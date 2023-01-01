佛說無量清淨平等覺經

佛說無量清淨平等覺經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無量清淨平等覺經卷第四

後漢月氏國三藏支婁迦讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢月氏國三藏支婁迦讖譯

佛告阿逸菩薩等：「若曹於是世能自制心正意、身不作惡者，是為大德善，都為八方上下最無有比。所以者何？八方上下無央數佛國中，諸天人民皆自然作善、不大為惡、易教化。今我於是世間為佛，於五惡、五痛、五燒之中作佛為最劇。教語人民令絕五惡、令去五痛、令去五燒；降化其心令持五善，得其福德度世長壽泥洹之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩等：「若曹於是世能自制心正意、身不作惡者，是為大德善，都為八方上下最無有比。所以者何？八方上下無央數佛國中，諸天人民皆自然作善、不大為惡、易教化。今我於是世間為佛，於五惡、五痛、五燒之中作佛為最劇。教語人民令絕五惡、令去五痛、令去五燒；降化其心令持五善，得其福德度世長壽泥洹之道。」

佛言：「何等為五惡？何等為五痛？何等為五燒中者？何等為消化五惡、令持五善者？何等為持五善，得其福德長壽度世泥洹之道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「何等為五惡？何等為五痛？何等為五燒中者？何等為消化五惡、令持五善者？何等為持五善，得其福德長壽度世泥洹之道？」

佛言：「其一惡者，諸天、人民、下至禽獸、蜎飛蠕動之類欲為眾惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其一惡者，諸天、人民、下至禽獸、蜎飛蠕動之類欲為眾惡。

「強者伏弱，轉相剋賊，自相殺傷，更相食噉，不知為善，惡逆不道，受其殃罰，道之自然，當往趣向。神明記識，犯之不貰，轉相承續，故有貧窮、下賤、乞丐、孤獨人，有聾、盲、瘖瘂、愚癡、弊惡，下有尫狂不及逮之屬。其有尊貴、豪富、高才明達、智慧勇猛，皆其前世宿命，為善慈孝，布恩施德。故有官事、王法、牢獄，不肯畏慎作惡入法，受其過讁重罰致劇，求望解脫難得度出。今世有是目前現在，壽終尤劇，入其窈冥，受身更生，譬若王法劇苦極刑。故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類屬貿身形，改惡易道，壽命短長，魂神命精，自然入趣。受形寄胎當獨值向，相從共生，轉相報償，當相還復。殃惡讁罰，眾事未盡終不得離。展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫，痛不可言。天地之間自然有是，雖不臨時卒暴至，應時恒取自然之道，皆當善惡歸之，是為一大惡、為一痛、為一燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「強者伏弱，轉相剋賊，自相殺傷，更相食噉，不知為善，惡逆不道，受其殃罰，道之自然，當往趣向。神明記識，犯之不貰，轉相承續，故有貧窮、下賤、乞丐、孤獨人，有聾、盲、瘖瘂、愚癡、弊惡，下有尫狂不及逮之屬。其有尊貴、豪富、高才明達、智慧勇猛，皆其前世宿命，為善慈孝，布恩施德。故有官事、王法、牢獄，不肯畏慎作惡入法，受其過讁重罰致劇，求望解脫難得度出。今世有是目前現在，壽終尤劇，入其窈冥，受身更生，譬若王法劇苦極刑。故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類屬貿身形，改惡易道，壽命短長，魂神命精，自然入趣。受形寄胎當獨值向，相從共生，轉相報償，當相還復。殃惡讁罰，眾事未盡終不得離。展轉其中，世世累劫無有出期，難得解脫，痛不可言。天地之間自然有是，雖不臨時卒暴至，應時恒取自然之道，皆當善惡歸之，是為一大惡、為一痛、為一燒。

「勤苦如是，愁毒呼嗟，比如劇火起燒人身。人能自於其中一心制意、端身正行、獨作諸善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為一大善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勤苦如是，愁毒呼嗟，比如劇火起燒人身。人能自於其中一心制意、端身正行、獨作諸善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為一大善。」

佛言：「其二惡者，世間帝王、長吏、人民、父子、兄弟、室家、夫婦略無義理，不從政令。轉淫奢驕慢，各欲快意，恣心自在，更相欺調，殊不懼死。心口各異，言念無實，佞諂不忠，諛媚巧辭。行不端正，更相嫉憎，轉相讒惡，陷入惡枉。主上不明，心不察照，任用臣下，臣下存在。淺度能行，知其形勢，在位不正，為其所調。妄捐忠良，不當天心，甚違道理，臣欺其君、子欺其父、弟欺其兄、婦欺其夫。室家中外知識相紹，各懷貪婬，心獨恚怒，蒙聾愚癡欲益多。有尊卑、上下，無男、無女，無大、無小，心俱同然，欲自厚己。破家、亡身，不顧念前後，家室親屬坐之破族。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其二惡者，世間帝王、長吏、人民、父子、兄弟、室家、夫婦略無義理，不從政令。轉淫奢驕慢，各欲快意，恣心自在，更相欺調，殊不懼死。心口各異，言念無實，佞諂不忠，諛媚巧辭。行不端正，更相嫉憎，轉相讒惡，陷入惡枉。主上不明，心不察照，任用臣下，臣下存在。淺度能行，知其形勢，在位不正，為其所調。妄捐忠良，不當天心，甚違道理，臣欺其君、子欺其父、弟欺其兄、婦欺其夫。室家中外知識相紹，各懷貪婬，心獨恚怒，蒙聾愚癡欲益多。有尊卑、上下，無男、無女，無大、無小，心俱同然，欲自厚己。破家、亡身，不顧念前後，家室親屬坐之破族。

