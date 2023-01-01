大阿彌陀佛經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大阿彌陀佛經序

大藏經中，有十餘經，言阿彌陀佛濟度眾生。其間四經本為一種，譯者不同，故有四名：一名《無量清淨平等覺經》，乃後漢月支三藏支婁加讖譯。二曰《無量壽經》，乃曹魏康僧鎧譯。三曰《阿彌陀過度人道經》，乃吳月支支謙譯。四曰《無量壽莊嚴經》，乃本朝西天三藏法賢譯。其大略雖同，然其中甚有差互。若不觀省者，又其文或失於太繁，而使人厭觀；或失於太嚴，而喪其本真；或其文適中，而其意則失之。由是釋迦文佛所以說經、阿彌陀佛所以度人之旨，紊而無序，欝而不章。予深惜之，故熟讀而精考，敘為一經，蓋欲復其本也。其校正之法，若言一事，抂此本為安，彼本為杌隉，則取其安者；或此本為要，彼本為泛濫，則取其要者；或此本為近，彼本為迂，則取其近者；或彼本有之，而此本闕，則取其所有；或彼本彰明，而此本隱晦，則取其明者；大概乃取其所優，去其所劣。又有其文碎雜而失統，錯亂而不倫者，則用其意以修其辭，刪其重以暢其義；其或可疑者，則闕焉而不敢取。若此之類，皆欲訂正聖言，發明本旨，使不惑於四種之異，而知其指歸也。又各從其事類，析為五十六分，欲觀者易見而喜於讀誦；庶幾流傳之廣，而一切眾生，皆受濟度也。予每校正，必禱於觀音菩薩求冥助，以開悟識性，使無舛誤，始末三年而後畢。既畢乃拜而自喜，目之曰《大阿彌陀經》。蓋佛與舍利弗說者，亦《阿彌陀經》；彼則其文少，故此言大以別之。然佛說經，非若吾聖人所說也。吾聖人所說，或深其文而叢其意，使人索之而愈見其多；或簡其文而晦其意，使人思而後得。佛則不然，必欲詳陳曲布，使人人可曉，雖至愚下者，亦知其意焉。然而有辭直而意愈深者，經所謂須信佛語深是也，切不可以輕其辭而忽其意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大藏經中，有十餘經，言阿彌陀佛濟度眾生。其間四經本為一種，譯者不同，故有四名：一名《無量清淨平等覺經》，乃後漢月支三藏支婁加讖譯。二曰《無量壽經》，乃曹魏康僧鎧譯。三曰《阿彌陀過度人道經》，乃吳月支支謙譯。四曰《無量壽莊嚴經》，乃本朝西天三藏法賢譯。其大略雖同，然其中甚有差互。若不觀省者，又其文或失於太繁，而使人厭觀；或失於太嚴，而喪其本真；或其文適中，而其意則失之。由是釋迦文佛所以說經、阿彌陀佛所以度人之旨，紊而無序，欝而不章。予深惜之，故熟讀而精考，敘為一經，蓋欲復其本也。其校正之法，若言一事，抂此本為安，彼本為杌隉，則取其安者；或此本為要，彼本為泛濫，則取其要者；或此本為近，彼本為迂，則取其近者；或彼本有之，而此本闕，則取其所有；或彼本彰明，而此本隱晦，則取其明者；大概乃取其所優，去其所劣。又有其文碎雜而失統，錯亂而不倫者，則用其意以修其辭，刪其重以暢其義；其或可疑者，則闕焉而不敢取。若此之類，皆欲訂正聖言，發明本旨，使不惑於四種之異，而知其指歸也。又各從其事類，析為五十六分，欲觀者易見而喜於讀誦；庶幾流傳之廣，而一切眾生，皆受濟度也。予每校正，必禱於觀音菩薩求冥助，以開悟識性，使無舛誤，始末三年而後畢。既畢乃拜而自喜，目之曰《大阿彌陀經》。蓋佛與舍利弗說者，亦《阿彌陀經》；彼則其文少，故此言大以別之。然佛說經，非若吾聖人所說也。吾聖人所說，或深其文而叢其意，使人索之而愈見其多；或簡其文而晦其意，使人思而後得。佛則不然，必欲詳陳曲布，使人人可曉，雖至愚下者，亦知其意焉。然而有辭直而意愈深者，經所謂須信佛語深是也，切不可以輕其辭而忽其意。

紹興壬午秋，國學進士龍舒王日休謹序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紹興壬午秋，國學進士龍舒王日休謹序

禮祝儀式 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮祝儀式

誦淨口業真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦淨口業真言：

唵 修利 修利 摩訶修利 修修利 娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵 修利 修利 摩訶修利 修修利 娑婆訶

次誦五淨真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦五淨真言：

唵 尾鼠提 娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵 尾鼠提 娑婆訶

淨身器神呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨身器神呪：

唵 秫殿都 戌陀那耶 娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵 秫殿都 戌陀那耶 娑婆訶

次向西頂禮祝云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次向西頂禮祝云：

「弟子(某甲)謹為盡虛空界一切眾生，歸依盡虛空界一切諸佛，一切正法，一切聖僧；西方極樂世界阿彌陀佛，觀世音菩薩，大勢至菩薩，一切菩薩、聲聞、諸上善人。(某甲)今為盡虛空界一切眾生，持誦《大阿彌陀經》，及讚佛、懺罪、迴向、發願，願如此等眾生各各自誦經，讚佛、懺罪、迴向、發願，願盡拔濟生於極樂世界，乃念大慈菩薩，讚佛、懺罪、迴向、發願。」偈云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子(某甲)謹為盡虛空界一切眾生，歸依盡虛空界一切諸佛，一切正法，一切聖僧；西方極樂世界阿彌陀佛，觀世音菩薩，大勢至菩薩，一切菩薩、聲聞、諸上善人。(某甲)今為盡虛空界一切眾生，持誦《大阿彌陀經》，及讚佛、懺罪、迴向、發願，願如此等眾生各各自誦經，讚佛、懺罪、迴向、發願，願盡拔濟生於極樂世界，乃念大慈菩薩，讚佛、懺罪、迴向、發願。」偈云：

「十方三世佛， 阿彌陀第一； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方三世佛， 阿彌陀第一；

九品度眾生， 威德無窮極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九品度眾生， 威德無窮極。

我今大歸依， 懺悔三業罪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今大歸依， 懺悔三業罪；

凡有諸善福， 至心用迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡有諸善福， 至心用迴向。

願同念佛人， 盡生極樂國； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願同念佛人， 盡生極樂國；

見佛了生死， 如佛度一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛了生死， 如佛度一切。」

如為薦亡、或禳災、或保安，則隨意祝願，不須如前祈禱。亦須誦真言，先歸依三寶及西方四聖，然後祝願。若為自身往生，則宜一一如前，其功德甚大矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如為薦亡、或禳災、或保安，則隨意祝願，不須如前祈禱。亦須誦真言，先歸依三寶及西方四聖，然後祝願。若為自身往生，則宜一一如前，其功德甚大矣。

