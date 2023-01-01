佛說如幻三摩地無量印法門經

佛說如幻三摩地無量印法門經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如幻三摩地無量印法門經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中，與大苾芻眾二萬人俱；菩薩摩訶薩一萬二千，其名曰：師子菩薩摩訶薩、師子意菩薩摩訶薩、善住意菩薩摩訶薩、勝思惟菩薩摩訶薩、持世菩薩摩訶薩、人授菩薩摩訶薩、水天菩薩摩訶薩、寶積菩薩摩訶薩、隱密菩薩摩訶薩、賢護菩薩摩訶薩、電天菩薩摩訶薩、遍照菩薩摩訶薩、智積菩薩摩訶薩、不休息菩薩摩訶薩、不空見菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩、妙吉祥童真菩薩摩訶薩等。復有二萬天子，所謂善道天子、安意天子等——是諸天子，皆悉安住大乘法中——并餘無數百千大眾，咸悉恭敬圍繞世尊，聽受說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊在波羅奈國仙人墮處鹿野園中，與大苾芻眾二萬人俱；菩薩摩訶薩一萬二千，其名曰：師子菩薩摩訶薩、師子意菩薩摩訶薩、善住意菩薩摩訶薩、勝思惟菩薩摩訶薩、持世菩薩摩訶薩、人授菩薩摩訶薩、水天菩薩摩訶薩、寶積菩薩摩訶薩、隱密菩薩摩訶薩、賢護菩薩摩訶薩、電天菩薩摩訶薩、遍照菩薩摩訶薩、智積菩薩摩訶薩、不休息菩薩摩訶薩、不空見菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩、妙吉祥童真菩薩摩訶薩等。復有二萬天子，所謂善道天子、安意天子等——是諸天子，皆悉安住大乘法中——并餘無數百千大眾，咸悉恭敬圍繞世尊，聽受說法。

爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏，從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌頂禮前白佛言：「世尊！我有所問，惟願如來、應供、正等正覺，哀愍聽許，略為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一菩薩摩訶薩名勝華藏，從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌頂禮前白佛言：「世尊！我有所問，惟願如來、應供、正等正覺，哀愍聽許，略為宣說。」

佛言：「勝華藏！如來、應供、正等正覺，隨有問者，即為開曉。今恣汝問，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「勝華藏！如來、應供、正等正覺，隨有問者，即為開曉。今恣汝問，當為汝說。」

爾時，勝華藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，成就五神通，得如幻三摩地？得是三摩地已，諸有眾生善根成熟，即以自神力如應現化，隨諸眾生所起信解，即為說法，而令速證阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝華藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，成就五神通，得如幻三摩地？得是三摩地已，諸有眾生善根成熟，即以自神力如應現化，隨諸眾生所起信解，即為說法，而令速證阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告勝華藏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！勝華藏！汝今善問如是等義。汝於過去，已曾親近俱胝那庾多百千諸佛，於諸佛所深種善根，而復能為一切眾生起悲愍心。汝應善聽，極善作意，今為汝說。」于是勝華藏菩薩受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝華藏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！勝華藏！汝今善問如是等義。汝於過去，已曾親近俱胝那庾多百千諸佛，於諸佛所深種善根，而復能為一切眾生起悲愍心。汝應善聽，極善作意，今為汝說。」于是勝華藏菩薩受教而聽。

