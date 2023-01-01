佛說無量清淨平等覺經
後漢 支婁迦讖譯4卷CBETA T0361大于一万字 5 h
向佛经 GPT 提问
第 4 卷
佛說無量清淨平等覺經卷第四
佛說無量清淨平等覺經卷第四
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後漢月氏國三藏支婁迦讖譯
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佛告阿逸菩薩等：「若曹於是世能自制心正意、身不作惡者，是為大德善，都為八方上下最無有比。所以者何？八方上下無央數佛國中，諸天人民皆自然作善、不大為惡、易教化。今我於是世間為佛，於五惡、五痛、五燒之中作佛為最劇。教語人民令絕五惡、令去五痛、令去五燒；降化其心令持五善，得其福德度世長壽泥洹之道。」
佛告阿逸菩薩等：「若曹於是世能自制心正意、身不作惡者，是為大德善，都為八方上下最無有比。所以者何？八方上下無央數佛國中，諸天人民皆自然作善、不大為惡、易教化。今我於是世間為佛，於五惡、五痛、五燒之中作佛為最劇。教語人民令絕五惡、令去五痛、令去五燒；降化其心令持五善，得其福德度世長壽泥洹之道。」
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佛言：「何等為五惡？何等為五痛？何等為五燒中者？何等為消化五惡、令持五善者？何等為持五善，得其福德長壽度世泥洹之道？」
佛言：「何等為五惡？何等為五痛？何等為五燒中者？何等為消化五惡、令持五善者？何等為持五善，得其福德長壽度世泥洹之道？」
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佛言：「其一惡者，諸天、人民、下至禽獸、蜎飛蠕動之類欲為眾惡。
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「強者伏弱，轉相剋賊，自相殺傷，更相食噉，不知為善，惡逆不道，受其殃罰，道之自然，當往趣向。神明記識，犯之不貰，轉相承續，故有貧窮、下賤、乞丐、孤獨人，有聾、盲、瘖瘂、愚癡、弊惡，下有尫狂不及逮之屬。其有尊貴、豪富、高才明達、智慧勇猛，皆其前世宿命，為善慈孝，布恩施德。故有官事、王法、牢獄，不肯畏慎作惡入法，受其過讁重罰致劇，求望解脫難得度出。今世有是目前現在，壽終尤劇，入其窈冥，受身更生，譬若王法劇苦極刑。故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類屬貿身形，改惡易道，壽命短長，魂神命精，自然入趣。受形寄胎當獨值向，相從共生，轉相報償，當相還復。殃惡讁罰，眾事未盡終不得離。展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫，痛不可言。天地之間自然有是，雖不臨時卒暴至，應時恒取自然之道，皆當善惡歸之，是為一大惡、為一痛、為一燒。
「強者伏弱，轉相剋賊，自相殺傷，更相食噉，不知為善，惡逆不道，受其殃罰，道之自然，當往趣向。神明記識，犯之不貰，轉相承續，故有貧窮、下賤、乞丐、孤獨人，有聾、盲、瘖瘂、愚癡、弊惡，下有尫狂不及逮之屬。其有尊貴、豪富、高才明達、智慧勇猛，皆其前世宿命，為善慈孝，布恩施德。故有官事、王法、牢獄，不肯畏慎作惡入法，受其過讁重罰致劇，求望解脫難得度出。今世有是目前現在，壽終尤劇，入其窈冥，受身更生，譬若王法劇苦極刑。故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類屬貿身形，改惡易道，壽命短長，魂神命精，自然入趣。受形寄胎當獨值向，相從共生，轉相報償，當相還復。殃惡讁罰，眾事未盡終不得離。展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫，痛不可言。天地之間自然有是，雖不臨時卒暴至，應時恒取自然之道，皆當善惡歸之，是為一大惡、為一痛、為一燒。
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「勤苦如是，愁毒呼嗟，比如劇火起燒人身。人能自於其中一心制意、端身正行、獨作諸善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為一大善。」
「勤苦如是，愁毒呼嗟，比如劇火起燒人身。人能自於其中一心制意、端身正行、獨作諸善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為一大善。」
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佛言：「其二惡者，世間帝王、長吏、人民、父子、兄弟、室家、夫婦略無義理，不從政令。轉淫奢驕慢，各欲快意，恣心自在，更相欺調，殊不懼死。心口各異，言念無實，佞諂不忠，諛媚巧辭。行不端正，更相嫉憎，轉相讒惡，陷入惡枉。主上不明，心不察照，任用臣下，臣下存在。淺度能行，知其形勢，在位不正，為其所調。妄捐忠良，不當天心，甚違道理，臣欺其君、子欺其父、弟欺其兄、婦欺其夫。室家中外知識相紹，各懷貪婬，心獨恚怒，蒙聾愚癡欲益多。有尊卑、上下，無男、無女，無大、無小，心俱同然，欲自厚己。破家、亡身，不顧念前後，家室親屬坐之破族。
佛言：「其二惡者，世間帝王、長吏、人民、父子、兄弟、室家、夫婦略無義理，不從政令。轉淫奢驕慢，各欲快意，恣心自在，更相欺調，殊不懼死。心口各異，言念無實，佞諂不忠，諛媚巧辭。行不端正，更相嫉憎，轉相讒惡，陷入惡枉。主上不明，心不察照，任用臣下，臣下存在。淺度能行，知其形勢，在位不正，為其所調。妄捐忠良，不當天心，甚違道理，臣欺其君、子欺其父、弟欺其兄、婦欺其夫。室家中外知識相紹，各懷貪婬，心獨恚怒，蒙聾愚癡欲益多。有尊卑、上下，無男、無女，無大、無小，心俱同然，欲自厚己。破家、亡身，不顧念前後，家室親屬坐之破族。
