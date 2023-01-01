佛說無量清淨平等覺經

佛說無量清淨平等覺經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無量清淨平等覺經卷第三

後漢月氏國三藏支婁迦讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢月氏國三藏支婁迦讖譯

佛告阿逸菩薩：「無量清淨佛項中光明極大明，其日、月、星辰皆在虛空中住止，亦不復迴轉運行、亦無有精光，其明皆蔽不復現。無量清淨佛光明照國中及焰照他方佛國常大明，終無有當冥時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩：「無量清淨佛項中光明極大明，其日、月、星辰皆在虛空中住止，亦不復迴轉運行、亦無有精光，其明皆蔽不復現。無量清淨佛光明照國中及焰照他方佛國常大明，終無有當冥時也。

「其國中無有一日、二日也，無有十五日、一月也，無有五月、十月也，無有五歲、十歲也，無有百歲、千歲也，無有萬歲、億歲、億萬歲、十億萬歲也，無有百千億萬歲也、無有千億億萬歲也。無有一劫、十劫也，無有百劫、千劫也，無有萬劫、十萬劫也，無有千萬劫也，無有百千億萬劫也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其國中無有一日、二日也，無有十五日、一月也，無有五月、十月也，無有五歲、十歲也，無有百歲、千歲也，無有萬歲、億歲、億萬歲、十億萬歲也，無有百千億萬歲也、無有千億億萬歲也。無有一劫、十劫也，無有百劫、千劫也，無有萬劫、十萬劫也，無有千萬劫也，無有百千億萬劫也。」

佛言：「無量清淨佛光明，光明無極。無量清淨佛光明却後無數劫、無數劫、重復無數劫、無數劫、不可復計劫，劫無央數，終無有當冥時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無量清淨佛光明，光明無極。無量清淨佛光明却後無數劫、無數劫、重復無數劫、無數劫、不可復計劫，劫無央數，終無有當冥時也。

「無量清淨國土及諸天，終無有壞敗時也。所以者何？無量清淨佛壽命極長，國土甚好，故能爾耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量清淨國土及諸天，終無有壞敗時也。所以者何？無量清淨佛壽命極長，國土甚好，故能爾耳。」

佛言：「無量清淨佛尊壽劫後無數劫常無央，無般泥洹時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無量清淨佛尊壽劫後無數劫常無央，無般泥洹時也。

「無量清淨佛於世間教授，意欲適度八方上下諸無央數佛國諸天、人民、及蜎飛蠕動之類，皆欲使往生其國悉令得泥洹之道；其諸有作菩薩者皆欲令悉作佛，作已悉令轉。復教授八方上下諸天、人民及蜎飛蠕動之類，皆復欲令悉得作佛；作佛時復教授無央數諸天、人民、蠕動之類，皆令得泥洹道去。諸所可教授弟子者展轉復相教授，轉相度脫，至令得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道。轉相度脫皆得泥洹之道悉如是，無量清淨佛常未欲般泥曰也。無量清淨佛所脫度展轉如是，復住無數劫、無數劫、不可復計劫，終無有般泥洹時也。八方上下無央數諸天、人民、蜎飛、蠕動之類其生無量清淨佛國者不可復勝數；諸作阿羅漢得泥洹之道者亦無央數，都不可復計也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量清淨佛於世間教授，意欲適度八方上下諸無央數佛國諸天、人民、及蜎飛蠕動之類，皆欲使往生其國悉令得泥洹之道；其諸有作菩薩者皆欲令悉作佛，作已悉令轉。復教授八方上下諸天、人民及蜎飛蠕動之類，皆復欲令悉得作佛；作佛時復教授無央數諸天、人民、蠕動之類，皆令得泥洹道去。諸所可教授弟子者展轉復相教授，轉相度脫，至令得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道。轉相度脫皆得泥洹之道悉如是，無量清淨佛常未欲般泥曰也。無量清淨佛所脫度展轉如是，復住無數劫、無數劫、不可復計劫，終無有般泥洹時也。八方上下無央數諸天、人民、蜎飛、蠕動之類其生無量清淨佛國者不可復勝數；諸作阿羅漢得泥洹之道者亦無央數，都不可復計也。

「無量清淨佛恩德、諸所布施八方上下無窮無極，甚深大無量，快善不可言也。無量清淨佛智慧教授所出經道，布告八方上下諸無央數，天上、天下甚多不原，其經卷數甚大眾不可復計，都無極也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量清淨佛恩德、諸所布施八方上下無窮無極，甚深大無量，快善不可言也。無量清淨佛智慧教授所出經道，布告八方上下諸無央數，天上、天下甚多不原，其經卷數甚大眾不可復計，都無極也。」

佛告阿逸菩薩：「若欲知無量清淨佛壽命無極時不也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩：「若欲知無量清淨佛壽命無極時不也？」

阿逸菩薩言：「願皆欲聞知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩言：「願皆欲聞知之。」

佛言：「明聽。悉令八方上下諸無央數佛國中諸天、人民、蜎飛蠕動之類皆使得人道，悉令作辟支佛、阿羅漢，共坐禪一心，都合其智慧為一勇猛，共欲計知無量清淨佛壽命、知壽幾千億萬劫歲數，皆無有能計知極無量清淨佛壽者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「明聽。悉令八方上下諸無央數佛國中諸天、人民、蜎飛蠕動之類皆使得人道，悉令作辟支佛、阿羅漢，共坐禪一心，都合其智慧為一勇猛，共欲計知無量清淨佛壽命、知壽幾千億萬劫歲數，皆無有能計知極無量清淨佛壽者也。」

佛言：「復令他方面各千須彌山佛國中諸天、人民及蜎飛蠕動之類皆復得人道，悉令作辟支佛、阿羅漢，皆令坐禪一心，共合其智慧都為一勇猛，共欲數無量清淨佛國中諸菩薩、阿羅漢計千億萬人，皆無有能數者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「復令他方面各千須彌山佛國中諸天、人民及蜎飛蠕動之類皆復得人道，悉令作辟支佛、阿羅漢，皆令坐禪一心，共合其智慧都為一勇猛，共欲數無量清淨佛國中諸菩薩、阿羅漢計千億萬人，皆無有能數者也。」

佛言：「無量清淨佛年壽甚長久浩浩，浩浩照明善甚深，無極無底。誰當能信知其者乎？獨佛自知耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無量清淨佛年壽甚長久浩浩，浩浩照明善甚深，無極無底。誰當能信知其者乎？獨佛自知耳。」

阿逸菩薩聞佛言即大歡喜，長跪叉手言：「佛說無量清淨佛壽命甚長，威神大，智慧光明，巍巍快善。乃獨如是乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩聞佛言即大歡喜，長跪叉手言：「佛說無量清淨佛壽命甚長，威神大，智慧光明，巍巍快善。乃獨如是乎？」

