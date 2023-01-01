佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經

佛說阿彌陀經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說阿彌陀經卷下

吳月支國居士支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支國居士支謙譯

佛告阿逸菩薩：「其世間人民，若善男子、善女人，願欲往生阿彌陀佛國者，有三輩，作德有大小，轉不相及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩：「其世間人民，若善男子、善女人，願欲往生阿彌陀佛國者，有三輩，作德有大小，轉不相及。」

佛言：「何等為三輩？最上第一輩者，當去家捨妻子斷愛欲，行作沙門，就無為之道，當作菩薩道，奉行六波羅蜜經者。作沙門不虧經戒，慈心精進，不當瞋怒，不當與女人交通。齋戒清淨，心無所貪慕，至誠願欲往生阿彌陀佛國，常念至心不斷絕者。其人便於今世求道時，即自然於其臥止夢中，見阿彌陀佛及諸菩薩、阿羅漢。其人壽命欲終時，阿彌陀佛即自與諸菩薩、阿羅漢，共翻飛行迎之，則往生阿彌陀佛國，便於七寶水池蓮華中化生。即自然受身長大，則作阿惟越致菩薩。便即與諸菩薩，共翻輩飛行，供養八方、上下諸無央數佛。即逮智慧勇猛，樂聽經道，其心歡樂。所居七寶舍宅，在虛空中，恣隨其意。在所欲作為，去阿彌陀佛近。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「何等為三輩？最上第一輩者，當去家捨妻子斷愛欲，行作沙門，就無為之道，當作菩薩道，奉行六波羅蜜經者。作沙門不虧經戒，慈心精進，不當瞋怒，不當與女人交通。齋戒清淨，心無所貪慕，至誠願欲往生阿彌陀佛國，常念至心不斷絕者。其人便於今世求道時，即自然於其臥止夢中，見阿彌陀佛及諸菩薩、阿羅漢。其人壽命欲終時，阿彌陀佛即自與諸菩薩、阿羅漢，共翻飛行迎之，則往生阿彌陀佛國，便於七寶水池蓮華中化生。即自然受身長大，則作阿惟越致菩薩。便即與諸菩薩，共翻輩飛行，供養八方、上下諸無央數佛。即逮智慧勇猛，樂聽經道，其心歡樂。所居七寶舍宅，在虛空中，恣隨其意。在所欲作為，去阿彌陀佛近。」

佛言：「諸欲往生阿彌陀佛國者，當精進持經戒，奉行如是上法者，則得往生阿彌陀佛國，可得為眾所尊敬。是為上第一輩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸欲往生阿彌陀佛國者，當精進持經戒，奉行如是上法者，則得往生阿彌陀佛國，可得為眾所尊敬。是為上第一輩。」

佛言：「其中輩者，其人願欲往生阿彌陀佛國，雖不能去家捨妻子斷愛欲，行作沙門者。當持經戒無得虧失，益作分檀布施，常信受佛經語深，當作至誠中信；飯食諸沙門，作佛寺、起塔，散華、燒香、然燈，懸雜繒綵；如是法者，無所適莫。不當瞋怒，齋戒清淨，慈心精進，斷愛欲念。欲往生阿彌陀佛國，一日一夜不斷絕者。其人便於今世，亦復於臥止夢中，見阿彌陀佛。其人壽命欲終時，阿彌陀佛即化，令其人目自見阿彌陀佛及其國土。往至阿彌陀佛國者，可得智慧勇猛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其中輩者，其人願欲往生阿彌陀佛國，雖不能去家捨妻子斷愛欲，行作沙門者。當持經戒無得虧失，益作分檀布施，常信受佛經語深，當作至誠中信；飯食諸沙門，作佛寺、起塔，散華、燒香、然燈，懸雜繒綵；如是法者，無所適莫。不當瞋怒，齋戒清淨，慈心精進，斷愛欲念。欲往生阿彌陀佛國，一日一夜不斷絕者。其人便於今世，亦復於臥止夢中，見阿彌陀佛。其人壽命欲終時，阿彌陀佛即化，令其人目自見阿彌陀佛及其國土。往至阿彌陀佛國者，可得智慧勇猛。」

佛言：「其人奉行施與如是者，若其人然後復中悔，心中狐疑，不信分檀布施作諸善後世得其福，不信有彌陀佛國，不信有往生其國。雖爾者，其人續念不絕，暫信暫不信，意志猶豫無所專據。續其善願為本，故得往生。其人壽命病欲終時，阿彌陀佛即自化作形像，令其人目自見之。口不能復言，但心中歡喜踊躍，意念言：『我悔不知益齋戒作善，今當往生阿彌陀佛國。』其人即心自悔過，悔過者小差少無所復及。其人壽命終盡，即往生阿彌陀佛國。不能得前至阿彌陀佛所，便道見阿彌陀佛國界邊自然七寶城中，心便大歡喜，便止其城中。即於七寶水池蓮華中化生，則受身自然長大。在城中於是間五百歲，其城廣縱各二千里。城中亦有七寶舍宅，中外內皆有七寶浴池。浴池中亦有自然華香繞，浴池上亦有七寶樹重行；亦皆復作五音聲。其欲飯食時，前有自然食，具百味飲食；在所欲得應意皆至。其人於城中亦快樂，其城中比如第二忉利天上自然之物。雖爾，其人城中不能得出，復不能得見阿彌陀佛，但見其光明，心自悔責，踊躍喜耳。亦復不能得聞經；亦復不能得見諸比丘僧；亦復不能得見知阿彌陀佛國中諸菩薩、阿羅漢狀貌何等類。其人愁苦如是比，如小適耳。佛亦不使爾身，行所作自然得之，皆心自趣向道，入其城中。其人本宿命求道時，心口各異，言念無誠信，狐疑佛經；復不信向之，當自然入惡道中；阿彌陀佛哀愍，威神引之去爾。其人於城中，五百歲乃得出。往至阿彌陀佛所聞經，心不開解；亦復不得在諸菩薩、阿羅漢、比丘僧中聽經。以去所居處舍宅在地，不能令舍宅隨意高大在虛空中。復去阿彌陀佛甚大遠，不能得近附阿彌陀佛。其人智慧不明，知經復少，心不歡喜，意不開解。其人久久，亦自當智慧開解知經，明健勇猛，心當歡喜，次當復如上第一輩。所以者何？其人但坐前世宿命求道時，不大持齋戒，毀失經法，意志狐疑，不信佛語，不信佛經深，不信分檀布施作，善後世當得其福；復坐中悔，不信往生阿彌陀佛國，作德不至心，用是故爾。是為第二中輩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其人奉行施與如是者，若其人然後復中悔，心中狐疑，不信分檀布施作諸善後世得其福，不信有彌陀佛國，不信有往生其國。雖爾者，其人續念不絕，暫信暫不信，意志猶豫無所專據。續其善願為本，故得往生。其人壽命病欲終時，阿彌陀佛即自化作形像，令其人目自見之。口不能復言，但心中歡喜踊躍，意念言：『我悔不知益齋戒作善，今當往生阿彌陀佛國。』其人即心自悔過，悔過者小差少無所復及。其人壽命終盡，即往生阿彌陀佛國。不能得前至阿彌陀佛所，便道見阿彌陀佛國界邊自然七寶城中，心便大歡喜，便止其城中。即於七寶水池蓮華中化生，則受身自然長大。在城中於是間五百歲，其城廣縱各二千里。城中亦有七寶舍宅，中外內皆有七寶浴池。浴池中亦有自然華香繞，浴池上亦有七寶樹重行；亦皆復作五音聲。其欲飯食時，前有自然食，具百味飲食；在所欲得應意皆至。其人於城中亦快樂，其城中比如第二忉利天上自然之物。雖爾，其人城中不能得出，復不能得見阿彌陀佛，但見其光明，心自悔責，踊躍喜耳。亦復不能得聞經；亦復不能得見諸比丘僧；亦復不能得見知阿彌陀佛國中諸菩薩、阿羅漢狀貌何等類。其人愁苦如是比，如小適耳。佛亦不使爾身，行所作自然得之，皆心自趣向道，入其城中。其人本宿命求道時，心口各異，言念無誠信，狐疑佛經；復不信向之，當自然入惡道中；阿彌陀佛哀愍，威神引之去爾。其人於城中，五百歲乃得出。往至阿彌陀佛所聞經，心不開解；亦復不得在諸菩薩、阿羅漢、比丘僧中聽經。以去所居處舍宅在地，不能令舍宅隨意高大在虛空中。復去阿彌陀佛甚大遠，不能得近附阿彌陀佛。其人智慧不明，知經復少，心不歡喜，意不開解。其人久久，亦自當智慧開解知經，明健勇猛，心當歡喜，次當復如上第一輩。所以者何？其人但坐前世宿命求道時，不大持齋戒，毀失經法，意志狐疑，不信佛語，不信佛經深，不信分檀布施作，善後世當得其福；復坐中悔，不信往生阿彌陀佛國，作德不至心，用是故爾。是為第二中輩。」

佛言：「其三輩者，其人願欲往生阿彌陀佛國，若無所用分檀布施，亦不能燒香、散華、然燈，懸雜繒綵，作佛寺起塔，飯食諸沙門者。當斷愛欲無所貪慕，得經疾慈心精進，不當瞋怒，齋戒清淨，如是法者。當一心念欲往生阿彌陀佛國，晝夜十日不斷絕者。壽命終即往生阿彌陀佛國，可得尊敬，智慧勇猛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其三輩者，其人願欲往生阿彌陀佛國，若無所用分檀布施，亦不能燒香、散華、然燈，懸雜繒綵，作佛寺起塔，飯食諸沙門者。當斷愛欲無所貪慕，得經疾慈心精進，不當瞋怒，齋戒清淨，如是法者。當一心念欲往生阿彌陀佛國，晝夜十日不斷絕者。壽命終即往生阿彌陀佛國，可得尊敬，智慧勇猛。」

