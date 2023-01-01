佛說大迦葉問大寶積正法經

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大迦葉問大寶積正法經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

佛告迦葉波：「若諸菩薩具足三十二法，名為菩薩。」迦葉白言：「云何三十二法？」「所為利益一切眾生、一切智智種子；不量貴賤令得智慧；為一切眾生低心離我；真實愍念其意不退；善友惡友心行平等；雖到涅槃思念愛語；先意問訊愍見重擔；於諸眾生恒起悲心；常求妙法，心無疲厭；聞法無足；常省己過、不說他犯；具諸威儀恒發大心；修諸勝業不求果報；所生戒德滅諸輪迴；令諸有情道心增進；一切善根皆悉集行；雖行忍辱精進，如入無色禪定；智慧方便善解總持；恒以四攝巧便受行；持戒犯戒慈心不二；常處山林樂問深法；世間所有種種厭離；愛樂出世無為果德；遠離小乘正行大行；棄捨惡友親近善友；於四無量及五神通，皆悉通達已淨無知；不著邪正如實依師；發菩提心純一無雜。迦葉！如是具足三十二法，是則名為菩薩。我今於此重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉波：「若諸菩薩具足三十二法，名為菩薩。」迦葉白言：「云何三十二法？」「所為利益一切眾生、一切智智種子；不量貴賤令得智慧；為一切眾生低心離我；真實愍念其意不退；善友惡友心行平等；雖到涅槃思念愛語；先意問訊愍見重擔；於諸眾生恒起悲心；常求妙法，心無疲厭；聞法無足；常省己過、不說他犯；具諸威儀恒發大心；修諸勝業不求果報；所生戒德滅諸輪迴；令諸有情道心增進；一切善根皆悉集行；雖行忍辱精進，如入無色禪定；智慧方便善解總持；恒以四攝巧便受行；持戒犯戒慈心不二；常處山林樂問深法；世間所有種種厭離；愛樂出世無為果德；遠離小乘正行大行；棄捨惡友親近善友；於四無量及五神通，皆悉通達已淨無知；不著邪正如實依師；發菩提心純一無雜。迦葉！如是具足三十二法，是則名為菩薩。我今於此重說頌曰：

