觀世音菩薩授記經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩授記經

宋黃龍國沙門曇無竭譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋黃龍國沙門曇無竭譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在波羅奈仙人鹿苑中，與大比丘眾二萬人俱，菩薩萬二千，其名曰：師子菩薩、師子意菩薩、安意菩薩、無喻意菩薩、持地菩薩、般羅達菩薩、神天菩薩、實事菩薩、伽睺多菩薩、賢力菩薩、明天菩薩、愛喜菩薩、文殊師利菩薩、智行菩薩、專行菩薩、現無礙菩薩、彌勒菩薩，如是等上首，菩薩摩訶薩萬二千人俱。復有二萬天子，善界天子、善住天子等，以為上首，皆住大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在波羅奈仙人鹿苑中，與大比丘眾二萬人俱，菩薩萬二千，其名曰：師子菩薩、師子意菩薩、安意菩薩、無喻意菩薩、持地菩薩、般羅達菩薩、神天菩薩、實事菩薩、伽睺多菩薩、賢力菩薩、明天菩薩、愛喜菩薩、文殊師利菩薩、智行菩薩、專行菩薩、現無礙菩薩、彌勒菩薩，如是等上首，菩薩摩訶薩萬二千人俱。復有二萬天子，善界天子、善住天子等，以為上首，皆住大乘。

爾時，世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法。

爾時，會中有一菩薩，名華德藏，即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而作是言：「惟願世尊，賜我中間，欲有所問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩，名華德藏，即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而作是言：「惟願世尊，賜我中間，欲有所問。」

佛告華德藏菩薩：「恣汝所問，諸有疑者，吾已知之，當為解說，令汝歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告華德藏菩薩：「恣汝所問，諸有疑者，吾已知之，當為解說，令汝歡喜。」

爾時，華德藏白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩，云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，及五神通，得如幻三昧，以善方便能化其身，隨眾形類所成善根，而為說法，令得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，華德藏白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩，云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，及五神通，得如幻三昧，以善方便能化其身，隨眾形類所成善根，而為說法，令得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告華德藏菩薩摩訶薩：「善哉！善哉！能於如來等正覺前，問如是義。汝華德藏，已於過去諸佛，殖諸善根，供養無數百千萬億諸佛世尊，於諸眾生興大悲心。善哉！華德藏！諦聽！諦聽！善思念之！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告華德藏菩薩摩訶薩：「善哉！善哉！能於如來等正覺前，問如是義。汝華德藏，已於過去諸佛，殖諸善根，供養無數百千萬億諸佛世尊，於諸眾生興大悲心。善哉！華德藏！諦聽！諦聽！善思念之！當為汝說。」

對曰：「唯然！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「唯然！願樂欲聞。」

佛告華德藏菩薩摩訶薩：「成就一法，得如幻三昧。得是三昧，以善方便能化其身，隨眾形類所成善根，而為說法，令得阿耨多羅三藐三菩提。何等一法？謂無依止。不依三界，亦不依內，又不依外，於無所依得正觀察。正觀察已，便得正盡，而於覺知無所損減。以無減心悉度正慧，謂一切法從緣而起，虛假而有。一切諸法因緣而生，若無因緣，無有生法。雖一切法，從因緣生，而無所生。如是通達無生法者，得入菩薩真實之道，亦名得入大慈悲心，憐愍度脫一切眾生。善能深解如是義已，則知一切諸法如幻，但以憶想語言造化法耳。然此憶想語言造化諸法，究竟悉空。善能通達諸法空已，是名逮得如幻三昧。得三昧已，以善方便能化其身，隨眾形類而成善根，而為說法，令得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告華德藏菩薩摩訶薩：「成就一法，得如幻三昧。得是三昧，以善方便能化其身，隨眾形類所成善根，而為說法，令得阿耨多羅三藐三菩提。何等一法？謂無依止。不依三界，亦不依內，又不依外，於無所依得正觀察。正觀察已，便得正盡，而於覺知無所損減。以無減心悉度正慧，謂一切法從緣而起，虛假而有。一切諸法因緣而生，若無因緣，無有生法。雖一切法，從因緣生，而無所生。如是通達無生法者，得入菩薩真實之道，亦名得入大慈悲心，憐愍度脫一切眾生。善能深解如是義已，則知一切諸法如幻，但以憶想語言造化法耳。然此憶想語言造化諸法，究竟悉空。善能通達諸法空已，是名逮得如幻三昧。得三昧已，以善方便能化其身，隨眾形類而成善根，而為說法，令得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，華德藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！於此眾中，頗有菩薩得是三昧乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，華德藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！於此眾中，頗有菩薩得是三昧乎？」

佛言：「有！今是會中，彌勒菩薩、文殊師利等六十正士，不可思議大誓莊嚴，得是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有！今是會中，彌勒菩薩、文殊師利等六十正士，不可思議大誓莊嚴，得是三昧。」

又白佛言：「世尊！唯此世界菩薩得是三昧，他方世界復有菩薩，成就如是如幻三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又白佛言：「世尊！唯此世界菩薩得是三昧，他方世界復有菩薩，成就如是如幻三昧？」

佛告華德藏：「西方過此億百千剎，有世界名安樂，其國有佛，號阿彌陀如來、應供、正遍知，今現在說法。彼有菩薩，一名觀世音，二名得大勢，得是三昧。復次，華德藏！若有菩薩，從彼正士，七日七夜聽受是法，便逮得如幻三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告華德藏：「西方過此億百千剎，有世界名安樂，其國有佛，號阿彌陀如來、應供、正遍知，今現在說法。彼有菩薩，一名觀世音，二名得大勢，得是三昧。復次，華德藏！若有菩薩，從彼正士，七日七夜聽受是法，便逮得如幻三昧。」