佛說大阿彌陀經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大阿彌陀經卷上

國學進士龍舒王日休校輯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國學進士龍舒王日休校輯

法會大眾分第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法會大眾分第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍國靈鷲山中，與大弟子眾千二百五十人俱，一切大聖神通已達，其名曰：尊者了本際、尊者正願、尊者正語、尊者大號、尊者仁賢、尊者離垢、尊者名聞、尊者善實、尊者具足、尊者阿難，若此皆上首者。又大乘眾菩薩：普賢菩薩、妙德菩薩、慈氏菩薩等，此賢劫中一切菩薩。又賢護等十六正士：善思議菩薩、信慧菩薩、空無菩薩、神通華菩薩，皆尊普賢大士之德，具諸菩薩無量行願，安住一切功德之法。如是等菩薩大士，一時來會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍國靈鷲山中，與大弟子眾千二百五十人俱，一切大聖神通已達，其名曰：尊者了本際、尊者正願、尊者正語、尊者大號、尊者仁賢、尊者離垢、尊者名聞、尊者善實、尊者具足、尊者阿難，若此皆上首者。又大乘眾菩薩：普賢菩薩、妙德菩薩、慈氏菩薩等，此賢劫中一切菩薩。又賢護等十六正士：善思議菩薩、信慧菩薩、空無菩薩、神通華菩薩，皆尊普賢大士之德，具諸菩薩無量行願，安住一切功德之法。如是等菩薩大士，一時來會。

阿難發問分第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難發問分第二

爾時世尊，容色光麗異於他日。尊者阿難，即從座起偏袒右肩，長跪合掌而白佛言：「今日世尊諸根悅豫，姿色清淨光顯巍巍，如鏡明瑩暢徹表裏。自我侍佛以來，未嘗獲覩威容有如今日。豈非念過去諸佛，或現在、未來諸佛，故致然耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，容色光麗異於他日。尊者阿難，即從座起偏袒右肩，長跪合掌而白佛言：「今日世尊諸根悅豫，姿色清淨光顯巍巍，如鏡明瑩暢徹表裏。自我侍佛以來，未嘗獲覩威容有如今日。豈非念過去諸佛，或現在、未來諸佛，故致然耶？」

佛言：「善哉！阿難！有諸天教汝來問？汝自問耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！阿難！有諸天教汝來問？汝自問耶？」

阿難言：「我自以所見而發此問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「我自以所見而發此問。」

佛言：「汝所問者，勝於供養一天下聲聞、緣覺，及布施諸天人民，下至蜎飛蠕動之類，雖至累劫，尚百千萬億倍不可以及。所以者何？蓋諸天帝王人民，下至蜎飛蠕動之類，皆因汝所問而得度脫之道。阿難！如世間有優曇鉢華，雖有其實不見其華，有佛出世華然後有，佛難值遇亦如此華。今我出世，汝善知吾意，特為發問，誠不妄侍佛矣！汝當諦聽！吾為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝所問者，勝於供養一天下聲聞、緣覺，及布施諸天人民，下至蜎飛蠕動之類，雖至累劫，尚百千萬億倍不可以及。所以者何？蓋諸天帝王人民，下至蜎飛蠕動之類，皆因汝所問而得度脫之道。阿難！如世間有優曇鉢華，雖有其實不見其華，有佛出世華然後有，佛難值遇亦如此華。今我出世，汝善知吾意，特為發問，誠不妄侍佛矣！汝當諦聽！吾為汝說。」

對言：「誠欲聞之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對言：「誠欲聞之！」

五十三佛分第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十三佛分第三

佛言：「前已過去劫，大眾多不可計，無邊幅不可議。爾時有佛出世，名定光如來，教化度脫無量眾生皆令得道，乃取滅度。次有佛名光遠，次有佛名月光，次有佛名栴檀香，次有佛名善山王，次有佛名須彌天冠，次有佛名須彌等曜，次有佛名月色，次有佛名正念，次有佛名離垢，次有佛名無著，次有佛名龍天，次有佛名夜光，次有佛名安明頂，次有佛名不動地，次有佛名瑠璃妙花，次有佛名瑠璃金色，次有佛名金藏，次有佛名炎光，次有佛名炎根，次有佛名地種，次有佛名月像，次有佛名日音，次有佛名解脫華，次有佛名莊嚴光明，次有佛名海覺神通，次有佛名水光，次有佛名大香，次有佛名離塵垢，次有佛名捨厭意，次有佛名寶炎，次有佛名妙頂，次有佛名勇力，次有佛名功德持慧，次有佛名蔽日月光，次有佛名日月瑠璃光，次有佛名無上瑠璃光，次有佛名最上首，次有佛名菩提華，次有佛名月明，次有佛名日光，次有佛名華色王，次有佛名水月光，次有佛名除癡冥，次有佛名度蓋行，次有佛名淨信，次有佛名善宿，次有佛名威神，次有佛名法慧，次有佛名鸞音，次有佛名師子音，次有佛名龍音，次有佛名處世，如此諸佛皆已過去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「前已過去劫，大眾多不可計，無邊幅不可議。爾時有佛出世，名定光如來，教化度脫無量眾生皆令得道，乃取滅度。次有佛名光遠，次有佛名月光，次有佛名栴檀香，次有佛名善山王，次有佛名須彌天冠，次有佛名須彌等曜，次有佛名月色，次有佛名正念，次有佛名離垢，次有佛名無著，次有佛名龍天，次有佛名夜光，次有佛名安明頂，次有佛名不動地，次有佛名瑠璃妙花，次有佛名瑠璃金色，次有佛名金藏，次有佛名炎光，次有佛名炎根，次有佛名地種，次有佛名月像，次有佛名日音，次有佛名解脫華，次有佛名莊嚴光明，次有佛名海覺神通，次有佛名水光，次有佛名大香，次有佛名離塵垢，次有佛名捨厭意，次有佛名寶炎，次有佛名妙頂，次有佛名勇力，次有佛名功德持慧，次有佛名蔽日月光，次有佛名日月瑠璃光，次有佛名無上瑠璃光，次有佛名最上首，次有佛名菩提華，次有佛名月明，次有佛名日光，次有佛名華色王，次有佛名水月光，次有佛名除癡冥，次有佛名度蓋行，次有佛名淨信，次有佛名善宿，次有佛名威神，次有佛名法慧，次有佛名鸞音，次有佛名師子音，次有佛名龍音，次有佛名處世，如此諸佛皆已過去。」

法藏本因分第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法藏本因分第四

佛言：「次有佛名世自在王如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，十號具足，在世教化四十二劫。爾時有大國王，聞佛說法喜悅開悟，即弃王位往作沙門，號法藏比丘，高才智慧勇猛無能及者。詣彼佛所稽首禮足，右繞三匝長跪合掌，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「次有佛名世自在王如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，十號具足，在世教化四十二劫。爾時有大國王，聞佛說法喜悅開悟，即弃王位往作沙門，號法藏比丘，高才智慧勇猛無能及者。詣彼佛所稽首禮足，右繞三匝長跪合掌，以偈讚佛：

