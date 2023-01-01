佛說大乘無量壽莊嚴經

佛說大乘無量壽莊嚴經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘無量壽莊嚴經卷中

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

「爾時，作法苾芻白世尊言：『我得菩提成正覺已，所有一切眾生聞我名號，永離熱惱心得清涼，行正信行得生我剎，坐寶樹下證無生忍；成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，作法苾芻白世尊言：『我得菩提成正覺已，所有一切眾生聞我名號，永離熱惱心得清涼，行正信行得生我剎，坐寶樹下證無生忍；成就阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有十方一切佛剎諸菩薩眾，聞我名號，應時證得寂靜三摩地。住是定已，於一念中，得見無量無邊不可思議諸佛世尊，承事供養；成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有十方一切佛剎諸菩薩眾，聞我名號，應時證得寂靜三摩地。住是定已，於一念中，得見無量無邊不可思議諸佛世尊，承事供養；成就阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有十方一切佛剎聲聞、菩薩，聞我名號證無生忍，成就一切平等善根，住無功用離加行故；不久令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有十方一切佛剎聲聞、菩薩，聞我名號證無生忍，成就一切平等善根，住無功用離加行故；不久令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有十方一切佛剎諸菩薩眾，聞我名已生希有心，是人即得普遍菩薩三摩地。住此定已，於一念中，得至無量無數不可思議諸佛剎中，恭敬尊重供養諸佛；成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有十方一切佛剎諸菩薩眾，聞我名已生希有心，是人即得普遍菩薩三摩地。住此定已，於一念中，得至無量無數不可思議諸佛剎中，恭敬尊重供養諸佛；成就阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，於我剎中所有菩薩，或樂說法、或樂聽法、或現神足、或往他方，隨意修習無不圓滿；皆令證得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，於我剎中所有菩薩，或樂說法、或樂聽法、或現神足、或往他方，隨意修習無不圓滿；皆令證得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有十方一切佛剎聞我名者，應時即得初忍、二忍乃至無生法忍；成就阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有十方一切佛剎聞我名者，應時即得初忍、二忍乃至無生法忍；成就阿耨多羅三藐三菩提。』

「爾時作法苾芻，向彼佛前發如是願已，承佛威神，即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時作法苾芻，向彼佛前發如是願已，承佛威神，即說頌曰：

「『我今對佛前， 而發誠實願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今對佛前， 而發誠實願。

獲佛十力身， 威德無等等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲佛十力身， 威德無等等；

復為大國王， 富豪而自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復為大國王， 富豪而自在。

廣以諸財寶， 普施於貧苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣以諸財寶， 普施於貧苦；

令彼諸群生， 長夜無憂惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令彼諸群生， 長夜無憂惱；

出生眾善根， 成就菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生眾善根， 成就菩提果。

我若成正覺， 立名無量壽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若成正覺， 立名無量壽；

眾生聞此號， 俱來我剎中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聞此號， 俱來我剎中。

如佛金色身， 妙相悉圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛金色身， 妙相悉圓滿，

亦以大慈心， 利益諸群品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦以大慈心， 利益諸群品。

願我智慧光， 廣照十方剎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我智慧光， 廣照十方剎；

除滅諸有情， 貪、瞋、煩惱闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅諸有情， 貪、瞋、煩惱闇。

地獄、鬼、畜生， 悉捨三塗苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄、鬼、畜生， 悉捨三塗苦；

