毘耶娑問經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘耶娑問經卷下

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

「復次，大仙！四大天王生退之相，復應當知。如是，大仙！若於貧人、若於病人生憐愍心，若衣、若食、病患因緣所須醫藥隨時給施，為除寒苦。道巷殖樹，行人坐息。造立池、井、溝渠、水槽，給施一切。如是信心、喜心施與彼人。以是善業因緣，臨欲死時，身無垢穢亦不羸瘦，身色不變，不膩、不爛，一切身分不受苦惱、聲不破壞，諸親眷屬悉皆聚集。無分散者，故不憂惱、不患飢渴、腳不申縮、不受苦惱、不失便利。境界不礙，故不愁苦、諸根不壞。彼人如是一切樂足，不苦惱死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！四大天王生退之相，復應當知。如是，大仙！若於貧人、若於病人生憐愍心，若衣、若食、病患因緣所須醫藥隨時給施，為除寒苦。道巷殖樹，行人坐息。造立池、井、溝渠、水槽，給施一切。如是信心、喜心施與彼人。以是善業因緣，臨欲死時，身無垢穢亦不羸瘦，身色不變，不膩、不爛，一切身分不受苦惱、聲不破壞，諸親眷屬悉皆聚集。無分散者，故不憂惱、不患飢渴、腳不申縮、不受苦惱、不失便利。境界不礙，故不愁苦、諸根不壞。彼人如是一切樂足，不苦惱死。

「若捨身時，識心歡喜，見四天王、諸天之眾在樹林中戲樂之處。見天眾已，死屍面色如生蓮花，口出好香——其香猶如阿娑婆香——種種花香隨風熏屍。彼死人識。見四大王天中生處父母相近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若捨身時，識心歡喜，見四天王、諸天之眾在樹林中戲樂之處。見天眾已，死屍面色如生蓮花，口出好香——其香猶如阿娑婆香——種種花香隨風熏屍。彼死人識。見四大王天中生處父母相近。

「爾時，天中彼父天子在戲樂處遊行嬉戲，欲心起發，右手摩觸天女臍下。以摩觸故，識託懷中，至滿七日乃有頭髮具足莊嚴，天童子生。生即知欲，戲笑、歌舞一切皆能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，天中彼父天子在戲樂處遊行嬉戲，欲心起發，右手摩觸天女臍下。以摩觸故，識託懷中，至滿七日乃有頭髮具足莊嚴，天童子生。生即知欲，戲笑、歌舞一切皆能。

「復次，大仙！彼四大王諸天住處，所有宮殿純金為地，種種莊嚴、種種綵色、彫飾分明，百千天女在天宮殿，有百千樹妙莊嚴枝，有隨意風觸身受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！彼四大王諸天住處，所有宮殿純金為地，種種莊嚴、種種綵色、彫飾分明，百千天女在天宮殿，有百千樹妙莊嚴枝，有隨意風觸身受樂。

「復次，大仙！彼四大王天眾住處，城隍平正，其城四方，縱廣八萬四千由旬。大仙當知，於彼林中有天寶珠以為燈明，踈妙繒綵以衣樹身，懸幡枝上。樹極柔軟，諸天見之心生愛樂，於彼林中吹笛、拍手、琵琶、鼓等，和合樂聲在彼窟中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！彼四大王天眾住處，城隍平正，其城四方，縱廣八萬四千由旬。大仙當知，於彼林中有天寶珠以為燈明，踈妙繒綵以衣樹身，懸幡枝上。樹極柔軟，諸天見之心生愛樂，於彼林中吹笛、拍手、琵琶、鼓等，和合樂聲在彼窟中。

「復次，大仙！彼天童子種種食力，所謂揣食天飯善香，能生天力，香、色、味等功德具足。有天粳米名蓮華光，自然而熟，甜如甘露，種種色味具足相應。有二食盤，一是金盤、一是寶盤，隨彼天子所須飯食何者何等、如是如是，彼彼飲食皆盤中生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！彼天童子種種食力，所謂揣食天飯善香，能生天力，香、色、味等功德具足。有天粳米名蓮華光，自然而熟，甜如甘露，種種色味具足相應。有二食盤，一是金盤、一是寶盤，隨彼天子所須飯食何者何等、如是如是，彼彼飲食皆盤中生。

「復次，大仙！彼天爾時牟佉離汁生彼盤中即變為花，名阿娑婆。彼有善香，其汁清冷，飲則涼樂。又復彼香令天童子醉樂怡適。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！彼天爾時牟佉離汁生彼盤中即變為花，名阿娑婆。彼有善香，其汁清冷，飲則涼樂。又復彼香令天童子醉樂怡適。

「復次，大仙！彼四大王子𨽦宮殿，周匝常有妙好華蔓，多饒妙花莊嚴殿柱，以如是柱莊嚴宮殿、金寶、金剛。有勝天樹，娑羅翅蔓上攀樹枝。有百千柱床臥敷具莊嚴宮殿。六萬天女在中行坐，令彼宮殿端嚴勝妙。彼女殊勝身相、舉動皆可觀瞻，天衣光明莊嚴其身，妙聲、環釧以姿其媚，善香妙色，欲心相應，身極軟弱。歌舞、戲笑恒常不絕，多有姿媚，兩兩共合出美妙聲與笛一音。彼天宮殿如是具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！彼四大王子𨽦宮殿，周匝常有妙好華蔓，多饒妙花莊嚴殿柱，以如是柱莊嚴宮殿、金寶、金剛。有勝天樹，娑羅翅蔓上攀樹枝。有百千柱床臥敷具莊嚴宮殿。六萬天女在中行坐，令彼宮殿端嚴勝妙。彼女殊勝身相、舉動皆可觀瞻，天衣光明莊嚴其身，妙聲、環釧以姿其媚，善香妙色，欲心相應，身極軟弱。歌舞、戲笑恒常不絕，多有姿媚，兩兩共合出美妙聲與笛一音。彼天宮殿如是具足。

「復次，大仙！彼天宮柱金寶間錯，懸以繒幡，處處垂下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！彼天宮柱金寶間錯，懸以繒幡，處處垂下。

「復次，大仙！彼四大王受勝欲樂。提頭賴吒、毘樓勒叉、毘樓博叉、拘毘樓等，彼四大王在宮殿中，喜笑、歌舞、嘯咏等聲，天食充飽，諸根喜樂，善愛意生。彼處勝樂皆悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！彼四大王受勝欲樂。提頭賴吒、毘樓勒叉、毘樓博叉、拘毘樓等，彼四大王在宮殿中，喜笑、歌舞、嘯咏等聲，天食充飽，諸根喜樂，善愛意生。彼處勝樂皆悉具足。

「復次，大仙！彼四大王天眾之中，諸天童子長臂洪直，不麁、不細，行如醉象，具丈夫力，柔軟之身具足天相。彼天行時，則有勝香熏一由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！彼四大王天眾之中，諸天童子長臂洪直，不麁、不細，行如醉象，具丈夫力，柔軟之身具足天相。彼天行時，則有勝香熏一由旬。

