如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷上

元魏天竺三藏曇摩流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏曇摩流支譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆住王舍城鷲頭山中第四重上法界藏殿，與大比丘眾二萬五十人俱——皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，心得自在，善得心解脫、善得慧解脫，心善調伏，人中大龍，應作者作、所作已辦，離諸重檐，逮得己利，盡諸有結，善得正智，心解脫一切、心得自在，到第一彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆住王舍城鷲頭山中第四重上法界藏殿，與大比丘眾二萬五十人俱——皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，心得自在，善得心解脫、善得慧解脫，心善調伏，人中大龍，應作者作、所作已辦，離諸重檐，逮得己利，盡諸有結，善得正智，心解脫一切、心得自在，到第一彼岸。

復有阿若拘隣等八大聲聞而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有阿若拘隣等八大聲聞而為上首。

復有菩薩摩訶薩七十二億那由他，其名曰：文殊師利法王子菩薩摩訶薩、善財功德菩薩摩訶薩、佛勝德菩薩摩訶薩、藥王菩薩摩訶薩、藥上菩薩摩訶薩等。皆住不退轉地，轉大法輪，善能諮問大方廣寶積法門，位階十地，究竟法雲，智慧高大如須彌山，善修習空、無相、無願，心不生相，一切皆得大甚深法、智慧光明、皆悉成就佛威儀行。此諸菩薩摩訶薩眾，皆是諸佛神力所加，從於他方百千萬億那由他諸佛世界而來集會，皆得成就諸神通業、皆悉安住法性實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩摩訶薩七十二億那由他，其名曰：文殊師利法王子菩薩摩訶薩、善財功德菩薩摩訶薩、佛勝德菩薩摩訶薩、藥王菩薩摩訶薩、藥上菩薩摩訶薩等。皆住不退轉地，轉大法輪，善能諮問大方廣寶積法門，位階十地，究竟法雲，智慧高大如須彌山，善修習空、無相、無願，心不生相，一切皆得大甚深法、智慧光明、皆悉成就佛威儀行。此諸菩薩摩訶薩眾，皆是諸佛神力所加，從於他方百千萬億那由他諸佛世界而來集會，皆得成就諸神通業、皆悉安住法性實際。

爾時，世尊作如是念：「我今轉于無上法輪，欲令諸菩薩摩訶薩速疾生於大智慧力，又復欲令恒河沙等諸世界中有大威德、大神通力菩薩來集。」時佛世尊復作是念：「我為說大方廣法門，欲現瑞相放大光明。何以故？欲令一切諸來菩薩摩訶薩等皆悉諮問我所說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊作如是念：「我今轉于無上法輪，欲令諸菩薩摩訶薩速疾生於大智慧力，又復欲令恒河沙等諸世界中有大威德、大神通力菩薩來集。」時佛世尊復作是念：「我為說大方廣法門，欲現瑞相放大光明。何以故？欲令一切諸來菩薩摩訶薩等皆悉諮問我所說法。」

爾時，世尊念已，放大光明雲，普照十方阿僧祇不可思議三千大千微塵數等世界。即時十方一一世界十十不可數佛國土百千萬億那由他微塵數等菩薩摩訶薩俱來雲集。一一菩薩各以菩薩神通力故，所有一切不可思議最勝供養供養諸佛。彼諸菩薩一一各以本願力故，在如來前昇蓮華座，至心觀佛，瞻仰而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊念已，放大光明雲，普照十方阿僧祇不可思議三千大千微塵數等世界。即時十方一一世界十十不可數佛國土百千萬億那由他微塵數等菩薩摩訶薩俱來雲集。一一菩薩各以菩薩神通力故，所有一切不可思議最勝供養供養諸佛。彼諸菩薩一一各以本願力故，在如來前昇蓮華座，至心觀佛，瞻仰而住。

即時法界藏殿上有大寶蓮華藏高座從地踊出，縱廣億那由他阿僧祇由旬。其華形相上下相稱，以一切光明摩尼寶為體，電光摩尼寶為周匝欄楯，不可思議光明摩尼寶為莖，不可思議摩尼寶以為眷屬，過諸譬喻光明摩尼寶以為垂纓，自在王摩尼寶以為羅網，種種摩尼寶以為間錯，懸諸無量寶蓋幢幡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時法界藏殿上有大寶蓮華藏高座從地踊出，縱廣億那由他阿僧祇由旬。其華形相上下相稱，以一切光明摩尼寶為體，電光摩尼寶為周匝欄楯，不可思議光明摩尼寶為莖，不可思議摩尼寶以為眷屬，過諸譬喻光明摩尼寶以為垂纓，自在王摩尼寶以為羅網，種種摩尼寶以為間錯，懸諸無量寶蓋幢幡。

彼大寶蓮華藏高座周匝俱放十阿僧祇百千萬億那由他光明。是光爾時遍照十方無量世界，即時十方，於一一方有十億不可說佛國土，百千萬億那由他微塵數等天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、四大天王、釋提桓因、梵天王等皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼大寶蓮華藏高座周匝俱放十阿僧祇百千萬億那由他光明。是光爾時遍照十方無量世界，即時十方，於一一方有十億不可說佛國土，百千萬億那由他微塵數等天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、四大天王、釋提桓因、梵天王等皆來集會。

彼諸天等各各皆乘寶殿樓閣，一一皆有不可思議阿僧祇天女作百千萬億那由他種種伎樂娛樂，而來到於佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘華殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘憂羅伽娑羅栴檀香殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘真珠寶殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘種種綵殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘金剛光明摩尼寶殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘閻浮那提金寶殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘集一切光明摩尼寶殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘自在王摩尼寶珠殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘如意寶珠殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘帝釋王頸下瓔珞摩尼寶珠殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘持清淨大海普放千光明大摩尼寶珠殿樓閣來詣佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸天等各各皆乘寶殿樓閣，一一皆有不可思議阿僧祇天女作百千萬億那由他種種伎樂娛樂，而來到於佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘華殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘憂羅伽娑羅栴檀香殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘真珠寶殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘種種綵殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘金剛光明摩尼寶殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘閻浮那提金寶殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘集一切光明摩尼寶殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘自在王摩尼寶珠殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘如意寶珠殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘帝釋王頸下瓔珞摩尼寶珠殿樓閣來詣佛所。復有諸天、龍等，各各皆乘持清淨大海普放千光明大摩尼寶珠殿樓閣來詣佛所。

