佛說遺日摩尼寶經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說遺日摩尼寶經

後漢月支國三藏支婁迦讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢月支國三藏支婁迦讖譯

佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時，與摩訶比丘僧千二百五十人，菩薩萬二千人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時，與摩訶比丘僧千二百五十人，菩薩萬二千人。

爾時佛語摩訶迦葉比丘言：「菩薩有四事法智慧為減。何等為四事？一者不敬經不敬師、二者人有欲聞經者中斷之、三者人有求深經者愛惜不肯與、四者自貢高輕侮他人，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛語摩訶迦葉比丘言：「菩薩有四事法智慧為減。何等為四事？一者不敬經不敬師、二者人有欲聞經者中斷之、三者人有求深經者愛惜不肯與、四者自貢高輕侮他人，是為四。

「菩薩復有四事法智慧為增。何等為四？一者恭敬經尊師；二者人有來聽經者不中斷；三者人有欲得深經者不愛藏；四者具足為人說經，不從人有所徼冀，常自精進常隨法行不嘩說；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四事法智慧為增。何等為四？一者恭敬經尊師；二者人有來聽經者不中斷；三者人有欲得深經者不愛藏；四者具足為人說經，不從人有所徼冀，常自精進常隨法行不嘩說；是為四。

「菩薩有四事，世世亡菩薩道意。何等為四？一者欺調其師；二者主持他人長短，人無長短誹謗之；三者壞敗菩薩道；四者罵詈為菩薩道者；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四事，世世亡菩薩道意。何等為四？一者欺調其師；二者主持他人長短，人無長短誹謗之；三者壞敗菩薩道；四者罵詈為菩薩道者；是為四。

「菩薩有四事，世世所生念菩薩道不忘，及自致至佛。何謂四事？一者不欺師，盡其形壽不兩舌諛訑；二者盡形壽不兩舌形笑他人；三者慈心於人不念人惡；四者視諸菩薩如見佛，及初發意無異；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四事，世世所生念菩薩道不忘，及自致至佛。何謂四事？一者不欺師，盡其形壽不兩舌諛訑；二者盡形壽不兩舌形笑他人；三者慈心於人不念人惡；四者視諸菩薩如見佛，及初發意無異；是為四。

「菩薩有四事法，中道斷絕為菩薩日減，何謂為四？一者自貢高學外道；二者獨欲自供養，不欲令他人得；三者反自憎菩薩還自相謗；四者人有來常所聞經妄止令斷絕；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四事法，中道斷絕為菩薩日減，何謂為四？一者自貢高學外道；二者獨欲自供養，不欲令他人得；三者反自憎菩薩還自相謗；四者人有來常所聞經妄止令斷絕；是為四。

「菩薩有四事，求經道及有所求索不中斷。何謂四事？但求索好經法，六波羅蜜，及菩薩毘羅經，及佛諸品；去瞋恚之心，敬事十方天下人，如奴事大夫；樂於經不為外道自益身也；自守不說人惡及讒溺於人，所不聞經不限佛智也，隨其所喜經者各自聞得；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四事，求經道及有所求索不中斷。何謂四事？但求索好經法，六波羅蜜，及菩薩毘羅經，及佛諸品；去瞋恚之心，敬事十方天下人，如奴事大夫；樂於經不為外道自益身也；自守不說人惡及讒溺於人，所不聞經不限佛智也，隨其所喜經者各自聞得；是為四。

「菩薩有四事，心不委曲當遠離。何謂為四？一者猶豫於佛法；二者自貢高瞋恚，頑佷用加於人；三者貪嫉諛訑；四者說菩薩短；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四事，心不委曲當遠離。何謂為四？一者猶豫於佛法；二者自貢高瞋恚，頑佷用加於人；三者貪嫉諛訑；四者說菩薩短；是為四。

「菩薩有四事，直行至誠。何謂為四？一者自有過惡不覆藏，自悔欲除其罪；二者實諦，亡命亡國亡財不兩舌；三者設有災變妄起，至罵詈數數輕易及撾捶閉著牢獄，設有是，當自悔前世惡所致；四者無恨無瞋恚自信；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四事，直行至誠。何謂為四？一者自有過惡不覆藏，自悔欲除其罪；二者實諦，亡命亡國亡財不兩舌；三者設有災變妄起，至罵詈數數輕易及撾捶閉著牢獄，設有是，當自悔前世惡所致；四者無恨無瞋恚自信；是為四。