華德藏菩薩白佛言：「世尊！彼國應有無量菩薩得是三昧。何以故？其餘菩薩生彼國者，皆當往至彼正士所，聽受是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華德藏菩薩白佛言：「世尊！彼國應有無量菩薩得是三昧。何以故？其餘菩薩生彼國者，皆當往至彼正士所，聽受是法。」

佛言：「如是！如是！如汝所言。有無量阿僧祇菩薩摩訶薩，從彼正士得是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！如汝所言。有無量阿僧祇菩薩摩訶薩，從彼正士得是三昧。」

華德藏菩薩白佛言：「善哉！世尊、如來、應供、正遍知！願以神力，令彼正士至此世界，又令彼此兩得相見。何以故？以彼正士至此剎故，善男子、善女人，成善根者，聞其說法得是三昧；又願見彼安樂世界阿彌陀佛，令此善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，願生彼國。生彼國已，絕不退轉阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華德藏菩薩白佛言：「善哉！世尊、如來、應供、正遍知！願以神力，令彼正士至此世界，又令彼此兩得相見。何以故？以彼正士至此剎故，善男子、善女人，成善根者，聞其說法得是三昧；又願見彼安樂世界阿彌陀佛，令此善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，願生彼國。生彼國已，絕不退轉阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，世尊受彼請已，即放眉間白毫相光，遍照三千大千國土，於此世界草木土石，須彌山、王目真隣陀山、大目真隣陀山、斫迦羅山、大斫迦羅山，乃至世界中間幽冥之處，普皆金色，莫不大明。日月暉曜及大力威光，悉不復現。遍照西方億百千剎乃至安樂世界，悉皆金色。大光右遶彼佛七匝，於如來前廓然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊受彼請已，即放眉間白毫相光，遍照三千大千國土，於此世界草木土石，須彌山、王目真隣陀山、大目真隣陀山、斫迦羅山、大斫迦羅山，乃至世界中間幽冥之處，普皆金色，莫不大明。日月暉曜及大力威光，悉不復現。遍照西方億百千剎乃至安樂世界，悉皆金色。大光右遶彼佛七匝，於如來前廓然不現。

彼國眾生、菩薩、聲聞，悉見此土及釋迦文與諸大眾圍遶說法，猶如掌中觀阿摩勒果，皆生愛樂歡喜之心，唱如是言：「南無釋迦如來、應供、正遍知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼國眾生、菩薩、聲聞，悉見此土及釋迦文與諸大眾圍遶說法，猶如掌中觀阿摩勒果，皆生愛樂歡喜之心，唱如是言：「南無釋迦如來、應供、正遍知。」

於此眾會，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，釋梵四天王，菩薩、聲聞，皆見安樂世界阿彌陀佛，菩薩、聲聞眷屬圍遶，晃若寶山高顯殊特，威光赫奕普照諸剎，如淨目人於一尋內覩人面貌明了無礙。既見是已，歡喜踊躍，唱如是言：「南無阿彌陀如來、應供、正遍知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此眾會，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，釋梵四天王，菩薩、聲聞，皆見安樂世界阿彌陀佛，菩薩、聲聞眷屬圍遶，晃若寶山高顯殊特，威光赫奕普照諸剎，如淨目人於一尋內覩人面貌明了無礙。既見是已，歡喜踊躍，唱如是言：「南無阿彌陀如來、應供、正遍知。」

時，此眾中八萬四千眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，及種善根，願生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，此眾中八萬四千眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，及種善根，願生彼國。

爾時，安樂世界菩薩、聲聞，見此剎已，怪未曾有，歡喜合掌，禮釋迦牟尼如來、應供、正遍知，作如是言：「南無釋迦牟尼佛，能為菩薩、聲聞說如是法！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，安樂世界菩薩、聲聞，見此剎已，怪未曾有，歡喜合掌，禮釋迦牟尼如來、應供、正遍知，作如是言：「南無釋迦牟尼佛，能為菩薩、聲聞說如是法！」

爾時，安樂世界六種震動，動、遍動、等遍動，搖、遍搖、等遍搖，震、遍震、等遍震。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，安樂世界六種震動，動、遍動、等遍動，搖、遍搖、等遍搖，震、遍震、等遍震。

爾時，觀世音及得大勢菩薩摩訶薩白彼佛言：「甚奇，世尊！釋迦如來現希有事。何以故？彼釋迦牟尼如來、應供、正遍知，少現名號，令無想大地六種震動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音及得大勢菩薩摩訶薩白彼佛言：「甚奇，世尊！釋迦如來現希有事。何以故？彼釋迦牟尼如來、應供、正遍知，少現名號，令無想大地六種震動。」

爾時，阿彌陀佛告彼菩薩：「釋迦牟尼不但此土現其名號，其餘無量諸佛世界悉現名號。大光普照六種震動，亦復如是。彼諸世界無量阿僧祇眾生，聞釋迦牟尼稱譽名號，善根成就，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿彌陀佛告彼菩薩：「釋迦牟尼不但此土現其名號，其餘無量諸佛世界悉現名號。大光普照六種震動，亦復如是。彼諸世界無量阿僧祇眾生，聞釋迦牟尼稱譽名號，善根成就，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」