如是等輩，各各皆有不可思議阿僧祇天女，作百千萬億那由他種種伎樂娛樂，而來到於佛所。到已，俱作過一切世間不可思議、不可稱、不可量、不可數種種伎樂，供養如來。彼諸天等以本願力，隨座所須自然具足，却坐一面，至心觀佛，瞻仰而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等輩，各各皆有不可思議阿僧祇天女，作百千萬億那由他種種伎樂娛樂，而來到於佛所。到已，俱作過一切世間不可思議、不可稱、不可量、不可數種種伎樂，供養如來。彼諸天等以本願力，隨座所須自然具足，却坐一面，至心觀佛，瞻仰而住。

爾時，三千大千世界大地即成閻浮檀金，種種摩尼寶樹莊嚴世界，種種天華樹、種種衣服樹、種種憂羅伽娑羅栴檀樹、種種香樹莊嚴世界，電光摩尼寶以為羅網，遍覆三千大千世界，建大寶幢，懸諸幡蓋。彼諸樹中一一皆有百千萬億那由他阿僧祇天女，皆現半身，兩手俱持百千萬億諸寶瓔珞供養而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三千大千世界大地即成閻浮檀金，種種摩尼寶樹莊嚴世界，種種天華樹、種種衣服樹、種種憂羅伽娑羅栴檀樹、種種香樹莊嚴世界，電光摩尼寶以為羅網，遍覆三千大千世界，建大寶幢，懸諸幡蓋。彼諸樹中一一皆有百千萬億那由他阿僧祇天女，皆現半身，兩手俱持百千萬億諸寶瓔珞供養而住。

爾時，彼大寶蓮華藏大師子座中出妙音聲而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼大寶蓮華藏大師子座中出妙音聲而說偈言：

「我依佛力生， 本願今成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我依佛力生， 本願今成就，

願人王來坐， 奉戴兩足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願人王來坐， 奉戴兩足尊。

我此身唯寶， 華淨眾所樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我此身唯寶， 華淨眾所樂，

寶成由佛力， 願尊滿我願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶成由佛力， 願尊滿我願，

坐師子華藏， 嚴世界及我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐師子華藏， 嚴世界及我，

說法多眾聞， 逮得師子座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法多眾聞， 逮得師子座。

我身千光明， 照無量世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我身千光明， 照無量世界，

願尊坐我上， 生我歡喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願尊坐我上， 生我歡喜心。

於此說法處， 已坐八億佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此說法處， 已坐八億佛，

願尊今速坐， 攝受利益我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願尊今速坐， 攝受利益我。」

爾時，世尊從本座起，即昇大寶蓮華藏大師子座結加趺坐，觀察一切菩薩摩訶薩眾，欲為菩薩說勝妙法，即便現相。即時一切菩薩摩訶薩眾作是思惟：「文殊師利法王子應為我等諮問如來、應、正遍知不生不滅法門，以我等輩從久遠來已曾聞此勝妙法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從本座起，即昇大寶蓮華藏大師子座結加趺坐，觀察一切菩薩摩訶薩眾，欲為菩薩說勝妙法，即便現相。即時一切菩薩摩訶薩眾作是思惟：「文殊師利法王子應為我等諮問如來、應、正遍知不生不滅法門，以我等輩從久遠來已曾聞此勝妙法門。」

爾時，文殊師利法王子見如來相、知諸菩薩摩訶薩眾心思惟已，即白佛言：「世尊！何等法門名不生不滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利法王子見如來相、知諸菩薩摩訶薩眾心思惟已，即白佛言：「世尊！何等法門名不生不滅？」

即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說偈言：

「佛說無生滅， 彼釋何等相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說無生滅， 彼釋何等相？

何法不生滅？ 願說喻相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何法不生滅？ 願說喻相應。

菩薩為智慧， 承諸佛神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩為智慧， 承諸佛神力，

無量世界來， 願說勝妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量世界來， 願說勝妙法。」

爾時，佛告文殊師利法王子言：「善哉善哉。文殊師利！汝能問佛此甚深義。文殊師利！汝為安隱無量眾生、能與無量眾生種種快樂，復能憐愍無量眾生、廣能利益無量眾生、與無量眾生人天之樂、為諸菩薩摩訶薩等究竟佛地。文殊師利！汝於此義莫驚、怖畏。文殊師利！我為汝說不生不滅法，當依智解。文殊師利！不生不滅法者，即是如來、應、正遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告文殊師利法王子言：「善哉善哉。文殊師利！汝能問佛此甚深義。文殊師利！汝為安隱無量眾生、能與無量眾生種種快樂，復能憐愍無量眾生、廣能利益無量眾生、與無量眾生人天之樂、為諸菩薩摩訶薩等究竟佛地。文殊師利！汝於此義莫驚、怖畏。文殊師利！我為汝說不生不滅法，當依智解。文殊師利！不生不滅法者，即是如來、應、正遍知。

「文殊師利！譬如大地大毘琉璃所成，形相猶如三十三天所住之處。彼大地中見三十三天釋提桓因并善法堂影現分明，及見天王釋提桓因天中所有五欲境界、戲樂等事，一切皆見。爾時，諸天唱告一切男子、女人、童男、童女，作如是言：『汝等可來觀此天王釋提桓因善法之堂及天王所有五欲境界、戲樂之具。』復作是言：『諸善男子、善女人等！汝當布施、持戒、種諸善根，皆當得此善法堂處及以天中五欲境界、戲樂之具，當作天王，并得果報及神通力，如釋提桓因，隨其所有五欲境界，畢竟成就、必得受用。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如大地大毘琉璃所成，形相猶如三十三天所住之處。彼大地中見三十三天釋提桓因并善法堂影現分明，及見天王釋提桓因天中所有五欲境界、戲樂等事，一切皆見。爾時，諸天唱告一切男子、女人、童男、童女，作如是言：『汝等可來觀此天王釋提桓因善法之堂及天王所有五欲境界、戲樂之具。』復作是言：『諸善男子、善女人等！汝當布施、持戒、種諸善根，皆當得此善法堂處及以天中五欲境界、戲樂之具，當作天王，并得果報及神通力，如釋提桓因，隨其所有五欲境界，畢竟成就、必得受用。』

