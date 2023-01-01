佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經
吳 支謙譯2卷CBETA T0362大于一万字 4 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
佛說阿彌陀經卷下
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吳月支國居士支謙譯
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佛告阿逸菩薩：「其世間人民，若善男子、善女人，願欲往生阿彌陀佛國者，有三輩，作德有大小，轉不相及。」
佛告阿逸菩薩：「其世間人民，若善男子、善女人，願欲往生阿彌陀佛國者，有三輩，作德有大小，轉不相及。」
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佛言：「何等為三輩？最上第一輩者，當去家捨妻子斷愛欲，行作沙門，就無為之道，當作菩薩道，奉行六波羅蜜經者。作沙門不虧經戒，慈心精進，不當瞋怒，不當與女人交通。齋戒清淨，心無所貪慕，至誠願欲往生阿彌陀佛國，常念至心不斷絕者。其人便於今世求道時，即自然於其臥止夢中，見阿彌陀佛及諸菩薩、阿羅漢。其人壽命欲終時，阿彌陀佛即自與諸菩薩、阿羅漢，共翻飛行迎之，則往生阿彌陀佛國，便於七寶水池蓮華中化生。即自然受身長大，則作阿惟越致菩薩。便即與諸菩薩，共翻輩飛行，供養八方、上下諸無央數佛。即逮智慧勇猛，樂聽經道，其心歡樂。所居七寶舍宅，在虛空中，恣隨其意。在所欲作為，去阿彌陀佛近。」
佛言：「何等為三輩？最上第一輩者，當去家捨妻子斷愛欲，行作沙門，就無為之道，當作菩薩道，奉行六波羅蜜經者。作沙門不虧經戒，慈心精進，不當瞋怒，不當與女人交通。齋戒清淨，心無所貪慕，至誠願欲往生阿彌陀佛國，常念至心不斷絕者。其人便於今世求道時，即自然於其臥止夢中，見阿彌陀佛及諸菩薩、阿羅漢。其人壽命欲終時，阿彌陀佛即自與諸菩薩、阿羅漢，共翻飛行迎之，則往生阿彌陀佛國，便於七寶水池蓮華中化生。即自然受身長大，則作阿惟越致菩薩。便即與諸菩薩，共翻輩飛行，供養八方、上下諸無央數佛。即逮智慧勇猛，樂聽經道，其心歡樂。所居七寶舍宅，在虛空中，恣隨其意。在所欲作為，去阿彌陀佛近。」
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佛言：「諸欲往生阿彌陀佛國者，當精進持經戒，奉行如是上法者，則得往生阿彌陀佛國，可得為眾所尊敬。是為上第一輩。」
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佛言：「其中輩者，其人願欲往生阿彌陀佛國，雖不能去家捨妻子斷愛欲，行作沙門者。當持經戒無得虧失，益作分檀布施，常信受佛經語深，當作至誠中信；飯食諸沙門，作佛寺、起塔，散華、燒香、然燈，懸雜繒綵；如是法者，無所適莫。不當瞋怒，齋戒清淨，慈心精進，斷愛欲念。欲往生阿彌陀佛國，一日一夜不斷絕者。其人便於今世，亦復於臥止夢中，見阿彌陀佛。其人壽命欲終時，阿彌陀佛即化，令其人目自見阿彌陀佛及其國土。往至阿彌陀佛國者，可得智慧勇猛。」
佛言：「其中輩者，其人願欲往生阿彌陀佛國，雖不能去家捨妻子斷愛欲，行作沙門者。當持經戒無得虧失，益作分檀布施，常信受佛經語深，當作至誠中信；飯食諸沙門，作佛寺、起塔，散華、燒香、然燈，懸雜繒綵；如是法者，無所適莫。不當瞋怒，齋戒清淨，慈心精進，斷愛欲念。欲往生阿彌陀佛國，一日一夜不斷絕者。其人便於今世，亦復於臥止夢中，見阿彌陀佛。其人壽命欲終時，阿彌陀佛即化，令其人目自見阿彌陀佛及其國土。往至阿彌陀佛國者，可得智慧勇猛。」
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佛言：「其人奉行施與如是者，若其人然後復中悔，心中狐疑，不信分檀布施作諸善後世得其福，不信有彌陀佛國，不信有往生其國。雖爾者，其人續念不絕，暫信暫不信，意志猶豫無所專據。續其善願為本，故得往生。其人壽命病欲終時，阿彌陀佛即自化作形像，令其人目自見之。口不能復言，但心中歡喜踊躍，意念言：『我悔不知益齋戒作善，今當往生阿彌陀佛國。』其人即心自悔過，悔過者小差少無所復及。其人壽命終盡，即往生阿彌陀佛國。不能得前至阿彌陀佛所，便道見阿彌陀佛國界邊自然七寶城中，心便大歡喜，便止其城中。即於七寶水池蓮華中化生，則受身自然長大。在城中於是間五百歲，其城廣縱各二千里。城中亦有七寶舍宅，中外內皆有七寶浴池。浴池中亦有自然華香繞，浴池上亦有七寶樹重行；亦皆復作五音聲。其欲飯食時，前有自然食，具百味飲食；在所欲得應意皆至。其人於城中亦快樂，其城中比如第二忉利天上自然之物。雖爾，其人城中不能得出，復不能得見阿彌陀佛，但見其光明，心自悔責，踊躍喜耳。亦復不能得聞經；亦復不能得見諸比丘僧；亦復不能得見知阿彌陀佛國中諸菩薩、阿羅漢狀貌何等類。其人愁苦如是比，如小適耳。佛亦不使爾身，行所作自然得之，皆心自趣向道，入其城中。其人本宿命求道時，心口各異，言念無誠信，狐疑佛經；復不信向之，當自然入惡道中；阿彌陀佛哀愍，威神引之去爾。其人於城中，五百歲乃得出。往至阿彌陀佛所聞經，心不開解；亦復不得在諸菩薩、阿羅漢、比丘僧中聽經。以去所居處舍宅在地，不能令舍宅隨意高大在虛空中。復去阿彌陀佛甚大遠，不能得近附阿彌陀佛。其人智慧不明，知經復少，心不歡喜，意不開解。其人久久，亦自當智慧開解知經，明健勇猛，心當歡喜，次當復如上第一輩。所以者何？其人但坐前世宿命求道時，不大持齋戒，毀失經法，意志狐疑，不信佛語，不信佛經深，不信分檀布施作，善後世當得其福；復坐中悔，不信往生阿彌陀佛國，作德不至心，用是故爾。是為第二中輩。」
佛言：「其人奉行施與如是者，若其人然後復中悔，心中狐疑，不信分檀布施作諸善後世得其福，不信有彌陀佛國，不信有往生其國。雖爾者，其人續念不絕，暫信暫不信，意志猶豫無所專據。續其善願為本，故得往生。其人壽命病欲終時，阿彌陀佛即自化作形像，令其人目自見之。口不能復言，但心中歡喜踊躍，意念言：『我悔不知益齋戒作善，今當往生阿彌陀佛國。』其人即心自悔過，悔過者小差少無所復及。其人壽命終盡，即往生阿彌陀佛國。不能得前至阿彌陀佛所，便道見阿彌陀佛國界邊自然七寶城中，心便大歡喜，便止其城中。即於七寶水池蓮華中化生，則受身自然長大。在城中於是間五百歲，其城廣縱各二千里。城中亦有七寶舍宅，中外內皆有七寶浴池。浴池中亦有自然華香繞，浴池上亦有七寶樹重行；亦皆復作五音聲。其欲飯食時，前有自然食，具百味飲食；在所欲得應意皆至。其人於城中亦快樂，其城中比如第二忉利天上自然之物。雖爾，其人城中不能得出，復不能得見阿彌陀佛，但見其光明，心自悔責，踊躍喜耳。亦復不能得聞經；亦復不能得見諸比丘僧；亦復不能得見知阿彌陀佛國中諸菩薩、阿羅漢狀貌何等類。其人愁苦如是比，如小適耳。佛亦不使爾身，行所作自然得之，皆心自趣向道，入其城中。其人本宿命求道時，心口各異，言念無誠信，狐疑佛經；復不信向之，當自然入惡道中；阿彌陀佛哀愍，威神引之去爾。其人於城中，五百歲乃得出。往至阿彌陀佛所聞經，心不開解；亦復不得在諸菩薩、阿羅漢、比丘僧中聽經。以去所居處舍宅在地，不能令舍宅隨意高大在虛空中。復去阿彌陀佛甚大遠，不能得近附阿彌陀佛。其人智慧不明，知經復少，心不歡喜，意不開解。其人久久，亦自當智慧開解知經，明健勇猛，心當歡喜，次當復如上第一輩。所以者何？其人但坐前世宿命求道時，不大持齋戒，毀失經法，意志狐疑，不信佛語，不信佛經深，不信分檀布施作，善後世當得其福；復坐中悔，不信往生阿彌陀佛國，作德不至心，用是故爾。是為第二中輩。」
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佛言：「其三輩者，其人願欲往生阿彌陀佛國，若無所用分檀布施，亦不能燒香、散華、然燈，懸雜繒綵，作佛寺起塔，飯食諸沙門者。當斷愛欲無所貪慕，得經疾慈心精進，不當瞋怒，齋戒清淨，如是法者。當一心念欲往生阿彌陀佛國，晝夜十日不斷絕者。壽命終即往生阿彌陀佛國，可得尊敬，智慧勇猛。」
佛言：「其三輩者，其人願欲往生阿彌陀佛國，若無所用分檀布施，亦不能燒香、散華、然燈，懸雜繒綵，作佛寺起塔，飯食諸沙門者。當斷愛欲無所貪慕，得經疾慈心精進，不當瞋怒，齋戒清淨，如是法者。當一心念欲往生阿彌陀佛國，晝夜十日不斷絕者。壽命終即往生阿彌陀佛國，可得尊敬，智慧勇猛。」
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佛言：「其人作是以後，若復中悔，心意狐疑，不信作善後世當得其福；不信往生阿彌陀佛國。其人雖爾，續得往生。其人壽命病欲終時，阿彌陀佛，即令其人，於臥止夢中見阿彌陀佛土。心中大歡喜，意自念言：『我悔不知益作諸善，今當往生阿彌陀佛國。』其人但念是，口不能復言，即自悔過，悔過者差減少悔無所復及。其人命終，即生阿彌陀佛國。不能得前至，便道見二千里七寶城中，心獨歡喜，便止其中。亦復於七寶浴池蓮華中化生，即自然受身長大。其城亦復如前城法，比如第二忉利天上自然之物。其人亦復於城中，五百歲竟乃得出。至阿彌陀佛所，心中大喜。其人聽聞經，心不開解，意不歡樂，智慧不明，知經復少。所居舍宅在地，不能令舍宅隨意高大在虛空中。復去阿彌陀佛大遠，不能得近附阿彌陀佛，亦復如是第二中輩狐疑者也。其人久久，亦當智慧開解，知經勇猛，心當歡樂，次如上第一輩也。所以者何？皆坐前世宿命求道時，中悔狐疑，暫信暫不信，不信作善得其福德，皆自然得之爾。隨其功德有所鉉不鉉，各自然趣向，說經行道，卓億萬超絕不相及。」