「利益諸眾生， 欲行清淨行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「利益諸眾生， 欲行清淨行，

令生一切智， 不擇於貴賤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令生一切智， 不擇於貴賤，

同入如來慧， 真實愍眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同入如來慧， 真實愍眾生，

心意不退轉， 善友及惡友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心意不退轉， 善友及惡友，

平等觀於彼， 雖到於涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等觀於彼， 雖到於涅槃，

愛語先問訊， 憂愍於重擔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛語先問訊， 憂愍於重擔，

及彼諸眾生， 不斷於大悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼諸眾生， 不斷於大悲，

求法心無苦， 聞義常不足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求法心無苦， 聞義常不足，

恒省自身非， 不譏他人犯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒省自身非， 不譏他人犯，

具修眾威儀， 而起大乘行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具修眾威儀， 而起大乘行，

不求於果報， 所持諸戒德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求於果報， 所持諸戒德，

斷滅於輪迴， 令彼諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷滅於輪迴， 令彼諸有情，

遠害增道意， 忍辱集善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠害增道意， 忍辱集善根，

精進修諸行， 如入無色定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進修諸行， 如入無色定，

智慧諸方便， 總持而善解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧諸方便， 總持而善解，

四攝恒受行， 持犯二俱愍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四攝恒受行， 持犯二俱愍，

常處於林間， 恒樂聞深法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常處於林間， 恒樂聞深法，

厭離於世間， 愛敬無上果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭離於世間， 愛敬無上果，

遠離聲聞乘， 而修大乘行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離聲聞乘， 而修大乘行，

棄捨於惡朋， 親近於善友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨於惡朋， 親近於善友，

五通四無量， 智慧悉通達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五通四無量， 智慧悉通達，

清淨絕無知， 不著於邪正， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨絕無知， 不著於邪正，

依師究真實， 純一無雜行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依師究真實， 純一無雜行，

佛說觀行法， 先發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀行法， 先發菩提心。

若此三十二， 善逝當演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此三十二， 善逝當演說，

菩薩具足行， 得佛甘露味。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩具足行， 得佛甘露味。」

佛告迦葉波：「我為菩薩說譬喻法，令彼知見為菩薩德。」迦葉白言：「其義云何？」「迦葉！譬如地大，與一切眾生為其所依令彼長養，而彼地大於其眾生無求無愛。菩薩亦然，從初發心直至道場坐得成菩提，於其中間，運度一切眾生無愛無求，亦復如是。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉波：「我為菩薩說譬喻法，令彼知見為菩薩德。」迦葉白言：「其義云何？」「迦葉！譬如地大，與一切眾生為其所依令彼長養，而彼地大於其眾生無求無愛。菩薩亦然，從初發心直至道場坐得成菩提，於其中間，運度一切眾生無愛無求，亦復如是。我今於此而說頌曰：

「譬如地大， 與諸眾生， 依止長養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如地大， 與諸眾生， 依止長養，

於彼眾生， 無求無愛。 菩薩亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼眾生， 無求無愛。 菩薩亦爾，

從初發心， 直至道場， 成無上覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從初發心， 直至道場， 成無上覺，

運度有情， 無求無愛， 無冤無親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 運度有情， 無求無愛， 無冤無親，

平等攝受， 令得菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等攝受， 令得菩提。」

佛告迦葉波：「譬如水界，潤益一切藥草樹木，而彼水界於其草木無愛無求。迦葉！菩薩亦然，以清淨慈心遍行一切眾生，潤益有情白法種子，令得增長無愛無求。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉波：「譬如水界，潤益一切藥草樹木，而彼水界於其草木無愛無求。迦葉！菩薩亦然，以清淨慈心遍行一切眾生，潤益有情白法種子，令得增長無愛無求。我今於此而說頌曰：

「譬如水界， 潤益一切， 藥草樹木， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如水界， 潤益一切， 藥草樹木，

令得生長， 無愛無求。 菩薩亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令得生長， 無愛無求。 菩薩亦爾，

以淨慈心， 遍及有情， 次第普潤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以淨慈心， 遍及有情， 次第普潤，

淨種增長， 破大力魔， 得佛菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨種增長， 破大力魔， 得佛菩提。」

佛告迦葉：「譬如火界，成熟一切穀麥苗稼，火界於彼無愛無求。迦葉！菩薩亦爾，以大智慧成熟一切眾生善芽。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如火界，成熟一切穀麥苗稼，火界於彼無愛無求。迦葉！菩薩亦爾，以大智慧成熟一切眾生善芽。我今於此而說頌曰：

「譬如火界， 成熟一切， 五穀苗稼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如火界， 成熟一切， 五穀苗稼，

而彼火界， 於其苗稼， 無求無愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼火界， 於其苗稼， 無求無愛。

菩薩亦爾， 以智慧火， 成熟一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦爾， 以智慧火， 成熟一切，

眾生善芽， 菩薩於彼， 無求無愛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生善芽， 菩薩於彼， 無求無愛。」

佛告迦葉：「譬如風界，遍滿一切諸佛剎土。迦葉！菩薩亦爾，以善方便遍眾生界令解佛法。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如風界，遍滿一切諸佛剎土。迦葉！菩薩亦爾，以善方便遍眾生界令解佛法。我今於此而說頌曰：

「譬如風界， 隨自勢力， 普遍佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如風界， 隨自勢力， 普遍佛剎。

諸菩薩眾， 亦復如是， 以善方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩眾， 亦復如是， 以善方便，