時，彼眾中四十億菩薩，聞釋迦牟尼如來、應供、等正覺名號，同聲發願，善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。佛即授記，當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼眾中四十億菩薩，聞釋迦牟尼如來、應供、等正覺名號，同聲發願，善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。佛即授記，當得阿耨多羅三藐三菩提。

爾時，觀世音及得大勢菩薩摩訶薩，詣彼佛所，頭面禮足，恭敬合掌，於一面住，白佛言：「世尊！釋迦牟尼放此光明，何因何緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音及得大勢菩薩摩訶薩，詣彼佛所，頭面禮足，恭敬合掌，於一面住，白佛言：「世尊！釋迦牟尼放此光明，何因何緣？」

爾時，彼佛告觀世音：「如來、應供、等正覺，放斯光明，非無因緣。何以故？今日釋迦牟尼如來、應供、正遍知，將欲演說菩薩珍寶處三昧經，故先現瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼佛告觀世音：「如來、應供、等正覺，放斯光明，非無因緣。何以故？今日釋迦牟尼如來、應供、正遍知，將欲演說菩薩珍寶處三昧經，故先現瑞。」

爾時，觀世音及得大勢菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我等欲詣娑婆世界，禮拜供養釋迦牟尼佛，聽其說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音及得大勢菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我等欲詣娑婆世界，禮拜供養釋迦牟尼佛，聽其說法。」

佛言：「善男子！宜知是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！宜知是時。」

時，二菩薩即相謂言：「我等今日，定聞彼佛所說妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，二菩薩即相謂言：「我等今日，定聞彼佛所說妙法。」

時，二菩薩受佛教已，告彼四十億菩薩眷屬：「善男子！當共往詣娑婆世界，禮拜供養釋迦牟尼佛，聽受正法。何以故？釋迦牟尼如來、應供、等正覺，能為難事，捨淨妙國，以本願力，興大悲心，於薄德少福，增貪恚癡，濁惡世中，成阿耨多羅三藐三菩提，而為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，二菩薩受佛教已，告彼四十億菩薩眷屬：「善男子！當共往詣娑婆世界，禮拜供養釋迦牟尼佛，聽受正法。何以故？釋迦牟尼如來、應供、等正覺，能為難事，捨淨妙國，以本願力，興大悲心，於薄德少福，增貪恚癡，濁惡世中，成阿耨多羅三藐三菩提，而為說法。」

說是語時，菩薩、聲聞同聲歎言：「彼土眾生，得聞釋迦牟尼如來、應供、正遍知名號，快得善利，何況得見發歡喜心！世尊！我等當共詣彼世界，禮拜供養釋迦牟尼佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，菩薩、聲聞同聲歎言：「彼土眾生，得聞釋迦牟尼如來、應供、正遍知名號，快得善利，何況得見發歡喜心！世尊！我等當共詣彼世界，禮拜供養釋迦牟尼佛。」

佛言：「善男子！宜知是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！宜知是時。」

爾時，觀世音及得大勢菩薩摩訶薩，與四十億菩薩，前後圍遶，於彼世界，以神通力各為眷屬化作四十億莊嚴寶臺。是諸寶臺縱廣十二由旬，端嚴微妙。其寶臺上，有處黃金，有處白銀，有處琉璃，有處頗梨，有處赤珠，有處車𤦲，有處馬瑙，有處二寶黃金、白銀，有處三寶金、銀、琉璃，有處四寶黃金、白銀、琉璃、頗梨，有處五寶金、銀、琉璃、頗梨、赤珠，有處六寶黃金、白銀、琉璃、頗梨、車𤦲、赤珠，有處七寶，乃至馬瑙。又以赤珠、栴檀、優鉢羅、鉢曇摩、拘物頭、分陀利而莊嚴之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音及得大勢菩薩摩訶薩，與四十億菩薩，前後圍遶，於彼世界，以神通力各為眷屬化作四十億莊嚴寶臺。是諸寶臺縱廣十二由旬，端嚴微妙。其寶臺上，有處黃金，有處白銀，有處琉璃，有處頗梨，有處赤珠，有處車𤦲，有處馬瑙，有處二寶黃金、白銀，有處三寶金、銀、琉璃，有處四寶黃金、白銀、琉璃、頗梨，有處五寶金、銀、琉璃、頗梨、赤珠，有處六寶黃金、白銀、琉璃、頗梨、車𤦲、赤珠，有處七寶，乃至馬瑙。又以赤珠、栴檀、優鉢羅、鉢曇摩、拘物頭、分陀利而莊嚴之。

又雨須曼那華、瞻蔔花、波羅羅花、阿提目多花、羅尼花、瞿羅尼花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、波樓沙花、摩訶波樓沙花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、盧遮那花、摩訶盧遮那花、遮迦花、摩訶遮迦花、蘇樓至遮迦花、栴那花、摩訶栴那花、蘇樓至栴檀那花、栴奴多羅花、他邏花、摩訶他邏花，其寶臺上種種雜色，斑爛煒曄清淨照耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又雨須曼那華、瞻蔔花、波羅羅花、阿提目多花、羅尼花、瞿羅尼花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、波樓沙花、摩訶波樓沙花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、盧遮那花、摩訶盧遮那花、遮迦花、摩訶遮迦花、蘇樓至遮迦花、栴那花、摩訶栴那花、蘇樓至栴檀那花、栴奴多羅花、他邏花、摩訶他邏花，其寶臺上種種雜色，斑爛煒曄清淨照耀。

