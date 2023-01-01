佛說無量清淨平等覺經

佛說無量清淨平等覺經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無量清淨平等覺經卷第二

後漢月支國三藏支婁迦讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢月支國三藏支婁迦讖譯

佛告阿難：「若言是也。如帝王，雖於人中好無比，當令在遮迦越王邊住者，其面目形貌甚醜惡，其狀不好，比如乞人在帝王邊住耳。帝王面醜，尚復不如遮迦越王面色姝好百千億萬倍也。如遮迦越王於天下絕好無比，當令在第二忉利天帝釋邊住者，其面甚醜不好，尚復不如天帝釋面貌端正姝好百千億萬倍也。如天帝釋，令在第六天王邊住者，其面貌甚醜不好，尚復不如第六天王面貌端正姝好百千億倍也。如第六天王，令在無量清淨佛國中諸菩薩、阿羅漢邊住者，其面甚醜，尚復不如無量清淨佛國中諸菩薩、阿羅漢面貌端正姝好百千億萬倍也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若言是也。如帝王，雖於人中好無比，當令在遮迦越王邊住者，其面目形貌甚醜惡，其狀不好，比如乞人在帝王邊住耳。帝王面醜，尚復不如遮迦越王面色姝好百千億萬倍也。如遮迦越王於天下絕好無比，當令在第二忉利天帝釋邊住者，其面甚醜不好，尚復不如天帝釋面貌端正姝好百千億萬倍也。如天帝釋，令在第六天王邊住者，其面貌甚醜不好，尚復不如第六天王面貌端正姝好百千億倍也。如第六天王，令在無量清淨佛國中諸菩薩、阿羅漢邊住者，其面甚醜，尚復不如無量清淨佛國中諸菩薩、阿羅漢面貌端正姝好百千億萬倍也。」

佛言：「無量清淨佛諸菩薩、阿羅漢，面貌悉皆端正絕好無比，次於泥洹之道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無量清淨佛諸菩薩、阿羅漢，面貌悉皆端正絕好無比，次於泥洹之道也。」

佛告阿難：「無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢，講堂、精舍、所居處舍宅、中外浴池上皆有七寶樹。中有純銀樹、中有純金樹、中有純水精樹、中有純琉璃樹、中有純白玉樹、中有純珊瑚樹、中有純虎珀樹、中有純車𤦲樹，種種各自異行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢，講堂、精舍、所居處舍宅、中外浴池上皆有七寶樹。中有純銀樹、中有純金樹、中有純水精樹、中有純琉璃樹、中有純白玉樹、中有純珊瑚樹、中有純虎珀樹、中有純車𤦲樹，種種各自異行。

「中復有兩寶共作一樹者：銀樹，銀根、金莖、銀枝、金葉、銀華、金實；金樹者，金根、銀莖、金枝、銀葉、金華、銀實。是兩寶樹轉共相成，各自異行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中復有兩寶共作一樹者：銀樹，銀根、金莖、銀枝、金葉、銀華、金實；金樹者，金根、銀莖、金枝、銀葉、金華、銀實。是兩寶樹轉共相成，各自異行。

「中復有三寶共作一樹者：銀樹，銀根、金莖、水精枝、銀葉、金華、水精實；金樹者，金根、銀莖、水精枝、金葉、銀華、水精實；水精樹者，水精根、銀莖、金枝、水精葉、銀華、金實。是三寶樹轉共相成，各自異行中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中復有三寶共作一樹者：銀樹，銀根、金莖、水精枝、銀葉、金華、水精實；金樹者，金根、銀莖、水精枝、金葉、銀華、水精實；水精樹者，水精根、銀莖、金枝、水精葉、銀華、金實。是三寶樹轉共相成，各自異行中。

「復有四寶共作一樹者：銀樹，銀根、金莖、水精枝、琉璃葉、銀華、金實；金樹者，金根、銀莖、水精枝、琉璃葉、金華、銀實；水精樹者，水精根、琉璃莖、銀枝、金葉、水精華、琉璃實；琉璃樹者，琉璃根、水精莖、金枝、銀葉、琉璃華、水精實。是四寶樹轉共相成，各自異行中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四寶共作一樹者：銀樹，銀根、金莖、水精枝、琉璃葉、銀華、金實；金樹者，金根、銀莖、水精枝、琉璃葉、金華、銀實；水精樹者，水精根、琉璃莖、銀枝、金葉、水精華、琉璃實；琉璃樹者，琉璃根、水精莖、金枝、銀葉、琉璃華、水精實。是四寶樹轉共相成，各自異行中。

「復有五寶共作一樹者：銀樹，銀根、金莖、水精枝、琉璃葉、珊瑚華、金實；金樹者，金根、銀莖、水精枝、琉璃葉、珊瑚華、銀實；水精樹者，水精根、琉璃莖、珊瑚枝、銀葉、金華、琉璃實；琉璃樹者，琉璃根、珊瑚莖、水精枝、金葉、銀華、珊瑚實；珊瑚樹者，珊瑚根、琉璃莖、水精枝、金葉、銀華、琉璃實。是五寶樹轉共相成，各自異行中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五寶共作一樹者：銀樹，銀根、金莖、水精枝、琉璃葉、珊瑚華、金實；金樹者，金根、銀莖、水精枝、琉璃葉、珊瑚華、銀實；水精樹者，水精根、琉璃莖、珊瑚枝、銀葉、金華、琉璃實；琉璃樹者，琉璃根、珊瑚莖、水精枝、金葉、銀華、珊瑚實；珊瑚樹者，珊瑚根、琉璃莖、水精枝、金葉、銀華、琉璃實。是五寶樹轉共相成，各自異行中。

「復有六寶共作一樹者：銀樹，銀根、金莖、水精枝、琉璃葉、珊瑚華、虎珀實；金樹者，金根、銀莖、水精枝、琉璃葉、虎珀華、珊瑚實；水精樹者，水精根、琉璃莖、珊瑚枝、銀葉、虎珀華、金實；琉璃樹者，琉璃根、珊瑚莖、虎珀枝、水精葉、金華、銀實；珊瑚樹者，珊瑚根、虎珀莖、銀枝、金葉、水精華、琉璃實；虎珀樹者，虎珀根、珊瑚莖、金枝、銀葉、琉璃華、水精實。是六寶樹轉共相成，各自異行中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有六寶共作一樹者：銀樹，銀根、金莖、水精枝、琉璃葉、珊瑚華、虎珀實；金樹者，金根、銀莖、水精枝、琉璃葉、虎珀華、珊瑚實；水精樹者，水精根、琉璃莖、珊瑚枝、銀葉、虎珀華、金實；琉璃樹者，琉璃根、珊瑚莖、虎珀枝、水精葉、金華、銀實；珊瑚樹者，珊瑚根、虎珀莖、銀枝、金葉、水精華、琉璃實；虎珀樹者，虎珀根、珊瑚莖、金枝、銀葉、琉璃華、水精實。是六寶樹轉共相成，各自異行中。

