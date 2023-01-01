佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

「復次，妙吉祥！眾生相狀有下中上故，乃謂虛空有下中上。如來、應供、正等正覺亦復如是，一切處平等無差別分別，無生無滅，非過去、未來、現在，無色相、無戲論，無表示、無施設，無覺觸、無繫著，無稱量過諸稱量，無比喻超越比喻，無住、無取，超眼境界、離心意識，無狀貌、無文字、無音聲、無作意，無出無入，無高無下、超言境界，於一切處隨知隨入，但為眾生有下中上性，故見如來有下中上。妙吉祥！如來亦不作是念：『今此一類下品信解眾生，我當為現下品身相；此之一類中品信解眾生，我當為現中品身相；此之一類上品信解眾生，我當為現上品身相。』如來說法亦復如是，但以一音為眾生說，隨眾生類各得解了。如來又復不作是念：『此類眾生下品信解，我當為說聲聞乘法；此類眾生中品信解，我當為說緣覺乘法；此類眾生上品信解，我當為說菩薩乘法。』如來又復不作是念：『此類眾生信解布施，我當為說布施波羅蜜多法；此類眾生信解持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，我當為說彼等諸波羅蜜多法。』如來於諸法中不生分別。何以故？如來法身畢竟無生，如來以無生故，不以名色宣說隨識而轉，如來於剎那間暫無分別，如來具無盡相，盡際實際皆決定故，是即一切法平等際。如來、應供、正等正覺一切處平等，無下中上差別分別；一切法平等，無下中上差別分別，亦復如是。何以故？以一切法無所得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥！眾生相狀有下中上故，乃謂虛空有下中上。如來、應供、正等正覺亦復如是，一切處平等無差別分別，無生無滅，非過去、未來、現在，無色相、無戲論，無表示、無施設，無覺觸、無繫著，無稱量過諸稱量，無比喻超越比喻，無住、無取，超眼境界、離心意識，無狀貌、無文字、無音聲、無作意，無出無入，無高無下、超言境界，於一切處隨知隨入，但為眾生有下中上性，故見如來有下中上。妙吉祥！如來亦不作是念：『今此一類下品信解眾生，我當為現下品身相；此之一類中品信解眾生，我當為現中品身相；此之一類上品信解眾生，我當為現上品身相。』如來說法亦復如是，但以一音為眾生說，隨眾生類各得解了。如來又復不作是念：『此類眾生下品信解，我當為說聲聞乘法；此類眾生中品信解，我當為說緣覺乘法；此類眾生上品信解，我當為說菩薩乘法。』如來又復不作是念：『此類眾生信解布施，我當為說布施波羅蜜多法；此類眾生信解持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，我當為說彼等諸波羅蜜多法。』如來於諸法中不生分別。何以故？如來法身畢竟無生，如來以無生故，不以名色宣說隨識而轉，如來於剎那間暫無分別，如來具無盡相，盡際實際皆決定故，是即一切法平等際。如來、應供、正等正覺一切處平等，無下中上差別分別；一切法平等，無下中上差別分別，亦復如是。何以故？以一切法無所得故。