佛言：「其人作是以後，若復中悔，心意狐疑，不信作善後世當得其福；不信往生阿彌陀佛國。其人雖爾，續得往生。其人壽命病欲終時，阿彌陀佛，即令其人，於臥止夢中見阿彌陀佛土。心中大歡喜，意自念言：『我悔不知益作諸善，今當往生阿彌陀佛國。』其人但念是，口不能復言，即自悔過，悔過者差減少悔無所復及。其人命終，即生阿彌陀佛國。不能得前至，便道見二千里七寶城中，心獨歡喜，便止其中。亦復於七寶浴池蓮華中化生，即自然受身長大。其城亦復如前城法，比如第二忉利天上自然之物。其人亦復於城中，五百歲竟乃得出。至阿彌陀佛所，心中大喜。其人聽聞經，心不開解，意不歡樂，智慧不明，知經復少。所居舍宅在地，不能令舍宅隨意高大在虛空中。復去阿彌陀佛大遠，不能得近附阿彌陀佛，亦復如是第二中輩狐疑者也。其人久久，亦當智慧開解，知經勇猛，心當歡樂，次如上第一輩也。所以者何？皆坐前世宿命求道時，中悔狐疑，暫信暫不信，不信作善得其福德，皆自然得之爾。隨其功德有所鉉不鉉，各自然趣向，說經行道，卓億萬超絕不相及。」
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佛言：「其欲求作菩薩道生阿彌陀佛國者，其人然後，皆當得阿惟越致菩薩。阿惟越致菩薩者，皆當有三十二相紫磨金色、八十種好，皆當作佛。隨所願在所求欲於他方佛國作佛，終不復更泥犁、禽獸、薜荔。隨其精進求道，早晚之事同等爾。求道不休會當得之，不失其所欲願也。」
佛言：「其欲求作菩薩道生阿彌陀佛國者，其人然後，皆當得阿惟越致菩薩。阿惟越致菩薩者，皆當有三十二相紫磨金色、八十種好，皆當作佛。隨所願在所求欲於他方佛國作佛，終不復更泥犁、禽獸、薜荔。隨其精進求道，早晚之事同等爾。求道不休會當得之，不失其所欲願也。」
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佛告阿逸菩薩等：「諸天、帝王、人民，我皆語汝曹，諸欲往生阿彌陀佛國者，雖不能大精進、禪定、持經戒者，大要當作善：一者、不得殺生。二者、不得盜竊。三者、不得婬泆姦愛他人婦女。四者、不得調欺。五者、不得飲酒。六者、不得兩舌。七者、不得惡口。八者、不得妄言。九者、不得嫉妬。十者、不得貪餮，不得心中有所慳惜，不得瞋怒，不得愚癡，不得隨心嗜欲。不得心中悔，不得狐疑。當作孝順，當作至誠忠信，當信受佛經語深，當信作善後世得其福。奉持如是，其法不虧失者，在心所願，可得往生阿彌陀佛國。至要當齋戒一心清淨，晝夜常念欲往生阿彌陀佛國，十日十夜不斷絕，我皆慈哀之，悉令生阿彌陀佛國。」佛言：「世間人以欲慕及賢明，居家修善為道者，與妻子共居在恩好愛欲之中，憂念苦多家事怱務，不暇大齋一心清淨；雖不能得去家棄欲，有空閑時，自端心意，念身作善，專精行道十日十夜者；殊使不能爾，自思惟熟挍計欲度脫身者，下當絕念去憂，勿念家事，莫與婦人同床。自端正身心斷於愛欲，一心齋戒清淨，至意念生阿彌陀佛國，一日一夜不斷絕者，壽終皆往生其國，在七寶浴池蓮華中化生，可得智慧勇猛，所居七寶舍宅，自在意所欲作為。可次如上第一輩。」
佛告阿逸菩薩等：「諸天、帝王、人民，我皆語汝曹，諸欲往生阿彌陀佛國者，雖不能大精進、禪定、持經戒者，大要當作善：一者、不得殺生。二者、不得盜竊。三者、不得婬泆姦愛他人婦女。四者、不得調欺。五者、不得飲酒。六者、不得兩舌。七者、不得惡口。八者、不得妄言。九者、不得嫉妬。十者、不得貪餮，不得心中有所慳惜，不得瞋怒，不得愚癡，不得隨心嗜欲。不得心中悔，不得狐疑。當作孝順，當作至誠忠信，當信受佛經語深，當信作善後世得其福。奉持如是，其法不虧失者，在心所願，可得往生阿彌陀佛國。至要當齋戒一心清淨，晝夜常念欲往生阿彌陀佛國，十日十夜不斷絕，我皆慈哀之，悉令生阿彌陀佛國。」佛言：「世間人以欲慕及賢明，居家修善為道者，與妻子共居在恩好愛欲之中，憂念苦多家事怱務，不暇大齋一心清淨；雖不能得去家棄欲，有空閑時，自端心意，念身作善，專精行道十日十夜者；殊使不能爾，自思惟熟挍計欲度脫身者，下當絕念去憂，勿念家事，莫與婦人同床。自端正身心斷於愛欲，一心齋戒清淨，至意念生阿彌陀佛國，一日一夜不斷絕者，壽終皆往生其國，在七寶浴池蓮華中化生，可得智慧勇猛，所居七寶舍宅，自在意所欲作為。可次如上第一輩。」
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佛語阿逸菩薩言：「諸八方、上下無央數諸天人民，比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，往生阿彌陀佛國。眾等大會，皆共於七寶浴池水中。都共人人，悉自於一大蓮華上坐，皆悉自陳道德行善，人人各自說其前世宿命求道時持戒所作善法，所從來生本末，其所好憙經道，知經智慧，所施行功德，從上次下轉皆遍。以知經有明、不明，智有深、淺、大、小，德有優、劣、厚、薄，自然之道別知。才能智慧健猛，眾相觀照，禮義和順，皆自歡喜踊躍。智慧有勇猛，各不相屬逮。」
佛語阿逸菩薩言：「諸八方、上下無央數諸天人民，比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，往生阿彌陀佛國。眾等大會，皆共於七寶浴池水中。都共人人，悉自於一大蓮華上坐，皆悉自陳道德行善，人人各自說其前世宿命求道時持戒所作善法，所從來生本末，其所好憙經道，知經智慧，所施行功德，從上次下轉皆遍。以知經有明、不明，智有深、淺、大、小，德有優、劣、厚、薄，自然之道別知。才能智慧健猛，眾相觀照，禮義和順，皆自歡喜踊躍。智慧有勇猛，各不相屬逮。」
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佛言：「其人殊不豫作德，為善輕戲，不信使然。徙倚懈怠，為用可爾。至時都集說經道，自然迫促，應答遲晚。道智卓殊超絕，才能高猛，獨於邊羸。臨事乃悔，悔者已出，其後當復何益；但心中悷悢，慕及等爾。」
佛言：「其人殊不豫作德，為善輕戲，不信使然。徙倚懈怠，為用可爾。至時都集說經道，自然迫促，應答遲晚。道智卓殊超絕，才能高猛，獨於邊羸。臨事乃悔，悔者已出，其後當復何益；但心中悷悢，慕及等爾。」
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佛言：「阿彌陀佛國諸菩薩、阿羅漢眾等，大聚會自然都集。拘心制意，端身正行，遊戲洞達。俱相隨飛行，翻輩出入，供養無極。歡心喜樂，共觀經行道，和好久習。才猛智慧，志若虛空，精進求願。心終不復中徊，意終不復轉，終無有懈極時。雖求道，外若遲緩，內獨急疾，容容虛空，適得其中。中表相應，自然嚴整。撿斂端直，身心清潔，無有愛欲，無所適貪，無有眾惡瑕穢。其志願皆各安定姝好，無增缺減。求道和正，不誤傾邪。准望道法，隨經約令，不敢違蹉跌。若於八方、上下，無有邊幅，自在所欲，至到無窮無極，咸然為道。恢廓及曠蕩，念道無他之念。無有憂思，自然無為，虛無空立，恢安無欲。作得善願，盡心求索，含哀慈愍，精進中表，禮義都合。通洞無違，和順副稱，褒羅表裏，過度解脫；能升入泥洹，長與道德合明。自然相保守，快意之滋真，滋真了潔白。志願無上，清淨之安定，靜樂之無有極，善好無有比。巍巍之燿照，燿照亘開達明徹，自然中自然相，然之有根本，自然成五光。五光至九色，九色參徊轉，數百千更變，欝單之自然，自然成七寶。橫攬成萬物，光精參明俱出，好甚姝無有極，其國土甚若此。何不力為善？念道之自然，著於無上、下，洞達無邊幅，捐志虛空中。何不各精進？努力自求索，可得超絕去。往生阿彌陀佛國，橫截於五惡道。自然閉塞，升道之無極，易往無有人。其國土不逆違，自然之隨牽。何不棄世事？行求道德，可得極長生，壽無有極。何為著世事？譊譊共憂思無常。
佛言：「阿彌陀佛國諸菩薩、阿羅漢眾等，大聚會自然都集。拘心制意，端身正行，遊戲洞達。俱相隨飛行，翻輩出入，供養無極。歡心喜樂，共觀經行道，和好久習。才猛智慧，志若虛空，精進求願。心終不復中徊，意終不復轉，終無有懈極時。雖求道，外若遲緩，內獨急疾，容容虛空，適得其中。中表相應，自然嚴整。撿斂端直，身心清潔，無有愛欲，無所適貪，無有眾惡瑕穢。其志願皆各安定姝好，無增缺減。求道和正，不誤傾邪。准望道法，隨經約令，不敢違蹉跌。若於八方、上下，無有邊幅，自在所欲，至到無窮無極，咸然為道。恢廓及曠蕩，念道無他之念。無有憂思，自然無為，虛無空立，恢安無欲。作得善願，盡心求索，含哀慈愍，精進中表，禮義都合。通洞無違，和順副稱，褒羅表裏，過度解脫；能升入泥洹，長與道德合明。自然相保守，快意之滋真，滋真了潔白。志願無上，清淨之安定，靜樂之無有極，善好無有比。巍巍之燿照，燿照亘開達明徹，自然中自然相，然之有根本，自然成五光。五光至九色，九色參徊轉，數百千更變，欝單之自然，自然成七寶。橫攬成萬物，光精參明俱出，好甚姝無有極，其國土甚若此。何不力為善？念道之自然，著於無上、下，洞達無邊幅，捐志虛空中。何不各精進？努力自求索，可得超絕去。往生阿彌陀佛國，橫截於五惡道。自然閉塞，升道之無極，易往無有人。其國土不逆違，自然之隨牽。何不棄世事？行求道德，可得極長生，壽無有極。何為著世事？譊譊共憂思無常。