「『如來妙色相， 世間無等倫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如來妙色相， 世間無等倫；

遠勝日摩尼， 火月清淨水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠勝日摩尼， 火月清淨水。

威神無有極， 名聲震十方； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威神無有極， 名聲震十方；

皆由三昧力， 精進成智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由三昧力， 精進成智慧；

持覺若溟海， 深廣無涯底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持覺若溟海， 深廣無涯底。

無明與貪恚， 冰釋已無餘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明與貪恚， 冰釋已無餘；

從是超世間， 歎仰不能已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是超世間， 歎仰不能已。

端如好樹華， 莫不愛樂者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端如好樹華， 莫不愛樂者，

處處人民見， 一切皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處人民見， 一切皆歡喜。

布施及淨戒， 忍辱并精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施及淨戒， 忍辱并精進，

禪定、大智慧， 吾誓得此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定、大智慧， 吾誓得此事。

一切諸恐懼， 普為獲大安； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸恐懼， 普為獲大安；

過度諸生死， 無不解脫者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過度諸生死， 無不解脫者。

我至作佛時， 種種如法王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我至作佛時， 種種如法王；

假使恒沙數， 諸佛悉供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使恒沙數， 諸佛悉供養，

不如求正覺， 堅勇必成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如求正覺， 堅勇必成就。

能使無量剎， 光明普照耀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能使無量剎， 光明普照耀，

濟度越恒沙， 威德誰可量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濟度越恒沙， 威德誰可量；

我剎及莊嚴， 華好獨超卓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我剎及莊嚴， 華好獨超卓。

凡欲求生者， 清淨安以樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡欲求生者， 清淨安以樂；

度脫永無窮， 幸佛作明證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫永無窮， 幸佛作明證。

發願既如是， 力行無懈怠； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發願既如是， 力行無懈怠；

雖居苦毒中， 忍之終不悔。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖居苦毒中， 忍之終不悔。』」

大願問佛分第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大願問佛分第五

佛言：「爾時法藏比丘說此偈已，復白世自在王佛言：『世尊！我發無上菩提之心，願作佛時，於十方無央數佛中為最。智慧勇猛，頂中光明照耀十方，無有窮極。所居剎土自然七寶極明麗溫柔。我化度名號，皆聞於十方無央數世界，莫有不聞知者。諸無央數諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，來生我剎者，悉皆菩薩、聲聞，其數不可窮盡，比諸佛世界悉皆勝之。如是者寧可得否？』時世自在王佛，知其智識高明心願廣大。即為說言：『譬如大海一人斗量，歷劫不止尚可見底；況人至心求道，精進不止，何求不得？何願不遂？』時法藏比丘，聞佛所說則大歡喜。佛乃選擇二千一百萬佛剎中，諸天人民之善惡、國土之麁妙，隨其心願悉令顯現。法藏即一其心，遂得天眼，莫不徹見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「爾時法藏比丘說此偈已，復白世自在王佛言：『世尊！我發無上菩提之心，願作佛時，於十方無央數佛中為最。智慧勇猛，頂中光明照耀十方，無有窮極。所居剎土自然七寶極明麗溫柔。我化度名號，皆聞於十方無央數世界，莫有不聞知者。諸無央數諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，來生我剎者，悉皆菩薩、聲聞，其數不可窮盡，比諸佛世界悉皆勝之。如是者寧可得否？』時世自在王佛，知其智識高明心願廣大。即為說言：『譬如大海一人斗量，歷劫不止尚可見底；況人至心求道，精進不止，何求不得？何願不遂？』時法藏比丘，聞佛所說則大歡喜。佛乃選擇二千一百萬佛剎中，諸天人民之善惡、國土之麁妙，隨其心願悉令顯現。法藏即一其心，遂得天眼，莫不徹見。」

四十八願分第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十八願分第六

佛言：「爾時法藏比丘，乃往一靜處，其心寂然俱無所著，默坐思惟。攝取彼佛剎清淨之行，如彼修持。復詣佛所而白佛言：『世尊！我已攝取二千一百萬佛剎，所以莊嚴國土清淨之行。願有𢾭陳，惟佛聽察！』彼佛告言：『善哉！汝可具說。諸菩薩眾聞汝志願因以警策，亦能於諸佛剎修習莊嚴。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「爾時法藏比丘，乃往一靜處，其心寂然俱無所著，默坐思惟。攝取彼佛剎清淨之行，如彼修持。復詣佛所而白佛言：『世尊！我已攝取二千一百萬佛剎，所以莊嚴國土清淨之行。願有𢾭陳，惟佛聽察！』彼佛告言：『善哉！汝可具說。諸菩薩眾聞汝志願因以警策，亦能於諸佛剎修習莊嚴。』

「法藏白言：『第一願，我作佛時，我剎中無地獄、餓鬼、禽畜，以至蜎飛蠕動之類。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法藏白言：『第一願，我作佛時，我剎中無地獄、餓鬼、禽畜，以至蜎飛蠕動之類。不得是願終不作佛。

「『第二願，我作佛時，我剎中無婦女；無央數世界諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，來生我剎者，皆於七寶水池蓮華中化生。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第二願，我作佛時，我剎中無婦女；無央數世界諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，來生我剎者，皆於七寶水池蓮華中化生。不得是願終不作佛。

「『第三願，我作佛時，我剎中人欲食時，七寶鉢中百味飲食，化現在前，食已器用自然化去。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第三願，我作佛時，我剎中人欲食時，七寶鉢中百味飲食，化現在前，食已器用自然化去。不得是願終不作佛。

「『第四願，我作佛時，我剎中人，所欲衣服隨念即至，不假裁縫、擣染、浣濯。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第四願，我作佛時，我剎中人，所欲衣服隨念即至，不假裁縫、擣染、浣濯。不得是願終不作佛。

「『第五願，我作佛時，我剎中自地以上至於虛空，皆有宅宇、宮殿、樓閣、池流、花樹，悉以無量雜寶百千種香而共合成，嚴飾奇妙，殊勝超絕，其香普熏十方世界，眾生聞是香者皆修佛行。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第五願，我作佛時，我剎中自地以上至於虛空，皆有宅宇、宮殿、樓閣、池流、花樹，悉以無量雜寶百千種香而共合成，嚴飾奇妙，殊勝超絕，其香普熏十方世界，眾生聞是香者皆修佛行。不得是願終不作佛。

「『第六願，我作佛時，我剎中人，皆心相愛敬無相憎嫉。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第六願，我作佛時，我剎中人，皆心相愛敬無相憎嫉。不得是願終不作佛。

「『第七願，我作佛時，我剎中人，盡無[泳-永+(炙-火+(午/一))]泆、瞋怒、愚癡之心。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第七願，我作佛時，我剎中人，盡無[泳-永+(炙-火+(午/一))]泆、瞋怒、愚癡之心。不得是願終不作佛。

「『第八願，我作佛時，我剎中人皆同一善心，無惑他念，其所欲言皆豫相知意。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第八願，我作佛時，我剎中人皆同一善心，無惑他念，其所欲言皆豫相知意。不得是願終不作佛。

「『第九願，我作佛時，我剎中人，皆不聞不善之名，況有其實。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第九願，我作佛時，我剎中人，皆不聞不善之名，況有其實。不得是願終不作佛。

「『第十願，我作佛時，我剎中人，知身如幻，無貪著心。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第十願，我作佛時，我剎中人，知身如幻，無貪著心。不得是願終不作佛。

「『第十一願，我作佛時，我剎中雖有諸天與世人之異，而其形容皆一類金色，面目端正淨好，無復醜異。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第十一願，我作佛時，我剎中雖有諸天與世人之異，而其形容皆一類金色，面目端正淨好，無復醜異。不得是願終不作佛。

「『第十二願，我作佛時，假令十方無央數世界諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，皆得為人，皆作緣覺、聲聞，皆坐禪一心，共欲計數我年壽幾千億萬劫，無有能知者。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第十二願，我作佛時，假令十方無央數世界諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，皆得為人，皆作緣覺、聲聞，皆坐禪一心，共欲計數我年壽幾千億萬劫，無有能知者。不得是願終不作佛。