佛言：「勝華藏！當知有一法，若菩薩摩訶薩能具足者，即得如幻三摩地；得是三摩地已，諸有眾生善根成熟，即以自神力如應現化，隨諸眾生所起信解，即為說法，而令速證阿耨多羅三藐三菩提。勝華藏！所言一法者，謂無依止法。若菩薩摩訶薩成就此法已，乃至遍三界中不作依止想，若內若外悉無依止，由如是故，即具正見；以正見故，得正相應及正所行，是故獲得無障礙慧；慧無礙故，心亦無礙，於無礙心中即起正行。勝華藏！云何菩薩能起正行？謂了一切法悉從緣生，於緣生法中無有少法而實積聚。何以故？以彼諸緣皆不實故，是中云何有法可生。若法緣生，即是無生，是故一切法皆悉無生。菩薩若能如實了知一切法無生，即得成就諸菩薩道，所有一切眾生根欲及事，能以悲心而悉隨入；得深信解，了知一切法悉如幻化，乃至分別一切法皆是化事，以彼分別畢竟空故，而一切法亦復皆空。如是知已，即得如幻三摩地。得是三摩地已，乃至能令眾生速證阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「勝華藏！當知有一法，若菩薩摩訶薩能具足者，即得如幻三摩地；得是三摩地已，諸有眾生善根成熟，即以自神力如應現化，隨諸眾生所起信解，即為說法，而令速證阿耨多羅三藐三菩提。勝華藏！所言一法者，謂無依止法。若菩薩摩訶薩成就此法已，乃至遍三界中不作依止想，若內若外悉無依止，由如是故，即具正見；以正見故，得正相應及正所行，是故獲得無障礙慧；慧無礙故，心亦無礙，於無礙心中即起正行。勝華藏！云何菩薩能起正行？謂了一切法悉從緣生，於緣生法中無有少法而實積聚。何以故？以彼諸緣皆不實故，是中云何有法可生。若法緣生，即是無生，是故一切法皆悉無生。菩薩若能如實了知一切法無生，即得成就諸菩薩道，所有一切眾生根欲及事，能以悲心而悉隨入；得深信解，了知一切法悉如幻化，乃至分別一切法皆是化事，以彼分別畢竟空故，而一切法亦復皆空。如是知已，即得如幻三摩地。得是三摩地已，乃至能令眾生速證阿耨多羅三藐三菩提。」

勝華藏菩薩復白佛言：「世尊！今此會中，有幾許菩薩摩訶薩，得是如幻三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝華藏菩薩復白佛言：「世尊！今此會中，有幾許菩薩摩訶薩，得是如幻三摩地？」

佛言：「勝華藏！今此會中，有慈氏菩薩、妙吉祥童真菩薩等六十大士，皆已被於不思議鎧，得是如幻三摩地法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「勝華藏！今此會中，有慈氏菩薩、妙吉祥童真菩薩等六十大士，皆已被於不思議鎧，得是如幻三摩地法門。」

勝華藏言：「餘世界中，亦有菩薩大士得是三摩地耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝華藏言：「餘世界中，亦有菩薩大士得是三摩地耶？」

佛言：「勝華藏！西方過此百千俱胝佛剎，有世界名極樂，有佛號無量光如來、應供、正等正覺，現住說法，教化眾生。彼佛剎中，有菩薩名觀自在，復有菩薩名大勢至，彼二菩薩得是三摩地，於七夜中為餘菩薩說是法門，諸菩薩聞已，亦得是三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「勝華藏！西方過此百千俱胝佛剎，有世界名極樂，有佛號無量光如來、應供、正等正覺，現住說法，教化眾生。彼佛剎中，有菩薩名觀自在，復有菩薩名大勢至，彼二菩薩得是三摩地，於七夜中為餘菩薩說是法門，諸菩薩聞已，亦得是三摩地。」

勝華藏菩薩復白佛言：「世尊！彼佛剎中所有菩薩得如幻三摩地者，應多於此。何以故？此佛剎中諸菩薩等，於慈氏菩薩、妙吉祥童真菩薩所，不能專勤請問、聽受如是法門，是故少有得此三摩地者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝華藏菩薩復白佛言：「世尊！彼佛剎中所有菩薩得如幻三摩地者，應多於此。何以故？此佛剎中諸菩薩等，於慈氏菩薩、妙吉祥童真菩薩所，不能專勤請問、聽受如是法門，是故少有得此三摩地者。」

佛言：「勝華藏！如是如是，如汝所說。彼佛剎中所有菩薩安住如幻三摩地者，無量無數不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「勝華藏！如是如是，如汝所說。彼佛剎中所有菩薩安住如幻三摩地者，無量無數不可稱計。」

爾時勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！惟願如來、應供、正等正覺，如其所應現神通相，使彼佛剎二大士等，來此娑婆世界。復令此會大眾得見極樂世界，瞻覩無量光如來、應供、正等正覺。所以者何？此佛剎中諸善男子、善女人，若得見彼無量光如來，即能發起阿耨多羅三藐三菩提心，各各願生於彼佛剎，普得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。又若彼二大士來此剎中，所有此土修菩薩乘諸善男子、善女人善根增長，或復於彼二大士所聞說法已，即令獲得如幻三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！惟願如來、應供、正等正覺，如其所應現神通相，使彼佛剎二大士等，來此娑婆世界。復令此會大眾得見極樂世界，瞻覩無量光如來、應供、正等正覺。所以者何？此佛剎中諸善男子、善女人，若得見彼無量光如來，即能發起阿耨多羅三藐三菩提心，各各願生於彼佛剎，普得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。又若彼二大士來此剎中，所有此土修菩薩乘諸善男子、善女人善根增長，或復於彼二大士所聞說法已，即令獲得如幻三摩地。」