諸寶臺上，有化玉女八萬四千，或執箜篌、琴瑟、箏笛、琵琶、鼓貝，如是無量眾寶樂器，奏微妙音，儼然而住。或有玉女，執赤栴檀香、沈水栴檀香，或執黑沈水栴檀香，儼然而住。或有玉女，執優波羅、波頭摩、拘物頭、分陀利華，儼然而住。或有玉女，執曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、波樓沙花、摩訶波樓沙花、盧遮那花、摩訶盧遮那花、栴那花、摩訶栴那花、蘇樓至栴那花、遮迦花、摩訶遮迦花、蘇樓至遮迦花、陀羅花、摩訶陀羅花、蘇樓至陀羅花，莊嚴而住。或有玉女，執一切花果，儼然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸寶臺上，有化玉女八萬四千，或執箜篌、琴瑟、箏笛、琵琶、鼓貝，如是無量眾寶樂器，奏微妙音，儼然而住。或有玉女，執赤栴檀香、沈水栴檀香，或執黑沈水栴檀香，儼然而住。或有玉女，執優波羅、波頭摩、拘物頭、分陀利華，儼然而住。或有玉女，執曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、波樓沙花、摩訶波樓沙花、盧遮那花、摩訶盧遮那花、栴那花、摩訶栴那花、蘇樓至栴那花、遮迦花、摩訶遮迦花、蘇樓至遮迦花、陀羅花、摩訶陀羅花、蘇樓至陀羅花，莊嚴而住。或有玉女，執一切花果，儼然而住。

諸寶臺上，眾寶莊嚴師子之座，座上皆有化佛，三十二相、八十種好而自嚴身。臺上各懸八萬四千青黃赤白雜真珠，貫諸寶臺上。各有八萬四千眾妙寶瓶，盛滿末香，列置其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸寶臺上，眾寶莊嚴師子之座，座上皆有化佛，三十二相、八十種好而自嚴身。臺上各懸八萬四千青黃赤白雜真珠，貫諸寶臺上。各有八萬四千眾妙寶瓶，盛滿末香，列置其上。

諸寶臺上，各有八萬四千眾寶妙蓋，彌覆其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸寶臺上，各有八萬四千眾寶妙蓋，彌覆其上。

諸寶臺上，各有八萬四千眾寶樹殖其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸寶臺上，各有八萬四千眾寶樹殖其上。

諸寶臺上，各有八萬四千寶鈴，羅覆其上。諸寶樹間有七寶池，八功德水盈滿其中。青黃赤白雜寶蓮花，光色鮮映。微風吹動，眾寶行樹出微妙音，其音和雅踰於天樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸寶臺上，各有八萬四千寶鈴，羅覆其上。諸寶樹間有七寶池，八功德水盈滿其中。青黃赤白雜寶蓮花，光色鮮映。微風吹動，眾寶行樹出微妙音，其音和雅踰於天樂。

諸寶臺上，各有八萬四千眾妙寶繩，連綿樹間。一一寶臺，光明照耀八萬四千由旬，莫不大明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸寶臺上，各有八萬四千眾妙寶繩，連綿樹間。一一寶臺，光明照耀八萬四千由旬，莫不大明。

爾時，觀世音及得大勢菩薩摩訶薩，與其眷屬八千億眾諸菩薩俱，莊嚴寶臺悉皆同等，譬如力士屈伸臂頃，從彼國沒，至此世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音及得大勢菩薩摩訶薩，與其眷屬八千億眾諸菩薩俱，莊嚴寶臺悉皆同等，譬如力士屈伸臂頃，從彼國沒，至此世界。

時，彼菩薩以神通力，令此世界地平如水，與八十億菩薩前後圍遶，以大功德莊嚴成就，端嚴殊特無可為喻，光明遍照娑婆世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼菩薩以神通力，令此世界地平如水，與八十億菩薩前後圍遶，以大功德莊嚴成就，端嚴殊特無可為喻，光明遍照娑婆世界。

是諸菩薩詣釋迦牟尼佛所，頭面禮足，右遶七匝，却住一面，白佛言：「世尊！阿彌陀佛，問訊世尊，少病少惱，起居輕利，安樂行不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩詣釋迦牟尼佛所，頭面禮足，右遶七匝，却住一面，白佛言：「世尊！阿彌陀佛，問訊世尊，少病少惱，起居輕利，安樂行不？」

又現彼土莊嚴妙事時，此菩薩及聲聞眾，見此寶臺眾妙莊嚴，歎未曾有，各作是念：「此諸寶臺莊嚴微妙，從安樂國至此世界，為是佛力？菩薩力耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又現彼土莊嚴妙事時，此菩薩及聲聞眾，見此寶臺眾妙莊嚴，歎未曾有，各作是念：「此諸寶臺莊嚴微妙，從安樂國至此世界，為是佛力？菩薩力耶？」

爾時，華德藏菩薩承佛神力，白佛言：「甚奇！世尊！未曾有也！今此娑婆世界，眾妙寶臺莊嚴如是，是誰威力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，華德藏菩薩承佛神力，白佛言：「甚奇！世尊！未曾有也！今此娑婆世界，眾妙寶臺莊嚴如是，是誰威力？」

佛言：「是觀世音及得大勢神通之力，於此世界現大莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是觀世音及得大勢神通之力，於此世界現大莊嚴。」

「甚奇！世尊！不可思議！彼善男子，願行清淨，能以神力莊嚴寶臺，現此世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚奇！世尊！不可思議！彼善男子，願行清淨，能以神力莊嚴寶臺，現此世界。」