「『第十三願，我作佛時，假令十方各千億世界，有諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，皆得為人，皆作緣覺、聲聞，皆坐禪一心，共欲計數我剎中人數有幾千億萬，無有能知者。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第十三願，我作佛時，假令十方各千億世界，有諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，皆得為人，皆作緣覺、聲聞，皆坐禪一心，共欲計數我剎中人數有幾千億萬，無有能知者。不得是願終不作佛。

「『第十四願，我作佛時，我剎中人壽命皆無央數劫，無有能計知其數者。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第十四願，我作佛時，我剎中人壽命皆無央數劫，無有能計知其數者。不得是願終不作佛。

「『第十五願，我作佛時，我剎中人，所受快樂，一如漏盡比丘。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第十五願，我作佛時，我剎中人，所受快樂，一如漏盡比丘。不得是願終不作佛。

「『第十六願，我作佛時，我剎中人住正信位，離顛倒想，遠離分別，諸根寂靜，所止盡般泥洹。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第十六願，我作佛時，我剎中人住正信位，離顛倒想，遠離分別，諸根寂靜，所止盡般泥洹。不得是願終不作佛。

「『第十七願，我作佛時，說經行道十倍於諸佛。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第十七願，我作佛時，說經行道十倍於諸佛。不得是願終不作佛。

「『第十八願，我作佛時，我剎中人盡通宿命，知百千億那由他劫事。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第十八願，我作佛時，我剎中人盡通宿命，知百千億那由他劫事。不得是願終不作佛。

「『第十九願，我作佛時，我剎中人盡得天眼，見百千億那由他世界。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第十九願，我作佛時，我剎中人盡得天眼，見百千億那由他世界。不得是願終不作佛。

「『第二十願，我作佛時，我剎中人盡得天耳，聞百千億那由他諸佛說法，悉能受持。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第二十願，我作佛時，我剎中人盡得天耳，聞百千億那由他諸佛說法，悉能受持。不得是願終不作佛。

「『第二十一願，我作佛時，我剎中人得他心智，知百千億那由他世界眾生心念。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第二十一願，我作佛時，我剎中人得他心智，知百千億那由他世界眾生心念。不得是願終不作佛。

「『第二十二願，我作佛時，我剎中人盡得神足，於一念頃，能超過百千億那由他世界。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第二十二願，我作佛時，我剎中人盡得神足，於一念頃，能超過百千億那由他世界。不得是願終不作佛。

「『第二十三願，我作佛時，我名號聞於十方無央數世界，諸佛各於大眾中，稱我功德及國土之勝；諸天人民以至蜎飛蠕動之類，聞我名號乃慈心喜悅者，皆令來生我剎。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第二十三願，我作佛時，我名號聞於十方無央數世界，諸佛各於大眾中，稱我功德及國土之勝；諸天人民以至蜎飛蠕動之類，聞我名號乃慈心喜悅者，皆令來生我剎。不得是願終不作佛。

「『第二十四願，我作佛時，我頂中光明絕妙，勝如日月之明，百千億萬倍。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第二十四願，我作佛時，我頂中光明絕妙，勝如日月之明，百千億萬倍。不得是願終不作佛。

「『第二十五願，我作佛時，光明照諸無央數天下，幽冥之處皆當大明，諸天人民以至蜎飛蠕動之類，見我光明莫不慈心作善，皆令來生我國。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第二十五願，我作佛時，光明照諸無央數天下，幽冥之處皆當大明，諸天人民以至蜎飛蠕動之類，見我光明莫不慈心作善，皆令來生我國。不得是願終不作佛。

「『第二十六願，我作佛時，十方無央數世界諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，蒙我光明觸其身者，身心慈和過諸天人。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第二十六願，我作佛時，十方無央數世界諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，蒙我光明觸其身者，身心慈和過諸天人。不得是願終不作佛。

「『第二十七願，我作佛時，十方無央數世界諸天人民，有發菩提心，奉持齋戒，行六波羅蜜，修諸功德，至心發願欲生我剎，臨壽終時我與大眾，現其人前引至來生，作不退轉地菩薩。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第二十七願，我作佛時，十方無央數世界諸天人民，有發菩提心，奉持齋戒，行六波羅蜜，修諸功德，至心發願欲生我剎，臨壽終時我與大眾，現其人前引至來生，作不退轉地菩薩。不得是願終不作佛。

「『第二十八願，我作佛時，十方無央數世界諸天人民，聞我名號，燒香、散花、然燈、懸繒，飯食沙門，起立塔寺，齋戒清淨益作諸善，一心繫念於我，雖止於一晝夜不絕，亦必生我剎。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第二十八願，我作佛時，十方無央數世界諸天人民，聞我名號，燒香、散花、然燈、懸繒，飯食沙門，起立塔寺，齋戒清淨益作諸善，一心繫念於我，雖止於一晝夜不絕，亦必生我剎。不得是願終不作佛。

「『第二十九願，我作佛時，十方無央數世界諸天人民，至心信樂欲生我剎，十聲念我名號必遂來生；惟除五逆誹謗正法。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第二十九願，我作佛時，十方無央數世界諸天人民，至心信樂欲生我剎，十聲念我名號必遂來生；惟除五逆誹謗正法。不得是願終不作佛。

「『第三十願，我作佛時，十方無央數世界諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，前世作惡，聞我名號即懺悔為善，奉持經戒，願生我剎，壽終皆不經三惡道徑遂來生，一切所欲無不如意。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第三十願，我作佛時，十方無央數世界諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，前世作惡，聞我名號即懺悔為善，奉持經戒，願生我剎，壽終皆不經三惡道徑遂來生，一切所欲無不如意。不得是願終不作佛。

「『第三十一願，我作佛時，十方無央數世界諸天人民，聞我名號，五體投地稽首作禮，喜悅信樂修菩薩行，諸天世人莫不致敬。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第三十一願，我作佛時，十方無央數世界諸天人民，聞我名號，五體投地稽首作禮，喜悅信樂修菩薩行，諸天世人莫不致敬。不得是願終不作佛。

「『第三十二願，我作佛時，十方無央數世界有女人，聞我名號喜悅信樂，發菩提心厭惡女身，壽終之後其身不復為女。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第三十二願，我作佛時，十方無央數世界有女人，聞我名號喜悅信樂，發菩提心厭惡女身，壽終之後其身不復為女。不得是願終不作佛。

「『第三十三願，我作佛時，凡生我剎者，一生遂補佛處，惟除本願欲往他方，設化眾生修菩薩行、供養諸佛，即自在往生；我以威神之力，令彼教化一切眾生皆發信心，修菩提行、普賢行、寂滅行、淨梵行、最勝行、及一切善行。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第三十三願，我作佛時，凡生我剎者，一生遂補佛處，惟除本願欲往他方，設化眾生修菩薩行、供養諸佛，即自在往生；我以威神之力，令彼教化一切眾生皆發信心，修菩提行、普賢行、寂滅行、淨梵行、最勝行、及一切善行。不得是願終不作佛。

「『第三十四願，我作佛時，我剎中人欲生他方者，如其所願不復墜於三惡道。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第三十四願，我作佛時，我剎中人欲生他方者，如其所願不復墜於三惡道。不得是願終不作佛。

「『第三十五願，我作佛時，剎中菩薩以香華、旛蓋、真珠、纓絡種種供具，欲往無量世界供養諸佛，一食之頃即可遍至。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第三十五願，我作佛時，剎中菩薩以香華、旛蓋、真珠、纓絡種種供具，欲往無量世界供養諸佛，一食之頃即可遍至。不得是願終不作佛。