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「或時家中內外、知識朋友、鄉黨市里愚民轉共從事，更相利害。爭錢財鬪，忿怒成仇；轉爭勝負，慳富焦心；不肯施與，專專守惜。愛寶貪重，坐之思念，心勞身苦，如是至竟，無所恃怙，獨來獨去，無一隨者。善惡禍福，殃咎讁罰，追命所生，或在樂處、或入毒苦，然後乃悔，當復何及？
「或時家中內外、知識朋友、鄉黨市里愚民轉共從事，更相利害。爭錢財鬪，忿怒成仇；轉爭勝負，慳富焦心；不肯施與，專專守惜。愛寶貪重，坐之思念，心勞身苦，如是至竟，無所恃怙，獨來獨去，無一隨者。善惡禍福，殃咎讁罰，追命所生，或在樂處、或入毒苦，然後乃悔，當復何及？
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「或時世人愚心少智，見善誹謗恚之，不肯慕及。但欲為惡，妄作非法；但欲盜竊，常懷毒心；欲得他人財物，用自供給，消散摩盡，賜復求索；邪心不正，常獨恐怖，畏人有色，臨時不計，事至乃悔。今世現在，長吏牢獄，自然趣向，受其殃咎。世間貧窮、乞丐、孤獨，但坐前世宿命，不信道德、不肯為善。今世為惡，天神別籍，壽終入惡道，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類。展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言，是為二大惡、二痛、二燒。
「或時世人愚心少智，見善誹謗恚之，不肯慕及。但欲為惡，妄作非法；但欲盜竊，常懷毒心；欲得他人財物，用自供給，消散摩盡，賜復求索；邪心不正，常獨恐怖，畏人有色，臨時不計，事至乃悔。今世現在，長吏牢獄，自然趣向，受其殃咎。世間貧窮、乞丐、孤獨，但坐前世宿命，不信道德、不肯為善。今世為惡，天神別籍，壽終入惡道，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類。展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言，是為二大惡、二痛、二燒。
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「勤苦如是，比如火起燒人身。人能自於其中一心制意、端身正行、獨作眾善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為二大善。」
「勤苦如是，比如火起燒人身。人能自於其中一心制意、端身正行、獨作眾善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為二大善。」
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佛言：「其三惡者，世間人民寄生相因，共依居天地之間，處年壽命無能幾歲。至有豪貴者、賢明善人；下有貧賤、尫羸愚者；中有不良之人，但懷念毒惡，身心不正，常念婬泆，煩滿胸中；愛欲交錯，坐起不安；貪意慳惜，但欲唐得；眄睞細色，惡態婬泆。有婦厭憎，私妄出入，持家所有，相結為非，聚會飲食，自共作惡。興兵作賊，攻城格鬪，劫殺截斷，強奪不道，取人財物。偷竊趣得，不肯治生；所當求者，不肯為之；惡心在外，不能專作；欲擊成事，恐勢迫脅，持歸給家。共相生活，恣心快意，極身作樂，行亂他人婦女。或於其親屬，不避尊卑、長老，眾共憎惡，家室中外，患而苦之。亦復不畏縣官、法令無所避，錄如是之惡，自然牢獄，日月照識、神明記取、諸神攝錄。
佛言：「其三惡者，世間人民寄生相因，共依居天地之間，處年壽命無能幾歲。至有豪貴者、賢明善人；下有貧賤、尫羸愚者；中有不良之人，但懷念毒惡，身心不正，常念婬泆，煩滿胸中；愛欲交錯，坐起不安；貪意慳惜，但欲唐得；眄睞細色，惡態婬泆。有婦厭憎，私妄出入，持家所有，相結為非，聚會飲食，自共作惡。興兵作賊，攻城格鬪，劫殺截斷，強奪不道，取人財物。偷竊趣得，不肯治生；所當求者，不肯為之；惡心在外，不能專作；欲擊成事，恐勢迫脅，持歸給家。共相生活，恣心快意，極身作樂，行亂他人婦女。或於其親屬，不避尊卑、長老，眾共憎惡，家室中外，患而苦之。亦復不畏縣官、法令無所避，錄如是之惡，自然牢獄，日月照識、神明記取、諸神攝錄。
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「故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類，展轉其中，世世累劫，無有出期，難得度脫，痛不可言，是為三大惡、三痛、三燒，勤苦如是，比若火起燒人身，人能自於其中一心制意、端身正行、獨作眾善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為三大善。」
「故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類，展轉其中，世世累劫，無有出期，難得度脫，痛不可言，是為三大惡、三痛、三燒，勤苦如是，比若火起燒人身，人能自於其中一心制意、端身正行、獨作眾善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為三大善。」
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佛言：「其四惡者，諸惡人不能作善，自相壞敗，轉相教令，共作眾惡。主為傳言，但欲兩舌、惡口、罵詈、妄語，相嫉更相鬪亂。憎嫉善人，敗壞賢善，於傍快惡。復不孝順供養父母，輕易師父知識，無信難得誠實。自言尊貴有道，橫行威武，加捲力勢，侵剋易人不能自知。為惡無自羞慚，自用頗健，令人承事敬畏。復不敬畏天地、神明、日月，亦不可教令作善，不可降化，自用偃蹇，謂常當爾。亦復無憂哀心，亦不知恐懼，恣意憍慢如是，天神記識。