「或時家中內外、知識朋友、鄉黨市里愚民轉共從事，更相利害。爭錢財鬪，忿怒成仇；轉爭勝負，慳富焦心；不肯施與，專專守惜。愛寶貪重，坐之思念，心勞身苦，如是至竟，無所恃怙，獨來獨去，無一隨者。善惡禍福，殃咎讁罰，追命所生，或在樂處、或入毒苦，然後乃悔，當復何及？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或時家中內外、知識朋友、鄉黨市里愚民轉共從事，更相利害。爭錢財鬪，忿怒成仇；轉爭勝負，慳富焦心；不肯施與，專專守惜。愛寶貪重，坐之思念，心勞身苦，如是至竟，無所恃怙，獨來獨去，無一隨者。善惡禍福，殃咎讁罰，追命所生，或在樂處、或入毒苦，然後乃悔，當復何及？

「或時世人愚心少智，見善誹謗恚之，不肯慕及。但欲為惡，妄作非法；但欲盜竊，常懷毒心；欲得他人財物，用自供給，消散摩盡，賜復求索；邪心不正，常獨恐怖，畏人有色，臨時不計，事至乃悔。今世現在，長吏牢獄，自然趣向，受其殃咎。世間貧窮、乞丐、孤獨，但坐前世宿命，不信道德、不肯為善。今世為惡，天神別籍，壽終入惡道，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類。展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言，是為二大惡、二痛、二燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或時世人愚心少智，見善誹謗恚之，不肯慕及。但欲為惡，妄作非法；但欲盜竊，常懷毒心；欲得他人財物，用自供給，消散摩盡，賜復求索；邪心不正，常獨恐怖，畏人有色，臨時不計，事至乃悔。今世現在，長吏牢獄，自然趣向，受其殃咎。世間貧窮、乞丐、孤獨，但坐前世宿命，不信道德、不肯為善。今世為惡，天神別籍，壽終入惡道，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類。展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言，是為二大惡、二痛、二燒。

「勤苦如是，比如火起燒人身。人能自於其中一心制意、端身正行、獨作眾善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為二大善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勤苦如是，比如火起燒人身。人能自於其中一心制意、端身正行、獨作眾善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為二大善。」

佛言：「其三惡者，世間人民寄生相因，共依居天地之間，處年壽命無能幾歲。至有豪貴者、賢明善人；下有貧賤、尫羸愚者；中有不良之人，但懷念毒惡，身心不正，常念婬泆，煩滿胸中；愛欲交錯，坐起不安；貪意慳惜，但欲唐得；眄睞細色，惡態婬泆。有婦厭憎，私妄出入，持家所有，相結為非，聚會飲食，自共作惡。興兵作賊，攻城格鬪，劫殺截斷，強奪不道，取人財物。偷竊趣得，不肯治生；所當求者，不肯為之；惡心在外，不能專作；欲擊成事，恐勢迫脅，持歸給家。共相生活，恣心快意，極身作樂，行亂他人婦女。或於其親屬，不避尊卑、長老，眾共憎惡，家室中外，患而苦之。亦復不畏縣官、法令無所避，錄如是之惡，自然牢獄，日月照識、神明記取、諸神攝錄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其三惡者，世間人民寄生相因，共依居天地之間，處年壽命無能幾歲。至有豪貴者、賢明善人；下有貧賤、尫羸愚者；中有不良之人，但懷念毒惡，身心不正，常念婬泆，煩滿胸中；愛欲交錯，坐起不安；貪意慳惜，但欲唐得；眄睞細色，惡態婬泆。有婦厭憎，私妄出入，持家所有，相結為非，聚會飲食，自共作惡。興兵作賊，攻城格鬪，劫殺截斷，強奪不道，取人財物。偷竊趣得，不肯治生；所當求者，不肯為之；惡心在外，不能專作；欲擊成事，恐勢迫脅，持歸給家。共相生活，恣心快意，極身作樂，行亂他人婦女。或於其親屬，不避尊卑、長老，眾共憎惡，家室中外，患而苦之。亦復不畏縣官、法令無所避，錄如是之惡，自然牢獄，日月照識、神明記取、諸神攝錄。

「故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類，展轉其中，世世累劫，無有出期，難得度脫，痛不可言，是為三大惡、三痛、三燒，勤苦如是，比若火起燒人身，人能自於其中一心制意、端身正行、獨作眾善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為三大善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類，展轉其中，世世累劫，無有出期，難得度脫，痛不可言，是為三大惡、三痛、三燒，勤苦如是，比若火起燒人身，人能自於其中一心制意、端身正行、獨作眾善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為三大善。」