「『第三十六願，我作佛時，剎中菩薩欲萬種之物，供養十方無央數佛，即自在前；供養既遍，是日未午即還我剎。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第三十六願，我作佛時，剎中菩薩欲萬種之物，供養十方無央數佛，即自在前；供養既遍，是日未午即還我剎。不得是願終不作佛。

「『第三十七願，我作佛時，剎中菩薩受持經法，諷誦宣說，必得辯才智慧。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第三十七願，我作佛時，剎中菩薩受持經法，諷誦宣說，必得辯才智慧。不得是願終不作佛。

「『第三十八願，我作佛時，剎中菩薩能演說一切法，其智慧辯才不可限量。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第三十八願，我作佛時，剎中菩薩能演說一切法，其智慧辯才不可限量。不得是願終不作佛。

「『第三十九願，我作佛時，剎中菩薩得金剛那羅延力，其身皆紫磨金色，具三十二相、八十種好，說經行道無異於諸佛。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第三十九願，我作佛時，剎中菩薩得金剛那羅延力，其身皆紫磨金色，具三十二相、八十種好，說經行道無異於諸佛。不得是願終不作佛。

「『第四十願，我作佛時，剎中清淨照見十方無量世界；菩薩欲於寶樹中見十方一切嚴淨佛剎，即時應現，猶如明鏡覩其面相。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第四十願，我作佛時，剎中清淨照見十方無量世界；菩薩欲於寶樹中見十方一切嚴淨佛剎，即時應現，猶如明鏡覩其面相。不得是願終不作佛。

「『第四十一願，我作佛時，剎中菩薩雖少功德者，亦能知見我道場樹高四千由旬。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第四十一願，我作佛時，剎中菩薩雖少功德者，亦能知見我道場樹高四千由旬。不得是願終不作佛。

「『第四十二願，我作佛時，剎中諸天世人及一切萬物，皆嚴淨光麗形色殊特，窮微極妙無能稱量者，眾生雖得天眼不能辯其名數。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第四十二願，我作佛時，剎中諸天世人及一切萬物，皆嚴淨光麗形色殊特，窮微極妙無能稱量者，眾生雖得天眼不能辯其名數。不得是願終不作佛。

「『第四十三願，我作佛時，我剎中人隨其志願，所欲聞法皆自然得聞。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第四十三願，我作佛時，我剎中人隨其志願，所欲聞法皆自然得聞。不得是願終不作佛。

「『第四十四願，我作佛時，剎中菩薩、聲聞皆智慧成神，頂中皆有光明，語音鴻暢，說經行道無異於諸佛。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第四十四願，我作佛時，剎中菩薩、聲聞皆智慧成神，頂中皆有光明，語音鴻暢，說經行道無異於諸佛。不得是願終不作佛。

「『第四十五願，我作佛時，他方世界諸菩薩，聞我名號歸依精進，皆逮得清淨解脫三昧；住是三昧一發意頃，供養不可思議諸佛，而不失定意。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第四十五願，我作佛時，他方世界諸菩薩，聞我名號歸依精進，皆逮得清淨解脫三昧；住是三昧一發意頃，供養不可思議諸佛，而不失定意。不得是願終不作佛。

「『第四十六願，我作佛時，他方世界諸菩薩，聞我名號歸依精進，皆逮得普等三昧；至于成佛，常見無量不可思議一切諸佛。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第四十六願，我作佛時，他方世界諸菩薩，聞我名號歸依精進，皆逮得普等三昧；至于成佛，常見無量不可思議一切諸佛。不得是願終不作佛。

「『第四十七願，我作佛時，他方世界諸菩薩，聞我名號歸依精進，即得至不退轉地。不得是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第四十七願，我作佛時，他方世界諸菩薩，聞我名號歸依精進，即得至不退轉地。不得是願終不作佛。

「『第四十八願，我作佛時，他方世界諸菩薩，聞我名號歸依精進，即得至第一忍、第二忍、第三法忍，於諸佛法永不退轉。不得是願終不作佛。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『第四十八願，我作佛時，他方世界諸菩薩，聞我名號歸依精進，即得至第一忍、第二忍、第三法忍，於諸佛法永不退轉。不得是願終不作佛。』」

願後說偈分第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願後說偈分第七

佛言：「爾時法藏比丘發此願已，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「爾時法藏比丘發此願已，復說偈言：

「『我今對佛前， 特發誠實願； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今對佛前， 特發誠實願；

如獲十力身， 威德無能勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如獲十力身， 威德無能勝。

復為大國王， 富豪而自在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復為大國王， 富豪而自在；

常施諸財寶， 利樂於貧苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常施諸財寶， 利樂於貧苦，

盡令諸眾生， 長夜無憂惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡令諸眾生， 長夜無憂惱，

發生眾善根， 長養菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發生眾善根， 長養菩提果。

我至成佛時， 名聲超十方； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我至成佛時， 名聲超十方；

人天欣得聞， 俱來生我剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天欣得聞， 俱來生我剎。

我以智慧光， 廣照無央界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以智慧光， 廣照無央界；

除滅諸有情， 貪、瞋、煩惱暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸有情， 貪、瞋、煩惱暗。

地獄、鬼、畜生， 亦生我剎中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄、鬼、畜生， 亦生我剎中，

一切來生者， 修習清淨行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切來生者， 修習清淨行；

如佛金色身， 妙相悉圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛金色身， 妙相悉圓滿，

還以大慈心， 普濟諸沈溺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還以大慈心， 普濟諸沈溺。

我於未來世， 當作天人師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於未來世， 當作天人師，

百億世界中， 說法師子吼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百億世界中， 說法師子吼；

一切聞音者， 解悟復圓明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切聞音者， 解悟復圓明。

又如過去佛， 所生慈愍行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如過去佛， 所生慈愍行；

度脫諸有情， 已無量無邊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫諸有情， 已無量無邊；

我行亦如斯， 咸使登覺岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我行亦如斯， 咸使登覺岸。

此願若剋果， 大千應震動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此願若剋果， 大千應震動；

虛空諸天神， 必雨珍妙華。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空諸天神， 必雨珍妙華。』」

初修善行分第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初修善行分第八

佛言：「爾時法藏比丘，於彼佛所，諸天魔梵龍神八部大眾之中，發斯弘誓。應時大地震動，天雨妙華以散其上。空中讚言：『決定成佛。』於是法藏住真實慧，勇猛精進，修習無量功德，以莊嚴其國；是故入三摩地，歷大阿僧祇劫，修菩薩行，不生慾想、瞋想、癡想，不生慾覺、瞋覺、癡覺，不著色、聲、香、味諸法，忍力成就不計眾苦。但樂憶念過去諸佛所修善根，行寂靜行，遠離虛妄，堅守誠正。常以和顏愛語饒益眾生，於佛、法、僧信重恭敬，依真諦門植眾德本。善護口業不譏他過，善護身業不失律儀，善護意業清淨無染。恒以布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，利樂眾生；令諸眾生功德成就，遠離麁言，免自害害彼，免彼此俱害；修習善語自利利人，致人我兼利。復教化眾生修行六度，於一切法而得自在，了空、無相、無願、無為、無生、無滅，軌範具足善根圓滿。隨其生處在意所欲，有無量寶藏自然發現。以此施惠眾生令生歡喜，以行教化。致無量無數眾生發無上菩提之心，如是善行無量無邊說不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「爾時法藏比丘，於彼佛所，諸天魔梵龍神八部大眾之中，發斯弘誓。應時大地震動，天雨妙華以散其上。空中讚言：『決定成佛。』於是法藏住真實慧，勇猛精進，修習無量功德，以莊嚴其國；是故入三摩地，歷大阿僧祇劫，修菩薩行，不生慾想、瞋想、癡想，不生慾覺、瞋覺、癡覺，不著色、聲、香、味諸法，忍力成就不計眾苦。但樂憶念過去諸佛所修善根，行寂靜行，遠離虛妄，堅守誠正。常以和顏愛語饒益眾生，於佛、法、僧信重恭敬，依真諦門植眾德本。善護口業不譏他過，善護身業不失律儀，善護意業清淨無染。恒以布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，利樂眾生；令諸眾生功德成就，遠離麁言，免自害害彼，免彼此俱害；修習善語自利利人，致人我兼利。復教化眾生修行六度，於一切法而得自在，了空、無相、無願、無為、無生、無滅，軌範具足善根圓滿。隨其生處在意所欲，有無量寶藏自然發現。以此施惠眾生令生歡喜，以行教化。致無量無數眾生發無上菩提之心，如是善行無量無邊說不能盡。」