佛言：「其四惡者，諸惡人不能作善，自相壞敗，轉相教令，共作眾惡。主為傳言，但欲兩舌、惡口、罵詈、妄語，相嫉更相鬪亂。憎嫉善人，敗壞賢善，於傍快惡。復不孝順供養父母，輕易師父知識，無信難得誠實。自言尊貴有道，橫行威武，加捲力勢，侵剋易人不能自知。為惡無自羞慚，自用頗健，令人承事敬畏。復不敬畏天地、神明、日月，亦不可教令作善，不可降化，自用偃蹇，謂常當爾。亦復無憂哀心，亦不知恐懼，恣意憍慢如是，天神記識。
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「賴其前世宿命頗作福德，小善扶接，營護助之。今世作惡，福德盡儩，諸善鬼神各去離之，身獨空立，無所復依。受重殃讁，壽命終身惡繞歸，自然迫促，當往追逐，不得止息。自然眾惡共趣頓乏，其有名籍在神明所，殃咎引牽當值相得，當往趣向。受過讁罰，身心摧碎，神形苦極，不得離却，但得前行，入於火鑊。當是時悔復何益？當復何及？
「賴其前世宿命頗作福德，小善扶接，營護助之。今世作惡，福德盡儩，諸善鬼神各去離之，身獨空立，無所復依。受重殃讁，壽命終身惡繞歸，自然迫促，當往追逐，不得止息。自然眾惡共趣頓乏，其有名籍在神明所，殃咎引牽當值相得，當往趣向。受過讁罰，身心摧碎，神形苦極，不得離却，但得前行，入於火鑊。當是時悔復何益？當復何及？
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「天道自然，不得蹉跌，故有泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言，是為四大惡、四痛、四燒。
「天道自然，不得蹉跌，故有泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言，是為四大惡、四痛、四燒。
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「勤苦如是，比如火起燒人身。人能於其中一心制意、端身正行、獨作眾善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為四大善。」
「勤苦如是，比如火起燒人身。人能於其中一心制意、端身正行、獨作眾善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為四大善。」
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佛言：「其五惡者，世人徙倚懈惰，不肯作善，不念治生，妻子飢寒，父母俱然。欲呵教其子，其子惡心，瞋目應怒。言令不和，違戾反逆劇於野人，比若怨家，不如無子。妄遍假貸，眾共患厭，尤無反復，無有報償之心，窮貧困乏，不能復得。辜較諧聲，放縱遊散，串數唐得，自用賑給，不畏防禁。飲食無極，喫酒嗜美，出入無有期度。魯扈抵突，不知人情，睢眄強制。見人有喜，憎嫉恚之。無義無禮，自用職當，不可諫曉。亦復不憂念父母、妻子有無，又復不念卒報父母之德，亦復不念師父之恩。心常念惡、口常言惡，日不成就。不信道德、不信有賢明先聖、不信作善為道可得度世、不信世間有佛。欲殺羅漢、鬪比丘僧，常欲殺人——欲殺父母、兄弟、妻子、宗親、朋友。父母、兄弟、妻子、宗親、朋友憎惡見之，欲使之死。不信佛經語、不信人壽命終盡死，後世復生、不信作善得善、不信作惡得惡。
佛言：「其五惡者，世人徙倚懈惰，不肯作善，不念治生，妻子飢寒，父母俱然。欲呵教其子，其子惡心，瞋目應怒。言令不和，違戾反逆劇於野人，比若怨家，不如無子。妄遍假貸，眾共患厭，尤無反復，無有報償之心，窮貧困乏，不能復得。辜較諧聲，放縱遊散，串數唐得，自用賑給，不畏防禁。飲食無極，喫酒嗜美，出入無有期度。魯扈抵突，不知人情，睢眄強制。見人有喜，憎嫉恚之。無義無禮，自用職當，不可諫曉。亦復不憂念父母、妻子有無，又復不念卒報父母之德，亦復不念師父之恩。心常念惡、口常言惡，日不成就。不信道德、不信有賢明先聖、不信作善為道可得度世、不信世間有佛。欲殺羅漢、鬪比丘僧，常欲殺人——欲殺父母、兄弟、妻子、宗親、朋友。父母、兄弟、妻子、宗親、朋友憎惡見之，欲使之死。不信佛經語、不信人壽命終盡死，後世復生、不信作善得善、不信作惡得惡。
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「如是曹人——男子、女人——心意俱然，違戾反逆，愚癡濛澒，瞋怒嗜欲，無所識知。自用快善為大智慧，亦不知所從來、生死所趣向。不肯慈孝，惡逆天地，於其中間求望僥倖，欲得長生、躬得不死。會當歸就生死勤苦善惡之道，身所作惡，殃咎眾趣，不得度脫。亦不可降化令作善，慈心教語開導生死、善惡所趣有是，復不信之。然苦心與語欲令度脫，無益其人。心中閉塞，意不開解，大命將至，至時皆悔。其後乃悔，當復何及？不豫計善，臨窮何益？
「如是曹人——男子、女人——心意俱然，違戾反逆，愚癡濛澒，瞋怒嗜欲，無所識知。自用快善為大智慧，亦不知所從來、生死所趣向。不肯慈孝，惡逆天地，於其中間求望僥倖，欲得長生、躬得不死。會當歸就生死勤苦善惡之道，身所作惡，殃咎眾趣，不得度脫。亦不可降化令作善，慈心教語開導生死、善惡所趣有是，復不信之。然苦心與語欲令度脫，無益其人。心中閉塞，意不開解，大命將至，至時皆悔。其後乃悔，當復何及？不豫計善，臨窮何益？
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「天地之間五道分明，恢廓窈窕，浩浩茫茫，轉相承受。善惡、毒痛，身自當之，無有代者。道之自然，隨其所行，追命所生，不得縱捨。善人行善，從善慈孝、從樂入樂、從明入明；惡人行惡，從苦入苦、從冥入冥。誰能知者？獨佛知見耳。教語人民，信用者少，生死不休，惡道不絕。