佛言：「如是！如是！如汝所說，彼善男子，已於無數億那由他百千劫中，淨諸善根，得如幻三昧。住是三昧，能以神通變化現如是事。又華德藏！汝今且觀東方世界，為何所見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！如汝所說，彼善男子，已於無數億那由他百千劫中，淨諸善根，得如幻三昧。住是三昧，能以神通變化現如是事。又華德藏！汝今且觀東方世界，為何所見？」

時，華德藏即以菩薩種種天眼，觀于東方恒河沙等諸佛世界，見彼佛前，皆有觀世音及得大勢，莊嚴如前，恭敬供養，皆稱：「阿彌陀佛，問訊世尊，少病少惱，起居輕利，安樂行不？」南西北方四維上下，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，華德藏即以菩薩種種天眼，觀于東方恒河沙等諸佛世界，見彼佛前，皆有觀世音及得大勢，莊嚴如前，恭敬供養，皆稱：「阿彌陀佛，問訊世尊，少病少惱，起居輕利，安樂行不？」南西北方四維上下，亦復如是。

爾時，華德藏菩薩見是事已，歡喜踊躍，得未曾有，而白佛言：「甚奇！世尊！今此大士，乃能成就如是三昧。何以故？今此正士，能現莊嚴是諸佛剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，華德藏菩薩見是事已，歡喜踊躍，得未曾有，而白佛言：「甚奇！世尊！今此大士，乃能成就如是三昧。何以故？今此正士，能現莊嚴是諸佛剎。」

爾時，世尊即以神力，令此眾會見是事已，三萬二千人，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即以神力，令此眾會見是事已，三萬二千人，發阿耨多羅三藐三菩提心。

華德藏菩薩白佛言：「世尊！是二正士，久如發阿耨多羅三藐三菩提心，於何佛所？唯願說之，令諸菩薩，修此願行具足成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華德藏菩薩白佛言：「世尊！是二正士，久如發阿耨多羅三藐三菩提心，於何佛所？唯願說之，令諸菩薩，修此願行具足成就。」

佛言：「諦聽！善思念之，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諦聽！善思念之，當為汝說。」

「善哉！世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉！世尊！願樂欲聞。」

佛言：「乃往過去廣遠無量不可思議阿僧祇劫，我於爾時為百千王。時，初大王劫欲盡時，有世界名無量德聚安樂示現，其國有佛，號金光師子遊戲如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，是佛剎土，所有清淨嚴飾之事，今為汝說。於意云何？安樂世界阿彌陀佛國土所有嚴淨之事，寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「乃往過去廣遠無量不可思議阿僧祇劫，我於爾時為百千王。時，初大王劫欲盡時，有世界名無量德聚安樂示現，其國有佛，號金光師子遊戲如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，是佛剎土，所有清淨嚴飾之事，今為汝說。於意云何？安樂世界阿彌陀佛國土所有嚴淨之事，寧為多不？」

答曰：「甚多！不可思議，難可具說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「甚多！不可思議，難可具說。」

佛告華德藏：「假使有人，分析一毛以為百毛，以一分毛渧大海水，於意云何？一毛端水於大海水，何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告華德藏：「假使有人，分析一毛以為百毛，以一分毛渧大海水，於意云何？一毛端水於大海水，何者為多？」

答曰：「海水甚多，不可為譬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「海水甚多，不可為譬。」

「如是，華德藏！應作是知，阿彌陀國莊嚴之事，如毛端水。金光師子遊戲佛國，如大海水。聲聞、菩薩，差降亦爾。彼金光師子遊戲如來，亦為眾生說三乘法。我於恒沙等劫，說此佛國功德莊嚴，菩薩、聲聞快樂之事，猶不能盡。爾時，金光師子遊戲如來法中有王，名曰威德王。千世界正法治化，號為法王。其威德王多諸子息，具二十八大人之相。是諸王子，皆悉住於無上之道。王有七萬六千園觀，其王諸子遊戲其中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，華德藏！應作是知，阿彌陀國莊嚴之事，如毛端水。金光師子遊戲佛國，如大海水。聲聞、菩薩，差降亦爾。彼金光師子遊戲如來，亦為眾生說三乘法。我於恒沙等劫，說此佛國功德莊嚴，菩薩、聲聞快樂之事，猶不能盡。爾時，金光師子遊戲如來法中有王，名曰威德王。千世界正法治化，號為法王。其威德王多諸子息，具二十八大人之相。是諸王子，皆悉住於無上之道。王有七萬六千園觀，其王諸子遊戲其中。」

華德藏白佛言：「世尊！彼佛剎土有女人耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華德藏白佛言：「世尊！彼佛剎土有女人耶？」