「妙吉祥！若一切法無所得即一切法平等，若法平等即法常住，若常住即無動，若無動即無依，若一切法無所依止即心無所住，心無住故即無生而生。若如是觀即心心所轉而不顛倒，彼不顛倒心即如說而得，若如說而得即無戲論，若無戲論即無所行，若無所行即無流散，若無流散即無聚集，若法無流散即法性無違，若法性無違即一切處而悉隨順，若一切處隨順即法自性無動，若法自性無動即法自性乃有所得，若法自性有所得者即無有少法而可決擇。何以故？當知因緣所生性故。若因緣生性即畢竟無生，若畢竟無生即得寂靜，若得寂靜即一切法作意悉同無依，若一切法作意悉同無依即都無依止，若無依止即無得無非得，若無得無非得即得法常住，若得法常住即深固法相應，若深固法相應即無有少法可住亦無佛法。何以故？覺了空性故。若覺了空性，即是菩提。如是空、無相、無願、無造作，無著、無生、無取、無依，悉覺了故，即是菩提。菩提者與深固法相應，相應之名由是建立，是故無高無下法相應，無作非無作相應，無縛無解相應，無一性無多性相應，無來無去相應，是即深固法相應。若深固法相應，彼即無所相應，亦無所斷、復無果證。何以故？心法本來自性明亮，但為客塵煩惱之所坌污，而實不能染污自性。若自性明亮即無煩惱，若無煩惱即無對治，謂以對治煩惱皆悉斷故。所以者何？無已淨、無當淨，不離清淨本來如是。若清淨即無生，若無生即無動，若無動即斷諸喜悅，一切所愛皆亦斷滅。若諸愛滅彼即無生，若法無生即是菩提，若菩提即平等，若平等即真如。若真如即一切有為、無為法而悉無住，若真如中無彼有為及無為法即無二施設，若有為、無為法無二施設彼即真如。若彼真如即無異真如，若無異真如即無種類真如，若無種類真如即無來真如，若無來真如即無去真如，若無去真如即如所說真如，若如所說真如即無生真如，若無生真如即無染、無淨，若無染、無淨即無生、無滅，若無生、無滅即涅槃平等，若涅槃平等即無生死亦無涅槃，若無生死亦無涅槃，即無過去、未來、現在，若無過去、未來、現在，即無下、中、上法，若無下、中、上法，彼即是真如，真如之名由是建立。此說真如亦名實性，此說實性亦名如性，此說如性亦即真如。真如與我而本無二亦無種類，無二義者即是菩提，菩提者覺了義。此所說義，即是證入三解脫門之智，宣說一切法智，解入一切法三世平等，一切法無破壞義。此所說義即是無義，無音聲、無記說，無詮表及詮表所起，此說名智，所謂：義隨知智、識隨知智。此說智義即是如性智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若一切法無所得即一切法平等，若法平等即法常住，若常住即無動，若無動即無依，若一切法無所依止即心無所住，心無住故即無生而生。若如是觀即心心所轉而不顛倒，彼不顛倒心即如說而得，若如說而得即無戲論，若無戲論即無所行，若無所行即無流散，若無流散即無聚集，若法無流散即法性無違，若法性無違即一切處而悉隨順，若一切處隨順即法自性無動，若法自性無動即法自性乃有所得，若法自性有所得者即無有少法而可決擇。何以故？當知因緣所生性故。若因緣生性即畢竟無生，若畢竟無生即得寂靜，若得寂靜即一切法作意悉同無依，若一切法作意悉同無依即都無依止，若無依止即無得無非得，若無得無非得即得法常住，若得法常住即深固法相應，若深固法相應即無有少法可住亦無佛法。何以故？覺了空性故。若覺了空性，即是菩提。如是空、無相、無願、無造作，無著、無生、無取、無依，悉覺了故，即是菩提。菩提者與深固法相應，相應之名由是建立，是故無高無下法相應，無作非無作相應，無縛無解相應，無一性無多性相應，無來無去相應，是即深固法相應。若深固法相應，彼即無所相應，亦無所斷、復無果證。何以故？心法本來自性明亮，但為客塵煩惱之所坌污，而實不能染污自性。若自性明亮即無煩惱，若無煩惱即無對治，謂以對治煩惱皆悉斷故。所以者何？無已淨、無當淨，不離清淨本來如是。若清淨即無生，若無生即無動，若無動即斷諸喜悅，一切所愛皆亦斷滅。若諸愛滅彼即無生，若法無生即是菩提，若菩提即平等，若平等即真如。若真如即一切有為、無為法而悉無住，若真如中無彼有為及無為法即無二施設，若有為、無為法無二施設彼即真如。若彼真如即無異真如，若無異真如即無種類真如，若無種類真如即無來真如，若無來真如即無去真如，若無去真如即如所說真如，若如所說真如即無生真如，若無生真如即無染、無淨，若無染、無淨即無生、無滅，若無生、無滅即涅槃平等，若涅槃平等即無生死亦無涅槃，若無生死亦無涅槃，即無過去、未來、現在，若無過去、未來、現在，即無下、中、上法，若無下、中、上法，彼即是真如，真如之名由是建立。此說真如亦名實性，此說實性亦名如性，此說如性亦即真如。真如與我而本無二亦無種類，無二義者即是菩提，菩提者覺了義。此所說義，即是證入三解脫門之智，宣說一切法智，解入一切法三世平等，一切法無破壞義。此所說義即是無義，無音聲、無記說，無詮表及詮表所起，此說名智，所謂：義隨知智、識隨知智。此說智義即是如性智