「天地之間五道分明，恢廓窈窕，浩浩茫茫，轉相承受。善惡、毒痛，身自當之，無有代者。道之自然，隨其所行，追命所生，不得縱捨。善人行善，從善慈孝、從樂入樂、從明入明；惡人行惡，從苦入苦、從冥入冥。誰能知者？獨佛知見耳。教語人民，信用者少，生死不休，惡道不絕。
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「如是，世人不可悉道，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類，展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言，是為五大惡、五痛、五燒。
「如是，世人不可悉道，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類，展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言，是為五大惡、五痛、五燒。
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「勤苦如是，比如火起燒人身，人能自於其中一心制意、端身正行、言行相副、所作至誠、所語如語、心口不轉、獨作眾善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為五大善。」
「勤苦如是，比如火起燒人身，人能自於其中一心制意、端身正行、言行相副、所作至誠、所語如語、心口不轉、獨作眾善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為五大善。」
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佛告阿逸菩薩等：「我皆語若曹，是世五惡勤苦如是，令起五痛、令起五燒，展轉相生。世間人民不肯為善，欲作眾惡，敢有犯此諸惡事者皆悉自然，當更具歷入惡道中。或其今世先被病殃，死生不得，示眾見之。壽終趣入至極大苦，愁痛酷毒，自相焦然，轉相燒滅。至其後共作怨家，更相傷殺，從小微起至大困劇，皆從貪淫財色、不肯忍辱施與、各欲自快、無復有曲直、欲得健名、為癡欲所迫、隨心思想不能得也，結憤胸中。財色縛束無有解脫、不知厭足；厚己諍欲，無所省錄，都無義理，不隨正道。富貴榮華，當時快意，不能忍辱、不知施善，威勢無幾，隨惡名焦。身坐勞苦，久後大劇自然隨逐，無有解已。王法施張，自然糺舉，上下相應；羅網綱紀，㷀㷀忪忪，當入其中。古今有是，痛哉，可傷！」
佛告阿逸菩薩等：「我皆語若曹，是世五惡勤苦如是，令起五痛、令起五燒，展轉相生。世間人民不肯為善，欲作眾惡，敢有犯此諸惡事者皆悉自然，當更具歷入惡道中。或其今世先被病殃，死生不得，示眾見之。壽終趣入至極大苦，愁痛酷毒，自相焦然，轉相燒滅。至其後共作怨家，更相傷殺，從小微起至大困劇，皆從貪淫財色、不肯忍辱施與、各欲自快、無復有曲直、欲得健名、為癡欲所迫、隨心思想不能得也，結憤胸中。財色縛束無有解脫、不知厭足；厚己諍欲，無所省錄，都無義理，不隨正道。富貴榮華，當時快意，不能忍辱、不知施善，威勢無幾，隨惡名焦。身坐勞苦，久後大劇自然隨逐，無有解已。王法施張，自然糺舉，上下相應；羅網綱紀，㷀㷀忪忪，當入其中。古今有是，痛哉，可傷！」
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佛語阿逸菩薩等：「若世有是佛，皆慈愍哀之，威神摧動眾惡諸事皆消化之。令得去惡就善，棄捐所思，奉持經戒，莫不承奉。施行經法，不敢違失度世無為泥洹之道，快善極樂，甚明無極。」
佛語阿逸菩薩等：「若世有是佛，皆慈愍哀之，威神摧動眾惡諸事皆消化之。令得去惡就善，棄捐所思，奉持經戒，莫不承奉。施行經法，不敢違失度世無為泥洹之道，快善極樂，甚明無極。」
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佛言：「若曹諸天、帝王、人民及後世人，得佛經語熟思惟之，能自於其中端心正行。其主上為善率化，撿御其下，教語人民，轉相勅令、轉共為善、轉相度脫，各自端守，慈仁愍哀，終身不殆，尊聖敬孝，通洞博愛。佛語教令無敢虧負，當憂度世泥洹之道；當憂斷截生死、痛痒，拔惡根本；當憂斷絕泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類惡苦之道；當勱佛世，堅持經道，無敢失也。」
佛言：「若曹諸天、帝王、人民及後世人，得佛經語熟思惟之，能自於其中端心正行。其主上為善率化，撿御其下，教語人民，轉相勅令、轉共為善、轉相度脫，各自端守，慈仁愍哀，終身不殆，尊聖敬孝，通洞博愛。佛語教令無敢虧負，當憂度世泥洹之道；當憂斷截生死、痛痒，拔惡根本；當憂斷絕泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類惡苦之道；當勱佛世，堅持經道，無敢失也。」
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佛言：「若曹當作善者，云何第一急？當自端身、當自端心、當自端目、當自端耳、當自端鼻、當自端口、當自端手、當自端足。能自撿斂，莫妄動作，身心淨潔，俱善相應。中外約束，勿隨嗜欲，不犯諸惡。言色常和，身行當專，行步坐起不動。作事所為當先熟思慮計之，揆度才能、視瞻圓規，安定徐作為之；作事倉卒，不豫熟計，為之不諦，亡其功夫，敗悔在後，唐苦亡身。至誠忠信，得道絕去。」
佛言：「若曹當作善者，云何第一急？當自端身、當自端心、當自端目、當自端耳、當自端鼻、當自端口、當自端手、當自端足。能自撿斂，莫妄動作，身心淨潔，俱善相應。中外約束，勿隨嗜欲，不犯諸惡。言色常和，身行當專，行步坐起不動。作事所為當先熟思慮計之，揆度才能、視瞻圓規，安定徐作為之；作事倉卒，不豫熟計，為之不諦，亡其功夫，敗悔在後，唐苦亡身。至誠忠信，得道絕去。」
