佛說大乘無量壽莊嚴經

佛說大乘無量壽莊嚴經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘無量壽莊嚴經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾三萬二千人俱，皆得阿羅漢，具大神通。其名曰：尊者阿若憍陳如、尊者馬勝、尊者麼瑟比拏、尊者大名、尊者跋多婆、尊者稱天、尊者離垢、尊者妙臂、尊者布闌拏枳曩、尊者憍梵波提、尊者優樓頻螺迦葉、尊者那提迦葉、尊者舍利子、尊者大目乾連、尊者摩訶迦栴延、尊者摩訶俱絺羅、尊者劫賓那、尊者摩訶𠟃那、尊者彌多羅尼子、尊者阿那律、尊者喜、尊者緊鼻哩拏、尊者須菩提、尊者哩嚩帝、尊者佉禰囉嚩儞枳曩、尊者摩賀囉倪、尊者波囉野尼枳曩、尊者嚩拘隷曩、尊者阿難陀、尊者羅睺羅、尊者善來，如是等三萬二千人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾三萬二千人俱，皆得阿羅漢，具大神通。其名曰：尊者阿若憍陳如、尊者馬勝、尊者麼瑟比拏、尊者大名、尊者跋多婆、尊者稱天、尊者離垢、尊者妙臂、尊者布闌拏枳曩、尊者憍梵波提、尊者優樓頻螺迦葉、尊者那提迦葉、尊者舍利子、尊者大目乾連、尊者摩訶迦栴延、尊者摩訶俱絺羅、尊者劫賓那、尊者摩訶𠟃那、尊者彌多羅尼子、尊者阿那律、尊者喜、尊者緊鼻哩拏、尊者須菩提、尊者哩嚩帝、尊者佉禰囉嚩儞枳曩、尊者摩賀囉倪、尊者波囉野尼枳曩、尊者嚩拘隷曩、尊者阿難陀、尊者羅睺羅、尊者善來，如是等三萬二千人俱。

爾時，尊者阿難即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌頂禮，白佛言：「世尊！如來、應、正等覺諸根清淨、面色圓滿、寶剎莊嚴，如是功德得未曾有。云何所行廣大妙行？及過去、未來諸佛所行？願為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌頂禮，白佛言：「世尊！如來、應、正等覺諸根清淨、面色圓滿、寶剎莊嚴，如是功德得未曾有。云何所行廣大妙行？及過去、未來諸佛所行？願為宣說。」

佛告阿難：「善哉，善哉！汝為利益一切眾生，懷慈愍心，能問如來微妙之義。汝今諦聽！善思念之！如來、應供、正遍知今為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「善哉，善哉！汝為利益一切眾生，懷慈愍心，能問如來微妙之義。汝今諦聽！善思念之！如來、應供、正遍知今為汝說。」