佛言：「其人作是以後，若復中悔，心意狐疑，不信作善後世當得其福；不信往生阿彌陀佛國。其人雖爾，續得往生。其人壽命病欲終時，阿彌陀佛，即令其人，於臥止夢中見阿彌陀佛土。心中大歡喜，意自念言：『我悔不知益作諸善，今當往生阿彌陀佛國。』其人但念是，口不能復言，即自悔過，悔過者差減少悔無所復及。其人命終，即生阿彌陀佛國。不能得前至，便道見二千里七寶城中，心獨歡喜，便止其中。亦復於七寶浴池蓮華中化生，即自然受身長大。其城亦復如前城法，比如第二忉利天上自然之物。其人亦復於城中，五百歲竟乃得出。至阿彌陀佛所，心中大喜。其人聽聞經，心不開解，意不歡樂，智慧不明，知經復少。所居舍宅在地，不能令舍宅隨意高大在虛空中。復去阿彌陀佛大遠，不能得近附阿彌陀佛，亦復如是第二中輩狐疑者也。其人久久，亦當智慧開解，知經勇猛，心當歡樂，次如上第一輩也。所以者何？皆坐前世宿命求道時，中悔狐疑，暫信暫不信，不信作善得其福德，皆自然得之爾。隨其功德有所鉉不鉉，各自然趣向，說經行道，卓億萬超絕不相及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其人作是以後，若復中悔，心意狐疑，不信作善後世當得其福；不信往生阿彌陀佛國。其人雖爾，續得往生。其人壽命病欲終時，阿彌陀佛，即令其人，於臥止夢中見阿彌陀佛土。心中大歡喜，意自念言：『我悔不知益作諸善，今當往生阿彌陀佛國。』其人但念是，口不能復言，即自悔過，悔過者差減少悔無所復及。其人命終，即生阿彌陀佛國。不能得前至，便道見二千里七寶城中，心獨歡喜，便止其中。亦復於七寶浴池蓮華中化生，即自然受身長大。其城亦復如前城法，比如第二忉利天上自然之物。其人亦復於城中，五百歲竟乃得出。至阿彌陀佛所，心中大喜。其人聽聞經，心不開解，意不歡樂，智慧不明，知經復少。所居舍宅在地，不能令舍宅隨意高大在虛空中。復去阿彌陀佛大遠，不能得近附阿彌陀佛，亦復如是第二中輩狐疑者也。其人久久，亦當智慧開解，知經勇猛，心當歡樂，次如上第一輩也。所以者何？皆坐前世宿命求道時，中悔狐疑，暫信暫不信，不信作善得其福德，皆自然得之爾。隨其功德有所鉉不鉉，各自然趣向，說經行道，卓億萬超絕不相及。」

佛言：「其欲求作菩薩道生阿彌陀佛國者，其人然後，皆當得阿惟越致菩薩。阿惟越致菩薩者，皆當有三十二相紫磨金色、八十種好，皆當作佛。隨所願在所求欲於他方佛國作佛，終不復更泥犁、禽獸、薜荔。隨其精進求道，早晚之事同等爾。求道不休會當得之，不失其所欲願也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其欲求作菩薩道生阿彌陀佛國者，其人然後，皆當得阿惟越致菩薩。阿惟越致菩薩者，皆當有三十二相紫磨金色、八十種好，皆當作佛。隨所願在所求欲於他方佛國作佛，終不復更泥犁、禽獸、薜荔。隨其精進求道，早晚之事同等爾。求道不休會當得之，不失其所欲願也。」

佛告阿逸菩薩等：「諸天、帝王、人民，我皆語汝曹，諸欲往生阿彌陀佛國者，雖不能大精進、禪定、持經戒者，大要當作善：一者、不得殺生。二者、不得盜竊。三者、不得婬泆姦愛他人婦女。四者、不得調欺。五者、不得飲酒。六者、不得兩舌。七者、不得惡口。八者、不得妄言。九者、不得嫉妬。十者、不得貪餮，不得心中有所慳惜，不得瞋怒，不得愚癡，不得隨心嗜欲。不得心中悔，不得狐疑。當作孝順，當作至誠忠信，當信受佛經語深，當信作善後世得其福。奉持如是，其法不虧失者，在心所願，可得往生阿彌陀佛國。至要當齋戒一心清淨，晝夜常念欲往生阿彌陀佛國，十日十夜不斷絕，我皆慈哀之，悉令生阿彌陀佛國。」佛言：「世間人以欲慕及賢明，居家修善為道者，與妻子共居在恩好愛欲之中，憂念苦多家事怱務，不暇大齋一心清淨；雖不能得去家棄欲，有空閑時，自端心意，念身作善，專精行道十日十夜者；殊使不能爾，自思惟熟挍計欲度脫身者，下當絕念去憂，勿念家事，莫與婦人同床。自端正身心斷於愛欲，一心齋戒清淨，至意念生阿彌陀佛國，一日一夜不斷絕者，壽終皆往生其國，在七寶浴池蓮華中化生，可得智慧勇猛，所居七寶舍宅，自在意所欲作為。可次如上第一輩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩等：「諸天、帝王、人民，我皆語汝曹，諸欲往生阿彌陀佛國者，雖不能大精進、禪定、持經戒者，大要當作善：一者、不得殺生。二者、不得盜竊。三者、不得婬泆姦愛他人婦女。四者、不得調欺。五者、不得飲酒。六者、不得兩舌。七者、不得惡口。八者、不得妄言。九者、不得嫉妬。十者、不得貪餮，不得心中有所慳惜，不得瞋怒，不得愚癡，不得隨心嗜欲。不得心中悔，不得狐疑。當作孝順，當作至誠忠信，當信受佛經語深，當信作善後世得其福。奉持如是，其法不虧失者，在心所願，可得往生阿彌陀佛國。至要當齋戒一心清淨，晝夜常念欲往生阿彌陀佛國，十日十夜不斷絕，我皆慈哀之，悉令生阿彌陀佛國。」佛言：「世間人以欲慕及賢明，居家修善為道者，與妻子共居在恩好愛欲之中，憂念苦多家事怱務，不暇大齋一心清淨；雖不能得去家棄欲，有空閑時，自端心意，念身作善，專精行道十日十夜者；殊使不能爾，自思惟熟挍計欲度脫身者，下當絕念去憂，勿念家事，莫與婦人同床。自端正身心斷於愛欲，一心齋戒清淨，至意念生阿彌陀佛國，一日一夜不斷絕者，壽終皆往生其國，在七寶浴池蓮華中化生，可得智慧勇猛，所居七寶舍宅，自在意所欲作為。可次如上第一輩。」

佛語阿逸菩薩言：「諸八方、上下無央數諸天人民，比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，往生阿彌陀佛國。眾等大會，皆共於七寶浴池水中。都共人人，悉自於一大蓮華上坐，皆悉自陳道德行善，人人各自說其前世宿命求道時持戒所作善法，所從來生本末，其所好憙經道，知經智慧，所施行功德，從上次下轉皆遍。以知經有明、不明，智有深、淺、大、小，德有優、劣、厚、薄，自然之道別知。才能智慧健猛，眾相觀照，禮義和順，皆自歡喜踊躍。智慧有勇猛，各不相屬逮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿逸菩薩言：「諸八方、上下無央數諸天人民，比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，往生阿彌陀佛國。眾等大會，皆共於七寶浴池水中。都共人人，悉自於一大蓮華上坐，皆悉自陳道德行善，人人各自說其前世宿命求道時持戒所作善法，所從來生本末，其所好憙經道，知經智慧，所施行功德，從上次下轉皆遍。以知經有明、不明，智有深、淺、大、小，德有優、劣、厚、薄，自然之道別知。才能智慧健猛，眾相觀照，禮義和順，皆自歡喜踊躍。智慧有勇猛，各不相屬逮。」

佛言：「其人殊不豫作德，為善輕戲，不信使然。徙倚懈怠，為用可爾。至時都集說經道，自然迫促，應答遲晚。道智卓殊超絕，才能高猛，獨於邊羸。臨事乃悔，悔者已出，其後當復何益；但心中悷悢，慕及等爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其人殊不豫作德，為善輕戲，不信使然。徙倚懈怠，為用可爾。至時都集說經道，自然迫促，應答遲晚。道智卓殊超絕，才能高猛，獨於邊羸。臨事乃悔，悔者已出，其後當復何益；但心中悷悢，慕及等爾。」

佛言：「阿彌陀佛國諸菩薩、阿羅漢眾等，大聚會自然都集。拘心制意，端身正行，遊戲洞達。俱相隨飛行，翻輩出入，供養無極。歡心喜樂，共觀經行道，和好久習。才猛智慧，志若虛空，精進求願。心終不復中徊，意終不復轉，終無有懈極時。雖求道，外若遲緩，內獨急疾，容容虛空，適得其中。中表相應，自然嚴整。撿斂端直，身心清潔，無有愛欲，無所適貪，無有眾惡瑕穢。其志願皆各安定姝好，無增缺減。求道和正，不誤傾邪。准望道法，隨經約令，不敢違蹉跌。若於八方、上下，無有邊幅，自在所欲，至到無窮無極，咸然為道。恢廓及曠蕩，念道無他之念。無有憂思，自然無為，虛無空立，恢安無欲。作得善願，盡心求索，含哀慈愍，精進中表，禮義都合。通洞無違，和順副稱，褒羅表裏，過度解脫；能升入泥洹，長與道德合明。自然相保守，快意之滋真，滋真了潔白。志願無上，清淨之安定，靜樂之無有極，善好無有比。巍巍之燿照，燿照亘開達明徹，自然中自然相，然之有根本，自然成五光。五光至九色，九色參徊轉，數百千更變，欝單之自然，自然成七寶。橫攬成萬物，光精參明俱出，好甚姝無有極，其國土甚若此。何不力為善？念道之自然，著於無上、下，洞達無邊幅，捐志虛空中。何不各精進？努力自求索，可得超絕去。往生阿彌陀佛國，橫截於五惡道。自然閉塞，升道之無極，易往無有人。其國土不逆違，自然之隨牽。何不棄世事？行求道德，可得極長生，壽無有極。何為著世事？譊譊共憂思無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿彌陀佛國諸菩薩、阿羅漢眾等，大聚會自然都集。拘心制意，端身正行，遊戲洞達。俱相隨飛行，翻輩出入，供養無極。歡心喜樂，共觀經行道，和好久習。才猛智慧，志若虛空，精進求願。心終不復中徊，意終不復轉，終無有懈極時。雖求道，外若遲緩，內獨急疾，容容虛空，適得其中。中表相應，自然嚴整。撿斂端直，身心清潔，無有愛欲，無所適貪，無有眾惡瑕穢。其志願皆各安定姝好，無增缺減。求道和正，不誤傾邪。准望道法，隨經約令，不敢違蹉跌。若於八方、上下，無有邊幅，自在所欲，至到無窮無極，咸然為道。恢廓及曠蕩，念道無他之念。無有憂思，自然無為，虛無空立，恢安無欲。作得善願，盡心求索，含哀慈愍，精進中表，禮義都合。通洞無違，和順副稱，褒羅表裏，過度解脫；能升入泥洹，長與道德合明。自然相保守，快意之滋真，滋真了潔白。志願無上，清淨之安定，靜樂之無有極，善好無有比。巍巍之燿照，燿照亘開達明徹，自然中自然相，然之有根本，自然成五光。五光至九色，九色參徊轉，數百千更變，欝單之自然，自然成七寶。橫攬成萬物，光精參明俱出，好甚姝無有極，其國土甚若此。何不力為善？念道之自然，著於無上、下，洞達無邊幅，捐志虛空中。何不各精進？努力自求索，可得超絕去。往生阿彌陀佛國，橫截於五惡道。自然閉塞，升道之無極，易往無有人。其國土不逆違，自然之隨牽。何不棄世事？行求道德，可得極長生，壽無有極。何為著世事？譊譊共憂思無常。