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佛言：「若曹於是益作諸善，布恩施德，能不絕道禁，忍辱、精進、一心、智慧，展轉復相教化，作善為德。如是經法慈心專一，齋戒清淨一日一夜者，勝於無量清淨佛國作善百歲。所以者何？無量清淨佛國皆積德眾善，無為自然，在所求索，無有諸惡大如毛髮。」
佛言：「若曹於是益作諸善，布恩施德，能不絕道禁，忍辱、精進、一心、智慧，展轉復相教化，作善為德。如是經法慈心專一，齋戒清淨一日一夜者，勝於無量清淨佛國作善百歲。所以者何？無量清淨佛國皆積德眾善，無為自然，在所求索，無有諸惡大如毛髮。」
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佛言：「於是作善十日十夜者，其得福勝於他方佛國中人民作善千歲。所以者何？他方佛國皆悉作善，作善者多、為惡者少，皆有自然之物，不行求作便自得之；是間為惡者多、為善者少，不行求作不能得也。人能自端制作善，至心求道，故能爾耳。是間無有自然，不能自給，當行求索，勤苦治生。轉相欺怠，調作好惡，得其財物歸給妻子。飲苦食毒，勞心苦身，如是至竟，心意不專，周旋不安。人能自安靜為善，精進作德，故能爾耳。」
佛言：「於是作善十日十夜者，其得福勝於他方佛國中人民作善千歲。所以者何？他方佛國皆悉作善，作善者多、為惡者少，皆有自然之物，不行求作便自得之；是間為惡者多、為善者少，不行求作不能得也。人能自端制作善，至心求道，故能爾耳。是間無有自然，不能自給，當行求索，勤苦治生。轉相欺怠，調作好惡，得其財物歸給妻子。飲苦食毒，勞心苦身，如是至竟，心意不專，周旋不安。人能自安靜為善，精進作德，故能爾耳。」
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佛言：「我皆哀若曹及諸天、帝王、人民，皆教令作諸善、不為眾惡，隨其所能輒授與道，教戒開導悉奉行之。則君率化為善教令臣下、父教其子、兄教其弟、夫教其婦，室家內外、親屬、朋友轉相教語，作善為道。奉經持戒，各自端守，上下相撿，無尊、無卑，無男、無女，齋戒清淨，莫不歡喜。和順義理，勸樂慈孝，自相約撿。其有得佛經語悉持思之，不當所作如犯為之則自悔過，去惡就善，棄邪為正，朝聞夕改，奉持經戒劇，如貧人得寶。
佛言：「我皆哀若曹及諸天、帝王、人民，皆教令作諸善、不為眾惡，隨其所能輒授與道，教戒開導悉奉行之。則君率化為善教令臣下、父教其子、兄教其弟、夫教其婦，室家內外、親屬、朋友轉相教語，作善為道。奉經持戒，各自端守，上下相撿，無尊、無卑，無男、無女，齋戒清淨，莫不歡喜。和順義理，勸樂慈孝，自相約撿。其有得佛經語悉持思之，不當所作如犯為之則自悔過，去惡就善，棄邪為正，朝聞夕改，奉持經戒劇，如貧人得寶。
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「佛所行處、所在郡國，輒授與經戒，諸天、日月、星辰、諸神、國王、傍臣、長吏、人民、諸龍、鬼神、泥犁、禽獸承奉行之，則君改化為善，齋戒精思，淨自湔洒，端心正行，居位嚴慓，教勅率眾為善，奉行道禁，令言令止；臣事其君，忠直受令，不敢違負。父子言令孝順承受，兄弟、夫婦、宗親、朋友，上下相令，順言和理，尊卑、大小轉相敬事，以禮如義不相違負，莫不改往修來，洒心易行端正中表，自然作善所願輒得。感善降化自然之道，求欲不死則可得長壽，求欲度世則可得泥洹之道。」
「佛所行處、所在郡國，輒授與經戒，諸天、日月、星辰、諸神、國王、傍臣、長吏、人民、諸龍、鬼神、泥犁、禽獸承奉行之，則君改化為善，齋戒精思，淨自湔洒，端心正行，居位嚴慓，教勅率眾為善，奉行道禁，令言令止；臣事其君，忠直受令，不敢違負。父子言令孝順承受，兄弟、夫婦、宗親、朋友，上下相令，順言和理，尊卑、大小轉相敬事，以禮如義不相違負，莫不改往修來，洒心易行端正中表，自然作善所願輒得。感善降化自然之道，求欲不死則可得長壽，求欲度世則可得泥洹之道。」
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佛言：「佛威神尊重，消惡化善莫不度脫。今我出於天下，在是惡中於苦世作佛，慈愍哀傷，教語開道，諸天、帝王、傍臣左右、長吏、人民，隨其心所欲願樂皆令得道。佛諸所行處、所更過歷郡國、縣邑、丘聚、市里，莫不豐熟，天下太平，日月運照，倍益明好；風雨時節，人民安寧；強不凌弱，各得其所。無惡歲疾疫、無病瘦者、兵革不起、國無盜賊、無有怨抂、無有拘閉者。君臣、人民莫不歡喜，忠慈至誠，各自端守，皆自然守國，雍和孝順，莫不歡樂。有無相與布恩施德，心歡樂與皆相敬愛，推財讓義，謙讓於先。前後以禮敬事，如父、如子，如兄、如弟，莫不仁賢，和順禮節都無違諍，快善無極。」
佛言：「佛威神尊重，消惡化善莫不度脫。今我出於天下，在是惡中於苦世作佛，慈愍哀傷，教語開道，諸天、帝王、傍臣左右、長吏、人民，隨其心所欲願樂皆令得道。佛諸所行處、所更過歷郡國、縣邑、丘聚、市里，莫不豐熟，天下太平，日月運照，倍益明好；風雨時節，人民安寧；強不凌弱，各得其所。無惡歲疾疫、無病瘦者、兵革不起、國無盜賊、無有怨抂、無有拘閉者。君臣、人民莫不歡喜，忠慈至誠，各自端守，皆自然守國，雍和孝順，莫不歡樂。有無相與布恩施德，心歡樂與皆相敬愛，推財讓義，謙讓於先。前後以禮敬事，如父、如子，如兄、如弟，莫不仁賢，和順禮節都無違諍，快善無極。」
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佛言：「我哀子曹欲度脫之，劇父母念子。今八方上下諸天、帝王、人民及蜎飛蠕動之類，得佛經戒、奉行佛道，皆得明慧，心悉開解，莫不得過度脫憂苦者。今我作佛在於五惡、五痛、五燒之中，降化五惡、消盡五痛、絕滅五燒，以善攻惡拔去毒苦，令得五善明好，燒惡不起。我般泥洹去後，經道稍稍斷絕，人民諛諂淳為眾惡，不復作善，五燒復起，五痛劇苦——復如前法——自然還復，久後轉劇，不可悉說，我但為若曹小道之耳。」