義、識隨知智義，如是勝義即是法性，彼法性義即是義隨知智、識隨知智、勝義隨知智。如其法性即如其義，若法性即法住性，法寂靜性，彼法寂靜即無所轉，若法無轉即文與義而悉平等，若文義平等即無二之義平等，若彼義平等義識亦平等，此即是為入無二門平等之智。由是世俗、勝義而悉平等，世俗義平等故即空義平等性平等，若空性義平等故即補特伽羅平等性平等，若補特伽羅平等故即法平等性平等，若法平等故即信解平等性平等，若信解平等彼覺了故即是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義、識隨知智義，如是勝義即是法性，彼法性義即是義隨知智、識隨知智、勝義隨知智。如其法性即如其義，若法性即法住性，法寂靜性，彼法寂靜即無所轉，若法無轉即文與義而悉平等，若文義平等即無二之義平等，若彼義平等義識亦平等，此即是為入無二門平等之智。由是世俗、勝義而悉平等，世俗義平等故即空義平等性平等，若空性義平等故即補特伽羅平等性平等，若補特伽羅平等故即法平等性平等，若法平等故即信解平等性平等，若信解平等彼覺了故即是菩提。

「妙吉祥！若於色平等性有著有礙者，即於眼有礙，以色及眼自性智無所礙故；若於諸見有著有礙者，即於身有礙，以諸見趣身中自性空智無所礙故；若於不深固作意有著有礙者，即於法光明有礙，以深固作意伺察諸法自性空智無所礙故；若於疑惑垢染有著有礙者，即於解脫有礙，以信解解脫如實之智無所礙故；若於懈怠垢染有著有礙者，即於現證堅固精進有礙，以如所說法覺了之性無所礙故；若於諸障有著有礙者，即於七覺支法有礙，以無障解脫智無所礙故。應知一切法自性清淨，但由因緣和合而轉。而諸菩薩當善了知一切法中染因、淨因，若染因、若淨因皆清淨已即無所住，謂我所起及見所起是染因，入無我法忍辱是淨因；我我所見是染因，於內寂靜外無所行是淨因；欲瞋害尋是染因，慈悲喜捨、入伺察法忍辱是淨因；四顛倒是染因，四念處是淨因；五蓋是染因，五根是淨因；六處是染因，六念是淨因；七不正法是染因，七覺支法是淨因；八邪法是染因，八正法是淨因；九惱處是染因，九次第定是淨因；十不善業道是染因，十善業道是淨因。總要而言，一切不善作意皆是染因；一切善作意皆是淨因。若染因、若淨因，彼一切法自性皆空，無眾生、無壽者、無養者、無補特伽羅、無主宰、無攝受、無所作，如幻無相內心寂靜。若內寂靜是即遍寂，若遍寂即自性，若法自性即無所得，若無所得即無依止，若無依止即如虛空。當知染、淨彼一切法與虛空等，然彼虛空亦不壞法性。何以故？妙吉祥！是中無有少法可得若生若滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！若於色平等性有著有礙者，即於眼有礙，以色及眼自性智無所礙故；若於諸見有著有礙者，即於身有礙，以諸見趣身中自性空智無所礙故；若於不深固作意有著有礙者，即於法光明有礙，以深固作意伺察諸法自性空智無所礙故；若於疑惑垢染有著有礙者，即於解脫有礙，以信解解脫如實之智無所礙故；若於懈怠垢染有著有礙者，即於現證堅固精進有礙，以如所說法覺了之性無所礙故；若於諸障有著有礙者，即於七覺支法有礙，以無障解脫智無所礙故。應知一切法自性清淨，但由因緣和合而轉。而諸菩薩當善了知一切法中染因、淨因，若染因、若淨因皆清淨已即無所住，謂我所起及見所起是染因，入無我法忍辱是淨因；我我所見是染因，於內寂靜外無所行是淨因；欲瞋害尋是染因，慈悲喜捨、入伺察法忍辱是淨因；四顛倒是染因，四念處是淨因；五蓋是染因，五根是淨因；六處是染因，六念是淨因；七不正法是染因，七覺支法是淨因；八邪法是染因，八正法是淨因；九惱處是染因，九次第定是淨因；十不善業道是染因，十善業道是淨因。總要而言，一切不善作意皆是染因；一切善作意皆是淨因。若染因、若淨因，彼一切法自性皆空，無眾生、無壽者、無養者、無補特伽羅、無主宰、無攝受、無所作，如幻無相內心寂靜。若內寂靜是即遍寂，若遍寂即自性，若法自性即無所得，若無所得即無依止，若無依止即如虛空。當知染、淨彼一切法與虛空等，然彼虛空亦不壞法性。何以故？妙吉祥！是中無有少法可得若生若滅。」

