，所有功德莊嚴等事，如大海水。又師子遊戲金光王如來會中所有菩薩聲聞之眾，比無量光如來會中菩薩聲聞多百千倍，彼佛世尊隨應演說三乘之法。勝華藏！以要言之，彼師子遊戲金光王如來剎土之中，所有功德莊嚴及妙樂事，假使我於殑伽沙數劫中廣以辯才，而亦不能說其邊際。

「復次勝華藏！彼師子遊戲金光王如來法中，有王名勝威，其王於千世界中，自在特尊，廣大富盛，正法化世，有七萬六千最上園苑，王所受用；其王諸子，各有一萬園林受用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次勝華藏！彼師子遊戲金光王如來法中，有王名勝威，其王於千世界中，自在特尊，廣大富盛，正法化世，有七萬六千最上園苑，王所受用；其王諸子，各有一萬園林受用。」

勝華藏菩薩白佛言：「世尊！彼佛剎中有女人不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝華藏菩薩白佛言：「世尊！彼佛剎中有女人不？」

佛言：「不也。善男子！彼佛剎中，尚無女人名字可聞，況有女人邪？其中生者皆是化生，清淨潔白、咸修梵行，一切眾生皆以法喜禪悅為食，不受一切麁惡段食。勝華藏！其王與子於八萬四千俱胝歲中，尊重供養師子遊戲金光王如來。彼佛世尊知王深心起淨信已，即為宣說無量印善巧法門。勝華藏！何等名為無量印善巧法門邪？謂諸菩薩摩訶薩所起諸行，未甞於限量法中而有趣求。何以故？以諸菩薩行無量布施、無量持戒、無量忍辱、無量精進、無量禪定、無量智慧，於無量生死中隨入，於無量眾生中慈愍，無量剎土莊嚴，無量聲聞莊嚴，無量色相成就，具足無量音聲及無量辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。善男子！彼佛剎中，尚無女人名字可聞，況有女人邪？其中生者皆是化生，清淨潔白、咸修梵行，一切眾生皆以法喜禪悅為食，不受一切麁惡段食。勝華藏！其王與子於八萬四千俱胝歲中，尊重供養師子遊戲金光王如來。彼佛世尊知王深心起淨信已，即為宣說無量印善巧法門。勝華藏！何等名為無量印善巧法門邪？謂諸菩薩摩訶薩所起諸行，未甞於限量法中而有趣求。何以故？以諸菩薩行無量布施、無量持戒、無量忍辱、無量精進、無量禪定、無量智慧，於無量生死中隨入，於無量眾生中慈愍，無量剎土莊嚴，無量聲聞莊嚴，無量色相成就，具足無量音聲及無量辯才。

「勝華藏！諸菩薩乃至一發心所有善根，尚起無量廣大之心迴向一切，況復積集無量行願，普用迴向一切眾生，使諸眾生悉證無生，如佛涅槃而得涅槃。善男子！此即名為無量迴向。以是迴向故，即空、無相、無願而悉無量，真如、實際、法界亦復無量，解脫、無生、離諸繫著。善男子！以要言之，無量義者，即一切法無量。何故說一切法為無量邪？以一切法無生無滅故無量。若法無量即無生無滅，若法無生無滅即無量，是名無量印法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勝華藏！諸菩薩乃至一發心所有善根，尚起無量廣大之心迴向一切，況復積集無量行願，普用迴向一切眾生，使諸眾生悉證無生，如佛涅槃而得涅槃。善男子！此即名為無量迴向。以是迴向故，即空、無相、無願而悉無量，真如、實際、法界亦復無量，解脫、無生、離諸繫著。善男子！以要言之，無量義者，即一切法無量。何故說一切法為無量邪？以一切法無生無滅故無量。若法無量即無生無滅，若法無生無滅即無量，是名無量印法門。

