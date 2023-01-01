佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中，與大苾芻眾二萬五千人俱，皆阿羅漢，一切漏盡離諸煩惱，心善解脫、慧善解脫，如大龍王，諸所應作修作已辦，去除重擔逮得己利，盡諸有結心智解脫，諸心自在到於彼岸，阿若憍陳如等十八大聲聞，而為上首。復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾，其名曰：妙吉祥童真菩薩摩訶薩、財吉祥菩薩摩訶薩、覺吉祥菩薩摩訶薩、藥王菩薩摩訶薩、藥上菩薩摩訶薩等，是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪，悉於寶積方廣正法而善請問，住法雲地其慧高廣猶若須彌，善能觀察一切法空無相、無願，無生、無起、無性、照明廣大，甚深法理善威儀道。而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此，悉能出生諸神通事，安住諸法自性清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中，與大苾芻眾二萬五千人俱，皆阿羅漢，一切漏盡離諸煩惱，心善解脫、慧善解脫，如大龍王，諸所應作修作已辦，去除重擔逮得己利，盡諸有結心智解脫，諸心自在到於彼岸，阿若憍陳如等十八大聲聞，而為上首。復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾，其名曰：妙吉祥童真菩薩摩訶薩、財吉祥菩薩摩訶薩、覺吉祥菩薩摩訶薩、藥王菩薩摩訶薩、藥上菩薩摩訶薩等，是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪，悉於寶積方廣正法而善請問，住法雲地其慧高廣猶若須彌，善能觀察一切法空無相、無願，無生、無起、無性、照明廣大，甚深法理善威儀道。而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此，悉能出生諸神通事，安住諸法自性清淨。

爾時，世尊即作是念：「此諸菩薩摩訶薩眾具大威德，為求法故，從殑伽沙數等大威德世界，迅疾如風來此集會。我今應為開明宣說廣大正法，或現光相廣大照曜。復令此諸菩薩摩訶薩眾，於此會中聞所說法請問其義。」爾時，世尊即放光明，遍照十方不可思議如微塵等三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即作是念：「此諸菩薩摩訶薩眾具大威德，為求法故，從殑伽沙數等大威德世界，迅疾如風來此集會。我今應為開明宣說廣大正法，或現光相廣大照曜。復令此諸菩薩摩訶薩眾，於此會中聞所說法請問其義。」爾時，世尊即放光明，遍照十方不可思議如微塵等三千大千世界。

即時十方一一方分，各有十佛剎不可說如微塵等百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾來此集會，一一菩薩各現不可思議菩薩所有神通，而來到佛會已，各以不可思議妙色供養而供養佛，各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊。是時，法界殿中自然出現大寶蓮花藏師子之座，縱廣正等阿僧祇俱胝由旬次第高顯，以眾光明摩尼寶所成，以電光明摩尼寶而為界道，不思議光明摩尼寶為蓮花莖，無比喻摩尼寶而為間錯，超越譬喻光明摩尼寶作殊妙鬘，自在王摩尼寶網垂覆其上，竪立種種光明摩尼寶蓋及寶幢幡。而彼大摩尼寶蓮花藏師子座上，普遍出現十阿僧祇百千俱胝那庾多光明，其光普照十方世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時十方一一方分，各有十佛剎不可說如微塵等百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾來此集會，一一菩薩各現不可思議菩薩所有神通，而來到佛會已，各以不可思議妙色供養而供養佛，各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊。是時，法界殿中自然出現大寶蓮花藏師子之座，縱廣正等阿僧祇俱胝由旬次第高顯，以眾光明摩尼寶所成，以電光明摩尼寶而為界道，不思議光明摩尼寶為蓮花莖，無比喻摩尼寶而為間錯，超越譬喻光明摩尼寶作殊妙鬘，自在王摩尼寶網垂覆其上，竪立種種光明摩尼寶蓋及寶幢幡。而彼大摩尼寶蓮花藏師子座上，普遍出現十阿僧祇百千俱胝那庾多光明，其光普照十方世界。

