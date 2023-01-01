佛說大迦葉問大寶積正法經

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大迦葉問大寶積正法經卷第五

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

爾時世尊說此伽他法時，八百苾芻漏盡意解心得解脫，三十億人遠塵離垢得法眼淨。五百苾芻得三摩地，聞此甚深微妙戒法，難解難入不信不學，從座而起速離佛會。是時尊者大迦葉白世尊言：「此五百苾芻雖得三摩地，云何聞此甚深之法，難解難入，不信不學，即從座起速便而退？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此伽他法時，八百苾芻漏盡意解心得解脫，三十億人遠塵離垢得法眼淨。五百苾芻得三摩地，聞此甚深微妙戒法，難解難入不信不學，從座而起速離佛會。是時尊者大迦葉白世尊言：「此五百苾芻雖得三摩地，云何聞此甚深之法，難解難入，不信不學，即從座起速便而退？」

佛言：「迦葉！彼等五百苾芻我見未除，於此無漏清淨戒法聞已難解難入，心生驚怖所以不信不行。迦葉！此伽他戒法甚深微妙，三佛菩提皆從此出，彼等罪友於此解脫妙善而不能入。」復次告言：「迦葉！彼五百苾芻，於如來教中是外道聲聞。如是迦葉！彼於如來本意執求一事法故，若聞一法決定信受，依教修學如是伽他之法，言教玄妙是故驚怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！彼等五百苾芻我見未除，於此無漏清淨戒法聞已難解難入，心生驚怖所以不信不行。迦葉！此伽他戒法甚深微妙，三佛菩提皆從此出，彼等罪友於此解脫妙善而不能入。」復次告言：「迦葉！彼五百苾芻，於如來教中是外道聲聞。如是迦葉！彼於如來本意執求一事法故，若聞一法決定信受，依教修學如是伽他之法，言教玄妙是故驚怖。」

又復告言：「迦葉！彼比丘意，於如來、應供、正遍知覺為求一法發心修行，於命終後求生忉利天宮，為如是事於佛教中而求出家。迦葉！此五百苾芻身見未捨，聞甚深法而生驚怖不信不學，此等命終必墮惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復告言：「迦葉！彼比丘意，於如來、應供、正遍知覺為求一法發心修行，於命終後求生忉利天宮，為如是事於佛教中而求出家。迦葉！此五百苾芻身見未捨，聞甚深法而生驚怖不信不學，此等命終必墮惡趣。」

是時世尊告尊者須菩提言：「汝往五百苾芻所，以善方便而為教導。」須菩提言：「世尊如是說法誨喻，聞已不信不行。我自小智言論寡識，云何化彼？」是時五百苾芻已在中路，爾時世尊即以神力化二苾芻，於中路中逆往五百苾芻，而即問言：「尊者！欲往何處？」苾芻答言：「我等今者欲詣林間，彼處寂靜自得定樂而當住處。」化苾芻問言：「欲住林野於意云何？」彼等苾芻而即答言：「世尊說法我昔未聞，今既聞已難解難入，心生驚怖不可信學，是以樂歸林野安處禪定而取安樂。」化苾芻言：「尊者！世尊說法而為難解，心生驚怖不信不學不行，而歸林野以定為涅槃，是彼所執汝等不知。尊者！沙門之法非合論詰。今問尊者！云何名涅槃法？若於自身得涅槃者，則得補特伽羅、我、人、眾生、壽者，何得涅槃？夫涅槃法，非相非非相。」彼苾芻言：「涅槃既爾，云何證得？」化苾芻言：「除斷貪瞋癡法。」彼苾芻言：「貪瞋癡法云何除斷。」化苾芻言：「貪瞋癡法，非在內非在外非在中間，本自無生今亦非滅。」化苾芻言：「尊者！不得執亦不得疑。若尊者不執不疑，即非護非不護、非樂非不樂，彼說為涅槃。尊者！此清淨戒相不生不滅，從三摩地生、從智慧生、從解脫生、從解脫知見生，離有離無，非相非無相。尊者！如是戒相即真涅槃。如是涅槃，無解脫可得、無煩惱可捨。尊者！汝以情想求圓寂者，此得妄想非涅槃也。若想中生想，非是涅槃，被想纏縛。如是若滅受想，得真三摩鉢底。尊者！行者若行更無有上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊告尊者須菩提言：「汝往五百苾芻所，以善方便而為教導。」須菩提言：「世尊如是說法誨喻，聞已不信不行。我自小智言論寡識，云何化彼？」是時五百苾芻已在中路，爾時世尊即以神力化二苾芻，於中路中逆往五百苾芻，而即問言：「尊者！欲往何處？」苾芻答言：「我等今者欲詣林間，彼處寂靜自得定樂而當住處。」化苾芻問言：「欲住林野於意云何？」彼等苾芻而即答言：「世尊說法我昔未聞，今既聞已難解難入，心生驚怖不可信學，是以樂歸林野安處禪定而取安樂。」化苾芻言：「尊者！世尊說法而為難解，心生驚怖不信不學不行，而歸林野以定為涅槃，是彼所執汝等不知。尊者！沙門之法非合論詰。今問尊者！云何名涅槃法？若於自身得涅槃者，則得補特伽羅、我、人、眾生、壽者，何得涅槃？夫涅槃法，非相非非相。」彼苾芻言：「涅槃既爾，云何證得？」化苾芻言：「除斷貪瞋癡法。」彼苾芻言：「貪瞋癡法云何除斷。」化苾芻言：「貪瞋癡法，非在內非在外非在中間，本自無生今亦非滅。」化苾芻言：「尊者！不得執亦不得疑。若尊者不執不疑，即非護非不護、非樂非不樂，彼說為涅槃。尊者！此清淨戒相不生不滅，從三摩地生、從智慧生、從解脫生、從解脫知見生，離有離無，非相非無相。尊者！如是戒相即真涅槃。如是涅槃，無解脫可得、無煩惱可捨。尊者！汝以情想求圓寂者，此得妄想非涅槃也。若想中生想，非是涅槃，被想纏縛。如是若滅受想，得真三摩鉢底。尊者！行者若行更無有上。」