「世人薄俗，共諍不急之事，共於是處劇惡極苦之中，勤身治生，用相給活，無尊、無卑，無富、無貧，無老、無少，無男、無女，皆當共憂錢財，有無同然。憂思適等，屏營愁苦，累念思慮，為心使走，無有安時。有田憂田，有宅憂宅，有牛憂牛，有馬憂馬，有六畜憂六畜，有奴婢憂奴婢，有衣、被、錢財、金、銀、寶物，復共憂之。重思累息，憂念愁恐，橫為非常——水、火、盜、賊，怨主、債家——所漂、燒繫、唐突、沒溺，憂毒忪忪無有解時。結憤胸中稸氣恚怒，病在胸腹憂苦不離，心堅意固適無縱捨，或坐摧藏終身亡命，棄捐之去莫誰隨者。尊卑、豪貴、貧富，有是憂懼，勤苦此，結眾寒熱與痛共居。小家貧者窮困苦乏，無田亦憂欲有田，無宅亦憂欲有宅，無牛亦憂欲有牛，無馬亦憂欲有馬，無六畜亦憂欲有六畜，無奴婢亦憂欲有奴婢，無衣、被、錢財、什物、飲食之屬，亦憂欲有之。適有一復少一，有是少是，思有齊等。適小具有便復賜盡，如是苦生，當復求索。思想無益不能時得，身心俱勞坐起不安，憂意相隨勤苦如此。焦心不離恚恨獨怒，亦結眾寒熱與痛同居，或時坐之終身夭命，亦不肯作善為道。壽命終盡死，皆當獨遠去，有所趣向，善惡之道莫能知之。或時世人，父子、兄弟、夫婦、家室、中外親屬，居天地之間，當相敬愛，不當相憎。有無當相給與，不當有貪惜。言色當和，莫相違戾。或儻心諍有所恚怒，今世恨意微相嫉憎，後世轉劇致成大怨。所以者何？如今之事更欲相害，雖不臨時應急相破。然之愁毒結憤精神，自然剋識不得相離，皆當對相生值，更相報復。人在世間愛欲之中，獨往、獨來、獨死、獨生，當行至苦樂之處，身自當之，無有代者。善惡變化，殃咎惡處，宿豫嚴待，當獨升入遠到他處，莫能見去在何所。善惡自然追逐行生，窈窈冥冥別離久長，道路不同會見無期，甚難得復相值。何不棄家事？各曼強健時，努力為善，力精進求度世，可得極長壽。殊不肯求於道，復欲須待欲何樂乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世人薄俗，共諍不急之事，共於是處劇惡極苦之中，勤身治生，用相給活，無尊、無卑，無富、無貧，無老、無少，無男、無女，皆當共憂錢財，有無同然。憂思適等，屏營愁苦，累念思慮，為心使走，無有安時。有田憂田，有宅憂宅，有牛憂牛，有馬憂馬，有六畜憂六畜，有奴婢憂奴婢，有衣、被、錢財、金、銀、寶物，復共憂之。重思累息，憂念愁恐，橫為非常——水、火、盜、賊，怨主、債家——所漂、燒繫、唐突、沒溺，憂毒忪忪無有解時。結憤胸中稸氣恚怒，病在胸腹憂苦不離，心堅意固適無縱捨，或坐摧藏終身亡命，棄捐之去莫誰隨者。尊卑、豪貴、貧富，有是憂懼，勤苦此，結眾寒熱與痛共居。小家貧者窮困苦乏，無田亦憂欲有田，無宅亦憂欲有宅，無牛亦憂欲有牛，無馬亦憂欲有馬，無六畜亦憂欲有六畜，無奴婢亦憂欲有奴婢，無衣、被、錢財、什物、飲食之屬，亦憂欲有之。適有一復少一，有是少是，思有齊等。適小具有便復賜盡，如是苦生，當復求索。思想無益不能時得，身心俱勞坐起不安，憂意相隨勤苦如此。焦心不離恚恨獨怒，亦結眾寒熱與痛同居，或時坐之終身夭命，亦不肯作善為道。壽命終盡死，皆當獨遠去，有所趣向，善惡之道莫能知之。或時世人，父子、兄弟、夫婦、家室、中外親屬，居天地之間，當相敬愛，不當相憎。有無當相給與，不當有貪惜。言色當和，莫相違戾。或儻心諍有所恚怒，今世恨意微相嫉憎，後世轉劇致成大怨。所以者何？如今之事更欲相害，雖不臨時應急相破。然之愁毒結憤精神，自然剋識不得相離，皆當對相生值，更相報復。人在世間愛欲之中，獨往、獨來、獨死、獨生，當行至苦樂之處，身自當之，無有代者。善惡變化，殃咎惡處，宿豫嚴待，當獨升入遠到他處，莫能見去在何所。善惡自然追逐行生，窈窈冥冥別離久長，道路不同會見無期，甚難得復相值。何不棄家事？各曼強健時，努力為善，力精進求度世，可得極長壽。殊不肯求於道，復欲須待欲何樂乎？

「如是世人，不信作善得善，不信為道得道，不信死後世復生，不信施與得其福德，都不信之爾。以謂不然，終無有是，但坐是故，且自見之，更相代聞，前後相續，轉相承受，父餘教令。先人祖父，素不作善，本不為道，身愚神闇，心塞意閉，不見大道，殊無有能見人死生有所趣向，亦莫能知者；適無有見善惡之道，復無語者，為用作善惡福德？殃咎禍罰，各自競作，為之用殊，無有怪也。至於死生之道，轉相續立，或子哭父，或父哭子，或弟哭兄，或兄哭弟，或婦哭夫，或夫哭婦，顛倒上下無常根本，皆當過去，不可常得。教語開導，信道者少，皆當死生，無有休止。如是曹人，矇冥抵突，不信經語，各欲快意。心不計慮，愚癡於愛欲，不解於道德，迷惑於瞋怒，貪狼於財色，坐之不得道，當更勤苦，極在惡處生，終不得止休息，痛之甚可傷。或時家室中外，父子、兄弟、夫婦，至於死生之義，更相哭泣轉相思慕，憂念憤結恩愛繞續，心意著痛對相顧戀，晝夜縛礙無有解時。教視道德心不開明，思想恩好情欲不離，閉塞矇瞑交錯覆蔽，不能思計。心自端正決斷世事，專精行道便旋至竟，壽終命盡不能得道，無可那何。總猥憒譊皆貪愛欲，如是之法，不解道者多，得道者少。世間怱怱，無可聊賴，尊卑、上下，豪貴、貧富，男女、大小，各自怱務，勤苦躬身懷殺毒，惡氣窈冥，莫不惆悵。為妄作事，惡逆天地，不從人心。道德非惡，先隨與之，恣聽所為，其壽未至，便頓奪之。下入惡道，累世勤苦，展轉愁毒，數千萬億歲，無有止期。痛不可言，甚可憐愍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是世人，不信作善得善，不信為道得道，不信死後世復生，不信施與得其福德，都不信之爾。以謂不然，終無有是，但坐是故，且自見之，更相代聞，前後相續，轉相承受，父餘教令。先人祖父，素不作善，本不為道，身愚神闇，心塞意閉，不見大道，殊無有能見人死生有所趣向，亦莫能知者；適無有見善惡之道，復無語者，為用作善惡福德？殃咎禍罰，各自競作，為之用殊，無有怪也。至於死生之道，轉相續立，或子哭父，或父哭子，或弟哭兄，或兄哭弟，或婦哭夫，或夫哭婦，顛倒上下無常根本，皆當過去，不可常得。教語開導，信道者少，皆當死生，無有休止。如是曹人，矇冥抵突，不信經語，各欲快意。心不計慮，愚癡於愛欲，不解於道德，迷惑於瞋怒，貪狼於財色，坐之不得道，當更勤苦，極在惡處生，終不得止休息，痛之甚可傷。或時家室中外，父子、兄弟、夫婦，至於死生之義，更相哭泣轉相思慕，憂念憤結恩愛繞續，心意著痛對相顧戀，晝夜縛礙無有解時。教視道德心不開明，思想恩好情欲不離，閉塞矇瞑交錯覆蔽，不能思計。心自端正決斷世事，專精行道便旋至竟，壽終命盡不能得道，無可那何。總猥憒譊皆貪愛欲，如是之法，不解道者多，得道者少。世間怱怱，無可聊賴，尊卑、上下，豪貴、貧富，男女、大小，各自怱務，勤苦躬身懷殺毒，惡氣窈冥，莫不惆悵。為妄作事，惡逆天地，不從人心。道德非惡，先隨與之，恣聽所為，其壽未至，便頓奪之。下入惡道，累世勤苦，展轉愁毒，數千萬億歲，無有止期。痛不可言，甚可憐愍。」