佛言：「善男子！彼佛國土尚無女名，何況有實？其國眾生淨修梵行，純一化生，禪悅為食。彼威德王於八萬四千億歲，奉事如來不習餘法。佛知至心，即為演說無量法印。何等為無量法印？華德藏菩薩！凡所修行，應當發於無量誓願。何以故？菩薩摩訶薩，布施無量、持戒無量、忍辱無量、精進無量、禪定無量、智慧無量、所行六度攝生死無量、慈愍眾生無量、莊嚴淨土無量、音聲無量、辯才無量。華德藏！乃至一念善相應迴向無量。云何迴向無量？如迴向一切眾生，令一切眾生得無生證，以佛涅槃而般涅槃，是名迴向無量。無邊空無量、無相無量、無願無量，無行如是，無欲實際，法性無生，無著解脫，涅槃無量。善男子！我但略說諸法無量。何以故？以一切法無有限量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！彼佛國土尚無女名，何況有實？其國眾生淨修梵行，純一化生，禪悅為食。彼威德王於八萬四千億歲，奉事如來不習餘法。佛知至心，即為演說無量法印。何等為無量法印？華德藏菩薩！凡所修行，應當發於無量誓願。何以故？菩薩摩訶薩，布施無量、持戒無量、忍辱無量、精進無量、禪定無量、智慧無量、所行六度攝生死無量、慈愍眾生無量、莊嚴淨土無量、音聲無量、辯才無量。華德藏！乃至一念善相應迴向無量。云何迴向無量？如迴向一切眾生，令一切眾生得無生證，以佛涅槃而般涅槃，是名迴向無量。無邊空無量、無相無量、無願無量，無行如是，無欲實際，法性無生，無著解脫，涅槃無量。善男子！我但略說諸法無量。何以故？以一切法無有限量。

「復次，華德藏！彼威德王，於其園觀，入于三昧。其王左右有二蓮花，從地踊出，雜色莊嚴，其香芬馥，如天栴檀。有二童子化生其中，加趺而坐。一名寶意，二名寶上。時威德王從禪定起，見二童子坐蓮華藏，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，華德藏！彼威德王，於其園觀，入于三昧。其王左右有二蓮花，從地踊出，雜色莊嚴，其香芬馥，如天栴檀。有二童子化生其中，加趺而坐。一名寶意，二名寶上。時威德王從禪定起，見二童子坐蓮華藏，以偈問曰：

「『汝為天龍王， 夜叉鳩槃荼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝為天龍王， 夜叉鳩槃荼，

為人為非人？ 願說其名號。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為人為非人？ 願說其名號。』

「時，王右面童子以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，王右面童子以偈答曰：

「『一切諸法空， 云何問名號？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一切諸法空， 云何問名號？

過去法已滅， 當來法未生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去法已滅， 當來法未生，

現在法不住， 仁者問誰名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在法不住， 仁者問誰名？

空法亦非人， 非龍非羅剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空法亦非人， 非龍非羅剎，

人與非人等， 一切不可得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人與非人等， 一切不可得。』

「左面童子而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左面童子而說偈言：

「『名名者悉空， 名名不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『名名者悉空， 名名不可得，

一切法無名， 而欲問名字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無名， 而欲問名字，

欲求真實名， 未曾所見聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求真實名， 未曾所見聞，

夫生法即滅， 云何而問名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫生法即滅， 云何而問名？

說名字語言， 皆是假施設， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說名字語言， 皆是假施設，

我名為寶意， 彼名為寶上。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我名為寶意， 彼名為寶上。』

「華德藏！是二童子說是偈已，與威德王俱詣佛所，頭面禮足，右遶七匝，合掌恭敬於一面住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「華德藏！是二童子說是偈已，與威德王俱詣佛所，頭面禮足，右遶七匝，合掌恭敬於一面住。

「時，二童子即共同聲，以偈問佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，二童子即共同聲，以偈問佛：

「『云何為供養？ 無上兩足尊！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『云何為供養？ 無上兩足尊！