「復有七寶共作一樹者：銀樹，銀根、金莖、水精節、琉璃枝、珊瑚葉、虎珀華、車𤦲實；金樹者，金根、水精莖、琉璃節、珊瑚枝、虎珀葉、車𤦲華、銀實；水精樹者，水精根、琉璃莖、珊瑚節、虎珀枝、車𤦲葉、白玉華、金實；琉璃樹者，琉璃根、珊瑚莖、虎珀節、白玉枝、車𤦲葉、水精華、銀實；珊瑚樹者，珊瑚根、虎珀莖、白玉節、銀枝、明月珠葉、金華、水精實；虎珀樹者，虎珀根、白玉莖、珊瑚節、琉璃枝、車𤦲葉、水精華、金實；白玉樹者，白玉根、車𤦲莖、琉璃節、珊瑚枝、虎珀葉、金華、摩尼珠實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有七寶共作一樹者：銀樹，銀根、金莖、水精節、琉璃枝、珊瑚葉、虎珀華、車𤦲實；金樹者，金根、水精莖、琉璃節、珊瑚枝、虎珀葉、車𤦲華、銀實；水精樹者，水精根、琉璃莖、珊瑚節、虎珀枝、車𤦲葉、白玉華、金實；琉璃樹者，琉璃根、珊瑚莖、虎珀節、白玉枝、車𤦲葉、水精華、銀實；珊瑚樹者，珊瑚根、虎珀莖、白玉節、銀枝、明月珠葉、金華、水精實；虎珀樹者，虎珀根、白玉莖、珊瑚節、琉璃枝、車𤦲葉、水精華、金實；白玉樹者，白玉根、車𤦲莖、琉璃節、珊瑚枝、虎珀葉、金華、摩尼珠實。

「是七寶樹轉共相成，種種各自異行，行行自相值、莖莖自相准、枝枝自相值、葉葉自相向、華華自相望，極自軟好，實實自相當。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是七寶樹轉共相成，種種各自異行，行行自相值、莖莖自相准、枝枝自相值、葉葉自相向、華華自相望，極自軟好，實實自相當。」

佛言：「無量清淨佛講堂、精舍中，外內七寶浴池繞邊上諸七寶樹，及諸菩薩、阿羅漢七寶舍宅中外，七寶浴池繞池邊七寶樹，數千百重行，皆各各如是。行行自作五音，聲甚好無比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無量清淨佛講堂、精舍中，外內七寶浴池繞邊上諸七寶樹，及諸菩薩、阿羅漢七寶舍宅中外，七寶浴池繞池邊七寶樹，數千百重行，皆各各如是。行行自作五音，聲甚好無比。」

佛語阿難：「如世間帝王萬種伎樂音聲，不如遮迦越王諸伎樂一音聲好百千億萬倍也。如遮迦越王萬種伎樂音聲，尚復不如第二忉利天上諸伎樂一音聲好百千億萬倍也。如忉利天上萬種伎樂之聲，尚復不如第六天上諸伎樂一音聲好百千億萬倍也。如第六天上萬種音樂之聲，尚復不如無量清淨佛國中七寶樹一音聲好百千億萬倍也。無量清淨佛國亦有萬種自然之伎樂無極也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「如世間帝王萬種伎樂音聲，不如遮迦越王諸伎樂一音聲好百千億萬倍也。如遮迦越王萬種伎樂音聲，尚復不如第二忉利天上諸伎樂一音聲好百千億萬倍也。如忉利天上萬種伎樂之聲，尚復不如第六天上諸伎樂一音聲好百千億萬倍也。如第六天上萬種音樂之聲，尚復不如無量清淨佛國中七寶樹一音聲好百千億萬倍也。無量清淨佛國亦有萬種自然之伎樂無極也。

「無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢欲浴時，便各自入其七寶池中浴。諸菩薩、阿羅漢意欲令水沒足，水則沒足；意欲令水至膝，水則至膝；意欲令水至腰，水則至腰；意欲令水至腋，水則至腋；意欲令水至頸，水則至頸；意欲令水自灌身上，水則灌身上；意欲令水轉復還如故，水則轉還復如故，恣若隨意所欲好憙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢欲浴時，便各自入其七寶池中浴。諸菩薩、阿羅漢意欲令水沒足，水則沒足；意欲令水至膝，水則至膝；意欲令水至腰，水則至腰；意欲令水至腋，水則至腋；意欲令水至頸，水則至頸；意欲令水自灌身上，水則灌身上；意欲令水轉復還如故，水則轉還復如故，恣若隨意所欲好憙。」

佛言：「無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢皆浴已，悉自於一蓮華上坐，則四方自然亂風起。其亂風者，亦非世間之風也，亦復非天上之風也；是亂風者，都為八方上下眾風中之自然，都相合會共化生耳。其亂風亦不大寒亦不大溫，常和調中，適其涼好無比；亂風徐起，亦不遲、亦不疾，適得中宜。吹國中七寶樹，七寶樹皆復自作五音聲；亂風吹華，悉覆蓋其國中。華皆自散無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢上。華適墮地，華皆厚四寸，極自軟好無比。華小萎，則自然亂風吹萎華，悉自然去。則復四方復自然亂風起，吹七寶樹，七寶樹皆復自作五音聲；亂風吹華，悉復自然散無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢上；華墮地則自然亂風復吹萎華，悉自然去。則復四方自然亂風起，吹七寶樹、華，如是者四反。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢皆浴已，悉自於一蓮華上坐，則四方自然亂風起。其亂風者，亦非世間之風也，亦復非天上之風也；是亂風者，都為八方上下眾風中之自然，都相合會共化生耳。其亂風亦不大寒亦不大溫，常和調中，適其涼好無比；亂風徐起，亦不遲、亦不疾，適得中宜。吹國中七寶樹，七寶樹皆復自作五音聲；亂風吹華，悉覆蓋其國中。華皆自散無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢上。華適墮地，華皆厚四寸，極自軟好無比。華小萎，則自然亂風吹萎華，悉自然去。則復四方復自然亂風起，吹七寶樹，七寶樹皆復自作五音聲；亂風吹華，悉復自然散無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢上；華墮地則自然亂風復吹萎華，悉自然去。則復四方自然亂風起，吹七寶樹、華，如是者四反。