佛告阿逸菩薩等：「諸天、帝王、人民，我皆語汝，造世間之事，人用是故坐不得道，汝曹熟思惟之！惡者當縱捨遠離之去，從其善者。當堅持勿妄為非，益作諸善，大小、多少愛欲之榮，皆不可常得，由當別離無可樂者。曼佛世時，其有信受佛經語深，奉行道德，皆是我小弟也。其欲有甫學佛經戒者，皆是我弟子。其有欲出身去家捨妻子，絕去財色，欲作沙門、為佛作比丘者，皆是我子孫。我世甚難得值，其有願欲生阿彌陀佛國者，可得智慧勇猛，為眾所尊敬，勿得隨心所欲，虧負經戒，在於人後；儻有疑意不解經者，復前問佛，為汝解之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩等：「諸天、帝王、人民，我皆語汝，造世間之事，人用是故坐不得道，汝曹熟思惟之！惡者當縱捨遠離之去，從其善者。當堅持勿妄為非，益作諸善，大小、多少愛欲之榮，皆不可常得，由當別離無可樂者。曼佛世時，其有信受佛經語深，奉行道德，皆是我小弟也。其欲有甫學佛經戒者，皆是我弟子。其有欲出身去家捨妻子，絕去財色，欲作沙門、為佛作比丘者，皆是我子孫。我世甚難得值，其有願欲生阿彌陀佛國者，可得智慧勇猛，為眾所尊敬，勿得隨心所欲，虧負經戒，在於人後；儻有疑意不解經者，復前問佛，為汝解之。」

阿逸菩薩長跪叉手言：「佛威神尊重，所說經快善。我曹聽經語，皆心貫之。世人實爾，如佛所語無有異。今佛慈哀我曹，開示大道教語生路，耳目聰明長得度脫，今若得更生。我曹聽佛經語，莫不慈心歡喜踊躍開解者。及諸天、帝王、人民，蜎飛蠕動之類皆蒙恩，無不解脫憂苦者。佛語教戒甚深善，無極無底。佛智慧所見知，八方、上下，去來現在之事，無上、無下，無邊、無幅，佛甚難得聞。我曹比慈心於佛所，令我曹得度脫者，皆是佛前世求道時，勤苦學問，精明所致。恩德普覆，所施行福德，相祿巍巍，光明徹照，洞虛無極。貫入泥洹，教授攬典，制威消化。改動八方、上下，無窮無極，佛為師法尊絕群聖，都無能及佛者。佛為八方、上下諸天、帝王、人民作師，隨其心所欲願，大小皆令得道。今我曹得與佛相見，得聞阿彌陀佛聲，我曹甚喜，莫不得黠慧開明者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩長跪叉手言：「佛威神尊重，所說經快善。我曹聽經語，皆心貫之。世人實爾，如佛所語無有異。今佛慈哀我曹，開示大道教語生路，耳目聰明長得度脫，今若得更生。我曹聽佛經語，莫不慈心歡喜踊躍開解者。及諸天、帝王、人民，蜎飛蠕動之類皆蒙恩，無不解脫憂苦者。佛語教戒甚深善，無極無底。佛智慧所見知，八方、上下，去來現在之事，無上、無下，無邊、無幅，佛甚難得聞。我曹比慈心於佛所，令我曹得度脫者，皆是佛前世求道時，勤苦學問，精明所致。恩德普覆，所施行福德，相祿巍巍，光明徹照，洞虛無極。貫入泥洹，教授攬典，制威消化。改動八方、上下，無窮無極，佛為師法尊絕群聖，都無能及佛者。佛為八方、上下諸天、帝王、人民作師，隨其心所欲願，大小皆令得道。今我曹得與佛相見，得聞阿彌陀佛聲，我曹甚喜，莫不得黠慧開明者。」

佛告阿逸菩薩：「若言是，實當爾。若有慈心於佛所者大喜，實當念佛；天下久久，乃復有佛耳。今我於苦世作佛，所出經道，教授洞達，截斷狐疑。端心正行，拔諸愛欲，絕眾惡根本。遊步無拘，典總智慧。眾道表裏，攬持維綱。照然分明，開視五道，決正生死泥洹之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩：「若言是，實當爾。若有慈心於佛所者大喜，實當念佛；天下久久，乃復有佛耳。今我於苦世作佛，所出經道，教授洞達，截斷狐疑。端心正行，拔諸愛欲，絕眾惡根本。遊步無拘，典總智慧。眾道表裏，攬持維綱。照然分明，開視五道，決正生死泥洹之道。」

佛言：「若曹從無數劫以來不可復計劫，若曹作菩薩道，欲過度諸天、人民及蜎飛蠕動之類，已來甚久遠。人從若得道度者無央數，至得泥洹之道者亦無央數。若曹及八方、上下，諸天、帝王、人民，若比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，若曹宿命，從無數劫已來，展轉是五道中，死生呼嗟，更相哭淚，轉相貪慕，憂思愁毒，痛苦不可言。至今世死生不絕，乃今日與佛相見共會值，是乃聞阿彌陀佛聲甚快善，我助汝曹喜。亦可自厭死生痛痒，生時甚痛、甚苦、甚極，至年長大亦苦、亦極，死時亦痛、亦苦、亦極，甚惡臭處不淨，潔了無有可者。佛故悉語若曹，若曹亦可自決斷臭處惡露。若曹亦可端心正身，益作諸善。於是常端中外，潔淨身體，洗除心垢。自相約撿，表裏相應，言行忠信。人能自度脫，轉相扶接，拔諸愛欲，精明至心，求願不轉，結其善道根本，雖精苦一世，須臾間耳。今世為善，後世生阿彌陀佛國，快樂甚無極，長與道德合明。然善相保守，長去離惡道痛痒之憂惱，拔勤苦諸惡根本，斷諸愛欲恩好。長生阿彌陀佛國，亦無有諸痛痒，亦無復有諸惡臭處，亦無復有勤苦，亦無淫泆、瞋怒、愚癡，亦無有憂思愁毒。生於阿彌陀佛國，欲壽一劫、十劫、百劫、千劫、萬億劫，自恣意欲住止壽無央數劫不可復計數劫，恣汝隨意皆可得之。欲食、不食，恣若其意，都悉自然，皆可得之。次於泥洹之道，皆各自精明求索。心所欲願，勿得狐疑心中悔，欲往生者，無得坐其過失，在阿彌陀佛國界邊，自然七寶城中，讁五百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若曹從無數劫以來不可復計劫，若曹作菩薩道，欲過度諸天、人民及蜎飛蠕動之類，已來甚久遠。人從若得道度者無央數，至得泥洹之道者亦無央數。若曹及八方、上下，諸天、帝王、人民，若比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，若曹宿命，從無數劫已來，展轉是五道中，死生呼嗟，更相哭淚，轉相貪慕，憂思愁毒，痛苦不可言。至今世死生不絕，乃今日與佛相見共會值，是乃聞阿彌陀佛聲甚快善，我助汝曹喜。亦可自厭死生痛痒，生時甚痛、甚苦、甚極，至年長大亦苦、亦極，死時亦痛、亦苦、亦極，甚惡臭處不淨，潔了無有可者。佛故悉語若曹，若曹亦可自決斷臭處惡露。若曹亦可端心正身，益作諸善。於是常端中外，潔淨身體，洗除心垢。自相約撿，表裏相應，言行忠信。人能自度脫，轉相扶接，拔諸愛欲，精明至心，求願不轉，結其善道根本，雖精苦一世，須臾間耳。今世為善，後世生阿彌陀佛國，快樂甚無極，長與道德合明。然善相保守，長去離惡道痛痒之憂惱，拔勤苦諸惡根本，斷諸愛欲恩好。長生阿彌陀佛國，亦無有諸痛痒，亦無復有諸惡臭處，亦無復有勤苦，亦無淫泆、瞋怒、愚癡，亦無有憂思愁毒。生於阿彌陀佛國，欲壽一劫、十劫、百劫、千劫、萬億劫，自恣意欲住止壽無央數劫不可復計數劫，恣汝隨意皆可得之。欲食、不食，恣若其意，都悉自然，皆可得之。次於泥洹之道，皆各自精明求索。心所欲願，勿得狐疑心中悔，欲往生者，無得坐其過失，在阿彌陀佛國界邊，自然七寶城中，讁五百歲。」

阿逸菩薩言：「受佛嚴明重教，皆當精進一心求索，請奉行之，不敢疑怠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩言：「受佛嚴明重教，皆當精進一心求索，請奉行之，不敢疑怠。」

佛告阿逸菩薩等：「若曹於是世，能自制心正意，身不作惡者，是為大德善。都有一輩，為八方、上下最無有比。所以者何？八方、上下無央數佛國中，諸天人民，皆自然作善，不大為惡，易教化。今我於是世間作佛，為於五惡、五痛、五燒之中作佛，為最劇，教語人民，令縱捨五惡，令去五痛，令去五燒之中，降化其心，令持五善，得其福德度世長壽泥洹之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩等：「若曹於是世，能自制心正意，身不作惡者，是為大德善。都有一輩，為八方、上下最無有比。所以者何？八方、上下無央數佛國中，諸天人民，皆自然作善，不大為惡，易教化。今我於是世間作佛，為於五惡、五痛、五燒之中作佛，為最劇，教語人民，令縱捨五惡，令去五痛，令去五燒之中，降化其心，令持五善，得其福德度世長壽泥洹之道。」

佛言：「何等為五惡？何等為五痛？何等為五燒中者？何等為消化五惡，令得五善者？何等為持五善，得其福德長壽度世泥洹之道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「何等為五惡？何等為五痛？何等為五燒中者？何等為消化五惡，令得五善者？何等為持五善，得其福德長壽度世泥洹之道？」