為其佛子， 說最上法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為其佛子， 說最上法。」

佛告迦葉：「譬如魔冤領四軍兵，欲界諸天不能降彼。迦葉！菩薩亦爾，得意清淨，一切眾魔不能惑亂。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如魔冤領四軍兵，欲界諸天不能降彼。迦葉！菩薩亦爾，得意清淨，一切眾魔不能惑亂。我今於此而說頌曰：

「譬如魔冤， 領四軍兵， 欲界諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如魔冤， 領四軍兵， 欲界諸天，

不能降彼。 菩薩亦爾， 得意清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能降彼。 菩薩亦爾， 得意清淨，

一切眾魔， 不可惑亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾魔， 不可惑亂。」

佛告迦葉：「譬如白月，漸漸增長乃至圓滿。迦葉！菩薩亦爾，以無染心求一切法，乃至圓滿。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如白月，漸漸增長乃至圓滿。迦葉！菩薩亦爾，以無染心求一切法，乃至圓滿。我今於此而說頌曰：

「譬如白月， 漸漸增長， 直至圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如白月， 漸漸增長， 直至圓滿，

菩薩亦爾， 以無染心， 求修諸善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦爾， 以無染心， 求修諸善，

漸漸增進， 白法圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸漸增進， 白法圓滿。」

佛告迦葉：「譬如日出放大光明，照彼世間無不朗然。迦葉！菩薩亦爾，放智慧光照諸眾生，無不開悟。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如日出放大光明，照彼世間無不朗然。迦葉！菩薩亦爾，放智慧光照諸眾生，無不開悟。我今於此而說頌曰：

「譬如日出， 照彼世間， 一切物像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如日出， 照彼世間， 一切物像，

無不朗然。 菩薩亦爾， 放智慧光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無不朗然。 菩薩亦爾， 放智慧光，

照諸有情， 無不開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照諸有情， 無不開解。」

佛告迦葉：「譬如師子獸王有大威德，於彼一切所行之處不驚不怖。迦葉！菩薩亦爾，安住多聞戒德，如是一切所往之處不驚不怖。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如師子獸王有大威德，於彼一切所行之處不驚不怖。迦葉！菩薩亦爾，安住多聞戒德，如是一切所往之處不驚不怖。我今於此而說頌曰：

「師子獸王， 威德勇猛， 所行之處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「師子獸王， 威德勇猛， 所行之處，

心無驚怖。 菩薩亦爾， 安住多聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無驚怖。 菩薩亦爾， 安住多聞，

持戒智慧， 於彼世間， 所行之處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒智慧， 於彼世間， 所行之處，

離諸怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸怖畏。」

佛告迦葉：「譬如龍象有大勢力，擔負一切重物而無疲苦。迦葉！菩薩亦爾，擔負一切眾生五蘊諸苦，不得其苦。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如龍象有大勢力，擔負一切重物而無疲苦。迦葉！菩薩亦爾，擔負一切眾生五蘊諸苦，不得其苦。我今於此而說頌曰：

「譬如龍象， 有大勢力， 身負重物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如龍象， 有大勢力， 身負重物，

而不疲苦。 菩薩亦爾， 擔負眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不疲苦。 菩薩亦爾， 擔負眾生，

五蘊諸苦， 亦無疲苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蘊諸苦， 亦無疲苦。」

佛告迦葉：「譬如蓮華，生長水中淤泥濁水而不能染。迦葉！菩薩亦爾，雖生世間，世間雜染終不能著。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如蓮華，生長水中淤泥濁水而不能染。迦葉！菩薩亦爾，雖生世間，世間雜染終不能著。我今於此而說頌曰：

「譬如蓮華， 出生水中， 濁水淤泥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如蓮華， 出生水中， 濁水淤泥，

而不可染。 菩薩亦爾， 雖生世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不可染。 菩薩亦爾， 雖生世間，

