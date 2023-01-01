佛說無量清淨平等覺經

佛說無量清淨平等覺經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無量清淨平等覺經卷第一

後漢月支國三藏支婁迦讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢月支國三藏支婁迦讖譯

佛在王舍國靈鷲山中，與大弟子眾千二百五十人、菩薩七十二那術、比丘尼五百人、清信士七千人、清信女五百人、欲天子八十萬、色天子七十萬、遍淨天子六十那術、梵天一億，皆隨佛住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍國靈鷲山中，與大弟子眾千二百五十人、菩薩七十二那術、比丘尼五百人、清信士七千人、清信女五百人、欲天子八十萬、色天子七十萬、遍淨天子六十那術、梵天一億，皆隨佛住。

神通飛化弟子，名曰：知本際賢者、馬師賢者、大力賢者、安詳賢者、能讚賢者、滿願臂賢者、無塵賢者、氏聚迦葉賢者、牛呞賢者、上時迦葉賢者、治恒迦葉賢者、金杵坦迦葉賢者、舍利弗賢者、大目揵連賢者、大迦葉賢者、大迦旃延賢者、多睡賢者、大賈師賢者、大瘦短賢者、盈辯了賢者、不爭有無賢者、知宿命賢者、了深定賢者、善來賢者、離越賢者、癡王賢者、氏戒聚賢者、類親賢者、氏梵經賢者、多欲賢者、王宮生賢者、告來賢者、氏黑山賢者、經剎利賢者、博聞賢者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通飛化弟子，名曰：知本際賢者、馬師賢者、大力賢者、安詳賢者、能讚賢者、滿願臂賢者、無塵賢者、氏聚迦葉賢者、牛呞賢者、上時迦葉賢者、治恒迦葉賢者、金杵坦迦葉賢者、舍利弗賢者、大目揵連賢者、大迦葉賢者、大迦旃延賢者、多睡賢者、大賈師賢者、大瘦短賢者、盈辯了賢者、不爭有無賢者、知宿命賢者、了深定賢者、善來賢者、離越賢者、癡王賢者、氏戒聚賢者、類親賢者、氏梵經賢者、多欲賢者、王宮生賢者、告來賢者、氏黑山賢者、經剎利賢者、博聞賢者。

其女弟子，名曰：大欽姓比丘尼、幻者比丘尼、蓮華色比丘尼、生地動比丘尼、生地擔比丘尼、生則侍者頭痛比丘尼、安豐殖比丘尼、體柔軟比丘尼、勇生行比丘尼、自淨比丘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女弟子，名曰：大欽姓比丘尼、幻者比丘尼、蓮華色比丘尼、生地動比丘尼、生地擔比丘尼、生則侍者頭痛比丘尼、安豐殖比丘尼、體柔軟比丘尼、勇生行比丘尼、自淨比丘尼。

清信士，名曰：給飯孤獨長者、安念眾長者、快臂長者、火英長者、善容長者、具足寶長者、名遠聞長者、香辟疫長者、安吉長者、施寶盈長者、欣讚長者、胎施殷長者、供異道長者、勇降怨長者、寶珥長者、寶結長者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清信士，名曰：給飯孤獨長者、安念眾長者、快臂長者、火英長者、善容長者、具足寶長者、名遠聞長者、香辟疫長者、安吉長者、施寶盈長者、欣讚長者、胎施殷長者、供異道長者、勇降怨長者、寶珥長者、寶結長者。

清信女，名曰生僂、名曰黑哲、名曰信法、名曰軟善、名曰樂涼、名曰忍苦樂、名曰樂愛優婆夷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清信女，名曰生僂、名曰黑哲、名曰信法、名曰軟善、名曰樂涼、名曰忍苦樂、名曰樂愛優婆夷。

如此之人皆一種類——消盡諸垢勇淨者也——無數之眾悉共大會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此之人皆一種類——消盡諸垢勇淨者也——無數之眾悉共大會。

於時佛坐，思念正道，面有九色光，數千百變，光甚大明。賢者阿難即從座起，更正衣服，稽首佛足，長跪叉手，前白佛言：「今佛面目光色，何以時時更變明乃爾乎？今佛面目光精數百千色，上下明徹好乃如是。我侍佛已來，未曾見佛身體光曜巍巍重明乃爾，我未曾見至真、等正覺光明威神有如今日明好不妄，會當念諸過去、當來若他方佛國今現在佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時佛坐，思念正道，面有九色光，數千百變，光甚大明。賢者阿難即從座起，更正衣服，稽首佛足，長跪叉手，前白佛言：「今佛面目光色，何以時時更變明乃爾乎？今佛面目光精數百千色，上下明徹好乃如是。我侍佛已來，未曾見佛身體光曜巍巍重明乃爾，我未曾見至真、等正覺光明威神有如今日明好不妄，會當念諸過去、當來若他方佛國今現在佛。」

佛告阿難：「有諸天來教汝、諸佛教汝，令問我耶？若自從智出乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「有諸天來教汝、諸佛教汝，令問我耶？若自從智出乎？」

阿難白佛言：「亦無諸天、無諸佛教，我今問佛者，自從意出來白佛耳。每佛坐起，若行出入有所至到，所當作為、所當教勅，我輒知佛意。今佛獨當展轉相思，故使面色光明乃如此耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「亦無諸天、無諸佛教，我今問佛者，自從意出來白佛耳。每佛坐起，若行出入有所至到，所當作為、所當教勅，我輒知佛意。今佛獨當展轉相思，故使面色光明乃如此耳。」

佛言：「善哉，阿難！若所問者甚深快善，多所度脫。若問佛者，勝於供養一天下阿羅漢、辟支佛，布施諸天、人民及蜎飛蠕動之類累劫，百千萬億倍矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，阿難！若所問者甚深快善，多所度脫。若問佛者，勝於供養一天下阿羅漢、辟支佛，布施諸天、人民及蜎飛蠕動之類累劫，百千萬億倍矣。」

佛言：「阿難！今諸天、帝王、人民、及蜎飛蠕動之類，汝皆度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！今諸天、帝王、人民、及蜎飛蠕動之類，汝皆度脫之。」

佛言：「佛威神甚重難當，若所問者大深，汝乃慈心，於佛所哀諸天人民。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷大善當爾爾，皆過度之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「佛威神甚重難當，若所問者大深，汝乃慈心，於佛所哀諸天人民。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷大善當爾爾，皆過度之。」