佛言：「其一惡者：天人民下至禽獸、蜎飛蠕動之屬，欲為眾惡，強者服弱轉相剋賊，自相殺傷更相食噉。不知作善，惡逆不道，受其殃罰，道之自然，當往趣向神明記識，犯之不貰轉相承續；故有貧窮、下賤、乞匃、孤獨，故有聾盲、瘖瘂、愚癡、憋惡，下有尫狂不及逮之屬。故有尊卑、豪貴、高才、明達、智慧勇猛，皆其前世宿命為善慈孝布施恩德。故有官事王法牢獄，不肯畏慎作惡入法，受其過讁重罰致劇，求望解脫難得度出。今世有是目前現在，壽終有處入其窈冥受身更生，比若王法劇苦極刑。故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類，轉貿身形改惡易道，壽命短長魂神精識，自然入趣受形寄胎。當獨值向相從共生，轉相報償當相還復。殃惡禍罰，眾事未盡，終不得離。展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。天地之間自然有是，雖不臨時卒暴應時，但取自然之道，皆當善惡歸之。是為一大惡，為一痛，為一燒。勤苦如是，愁毒呼嗟，比若劇火起燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，獨作諸善不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為一大善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其一惡者：天人民下至禽獸、蜎飛蠕動之屬，欲為眾惡，強者服弱轉相剋賊，自相殺傷更相食噉。不知作善，惡逆不道，受其殃罰，道之自然，當往趣向神明記識，犯之不貰轉相承續；故有貧窮、下賤、乞匃、孤獨，故有聾盲、瘖瘂、愚癡、憋惡，下有尫狂不及逮之屬。故有尊卑、豪貴、高才、明達、智慧勇猛，皆其前世宿命為善慈孝布施恩德。故有官事王法牢獄，不肯畏慎作惡入法，受其過讁重罰致劇，求望解脫難得度出。今世有是目前現在，壽終有處入其窈冥受身更生，比若王法劇苦極刑。故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類，轉貿身形改惡易道，壽命短長魂神精識，自然入趣受形寄胎。當獨值向相從共生，轉相報償當相還復。殃惡禍罰，眾事未盡，終不得離。展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。天地之間自然有是，雖不臨時卒暴應時，但取自然之道，皆當善惡歸之。是為一大惡，為一痛，為一燒。勤苦如是，愁毒呼嗟，比若劇火起燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，獨作諸善不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為一大善。」

佛言：「其二惡者：世間帝王、長吏、人民，父子、兄弟、家室、夫婦略無義理，不從正令奢婬憍慢，各欲快意恣心自在，更相欺調殊不懼死。心口各異，言念無實，佞諂不忠諛媚巧辭，行不端緒更相嫉憎，轉相讒惡陷人冤枉；主上不明心不察照任用臣下，臣下存在踐度能行，知其形施在位不正，為其所調妄損忠良賢善，不當天心甚違道理。臣欺其君，子欺其父，弟欺其兄，婦欺其夫，家室中外知識相訟，各懷貪淫，心毒瞋怒，矇聾愚癡欲益。無有尊卑、上下，無男、無女、無大、無小，心俱同然欲自厚己。破家亡身不顧念前後，家室親屬坐之破族。或時家中內外知識朋友，鄉黨市里愚民野人，轉更從事共相利害。諍財鬪訟怒忿成仇轉諍勝負，慳富焦心不肯施與。祝祝守愛保貪惜，坐之思念心勞身苦。如是至竟無所恃怙，獨來獨去無一隨者。善惡福德殃禍讁罰，追命所生、或在樂處、或入毒苦，然後乃悔當復何及。或時世人愚心少智，見善誹謗恚之不肯慕及，但欲為妄作不道，但欲盜竊常懷毒心，欲得他人財物用自供給，消散靡盡賜復求索。邪心不正常獨恐怖畏人有色，臨時不計事至乃悔。今世現在長吏牢獄，自然趣向受其殃咎。世間貧窮、乞匃、孤獨，但坐前世宿命，不信道德，不肯為善，今世為惡天神別籍，壽終入惡道。故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。是為二大惡，為二痛，為二燒。勤苦如是，比若火起劇於燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，獨作諸善，不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為二大善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其二惡者：世間帝王、長吏、人民，父子、兄弟、家室、夫婦略無義理，不從正令奢婬憍慢，各欲快意恣心自在，更相欺調殊不懼死。心口各異，言念無實，佞諂不忠諛媚巧辭，行不端緒更相嫉憎，轉相讒惡陷人冤枉；主上不明心不察照任用臣下，臣下存在踐度能行，知其形施在位不正，為其所調妄損忠良賢善，不當天心甚違道理。臣欺其君，子欺其父，弟欺其兄，婦欺其夫，家室中外知識相訟，各懷貪淫，心毒瞋怒，矇聾愚癡欲益。無有尊卑、上下，無男、無女、無大、無小，心俱同然欲自厚己。破家亡身不顧念前後，家室親屬坐之破族。或時家中內外知識朋友，鄉黨市里愚民野人，轉更從事共相利害。諍財鬪訟怒忿成仇轉諍勝負，慳富焦心不肯施與。祝祝守愛保貪惜，坐之思念心勞身苦。如是至竟無所恃怙，獨來獨去無一隨者。善惡福德殃禍讁罰，追命所生、或在樂處、或入毒苦，然後乃悔當復何及。或時世人愚心少智，見善誹謗恚之不肯慕及，但欲為妄作不道，但欲盜竊常懷毒心，欲得他人財物用自供給，消散靡盡賜復求索。邪心不正常獨恐怖畏人有色，臨時不計事至乃悔。今世現在長吏牢獄，自然趣向受其殃咎。世間貧窮、乞匃、孤獨，但坐前世宿命，不信道德，不肯為善，今世為惡天神別籍，壽終入惡道。故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。是為二大惡，為二痛，為二燒。勤苦如是，比若火起劇於燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，獨作諸善，不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為二大善。」

佛言：「其三惡者：諸世間人民寄生相因，共依居天地之間，處年壽命無能幾歲。至有豪貴長者賢明善人，下有貧賤尫羸愚者，中有不良之人，但懷念毒惡身心不正，常念淫泆煩滿胸中，愛欲交錯坐起不安；貪意慳惜欲橫唐得，眄睞細色惡態婬泆。有婦厭憎私妄出入，持家所有相給為非。聚會飲食專共作惡，興兵作賊攻城格鬪，劫殺截斷強奪不道。取人財物偷竊趣得，不肯治生，所當求者不肯為之。惡心在外不能專作，欲繫成事恐勢迫脅，持歸給家共相生活。恣心快意極行作樂，行亂他人婦女。或於其親屬不避尊卑長老，眾共憎惡，家室中外患而恚之。亦復不畏縣官法令，無所避錄。如是之惡自然牢獄，日月照識神明記取諸神攝錄，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。是為三大惡，為三痛，為三燒。勤苦如是，比若火起燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，獨作諸善不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為三大善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其三惡者：諸世間人民寄生相因，共依居天地之間，處年壽命無能幾歲。至有豪貴長者賢明善人，下有貧賤尫羸愚者，中有不良之人，但懷念毒惡身心不正，常念淫泆煩滿胸中，愛欲交錯坐起不安；貪意慳惜欲橫唐得，眄睞細色惡態婬泆。有婦厭憎私妄出入，持家所有相給為非。聚會飲食專共作惡，興兵作賊攻城格鬪，劫殺截斷強奪不道。取人財物偷竊趣得，不肯治生，所當求者不肯為之。惡心在外不能專作，欲繫成事恐勢迫脅，持歸給家共相生活。恣心快意極行作樂，行亂他人婦女。或於其親屬不避尊卑長老，眾共憎惡，家室中外患而恚之。亦復不畏縣官法令，無所避錄。如是之惡自然牢獄，日月照識神明記取諸神攝錄，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。是為三大惡，為三痛，為三燒。勤苦如是，比若火起燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，獨作諸善不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為三大善。」

佛言：「其四惡者：諸人不能作善，自相壞敗，轉相教令共作眾惡。主為傳言但欲兩舌、惡口、罵詈、妄語，相嫉更相鬪亂，憎嫉善人敗壞賢善，於旁快之。復不孝順供養父母，輕易師友知識，無信難得誠實。自大尊貴有道，橫行威武加權力勢，侵剋易人不能自知。為惡不自羞慚，自用頑健，欲令人承事畏敬之。復不畏敬天、地、神明、日、月，亦不可教令作善，不可降化，自用偃蹇常當爾。亦復無憂哀心，不知恐懼之意。憍慢如是，天神記之。賴其前世宿命頗作福德，小善扶接營護助之。今世作惡盡儩，諸善日去，見惡追之。身獨空立無所復依，受重殃讁，壽命終身眾惡繞歸，自然迫促當往追逐不得止息，自然眾惡共趣頓乏。有其名籍在神明所，殃咎引牽當值相得，自然趣向受過讁罰，身心摧碎神形苦極不得離却，但得前行入其火鑊。當是之時悔復何益，當復何及。天道自然不得蹉跌，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。是為四大惡，為四痛，為四燒。勤苦如是，比若火起燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，獨作諸善不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道。是為四大善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其四惡者：諸人不能作善，自相壞敗，轉相教令共作眾惡。主為傳言但欲兩舌、惡口、罵詈、妄語，相嫉更相鬪亂，憎嫉善人敗壞賢善，於旁快之。復不孝順供養父母，輕易師友知識，無信難得誠實。自大尊貴有道，橫行威武加權力勢，侵剋易人不能自知。為惡不自羞慚，自用頑健，欲令人承事畏敬之。復不畏敬天、地、神明、日、月，亦不可教令作善，不可降化，自用偃蹇常當爾。亦復無憂哀心，不知恐懼之意。憍慢如是，天神記之。賴其前世宿命頗作福德，小善扶接營護助之。今世作惡盡儩，諸善日去，見惡追之。身獨空立無所復依，受重殃讁，壽命終身眾惡繞歸，自然迫促當往追逐不得止息，自然眾惡共趣頓乏。有其名籍在神明所，殃咎引牽當值相得，自然趣向受過讁罰，身心摧碎神形苦極不得離却，但得前行入其火鑊。當是之時悔復何益，當復何及。天道自然不得蹉跌，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。是為四大惡，為四痛，為四燒。勤苦如是，比若火起燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，獨作諸善不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道。是為四大善。」