「諸菩薩、阿羅漢中有但欲聞經者、中有但欲聞音樂聲者、中有但欲聞華香者、中有不欲聞經者、中有不欲聞五音者、中有不欲聞華香者，其所欲聞者輒則獨聞之，其所不欲聞者了獨不聞也，則皆自然隨意，在所欲憙樂，不違其心中所欲願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩、阿羅漢中有但欲聞經者、中有但欲聞音樂聲者、中有但欲聞華香者、中有不欲聞經者、中有不欲聞五音者、中有不欲聞華香者，其所欲聞者輒則獨聞之，其所不欲聞者了獨不聞也，則皆自然隨意，在所欲憙樂，不違其心中所欲願也。

「無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢皆浴訖已各自去，其諸菩薩、阿羅漢各自行道，中有在地講經者、中有在地誦經者、中有在地說經者、中有在地口受經者、中有在地聽經者、中有在地念經者、中有在地思道者、中有在地坐禪一心者、中有在地經行者；中有在虛空中講經者、中有在虛空中誦經者、中有在虛空中說經者、中有在虛空中口受經者、中有在虛空中聽經者、中有在虛空中念經者、中有在虛空中思念道者、中有在虛空中坐禪一心者、中有在虛空中經行者。中有未得須陀洹道者則得須陀洹道、中有未得斯陀含道者則得斯陀含道、中有未得阿那含道者則得阿那含道、中有未得阿羅漢道者則得阿羅漢道、中有未得阿惟越致菩薩者則得阿惟越致菩薩。菩薩、阿羅漢各自說經行道，皆悉得道，莫不歡喜踊躍者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢皆浴訖已各自去，其諸菩薩、阿羅漢各自行道，中有在地講經者、中有在地誦經者、中有在地說經者、中有在地口受經者、中有在地聽經者、中有在地念經者、中有在地思道者、中有在地坐禪一心者、中有在地經行者；中有在虛空中講經者、中有在虛空中誦經者、中有在虛空中說經者、中有在虛空中口受經者、中有在虛空中聽經者、中有在虛空中念經者、中有在虛空中思念道者、中有在虛空中坐禪一心者、中有在虛空中經行者。中有未得須陀洹道者則得須陀洹道、中有未得斯陀含道者則得斯陀含道、中有未得阿那含道者則得阿那含道、中有未得阿羅漢道者則得阿羅漢道、中有未得阿惟越致菩薩者則得阿惟越致菩薩。菩薩、阿羅漢各自說經行道，皆悉得道，莫不歡喜踊躍者。

「諸菩薩中有意欲供養八方上下無央數諸佛，即皆俱前為無量清淨佛作禮却，長跪叉手，白佛辭行：『欲供養八方上下諸無央數佛。』無量清淨佛則然可之，則使其行供養諸菩薩等，皆大歡喜。數千億萬人、無央數不可復計——皆智慧勇猛——各自翻飛等輩相追，俱共散飛則行即到八方上下無央數諸佛所，皆前為佛作禮，便則供養諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩中有意欲供養八方上下無央數諸佛，即皆俱前為無量清淨佛作禮却，長跪叉手，白佛辭行：『欲供養八方上下諸無央數佛。』無量清淨佛則然可之，則使其行供養諸菩薩等，皆大歡喜。數千億萬人、無央數不可復計——皆智慧勇猛——各自翻飛等輩相追，俱共散飛則行即到八方上下無央數諸佛所，皆前為佛作禮，便則供養諸佛。

「其諸菩薩意欲得萬種自然之物在前，則自然百雜色華百種、自然雜繒幡綵百種物、自然劫波育衣、自然七寶、自然燈火、自然萬種伎樂悉皆在前。其華香萬種自然之物者，亦非世間之物也、亦復非天上之物也；是萬種之物都為八方上下眾物自然共合會化生耳。意欲得者，則自然化生在前；意不用者，便則自化去。諸菩薩便共持供養諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，邊傍前後徊繞周匝，自在意所欲得則輒皆至。當爾之時，快樂不可言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其諸菩薩意欲得萬種自然之物在前，則自然百雜色華百種、自然雜繒幡綵百種物、自然劫波育衣、自然七寶、自然燈火、自然萬種伎樂悉皆在前。其華香萬種自然之物者，亦非世間之物也、亦復非天上之物也；是萬種之物都為八方上下眾物自然共合會化生耳。意欲得者，則自然化生在前；意不用者，便則自化去。諸菩薩便共持供養諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，邊傍前後徊繞周匝，自在意所欲得則輒皆至。當爾之時，快樂不可言也。

「諸菩薩意各欲得四十里華，則自然四十里華在前。諸菩薩皆於虛空中共持華，則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆在虛空中下向，華甚香好。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，萎華悉自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各欲得四十里華，則自然四十里華在前。諸菩薩皆於虛空中共持華，則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆在虛空中下向，華甚香好。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，萎華悉自然去。

「諸菩薩意各復欲得八十里華，則自然八十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸菩薩、阿羅漢上，華皆復在虛空中下向。華小萎便自墮地，則自然亂風吹萎華去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得八十里華，則自然八十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸菩薩、阿羅漢上，華皆復在虛空中下向。華小萎便自墮地，則自然亂風吹萎華去。

「諸菩薩意各復欲得百六十里華，則自然百六十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆復於虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得百六十里華，則自然百六十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆復於虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。

「諸菩薩意各復欲得三百二十里華，則自然三百二十里華在前。諸菩薩皆復於虛空共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆復在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得三百二十里華，則自然三百二十里華在前。諸菩薩皆復於虛空共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆復在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。

「諸菩薩意各復欲得六百四十里華，則自然六百四十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆復在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得六百四十里華，則自然六百四十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆復在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。

「諸菩薩意各復欲得千二百八十里華，則自然千二百八十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆復在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得千二百八十里華，則自然千二百八十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆復在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。

「諸菩薩意各復欲得二千五百六十里華，則自然二千五百六十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆復在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得二千五百六十里華，則自然二千五百六十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆復在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。

「諸菩薩意各復欲得五千一百二十里華，則自然五千一百二十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆復在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得五千一百二十里華，則自然五千一百二十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆復在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。

「諸菩薩意各復欲得萬二百四十里華，則自然萬二百四十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆復在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華則自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得萬二百四十里華，則自然萬二百四十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆復在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華則自然去。

「諸菩薩意各復欲得二萬四百八十里華，則自然二萬四百八十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中持華散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆復在虛空中下向。華適小萎便自墮地，自然亂風吹，華悉自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得二萬四百八十里華，則自然二萬四百八十里華在前。諸菩薩皆復於虛空中持華散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆復在虛空中下向。華適小萎便自墮地，自然亂風吹，華悉自然去。

「諸菩薩意各復欲得五萬里華，則自然五萬里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得五萬里華，則自然五萬里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。