佛言：「無量清淨佛至其然後般泥洹者，其廅樓亘菩薩便當作佛，總領道智，典主教授世間八方上下，所過度諸天、人民、蜎飛蠕動之類，皆令得佛泥洹之道。其善福德當得復如大師無量清淨佛，住止無央數劫、無央數劫、不可復計劫、不可復計劫，准法大師，爾乃般泥曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無量清淨佛至其然後般泥洹者，其廅樓亘菩薩便當作佛，總領道智，典主教授世間八方上下，所過度諸天、人民、蜎飛蠕動之類，皆令得佛泥洹之道。其善福德當得復如大師無量清淨佛，住止無央數劫、無央數劫、不可復計劫、不可復計劫，准法大師，爾乃般泥曰。

「其次摩訶那鉢菩薩當復作佛，典主智慧，都總教授，所過度福德當復如大師無量清淨佛，止住無央數劫，常復不般泥洹。展轉相承，受經道甚明，國土極善，其法如是，終無有斷絕，不可極也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其次摩訶那鉢菩薩當復作佛，典主智慧，都總教授，所過度福德當復如大師無量清淨佛，止住無央數劫，常復不般泥洹。展轉相承，受經道甚明，國土極善，其法如是，終無有斷絕，不可極也。」

阿難長跪叉手問佛言：「佛說無量清淨佛國中無有須彌山者，其第一四天王、第二忉利天皆依因何等住止乎？願欲聞之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難長跪叉手問佛言：「佛說無量清淨佛國中無有須彌山者，其第一四天王、第二忉利天皆依因何等住止乎？願欲聞之。」

佛告阿難：「若有疑意於佛所耶？八方上下無窮無極、無有邊幅，其諸天下大海水，一人升量之尚可枯盡得其底；佛智亦如是，八方上下無窮無極、無有邊幅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有疑意於佛所耶？八方上下無窮無極、無有邊幅，其諸天下大海水，一人升量之尚可枯盡得其底；佛智亦如是，八方上下無窮無極、無有邊幅。」

佛言：「我智慧所知見，諸已過去佛如我名字釋迦文佛者，復如恒水邊流沙，一沙一佛。甫始諸來欲求作佛者，如我名字釋迦文佛者，復如恒水邊流沙，一沙一佛。佛正坐直南向，視見南方今現在佛如我名字釋迦文佛者，復如恒水邊流沙，一沙一佛。八方、上下，去來、現在諸佛如我名字釋迦文佛者，各如十恒水邊流沙，一沙一佛。其數如是，佛皆悉豫見知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我智慧所知見，諸已過去佛如我名字釋迦文佛者，復如恒水邊流沙，一沙一佛。甫始諸來欲求作佛者，如我名字釋迦文佛者，復如恒水邊流沙，一沙一佛。佛正坐直南向，視見南方今現在佛如我名字釋迦文佛者，復如恒水邊流沙，一沙一佛。八方、上下，去來、現在諸佛如我名字釋迦文佛者，各如十恒水邊流沙，一沙一佛。其數如是，佛皆悉豫見知之。」

佛言：「往昔過去無央數劫已來，一劫、十劫、百劫、千劫、萬劫、億劫、萬億劫、億萬劫，劫中有佛。諸已過去佛，一佛、十佛、百佛、千佛、萬佛、億佛、億萬佛，中有佛，佛各各自有名字，名字不相同類，無有如我名字者。甫始當來劫，諸當來佛，一劫、十劫、百劫、千劫、萬劫、億劫、萬億劫、億萬劫，劫中有一佛、十佛、百佛、千佛、萬佛、萬億佛、億萬佛，中有佛，佛各自有名字，名字各異，不同諸佛名字，時乃有一佛如我名字釋迦文佛耳。諸八方、上下無央數佛國今現在佛，次他方異佛國，一佛國、十佛國、百佛國、千佛國、萬佛國、億佛國、萬億佛國、億萬佛國，佛國中有佛，各各自有名字，名字各異多多，復不可同，無有如我名字者。八方、上下無央數諸佛中，時時乃有如我名字釋迦文佛耳。八方、上下，去來、現在，其中間曠絕甚遠悠悠，無窮無極。佛智亘然甚明，採古知今，前知無窮、却覩未然、豫知無極，都不可復計甚無央數佛，威神尊明皆悉知之。佛智慧、道德合明，都無有能問佛經道窮極者，佛智慧終不可斗量盡也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「往昔過去無央數劫已來，一劫、十劫、百劫、千劫、萬劫、億劫、萬億劫、億萬劫，劫中有佛。諸已過去佛，一佛、十佛、百佛、千佛、萬佛、億佛、億萬佛，中有佛，佛各各自有名字，名字不相同類，無有如我名字者。甫始當來劫，諸當來佛，一劫、十劫、百劫、千劫、萬劫、億劫、萬億劫、億萬劫，劫中有一佛、十佛、百佛、千佛、萬佛、萬億佛、億萬佛，中有佛，佛各自有名字，名字各異，不同諸佛名字，時乃有一佛如我名字釋迦文佛耳。諸八方、上下無央數佛國今現在佛，次他方異佛國，一佛國、十佛國、百佛國、千佛國、萬佛國、億佛國、萬億佛國、億萬佛國，佛國中有佛，各各自有名字，名字各異多多，復不可同，無有如我名字者。八方、上下無央數諸佛中，時時乃有如我名字釋迦文佛耳。八方、上下，去來、現在，其中間曠絕甚遠悠悠，無窮無極。佛智亘然甚明，採古知今，前知無窮、却覩未然、豫知無極，都不可復計甚無央數佛，威神尊明皆悉知之。佛智慧、道德合明，都無有能問佛經道窮極者，佛智慧終不可斗量盡也。」

阿難聞佛言則大恐怖衣毛皆起，阿難白佛言：「我不敢有疑意於佛所也。所以問佛者，他方佛國皆有須彌山，其第一四王天、第二忉利天皆依因之住止。我恐佛般泥曰後，儻有諸天、人民、若比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷來問我，無量清淨佛國何以獨無須彌山？其第一四王天、第二忉利天皆依因何等住止乎？我當應答之。今我不問佛者，佛去後我當持何等語答報之乎？獨佛自知之耳，其餘人無有能為解之者。以是故，問佛耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難聞佛言則大恐怖衣毛皆起，阿難白佛言：「我不敢有疑意於佛所也。所以問佛者，他方佛國皆有須彌山，其第一四王天、第二忉利天皆依因之住止。我恐佛般泥曰後，儻有諸天、人民、若比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷來問我，無量清淨佛國何以獨無須彌山？其第一四王天、第二忉利天皆依因何等住止乎？我當應答之。今我不問佛者，佛去後我當持何等語答報之乎？獨佛自知之耳，其餘人無有能為解之者。以是故，問佛耳。」