願說其義趣， 聞者當奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說其義趣， 聞者當奉行。

花香眾伎樂， 衣食藥臥具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花香眾伎樂， 衣食藥臥具，

如是等供養， 云何為最勝？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等供養， 云何為最勝？』

「爾時，彼佛即為童子而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼佛即為童子而說偈言：

「『當發菩提心， 廣濟諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『當發菩提心， 廣濟諸群生，

是則供正覺， 三十二明相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則供正覺， 三十二明相。

設滿恒沙剎， 珍妙莊嚴具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設滿恒沙剎， 珍妙莊嚴具，

奉獻諸如來， 及歡喜頂戴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉獻諸如來， 及歡喜頂戴，

不如以慈心， 迴向於菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如以慈心， 迴向於菩提，

是福為最勝， 無量無有邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是福為最勝， 無量無有邊。

餘供無過者， 超踰不可計， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘供無過者， 超踰不可計，

如是菩提心， 必成等正覺。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是菩提心， 必成等正覺。』

「時，二童子復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，二童子復說偈言：

「『諸天龍鬼神， 聽我師子吼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸天龍鬼神， 聽我師子吼，

今於如來前， 弘誓發菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今於如來前， 弘誓發菩提。

生死無量劫， 本際不可知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死無量劫， 本際不可知，

為一眾生故， 爾數劫行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一眾生故， 爾數劫行道。

況此諸劫中， 度脫無量眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況此諸劫中， 度脫無量眾，

修行菩提道， 而生疲惓心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩提道， 而生疲惓心。

我若從今始， 起於貪欲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若從今始， 起於貪欲心，

是則為欺誑， 十方一切佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則為欺誑， 十方一切佛。

瞋恚愚癡垢， 慳嫉亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋恚愚癡垢， 慳嫉亦復然，

今我說實語， 遠離於虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我說實語， 遠離於虛妄。

我若於今始， 起於聲聞心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若於今始， 起於聲聞心，

不樂修菩提， 是則欺世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不樂修菩提， 是則欺世尊。

亦不求緣覺， 自濟利己身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不求緣覺， 自濟利己身，

當於萬億劫， 大悲度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於萬億劫， 大悲度眾生。

如今日佛土， 清淨妙莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如今日佛土， 清淨妙莊嚴，

令我得道時， 超踰億百千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我得道時， 超踰億百千。

國無聲聞眾， 亦無緣覺乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國無聲聞眾， 亦無緣覺乘，

純有諸菩薩， 其數無限量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 純有諸菩薩， 其數無限量。

眾生淨無垢， 悉具上妙樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生淨無垢， 悉具上妙樂，

出生於正覺， 總持諸法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生於正覺， 總持諸法藏。

此誓若誠實， 當動大千界。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此誓若誠實， 當動大千界。』

說如是偈已， 應時普震動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說如是偈已， 應時普震動，

百千眾伎樂， 演發和雅音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千眾伎樂， 演發和雅音，

光耀微妙服， 旋轉而來降， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光耀微妙服， 旋轉而來降，

諸天於空中， 雨散眾末香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天於空中， 雨散眾末香，

其香普流熏， 悅可眾生心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其香普流熏， 悅可眾生心。」

佛告華德藏：「於汝意云何？爾時威德王者豈異人乎？我身是也。時二童子，今觀世音及得大勢菩薩摩訶薩是也。善男子！是二菩薩於彼佛所，初發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告華德藏：「於汝意云何？爾時威德王者豈異人乎？我身是也。時二童子，今觀世音及得大勢菩薩摩訶薩是也。善男子！是二菩薩於彼佛所，初發阿耨多羅三藐三菩提心。」

爾時，華德藏白佛言：「甚奇！世尊！是善男子，未曾發心，成就如是甚深智慧，了達名字悉不可得。世尊！是二正士於彼先佛已曾供養，作諸功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，華德藏白佛言：「甚奇！世尊！是善男子，未曾發心，成就如是甚深智慧，了達名字悉不可得。世尊！是二正士於彼先佛已曾供養，作諸功德？」

「善男子！此恒河沙悉可知數，而此大士先供養佛，種諸善根不可稱計。雖未發於菩提之心，而以不可思議而自莊嚴，於諸眾生為最勇猛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此恒河沙悉可知數，而此大士先供養佛，種諸善根不可稱計。雖未發於菩提之心，而以不可思議而自莊嚴，於諸眾生為最勇猛。」

爾時，華德藏菩薩白佛言：「世尊！其無量德聚安樂示現國土，為在何方？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，華德藏菩薩白佛言：「世尊！其無量德聚安樂示現國土，為在何方？」

佛言：「善男子！今此西方安樂世界，當於爾時，號無量德聚安樂示現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！今此西方安樂世界，當於爾時，號無量德聚安樂示現。」

華德藏菩薩白佛言：「世尊！願為解說，令無量眾生得大利益。是觀世音於何國土成等正覺？世界莊嚴光明名號，聲聞、菩薩壽命所有，乃至成佛，其事云何？若世尊說是菩薩先所行願，其餘菩薩聞是願已，必當修行而得滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華德藏菩薩白佛言：「世尊！願為解說，令無量眾生得大利益。是觀世音於何國土成等正覺？世界莊嚴光明名號，聲聞、菩薩壽命所有，乃至成佛，其事云何？若世尊說是菩薩先所行願，其餘菩薩聞是願已，必當修行而得滿足。」

佛言：「善哉！諦聽！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！諦聽！當為汝說。」

對曰：「唯然！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「唯然！願樂欲聞。」

佛言：「善男子！阿彌陀佛壽命無量百千億劫，當有終極。善男子！當來廣遠不可計劫，阿彌陀佛當般涅槃。般涅槃後，正法住世等佛壽命。在世滅後，所度眾生悉皆同等。佛涅槃後，或有眾生不見佛者，有諸菩薩，得念佛三昧，常見阿彌陀佛。復次，善男子！彼佛滅後，一切寶物浴池蓮花眾寶行樹，常演法音與佛無異。善男子！阿彌陀佛正法滅後，過中夜分明相出時，觀世音菩薩，於七寶菩提樹下，結加趺坐，成等正覺，號普光功德山王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛國土自然七寶，眾妙合成莊嚴之事。諸佛世尊，於恒沙劫說不能盡。善男子！我於今者為汝說譬，彼金光師子遊戲如來國土莊嚴之事，方於普光功德山王如來國土，百萬千倍億倍，億兆載倍，乃至算數所不能及。其佛國土無有聲聞、緣覺之名，純諸菩薩，充滿其國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！阿彌陀佛壽命無量百千億劫，當有終極。善男子！當來廣遠不可計劫，阿彌陀佛當般涅槃。般涅槃後，正法住世等佛壽命。在世滅後，所度眾生悉皆同等。佛涅槃後，或有眾生不見佛者，有諸菩薩，得念佛三昧，常見阿彌陀佛。復次，善男子！彼佛滅後，一切寶物浴池蓮花眾寶行樹，常演法音與佛無異。善男子！阿彌陀佛正法滅後，過中夜分明相出時，觀世音菩薩，於七寶菩提樹下，結加趺坐，成等正覺，號普光功德山王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛國土自然七寶，眾妙合成莊嚴之事。諸佛世尊，於恒沙劫說不能盡。善男子！我於今者為汝說譬，彼金光師子遊戲如來國土莊嚴之事，方於普光功德山王如來國土，百萬千倍億倍，億兆載倍，乃至算數所不能及。其佛國土無有聲聞、緣覺之名，純諸菩薩，充滿其國。」

華德藏菩薩白佛言：「世尊！彼佛國土名安樂耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華德藏菩薩白佛言：「世尊！彼佛國土名安樂耶？」