親近諸佛分第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近諸佛分第九

佛言：「法藏比丘行菩薩行時，於諸佛所尊重、恭敬、承事、供養未嘗間斷。為四大天王，詣佛所，恭敬、禮拜、承事、供養。為忉利天王，詣佛所，恭敬、禮拜、承事、供養。為夜摩天王、兜率天王、化樂天王、他化自在天王、乃至大梵天王等，詣佛所，恭敬、禮拜、承事、供養。其次處閻浮提，為轉輪王受灌頂位，及大臣官族等，詣佛所，恭敬、禮拜、承事、供養。為剎帝利、婆羅門等，詣佛所，恭敬、禮拜、承事、供養。如是無量無數百千萬億劫，親近諸佛植眾德本，以成就所願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「法藏比丘行菩薩行時，於諸佛所尊重、恭敬、承事、供養未嘗間斷。為四大天王，詣佛所，恭敬、禮拜、承事、供養。為忉利天王，詣佛所，恭敬、禮拜、承事、供養。為夜摩天王、兜率天王、化樂天王、他化自在天王、乃至大梵天王等，詣佛所，恭敬、禮拜、承事、供養。其次處閻浮提，為轉輪王受灌頂位，及大臣官族等，詣佛所，恭敬、禮拜、承事、供養。為剎帝利、婆羅門等，詣佛所，恭敬、禮拜、承事、供養。如是無量無數百千萬億劫，親近諸佛植眾德本，以成就所願。」

願成作佛分第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願成作佛分第十

佛言：「法藏比丘行菩薩行時，容體端嚴，三十二相、八十種好悉皆具足。口中常出栴檀之香，身諸毛孔出優鉢羅華香，其香普熏無量無邊不可思議那由他由旬；眾生聞此香者，皆發無上菩提之心。又手中恒出一切衣服，一切飲食，一切幢旛、寶蓋，一切音樂，及一切最上所須之物，利樂一切眾生令歸佛道。如是積功累德，無量無數百千萬億劫，功德圓滿威神熾盛，方得成就所願而入佛位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「法藏比丘行菩薩行時，容體端嚴，三十二相、八十種好悉皆具足。口中常出栴檀之香，身諸毛孔出優鉢羅華香，其香普熏無量無邊不可思議那由他由旬；眾生聞此香者，皆發無上菩提之心。又手中恒出一切衣服，一切飲食，一切幢旛、寶蓋，一切音樂，及一切最上所須之物，利樂一切眾生令歸佛道。如是積功累德，無量無數百千萬億劫，功德圓滿威神熾盛，方得成就所願而入佛位。」

蜎蠕亦度分第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蜎蠕亦度分第十一

阿難白言：「法藏比丘為已成佛而取滅度？為未成佛？為今現在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「法藏比丘為已成佛而取滅度？為未成佛？為今現在？」

佛言：「彼佛如來，來無所來，去無所去，無生無滅，非過去、現在、未來，但以酬其志願度一切眾生，現在西方，去此百萬世界，其世界名曰極樂；其佛號阿彌陀，成佛以來于今十劫。又在十方世界，教化無央數諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，莫不得過度解脫者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彼佛如來，來無所來，去無所去，無生無滅，非過去、現在、未來，但以酬其志願度一切眾生，現在西方，去此百萬世界，其世界名曰極樂；其佛號阿彌陀，成佛以來于今十劫。又在十方世界，教化無央數諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，莫不得過度解脫者。」

光明獨勝分第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明獨勝分第十二

佛言：「阿彌陀佛光明最為遠著，諸佛光明皆所不及。十方無央數佛，其頂中光明有照一里者，有照二里者，有照三里者，如是展轉漸遠，有至於照千二百萬里。復有佛頂中光明照一世界者，有照二世界者，有照三世界者，如是展轉漸遠，有至於照二百萬世界者。惟阿彌陀佛頂中光明，照千萬世界無有窮極。諸佛光明所以有遠近者，何以故？初為菩薩時，願力功德各有大小，至期作佛，皆隨所得，是故光明亦從而異。若威神自在隨意所作，不必豫計則無不同。阿彌陀佛願力無邊，功德超絕故，比諸佛光明特為殊勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿彌陀佛光明最為遠著，諸佛光明皆所不及。十方無央數佛，其頂中光明有照一里者，有照二里者，有照三里者，如是展轉漸遠，有至於照千二百萬里。復有佛頂中光明照一世界者，有照二世界者，有照三世界者，如是展轉漸遠，有至於照二百萬世界者。惟阿彌陀佛頂中光明，照千萬世界無有窮極。諸佛光明所以有遠近者，何以故？初為菩薩時，願力功德各有大小，至期作佛，皆隨所得，是故光明亦從而異。若威神自在隨意所作，不必豫計則無不同。阿彌陀佛願力無邊，功德超絕故，比諸佛光明特為殊勝。」

十三佛號分第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三佛號分第十三

佛言：「阿彌陀佛光明，明麗快甚絕殊無極，勝於日月之明千萬億倍，而為諸佛光明之王，故號無量壽佛；亦號無量光佛、無邊光佛、無礙光佛、無對光佛、炎王光佛、清淨光佛、歡喜光佛、智慧光佛、不斷光佛、難思光佛、難稱光佛、超日月光佛。其光明所照無央數天下，幽冥之處皆常大明。諸天、人民、禽獸、蜎飛蠕動之類，見此光明莫不喜悅而生慈心。其淫泆、瞋怒、愚癡者，見此光明莫不遷善。地獄、餓鬼、畜生，考掠痛苦之處，見此光明無復苦惱，命終之後皆得解脫。不獨我今稱讚阿彌陀佛光明，十方無央數佛、菩薩、緣覺、聲聞之眾，悉皆稱讚亦復如是。若有眾生，聞此光明威神功德，日夜歸命稱讚不已，隨其志願必生其剎。復為諸菩薩、聲聞所共稱讚，當亦如是。我說阿彌陀佛光明威神巍巍殊妙，晝夜一劫尚未能盡，今為汝等略言之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿彌陀佛光明，明麗快甚絕殊無極，勝於日月之明千萬億倍，而為諸佛光明之王，故號無量壽佛；亦號無量光佛、無邊光佛、無礙光佛、無對光佛、炎王光佛、清淨光佛、歡喜光佛、智慧光佛、不斷光佛、難思光佛、難稱光佛、超日月光佛。其光明所照無央數天下，幽冥之處皆常大明。諸天、人民、禽獸、蜎飛蠕動之類，見此光明莫不喜悅而生慈心。其淫泆、瞋怒、愚癡者，見此光明莫不遷善。地獄、餓鬼、畜生，考掠痛苦之處，見此光明無復苦惱，命終之後皆得解脫。不獨我今稱讚阿彌陀佛光明，十方無央數佛、菩薩、緣覺、聲聞之眾，悉皆稱讚亦復如是。若有眾生，聞此光明威神功德，日夜歸命稱讚不已，隨其志願必生其剎。復為諸菩薩、聲聞所共稱讚，當亦如是。我說阿彌陀佛光明威神巍巍殊妙，晝夜一劫尚未能盡，今為汝等略言之耳。」