佛語阿難：「如世間有優曇鉢樹，但有實、無有華，天下有佛乃有華出耳。世間有佛甚難得值，今我作佛出於天下，若有大德聰明善心豫知佛意，若不妄在佛邊侍佛也。若今所問，善聽諦聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「如世間有優曇鉢樹，但有實、無有華，天下有佛乃有華出耳。世間有佛甚難得值，今我作佛出於天下，若有大德聰明善心豫知佛意，若不妄在佛邊侍佛也。若今所問，善聽諦聽。」

佛語阿難：「前已過去劫，大眾多不可計，無邊幅不可議。及爾時有過去佛，名定光如來。復次，有佛名曰曜光。復次，有佛名日月香。復次，有佛名安明山。復次，有佛名日月面。復次，有佛名無塵垢。復次，有佛名無沾污。復次，有佛名曰如龍無所不伏。復次，有佛名曰日光。復次，有佛名大音王。復次，有佛名寶潔明。復次，有佛名曰金藏。復次，有佛名焰寶光。復次，有佛名曰有舉地。復次，有佛名曰琉璃光。復次，有佛名日月光。復次，有佛名曰日音聲。復次，有佛名光明華。復次，有佛名神通遊持意如海。復次，有佛名嗟歎光。復次，有佛名具足寶潔。復次，有佛名光開化。復次，有佛名曰大香聞。復次，有佛名曰降棄恚嫉。復次，有佛名妙琉璃紫磨金焰。復次，有佛名心持道華無能過者。復次，有佛名積眾華。復次，有佛名水月光。復次，有佛名除眾冥。復次，有佛名日光蓋。復次，有佛名溫和如來。復次，有佛名曰法意。復次，有佛名師子威象王步。復次，有佛名曰世豪。復次，有佛名曰淨音。復次，有佛名不可勝。復次，有佛名樓夷亘羅，在中教授四十二劫，皆已過去乃爾劫時作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「前已過去劫，大眾多不可計，無邊幅不可議。及爾時有過去佛，名定光如來。復次，有佛名曰曜光。復次，有佛名日月香。復次，有佛名安明山。復次，有佛名日月面。復次，有佛名無塵垢。復次，有佛名無沾污。復次，有佛名曰如龍無所不伏。復次，有佛名曰日光。復次，有佛名大音王。復次，有佛名寶潔明。復次，有佛名曰金藏。復次，有佛名焰寶光。復次，有佛名曰有舉地。復次，有佛名曰琉璃光。復次，有佛名日月光。復次，有佛名曰日音聲。復次，有佛名光明華。復次，有佛名神通遊持意如海。復次，有佛名嗟歎光。復次，有佛名具足寶潔。復次，有佛名光開化。復次，有佛名曰大香聞。復次，有佛名曰降棄恚嫉。復次，有佛名妙琉璃紫磨金焰。復次，有佛名心持道華無能過者。復次，有佛名積眾華。復次，有佛名水月光。復次，有佛名除眾冥。復次，有佛名日光蓋。復次，有佛名溫和如來。復次，有佛名曰法意。復次，有佛名師子威象王步。復次，有佛名曰世豪。復次，有佛名曰淨音。復次，有佛名不可勝。復次，有佛名樓夷亘羅，在中教授四十二劫，皆已過去乃爾劫時作佛。

「天上、天下人中之雄，經道法中勇猛之將，佛為諸天及世人民說經講道莫能過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天上、天下人中之雄，經道法中勇猛之將，佛為諸天及世人民說經講道莫能過者。

「世饒王聞經道，歡喜開解，便棄國位行作比丘，名曇摩迦留。發菩薩意，為人高才，智慧勇猛，無能踰者，與世絕異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世饒王聞經道，歡喜開解，便棄國位行作比丘，名曇摩迦留。發菩薩意，為人高才，智慧勇猛，無能踰者，與世絕異。

「到世饒王佛所，稽首為禮，長跪叉手，稱讚佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「到世饒王佛所，稽首為禮，長跪叉手，稱讚佛言：

「『無量之光曜， 威神無有極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『無量之光曜， 威神無有極，

如是之焰明， 無能與等者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之焰明， 無能與等者。

若以日摩尼、 火、月、水之形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以日摩尼、 火、月、水之形，

