佛說大迦葉問大寶積正法經

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大迦葉問大寶積正法經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

爾時世尊復以譬喻更明斯義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復以譬喻更明斯義。

佛告迦葉：「譬如燈光能破一切黑暗，而彼黑暗從何而去？非東方去、非南方去、非西方去、非北方去。去亦非去，來亦非來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如燈光能破一切黑暗，而彼黑暗從何而去？非東方去、非南方去、非西方去、非北方去。去亦非去，來亦非來。

「迦葉！復次燈光亦非我能破得黑暗。又若非黑暗，何顯燈光？迦葉！燈光、黑暗本無自性，此二皆空無得無捨。迦葉！如是智慧亦復如是，有智若生無智即捨，而彼無智歸於何去？非東方去、非南方去、非西方去、非北方去。去既非去，來亦非來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！復次燈光亦非我能破得黑暗。又若非黑暗，何顯燈光？迦葉！燈光、黑暗本無自性，此二皆空無得無捨。迦葉！如是智慧亦復如是，有智若生無智即捨，而彼無智歸於何去？非東方去、非南方去、非西方去、非北方去。去既非去，來亦非來。

「迦葉！復次有智若生無智即捨，非彼有智我能破壞無智。又若無智本無，有智何顯？迦葉！有智、無智俱無自性，此二皆空無得無捨。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！復次有智若生無智即捨，非彼有智我能破壞無智。又若無智本無，有智何顯？迦葉！有智、無智俱無自性，此二皆空無得無捨。我今於此而說頌曰：

「譬如於燈光， 能破於黑暗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如於燈光， 能破於黑暗，

彼暗滅謝時， 諸方無所去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼暗滅謝時， 諸方無所去。

若復此燈光， 非暗不能顯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復此燈光， 非暗不能顯，

二俱無自性， 無性二俱空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二俱無自性， 無性二俱空。

智慧亦如是， 有智若生時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧亦如是， 有智若生時，

無智而自捨， 此二若空花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無智而自捨， 此二若空花，

俱無有自性， 取捨不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱無有自性， 取捨不可得。」

佛告迦葉：「譬如空舍無其戶牖，經百千年無其人物。其室冥暗，忽有天人於彼舍中燃其燈明。迦葉！於意云何？如是黑暗我經百千年住此，我今不去。有此事不？」迦葉答云：「不也。世尊！彼黑暗無力，燈光若生決定須去。」佛言：「迦葉！彼業煩惱亦復如是，經百千劫住彼識中。或彼行人於一晝夜正觀相應生彼慧燈。迦葉！如是聖者慧根若生，此業煩惱定無所有。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如空舍無其戶牖，經百千年無其人物。其室冥暗，忽有天人於彼舍中燃其燈明。迦葉！於意云何？如是黑暗我經百千年住此，我今不去。有此事不？」迦葉答云：「不也。世尊！彼黑暗無力，燈光若生決定須去。」佛言：「迦葉！彼業煩惱亦復如是，經百千劫住彼識中。或彼行人於一晝夜正觀相應生彼慧燈。迦葉！如是聖者慧根若生，此業煩惱定無所有。我今於此而說頌曰：

「如舍百千年， 無人無戶牖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如舍百千年， 無人無戶牖，

忽有天及人， 於彼燒燈火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忽有天及人， 於彼燒燈火，

如是久住暗， 剎那而滅謝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是久住暗， 剎那而滅謝，

是彼舍黑暗， 不言我久住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是彼舍黑暗， 不言我久住，

於此而不去。 業識煩惱集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此而不去。 業識煩惱集，

其義亦如是， 雖住百千劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其義亦如是， 雖住百千劫，

本性不真實。 行人晝夜中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本性不真實。 行人晝夜中，

正入如實觀， 慧燈晃耀生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正入如實觀， 慧燈晃耀生，

彼等煩惱集， 剎那不可住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等煩惱集， 剎那不可住。」

佛告迦葉：「譬如虛空，不住種子。迦葉！如是，若彼行者堅著斷見，過去已滅、未來非有，何住佛法種子？我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如虛空，不住種子。迦葉！如是，若彼行者堅著斷見，過去已滅、未來非有，何住佛法種子？我今於此而說頌曰：

