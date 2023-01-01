佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第四

譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

佛言：「妙吉祥！菩提者與虛空等，謂以虛空無高、無下，菩提亦然無高、無下，由是如來成等正覺。雖成正覺，亦無少法如微塵許若高若下諸所施作，此如是法若如是，知即是實智。妙吉祥！以何義故名為實智？謂一切法了無根本、無生無滅，彼無實性亦無所得，若有實性即是滅法，彼雖有生而無主宰復無攝受。妙吉祥！若無主宰、無攝受法即是滅法，此等諸法若生若滅，當知皆是緣法所轉，亦非此中有少法可轉，然佛如來不於諸法說斷滅相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「妙吉祥！菩提者與虛空等，謂以虛空無高、無下，菩提亦然無高、無下，由是如來成等正覺。雖成正覺，亦無少法如微塵許若高若下諸所施作，此如是法若如是，知即是實智。妙吉祥！以何義故名為實智？謂一切法了無根本、無生無滅，彼無實性亦無所得，若有實性即是滅法，彼雖有生而無主宰復無攝受。妙吉祥！若無主宰、無攝受法即是滅法，此等諸法若生若滅，當知皆是緣法所轉，亦非此中有少法可轉，然佛如來不於諸法說斷滅相。

「復次，妙吉祥！菩提者即是如說句。以何義故名如說句？如說句者即是菩提。如其菩提，色、受、想、行、識亦然，而不離真如；如其菩提，眼、耳、鼻、舌、身、意，色、聲、香、味、觸、法處亦然，而不離真如；如其菩提，眼界、色界、眼識界，耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界亦然，而不離真如；如其菩提，地界、水界、火界、風界亦然，而不離真如。此等諸法如是施設，其所施設謂蘊、處、界，由是如來成等正覺，所成正覺離顛倒法。如其先法，後法亦然、中法亦然，前際不生、後際不去、中際性離，此如是法是即名為如所說句。如其一法，多法亦然；如其多法，一法亦然。妙吉祥！若一性若多性皆無所得，若有相、若無相，無入無住。何名為相？何名無相？所言相者，謂即生起一切善法；言無相者，謂一切法無所得故。又相者，謂即心無所住分位；無相者，即無相三摩地解脫法門。又相者，即一切法思惟稱量算數伺察；無相者，謂出過稱量。何名出過稱量？謂識法無故。又相者，即有為伺察；無相者，即無為伺察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥！菩提者即是如說句。以何義故名如說句？如說句者即是菩提。如其菩提，色、受、想、行、識亦然，而不離真如；如其菩提，眼、耳、鼻、舌、身、意，色、聲、香、味、觸、法處亦然，而不離真如；如其菩提，眼界、色界、眼識界，耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界亦然，而不離真如；如其菩提，地界、水界、火界、風界亦然，而不離真如。此等諸法如是施設，其所施設謂蘊、處、界，由是如來成等正覺，所成正覺離顛倒法。如其先法，後法亦然、中法亦然，前際不生、後際不去、中際性離，此如是法是即名為如所說句。如其一法，多法亦然；如其多法，一法亦然。妙吉祥！若一性若多性皆無所得，若有相、若無相，無入無住。何名為相？何名無相？所言相者，謂即生起一切善法；言無相者，謂一切法無所得故。又相者，謂即心無所住分位；無相者，即無相三摩地解脫法門。又相者，即一切法思惟稱量算數伺察；無相者，謂出過稱量。何名出過稱量？謂識法無故。又相者，即有為伺察；無相者，即無為伺察。