「復次，大仙！彼壽天年五百歲命，無中夭傷。彼處勝樂一切具受，開眼看視有喜愛相。彼諸天眾多有戲處——謂蘇婆伽荼迦之處、迦曇婆迦及毘摩羅、光明莊嚴林王之處、闍那迦等勝戲樂處，有如是等第一香處——受用心喜。彼諸天子行彼處已，花、珠、金、寶間錯階陛。其階方正，勝妙莊嚴，名寶珠階。百千天女妙聲歌咏，珠寶、樂器自然出聲，多受欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！彼壽天年五百歲命，無中夭傷。彼處勝樂一切具受，開眼看視有喜愛相。彼諸天眾多有戲處——謂蘇婆伽荼迦之處、迦曇婆迦及毘摩羅、光明莊嚴林王之處、闍那迦等勝戲樂處，有如是等第一香處——受用心喜。彼諸天子行彼處已，花、珠、金、寶間錯階陛。其階方正，勝妙莊嚴，名寶珠階。百千天女妙聲歌咏，珠寶、樂器自然出聲，多受欲樂。

「福盡命終則有相現：初則失影，不聞花香，迦陵、頻伽、天女妙聲耳不復聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「福盡命終則有相現：初則失影，不聞花香，迦陵、頻伽、天女妙聲耳不復聞。

「大仙當知，又天眾中彼天童子。於天宮殿眾集之處，至日不往彼宮殿中。百千天女，樹生瓔珞有妙勝花，俱翅羅聲、欲鳥之聲林中具有，心不生樂，在地旋轉。衣裳垢膩，其身極熱，悲苦看視，地上旋轉。於花帳處心不憙樂，身中汗出。彼目常開，今則眄瞬。彼處動轉，如魚出水，為日所暴，翻覆迴轉，獨在地住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仙當知，又天眾中彼天童子。於天宮殿眾集之處，至日不往彼宮殿中。百千天女，樹生瓔珞有妙勝花，俱翅羅聲、欲鳥之聲林中具有，心不生樂，在地旋轉。衣裳垢膩，其身極熱，悲苦看視，地上旋轉。於花帳處心不憙樂，身中汗出。彼目常開，今則眄瞬。彼處動轉，如魚出水，為日所暴，翻覆迴轉，獨在地住。

「天女見已皆來圍遶，詳共悲哀，同聲啼哭，如是說言：『何期愛人欲向何處？何期第一種種莊嚴柔軟之身——異異無垢，胸膺寬博，兩肩可憙——平正之身、柔軟之身？何期戲處、遊戲常樂種種處行，今忽捨我、復捨天宮，欲向何處？』彼諸天女既傷歎已，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天女見已皆來圍遶，詳共悲哀，同聲啼哭，如是說言：『何期愛人欲向何處？何期第一種種莊嚴柔軟之身——異異無垢，胸膺寬博，兩肩可憙——平正之身、柔軟之身？何期戲處、遊戲常樂種種處行，今忽捨我、復捨天宮，欲向何處？』彼諸天女既傷歎已，復說偈言：

「『種種善心作， 天樹妙莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『種種善心作， 天樹妙莊嚴，

此四大王處， 多饒飲食樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四大王處， 多饒飲食樂。

有四柱相應， 福德天勝處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四柱相應， 福德天勝處，

多饒天女愛， 豐華善心喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多饒天女愛， 豐華善心喜。

何忽惡無常， 令捨此而去？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何忽惡無常， 令捨此而去？』

「彼諸天女如是圍遶，大聲號哭，涎出聲壞，並啼並言，可憐可愍。彼諸天女作如是言，離而遠住，復申右臂取花散之，作如是言：『生善道去，君善道去。向人界去，生福處地，信心犁之。』應知，彼天如是之身，彼欲死天既聞此已，如是思惟，自知身死。極大愁苦，舉體烝熱。以烝熱故，身則消洋猶如蘇渧，於彼死處墓田之中消洋盡壞，身體萎蔫。有掃風來，吹彼天身作一千分，碎末散去遍在虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸天女如是圍遶，大聲號哭，涎出聲壞，並啼並言，可憐可愍。彼諸天女作如是言，離而遠住，復申右臂取花散之，作如是言：『生善道去，君善道去。向人界去，生福處地，信心犁之。』應知，彼天如是之身，彼欲死天既聞此已，如是思惟，自知身死。極大愁苦，舉體烝熱。以烝熱故，身則消洋猶如蘇渧，於彼死處墓田之中消洋盡壞，身體萎蔫。有掃風來，吹彼天身作一千分，碎末散去遍在虛空。

「於彼處退欲受人身，見閻浮提父母和合。彼既見已，歡喜愛樂，即彼處生。初受生已，其母相出，所謂喜笑，欲得勝食、不憙食肉，憙著赤衣、光明之衣，樂見人眾聚會之處，於兄弟等生勝愛心。藏內、脇中不受苦惱，無有涎唾、又不惡心、無有身病。在彼藏中善具足、手，然後出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彼處退欲受人身，見閻浮提父母和合。彼既見已，歡喜愛樂，即彼處生。初受生已，其母相出，所謂喜笑，欲得勝食、不憙食肉，憙著赤衣、光明之衣，樂見人眾聚會之處，於兄弟等生勝愛心。藏內、脇中不受苦惱，無有涎唾、又不惡心、無有身病。在彼藏中善具足、手，然後出生。

「彼既生已，端正好色，見者愛念。彼若增長，聞四王天心則歡喜。修行施戒，飲酒不醉，心常惺悟，身則肥鮮，恒以眾香莊嚴其身。愛林戲處、心多欲染，自身諸根樂近婦女，數數飲食，樂好美饍。常修歌樂，身體膩潤，不黑、不白，其眼猶如青毘琉璃。大仙當知，四大王天退生人中本性如是，四大王處所熏相續有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼既生已，端正好色，見者愛念。彼若增長，聞四王天心則歡喜。修行施戒，飲酒不醉，心常惺悟，身則肥鮮，恒以眾香莊嚴其身。愛林戲處、心多欲染，自身諸根樂近婦女，數數飲食，樂好美饍。常修歌樂，身體膩潤，不黑、不白，其眼猶如青毘琉璃。大仙當知，四大王天退生人中本性如是，四大王處所熏相續有如是相。

「復次，大仙！若有眾生捨離殺生、信心清淨、修行布施、離偷盜已，以佉陀尼、蒲闍尼、食梨、何朱沙、餘所須物衣裳、財物、寶珠、金等捨以布施，信樂心喜，以諸花等而為供養、禮拜塔寺，奉施供養。命終之時身不壞爛，膩垢、便利、臭穢皆無，心生歡喜，自憶念身所作善根。臨欲死時則有相現，面如金色，鼻正不曲，心不動亂，咽不抒氣，亦不咳𡂡及上氣等，身不蒸熱，根不破壞，節脈不斷，身不苦惱，在於臥處身不迴轉，語聲不破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！若有眾生捨離殺生、信心清淨、修行布施、離偷盜已，以佉陀尼、蒲闍尼、食梨、何朱沙、餘所須物衣裳、財物、寶珠、金等捨以布施，信樂心喜，以諸花等而為供養、禮拜塔寺，奉施供養。命終之時身不壞爛，膩垢、便利、臭穢皆無，心生歡喜，自憶念身所作善根。臨欲死時則有相現，面如金色，鼻正不曲，心不動亂，咽不抒氣，亦不咳𡂡及上氣等，身不蒸熱，根不破壞，節脈不斷，身不苦惱，在於臥處身不迴轉，語聲不破。