佛言阿難：「若言是也。第三焰天、第四兜率天、上至第七梵天，皆依因何等住止乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言阿難：「若言是也。第三焰天、第四兜率天、上至第七梵天，皆依因何等住止乎？」

阿難言：「是諸天皆自然在虛空中住止，無所依因也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「是諸天皆自然在虛空中住止，無所依因也。」

佛言：「無量清淨佛國無有須彌山者亦如是，第一四王天、第二忉利天皆自然在虛空中住止，無所依因也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無量清淨佛國無有須彌山者亦如是，第一四王天、第二忉利天皆自然在虛空中住止，無所依因也。」

佛言：「佛威神甚重，自在所欲作為，意欲有所作不豫計也。是諸天皆常自然在虛空中住止，何況佛威神尊重自在所欲作為乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「佛威神甚重，自在所欲作為，意欲有所作不豫計也。是諸天皆常自然在虛空中住止，何況佛威神尊重自在所欲作為乎？」

阿難聞佛言則大歡喜，長跪叉手言：「佛智慧知八方上下、去來現在之事，無窮無極、無有邊幅，甚高大妙絕，快善極明，好甚無比，威神尊重不可當也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難聞佛言則大歡喜，長跪叉手言：「佛智慧知八方上下、去來現在之事，無窮無極、無有邊幅，甚高大妙絕，快善極明，好甚無比，威神尊重不可當也。」

佛告阿逸菩薩：「其世間人民——若善男子、善女人——欲願往生無量清淨佛國者有三輩，作功德有大小，轉不能相及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩：「其世間人民——若善男子、善女人——欲願往生無量清淨佛國者有三輩，作功德有大小，轉不能相及。」

佛言：「何等為三輩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「何等為三輩？

「其最上第一輩者，當去家、捨妻子、斷愛欲，行作沙門就無為道，當作菩薩道，奉行六波羅蜜經者。作沙門不當虧失經戒，慈心精進，不當瞋怒，不當與女人交通。齋戒清淨，心無所貪慕，至精願欲生無量清淨佛國，當念至心不斷絕者。其人便今世求道時，則自於其臥睡中夢見無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢。其人壽命欲終時，無量清淨佛則自與諸菩薩、阿羅漢共翻飛行迎之，則往生無量清淨佛國，便於七寶水池蓮華中化生，則自然受身長大。則作阿惟越致菩薩，便則與諸菩薩共番輩飛行，供養八方上下諸無央數佛。則智慧勇猛，樂聽經道其心歡樂，所居七寶舍宅在虛空中，恣隨其意在所欲作為，去無量清淨佛近。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其最上第一輩者，當去家、捨妻子、斷愛欲，行作沙門就無為道，當作菩薩道，奉行六波羅蜜經者。作沙門不當虧失經戒，慈心精進，不當瞋怒，不當與女人交通。齋戒清淨，心無所貪慕，至精願欲生無量清淨佛國，當念至心不斷絕者。其人便今世求道時，則自於其臥睡中夢見無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢。其人壽命欲終時，無量清淨佛則自與諸菩薩、阿羅漢共翻飛行迎之，則往生無量清淨佛國，便於七寶水池蓮華中化生，則自然受身長大。則作阿惟越致菩薩，便則與諸菩薩共番輩飛行，供養八方上下諸無央數佛。則智慧勇猛，樂聽經道其心歡樂，所居七寶舍宅在虛空中，恣隨其意在所欲作為，去無量清淨佛近。」

佛言：「諸欲往生無量清淨佛國者，精進持經戒、奉行如是上法者，往生無量清淨佛國者，可得為眾所尊敬，是為上第一輩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸欲往生無量清淨佛國者，精進持經戒、奉行如是上法者，往生無量清淨佛國者，可得為眾所尊敬，是為上第一輩。」

佛言：「其中輩者，其人願欲往生無量清淨佛國，雖不能去家、捨妻子、斷愛欲、行作沙門者，當持經戒無得虧失，益作分檀布施，常信受佛語，深當作至誠忠信。飯食沙門，而作佛寺、起塔、燒香、散華、然燈、懸雜繒綵如是法者。無所適貪，不當瞋怒，齋戒清淨，慈心精進，斷欲念。欲往生無量清淨佛國一日一夜不斷絕者，其人於今世亦復於臥睡夢中見無量清淨佛。其人壽欲盡時，無量清淨佛則化令其人自見無量清淨佛及國土，往生無量清淨佛國者可得智慧勇猛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其中輩者，其人願欲往生無量清淨佛國，雖不能去家、捨妻子、斷愛欲、行作沙門者，當持經戒無得虧失，益作分檀布施，常信受佛語，深當作至誠忠信。飯食沙門，而作佛寺、起塔、燒香、散華、然燈、懸雜繒綵如是法者。無所適貪，不當瞋怒，齋戒清淨，慈心精進，斷欲念。欲往生無量清淨佛國一日一夜不斷絕者，其人於今世亦復於臥睡夢中見無量清淨佛。其人壽欲盡時，無量清淨佛則化令其人自見無量清淨佛及國土，往生無量清淨佛國者可得智慧勇猛。」

佛言：「其人奉行施與如是者，若其然後中復悔，心中狐疑，不信分檀布施作諸善後世得其福、不信有無量清淨佛國、不信往生其國中，雖爾其人續念不絕，暫信、暫不信，意志猶豫，無所專據，續結其善願，名本續得往生。其人壽命病欲終時，無量清淨佛則自化作形像，令其人目自見之，口不能復言，便心中歡喜踊躍，意念言：『我悔不知益齋作善，今當生無量清淨佛國。』其人則心中悔過，悔過者過差少，無所須及。其人壽命終盡則生無量清淨佛國，不能得前至無量清淨佛所，便道見無量清淨佛國界邊自然七寶城，心中便大歡喜。道止其城中，則於七寶水池蓮華中化生，則受身自然長大，在城中於是間五百歲。其城廣縱各二千里，城中亦有七寶舍宅，舍宅中自然內外皆有七寶浴池，浴池中亦有自然華繞，浴池上亦有七寶樹重行，皆復作五音聲。其飲食時，前亦有自然食，具百味食，在所欲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其人奉行施與如是者，若其然後中復悔，心中狐疑，不信分檀布施作諸善後世得其福、不信有無量清淨佛國、不信往生其國中，雖爾其人續念不絕，暫信、暫不信，意志猶豫，無所專據，續結其善願，名本續得往生。其人壽命病欲終時，無量清淨佛則自化作形像，令其人目自見之，口不能復言，便心中歡喜踊躍，意念言：『我悔不知益齋作善，今當生無量清淨佛國。』其人則心中悔過，悔過者過差少，無所須及。其人壽命終盡則生無量清淨佛國，不能得前至無量清淨佛所，便道見無量清淨佛國界邊自然七寶城，心中便大歡喜。道止其城中，則於七寶水池蓮華中化生，則受身自然長大，在城中於是間五百歲。其城廣縱各二千里，城中亦有七寶舍宅，舍宅中自然內外皆有七寶浴池，浴池中亦有自然華繞，浴池上亦有七寶樹重行，皆復作五音聲。其飲食時，前亦有自然食，具百味食，在所欲得。