佛告阿難：「如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛世尊出現於世，名曰然燈如來、應、正等覺。彼然燈佛前，復有世尊出現世間，名鉢囉多波野輸如來。又彼佛前有佛出世，名發光如來。又彼佛前有佛出世，名贊那曩誐囉護如來。又彼佛前有佛出世，名須彌劫如來。又彼佛前有佛出世，名月面如來。又彼佛前有佛出世，名無垢面如來。又彼佛前有佛出世，名無著如來。又彼佛前有佛出世，名龍主如來。又彼佛前有佛出世，名日面如來。又彼佛前有佛出世，名山響音王如來。又彼佛前有佛出世，名須彌峯如來。又彼佛前有佛出世，名金藏如來。又彼佛前有佛出世，名火光如來。又彼佛前有佛出世，名不動地如來。又彼佛前有佛出世，名瑠璃光如來。又彼佛前有佛出世，名月王如來。又彼佛前有佛出世，名日音如來。又彼佛前有佛出世，名散華莊嚴如來。又彼佛前有佛出世，名吉祥峯如來。又彼佛前有佛出世，名持海慧自在通王如來。又彼佛前有佛出世，名施光如來。又彼佛前有佛出世，名大香象光如來。又彼佛前有佛出世，名離一切垢如來。又彼佛前有佛出世，名勇猛峯如來。又彼佛前有佛出世，名寶光如來。又彼佛前有佛出世，名持多德得通如來。又彼佛前有佛出世，名過日月光如來。又彼佛前有佛出世，名最上瑠璃光如來。又彼佛前有佛出世，名慧花開心行出生如來。又彼佛前有佛出世，名大華林通王如來。又彼佛前有佛出世，名一月光如來。又彼佛前有佛出世，名破無明黑暗如來。又彼佛前有佛出世，名真珠珊瑚蓋如來。又彼佛前有佛出世，名三乘法自在王如來。又彼佛前有佛出世，名師子海峯自在王如來。又彼佛前有佛出世，名梵音聲自在王如來。又彼佛前有佛出世，名世自在王如來、應、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。而於法中，有一苾芻，名曰作法，信解第一、明記第一、修行第一、精進第一、智慧第一、大乘第一。爾時，苾芻離自本處來詣佛前，頭面禮足，於一面立。即以伽他嘆佛，面色端嚴；復發廣大誓願，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛世尊出現於世，名曰然燈如來、應、正等覺。彼然燈佛前，復有世尊出現世間，名鉢囉多波野輸如來。又彼佛前有佛出世，名發光如來。又彼佛前有佛出世，名贊那曩誐囉護如來。又彼佛前有佛出世，名須彌劫如來。又彼佛前有佛出世，名月面如來。又彼佛前有佛出世，名無垢面如來。又彼佛前有佛出世，名無著如來。又彼佛前有佛出世，名龍主如來。又彼佛前有佛出世，名日面如來。又彼佛前有佛出世，名山響音王如來。又彼佛前有佛出世，名須彌峯如來。又彼佛前有佛出世，名金藏如來。又彼佛前有佛出世，名火光如來。又彼佛前有佛出世，名不動地如來。又彼佛前有佛出世，名瑠璃光如來。又彼佛前有佛出世，名月王如來。又彼佛前有佛出世，名日音如來。又彼佛前有佛出世，名散華莊嚴如來。又彼佛前有佛出世，名吉祥峯如來。又彼佛前有佛出世，名持海慧自在通王如來。又彼佛前有佛出世，名施光如來。又彼佛前有佛出世，名大香象光如來。又彼佛前有佛出世，名離一切垢如來。又彼佛前有佛出世，名勇猛峯如來。又彼佛前有佛出世，名寶光如來。又彼佛前有佛出世，名持多德得通如來。又彼佛前有佛出世，名過日月光如來。又彼佛前有佛出世，名最上瑠璃光如來。又彼佛前有佛出世，名慧花開心行出生如來。又彼佛前有佛出世，名大華林通王如來。又彼佛前有佛出世，名一月光如來。又彼佛前有佛出世，名破無明黑暗如來。又彼佛前有佛出世，名真珠珊瑚蓋如來。又彼佛前有佛出世，名三乘法自在王如來。又彼佛前有佛出世，名師子海峯自在王如來。又彼佛前有佛出世，名梵音聲自在王如來。又彼佛前有佛出世，名世自在王如來、應、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。而於法中，有一苾芻，名曰作法，信解第一、明記第一、修行第一、精進第一、智慧第一、大乘第一。爾時，苾芻離自本處來詣佛前，頭面禮足，於一面立。即以伽他嘆佛，面色端嚴；復發廣大誓願，頌曰：

「『如來微妙色端嚴， 一切世間無有等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如來微妙色端嚴， 一切世間無有等；

光明無量照十方， 日、月、火珠皆暱曜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明無量照十方， 日、月、火珠皆暱曜。

願我得佛清淨聲， 法音普及無邊界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我得佛清淨聲， 法音普及無邊界，

宣揚戒、定、精進門， 通達甚深微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣揚戒、定、精進門， 通達甚深微妙法。

智慧廣大深如海， 內心清淨絕塵勞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧廣大深如海， 內心清淨絕塵勞，

超過無邊惡趣門， 速到菩提究竟岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過無邊惡趣門， 速到菩提究竟岸。

亦如過去無量佛， 威光普照眾生界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如過去無量佛， 威光普照眾生界，

為彼群生大導師， 度脫老死令安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼群生大導師， 度脫老死令安隱。

常行布施及戒、忍， 精進、定、慧六波羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行布施及戒、忍， 精進、定、慧六波羅，

未度有情令得度， 已度之者使成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未度有情令得度， 已度之者使成佛。

我以一切伸供養， 百千俱胝那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以一切伸供養， 百千俱胝那由他，

恒河沙數佛世尊， 令我成就寂滅果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒河沙數佛世尊， 令我成就寂滅果。