亦生我剎中， 修習清淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦生我剎中， 修習清淨行。

獲彼光明身， 如佛普照曜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲彼光明身， 如佛普照曜；

日月珠寶光， 其明不可比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月珠寶光， 其明不可比。

願我未來世， 常作天人師； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我未來世， 常作天人師；

百億世界中， 而作師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百億世界中， 而作師子吼。

如彼過去佛， 所行慈愍行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼過去佛， 所行慈愍行，

廣無量無邊， 俱胝諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣無量無邊， 俱胝諸有情，

圓滿昔所願， 一切皆成佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿昔所願， 一切皆成佛。』

發是大願時， 三千大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發是大願時， 三千大千界，

震動遍十方， 天人空界中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 震動遍十方， 天人空界中；

散雨一切花， 栴檀及沈水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散雨一切花， 栴檀及沈水，

稱讚大苾芻， 願力甚希有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱讚大苾芻， 願力甚希有；

決定當作佛， 廣利眾生界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定當作佛， 廣利眾生界。

「復次，阿難！時作法苾芻，對世自在王如來，及天人、魔、梵、沙門、婆羅門、阿修羅等，發是願已，住真實慧，勇猛精進，修習無量功德，莊嚴佛剎，入三摩地。歷大阿僧祇劫，修菩薩行。不生慳貪心、瞋恚心、愚癡心；亦無欲想、瞋想、癡想、色、聲、香、味、觸想。心不迷亂，口不瘖瘂，身不懈怠，但樂憶念過去諸佛所修善根行寂靜行，遠離虛妄堅守律儀。常以愛語饒益眾生，於佛法僧信重恭敬調順柔軟。依真諦門植眾德本，了空、無相、無願、無為、無生、無滅。善護口業不譏他過，善護身業不失律儀，善護意業清淨無染。所有國城聚落，男、女眷屬，金、銀、珍寶，乃至色、聲、香、味、觸等，都無所著。恒以布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六度之行，利樂眾生。軌範具足，善根圓滿。所生之處，有無量無數百千俱胝那由他珍寶之藏，從地湧出。攝受無量無數百千俱胝那由他眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。如是之行無量無邊說不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！時作法苾芻，對世自在王如來，及天人、魔、梵、沙門、婆羅門、阿修羅等，發是願已，住真實慧，勇猛精進，修習無量功德，莊嚴佛剎，入三摩地。歷大阿僧祇劫，修菩薩行。不生慳貪心、瞋恚心、愚癡心；亦無欲想、瞋想、癡想、色、聲、香、味、觸想。心不迷亂，口不瘖瘂，身不懈怠，但樂憶念過去諸佛所修善根行寂靜行，遠離虛妄堅守律儀。常以愛語饒益眾生，於佛法僧信重恭敬調順柔軟。依真諦門植眾德本，了空、無相、無願、無為、無生、無滅。善護口業不譏他過，善護身業不失律儀，善護意業清淨無染。所有國城聚落，男、女眷屬，金、銀、珍寶，乃至色、聲、香、味、觸等，都無所著。恒以布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六度之行，利樂眾生。軌範具足，善根圓滿。所生之處，有無量無數百千俱胝那由他珍寶之藏，從地湧出。攝受無量無數百千俱胝那由他眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。如是之行無量無邊說不能盡。

「復次，阿難！作法苾芻行菩薩行時，於諸佛所尊重恭敬，承事供養未曾間斷；為四大天王，恒詣佛所，恭敬禮拜承事供養；為忉利天王，恒詣佛所，恭敬禮拜承事供養；為夜摩天王、兜率天王、化樂天王、他化自在天王，乃至大梵天王等，恒詣佛所，恭敬禮拜承事供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！作法苾芻行菩薩行時，於諸佛所尊重恭敬，承事供養未曾間斷；為四大天王，恒詣佛所，恭敬禮拜承事供養；為忉利天王，恒詣佛所，恭敬禮拜承事供養；為夜摩天王、兜率天王、化樂天王、他化自在天王，乃至大梵天王等，恒詣佛所，恭敬禮拜承事供養。

「復次，阿難！處閻浮提，為轉輪王，受灌頂位，及大臣官族等，恒詣佛所，恭敬禮拜承事供養；為剎帝利、婆羅門等，恒詣佛所，恭敬禮拜承事供養。如是經無量無數百千萬億劫，親近諸佛植眾德本，所集阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！處閻浮提，為轉輪王，受灌頂位，及大臣官族等，恒詣佛所，恭敬禮拜承事供養；為剎帝利、婆羅門等，恒詣佛所，恭敬禮拜承事供養。如是經無量無數百千萬億劫，親近諸佛植眾德本，所集阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，阿難！作法苾芻行菩薩行時，口中常出栴檀之香，身諸毛孔出優鉢羅華香，其香普薰無量無邊不可思議那由他百千由旬；有情聞此香者，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！作法苾芻行菩薩行時，口中常出栴檀之香，身諸毛孔出優鉢羅華香，其香普薰無量無邊不可思議那由他百千由旬；有情聞此香者，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