「復次，妙吉祥！菩提者即是無漏無取。何名無漏？何名無取？無漏者，謂離四種有漏之法。何等為四？一者欲漏，二者有漏，三者無明漏，四者見漏。無取者，謂離四種取著之法。何等為四？一者欲取，二者見取，三者戒禁取，四者我語取。如是四取，悉由無明暗蔽、愛法滋潤，互相取著。妙吉祥！若或本初於我語取根本，能了知者即我清淨，我清淨已隨知一切眾生清淨，由我清淨故即彼一切眾生清淨，若一切眾生清淨即法無二、無二種類，彼無二義即無生、無滅。妙吉祥！若無生、無滅即無心意識可轉，若無心意識可轉即無分別，若無分別即深固作意相應無明不能發起，若彼無明不發起者即十二有支亦不生長，若十二有支不生長者即法無生，若法無生即法決定，若法決定即調伏義，若調伏義即是勝義，若其勝義即離補特伽羅義，若離補特伽羅義即不可說義，若不可說義即緣生義，若緣生義即是法義，若法義即如來義。如是所說，若見緣生即能見法，若能見法即見如來，彼諸所見，若其如理審伺察時，是中亦無少法可見。妙吉祥！何名少法？謂心所緣。若無心所緣即無所見，由如是法故如來成等正覺，平等故平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥！菩提者即是無漏無取。何名無漏？何名無取？無漏者，謂離四種有漏之法。何等為四？一者欲漏，二者有漏，三者無明漏，四者見漏。無取者，謂離四種取著之法。何等為四？一者欲取，二者見取，三者戒禁取，四者我語取。如是四取，悉由無明暗蔽、愛法滋潤，互相取著。妙吉祥！若或本初於我語取根本，能了知者即我清淨，我清淨已隨知一切眾生清淨，由我清淨故即彼一切眾生清淨，若一切眾生清淨即法無二、無二種類，彼無二義即無生、無滅。妙吉祥！若無生、無滅即無心意識可轉，若無心意識可轉即無分別，若無分別即深固作意相應無明不能發起，若彼無明不發起者即十二有支亦不生長，若十二有支不生長者即法無生，若法無生即法決定，若法決定即調伏義，若調伏義即是勝義，若其勝義即離補特伽羅義，若離補特伽羅義即不可說義，若不可說義即緣生義，若緣生義即是法義，若法義即如來義。如是所說，若見緣生即能見法，若能見法即見如來，彼諸所見，若其如理審伺察時，是中亦無少法可見。妙吉祥！何名少法？謂心所緣。若無心所緣即無所見，由如是法故如來成等正覺，平等故平等。

「復次，妙吉祥！菩提者，是清淨義、無垢義、無著義。何名清淨？何名無垢？何名無著？謂空解脫門即是清淨；無相解脫門即是無垢；無願解脫門即是無著。無生是清淨；無作意是無垢；無起是無著。自性是清淨；圓淨是無垢。明亮是無著。無戲論是清淨；離戲論是無垢；戲論寂止是無著。真如是清淨；法界是無垢；實際是無著。虛空是清淨；寥廓是無垢；廣大是無著。了知內法是清淨；外無所行是無垢；內外無所得是無著。了知蘊法是清淨；界法自性是無垢；離諸處法是無著。過去盡智是清淨；未來無生智是無垢；現在法界安住智是無著。妙吉祥！此如是等，清淨、無垢、無著諸義，於一句中普能攝入，謂寂靜句。若寂靜即遍寂，若遍寂即近寂，若近寂即寂止，若寂止此說即是大牟尼法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥！菩提者，是清淨義、無垢義、無著義。何名清淨？何名無垢？何名無著？謂空解脫門即是清淨；無相解脫門即是無垢；無願解脫門即是無著。無生是清淨；無作意是無垢；無起是無著。自性是清淨；圓淨是無垢。明亮是無著。無戲論是清淨；離戲論是無垢；戲論寂止是無著。真如是清淨；法界是無垢；實際是無著。虛空是清淨；寥廓是無垢；廣大是無著。了知內法是清淨；外無所行是無垢；內外無所得是無著。了知蘊法是清淨；界法自性是無垢；離諸處法是無著。過去盡智是清淨；未來無生智是無垢；現在法界安住智是無著。妙吉祥！此如是等，清淨、無垢、無著諸義，於一句中普能攝入，謂寂靜句。若寂靜即遍寂，若遍寂即近寂，若近寂即寂止，若寂止此說即是大牟尼法。