是時化者說此正法之時，彼五百苾芻聞此法已漏盡意解心得解脫。如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足，遶佛三匝於一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時化者說此正法之時，彼五百苾芻聞此法已漏盡意解心得解脫。如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足，遶佛三匝於一面坐。

爾時長老須菩提即從座起，問彼苾芻：「尊者！汝於何去？今從何來？」彼言：「本非所去，今亦不來。」長老須菩提即以問佛：「世尊！此所說法其義云何？」佛言：「無生無滅。」須菩提言：「汝等尊者云何聞法？」彼苾芻言：「無縛無脫。」須菩提言：「誰化汝等？」彼苾芻言：「無身無心。」須菩提言：「汝等云何修行？」彼苾芻言：「無無明滅亦無無明生。」須菩提言：「云何汝為聲聞？」彼苾芻言：「不得聲聞亦不成佛。」須菩提言：「云何汝之梵行？」彼苾芻言：「不住三界。」須菩提言：「汝於何時而入涅槃？」彼苾芻言：「如來入涅槃時我即涅槃。」須菩提言：「汝等所作已辦。」彼苾芻言：「了知我人。」須菩提言：「汝煩惱已盡。」彼苾芻言：「一切法亦盡。」須菩提言：「汝等善破魔王。」彼苾芻言：「蘊身尚不得，何有魔王破？」須菩提言：「汝知師耶？」彼苾芻言：「非身非口非心。」須菩提言：「汝得清淨勝地。」彼苾芻言：「無取無捨。」須菩提言：「汝出輪迴今到彼岸。」彼苾芻言：「不到彼岸亦不得輪迴。」須菩提言：「汝信勝地。」彼苾芻言：「一切執解脫。」須菩提言：「汝何所去？」彼苾芻言：「如來去處去。」化苾芻言：「尊者！須菩提汝令彼去。」說是法時，眾中有八百苾芻發聲聞意心得解脫，三十二億眾生遠塵離垢得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老須菩提即從座起，問彼苾芻：「尊者！汝於何去？今從何來？」彼言：「本非所去，今亦不來。」長老須菩提即以問佛：「世尊！此所說法其義云何？」佛言：「無生無滅。」須菩提言：「汝等尊者云何聞法？」彼苾芻言：「無縛無脫。」須菩提言：「誰化汝等？」彼苾芻言：「無身無心。」須菩提言：「汝等云何修行？」彼苾芻言：「無無明滅亦無無明生。」須菩提言：「云何汝為聲聞？」彼苾芻言：「不得聲聞亦不成佛。」須菩提言：「云何汝之梵行？」彼苾芻言：「不住三界。」須菩提言：「汝於何時而入涅槃？」彼苾芻言：「如來入涅槃時我即涅槃。」須菩提言：「汝等所作已辦。」彼苾芻言：「了知我人。」須菩提言：「汝煩惱已盡。」彼苾芻言：「一切法亦盡。」須菩提言：「汝等善破魔王。」彼苾芻言：「蘊身尚不得，何有魔王破？」須菩提言：「汝知師耶？」彼苾芻言：「非身非口非心。」須菩提言：「汝得清淨勝地。」彼苾芻言：「無取無捨。」須菩提言：「汝出輪迴今到彼岸。」彼苾芻言：「不到彼岸亦不得輪迴。」須菩提言：「汝信勝地。」彼苾芻言：「一切執解脫。」須菩提言：「汝何所去？」彼苾芻言：「如來去處去。」化苾芻言：「尊者！須菩提汝令彼去。」說是法時，眾中有八百苾芻發聲聞意心得解脫，三十二億眾生遠塵離垢得法眼淨。