是時，十方一一方分，有十佛剎不可說微塵數等百千俱胝那庾多天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，帝釋、梵王、護世天等，皆來集會。是中或有處寶樓閣，與不思議百千俱胝那庾多天女眾等奏妙音樂；或處妙花所成樓閣、或處龍堅旃檀香所成樓閣、或處真珠所成樓閣、或處大金剛寶所成樓閣、或處金剛光明摩尼寶所成樓閣、或處渾金所成樓閣、或處一切光明積集摩尼寶王所成樓閣、或處自在王摩尼寶所成樓閣、或處如意寶所成樓閣、或處帝青摩尼寶所成樓閣、或處大海之中清淨莊嚴普遍光明大摩尼寶所成樓閣，皆有阿僧祇不思議百千俱胝那庾多天女眾等，奏妙音樂乘空而來。到佛會已，皆以不思議無等比超越分量諸妙供養。供養佛已，各各於自願力出生座中瞻仰世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，十方一一方分，有十佛剎不可說微塵數等百千俱胝那庾多天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，帝釋、梵王、護世天等，皆來集會。是中或有處寶樓閣，與不思議百千俱胝那庾多天女眾等奏妙音樂；或處妙花所成樓閣、或處龍堅旃檀香所成樓閣、或處真珠所成樓閣、或處大金剛寶所成樓閣、或處金剛光明摩尼寶所成樓閣、或處渾金所成樓閣、或處一切光明積集摩尼寶王所成樓閣、或處自在王摩尼寶所成樓閣、或處如意寶所成樓閣、或處帝青摩尼寶所成樓閣、或處大海之中清淨莊嚴普遍光明大摩尼寶所成樓閣，皆有阿僧祇不思議百千俱胝那庾多天女眾等，奏妙音樂乘空而來。到佛會已，皆以不思議無等比超越分量諸妙供養。供養佛已，各各於自願力出生座中瞻仰世尊。

時此三千大千世界，悉成閻浮檀金殊妙色相，自然出現種種摩尼寶莊嚴樹、妙衣服樹、龍堅旃檀香樹，妙寶所成電光明摩尼寶網垂覆其上，竪立寶蓋及寶幢幡。其諸樹間皆有阿僧祇百千俱胝那庾多天女，執持半身真珠瓔珞，或復執持摩尼寶鬘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此三千大千世界，悉成閻浮檀金殊妙色相，自然出現種種摩尼寶莊嚴樹、妙衣服樹、龍堅旃檀香樹，妙寶所成電光明摩尼寶網垂覆其上，竪立寶蓋及寶幢幡。其諸樹間皆有阿僧祇百千俱胝那庾多天女，執持半身真珠瓔珞，或復執持摩尼寶鬘。

時彼大摩尼寶蓮花藏師子座中，自然有聲說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼大摩尼寶蓮花藏師子座中，自然有聲說伽陀曰：

「人中王來就此座， 本從福力所出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人中王來就此座， 本從福力所出生，

普令眾願悉圓成， 勝二足尊願攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令眾願悉圓成， 勝二足尊願攝受。

此我身相寶所成， 中一寶謂蓮花座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此我身相寶所成， 中一寶謂蓮花座，

隨其意樂人中尊， 能滿諸願救世者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其意樂人中尊， 能滿諸願救世者。

今此寶成蓮花座， 於此世間最殊妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此寶成蓮花座， 於此世間最殊妙，

為俱胝眾說法門， 聞者皆令得此座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為俱胝眾說法門， 聞者皆令得此座。

汝身出現千光相， 普遍照曜諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝身出現千光相， 普遍照曜諸世間，

我觀此相歡喜生， 願佛今就我此座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀此相歡喜生， 願佛今就我此座。

速就座已攝受我， 此座數有八俱胝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速就座已攝受我， 此座數有八俱胝，

今自然智牟尼尊， 登座普攝諸群品。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今自然智牟尼尊， 登座普攝諸群品。」

爾時，世尊從本座起，即於寶蓮花藏師子座上加趺而坐，普遍觀察一切菩薩人天大眾，為諸菩薩欲當宣說最上妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從本座起，即於寶蓮花藏師子座上加趺而坐，普遍觀察一切菩薩人天大眾，為諸菩薩欲當宣說最上妙法。

爾時，一切大菩薩眾咸作是念：「若我今時得聞妙吉祥童真菩薩請問如來、應供、正等正覺不生、不滅甚深正法，斯為慶幸！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切大菩薩眾咸作是念：「若我今時得聞妙吉祥童真菩薩請問如來、應供、正等正覺不生、不滅甚深正法，斯為慶幸！」