「諸菩薩意各復欲得十萬里華，則自然十萬里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得十萬里華，則自然十萬里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。

「諸菩薩意各復欲得二十萬里華，則自然二十萬里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得二十萬里華，則自然二十萬里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。

「諸菩薩意各復欲得四十萬里華，則自然四十萬里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得四十萬里華，則自然四十萬里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。

「諸菩薩意各復欲得八十萬里華，則自然八十萬里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華則自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得八十萬里華，則自然八十萬里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華則自然去。

「諸菩薩意各復欲得百六十萬里華，則自然百六十萬里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得百六十萬里華，則自然百六十萬里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。

「諸菩薩意各復欲得三百萬里華，則自然三百萬里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得三百萬里華，則自然三百萬里華在前。諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華皆在虛空中下向。華適小萎便自墮地，則自然亂風吹，華悉自然去。

「諸菩薩意各復欲得四百萬里華，則自然四百萬里華在前。諸菩薩心意俱大歡喜踊躍，皆在虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華都自然合為一華，華正團圓，周匝各適等。華轉倍前極自軟好，轉勝於前華好，數百千色，色色異香，甚香不可言。諸菩薩皆大歡喜，俱於虛空中大共作眾音自然伎樂，樂佛及諸菩薩、阿羅漢。當是之時，快樂不可言。諸菩薩皆悉却坐聽經，聽經竟則悉皆諷誦通利，重知經道，益明智慧。其諸華香小萎便自墮地，則自然亂風吹華，悉皆自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩意各復欲得四百萬里華，則自然四百萬里華在前。諸菩薩心意俱大歡喜踊躍，皆在虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩、阿羅漢上，華都自然合為一華，華正團圓，周匝各適等。華轉倍前極自軟好，轉勝於前華好，數百千色，色色異香，甚香不可言。諸菩薩皆大歡喜，俱於虛空中大共作眾音自然伎樂，樂佛及諸菩薩、阿羅漢。當是之時，快樂不可言。諸菩薩皆悉却坐聽經，聽經竟則悉皆諷誦通利，重知經道，益明智慧。其諸華香小萎便自墮地，則自然亂風吹華，悉皆自然去。

「則諸佛國中從第一四天王上至三十六天上，諸菩薩、阿羅漢、天人皆復於虛空中大共作眾音伎樂。諸天人前來者轉去避後來者，後來者轉復供養如前，更相開避。諸天人歡喜聽經，皆大共作音樂。當是之時，快樂無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則諸佛國中從第一四天王上至三十六天上，諸菩薩、阿羅漢、天人皆復於虛空中大共作眾音伎樂。諸天人前來者轉去避後來者，後來者轉復供養如前，更相開避。諸天人歡喜聽經，皆大共作音樂。當是之時，快樂無極。

「諸菩薩供養聽經訖竟，便皆起為諸佛作禮而去。則復飛到八方上下無央數諸佛所，則復供養聽經，皆各如前時悉遍。以後日未中時，諸菩薩則皆飛而去，則還其國，悉前為無量清淨佛作禮，皆却坐一面聽經。聽經竟，皆大歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩供養聽經訖竟，便皆起為諸佛作禮而去。則復飛到八方上下無央數諸佛所，則復供養聽經，皆各如前時悉遍。以後日未中時，諸菩薩則皆飛而去，則還其國，悉前為無量清淨佛作禮，皆却坐一面聽經。聽經竟，皆大歡喜。」

佛言：「無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢欲食時，則自然七寶机、自然劫波育、自然罽㲲以為座。無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢皆坐已，前悉有自然七寶鉢，中皆有自然百味飲食。飲食者，亦不類世間飲食之味也，亦復非天上飲食之味也；此百味飲食者，都為八方上下眾自然之飲食中精，味甚香美無有比，都自然化生耳。其飲食自在，所欲得味甜酢，鉢自在所欲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢欲食時，則自然七寶机、自然劫波育、自然罽㲲以為座。無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢皆坐已，前悉有自然七寶鉢，中皆有自然百味飲食。飲食者，亦不類世間飲食之味也，亦復非天上飲食之味也；此百味飲食者，都為八方上下眾自然之飲食中精，味甚香美無有比，都自然化生耳。其飲食自在，所欲得味甜酢，鉢自在所欲得。

「諸菩薩、阿羅漢中有欲得銀鉢者、中有欲得金鉢者、中有欲得水精鉢者、中有欲得琉璃鉢者、中有欲得珊瑚鉢者、中有欲得虎珀鉢者、中有欲得白玉鉢者、中有欲得車𤦲鉢者、中有欲得瑪瑙鉢者、中有欲得明月珠鉢者、中有欲得摩尼珠鉢者、中有欲得紫磨金鉢者，皆滿其中，百味飲食自恣若隨意則至，亦無所從來，亦無有供作者，自然化生耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩、阿羅漢中有欲得銀鉢者、中有欲得金鉢者、中有欲得水精鉢者、中有欲得琉璃鉢者、中有欲得珊瑚鉢者、中有欲得虎珀鉢者、中有欲得白玉鉢者、中有欲得車𤦲鉢者、中有欲得瑪瑙鉢者、中有欲得明月珠鉢者、中有欲得摩尼珠鉢者、中有欲得紫磨金鉢者，皆滿其中，百味飲食自恣若隨意則至，亦無所從來，亦無有供作者，自然化生耳。

「諸菩薩、阿羅漢皆食，食亦不多、亦不少，悉自然平等。諸菩薩、阿羅漢食，亦不言美惡，亦不以美故喜。食已，諸飯具、鉢、机、坐皆自然化去；欲食時，乃復化生耳。諸菩薩、阿羅漢皆心清潔不慕飯食，但用作氣力耳，皆自然消散，糜盡化去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩、阿羅漢皆食，食亦不多、亦不少，悉自然平等。諸菩薩、阿羅漢食，亦不言美惡，亦不以美故喜。食已，諸飯具、鉢、机、坐皆自然化去；欲食時，乃復化生耳。諸菩薩、阿羅漢皆心清潔不慕飯食，但用作氣力耳，皆自然消散，糜盡化去。」

佛告阿難：「阿彌陀佛為諸菩薩、阿羅漢說法時，都悉大會講堂上。其國諸菩薩、阿羅漢及諸天、人民，無央數都不可復計，皆飛到無量清淨佛所，悉前為無量清淨佛作禮，却坐聽經。無量清淨佛便則為諸比丘僧、諸菩薩、阿羅漢、諸天、人民廣說道智大經，皆悉聞知經道，莫不歡喜踊躍、心開解者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「阿彌陀佛為諸菩薩、阿羅漢說法時，都悉大會講堂上。其國諸菩薩、阿羅漢及諸天、人民，無央數都不可復計，皆飛到無量清淨佛所，悉前為無量清淨佛作禮，却坐聽經。無量清淨佛便則為諸比丘僧、諸菩薩、阿羅漢、諸天、人民廣說道智大經，皆悉聞知經道，莫不歡喜踊躍、心開解者。