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「世人薄俗，共諍不急之事，共於是處劇惡極苦之中，勤身治生，用相給活，無尊、無卑，無富、無貧，無老、無少，無男、無女，皆當共憂錢財，有無同然。憂思適等，屏營愁苦，累念思慮，為心使走，無有安時。有田憂田，有宅憂宅，有牛憂牛，有馬憂馬，有六畜憂六畜，有奴婢憂奴婢，有衣、被、錢財、金、銀、寶物，復共憂之。重思累息，憂念愁恐，橫為非常——水、火、盜、賊，怨主、債家——所漂、燒繫、唐突、沒溺，憂毒忪忪無有解時。結憤胸中稸氣恚怒，病在胸腹憂苦不離，心堅意固適無縱捨，或坐摧藏終身亡命，棄捐之去莫誰隨者。尊卑、豪貴、貧富，有是憂懼，勤苦此，結眾寒熱與痛共居。小家貧者窮困苦乏，無田亦憂欲有田，無宅亦憂欲有宅，無牛亦憂欲有牛，無馬亦憂欲有馬，無六畜亦憂欲有六畜，無奴婢亦憂欲有奴婢，無衣、被、錢財、什物、飲食之屬，亦憂欲有之。適有一復少一，有是少是，思有齊等。適小具有便復賜盡，如是苦生，當復求索。思想無益不能時得，身心俱勞坐起不安，憂意相隨勤苦如此。焦心不離恚恨獨怒，亦結眾寒熱與痛同居，或時坐之終身夭命，亦不肯作善為道。壽命終盡死，皆當獨遠去，有所趣向，善惡之道莫能知之。或時世人，父子、兄弟、夫婦、家室、中外親屬，居天地之間，當相敬愛，不當相憎。有無當相給與，不當有貪惜。言色當和，莫相違戾。或儻心諍有所恚怒，今世恨意微相嫉憎，後世轉劇致成大怨。所以者何？如今之事更欲相害，雖不臨時應急相破。然之愁毒結憤精神，自然剋識不得相離，皆當對相生值，更相報復。人在世間愛欲之中，獨往、獨來、獨死、獨生，當行至苦樂之處，身自當之，無有代者。善惡變化，殃咎惡處，宿豫嚴待，當獨升入遠到他處，莫能見去在何所。善惡自然追逐行生，窈窈冥冥別離久長，道路不同會見無期，甚難得復相值。何不棄家事？各曼強健時，努力為善，力精進求度世，可得極長壽。殊不肯求於道，復欲須待欲何樂乎？
「世人薄俗，共諍不急之事，共於是處劇惡極苦之中，勤身治生，用相給活，無尊、無卑，無富、無貧，無老、無少，無男、無女，皆當共憂錢財，有無同然。憂思適等，屏營愁苦，累念思慮，為心使走，無有安時。有田憂田，有宅憂宅，有牛憂牛，有馬憂馬，有六畜憂六畜，有奴婢憂奴婢，有衣、被、錢財、金、銀、寶物，復共憂之。重思累息，憂念愁恐，橫為非常——水、火、盜、賊，怨主、債家——所漂、燒繫、唐突、沒溺，憂毒忪忪無有解時。結憤胸中稸氣恚怒，病在胸腹憂苦不離，心堅意固適無縱捨，或坐摧藏終身亡命，棄捐之去莫誰隨者。尊卑、豪貴、貧富，有是憂懼，勤苦此，結眾寒熱與痛共居。小家貧者窮困苦乏，無田亦憂欲有田，無宅亦憂欲有宅，無牛亦憂欲有牛，無馬亦憂欲有馬，無六畜亦憂欲有六畜，無奴婢亦憂欲有奴婢，無衣、被、錢財、什物、飲食之屬，亦憂欲有之。適有一復少一，有是少是，思有齊等。適小具有便復賜盡，如是苦生，當復求索。思想無益不能時得，身心俱勞坐起不安，憂意相隨勤苦如此。焦心不離恚恨獨怒，亦結眾寒熱與痛同居，或時坐之終身夭命，亦不肯作善為道。壽命終盡死，皆當獨遠去，有所趣向，善惡之道莫能知之。或時世人，父子、兄弟、夫婦、家室、中外親屬，居天地之間，當相敬愛，不當相憎。有無當相給與，不當有貪惜。言色當和，莫相違戾。或儻心諍有所恚怒，今世恨意微相嫉憎，後世轉劇致成大怨。所以者何？如今之事更欲相害，雖不臨時應急相破。然之愁毒結憤精神，自然剋識不得相離，皆當對相生值，更相報復。人在世間愛欲之中，獨往、獨來、獨死、獨生，當行至苦樂之處，身自當之，無有代者。善惡變化，殃咎惡處，宿豫嚴待，當獨升入遠到他處，莫能見去在何所。善惡自然追逐行生，窈窈冥冥別離久長，道路不同會見無期，甚難得復相值。何不棄家事？各曼強健時，努力為善，力精進求度世，可得極長壽。殊不肯求於道，復欲須待欲何樂乎？
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「如是世人，不信作善得善，不信為道得道，不信死後世復生，不信施與得其福德，都不信之爾。以謂不然，終無有是，但坐是故，且自見之，更相代聞，前後相續，轉相承受，父餘教令。先人祖父，素不作善，本不為道，身愚神闇，心塞意閉，不見大道，殊無有能見人死生有所趣向，亦莫能知者；適無有見善惡之道，復無語者，為用作善惡福德？殃咎禍罰，各自競作，為之用殊，無有怪也。至於死生之道，轉相續立，或子哭父，或父哭子，或弟哭兄，或兄哭弟，或婦哭夫，或夫哭婦，顛倒上下無常根本，皆當過去，不可常得。教語開導，信道者少，皆當死生，無有休止。如是曹人，矇冥抵突，不信經語，各欲快意。心不計慮，愚癡於愛欲，不解於道德，迷惑於瞋怒，貪狼於財色，坐之不得道，當更勤苦，極在惡處生，終不得止休息，痛之甚可傷。或時家室中外，父子、兄弟、夫婦，至於死生之義，更相哭泣轉相思慕，憂念憤結恩愛繞續，心意著痛對相顧戀，晝夜縛礙無有解時。教視道德心不開明，思想恩好情欲不離，閉塞矇瞑交錯覆蔽，不能思計。心自端正決斷世事，專精行道便旋至竟，壽終命盡不能得道，無可那何。總猥憒譊皆貪愛欲，如是之法，不解道者多，得道者少。世間怱怱，無可聊賴，尊卑、上下，豪貴、貧富，男女、大小，各自怱務，勤苦躬身懷殺毒，惡氣窈冥，莫不惆悵。為妄作事，惡逆天地，不從人心。道德非惡，先隨與之，恣聽所為，其壽未至，便頓奪之。下入惡道，累世勤苦，展轉愁毒，數千萬億歲，無有止期。痛不可言，甚可憐愍。」
「如是世人，不信作善得善，不信為道得道，不信死後世復生，不信施與得其福德，都不信之爾。以謂不然，終無有是，但坐是故，且自見之，更相代聞，前後相續，轉相承受，父餘教令。先人祖父，素不作善，本不為道，身愚神闇，心塞意閉，不見大道，殊無有能見人死生有所趣向，亦莫能知者；適無有見善惡之道，復無語者，為用作善惡福德？殃咎禍罰，各自競作，為之用殊，無有怪也。至於死生之道，轉相續立，或子哭父，或父哭子，或弟哭兄，或兄哭弟，或婦哭夫，或夫哭婦，顛倒上下無常根本，皆當過去，不可常得。教語開導，信道者少，皆當死生，無有休止。如是曹人，矇冥抵突，不信經語，各欲快意。心不計慮，愚癡於愛欲，不解於道德，迷惑於瞋怒，貪狼於財色，坐之不得道，當更勤苦，極在惡處生，終不得止休息，痛之甚可傷。或時家室中外，父子、兄弟、夫婦，至於死生之義，更相哭泣轉相思慕，憂念憤結恩愛繞續，心意著痛對相顧戀，晝夜縛礙無有解時。教視道德心不開明，思想恩好情欲不離，閉塞矇瞑交錯覆蔽，不能思計。心自端正決斷世事，專精行道便旋至竟，壽終命盡不能得道，無可那何。總猥憒譊皆貪愛欲，如是之法，不解道者多，得道者少。世間怱怱，無可聊賴，尊卑、上下，豪貴、貧富，男女、大小，各自怱務，勤苦躬身懷殺毒，惡氣窈冥，莫不惆悵。為妄作事，惡逆天地，不從人心。道德非惡，先隨與之，恣聽所為，其壽未至，便頓奪之。下入惡道，累世勤苦，展轉愁毒，數千萬億歲，無有止期。痛不可言，甚可憐愍。」
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佛告阿逸菩薩等：「諸天、帝王、人民，我皆語汝，造世間之事，人用是故坐不得道，汝曹熟思惟之！惡者當縱捨遠離之去，從其善者。當堅持勿妄為非，益作諸善，大小、多少愛欲之榮，皆不可常得，由當別離無可樂者。曼佛世時，其有信受佛經語深，奉行道德，皆是我小弟也。其欲有甫學佛經戒者，皆是我弟子。其有欲出身去家捨妻子，絕去財色，欲作沙門、為佛作比丘者，皆是我子孫。我世甚難得值，其有願欲生阿彌陀佛國者，可得智慧勇猛，為眾所尊敬，勿得隨心所欲，虧負經戒，在於人後；儻有疑意不解經者，復前問佛，為汝解之。」
佛告阿逸菩薩等：「諸天、帝王、人民，我皆語汝，造世間之事，人用是故坐不得道，汝曹熟思惟之！惡者當縱捨遠離之去，從其善者。當堅持勿妄為非，益作諸善，大小、多少愛欲之榮，皆不可常得，由當別離無可樂者。曼佛世時，其有信受佛經語深，奉行道德，皆是我小弟也。其欲有甫學佛經戒者，皆是我弟子。其有欲出身去家捨妻子，絕去財色，欲作沙門、為佛作比丘者，皆是我子孫。我世甚難得值，其有願欲生阿彌陀佛國者，可得智慧勇猛，為眾所尊敬，勿得隨心所欲，虧負經戒，在於人後；儻有疑意不解經者，復前問佛，為汝解之。」
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阿逸菩薩長跪叉手言：「佛威神尊重，所說經快善。我曹聽經語，皆心貫之。世人實爾，如佛所語無有異。今佛慈哀我曹，開示大道教語生路，耳目聰明長得度脫，今若得更生。我曹聽佛經語，莫不慈心歡喜踊躍開解者。及諸天、帝王、人民，蜎飛蠕動之類皆蒙恩，無不解脫憂苦者。佛語教戒甚深善，無極無底。佛智慧所見知，八方、上下，去來現在之事，無上、無下，無邊、無幅，佛甚難得聞。我曹比慈心於佛所，令我曹得度脫者，皆是佛前世求道時，勤苦學問，精明所致。恩德普覆，所施行福德，相祿巍巍，光明徹照，洞虛無極。貫入泥洹，教授攬典，制威消化。改動八方、上下，無窮無極，佛為師法尊絕群聖，都無能及佛者。佛為八方、上下諸天、帝王、人民作師，隨其心所欲願，大小皆令得道。今我曹得與佛相見，得聞阿彌陀佛聲，我曹甚喜，莫不得黠慧開明者。」
阿逸菩薩長跪叉手言：「佛威神尊重，所說經快善。我曹聽經語，皆心貫之。世人實爾，如佛所語無有異。今佛慈哀我曹，開示大道教語生路，耳目聰明長得度脫，今若得更生。我曹聽佛經語，莫不慈心歡喜踊躍開解者。及諸天、帝王、人民，蜎飛蠕動之類皆蒙恩，無不解脫憂苦者。佛語教戒甚深善，無極無底。佛智慧所見知，八方、上下，去來現在之事，無上、無下，無邊、無幅，佛甚難得聞。我曹比慈心於佛所，令我曹得度脫者，皆是佛前世求道時，勤苦學問，精明所致。恩德普覆，所施行福德，相祿巍巍，光明徹照，洞虛無極。貫入泥洹，教授攬典，制威消化。改動八方、上下，無窮無極，佛為師法尊絕群聖，都無能及佛者。佛為八方、上下諸天、帝王、人民作師，隨其心所欲願，大小皆令得道。今我曹得與佛相見，得聞阿彌陀佛聲，我曹甚喜，莫不得黠慧開明者。」