爾時會中有菩薩摩訶薩名曰普光，即從座起合掌向佛而白佛言：「世尊！此大寶積正法，令諸菩薩應云何學？應云何住？」佛告：「善男子！所說正法真實戒行，汝等受持應如是住，於此正法得大善利。善男子！譬如有人乘彼土船欲過深廣大河。善男子！於意云何？彼人乘此土船，作何方便速得到於彼岸？」普光言：「世尊！須是用大氣力勇猛精進方達彼岸。」佛言：「普光！有何所以要施勤力？」「世尊！彼河中流深而復廣令人憂怕，若不勤力必見沈沒。」佛告普光菩薩：「如是，若諸菩薩修學正法，欲度生死四流大河，須發勇猛精進之力通達佛法，若不精進修學決定退墮。又復思惟，此身無強無常速朽之法，四流浩渺云何得度？彼諸眾生恒處此岸，汝等今者受持妙法大船，運度一切眾生過輪迴河至菩提岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有菩薩摩訶薩名曰普光，即從座起合掌向佛而白佛言：「世尊！此大寶積正法，令諸菩薩應云何學？應云何住？」佛告：「善男子！所說正法真實戒行，汝等受持應如是住，於此正法得大善利。善男子！譬如有人乘彼土船欲過深廣大河。善男子！於意云何？彼人乘此土船，作何方便速得到於彼岸？」普光言：「世尊！須是用大氣力勇猛精進方達彼岸。」佛言：「普光！有何所以要施勤力？」「世尊！彼河中流深而復廣令人憂怕，若不勤力必見沈沒。」佛告普光菩薩：「如是，若諸菩薩修學正法，欲度生死四流大河，須發勇猛精進之力通達佛法，若不精進修學決定退墮。又復思惟，此身無強無常速朽之法，四流浩渺云何得度？彼諸眾生恒處此岸，汝等今者受持妙法大船，運度一切眾生過輪迴河至菩提岸。」

普光菩薩復白佛言：「世尊！菩薩云何受持妙法大船？」「善男子！所有布施、持戒、忍辱、慈心，所集無邊福德，起平等心莊嚴一切眾生。於七菩提分善而不忘失，精進受持心生決定，以巧方便深達實相，以大悲心拔眾生苦，以四攝法護諸有情，以四無量饒益眾生，以四念處恒自思惟，以四正斷勤斷勤修，以四神足奮迅神通，以其五根令生眾善，以其五力堅固不退，以八聖道遠離魔怨不住邪道，於奢摩他、毘鉢舍那無相無著。菩薩令此廣大法行名聞十方，使諸眾生來入微妙正法大船，過彼生死四流大河，得至涅槃安樂彼岸，得無所畏永離諸見。善男子！汝等當知，如是菩薩以妙法大船，經無量百千俱胝那由他劫，運度一切眾生過彼四流大河不得疲苦。汝如是受持應如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普光菩薩復白佛言：「世尊！菩薩云何受持妙法大船？」「善男子！所有布施、持戒、忍辱、慈心，所集無邊福德，起平等心莊嚴一切眾生。於七菩提分善而不忘失，精進受持心生決定，以巧方便深達實相，以大悲心拔眾生苦，以四攝法護諸有情，以四無量饒益眾生，以四念處恒自思惟，以四正斷勤斷勤修，以四神足奮迅神通，以其五根令生眾善，以其五力堅固不退，以八聖道遠離魔怨不住邪道，於奢摩他、毘鉢舍那無相無著。菩薩令此廣大法行名聞十方，使諸眾生來入微妙正法大船，過彼生死四流大河，得至涅槃安樂彼岸，得無所畏永離諸見。善男子！汝等當知，如是菩薩以妙法大船，經無量百千俱胝那由他劫，運度一切眾生過彼四流大河不得疲苦。汝如是受持應如是住。」