「譬如太虛空， 無涯無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如太虛空， 無涯無有量，

若人於空中， 何處植種子？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於空中， 何處植種子？

斷見亦如是， 過去不可有、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷見亦如是， 過去不可有、

未來亦不生， 現無佛法種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來亦不生， 現無佛法種。」

佛告迦葉：「譬如糞滿大地，可種一切種子。迦葉，如是業煩惱糞滿於世間，可種一切佛法種子。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如糞滿大地，可種一切種子。迦葉，如是業煩惱糞滿於世間，可種一切佛法種子。我今於此而說頌曰：

「譬如大地糞， 隨處可種植； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大地糞， 隨處可種植；

眾生煩惱糞， 周遍於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生煩惱糞， 周遍於世間，

佛子若親近， 可下佛法種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子若親近， 可下佛法種。」

佛告迦葉：「譬如醎鹵陸地，不可種於蓮華。迦葉！如是無行性者，本自非有、未來不生，何得菩提之種？我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如醎鹵陸地，不可種於蓮華。迦葉！如是無行性者，本自非有、未來不生，何得菩提之種？我今於此而說頌曰：

「譬如醎陸地， 不可出蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如醎陸地， 不可出蓮華，

於彼泥水中， 出生甚氛馥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼泥水中， 出生甚氛馥。

無性亦如是， 過未本來無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無性亦如是， 過未本來無，

終不生佛種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不生佛種。」

佛告迦葉：「譬如糞壤之地，可生蓮華。迦葉！如是煩惱邪行眾生，亦可生其佛法種智。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如糞壤之地，可生蓮華。迦葉！如是煩惱邪行眾生，亦可生其佛法種智。我今於此而說頌曰：

「譬如泥糞地， 而可生蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如泥糞地， 而可生蓮華，

邪行業眾生， 亦生佛法種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪行業眾生， 亦生佛法種。」

佛告迦葉：「譬如四大海水瀰滿無邊。迦葉！如是見彼菩薩所作善根能遍法界。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如四大海水瀰滿無邊。迦葉！如是見彼菩薩所作善根能遍法界。我今於此而說頌曰：

「譬如四大海， 瀰滿廣無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如四大海， 瀰滿廣無邊，

菩薩亦如是， 善根遍法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是， 善根遍法界。」

佛告迦葉：「譬如天人以一毛端百分取一，於彼毛頭滴微細水，欲成俱胝四大海。迦葉！如是見彼聲聞，所作微善而求無上。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如天人以一毛端百分取一，於彼毛頭滴微細水，欲成俱胝四大海。迦葉！如是見彼聲聞，所作微善而求無上。我今於此而說頌曰：

「譬如人毛端， 百分而取一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如人毛端， 百分而取一，

於彼滴微水， 欲成俱胝海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼滴微水， 欲成俱胝海。

聲聞亦如是， 以己微淺智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞亦如是， 以己微淺智，

所作自善根， 求成無上覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作自善根， 求成無上覺。」

佛告迦葉：「譬如芥子內蟲食彼芥子，見芥子內謂若虛空。迦葉！如是聲聞所修小智，見彼生空亦復如是。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如芥子內蟲食彼芥子，見芥子內謂若虛空。迦葉！如是聲聞所修小智，見彼生空亦復如是。我今於此而說頌曰：

「譬如芥子內， 而有食芥蟲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如芥子內， 而有食芥蟲，

於裏無礙處， 見彼謂虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於裏無礙處， 見彼謂虛空。

聲聞所修智， 證彼一分空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞所修智， 證彼一分空，

所見而不大， 其義亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所見而不大， 其義亦如是。」

佛告迦葉：「譬如有人見十方世界虛空無邊。迦葉！如是菩薩無礙大智所見法界亦無邊際。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如有人見十方世界虛空無邊。迦葉！如是菩薩無礙大智所見法界亦無邊際。我今於此而說頌曰：

「譬如虛空界， 十方無有涯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如虛空界， 十方無有涯，

一切諸世間， 依彼無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 依彼無障礙。

菩薩亦如是， 所起最上智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是， 所起最上智，

照見法界空， 無邊無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照見法界空， 無邊無所得。」

佛告迦葉：「譬如剎帝利受灌頂王，彼王皇后私於庶人後生其子。迦葉！於意云何？彼所生之子得名灌頂王子不？」迦葉白言：「不也。世尊！」告言：「迦葉！彼得無生法界聲聞，我是如來灌頂之子，如是亦然。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如剎帝利受灌頂王，彼王皇后私於庶人後生其子。迦葉！於意云何？彼所生之子得名灌頂王子不？」迦葉白言：「不也。世尊！」告言：「迦葉！彼得無生法界聲聞，我是如來灌頂之子，如是亦然。我今於此而說頌曰：