佛言：「其四惡者，諸惡人不能作善，自相壞敗，轉相教令，共作眾惡。主為傳言，但欲兩舌、惡口、罵詈、妄語，相嫉更相鬪亂。憎嫉善人，敗壞賢善，於傍快惡。復不孝順供養父母，輕易師父知識，無信難得誠實。自言尊貴有道，橫行威武，加捲力勢，侵剋易人不能自知。為惡無自羞慚，自用頗健，令人承事敬畏。復不敬畏天地、神明、日月，亦不可教令作善，不可降化，自用偃蹇，謂常當爾。亦復無憂哀心，亦不知恐懼，恣意憍慢如是，天神記識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其四惡者，諸惡人不能作善，自相壞敗，轉相教令，共作眾惡。主為傳言，但欲兩舌、惡口、罵詈、妄語，相嫉更相鬪亂。憎嫉善人，敗壞賢善，於傍快惡。復不孝順供養父母，輕易師父知識，無信難得誠實。自言尊貴有道，橫行威武，加捲力勢，侵剋易人不能自知。為惡無自羞慚，自用頗健，令人承事敬畏。復不敬畏天地、神明、日月，亦不可教令作善，不可降化，自用偃蹇，謂常當爾。亦復無憂哀心，亦不知恐懼，恣意憍慢如是，天神記識。

「賴其前世宿命頗作福德，小善扶接，營護助之。今世作惡，福德盡儩，諸善鬼神各去離之，身獨空立，無所復依。受重殃讁，壽命終身惡繞歸，自然迫促，當往追逐，不得止息。自然眾惡共趣頓乏，其有名籍在神明所，殃咎引牽當值相得，當往趣向。受過讁罰，身心摧碎，神形苦極，不得離却，但得前行，入於火鑊。當是時悔復何益？當復何及？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賴其前世宿命頗作福德，小善扶接，營護助之。今世作惡，福德盡儩，諸善鬼神各去離之，身獨空立，無所復依。受重殃讁，壽命終身惡繞歸，自然迫促，當往追逐，不得止息。自然眾惡共趣頓乏，其有名籍在神明所，殃咎引牽當值相得，當往趣向。受過讁罰，身心摧碎，神形苦極，不得離却，但得前行，入於火鑊。當是時悔復何益？當復何及？

「天道自然，不得蹉跌，故有泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言，是為四大惡、四痛、四燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天道自然，不得蹉跌，故有泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之屬，展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言，是為四大惡、四痛、四燒。

「勤苦如是，比如火起燒人身。人能於其中一心制意、端身正行、獨作眾善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為四大善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勤苦如是，比如火起燒人身。人能於其中一心制意、端身正行、獨作眾善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為四大善。」

佛言：「其五惡者，世人徙倚懈惰，不肯作善，不念治生，妻子飢寒，父母俱然。欲呵教其子，其子惡心，瞋目應怒。言令不和，違戾反逆劇於野人，比若怨家，不如無子。妄遍假貸，眾共患厭，尤無反復，無有報償之心，窮貧困乏，不能復得。辜較諧聲，放縱遊散，串數唐得，自用賑給，不畏防禁。飲食無極，喫酒嗜美，出入無有期度。魯扈抵突，不知人情，睢眄強制。見人有喜，憎嫉恚之。無義無禮，自用職當，不可諫曉。亦復不憂念父母、妻子有無，又復不念卒報父母之德，亦復不念師父之恩。心常念惡、口常言惡，日不成就。不信道德、不信有賢明先聖、不信作善為道可得度世、不信世間有佛。欲殺羅漢、鬪比丘僧，常欲殺人——欲殺父母、兄弟、妻子、宗親、朋友。父母、兄弟、妻子、宗親、朋友憎惡見之，欲使之死。不信佛經語、不信人壽命終盡死，後世復生、不信作善得善、不信作惡得惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其五惡者，世人徙倚懈惰，不肯作善，不念治生，妻子飢寒，父母俱然。欲呵教其子，其子惡心，瞋目應怒。言令不和，違戾反逆劇於野人，比若怨家，不如無子。妄遍假貸，眾共患厭，尤無反復，無有報償之心，窮貧困乏，不能復得。辜較諧聲，放縱遊散，串數唐得，自用賑給，不畏防禁。飲食無極，喫酒嗜美，出入無有期度。魯扈抵突，不知人情，睢眄強制。見人有喜，憎嫉恚之。無義無禮，自用職當，不可諫曉。亦復不憂念父母、妻子有無，又復不念卒報父母之德，亦復不念師父之恩。心常念惡、口常言惡，日不成就。不信道德、不信有賢明先聖、不信作善為道可得度世、不信世間有佛。欲殺羅漢、鬪比丘僧，常欲殺人——欲殺父母、兄弟、妻子、宗親、朋友。父母、兄弟、妻子、宗親、朋友憎惡見之，欲使之死。不信佛經語、不信人壽命終盡死，後世復生、不信作善得善、不信作惡得惡。

「如是曹人——男子、女人——心意俱然，違戾反逆，愚癡濛澒，瞋怒嗜欲，無所識知。自用快善為大智慧，亦不知所從來、生死所趣向。不肯慈孝，惡逆天地，於其中間求望僥倖，欲得長生、躬得不死。會當歸就生死勤苦善惡之道，身所作惡，殃咎眾趣，不得度脫。亦不可降化令作善，慈心教語開導生死、善惡所趣有是，復不信之。然苦心與語欲令度脫，無益其人。心中閉塞，意不開解，大命將至，至時皆悔。其後乃悔，當復何及？不豫計善，臨窮何益？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是曹人——男子、女人——心意俱然，違戾反逆，愚癡濛澒，瞋怒嗜欲，無所識知。自用快善為大智慧，亦不知所從來、生死所趣向。不肯慈孝，惡逆天地，於其中間求望僥倖，欲得長生、躬得不死。會當歸就生死勤苦善惡之道，身所作惡，殃咎眾趣，不得度脫。亦不可降化令作善，慈心教語開導生死、善惡所趣有是，復不信之。然苦心與語欲令度脫，無益其人。心中閉塞，意不開解，大命將至，至時皆悔。其後乃悔，當復何及？不豫計善，臨窮何益？