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佛告阿逸菩薩：「若言是，實當爾。若有慈心於佛所者大喜，實當念佛；天下久久，乃復有佛耳。今我於苦世作佛，所出經道，教授洞達，截斷狐疑。端心正行，拔諸愛欲，絕眾惡根本。遊步無拘，典總智慧。眾道表裏，攬持維綱。照然分明，開視五道，決正生死泥洹之道。」
佛告阿逸菩薩：「若言是，實當爾。若有慈心於佛所者大喜，實當念佛；天下久久，乃復有佛耳。今我於苦世作佛，所出經道，教授洞達，截斷狐疑。端心正行，拔諸愛欲，絕眾惡根本。遊步無拘，典總智慧。眾道表裏，攬持維綱。照然分明，開視五道，決正生死泥洹之道。」
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佛言：「若曹從無數劫以來不可復計劫，若曹作菩薩道，欲過度諸天、人民及蜎飛蠕動之類，已來甚久遠。人從若得道度者無央數，至得泥洹之道者亦無央數。若曹及八方、上下，諸天、帝王、人民，若比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，若曹宿命，從無數劫已來，展轉是五道中，死生呼嗟，更相哭淚，轉相貪慕，憂思愁毒，痛苦不可言。至今世死生不絕，乃今日與佛相見共會值，是乃聞阿彌陀佛聲甚快善，我助汝曹喜。亦可自厭死生痛痒，生時甚痛、甚苦、甚極，至年長大亦苦、亦極，死時亦痛、亦苦、亦極，甚惡臭處不淨，潔了無有可者。佛故悉語若曹，若曹亦可自決斷臭處惡露。若曹亦可端心正身，益作諸善。於是常端中外，潔淨身體，洗除心垢。自相約撿，表裏相應，言行忠信。人能自度脫，轉相扶接，拔諸愛欲，精明至心，求願不轉，結其善道根本，雖精苦一世，須臾間耳。今世為善，後世生阿彌陀佛國，快樂甚無極，長與道德合明。然善相保守，長去離惡道痛痒之憂惱，拔勤苦諸惡根本，斷諸愛欲恩好。長生阿彌陀佛國，亦無有諸痛痒，亦無復有諸惡臭處，亦無復有勤苦，亦無淫泆、瞋怒、愚癡，亦無有憂思愁毒。生於阿彌陀佛國，欲壽一劫、十劫、百劫、千劫、萬億劫，自恣意欲住止壽無央數劫不可復計數劫，恣汝隨意皆可得之。欲食、不食，恣若其意，都悉自然，皆可得之。次於泥洹之道，皆各自精明求索。心所欲願，勿得狐疑心中悔，欲往生者，無得坐其過失，在阿彌陀佛國界邊，自然七寶城中，讁五百歲。」
佛言：「若曹從無數劫以來不可復計劫，若曹作菩薩道，欲過度諸天、人民及蜎飛蠕動之類，已來甚久遠。人從若得道度者無央數，至得泥洹之道者亦無央數。若曹及八方、上下，諸天、帝王、人民，若比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，若曹宿命，從無數劫已來，展轉是五道中，死生呼嗟，更相哭淚，轉相貪慕，憂思愁毒，痛苦不可言。至今世死生不絕，乃今日與佛相見共會值，是乃聞阿彌陀佛聲甚快善，我助汝曹喜。亦可自厭死生痛痒，生時甚痛、甚苦、甚極，至年長大亦苦、亦極，死時亦痛、亦苦、亦極，甚惡臭處不淨，潔了無有可者。佛故悉語若曹，若曹亦可自決斷臭處惡露。若曹亦可端心正身，益作諸善。於是常端中外，潔淨身體，洗除心垢。自相約撿，表裏相應，言行忠信。人能自度脫，轉相扶接，拔諸愛欲，精明至心，求願不轉，結其善道根本，雖精苦一世，須臾間耳。今世為善，後世生阿彌陀佛國，快樂甚無極，長與道德合明。然善相保守，長去離惡道痛痒之憂惱，拔勤苦諸惡根本，斷諸愛欲恩好。長生阿彌陀佛國，亦無有諸痛痒，亦無復有諸惡臭處，亦無復有勤苦，亦無淫泆、瞋怒、愚癡，亦無有憂思愁毒。生於阿彌陀佛國，欲壽一劫、十劫、百劫、千劫、萬億劫，自恣意欲住止壽無央數劫不可復計數劫，恣汝隨意皆可得之。欲食、不食，恣若其意，都悉自然，皆可得之。次於泥洹之道，皆各自精明求索。心所欲願，勿得狐疑心中悔，欲往生者，無得坐其過失，在阿彌陀佛國界邊，自然七寶城中，讁五百歲。」
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阿逸菩薩言：「受佛嚴明重教，皆當精進一心求索，請奉行之，不敢疑怠。」
阿逸菩薩言：「受佛嚴明重教，皆當精進一心求索，請奉行之，不敢疑怠。」
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佛告阿逸菩薩等：「若曹於是世，能自制心正意，身不作惡者，是為大德善。都有一輩，為八方、上下最無有比。所以者何？八方、上下無央數佛國中，諸天人民，皆自然作善，不大為惡，易教化。今我於是世間作佛，為於五惡、五痛、五燒之中作佛，為最劇，教語人民，令縱捨五惡，令去五痛，令去五燒之中，降化其心，令持五善，得其福德度世長壽泥洹之道。」
佛告阿逸菩薩等：「若曹於是世，能自制心正意，身不作惡者，是為大德善。都有一輩，為八方、上下最無有比。所以者何？八方、上下無央數佛國中，諸天人民，皆自然作善，不大為惡，易教化。今我於是世間作佛，為於五惡、五痛、五燒之中作佛，為最劇，教語人民，令縱捨五惡，令去五痛，令去五燒之中，降化其心，令持五善，得其福德度世長壽泥洹之道。」
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佛言：「何等為五惡？何等為五痛？何等為五燒中者？何等為消化五惡，令得五善者？何等為持五善，得其福德長壽度世泥洹之道？」
佛言：「何等為五惡？何等為五痛？何等為五燒中者？何等為消化五惡，令得五善者？何等為持五善，得其福德長壽度世泥洹之道？」
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佛言：「其一惡者：天人民下至禽獸、蜎飛蠕動之屬，欲為眾惡，強者服弱轉相剋賊，自相殺傷更相食噉。不知作善，惡逆不道，受其殃罰，道之自然，當往趣向神明記識，犯之不貰轉相承續；故有貧窮、下賤、乞匃、孤獨，故有聾盲、瘖瘂、愚癡、憋惡，下有尫狂不及逮之屬。故有尊卑、豪貴、高才、明達、智慧勇猛，皆其前世宿命為善慈孝布施恩德。故有官事王法牢獄，不肯畏慎作惡入法，受其過讁重罰致劇，求望解脫難得度出。今世有是目前現在，壽終有處入其窈冥受身更生，比若王法劇苦極刑。故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類，轉貿身形改惡易道，壽命短長魂神精識，自然入趣受形寄胎。當獨值向相從共生，轉相報償當相還復。殃惡禍罰，眾事未盡，終不得離。展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。天地之間自然有是，雖不臨時卒暴應時，但取自然之道，皆當善惡歸之。是為一大惡，為一痛，為一燒。勤苦如是，愁毒呼嗟，比若劇火起燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，獨作諸善不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為一大善。」
佛言：「其一惡者：天人民下至禽獸、蜎飛蠕動之屬，欲為眾惡，強者服弱轉相剋賊，自相殺傷更相食噉。不知作善，惡逆不道，受其殃罰，道之自然，當往趣向神明記識，犯之不貰轉相承續；故有貧窮、下賤、乞匃、孤獨，故有聾盲、瘖瘂、愚癡、憋惡，下有尫狂不及逮之屬。故有尊卑、豪貴、高才、明達、智慧勇猛，皆其前世宿命為善慈孝布施恩德。故有官事王法牢獄，不肯畏慎作惡入法，受其過讁重罰致劇，求望解脫難得度出。今世有是目前現在，壽終有處入其窈冥受身更生，比若王法劇苦極刑。故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類，轉貿身形改惡易道，壽命短長魂神精識，自然入趣受形寄胎。當獨值向相從共生，轉相報償當相還復。殃惡禍罰，眾事未盡，終不得離。展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。天地之間自然有是，雖不臨時卒暴應時，但取自然之道，皆當善惡歸之。是為一大惡，為一痛，為一燒。勤苦如是，愁毒呼嗟，比若劇火起燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，獨作諸善不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為一大善。」
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佛言：「其二惡者：世間帝王、長吏、人民，父子、兄弟、家室、夫婦略無義理，不從正令奢婬憍慢，各欲快意恣心自在，更相欺調殊不懼死。心口各異，言念無實，佞諂不忠諛媚巧辭，行不端緒更相嫉憎，轉相讒惡陷人冤枉；主上不明心不察照任用臣下，臣下存在踐度能行，知其形施在位不正，為其所調妄損忠良賢善，不當天心甚違道理。臣欺其君，子欺其父，弟欺其兄，婦欺其夫，家室中外知識相訟，各懷貪淫，心毒瞋怒，矇聾愚癡欲益。無有尊卑、上下，無男、無女、無大、無小，心俱同然欲自厚己。破家亡身不顧念前後，家室親屬坐之破族。或時家中內外知識朋友，鄉黨市里愚民野人，轉更從事共相利害。諍財鬪訟怒忿成仇轉諍勝負，慳富焦心不肯施與。祝祝守愛保貪惜，坐之思念心勞身苦。如是至竟無所恃怙，獨來獨去無一隨者。善惡福德殃禍讁罰，追命所生、或在樂處、或入毒苦，然後乃悔當復何及。或時世人愚心少智，見善誹謗恚之不肯慕及，但欲為妄作不道，但欲盜竊常懷毒心，欲得他人財物用自供給，消散靡盡賜復求索。邪心不正常獨恐怖畏人有色，臨時不計事至乃悔。今世現在長吏牢獄，自然趣向受其殃咎。世間貧窮、乞匃、孤獨，但坐前世宿命，不信道德，不肯為善，今世為惡天神別籍，壽終入惡道。故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。是為二大惡，為二痛，為二燒。勤苦如是，比若火起劇於燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，獨作諸善，不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為二大善。」