爾時，妙吉祥童真菩薩先在會中，知諸菩薩摩訶薩眾心之所念，即從座起，前白佛言：「世尊，如佛所說不生、不滅，此所宣說當是世尊何法增語？」即說伽陀而伸請問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童真菩薩先在會中，知諸菩薩摩訶薩眾心之所念，即從座起，前白佛言：「世尊，如佛所說不生、不滅，此所宣說當是世尊何法增語？」即說伽陀而伸請問：

「不生與不滅， 此是佛所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不生與不滅， 此是佛所說，

大慧相云何， 於此中宣演？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧相云何， 於此中宣演？

若法不生滅， 即無見無因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法不生滅， 即無見無因，

佛大牟尼尊， 復云何宣說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛大牟尼尊， 復云何宣說？

此十方菩薩， 諸佛故遣來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十方菩薩， 諸佛故遣來，

求大智法門， 願尊說正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求大智法門， 願尊說正法。」

爾時，世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言：「善哉善哉。妙吉祥！汝今善能請問如來如是義理。如汝意者，廣為多人作大利益，悲愍世間令其修行普得安樂，復能利樂諸天人眾。今此所來諸大菩薩摩訶薩眾，為得佛地故不生恐怖，是處施作亦無所畏、復無驚悚。妙吉祥！彼等皆得實智所攝。如來今此說如是法，所謂不生、不滅。妙吉祥！不生滅者，此說即是如來增語。譬如吠瑠璃寶成大地相，於彼所成大地相中，而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿。而彼天主常處其中受天五欲，勝妙快樂、嬉戲自在。彼諸天眾呼彼閻浮提中若男、若女、童男、童女一切人眾，謂言：『善來！汝等且觀帝釋天主大廣勝殿，天主於中受勝妙樂。汝等來此廣行布施，修作福事、積集戒行。汝等當知，今此帝釋天主所居大廣勝殿神通具足，汝等宜應修作福事，願當獲報如彼天主，安處天宮受勝妙樂。』是時閻浮提中，若男、若女、童男、童女一切人眾，見此吠瑠璃寶所成大地帝釋天主大廣勝殿，見已合掌，執持香花向空散擲，作如是言：『願我等當來亦獲是相，如帝釋天主居廣勝殿，受勝妙樂嬉戲自在。』然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地，忉利天中帝釋天主大廣勝殿清淨所成猶如影像。妙吉祥！彼帝釋天主以廣行布施，修作福事、積集戒行，宿善根力廣成熟故，感彼天中勝妙宮殿。妙吉祥！而彼吠瑠璃地本無所有，忉利諸天及彼帝釋天主所居大廣勝殿亦無所有，皆是清淨所成影像對現而亦常在，而實不生、亦復不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言：「善哉善哉。妙吉祥！汝今善能請問如來如是義理。如汝意者，廣為多人作大利益，悲愍世間令其修行普得安樂，復能利樂諸天人眾。今此所來諸大菩薩摩訶薩眾，為得佛地故不生恐怖，是處施作亦無所畏、復無驚悚。妙吉祥！彼等皆得實智所攝。如來今此說如是法，所謂不生、不滅。妙吉祥！不生滅者，此說即是如來增語。譬如吠瑠璃寶成大地相，於彼所成大地相中，而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿。而彼天主常處其中受天五欲，勝妙快樂、嬉戲自在。彼諸天眾呼彼閻浮提中若男、若女、童男、童女一切人眾，謂言：『善來！汝等且觀帝釋天主大廣勝殿，天主於中受勝妙樂。汝等來此廣行布施，修作福事、積集戒行。汝等當知，今此帝釋天主所居大廣勝殿神通具足，汝等宜應修作福事，願當獲報如彼天主，安處天宮受勝妙樂。』是時閻浮提中，若男、若女、童男、童女一切人眾，見此吠瑠璃寶所成大地帝釋天主大廣勝殿，見已合掌，執持香花向空散擲，作如是言：『願我等當來亦獲是相，如帝釋天主居廣勝殿，受勝妙樂嬉戲自在。』然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地，忉利天中帝釋天主大廣勝殿清淨所成猶如影像。妙吉祥！彼帝釋天主以廣行布施，修作福事、積集戒行，宿善根力廣成熟故，感彼天中勝妙宮殿。妙吉祥！而彼吠瑠璃地本無所有，忉利諸天及彼帝釋天主所居大廣勝殿亦無所有，皆是清淨所成影像對現而亦常在，而實不生、亦復不滅。