「復次，阿難！作法苾芻行菩薩行時，色相端嚴，三十二相、八十種好，悉皆具足。復以一切珍寶莊嚴兩臂，手中恒出一切衣服，一切飲食，一切幢幡，一切傘蓋，一切音樂，乃至一切最上所須之物，利樂一切眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！作法苾芻行菩薩行時，色相端嚴，三十二相、八十種好，悉皆具足。復以一切珍寶莊嚴兩臂，手中恒出一切衣服，一切飲食，一切幢幡，一切傘蓋，一切音樂，乃至一切最上所須之物，利樂一切眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心。」

爾時，阿難聞佛說彼作法苾芻菩薩之行，白世尊言：「作法苾芻，為是過去佛耶？未來佛耶？現在佛耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難聞佛說彼作法苾芻菩薩之行，白世尊言：「作法苾芻，為是過去佛耶？未來佛耶？現在佛耶？」

世尊告言：「彼佛如來，來無所來，去無所去；無生無滅，非過、現、未來。但以酬願度生，現在西方；去閻浮提百千俱胝那由他佛剎，有世界名曰極樂，佛名無量壽，成佛已來於今十劫。有無量無數菩薩摩訶薩，及無量無數聲聞之眾，恭敬圍繞而為說法。彼佛光明，照於東方恒河沙數百千俱胝那由他不可稱量佛剎；如是南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言：「彼佛如來，來無所來，去無所去；無生無滅，非過、現、未來。但以酬願度生，現在西方；去閻浮提百千俱胝那由他佛剎，有世界名曰極樂，佛名無量壽，成佛已來於今十劫。有無量無數菩薩摩訶薩，及無量無數聲聞之眾，恭敬圍繞而為說法。彼佛光明，照於東方恒河沙數百千俱胝那由他不可稱量佛剎；如是南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。

「復次，阿難！彼佛無量壽，若化圓光，或一由旬、二由旬、三由旬，或百由旬、千由旬、百千由旬，或俱胝那由他百千由旬，乃至遍滿無量無邊無數佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！彼佛無量壽，若化圓光，或一由旬、二由旬、三由旬，或百由旬、千由旬、百千由旬，或俱胝那由他百千由旬，乃至遍滿無量無邊無數佛剎。

「復次，阿難！今此光明，名無量光、無礙光、常照光、不空光、利益光、愛樂光、安隱光、解脫光、無等光、不思議光、過日月光、奪一切世間光、無垢清淨光，如是光明，普照十方一切世界。天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，見此光明發菩提心，獲利樂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！今此光明，名無量光、無礙光、常照光、不空光、利益光、愛樂光、安隱光、解脫光、無等光、不思議光、過日月光、奪一切世間光、無垢清淨光，如是光明，普照十方一切世界。天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，見此光明發菩提心，獲利樂故。」

佛告阿難：「我住一劫，說此光明功德利益，亦不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我住一劫，說此光明功德利益，亦不能盡。

「復次，阿難！無量壽如來，有如是百、千、萬、十萬、百萬，一俱胝、百俱胝、千俱胝，緊迦囉數，頻婆囉數，那由他數，阿由他數，毘婆訶數，嚩娑那數，穰伽數，阿僧祇數，十阿僧祇數，百阿僧祇數，千阿僧祇數，百千阿僧祇數，阿摩儞野數，不可思議數，如是無量無數聲聞之眾，譬喻算數數不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！無量壽如來，有如是百、千、萬、十萬、百萬，一俱胝、百俱胝、千俱胝，緊迦囉數，頻婆囉數，那由他數，阿由他數，毘婆訶數，嚩娑那數，穰伽數，阿僧祇數，十阿僧祇數，百阿僧祇數，千阿僧祇數，百千阿僧祇數，阿摩儞野數，不可思議數，如是無量無數聲聞之眾，譬喻算數數不能及。

「阿難！彼大目乾連神通第一，三千大千世界所有一切童男、童女，於一晝夜悉知其數。假使百千俱胝聲聞，神通之力皆如大目乾連，又一一聲聞，壽百千俱胝那由他歲，盡其壽命數彼聲聞，百分之中不及一分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼大目乾連神通第一，三千大千世界所有一切童男、童女，於一晝夜悉知其數。假使百千俱胝聲聞，神通之力皆如大目乾連，又一一聲聞，壽百千俱胝那由他歲，盡其壽命數彼聲聞，百分之中不及一分。