「則四方自然亂風起，吹國中七寶樹，七寶樹皆復作五音聲。亂風吹七寶華，華覆蓋其國，皆在虛空中下向。華甚香，極自軟好，香遍國中。華皆自散無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢上。華墮地皆厚四寸，華適小萎，則自然亂風吹，萎華自然去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則四方自然亂風起，吹國中七寶樹，七寶樹皆復作五音聲。亂風吹七寶華，華覆蓋其國，皆在虛空中下向。華甚香，極自軟好，香遍國中。華皆自散無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢上。華墮地皆厚四寸，華適小萎，則自然亂風吹，萎華自然去。

「則四方俱復自然亂風起吹七寶樹，七寶樹皆復自作五音聲。亂風吹七寶樹華，華復如前，皆自然散無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢上。華墮地復厚四寸，華小萎則自然亂風吹，萎華悉自然去。亂風吹華，如是四反。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則四方俱復自然亂風起吹七寶樹，七寶樹皆復自作五音聲。亂風吹七寶樹華，華復如前，皆自然散無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢上。華墮地復厚四寸，華小萎則自然亂風吹，萎華悉自然去。亂風吹華，如是四反。

「則第一四天王諸天人、第二忉利天上諸天人、第三天上諸天人、第四天上諸天人、第五天上諸天人、第六天上諸天人、第七梵天上諸天人，上至第十六天上諸天人，上至三十六天上諸天人，皆持天上萬種自然之物——百種雜色華、百種雜香、百種雜繒綵、百種劫波育疊衣——萬種伎樂，轉倍好相勝，各持來下，為無量清淨佛作禮，則供養無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢。諸天人皆復大作伎樂，樂無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢。當是之時，快樂不可言。諸天人前來者轉去避後來者，後來者轉復供養如前，更相開避。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則第一四天王諸天人、第二忉利天上諸天人、第三天上諸天人、第四天上諸天人、第五天上諸天人、第六天上諸天人、第七梵天上諸天人，上至第十六天上諸天人，上至三十六天上諸天人，皆持天上萬種自然之物——百種雜色華、百種雜香、百種雜繒綵、百種劫波育疊衣——萬種伎樂，轉倍好相勝，各持來下，為無量清淨佛作禮，則供養無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢。諸天人皆復大作伎樂，樂無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢。當是之時，快樂不可言。諸天人前來者轉去避後來者，後來者轉復供養如前，更相開避。

「則東方無央數佛國不可復計——如恒水邊流沙，一沙一佛，其數如是——諸佛各遣諸菩薩無央數不可復計，皆飛到無量清淨佛所，則為無量清淨佛作禮，以頭面著佛足，悉却坐一面聽經。聽經竟，諸菩薩皆大歡喜，悉起為無量清淨佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則東方無央數佛國不可復計——如恒水邊流沙，一沙一佛，其數如是——諸佛各遣諸菩薩無央數不可復計，皆飛到無量清淨佛所，則為無量清淨佛作禮，以頭面著佛足，悉却坐一面聽經。聽經竟，諸菩薩皆大歡喜，悉起為無量清淨佛作禮而去。

「則西方無央數諸佛國——復如恒水邊流沙，一沙一佛，其數如是——諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計，皆飛到無量清淨佛所，則前為無量清淨佛作禮，以頭面著佛足，悉却坐一面聽經。聽經竟，諸菩薩皆大歡喜，起為無量清淨佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則西方無央數諸佛國——復如恒水邊流沙，一沙一佛，其數如是——諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計，皆飛到無量清淨佛所，則前為無量清淨佛作禮，以頭面著佛足，悉却坐一面聽經。聽經竟，諸菩薩皆大歡喜，起為無量清淨佛作禮而去。

「則北方無央數諸佛國——復如恒水邊流沙，一沙一佛，其數如是——諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計，皆飛到無量清淨佛所，則前為無量清淨佛作禮，以頭面著佛足，悉却坐一面聽經。聽經竟，諸菩薩皆大歡喜，起為無量清淨佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則北方無央數諸佛國——復如恒水邊流沙，一沙一佛，其數如是——諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計，皆飛到無量清淨佛所，則前為無量清淨佛作禮，以頭面著佛足，悉却坐一面聽經。聽經竟，諸菩薩皆大歡喜，起為無量清淨佛作禮而去。

「南方無央數諸佛國——復如恒水邊流沙，一沙一佛，其數如是——諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計，皆飛到無量清淨佛所，則前為無量清淨佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方無央數諸佛國——復如恒水邊流沙，一沙一佛，其數如是——諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計，皆飛到無量清淨佛所，則前為無量清淨佛作禮而去。

「則復四角無央數諸佛國——各復如恒水邊流沙，一沙一佛，其數各如是——諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計，皆飛到無量清淨佛所，前為無量清淨佛作禮已，頭面著佛足，悉却坐一面聽經。聽經竟，諸菩薩皆大歡喜，起為無量清淨佛作禮而去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則復四角無央數諸佛國——各復如恒水邊流沙，一沙一佛，其數各如是——諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計，皆飛到無量清淨佛所，前為無量清淨佛作禮已，頭面著佛足，悉却坐一面聽經。聽經竟，諸菩薩皆大歡喜，起為無量清淨佛作禮而去。」

佛言：「八方上下諸無央數佛，更遣諸菩薩飛到無量清淨佛所，聽經供養，轉更相開避。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「八方上下諸無央數佛，更遣諸菩薩飛到無量清淨佛所，聽經供養，轉更相開避。

「如是，則下面諸八方無央數佛國——一方者各復如恒水邊流沙，一沙一佛，其數復如是——諸佛各遣諸菩薩無央數都不可復計，皆飛到無量清淨佛所，前為阿彌陀佛作禮，以頭面著佛足，悉却坐聽經。聽經竟，諸菩薩皆大歡喜，起為無量清淨佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，則下面諸八方無央數佛國——一方者各復如恒水邊流沙，一沙一佛，其數復如是——諸佛各遣諸菩薩無央數都不可復計，皆飛到無量清淨佛所，前為阿彌陀佛作禮，以頭面著佛足，悉却坐聽經。聽經竟，諸菩薩皆大歡喜，起為無量清淨佛作禮而去。