「復次，妙吉祥！如其虛空，菩提亦然；如其菩提，諸法亦然；如其諸法，眾生亦然；如其眾生，剎土亦然；如其剎土，涅盤亦然。妙吉祥！此說即是涅盤平等，為一切法畢竟邊際清淨之因，無對治離對治因，本來清淨、本來無垢、本來無著。如來了知彼一切法如是相故，現成正覺，然後觀察諸眾生界，建立清淨、無垢、無著遊戲法門，以是名字於諸眾生大悲心轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥！如其虛空，菩提亦然；如其菩提，諸法亦然；如其諸法，眾生亦然；如其眾生，剎土亦然；如其剎土，涅盤亦然。妙吉祥！此說即是涅盤平等，為一切法畢竟邊際清淨之因，無對治離對治因，本來清淨、本來無垢、本來無著。如來了知彼一切法如是相故，現成正覺，然後觀察諸眾生界，建立清淨、無垢、無著遊戲法門，以是名字於諸眾生大悲心轉。

「復次，妙吉祥！云何是菩薩所行？菩薩勝行？謂若菩薩無盡無不盡、無生無不生，於畢竟盡相無所領受，然亦不壞畢竟無生。妙吉祥！菩薩若如是行，是為菩薩勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥！云何是菩薩所行？菩薩勝行？謂若菩薩無盡無不盡、無生無不生，於畢竟盡相無所領受，然亦不壞畢竟無生。妙吉祥！菩薩若如是行，是為菩薩勝行。

「復次，妙吉祥！菩薩於過去心已盡，此無所行；未來心未至，此無所行；現在心無住，此無所行。菩薩於其過去、未來、現在諸心悉無所著，菩薩若如是行，是為菩薩勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥！菩薩於過去心已盡，此無所行；未來心未至，此無所行；現在心無住，此無所行。菩薩於其過去、未來、現在諸心悉無所著，菩薩若如是行，是為菩薩勝行。

「又復布施之法，諸佛如來與諸菩薩，而無其二無二種類，菩薩若如是行，是為菩薩勝行。持戒、忍辱、精進、禪定、智慧亦復如是，諸佛如來與諸菩薩，而無其二無二種類，菩薩若如是行，是為菩薩勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復布施之法，諸佛如來與諸菩薩，而無其二無二種類，菩薩若如是行，是為菩薩勝行。持戒、忍辱、精進、禪定、智慧亦復如是，諸佛如來與諸菩薩，而無其二無二種類，菩薩若如是行，是為菩薩勝行。

「又，妙吉祥！菩薩不行色空、不行色不空，菩薩若如是行，是為菩薩勝行。何以故？色即是空、色自性空，受想行識亦復如是，是故不行識空、不行識不空，菩薩若如是行，是為菩薩勝行。何以故？謂心意識無所得故。妙吉祥！此中無少法可有，若知若斷、若修若證，悉無所有。由如是故，此說名盡。如是乃為畢竟盡相，若畢竟盡即無所盡，無盡亦無盡。何以故？如所說盡故。若如所說盡，彼即無法可盡，若無法可盡即是無為，若無為即無生亦無滅，若佛出世、若不出世法性常住，以法住故即是法界，如法界住故智無所轉亦非無轉，以智無轉非無轉故，如是法理若悟入者，即得無漏、無生、無滅，此名漏盡。妙吉祥！是故當知，雖復世俗音聲文字總聚施設，是中無有少法若生、若滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，妙吉祥！菩薩不行色空、不行色不空，菩薩若如是行，是為菩薩勝行。何以故？色即是空、色自性空，受想行識亦復如是，是故不行識空、不行識不空，菩薩若如是行，是為菩薩勝行。何以故？謂心意識無所得故。妙吉祥！此中無少法可有，若知若斷、若修若證，悉無所有。由如是故，此說名盡。如是乃為畢竟盡相，若畢竟盡即無所盡，無盡亦無盡。何以故？如所說盡故。若如所說盡，彼即無法可盡，若無法可盡即是無為，若無為即無生亦無滅，若佛出世、若不出世法性常住，以法住故即是法界，如法界住故智無所轉亦非無轉，以智無轉非無轉故，如是法理若悟入者，即得無漏、無生、無滅，此名漏盡。妙吉祥！是故當知，雖復世俗音聲文字總聚施設，是中無有少法若生、若滅。」