「菩薩有四事難調也。何謂四事？一者學經自用不隨師法；二者所受教不用也，不慈孝於師；三者受比丘僧所信句，妄與他人；四者不敬於成就菩薩；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四事難調也。何謂四事？一者學經自用不隨師法；二者所受教不用也，不慈孝於師；三者受比丘僧所信句，妄與他人；四者不敬於成就菩薩；是為四。

「菩薩有四事易調也。何謂為四？一者所聞經法隨教不過，所聞者但聞取法不取嚴飾；二者當恭敬於師無諛諂；三者食知足持戒三昧如法；四者見成就菩薩，持善心向心口身亦爾，亦欲及其功德；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四事易調也。何謂為四？一者所聞經法隨教不過，所聞者但聞取法不取嚴飾；二者當恭敬於師無諛諂；三者食知足持戒三昧如法；四者見成就菩薩，持善心向心口身亦爾，亦欲及其功德；是為四。

「菩薩有四事得其過。何謂四事？一者本不相習不當妄信；二者佛有深法不當妄教人，是為大過；三者人有喜菩薩道者，反教人羅漢道，是為大過；四者於比丘僧中，布施心不等與者，是為大過；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四事得其過。何謂四事？一者本不相習不當妄信；二者佛有深法不當妄教人，是為大過；三者人有喜菩薩道者，反教人羅漢道，是為大過；四者於比丘僧中，布施心不等與者，是為大過；是為四。

「菩薩有四事，得菩薩道。何謂四事？一者等心於十方人，二者布施等心於十方人，三者所作為等心於十方人，四者說經等心於十方人；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四事，得菩薩道。何謂四事？一者等心於十方人，二者布施等心於十方人，三者所作為等心於十方人，四者說經等心於十方人；是為四。

「菩薩有四事，矯稱為菩薩。何謂四事？一者依經得生活，二者但欲聲名不索佛道，三者但欲自安不念苦人，四者但口多說不欲度餘人；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四事，矯稱為菩薩。何謂四事？一者依經得生活，二者但欲聲名不索佛道，三者但欲自安不念苦人，四者但口多說不欲度餘人；是為四。

「菩薩有四事，成其功德。何謂四事？一者信虛空，二者所作惡信當悔，三者心念萬物皆非我所，四者極大慈於十方人；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四事，成其功德。何謂四事？一者信虛空，二者所作惡信當悔，三者心念萬物皆非我所，四者極大慈於十方人；是為四。

「菩薩有四惡知識。何謂四？一者教人為羅漢道滅意；二者教人為辟支佛道，自守無為；三者喜教人為教道；四者人求有學經者，持財物誘恤，不肯教人；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四惡知識。何謂四？一者教人為羅漢道滅意；二者教人為辟支佛道，自守無為；三者喜教人為教道；四者人求有學經者，持財物誘恤，不肯教人；是為四。

「菩薩有四善知識。何等為四？一者人所求索不逆也，用是故成佛道；二者經師，是為善知識，多聞經故；三者勸樂使人發意求佛，成於功德；四者佛天中天，是善知識，具足諸佛法故；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四善知識。何等為四？一者人所求索不逆也，用是故成佛道；二者經師，是為善知識，多聞經故；三者勸樂使人發意求佛，成於功德；四者佛天中天，是善知識，具足諸佛法故；是為四。

「菩薩有四珍寶。何謂為四？一者見佛已悉供養無二意；二者六波羅蜜法悉聞；三者常淨心向師；四者止於愛欲，常止空閑處；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四珍寶。何謂為四？一者見佛已悉供養無二意；二者六波羅蜜法悉聞；三者常淨心向師；四者止於愛欲，常止空閑處；是為四。

「菩薩有四事出於魔界。何謂為四？一者不捨菩薩心；二者無有瞋恚心向於十方人，大如毛髮；三者悉學外餘道；四者恭敬於諸菩薩；是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四事出於魔界。何謂為四？一者不捨菩薩心；二者無有瞋恚心向於十方人，大如毛髮；三者悉學外餘道；四者恭敬於諸菩薩；是為四。