其景不可及， 其色亦難比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其景不可及， 其色亦難比。

顏色難稱量， 一切世之最， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顏色難稱量， 一切世之最，

如是大音聲， 遍諸無數剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大音聲， 遍諸無數剎。

或以三昧定、 精進及智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以三昧定、 精進及智慧，

威德無有輩， 殊勝亦希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威德無有輩， 殊勝亦希有。

深微諦善念， 從是得佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深微諦善念， 從是得佛法，

持覺若如海， 其限無有底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持覺若如海， 其限無有底。

瞋恚及愚癡， 世尊之所無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋恚及愚癡， 世尊之所無，

嗟歎佛世雄， 終始無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗟歎佛世雄， 終始無厭足。

佛如好花樹， 莫不愛樂者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如好花樹， 莫不愛樂者，

處處人民見， 一切皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處人民見， 一切皆歡喜。

令我作佛時， 願使如法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我作佛時， 願使如法王，

過度於生死， 無不解脫者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過度於生死， 無不解脫者。

檀施調伏意、 戒忍及精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀施調伏意、 戒忍及精進，

如是三昧定， 智慧為上最。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三昧定， 智慧為上最。

吾誓得佛者， 普逮得此事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾誓得佛者， 普逮得此事，

一切諸恐懼， 我為獲大安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸恐懼， 我為獲大安。

假令有百千、 億萬那術佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假令有百千、 億萬那術佛，

如是佛之數， 使如恒水沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛之數， 使如恒水沙，

計以沙等佛， 一切皆供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計以沙等佛， 一切皆供養，

不如求正道， 堅勇而不怯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如求正道， 堅勇而不怯。

譬如恒水中， 流沙之世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如恒水中， 流沙之世界，

復倍不可計， 無數之剎土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復倍不可計， 無數之剎土。

光焰一切炤， 遍此諸數國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光焰一切炤， 遍此諸數國，

如是精進力， 威神難可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是精進力， 威神難可量。

令我為世雄， 國土最第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我為世雄， 國土最第一，

其眾殊妙好， 道場踰諸剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其眾殊妙好， 道場踰諸剎。

國如泥洹界， 而無有等雙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國如泥洹界， 而無有等雙，

我當常愍哀， 度脫一切人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當常愍哀， 度脫一切人。

十方往生者， 其心悅清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方往生者， 其心悅清淨，

已來到我國， 快樂喜安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已來到我國， 快樂喜安隱。

幸佛見信明， 是我第一證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幸佛見信明， 是我第一證，

發願在於彼， 精進力所欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發願在於彼， 精進力所欲。

十方諸世尊， 皆有無礙慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸世尊， 皆有無礙慧，

常念此尊雄， 知我心所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常念此尊雄， 知我心所行，

令我身止住， 於諸苦毒中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我身止住， 於諸苦毒中，

我行精進力， 忍之終不悔。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我行精進力， 忍之終不悔。』

「法寶藏比丘說此唱讚世饒王如來、至真、等正覺已，發意欲求無上正真道最正覺：『我立是願：如多陀竭佛所有者，願悉得之；拔人勤苦生死根本，悉令如佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法寶藏比丘說此唱讚世饒王如來、至真、等正覺已，發意欲求無上正真道最正覺：『我立是願：如多陀竭佛所有者，願悉得之；拔人勤苦生死根本，悉令如佛。

「『唯為說經，所可施行，令疾得決，我作佛時令無及者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唯為說經，所可施行，令疾得決，我作佛時令無及者。

「『願佛為我說諸佛國功德，我當奉持、當即中住，取願作佛國亦如是。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『願佛為我說諸佛國功德，我當奉持、當即中住，取願作佛國亦如是。』」

佛語阿難：「其世饒王佛知其高明所願快善，即為法寶藏菩薩說經言：『譬如大海水，一人升量之，一劫不止尚可枯盡，令海空竭得其底泥。人至心求道，何而當不可得乎？求索精進不休止者，會得心中所欲願耳。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「其世饒王佛知其高明所願快善，即為法寶藏菩薩說經言：『譬如大海水，一人升量之，一劫不止尚可枯盡，令海空竭得其底泥。人至心求道，何而當不可得乎？求索精進不休止者，會得心中所欲願耳。』

「法寶藏菩薩聞世饒王佛說經如是，則大歡喜踊躍。其佛則為選擇二百一十億佛國中諸天人民善惡國土之好醜，為選心中所願用與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法寶藏菩薩聞世饒王佛說經如是，則大歡喜踊躍。其佛則為選擇二百一十億佛國中諸天人民善惡國土之好醜，為選心中所願用與之。

「世饒王佛說經竟，法寶藏菩薩便壹其心，則得天眼徹視，悉自見二百一十億諸佛國中諸天人民之善惡國土之好醜，則選心所欲願，便結得是二十四願經，則奉行之，精進勇猛，勤苦求索。如是無央數劫所師事供養諸佛已，過去佛亦無央數，其法寶藏菩薩至其然後自致得作佛，名無量清淨覺最尊，智慧勇猛，光明無比。今現在所居國甚快善，在他方異佛國教授八方上下無央數諸天、人民及蜎飛蠕動之類，莫不得過度解脫憂苦者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世饒王佛說經竟，法寶藏菩薩便壹其心，則得天眼徹視，悉自見二百一十億諸佛國中諸天人民之善惡國土之好醜，則選心所欲願，便結得是二十四願經，則奉行之，精進勇猛，勤苦求索。如是無央數劫所師事供養諸佛已，過去佛亦無央數，其法寶藏菩薩至其然後自致得作佛，名無量清淨覺最尊，智慧勇猛，光明無比。今現在所居國甚快善，在他方異佛國教授八方上下無央數諸天、人民及蜎飛蠕動之類，莫不得過度解脫憂苦者。

「無量清淨佛為菩薩時，常奉行是二十四願，珍寶愛重，保持恭順，精進禪行之。與眾超絕，卓然有異，皆無有能及者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量清淨佛為菩薩時，常奉行是二十四願，珍寶愛重，保持恭順，精進禪行之。與眾超絕，卓然有異，皆無有能及者。」

佛言：「何等為二十四願者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「何等為二十四願者？

「一、我作佛時，令我國中無有地獄、禽獸、餓鬼、蜎飛蠕動之類，得是願乃作佛；不得從是願終不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一、我作佛時，令我國中無有地獄、禽獸、餓鬼、蜎飛蠕動之類，得是願乃作佛；不得從是願終不作佛。

「二、我作佛時，令我國中人民有來生我國者，從我國去，不復更地獄、餓鬼、禽獸蠕動；有生其中者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二、我作佛時，令我國中人民有來生我國者，從我國去，不復更地獄、餓鬼、禽獸蠕動；有生其中者，我不作佛。

「三、我作佛時，人民有來生我國者，不一色類金色者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三、我作佛時，人民有來生我國者，不一色類金色者，我不作佛。

「四、我作佛時，人民有來生我國者，天人、世間人有異者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四、我作佛時，人民有來生我國者，天人、世間人有異者，我不作佛。

「五、我作佛時，人民有來生我國者，皆自推所從來生本末、所從來十億劫宿命；不悉知念所從來生，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五、我作佛時，人民有來生我國者，皆自推所從來生本末、所從來十億劫宿命；不悉知念所從來生，我不作佛。

「六、我作佛時，人民有來生我國者，不悉徹視，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六、我作佛時，人民有來生我國者，不悉徹視，我不作佛。

「七、我作佛時，人民有來生我國者，不悉知他人心中所念者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七、我作佛時，人民有來生我國者，不悉知他人心中所念者，我不作佛。

「八、我作佛時，我國中人民不悉飛者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八、我作佛時，我國中人民不悉飛者，我不作佛。

「九、我作佛時，我國中人民不悉徹聽者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九、我作佛時，我國中人民不悉徹聽者，我不作佛。

「十、我作佛時，我國中人民有愛欲者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十、我作佛時，我國中人民有愛欲者，我不作佛。

「十一、我作佛時，我國中人民住止盡般泥洹；不爾者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十一、我作佛時，我國中人民住止盡般泥洹；不爾者，我不作佛。