「其人於城中快樂，其城中比如第二忉利天上自然之物，其人於城中不能得出，復不能得見無量清淨佛，但見其光明，心中自悔責、踊躍喜耳。亦復不能得聞經、亦復不能得見諸比丘僧，亦復不能得見知無量清淨佛國中諸菩薩、阿羅漢狀貌何等類。其人若如是比而小適耳，佛亦不使爾。身諸所作自然得之，皆心自趣向道入其城中。其人本宿命求道時心口各異，言念無誠，狐疑佛經，復不信向之，當自然入惡道中。無量清淨佛哀愍，威神引之去耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其人於城中快樂，其城中比如第二忉利天上自然之物，其人於城中不能得出，復不能得見無量清淨佛，但見其光明，心中自悔責、踊躍喜耳。亦復不能得聞經、亦復不能得見諸比丘僧，亦復不能得見知無量清淨佛國中諸菩薩、阿羅漢狀貌何等類。其人若如是比而小適耳，佛亦不使爾。身諸所作自然得之，皆心自趣向道入其城中。其人本宿命求道時心口各異，言念無誠，狐疑佛經，復不信向之，當自然入惡道中。無量清淨佛哀愍，威神引之去耳。

「其人於城中五百歲乃得出，往至無量清淨佛所聞經，心不開解，亦復不得在諸菩薩、阿羅漢、比丘僧中聽經。以去所居處舍宅在地，不能令舍宅隨意高大、在虛空中；復去無量清淨佛甚大遠，不能得近附無量清淨佛。其人智慧不明，知經復少，心不歡樂、意不開解。其人久久亦自當智慧開解知經，明健勇猛心當歡樂，次當復如上第一輩。所以者何？其人但坐其前世宿命求道時不大持齋戒，虧失經法，心意狐疑，不信佛語、不信佛經深、不信分檀布施作善後世當得其福，復坐中悔，不信往生無量清淨佛國，作德不至心，用是故為第二中輩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其人於城中五百歲乃得出，往至無量清淨佛所聞經，心不開解，亦復不得在諸菩薩、阿羅漢、比丘僧中聽經。以去所居處舍宅在地，不能令舍宅隨意高大、在虛空中；復去無量清淨佛甚大遠，不能得近附無量清淨佛。其人智慧不明，知經復少，心不歡樂、意不開解。其人久久亦自當智慧開解知經，明健勇猛心當歡樂，次當復如上第一輩。所以者何？其人但坐其前世宿命求道時不大持齋戒，虧失經法，心意狐疑，不信佛語、不信佛經深、不信分檀布施作善後世當得其福，復坐中悔，不信往生無量清淨佛國，作德不至心，用是故為第二中輩。」

佛言：「其三輩者，其人願欲生無量清淨佛國，若無所用分檀布施，亦不能燒香、散華、然燈、懸繒綵、作佛寺、起塔、飲食沙門者，當斷愛欲、無所貪慕、慈心精進、不當瞋怒、齋戒清淨。如是清淨者，當一心念欲生無量清淨佛國，晝夜十日不斷絕者，壽終則往生無量清淨佛國，可復尊極，智慧勇猛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其三輩者，其人願欲生無量清淨佛國，若無所用分檀布施，亦不能燒香、散華、然燈、懸繒綵、作佛寺、起塔、飲食沙門者，當斷愛欲、無所貪慕、慈心精進、不當瞋怒、齋戒清淨。如是清淨者，當一心念欲生無量清淨佛國，晝夜十日不斷絕者，壽終則往生無量清淨佛國，可復尊極，智慧勇猛。」

佛言：「其人作是已後，若復中作悔心，意用狐疑，不信作善後世當得其福、不信往生無量清淨佛國，其人雖爾續得往生。其人壽命病欲終時，無量清淨佛則令其人於臥睡夢中見無量清淨佛國土，其人心中歡喜，意自念言：『我悔不知益作善，今當生無量清淨佛國。』其人但心念是，口不能復言，則自悔過。悔過者過差減少，悔者無所復及。其人命終則生無量清淨佛國，不能得前至，便道見二千里七寶城，心中獨歡喜，便止其中。復於七寶水池蓮華中化生，則自然長大。其城亦復如前城法，比第二忉利天上自然之物。其人亦復於城中五百歲，五百歲竟乃得出，至無量清淨佛所，心中大歡喜。其人聽聞經心不開解、意不歡喜、智慧不明，知經復少。所居舍宅在地，不能令舍宅隨意高大、在虛空中，復去無量清淨佛亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其人作是已後，若復中作悔心，意用狐疑，不信作善後世當得其福、不信往生無量清淨佛國，其人雖爾續得往生。其人壽命病欲終時，無量清淨佛則令其人於臥睡夢中見無量清淨佛國土，其人心中歡喜，意自念言：『我悔不知益作善，今當生無量清淨佛國。』其人但心念是，口不能復言，則自悔過。悔過者過差減少，悔者無所復及。其人命終則生無量清淨佛國，不能得前至，便道見二千里七寶城，心中獨歡喜，便止其中。復於七寶水池蓮華中化生，則自然長大。其城亦復如前城法，比第二忉利天上自然之物。其人亦復於城中五百歲，五百歲竟乃得出，至無量清淨佛所，心中大歡喜。其人聽聞經心不開解、意不歡喜、智慧不明，知經復少。所居舍宅在地，不能令舍宅隨意高大、在虛空中，復去無量清淨佛亦復如是。

「第二輩狐疑者，其人久久亦當智慧開解知經，勇猛心當歡樂，次如上第一輩也。所以者何？皆坐前世宿命求道時中悔狐疑，暫信、暫不信，不信作善後得其福德，皆自然得之耳。隨其功德有鉉、不鉉各自然趣向，說經行道卓德萬殊超不相及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二輩狐疑者，其人久久亦當智慧開解知經，勇猛心當歡樂，次如上第一輩也。所以者何？皆坐前世宿命求道時中悔狐疑，暫信、暫不信，不信作善後得其福德，皆自然得之耳。隨其功德有鉉、不鉉各自然趣向，說經行道卓德萬殊超不相及。」