種種雜染， 而不能著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種雜染， 而不能著。」

佛告迦葉：「譬如有人方便斷樹不斷樹根，而於後時復生大地。迦葉！菩薩亦爾，以方便力斷彼煩惱不斷彼種，以大悲善根復生三界。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如有人方便斷樹不斷樹根，而於後時復生大地。迦葉！菩薩亦爾，以方便力斷彼煩惱不斷彼種，以大悲善根復生三界。我今於此而說頌曰：

「譬如有人， 以其方便， 而斷樹身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人， 以其方便， 而斷樹身，

不斷樹根， 如是後時， 復生大地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不斷樹根， 如是後時， 復生大地。

菩薩亦爾， 以善方便， 斷彼煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦爾， 以善方便， 斷彼煩惱，

不斷彼種， 以大悲故， 復生三界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不斷彼種， 以大悲故， 復生三界。」

佛告迦葉：「譬如諸方所流河水，皆歸大海同一鹹味。迦葉！菩薩亦爾，所有一切善根，種種利益迴向菩提，與彼涅槃同歸一味。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如諸方所流河水，皆歸大海同一鹹味。迦葉！菩薩亦爾，所有一切善根，種種利益迴向菩提，與彼涅槃同歸一味。我今於此而說頌曰：

「譬如一切， 江河諸水， 皆入大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如一切， 江河諸水， 皆入大海，

同一鹹味。 菩薩亦爾， 所有一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同一鹹味。 菩薩亦爾， 所有一切，

善根利益， 迴向菩提， 及彼真際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善根利益， 迴向菩提， 及彼真際，

同歸一味。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同歸一味。」

佛告迦葉：「譬如四大天王及忉利天眾，要彼安住妙高之山。迦葉！菩薩亦爾，為一切智所修善法，要彼安住菩提大心。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如四大天王及忉利天眾，要彼安住妙高之山。迦葉！菩薩亦爾，為一切智所修善法，要彼安住菩提大心。我今於此而說頌曰：

「譬如四王， 及帝釋眾， 要彼安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如四王， 及帝釋眾， 要彼安住，

妙高之山。 菩薩亦爾， 為一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙高之山。 菩薩亦爾， 為一切智，

所修善法， 安住菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所修善法， 安住菩提。」

佛告迦葉：「譬如國王，欲行王事須假宰臣。迦葉！菩薩亦爾，欲為佛事，須假智慧方便。我今於彼而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如國王，欲行王事須假宰臣。迦葉！菩薩亦爾，欲為佛事，須假智慧方便。我今於彼而說頌曰：

「譬如國王， 欲行王事， 須仗宰臣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如國王， 欲行王事， 須仗宰臣，

而得成就。 菩薩亦爾， 欲為佛事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而得成就。 菩薩亦爾， 欲為佛事，

假方便慧， 決定成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假方便慧， 決定成就。」

佛告迦葉：「譬如晴天無其雲霧，於彼世間終無降雨之相。迦葉！菩薩亦爾，寡聞少智於諸有情，終無說法之相。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如晴天無其雲霧，於彼世間終無降雨之相。迦葉！菩薩亦爾，寡聞少智於諸有情，終無說法之相。我今於此而說頌曰：

「譬如虛空， 晴無雲霧， 於彼世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如虛空， 晴無雲霧， 於彼世間，

終不降雨。 菩薩亦爾， 寡聞少智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不降雨。 菩薩亦爾， 寡聞少智，

於其有情， 無說法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其有情， 無說法相。」

佛告迦葉：「譬如虛空起大雲雷，必降甘雨成熟苗稼。迦葉！菩薩亦爾，於其世間起慈悲雲，降妙法雨成熟眾生。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如虛空起大雲雷，必降甘雨成熟苗稼。迦葉！菩薩亦爾，於其世間起慈悲雲，降妙法雨成熟眾生。我今於此而說頌曰：

「譬如虛空， 雲雷忽起， 必降甘澤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如虛空， 雲雷忽起， 必降甘澤，