佛告普光菩薩：「汝今速運真實方便起大悲心，令一切眾生心意清淨勇猛精進，種諸善根令生不退，恒樂出家聞法無倦，植眾德本求最上道，圓滿智慧身心寂靜，安處林野遠離惡友，於第一義明了通達，行正方便，於真俗諦理智無二，平等一空息諸妄念。善男子！菩薩為諸有情應如是受持應如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普光菩薩：「汝今速運真實方便起大悲心，令一切眾生心意清淨勇猛精進，種諸善根令生不退，恒樂出家聞法無倦，植眾德本求最上道，圓滿智慧身心寂靜，安處林野遠離惡友，於第一義明了通達，行正方便，於真俗諦理智無二，平等一空息諸妄念。善男子！菩薩為諸有情應如是受持應如是住。」

爾時尊者大迦葉聞是法已而白佛言：「世尊！如是大寶積正法，為求大乘者說，昔未曾有。世尊！若善男子善女人，於此大寶積正法，受持解說一句一偈，所得福德其義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者大迦葉聞是法已而白佛言：「世尊！如是大寶積正法，為求大乘者說，昔未曾有。世尊！若善男子善女人，於此大寶積正法，受持解說一句一偈，所得福德其義云何？」

佛告迦葉：「應如是知。若有善男子善女人，於此大寶積正法，受持一句一偈所得福德。善男子！譬如有人以恒河沙數世界滿中七寶供養恒河沙等如來，每一一如來而各以一恒河沙數世界七寶布施，又每一一如來各造一恒河沙佛寺精舍，又一一如來各有無量聲聞之眾，以一切樂具經一恒河沙劫而以供養。又彼諸如來及聲聞弟子入涅槃後，復以七寶各起塔廟。善男子，如是福德無量無邊。不如有人於此寶積正法受持解說一句一偈，功德勝彼。若復有人為其父母解說此經，彼人命終不墮惡趣，其母後身轉成男子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「應如是知。若有善男子善女人，於此大寶積正法，受持一句一偈所得福德。善男子！譬如有人以恒河沙數世界滿中七寶供養恒河沙等如來，每一一如來而各以一恒河沙數世界七寶布施，又每一一如來各造一恒河沙佛寺精舍，又一一如來各有無量聲聞之眾，以一切樂具經一恒河沙劫而以供養。又彼諸如來及聲聞弟子入涅槃後，復以七寶各起塔廟。善男子，如是福德無量無邊。不如有人於此寶積正法受持解說一句一偈，功德勝彼。若復有人為其父母解說此經，彼人命終不墮惡趣，其母後身轉成男子。」

佛言：「所在之處，若復有人於此大寶積經典書寫受持讀誦解說，而於此處一切世間天人阿修羅恭敬供養如佛塔廟。若有法師聞此寶積正法經典，發尊重心受持讀誦書寫供養。若有善男子善女人，於彼法師如佛供養尊重恭敬頂禮讚歎，彼人現世佛與授記，當得阿耨多羅三藐三菩提，臨命終時得見如來。又彼法師復得十種身業清淨。何等為十？一者臨命終時不受眾苦；二者眼識明朗不覩惡相；三者手臂安定不摸虛空；四者腳足安隱而不蹴踏；五者大小便利而不漏失；六者身體諸根而不臭穢；七者腹腸宛然而不胮脹；八者舌相舒展而不彎縮；九者眼目儼然而不醜惡；十者身雖入滅形色如生。如是得此十種身業清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所在之處，若復有人於此大寶積經典書寫受持讀誦解說，而於此處一切世間天人阿修羅恭敬供養如佛塔廟。若有法師聞此寶積正法經典，發尊重心受持讀誦書寫供養。若有善男子善女人，於彼法師如佛供養尊重恭敬頂禮讚歎，彼人現世佛與授記，當得阿耨多羅三藐三菩提，臨命終時得見如來。又彼法師復得十種身業清淨。何等為十？一者臨命終時不受眾苦；二者眼識明朗不覩惡相；三者手臂安定不摸虛空；四者腳足安隱而不蹴踏；五者大小便利而不漏失；六者身體諸根而不臭穢；七者腹腸宛然而不胮脹；八者舌相舒展而不彎縮；九者眼目儼然而不醜惡；十者身雖入滅形色如生。如是得此十種身業清淨。