佛言：「其二惡者：世間帝王、長吏、人民，父子、兄弟、家室、夫婦略無義理，不從正令奢婬憍慢，各欲快意恣心自在，更相欺調殊不懼死。心口各異，言念無實，佞諂不忠諛媚巧辭，行不端緒更相嫉憎，轉相讒惡陷人冤枉；主上不明心不察照任用臣下，臣下存在踐度能行，知其形施在位不正，為其所調妄損忠良賢善，不當天心甚違道理。臣欺其君，子欺其父，弟欺其兄，婦欺其夫，家室中外知識相訟，各懷貪淫，心毒瞋怒，矇聾愚癡欲益。無有尊卑、上下，無男、無女、無大、無小，心俱同然欲自厚己。破家亡身不顧念前後，家室親屬坐之破族。或時家中內外知識朋友，鄉黨市里愚民野人，轉更從事共相利害。諍財鬪訟怒忿成仇轉諍勝負，慳富焦心不肯施與。祝祝守愛保貪惜，坐之思念心勞身苦。如是至竟無所恃怙，獨來獨去無一隨者。善惡福德殃禍讁罰，追命所生、或在樂處、或入毒苦，然後乃悔當復何及。或時世人愚心少智，見善誹謗恚之不肯慕及，但欲為妄作不道，但欲盜竊常懷毒心，欲得他人財物用自供給，消散靡盡賜復求索。邪心不正常獨恐怖畏人有色，臨時不計事至乃悔。今世現在長吏牢獄，自然趣向受其殃咎。世間貧窮、乞匃、孤獨，但坐前世宿命，不信道德，不肯為善，今世為惡天神別籍，壽終入惡道。故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。是為二大惡，為二痛，為二燒。勤苦如是，比若火起劇於燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，獨作諸善，不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為二大善。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛言：「其三惡者：諸世間人民寄生相因，共依居天地之間，處年壽命無能幾歲。至有豪貴長者賢明善人，下有貧賤尫羸愚者，中有不良之人，但懷念毒惡身心不正，常念淫泆煩滿胸中，愛欲交錯坐起不安；貪意慳惜欲橫唐得，眄睞細色惡態婬泆。有婦厭憎私妄出入，持家所有相給為非。聚會飲食專共作惡，興兵作賊攻城格鬪，劫殺截斷強奪不道。取人財物偷竊趣得，不肯治生，所當求者不肯為之。惡心在外不能專作，欲繫成事恐勢迫脅，持歸給家共相生活。恣心快意極行作樂，行亂他人婦女。或於其親屬不避尊卑長老，眾共憎惡，家室中外患而恚之。亦復不畏縣官法令，無所避錄。如是之惡自然牢獄，日月照識神明記取諸神攝錄，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。是為三大惡，為三痛，為三燒。勤苦如是，比若火起燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，獨作諸善不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為三大善。」
佛言：「其三惡者：諸世間人民寄生相因，共依居天地之間，處年壽命無能幾歲。至有豪貴長者賢明善人，下有貧賤尫羸愚者，中有不良之人，但懷念毒惡身心不正，常念淫泆煩滿胸中，愛欲交錯坐起不安；貪意慳惜欲橫唐得，眄睞細色惡態婬泆。有婦厭憎私妄出入，持家所有相給為非。聚會飲食專共作惡，興兵作賊攻城格鬪，劫殺截斷強奪不道。取人財物偷竊趣得，不肯治生，所當求者不肯為之。惡心在外不能專作，欲繫成事恐勢迫脅，持歸給家共相生活。恣心快意極行作樂，行亂他人婦女。或於其親屬不避尊卑長老，眾共憎惡，家室中外患而恚之。亦復不畏縣官法令，無所避錄。如是之惡自然牢獄，日月照識神明記取諸神攝錄，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。是為三大惡，為三痛，為三燒。勤苦如是，比若火起燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，獨作諸善不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為三大善。」
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佛言：「其四惡者：諸人不能作善，自相壞敗，轉相教令共作眾惡。主為傳言但欲兩舌、惡口、罵詈、妄語，相嫉更相鬪亂，憎嫉善人敗壞賢善，於旁快之。復不孝順供養父母，輕易師友知識，無信難得誠實。自大尊貴有道，橫行威武加權力勢，侵剋易人不能自知。為惡不自羞慚，自用頑健，欲令人承事畏敬之。復不畏敬天、地、神明、日、月，亦不可教令作善，不可降化，自用偃蹇常當爾。亦復無憂哀心，不知恐懼之意。憍慢如是，天神記之。賴其前世宿命頗作福德，小善扶接營護助之。今世作惡盡儩，諸善日去，見惡追之。身獨空立無所復依，受重殃讁，壽命終身眾惡繞歸，自然迫促當往追逐不得止息，自然眾惡共趣頓乏。有其名籍在神明所，殃咎引牽當值相得，自然趣向受過讁罰，身心摧碎神形苦極不得離却，但得前行入其火鑊。當是之時悔復何益，當復何及。天道自然不得蹉跌，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。是為四大惡，為四痛，為四燒。勤苦如是，比若火起燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，獨作諸善不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道。是為四大善。」
佛言：「其四惡者：諸人不能作善，自相壞敗，轉相教令共作眾惡。主為傳言但欲兩舌、惡口、罵詈、妄語，相嫉更相鬪亂，憎嫉善人敗壞賢善，於旁快之。復不孝順供養父母，輕易師友知識，無信難得誠實。自大尊貴有道，橫行威武加權力勢，侵剋易人不能自知。為惡不自羞慚，自用頑健，欲令人承事畏敬之。復不畏敬天、地、神明、日、月，亦不可教令作善，不可降化，自用偃蹇常當爾。亦復無憂哀心，不知恐懼之意。憍慢如是，天神記之。賴其前世宿命頗作福德，小善扶接營護助之。今世作惡盡儩，諸善日去，見惡追之。身獨空立無所復依，受重殃讁，壽命終身眾惡繞歸，自然迫促當往追逐不得止息，自然眾惡共趣頓乏。有其名籍在神明所，殃咎引牽當值相得，自然趣向受過讁罰，身心摧碎神形苦極不得離却，但得前行入其火鑊。當是之時悔復何益，當復何及。天道自然不得蹉跌，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。是為四大惡，為四痛，為四燒。勤苦如是，比若火起燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，獨作諸善不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道。是為四大善。」
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佛言：「其五惡者：世人徙倚懈惰，不肯作善不念治生，妻子飢寒父母俱然，欲呵教其子，其子惡心，瞋目應怒言令不從，違戾反逆劇於野人，比若怨家不如無子。妄遍假貸眾共患厭，尤無復有報償之心。窮貧困乏不能復得，辜較諧聲放縱遊散，串數唐得自用賑給不畏防禁，飲食無極喫酒嗜美，出入無有期度魯扈抵突，不知人情壯吁強制。見人有喜憎妬恚之，無義無禮自用識當不可諫曉。亦復不憂念父母妻子有無，又復不念卒報父母之德，亦復不念師之恩好。心常念惡，口常言惡，身常行惡。日不成就，不信道德，不信有賢明先聖，不信作善為道可得度世，不信世間有佛。欲殺羅漢，鬪比丘僧，常欲殺人，欲殺父、母、兄、弟、妻子、宗親、朋友。父母、兄弟、妻子、宗親、朋友，憎惡見之欲使之死。不信佛經語，不信人壽命終盡死後世復生。不信作善得善，不信作惡得惡。如是曹人男子、女人，心意俱然違戾反逆，愚癡蒙籠瞋怒嗜欲無所識知，自用快善大為智慧。亦不知所從來、生死所趣向，不肯慈孝惡逆天地，於其中間望求僥倖，欲得長生射呼不死，會當歸就生死勤苦善惡之道，身所作惡殃咎眾趣不得度脫。亦不可降化令作善，慈心教語開導死苦，善惡所趣向有是，復不信之。然苦心與語，欲令度脫，無益其人。心中閉塞意不開解，大命將至至時皆悔，其後乃悔當復何及。不豫計作善，臨窮何益。天地之間五道各明，恢曠窈窕浩浩汗汗，轉相承受善惡毒痛，身自當之無有代者。道之自然隨其所行，追命所生不得縱捨，善人行善慈孝，從樂入樂，從明入明。惡人行惡，從苦從冥。誰能知者？獨佛見知耳。教語人民，信用者少，死生不休，惡道不絕。如是世人不可悉道說，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。是為五大惡，五痛、五燒。為勤苦如是，比若火起燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，言行相副所作至誠，所語如語心口不轉，獨作諸善不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道。是為五大善。」