「妙吉祥！一切眾生亦復如是，以清淨心如實觀想，如來即為對現身相；復以如來威神力故，令諸眾生得見如來。然本無實不生不滅、無性非無性、無見非無見、非世間非非世間、無狀貌非無狀貌。妙吉祥！一切眾生但以如來對現影像而為所緣，散擲香花、衣服、妙寶而為供養，作如是言：『願我當來獲勝妙報，同彼如來、應供、正等正覺。』彼諸眾生求佛智故廣行布施，修作福事、積集戒行，迴向願當得如來智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！一切眾生亦復如是，以清淨心如實觀想，如來即為對現身相；復以如來威神力故，令諸眾生得見如來。然本無實不生不滅、無性非無性、無見非無見、非世間非非世間、無狀貌非無狀貌。妙吉祥！一切眾生但以如來對現影像而為所緣，散擲香花、衣服、妙寶而為供養，作如是言：『願我當來獲勝妙報，同彼如來、應供、正等正覺。』彼諸眾生求佛智故廣行布施，修作福事、積集戒行，迴向願當得如來智。

「復次，妙吉祥！又如吠瑠璃寶所成大地，帝釋天主對現影像，無動轉、無領受、無戲論，無分別、不離分別，無計度、不離計度，非思惟作意，寂靜清涼、無生、無滅，無見、無聞、無嗅、無味、無觸、無想，無施設、無表了。妙吉祥！如來、應供、正等正覺亦復如是，無動轉、無領受、無戲論，無分別、不離分別，無計度、不離計度，非思惟作意，寂靜清涼、無生無滅，無見、無聞、無嗅、無味、無觸、無想，無施設、無表了。如是等如來無所生趣向，諸所對現皆如影像，隨諸眾生信解差別，現諸色相壽量分限，但為成熟信解力故。是菩提器彼眾生者即為對現，隨其意樂、隨其信解，令諸眾生得聞法要，如所樂欲知三乘相，如所樂欲悉得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙吉祥！又如吠瑠璃寶所成大地，帝釋天主對現影像，無動轉、無領受、無戲論，無分別、不離分別，無計度、不離計度，非思惟作意，寂靜清涼、無生、無滅，無見、無聞、無嗅、無味、無觸、無想，無施設、無表了。妙吉祥！如來、應供、正等正覺亦復如是，無動轉、無領受、無戲論，無分別、不離分別，無計度、不離計度，非思惟作意，寂靜清涼、無生無滅，無見、無聞、無嗅、無味、無觸、無想，無施設、無表了。如是等如來無所生趣向，諸所對現皆如影像，隨諸眾生信解差別，現諸色相壽量分限，但為成熟信解力故。是菩提器彼眾生者即為對現，隨其意樂、隨其信解，令諸眾生得聞法要，如所樂欲知三乘相，如所樂欲悉得解脫。