「天地之間五道分明，恢廓窈窕，浩浩茫茫，轉相承受。善惡、毒痛，身自當之，無有代者。道之自然，隨其所行，追命所生，不得縱捨。善人行善，從善慈孝、從樂入樂、從明入明；惡人行惡，從苦入苦、從冥入冥。誰能知者？獨佛知見耳。教語人民，信用者少，生死不休，惡道不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天地之間五道分明，恢廓窈窕，浩浩茫茫，轉相承受。善惡、毒痛，身自當之，無有代者。道之自然，隨其所行，追命所生，不得縱捨。善人行善，從善慈孝、從樂入樂、從明入明；惡人行惡，從苦入苦、從冥入冥。誰能知者？獨佛知見耳。教語人民，信用者少，生死不休，惡道不絕。

「如是，世人不可悉道，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類，展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言，是為五大惡、五痛、五燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世人不可悉道，故有自然泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類，展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言，是為五大惡、五痛、五燒。

「勤苦如是，比如火起燒人身，人能自於其中一心制意、端身正行、言行相副、所作至誠、所語如語、心口不轉、獨作眾善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為五大善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勤苦如是，比如火起燒人身，人能自於其中一心制意、端身正行、言行相副、所作至誠、所語如語、心口不轉、獨作眾善、不為眾惡者，身獨度脫，得其福德，可得長壽度世上天泥洹之道，是為五大善。」

佛告阿逸菩薩等：「我皆語若曹，是世五惡勤苦如是，令起五痛、令起五燒，展轉相生。世間人民不肯為善，欲作眾惡，敢有犯此諸惡事者皆悉自然，當更具歷入惡道中。或其今世先被病殃，死生不得，示眾見之。壽終趣入至極大苦，愁痛酷毒，自相焦然，轉相燒滅。至其後共作怨家，更相傷殺，從小微起至大困劇，皆從貪淫財色、不肯忍辱施與、各欲自快、無復有曲直、欲得健名、為癡欲所迫、隨心思想不能得也，結憤胸中。財色縛束無有解脫、不知厭足；厚己諍欲，無所省錄，都無義理，不隨正道。富貴榮華，當時快意，不能忍辱、不知施善，威勢無幾，隨惡名焦。身坐勞苦，久後大劇自然隨逐，無有解已。王法施張，自然糺舉，上下相應；羅網綱紀，㷀㷀忪忪，當入其中。古今有是，痛哉，可傷！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩等：「我皆語若曹，是世五惡勤苦如是，令起五痛、令起五燒，展轉相生。世間人民不肯為善，欲作眾惡，敢有犯此諸惡事者皆悉自然，當更具歷入惡道中。或其今世先被病殃，死生不得，示眾見之。壽終趣入至極大苦，愁痛酷毒，自相焦然，轉相燒滅。至其後共作怨家，更相傷殺，從小微起至大困劇，皆從貪淫財色、不肯忍辱施與、各欲自快、無復有曲直、欲得健名、為癡欲所迫、隨心思想不能得也，結憤胸中。財色縛束無有解脫、不知厭足；厚己諍欲，無所省錄，都無義理，不隨正道。富貴榮華，當時快意，不能忍辱、不知施善，威勢無幾，隨惡名焦。身坐勞苦，久後大劇自然隨逐，無有解已。王法施張，自然糺舉，上下相應；羅網綱紀，㷀㷀忪忪，當入其中。古今有是，痛哉，可傷！」

佛語阿逸菩薩等：「若世有是佛，皆慈愍哀之，威神摧動眾惡諸事皆消化之。令得去惡就善，棄捐所思，奉持經戒，莫不承奉。施行經法，不敢違失度世無為泥洹之道，快善極樂，甚明無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿逸菩薩等：「若世有是佛，皆慈愍哀之，威神摧動眾惡諸事皆消化之。令得去惡就善，棄捐所思，奉持經戒，莫不承奉。施行經法，不敢違失度世無為泥洹之道，快善極樂，甚明無極。」

佛言：「若曹諸天、帝王、人民及後世人，得佛經語熟思惟之，能自於其中端心正行。其主上為善率化，撿御其下，教語人民，轉相勅令、轉共為善、轉相度脫，各自端守，慈仁愍哀，終身不殆，尊聖敬孝，通洞博愛。佛語教令無敢虧負，當憂度世泥洹之道；當憂斷截生死、痛痒，拔惡根本；當憂斷絕泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類惡苦之道；當勱佛世，堅持經道，無敢失也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若曹諸天、帝王、人民及後世人，得佛經語熟思惟之，能自於其中端心正行。其主上為善率化，撿御其下，教語人民，轉相勅令、轉共為善、轉相度脫，各自端守，慈仁愍哀，終身不殆，尊聖敬孝，通洞博愛。佛語教令無敢虧負，當憂度世泥洹之道；當憂斷截生死、痛痒，拔惡根本；當憂斷絕泥犁、禽獸、薜荔、蜎飛蠕動之類惡苦之道；當勱佛世，堅持經道，無敢失也。」