佛言：「其五惡者：世人徙倚懈惰，不肯作善不念治生，妻子飢寒父母俱然，欲呵教其子，其子惡心，瞋目應怒言令不從，違戾反逆劇於野人，比若怨家不如無子。妄遍假貸眾共患厭，尤無復有報償之心。窮貧困乏不能復得，辜較諧聲放縱遊散，串數唐得自用賑給不畏防禁，飲食無極喫酒嗜美，出入無有期度魯扈抵突，不知人情壯吁強制。見人有喜憎妬恚之，無義無禮自用識當不可諫曉。亦復不憂念父母妻子有無，又復不念卒報父母之德，亦復不念師之恩好。心常念惡，口常言惡，身常行惡。日不成就，不信道德，不信有賢明先聖，不信作善為道可得度世，不信世間有佛。欲殺羅漢，鬪比丘僧，常欲殺人，欲殺父、母、兄、弟、妻子、宗親、朋友。父母、兄弟、妻子、宗親、朋友，憎惡見之欲使之死。不信佛經語，不信人壽命終盡死後世復生。不信作善得善，不信作惡得惡。如是曹人男子、女人，心意俱然違戾反逆，愚癡蒙籠瞋怒嗜欲無所識知，自用快善大為智慧。亦不知所從來、生死所趣向，不肯慈孝惡逆天地，於其中間望求僥倖，欲得長生射呼不死，會當歸就生死勤苦善惡之道，身所作惡殃咎眾趣不得度脫。亦不可降化令作善，慈心教語開導死苦，善惡所趣向有是，復不信之。然苦心與語，欲令度脫，無益其人。心中閉塞意不開解，大命將至至時皆悔，其後乃悔當復何及。不豫計作善，臨窮何益。天地之間五道各明，恢曠窈窕浩浩汗汗，轉相承受善惡毒痛，身自當之無有代者。道之自然隨其所行，追命所生不得縱捨，善人行善慈孝，從樂入樂，從明入明。惡人行惡，從苦從冥。誰能知者？獨佛見知耳。教語人民，信用者少，死生不休，惡道不絕。如是世人不可悉道說，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。是為五大惡，五痛、五燒。為勤苦如是，比若火起燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，言行相副所作至誠，所語如語心口不轉，獨作諸善不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道。是為五大善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其五惡者：世人徙倚懈惰，不肯作善不念治生，妻子飢寒父母俱然，欲呵教其子，其子惡心，瞋目應怒言令不從，違戾反逆劇於野人，比若怨家不如無子。妄遍假貸眾共患厭，尤無復有報償之心。窮貧困乏不能復得，辜較諧聲放縱遊散，串數唐得自用賑給不畏防禁，飲食無極喫酒嗜美，出入無有期度魯扈抵突，不知人情壯吁強制。見人有喜憎妬恚之，無義無禮自用識當不可諫曉。亦復不憂念父母妻子有無，又復不念卒報父母之德，亦復不念師之恩好。心常念惡，口常言惡，身常行惡。日不成就，不信道德，不信有賢明先聖，不信作善為道可得度世，不信世間有佛。欲殺羅漢，鬪比丘僧，常欲殺人，欲殺父、母、兄、弟、妻子、宗親、朋友。父母、兄弟、妻子、宗親、朋友，憎惡見之欲使之死。不信佛經語，不信人壽命終盡死後世復生。不信作善得善，不信作惡得惡。如是曹人男子、女人，心意俱然違戾反逆，愚癡蒙籠瞋怒嗜欲無所識知，自用快善大為智慧。亦不知所從來、生死所趣向，不肯慈孝惡逆天地，於其中間望求僥倖，欲得長生射呼不死，會當歸就生死勤苦善惡之道，身所作惡殃咎眾趣不得度脫。亦不可降化令作善，慈心教語開導死苦，善惡所趣向有是，復不信之。然苦心與語，欲令度脫，無益其人。心中閉塞意不開解，大命將至至時皆悔，其後乃悔當復何及。不豫計作善，臨窮何益。天地之間五道各明，恢曠窈窕浩浩汗汗，轉相承受善惡毒痛，身自當之無有代者。道之自然隨其所行，追命所生不得縱捨，善人行善慈孝，從樂入樂，從明入明。惡人行惡，從苦從冥。誰能知者？獨佛見知耳。教語人民，信用者少，死生不休，惡道不絕。如是世人不可悉道說，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。是為五大惡，五痛、五燒。為勤苦如是，比若火起燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，言行相副所作至誠，所語如語心口不轉，獨作諸善不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道。是為五大善。」

佛告阿逸菩薩等：「我皆語若曹，是世五惡勤苦如是，令起五痛，令起五燒，展轉相生。世間人民不肯為善欲作眾惡，敢欲犯此諸惡事者，皆悉自然當具更歷入惡道中。或其今世先被病殃，死生不得，示眾見之，壽終趣入至極大苦愁憂酷毒，自相焦然轉相燒滅，至其然後共作怨家更相傷殺，從小微起至大困劇，皆從貪婬財色，不肯忍辱施與，各欲自快，無復曲直欲得健名。為癡欲所迫，隨心思想不能復得，結憤胸中。財色縛束無有解脫不知厭足，厚己諍欲無所省錄。富貴榮華當時忍辱不知施善，威勢無幾隨惡名焦。身坐勞苦久後大劇，自然隨逐無有解已。王法施張，自然糺舉上下相應，羅網綱紀，㷀㷀忪忪，當入其中，古今有是痛哉可傷。都無義理，不知正道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩等：「我皆語若曹，是世五惡勤苦如是，令起五痛，令起五燒，展轉相生。世間人民不肯為善欲作眾惡，敢欲犯此諸惡事者，皆悉自然當具更歷入惡道中。或其今世先被病殃，死生不得，示眾見之，壽終趣入至極大苦愁憂酷毒，自相焦然轉相燒滅，至其然後共作怨家更相傷殺，從小微起至大困劇，皆從貪婬財色，不肯忍辱施與，各欲自快，無復曲直欲得健名。為癡欲所迫，隨心思想不能復得，結憤胸中。財色縛束無有解脫不知厭足，厚己諍欲無所省錄。富貴榮華當時忍辱不知施善，威勢無幾隨惡名焦。身坐勞苦久後大劇，自然隨逐無有解已。王法施張，自然糺舉上下相應，羅網綱紀，㷀㷀忪忪，當入其中，古今有是痛哉可傷。都無義理，不知正道。」

佛語阿逸菩薩等：「若世有是佛，皆慈愍哀之，威神摧動，眾惡諸事皆消化之，令得去惡就善棄捐所思。奉持經戒莫不承受，施行經法不敢違失。度世無為泥洹之道，快善極樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿逸菩薩等：「若世有是佛，皆慈愍哀之，威神摧動，眾惡諸事皆消化之，令得去惡就善棄捐所思。奉持經戒莫不承受，施行經法不敢違失。度世無為泥洹之道，快善極樂。」

佛言：「若曹諸天、帝王、人民及後世人，得佛經語熟思惟之。能自於其中端心正行，其主上為善率化撿御其下，教眾轉相勅令，轉共為善轉相度脫。各自端守慈仁愍哀，終身不怠，尊聖敬孝通洞博愛，佛語教令無敢虧負。當憂度世泥洹之道，當憂斷截死生痛痒拔惡根本，當憂斷絕泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動惡苦之道。當曼佛世，堅持經道無敢違失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若曹諸天、帝王、人民及後世人，得佛經語熟思惟之。能自於其中端心正行，其主上為善率化撿御其下，教眾轉相勅令，轉共為善轉相度脫。各自端守慈仁愍哀，終身不怠，尊聖敬孝通洞博愛，佛語教令無敢虧負。當憂度世泥洹之道，當憂斷截死生痛痒拔惡根本，當憂斷絕泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動惡苦之道。當曼佛世，堅持經道無敢違失。」

佛言：「若曹當信者，云何第一急？當自端身，當自端心，當自端目，當自端耳，當自端鼻，當自端口，當自端手，當自端足，能自撿斂莫妄動作，身心淨潔，俱善相應，中外約束，勿隨嗜欲。不犯諸惡，言色當和，身行當專。行步坐起，所作當安。作事所為，當先熟思慮計之。揆度才能，視瞻圓規，安定徐作為之。作事倉卒，不豫計熟，為之不諦，亡其功夫，敗悔在後，唐苦亡身。至誠忠信，得道絕去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若曹當信者，云何第一急？當自端身，當自端心，當自端目，當自端耳，當自端鼻，當自端口，當自端手，當自端足，能自撿斂莫妄動作，身心淨潔，俱善相應，中外約束，勿隨嗜欲。不犯諸惡，言色當和，身行當專。行步坐起，所作當安。作事所為，當先熟思慮計之。揆度才能，視瞻圓規，安定徐作為之。作事倉卒，不豫計熟，為之不諦，亡其功夫，敗悔在後，唐苦亡身。至誠忠信，得道絕去。」

佛言：「若曹於是益作諸善，布恩施德，能不犯道禁忌，忍辱精進一心智慧，展轉復相教化作善為德。如是經法，慈心專一，齋戒清淨一日一夜者，勝於在阿彌陀佛國作善百歲。所以者何？阿彌陀佛國皆積德眾善，無為自然在所求索，無有諸惡大如毛髮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若曹於是益作諸善，布恩施德，能不犯道禁忌，忍辱精進一心智慧，展轉復相教化作善為德。如是經法，慈心專一，齋戒清淨一日一夜者，勝於在阿彌陀佛國作善百歲。所以者何？阿彌陀佛國皆積德眾善，無為自然在所求索，無有諸惡大如毛髮。」