「復次，大仙！如是眾生或熱病死、或中毒死、或貪華果而上樹上墮樹而死、或食好食不消故死。彼欲捨陰內識往見三十三天宮殿莊嚴，有珠、金寶及金剛等於分分處種種間雜，作金魚形、摩伽羅形莊嚴殿門。門上金幢有種種樂，迭相打觸出美好聲，能令心喜。饒種種枝相應好樹莊嚴林中，謂憂荼、迦娑羅、栴檀。香汁作泥以塗地處，金色綵畫、白真珠帶遍懸樹下。地皆柔軟，常有莊嚴，一切時淨。有好金沙遍布其地，遶天珠焰以為燈鬘。多有天女，天所分處光明莊嚴，常作天歌、美妙音聲，肘後莊嚴，胸有瓔珞、咽半瓔珞、臂釧、指環及耳𤦲等，種種莊嚴端正天女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！如是眾生或熱病死、或中毒死、或貪華果而上樹上墮樹而死、或食好食不消故死。彼欲捨陰內識往見三十三天宮殿莊嚴，有珠、金寶及金剛等於分分處種種間雜，作金魚形、摩伽羅形莊嚴殿門。門上金幢有種種樂，迭相打觸出美好聲，能令心喜。饒種種枝相應好樹莊嚴林中，謂憂荼、迦娑羅、栴檀。香汁作泥以塗地處，金色綵畫、白真珠帶遍懸樹下。地皆柔軟，常有莊嚴，一切時淨。有好金沙遍布其地，遶天珠焰以為燈鬘。多有天女，天所分處光明莊嚴，常作天歌、美妙音聲，肘後莊嚴，胸有瓔珞、咽半瓔珞、臂釧、指環及耳𤦲等，種種莊嚴端正天女。

「大仙當知，三十三天諸天之眾彼處天子，當於爾時遊戲受樂、受諸欲行，彼於戲處樹林中行，心生愛善。彼福德識見彼天上天子、天女同一處坐，心喜愛樂，速生彼處——如綖穿珠，牽綖珠走——不生異道。即於生時，彼天婦女手中花生。彼女見已，自知有兒，即以此花授與夫言：『君今得子，可生歡喜。』彼天見之喜心增上，必知其妻得天童子。如是，二天心生喜悅。如是，童子七日滿已，長髮旋動，清淨無垢，天衣具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仙當知，三十三天諸天之眾彼處天子，當於爾時遊戲受樂、受諸欲行，彼於戲處樹林中行，心生愛善。彼福德識見彼天上天子、天女同一處坐，心喜愛樂，速生彼處——如綖穿珠，牽綖珠走——不生異道。即於生時，彼天婦女手中花生。彼女見已，自知有兒，即以此花授與夫言：『君今得子，可生歡喜。』彼天見之喜心增上，必知其妻得天童子。如是，二天心生喜悅。如是，童子七日滿已，長髮旋動，清淨無垢，天衣具足。

「彼天未生，七日之中如是憶念：『我某處退，生此天中，某我父母，我作善業。』如是思惟極生喜心，喜心生已，生則欲發，有欲即癡。彼樂欲者，遙見宮殿天戲樂處。如是見已，悕望欲得，即便行往詣彼戲處，如醉象行。臂如象手，洪圓纖長，胸則平正，臂如金色，上下身麁，中身則細。行則詳審，深心勇健。腰如弓弝，背骨平直，兩髀洪滿，如芭蕉樹，善知天法，髭鬢斷細。天香甚香，瓜甲赤薄，身體香潔，無主莊嚴取以嚴身。天無病苦，身有善香，著妙天衣，色相殊妙，天華嚴身，於宮殿中次第漸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼天未生，七日之中如是憶念：『我某處退，生此天中，某我父母，我作善業。』如是思惟極生喜心，喜心生已，生則欲發，有欲即癡。彼樂欲者，遙見宮殿天戲樂處。如是見已，悕望欲得，即便行往詣彼戲處，如醉象行。臂如象手，洪圓纖長，胸則平正，臂如金色，上下身麁，中身則細。行則詳審，深心勇健。腰如弓弝，背骨平直，兩髀洪滿，如芭蕉樹，善知天法，髭鬢斷細。天香甚香，瓜甲赤薄，身體香潔，無主莊嚴取以嚴身。天無病苦，身有善香，著妙天衣，色相殊妙，天華嚴身，於宮殿中次第漸行。

「彼處見有無主天女，見天童子，一切悉來圍遶而住，作如是言：『聖子！善來。善來，聖子！此汝宮殿，我無夫主，久離夫主，獨有童子。我今色少，妙色具足，應相供養，乳若金瓶，面如蓮花開敷之色。我身猶如雲中電行，端正可憙。我是天女，今相供養奉給走使。此戲樂處，波離耶多、俱枳陀邏、俱邏婆迦多有枝心，柔軟可喜而為莊嚴。六萬天女娛樂此處，今相娛樂奉給聖子，餘宮殿處皆悉不空。』彼有琵琶、鼓、笛……等樂，種種音聲天敷莊嚴，師子座處自然出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼處見有無主天女，見天童子，一切悉來圍遶而住，作如是言：『聖子！善來。善來，聖子！此汝宮殿，我無夫主，久離夫主，獨有童子。我今色少，妙色具足，應相供養，乳若金瓶，面如蓮花開敷之色。我身猶如雲中電行，端正可憙。我是天女，今相供養奉給走使。此戲樂處，波離耶多、俱枳陀邏、俱邏婆迦多有枝心，柔軟可喜而為莊嚴。六萬天女娛樂此處，今相娛樂奉給聖子，餘宮殿處皆悉不空。』彼有琵琶、鼓、笛……等樂，種種音聲天敷莊嚴，師子座處自然出生。

「彼天既見種種莊嚴、妙好幡蓋，如王受位坐師子座，彼天童子亦復如是坐師子座。彼既坐已，諸樂器中出可愛聲，普一切相唱聲說言：『此善眾生於閻浮提造福德業，而來生此天宮殿中。』語天女言：『汝來，汝來。速近此處，可為戲樂、善作歌舞樂此天子——此於人中作善根者。』此聲出已，六萬天女彼樹林中兩手取花，善香莊嚴。第一天衣名頭居羅，彼衣輕踈，勝上珠寶以為腳釧，釧有妙聲。如是婦女而來近之，奉給供養。彼諸天女端正可憙，猶如初月；面如蓮花，其香猶如阿娑婆花。如是婦女來近童子，作如是言：『如是，聖子！我以一切所須之物供養供給，隨彼所用。』此是童子自善根力和集所得、自福所攝，於今在此受天欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼天既見種種莊嚴、妙好幡蓋，如王受位坐師子座，彼天童子亦復如是坐師子座。彼既坐已，諸樂器中出可愛聲，普一切相唱聲說言：『此善眾生於閻浮提造福德業，而來生此天宮殿中。』語天女言：『汝來，汝來。速近此處，可為戲樂、善作歌舞樂此天子——此於人中作善根者。』此聲出已，六萬天女彼樹林中兩手取花，善香莊嚴。第一天衣名頭居羅，彼衣輕踈，勝上珠寶以為腳釧，釧有妙聲。如是婦女而來近之，奉給供養。彼諸天女端正可憙，猶如初月；面如蓮花，其香猶如阿娑婆花。如是婦女來近童子，作如是言：『如是，聖子！我以一切所須之物供養供給，隨彼所用。』此是童子自善根力和集所得、自福所攝，於今在此受天欲樂。