「復次，阿難！譬如大海，深八萬四千由旬，廣闊無邊。假使有人出身一毛，碎為百俱胝細如微塵，以一一塵投海出水，水在塵上形量亦爾。如是投盡毛塵，於意云何？毛塵水多？海中水多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！譬如大海，深八萬四千由旬，廣闊無邊。假使有人出身一毛，碎為百俱胝細如微塵，以一一塵投海出水，水在塵上形量亦爾。如是投盡毛塵，於意云何？毛塵水多？海中水多？」

阿難白佛言：「世尊！毛塵出水未及半合，海水無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！毛塵出水未及半合，海水無量。」

佛言：「阿難！彼目乾連等聲聞之眾，盡其形壽，數知數者如毛塵之水，數未盡者如海中水。如是彼佛，有如是無量不可算數聲聞弟子。又彼佛國土大富無量，唯受快樂無有眾苦；無地獄、餓鬼、畜生、焰魔羅界及八難之報。唯有清淨菩薩摩訶薩及聲聞之眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！彼目乾連等聲聞之眾，盡其形壽，數知數者如毛塵之水，數未盡者如海中水。如是彼佛，有如是無量不可算數聲聞弟子。又彼佛國土大富無量，唯受快樂無有眾苦；無地獄、餓鬼、畜生、焰魔羅界及八難之報。唯有清淨菩薩摩訶薩及聲聞之眾。

「復次，阿難！彼佛國土，有種種寶柱，皆以百千珍寶，而用莊嚴。所謂金柱、銀柱、瑠璃柱、頗梨柱、真珠柱、硨磲柱、瑪瑙柱，復有金、銀二寶柱，金、銀、瑠璃三寶柱，金、銀、瑠璃、頗梨四寶柱，金、銀、瑠璃、頗梨、真珠五寶柱，金、銀、瑠璃、頗梨、真珠、硨磲六寶柱，金、銀、瑠璃、頗梨、真珠、硨磲、瑪瑙七寶柱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！彼佛國土，有種種寶柱，皆以百千珍寶，而用莊嚴。所謂金柱、銀柱、瑠璃柱、頗梨柱、真珠柱、硨磲柱、瑪瑙柱，復有金、銀二寶柱，金、銀、瑠璃三寶柱，金、銀、瑠璃、頗梨四寶柱，金、銀、瑠璃、頗梨、真珠五寶柱，金、銀、瑠璃、頗梨、真珠、硨磲六寶柱，金、銀、瑠璃、頗梨、真珠、硨磲、瑪瑙七寶柱。

「復次，阿難！彼佛國土，復有種種寶樹，根、莖、枝幹黃金所成，華、葉、菓實白銀化作。亦有寶樹，根、莖、枝幹白銀所成，花、葉、菓實瑠璃化作。亦有寶樹，根、莖、枝幹瑠璃所成，華、葉、菓實頗梨化作。亦有寶樹，根、莖、枝、葉頗梨所成，華、葉、菓實真珠化作。亦有寶樹，根、莖、枝幹真珠所成，華、葉、菓實硨磲化作。亦有寶樹，根、莖、枝幹硨磲所成，花、葉、菓實、瑪瑙化作。亦有寶樹，根、莖、枝幹瑪瑙所成，花、葉、菓實黃金化作。亦有寶樹，黃金為根，白銀為身，瑠璃為枝，頗梨為梢，真珠為葉，硨磲為花，瑪瑙為菓。亦有寶樹，白銀為根，瑠璃為身，頗梨為枝，真珠為梢，硨磲為葉，瑪瑙為花，黃金為菓。亦有寶樹，瑠璃為根，頗梨為身，真珠為枝，硨磲為梢，瑪瑙為葉，黃金為花，白銀為菓。亦有寶樹，頗梨為根，真珠為身，硨磲為枝，瑪瑙為梢，黃金為葉，白銀為花，瑠璃為菓。亦有寶樹，真珠為根，硨磲為身，瑪瑙為枝，黃金為梢，白銀為葉，瑠璃為花，頗梨為菓。亦有寶樹，硨磲為根，瑪瑙為身，黃金為枝，白銀為梢，瑠璃為葉，頗梨為花，真珠為菓。亦有寶樹，瑪瑙為根，黃金為身，白銀為枝，瑠璃為梢，頗梨為葉，真珠為花，硨磲為菓。如是極樂世界七寶行樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！彼佛國土，復有種種寶樹，根、莖、枝幹黃金所成，華、葉、菓實白銀化作。亦有寶樹，根、莖、枝幹白銀所成，花、葉、菓實瑠璃化作。亦有寶樹，根、莖、枝幹瑠璃所成，華、葉、菓實頗梨化作。亦有寶樹，根、莖、枝、葉頗梨所成，華、葉、菓實真珠化作。亦有寶樹，根、莖、枝幹真珠所成，華、葉、菓實硨磲化作。亦有寶樹，根、莖、枝幹硨磲所成，花、葉、菓實、瑪瑙化作。亦有寶樹，根、莖、枝幹瑪瑙所成，花、葉、菓實黃金化作。亦有寶樹，黃金為根，白銀為身，瑠璃為枝，頗梨為梢，真珠為葉，硨磲為花，瑪瑙為菓。亦有寶樹，白銀為根，瑠璃為身，頗梨為枝，真珠為梢，硨磲為葉，瑪瑙為花，黃金為菓。亦有寶樹，瑠璃為根，頗梨為身，真珠為枝，硨磲為梢，瑪瑙為葉，黃金為花，白銀為菓。亦有寶樹，頗梨為根，真珠為身，硨磲為枝，瑪瑙為梢，黃金為葉，白銀為花，瑠璃為菓。亦有寶樹，真珠為根，硨磲為身，瑪瑙為枝，黃金為梢，白銀為葉，瑠璃為花，頗梨為菓。亦有寶樹，硨磲為根，瑪瑙為身，黃金為枝，白銀為梢，瑠璃為葉，頗梨為花，真珠為菓。亦有寶樹，瑪瑙為根，黃金為身，白銀為枝，瑠璃為梢，頗梨為葉，真珠為花，硨磲為菓。如是極樂世界七寶行樹。