「剎帝王皇后， 而私於庶人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「剎帝王皇后， 而私於庶人，

彼後生其男， 不名灌頂子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼後生其男， 不名灌頂子。

聲聞亦如是， 離欲證無生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞亦如是， 離欲證無生，

唯行於自利， 非是於如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯行於自利， 非是於如來，

灌頂法王子， 佛子行二利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂法王子， 佛子行二利。」

佛告迦葉：「譬如剎帝利受灌頂王，有近侍婢王所愛幸，彼後生子。迦葉於意云何？此婢生之子得名王子不？」迦葉答云：「此是王子。」「迦葉！如是初發心菩薩，雖道力微劣化彼眾生、未免輪迴，亦得名為如來之子。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如剎帝利受灌頂王，有近侍婢王所愛幸，彼後生子。迦葉於意云何？此婢生之子得名王子不？」迦葉答云：「此是王子。」「迦葉！如是初發心菩薩，雖道力微劣化彼眾生、未免輪迴，亦得名為如來之子。我今於此而說頌曰：

「譬如輪王婢， 為王之愛幸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如輪王婢， 為王之愛幸，

而後生其男， 亦是剎帝子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而後生其男， 亦是剎帝子。

菩薩亦如是， 初發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是， 初發菩提心，

德行而羸劣， 方便化眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德行而羸劣， 方便化眾生，

雖未出三界， 所作稱佛心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖未出三界， 所作稱佛心，

得名真佛子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得名真佛子。」

佛告迦葉：「譬如輪王生其千子，大力勇猛辯才端正，須得輪王相具足。彼所童子內，若無一子具有輪王相者，彼轉輪王不作親子之想。迦葉！如是如來會下有百千俱胝聲聞圍遶，若無一菩薩相者，如來亦不作子想。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如輪王生其千子，大力勇猛辯才端正，須得輪王相具足。彼所童子內，若無一子具有輪王相者，彼轉輪王不作親子之想。迦葉！如是如來會下有百千俱胝聲聞圍遶，若無一菩薩相者，如來亦不作子想。我今於此而說頌曰：

「譬如轉輪王， 所生千太子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如轉輪王， 所生千太子，

若無一童子， 具彼輪王相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無一童子， 具彼輪王相，

此乃無王分， 王無自子想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此乃無王分， 王無自子想。

佛子亦如是， 雖有千俱胝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子亦如是， 雖有千俱胝，

聲聞眾圍遶， 無一菩薩相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞眾圍遶， 無一菩薩相，

善逝觀彼人， 不為佛子想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝觀彼人， 不為佛子想。」

佛告迦葉：「譬如轉輪聖王，所有皇后懷娠七夜必生童子，具輪王相。彼在胎藏，迦羅羅大未有根形，雖未成形而有天人發心愛重。非愛彼子勇猛大力。於意云何？重彼輪王王種不斷。迦葉！亦復如是，初發心菩薩根雖未熟未免輪迴，樂行佛法，彼過去佛見生其愛重；於彼正觀八解脫阿羅漢而不愛重。何以故？為彼初心菩薩佛種不斷故。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如轉輪聖王，所有皇后懷娠七夜必生童子，具輪王相。彼在胎藏，迦羅羅大未有根形，雖未成形而有天人發心愛重。非愛彼子勇猛大力。於意云何？重彼輪王王種不斷。迦葉！亦復如是，初發心菩薩根雖未熟未免輪迴，樂行佛法，彼過去佛見生其愛重；於彼正觀八解脫阿羅漢而不愛重。何以故？為彼初心菩薩佛種不斷故。我今於此而說頌曰：