「如是，大仙！彼天童子天女相隨，三十三天歡喜園林眾雜林中，白衣石上有勝光明、娑卑都林、佉羅佉囉、陀陀羅迦、池泉流水、阿吒婆迦、妙色好花、波離耶多，俱枳陀羅，在如是等戲樂之處第一涼樂，彼處無有大力惡風。彼處彼處林中多有若干妙聲眾鳥、多有天花、亦饒天果，皆有妙香。毘琉璃珠、牟娑羅珠及馬瑙等，種種寶珠以為燈明。復有眾蜂及諸欲醉俱翅羅等，種種諸鳥有美妙聲，有他眷鳥、有金翅鳥，此鳥青咽以妙珠寶間錯其身，毘琉璃𭉨長而嚴妙，有種種聲、娑陀離多美妙歌聲。於彼林中有種種花，雜色間錯莊嚴其地。彼天童子在如是處受諸欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，大仙！彼天童子天女相隨，三十三天歡喜園林眾雜林中，白衣石上有勝光明、娑卑都林、佉羅佉囉、陀陀羅迦、池泉流水、阿吒婆迦、妙色好花、波離耶多，俱枳陀羅，在如是等戲樂之處第一涼樂，彼處無有大力惡風。彼處彼處林中多有若干妙聲眾鳥、多有天花、亦饒天果，皆有妙香。毘琉璃珠、牟娑羅珠及馬瑙等，種種寶珠以為燈明。復有眾蜂及諸欲醉俱翅羅等，種種諸鳥有美妙聲，有他眷鳥、有金翅鳥，此鳥青咽以妙珠寶間錯其身，毘琉璃𭉨長而嚴妙，有種種聲、娑陀離多美妙歌聲。於彼林中有種種花，雜色間錯莊嚴其地。彼天童子在如是處受諸欲樂。

「復次，大仙！三十三天宮殿地處有妙池水，清冷如月，八分具足，清而無垢。復有勝妙百葉蓮花開敷鮮榮，其池岸邊寶樹莊嚴，花落在地。如是功德微妙之水，天子、天女於彼池中相隨戲樂，彼於戲處如心稱意。若須食者，有種種寶間錯槃生，隨其所須皆悉具足。食色香白，如君陀花、拘物陀花，如雪等色，色香具足。天女斟張奉天童子，食足安樂，尋即消化，離辛、澁、苦三種食過。如是食者，天力無上——名曰蘇陀——在彼槃中揣而食之，如業所得。大仙當知，若人施時垢心布施，得報亦爾，同一槃食，食揣色異，有赤揣者、有黃揣者、有異揣者。身服一種、成就一色，而槃中食異異不同。如是，大仙！若人施已心生悔熱，彼業得報食色則劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！三十三天宮殿地處有妙池水，清冷如月，八分具足，清而無垢。復有勝妙百葉蓮花開敷鮮榮，其池岸邊寶樹莊嚴，花落在地。如是功德微妙之水，天子、天女於彼池中相隨戲樂，彼於戲處如心稱意。若須食者，有種種寶間錯槃生，隨其所須皆悉具足。食色香白，如君陀花、拘物陀花，如雪等色，色香具足。天女斟張奉天童子，食足安樂，尋即消化，離辛、澁、苦三種食過。如是食者，天力無上——名曰蘇陀——在彼槃中揣而食之，如業所得。大仙當知，若人施時垢心布施，得報亦爾，同一槃食，食揣色異，有赤揣者、有黃揣者、有異揣者。身服一種、成就一色，而槃中食異異不同。如是，大仙！若人施已心生悔熱，彼業得報食色則劣。

「復次，大仙！三十三天有戲樂處，彼處名為尸利沙紺，有種種樹枝花嚴好，種種天樹百千和合，地處清淨猶如頗梨，無垢柔軟。復有天樹，花果具足。如是處者，非欲者住尸利沙迦清淨之處，天女不住如是勝妙尸利沙紺戲樂之處。一切樹林常有好花，如是花林常有諸天在下語說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！三十三天有戲樂處，彼處名為尸利沙紺，有種種樹枝花嚴好，種種天樹百千和合，地處清淨猶如頗梨，無垢柔軟。復有天樹，花果具足。如是處者，非欲者住尸利沙迦清淨之處，天女不住如是勝妙尸利沙紺戲樂之處。一切樹林常有好花，如是花林常有諸天在下語說。

「大仙當知，我之所有聲聞之人、諸弟子中最為勝者，所謂長老伽婆波帝，於婆羅門種姓中生，遊心禪思、慈心、悲心，三昧眼開住慈三昧，於七日中息不出入。大仙當知，彼時既入慈三昧已，心若須風則有風吹、若其不須則無風吹。劫盡燒時地為一焰，彼身乃至如芥子許亦不能燒。若須彌山墮其身分，於節節上即令停住，不能令動。若復難陀、憂波難陀二惡龍王毒力熾盛，彼惡力毒，若以氣噓能動須彌，如是毒力四大海水能令味醎。大仙當知，如是大力惡毒龍王，伽婆波帝三昧力故能令無毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仙當知，我之所有聲聞之人、諸弟子中最為勝者，所謂長老伽婆波帝，於婆羅門種姓中生，遊心禪思、慈心、悲心，三昧眼開住慈三昧，於七日中息不出入。大仙當知，彼時既入慈三昧已，心若須風則有風吹、若其不須則無風吹。劫盡燒時地為一焰，彼身乃至如芥子許亦不能燒。若須彌山墮其身分，於節節上即令停住，不能令動。若復難陀、憂波難陀二惡龍王毒力熾盛，彼惡力毒，若以氣噓能動須彌，如是毒力四大海水能令味醎。大仙當知，如是大力惡毒龍王，伽婆波帝三昧力故能令無毒。

「又復，大仙！彼時長老伽婆波帝尸梨沙紺戲樂處行。彼諸天女染欲心強，或因遊戲至於彼處，若見長老伽婆波帝生愛信心，能以天中曼陀羅花、居世賒迦如是等花散而供養，合掌禮敬。又復彼處三十三天諸天子等，圍遶供養如是長老伽婆波帝，奉以天飯、天甘露汁施令飽足，於日日中如是供養。伽婆波帝於彼林處樹枝搖動深處遊行，為彼天子敷演伽他、憂陀那、尼陀那、伊帝毘利多、迦闍多迦、裴不略、阿浮多、達摩、毘尼、修多羅、憂波提舍、阿波提舍，令彼天子聞已生信心喜悅樂，故在彼處天妙宮殿，坐禪、讀誦、遊行、止住，亦復遊彼尸梨沙迦戲樂之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，大仙！彼時長老伽婆波帝尸梨沙紺戲樂處行。彼諸天女染欲心強，或因遊戲至於彼處，若見長老伽婆波帝生愛信心，能以天中曼陀羅花、居世賒迦如是等花散而供養，合掌禮敬。又復彼處三十三天諸天子等，圍遶供養如是長老伽婆波帝，奉以天飯、天甘露汁施令飽足，於日日中如是供養。伽婆波帝於彼林處樹枝搖動深處遊行，為彼天子敷演伽他、憂陀那、尼陀那、伊帝毘利多、迦闍多迦、裴不略、阿浮多、達摩、毘尼、修多羅、憂波提舍、阿波提舍，令彼天子聞已生信心喜悅樂，故在彼處天妙宮殿，坐禪、讀誦、遊行、止住，亦復遊彼尸梨沙迦戲樂之處。