「妙吉祥！又如忉利天中帝釋天主，以福力成辦故，有大法鼓出妙法音，處虛空中大廣勝殿上，彼諸天子極目徹視，不能觀見。妙吉祥！彼大法鼓，若或忉利天中諸天子眾，耽媔嬉戲、五欲自娛、心生放逸，而不樂入善法堂中歌詠法音，或時帝釋天主五欲娛樂，亦復放逸，不處法座為眾說法，彼大法鼓，處虛空中極目徹視，超眼境界不可觀見，自然出聲令諸天子開明警覺，謂言：『諸仁者！色、聲、香、味、觸是無常法，汝等今時勿生放逸，無令速疾離失宮殿；諸行是苦、諸行皆空，諸法無我，勿生放逸，此苦蘊滅、佗趣復生。汝諸仁者！宜當精勤歌詠正法，遊戲法園、求法真實、愛樂正法，於正法中隨念作意，即得不離天中五欲娛樂。』妙吉祥！然彼大法鼓，無分別、無離分別，超眼境界不生不滅，出語言道、離心意識。其大法鼓所出法音，令彼天眾常所開覺驚怖迷亂，即入善法堂中歌詠正法，遊戲法園、求法真實、愛樂正法，於正法中隨念作意，天趣歿已勝處受生。又復帝釋天主，入善法堂處于法座，為諸天眾宣說法要。若時與彼阿修羅眾，而共鬪戰天眾或負，彼大法鼓自然出聲，阿修羅眾驚怖迷亂馳走而去。妙吉祥！然彼法鼓亦無我相，復無言說自然隱歿。大法鼓者，無所觀矚，住於真實，無心、無思，無相、無色、無聲、無性，亦復無二超眼境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！又如忉利天中帝釋天主，以福力成辦故，有大法鼓出妙法音，處虛空中大廣勝殿上，彼諸天子極目徹視，不能觀見。妙吉祥！彼大法鼓，若或忉利天中諸天子眾，耽媔嬉戲、五欲自娛、心生放逸，而不樂入善法堂中歌詠法音，或時帝釋天主五欲娛樂，亦復放逸，不處法座為眾說法，彼大法鼓，處虛空中極目徹視，超眼境界不可觀見，自然出聲令諸天子開明警覺，謂言：『諸仁者！色、聲、香、味、觸是無常法，汝等今時勿生放逸，無令速疾離失宮殿；諸行是苦、諸行皆空，諸法無我，勿生放逸，此苦蘊滅、佗趣復生。汝諸仁者！宜當精勤歌詠正法，遊戲法園、求法真實、愛樂正法，於正法中隨念作意，即得不離天中五欲娛樂。』妙吉祥！然彼大法鼓，無分別、無離分別，超眼境界不生不滅，出語言道、離心意識。其大法鼓所出法音，令彼天眾常所開覺驚怖迷亂，即入善法堂中歌詠正法，遊戲法園、求法真實、愛樂正法，於正法中隨念作意，天趣歿已勝處受生。又復帝釋天主，入善法堂處于法座，為諸天眾宣說法要。若時與彼阿修羅眾，而共鬪戰天眾或負，彼大法鼓自然出聲，阿修羅眾驚怖迷亂馳走而去。妙吉祥！然彼法鼓亦無我相，復無言說自然隱歿。大法鼓者，無所觀矚，住於真實，無心、無思，無相、無色、無聲、無性，亦復無二超眼境界。

「妙吉祥！以彼忉利天中諸天子眾宿善業故，有大法鼓出妙法音，令彼天眾一切嬈亂隨煩惱等皆悉寂止，彼大法鼓而亦常在，然其無心亦無所思，無相、無色、無聲、無性，亦復無二。如來、應供、正等正覺亦復如是，無見、無觀，然亦常在，而無我相、無心、無思，無相、無色、無聲、無性、超眼境界，但隨眾生宿善業報，隨其信解為說法音，令其開曉聞法音故，使諸眾生一切嬈亂隨煩惱等皆得寂止，彼法音聲當知即是如來音聲。妙吉祥！是法音聲而無其實，如來但為一切世間權巧施設，隨諸眾生宿善業報，如來乃為出法音聲，隨諸眾生各各意樂而生解了，為令一切眾生皆得安樂，諸放逸者咸皆警悟。妙吉祥！一切眾生聞法音已，皆願當得如來身相。彼新發意菩薩及諸愚夫異生，但以如來善法出生而為所緣，令其得聞如來法音。妙吉祥！如來、應供、正等正覺所說不生、不滅甚深法理，應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！以彼忉利天中諸天子眾宿善業故，有大法鼓出妙法音，令彼天眾一切嬈亂隨煩惱等皆悉寂止，彼大法鼓而亦常在，然其無心亦無所思，無相、無色、無聲、無性，亦復無二。如來、應供、正等正覺亦復如是，無見、無觀，然亦常在，而無我相、無心、無思，無相、無色、無聲、無性、超眼境界，但隨眾生宿善業報，隨其信解為說法音，令其開曉聞法音故，使諸眾生一切嬈亂隨煩惱等皆得寂止，彼法音聲當知即是如來音聲。妙吉祥！是法音聲而無其實，如來但為一切世間權巧施設，隨諸眾生宿善業報，如來乃為出法音聲，隨諸眾生各各意樂而生解了，為令一切眾生皆得安樂，諸放逸者咸皆警悟。妙吉祥！一切眾生聞法音已，皆願當得如來身相。彼新發意菩薩及諸愚夫異生，但以如來善法出生而為所緣，令其得聞如來法音。妙吉祥！如來、應供、正等正覺所說不生、不滅甚深法理，應如是知。