「上方諸佛更遣諸菩薩飛到無量清淨佛所，聽經供養相開避，前來者則去避後來者，後來者供養亦復如是，終無休絕極時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上方諸佛更遣諸菩薩飛到無量清淨佛所，聽經供養相開避，前來者則去避後來者，後來者供養亦復如是，終無休絕極時。

「譬若如恒沙剎， 東方佛國如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬若如恒沙剎， 東方佛國如是，

各各遣諸菩薩， 稽首禮無量覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各遣諸菩薩， 稽首禮無量覺；

西、南、北面皆爾， 如是恒沙數土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西、南、北面皆爾， 如是恒沙數土，

是諸佛遣菩薩， 稽首禮無量覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸佛遣菩薩， 稽首禮無量覺。

此十方菩薩飛， 皆以衣裓諸華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十方菩薩飛， 皆以衣裓諸華，

天拘蠶種種具， 往供養無量覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天拘蠶種種具， 往供養無量覺。

諸菩薩皆大集， 稽首禮無際光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩皆大集， 稽首禮無際光，

遶三匝叉手住， 歎國尊無量覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遶三匝叉手住， 歎國尊無量覺。

皆持華散佛上， 心清淨稱無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆持華散佛上， 心清淨稱無量，

於佛前住自說： 『願使我剎如此。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛前住自說： 『願使我剎如此。』

所散華止虛空， 合成蓋百由旬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所散華止虛空， 合成蓋百由旬，

其柄妙嚴飾好， 悉遍覆眾會上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其柄妙嚴飾好， 悉遍覆眾會上。

諸菩薩都往至， 諸尊剎難得值， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩都往至， 諸尊剎難得值，

如是人聞佛名， 快安隱得大利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是人聞佛名， 快安隱得大利。

吾等類得是德， 諸此剎獲所好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾等類得是德， 諸此剎獲所好，

計本國若如夢， 無數劫淨此土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計本國若如夢， 無數劫淨此土。

見菩薩遶世尊， 威神猛壽無極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見菩薩遶世尊， 威神猛壽無極，

國覺眾甚清淨， 無數劫難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國覺眾甚清淨， 無數劫難思議。

時無量世尊笑， 三十六億那術， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無量世尊笑， 三十六億那術，

此數光從口出， 遍炤諸無數剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此數光從口出， 遍炤諸無數剎。

則迴光還遶佛， 三匝已從頂入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則迴光還遶佛， 三匝已從頂入，

色霍然不復現， 天亦人皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色霍然不復現， 天亦人皆歡喜。

廅樓亘從坐起， 正衣服稽首問， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廅樓亘從坐起， 正衣服稽首問，

白佛言：『何緣笑？ 唯世尊說是意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：『何緣笑？ 唯世尊說是意。

願授我本空莂， 慈護成百福相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願授我本空莂， 慈護成百福相。』

聞是諸音聲者， 一切人踊躍喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是諸音聲者， 一切人踊躍喜，

梵之音及雷霆， 八種音深重聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵之音及雷霆， 八種音深重聲。

佛授廅樓亘決： 『今吾說，仁諦聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛授廅樓亘決： 『今吾說，仁諦聽。

眾世界諸菩薩， 到須阿提禮佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾世界諸菩薩， 到須阿提禮佛，

聞歡喜、廣奉行， 疾得至得淨處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞歡喜、廣奉行， 疾得至得淨處。

已到此嚴淨國， 便速得神足俱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已到此嚴淨國， 便速得神足俱，

眼洞視、耳徹聽， 亦還得知宿命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼洞視、耳徹聽， 亦還得知宿命。

無量覺授其決， 我前世有本願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量覺授其決， 我前世有本願，

一切人聞說法， 皆疾來生我國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切人聞說法， 皆疾來生我國。

吾所願皆具足， 從眾國來生者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾所願皆具足， 從眾國來生者，

皆悉來到此間， 一生得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉來到此間， 一生得不退轉。

若菩薩更興願， 欲使國如我剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩更興願， 欲使國如我剎，

亦念度一切人， 令各願達十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦念度一切人， 令各願達十方。

速疾超便可到， 安樂國之世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速疾超便可到， 安樂國之世界，

至無量光明土， 供養於無數佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至無量光明土， 供養於無數佛。

其奉事億萬佛， 飛變化遍諸國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其奉事億萬佛， 飛變化遍諸國，

恭敬已歡喜去， 便還於須摩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬已歡喜去， 便還於須摩提。』

非有是功德人， 不得聞是經名； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有是功德人， 不得聞是經名；

唯有清淨戒者， 乃逮聞此正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有清淨戒者， 乃逮聞此正法。

曾更見世尊雄， 則得信於是事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾更見世尊雄， 則得信於是事，

謙恭敬、聞奉行， 便踊躍大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謙恭敬、聞奉行， 便踊躍大歡喜。

惡驕慢、弊懈怠， 難以信於此法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡驕慢、弊懈怠， 難以信於此法；

宿世時見佛者， 樂聽聞世尊教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿世時見佛者， 樂聽聞世尊教。

譬從生盲冥者， 欲得行開導人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬從生盲冥者， 欲得行開導人，

聲聞悉惑大乘， 何況於俗凡諸？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞悉惑大乘， 何況於俗凡諸？

天中天相知意， 聲聞不了佛行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天中天相知意， 聲聞不了佛行，

辟支佛亦如是， 獨正覺乃知此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支佛亦如是， 獨正覺乃知此。

使一切悉作佛， 其淨慧知本空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使一切悉作佛， 其淨慧知本空，

復過此億萬劫， 計佛智無能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復過此億萬劫， 計佛智無能及。

講議說無數劫， 盡壽命猶不知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 講議說無數劫， 盡壽命猶不知，

佛之慧無邊幅， 如是行清淨致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛之慧無邊幅， 如是行清淨致。

奉我教乃信是， 唯此人能解了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉我教乃信是， 唯此人能解了，

佛所說皆能受， 是則為第一證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所說皆能受， 是則為第一證。

人之命希可得， 佛在世甚難值， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人之命希可得， 佛在世甚難值，

有信慧不可致， 若聞見精進求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有信慧不可致， 若聞見精進求。

聞是法而不忘， 便見敬得大慶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是法而不忘， 便見敬得大慶，

則我之善親厚， 以是故發道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則我之善親厚， 以是故發道意。

設令滿世界火。 過此中得聞法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設令滿世界火。 過此中得聞法，

會當作世尊將， 度一切生、老、死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會當作世尊將， 度一切生、老、死。」