「復次，大仙！三十三天有善法堂，天眾集處。大仙當知，善法堂柱八萬四千，彼柱皆是金寶、金剛、若牟娑羅及迦羅婆、若馬瑙等，勝栴檀椽並比在上，鈴鬘妙聲，金沙覆地。大仙當知，彼善法堂垂天繒幡，竪立寶幢，懸幡在上。復有樂聲，琵琶、箏、笛、大鼓、小鼓、拍手、吹貝、簫嘯美音。天子、天女手如妙花，柔軟之狀如樹枝心，迭相執手，心生愛喜，口常含笑。彼天童子、彼天婦女如是受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！三十三天有善法堂，天眾集處。大仙當知，善法堂柱八萬四千，彼柱皆是金寶、金剛、若牟娑羅及迦羅婆、若馬瑙等，勝栴檀椽並比在上，鈴鬘妙聲，金沙覆地。大仙當知，彼善法堂垂天繒幡，竪立寶幢，懸幡在上。復有樂聲，琵琶、箏、笛、大鼓、小鼓、拍手、吹貝、簫嘯美音。天子、天女手如妙花，柔軟之狀如樹枝心，迭相執手，心生愛喜，口常含笑。彼天童子、彼天婦女如是受樂。

「大仙當知，彼善法堂多天集處，種種珠寶間錯其地。彼地青膩如毘琉璃，滑而無垢猶如淨鏡，多饒天花、種種香末，遠離風、日、青虫、蚊、虻如是等過，無有眠睡、懈怠、頻申。彼善法堂樂觸風窓、重樓、屋壁，種種莊嚴間錯之文，形如半月，狀似牛眼，天網縵覆。鵄尾妙門寬大廣博，有樂觸風，寶鬘莊嚴，遍散妙花，善香馨馥。多饒無量百千天女，欲心戲笑，無有嫉心、鬪諍等過，迭相染欲，愛心堅固，頰淨無垢如月鏡輪。天女之法以香綵色用點頰額以莊嚴面，天女咏聲共相娛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仙當知，彼善法堂多天集處，種種珠寶間錯其地。彼地青膩如毘琉璃，滑而無垢猶如淨鏡，多饒天花、種種香末，遠離風、日、青虫、蚊、虻如是等過，無有眠睡、懈怠、頻申。彼善法堂樂觸風窓、重樓、屋壁，種種莊嚴間錯之文，形如半月，狀似牛眼，天網縵覆。鵄尾妙門寬大廣博，有樂觸風，寶鬘莊嚴，遍散妙花，善香馨馥。多饒無量百千天女，欲心戲笑，無有嫉心、鬪諍等過，迭相染欲，愛心堅固，頰淨無垢如月鏡輪。天女之法以香綵色用點頰額以莊嚴面，天女咏聲共相娛樂。

「大仙當知，彼善法堂四方四角，四廂寬博，多有樹林，邃密雲闇，有種種花。戲樂之處如是樹林廣百由旬，分分處處種種端嚴，有金蓮花，復有散花遍布其地，復有種種微妙歌聲，有種種樹，其樹名為居迦那陀、波利耶多、拘毘陀羅，如是等樹處處多有，以為莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仙當知，彼善法堂四方四角，四廂寬博，多有樹林，邃密雲闇，有種種花。戲樂之處如是樹林廣百由旬，分分處處種種端嚴，有金蓮花，復有散花遍布其地，復有種種微妙歌聲，有種種樹，其樹名為居迦那陀、波利耶多、拘毘陀羅，如是等樹處處多有，以為莊嚴。

「復次，大仙！彼善法堂一切所須金寶、金剛、若牟娑羅及迦羅婆，復有白珠、毘琉璃等，各有大聚，無主、無護，多饒財物金寶之藏。彼一切物、一切寶聚，皆悉莊嚴善法堂處，彼諸寶聚有種種色以為莊嚴。彼善法堂周圍復有百千戲處以為莊嚴，無熱、無惱，種種衣服嚴飾其處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！彼善法堂一切所須金寶、金剛、若牟娑羅及迦羅婆，復有白珠、毘琉璃等，各有大聚，無主、無護，多饒財物金寶之藏。彼一切物、一切寶聚，皆悉莊嚴善法堂處，彼諸寶聚有種種色以為莊嚴。彼善法堂周圍復有百千戲處以為莊嚴，無熱、無惱，種種衣服嚴飾其處。

「復次，大仙！三十三天於戲樂處喜戲樂行，一切皆來集善法堂娛樂喜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！三十三天於戲樂處喜戲樂行，一切皆來集善法堂娛樂喜樂。

「復次，大仙！三十三天善見宮殿淨如月鏡，多有香花垂鬘莊嚴。有千天女嚴飾微妙，遊戲娛樂，媚眼眄視，奮動眉面猶如亂波，行虛空中，以種種花莊嚴其身。善見宮殿莊嚴如是，多有珠瓶在宮殿中，鈴網簾障出微妙聲以為莊嚴。若馬、若象行在宮殿，腳足傷地則起金塵。彼處多有端正天女，身著寶珠赤色光明，若鳴、若抱、若捉衣裳，令彼戲處殊勝奇妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！三十三天善見宮殿淨如月鏡，多有香花垂鬘莊嚴。有千天女嚴飾微妙，遊戲娛樂，媚眼眄視，奮動眉面猶如亂波，行虛空中，以種種花莊嚴其身。善見宮殿莊嚴如是，多有珠瓶在宮殿中，鈴網簾障出微妙聲以為莊嚴。若馬、若象行在宮殿，腳足傷地則起金塵。彼處多有端正天女，身著寶珠赤色光明，若鳴、若抱、若捉衣裳，令彼戲處殊勝奇妙。

「復次，大仙！善見宮殿有六萬柱，彼柱皆是天妙金寶，以毘琉璃及金剛寶為柱頭，間種種雜寶間錯其柱。彼宮殿中汁香、葉香、沈水等香種種香熏，復有種種善香勝熏。帝釋天王在彼勝處，百千天女之所圍遶，帝釋王手執金剛牙，在寶殿上娛樂戲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！善見宮殿有六萬柱，彼柱皆是天妙金寶，以毘琉璃及金剛寶為柱頭，間種種雜寶間錯其柱。彼宮殿中汁香、葉香、沈水等香種種香熏，復有種種善香勝熏。帝釋天王在彼勝處，百千天女之所圍遶，帝釋王手執金剛牙，在寶殿上娛樂戲樂。