成熟苗稼。 菩薩亦爾， 普覆慈雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成熟苗稼。 菩薩亦爾， 普覆慈雲，

降霔法雨， 成熟有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降霔法雨， 成熟有情。」

佛告迦葉：「譬如轉輪聖王，有其七寶恒隨王行。迦葉！菩薩亦爾，有七覺支恒隨菩薩。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如轉輪聖王，有其七寶恒隨王行。迦葉！菩薩亦爾，有七覺支恒隨菩薩。我今於此而說頌曰：

「譬如世間， 轉輪聖王， 所有七寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如世間， 轉輪聖王， 所有七寶，

恒隨王行。 菩薩亦爾， 有七覺支， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒隨王行。 菩薩亦爾， 有七覺支，

所到之處， 隨逐菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所到之處， 隨逐菩薩。」

佛告迦葉：「譬如摩尼寶珠得多富貴，價直迦哩沙波拏百千富貴。迦葉！菩薩亦爾，得多富貴價，直聲聞緣覺百千富貴。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如摩尼寶珠得多富貴，價直迦哩沙波拏百千富貴。迦葉！菩薩亦爾，得多富貴價，直聲聞緣覺百千富貴。我今於此而說頌曰：

「譬如摩尼寶， 富貴廣得多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如摩尼寶， 富貴廣得多，

迦哩沙波拏， 百千不可比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦哩沙波拏， 百千不可比。

菩薩亦如是， 富貴倍弘多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是， 富貴倍弘多，

辟支及聲聞， 百千亦難比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支及聲聞， 百千亦難比。」

佛告迦葉：「譬如忉利天眾，若住雜林者，受用富貴平等無二。迦葉！菩薩亦爾，若住清淨心者，為一切眾生正直方便平等無二。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如忉利天眾，若住雜林者，受用富貴平等無二。迦葉！菩薩亦爾，若住清淨心者，為一切眾生正直方便平等無二。我今於此而說頌曰：

「譬如忉利天， 住彼雜林者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如忉利天， 住彼雜林者，

受用於富貴， 平等無有二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受用於富貴， 平等無有二。

菩薩亦如是， 住心清淨者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是， 住心清淨者，

正直為群生， 方便亦無二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正直為群生， 方便亦無二。」

佛告迦葉：「譬如有人妙解禁呪善知毒藥，一切毒藥不能為害。迦葉！菩薩亦爾，具大智慧善行方便，一切煩惱不能為害。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如有人妙解禁呪善知毒藥，一切毒藥不能為害。迦葉！菩薩亦爾，具大智慧善行方便，一切煩惱不能為害。我今於此而說頌曰：

「譬如世間人， 善知藥禁呪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如世間人， 善知藥禁呪，

一切毒藥等， 不能為損害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切毒藥等， 不能為損害。

菩薩亦如是， 若具方便慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是， 若具方便慧，

一切煩惱毒， 不能為損害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切煩惱毒， 不能為損害。」

佛告迦葉：「譬如世間糞壤之地，能生肥盛甘蔗。迦葉！菩薩亦爾，若處煩惱糞地，能生一切智種。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如世間糞壤之地，能生肥盛甘蔗。迦葉！菩薩亦爾，若處煩惱糞地，能生一切智種。我今於此而說頌曰：

「譬如糞壤地， 出生於甘蔗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如糞壤地， 出生於甘蔗，

倍常而肥盛。 菩薩處煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 倍常而肥盛。 菩薩處煩惱，

出生一切智， 其義亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生一切智， 其義亦如是。」

佛告迦葉：「譬如有人不學武藝，若執器仗寧解施設？迦葉！菩薩亦爾，先未聞法寡識機藥，若執智見何辯邪正？」佛告迦葉：「譬如窑師，欲燒瓦器須用大火。迦葉！菩薩亦爾，欲為愚迷眾生開發智慧，須用佛法智火。迦葉！是故此大寶積正法，令菩薩修學受持得解法行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如有人不學武藝，若執器仗寧解施設？迦葉！菩薩亦爾，先未聞法寡識機藥，若執智見何辯邪正？」佛告迦葉：「譬如窑師，欲燒瓦器須用大火。迦葉！菩薩亦爾，欲為愚迷眾生開發智慧，須用佛法智火。迦葉！是故此大寶積正法，令菩薩修學受持得解法行。」