佛語阿難：「無量清淨佛為諸菩薩、阿羅漢說經竟，諸天人民中有未得須陀洹道者則得須陀洹道、中有未得斯陀含道者則得斯陀含道、中有未得阿那含道者則得阿那含道、中有未得阿羅漢道者則得阿羅漢道、中有未得阿惟越致菩薩者則得阿惟越致菩薩。阿彌陀佛輒隨其本宿命、求道時心所喜願大小，隨意為說經輒授之，令其疾開解得道，皆悉明慧。各自好喜所願經道莫不喜樂誦習者，則各自諷誦經道，通利無厭無極也。諸菩薩、阿羅漢中有誦經者，其音如雷聲；中有說經者如疾風暴雨。時諸菩薩、阿羅漢說經行道皆各如是，盡一劫竟終無懈倦時也。皆悉智慧勇猛，身體皆輕，便終無有痛痒。極時行步坐起，皆悉才健勇猛——如師子中王在深林中當有所趣，向時無有敢當者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「無量清淨佛為諸菩薩、阿羅漢說經竟，諸天人民中有未得須陀洹道者則得須陀洹道、中有未得斯陀含道者則得斯陀含道、中有未得阿那含道者則得阿那含道、中有未得阿羅漢道者則得阿羅漢道、中有未得阿惟越致菩薩者則得阿惟越致菩薩。阿彌陀佛輒隨其本宿命、求道時心所喜願大小，隨意為說經輒授之，令其疾開解得道，皆悉明慧。各自好喜所願經道莫不喜樂誦習者，則各自諷誦經道，通利無厭無極也。諸菩薩、阿羅漢中有誦經者，其音如雷聲；中有說經者如疾風暴雨。時諸菩薩、阿羅漢說經行道皆各如是，盡一劫竟終無懈倦時也。皆悉智慧勇猛，身體皆輕，便終無有痛痒。極時行步坐起，皆悉才健勇猛——如師子中王在深林中當有所趣，向時無有敢當者。

「無量清淨佛國諸菩薩、阿羅漢說經行道皆勇猛，無有疑難之意，則在心所作為不豫計百千億萬倍，是猛師子中王也。如是猛師子中王百千億萬倍，尚復不如我第二弟子——摩訶目揵連——勇猛百千億萬倍也。無量清淨國諸菩薩、阿羅漢皆勝我第二弟子摩訶目揵連也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量清淨佛國諸菩薩、阿羅漢說經行道皆勇猛，無有疑難之意，則在心所作為不豫計百千億萬倍，是猛師子中王也。如是猛師子中王百千億萬倍，尚復不如我第二弟子——摩訶目揵連——勇猛百千億萬倍也。無量清淨國諸菩薩、阿羅漢皆勝我第二弟子摩訶目揵連也。」

佛言：「如摩訶目揵連勇猛，於諸佛國、諸阿羅漢中最為無比。如摩訶目揵連飛行進止、智慧勇猛、洞視徹聽——知八方、上下、去來、現在之事——百千億萬倍都合為一智慧勇猛，當在無量清淨佛國諸阿羅漢中者，其德尚復不如無量清淨佛國一阿羅漢智慧勇猛者千億萬倍也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如摩訶目揵連勇猛，於諸佛國、諸阿羅漢中最為無比。如摩訶目揵連飛行進止、智慧勇猛、洞視徹聽——知八方、上下、去來、現在之事——百千億萬倍都合為一智慧勇猛，當在無量清淨佛國諸阿羅漢中者，其德尚復不如無量清淨佛國一阿羅漢智慧勇猛者千億萬倍也。」

是時，坐中有一菩薩，字阿逸菩薩。阿逸菩薩則起，前長跪叉手問佛言：「阿彌陀佛國中諸阿羅漢，寧頗有般泥洹去者不？願欲聞之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，坐中有一菩薩，字阿逸菩薩。阿逸菩薩則起，前長跪叉手問佛言：「阿彌陀佛國中諸阿羅漢，寧頗有般泥洹去者不？願欲聞之。」

佛告阿逸菩薩：「若欲知者，如是四天下星，若見之不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩：「若欲知者，如是四天下星，若見之不？」

阿逸菩薩言：「唯然，皆見之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩言：「唯然，皆見之。」

佛言：「而我第二弟子摩訶目揵連飛行四天下，一日、一夜遍數星，知有幾枚也。如是，四天下星甚眾多，不可得計，尚為百千億萬倍是四天下星也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「而我第二弟子摩訶目揵連飛行四天下，一日、一夜遍數星，知有幾枚也。如是，四天下星甚眾多，不可得計，尚為百千億萬倍是四天下星也。」

佛言：「如天下大海水減去一渧水，寧能令海水為減不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如天下大海水減去一渧水，寧能令海水為減不？」

阿逸菩薩言：「減大海水百千億萬斗石水，尚復不能令海減少也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩言：「減大海水百千億萬斗石水，尚復不能令海減少也。」

佛言：「阿彌陀佛國諸阿羅漢中雖有般泥洹去者，如是大海減一小水耳，不能令諸在阿羅漢為減知少也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿彌陀佛國諸阿羅漢中雖有般泥洹去者，如是大海減一小水耳，不能令諸在阿羅漢為減知少也。」

佛言：「減大海水一溪水，寧能減海水不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「減大海水一溪水，寧能減海水不？」

阿逸菩薩言：「減大海百千萬億溪水，尚復不能減海水令知減少也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩言：「減大海百千萬億溪水，尚復不能減海水令知減少也。」

佛言：「阿彌陀佛國諸阿羅漢中有般泥曰去者，如是大海減一溪水耳，不能減諸在阿羅漢為減知少也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿彌陀佛國諸阿羅漢中有般泥曰去者，如是大海減一溪水耳，不能減諸在阿羅漢為減知少也。」

佛言：「而大海減一恒水，寧能減海水不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「而大海減一恒水，寧能減海水不？」

阿逸菩薩言：「減大海水百千萬億恒水，尚復不能減大海水令減知少也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩言：「減大海水百千萬億恒水，尚復不能減大海水令減知少也。」

佛言：「阿彌陀佛國諸阿羅漢般泥曰去者無央數，其在者、新得阿羅漢者亦無央數，都不為增減也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿彌陀佛國諸阿羅漢般泥曰去者無央數，其在者、新得阿羅漢者亦無央數，都不為增減也。」

佛言：「令天下諸水都流行入大海中，寧能令海水為增多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「令天下諸水都流行入大海中，寧能令海水為增多不？」

阿逸菩薩言：「不能令海水增多也。所以者何？是大海為天下諸水眾善中王也，故能爾耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩言：「不能令海水增多也。所以者何？是大海為天下諸水眾善中王也，故能爾耳。」