佛言：「我哀子曹欲度脫之，劇父母念子。今八方上下諸天、帝王、人民及蜎飛蠕動之類，得佛經戒、奉行佛道，皆得明慧，心悉開解，莫不得過度脫憂苦者。今我作佛在於五惡、五痛、五燒之中，降化五惡、消盡五痛、絕滅五燒，以善攻惡拔去毒苦，令得五善明好，燒惡不起。我般泥洹去後，經道稍稍斷絕，人民諛諂淳為眾惡，不復作善，五燒復起，五痛劇苦——復如前法——自然還復，久後轉劇，不可悉說，我但為若曹小道之耳。」
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佛告阿逸菩薩等：「若曹各思持之，展轉相教戒，如佛經法無敢犯也。」
佛告阿逸菩薩等：「若曹各思持之，展轉相教戒，如佛經法無敢犯也。」
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阿逸菩薩長跪叉手言：「佛所說甚苦痛，世人為惡甚劇，如是如是。佛皆慈哀悉度脫之，皆言：『受佛重教，請展轉相承。』不敢犯也。」
阿逸菩薩長跪叉手言：「佛所說甚苦痛，世人為惡甚劇，如是如是。佛皆慈哀悉度脫之，皆言：『受佛重教，請展轉相承。』不敢犯也。」
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佛告阿難：「我哀若曹，令悉見無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢所居國土。若欲見之不？」
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阿難則大喜，長跪叉手言：「願皆欲見之。」
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佛言：「若起更被袈裟西向拜——當日沒處——為無量清淨佛作禮，以頭面著地言：『南無無量清淨平等覺。』」
佛言：「若起更被袈裟西向拜——當日沒處——為無量清淨佛作禮，以頭面著地言：『南無無量清淨平等覺。』」
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阿難言：「諾，受教。」則起更被袈裟西向拜——當日所沒處——為無量清淨佛作禮，以頭腦著地言：「南無無量清淨平等覺。」
阿難言：「諾，受教。」則起更被袈裟西向拜——當日所沒處——為無量清淨佛作禮，以頭腦著地言：「南無無量清淨平等覺。」
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阿難未起，無量清淨佛便大放光明威神，則遍八方上下諸無央數佛國，天地則皆為大震動。諸天無央數天地、須彌山羅寶、摩訶須彌大山羅寶、諸天地大界、小界，其中諸有大泥犁、小泥犁，諸山林、溪谷、幽冥之處，皆則大明，悉雨大開闢。
阿難未起，無量清淨佛便大放光明威神，則遍八方上下諸無央數佛國，天地則皆為大震動。諸天無央數天地、須彌山羅寶、摩訶須彌大山羅寶、諸天地大界、小界，其中諸有大泥犁、小泥犁，諸山林、溪谷、幽冥之處，皆則大明，悉雨大開闢。
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則阿難、諸菩薩、阿羅漢等，諸天、帝王、人民，悉皆見無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢、國土七寶已，心皆大歡喜踊躍，悉起為無量清淨佛作禮，以頭腦著地，皆言：「南無無量清淨三藐三佛陀。」
則阿難、諸菩薩、阿羅漢等，諸天、帝王、人民，悉皆見無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢、國土七寶已，心皆大歡喜踊躍，悉起為無量清淨佛作禮，以頭腦著地，皆言：「南無無量清淨三藐三佛陀。」
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無量清淨佛放光明威神已，諸無央數天、人民、及蜎飛蠕動之類，皆悉見無量清淨佛光明，莫不慈心歡喜作善者。諸有泥犁、禽獸、薜荔，諸有考治勤苦之處，則皆休止不復治，莫不解脫憂苦者。諸有盲者則皆得視，諸跛躄蹇者則皆得走行，諸病者則皆愈起，諸尫者則皆強健；愚癡者則皆更黠慧，諸有婬泆瞋怒者皆悉慈心作善，諸有被毒者毒皆不行。鍾鼓、琴瑟、箜篌、樂器諸伎，不鼓皆自作音聲；婦女珠環皆自作聲；百鳥、畜獸皆自悲鳴。當是之時莫不歡喜得過度者。
無量清淨佛放光明威神已，諸無央數天、人民、及蜎飛蠕動之類，皆悉見無量清淨佛光明，莫不慈心歡喜作善者。諸有泥犁、禽獸、薜荔，諸有考治勤苦之處，則皆休止不復治，莫不解脫憂苦者。諸有盲者則皆得視，諸跛躄蹇者則皆得走行，諸病者則皆愈起，諸尫者則皆強健；愚癡者則皆更黠慧，諸有婬泆瞋怒者皆悉慈心作善，諸有被毒者毒皆不行。鍾鼓、琴瑟、箜篌、樂器諸伎，不鼓皆自作音聲；婦女珠環皆自作聲；百鳥、畜獸皆自悲鳴。當是之時莫不歡喜得過度者。
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則時爾日，諸佛國中諸天人，莫不持天上華香來下於虛空中，悉皆供養，散諸佛及無量清淨佛上。諸天各共大作萬種自然伎樂，樂諸佛及諸菩薩、阿羅漢。當是之時，甚快樂不可言。
則時爾日，諸佛國中諸天人，莫不持天上華香來下於虛空中，悉皆供養，散諸佛及無量清淨佛上。諸天各共大作萬種自然伎樂，樂諸佛及諸菩薩、阿羅漢。當是之時，甚快樂不可言。
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佛告阿難、阿逸菩薩等：「我說無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢、國土自然七寶，當無有異乎？」