阿闍世王分第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世王分第十四

爾時阿闍世王太子與五百長者子，各持一金華蓋，前以獻佛，却坐一面，聞說阿彌陀佛功德光明，皆大歡喜。其心願言：「我等後作佛時，皆如阿彌陀佛。」佛即知之，告諸比丘言：「阿闍世王太子與五百長者子，後無央數劫皆當作佛，如阿彌陀佛。此等行菩薩道已無央數劫，皆各供養四百億佛，今復供養於我。往昔迦葉佛時，皆常為我弟子，今又至此是復會遇也。」時諸比丘聞是語已，莫不喜悅、恭敬、讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿闍世王太子與五百長者子，各持一金華蓋，前以獻佛，却坐一面，聞說阿彌陀佛功德光明，皆大歡喜。其心願言：「我等後作佛時，皆如阿彌陀佛。」佛即知之，告諸比丘言：「阿闍世王太子與五百長者子，後無央數劫皆當作佛，如阿彌陀佛。此等行菩薩道已無央數劫，皆各供養四百億佛，今復供養於我。往昔迦葉佛時，皆常為我弟子，今又至此是復會遇也。」時諸比丘聞是語已，莫不喜悅、恭敬、讚歎。

地平氣和分第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地平氣和分第十五

佛言：「阿彌陀佛剎中皆自然七寶，所謂黃金、白銀、水晶、瑠璃、珊瑚、琥珀、硨磲，其體性溫柔，以是七寶相間為地。或純以一寶為地，光色照耀奇妙清淨，超越十方一切世界。其國恢廓曠蕩不可窮盡，地皆平正，無須彌山及金剛圍一切諸山；亦無大海、小海，及坑坎、井谷，亦無幽暗之所。無地獄、餓鬼、眾生、禽虫，以至蜎飛蠕動之類；無阿須倫及諸龍、鬼神。亦無雨露，惟有自然流泉；亦無寒暑，氣象常春清快明麗，不可具言。有萬種自然之物，如百味飲食，意有所欲悉現在前；意若不用自然化去，隨其所念無不得之。此娑婆世界，有他化自在天，其中天人一切所須自然化現；以比於此佛剎中自然之物，猶萬億倍不可以及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿彌陀佛剎中皆自然七寶，所謂黃金、白銀、水晶、瑠璃、珊瑚、琥珀、硨磲，其體性溫柔，以是七寶相間為地。或純以一寶為地，光色照耀奇妙清淨，超越十方一切世界。其國恢廓曠蕩不可窮盡，地皆平正，無須彌山及金剛圍一切諸山；亦無大海、小海，及坑坎、井谷，亦無幽暗之所。無地獄、餓鬼、眾生、禽虫，以至蜎飛蠕動之類；無阿須倫及諸龍、鬼神。亦無雨露，惟有自然流泉；亦無寒暑，氣象常春清快明麗，不可具言。有萬種自然之物，如百味飲食，意有所欲悉現在前；意若不用自然化去，隨其所念無不得之。此娑婆世界，有他化自在天，其中天人一切所須自然化現；以比於此佛剎中自然之物，猶萬億倍不可以及。」

講堂宅宇分第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 講堂宅宇分第十六

佛言：「阿彌陀佛講堂、精舍，皆自然七寶相間而成。復有七寶以為樓觀、欄楯；復以七寶為之纓絡懸飾其側；復以白珠、明月珠、摩尼珠，為之交絡遍覆其上，殊特妙好清淨光輝不可勝言。其餘菩薩、聲聞所居宮宇，亦復如是。彼諸天及世人，衣服、飲食、華香、纓絡、傘蓋、幢旛、微妙音樂，隨意而現。所居宮宇、樓閣，稱其形色、高下、大小，或以一寶、二寶乃至無量眾寶，悉化現而成。然宮宇有隨意高大浮於空中若雲氣者；有不能隨意高大，止在地上如世間者。其故非他，能隨意者，乃前世求道時慈心精進，益作諸善德厚所致。不能隨意者，乃前世求道時不慈心精進，作善微尠德薄所致。若衣服、飲食則皆平等，惟宮宇不同。所以別進有勤墮，德有大小，示眾見之。此講堂宮宇，初無作者，亦無所從來，以此佛願大德重，自然化生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿彌陀佛講堂、精舍，皆自然七寶相間而成。復有七寶以為樓觀、欄楯；復以七寶為之纓絡懸飾其側；復以白珠、明月珠、摩尼珠，為之交絡遍覆其上，殊特妙好清淨光輝不可勝言。其餘菩薩、聲聞所居宮宇，亦復如是。彼諸天及世人，衣服、飲食、華香、纓絡、傘蓋、幢旛、微妙音樂，隨意而現。所居宮宇、樓閣，稱其形色、高下、大小，或以一寶、二寶乃至無量眾寶，悉化現而成。然宮宇有隨意高大浮於空中若雲氣者；有不能隨意高大，止在地上如世間者。其故非他，能隨意者，乃前世求道時慈心精進，益作諸善德厚所致。不能隨意者，乃前世求道時不慈心精進，作善微尠德薄所致。若衣服、飲食則皆平等，惟宮宇不同。所以別進有勤墮，德有大小，示眾見之。此講堂宮宇，初無作者，亦無所從來，以此佛願大德重，自然化生。」

寶池大小分第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶池大小分第十七

佛言：「阿彌陀佛剎中講堂、宮宇，勝於此世界中第六天上天帝所居，百千萬倍終不可及。其內、外復有自然流泉及諸池沼，與自然七寶俱生。有純一寶池者，其底沙亦以一寶；若黃金池者底白銀沙，水晶池者底瑠璃沙，珊瑚池者底琥珀沙。有二寶為一池者，其底沙亦以二寶；若黃金、白銀池者，底沙則以水晶、瑠璃；若水晶、瑠璃池者，底沙則以珊瑚、琥珀；若珊瑚、琥珀池者，底沙則以硨磲、瑪瑙。若三寶、四寶以至七寶，共為一池，則底沙亦如是。此諸寶池有方四十里者，有方五十里者，有方六十里者，如是展轉漸大，以至於方二萬四百八十里若大海。然是諸池者，皆菩薩、聲聞諸上善人生長之所，有時浴於其間。若彼佛池其方倍此，皆七寶相間而成，白珠、明月珠、摩尼珠為之底沙。是諸池者，皆八功德水湛然盈滿，清淨香潔味如甘露。其間復有百種異華，枝皆千葉，光色既異，香氣亦異芬芳，馥郁不可勝言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿彌陀佛剎中講堂、宮宇，勝於此世界中第六天上天帝所居，百千萬倍終不可及。其內、外復有自然流泉及諸池沼，與自然七寶俱生。有純一寶池者，其底沙亦以一寶；若黃金池者底白銀沙，水晶池者底瑠璃沙，珊瑚池者底琥珀沙。有二寶為一池者，其底沙亦以二寶；若黃金、白銀池者，底沙則以水晶、瑠璃；若水晶、瑠璃池者，底沙則以珊瑚、琥珀；若珊瑚、琥珀池者，底沙則以硨磲、瑪瑙。若三寶、四寶以至七寶，共為一池，則底沙亦如是。此諸寶池有方四十里者，有方五十里者，有方六十里者，如是展轉漸大，以至於方二萬四百八十里若大海。然是諸池者，皆菩薩、聲聞諸上善人生長之所，有時浴於其間。若彼佛池其方倍此，皆七寶相間而成，白珠、明月珠、摩尼珠為之底沙。是諸池者，皆八功德水湛然盈滿，清淨香潔味如甘露。其間復有百種異華，枝皆千葉，光色既異，香氣亦異芬芳，馥郁不可勝言。」