迦葉白言：「菩薩云何受持，見正法行？」「迦葉！如自觀身，無我、無人、無眾生、無壽命，無名無相，無觀行故。迦葉！如此說名正觀影像中法。復次迦葉！如實正觀影像中法。迦葉！云何影像中法，如正觀色，觀彼無常亦非無常；如是受想行識，常與無常、無定無不定。迦葉！此說如實觀察影像中法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白言：「菩薩云何受持，見正法行？」「迦葉！如自觀身，無我、無人、無眾生、無壽命，無名無相，無觀行故。迦葉！如此說名正觀影像中法。復次迦葉！如實正觀影像中法。迦葉！云何影像中法，如正觀色，觀彼無常亦非無常；如是受想行識，常與無常、無定無不定。迦葉！此說如實觀察影像中法。

「復次迦葉！如實觀察影像中法，所有地界，常與無常、無定無不定。如是水界火界風界空界識界，亦復如是，無定無不定。迦葉！此說如實觀察影像中法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！如實觀察影像中法，所有地界，常與無常、無定無不定。如是水界火界風界空界識界，亦復如是，無定無不定。迦葉！此說如實觀察影像中法。

「復次迦葉！所有眼處，常無常性、無定無不定。如是耳處鼻處舌處身處意處，常無常性，無定無不定。迦葉！此說影像中法如實觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！所有眼處，常無常性、無定無不定。如是耳處鼻處舌處身處意處，常無常性，無定無不定。迦葉！此說影像中法如實觀察。

「復次迦葉！此定一法、此不定二法。若彼二法，於是色中不見不住無微無識亦無相故。迦葉！此說影像中法如實觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！此定一法、此不定二法。若彼二法，於是色中不見不住無微無識亦無相故。迦葉！此說影像中法如實觀察。

「復次迦葉！我見一法、無我二法。若彼二法，於是色中不見不住無微無識亦無相故。迦葉！此說影像中法如實觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！我見一法、無我二法。若彼二法，於是色中不見不住無微無識亦無相故。迦葉！此說影像中法如實觀察。

「復次迦葉！此真實心一法、此不實心二法。迦葉！二法所在無心無覺無意無識。迦葉！此說影像中法如實觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！此真實心一法、此不實心二法。迦葉！二法所在無心無覺無意無識。迦葉！此說影像中法如實觀察。

「復次迦葉！善不善、世間出世間、有罪無罪、有漏無漏、有為無為、有煩惱無煩惱，如是一切法。迦葉！此生法一、此滅法二。若二法中，無集無散不可求得。迦葉！此說影像中法如實觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！善不善、世間出世間、有罪無罪、有漏無漏、有為無為、有煩惱無煩惱，如是一切法。迦葉！此生法一、此滅法二。若二法中，無集無散不可求得。迦葉！此說影像中法如實觀察。

「復次迦葉！此有法一、此無法二。若此二法，於是色中不見不住無微無識亦無相故。迦葉！此說影像中法如實觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！此有法一、此無法二。若此二法，於是色中不見不住無微無識亦無相故。迦葉！此說影像中法如實觀察。

「復次迦葉！此輪迴一法、此涅槃二法。若彼二法，於是色中不見不住無微無識。迦葉！此說影像中法如實觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！此輪迴一法、此涅槃二法。若彼二法，於是色中不見不住無微無識。迦葉！此說影像中法如實觀察。