「十二、我作佛時，我國諸弟子，令八方上下各千億佛國中諸天、人民、蠕動之類作緣一覺大弟子，皆禪一心，共數我國中諸弟子，住至百億劫無能數者；不爾者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十二、我作佛時，我國諸弟子，令八方上下各千億佛國中諸天、人民、蠕動之類作緣一覺大弟子，皆禪一心，共數我國中諸弟子，住至百億劫無能數者；不爾者，我不作佛。

「十三、我作佛時，令我光明勝於日月、諸佛之明百億萬倍，炤無數天下窈冥之處皆常大明，諸天、人民、蠕動之類見我光明，莫不慈心作善來生我國；不爾者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十三、我作佛時，令我光明勝於日月、諸佛之明百億萬倍，炤無數天下窈冥之處皆常大明，諸天、人民、蠕動之類見我光明，莫不慈心作善來生我國；不爾者，我不作佛。

「十四、我作佛時，令八方上下無數佛國諸天、人民、蠕動之類令得緣一覺果證弟子，坐禪一心，欲共計知我年壽幾千萬億劫，令無能知壽涯底者；不爾者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十四、我作佛時，令八方上下無數佛國諸天、人民、蠕動之類令得緣一覺果證弟子，坐禪一心，欲共計知我年壽幾千萬億劫，令無能知壽涯底者；不爾者，我不作佛。

「十五、我作佛時，人民有來生我國者，除我國中人民所願，餘人民壽命無有能計者；不爾者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十五、我作佛時，人民有來生我國者，除我國中人民所願，餘人民壽命無有能計者；不爾者，我不作佛。

「十六、我作佛時，國中人民皆使莫有惡心；不爾者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十六、我作佛時，國中人民皆使莫有惡心；不爾者，我不作佛。

「十七、我作佛時，令我名聞八方上下無數佛國，諸佛各於弟子眾中歎我功德國土之善，諸天、人民、蠕動之類聞我名字，皆悉踊躍來生我國；不爾者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十七、我作佛時，令我名聞八方上下無數佛國，諸佛各於弟子眾中歎我功德國土之善，諸天、人民、蠕動之類聞我名字，皆悉踊躍來生我國；不爾者，我不作佛。

「十八、我作佛時，諸佛國人民有作菩薩道者，常念我淨潔心，壽終時，我與不可計比丘眾飛行迎之，共在前立，即還生我國作阿惟越致；不爾者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十八、我作佛時，諸佛國人民有作菩薩道者，常念我淨潔心，壽終時，我與不可計比丘眾飛行迎之，共在前立，即還生我國作阿惟越致；不爾者，我不作佛。

「十九、我作佛時，他方佛國人民前世為惡，聞我名字及正為道欲來生我國，壽終皆令不復更三惡道，則生我國在心所願；不爾者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十九、我作佛時，他方佛國人民前世為惡，聞我名字及正為道欲來生我國，壽終皆令不復更三惡道，則生我國在心所願；不爾者，我不作佛。

「二十、我作佛時，我國諸菩薩不一生等，置是餘願功德；不爾者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十、我作佛時，我國諸菩薩不一生等，置是餘願功德；不爾者，我不作佛。

「二十一、我作佛時，我國諸菩薩不悉三十二相者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十一、我作佛時，我國諸菩薩不悉三十二相者，我不作佛。

「二十二、我作佛時，我國諸菩薩欲共供養八方上下無數諸佛，皆令飛行，欲得萬種自然之物，則皆在前，持用供養諸佛悉遍已，後日未中則還我國；不爾者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十二、我作佛時，我國諸菩薩欲共供養八方上下無數諸佛，皆令飛行，欲得萬種自然之物，則皆在前，持用供養諸佛悉遍已，後日未中則還我國；不爾者，我不作佛。

「二十三、我作佛時，我國諸菩薩欲飯時，則七寶鉢中生自然百味飲食在前，食已，鉢皆自然去；不爾者，我不作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十三、我作佛時，我國諸菩薩欲飯時，則七寶鉢中生自然百味飲食在前，食已，鉢皆自然去；不爾者，我不作佛。

「二十四、我作佛時，我國諸菩薩說經行道不如佛者，我不作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十四、我作佛時，我國諸菩薩說經行道不如佛者，我不作佛。」

佛告阿難：「無量清淨佛為菩薩時，常奉行是二十四願，分檀布施，不犯道禁，忍辱精進，一心智慧。志願常勇猛，不毀經法，求索不懈。每獨棄國捐王，絕去財色，精明求願，無所適莫。積功累德無央數劫，自致作佛悉皆得之，不忘其功也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「無量清淨佛為菩薩時，常奉行是二十四願，分檀布施，不犯道禁，忍辱精進，一心智慧。志願常勇猛，不毀經法，求索不懈。每獨棄國捐王，絕去財色，精明求願，無所適莫。積功累德無央數劫，自致作佛悉皆得之，不忘其功也。」

佛言：「無量清淨佛光明最尊第一無比，諸佛光明皆所不及也。八方上下無央數諸佛中，有佛項中光明照七丈、中有佛項中光照一里、中有佛項中光明照五里、中有佛項中光明照二十里、中有佛項中光明照四十里、中有佛項中光明照八十里、中有佛項中光明照百六十里、中有佛項中光明照三百二十里、中有佛項中光明照六百四十里、中有佛項中光明照千三百里、中有佛項中光明照二千六百里、中有佛項中光明照五千二百里、中有佛項中光明照萬四百里、中有佛項中光明照二萬一千里、中有佛項中光明照四萬二千里、中有佛項中光明照八萬四千里、中有佛項中光明照十七萬里、中有佛項中光明照三十五萬里、中有佛項中光明照七十萬里、中有佛項中光明照百五十萬里、中有佛項中光明照三百萬里、中有佛項中光明照六百萬里、中有佛項中光明照千二百萬里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無量清淨佛光明最尊第一無比，諸佛光明皆所不及也。八方上下無央數諸佛中，有佛項中光明照七丈、中有佛項中光照一里、中有佛項中光明照五里、中有佛項中光明照二十里、中有佛項中光明照四十里、中有佛項中光明照八十里、中有佛項中光明照百六十里、中有佛項中光明照三百二十里、中有佛項中光明照六百四十里、中有佛項中光明照千三百里、中有佛項中光明照二千六百里、中有佛項中光明照五千二百里、中有佛項中光明照萬四百里、中有佛項中光明照二萬一千里、中有佛項中光明照四萬二千里、中有佛項中光明照八萬四千里、中有佛項中光明照十七萬里、中有佛項中光明照三十五萬里、中有佛項中光明照七十萬里、中有佛項中光明照百五十萬里、中有佛項中光明照三百萬里、中有佛項中光明照六百萬里、中有佛項中光明照千二百萬里。