佛告阿難、阿逸菩薩等：「我說無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢、國土自然七寶，當無有異乎？」
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阿難長跪叉手言：「佛說無量清淨佛國土快善，如佛所說無有一異。」
阿難長跪叉手言：「佛說無量清淨佛國土快善，如佛所說無有一異。」
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佛言：「我說無量清淨佛功德國土快善，晝夜一劫尚復未竟，我但為若曹小說之耳。」
佛言：「我說無量清淨佛功德國土快善，晝夜一劫尚復未竟，我但為若曹小說之耳。」
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阿逸菩薩則長跪叉手問佛言：「今佛國從是間當有幾阿惟越致菩薩往生無量清淨佛國？願聞之。」
阿逸菩薩則長跪叉手問佛言：「今佛國從是間當有幾阿惟越致菩薩往生無量清淨佛國？願聞之。」
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佛言：「若欲知者，明聽著心中。」
佛言：「若欲知者，明聽著心中。」
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阿逸菩薩言：「受教。」
阿逸菩薩言：「受教。」
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佛言：「從我國當有七百二十億阿惟越致菩薩皆往生無量清淨佛國——一阿惟越致菩薩者，前後供養無央數諸佛，以次如彌勒皆當作佛——及其餘諸小菩薩輩者無央數不可復計，皆當往生無量清淨佛國。」
佛言：「從我國當有七百二十億阿惟越致菩薩皆往生無量清淨佛國——一阿惟越致菩薩者，前後供養無央數諸佛，以次如彌勒皆當作佛——及其餘諸小菩薩輩者無央數不可復計，皆當往生無量清淨佛國。」
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佛告阿逸菩薩：「不但我國中諸菩薩當往生無量清淨佛國，他方異國復有佛亦復如是。第一佛名光遠炤，其國有百八十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第二佛，佛名寶積，其國有九十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第三佛，名儒無垢，有二百二十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國。他方異國第四佛，名無極光明，其國有二百五十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第五佛，名於世無上，其國有六百億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第六佛，名勇光，其國有萬四千菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第七佛，名具足交絡，其國有十四億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第八佛，名雄慧王，其國有八菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第九佛，名多力無過者，其國有八百一十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第十佛，名吉良，其國有萬億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第十一佛，名慧辯，其國有萬二千菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第十二佛，名無上華，其國有諸菩薩無央數不可復計——皆阿惟越致、皆智慧勇猛、各供養無央數諸佛，以一時俱心願欲往生——皆當生無量清淨佛國。他方異國第十三佛，名樂大妙音，其國有七百九十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。」
佛告阿逸菩薩：「不但我國中諸菩薩當往生無量清淨佛國，他方異國復有佛亦復如是。第一佛名光遠炤，其國有百八十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第二佛，佛名寶積，其國有九十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第三佛，名儒無垢，有二百二十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國。他方異國第四佛，名無極光明，其國有二百五十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第五佛，名於世無上，其國有六百億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第六佛，名勇光，其國有萬四千菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第七佛，名具足交絡，其國有十四億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第八佛，名雄慧王，其國有八菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第九佛，名多力無過者，其國有八百一十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第十佛，名吉良，其國有萬億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第十一佛，名慧辯，其國有萬二千菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第十二佛，名無上華，其國有諸菩薩無央數不可復計——皆阿惟越致、皆智慧勇猛、各供養無央數諸佛，以一時俱心願欲往生——皆當生無量清淨佛國。他方異國第十三佛，名樂大妙音，其國有七百九十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。」