佛言：「於是作善十日十夜者，其德勝於他方佛國中人民作善千歲。所以者何？他方佛國皆悉作善，作善者多、為惡者少，皆有自然之物，不行求作便自得之。是間為惡者多、作善者少，不行求作，不能令得。世人能自端制作善至心求道，故能爾耳！是間無有自然，不能自給，當行求索，勤苦治生，轉相欺殆，調詐好惡，得其財物，歸給妻子，飲食毒勞心身苦。如是至竟，心意不專，𢛌恫不安。人能自安靜，為善精進德，故能爾耳！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於是作善十日十夜者，其德勝於他方佛國中人民作善千歲。所以者何？他方佛國皆悉作善，作善者多、為惡者少，皆有自然之物，不行求作便自得之。是間為惡者多、作善者少，不行求作，不能令得。世人能自端制作善至心求道，故能爾耳！是間無有自然，不能自給，當行求索，勤苦治生，轉相欺殆，調詐好惡，得其財物，歸給妻子，飲食毒勞心身苦。如是至竟，心意不專，𢛌恫不安。人能自安靜，為善精進德，故能爾耳！」

佛言：「我皆哀若曹及諸天、帝王、人民，皆教令作諸善，不為眾惡，隨其所能輒授與道。教戒開導悉奉行之，即君率化為善，教令臣下，父教其子，兄教其弟，夫教其婦，家室內外親屬朋友轉相教語，作善為道奉經持戒，各自端守上下相撿，無尊、無卑、無男、無女，齋戒清淨莫不歡喜，和順義理，歡樂慈孝，自相約撿。其有得佛經語，悉持思之，不當所作而犯為之，即自悔過去惡就善，棄邪為正朝聞夕改，奉持經戒劇愚得寶。佛所行處所在郡國，輒授與經戒，諸天日月星辰諸神，國王、旁臣、長吏、人民，諸龍、鬼神，泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，莫不慈心開解者，皆悉敬事，從佛稽受經道，承奉行之。即君改化為善，齋戒精思淨自湔洗，端心正行居位嚴慄，教勅率眾為善，奉行道禁，令言令正。臣孝其君，忠直受令不敢違負。父子言令孝順承受，兄弟夫婦宗親朋友，上下相令順言和理。尊卑大小轉相敬事，以禮如義不相違負。莫不改往修來，洗心易行端正中表，自然作善所願輒得。咸善降化自然之道。求欲不死，即可得長壽；求欲度世，即可得泥洹之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我皆哀若曹及諸天、帝王、人民，皆教令作諸善，不為眾惡，隨其所能輒授與道。教戒開導悉奉行之，即君率化為善，教令臣下，父教其子，兄教其弟，夫教其婦，家室內外親屬朋友轉相教語，作善為道奉經持戒，各自端守上下相撿，無尊、無卑、無男、無女，齋戒清淨莫不歡喜，和順義理，歡樂慈孝，自相約撿。其有得佛經語，悉持思之，不當所作而犯為之，即自悔過去惡就善，棄邪為正朝聞夕改，奉持經戒劇愚得寶。佛所行處所在郡國，輒授與經戒，諸天日月星辰諸神，國王、旁臣、長吏、人民，諸龍、鬼神，泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，莫不慈心開解者，皆悉敬事，從佛稽受經道，承奉行之。即君改化為善，齋戒精思淨自湔洗，端心正行居位嚴慄，教勅率眾為善，奉行道禁，令言令正。臣孝其君，忠直受令不敢違負。父子言令孝順承受，兄弟夫婦宗親朋友，上下相令順言和理。尊卑大小轉相敬事，以禮如義不相違負。莫不改往修來，洗心易行端正中表，自然作善所願輒得。咸善降化自然之道。求欲不死，即可得長壽；求欲度世，即可得泥洹之道。」

佛言：「佛威神尊德重，消惡化善莫不度脫。今我出於天下，在是惡中，於苦世作佛，慈愍哀傷教語開導。諸天、帝王、旁臣、左右、長吏、人民，隨其心所願樂，皆令得道。佛諸所行處、所經過歷郡國縣邑丘聚市里，莫不豐熟，天下太平，日月運照，倍益明好，風雨時節，人民安寧。強不臨弱，各得其所，無惡歲疾疫，無病瘦者。兵革不起，國無盜賊，無有冤抂，無有拘閉者。君臣人民莫不喜踊，忠慈至誠各自端守皆自守國，雍和孝順莫不歡喜。有無相與布恩施德，心歡樂與皆敬愛推讓義謙遜。前後以禮敬事，如父如子，如兄如弟，莫不仁賢。和順禮節都無違諍，快善無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「佛威神尊德重，消惡化善莫不度脫。今我出於天下，在是惡中，於苦世作佛，慈愍哀傷教語開導。諸天、帝王、旁臣、左右、長吏、人民，隨其心所願樂，皆令得道。佛諸所行處、所經過歷郡國縣邑丘聚市里，莫不豐熟，天下太平，日月運照，倍益明好，風雨時節，人民安寧。強不臨弱，各得其所，無惡歲疾疫，無病瘦者。兵革不起，國無盜賊，無有冤抂，無有拘閉者。君臣人民莫不喜踊，忠慈至誠各自端守皆自守國，雍和孝順莫不歡喜。有無相與布恩施德，心歡樂與皆敬愛推讓義謙遜。前後以禮敬事，如父如子，如兄如弟，莫不仁賢。和順禮節都無違諍，快善無極。」

佛言：「我哀若曹子欲度脫之，劇父母念子，今八方、上下諸天、帝王、人民，及蜎飛蠕動之類，得佛經戒奉行佛道，皆得明慧心悉開解，莫不得過度解脫憂苦者。今我作佛，在於五惡、五痛、五燒之中，降化五惡，消盡五痛，絕滅五燒。以善攻惡拔去毒苦，令得五道，令得五善明好，燒惡不起。我般泥洹去後，經道稍斷絕，人民諛諂，稍復為眾惡，不復作善，五燒復起，五痛劇苦，復如前法，自然還復，久後轉劇不可悉說。我但為若曹小道之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我哀若曹子欲度脫之，劇父母念子，今八方、上下諸天、帝王、人民，及蜎飛蠕動之類，得佛經戒奉行佛道，皆得明慧心悉開解，莫不得過度解脫憂苦者。今我作佛，在於五惡、五痛、五燒之中，降化五惡，消盡五痛，絕滅五燒。以善攻惡拔去毒苦，令得五道，令得五善明好，燒惡不起。我般泥洹去後，經道稍斷絕，人民諛諂，稍復為眾惡，不復作善，五燒復起，五痛劇苦，復如前法，自然還復，久後轉劇不可悉說。我但為若曹小道之耳。」

佛告阿逸菩薩等：「若曹各思持之，展轉相教戒，如佛經法無敢違犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩等：「若曹各思持之，展轉相教戒，如佛經法無敢違犯。」

阿逸菩薩長跪叉手言：「佛道記甚苦痛。世人為惡，甚劇如是。佛皆慈哀悉度脫之，皆言受佛重教，請展轉相教，不敢違犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩長跪叉手言：「佛道記甚苦痛。世人為惡，甚劇如是。佛皆慈哀悉度脫之，皆言受佛重教，請展轉相教，不敢違犯。」

佛告阿難：「我哀若曹，令悉見阿彌陀佛，及諸菩薩、阿羅漢所居國土。若欲見之不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我哀若曹，令悉見阿彌陀佛，及諸菩薩、阿羅漢所居國土。若欲見之不？」

阿難即大歡喜，長跪叉手言：「願皆欲見之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難即大歡喜，長跪叉手言：「願皆欲見之。」

佛言：「若起，更被袈裟西向拜，當日所沒處，為阿彌陀佛作禮，以頭腦著地言：『南無阿彌陀三耶三佛檀。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若起，更被袈裟西向拜，當日所沒處，為阿彌陀佛作禮，以頭腦著地言：『南無阿彌陀三耶三佛檀。』」

阿難言：「諾！受教。」即起，更被袈裟西向拜，當日所沒處，為彌陀佛作禮，以頭腦著地言：「南無阿彌陀三耶三佛檀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「諾！受教。」即起，更被袈裟西向拜，當日所沒處，為彌陀佛作禮，以頭腦著地言：「南無阿彌陀三耶三佛檀。」

阿難未起，阿彌陀佛便大放光明威神，則遍八方、上下諸無央數佛國。諸無央數諸天地，即皆為大震動。諸無央數天地，須彌山羅寶，摩訶須彌大山羅寶，諸天地、大界、小界，其中諸大泥犁、小泥犁，諸山林溪谷幽冥之處，即皆大明，悉大開闢。即時阿難，諸菩薩、阿羅漢等，諸天、帝王、人民，悉皆見阿彌陀佛及諸菩薩、阿羅漢國土七寶已，心大歡喜踊躍，悉起，為阿彌陀佛作禮，以頭腦著地，皆言：「南無阿彌陀三耶三佛檀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難未起，阿彌陀佛便大放光明威神，則遍八方、上下諸無央數佛國。諸無央數諸天地，即皆為大震動。諸無央數天地，須彌山羅寶，摩訶須彌大山羅寶，諸天地、大界、小界，其中諸大泥犁、小泥犁，諸山林溪谷幽冥之處，即皆大明，悉大開闢。即時阿難，諸菩薩、阿羅漢等，諸天、帝王、人民，悉皆見阿彌陀佛及諸菩薩、阿羅漢國土七寶已，心大歡喜踊躍，悉起，為阿彌陀佛作禮，以頭腦著地，皆言：「南無阿彌陀三耶三佛檀。」