「復次，阿難！彼佛國土清淨嚴飾寬廣平正，無有丘陵、坑坎、荊棘、沙礫、土石等山；黑山、雪山、寶山、金山、須彌山、鐵圍山、大鐵圍山。唯以黃金為地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！彼佛國土清淨嚴飾寬廣平正，無有丘陵、坑坎、荊棘、沙礫、土石等山；黑山、雪山、寶山、金山、須彌山、鐵圍山、大鐵圍山。唯以黃金為地。」

爾時，阿難聞是語已，白世尊言：「四大王天、忉利天，依須彌山王住；夜摩天等當依何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難聞是語已，白世尊言：「四大王天、忉利天，依須彌山王住；夜摩天等當依何住？」

佛告阿難：「夜摩、兜率乃至色、無色界一切諸天，皆依空界而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「夜摩、兜率乃至色、無色界一切諸天，皆依空界而住。」

阿難白言：「空界無礙，云何依住？業因果報不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「空界無礙，云何依住？業因果報不可思議。」

佛告阿難：「汝身果報亦不可思議，眾生業報亦不可思議，諸佛聖力不可思議。彼佛國土雖無大海，而有泉河處處交流；其水或闊十由旬、二十由旬、三十由旬，乃至百千由旬；深十二由旬。其水清淨具八功德；出微妙聲，譬如百千萬種音樂之聲，遍諸佛剎，一切眾生聞者適悅，得大快樂。又水兩岸，復有無數栴檀香樹，吉祥菓樹，花卉恒芳，光明照耀。若彼眾生過此水時，要至足者、要至膝者，乃至要至項者；或要冷者、溫者、急流者、慢流者；其水一一隨眾生意令受快樂。又於水中出種種聲，佛聲、法聲、僧聲、止息聲、無性聲、波羅蜜聲、力聲、無畏聲、通達聲、無行聲、無生聲、無滅聲、寂靜聲、大慈聲、大悲聲、喜捨聲、灌頂聲，出如是種種微妙音聲。眾生聞已，發清淨心，無諸分別，正直平等，成熟善根，永不退於阿耨多羅三藐三菩提心。又彼佛剎其中生者，不聞地獄聲、餓鬼聲、畜生聲、夜叉聲、鬪諍聲、惡口聲、兩舌聲、殺生聲、偷盜聲、一切惡聲。而彼眾生，色相端嚴，福德無量，智慧明了，神通自在。宮殿、樓閣、園林、池沼、衣服、臥具，如他化自在天，最上快樂之具，一切豐足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝身果報亦不可思議，眾生業報亦不可思議，諸佛聖力不可思議。彼佛國土雖無大海，而有泉河處處交流；其水或闊十由旬、二十由旬、三十由旬，乃至百千由旬；深十二由旬。其水清淨具八功德；出微妙聲，譬如百千萬種音樂之聲，遍諸佛剎，一切眾生聞者適悅，得大快樂。又水兩岸，復有無數栴檀香樹，吉祥菓樹，花卉恒芳，光明照耀。若彼眾生過此水時，要至足者、要至膝者，乃至要至項者；或要冷者、溫者、急流者、慢流者；其水一一隨眾生意令受快樂。又於水中出種種聲，佛聲、法聲、僧聲、止息聲、無性聲、波羅蜜聲、力聲、無畏聲、通達聲、無行聲、無生聲、無滅聲、寂靜聲、大慈聲、大悲聲、喜捨聲、灌頂聲，出如是種種微妙音聲。眾生聞已，發清淨心，無諸分別，正直平等，成熟善根，永不退於阿耨多羅三藐三菩提心。又彼佛剎其中生者，不聞地獄聲、餓鬼聲、畜生聲、夜叉聲、鬪諍聲、惡口聲、兩舌聲、殺生聲、偷盜聲、一切惡聲。而彼眾生，色相端嚴，福德無量，智慧明了，神通自在。宮殿、樓閣、園林、池沼、衣服、臥具，如他化自在天，最上快樂之具，一切豐足。