「勝華藏！爾時彼師子遊戲金光王如來，為彼勝威王，如是宣說無量印善巧法門時，其王於一切法而得覺了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勝華藏！爾時彼師子遊戲金光王如來，為彼勝威王，如是宣說無量印善巧法門時，其王於一切法而得覺了。

「復次勝華藏！彼勝威王於佛法中修禪定行，後於一時安處禪定。其王忽然左右二脇，生二蓮華殊妙可愛，清淨猶如龍實栴檀香，於其華中生二童子，跏趺而坐。其王見已歎未曾有，即向童子說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次勝華藏！彼勝威王於佛法中修禪定行，後於一時安處禪定。其王忽然左右二脇，生二蓮華殊妙可愛，清淨猶如龍實栴檀香，於其華中生二童子，跏趺而坐。其王見已歎未曾有，即向童子說伽陀曰：

「『汝或是天或是龍， 或復夜叉、羅剎類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝或是天或是龍， 或復夜叉、羅剎類，

若人、非人、若神仙？ 汝等何名為我說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人、非人、若神仙？ 汝等何名為我說。』

「時右脇生者童子，即說伽陀答彼王曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時右脇生者童子，即說伽陀答彼王曰：

「『於一切法空性中， 汝今問我何名字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『於一切法空性中， 汝今問我何名字，

然彼諸法本無名， 何故以名而見問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然彼諸法本無名， 何故以名而見問？

法空性中無天、龍， 亦無夜叉、羅剎類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法空性中無天、龍， 亦無夜叉、羅剎類，

人與非人、若神仙， 彼等一切無所有。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人與非人、若神仙， 彼等一切無所有。』

「時左脇生者童子，亦說伽陀答彼王曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時左脇生者童子，亦說伽陀答彼王曰：

「『名與名體二皆空， 能名所名俱無有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『名與名體二皆空， 能名所名俱無有，

於一切法無名中， 但以強名而表示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切法無名中， 但以強名而表示。

當知真實名自性， 是中非見亦非聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知真實名自性， 是中非見亦非聞，

本來無滅復無生， 何故以名而見問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本來無滅復無生， 何故以名而見問？

諸所作事所有名， 既以假名而表示， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸所作事所有名， 既以假名而表示，

是故我今亦假名， 一名寶嚴二寶上。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我今亦假名， 一名寶嚴二寶上。』

「彼二童子說伽陀已，宿善力故得五神通，即與勝威王同詣師子遊戲金光王如來所。到已頭面各禮佛足，右繞三匝，退住一面。彼二童子，合掌向佛異口同音，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼二童子說伽陀已，宿善力故得五神通，即與勝威王同詣師子遊戲金光王如來所。到已頭面各禮佛足，右繞三匝，退住一面。彼二童子，合掌向佛異口同音，說伽陀曰：

「『我今當以何等物， 供養正覺二足尊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今當以何等物， 供養正覺二足尊？

此事願佛開我心， 令我聞已心安定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此事願佛開我心， 令我聞已心安定。

我今無華亦無香， 復無飲食及衣服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今無華亦無香， 復無飲食及衣服，

諸妙供養悉皆無， 將何供養最勝者？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸妙供養悉皆無， 將何供養最勝者？』

「爾時彼佛，為二童子說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼佛，為二童子說伽陀曰：

「『若能一發菩提心， 廣為眾生作利樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若能一發菩提心， 廣為眾生作利樂，

此即名為真供養， 正覺三十二相者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即名為真供養， 正覺三十二相者。

若人以彼殑伽沙， 是等數量諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人以彼殑伽沙， 是等數量諸佛剎，

滿中勝上諸妙華， 供養世尊救世者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿中勝上諸妙華， 供養世尊救世者，

若人至心但合掌， 發起無上菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人至心但合掌， 發起無上菩提心，

是人所獲勝福門， 倍多於前無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人所獲勝福門， 倍多於前無有量。

異此何名真供養？ 異此何名勝依止？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異此何名真供養？ 異此何名勝依止？

若人能發菩提心， 我說名為上智者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能發菩提心， 我說名為上智者。』