爾時，妙吉祥童真菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩右膝著地向佛合掌，以妙伽陀伸讚歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童真菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩右膝著地向佛合掌，以妙伽陀伸讚歎曰：

「無形顯色無狀貌， 是中無滅亦無生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無形顯色無狀貌， 是中無滅亦無生，

無住亦復根本無， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住亦復根本無， 無所緣尊今讚禮。

以無住故無出入， 亦復無彼諸分位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無住故無出入， 亦復無彼諸分位，

已能解脫六處門， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能解脫六處門， 無所緣尊今讚禮。

一切法中無所住， 有性無性皆遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法中無所住， 有性無性皆遠離，

諸行平等得圓成， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸行平等得圓成， 無所緣尊今讚禮。

已能出離於三界， 虛空平等性中住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能出離於三界， 虛空平等性中住，

世間諸欲不染心， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸欲不染心， 無所緣尊今讚禮。

三摩呬多常安處， 行住坐臥亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩呬多常安處， 行住坐臥亦復然，

諸威儀事妙肅成， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸威儀事妙肅成， 無所緣尊今讚禮。

平等而來平等去， 平等性中妙安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等而來平等去， 平等性中妙安住，

不壞平等性法門， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不壞平等性法門， 無所緣尊今讚禮。

大聖善入平等性， 諸法皆住等引心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖善入平等性， 諸法皆住等引心，

遍入無相妙法門， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍入無相妙法門， 無所緣尊今讚禮。

大聖無住無所緣， 定中高積慧峯峻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖無住無所緣， 定中高積慧峯峻，

普遍諸法得圓成， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普遍諸法得圓成， 無所緣尊今讚禮。

眾生威儀及色相， 語言音聲亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生威儀及色相， 語言音聲亦復然，

普能示現剎那間， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普能示現剎那間， 無所緣尊今讚禮。

大聖已離於名色， 於蘊界法亦普斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖已離於名色， 於蘊界法亦普斷，

復能善入無相門， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復能善入無相門， 無所緣尊今讚禮。

大聖善離於諸相， 諸相境界亦遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖善離於諸相， 諸相境界亦遠離，

已能善入無相門， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能善入無相門， 無所緣尊今讚禮。

無所思惟無分別， 淨意亦復無所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所思惟無分別， 淨意亦復無所住，

無諸作意無念生， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諸作意無念生， 無所緣尊今讚禮。

譬如虛空無含藏， 已離戲論無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空無含藏， 已離戲論無所著，

其心平等復如空， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心平等復如空， 無所緣尊今讚禮。

譬如虛空無中邊， 諸佛法性亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空無中邊， 諸佛法性亦如是，

已能超越三世門， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能超越三世門， 無所緣尊今讚禮。

諸佛猶如虛空相， 即此虛空亦無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛猶如虛空相， 即此虛空亦無相，

已能解脫事及因， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能解脫事及因， 無所緣尊今讚禮。

一切法中無依止， 如水中月無所取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法中無依止， 如水中月無所取，

無我相亦無音聲， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我相亦無音聲， 無所緣尊今讚禮。

大聖不依止蘊法， 界處諸法亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖不依止蘊法， 界處諸法亦復然，

已能解脫顛倒心， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能解脫顛倒心， 無所緣尊今讚禮。

大聖已離於二邊， 亦復斷除於我見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖已離於二邊， 亦復斷除於我見，

法界平等得圓成， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界平等得圓成， 無所緣尊今讚禮。

色相名數已解脫， 亦復遠離不正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色相名數已解脫， 亦復遠離不正法，