「中有佛項中光明照一佛國、中有佛項中光明照兩佛國、中有佛項中光明照四佛國、中有佛項中光明照八佛國、中有佛項中光明照十五佛國、中有佛項中光明照三十佛國、中有佛項中光明照六十佛國、中有佛項中光明照百二十佛國、中有佛項中光明照五百佛國、中有佛項中光明照千佛國、中有佛項中光明照二千佛國、中有佛項中光明照四千佛國、中有佛項中光明照八千佛國、中有佛項中光明照萬六千佛國、中有佛項中光明照三萬二千佛國、中有佛項中光明照六萬四千佛國、中有佛項中光明照十三萬佛國、中有佛項中光明照二十六萬佛國、中有佛項中光明照五十萬佛國、中有佛項中光明照百萬佛國、中有佛項中光明照二百萬佛國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中有佛項中光明照一佛國、中有佛項中光明照兩佛國、中有佛項中光明照四佛國、中有佛項中光明照八佛國、中有佛項中光明照十五佛國、中有佛項中光明照三十佛國、中有佛項中光明照六十佛國、中有佛項中光明照百二十佛國、中有佛項中光明照五百佛國、中有佛項中光明照千佛國、中有佛項中光明照二千佛國、中有佛項中光明照四千佛國、中有佛項中光明照八千佛國、中有佛項中光明照萬六千佛國、中有佛項中光明照三萬二千佛國、中有佛項中光明照六萬四千佛國、中有佛項中光明照十三萬佛國、中有佛項中光明照二十六萬佛國、中有佛項中光明照五十萬佛國、中有佛項中光明照百萬佛國、中有佛項中光明照二百萬佛國。」

佛言：「八方上下無央數諸佛，其項中光明所照皆如是也；無量清淨佛項中光明焰照千萬佛國。所以諸佛光明所照有遠近者何？本前世宿命求道為菩薩時，所願功德各自有大小，至其然後作佛時，悉各自得之，是故令光明轉不同等。諸佛威神同等耳，自在意所欲作為不豫計。無量清淨佛光明所照最大，諸佛光明皆所不能及也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「八方上下無央數諸佛，其項中光明所照皆如是也；無量清淨佛項中光明焰照千萬佛國。所以諸佛光明所照有遠近者何？本前世宿命求道為菩薩時，所願功德各自有大小，至其然後作佛時，悉各自得之，是故令光明轉不同等。諸佛威神同等耳，自在意所欲作為不豫計。無量清淨佛光明所照最大，諸佛光明皆所不能及也。」

佛稱譽無量清淨佛光明：「無量清淨佛光明極善，善中明好甚快無比，絕殊無極也。無量清淨佛光明殊好，勝於日月之明百億萬倍也。無量清淨佛光明，諸佛光明中之極明也；無量清淨佛光明，諸佛光明中之極好也；無量清淨佛光明，諸佛光明中之極雄傑也；無量清淨佛光明，諸佛光明中之快善也；無量清淨佛光明，諸佛光明中之王也；無量清淨佛光明，諸佛光明中之最極尊也；無量清淨佛光明，諸佛光明中之壽明無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛稱譽無量清淨佛光明：「無量清淨佛光明極善，善中明好甚快無比，絕殊無極也。無量清淨佛光明殊好，勝於日月之明百億萬倍也。無量清淨佛光明，諸佛光明中之極明也；無量清淨佛光明，諸佛光明中之極好也；無量清淨佛光明，諸佛光明中之極雄傑也；無量清淨佛光明，諸佛光明中之快善也；無量清淨佛光明，諸佛光明中之王也；無量清淨佛光明，諸佛光明中之最極尊也；無量清淨佛光明，諸佛光明中之壽明無極。

「無量清淨佛光明焰照諸無央數天下幽冥之處皆常明，諸有人民、蜎飛蠕動之類，莫不見無量清淨佛光明，見無量清淨佛光明莫不慈心歡喜者。世間諸有婬妷、瞋怒、愚癡，見無量清淨佛光明莫不作善者。諸泥犁、禽獸、薜荔考掠勤苦之處，見無量清淨佛光明至，皆休止不得復治，死後莫不得解脫憂苦者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量清淨佛光明焰照諸無央數天下幽冥之處皆常明，諸有人民、蜎飛蠕動之類，莫不見無量清淨佛光明，見無量清淨佛光明莫不慈心歡喜者。世間諸有婬妷、瞋怒、愚癡，見無量清淨佛光明莫不作善者。諸泥犁、禽獸、薜荔考掠勤苦之處，見無量清淨佛光明至，皆休止不得復治，死後莫不得解脫憂苦者也。

「無量清淨佛光明，名聞八方上下無窮無極無央數佛國，諸天人民莫不聞知，聞知者莫不得過度者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量清淨佛光明，名聞八方上下無窮無極無央數佛國，諸天人民莫不聞知，聞知者莫不得過度者。」

佛言：「我不獨稱譽無量清淨佛光明也，八方上下無央數諸佛、辟支佛、菩薩、阿羅漢，所稱譽皆如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我不獨稱譽無量清淨佛光明也，八方上下無央數諸佛、辟支佛、菩薩、阿羅漢，所稱譽皆如是。」

佛言：「其有人民——善男子、善女人——聞無量清淨佛聲，稱譽光明。如是朝暮常稱譽其光明明好，至心不斷絕，在心所欲願往生無量清淨佛國，可得為諸菩薩、阿羅漢所尊敬，智慧勇猛。若其然後作佛者，亦當復為八方上下無央數辟支佛、菩薩、阿羅漢所稱譽光明，亦當復如是。則眾比丘僧、諸菩薩、阿羅漢、諸天、帝王、人民聞之，皆歡喜踊躍，莫不讚歎者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其有人民——善男子、善女人——聞無量清淨佛聲，稱譽光明。如是朝暮常稱譽其光明明好，至心不斷絕，在心所欲願往生無量清淨佛國，可得為諸菩薩、阿羅漢所尊敬，智慧勇猛。若其然後作佛者，亦當復為八方上下無央數辟支佛、菩薩、阿羅漢所稱譽光明，亦當復如是。則眾比丘僧、諸菩薩、阿羅漢、諸天、帝王、人民聞之，皆歡喜踊躍，莫不讚歎者。」