「文殊師利！爾時，彼諸善男子、善女人、童男、童女等，於彼大毘琉璃地中見三十三天釋提桓因善法之堂及五欲境界、戲樂之具影現分明，即各散華，合掌供養，作如是言：『如彼釋提桓因身并善法堂及彼天中五欲境界，我亦應得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！爾時，彼諸善男子、善女人、童男、童女等，於彼大毘琉璃地中見三十三天釋提桓因善法之堂及五欲境界、戲樂之具影現分明，即各散華，合掌供養，作如是言：『如彼釋提桓因身并善法堂及彼天中五欲境界，我亦應得。』

「文殊師利！而彼眾生皆悉不知三十三天善法之堂、釋提桓因及五欲境界如是等事，一切皆依大毘琉璃地中而現。何以故？大毘琉璃地清淨故，一切影像悉現其中。文殊師利！而彼眾生為求天王帝釋身故，所有修行布施、持戒、種諸善根，皆悉迴向三十三天。文殊師利！而大毘琉璃地中實無有彼三十三天善法堂、釋提桓因及以五欲境界等事，以大毘琉璃寶地清淨鏡像現故。彼三十三天善法之堂、釋提桓因五欲境界，以不實故，不生、不滅，以大毘琉璃寶地清淨鏡像現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！而彼眾生皆悉不知三十三天善法之堂、釋提桓因及五欲境界如是等事，一切皆依大毘琉璃地中而現。何以故？大毘琉璃地清淨故，一切影像悉現其中。文殊師利！而彼眾生為求天王帝釋身故，所有修行布施、持戒、種諸善根，皆悉迴向三十三天。文殊師利！而大毘琉璃地中實無有彼三十三天善法堂、釋提桓因及以五欲境界等事，以大毘琉璃寶地清淨鏡像現故。彼三十三天善法之堂、釋提桓因五欲境界，以不實故，不生、不滅，以大毘琉璃寶地清淨鏡像現故。

「文殊師利！如是，如是。一切眾生依清淨心如實修行見如來身，文殊師利！一切眾生依如來加力故見如來身。而如來身不實，不生、不滅，非有物、非無物，非可見、非不可見，非可觀、非不可觀，非有心、非無心，非可思議、非不可思議，非有、非無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是，如是。一切眾生依清淨心如實修行見如來身，文殊師利！一切眾生依如來加力故見如來身。而如來身不實，不生、不滅，非有物、非無物，非可見、非不可見，非可觀、非不可觀，非有心、非無心，非可思議、非不可思議，非有、非無。

「文殊師利！一切眾生依於如來清淨法身鏡像力故得見如來清淨法身，奉施寶衣、散華、燒香，合掌供養而作是言：『我亦應得如來、應、正遍知清淨法身。』文殊師利！而彼一切眾生為求如來清淨法身，布施、持戒、種諸善根，以此善根求如來智，迴向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！一切眾生依於如來清淨法身鏡像力故得見如來清淨法身，奉施寶衣、散華、燒香，合掌供養而作是言：『我亦應得如來、應、正遍知清淨法身。』文殊師利！而彼一切眾生為求如來清淨法身，布施、持戒、種諸善根，以此善根求如來智，迴向阿耨多羅三藐三菩提。

「文殊師利！如彼大毘琉璃地鏡像中三十三天帝釋王身不動、不生，心不戲論、不分別、不分別無分別，不思、無思，不思議、無念，寂滅、寂靜，不生、不滅，不可見、不可聞、不可嗅、不可味、不可觸，無諸相，不可覺、不可知。如是，文殊師利！如來、應、正遍知清淨法身亦復如是，不動、不生，心不戲論、不分別、不分別無分別，不思、無思，不思議、無念，寂滅、寂靜，不生、不滅，不可見、不可聞、不可嗅、不可味、不可觸，無諸相，不可覺、不可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如彼大毘琉璃地鏡像中三十三天帝釋王身不動、不生，心不戲論、不分別、不分別無分別，不思、無思，不思議、無念，寂滅、寂靜，不生、不滅，不可見、不可聞、不可嗅、不可味、不可觸，無諸相，不可覺、不可知。如是，文殊師利！如來、應、正遍知清淨法身亦復如是，不動、不生，心不戲論、不分別、不分別無分別，不思、無思，不思議、無念，寂滅、寂靜，不生、不滅，不可見、不可聞、不可嗅、不可味、不可觸，無諸相，不可覺、不可知。

「文殊師利！如來法身不生、不滅，不去、不來，以此為體，如鏡中像。世間所見，隨諸眾生種種信力，如來示現種種異身：隨彼眾生感有長短，如來現身命有修促；隨彼眾生於大菩提有能信力，如來現身；隨彼眾生聞法能信受，如來現身；隨彼眾生信心能知三乘之法，如來現身；隨彼眾生得解脫力，如來現身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如來法身不生、不滅，不去、不來，以此為體，如鏡中像。世間所見，隨諸眾生種種信力，如來示現種種異身：隨彼眾生感有長短，如來現身命有修促；隨彼眾生於大菩提有能信力，如來現身；隨彼眾生聞法能信受，如來現身；隨彼眾生信心能知三乘之法，如來現身；隨彼眾生得解脫力，如來現身。

「文殊師利！譬如虛空有大妙法鼓，依三十三天功德力生，離善法堂，在虛空中，過一切諸天眼識境界，不可見、不可觀。文殊師利！彼大妙法鼓於何時出聲？文殊師利！以彼諸天耽著五欲境界，常不捨離，增長放逸，不入善法堂聞法思義。釋提桓因亦耽著五欲境界，常不捨離，增長放逸，不入善法堂，不昇高座為天說法。爾時，彼大妙法鼓——不可見、不可觀，過眼境界——住虛空中出妙法聲。彼妙法聲遍聞三十三天而作是言：『諸天當知，一切色、聲、香、味、觸、法皆悉無常，莫行放逸，天報速退。諸天當知，一切行苦、一切行空、一切行無我。是故，諸天莫行放逸。若退天報，生餘苦處。諸天當共議法、樂法、喜法、味法、順法、念法。諸天若欲不捨天報、五欲境界，應正修行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如虛空有大妙法鼓，依三十三天功德力生，離善法堂，在虛空中，過一切諸天眼識境界，不可見、不可觀。文殊師利！彼大妙法鼓於何時出聲？文殊師利！以彼諸天耽著五欲境界，常不捨離，增長放逸，不入善法堂聞法思義。釋提桓因亦耽著五欲境界，常不捨離，增長放逸，不入善法堂，不昇高座為天說法。爾時，彼大妙法鼓——不可見、不可觀，過眼境界——住虛空中出妙法聲。彼妙法聲遍聞三十三天而作是言：『諸天當知，一切色、聲、香、味、觸、法皆悉無常，莫行放逸，天報速退。諸天當知，一切行苦、一切行空、一切行無我。是故，諸天莫行放逸。若退天報，生餘苦處。諸天當共議法、樂法、喜法、味法、順法、念法。諸天若欲不捨天報、五欲境界，應正修行。』