佛言：「善男子！其佛國土號曰眾寶普集莊嚴。善男子！普光功德山王如來，隨其壽命。得大勢菩薩，親覲供養，至于涅槃。般涅槃後，奉持正法，乃至滅盡。法滅盡已，即於其國，成阿耨多羅三藐三菩提，號曰善住功德寶王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。如普光功德山王如來國土，光明壽命菩薩眾，乃至法住等無有異。若善男子、善女人，聞善住功德寶王如來名者，皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提。又善男子！若有女人，得聞過去金光師子遊戲如來、善住功德寶王如來名者，皆轉女身，却四十億劫生死之罪，皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，常得見佛，聞受正法，供養眾僧；捨此身已，出家成無礙辯，速得總持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！其佛國土號曰眾寶普集莊嚴。善男子！普光功德山王如來，隨其壽命。得大勢菩薩，親覲供養，至于涅槃。般涅槃後，奉持正法，乃至滅盡。法滅盡已，即於其國，成阿耨多羅三藐三菩提，號曰善住功德寶王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。如普光功德山王如來國土，光明壽命菩薩眾，乃至法住等無有異。若善男子、善女人，聞善住功德寶王如來名者，皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提。又善男子！若有女人，得聞過去金光師子遊戲如來、善住功德寶王如來名者，皆轉女身，却四十億劫生死之罪，皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，常得見佛，聞受正法，供養眾僧；捨此身已，出家成無礙辯，速得總持。」

爾時，會中六十億眾同聲歎言：「南無十方般涅槃佛。」同心共議，發阿耨多羅三藐三菩提。佛即受記當成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中六十億眾同聲歎言：「南無十方般涅槃佛。」同心共議，發阿耨多羅三藐三菩提。佛即受記當成阿耨多羅三藐三菩提。

復有八萬四千那由他眾生，遠塵離垢，於諸法中得法眼淨。七千比丘漏盡意解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八萬四千那由他眾生，遠塵離垢，於諸法中得法眼淨。七千比丘漏盡意解。

爾時，觀世音及得大勢菩薩，即以神力，令此眾會悉見十方無數諸佛世尊，皆為授其阿耨多羅三藐三菩提記。見已歎言：「甚奇！世尊！是諸如來為此大士授如是記！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀世音及得大勢菩薩，即以神力，令此眾會悉見十方無數諸佛世尊，皆為授其阿耨多羅三藐三菩提記。見已歎言：「甚奇！世尊！是諸如來為此大士授如是記！」

爾時，華德藏菩薩白佛言：「世尊！若善男子、善女人，於此如來甚深經典，受持讀誦，解說書寫，廣宣流布，得幾所福？唯願如來分別解說。何以故？當來惡世薄德眾生，於此如來甚深經典，而不信受，以是因緣，長夜受苦難得解脫。世尊！唯願說之，憐愍利益諸眾生故。世尊！今此會中，多有利根善男子、善女人，於當來世而作大明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，華德藏菩薩白佛言：「世尊！若善男子、善女人，於此如來甚深經典，受持讀誦，解說書寫，廣宣流布，得幾所福？唯願如來分別解說。何以故？當來惡世薄德眾生，於此如來甚深經典，而不信受，以是因緣，長夜受苦難得解脫。世尊！唯願說之，憐愍利益諸眾生故。世尊！今此會中，多有利根善男子、善女人，於當來世而作大明。」

佛言：「華德藏！善哉諦聽！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「華德藏！善哉諦聽！當為汝說。」

對曰：「受教！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「受教！願樂欲聞。」

佛言：「若善男子，以三千大千世界一切眾生置兩肩上，盡其形壽，隨所須欲，衣食臥具，床褥湯藥，而供養之，所得功德，寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若善男子，以三千大千世界一切眾生置兩肩上，盡其形壽，隨所須欲，衣食臥具，床褥湯藥，而供養之，所得功德，寧為多不？」

「甚多！世尊！若以慈心，供一眾生隨其所須，功德無量，何況一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多！世尊！若以慈心，供一眾生隨其所須，功德無量，何況一切。」

佛言：「若善男子、善女人，於此經典，受持讀誦，解說書寫，種種供養廣宣流布，發菩提心，所得功德，百千萬倍不可為譬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若善男子、善女人，於此經典，受持讀誦，解說書寫，種種供養廣宣流布，發菩提心，所得功德，百千萬倍不可為譬。」

華德藏菩薩白佛言：「世尊！我從今日，於此如來所說經典，及過去當來三佛名號，常當受持讀誦，解說書寫，廣宣流布，遠離貪恚癡心，發阿耨多羅三藐三菩提，終不虛妄。世尊！我成佛者，若有女人聞如是法，現轉女身；轉女身已，當為授記，得阿耨多羅三藐三菩提，號曰離垢多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華德藏菩薩白佛言：「世尊！我從今日，於此如來所說經典，及過去當來三佛名號，常當受持讀誦，解說書寫，廣宣流布，遠離貪恚癡心，發阿耨多羅三藐三菩提，終不虛妄。世尊！我成佛者，若有女人聞如是法，現轉女身；轉女身已，當為授記，得阿耨多羅三藐三菩提，號曰離垢多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。」

說是經已，華德藏菩薩摩訶薩，及諸比丘、比丘尼、菩薩、聲聞、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是經已，華德藏菩薩摩訶薩，及諸比丘、比丘尼、菩薩、聲聞、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，皆大歡喜。