復有十方諸佛剎， 恒放光明照一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十方諸佛剎， 恒放光明照一切，

殊勝莊嚴無等倫， 願我成就利群品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊勝莊嚴無等倫， 願我成就利群品。

所有無邊世界中， 輪迴諸趣眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有無邊世界中， 輪迴諸趣眾生類，

速生我剎受快樂， 不久俱成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速生我剎受快樂， 不久俱成無上道。

願我精進恒決定， 常運慈心拔有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我精進恒決定， 常運慈心拔有情，

度盡阿鼻苦眾生， 所發弘誓永不斷。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度盡阿鼻苦眾生， 所發弘誓永不斷。』」

爾時，世尊告阿難言：「彼作法苾芻說是偈已，白世自在王如來：『我今發阿耨多羅三藐三菩提心，樂求無上正等正覺。唯願世尊，說諸佛剎功德莊嚴。若我得聞，恒自修持嚴土之行。』爾時，世自在王如來告作法苾芻言：『汝自思惟，修何方便，而能成就佛剎莊嚴？』苾芻白言：『我智慧微淺，不能了知嚴剎之行。如來、應、正遍知，願為宣說諸佛剎土莊嚴之事。』時世自在王如來，即為宣說八十四百千俱胝那由佛剎功德莊嚴廣大圓滿之相，經於一劫方可究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「彼作法苾芻說是偈已，白世自在王如來：『我今發阿耨多羅三藐三菩提心，樂求無上正等正覺。唯願世尊，說諸佛剎功德莊嚴。若我得聞，恒自修持嚴土之行。』爾時，世自在王如來告作法苾芻言：『汝自思惟，修何方便，而能成就佛剎莊嚴？』苾芻白言：『我智慧微淺，不能了知嚴剎之行。如來、應、正遍知，願為宣說諸佛剎土莊嚴之事。』時世自在王如來，即為宣說八十四百千俱胝那由佛剎功德莊嚴廣大圓滿之相，經於一劫方可究竟。」

爾時阿難聞是事已，白佛言：「世尊！彼世自在王佛壽量長短，云何說土經於一劫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難聞是事已，白佛言：「世尊！彼世自在王佛壽量長短，云何說土經於一劫？」

佛告阿難：「彼佛壽命滿四十劫。阿難！彼作法苾芻，聞佛所說八十四百千俱胝那由他佛剎功德莊嚴之事，明了通達如一佛剎。即時會中頭面禮足，辭佛而退。往一靜處獨坐思惟，修習功德莊嚴佛剎，發大誓願經於五劫。爾時作法苾芻，復詣世自在王如來所；五體投地禮世尊足，禮已合掌，白佛言：『世尊！如是八十四百千俱胝那由他佛剎，功德莊嚴所行行願，我今成就。』時世自在王如來告苾芻言：『善哉，善哉！汝之行願思惟究竟，今正是時為眾解說。時諸菩薩，聞是法已得大善利，能於佛剎修習莊嚴。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「彼佛壽命滿四十劫。阿難！彼作法苾芻，聞佛所說八十四百千俱胝那由他佛剎功德莊嚴之事，明了通達如一佛剎。即時會中頭面禮足，辭佛而退。往一靜處獨坐思惟，修習功德莊嚴佛剎，發大誓願經於五劫。爾時作法苾芻，復詣世自在王如來所；五體投地禮世尊足，禮已合掌，白佛言：『世尊！如是八十四百千俱胝那由他佛剎，功德莊嚴所行行願，我今成就。』時世自在王如來告苾芻言：『善哉，善哉！汝之行願思惟究竟，今正是時為眾解說。時諸菩薩，聞是法已得大善利，能於佛剎修習莊嚴。』

「爾時，作法苾芻聞佛聖旨；偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛即為宣說：『世尊！我發誓言：願如世尊證得阿耨多羅三藐三菩提；所居佛剎，具足無量不可思議功德莊嚴。所有一切眾生，及焰摩羅界，三惡道中地獄、餓鬼、畜生，皆生我剎受我法化，不久悉成阿耨多羅三藐三菩提，一切皆得身真金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，作法苾芻聞佛聖旨；偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛即為宣說：『世尊！我發誓言：願如世尊證得阿耨多羅三藐三菩提；所居佛剎，具足無量不可思議功德莊嚴。所有一切眾生，及焰摩羅界，三惡道中地獄、餓鬼、畜生，皆生我剎受我法化，不久悉成阿耨多羅三藐三菩提，一切皆得身真金色。