佛言：「其五惡者：世人徙倚懈惰，不肯作善不念治生，妻子飢寒父母俱然，欲呵教其子，其子惡心，瞋目應怒言令不從，違戾反逆劇於野人，比若怨家不如無子。妄遍假貸眾共患厭，尤無復有報償之心。窮貧困乏不能復得，辜較諧聲放縱遊散，串數唐得自用賑給不畏防禁，飲食無極喫酒嗜美，出入無有期度魯扈抵突，不知人情壯吁強制。見人有喜憎妬恚之，無義無禮自用識當不可諫曉。亦復不憂念父母妻子有無，又復不念卒報父母之德，亦復不念師之恩好。心常念惡，口常言惡，身常行惡。日不成就，不信道德，不信有賢明先聖，不信作善為道可得度世，不信世間有佛。欲殺羅漢，鬪比丘僧，常欲殺人，欲殺父、母、兄、弟、妻子、宗親、朋友。父母、兄弟、妻子、宗親、朋友，憎惡見之欲使之死。不信佛經語，不信人壽命終盡死後世復生。不信作善得善，不信作惡得惡。如是曹人男子、女人，心意俱然違戾反逆，愚癡蒙籠瞋怒嗜欲無所識知，自用快善大為智慧。亦不知所從來、生死所趣向，不肯慈孝惡逆天地，於其中間望求僥倖，欲得長生射呼不死，會當歸就生死勤苦善惡之道，身所作惡殃咎眾趣不得度脫。亦不可降化令作善，慈心教語開導死苦，善惡所趣向有是，復不信之。然苦心與語，欲令度脫，無益其人。心中閉塞意不開解，大命將至至時皆悔，其後乃悔當復何及。不豫計作善，臨窮何益。天地之間五道各明，恢曠窈窕浩浩汗汗，轉相承受善惡毒痛，身自當之無有代者。道之自然隨其所行，追命所生不得縱捨，善人行善慈孝，從樂入樂，從明入明。惡人行惡，從苦從冥。誰能知者？獨佛見知耳。教語人民，信用者少，死生不休，惡道不絕。如是世人不可悉道說，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫痛不可言。是為五大惡，五痛、五燒。為勤苦如是，比若火起燒人身。人能自於其中，一心制意端身正行，言行相副所作至誠，所語如語心口不轉，獨作諸善不為眾惡者，身獨度脫得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道。是為五大善。」
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佛告阿逸菩薩等：「我皆語若曹，是世五惡勤苦如是，令起五痛，令起五燒，展轉相生。世間人民不肯為善欲作眾惡，敢欲犯此諸惡事者，皆悉自然當具更歷入惡道中。或其今世先被病殃，死生不得，示眾見之，壽終趣入至極大苦愁憂酷毒，自相焦然轉相燒滅，至其然後共作怨家更相傷殺，從小微起至大困劇，皆從貪婬財色，不肯忍辱施與，各欲自快，無復曲直欲得健名。為癡欲所迫，隨心思想不能復得，結憤胸中。財色縛束無有解脫不知厭足，厚己諍欲無所省錄。富貴榮華當時忍辱不知施善，威勢無幾隨惡名焦。身坐勞苦久後大劇，自然隨逐無有解已。王法施張，自然糺舉上下相應，羅網綱紀，㷀㷀忪忪，當入其中，古今有是痛哉可傷。都無義理，不知正道。」
佛告阿逸菩薩等：「我皆語若曹，是世五惡勤苦如是，令起五痛，令起五燒，展轉相生。世間人民不肯為善欲作眾惡，敢欲犯此諸惡事者，皆悉自然當具更歷入惡道中。或其今世先被病殃，死生不得，示眾見之，壽終趣入至極大苦愁憂酷毒，自相焦然轉相燒滅，至其然後共作怨家更相傷殺，從小微起至大困劇，皆從貪婬財色，不肯忍辱施與，各欲自快，無復曲直欲得健名。為癡欲所迫，隨心思想不能復得，結憤胸中。財色縛束無有解脫不知厭足，厚己諍欲無所省錄。富貴榮華當時忍辱不知施善，威勢無幾隨惡名焦。身坐勞苦久後大劇，自然隨逐無有解已。王法施張，自然糺舉上下相應，羅網綱紀，㷀㷀忪忪，當入其中，古今有是痛哉可傷。都無義理，不知正道。」
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佛語阿逸菩薩等：「若世有是佛，皆慈愍哀之，威神摧動，眾惡諸事皆消化之，令得去惡就善棄捐所思。奉持經戒莫不承受，施行經法不敢違失。度世無為泥洹之道，快善極樂。」
佛語阿逸菩薩等：「若世有是佛，皆慈愍哀之，威神摧動，眾惡諸事皆消化之，令得去惡就善棄捐所思。奉持經戒莫不承受，施行經法不敢違失。度世無為泥洹之道，快善極樂。」
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佛言：「若曹諸天、帝王、人民及後世人，得佛經語熟思惟之。能自於其中端心正行，其主上為善率化撿御其下，教眾轉相勅令，轉共為善轉相度脫。各自端守慈仁愍哀，終身不怠，尊聖敬孝通洞博愛，佛語教令無敢虧負。當憂度世泥洹之道，當憂斷截死生痛痒拔惡根本，當憂斷絕泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動惡苦之道。當曼佛世，堅持經道無敢違失。」
佛言：「若曹諸天、帝王、人民及後世人，得佛經語熟思惟之。能自於其中端心正行，其主上為善率化撿御其下，教眾轉相勅令，轉共為善轉相度脫。各自端守慈仁愍哀，終身不怠，尊聖敬孝通洞博愛，佛語教令無敢虧負。當憂度世泥洹之道，當憂斷截死生痛痒拔惡根本，當憂斷絕泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動惡苦之道。當曼佛世，堅持經道無敢違失。」
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佛言：「若曹當信者，云何第一急？當自端身，當自端心，當自端目，當自端耳，當自端鼻，當自端口，當自端手，當自端足，能自撿斂莫妄動作，身心淨潔，俱善相應，中外約束，勿隨嗜欲。不犯諸惡，言色當和，身行當專。行步坐起，所作當安。作事所為，當先熟思慮計之。揆度才能，視瞻圓規，安定徐作為之。作事倉卒，不豫計熟，為之不諦，亡其功夫，敗悔在後，唐苦亡身。至誠忠信，得道絕去。」
佛言：「若曹當信者，云何第一急？當自端身，當自端心，當自端目，當自端耳，當自端鼻，當自端口，當自端手，當自端足，能自撿斂莫妄動作，身心淨潔，俱善相應，中外約束，勿隨嗜欲。不犯諸惡，言色當和，身行當專。行步坐起，所作當安。作事所為，當先熟思慮計之。揆度才能，視瞻圓規，安定徐作為之。作事倉卒，不豫計熟，為之不諦，亡其功夫，敗悔在後，唐苦亡身。至誠忠信，得道絕去。」
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佛言：「若曹於是益作諸善，布恩施德，能不犯道禁忌，忍辱精進一心智慧，展轉復相教化作善為德。如是經法，慈心專一，齋戒清淨一日一夜者，勝於在阿彌陀佛國作善百歲。所以者何？阿彌陀佛國皆積德眾善，無為自然在所求索，無有諸惡大如毛髮。」
佛言：「若曹於是益作諸善，布恩施德，能不犯道禁忌，忍辱精進一心智慧，展轉復相教化作善為德。如是經法，慈心專一，齋戒清淨一日一夜者，勝於在阿彌陀佛國作善百歲。所以者何？阿彌陀佛國皆積德眾善，無為自然在所求索，無有諸惡大如毛髮。」
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佛言：「於是作善十日十夜者，其德勝於他方佛國中人民作善千歲。所以者何？他方佛國皆悉作善，作善者多、為惡者少，皆有自然之物，不行求作便自得之。是間為惡者多、作善者少，不行求作，不能令得。世人能自端制作善至心求道，故能爾耳！是間無有自然，不能自給，當行求索，勤苦治生，轉相欺殆，調詐好惡，得其財物，歸給妻子，飲食毒勞心身苦。如是至竟，心意不專，𢛌恫不安。人能自安靜，為善精進德，故能爾耳！」
佛言：「於是作善十日十夜者，其德勝於他方佛國中人民作善千歲。所以者何？他方佛國皆悉作善，作善者多、為惡者少，皆有自然之物，不行求作便自得之。是間為惡者多、作善者少，不行求作，不能令得。世人能自端制作善至心求道，故能爾耳！是間無有自然，不能自給，當行求索，勤苦治生，轉相欺殆，調詐好惡，得其財物，歸給妻子，飲食毒勞心身苦。如是至竟，心意不專，𢛌恫不安。人能自安靜，為善精進德，故能爾耳！」
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佛言：「我皆哀若曹及諸天、帝王、人民，皆教令作諸善，不為眾惡，隨其所能輒授與道。教戒開導悉奉行之，即君率化為善，教令臣下，父教其子，兄教其弟，夫教其婦，家室內外親屬朋友轉相教語，作善為道奉經持戒，各自端守上下相撿，無尊、無卑、無男、無女，齋戒清淨莫不歡喜，和順義理，歡樂慈孝，自相約撿。其有得佛經語，悉持思之，不當所作而犯為之，即自悔過去惡就善，棄邪為正朝聞夕改，奉持經戒劇愚得寶。佛所行處所在郡國，輒授與經戒，諸天日月星辰諸神，國王、旁臣、長吏、人民，諸龍、鬼神，泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，莫不慈心開解者，皆悉敬事，從佛稽受經道，承奉行之。即君改化為善，齋戒精思淨自湔洗，端心正行居位嚴慄，教勅率眾為善，奉行道禁，令言令正。臣孝其君，忠直受令不敢違負。父子言令孝順承受，兄弟夫婦宗親朋友，上下相令順言和理。尊卑大小轉相敬事，以禮如義不相違負。莫不改往修來，洗心易行端正中表，自然作善所願輒得。咸善降化自然之道。求欲不死，即可得長壽；求欲度世，即可得泥洹之道。」
佛言：「我皆哀若曹及諸天、帝王、人民，皆教令作諸善，不為眾惡，隨其所能輒授與道。教戒開導悉奉行之，即君率化為善，教令臣下，父教其子，兄教其弟，夫教其婦，家室內外親屬朋友轉相教語，作善為道奉經持戒，各自端守上下相撿，無尊、無卑、無男、無女，齋戒清淨莫不歡喜，和順義理，歡樂慈孝，自相約撿。其有得佛經語，悉持思之，不當所作而犯為之，即自悔過去惡就善，棄邪為正朝聞夕改，奉持經戒劇愚得寶。佛所行處所在郡國，輒授與經戒，諸天日月星辰諸神，國王、旁臣、長吏、人民，諸龍、鬼神，泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，莫不慈心開解者，皆悉敬事，從佛稽受經道，承奉行之。即君改化為善，齋戒精思淨自湔洗，端心正行居位嚴慄，教勅率眾為善，奉行道禁，令言令正。臣孝其君，忠直受令不敢違負。父子言令孝順承受，兄弟夫婦宗親朋友，上下相令順言和理。尊卑大小轉相敬事，以禮如義不相違負。莫不改往修來，洗心易行端正中表，自然作善所願輒得。咸善降化自然之道。求欲不死，即可得長壽；求欲度世，即可得泥洹之道。」