「文殊師利！彼法鼓聲，不可見、無色，不分別、無分別，過眼境界，不生、不滅，離音聲、語言，離心意、意識。文殊師利！爾時，三十三天聞妙鼓聲，即入善法堂，議法、樂法、喜法、味法、順法、念法，如說修行。於彼天退，生餘勝處。釋提桓因亦入善法堂，昇法高座，為諸天說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼法鼓聲，不可見、無色，不分別、無分別，過眼境界，不生、不滅，離音聲、語言，離心意、意識。文殊師利！爾時，三十三天聞妙鼓聲，即入善法堂，議法、樂法、喜法、味法、順法、念法，如說修行。於彼天退，生餘勝處。釋提桓因亦入善法堂，昇法高座，為諸天說法。

「文殊師利！若阿修羅共彼諸天鬪戰之時，三十三天力弱退散。爾時，法鼓於虛空中出如是聲，阿修羅聞甚大驚怖，退入大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若阿修羅共彼諸天鬪戰之時，三十三天力弱退散。爾時，法鼓於虛空中出如是聲，阿修羅聞甚大驚怖，退入大海。

「文殊師利！彼大法鼓，無形相、無作者，不可見、不可觀，元無實、不可思議，無心、無相，無色、無聲，無體、無二，過眼境界。文殊師利！三十三天依本行業，彼大妙鼓空中出聲，令彼諸天遠離一切諸障、憂惱，無染、寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼大法鼓，無形相、無作者，不可見、不可觀，元無實、不可思議，無心、無相，無色、無聲，無體、無二，過眼境界。文殊師利！三十三天依本行業，彼大妙鼓空中出聲，令彼諸天遠離一切諸障、憂惱，無染、寂靜。

「文殊師利！如彼空中大法鼓，身不可見、不可觀，元無實、不可思議，無心、無相，無色、無聲，無物、無二，過眼境界，依本行業，法鼓出聲，令三十三天遠離一切諸障、憂惱，無染、寂靜。文殊師利！如三十三天心放逸時，彼妙法鼓出大音聲，令三十三天遠離一切諸障、憂惱，無染、寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如彼空中大法鼓，身不可見、不可觀，元無實、不可思議，無心、無相，無色、無聲，無物、無二，過眼境界，依本行業，法鼓出聲，令三十三天遠離一切諸障、憂惱，無染、寂靜。文殊師利！如三十三天心放逸時，彼妙法鼓出大音聲，令三十三天遠離一切諸障、憂惱，無染、寂靜。

「文殊師利！如是，如來、應、正遍知清淨法身，一切世間所不能見，元無實、不可思議，無心、無相，無色、無體、無二，過眼境界。文殊師利！如彼眾生依本業行，隨心能信得聞法聲，而彼法聲能令眾生遠離一切諸障、憂惱，無染、寂靜。文殊師利！彼清淨法身無說、無體，而諸眾生依善根業力聞妙法聲，謂如來說法、謂世間有佛。文殊師利！一切眾生聞如來聲，能得一切樂具，已信者令得正解，聞聲正解是如來身。初發心菩薩及一切凡夫眾生聞如來說法、觀察如來，增長一切善根。文殊師利！如來、應、正遍知清淨法身不生、不滅，應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是，如來、應、正遍知清淨法身，一切世間所不能見，元無實、不可思議，無心、無相，無色、無體、無二，過眼境界。文殊師利！如彼眾生依本業行，隨心能信得聞法聲，而彼法聲能令眾生遠離一切諸障、憂惱，無染、寂靜。文殊師利！彼清淨法身無說、無體，而諸眾生依善根業力聞妙法聲，謂如來說法、謂世間有佛。文殊師利！一切眾生聞如來聲，能得一切樂具，已信者令得正解，聞聲正解是如來身。初發心菩薩及一切凡夫眾生聞如來說法、觀察如來，增長一切善根。文殊師利！如來、應、正遍知清淨法身不生、不滅，應如是知。

「文殊師利！譬如初夏，依諸眾生本業力故，大地所有種子、穀、草、叢林、藥木出生增長，為與眾生資生樂具。上虛空中出如是風，如是風者能生大雲；生大雲者能澍大雨；澍大雨者能滿大地；滿大地者能令一切諸種滋茂。爾時，一切閻浮提人皆大歡喜，生大踊躍而作是言：『此是大雲、此是大雨。』文殊師利！於虛空中天不雨時，閻浮提人作如是言：『無雲、無雨。』文殊師利！隨何時中普興大雲、遍澍大雨，時諸眾生咸作是言：『希有，大雲。希有，大雨。普澍大雨充滿大地。』文殊師利！而彼虛空無雲、無雨。文殊師利！依因於風，彼虛空中能生大雲、能生大雨。文殊師利！依因於風，彼虛空中無雲、無雨。何以故？以依眾生本業力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如初夏，依諸眾生本業力故，大地所有種子、穀、草、叢林、藥木出生增長，為與眾生資生樂具。上虛空中出如是風，如是風者能生大雲；生大雲者能澍大雨；澍大雨者能滿大地；滿大地者能令一切諸種滋茂。爾時，一切閻浮提人皆大歡喜，生大踊躍而作是言：『此是大雲、此是大雨。』文殊師利！於虛空中天不雨時，閻浮提人作如是言：『無雲、無雨。』文殊師利！隨何時中普興大雲、遍澍大雨，時諸眾生咸作是言：『希有，大雲。希有，大雨。普澍大雨充滿大地。』文殊師利！而彼虛空無雲、無雨。文殊師利！依因於風，彼虛空中能生大雲、能生大雨。文殊師利！依因於風，彼虛空中無雲、無雨。何以故？以依眾生本業力故。