爾時世尊受勝華藏菩薩摩訶薩請已，即從眉間放大光明，其光金色，於此三千大千世界普遍照耀，其中所有須彌山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、雪山、輪圍山、大輪圍山等，乃至極餘世界邊際，一切山石、叢林、暗暝等處，此金色光而悉照破。世間所有日月光明廣大熾盛，以佛光明所映蔽故，猶如眼光其量微小。是時光明金色晃耀，照徹西方百千俱胝佛剎，乃至極樂世界無量光如來所，其光旋環繞佛七匝，普照耀已，於彼佛前隱而不現。是時極樂世界所有菩薩、聲聞及餘眾生之類，乘前光明，悉能見此娑婆世界，及見釋迦牟尼如來菩薩、聲聞大眾圍繞；如觀掌中菴摩勒果，皆生歡喜愛樂之心，咸作是言：「南無世尊釋迦牟尼如來、應供、正等正覺！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊受勝華藏菩薩摩訶薩請已，即從眉間放大光明，其光金色，於此三千大千世界普遍照耀，其中所有須彌山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、雪山、輪圍山、大輪圍山等，乃至極餘世界邊際，一切山石、叢林、暗暝等處，此金色光而悉照破。世間所有日月光明廣大熾盛，以佛光明所映蔽故，猶如眼光其量微小。是時光明金色晃耀，照徹西方百千俱胝佛剎，乃至極樂世界無量光如來所，其光旋環繞佛七匝，普照耀已，於彼佛前隱而不現。是時極樂世界所有菩薩、聲聞及餘眾生之類，乘前光明，悉能見此娑婆世界，及見釋迦牟尼如來菩薩、聲聞大眾圍繞；如觀掌中菴摩勒果，皆生歡喜愛樂之心，咸作是言：「南無世尊釋迦牟尼如來、應供、正等正覺！」

時此娑婆世界釋迦牟尼如來會中，所有諸菩薩摩訶薩、苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷、梵王、帝釋、護世四王，并餘天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，悉能見彼極樂世界，及見無量光如來菩薩、聲聞大眾圍繞，光明熾盛如妙高山，映徹照耀遍此剎中；如明眼人於一搩手地量之中，觀餘面輪而不勞力，此彼互見亦復如是。時此會眾，得見彼佛及彼世界無數百千俱胝那庾多功德圓滿莊嚴事已，皆生歡喜愛樂之心，咸作是言：「南無世尊無量光如來、應供、正等正覺！」作是言時，會中有八萬四千眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，以此善根當得生於極樂世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此娑婆世界釋迦牟尼如來會中，所有諸菩薩摩訶薩、苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷、梵王、帝釋、護世四王，并餘天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，悉能見彼極樂世界，及見無量光如來菩薩、聲聞大眾圍繞，光明熾盛如妙高山，映徹照耀遍此剎中；如明眼人於一搩手地量之中，觀餘面輪而不勞力，此彼互見亦復如是。時此會眾，得見彼佛及彼世界無數百千俱胝那庾多功德圓滿莊嚴事已，皆生歡喜愛樂之心，咸作是言：「南無世尊無量光如來、應供、正等正覺！」作是言時，會中有八萬四千眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，以此善根當得生於極樂世界。