「復次，大仙！三十三天因陀羅王九千龍力，帝釋王臂如天象手，身色如金，鮮淨無垢，形體平正，身中則細，上下分麁，骨節不現，體實不虛，髮毛旋動，清淨無垢，身有光明，衣則舒長。知因陀羅所作釋論能破諍論，多有無量百千天子常隨親近，天林宮殿及遊戲處隨逐遊行。金繩絡身，天妙瓔珞、若半瓔珞莊嚴其胸。其身勝妙，不細、不麁，中腰則細，二髀平等。常以白飯、甘露汁食，百千天女目鬘視之，肩頰端正。彼有醉象耳扇生風，風聲美妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！三十三天因陀羅王九千龍力，帝釋王臂如天象手，身色如金，鮮淨無垢，形體平正，身中則細，上下分麁，骨節不現，體實不虛，髮毛旋動，清淨無垢，身有光明，衣則舒長。知因陀羅所作釋論能破諍論，多有無量百千天子常隨親近，天林宮殿及遊戲處隨逐遊行。金繩絡身，天妙瓔珞、若半瓔珞莊嚴其胸。其身勝妙，不細、不麁，中腰則細，二髀平等。常以白飯、甘露汁食，百千天女目鬘視之，肩頰端正。彼有醉象耳扇生風，風聲美妙。

「復次，大仙！彼大天王因陀羅主身脈不現，香氣勝妙如善華香，彼大天王軟美音聲。大仙當知，彼大天王自身善香，若天白象欲發極醉，聞王身香即時醒解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！彼大天王因陀羅主身脈不現，香氣勝妙如善華香，彼大天王軟美音聲。大仙當知，彼大天王自身善香，若天白象欲發極醉，聞王身香即時醒解。

「復次，大仙！因陀羅王身量高下，與餘諸天乘馬之量高下平等。因陀羅王身色勝妙，見王身者金像不現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！因陀羅王身量高下，與餘諸天乘馬之量高下平等。因陀羅王身色勝妙，見王身者金像不現。」

爾時，毘耶娑大仙白佛言：「世尊！希有。世尊！彼帝釋王大因陀羅甚為勝妙，實如世尊——聖法具足——所說不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘耶娑大仙白佛言：「世尊！希有。世尊！彼帝釋王大因陀羅甚為勝妙，實如世尊——聖法具足——所說不異。」

佛言：「大仙！汝以何義如是美歎此無常身大因陀羅，而言希有，心生驚怪？譬如伎兒，巧以泥團造作種種人、畜等形，又縛葉等、插華在外，以諸彩色畫為軍眾。木為機關，彩畫彫飾，如樹生花，畫飾莊嚴，不過少時花則萎蔫。如以燈炷置於爐中，以火燒之則有光明；帝釋王身亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！汝以何義如是美歎此無常身大因陀羅，而言希有，心生驚怪？譬如伎兒，巧以泥團造作種種人、畜等形，又縛葉等、插華在外，以諸彩色畫為軍眾。木為機關，彩畫彫飾，如樹生花，畫飾莊嚴，不過少時花則萎蔫。如以燈炷置於爐中，以火燒之則有光明；帝釋王身亦復如是。

「大仙當知，阿泥樓大父母所生，其身力大。大仙當知，因陀羅王所有身力，阿泥樓大父母所生，身力為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仙當知，阿泥樓大父母所生，其身力大。大仙當知，因陀羅王所有身力，阿泥樓大父母所生，身力為大。

「復次，大仙！汝今且觀阿泥樓大神通身力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！汝今且觀阿泥樓大神通身力。」

如是說時，阿泥樓大心即憶念：「如來加我。」如是念已，即入三昧。入三昧已，身如金色，即有天王新勝金冠——如洋金色——在其頭上，寶珠垂下，傍面連肩，動搖相摩。珠髻、青髮，身體色潤有勝光明，目如天上勝毘琉璃，其色紺青。復有珠寶、牟娑羅寶、迦羅婆寶、日珠等寶莊嚴身臂。彼以化力令身如是。復出天香遍諸大眾，一切普熏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說時，阿泥樓大心即憶念：「如來加我。」如是念已，即入三昧。入三昧已，身如金色，即有天王新勝金冠——如洋金色——在其頭上，寶珠垂下，傍面連肩，動搖相摩。珠髻、青髮，身體色潤有勝光明，目如天上勝毘琉璃，其色紺青。復有珠寶、牟娑羅寶、迦羅婆寶、日珠等寶莊嚴身臂。彼以化力令身如是。復出天香遍諸大眾，一切普熏。

彼毘耶娑見其身已，心則變動，從座而起，合掌恭敬，生希有心，高聲唱言：「子子善哉！何何快哉！我得人身，有果不空。我於今者到如來所，如來今者作一切智相應語說，令我今者得見如是未曾有法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼毘耶娑見其身已，心則變動，從座而起，合掌恭敬，生希有心，高聲唱言：「子子善哉！何何快哉！我得人身，有果不空。我於今者到如來所，如來今者作一切智相應語說，令我今者得見如是未曾有法。」

爾時，世尊語毘耶娑大仙人言：「汝意云何？若因陀羅帝釋王身、阿泥樓大長老之身，如是二身何者為勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊語毘耶娑大仙人言：「汝意云何？若因陀羅帝釋王身、阿泥樓大長老之身，如是二身何者為勝？」

爾時，毘耶娑大仙白佛言：「世尊！因陀羅王身比阿泥樓大身，百分之中不及其一，於千分中亦不及一，阿泥樓大身色具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘耶娑大仙白佛言：「世尊！因陀羅王身比阿泥樓大身，百分之中不及其一，於千分中亦不及一，阿泥樓大身色具足。」

如來語言：「如是，大仙！勿生歡喜，以作福德發如是願，故得彼身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來語言：「如是，大仙！勿生歡喜，以作福德發如是願，故得彼身。」

爾時，大仙毘耶娑眾歡喜心開，白佛言：「世尊！唯願世尊更為我說三十三天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大仙毘耶娑眾歡喜心開，白佛言：「世尊！唯願世尊更為我說三十三天。」

佛言：「大仙！三十三天帝釋天王第一天后名曰舍支。百千天女住歡喜林，有種種花開發光明集在其身，頰如蓮花、脣色猶如金頻婆果，第一光明微細衣服。林間戲處安行遨遊，以天莊嚴善莊嚴耳，寶釧、天珂莊嚴手臂，以好瓔珞及半瓔珞莊嚴其身，腳著寶釧，釧有妙聲、種種音樂。歡喜林中如是遊行，頰分寬博，妙花散地，在上而行。臍下陰上有細毛文，妙寶跨衣，行則聲出。目青而寬，開而有媚，髮青長黑，一一毛旋，鼻隆而直。遠離瞋、嫉、鬪諍等過，瞋怒、皺面、波奮、動亂皆悉遠離，身無藏過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大仙！三十三天帝釋天王第一天后名曰舍支。百千天女住歡喜林，有種種花開發光明集在其身，頰如蓮花、脣色猶如金頻婆果，第一光明微細衣服。林間戲處安行遨遊，以天莊嚴善莊嚴耳，寶釧、天珂莊嚴手臂，以好瓔珞及半瓔珞莊嚴其身，腳著寶釧，釧有妙聲、種種音樂。歡喜林中如是遊行，頰分寬博，妙花散地，在上而行。臍下陰上有細毛文，妙寶跨衣，行則聲出。目青而寬，開而有媚，髮青長黑，一一毛旋，鼻隆而直。遠離瞋、嫉、鬪諍等過，瞋怒、皺面、波奮、動亂皆悉遠離，身無藏過。