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佛言：「是諸菩薩——皆阿惟越致——諸比丘僧中及小菩薩輩無央數，皆當往生無量清淨佛國。不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也，都八方上下無央數佛國諸菩薩輩各各如是，皆當往生無量清淨佛國。其無央數都共往會，無量清淨佛國大眾多不可復計，我但說八方上下無央數佛名字，晝夜一劫尚未竟。我但復說佛國諸比丘僧眾、菩薩當往生無量清淨佛國人數，說之一劫不休止尚未竟。我但為若曹總攬都小說之耳。」
佛言：「是諸菩薩——皆阿惟越致——諸比丘僧中及小菩薩輩無央數，皆當往生無量清淨佛國。不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也，都八方上下無央數佛國諸菩薩輩各各如是，皆當往生無量清淨佛國。其無央數都共往會，無量清淨佛國大眾多不可復計，我但說八方上下無央數佛名字，晝夜一劫尚未竟。我但復說佛國諸比丘僧眾、菩薩當往生無量清淨佛國人數，說之一劫不休止尚未竟。我但為若曹總攬都小說之耳。」
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佛語阿難阿逸菩薩等：「其世間帝王、人民、善男子、善女人，前世宿命行善所致相祿，迺當聞無量清淨佛聲，慈心歡喜，我代之喜。」
佛語阿難阿逸菩薩等：「其世間帝王、人民、善男子、善女人，前世宿命行善所致相祿，迺當聞無量清淨佛聲，慈心歡喜，我代之喜。」
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佛言：「其有善男子、善女人聞無量清淨佛聲，慈心歡喜，一時踊躍，心意清淨，衣毛為起拔出者，皆前世宿命作佛道——若他方佛故，菩薩、非凡人。其有人民——男子、女人——聞無量清淨佛聲，不信有佛者、不信佛經語、不信有比丘僧、心中狐疑都無所信者，皆故從惡道中來，生愚蒙不解宿命，殃惡未盡、未當得度脫，故心中狐疑不信向耳。」
佛言：「其有善男子、善女人聞無量清淨佛聲，慈心歡喜，一時踊躍，心意清淨，衣毛為起拔出者，皆前世宿命作佛道——若他方佛故，菩薩、非凡人。其有人民——男子、女人——聞無量清淨佛聲，不信有佛者、不信佛經語、不信有比丘僧、心中狐疑都無所信者，皆故從惡道中來，生愚蒙不解宿命，殃惡未盡、未當得度脫，故心中狐疑不信向耳。」
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佛言：「我語若曹，若曹所當作善法皆當奉行信之。無得以我般泥洹去後故，若曹及後世人無得復言：『我不信有無量清淨佛國。』我故令若曹悉見無量清淨佛國土，所當為者若自求之。我具為汝曹道說經戒順法，若曹當如佛法持之，無得毀失。
佛言：「我語若曹，若曹所當作善法皆當奉行信之。無得以我般泥洹去後故，若曹及後世人無得復言：『我不信有無量清淨佛國。』我故令若曹悉見無量清淨佛國土，所當為者若自求之。我具為汝曹道說經戒順法，若曹當如佛法持之，無得毀失。
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「我持是經以累汝曹，汝曹當堅持之，無得為妄增減是經法。我般泥洹去後，經道留止千歲，千歲後經道斷絕，在心所願皆可得道。」
「我持是經以累汝曹，汝曹當堅持之，無得為妄增減是經法。我般泥洹去後，經道留止千歲，千歲後經道斷絕，在心所願皆可得道。」
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佛言：「師開導人耳目，智慧明達，度脫人令得善，舍泥洹之道。常當慈孝，於佛如父母；常念師恩，當念不斷絕，則得道疾。」
佛言：「師開導人耳目，智慧明達，度脫人令得善，舍泥洹之道。常當慈孝，於佛如父母；常念師恩，當念不斷絕，則得道疾。」
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佛言：「天下有佛者甚難得值，人有信受師法經語深者亦難得值，若有沙門、若師為人說佛經者甚難得值。」
佛言：「天下有佛者甚難得值，人有信受師法經語深者亦難得值，若有沙門、若師為人說佛經者甚難得值。」
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佛說是經時，則萬二千億諸天人民皆得天眼徹視，悉一心皆為菩薩道；則二百二十億諸天人民皆得阿那含道；則八百沙門皆得阿羅漢道；則四十億菩薩皆得阿惟越致。
佛說是經時，則萬二千億諸天人民皆得天眼徹視，悉一心皆為菩薩道；則二百二十億諸天人民皆得阿那含道；則八百沙門皆得阿羅漢道；則四十億菩薩皆得阿惟越致。
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佛說經已，諸菩薩、阿羅漢、諸天、帝王、人民皆大歡喜，前趣為佛作禮，遶佛三匝，以頭面著佛足而去。
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佛說無量清淨平等覺經卷第四
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