佛言：「若曹當作善者，云何第一急？當自端身、當自端心、當自端目、當自端耳、當自端鼻、當自端口、當自端手、當自端足。能自撿斂，莫妄動作，身心淨潔，俱善相應。中外約束，勿隨嗜欲，不犯諸惡。言色常和，身行當專，行步坐起不動。作事所為當先熟思慮計之，揆度才能、視瞻圓規，安定徐作為之；作事倉卒，不豫熟計，為之不諦，亡其功夫，敗悔在後，唐苦亡身。至誠忠信，得道絕去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若曹當作善者，云何第一急？當自端身、當自端心、當自端目、當自端耳、當自端鼻、當自端口、當自端手、當自端足。能自撿斂，莫妄動作，身心淨潔，俱善相應。中外約束，勿隨嗜欲，不犯諸惡。言色常和，身行當專，行步坐起不動。作事所為當先熟思慮計之，揆度才能、視瞻圓規，安定徐作為之；作事倉卒，不豫熟計，為之不諦，亡其功夫，敗悔在後，唐苦亡身。至誠忠信，得道絕去。」

佛言：「若曹於是益作諸善，布恩施德，能不絕道禁，忍辱、精進、一心、智慧，展轉復相教化，作善為德。如是經法慈心專一，齋戒清淨一日一夜者，勝於無量清淨佛國作善百歲。所以者何？無量清淨佛國皆積德眾善，無為自然，在所求索，無有諸惡大如毛髮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若曹於是益作諸善，布恩施德，能不絕道禁，忍辱、精進、一心、智慧，展轉復相教化，作善為德。如是經法慈心專一，齋戒清淨一日一夜者，勝於無量清淨佛國作善百歲。所以者何？無量清淨佛國皆積德眾善，無為自然，在所求索，無有諸惡大如毛髮。」

佛言：「於是作善十日十夜者，其得福勝於他方佛國中人民作善千歲。所以者何？他方佛國皆悉作善，作善者多、為惡者少，皆有自然之物，不行求作便自得之；是間為惡者多、為善者少，不行求作不能得也。人能自端制作善，至心求道，故能爾耳。是間無有自然，不能自給，當行求索，勤苦治生。轉相欺怠，調作好惡，得其財物歸給妻子。飲苦食毒，勞心苦身，如是至竟，心意不專，周旋不安。人能自安靜為善，精進作德，故能爾耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於是作善十日十夜者，其得福勝於他方佛國中人民作善千歲。所以者何？他方佛國皆悉作善，作善者多、為惡者少，皆有自然之物，不行求作便自得之；是間為惡者多、為善者少，不行求作不能得也。人能自端制作善，至心求道，故能爾耳。是間無有自然，不能自給，當行求索，勤苦治生。轉相欺怠，調作好惡，得其財物歸給妻子。飲苦食毒，勞心苦身，如是至竟，心意不專，周旋不安。人能自安靜為善，精進作德，故能爾耳。」

佛言：「我皆哀若曹及諸天、帝王、人民，皆教令作諸善、不為眾惡，隨其所能輒授與道，教戒開導悉奉行之。則君率化為善教令臣下、父教其子、兄教其弟、夫教其婦，室家內外、親屬、朋友轉相教語，作善為道。奉經持戒，各自端守，上下相撿，無尊、無卑，無男、無女，齋戒清淨，莫不歡喜。和順義理，勸樂慈孝，自相約撿。其有得佛經語悉持思之，不當所作如犯為之則自悔過，去惡就善，棄邪為正，朝聞夕改，奉持經戒劇，如貧人得寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我皆哀若曹及諸天、帝王、人民，皆教令作諸善、不為眾惡，隨其所能輒授與道，教戒開導悉奉行之。則君率化為善教令臣下、父教其子、兄教其弟、夫教其婦，室家內外、親屬、朋友轉相教語，作善為道。奉經持戒，各自端守，上下相撿，無尊、無卑，無男、無女，齋戒清淨，莫不歡喜。和順義理，勸樂慈孝，自相約撿。其有得佛經語悉持思之，不當所作如犯為之則自悔過，去惡就善，棄邪為正，朝聞夕改，奉持經戒劇，如貧人得寶。

「佛所行處、所在郡國，輒授與經戒，諸天、日月、星辰、諸神、國王、傍臣、長吏、人民、諸龍、鬼神、泥犁、禽獸承奉行之，則君改化為善，齋戒精思，淨自湔洒，端心正行，居位嚴慓，教勅率眾為善，奉行道禁，令言令止；臣事其君，忠直受令，不敢違負。父子言令孝順承受，兄弟、夫婦、宗親、朋友，上下相令，順言和理，尊卑、大小轉相敬事，以禮如義不相違負，莫不改往修來，洒心易行端正中表，自然作善所願輒得。感善降化自然之道，求欲不死則可得長壽，求欲度世則可得泥洹之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛所行處、所在郡國，輒授與經戒，諸天、日月、星辰、諸神、國王、傍臣、長吏、人民、諸龍、鬼神、泥犁、禽獸承奉行之，則君改化為善，齋戒精思，淨自湔洒，端心正行，居位嚴慓，教勅率眾為善，奉行道禁，令言令止；臣事其君，忠直受令，不敢違負。父子言令孝順承受，兄弟、夫婦、宗親、朋友，上下相令，順言和理，尊卑、大小轉相敬事，以禮如義不相違負，莫不改往修來，洒心易行端正中表，自然作善所願輒得。感善降化自然之道，求欲不死則可得長壽，求欲度世則可得泥洹之道。」