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佛言：「佛威神尊德重，消惡化善莫不度脫。今我出於天下，在是惡中，於苦世作佛，慈愍哀傷教語開導。諸天、帝王、旁臣、左右、長吏、人民，隨其心所願樂，皆令得道。佛諸所行處、所經過歷郡國縣邑丘聚市里，莫不豐熟，天下太平，日月運照，倍益明好，風雨時節，人民安寧。強不臨弱，各得其所，無惡歲疾疫，無病瘦者。兵革不起，國無盜賊，無有冤抂，無有拘閉者。君臣人民莫不喜踊，忠慈至誠各自端守皆自守國，雍和孝順莫不歡喜。有無相與布恩施德，心歡樂與皆敬愛推讓義謙遜。前後以禮敬事，如父如子，如兄如弟，莫不仁賢。和順禮節都無違諍，快善無極。」
佛言：「佛威神尊德重，消惡化善莫不度脫。今我出於天下，在是惡中，於苦世作佛，慈愍哀傷教語開導。諸天、帝王、旁臣、左右、長吏、人民，隨其心所願樂，皆令得道。佛諸所行處、所經過歷郡國縣邑丘聚市里，莫不豐熟，天下太平，日月運照，倍益明好，風雨時節，人民安寧。強不臨弱，各得其所，無惡歲疾疫，無病瘦者。兵革不起，國無盜賊，無有冤抂，無有拘閉者。君臣人民莫不喜踊，忠慈至誠各自端守皆自守國，雍和孝順莫不歡喜。有無相與布恩施德，心歡樂與皆敬愛推讓義謙遜。前後以禮敬事，如父如子，如兄如弟，莫不仁賢。和順禮節都無違諍，快善無極。」
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佛言：「我哀若曹子欲度脫之，劇父母念子，今八方、上下諸天、帝王、人民，及蜎飛蠕動之類，得佛經戒奉行佛道，皆得明慧心悉開解，莫不得過度解脫憂苦者。今我作佛，在於五惡、五痛、五燒之中，降化五惡，消盡五痛，絕滅五燒。以善攻惡拔去毒苦，令得五道，令得五善明好，燒惡不起。我般泥洹去後，經道稍斷絕，人民諛諂，稍復為眾惡，不復作善，五燒復起，五痛劇苦，復如前法，自然還復，久後轉劇不可悉說。我但為若曹小道之耳。」
佛言：「我哀若曹子欲度脫之，劇父母念子，今八方、上下諸天、帝王、人民，及蜎飛蠕動之類，得佛經戒奉行佛道，皆得明慧心悉開解，莫不得過度解脫憂苦者。今我作佛，在於五惡、五痛、五燒之中，降化五惡，消盡五痛，絕滅五燒。以善攻惡拔去毒苦，令得五道，令得五善明好，燒惡不起。我般泥洹去後，經道稍斷絕，人民諛諂，稍復為眾惡，不復作善，五燒復起，五痛劇苦，復如前法，自然還復，久後轉劇不可悉說。我但為若曹小道之耳。」
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佛告阿逸菩薩等：「若曹各思持之，展轉相教戒，如佛經法無敢違犯。」
佛告阿逸菩薩等：「若曹各思持之，展轉相教戒，如佛經法無敢違犯。」
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阿逸菩薩長跪叉手言：「佛道記甚苦痛。世人為惡，甚劇如是。佛皆慈哀悉度脫之，皆言受佛重教，請展轉相教，不敢違犯。」
阿逸菩薩長跪叉手言：「佛道記甚苦痛。世人為惡，甚劇如是。佛皆慈哀悉度脫之，皆言受佛重教，請展轉相教，不敢違犯。」
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佛告阿難：「我哀若曹，令悉見阿彌陀佛，及諸菩薩、阿羅漢所居國土。若欲見之不？」
佛告阿難：「我哀若曹，令悉見阿彌陀佛，及諸菩薩、阿羅漢所居國土。若欲見之不？」
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阿難即大歡喜，長跪叉手言：「願皆欲見之。」
阿難即大歡喜，長跪叉手言：「願皆欲見之。」
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佛言：「若起，更被袈裟西向拜，當日所沒處，為阿彌陀佛作禮，以頭腦著地言：『南無阿彌陀三耶三佛檀。』」
佛言：「若起，更被袈裟西向拜，當日所沒處，為阿彌陀佛作禮，以頭腦著地言：『南無阿彌陀三耶三佛檀。』」
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阿難言：「諾！受教。」即起，更被袈裟西向拜，當日所沒處，為彌陀佛作禮，以頭腦著地言：「南無阿彌陀三耶三佛檀。」
阿難言：「諾！受教。」即起，更被袈裟西向拜，當日所沒處，為彌陀佛作禮，以頭腦著地言：「南無阿彌陀三耶三佛檀。」
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阿難未起，阿彌陀佛便大放光明威神，則遍八方、上下諸無央數佛國。諸無央數諸天地，即皆為大震動。諸無央數天地，須彌山羅寶，摩訶須彌大山羅寶，諸天地、大界、小界，其中諸大泥犁、小泥犁，諸山林溪谷幽冥之處，即皆大明，悉大開闢。即時阿難，諸菩薩、阿羅漢等，諸天、帝王、人民，悉皆見阿彌陀佛及諸菩薩、阿羅漢國土七寶已，心大歡喜踊躍，悉起，為阿彌陀佛作禮，以頭腦著地，皆言：「南無阿彌陀三耶三佛檀。」
阿難未起，阿彌陀佛便大放光明威神，則遍八方、上下諸無央數佛國。諸無央數諸天地，即皆為大震動。諸無央數天地，須彌山羅寶，摩訶須彌大山羅寶，諸天地、大界、小界，其中諸大泥犁、小泥犁，諸山林溪谷幽冥之處，即皆大明，悉大開闢。即時阿難，諸菩薩、阿羅漢等，諸天、帝王、人民，悉皆見阿彌陀佛及諸菩薩、阿羅漢國土七寶已，心大歡喜踊躍，悉起，為阿彌陀佛作禮，以頭腦著地，皆言：「南無阿彌陀三耶三佛檀。」
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阿彌陀佛國放光明威神以，諸無央數天人民，及蜎飛蠕動之類，皆悉見阿彌陀佛光明，莫不慈心歡喜者。諸有泥犁、禽獸、薜荔，諸有考治勤苦之處，即皆休止不復治，莫不解脫憂苦者。諸有盲者即皆得視，諸有聾者即皆得聽，諸有喑者即皆能語，諸有僂者即得申，諸跛癖蹇者即皆走行，諸有病者即皆愈起，諸尫者即皆強健，諸愚癡者即更黠慧，諸有婬者皆是梵行，諸瞋怒者悉皆慈心作善，諸有被毒者毒皆不行。鍾磬、琴瑟、箜篌、樂器諸伎，不鼓皆自作五音聲。婦女珠環皆自作聲，百鳥畜狩皆自悲鳴。當是時，莫不歡喜善樂得過度者。即爾時諸佛國中諸天人民，莫不持天上華香來下，於虛空中悉皆供養，散諸佛及阿彌陀佛上。諸天各共大作萬種自然伎樂，樂諸佛及諸菩薩、阿羅漢。當是之時，其快樂不可言。
阿彌陀佛國放光明威神以，諸無央數天人民，及蜎飛蠕動之類，皆悉見阿彌陀佛光明，莫不慈心歡喜者。諸有泥犁、禽獸、薜荔，諸有考治勤苦之處，即皆休止不復治，莫不解脫憂苦者。諸有盲者即皆得視，諸有聾者即皆得聽，諸有喑者即皆能語，諸有僂者即得申，諸跛癖蹇者即皆走行，諸有病者即皆愈起，諸尫者即皆強健，諸愚癡者即更黠慧，諸有婬者皆是梵行，諸瞋怒者悉皆慈心作善，諸有被毒者毒皆不行。鍾磬、琴瑟、箜篌、樂器諸伎，不鼓皆自作五音聲。婦女珠環皆自作聲，百鳥畜狩皆自悲鳴。當是時，莫不歡喜善樂得過度者。即爾時諸佛國中諸天人民，莫不持天上華香來下，於虛空中悉皆供養，散諸佛及阿彌陀佛上。諸天各共大作萬種自然伎樂，樂諸佛及諸菩薩、阿羅漢。當是之時，其快樂不可言。
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佛告阿難、阿逸菩薩等：「我說阿彌陀佛及諸菩薩、阿羅漢國土自然七寶，儻無有異乎？」
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阿難長跪叉手言：「佛說阿彌陀佛國土快善，如佛所言無有一異。」
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佛言：「我說阿彌陀佛功德國土快善，晝夜盡一劫，尚復未竟。我但為若曹小說之爾。」
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阿逸菩薩即長跪叉手問佛言：「今佛國土，從是間當有幾何阿惟越致菩薩，往生阿彌陀佛國？願欲聞之。」
阿逸菩薩即長跪叉手問佛言：「今佛國土，從是間當有幾何阿惟越致菩薩，往生阿彌陀佛國？願欲聞之。」
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佛言：「汝欲知者，明聽著心中。」
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阿逸菩薩言：「受教。」
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佛言：「從我國當有七百二十億阿惟越致菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。一阿惟越致菩薩者，前後供養無央數諸佛。以次如彌勒皆當作佛，及其餘諸小菩薩輩者無央數，不可復計，皆當往生阿彌陀佛國。」
佛言：「從我國當有七百二十億阿惟越致菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。一阿惟越致菩薩者，前後供養無央數諸佛。以次如彌勒皆當作佛，及其餘諸小菩薩輩者無央數，不可復計，皆當往生阿彌陀佛國。」