佛言：「其欲求作菩薩道生無量清淨佛國者，其然後皆當得阿惟越致菩薩。阿惟越致菩薩者，皆當有三十二相紫磨金色、八十種好；皆當作佛，隨心所願在欲於何方佛國作佛，終不更泥犁、禽獸、薜荔。隨其精進求道，早晚之事事同等耳；求道不休會當得之，不失其所欲願也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其欲求作菩薩道生無量清淨佛國者，其然後皆當得阿惟越致菩薩。阿惟越致菩薩者，皆當有三十二相紫磨金色、八十種好；皆當作佛，隨心所願在欲於何方佛國作佛，終不更泥犁、禽獸、薜荔。隨其精進求道，早晚之事事同等耳；求道不休會當得之，不失其所欲願也。」

佛告阿逸菩薩等諸天、帝王、人民：「我皆語若曹，諸欲生無量清淨佛國，雖不能大精進禪、持經戒者，大要當作善。一者、不得殺生，二者、不得盜竊，三者、不得婬妷犯愛他人婦女，四者、不得調欺，五者、不得飲酒，六者、不得兩舌，七者、不得惡口，八者、不得妄言，九者、不得嫉妬，十者、不得貪欲，不得心有所慳惜、不得瞋怒、不得愚癡、不得隨心嗜欲、不得心中中悔、不得狐疑。當作孝順、當作至誠忠信、當作受佛經語深、當信作善後世得其福。奉持如是其法不虧失者，在心所願可得往生無量清淨佛國。至要當齋戒，一心清淨，晝夜常念欲往生無量清淨佛國，十日十夜不斷絕。我皆慈愍之，悉令生無量清淨佛國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩等諸天、帝王、人民：「我皆語若曹，諸欲生無量清淨佛國，雖不能大精進禪、持經戒者，大要當作善。一者、不得殺生，二者、不得盜竊，三者、不得婬妷犯愛他人婦女，四者、不得調欺，五者、不得飲酒，六者、不得兩舌，七者、不得惡口，八者、不得妄言，九者、不得嫉妬，十者、不得貪欲，不得心有所慳惜、不得瞋怒、不得愚癡、不得隨心嗜欲、不得心中中悔、不得狐疑。當作孝順、當作至誠忠信、當作受佛經語深、當信作善後世得其福。奉持如是其法不虧失者，在心所願可得往生無量清淨佛國。至要當齋戒，一心清淨，晝夜常念欲往生無量清淨佛國，十日十夜不斷絕。我皆慈愍之，悉令生無量清淨佛國。」

佛言：「世間人欲以慕及賢明、居家修善為道者，與妻子共居，在恩好愛欲之中憂念。若多家事怱務，不暇大齋戒、一心清淨，雖不能得離家，有空閑時自端正心、意念諸善、專精行道，十日十夜。殊使不能爾，自思惟熟計：『欲度脫身者，下當絕念去憂，勿念家事、莫與女人同床，自端正身心、斷愛欲，一心齋戒清淨，至意念生無量清淨佛國。』一日一夜不斷絕者，壽終皆得往生其國，在七寶浴池蓮華中化生，可得智慧勇猛。所居七寶舍宅，自在其意所欲作為，可次如上第一輩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「世間人欲以慕及賢明、居家修善為道者，與妻子共居，在恩好愛欲之中憂念。若多家事怱務，不暇大齋戒、一心清淨，雖不能得離家，有空閑時自端正心、意念諸善、專精行道，十日十夜。殊使不能爾，自思惟熟計：『欲度脫身者，下當絕念去憂，勿念家事、莫與女人同床，自端正身心、斷愛欲，一心齋戒清淨，至意念生無量清淨佛國。』一日一夜不斷絕者，壽終皆得往生其國，在七寶浴池蓮華中化生，可得智慧勇猛。所居七寶舍宅，自在其意所欲作為，可次如上第一輩。」

佛語阿逸菩薩言：「諸八方上下無央數諸天、人民、比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，其往生無量清淨佛國，眾等大會皆共於七寶浴池中，都共人人悉自於一大蓮華上坐，皆自陳道德善。人人各自說其前世宿命求道時持經戒、所作善法、所從來生本末、其所好喜經道、知經智慧、所施行功德，從上次下轉皆遍。以知經有明、不明，有深淺、大小，德有優劣、厚薄，自然之道別知才能智慧猛健；眾相觀照禮義和順，皆自歡喜踊躍，智慧有勇猛，各不相屬逮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿逸菩薩言：「諸八方上下無央數諸天、人民、比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，其往生無量清淨佛國，眾等大會皆共於七寶浴池中，都共人人悉自於一大蓮華上坐，皆自陳道德善。人人各自說其前世宿命求道時持經戒、所作善法、所從來生本末、其所好喜經道、知經智慧、所施行功德，從上次下轉皆遍。以知經有明、不明，有深淺、大小，德有優劣、厚薄，自然之道別知才能智慧猛健；眾相觀照禮義和順，皆自歡喜踊躍，智慧有勇猛，各不相屬逮。」

佛言：「其人殊不豫益作德，為善輕虧，不信之然，徙倚懈怠，為用可爾。至時都集說經行道，自然迫促，應答遲晚。道智卓殊超絕，才妙高猛，獨於邊羸。臨事乃悔，悔者已出，其後當復何益？但心中悷𢝋慕及等耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其人殊不豫益作德，為善輕虧，不信之然，徙倚懈怠，為用可爾。至時都集說經行道，自然迫促，應答遲晚。道智卓殊超絕，才妙高猛，獨於邊羸。臨事乃悔，悔者已出，其後當復何益？但心中悷𢝋慕及等耳。」