爾時彼世界中所有菩薩、聲聞大眾，又復生希有心，合掌恭敬，遙向世尊釋迦牟尼如來而伸頂禮，重作是言：「南無世尊釋迦牟尼如來、應供、正等正覺！」發是言時，彼極樂世界六種震動，所謂震、遍震、等遍震，動、遍動、等遍動，擊、遍擊、等遍擊，湧、遍湧、等遍湧，爆、遍爆、等遍爆，吼、遍吼、等遍吼。現如是相已，時彼會中觀自在菩薩、大勢至菩薩，俱白無量光如來言：「希有。世尊！希有。善逝！彼釋迦牟尼如來所有名字，稱念中間，能令大地六種震動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼世界中所有菩薩、聲聞大眾，又復生希有心，合掌恭敬，遙向世尊釋迦牟尼如來而伸頂禮，重作是言：「南無世尊釋迦牟尼如來、應供、正等正覺！」發是言時，彼極樂世界六種震動，所謂震、遍震、等遍震，動、遍動、等遍動，擊、遍擊、等遍擊，湧、遍湧、等遍湧，爆、遍爆、等遍爆，吼、遍吼、等遍吼。現如是相已，時彼會中觀自在菩薩、大勢至菩薩，俱白無量光如來言：「希有。世尊！希有。善逝！彼釋迦牟尼如來所有名字，稱念中間，能令大地六種震動。」

彼佛告言：「善男子！不但此佛剎中稱揚釋迦牟尼如來名字之時有如是相，別餘無量佛剎之中，亦悉稱揚彼佛名字，而諸佛剎蒙光照觸，彼彼皆悉六種震動。是諸剎中無量無數眾生之類，若得聞是釋迦牟尼如來名已，悉得善根增長，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛告言：「善男子！不但此佛剎中稱揚釋迦牟尼如來名字之時有如是相，別餘無量佛剎之中，亦悉稱揚彼佛名字，而諸佛剎蒙光照觸，彼彼皆悉六種震動。是諸剎中無量無數眾生之類，若得聞是釋迦牟尼如來名已，悉得善根增長，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」

復次彼會菩薩眾中，有四十俱胝菩薩，得聞釋迦牟尼如來名已，咸起是願：「普集所有一切善根，悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提。」即時觀自在菩薩、大勢至菩薩，前詣無量光如來所，各各頭面禮彼佛足，肅恭瞻仰，退住一面，俱白佛言：「世尊！彼釋迦牟尼如來前所放光，昔未聞見，甚為希有。何因緣故，現是光相？若無因緣，彼佛世尊不放光明。其事云何？願佛為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次彼會菩薩眾中，有四十俱胝菩薩，得聞釋迦牟尼如來名已，咸起是願：「普集所有一切善根，悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提。」即時觀自在菩薩、大勢至菩薩，前詣無量光如來所，各各頭面禮彼佛足，肅恭瞻仰，退住一面，俱白佛言：「世尊！彼釋迦牟尼如來前所放光，昔未聞見，甚為希有。何因緣故，現是光相？若無因緣，彼佛世尊不放光明。其事云何？願佛為說。」

彼佛告言：「善男子！如是如是，如汝所說。釋迦牟尼如來所放光明非無因緣，彼佛世尊將欲宣說菩薩安住三摩地寶最上法門，為說法故先現是相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛告言：「善男子！如是如是，如汝所說。釋迦牟尼如來所放光明非無因緣，彼佛世尊將欲宣說菩薩安住三摩地寶最上法門，為說法故先現是相。」

時觀自在菩薩、大勢至菩薩，復白彼佛言：「世尊！我等今者，樂欲往彼娑婆世界，瞻禮親近世尊釋迦牟尼如來、應供、正等正覺，聽其說法。惟垂哀許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時觀自在菩薩、大勢至菩薩，復白彼佛言：「世尊！我等今者，樂欲往彼娑婆世界，瞻禮親近世尊釋迦牟尼如來、應供、正等正覺，聽其說法。惟垂哀許。」

佛言：「善男子！汝等可往，今正是時。汝等往故，轉復發起彼佛世尊，宣說法要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝等可往，今正是時。汝等往故，轉復發起彼佛世尊，宣說法要。」

時二菩薩蒙佛許已，即於諸菩薩摩訶薩眾中，顧謂八十四俱胝菩薩言：「諸善男子！我等今往娑婆世界，瞻禮親近釋迦牟尼如來，聽其說法。所以者何？彼佛世尊最上希有，能為難事，捨餘清淨嚴好佛土，樂於娑婆世界穢惡土中，以大悲願力教化眾生。彼諸眾生多起下劣信解，勇發貪、瞋、癡等諸業煩惱，而佛世尊能於其中成就阿耨多羅三藐三菩提果，是為難事。汝等宜應隨我往彼。」時諸菩薩歡喜隨順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二菩薩蒙佛許已，即於諸菩薩摩訶薩眾中，顧謂八十四俱胝菩薩言：「諸善男子！我等今往娑婆世界，瞻禮親近釋迦牟尼如來，聽其說法。所以者何？彼佛世尊最上希有，能為難事，捨餘清淨嚴好佛土，樂於娑婆世界穢惡土中，以大悲願力教化眾生。彼諸眾生多起下劣信解，勇發貪、瞋、癡等諸業煩惱，而佛世尊能於其中成就阿耨多羅三藐三菩提果，是為難事。汝等宜應隨我往彼。」時諸菩薩歡喜隨順。