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佛告阿逸菩薩：「不但我國中諸菩薩當往生阿彌陀佛國，他方異國復有佛，亦復如是。第一佛名頭樓和斯，其國有百八十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第二佛，名羅隣那阿竭，其國有九十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第三佛，名朱蹄彼會，其國有二百二十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第四佛，名阿蜜蔡羅薩，其國有二百五十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第五佛，名樓波黎波蔡𮜨，其國有六百億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第六佛，名那惟于蔡，其國有萬四千菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第七佛，名維黎波羅潘蔡𮜨，其國有十五菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第八佛，名和阿蔡，其國有八菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第九佛，名尸利群蔡，其國有八百一十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第十佛，名那他蔡，其國有萬億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第十一佛，名和羅那惟于蔡𮜨，其國有萬二千菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第十二佛，名沸覇圖耶蔡，其國有諸菩薩，無央數不可復計，皆阿惟越致，皆智慧勇猛，各供養無央數諸佛，以一時俱心願欲往，皆當生阿彌陀佛國。他方異國，第十三佛，名隨呵閱祇波多蔡，其國有七百九十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。」
佛告阿逸菩薩：「不但我國中諸菩薩當往生阿彌陀佛國，他方異國復有佛，亦復如是。第一佛名頭樓和斯，其國有百八十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第二佛，名羅隣那阿竭，其國有九十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第三佛，名朱蹄彼會，其國有二百二十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第四佛，名阿蜜蔡羅薩，其國有二百五十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第五佛，名樓波黎波蔡𮜨，其國有六百億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第六佛，名那惟于蔡，其國有萬四千菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第七佛，名維黎波羅潘蔡𮜨，其國有十五菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第八佛，名和阿蔡，其國有八菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第九佛，名尸利群蔡，其國有八百一十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第十佛，名那他蔡，其國有萬億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第十一佛，名和羅那惟于蔡𮜨，其國有萬二千菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。他方異國，第十二佛，名沸覇圖耶蔡，其國有諸菩薩，無央數不可復計，皆阿惟越致，皆智慧勇猛，各供養無央數諸佛，以一時俱心願欲往，皆當生阿彌陀佛國。他方異國，第十三佛，名隨呵閱祇波多蔡，其國有七百九十億菩薩，皆當往生阿彌陀佛國。」
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佛言：「是諸菩薩皆阿惟越致。諸比丘僧中及小菩薩輩無央數，皆當往生阿彌陀佛國。不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也，都八方、上下無央數佛國諸菩薩輩，各各是皆當往生阿彌陀佛國。甚無央數，都共往會阿彌陀佛國，大眾多不可計。我但說八方、上下無央數諸佛名字，晝夜一劫尚未竟。我但復說諸佛國，諸比丘僧、眾菩薩，當往生阿彌陀佛國人數，說之一劫不休止尚未竟。我但為若曹總攬，都小說之爾。」
佛言：「是諸菩薩皆阿惟越致。諸比丘僧中及小菩薩輩無央數，皆當往生阿彌陀佛國。不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也，都八方、上下無央數佛國諸菩薩輩，各各是皆當往生阿彌陀佛國。甚無央數，都共往會阿彌陀佛國，大眾多不可計。我但說八方、上下無央數諸佛名字，晝夜一劫尚未竟。我但復說諸佛國，諸比丘僧、眾菩薩，當往生阿彌陀佛國人數，說之一劫不休止尚未竟。我但為若曹總攬，都小說之爾。」
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佛語阿難、阿逸菩薩等：「其世間帝王人民，善男子、善女人，前世宿命作善所致相祿巍巍，乃當聞阿彌陀佛聲者，甚快善哉，代之喜。」
佛語阿難、阿逸菩薩等：「其世間帝王人民，善男子、善女人，前世宿命作善所致相祿巍巍，乃當聞阿彌陀佛聲者，甚快善哉，代之喜。」
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佛言：「其有善男子、善女人，聞阿彌陀佛聲，慈心歡喜，一時踊躍，心意淨潔衣毛為起，淚即出者，皆前世宿命作佛道。若他方佛故，菩薩非凡人，其有人民男子、女人，聞彌陀佛聲，不信有者，不信經佛語，不信有比丘僧，心中狐疑都無所信者，皆故從惡道中來生，愚癡不解宿命，殃惡未盡，尚未當度脫故，心中狐疑不信向爾。」
佛言：「其有善男子、善女人，聞阿彌陀佛聲，慈心歡喜，一時踊躍，心意淨潔衣毛為起，淚即出者，皆前世宿命作佛道。若他方佛故，菩薩非凡人，其有人民男子、女人，聞彌陀佛聲，不信有者，不信經佛語，不信有比丘僧，心中狐疑都無所信者，皆故從惡道中來生，愚癡不解宿命，殃惡未盡，尚未當度脫故，心中狐疑不信向爾。」
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佛言：「我語若曹，若曹所當作善法，皆當奉行信之，無得疑。我般泥洹去後，汝曹及後世人，無得復言：『我不信有阿彌陀佛國。』我故令若曹悉見阿彌陀佛國土，所當為者各求之。我具為若曹道說經戒慎法，若曹當如佛法持之，無得毀失。我持是經以累若曹，若曹當堅持之，無得為妄增減是經法。我般泥洹去後，經道留止千歲。千歲後經道斷絕，我皆慈哀持留是經法，止住百歲，百歲中竟，乃休止斷絕。在心所願，皆可得道。」
佛言：「我語若曹，若曹所當作善法，皆當奉行信之，無得疑。我般泥洹去後，汝曹及後世人，無得復言：『我不信有阿彌陀佛國。』我故令若曹悉見阿彌陀佛國土，所當為者各求之。我具為若曹道說經戒慎法，若曹當如佛法持之，無得毀失。我持是經以累若曹，若曹當堅持之，無得為妄增減是經法。我般泥洹去後，經道留止千歲。千歲後經道斷絕，我皆慈哀持留是經法，止住百歲，百歲中竟，乃休止斷絕。在心所願，皆可得道。」
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佛言：「師開導人耳目，智慧明達度脫人，令得善合泥洹之道。常當孝慈於佛、父母，常當念師恩，常念不絕即得道疾。」
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佛言：「天下有佛者甚難值，若有沙門、若師為人說經者甚難值。」
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佛說是經時，即萬二千億諸天人民，皆得天眼徹視，悉一心皆為菩薩道。即二百億諸天人民，皆得阿那含道。即八百沙門，皆得阿羅漢道。即四十億菩薩，皆得阿惟越致。
佛說是經時，即萬二千億諸天人民，皆得天眼徹視，悉一心皆為菩薩道。即二百億諸天人民，皆得阿那含道。即八百沙門，皆得阿羅漢道。即四十億菩薩，皆得阿惟越致。
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佛說經已，諸菩薩、阿羅漢，諸天、帝王、人民，皆大歡喜，起為佛作禮遶三匝，前以頭面著佛足而去。
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阿彌陀經卷下
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