妙吉祥白佛言：「世尊！若爾者，如來取證菩提，皆謂何乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥白佛言：「世尊！若爾者，如來取證菩提，皆謂何乎？」

佛言：「妙吉祥！如來以無根本無住故得菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「妙吉祥！如來以無根本無住故得菩提。」

妙吉祥言：「何名根本？復何名住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「何名根本？復何名住？」

佛言：「妙吉祥！有身為根本，依虛妄分別而住。諸佛如來以菩提平等故，即是一切法平等智，是故說名無根本、無住，如來以如是故現成正覺。妙吉祥！當知諸法寂靜、近寂。何名寂靜？何名近寂？內謂寂靜、外謂近寂。何以故？以眼空故，我我所自性亦空，此名寂靜；知眼空已，色無所取，此名近寂。以耳空故，我我所自性亦空，此名寂靜；知耳空已，聲無所取，此名近寂。以鼻空故，我我所自性亦空，此名寂靜；知鼻空已，香無所取，此名近寂。以舌空故，我我所自性亦空，此名寂靜；知舌空已，味無所取，此名近寂。以身空故，我我所自性亦空，此名寂靜；知身空已，觸無所取，此名近寂。以意空故，我我所自性亦空，此名寂靜；知意空已，法無所取，此名近寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「妙吉祥！有身為根本，依虛妄分別而住。諸佛如來以菩提平等故，即是一切法平等智，是故說名無根本、無住，如來以如是故現成正覺。妙吉祥！當知諸法寂靜、近寂。何名寂靜？何名近寂？內謂寂靜、外謂近寂。何以故？以眼空故，我我所自性亦空，此名寂靜；知眼空已，色無所取，此名近寂。以耳空故，我我所自性亦空，此名寂靜；知耳空已，聲無所取，此名近寂。以鼻空故，我我所自性亦空，此名寂靜；知鼻空已，香無所取，此名近寂。以舌空故，我我所自性亦空，此名寂靜；知舌空已，味無所取，此名近寂。以身空故，我我所自性亦空，此名寂靜；知身空已，觸無所取，此名近寂。以意空故，我我所自性亦空，此名寂靜；知意空已，法無所取，此名近寂。

「妙吉祥！菩提自性明亮，心自性明亮。以何因故說自性明亮？謂即自性無染污故、與虛空等，虛空自性而悉周遍，如虛空性，畢竟自性本明亮故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！菩提自性明亮，心自性明亮。以何因故說自性明亮？謂即自性無染污故、與虛空等，虛空自性而悉周遍，如虛空性，畢竟自性本明亮故。

「又妙吉祥！菩提無入、無出。何名無入、無出？謂無攝取，故名無入；謂無棄捨，故名無出。如來證解無入、無出，如所證解即同真如，無此無彼，以一切法離彼此故，是故如來現成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又妙吉祥！菩提無入、無出。何名無入、無出？謂無攝取，故名無入；謂無棄捨，故名無出。如來證解無入、無出，如所證解即同真如，無此無彼，以一切法離彼此故，是故如來現成正覺。