阿彌陀佛國放光明威神以，諸無央數天人民，及蜎飛蠕動之類，皆悉見阿彌陀佛光明，莫不慈心歡喜者。諸有泥犁、禽獸、薜荔，諸有考治勤苦之處，即皆休止不復治，莫不解脫憂苦者。諸有盲者即皆得視，諸有聾者即皆得聽，諸有喑者即皆能語，諸有僂者即得申，諸跛癖蹇者即皆走行，諸有病者即皆愈起，諸尫者即皆強健，諸愚癡者即更黠慧，諸有婬者皆是梵行，諸瞋怒者悉皆慈心作善，諸有被毒者毒皆不行。鍾磬、琴瑟、箜篌、樂器諸伎，不鼓皆自作五音聲。婦女珠環皆自作聲，百鳥畜狩皆自悲鳴。當是時，莫不歡喜善樂得過度者。即爾時諸佛國中諸天人民，莫不持天上華香來下，於虛空中悉皆供養，散諸佛及阿彌陀佛上。諸天各共大作萬種自然伎樂，樂諸佛及諸菩薩、阿羅漢。當是之時，其快樂不可言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀佛國放光明威神以，諸無央數天人民，及蜎飛蠕動之類，皆悉見阿彌陀佛光明，莫不慈心歡喜者。諸有泥犁、禽獸、薜荔，諸有考治勤苦之處，即皆休止不復治，莫不解脫憂苦者。諸有盲者即皆得視，諸有聾者即皆得聽，諸有喑者即皆能語，諸有僂者即得申，諸跛癖蹇者即皆走行，諸有病者即皆愈起，諸尫者即皆強健，諸愚癡者即更黠慧，諸有婬者皆是梵行，諸瞋怒者悉皆慈心作善，諸有被毒者毒皆不行。鍾磬、琴瑟、箜篌、樂器諸伎，不鼓皆自作五音聲。婦女珠環皆自作聲，百鳥畜狩皆自悲鳴。當是時，莫不歡喜善樂得過度者。即爾時諸佛國中諸天人民，莫不持天上華香來下，於虛空中悉皆供養，散諸佛及阿彌陀佛上。諸天各共大作萬種自然伎樂，樂諸佛及諸菩薩、阿羅漢。當是之時，其快樂不可言。

佛告阿難、阿逸菩薩等：「我說阿彌陀佛及諸菩薩、阿羅漢國土自然七寶，儻無有異乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難、阿逸菩薩等：「我說阿彌陀佛及諸菩薩、阿羅漢國土自然七寶，儻無有異乎？」

阿難長跪叉手言：「佛說阿彌陀佛國土快善，如佛所言無有一異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難長跪叉手言：「佛說阿彌陀佛國土快善，如佛所言無有一異。」

佛言：「我說阿彌陀佛功德國土快善，晝夜盡一劫，尚復未竟。我但為若曹小說之爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我說阿彌陀佛功德國土快善，晝夜盡一劫，尚復未竟。我但為若曹小說之爾。」

阿逸菩薩即長跪叉手問佛言：「今佛國土，從是間當有幾何阿惟越致菩薩，往生阿彌陀佛國？願欲聞之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩即長跪叉手問佛言：「今佛國土，從是間當有幾何阿惟越致菩薩，往生阿彌陀佛國？願欲聞之。」

佛言：「汝欲知者，明聽著心中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝欲知者，明聽著心中。」

阿逸菩薩言：「受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩言：「受教。」

佛言：「從我國當有七百二十億阿惟越致菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。一阿惟越致菩薩者，前後供養無央數諸佛。以次如彌勒皆當作佛，及其餘諸小菩薩輩者無央數，不可復計，皆當往生阿彌陀佛國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從我國當有七百二十億阿惟越致菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。一阿惟越致菩薩者，前後供養無央數諸佛。以次如彌勒皆當作佛，及其餘諸小菩薩輩者無央數，不可復計，皆當往生阿彌陀佛國。」

佛告阿逸菩薩：「不但我國中諸菩薩當往生阿彌陀佛國，他方異國復有佛，亦復如是。第一佛名頭樓和斯，其國有百八十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第二佛，名羅隣那阿竭，其國有九十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第三佛，名朱蹄彼會，其國有二百二十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第四佛，名阿蜜蔡羅薩，其國有二百五十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第五佛，名樓波黎波蔡𮜨，其國有六百億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第六佛，名那惟于蔡，其國有萬四千菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第七佛，名維黎波羅潘蔡𮜨，其國有十五菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第八佛，名和阿蔡，其國有八菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第九佛，名尸利群蔡，其國有八百一十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第十佛，名那他蔡，其國有萬億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第十一佛，名和羅那惟于蔡𮜨，其國有萬二千菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第十二佛，名沸覇圖耶蔡，其國有諸菩薩，無央數不可復計，皆阿惟越致，皆智慧勇猛，各供養無央數諸佛，以一時俱心願欲往，皆當生阿彌陀佛國。他方異國，第十三佛，名隨呵閱祇波多蔡，其國有七百九十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩：「不但我國中諸菩薩當往生阿彌陀佛國，他方異國復有佛，亦復如是。第一佛名頭樓和斯，其國有百八十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第二佛，名羅隣那阿竭，其國有九十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第三佛，名朱蹄彼會，其國有二百二十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第四佛，名阿蜜蔡羅薩，其國有二百五十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第五佛，名樓波黎波蔡𮜨，其國有六百億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第六佛，名那惟于蔡，其國有萬四千菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第七佛，名維黎波羅潘蔡𮜨，其國有十五菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第八佛，名和阿蔡，其國有八菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第九佛，名尸利群蔡，其國有八百一十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第十佛，名那他蔡，其國有萬億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第十一佛，名和羅那惟于蔡𮜨，其國有萬二千菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第十二佛，名沸覇圖耶蔡，其國有諸菩薩，無央數不可復計，皆阿惟越致，皆智慧勇猛，各供養無央數諸佛，以一時俱心願欲往，皆當生阿彌陀佛國。他方異國，第十三佛，名隨呵閱祇波多蔡，其國有七百九十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。」

佛言：「是諸菩薩皆阿惟越致。諸比丘僧中及小菩薩輩無央數，皆當往生阿彌陀佛國。不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也，都八方、上下無央數佛國諸菩薩輩，各各是皆當往生阿彌陀佛國。甚無央數，都共往會阿彌陀佛國，大眾多不可計。我但說八方、上下無央數諸佛名字，晝夜一劫尚未竟。我但復說諸佛國，諸比丘僧、眾菩薩，當往生阿彌陀佛國人數，說之一劫不休止尚未竟。我但為若曹總攬，都小說之爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是諸菩薩皆阿惟越致。諸比丘僧中及小菩薩輩無央數，皆當往生阿彌陀佛國。不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也，都八方、上下無央數佛國諸菩薩輩，各各是皆當往生阿彌陀佛國。甚無央數，都共往會阿彌陀佛國，大眾多不可計。我但說八方、上下無央數諸佛名字，晝夜一劫尚未竟。我但復說諸佛國，諸比丘僧、眾菩薩，當往生阿彌陀佛國人數，說之一劫不休止尚未竟。我但為若曹總攬，都小說之爾。」

佛語阿難、阿逸菩薩等：「其世間帝王人民，善男子、善女人，前世宿命作善所致相祿巍巍，乃當聞阿彌陀佛聲者，甚快善哉，代之喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難、阿逸菩薩等：「其世間帝王人民，善男子、善女人，前世宿命作善所致相祿巍巍，乃當聞阿彌陀佛聲者，甚快善哉，代之喜。」

佛言：「其有善男子、善女人，聞阿彌陀佛聲，慈心歡喜，一時踊躍，心意淨潔衣毛為起，淚即出者，皆前世宿命作佛道。若他方佛故，菩薩非凡人，其有人民男子、女人，聞彌陀佛聲，不信有者，不信經佛語，不信有比丘僧，心中狐疑都無所信者，皆故從惡道中來生，愚癡不解宿命，殃惡未盡，尚未當度脫故，心中狐疑不信向爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其有善男子、善女人，聞阿彌陀佛聲，慈心歡喜，一時踊躍，心意淨潔衣毛為起，淚即出者，皆前世宿命作佛道。若他方佛故，菩薩非凡人，其有人民男子、女人，聞彌陀佛聲，不信有者，不信經佛語，不信有比丘僧，心中狐疑都無所信者，皆故從惡道中來生，愚癡不解宿命，殃惡未盡，尚未當度脫故，心中狐疑不信向爾。」

佛言：「我語若曹，若曹所當作善法，皆當奉行信之，無得疑。我般泥洹去後，汝曹及後世人，無得復言：『我不信有阿彌陀佛國。』我故令若曹悉見阿彌陀佛國土，所當為者各求之。我具為若曹道說經戒慎法，若曹當如佛法持之，無得毀失。我持是經以累若曹，若曹當堅持之，無得為妄增減是經法。我般泥洹去後，經道留止千歲。千歲後經道斷絕，我皆慈哀持留是經法，止住百歲，百歲中竟，乃休止斷絕。在心所願，皆可得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我語若曹，若曹所當作善法，皆當奉行信之，無得疑。我般泥洹去後，汝曹及後世人，無得復言：『我不信有阿彌陀佛國。』我故令若曹悉見阿彌陀佛國土，所當為者各求之。我具為若曹道說經戒慎法，若曹當如佛法持之，無得毀失。我持是經以累若曹，若曹當堅持之，無得為妄增減是經法。我般泥洹去後，經道留止千歲。千歲後經道斷絕，我皆慈哀持留是經法，止住百歲，百歲中竟，乃休止斷絕。在心所願，皆可得道。」

佛言：「師開導人耳目，智慧明達度脫人，令得善合泥洹之道。常當孝慈於佛、父母，常當念師恩，常念不絕即得道疾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「師開導人耳目，智慧明達度脫人，令得善合泥洹之道。常當孝慈於佛、父母，常當念師恩，常念不絕即得道疾。」

佛言：「天下有佛者甚難值，若有沙門、若師為人說經者甚難值。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天下有佛者甚難值，若有沙門、若師為人說經者甚難值。」

佛說是經時，即萬二千億諸天人民，皆得天眼徹視，悉一心皆為菩薩道。即二百億諸天人民，皆得阿那含道。即八百沙門，皆得阿羅漢道。即四十億菩薩，皆得阿惟越致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經時，即萬二千億諸天人民，皆得天眼徹視，悉一心皆為菩薩道。即二百億諸天人民，皆得阿那含道。即八百沙門，皆得阿羅漢道。即四十億菩薩，皆得阿惟越致。

佛說經已，諸菩薩、阿羅漢，諸天、帝王、人民，皆大歡喜，起為佛作禮遶三匝，前以頭面著佛足而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，諸菩薩、阿羅漢，諸天、帝王、人民，皆大歡喜，起為佛作禮遶三匝，前以頭面著佛足而去。