「『世尊！我得菩提成正覺已，十方世界所有眾生，令生我剎如諸佛土。人天之眾，遠離分別諸根寂靜；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，十方世界所有眾生，令生我剎如諸佛土。人天之眾，遠離分別諸根寂靜；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，十方世界所有眾生，令生我剎得大神通，經一念中，周遍巡歷百千俱胝那由他佛剎，供養諸佛深植善本；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，十方世界所有眾生，令生我剎得大神通，經一念中，周遍巡歷百千俱胝那由他佛剎，供養諸佛深植善本；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，一切皆得宿命通，能善觀察百千俱胝那由他劫過去之事；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，一切皆得宿命通，能善觀察百千俱胝那由他劫過去之事；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，一切皆得清淨天眼，能見百千俱胝那由他世界麁細色相；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，一切皆得清淨天眼，能見百千俱胝那由他世界麁細色相；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，一切皆得他心通，善能了知百千俱胝那由他眾心心所法；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，一切皆得他心通，善能了知百千俱胝那由他眾心心所法；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，一切皆得住正信位，離顛倒想堅固修習；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，一切皆得住正信位，離顛倒想堅固修習；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，所修正行善根無量，遍圓寂界而無間斷；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，所修正行善根無量，遍圓寂界而無間斷；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，雖住聲聞緣覺之位，往百千俱胝那由他寶剎之內，遍作佛事；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，雖住聲聞緣覺之位，往百千俱胝那由他寶剎之內，遍作佛事；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，一切皆得無邊光明，而能照曜百千俱胝那由他諸佛剎土；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，一切皆得無邊光明，而能照曜百千俱胝那由他諸佛剎土；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，命不中夭，壽百千俱胝那由他劫；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，命不中夭，壽百千俱胝那由他劫；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，無不善名，聞無量無數諸佛剎土，無名、無號、無相、無形，無所稱讚，而無疑謗身心不動；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，無不善名，聞無量無數諸佛剎土，無名、無號、無相、無形，無所稱讚，而無疑謗身心不動；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生求生我剎，念吾名號發志誠心堅固不退，彼命終時，我令無數苾芻現前圍繞來迎彼人，經須臾間得生我剎；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生求生我剎，念吾名號發志誠心堅固不退，彼命終時，我令無數苾芻現前圍繞來迎彼人，經須臾間得生我剎；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有十方無量無邊，無數世界一切眾生，聞吾名號發菩提心，種諸善根隨意求生，諸佛剎土無不得生；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有十方無量無邊，無數世界一切眾生，聞吾名號發菩提心，種諸善根隨意求生，諸佛剎土無不得生；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，皆具三十二種大丈夫相；一生令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，皆具三十二種大丈夫相；一生令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，若有大願未欲成佛為菩薩者，我以威力，令彼教化一切眾生，皆發信心，修菩提行、普賢行、寂滅行、淨梵行、最勝行，及一切善行；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，若有大願未欲成佛為菩薩者，我以威力，令彼教化一切眾生，皆發信心，修菩提行、普賢行、寂滅行、淨梵行、最勝行，及一切善行；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，於一切處承事供養無量百千俱胝那由他諸佛，種諸善根，隨意所求無不滿願；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生令生我剎，於一切處承事供養無量百千俱胝那由他諸佛，種諸善根，隨意所求無不滿願；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，我剎土中所有菩薩，皆得成就一切智慧，善談諸法祕要之義；不久速成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，