蓮華化生分第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華化生分第十八

佛言：「十方無央數世界諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，往生阿彌陀佛剎者，皆於七寶池蓮華中化生，自然長大亦無乳養之者，皆食自然之食。其容貌、形色端正淨好，固非世人可比，亦非天人可比；皆受自然清虛之身、無極之壽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「十方無央數世界諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，往生阿彌陀佛剎者，皆於七寶池蓮華中化生，自然長大亦無乳養之者，皆食自然之食。其容貌、形色端正淨好，固非世人可比，亦非天人可比；皆受自然清虛之身、無極之壽。」

𠣏者比類分第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𠣏者比類分第十九

佛言：「譬如𠣏者在帝王之側，相容儀寧可類否？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「譬如𠣏者在帝王之側，相容儀寧可類否？」

阿難答言：「𠣏者在帝王之側，羸陋醜惡無以為喻，百千萬倍不可以及。所以然者，皆坐前世不植德本，積財不施，富有益慳，但欲唐得，貪求無厭。不信修善得福，益作諸惡，如是壽終墮於惡趣，受諸長苦；得出為人，下賤醜弊，示眾見之。所以帝王人中尊貴，皆由宿世積德所致，慈惠溫良，博施兼濟，損已利物，無所違爭，是以壽終應生天上享其福樂；餘慶猶存遂生王家，自然尊貴，儀容端正，眾所敬事；美衣珍饍隨心服御，自非宿福何以能然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難答言：「𠣏者在帝王之側，羸陋醜惡無以為喻，百千萬倍不可以及。所以然者，皆坐前世不植德本，積財不施，富有益慳，但欲唐得，貪求無厭。不信修善得福，益作諸惡，如是壽終墮於惡趣，受諸長苦；得出為人，下賤醜弊，示眾見之。所以帝王人中尊貴，皆由宿世積德所致，慈惠溫良，博施兼濟，損已利物，無所違爭，是以壽終應生天上享其福樂；餘慶猶存遂生王家，自然尊貴，儀容端正，眾所敬事；美衣珍饍隨心服御，自非宿福何以能然。」

佛言：「汝言是矣！若言形相威光，帝王雖人中尊貴，比轉輪聖王猶如鄙陋，若彼𠣏者在帝王之側。轉輪聖王天下第一，比忉利天王，又百千萬倍不可以及。忉利天王比第六天王，又百千萬倍不可以及。第六天王，比阿彌陀佛剎中諸菩薩、聲聞、諸上善人，又百千萬倍不可以及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝言是矣！若言形相威光，帝王雖人中尊貴，比轉輪聖王猶如鄙陋，若彼𠣏者在帝王之側。轉輪聖王天下第一，比忉利天王，又百千萬倍不可以及。忉利天王比第六天王，又百千萬倍不可以及。第六天王，比阿彌陀佛剎中諸菩薩、聲聞、諸上善人，又百千萬倍不可以及。」

澡雪形體分第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澡雪形體分第二十

佛言：「阿彌陀佛剎中，諸菩薩、聲聞、諸上善人，若入七寶池中澡雪形體；意欲令水沒足水即沒足，欲令至膝水即至膝，欲令至腰至腋，以至于頸，水亦如是。欲淋灌其身悉如其意，欲令其水如初，即亦如初。調和冷暖無不順適，開神悅體滌蕩情慮，清明澄潔瑩若無形。既出浴已，各坐於一蓮華之上，自然微風徐動，吹諸寶樹，或作音樂，或作法音；吹諸寶華皆成異香，散諸菩薩、聲聞、大眾之上。華墮地者積厚四寸，極目明麗芳香無比，及至小萎，自然亂風吹去。諸菩薩、聲聞、大眾，有欲聞法音者，有欲聞音樂者，有欲聞華香者，有皆不欲聞者；其欲聞者輒獨聞之，不欲聞者寂無所聞，各適其意無所違忤，其為快樂常得自然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿彌陀佛剎中，諸菩薩、聲聞、諸上善人，若入七寶池中澡雪形體；意欲令水沒足水即沒足，欲令至膝水即至膝，欲令至腰至腋，以至于頸，水亦如是。欲淋灌其身悉如其意，欲令其水如初，即亦如初。調和冷暖無不順適，開神悅體滌蕩情慮，清明澄潔瑩若無形。既出浴已，各坐於一蓮華之上，自然微風徐動，吹諸寶樹，或作音樂，或作法音；吹諸寶華皆成異香，散諸菩薩、聲聞、大眾之上。華墮地者積厚四寸，極目明麗芳香無比，及至小萎，自然亂風吹去。諸菩薩、聲聞、大眾，有欲聞法音者，有欲聞音樂者，有欲聞華香者，有皆不欲聞者；其欲聞者輒獨聞之，不欲聞者寂無所聞，各適其意無所違忤，其為快樂常得自然。」

澡畢進業分第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澡畢進業分第二十一

佛言：「饒皆浴已各往修進，有在地講經者，有在地誦經者，有在地自說經者，有在地口授經者，有在地聽經者，有在地念經者，有在地思道者，有在地坐禪一心者，有在地經行者；仍有在虛空中講經者，在虛空中誦經者，在虛空中自說經者，在虛空中口授經者，在虛空中聽經者，在虛空中念經者，在虛空中思道者，在虛空中坐禪一心者，在虛空中經行者。其間有未得須陀洹者，因是得須陀洹；未得斯陀含者，因是得斯陀含；未得阿那含者，得阿那含；未得阿羅漢者，得阿羅漢；有未得不退轉地菩薩者，乃得不退轉地菩薩。各隨其質而有所得，莫不欣然適意而悅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「饒皆浴已各往修進，有在地講經者，有在地誦經者，有在地自說經者，有在地口授經者，有在地聽經者，有在地念經者，有在地思道者，有在地坐禪一心者，有在地經行者；仍有在虛空中講經者，在虛空中誦經者，在虛空中自說經者，在虛空中口授經者，在虛空中聽經者，在虛空中念經者，在虛空中思道者，在虛空中坐禪一心者，在虛空中經行者。其間有未得須陀洹者，因是得須陀洹；未得斯陀含者，因是得斯陀含；未得阿那含者，得阿那含；未得阿羅漢者，得阿羅漢；有未得不退轉地菩薩者，乃得不退轉地菩薩。各隨其質而有所得，莫不欣然適意而悅。」