「復次，阿難！彼土眾生，思香花等欲供諸佛，作是念時，花香、瓔珞、塗香、末香、幢幡、傘蓋，及諸伎樂，隨意即至滿佛剎中。若思飲食、湯藥、衣服、臥具、頭冠、耳環、真珠、羅網等，隨念即至亦遍佛剎。又復思念摩尼寶等，莊嚴宮殿、樓閣、堂宇、房閤，或大、或小、或高、或下；如是念時，隨意現前無不具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！彼土眾生，思香花等欲供諸佛，作是念時，花香、瓔珞、塗香、末香、幢幡、傘蓋，及諸伎樂，隨意即至滿佛剎中。若思飲食、湯藥、衣服、臥具、頭冠、耳環、真珠、羅網等，隨念即至亦遍佛剎。又復思念摩尼寶等，莊嚴宮殿、樓閣、堂宇、房閤，或大、或小、或高、或下；如是念時，隨意現前無不具足。

「復次，阿難！譬如有人少有財寶，對受灌頂位剎帝利王，所有威勢悉皆不現。又剎帝利對天帝釋前，所有威勢悉皆不現。又天帝釋對他化自在天，所有威勢悉皆不現。又他化自在天等，及色、無色界一切威勢，對無量壽如來極樂國土，悉皆不現。如是彼土功德莊嚴不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！譬如有人少有財寶，對受灌頂位剎帝利王，所有威勢悉皆不現。又剎帝利對天帝釋前，所有威勢悉皆不現。又天帝釋對他化自在天，所有威勢悉皆不現。又他化自在天等，及色、無色界一切威勢，對無量壽如來極樂國土，悉皆不現。如是彼土功德莊嚴不可思議。

「復次，阿難！彼佛國土每於食時，香風自起吹動寶樹，樹相掁觸出微妙音，演說苦、空、無常、無我、諸波羅蜜。復吹樹花落於地上，周遍佛剎高七人量，平正莊嚴，柔軟光潔。行人往來足躡其地深四指量，如迦隣那觸身安樂。過食時後，是諸寶花隱地不現。經須臾間復有風生，吹樹落花布地面上，如前無異。初夜、後夜亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！彼佛國土每於食時，香風自起吹動寶樹，樹相掁觸出微妙音，演說苦、空、無常、無我、諸波羅蜜。復吹樹花落於地上，周遍佛剎高七人量，平正莊嚴，柔軟光潔。行人往來足躡其地深四指量，如迦隣那觸身安樂。過食時後，是諸寶花隱地不現。經須臾間復有風生，吹樹落花布地面上，如前無異。初夜、後夜亦復如是。