「又妙吉祥！菩提無相亦無所緣。何名無相及無所緣？謂眼識無所得，此名無相；色無所觀，此名無所緣。耳識無所得，此名無相；聲無所聞，此名無所緣。鼻識無所得，此名無相；香無所嗅，此名無所緣。舌識無所得，此名無相；味無所甞，此名無所緣。身識無所得，此名無相；觸無所覺，此名無所緣。意識無所得，此名無相；法無所分別，此名無所緣。妙吉祥！此等皆是諸聖境界，所有三界非聖境界，由是應行聖境界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又妙吉祥！菩提無相亦無所緣。何名無相及無所緣？謂眼識無所得，此名無相；色無所觀，此名無所緣。耳識無所得，此名無相；聲無所聞，此名無所緣。鼻識無所得，此名無相；香無所嗅，此名無所緣。舌識無所得，此名無相；味無所甞，此名無所緣。身識無所得，此名無相；觸無所覺，此名無所緣。意識無所得，此名無相；法無所分別，此名無所緣。妙吉祥！此等皆是諸聖境界，所有三界非聖境界，由是應行聖境界故。

「又妙吉祥！菩提非過去、未來、現在，三世平等故，三輪斷故。三輪者，謂過去心不轉，未來識無取，現在意無動。彼心意識設有所住，而無分別不離分別，無計度不離計度，無過去已作、無未來領納、無現在戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又妙吉祥！菩提非過去、未來、現在，三世平等故，三輪斷故。三輪者，謂過去心不轉，未來識無取，現在意無動。彼心意識設有所住，而無分別不離分別，無計度不離計度，無過去已作、無未來領納、無現在戲論。

「又妙吉祥！菩提非身得，無所為故。非身得者，謂即眼識無所了知，耳、鼻、舌、身、意識無所了知，以非心意識所了知故，即是無為。此說無為，謂即無生、無住、無滅三輪清淨。如其無為，於有為法應如是知。何以故？一切法無自性故。以法無自性，即法無有二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又妙吉祥！菩提非身得，無所為故。非身得者，謂即眼識無所了知，耳、鼻、舌、身、意識無所了知，以非心意識所了知故，即是無為。此說無為，謂即無生、無住、無滅三輪清淨。如其無為，於有為法應如是知。何以故？一切法無自性故。以法無自性，即法無有二。

「又妙吉祥！菩提是無差別句。何名無差別？復何名句？謂無想是無差別；真如是句。無住是無差別；法界是句。無種種性是無差別；實際是句。無所緣是無差別；無動是句。空是無差別；無相是句。無尋伺是無差別；無想是句。無求願是無差別；無眾生是句。眾生無自性是無差別；虛空是句。無所得是無差別；無生是句。無滅是無差別；無為是句。無所行是無差別；菩提是句。寂止是無差別；涅槃是句。無所取是無差別；無生是句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又妙吉祥！菩提是無差別句。何名無差別？復何名句？謂無想是無差別；真如是句。無住是無差別；法界是句。無種種性是無差別；實際是句。無所緣是無差別；無動是句。空是無差別；無相是句。無尋伺是無差別；無想是句。無求願是無差別；無眾生是句。眾生無自性是無差別；虛空是句。無所得是無差別；無生是句。無滅是無差別；無為是句。無所行是無差別；菩提是句。寂止是無差別；涅槃是句。無所取是無差別；無生是句。

「又妙吉祥！菩提者非身可證。何以故？身雖有生，無思、無動，如草木瓦礫，其心如幻，空虛不實無所造作。妙吉祥！若於身心如實覺了，即是菩提。世俗所行非勝義諦。何以故？勝義諦中無身無心、無法無非法，無實無不實，無真無妄，無語言無非語言。一切法是菩提。所以者何？菩提無處所，非語言詮表，猶如虛空無處所故，亦無造作、無生、無滅，非語言詮表。如來以菩提無處所，無造作、無生滅，無詮表故，如實如理審伺察時，彼一切法悉無言說。菩提亦復如是，如實伺察時亦無言說。何以故？語言無實故，無生滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又妙吉祥！菩提者非身可證。何以故？身雖有生，無思、無動，如草木瓦礫，其心如幻，空虛不實無所造作。妙吉祥！若於身心如實覺了，即是菩提。世俗所行非勝義諦。何以故？勝義諦中無身無心、無法無非法，無實無不實，無真無妄，無語言無非語言。一切法是菩提。所以者何？菩提無處所，非語言詮表，猶如虛空無處所故，亦無造作、無生、無滅，非語言詮表。如來以菩提無處所，無造作、無生滅，無詮表故，如實如理審伺察時，彼一切法悉無言說。菩提亦復如是，如實伺察時亦無言說。何以故？語言無實故，無生滅故。