佛言：「我道無量清淨佛光明姝好，巍巍稱譽快善，晝夜一劫尚未竟也，我但為若曹小說之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我道無量清淨佛光明姝好，巍巍稱譽快善，晝夜一劫尚未竟也，我但為若曹小說之耳。」

佛說無量清淨為菩薩，求索得是二十四願。時阿闍世王太子與五百大長者迦羅越子，各持一金華蓋，前上佛已，悉却坐一面聽經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無量清淨為菩薩，求索得是二十四願。時阿闍世王太子與五百大長者迦羅越子，各持一金華蓋，前上佛已，悉却坐一面聽經。

阿闍世王太子及五百長者子，聞無量清淨佛二十四願，皆大歡喜踊躍，心中俱願言：「令我等後作佛時，皆如無量清淨佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世王太子及五百長者子，聞無量清淨佛二十四願，皆大歡喜踊躍，心中俱願言：「令我等後作佛時，皆如無量清淨佛。」

佛則知之，告諸比丘僧：「是阿闍世王太子及五百長者子，却後無央數劫皆當作佛，如無量清淨佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛則知之，告諸比丘僧：「是阿闍世王太子及五百長者子，却後無央數劫皆當作佛，如無量清淨佛。」

佛言：「是阿闍世王太子、五百長者子，作菩薩道已來無央數劫，皆各供養四百億佛已，今復來供養我。是阿闍世王太子及五百人等，皆前世迦葉佛時為我作弟子，今皆復會是共相值也。」則諸比丘僧聞佛言，皆心踊躍，莫不歡喜者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是阿闍世王太子、五百長者子，作菩薩道已來無央數劫，皆各供養四百億佛已，今復來供養我。是阿闍世王太子及五百人等，皆前世迦葉佛時為我作弟子，今皆復會是共相值也。」則諸比丘僧聞佛言，皆心踊躍，莫不歡喜者。

佛告阿難：「無量清淨佛作佛已來凡十八劫，所居國名須摩提，正在西方，去是閻浮利地界千億萬須彌山佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「無量清淨佛作佛已來凡十八劫，所居國名須摩提，正在西方，去是閻浮利地界千億萬須彌山佛國。

「其國地皆自然七寶：其一寶者名白銀，二寶者名黃金，三寶者水精，四寶者琉璃，五寶者珊瑚，六寶者虎珀，七寶者車𤦲。是七寶皆以自共為地，曠蕩甚大無極；皆自相參轉相入中，各自焜煌參光極明，自然軟甚姝好無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其國地皆自然七寶：其一寶者名白銀，二寶者名黃金，三寶者水精，四寶者琉璃，五寶者珊瑚，六寶者虎珀，七寶者車𤦲。是七寶皆以自共為地，曠蕩甚大無極；皆自相參轉相入中，各自焜煌參光極明，自然軟甚姝好無比。

「如其七寶地，諸八方上下眾寶中精，都自然之，合會共化生耳，其寶比如第六天上之七寶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如其七寶地，諸八方上下眾寶中精，都自然之，合會共化生耳，其寶比如第六天上之七寶也。

「其國中無有須彌山，其日、月、星辰、第一四天王、第二忉利天，皆在虛空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其國中無有須彌山，其日、月、星辰、第一四天王、第二忉利天，皆在虛空中。

「其國土無有大海水、亦無小海水，無江河恒水也，亦無山林溪谷，無有幽冥之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其國土無有大海水、亦無小海水，無江河恒水也，亦無山林溪谷，無有幽冥之處。

「其國七寶地皆平正，無有泥犁、禽獸、餓鬼、蜎飛蠕動之類也，無阿須倫、諸龍、鬼神也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其國七寶地皆平正，無有泥犁、禽獸、餓鬼、蜎飛蠕動之類也，無阿須倫、諸龍、鬼神也。

「終無有大雨時，亦無春、夏、秋、冬也；亦無有大寒亦不大熱，常和調中，適甚快善無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「終無有大雨時，亦無春、夏、秋、冬也；亦無有大寒亦不大熱，常和調中，適甚快善無比。

「皆有萬種自然之物、百味飲食，意欲有所得則自然在前，意不用者則自然化去。比如第六天上自然之物，恣若自然則皆隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皆有萬種自然之物、百味飲食，意欲有所得則自然在前，意不用者則自然化去。比如第六天上自然之物，恣若自然則皆隨意。

「其國中悉諸菩薩、阿羅漢，無有婦女，壽命極壽，壽亦無央數劫。女人往生者則化生，皆作男子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其國中悉諸菩薩、阿羅漢，無有婦女，壽命極壽，壽亦無央數劫。女人往生者則化生，皆作男子。

「但有菩薩、阿羅漢無央數，悉皆洞視徹聽——悉遙相見、遙相瞻望、遙相聞語聲——悉皆求道善者，同一種類無有異人也。其諸菩薩、阿羅漢，面目皆端正，清潔絕好，悉同一色，無有偏醜惡者。諸菩薩、阿羅漢皆才猛黠慧。其所衣服，皆衣自然之衣。都心中所念常念道德，其所欲語言便皆豫相知意，其所念言道，常說正事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「但有菩薩、阿羅漢無央數，悉皆洞視徹聽——悉遙相見、遙相瞻望、遙相聞語聲——悉皆求道善者，同一種類無有異人也。其諸菩薩、阿羅漢，面目皆端正，清潔絕好，悉同一色，無有偏醜惡者。諸菩薩、阿羅漢皆才猛黠慧。其所衣服，皆衣自然之衣。都心中所念常念道德，其所欲語言便皆豫相知意，其所念言道，常說正事。

「其國中諸菩薩、阿羅漢自共相與語言輒說經道，終不說他餘之惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其國中諸菩薩、阿羅漢自共相與語言輒說經道，終不說他餘之惡。