「譬如轉輪王， 皇后懷娠姙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如轉輪王， 皇后懷娠姙，

七日未成形， 天人生愛護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七日未成形， 天人生愛護，

非重勇猛力， 而重輪王種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非重勇猛力， 而重輪王種。

菩薩亦如是， 初發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是， 初發菩提心，

欲度輪迴故， 過去諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲度輪迴故， 過去諸如來，

於彼而恭敬， 此人紹佛事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼而恭敬， 此人紹佛事；

於諸聲聞眾， 正觀八解者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸聲聞眾， 正觀八解者，

不生於敬愛， 無彼成佛分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生於敬愛， 無彼成佛分。」

佛告迦葉：「譬如假摩尼瑠璃珠聚如妙高山，不及一真摩尼瑠璃寶。迦葉！如是假使一切聲聞辟支佛，不能及一初發菩提心菩薩。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如假摩尼瑠璃珠聚如妙高山，不及一真摩尼瑠璃寶。迦葉！如是假使一切聲聞辟支佛，不能及一初發菩提心菩薩。我今於此而說頌曰：

「譬如假瑠璃， 及彼摩尼珠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如假瑠璃， 及彼摩尼珠，

積聚如須彌， 不及真摩尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積聚如須彌， 不及真摩尼，

瑠璃之一寶。 菩薩亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑠璃之一寶。 菩薩亦如是，

假使於聲聞， 及彼緣覺眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使於聲聞， 及彼緣覺眾，

其數如微塵， 不及初發心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其數如微塵， 不及初發心，

求彼菩提者， 菩薩之一人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求彼菩提者， 菩薩之一人。」

佛告迦葉：「譬如迦陵頻伽鳥，住彼卵中之時，早能與彼一切飛禽而皆不同。迦葉！於意云何？當發一切美妙音聲故。迦葉？如是彼初發心菩薩，雖住業煩惱無明藏中，早與一切聲聞辟支佛而不可同。迦葉！於意云何？彼有迴向善根說法方便故。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如迦陵頻伽鳥，住彼卵中之時，早能與彼一切飛禽而皆不同。迦葉！於意云何？當發一切美妙音聲故。迦葉？如是彼初發心菩薩，雖住業煩惱無明藏中，早與一切聲聞辟支佛而不可同。迦葉！於意云何？彼有迴向善根說法方便故。我今於此而說頌曰：

「譬如頻伽鳥， 住彼卵子中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如頻伽鳥， 住彼卵子中，

雖未見身形， 而與諸禽異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖未見身形， 而與諸禽異，

當發美妙音， 令人常愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當發美妙音， 令人常愛樂。

佛子亦如是， 初發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子亦如是， 初發菩提心，

未出煩惱藏， 一切辟支佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未出煩惱藏， 一切辟支佛，

及彼聲聞眾， 亦復不能比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼聲聞眾， 亦復不能比。

迴向大安樂， 方便利有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向大安樂， 方便利有情，

無垢慈悲意， 能宣微妙音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢慈悲意， 能宣微妙音。」

佛告迦葉：「譬如輪王皇后所生王子，具足輪王福相，一切國王及諸人民悉皆歸伏。迦葉！如是初發心菩薩，天上人間一切有情悉皆歸伏。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如輪王皇后所生王子，具足輪王福相，一切國王及諸人民悉皆歸伏。迦葉！如是初發心菩薩，天上人間一切有情悉皆歸伏。我今於此而說頌曰：

「譬如轉輪王， 皇后所生子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如轉輪王， 皇后所生子，

雖為童子身， 具足王福相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖為童子身， 具足王福相，

國王及臣民， 一切皆歸向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國王及臣民， 一切皆歸向。

菩薩亦如是， 初發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是， 初發菩提心，

佛子相具足， 一切諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子相具足， 一切諸世間，

天人眾生類， 清淨心歸向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人眾生類， 清淨心歸向。」

佛告迦葉：「譬如大雪山王出生上好藥草，能治一切諸病。修合服食，無復心疑決定得差。迦葉！如是若彼菩薩所有智藥，能療一切眾生煩惱諸病。菩薩以平等心普施一切有情，服者無復疑惑病即除愈。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如大雪山王出生上好藥草，能治一切諸病。修合服食，無復心疑決定得差。迦葉！如是若彼菩薩所有智藥，能療一切眾生煩惱諸病。菩薩以平等心普施一切有情，服者無復疑惑病即除愈。我今於此而說頌曰：