「大仙當知，舍支天后有喜欲力勝彌樓山第一勝處。彼處廣長，多有樹林，其樹饒枝映障之處。心生愛樂，微風吹花，動散出香，復觸其身。舍支身形，不長、不短，不麁、不細，其面嚴好如開蓮花，口出妙香，善巧語說增長佛種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仙當知，舍支天后有喜欲力勝彌樓山第一勝處。彼處廣長，多有樹林，其樹饒枝映障之處。心生愛樂，微風吹花，動散出香，復觸其身。舍支身形，不長、不短，不麁、不細，其面嚴好如開蓮花，口出妙香，善巧語說增長佛種。

「大仙當知，三十三天一切天眾身體皆香，無有病患，於遊戲處、若於宮殿，如是遊行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仙當知，三十三天一切天眾身體皆香，無有病患，於遊戲處、若於宮殿，如是遊行。

「復次，大仙！三十三天壽命千歲。彼天彼處如是行已至命盡時，彼天宮殿本未曾有五種相出，應如是知。何等為五？地有清水猶如頗梨，冷而有文、有樂觸風。彼處多有種種枝花，既入池已油膩汗出。既見如是油膩汗已，心生疑慮，即便出水走向樹林。彼既速行，天女見之順後急行，與共相隨。既到一樹即便住坐。既住坐已，天女憂悲發聲歎息，咽中聲破，如是問言：『聖子！今者何故捨我，獨在樹下？此有何樂？』如是說已，彼天童子以憂歎聲語天女言：『我頭額上從本以來未有膩出。』如是說已，於兩腋下即有汗出。而彼天女見汗出已，捨離遠去。彼見天女遠離身已，心生憂懼，出入氣麁。氣麁出已，其心發熱。心既熱故，頭上妙鬘本未曾萎今者則蔫。鬘既蔫已，衣未曾垢今則垢出。天敷臥處不樂不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大仙！三十三天壽命千歲。彼天彼處如是行已至命盡時，彼天宮殿本未曾有五種相出，應如是知。何等為五？地有清水猶如頗梨，冷而有文、有樂觸風。彼處多有種種枝花，既入池已油膩汗出。既見如是油膩汗已，心生疑慮，即便出水走向樹林。彼既速行，天女見之順後急行，與共相隨。既到一樹即便住坐。既住坐已，天女憂悲發聲歎息，咽中聲破，如是問言：『聖子！今者何故捨我，獨在樹下？此有何樂？』如是說已，彼天童子以憂歎聲語天女言：『我頭額上從本以來未有膩出。』如是說已，於兩腋下即有汗出。而彼天女見汗出已，捨離遠去。彼見天女遠離身已，心生憂懼，出入氣麁。氣麁出已，其心發熱。心既熱故，頭上妙鬘本未曾萎今者則蔫。鬘既蔫已，衣未曾垢今則垢出。天敷臥處不樂不樂。

「彼諸天女見如是相，心即思念：『此天童子死相已出，將欲破壞。』知其必死，聞其氣臭不可堪耐，即爾遠之，圍遶而住。以聞其臭憐愍悲歎，咽喉聲破，口不能正，作如是言：『何期第一柔軟身天，在戲樂處林中行者——此三天處如是池水有鴛鴦鳥，善法堂處歡喜之林，鵝王、鴛鴦、曼陀耆泥池水香潔，多有樹林，樹名象塵、波利耶多俱、耆多羅，在彼戲處多有蜜蜂在雜林中以為莊嚴——常此處行，今忽捨我，去向何處？五相既現，壞破欲去。』彼諸天女如是啼哭，復更啼哭。彼見啼哭，心則破壞，生大怖畏。其身發熱，眼目亂視，如行道路失伴之人、亦如商人海行船沒、亦如遺失如意珠者心懊惱躄地。如大力風能墮山角，無常大風令天子墮亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸天女見如是相，心即思念：『此天童子死相已出，將欲破壞。』知其必死，聞其氣臭不可堪耐，即爾遠之，圍遶而住。以聞其臭憐愍悲歎，咽喉聲破，口不能正，作如是言：『何期第一柔軟身天，在戲樂處林中行者——此三天處如是池水有鴛鴦鳥，善法堂處歡喜之林，鵝王、鴛鴦、曼陀耆泥池水香潔，多有樹林，樹名象塵、波利耶多俱、耆多羅，在彼戲處多有蜜蜂在雜林中以為莊嚴——常此處行，今忽捨我，去向何處？五相既現，壞破欲去。』彼諸天女如是啼哭，復更啼哭。彼見啼哭，心則破壞，生大怖畏。其身發熱，眼目亂視，如行道路失伴之人、亦如商人海行船沒、亦如遺失如意珠者心懊惱躄地。如大力風能墮山角，無常大風令天子墮亦復如是。

「彼身極熱，在地旋轉——如伽樓羅所捉龍子——生大怖畏，舉身戰動，兩手合掌向天女言：『我今患熱，汝來汝來，可以手掌摩我令冷。』如是心急，身熱欲然，如是身心俱受苦惱。彼諸天女憂悲燒心，住在遠處，心生憐愍，憂悲苦惱，身不能近、不摩、不觸。於樹林中取枝花葉，舒手遙置天子心上，作如是言：『童子今者天福德盡，願汝速生閻浮提處。』彼天聞已知必定死，高聲唱言：『何期苦哉！何期苦哉！此三十三天處乃是惡處。如是種種具足莊嚴戲樂之處、第一宮殿受諸戲樂、多有天女種種愛染繫縛心已，忽於今者趣於死道，住在遠處如是說言：「願汝死已，生閻浮提。」』彼天如是數思惟已、聞彼語已，舉身欲起，極生悲苦，啼哭而言：『何期苦哉，歡喜樹林、種雜樹林、白衣石上、遊戲坐處。何其善法，彼留沙迦、波利耶多、此毘婆闍、曼陀耆尼、大波流沙迦。如是宮殿——第一宮殿——堅固門扇一切和集，我今忽捨此天宮殿，不得自在而便退此。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼身極熱，在地旋轉——如伽樓羅所捉龍子——生大怖畏，舉身戰動，兩手合掌向天女言：『我今患熱，汝來汝來，可以手掌摩我令冷。』如是心急，身熱欲然，如是身心俱受苦惱。彼諸天女憂悲燒心，住在遠處，心生憐愍，憂悲苦惱，身不能近、不摩、不觸。於樹林中取枝花葉，舒手遙置天子心上，作如是言：『童子今者天福德盡，願汝速生閻浮提處。』彼天聞已知必定死，高聲唱言：『何期苦哉！何期苦哉！此三十三天處乃是惡處。如是種種具足莊嚴戲樂之處、第一宮殿受諸戲樂、多有天女種種愛染繫縛心已，忽於今者趣於死道，住在遠處如是說言：「願汝死已，生閻浮提。」』彼天如是數思惟已、聞彼語已，舉身欲起，極生悲苦，啼哭而言：『何期苦哉，歡喜樹林、種雜樹林、白衣石上、遊戲坐處。何其善法，彼留沙迦、波利耶多、此毘婆闍、曼陀耆尼、大波流沙迦。如是宮殿——第一宮殿——堅固門扇一切和集，我今忽捨此天宮殿，不得自在而便退此。』