復次會中有諸大聲聞，異口同音前白佛言：「世尊！彼釋迦牟尼如來所有名字，若暫聞者尚得善利，何況親往現前瞻禮？使瞻禮者肉眼清淨，我等欲往願佛聽許。」佛言：「可往，今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次會中有諸大聲聞，異口同音前白佛言：「世尊！彼釋迦牟尼如來所有名字，若暫聞者尚得善利，何況親往現前瞻禮？使瞻禮者肉眼清淨，我等欲往願佛聽許。」佛言：「可往，今正是時。」

爾時八十四俱胝菩薩并諸大聲聞，恭敬圍繞觀自在菩薩、大勢至菩薩，來詣娑婆世界。菩薩行時，如其所應，現諸色相神通事業。時八十四俱胝菩薩，各各化現八十四俱胝殊妙樓閣，一一樓閣高十二由旬，廣八由旬，四方四隅周遍妙好。是諸樓閣，有以金、銀、吠瑠璃、頗胝迦、赤珠、碼碯、琥珀等七寶合成，有以金、銀所成，有以金、銀、吠瑠璃成，有以金、銀、吠瑠璃、碼碯所成，有以金、銀、吠瑠璃、碼碯、頗胝迦成，有以金、銀、吠瑠璃、頗胝迦、琥珀、赤珠所成；有以赤栴檀香、龍實栴檀香、沈水栴檀香成，有以眾妙栴檀香等所共合成；有以優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華所成，有以須摩那華、婆利師迦華、瞻波迦華、波吒羅華、阿提目多迦華成，有以馱努瑟迦華所成，有以曼陀羅華、摩訶曼陀羅華成，有以曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、嚕左華、摩訶嚕左華、作訖囉華、摩訶作訖囉華、蘇囉毘作訖囉華、摩訶蘇囉毘作訖囉華、贊捺囉華、摩訶贊捺囉華、蘇囉毘贊捺囉華、贊訥盧怛摩華、薩他羅華、摩訶薩他羅華、蘇囉毘薩他羅華等，所共合成；有以一切妙華莊嚴所成；有以無數百千殊妙色相莊嚴所成。如是一一樓閣之中，皆悉出現八萬四千清淨光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時八十四俱胝菩薩并諸大聲聞，恭敬圍繞觀自在菩薩、大勢至菩薩，來詣娑婆世界。菩薩行時，如其所應，現諸色相神通事業。時八十四俱胝菩薩，各各化現八十四俱胝殊妙樓閣，一一樓閣高十二由旬，廣八由旬，四方四隅周遍妙好。是諸樓閣，有以金、銀、吠瑠璃、頗胝迦、赤珠、碼碯、琥珀等七寶合成，有以金、銀所成，有以金、銀、吠瑠璃成，有以金、銀、吠瑠璃、碼碯所成，有以金、銀、吠瑠璃、碼碯、頗胝迦成，有以金、銀、吠瑠璃、頗胝迦、琥珀、赤珠所成；有以赤栴檀香、龍實栴檀香、沈水栴檀香成，有以眾妙栴檀香等所共合成；有以優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華所成，有以須摩那華、婆利師迦華、瞻波迦華、波吒羅華、阿提目多迦華成，有以馱努瑟迦華所成，有以曼陀羅華、摩訶曼陀羅華成，有以曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、嚕左華、摩訶嚕左華、作訖囉華、摩訶作訖囉華、蘇囉毘作訖囉華、摩訶蘇囉毘作訖囉華、贊捺囉華、摩訶贊捺囉華、蘇囉毘贊捺囉華、贊訥盧怛摩華、薩他羅華、摩訶薩他羅華、蘇囉毘薩他羅華等，所共合成；有以一切妙華莊嚴所成；有以無數百千殊妙色相莊嚴所成。如是一一樓閣之中，皆悉出現八萬四千清淨光明。