佛言：「無量清淨佛國諸菩薩、阿羅漢眾等，大道聚會自都集，拘心制意，端身正行，遊戲洞達，俱相隨飛行幡輩出入，供養無極，歡心喜樂。樂共觀經行道，和好文習，才猛智慧，志若虛空。精進求願，心終不復中迴意、終不復轉、終無有懈極時。雖求道外若遲緩，內獨駃急疾，容容虛空中適得其中，中表相應，自然嚴整。撿斂端直，身心淨潔，無有愛欲，有所適貪，無有眾惡瑕穢，其志願皆安定殊好，無增缺減。求道和正，不誤傾邪，准望道法，隨經約令，不敢違失蹉跌。若於繩墨遊於八方上下，無有邊幅，自在所欲，至到無窮無極。咸然為道，恢廓慕及曠蕩，念道無他之念、無有憂思。自然無為，虛無空立，淡安無欲，作德善願。盡心求索，含哀慈愍，精進中表，禮義都合。通洞無違，和順副稱，苞羅表裏，過度解脫。敢昇入於泥洹，長與道德合明，自然相保守，快意之滋滋，真真了潔白，志願高無上；清淨定安靜，樂之無有極。善好無有比，巍巍之燿照照。一旦開達明徹，自然中自然相，自然之有根本。自然成五光至九色，五光至九色參迴轉，數百千更變，最勝之自然。自然成七寶，橫攬成萬物，光精參明俱出好，甚姝無有極。其國土甚姝好若此，何不力為善？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無量清淨佛國諸菩薩、阿羅漢眾等，大道聚會自都集，拘心制意，端身正行，遊戲洞達，俱相隨飛行幡輩出入，供養無極，歡心喜樂。樂共觀經行道，和好文習，才猛智慧，志若虛空。精進求願，心終不復中迴意、終不復轉、終無有懈極時。雖求道外若遲緩，內獨駃急疾，容容虛空中適得其中，中表相應，自然嚴整。撿斂端直，身心淨潔，無有愛欲，有所適貪，無有眾惡瑕穢，其志願皆安定殊好，無增缺減。求道和正，不誤傾邪，准望道法，隨經約令，不敢違失蹉跌。若於繩墨遊於八方上下，無有邊幅，自在所欲，至到無窮無極。咸然為道，恢廓慕及曠蕩，念道無他之念、無有憂思。自然無為，虛無空立，淡安無欲，作德善願。盡心求索，含哀慈愍，精進中表，禮義都合。通洞無違，和順副稱，苞羅表裏，過度解脫。敢昇入於泥洹，長與道德合明，自然相保守，快意之滋滋，真真了潔白，志願高無上；清淨定安靜，樂之無有極。善好無有比，巍巍之燿照照。一旦開達明徹，自然中自然相，自然之有根本。自然成五光至九色，五光至九色參迴轉，數百千更變，最勝之自然。自然成七寶，橫攬成萬物，光精參明俱出好，甚姝無有極。其國土甚姝好若此，何不力為善？

「念道之自然，著於無上下，洞達無邊幅，捐志虛空中。何不各精進，努力自求索？可得超絕去，往生無量清淨阿彌陀佛國。橫截於五道，惡道自閉塞，昇道之無極，易往無有人。其國土不逆違，自然之隨牽。何不棄世事行求道德？可得極長生，壽樂無有極。何為用世事，饒共憂無有常？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念道之自然，著於無上下，洞達無邊幅，捐志虛空中。何不各精進，努力自求索？可得超絕去，往生無量清淨阿彌陀佛國。橫截於五道，惡道自閉塞，昇道之無極，易往無有人。其國土不逆違，自然之隨牽。何不棄世事行求道德？可得極長生，壽樂無有極。何為用世事，饒共憂無有常？

「世人薄俗，共爭不急之事；共於是處劇惡極苦之中，勤身治生用相給活。無尊、無卑，無富、無貧，無老、無少，無男、無女，皆當共憂錢財，有無同然。憂思適等，屏營愁苦，累念思慮，為之走使，無有安時。有田憂田、有宅憂宅、有牛憂牛、有馬憂馬、有六畜憂六畜、有奴婢憂奴婢，衣被、錢財、金銀、寶物復共憂之。重思累息，憂念懷愁恐，橫為非常、水火、盜賊、怨家、債主所漂燒繫唐突沒溺，憂毒怔忪無有解時。結憤心中慉氣毒怒，病在胸腹憂苦不離，心堅意固適無縱捨。或坐摧藏終亡身命，棄捐之去莫誰隨者。尊貴豪富有此憂懼勤苦若此，結眾寒、熱與痛共居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世人薄俗，共爭不急之事；共於是處劇惡極苦之中，勤身治生用相給活。無尊、無卑，無富、無貧，無老、無少，無男、無女，皆當共憂錢財，有無同然。憂思適等，屏營愁苦，累念思慮，為之走使，無有安時。有田憂田、有宅憂宅、有牛憂牛、有馬憂馬、有六畜憂六畜、有奴婢憂奴婢，衣被、錢財、金銀、寶物復共憂之。重思累息，憂念懷愁恐，橫為非常、水火、盜賊、怨家、債主所漂燒繫唐突沒溺，憂毒怔忪無有解時。結憤心中慉氣毒怒，病在胸腹憂苦不離，心堅意固適無縱捨。或坐摧藏終亡身命，棄捐之去莫誰隨者。尊貴豪富有此憂懼勤苦若此，結眾寒、熱與痛共居。

「小家貧者窮困乏無，無田亦憂欲有田、無宅亦憂欲有宅、無牛亦憂欲有牛、無馬亦憂欲有馬、無六畜亦憂欲有六畜、無奴婢亦憂欲有奴婢、無衣被、錢財、什物、飯食之屬亦憂欲有之。適有一少一、有是少是，思有齊等，適小具有便復儩盡。如是苦生當復求索，思想無益不能時得，身心俱勞坐起不安。憂念相隨，勤苦若此。焦心不離，恚恨獨怒，亦結眾寒、熱與痛共居。或時坐之，終身夭命，亦不肯作善為道。壽命盡死，皆當獨遠去，有所趣向，善惡之道莫能知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「小家貧者窮困乏無，無田亦憂欲有田、無宅亦憂欲有宅、無牛亦憂欲有牛、無馬亦憂欲有馬、無六畜亦憂欲有六畜、無奴婢亦憂欲有奴婢、無衣被、錢財、什物、飯食之屬亦憂欲有之。適有一少一、有是少是，思有齊等，適小具有便復儩盡。如是苦生當復求索，思想無益不能時得，身心俱勞坐起不安。憂念相隨，勤苦若此。焦心不離，恚恨獨怒，亦結眾寒、熱與痛共居。或時坐之，終身夭命，亦不肯作善為道。壽命盡死，皆當獨遠去，有所趣向，善惡之道莫能知者。

「或時世人父子、兄弟、夫婦、家室、中外親屬居天地之間當相敬愛，不當相憎；有無當相給與，不當有貪；言色當和，莫相違戾，或儻心爭有所恚怒。今世恨意微相嫉憎，後世轉劇至成大怨。所以者何？今世之事更欲相患害，雖不臨時應急相破，殺之愁毒結憤精神，自然剋識不得相離，皆當對相生，值更相報復。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或時世人父子、兄弟、夫婦、家室、中外親屬居天地之間當相敬愛，不當相憎；有無當相給與，不當有貪；言色當和，莫相違戾，或儻心爭有所恚怒。今世恨意微相嫉憎，後世轉劇至成大怨。所以者何？今世之事更欲相患害，雖不臨時應急相破，殺之愁毒結憤精神，自然剋識不得相離，皆當對相生，值更相報復。