「其語言音響如三百鍾聲，皆相敬愛，無有相憎者。皆自以長幼、上下先後言之，都共往會，以義而禮，轉相敬事，如兄如弟。以仁履義，不妄動作；言語而誠，轉相教令；不相違戾，轉相承受。皆心潔淨，無所貪慕，終無有婬妷、瞋怒之心、愚癡之態也。無有邪心念、婦女意也。悉智慧勇猛，和心歡樂，好喜經道。皆自知其前世所從來生、億萬劫世時宿命善惡存亡，現在却知無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其語言音響如三百鍾聲，皆相敬愛，無有相憎者。皆自以長幼、上下先後言之，都共往會，以義而禮，轉相敬事，如兄如弟。以仁履義，不妄動作；言語而誠，轉相教令；不相違戾，轉相承受。皆心潔淨，無所貪慕，終無有婬妷、瞋怒之心、愚癡之態也。無有邪心念、婦女意也。悉智慧勇猛，和心歡樂，好喜經道。皆自知其前世所從來生、億萬劫世時宿命善惡存亡，現在却知無極。

「無量清淨佛所可教授講堂、精舍，皆復自然七寶——金、銀、水精、琉璃、白玉、虎珀、車𤦲——自共轉相成也，甚姝明好，絕姝無比。亦無有作者，亦不知所從來；亦無有持來者，亦無所從去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量清淨佛所可教授講堂、精舍，皆復自然七寶——金、銀、水精、琉璃、白玉、虎珀、車𤦲——自共轉相成也，甚姝明好，絕姝無比。亦無有作者，亦不知所從來；亦無有持來者，亦無所從去。

「無量清淨佛所願德重，其人作善故，論經語義、說經行道，講會其中，自然化生耳。其講堂、精舍皆復有七寶樓觀欄楯，復以金、銀、水精、琉璃、白玉、虎珀、車𤦲為瓔珞，復以白珠、明月珠、摩尼珠為交絡，覆蓋其上；皆自作五音聲，音聲甚姝無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量清淨佛所願德重，其人作善故，論經語義、說經行道，講會其中，自然化生耳。其講堂、精舍皆復有七寶樓觀欄楯，復以金、銀、水精、琉璃、白玉、虎珀、車𤦲為瓔珞，復以白珠、明月珠、摩尼珠為交絡，覆蓋其上；皆自作五音聲，音聲甚姝無比。

「無量清淨佛國諸菩薩、阿羅漢所居舍宅，皆復以七寶——金、銀、水精、琉璃、珊瑚、虎珀、車𤦲、馬瑙——化生轉共相成也。其舍宅皆悉各有七寶樓觀欄楯，復以金、銀、水精、琉璃、白玉、虎珀、車𤦲為瓔珞，復以白珠、明月珠、摩尼珠為交絡，覆蓋其上，皆各復自作五音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量清淨佛國諸菩薩、阿羅漢所居舍宅，皆復以七寶——金、銀、水精、琉璃、珊瑚、虎珀、車𤦲、馬瑙——化生轉共相成也。其舍宅皆悉各有七寶樓觀欄楯，復以金、銀、水精、琉璃、白玉、虎珀、車𤦲為瓔珞，復以白珠、明月珠、摩尼珠為交絡，覆蓋其上，皆各復自作五音聲。

「無量清淨佛講堂、精舍，及諸菩薩、阿羅漢所居七寶舍宅中，外內處處皆復自然流泉水浴池。其浴池者，皆復以自然七寶——七寶俱生，金、銀、水精、琉璃、珊瑚、虎珀、車𤦲——轉共相成也。水底沙皆復以七寶——金、銀、水精、琉璃、珊瑚、虎珀、車𤦲也。有純白銀池者，其底沙皆黃金也；中有純黃金池者，其水底沙皆白銀也；中有純水精池者，其水底沙皆琉璃也；中有純琉璃池者，其水底沙皆水精也；中有純珊瑚池者，其水底沙皆虎珀也；中有純虎珀池者，其水底沙皆珊瑚也；中有純車𤦲池者，其水底沙皆馬瑙也；中有純馬瑙池者，其水底沙者皆車𤦲也；中有純白玉池者，其水底沙者皆紫磨金也；中有純紫磨金池者，其水底沙者皆白玉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量清淨佛講堂、精舍，及諸菩薩、阿羅漢所居七寶舍宅中，外內處處皆復自然流泉水浴池。其浴池者，皆復以自然七寶——七寶俱生，金、銀、水精、琉璃、珊瑚、虎珀、車𤦲——轉共相成也。水底沙皆復以七寶——金、銀、水精、琉璃、珊瑚、虎珀、車𤦲也。有純白銀池者，其底沙皆黃金也；中有純黃金池者，其水底沙皆白銀也；中有純水精池者，其水底沙皆琉璃也；中有純琉璃池者，其水底沙皆水精也；中有純珊瑚池者，其水底沙皆虎珀也；中有純虎珀池者，其水底沙皆珊瑚也；中有純車𤦲池者，其水底沙皆馬瑙也；中有純馬瑙池者，其水底沙者皆車𤦲也；中有純白玉池者，其水底沙者皆紫磨金也；中有純紫磨金池者，其水底沙者皆白玉也。

「中復有二寶共作一池者，其水底沙者皆金、銀也；中復有三寶共作一池者，其水底沙者皆金、銀、水精也；中復有四寶共作一池者，其水底沙金、銀、水精、琉璃也；中復有五寶共作一池者，其水底沙皆金、銀、水精、琉璃、珊瑚、虎珀也；中復有六寶共作一池者，其水底沙皆金、銀、水精、琉璃、珊瑚、虎珀、車𤦲也；中復有七寶共作一池者，其水底沙皆金、銀、水精、琉璃、珊瑚、虎珀、車𤦲、馬瑙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中復有二寶共作一池者，其水底沙者皆金、銀也；中復有三寶共作一池者，其水底沙者皆金、銀、水精也；中復有四寶共作一池者，其水底沙金、銀、水精、琉璃也；中復有五寶共作一池者，其水底沙皆金、銀、水精、琉璃、珊瑚、虎珀也；中復有六寶共作一池者，其水底沙皆金、銀、水精、琉璃、珊瑚、虎珀、車𤦲也；中復有七寶共作一池者，其水底沙皆金、銀、水精、琉璃、珊瑚、虎珀、車𤦲、馬瑙也。