「譬如大雪山， 出生上妙藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大雪山， 出生上妙藥，

療治一切病， 若有服之者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 療治一切病， 若有服之者，

獲差勿復疑。 佛子亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲差勿復疑。 佛子亦如是，

出生妙智藥， 能療一切人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生妙智藥， 能療一切人，

煩惱生老病， 平等而賜之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱生老病， 平等而賜之，

所有服食者， 無疑決定差。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有服食者， 無疑決定差。」

佛告迦葉：「譬如有人歸依初月，如是圓月而不歸依。迦葉！如是我子有其信力，歸命菩薩不歸命如來。所以者何？為彼如來從菩薩生。若聲聞辟支佛從如來生，非如菩薩故。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如有人歸依初月，如是圓月而不歸依。迦葉！如是我子有其信力，歸命菩薩不歸命如來。所以者何？為彼如來從菩薩生。若聲聞辟支佛從如來生，非如菩薩故。我今於此而說頌曰：

「譬如此有情， 歸命於初月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如此有情， 歸命於初月，

如是圓滿月， 而彼不歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是圓滿月， 而彼不歸依。

我子亦如是， 歸依於菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我子亦如是， 歸依於菩薩，

不歸向世尊， 為具大智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不歸向世尊， 為具大智力。

出生如來身， 非彼聲聞類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生如來身， 非彼聲聞類，

智慧微劣故， 依彼如來生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧微劣故， 依彼如來生。」

佛告迦葉：「譬如文字之母，具能包含一切義論等事。迦葉！如是初發心菩薩，具能綰攝一切諸佛化行無上智因。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如文字之母，具能包含一切義論等事。迦葉！如是初發心菩薩，具能綰攝一切諸佛化行無上智因。我今於此而說頌曰：

「譬如文字母， 人間與天上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如文字母， 人間與天上，

義論及辯才， 皆因此建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義論及辯才， 皆因此建立。

菩薩亦如是， 初發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是， 初發菩提心，

具足佛地智， 及諸方便行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足佛地智， 及諸方便行。」

佛告迦葉：「譬如世人未有捨離明月歸命星像。迦葉！如是無有受我戒者，捨離菩薩歸命聲聞。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如世人未有捨離明月歸命星像。迦葉！如是無有受我戒者，捨離菩薩歸命聲聞。我今於此而說頌曰：

「譬如世間人， 於月而捨離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如世間人， 於月而捨離，

而欲歸依星， 此事未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而欲歸依星， 此事未曾有。

如是我弟子， 其義亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我弟子， 其義亦復然，

若受我戒者， 不歸於菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若受我戒者， 不歸於菩薩，

而欲向聲聞， 其事甚希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而欲向聲聞， 其事甚希有。」

佛告迦葉：「譬如假瑠璃珠，於彼天人世間終無利用；若真瑠璃珠摩尼寶，於其世間有大利用。迦葉！如是。若彼聲聞具足戒學，具一切頭陀行三摩地門，終不能得坐菩提道場成阿耨多羅三藐三菩提。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如假瑠璃珠，於彼天人世間終無利用；若真瑠璃珠摩尼寶，於其世間有大利用。迦葉！如是。若彼聲聞具足戒學，具一切頭陀行三摩地門，終不能得坐菩提道場成阿耨多羅三藐三菩提。我今於此而說頌曰：

「譬如假瑠璃， 見彼體清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如假瑠璃， 見彼體清淨，

於天人世間， 為事無利用； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於天人世間， 為事無利用；

若彼真瑠璃， 及彼摩尼寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼真瑠璃， 及彼摩尼寶，

體性有其殊， 為事具大用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體性有其殊， 為事具大用。

如是彼聲聞， 雖具頭陀行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是彼聲聞， 雖具頭陀行，

持戒及多聞， 一切三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒及多聞， 一切三摩地，

不能降四魔， 而坐菩提座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能降四魔， 而坐菩提座，

得成於善逝， 非如菩薩故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得成於善逝， 非如菩薩故。」

佛告迦葉：「譬如真瑠璃摩尼寶，作事用時價直百千迦哩沙波拏。迦葉！如是若彼菩薩所植眾德，作事用時多彼聲聞辟支佛百千迦哩沙波拏之數。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如真瑠璃摩尼寶，作事用時價直百千迦哩沙波拏。迦葉！如是若彼菩薩所植眾德，作事用時多彼聲聞辟支佛百千迦哩沙波拏之數。我今於此而說頌曰：