「人在世間愛欲之中，獨來、獨去、死生，當行至趣苦樂之處，身自當之無有代者。善惡變化，殃咎異處，宿豫嚴待，當獨昇入遠到他處，莫能見者去在何所。善惡自然追逐往生，窈窈冥冥別離久長，道路不同會見無期，甚難甚難復得相值。何不棄眾事，各勱強健時努力力為善，力精進來度世，可得極長壽？殊不肯求於道，復欲何須待、欲何樂乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人在世間愛欲之中，獨來、獨去、死生，當行至趣苦樂之處，身自當之無有代者。善惡變化，殃咎異處，宿豫嚴待，當獨昇入遠到他處，莫能見者去在何所。善惡自然追逐往生，窈窈冥冥別離久長，道路不同會見無期，甚難甚難復得相值。何不棄眾事，各勱強健時努力力為善，力精進來度世，可得極長壽？殊不肯求於道，復欲何須待、欲何樂乎？

「如是，世人不信作善得善、不信為道得道、不信死後世復生、不信施與得其福德，都不信之。亦以謂之不然，言無有是，但坐是故且自見之，更相看視，前後轉相承受父餘教令。先人、祖父素不作善，本不為道，身愚神闇，心塞意閉，不見天道，殊無有能見人生死，有所趣向亦莫能知者，適無有見善惡之道。復無有語者，為用作善惡、福德、殃咎、禍罰，各自競作為之用，殊無有怪也。至於生死之道轉相續，顛倒上下，無常根本，皆當過去不可常得。教語開導，信道者少，皆當生死無有休止。如是曹人矇冥抵突，不信經語，各欲快意，心不計慮。愚癡於愛欲、不解於道德、迷惑於瞋怒、貪猥於財色。坐之不得道，當更勤苦極，在於惡處生，終不得止休息，痛之甚可傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世人不信作善得善、不信為道得道、不信死後世復生、不信施與得其福德，都不信之。亦以謂之不然，言無有是，但坐是故且自見之，更相看視，前後轉相承受父餘教令。先人、祖父素不作善，本不為道，身愚神闇，心塞意閉，不見天道，殊無有能見人生死，有所趣向亦莫能知者，適無有見善惡之道。復無有語者，為用作善惡、福德、殃咎、禍罰，各自競作為之用，殊無有怪也。至於生死之道轉相續，顛倒上下，無常根本，皆當過去不可常得。教語開導，信道者少，皆當生死無有休止。如是曹人矇冥抵突，不信經語，各欲快意，心不計慮。愚癡於愛欲、不解於道德、迷惑於瞋怒、貪猥於財色。坐之不得道，當更勤苦極，在於惡處生，終不得止休息，痛之甚可傷。

「或時家室中外、父子、兄弟、夫婦，至於生死之義，更相哭淚轉相思慕，憂念憤結恩愛繞續，心意痛著對相顧思，晝夜無有解時。教示道德心不開明，恩愛情欲不離，閉塞蒙蒙交錯覆蔽，不得思計。心自端正決斷世事，專精行道便旋至竟，年壽命盡不能得道，無可奈何。總猥憒譊皆貪愛欲，如是之法不解道者多、得道者少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或時家室中外、父子、兄弟、夫婦，至於生死之義，更相哭淚轉相思慕，憂念憤結恩愛繞續，心意痛著對相顧思，晝夜無有解時。教示道德心不開明，恩愛情欲不離，閉塞蒙蒙交錯覆蔽，不得思計。心自端正決斷世事，專精行道便旋至竟，年壽命盡不能得道，無可奈何。總猥憒譊皆貪愛欲，如是之法不解道者多、得道者少。

「世間怱怱無可聊賴，尊卑、上下、豪貴、貧富、男女、大小各自怱務，勤苦躬身各懷殺毒，惡氣窈冥莫不惆悵。為妄作事，惡逆天地，不從仁心，道德非惡，先隨與之，恣聽所為。其壽未至便頓奪之，下入惡道，累世勤苦，展轉愁毒，數千萬億歲無有出期，痛不可言，甚可憐愍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間怱怱無可聊賴，尊卑、上下、豪貴、貧富、男女、大小各自怱務，勤苦躬身各懷殺毒，惡氣窈冥莫不惆悵。為妄作事，惡逆天地，不從仁心，道德非惡，先隨與之，恣聽所為。其壽未至便頓奪之，下入惡道，累世勤苦，展轉愁毒，數千萬億歲無有出期，痛不可言，甚可憐愍。」

佛告阿逸菩薩等諸天、帝王、人民：「我皆語若曹世間之事，人用是故坐不得道。若曹熟思惟之，惡者當縱捨遠離之，從其善者當堅持之，勿妄為非，益作諸善。大小、多少愛欲之榮皆不可常得，猶當別離無可樂者。勱佛世時，其有信愛佛經諸深、奉行道德，皆是我小弟也；其有甫欲學佛經戒者，皆是我弟子也；其有欲出身、去家捨妻子、絕去財色，欲來作沙門、為佛作比丘者，皆是我子孫。我世甚難得值，其有願欲生無量清淨佛國者，可得智慧勇猛，為眾所尊敬。勿得隨心所欲，虧負經戒。在人後儻有疑意不解經者，復前問佛，佛當為若解之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩等諸天、帝王、人民：「我皆語若曹世間之事，人用是故坐不得道。若曹熟思惟之，惡者當縱捨遠離之，從其善者當堅持之，勿妄為非，益作諸善。大小、多少愛欲之榮皆不可常得，猶當別離無可樂者。勱佛世時，其有信愛佛經諸深、奉行道德，皆是我小弟也；其有甫欲學佛經戒者，皆是我弟子也；其有欲出身、去家捨妻子、絕去財色，欲來作沙門、為佛作比丘者，皆是我子孫。我世甚難得值，其有願欲生無量清淨佛國者，可得智慧勇猛，為眾所尊敬。勿得隨心所欲，虧負經戒。在人後儻有疑意不解經者，復前問佛，佛當為若解之。」