佛言：「佛威神尊重，消惡化善莫不度脫。今我出於天下，在是惡中於苦世作佛，慈愍哀傷，教語開道，諸天、帝王、傍臣左右、長吏、人民，隨其心所欲願樂皆令得道。佛諸所行處、所更過歷郡國、縣邑、丘聚、市里，莫不豐熟，天下太平，日月運照，倍益明好；風雨時節，人民安寧；強不凌弱，各得其所。無惡歲疾疫、無病瘦者、兵革不起、國無盜賊、無有怨抂、無有拘閉者。君臣、人民莫不歡喜，忠慈至誠，各自端守，皆自然守國，雍和孝順，莫不歡樂。有無相與布恩施德，心歡樂與皆相敬愛，推財讓義，謙讓於先。前後以禮敬事，如父、如子，如兄、如弟，莫不仁賢，和順禮節都無違諍，快善無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「佛威神尊重，消惡化善莫不度脫。今我出於天下，在是惡中於苦世作佛，慈愍哀傷，教語開道，諸天、帝王、傍臣左右、長吏、人民，隨其心所欲願樂皆令得道。佛諸所行處、所更過歷郡國、縣邑、丘聚、市里，莫不豐熟，天下太平，日月運照，倍益明好；風雨時節，人民安寧；強不凌弱，各得其所。無惡歲疾疫、無病瘦者、兵革不起、國無盜賊、無有怨抂、無有拘閉者。君臣、人民莫不歡喜，忠慈至誠，各自端守，皆自然守國，雍和孝順，莫不歡樂。有無相與布恩施德，心歡樂與皆相敬愛，推財讓義，謙讓於先。前後以禮敬事，如父、如子，如兄、如弟，莫不仁賢，和順禮節都無違諍，快善無極。」

佛言：「我哀子曹欲度脫之，劇父母念子。今八方上下諸天、帝王、人民及蜎飛蠕動之類，得佛經戒、奉行佛道，皆得明慧，心悉開解，莫不得過度脫憂苦者。今我作佛在於五惡、五痛、五燒之中，降化五惡、消盡五痛、絕滅五燒，以善攻惡拔去毒苦，令得五善明好，燒惡不起。我般泥洹去後，經道稍稍斷絕，人民諛諂淳為眾惡，不復作善，五燒復起，五痛劇苦——復如前法——自然還復，久後轉劇，不可悉說，我但為若曹小道之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我哀子曹欲度脫之，劇父母念子。今八方上下諸天、帝王、人民及蜎飛蠕動之類，得佛經戒、奉行佛道，皆得明慧，心悉開解，莫不得過度脫憂苦者。今我作佛在於五惡、五痛、五燒之中，降化五惡、消盡五痛、絕滅五燒，以善攻惡拔去毒苦，令得五善明好，燒惡不起。我般泥洹去後，經道稍稍斷絕，人民諛諂淳為眾惡，不復作善，五燒復起，五痛劇苦——復如前法——自然還復，久後轉劇，不可悉說，我但為若曹小道之耳。」

佛告阿逸菩薩等：「若曹各思持之，展轉相教戒，如佛經法無敢犯也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩等：「若曹各思持之，展轉相教戒，如佛經法無敢犯也。」

阿逸菩薩長跪叉手言：「佛所說甚苦痛，世人為惡甚劇，如是如是。佛皆慈哀悉度脫之，皆言：『受佛重教，請展轉相承。』不敢犯也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩長跪叉手言：「佛所說甚苦痛，世人為惡甚劇，如是如是。佛皆慈哀悉度脫之，皆言：『受佛重教，請展轉相承。』不敢犯也。」

佛告阿難：「我哀若曹，令悉見無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢所居國土。若欲見之不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我哀若曹，令悉見無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢所居國土。若欲見之不？」

阿難則大喜，長跪叉手言：「願皆欲見之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難則大喜，長跪叉手言：「願皆欲見之。」

佛言：「若起更被袈裟西向拜——當日沒處——為無量清淨佛作禮，以頭面著地言：『南無無量清淨平等覺。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若起更被袈裟西向拜——當日沒處——為無量清淨佛作禮，以頭面著地言：『南無無量清淨平等覺。』」

阿難言：「諾，受教。」則起更被袈裟西向拜——當日所沒處——為無量清淨佛作禮，以頭腦著地言：「南無無量清淨平等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「諾，受教。」則起更被袈裟西向拜——當日所沒處——為無量清淨佛作禮，以頭腦著地言：「南無無量清淨平等覺。」

阿難未起，無量清淨佛便大放光明威神，則遍八方上下諸無央數佛國，天地則皆為大震動。諸天無央數天地、須彌山羅寶、摩訶須彌大山羅寶、諸天地大界、小界，其中諸有大泥犁、小泥犁，諸山林、溪谷、幽冥之處，皆則大明，悉雨大開闢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難未起，無量清淨佛便大放光明威神，則遍八方上下諸無央數佛國，天地則皆為大震動。諸天無央數天地、須彌山羅寶、摩訶須彌大山羅寶、諸天地大界、小界，其中諸有大泥犁、小泥犁，諸山林、溪谷、幽冥之處，皆則大明，悉雨大開闢。