「譬如真瑠璃， 及彼摩尼寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如真瑠璃， 及彼摩尼寶，

作彼事用時， 價直百千數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作彼事用時， 價直百千數，

迦哩沙波拏。 佛子亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦哩沙波拏。 佛子亦如是，

植眾德本行， 事用利眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 植眾德本行， 事用利眾生，

多彼聲聞人， 及彼辟支佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多彼聲聞人， 及彼辟支佛，

迦哩沙波拏， 其數亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦哩沙波拏， 其數亦如是。」

爾時世尊復次說言：「尊者大迦葉！所有國土孛星現時頭黑偃寐，令彼國土災難競起得於苦惱。迦葉！若彼國土如有菩薩，是諸災難速得消除無復苦惱。是故迦葉！菩薩之行，廣集一切善根，為利眾生故。又彼菩薩所有智藥流通四方，醫彼一切眾生煩惱等病，真實不虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復次說言：「尊者大迦葉！所有國土孛星現時頭黑偃寐，令彼國土災難競起得於苦惱。迦葉！若彼國土如有菩薩，是諸災難速得消除無復苦惱。是故迦葉！菩薩之行，廣集一切善根，為利眾生故。又彼菩薩所有智藥流通四方，醫彼一切眾生煩惱等病，真實不虛。」

迦葉白言：「以何等藥醫何等病？」「迦葉！眾生所有貪瞋癡病皆自緣生。以無緣慈觀彼一切惑業，相有理無，本自無生今亦無相。欲界色界及無色界寂滅亦然。又滅一切顛倒。何等顛倒？即四顛倒：一者為彼有情於彼無常而計常故，令想一切皆是無常；二者於其苦處而計為樂，令想一切皆是其苦；三者無我計我，令想一切法皆無我故；四者不淨計淨，令想一切皆非淨故。唯此涅槃具彼四德。又復施設四念處，令彼有情觀身無其所有，能破我見；觀受無受所得，破彼我見；觀心無心可得，亦除我見執故；觀法無法可得，破彼法我執故。以四正斷於修斷事，修善勤修、斷惡勤斷。以四神足成就通力，以五根五力治彼不信懈怠失念散亂癡等，以七覺支治一切愚癡，以八聖道治彼一切無知八邪等過。迦葉！此說名為真實醫法。迦葉！觀此菩薩，於閻浮提內醫病人中最為第一。迦葉！所有三千大千世界眾生為護自命，見彼菩薩如見醫王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白言：「以何等藥醫何等病？」「迦葉！眾生所有貪瞋癡病皆自緣生。以無緣慈觀彼一切惑業，相有理無，本自無生今亦無相。欲界色界及無色界寂滅亦然。又滅一切顛倒。何等顛倒？即四顛倒：一者為彼有情於彼無常而計常故，令想一切皆是無常；二者於其苦處而計為樂，令想一切皆是其苦；三者無我計我，令想一切法皆無我故；四者不淨計淨，令想一切皆非淨故。唯此涅槃具彼四德。又復施設四念處，令彼有情觀身無其所有，能破我見；觀受無受所得，破彼我見；觀心無心可得，亦除我見執故；觀法無法可得，破彼法我執故。以四正斷於修斷事，修善勤修、斷惡勤斷。以四神足成就通力，以五根五力治彼不信懈怠失念散亂癡等，以七覺支治一切愚癡，以八聖道治彼一切無知八邪等過。迦葉！此說名為真實醫法。迦葉！觀此菩薩，於閻浮提內醫病人中最為第一。迦葉！所有三千大千世界眾生為護自命，見彼菩薩如見醫王。」

迦葉白言：「如是住邪見者以何藥療？唯願解說令彼了知。」「迦葉！彼菩薩救療眾生，非用世間之藥，以出世間一切善根無漏智藥，傳流四方醫彼一切眾生妄想之病，真實不虛。」迦葉白言：「云何名為出世間智？」「迦葉！彼智從因緣種生、離諸分別，無我、無人、無眾生、無壽命，如是智法於空無著。迦葉！汝等正求，心莫驚怖，發精進心。彼如是求、如是住心。云何住心？云何不住心？有過去未來現在，於何而住？迦葉！過去已滅、未來未至、現在無住。迦葉！又此心法非在內、非在外、亦非中間。迦葉！又此心法離眾色相，無住無著而不可見。迦葉！過去一切佛不見、未來一切佛不見、現在一切佛不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白言：「如是住邪見者以何藥療？唯願解說令彼了知。」「迦葉！彼菩薩救療眾生，非用世間之藥，以出世間一切善根無漏智藥，傳流四方醫彼一切眾生妄想之病，真實不虛。」迦葉白言：「云何名為出世間智？」「迦葉！彼智從因緣種生、離諸分別，無我、無人、無眾生、無壽命，如是智法於空無著。迦葉！汝等正求，心莫驚怖，發精進心。彼如是求、如是住心。云何住心？云何不住心？有過去未來現在，於何而住？迦葉！過去已滅、未來未至、現在無住。迦葉！又此心法非在內、非在外、亦非中間。迦葉！又此心法離眾色相，無住無著而不可見。迦葉！過去一切佛不見、未來一切佛不見、現在一切佛不見。」