阿逸菩薩長跪叉手言：「佛威神尊重，所說經快善。我曹聽佛經語皆心貫思之：『世人實爾，如佛所語無有異。』今佛慈哀我曹，開視天道教語生路，耳目聰明長得度脫，若得更生；我曹聽佛經語，莫不慈心歡喜踊躍開解者。我曹及諸天、帝王、人民、蜎飛蠕動之類，皆蒙佛恩，無不得解脫憂苦者。佛諸教戒甚深，無極無底。佛智慧所見知，八方、上下、去來、現在之事無上、無邊幅。佛甚難得值、經道甚難得聞，我曹皆慈心於佛所。今我曹得度脫者，皆是佛前世求道時慊苦學問，精進所致。恩德普覆，所施行福德相祿巍巍，光明徹照，洞虛無極，開入泥洹。教授經典，制威消化，愍動八方上下，無窮無極。佛為師法尊絕，群聖都無能及佛者。佛為八方上下諸天、帝王、人民作師，隨其心所欲願，大小皆令得道。今我曹得與佛相見，得聞無量清淨佛聲，我曹甚喜，莫不得黠慧開明者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩長跪叉手言：「佛威神尊重，所說經快善。我曹聽佛經語皆心貫思之：『世人實爾，如佛所語無有異。』今佛慈哀我曹，開視天道教語生路，耳目聰明長得度脫，若得更生；我曹聽佛經語，莫不慈心歡喜踊躍開解者。我曹及諸天、帝王、人民、蜎飛蠕動之類，皆蒙佛恩，無不得解脫憂苦者。佛諸教戒甚深，無極無底。佛智慧所見知，八方、上下、去來、現在之事無上、無邊幅。佛甚難得值、經道甚難得聞，我曹皆慈心於佛所。今我曹得度脫者，皆是佛前世求道時慊苦學問，精進所致。恩德普覆，所施行福德相祿巍巍，光明徹照，洞虛無極，開入泥洹。教授經典，制威消化，愍動八方上下，無窮無極。佛為師法尊絕，群聖都無能及佛者。佛為八方上下諸天、帝王、人民作師，隨其心所欲願，大小皆令得道。今我曹得與佛相見，得聞無量清淨佛聲，我曹甚喜，莫不得黠慧開明者。」

佛告阿逸菩薩：「若言是，實當爾。若有慈心於佛所者，大喜實當念佛，天下久久乃復有佛耳。今我於苦世作佛所出經道，教授洞達、截斷狐疑、端心正行、拔諸愛欲、絕眾惡根本、遊步無拘、典總智慧、眾道表裏、攬持維綱，昭然分明開示五道，決正生死泥洹之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩：「若言是，實當爾。若有慈心於佛所者，大喜實當念佛，天下久久乃復有佛耳。今我於苦世作佛所出經道，教授洞達、截斷狐疑、端心正行、拔諸愛欲、絕眾惡根本、遊步無拘、典總智慧、眾道表裏、攬持維綱，昭然分明開示五道，決正生死泥洹之道。」

佛言：「若曹從無數劫以來不可復計劫，若曹作菩薩道欲過度諸天、人民及蜎飛蠕動之類以來甚久遠，人從若得道度者無央數，至得泥洹之道者亦無央數。若曹及八方上下諸天、帝王、人民，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。若曹宿命從無數劫以來展轉是五道中，死生呼嗟，更相哭淚，轉相貪慕，憂思愁毒，痛苦不可言，至今世死生不絕；乃至今日與佛相見共會，值是乃聞無量清淨佛聲甚快。善哉，助汝曹喜，亦可自厭死生痛痒。生時甚痛、甚苦、甚極，至年長大亦苦、亦極，死時亦痛、亦苦、亦極，甚惡臭處不淨潔了，無有可者。佛故悉語，若曹亦可自決斷臭處惡露，若曹亦可端心正身益作諸善，於是常端中外、潔淨身體、洗除心垢、自相約撿、表裏相應、言行忠信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若曹從無數劫以來不可復計劫，若曹作菩薩道欲過度諸天、人民及蜎飛蠕動之類以來甚久遠，人從若得道度者無央數，至得泥洹之道者亦無央數。若曹及八方上下諸天、帝王、人民，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。若曹宿命從無數劫以來展轉是五道中，死生呼嗟，更相哭淚，轉相貪慕，憂思愁毒，痛苦不可言，至今世死生不絕；乃至今日與佛相見共會，值是乃聞無量清淨佛聲甚快。善哉，助汝曹喜，亦可自厭死生痛痒。生時甚痛、甚苦、甚極，至年長大亦苦、亦極，死時亦痛、亦苦、亦極，甚惡臭處不淨潔了，無有可者。佛故悉語，若曹亦可自決斷臭處惡露，若曹亦可端心正身益作諸善，於是常端中外、潔淨身體、洗除心垢、自相約撿、表裏相應、言行忠信。

「人能自度脫，轉相扶接，拔諸愛欲，精明至心，求願不轉，結其善道根本。雖精進苦一世，須臾間耳。今世為善，後世生無量清淨佛國，快樂甚無極，長與道合明。然善極相保守，長去離惡道痛痒之憂惱，拔勤苦諸惡根本，斷諸愛欲恩好。長生無量清淨佛國，亦無有諸痛痒、亦無復有諸惡臭處、亦無復有勤苦、亦無淫泆瞋怒愚癡、亦無有憂思愁毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人能自度脫，轉相扶接，拔諸愛欲，精明至心，求願不轉，結其善道根本。雖精進苦一世，須臾間耳。今世為善，後世生無量清淨佛國，快樂甚無極，長與道合明。然善極相保守，長去離惡道痛痒之憂惱，拔勤苦諸惡根本，斷諸愛欲恩好。長生無量清淨佛國，亦無有諸痛痒、亦無復有諸惡臭處、亦無復有勤苦、亦無淫泆瞋怒愚癡、亦無有憂思愁毒。

「生於無量清淨佛國，欲壽一劫、十劫、百劫、千劫、萬億劫，自恣若意；欲住止壽無央數劫、不可復計數劫，恣汝隨意皆可得之。欲食、不食，恣若其意，都悉自然，皆可得之。次於泥洹之道，皆各自精明求索，心所欲願。勿得狐疑心中悔，欲往生者，無得坐其過失，在無量清淨佛國界邊自然七寶城中讁五百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生於無量清淨佛國，欲壽一劫、十劫、百劫、千劫、萬億劫，自恣若意；欲住止壽無央數劫、不可復計數劫，恣汝隨意皆可得之。欲食、不食，恣若其意，都悉自然，皆可得之。次於泥洹之道，皆各自精明求索，心所欲願。勿得狐疑心中悔，欲往生者，無得坐其過失，在無量清淨佛國界邊自然七寶城中讁五百歲。」

阿逸菩薩言：「受佛嚴明重教，皆當精進一心求索，請奉行之，不敢疑怠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩言：「受佛嚴明重教，皆當精進一心求索，請奉行之，不敢疑怠。」