則阿難、諸菩薩、阿羅漢等，諸天、帝王、人民，悉皆見無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢、國土七寶已，心皆大歡喜踊躍，悉起為無量清淨佛作禮，以頭腦著地，皆言：「南無無量清淨三藐三佛陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則阿難、諸菩薩、阿羅漢等，諸天、帝王、人民，悉皆見無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢、國土七寶已，心皆大歡喜踊躍，悉起為無量清淨佛作禮，以頭腦著地，皆言：「南無無量清淨三藐三佛陀。」

無量清淨佛放光明威神已，諸無央數天、人民、及蜎飛蠕動之類，皆悉見無量清淨佛光明，莫不慈心歡喜作善者。諸有泥犁、禽獸、薜荔，諸有考治勤苦之處，則皆休止不復治，莫不解脫憂苦者。諸有盲者則皆得視，諸跛躄蹇者則皆得走行，諸病者則皆愈起，諸尫者則皆強健；愚癡者則皆更黠慧，諸有婬泆瞋怒者皆悉慈心作善，諸有被毒者毒皆不行。鍾鼓、琴瑟、箜篌、樂器諸伎，不鼓皆自作音聲；婦女珠環皆自作聲；百鳥、畜獸皆自悲鳴。當是之時莫不歡喜得過度者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量清淨佛放光明威神已，諸無央數天、人民、及蜎飛蠕動之類，皆悉見無量清淨佛光明，莫不慈心歡喜作善者。諸有泥犁、禽獸、薜荔，諸有考治勤苦之處，則皆休止不復治，莫不解脫憂苦者。諸有盲者則皆得視，諸跛躄蹇者則皆得走行，諸病者則皆愈起，諸尫者則皆強健；愚癡者則皆更黠慧，諸有婬泆瞋怒者皆悉慈心作善，諸有被毒者毒皆不行。鍾鼓、琴瑟、箜篌、樂器諸伎，不鼓皆自作音聲；婦女珠環皆自作聲；百鳥、畜獸皆自悲鳴。當是之時莫不歡喜得過度者。

則時爾日，諸佛國中諸天人，莫不持天上華香來下於虛空中，悉皆供養，散諸佛及無量清淨佛上。諸天各共大作萬種自然伎樂，樂諸佛及諸菩薩、阿羅漢。當是之時，甚快樂不可言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則時爾日，諸佛國中諸天人，莫不持天上華香來下於虛空中，悉皆供養，散諸佛及無量清淨佛上。諸天各共大作萬種自然伎樂，樂諸佛及諸菩薩、阿羅漢。當是之時，甚快樂不可言。

佛告阿難、阿逸菩薩等：「我說無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢、國土自然七寶，當無有異乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難、阿逸菩薩等：「我說無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢、國土自然七寶，當無有異乎？」

阿難長跪叉手言：「佛說無量清淨佛國土快善，如佛所說無有一異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難長跪叉手言：「佛說無量清淨佛國土快善，如佛所說無有一異。」

佛言：「我說無量清淨佛功德國土快善，晝夜一劫尚復未竟，我但為若曹小說之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我說無量清淨佛功德國土快善，晝夜一劫尚復未竟，我但為若曹小說之耳。」

阿逸菩薩則長跪叉手問佛言：「今佛國從是間當有幾阿惟越致菩薩往生無量清淨佛國？願聞之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩則長跪叉手問佛言：「今佛國從是間當有幾阿惟越致菩薩往生無量清淨佛國？願聞之。」

佛言：「若欲知者，明聽著心中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若欲知者，明聽著心中。」

阿逸菩薩言：「受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩言：「受教。」

佛言：「從我國當有七百二十億阿惟越致菩薩皆往生無量清淨佛國——一阿惟越致菩薩者，前後供養無央數諸佛，以次如彌勒皆當作佛——及其餘諸小菩薩輩者無央數不可復計，皆當往生無量清淨佛國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從我國當有七百二十億阿惟越致菩薩皆往生無量清淨佛國——一阿惟越致菩薩者，前後供養無央數諸佛，以次如彌勒皆當作佛——及其餘諸小菩薩輩者無央數不可復計，皆當往生無量清淨佛國。」

佛告阿逸菩薩：「不但我國中諸菩薩當往生無量清淨佛國，他方異國復有佛亦復如是。第一佛名光遠炤，其國有百八十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第二佛，佛名寶積，其國有九十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第三佛，名儒無垢，有二百二十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國。他方異國第四佛，名無極光明，其國有二百五十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第五佛，名於世無上，其國有六百億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第六佛，名勇光，其國有萬四千菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第七佛，名具足交絡，其國有十四億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第八佛，名雄慧王，其國有八菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第九佛，名多力無過者，其國有八百一十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第十佛，名吉良，其國有萬億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第十一佛，名慧辯，其國有萬二千菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第十二佛，名無上華，其國有諸菩薩無央數不可復計——皆阿惟越致、皆智慧勇猛、各供養無央數諸佛，以一時俱心願欲往生——皆當生無量清淨佛國。他方異國第十三佛，名樂大妙音，其國有七百九十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩：「不但我國中諸菩薩當往生無量清淨佛國，他方異國復有佛亦復如是。第一佛名光遠炤，其國有百八十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第二佛，佛名寶積，其國有九十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第三佛，名儒無垢，有二百二十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國。他方異國第四佛，名無極光明，其國有二百五十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第五佛，名於世無上，其國有六百億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第六佛，名勇光，其國有萬四千菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第七佛，名具足交絡，其國有十四億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第八佛，名雄慧王，其國有八菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第九佛，名多力無過者，其國有八百一十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第十佛，名吉良，其國有萬億菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第十一佛，名慧辯，其國有萬二千菩薩皆當往生無量清淨佛國。他方異國第十二佛，名無上華，其國有諸菩薩無央數不可復計——皆阿惟越致、皆智慧勇猛、各供養無央數諸佛，以一時俱心願欲往生——皆當生無量清淨佛國。他方異國第十三佛，名樂大妙音，其國有七百九十億菩薩皆當往生無量清淨佛國。」