「文殊師利！如彼水聚於虛空中，風因緣住，依風而雨，而世間人稱言雲雨。何以故？以依眾生本業力故，於虛空中澍大雨聚，充滿大地。文殊師利！彼虛空中無雲、無雨。文殊師利！彼大雲雨自性不生、不滅，離心意、意識，離去、來相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如彼水聚於虛空中，風因緣住，依風而雨，而世間人稱言雲雨。何以故？以依眾生本業力故，於虛空中澍大雨聚，充滿大地。文殊師利！彼虛空中無雲、無雨。文殊師利！彼大雲雨自性不生、不滅，離心意、意識，離去、來相。

「文殊師利！如是，諸菩薩摩訶薩依過去善根、修諸善行聞佛說法，得無障礙道；一切眾生、一切聲聞、辟支佛等種諸善根，求涅槃道。世間眾生便謂：『如來、應、正遍知出現於世，如來說法皆是真語、如語、不異語。』而諸天人稱言如來，文殊師利！以依眾生善根力故法身出聲，而諸天人作如是言：『如來說法。』文殊師利！實無如來。何以故？如來法身，無相、離相，無處、離處，不實、不生、不滅。文殊師利！而彼如來樂說辯才，為天人說法無有窮盡，隨所應聞皆令開解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是，諸菩薩摩訶薩依過去善根、修諸善行聞佛說法，得無障礙道；一切眾生、一切聲聞、辟支佛等種諸善根，求涅槃道。世間眾生便謂：『如來、應、正遍知出現於世，如來說法皆是真語、如語、不異語。』而諸天人稱言如來，文殊師利！以依眾生善根力故法身出聲，而諸天人作如是言：『如來說法。』文殊師利！實無如來。何以故？如來法身，無相、離相，無處、離處，不實、不生、不滅。文殊師利！而彼如來樂說辯才，為天人說法無有窮盡，隨所應聞皆令開解。

「文殊師利！始發心菩薩及以一切毛道凡夫，依於眾生本業力故，應見如來入涅槃者，如來即便入於涅槃，不可得見。而彼眾生起如是心，便謂：『如來畢竟涅槃。』文殊師利！如來、應正遍知不生、不死，不起、不滅。文殊師利！如來、應、正遍知無始世來，證於常住大般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！始發心菩薩及以一切毛道凡夫，依於眾生本業力故，應見如來入涅槃者，如來即便入於涅槃，不可得見。而彼眾生起如是心，便謂：『如來畢竟涅槃。』文殊師利！如來、應正遍知不生、不死，不起、不滅。文殊師利！如來、應、正遍知無始世來，證於常住大般涅槃。

「文殊師利！如彼大雲不實、不生、不滅，虛妄故有，而諸眾生念想假名雲、雨如是。文殊師利！如來不實、不生、不滅，本來不生，而諸眾生隨其心想，聞如來、應、正遍知現有說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如彼大雲不實、不生、不滅，虛妄故有，而諸眾生念想假名雲、雨如是。文殊師利！如來不實、不生、不滅，本來不生，而諸眾生隨其心想，聞如來、應、正遍知現有說法。

「文殊師利！譬如大自在梵天王於十百千萬三千大千諸世界中自在無礙，下觀一切諸天宮殿，乃至觀於四天王等。爾時，彼大自在梵天王於彼十百千萬三千大千諸世界中為自在主，觀於一切諸天宮殿。文殊師利！時宮殿中一切諸天各各捨於五欲境界、一切伎樂，捨諸欲念，生大恭敬心，合掌供養大梵天王，瞻仰而住。文殊師利！而彼大自在梵天王於彼一切諸宮殿中暫時而現。爾時諸天為生梵世，所有善根迴向梵天。文殊師利！彼大自在梵天王十百千萬三千大千諸世界主，不退梵天，住持梵宮，依自在願住持力故、一切眾生善根力故，應化梵天，日日觀察。一切天宮下至四天王天，各各捨於五欲境界、一切伎樂，捨諸欲念，生大恭敬心，合掌供養大梵天王，瞻仰而住。而彼大自在梵天王於彼一切諸宮殿中暫時現身，於本處不動。彼時諸天為生梵世，所有善根迴向梵天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如大自在梵天王於十百千萬三千大千諸世界中自在無礙，下觀一切諸天宮殿，乃至觀於四天王等。爾時，彼大自在梵天王於彼十百千萬三千大千諸世界中為自在主，觀於一切諸天宮殿。文殊師利！時宮殿中一切諸天各各捨於五欲境界、一切伎樂，捨諸欲念，生大恭敬心，合掌供養大梵天王，瞻仰而住。文殊師利！而彼大自在梵天王於彼一切諸宮殿中暫時而現。爾時諸天為生梵世，所有善根迴向梵天。文殊師利！彼大自在梵天王十百千萬三千大千諸世界主，不退梵天，住持梵宮，依自在願住持力故、一切眾生善根力故，應化梵天，日日觀察。一切天宮下至四天王天，各各捨於五欲境界、一切伎樂，捨諸欲念，生大恭敬心，合掌供養大梵天王，瞻仰而住。而彼大自在梵天王於彼一切諸宮殿中暫時現身，於本處不動。彼時諸天為生梵世，所有善根迴向梵天。

「文殊師利！而於彼處無實梵天。文殊師利！彼梵天空、彼梵天無、不實，無名字、無音聲，無住處、無體，不思議、無相，離心意、意識，不生、不滅。文殊師利！彼大梵天依本願善根住持力故、依彼諸天善根住持力故，於彼一切諸宮殿中暫時現身。文殊師利！而彼諸天不知梵天身空、無、不實，無名字、無音聲，無住處、無體，不思議、無相，離心意、意識，不生、不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！而於彼處無實梵天。文殊師利！彼梵天空、彼梵天無、不實，無名字、無音聲，無住處、無體，不思議、無相，離心意、意識，不生、不滅。文殊師利！彼大梵天依本願善根住持力故、依彼諸天善根住持力故，於彼一切諸宮殿中暫時現身。文殊師利！而彼諸天不知梵天身空、無、不實，無名字、無音聲，無住處、無體，不思議、無相，離心意、意識，不生、不滅。