我剎土中所有菩薩，皆得成就一切智慧，善談諸法祕要之義；不久速成阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，我居寶剎所有菩薩，發勇猛心運大神通，往無量無邊無數世界諸佛剎中，以真珠、瓔珞、寶蓋、幢幡、衣服、臥具、飲食、湯藥、香華、伎樂，供養承事迴求菩提；速得成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，我居寶剎所有菩薩，發勇猛心運大神通，往無量無邊無數世界諸佛剎中，以真珠、瓔珞、寶蓋、幢幡、衣服、臥具、飲食、湯藥、香華、伎樂，供養承事迴求菩提；速得成就阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，我居寶剎所有菩薩，發大道心，欲以真珠、瓔珞、寶蓋、幢幡、衣服、臥具、飲食、湯藥、香華、伎樂，承事供養他方世界無量無邊諸佛世尊，而不能往，我於爾時以宿願力，令彼他方諸佛世尊，各舒手臂至我剎中受是供養；令彼速成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，我居寶剎所有菩薩，發大道心，欲以真珠、瓔珞、寶蓋、幢幡、衣服、臥具、飲食、湯藥、香華、伎樂，承事供養他方世界無量無邊諸佛世尊，而不能往，我於爾時以宿願力，令彼他方諸佛世尊，各舒手臂至我剎中受是供養；令彼速成阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，我居寶剎所有菩薩，隨自意樂不離此界，欲以真珠、瓔珞、寶蓋、幢幡、衣服、臥具、飲食、湯藥、香華、伎樂，供養他方無量諸佛。又復思惟：「如佛展臂至此受供，劬勞諸佛令我無益。」作是念時，我以神力，令此供具自至他方諸佛面前，一一供養。爾時菩薩，不久悉成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，我居寶剎所有菩薩，隨自意樂不離此界，欲以真珠、瓔珞、寶蓋、幢幡、衣服、臥具、飲食、湯藥、香華、伎樂，供養他方無量諸佛。又復思惟：「如佛展臂至此受供，劬勞諸佛令我無益。」作是念時，我以神力，令此供具自至他方諸佛面前，一一供養。爾時菩薩，不久悉成阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，我居寶剎所有菩薩，身長十六由旬，得那羅延力，身相端嚴光明照曜，善根具足；成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，我居寶剎所有菩薩，身長十六由旬，得那羅延力，身相端嚴光明照曜，善根具足；成就阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，我居寶剎所有菩薩，為諸眾生通達法藏，安立無邊一切智慧，斷盡諸結；悉得證成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，我居寶剎所有菩薩，為諸眾生通達法藏，安立無邊一切智慧，斷盡諸結；悉得證成阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，我居寶剎所有菩薩，以百千俱胝那由他種種珍寶造作香爐，下從地際上至空界，常以無價栴檀之香，普薰供養十方諸佛；令得速成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，我居寶剎所有菩薩，以百千俱胝那由他種種珍寶造作香爐，下從地際上至空界，常以無價栴檀之香，普薰供養十方諸佛；令得速成阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所居佛剎廣博嚴淨光瑩如鏡，悉能照見無量無邊一切佛剎，眾生覩者生希有心；不久速成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所居佛剎廣博嚴淨光瑩如鏡，悉能照見無量無邊一切佛剎，眾生覩者生希有心；不久速成阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，我居寶剎所有菩薩，晝、夜六時恒受快樂，過於諸天，入平等總持門，身光普照無邊世界；不久得成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，我居寶剎所有菩薩，晝、夜六時恒受快樂，過於諸天，入平等總持門，身光普照無邊世界；不久得成阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有十方無量無邊無數世界一切女人，若有厭離女身者，聞我名號發清淨心歸依頂禮，彼人命終即生我剎成男子身；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有十方無量無邊無數世界一切女人，若有厭離女身者，聞我名號發清淨心歸依頂禮，彼人命終即生我剎成男子身；悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有十方無量無邊無數佛剎聲聞、緣覺，聞我名號修持淨戒，堅固不退速坐道場；成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有十方無量無邊無數佛剎聲聞、緣覺，聞我名號修持淨戒，堅固不退速坐道場；成就阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有十方無量無邊不可思議無等佛剎一切菩薩，聞我名號五體投地禮拜歸命，復得天上人間一切有情，尊重恭敬親近侍奉增益功德；成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有十方無量無邊不可思議無等佛剎一切菩薩，聞我名號五體投地禮拜歸命，復得天上人間一切有情，尊重恭敬親近侍奉增益功德；成就阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生發淨信心，為諸沙門、婆羅門，染衣、洗衣、裁衣、縫衣、修作僧服，或自手作或使人作，作已迴向；是人所感，八十一生得最上衣隨身豐足，於最後身來生我剎；成就阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我得菩提成正覺已，所有眾生發淨信心，為諸沙門、婆羅門，染衣、洗衣、裁衣、縫衣、修作僧服，或自手作或使人作，作已迴向；是人所感，八十一生得最上衣隨身豐足，於最後身來生我剎；成就阿耨多羅三藐三菩提。』