佛言：「是諸菩薩——皆阿惟越致——諸比丘僧中及小菩薩輩無央數，皆當往生無量清淨佛國。不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也，都八方上下無央數佛國諸菩薩輩各各如是，皆當往生無量清淨佛國。其無央數都共往會，無量清淨佛國大眾多不可復計，我但說八方上下無央數佛名字，晝夜一劫尚未竟。我但復說佛國諸比丘僧眾、菩薩當往生無量清淨佛國人數，說之一劫不休止尚未竟。我但為若曹總攬都小說之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是諸菩薩——皆阿惟越致——諸比丘僧中及小菩薩輩無央數，皆當往生無量清淨佛國。不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也，都八方上下無央數佛國諸菩薩輩各各如是，皆當往生無量清淨佛國。其無央數都共往會，無量清淨佛國大眾多不可復計，我但說八方上下無央數佛名字，晝夜一劫尚未竟。我但復說佛國諸比丘僧眾、菩薩當往生無量清淨佛國人數，說之一劫不休止尚未竟。我但為若曹總攬都小說之耳。」

佛語阿難阿逸菩薩等：「其世間帝王、人民、善男子、善女人，前世宿命行善所致相祿，迺當聞無量清淨佛聲，慈心歡喜，我代之喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難阿逸菩薩等：「其世間帝王、人民、善男子、善女人，前世宿命行善所致相祿，迺當聞無量清淨佛聲，慈心歡喜，我代之喜。」

佛言：「其有善男子、善女人聞無量清淨佛聲，慈心歡喜，一時踊躍，心意清淨，衣毛為起拔出者，皆前世宿命作佛道——若他方佛故，菩薩、非凡人。其有人民——男子、女人——聞無量清淨佛聲，不信有佛者、不信佛經語、不信有比丘僧、心中狐疑都無所信者，皆故從惡道中來，生愚蒙不解宿命，殃惡未盡、未當得度脫，故心中狐疑不信向耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其有善男子、善女人聞無量清淨佛聲，慈心歡喜，一時踊躍，心意清淨，衣毛為起拔出者，皆前世宿命作佛道——若他方佛故，菩薩、非凡人。其有人民——男子、女人——聞無量清淨佛聲，不信有佛者、不信佛經語、不信有比丘僧、心中狐疑都無所信者，皆故從惡道中來，生愚蒙不解宿命，殃惡未盡、未當得度脫，故心中狐疑不信向耳。」

佛言：「我語若曹，若曹所當作善法皆當奉行信之。無得以我般泥洹去後故，若曹及後世人無得復言：『我不信有無量清淨佛國。』我故令若曹悉見無量清淨佛國土，所當為者若自求之。我具為汝曹道說經戒順法，若曹當如佛法持之，無得毀失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我語若曹，若曹所當作善法皆當奉行信之。無得以我般泥洹去後故，若曹及後世人無得復言：『我不信有無量清淨佛國。』我故令若曹悉見無量清淨佛國土，所當為者若自求之。我具為汝曹道說經戒順法，若曹當如佛法持之，無得毀失。

「我持是經以累汝曹，汝曹當堅持之，無得為妄增減是經法。我般泥洹去後，經道留止千歲，千歲後經道斷絕，在心所願皆可得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我持是經以累汝曹，汝曹當堅持之，無得為妄增減是經法。我般泥洹去後，經道留止千歲，千歲後經道斷絕，在心所願皆可得道。」

佛言：「師開導人耳目，智慧明達，度脫人令得善，舍泥洹之道。常當慈孝，於佛如父母；常念師恩，當念不斷絕，則得道疾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「師開導人耳目，智慧明達，度脫人令得善，舍泥洹之道。常當慈孝，於佛如父母；常念師恩，當念不斷絕，則得道疾。」

佛言：「天下有佛者甚難得值，人有信受師法經語深者亦難得值，若有沙門、若師為人說佛經者甚難得值。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天下有佛者甚難得值，人有信受師法經語深者亦難得值，若有沙門、若師為人說佛經者甚難得值。」

佛說是經時，則萬二千億諸天人民皆得天眼徹視，悉一心皆為菩薩道；則二百二十億諸天人民皆得阿那含道；則八百沙門皆得阿羅漢道；則四十億菩薩皆得阿惟越致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經時，則萬二千億諸天人民皆得天眼徹視，悉一心皆為菩薩道；則二百二十億諸天人民皆得阿那含道；則八百沙門皆得阿羅漢道；則四十億菩薩皆得阿惟越致。

佛說經已，諸菩薩、阿羅漢、諸天、帝王、人民皆大歡喜，前趣為佛作禮，遶佛三匝，以頭面著佛足而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，諸菩薩、阿羅漢、諸天、帝王、人民皆大歡喜，前趣為佛作禮，遶佛三匝，以頭面著佛足而去。