「如是，文殊師利！如來、應、正遍知空、無、不實，無名字、無音聲，無住處、無體，不思議、無相，離心意、意識，不生、不滅亦復如是。文殊師利！如來、應、正遍知依彼菩薩本願行力住持初發心菩薩、住一切聲聞、辟支佛乘。依一切毛道凡夫善根力故，如來應現百千萬相好莊嚴之身，如鏡中像，本處不動。文殊師利！初發心菩薩、一切聲聞、辟支佛及毛道凡夫，不知如來、應、正遍知空、無、不實、不可觀，無名字、無音聲，無住處、無體，不思議、無相，離心意、意識，不生、不滅。文殊師利！而如來百千萬億種種相好、莊嚴之身具足，如來一切種種諸威儀行，隨諸眾生種種信故，出大妙聲為眾生說法，能令眾生遠離一切諸障、憂惱，無染、寂靜，而如來一切平等捨心無分別、無異心。文殊師利！以是義故，言不生、不滅者，是名如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，文殊師利！如來、應、正遍知空、無、不實，無名字、無音聲，無住處、無體，不思議、無相，離心意、意識，不生、不滅亦復如是。文殊師利！如來、應、正遍知依彼菩薩本願行力住持初發心菩薩、住一切聲聞、辟支佛乘。依一切毛道凡夫善根力故，如來應現百千萬相好莊嚴之身，如鏡中像，本處不動。文殊師利！初發心菩薩、一切聲聞、辟支佛及毛道凡夫，不知如來、應、正遍知空、無、不實、不可觀，無名字、無音聲，無住處、無體，不思議、無相，離心意、意識，不生、不滅。文殊師利！而如來百千萬億種種相好、莊嚴之身具足，如來一切種種諸威儀行，隨諸眾生種種信故，出大妙聲為眾生說法，能令眾生遠離一切諸障、憂惱，無染、寂靜，而如來一切平等捨心無分別、無異心。文殊師利！以是義故，言不生、不滅者，是名如來。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「如來常不生， 諸法亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來常不生， 諸法亦復然，

世間無實法， 愚癡妄取相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間無實法， 愚癡妄取相。

無漏善法中， 無如及如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏善法中， 無如及如來，

依彼善法力， 現世如鏡像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依彼善法力， 現世如鏡像。

「文殊師利！譬如日光初出，先照最大山王，次照斫迦婆羅山、摩訶斫迦婆羅山，次照餘大山，次照餘黑山，次照高原、堆阜，後照深谷、卑下之處。文殊師利！而彼日光不分別、無分別、不思惟。何以故？文殊師利！彼日光明無心意、意識，不生、不滅，無相、離相，無念、離念，無戲論、無障礙、離障礙，不住此岸、不住彼岸，不高、不下，不縛、不脫，不知、非不知，無煩惱、非無煩惱，非實、非不實，不在此岸、不在彼岸，不在陸地、不在水中，不在兩岸、不在中流，無覺、離覺，無色、非無色。文殊師利！依於大地有高、下、中，日光隨地有高、下、中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如日光初出，先照最大山王，次照斫迦婆羅山、摩訶斫迦婆羅山，次照餘大山，次照餘黑山，次照高原、堆阜，後照深谷、卑下之處。文殊師利！而彼日光不分別、無分別、不思惟。何以故？文殊師利！彼日光明無心意、意識，不生、不滅，無相、離相，無念、離念，無戲論、無障礙、離障礙，不住此岸、不住彼岸，不高、不下，不縛、不脫，不知、非不知，無煩惱、非無煩惱，非實、非不實，不在此岸、不在彼岸，不在陸地、不在水中，不在兩岸、不在中流，無覺、離覺，無色、非無色。文殊師利！依於大地有高、下、中，日光隨地有高、下、中。

「文殊師利！如來、應正遍知亦復如是，不分別、無分別、不思惟。文殊師利！何以故？如來、應、正遍知離心意、意識，不生、不滅，無相、離相，無念、離念，無戲論、離戲論，無熱惱、離熱惱，不住此岸、不住彼岸，不高、不下，不縛、不脫，不知、非不知，無煩惱、非無煩惱，非實語者、非不實語者，不在此岸、不在彼岸，不在陸地、不在水中，不在兩岸、不在中流，非一切知者、非無一切知者，非覺者、非無覺者，非行者、非無行者，非修習者、非無修習者，非念者、非無念者，非有心者、非無心者，離心者、非離心者，無意者、非無意者，非害者、非無害者，非名者、非無名者，非色者、非無色者，非說者、非無說者，非假名者、非無假名者，非可見者、非不可見者，體性如是、非不如是，非說道者、非無說道者，非證果者、非無證果者，非分別者、非無分別者，非離分別者、非無離分別者。文殊師利！依彼無邊法界眾生上、中、下性，如來放大智日光輪普照眾生亦復如是。初照一切諸菩薩等清淨直心大乘山王，次復照於住辟支佛乘，次復照於住聲聞乘，次復照於隨所能信善行眾生，次復照於乃至住邪聚眾生，皆為如來一切智日光輪所照，為畢竟利益一切眾生、為生未來一切善根、為令增長一切善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如來、應正遍知亦復如是，不分別、無分別、不思惟。文殊師利！何以故？如來、應、正遍知離心意、意識，不生、不滅，無相、離相，無念、離念，無戲論、離戲論，無熱惱、離熱惱，不住此岸、不住彼岸，不高、不下，不縛、不脫，不知、非不知，無煩惱、非無煩惱，非實語者、非不實語者，不在此岸、不在彼岸，不在陸地、不在水中，不在兩岸、不在中流，非一切知者、非無一切知者，非覺者、非無覺者，非行者、非無行者，非修習者、非無修習者，非念者、非無念者，非有心者、非無心者，離心者、非離心者，無意者、非無意者，非害者、非無害者，非名者、非無名者，非色者、非無色者，非說者、非無說者，非假名者、非無假名者，非可見者、非不可見者，體性如是、非不如是，非說道者、非無說道者，非證果者、非無證果者，非分別者、非無分別者，非離分別者、非無離分別者。文殊師利！依彼無邊法界眾生上、中、下性，如來放大智日光輪普照眾生亦復如是。初照一切諸菩薩等清淨直心大乘山王，次復照於住辟支佛乘，次復照於住聲聞乘，次復照於隨所能信善行眾生，次復照於乃至住邪聚眾生，皆為如來一切智日光輪所照，為畢竟利益一切眾生、為生未來一切善根、為令增長一切善根。