「三十三天命欲盡故，於自宮殿不能復見，唯見天女低面向下，以手拭眼，引氣破面。彼欲退天復作如是言：『我於今者欲行死道，何期汝等退我所愛、不共我語？我今欲行生死長道，愛人可來急抱我咽。我從今已不復見汝，汝亦如是不復見我。如是天處何期甚惡，業果盡已，闇無所見。云何此處三十三天，欲退之時皆悉空耶？云何此處三十三天，豈無琴樂、拍手等耶？而我今者不復聞聲。何期此處三十三天——第一可愛天——乾闥婆天色莊嚴，金剛堅地，如是千眼帝釋天王，復有何等福德眾生和集往彼而得見耶？波利耶多、俱枳陀羅、諸樹花鬘在我頭上，何期萎蔫？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十三天命欲盡故，於自宮殿不能復見，唯見天女低面向下，以手拭眼，引氣破面。彼欲退天復作如是言：『我於今者欲行死道，何期汝等退我所愛、不共我語？我今欲行生死長道，愛人可來急抱我咽。我從今已不復見汝，汝亦如是不復見我。如是天處何期甚惡，業果盡已，闇無所見。云何此處三十三天，欲退之時皆悉空耶？云何此處三十三天，豈無琴樂、拍手等耶？而我今者不復聞聲。何期此處三十三天——第一可愛天——乾闥婆天色莊嚴，金剛堅地，如是千眼帝釋天王，復有何等福德眾生和集往彼而得見耶？波利耶多、俱枳陀羅、諸樹花鬘在我頭上，何期萎蔫？』

「彼欲退天如是號喚，三十三天聞彼聲已，一切愁憂，取種種花以自莊嚴，清淨鬚髮。帝釋天王百千天眾而為圍遶，天后舍支、天女圍遶，那羅達離、支多伽大、般遮尸棄、敦扶盧等，天乾闥婆天樂歌聲、美妙音聲，而來向彼欲趣死道五相出者。既近見已，一切如是生憐愍心，同聲唱言：『何期苦哉！此惡無常，無有悲心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼欲退天如是號喚，三十三天聞彼聲已，一切愁憂，取種種花以自莊嚴，清淨鬚髮。帝釋天王百千天眾而為圍遶，天后舍支、天女圍遶，那羅達離、支多伽大、般遮尸棄、敦扶盧等，天乾闥婆天樂歌聲、美妙音聲，而來向彼欲趣死道五相出者。既近見已，一切如是生憐愍心，同聲唱言：『何期苦哉！此惡無常，無有悲心。』

「帝釋天王見彼如是欲退天已，梵聲說言：『我等一切法皆如是，莫生愛著，當斷愛心。若不斷愛則生惡道。』諸餘天子亦復如是，一切同聲如是說言：『君善道去，生於人中，一切眾生造善業之地。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帝釋天王見彼如是欲退天已，梵聲說言：『我等一切法皆如是，莫生愛著，當斷愛心。若不斷愛則生惡道。』諸餘天子亦復如是，一切同聲如是說言：『君善道去，生於人中，一切眾生造善業之地。』

「如是說已，彼欲退天心即念言：『我今實退。』即時合掌向彼天眾如是說言：『三十三天一切天子！唯願忍我，我退時至。』彼時天子引氣直視，有二相出：蓮花葉眼、一切莊嚴皆悉失沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是說已，彼欲退天心即念言：『我今實退。』即時合掌向彼天眾如是說言：『三十三天一切天子！唯願忍我，我退時至。』彼時天子引氣直視，有二相出：蓮花葉眼、一切莊嚴皆悉失沒。

「彼諸天子見欲退天離莊嚴已，取曼羅婆、居世舍耶、居迦那大如是等花遙散其身。即作天樂，琵琶、鼓、笛種種音聲而以樂之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸天子見欲退天離莊嚴已，取曼羅婆、居世舍耶、居迦那大如是等花遙散其身。即作天樂，琵琶、鼓、笛種種音聲而以樂之。

「彼見如是供養身已，雖退天處心生歡喜，於閻浮提心生悕望。眼中淚出，其聲則麁：『有因時、業法集，相應盡命。』命盡死已，伽阿那風吹彼死天。彼風善香，吹之令散。如是散已，即時遠離三十三天，不知所在、無有處所，不能生他若想、若知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼見如是供養身已，雖退天處心生歡喜，於閻浮提心生悕望。眼中淚出，其聲則麁：『有因時、業法集，相應盡命。』命盡死已，伽阿那風吹彼死天。彼風善香，吹之令散。如是散已，即時遠離三十三天，不知所在、無有處所，不能生他若想、若知。

「彼既退已，生於人間。在胎藏中，母則相現，憙笑歌舞，心憙染欲，心常歡喜，憙樂花、果、樹林之處，樂著種種雜色衣服，常憙飲食。雖住藏內，母脇不苦，不樂邪欲，心喜善香、花鬘莊嚴，臥則善夢，非顛倒見。大仙當知，三十三天退生此時，住母藏中有如是相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼既退已，生於人間。在胎藏中，母則相現，憙笑歌舞，心憙染欲，心常歡喜，憙樂花、果、樹林之處，樂著種種雜色衣服，常憙飲食。雖住藏內，母脇不苦，不樂邪欲，心喜善香、花鬘莊嚴，臥則善夢，非顛倒見。大仙當知，三十三天退生此時，住母藏中有如是相。

「大仙當知，其母爾時一切藏過皆悉遠離，後則出生。大仙當知，彼時童子既出生已，身分平正，掌文成就，可憙柔軟，腰細齒密，身體柔軟。其心愛樂勝功德欲，性愛欲事、心愛細衣，樂林戲處。身有勝香，大富豐財，金寶具足，大姓種族，常行施、戒；欲心多者則生貧家。心憙布施，不黑、不白，手足齊平，一切見者皆悉愛敬。性愛論義，其心柔軟，少於瞋心、樂行他妻，於自妻妾不生愛樂，於諸親舊、兄弟、眷屬心不愛戀。大仙當知，三十三天退生人中，本性如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大仙當知，其母爾時一切藏過皆悉遠離，後則出生。大仙當知，彼時童子既出生已，身分平正，掌文成就，可憙柔軟，腰細齒密，身體柔軟。其心愛樂勝功德欲，性愛欲事、心愛細衣，樂林戲處。身有勝香，大富豐財，金寶具足，大姓種族，常行施、戒；欲心多者則生貧家。心憙布施，不黑、不白，手足齊平，一切見者皆悉愛敬。性愛論義，其心柔軟，少於瞋心、樂行他妻，於自妻妾不生愛樂，於諸親舊、兄弟、眷屬心不愛戀。大仙當知，三十三天退生人中，本性如是。」

世尊說已，毘耶娑仙、一切仙眾心生歡喜，歎言：「善哉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說已，毘耶娑仙、一切仙眾心生歡喜，歎言：「善哉。」