「又妙吉祥！菩提無所取、無含藏。何名無所取？何名無含藏？了知眼故名無所取；色無所得名無含藏。了知耳故名無所取；聲無所得名無含藏。了知鼻故名無所取；香無所得名無含藏。了知舌故名無所取；味無所得名無含藏。了知身故名無所取；觸無所得名無含藏。了知意故名無所取；法無所得名無含藏。如來以是無所取、無含藏故，現證菩提。證菩提已，於眼無所取、色無所得、眼識無住；耳無所取、聲無所得、耳識無住；鼻無所取、香無所得、鼻識無住；舌無所取、味無所得、舌識無住；身無所取、觸無所得、身識無住；意無所取、法無所得、意識無住；以識無住故，乃名如來、應供、正等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又妙吉祥！菩提無所取、無含藏。何名無所取？何名無含藏？了知眼故名無所取；色無所得名無含藏。了知耳故名無所取；聲無所得名無含藏。了知鼻故名無所取；香無所得名無含藏。了知舌故名無所取；味無所得名無含藏。了知身故名無所取；觸無所得名無含藏。了知意故名無所取；法無所得名無含藏。如來以是無所取、無含藏故，現證菩提。證菩提已，於眼無所取、色無所得、眼識無住；耳無所取、聲無所得、耳識無住；鼻無所取、香無所得、鼻識無住；舌無所取、味無所得、舌識無住；身無所取、觸無所得、身識無住；意無所取、法無所得、意識無住；以識無住故，乃名如來、應供、正等正覺。

「又妙吉祥！當知眾生有四種法而住於心。何等為四？謂色、受、想、行，一切眾生而住其心。謂以眾生於四法中心有住故，如來乃說不生、不滅、無所了知，建立菩提名之為空。以菩提空故，即一切法空，如來亦空，以是空故現成正覺。妙吉祥！非為空故取證菩提亦空，當知法中有一理智，所謂空性。以菩提不空故即菩提無二，是故菩提及空悉無種類。何以故？彼一切法本無二故，無狀貌、無種類，無名無相、離心意識，無生無滅、無行無不行，亦無積集、無文字、無忘失，由如是故，乃說諸法空無所取，此中所說非勝義諦，謂勝義諦中無法可得乃說名空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又妙吉祥！當知眾生有四種法而住於心。何等為四？謂色、受、想、行，一切眾生而住其心。謂以眾生於四法中心有住故，如來乃說不生、不滅、無所了知，建立菩提名之為空。以菩提空故，即一切法空，如來亦空，以是空故現成正覺。妙吉祥！非為空故取證菩提亦空，當知法中有一理智，所謂空性。以菩提不空故即菩提無二，是故菩提及空悉無種類。何以故？彼一切法本無二故，無狀貌、無種類，無名無相、離心意識，無生無滅、無行無不行，亦無積集、無文字、無忘失，由如是故，乃說諸法空無所取，此中所說非勝義諦，謂勝義諦中無法可得乃說名空。

「妙吉祥！譬如虛空故，此說虛空者，謂無言故名為虛空。妙吉祥！空亦復如是，此所說空，謂無言故名之為空。若如是解入即一切法無名，以無名故彼一切法假名施設。妙吉祥！名者不在方不離方，如名不在方不離方故，於法名字乃有所說，其所說法亦不在方不離方，彼一切法亦復如是。如來了知本來如是，不生不滅、無起無相，離心意識、無文字、無音聲，如所了知亦然解脫。妙吉祥！當知一切法無縛、無解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！譬如虛空故，此說虛空者，謂無言故名為虛空。妙吉祥！空亦復如是，此所說空，謂無言故名之為空。若如是解入即一切法無名，以無名故彼一切法假名施設。妙吉祥！名者不在方不離方，如名不在方不離方故，於法名字乃有所說，其所說法亦不在方不離方，彼一切法亦復如是。如來了知本來如是，不生不滅、無起無相，離心意識、無文字、無音聲，如所了知亦然解脫。妙吉祥！當知一切法無縛、無解。」