「文殊師利！如來於彼一切事中平等捨心，無分別、無異心。文殊師利！諸佛如來智日光輪無如是心：『我為此眾生說於妙法，而不為彼眾生說法。』文殊師利！諸佛如來無有如是分別之心：『此眾生信上法、此眾生信中法、此眾生信下法，此眾生信正法、此眾生信邪法。』文殊師利！諸佛如來無如是心：『此眾生信上法，為說大乘；此眾生信中法，為說緣覺乘；此眾生信下法，為說聲聞乘；此眾生信正行，為說清淨心法；乃至此眾生信邪行，隨所應聞而為說法。』文殊師利！諸佛如來智日光輪無有如是分別之心。何以故？諸佛如來智日光輪遠離一切分別、異分別及諸戲論。文殊師利！依諸眾生種種善根，諸佛如來智日光輪種種別異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如來於彼一切事中平等捨心，無分別、無異心。文殊師利！諸佛如來智日光輪無如是心：『我為此眾生說於妙法，而不為彼眾生說法。』文殊師利！諸佛如來無有如是分別之心：『此眾生信上法、此眾生信中法、此眾生信下法，此眾生信正法、此眾生信邪法。』文殊師利！諸佛如來無如是心：『此眾生信上法，為說大乘；此眾生信中法，為說緣覺乘；此眾生信下法，為說聲聞乘；此眾生信正行，為說清淨心法；乃至此眾生信邪行，隨所應聞而為說法。』文殊師利！諸佛如來智日光輪無有如是分別之心。何以故？諸佛如來智日光輪遠離一切分別、異分別及諸戲論。文殊師利！依諸眾生種種善根，諸佛如來智日光輪種種別異。

「文殊師利！譬如大海中有如意寶珠懸置高幢上，隨何等何等眾生念、須何等何等事，如是如是聞彼摩尼寶珠出聲。而彼摩尼寶珠不分別、無分別、不思惟，無心、離心，離心意、意識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如大海中有如意寶珠懸置高幢上，隨何等何等眾生念、須何等何等事，如是如是聞彼摩尼寶珠出聲。而彼摩尼寶珠不分別、無分別、不思惟，無心、離心，離心意、意識。

「文殊師利！如來亦復如是，不分別、無分別、不思惟，無心、離心，離心意、意識，不可測量、離諸測量，不得、離得，貪不能轉、瞋不能轉、癡不能轉，不實、不妄，非常、非不常，非照、非不照，非明、非不明，非覺者、非不覺者，不生、不滅，不思議、不可思議，無體、離體，不可取、不可捨，不可戲論、不可說、離諸言說，不喜、離喜，無生，不可數、離諸數量，不去、無去、去寂，絕一切諸趣、離一切言說，不可見、不可觀、不可取，非虛空、非不虛空，非可見、非可說，非和合、非離和合，非作、非造、非示，非染、非可清淨，非名、非色，非相、非無相，非業、非業報，非過去、非未來、非現在，非有煩惱、非無煩惱，非諍、非不諍，非聲、離一切聲、無言，無相、離一切相，非內、非外、亦非中間。文殊師利！而如來寶珠清淨直心，懸大慈悲高幢之上，隨何等何等眾生信、何等何等眾生行，聞如是如是說法聲。文殊師利！如來於一切事平等捨心，無分別、無異心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如來亦復如是，不分別、無分別、不思惟，無心、離心，離心意、意識，不可測量、離諸測量，不得、離得，貪不能轉、瞋不能轉、癡不能轉，不實、不妄，非常、非不常，非照、非不照，非明、非不明，非覺者、非不覺者，不生、不滅，不思議、不可思議，無體、離體，不可取、不可捨，不可戲論、不可說、離諸言說，不喜、離喜，無生，不可數、離諸數量，不去、無去、去寂，絕一切諸趣、離一切言說，不可見、不可觀、不可取，非虛空、非不虛空，非可見、非可說，非和合、非離和合，非作、非造、非示，非染、非可清淨，非名、非色，非相、非無相，非業、非業報，非過去、非未來、非現在，非有煩惱、非無煩惱，非諍、非不諍，非聲、離一切聲、無言，無相、離一切相，非內、非外、亦非中間。文殊師利！而如來寶珠清淨直心，懸大慈悲高幢之上，隨何等何等眾生信、何等何等眾生行，聞如是如是說法聲。文殊師利！如來於一切事平等捨心，無分別、無異心。

「文殊師利！譬如響聲，從他而出，眾生得聞。而彼響聲非過去、非未來、非現在，非內、非外、非二中間可得，非生、非滅，非斷、非常，非知、非不知，非覺、非不覺，非明、非不明，非縛、非脫，非毀、非不毀，非念、非不念，非處、非不處，非住、非不住，非地界、非水界、非火界、非風界，非有為、非無為，非戲論、非不戲論，非聲、非不聲，非見、非不見，非字、非言、非離言語，非稱量、離稱量，非相、離相，非寂靜、非離寂靜，非長、非短，非心、非不心，非觀、非不觀，非可見相、非不可見相，非空、非不空、自體空，非可念、非不可念、離可念，非可覺、非不可覺，離心意、意識，一切處平等，無分別、離異分別，過三世。文殊師利！而彼響聲隨種種眾生，種種言音聞種種響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如響聲，從他而出，眾生得聞。而彼響聲非過去、非未來、非現在，非內、非外、非二中間可得，非生、非滅，非斷、非常，非知、非不知，非覺、非不覺，非明、非不明，非縛、非脫，非毀、非不毀，非念、非不念，非處、非不處，非住、非不住，非地界、非水界、非火界、非風界，非有為、非無為，非戲論、非不戲論，非聲、非不聲，非見、非不見，非字、非言、非離言語，非稱量、離稱量，非相、離相，非寂靜、非離寂靜，非長、非短，非心、非不心，非觀、非不觀，非可見相、非不可見相，非空、非不空、自體空，非可念、非不可念、離可念，非可覺、非不可覺，離心意、意識，一切處平等，無分別、離異分別，過三世。文殊師利！而彼響聲隨種種眾生，種種言音聞種種響。