「復次迦葉！我說汝等，無明緣生行，行緣生識，識緣生名色，名色緣生六入，六入緣生觸，觸緣生受，受緣生愛，愛緣生取，取緣生有，有緣生老死，老死緣生憂悲苦惱。迦葉！如是集得此一大苦蘊。所有無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死滅，老死滅憂悲苦惱得滅。如是得此一大苦蘊滅。迦葉！若以智觀明無明等無此二相。迦葉！此影像中法如實觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！我說汝等，無明緣生行，行緣生識，識緣生名色，名色緣生六入，六入緣生觸，觸緣生受，受緣生愛，愛緣生取，取緣生有，有緣生老死，老死緣生憂悲苦惱。迦葉！如是集得此一大苦蘊。所有無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死滅，老死滅憂悲苦惱得滅。如是得此一大苦蘊滅。迦葉！若以智觀明無明等無此二相。迦葉！此影像中法如實觀察。

「復次迦葉！如是行行滅、如是識識滅、如是名色名色滅、如是六入六入滅、如是觸觸滅、如是受受滅、如是愛愛滅、如是取取滅、如是有有滅、如是生生滅、如是老死老死滅。如是智觀生性滅性無二相故。迦葉！離此二相，此說影像中法如實觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！如是行行滅、如是識識滅、如是名色名色滅、如是六入六入滅、如是觸觸滅、如是受受滅、如是愛愛滅、如是取取滅、如是有有滅、如是生生滅、如是老死老死滅。如是智觀生性滅性無二相故。迦葉！離此二相，此說影像中法如實觀察。

「復次迦葉！應當正觀影像中法，彼法非空亦非不空。如是空法，無法相、非無法相，法相即空相、空相即無相、無相即無願。所以者何？無所願作故，無相即空相。如是行者，若法未生不生，法未生故。如彼法生，彼亦不生，生已謝故。如是無生生離取故，法無自性，無性即空。如是正觀此說影像中法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！應當正觀影像中法，彼法非空亦非不空。如是空法，無法相、非無法相，法相即空相、空相即無相、無相即無願。所以者何？無所願作故，無相即空相。如是行者，若法未生不生，法未生故。如彼法生，彼亦不生，生已謝故。如是無生生離取故，法無自性，無性即空。如是正觀此說影像中法。

「復次迦葉！補特伽羅非破壞空，即體是空，本非有故。非前際空、非後際空，現在即空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！補特伽羅非破壞空，即體是空，本非有故。非前際空、非後際空，現在即空。」

迦葉白言：「彼補特伽羅，我今覺悟知彼是空，破壞我故。一切皆空，此法如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白言：「彼補特伽羅，我今覺悟知彼是空，破壞我故。一切皆空，此法如是。」

佛言：「迦葉！汝言非也。迦葉！寧可見彼補特伽羅如須彌山量，勿得離我而見彼空。何以故？破我斷空執一切空，我則說為大病，而不可救。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉！汝言非也。迦葉！寧可見彼補特伽羅如須彌山量，勿得離我而見彼空。何以故？破我斷空執一切空，我則說為大病，而不可救。」

佛告迦葉：「譬如人病，其病深重，而下良藥令彼服行，藥雖入腹病終不差。迦葉！此人得免疾不？」迦葉白言：「不也。世尊！」佛言：「於意云何？」「世尊！此人病重故，不可療也。」佛言：「迦葉！彼著空者亦復如是，於一切處深著空見，我即不醫。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如人病，其病深重，而下良藥令彼服行，藥雖入腹病終不差。迦葉！此人得免疾不？」迦葉白言：「不也。世尊！」佛言：「於意云何？」「世尊！此人病重故，不可療也。」佛言：「迦葉！彼著空者亦復如是，於一切處深著空見，我即不醫。我今於此而說頌曰：