迦葉白言：「若過去未來現在一切佛不見者，云何彼心有種種行相？」「迦葉！彼心無實從妄想生。譬如幻化，種種得生為虛妄見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白言：「若過去未來現在一切佛不見者，云何彼心有種種行相？」「迦葉！彼心無實從妄想生。譬如幻化，種種得生為虛妄見。」

迦葉白言：「虛妄不實，其喻云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白言：「虛妄不實，其喻云何？」

佛言：「迦葉！心如浮泡生滅不住，心如風行而不可收，心如燈光因緣和合，心如虛空得虛妄煩惱，心如掣電剎那不住，心如猿猴攀緣境界，心如畫師作種種像，心念念不住生一切煩惱。心行體一，無二心用故。心如其王，自在緣一切法故。心如惡友，發生一切苦故。心如大海，漂溺一切善根故。心如釣魚之人，於苦生樂想故。心如夢幻，妄計我故。心如青蠅，於其不淨生淨想故。心如鬼魅，作種種不善事故。心如藥叉，貪著境界飲人精氣故。心如冤家，恒求過失故。心不靜住，或高或下進退不定故。心如狂賊，壞一切功德善財故。心如蛾眼，恒貪燈焰色故。心著於聲，如貪戰鼓聲故。心如猪犬，於其不淨貪香美故。心如賤婢，貪食殘味故。心能貪觸，如蠅著羶器故。迦葉！心不可求，求不能得，過去非有、未來亦無、現在不得。若過去未來現在不可得者，三世斷故。若三世斷故，彼即無有。若彼無有，彼即不生。若彼不生，是即無性。若彼無性，無生無滅。若無生滅，亦無往來。若無往來，而無主宰。若無主宰，無假無實，是即聖性。迦葉！若彼聖性，無得戒非無戒，無淨行無穢行，無因行無果行，亦無心意之法。若無心意之法，彼無業亦無業報。若無業報，亦無苦樂。若無苦樂，彼聖者性。若彼聖性，無其上下中間，身口意等不可住著。何以故？性遍虛空。平等無分別故。」無分別故下此處元少一葉梵文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！心如浮泡生滅不住，心如風行而不可收，心如燈光因緣和合，心如虛空得虛妄煩惱，心如掣電剎那不住，心如猿猴攀緣境界，心如畫師作種種像，心念念不住生一切煩惱。心行體一，無二心用故。心如其王，自在緣一切法故。心如惡友，發生一切苦故。心如大海，漂溺一切善根故。心如釣魚之人，於苦生樂想故。心如夢幻，妄計我故。心如青蠅，於其不淨生淨想故。心如鬼魅，作種種不善事故。心如藥叉，貪著境界飲人精氣故。心如冤家，恒求過失故。心不靜住，或高或下進退不定故。心如狂賊，壞一切功德善財故。心如蛾眼，恒貪燈焰色故。心著於聲，如貪戰鼓聲故。心如猪犬，於其不淨貪香美故。心如賤婢，貪食殘味故。心能貪觸，如蠅著羶器故。迦葉！心不可求，求不能得，過去非有、未來亦無、現在不得。若過去未來現在不可得者，三世斷故。若三世斷故，彼即無有。若彼無有，彼即不生。若彼不生，是即無性。若彼無性，無生無滅。若無生滅，亦無往來。若無往來，而無主宰。若無主宰，無假無實，是即聖性。迦葉！若彼聖性，無得戒非無戒，無淨行無穢行，無因行無果行，亦無心意之法。若無心意之法，彼無業亦無業報。若無業報，亦無苦樂。若無苦樂，彼聖者性。若彼聖性，無其上下中間，身口意等不可住著。何以故？性遍虛空。平等無分別故。」無分別故下此處元少一葉梵文。