佛言：「無量清淨佛國亦如是，悉令八方上下無央數佛國、無央數諸天、人民、蜎飛蠕動之類，都往生無量清淨佛國者——其輩甚大、眾多，不可復計——無量清淨佛國諸菩薩、阿羅漢、眾比丘僧，都如常一法不異為增多也。所以者何？無量清淨佛國為最快，八方上下無央數諸佛國中、眾菩薩中王也，無量清淨佛國為諸無央數佛國中之雄國也、無量清淨佛國為諸無央數佛國中之珍寶也、無量清淨佛國為諸無央數佛國中之極長久也、無量清淨佛國為諸無央數佛國之眾傑也、無量清淨佛國為諸無央數佛國中之廣大也、無量清淨佛國為諸無央數佛國中都自然之無為也、無量清淨佛國為最快明好甚樂之無極也。無量清淨佛國獨勝者何？本為菩薩求道時，所願勇猛，精進不懈，累德所致，故乃爾耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無量清淨佛國亦如是，悉令八方上下無央數佛國、無央數諸天、人民、蜎飛蠕動之類，都往生無量清淨佛國者——其輩甚大、眾多，不可復計——無量清淨佛國諸菩薩、阿羅漢、眾比丘僧，都如常一法不異為增多也。所以者何？無量清淨佛國為最快，八方上下無央數諸佛國中、眾菩薩中王也，無量清淨佛國為諸無央數佛國中之雄國也、無量清淨佛國為諸無央數佛國中之珍寶也、無量清淨佛國為諸無央數佛國中之極長久也、無量清淨佛國為諸無央數佛國之眾傑也、無量清淨佛國為諸無央數佛國中之廣大也、無量清淨佛國為諸無央數佛國中都自然之無為也、無量清淨佛國為最快明好甚樂之無極也。無量清淨佛國獨勝者何？本為菩薩求道時，所願勇猛，精進不懈，累德所致，故乃爾耳。」

阿逸菩薩則大歡喜，長跪叉手言：「佛說無量清淨佛國諸阿羅漢般泥洹去者甚眾多，無央數國土快善之極、明好最姝無比，乃獨爾乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩則大歡喜，長跪叉手言：「佛說無量清淨佛國諸阿羅漢般泥洹去者甚眾多，無央數國土快善之極、明好最姝無比，乃獨爾乎？」

佛言：「無量清淨佛國諸菩薩、阿羅漢所居七寶舍宅中，有在虛空中居者、中有在地居者。中有意欲令舍宅最高者，舍宅則高；中有意欲令舍宅最大者，舍宅則大；中有意欲令舍宅在虛空中者，舍宅則在虛空中；皆自然隨意在所作為。中有殊不能令其舍宅隨意所作為者。所以者何？中有能者，皆是前世宿命求道時慈心精進，益作諸善，德重所能致也；中有不能致者，皆是前世宿命求道時不慈心精進，作善少德小。悉各自然得之，所衣被服飲食俱自然平等耳，是故不同，德有大小別知勇猛，令眾見耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無量清淨佛國諸菩薩、阿羅漢所居七寶舍宅中，有在虛空中居者、中有在地居者。中有意欲令舍宅最高者，舍宅則高；中有意欲令舍宅最大者，舍宅則大；中有意欲令舍宅在虛空中者，舍宅則在虛空中；皆自然隨意在所作為。中有殊不能令其舍宅隨意所作為者。所以者何？中有能者，皆是前世宿命求道時慈心精進，益作諸善，德重所能致也；中有不能致者，皆是前世宿命求道時不慈心精進，作善少德小。悉各自然得之，所衣被服飲食俱自然平等耳，是故不同，德有大小別知勇猛，令眾見耳。」

佛告阿逸菩薩：「若見是第六天上天王所居處不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸菩薩：「若見是第六天上天王所居處不耶？」

阿逸菩薩言：「唯然，皆見之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸菩薩言：「唯然，皆見之。」

佛言：「無量清淨佛國土講堂、舍宅，倍復勝第六天王所居處百千億萬倍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無量清淨佛國土講堂、舍宅，倍復勝第六天王所居處百千億萬倍也。

「無量清淨佛國其諸菩薩、阿羅漢，悉皆洞視徹聽；悉復見知八方、上下、去來、現在之事；復知諸無央數天上、天下人民、及蜎飛蠕動之類，皆悉知心意、所念善惡、口所欲言；皆知當何歲何劫中得度脫得人道、當往生無量清淨佛國；知當作菩薩道、得阿羅漢道，皆豫知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量清淨佛國其諸菩薩、阿羅漢，悉皆洞視徹聽；悉復見知八方、上下、去來、現在之事；復知諸無央數天上、天下人民、及蜎飛蠕動之類，皆悉知心意、所念善惡、口所欲言；皆知當何歲何劫中得度脫得人道、當往生無量清淨佛國；知當作菩薩道、得阿羅漢道，皆豫知之。

「無量清淨佛國諸菩薩、阿羅漢，其項中光明皆悉自有光明、所照大小。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量清淨佛國諸菩薩、阿羅漢，其項中光明皆悉自有光明、所照大小。

「其諸菩薩中有最尊兩菩薩，常在無量清淨佛左右座邊坐侍政論。無量清淨佛常與是兩菩薩共對坐，議八方、上下、去來、現在之事。無量清淨佛若欲使令是兩菩薩到八方上下無央數諸佛所，是兩菩薩便飛行，則到八方上下無央數諸佛所；隨心所欲至到何方佛所，是兩菩薩則俱飛行，則到飛行駃疾如佛，勇猛無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其諸菩薩中有最尊兩菩薩，常在無量清淨佛左右座邊坐侍政論。無量清淨佛常與是兩菩薩共對坐，議八方、上下、去來、現在之事。無量清淨佛若欲使令是兩菩薩到八方上下無央數諸佛所，是兩菩薩便飛行，則到八方上下無央數諸佛所；隨心所欲至到何方佛所，是兩菩薩則俱飛行，則到飛行駃疾如佛，勇猛無比。

「其一菩薩名廅樓亘，其一菩薩名摩訶那，光明智慧最第一。其兩菩薩項中光明，各焰照他方千須彌山佛國常大明，其諸菩薩項中光明各照千億萬里、諸阿羅漢項中光明各照七丈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其一菩薩名廅樓亘，其一菩薩名摩訶那，光明智慧最第一。其兩菩薩項中光明，各焰照他方千須彌山佛國常大明，其諸菩薩項中光明各照千億萬里、諸阿羅漢項中光明各照七丈。」

佛言：「其世間人民——善男子、善女人——若有一急恐怖、遭縣官事者，但自歸命是廅樓亘菩薩，無所不得解脫者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其世間人民——善男子、善女人——若有一急恐怖、遭縣官事者，但自歸命是廅樓亘菩薩，無所不得解脫者也。」