「譬如重病者， 令彼服良藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如重病者， 令彼服良藥，

雖服病不退， 彼人不可療。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖服病不退， 彼人不可療。

著空亦如是， 於彼一切處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著空亦如是， 於彼一切處，

深著於空見， 我說不可醫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深著於空見， 我說不可醫。」

佛告迦葉：「譬如愚人觀彼虛空，而生怕怖搥胸悲哭。所以者何？恐虛空落地損害於身。」佛言：「迦葉！彼虛空能落地不？」迦葉云：「不也。」佛言：「迦葉！若彼愚迷沙門婆羅門亦復如是，彼聞空法心生驚怖。所以者何？若空我大，心依何行用？我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如愚人觀彼虛空，而生怕怖搥胸悲哭。所以者何？恐虛空落地損害於身。」佛言：「迦葉！彼虛空能落地不？」迦葉云：「不也。」佛言：「迦葉！若彼愚迷沙門婆羅門亦復如是，彼聞空法心生驚怖。所以者何？若空我大，心依何行用？我今於此而說頌曰：

「譬如愚迷人， 於空生怕怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如愚迷人， 於空生怕怖，

悲哭而遠行， 恐虛空落地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲哭而遠行， 恐虛空落地。

虛空無所礙， 不損於眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無所礙， 不損於眾生，

此人自愚迷， 妄生於驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人自愚迷， 妄生於驚怖。

沙門婆羅門， 愚見亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門婆羅門， 愚見亦如是，

聞彼諸法空， 心生於怖畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞彼諸法空， 心生於怖畏，

若空破壞我， 依何生受用？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若空破壞我， 依何生受用？」

佛告迦葉：「譬如畫師自畫醜惡夜叉，畫已驚怖迷悶仆倒。迦葉！彼凡夫眾生亦復如是，自作色聲香味觸法，作已迷彼墮落輪迴。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如畫師自畫醜惡夜叉，畫已驚怖迷悶仆倒。迦葉！彼凡夫眾生亦復如是，自作色聲香味觸法，作已迷彼墮落輪迴。我今於此而說頌曰：

「譬如工畫師， 畫彼惡夜叉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如工畫師， 畫彼惡夜叉，

於彼自驚怖， 迷悶仆倒地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼自驚怖， 迷悶仆倒地。

凡夫亦復然， 自著於聲色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫亦復然， 自著於聲色，

迷彼不覺知， 墮落輪迴道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷彼不覺知， 墮落輪迴道。」

佛告迦葉：「譬如幻士變作幻化，是彼幻化能變幻士。迦葉！相應行比丘亦復如是，而自發意如是，說一切皆空，彼虛空無實亦能如是說。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如幻士變作幻化，是彼幻化能變幻士。迦葉！相應行比丘亦復如是，而自發意如是，說一切皆空，彼虛空無實亦能如是說。我今於此而說頌曰：

「譬如於幻士， 能變於幻化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如於幻士， 能變於幻化，

而彼幻化人， 亦能變幻士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼幻化人， 亦能變幻士。

相應行比丘， 發意亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應行比丘， 發意亦如是，

說彼一切空， 無實空亦說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說彼一切空， 無實空亦說。」

佛告迦葉：「譬如二木相鑽風吹出火，火既生已燒彼二木。迦葉！如實正觀亦復如是，於正見道生彼慧根，慧根既生燒彼正觀。我今於此而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如二木相鑽風吹出火，火既生已燒彼二木。迦葉！如實正觀亦復如是，於正見道生彼慧根，慧根既生燒彼正觀。我今於此而說頌曰：

「譬如鑽二木， 風吹生彼火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如鑽二木， 風吹生彼火，

火生剎那間， 而復燒二木。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火生剎那間， 而復燒二木。

正觀亦如是， 能生於慧根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正觀亦如是， 能生於慧根，

生彼一剎那， 還復燒正觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生彼一剎那， 還復燒正觀。」