「復次，阿難！彼佛國土無其黑闇，無其星曜，無其日、月，無其晝、夜，無其取、捨，無其分別，純一無雜；唯受清淨最上快樂。若有善男子、善女人，若已生、若當生，是人決定證於阿耨多羅三藐三菩提。於意云何？彼佛剎中無三種失：一、心無虛妄，二、位無退轉，三、善無唐捐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！彼佛國土無其黑闇，無其星曜，無其日、月，無其晝、夜，無其取、捨，無其分別，純一無雜；唯受清淨最上快樂。若有善男子、善女人，若已生、若當生，是人決定證於阿耨多羅三藐三菩提。於意云何？彼佛剎中無三種失：一、心無虛妄，二、位無退轉，三、善無唐捐。

「復次，阿難！東方有恒河沙數世界，諸佛如來出廣長舌相，放無量光說誠實言，稱讚無量壽佛不可思議功德。南方亦有恒河沙數世界，諸佛如來出廣長舌相，放無量光說誠實言，稱讚無量壽佛不可思議功德。西方亦有恒河沙數世界，諸佛如來出廣長舌相，放無量光說誠實言，稱讚無量壽佛不可思議功德。北方亦有恒河沙數世界，諸佛如來出廣長舌相，放無量光說誠實言，稱讚無量壽佛不可思議功德。如是四維、上、下恒河沙數世界，諸佛如來出廣長舌相，放無量光說誠實言，稱讚無量壽佛不可思議功德。阿難！於意云何？欲令眾生聞彼佛名，發清淨心憶念受持，歸依供養求生彼土。是人命終，皆得往生極樂世界，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！東方有恒河沙數世界，諸佛如來出廣長舌相，放無量光說誠實言，稱讚無量壽佛不可思議功德。南方亦有恒河沙數世界，諸佛如來出廣長舌相，放無量光說誠實言，稱讚無量壽佛不可思議功德。西方亦有恒河沙數世界，諸佛如來出廣長舌相，放無量光說誠實言，稱讚無量壽佛不可思議功德。北方亦有恒河沙數世界，諸佛如來出廣長舌相，放無量光說誠實言，稱讚無量壽佛不可思議功德。如是四維、上、下恒河沙數世界，諸佛如來出廣長舌相，放無量光說誠實言，稱讚無量壽佛不可思議功德。阿難！於意云何？欲令眾生聞彼佛名，發清淨心憶念受持，歸依供養求生彼土。是人命終，皆得往生極樂世界，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，阿難！若有善男子、善女人，聞此經典，受持、讀誦、書寫、供養，晝、夜相續，求生彼剎。是人臨終，無量壽如來與諸聖眾現在其前，經須臾間，即得往生極樂世界，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若有善男子、善女人，聞此經典，受持、讀誦、書寫、供養，晝、夜相續，求生彼剎。是人臨終，無量壽如來與諸聖眾現在其前，經須臾間，即得往生極樂世界，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，阿難！若有善男子、善女人，發菩提心已，持諸禁戒堅守不犯，饒益有情，所作善根悉施與之，令得安樂，憶念西方無量壽如來及彼國土。是人命終，如佛色相種種莊嚴，生寶剎中賢聖圍繞，速得聞法，永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若有善男子、善女人，發菩提心已，持諸禁戒堅守不犯，饒益有情，所作善根悉施與之，令得安樂，憶念西方無量壽如來及彼國土。是人命終，如佛色相種種莊嚴，生寶剎中賢聖圍繞，速得聞法，永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，阿難！若有善男子、善女人，發十種心，所謂：一、不偷盜，二、不殺生，三、不婬欲，四、不妄言，五、不綺語，六、不惡口，七、不兩舌，八、不貪，九、不瞋，十、不癡。如是晝、夜思惟極樂世界無量壽佛，種種功德種種莊嚴，志心歸依頂禮供養。是人臨終，不驚、不怖、心不顛倒，即得往生彼佛國土。有無量無數諸佛世尊，稱讚無量壽佛功德名號，聞是法已，永不退於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若有善男子、善女人，發十種心，所謂：一、不偷盜，二、不殺生，三、不婬欲，四、不妄言，五、不綺語，六、不惡口，七、不兩舌，八、不貪，九、不瞋，十、不癡。如是晝、夜思惟極樂世界無量壽佛，種種功德種種莊嚴，志心歸依頂禮供養。是人臨終，不驚、不怖、心不顛倒，即得往生彼佛國土。有無量無數諸佛世尊，稱讚無量壽佛功德名號，聞是法已，永不退於阿耨多羅三藐三菩提。