「文殊師利！如來、應、正遍知說法音聲亦復如是，非過去、非未來、非現在，非內、非外、非二中間可得，非生、非滅，非斷、非常，非知、非不知，非覺、非不覺，非明、非不明，非縛、非脫，非毀、非不毀，非念、非不念，非處、非不處，非住、非不住，非地界、非水界、非火界、非風界，非有為、非無為，非戲論、非不戲論，非聲、非不聲，非見、非不見，非字、非言、非離言語，非稱量、離稱量，非相、離相，非寂靜、非離寂靜，非長、非短，非心、非不心，非觀、非不觀，非可見相、非不可見相，非空、非不空、自體空，非可念、非不可念、離可念，非可覺、非不可覺，離心意、意識，一切處平等，無分別、離異分別，過三世。文殊師利！隨種種眾生種種信、種種解，聞於如來、應、正遍知如是如是說法音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如來、應、正遍知說法音聲亦復如是，非過去、非未來、非現在，非內、非外、非二中間可得，非生、非滅，非斷、非常，非知、非不知，非覺、非不覺，非明、非不明，非縛、非脫，非毀、非不毀，非念、非不念，非處、非不處，非住、非不住，非地界、非水界、非火界、非風界，非有為、非無為，非戲論、非不戲論，非聲、非不聲，非見、非不見，非字、非言、非離言語，非稱量、離稱量，非相、離相，非寂靜、非離寂靜，非長、非短，非心、非不心，非觀、非不觀，非可見相、非不可見相，非空、非不空、自體空，非可念、非不可念、離可念，非可覺、非不可覺，離心意、意識，一切處平等，無分別、離異分別，過三世。文殊師利！隨種種眾生種種信、種種解，聞於如來、應、正遍知如是如是說法音聲。

「文殊師利！譬如大地，住持萬物，生長一切穀、麥、果、蓏、草、木、樹林，建立成就。文殊師利！而彼大地不分別、無異分別，一切處平等，無分別、無異分別心、無心，離心意、意識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如大地，住持萬物，生長一切穀、麥、果、蓏、草、木、樹林，建立成就。文殊師利！而彼大地不分別、無異分別，一切處平等，無分別、無異分別心、無心，離心意、意識。

「文殊師利！如來、應、正遍知亦復如是，依於如來、應、正遍知，住持一切眾生，生長一切善根，建立成就一切聲聞、辟支佛、菩薩及諸外道種種異見、尼犍子等從於邪見，乃至邪定聚眾生所有諸善根。彼諸善根皆是如來、應、正遍知之所住持，皆依如來、應、正遍知而得生長、建立成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如來、應、正遍知亦復如是，依於如來、應、正遍知，住持一切眾生，生長一切善根，建立成就一切聲聞、辟支佛、菩薩及諸外道種種異見、尼犍子等從於邪見，乃至邪定聚眾生所有諸善根。彼諸善根皆是如來、應、正遍知之所住持，皆依如來、應、正遍知而得生長、建立成就。

「文殊師利！而如來、應、正遍知離一切分別，無分別、異分別念，離一切心意、意識，不可觀、離諸觀，不可見、離諸見，不可思惟、離諸思惟，不可念、離諸念，心平等、無平等捨，一切處無分別、離異分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！而如來、應、正遍知離一切分別，無分別、異分別念，離一切心意、意識，不可觀、離諸觀，不可見、離諸見，不可思惟、離諸思惟，不可念、離諸念，心平等、無平等捨，一切處無分別、離異分別。

「文殊師利！譬如虛空，一切處平等，無分別、異分別，不生、不滅，非過去、非未來、非現在，不可見、不可戲論，無色，不可示、不可表，不可觸、不可護，不可量、離思量，不可譬喻、離諸譬喻，無住處、不可取，離眼識道、離心意、意識，無相、無字，無聲、無念，無取、無捨，不可轉、不可換，離言語道，一切處住、一切處入。文殊師利！如諸眾生，以依地有高、下、中故，而言虛空有高、下、中，而彼虛空無高、下、中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如虛空，一切處平等，無分別、異分別，不生、不滅，非過去、非未來、非現在，不可見、不可戲論，無色，不可示、不可表，不可觸、不可護，不可量、離思量，不可譬喻、離諸譬喻，無住處、不可取，離眼識道、離心意、意識，無相、無字，無聲、無念，無取、無捨，不可轉、不可換，離言語道，一切處住、一切處入。文殊師利！如諸眾生，以依地有高、下、中故，而言虛空有高、下、中，而彼虛空無高、下、中。

「文殊師利！如來、應、正遍知亦復如是，於一切處平等，無分別、異分別，不生、不滅，非過去、非未來、非現在，不可見、不可戲，無色，不可示、不可表，不可觸、不可護，不可量、離思量，不可譬喻、離諸譬喻，無住處、不可取，離眼識道、離心意、意識，無相、無字，無聲、無念，無取、無捨，不可轉、不可換，離言語道，一切處住、一切處入。文殊師利！依眾生心有高、下、中故，見如來有高、下、中，而實如來無高、下、中。文殊師利！如來無如是心：『此眾生有下信心，我示下形色；此眾生有中信心，我示中形色；此眾生有上信心，我示上形色。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如來、應、正遍知亦復如是，於一切處平等，無分別、異分別，不生、不滅，非過去、非未來、非現在，不可見、不可戲，無色，不可示、不可表，不可觸、不可護，不可量、離思量，不可譬喻、離諸譬喻，無住處、不可取，離眼識道、離心意、意識，無相、無字，無聲、無念，無取、無捨，不可轉、不可換，離言語道，一切處住、一切處入。文殊師利！依眾生心有高、下、中故，見如來有高、下、中，而實如來無高、下、中。文殊師利！如來無如是心：『此眾生有下信心，我示下形色；此眾生有中信心，我示中形色；此眾生有上信心，我示上形色。』

「文殊師利！如來說法亦復如是。文殊師利！如來無如是心：『此眾生有下信心，我為說聲聞法；此眾生有中信心，我為說辟支佛法；此眾生有上信心，我為說大乘法。』文殊師利！如來無如是心：『此眾生信布施故，我為說檀波羅蜜；此眾生信持戒故，我為說尸波羅蜜；此眾生信忍辱故，我為說羼提波羅蜜；此眾生信精進故，我為說毘梨耶波羅蜜；此眾生信禪定故，我為說禪波羅蜜；此眾生信智慧故，我為說般若波羅蜜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如來說法亦復如是。文殊師利！如來無如是心：『此眾生有下信心，我為說聲聞法；此眾生有中信心，我為說辟支佛法；此眾生有上信心，我為說大乘法。』文殊師利！如來無如是心：『此眾生信布施故，我為說檀波羅蜜；此眾生信持戒故，我為說尸波羅蜜；此眾生信忍辱故，我為說羼提波羅蜜；此眾生信精進故，我為說毘梨耶波羅蜜；此眾生信禪定故，我為說禪波羅蜜；此眾生信智慧故，我為說般若波羅蜜。』