「其浴池中有長四十里者、中有池長八十里者、中有池長百六十里者、中有池長三百二十里者、中有池長六百四十里者、中有池長千二百八十里者、中有浴池長二千五百六十里者、中有浴池長五千一百二十里者、中有浴池長萬二百四十里者、中有浴池長二萬四百八十里者，其縱廣各適等。是浴池者，皆諸菩薩、阿羅漢常所可浴池。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其浴池中有長四十里者、中有池長八十里者、中有池長百六十里者、中有池長三百二十里者、中有池長六百四十里者、中有池長千二百八十里者、中有浴池長二千五百六十里者、中有浴池長五千一百二十里者、中有浴池長萬二百四十里者、中有浴池長二萬四百八十里者，其縱廣各適等。是浴池者，皆諸菩薩、阿羅漢常所可浴池。」

佛言：「無量清淨佛浴池長四萬八千里，廣亦四萬八千里。其浴池皆七寶轉自共相成，其池水底沙皆復以七寶、白珠、明月珠、摩尼珠也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無量清淨佛浴池長四萬八千里，廣亦四萬八千里。其浴池皆七寶轉自共相成，其池水底沙皆復以七寶、白珠、明月珠、摩尼珠也。

「無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢浴池中水皆清淨香潔，中皆有香華——悉自然生百種華，種種異色、異香——華皆千葉。諸華甚香無比，香不可言也。其華香者亦復非世間之華，復勝天上之華；是華香者，八方上下眾華香中精自然生耳。池中水流行，轉相灌注；池中水流亦不遲亦不駃，皆復自作五音聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量清淨佛及諸菩薩、阿羅漢浴池中水皆清淨香潔，中皆有香華——悉自然生百種華，種種異色、異香——華皆千葉。諸華甚香無比，香不可言也。其華香者亦復非世間之華，復勝天上之華；是華香者，八方上下眾華香中精自然生耳。池中水流行，轉相灌注；池中水流亦不遲亦不駃，皆復自作五音聲。」

佛言：「八方上下無央數佛國諸天、人民、及蜎飛蠕動之類，諸生無量清淨佛國者，都皆於是七寶水池蓮華中化生，便則自然長大，亦無乳養之者，皆食自然之飲食。其身體者，亦非世間人之身體也，亦非天上人之身體也，皆積眾善之德，悉受自然虛無之身體，甚姝好無比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「八方上下無央數佛國諸天、人民、及蜎飛蠕動之類，諸生無量清淨佛國者，都皆於是七寶水池蓮華中化生，便則自然長大，亦無乳養之者，皆食自然之飲食。其身體者，亦非世間人之身體也，亦非天上人之身體也，皆積眾善之德，悉受自然虛無之身體，甚姝好無比。」

佛語阿難：「如世間貧窮乞丐人，令在帝王邊住者，其人面目形貌何等類乎？寧類帝王面目形貌顏色不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「如世間貧窮乞丐人，令在帝王邊住者，其人面目形貌何等類乎？寧類帝王面目形貌顏色不？」

阿難言：「假令使子在帝王邊住者，其面目形狀甚醜惡不好，不如帝王面目形類姝好百千億萬倍也。所以者何？見乞人貧窮困極，飲食未曾有美食時也。既惡食不能得飽食，食栽支命，骨節相撐拄。無所用自給，常乏無有儲，飢餓寒凍，怔忪愁苦。但坐其前世宿命為人時，愚癡無智富益慳，有財不肯慈哀、仁賢為善、博愛施與，但欲唐得，貪惜飲食，獨食嗜美，不信施貸後得償報也。復不信作善後世得其福，蒙籠頑佷益作眾惡。如是，壽終財物盡索，素無恩德無所恃怙，入惡道中坐之適苦，然後得出解脫。今生為人，作於下賤貧家作子，強像人形，狀貌甚醜。衣被弊壞，單空獨立，不蔽形體，乞匃生活耳。飢寒困苦，面目羸劣，不類人色。坐其前世身之所作，受其殃罰，示眾見之莫誰哀者；棄捐市道，暴露痟瘦，黑醜惡極不及人耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「假令使子在帝王邊住者，其面目形狀甚醜惡不好，不如帝王面目形類姝好百千億萬倍也。所以者何？見乞人貧窮困極，飲食未曾有美食時也。既惡食不能得飽食，食栽支命，骨節相撐拄。無所用自給，常乏無有儲，飢餓寒凍，怔忪愁苦。但坐其前世宿命為人時，愚癡無智富益慳，有財不肯慈哀、仁賢為善、博愛施與，但欲唐得，貪惜飲食，獨食嗜美，不信施貸後得償報也。復不信作善後世得其福，蒙籠頑佷益作眾惡。如是，壽終財物盡索，素無恩德無所恃怙，入惡道中坐之適苦，然後得出解脫。今生為人，作於下賤貧家作子，強像人形，狀貌甚醜。衣被弊壞，單空獨立，不蔽形體，乞匃生活耳。飢寒困苦，面目羸劣，不類人色。坐其前世身之所作，受其殃罰，示眾見之莫誰哀者；棄捐市道，暴露痟瘦，黑醜惡極不及人耳。

「所以帝王人中獨尊最好者何？皆其前世宿命為人時作善，信愛經道，布施恩德，博愛順義，慈仁喜與。不貪飲食，與眾共之，無所遺惜，都無違諍。得其福德，壽終德隨，不更惡道。今生為人，得生王家，自然尊貴，獨王典主，攬制人民，為人雄傑。面目潔白，和顏好色，身體端正，眾共敬事。美食、好衣隨心恣意，在樂所欲自然在前，都無違諍。於人中姝好，無憂快樂，面色光澤，故乃爾耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以帝王人中獨尊最好者何？皆其前世宿命為人時作善，信愛經道，布施恩德，博愛順義，慈仁喜與。不貪飲食，與眾共之，無所遺惜，都無違諍。得其福德，壽終德隨，不更惡道。今生為人，得生王家，自然尊貴，獨王典主，攬制人民，為人雄傑。面目潔白，和顏好色，身體端正，眾共敬事。美食、好衣隨心恣意，在樂所欲自然在前，都無違諍。於人中姝好，無憂快樂，面色光澤，故乃爾耳。」