無取無捨平等心， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無取無捨平等心， 無所緣尊今讚禮。

已能超越諸魔法， 一切法中悉通達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能超越諸魔法， 一切法中悉通達，

妙入無障礙法門， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙入無障礙法門， 無所緣尊今讚禮。

正智不說諸法有， 亦復不說諸法無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正智不說諸法有， 亦復不說諸法無，

無語言道無發生， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無語言道無發生， 無所緣尊今讚禮。

聖不依止於二法， 久已摧折我慢幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖不依止於二法， 久已摧折我慢幢，

解脫二無二法門， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫二無二法門， 無所緣尊今讚禮。

所有身語意過失， 大聖久已普除斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有身語意過失， 大聖久已普除斷，

不可譬喻不可思， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可譬喻不可思， 無所緣尊今讚禮。

大聖無轉無發悟， 一切過失悉遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖無轉無發悟， 一切過失悉遠離，

智為先導遍所行， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智為先導遍所行， 無所緣尊今讚禮。

無漏淨念最微妙， 實不實法悉了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏淨念最微妙， 實不實法悉了知，

亦無繫著無思惟， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無繫著無思惟， 無所緣尊今讚禮。

大聖於心無所緣， 而能遍知一切心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖於心無所緣， 而能遍知一切心，

亦無自他想念生， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無自他想念生， 無所緣尊今讚禮。

無所緣中有所緣， 於一切心不迷著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所緣中有所緣， 於一切心不迷著，

無障礙法已圓明， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無障礙法已圓明， 無所緣尊今讚禮。

大聖於心無所緣， 亦復自性無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖於心無所緣， 亦復自性無所有，

無心平等得圓成， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無心平等得圓成， 無所緣尊今讚禮。

大聖不依於智法， 而能遍觀諸剎土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖不依於智法， 而能遍觀諸剎土，

一切眾生行亦然， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生行亦然， 無所緣尊今讚禮。

智者於心無所得， 是中亦復畢竟無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者於心無所得， 是中亦復畢竟無，

於一切法正遍知， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切法正遍知， 無所緣尊今讚禮。

知一切法皆如幻， 即此幻亦無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一切法皆如幻， 即此幻亦無所有，

已能解脫幻法門， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能解脫幻法門， 無所緣尊今讚禮。

正覺雖行於世間， 亦不依止於世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺雖行於世間， 亦不依止於世法，

復無世間分別心， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復無世間分別心， 無所緣尊今讚禮。

大聖於彼空中行， 由空所成空境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖於彼空中行， 由空所成空境界，

空與非空聖所宣， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空與非空聖所宣， 無所緣尊今讚禮。

現大神通起化事， 悉依如幻三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現大神通起化事， 悉依如幻三摩地，

離種種性遍入門， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離種種性遍入門， 無所緣尊今讚禮。

了知非一非多性， 若近若遠無所轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知非一非多性， 若近若遠無所轉，

無高無下平等心， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無高無下平等心， 無所緣尊今讚禮。

金剛喻定現在前， 一剎那中成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛喻定現在前， 一剎那中成正覺，

遍入無對礙法門， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍入無對礙法門， 無所緣尊今讚禮。

雖知涅盤無所動， 亦於三世善調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知涅盤無所動， 亦於三世善調伏，

具足種種方便門， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足種種方便門， 無所緣尊今讚禮。

於彼一切眾生類， 善解智慧及方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一切眾生類， 善解智慧及方便，

然亦不動涅盤門， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然亦不動涅盤門， 無所緣尊今讚禮。

大聖無相無發悟， 已離戲論無對礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖無相無發悟， 已離戲論無對礙，

無我故無對礙心， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我故無對礙心， 無所緣尊今讚禮。

已離疑惑無過失， 無我我所亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離疑惑無過失， 無我我所亦復然，

於一切處正遍知， 無所緣尊今讚禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切處正遍知， 無所緣尊今讚禮。