「復有十種口業清淨。何等為十？一者言音美好；二者所言慈善；三者言說殊妙；四者言發愛語；五者其言柔軟；六者所言誠諦；七者先言問訊；八者言堪聽受；九者天人愛樂；十者如佛說言。如是十種口業清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十種口業清淨。何等為十？一者言音美好；二者所言慈善；三者言說殊妙；四者言發愛語；五者其言柔軟；六者所言誠諦；七者先言問訊；八者言堪聽受；九者天人愛樂；十者如佛說言。如是十種口業清淨。

「復有十種意業清淨。何等為十？一者意無瞋恚；二者不生嫉妬；三者不自恃怙；四者無諸冤惱；五者離其過失；六者無顛倒想；七者無下劣想；八者無犯戒想；九者正意繫心思惟佛土；十者遠離我人得三摩地成就諸佛教法。如是得十種意業清淨。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十種意業清淨。何等為十？一者意無瞋恚；二者不生嫉妬；三者不自恃怙；四者無諸冤惱；五者離其過失；六者無顛倒想；七者無下劣想；八者無犯戒想；九者正意繫心思惟佛土；十者遠離我人得三摩地成就諸佛教法。如是得十種意業清淨。我今於此而說頌曰：

「臨終不受苦， 非見諸惡相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「臨終不受苦， 非見諸惡相，

手不摸虛空， 腳足無蹴踏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手不摸虛空， 腳足無蹴踏，

便利絕漏失， 身根不臭穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便利絕漏失， 身根不臭穢，

腹藏無胮脹， 舌紅不彎縮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 腹藏無胮脹， 舌紅不彎縮，

眼目相儼然， 命終顏不改， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼目相儼然， 命終顏不改，

如是身十種， 福善清淨相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是身十種， 福善清淨相。

言音得美妙， 出語而慈善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言音得美妙， 出語而慈善，

所說自殊常， 發語人愛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說自殊常， 發語人愛樂，

復有柔軟聲， 所言而誠諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有柔軟聲， 所言而誠諦，

方便能問訊， 堪令人聽受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便能問訊， 堪令人聽受，

天龍眾亦欽， 清響如佛語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天龍眾亦欽， 清響如佛語，

如是口十種， 口業得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是口十種， 口業得清淨。

心意雖瞋恚， 嫉妬而不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心意雖瞋恚， 嫉妬而不生，

於自無恃怙， 冤惱亦自除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於自無恃怙， 冤惱亦自除，

得離眾過失， 顛倒想不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得離眾過失， 顛倒想不生，

不作於下劣， 禁戒勿令虧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不作於下劣， 禁戒勿令虧，

正意而繫念， 遠離於我人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正意而繫念， 遠離於我人，

復得三摩地， 通達諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復得三摩地， 通達諸佛法，

如是意十種， 心業清淨相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是意十種， 心業清淨相。」

佛告大迦葉：「若善男子善女人，汝等應以香花伎樂繒蓋幢幡飲食衣服一切樂具，供養此大寶積正法，志心歸命受持讀誦。所以者何？迦葉！如是一切諸佛如來、應、正等覺，皆從此出，應以最上供養而供養之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大迦葉：「若善男子善女人，汝等應以香花伎樂繒蓋幢幡飲食衣服一切樂具，供養此大寶積正法，志心歸命受持讀誦。所以者何？迦葉！如是一切諸佛如來、應、正等覺，皆從此出，應以最上供養而供養之。」

佛說此經已，尊者大迦葉一心頂戴，菩薩摩訶薩及諸比丘、天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅等，一切大眾皆大歡喜信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，尊者大迦葉一心頂戴，菩薩摩訶薩及諸比丘、天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅等，一切大眾皆大歡喜信受奉行。