「菩薩有四事，得功德不可復計。何謂為四？一者持法施與人，不希望欲有所得；二者人有犯戒者，當慈哀之；三者多教人為菩薩道；四者有下賤人來毀辱菩薩，悉當忍之；是為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四事，得功德不可復計。何謂為四？一者持法施與人，不希望欲有所得；二者人有犯戒者，當慈哀之；三者多教人為菩薩道；四者有下賤人來毀辱菩薩，悉當忍之；是為四。」

佛語迦葉言：「不用字為字菩薩也，隨法行、隨法立用，是故字菩薩。菩薩，凡有三十二事。何謂三十二事？安隱慈心；於人自念智慮；少去自用不高自傗；堅住不動；還所與親厚；乃至般泥洹，善知識惡知識等心無有異；所作為不懈怠；常和暢向於十方人不中斷；等心悉遍至；不斷慈心；索諸經法不忘；於經法中無有飽時；所有惡不覆藏皆發露；他人有短不念其短惡；諸福功德悉究竟；索所施與；但發心索佛耳，一切不索；有所生心向十方人不適有所憎；無思想之禪；不願於其中也；漚惒拘舍羅護於智慧；四事雜布施；不樂於外事；不喜於小道；心喜於大道；離於惡知識；習善知識；以五旬自娛樂；譬如月初生時稍稍增益，於智慧稍稍如是；不墮非法；所語無異；所說諦者恭敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉言：「不用字為字菩薩也，隨法行、隨法立用，是故字菩薩。菩薩，凡有三十二事。何謂三十二事？安隱慈心；於人自念智慮；少去自用不高自傗；堅住不動；還所與親厚；乃至般泥洹，善知識惡知識等心無有異；所作為不懈怠；常和暢向於十方人不中斷；等心悉遍至；不斷慈心；索諸經法不忘；於經法中無有飽時；所有惡不覆藏皆發露；他人有短不念其短惡；諸福功德悉究竟；索所施與；但發心索佛耳，一切不索；有所生心向十方人不適有所憎；無思想之禪；不願於其中也；漚惒拘舍羅護於智慧；四事雜布施；不樂於外事；不喜於小道；心喜於大道；離於惡知識；習善知識；以五旬自娛樂；譬如月初生時稍稍增益，於智慧稍稍如是；不墮非法；所語無異；所說諦者恭敬。」

佛言：「如是，迦葉！三十二事，是故名為菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，迦葉！三十二事，是故名為菩薩。」

佛言迦葉：「譬如地，一切人隨其所種，其地亦不置人也；如是發意菩薩，自致乃成佛，饒益十方人，亦適無所置也。迦葉！譬如春夏溫煖，所種成熟；菩薩智慧成熟十方人，功德如是。譬如水，百穀草木皆因水茂盛；菩薩如是，發心諸經法悉從中生。譬如風，悉成諸佛國土；菩薩如是，漚惒拘舍羅悉成諸佛經。譬如日，無所不照天下皆見其明；菩薩如是，智慧光明悉照十方人，經道之明。譬如月初生時日日增益；菩薩如是，精進具足於功德。譬如師子，獨行獨步無所畏；菩薩如是，被戒德之鎧，獨行獨步無所畏。譬如草木，雖無上枝下根由復生；菩薩如是，雖斷三處，極大慈續見世間。譬如萬川四流皆歸於海，合為一味；菩薩如是，持若干種行合會功德，持用成願一味，入薩芸若中。譬如須彌山，忉利住其上；菩薩如是，發心成薩芸若。譬如樹蔭却雨；菩薩如是，持極大慈雨於經道。譬如國王得傍臣共治，則好漚惒拘舍羅；如是菩薩，所作為如佛。譬如天晴欲索雨不能得也；菩薩如是，不學經道，豫知不高明也。譬如遮迦越羅王之所處，自然後七寶自然來生；菩薩如是，初生薩芸若意，然後自然生三十七品經。譬如更治摩尼珠，其價增倍多所饒益；師成一人為菩薩道，眾阿羅漢辟支佛皆依用得度。譬如毒藥在人手中不害傷人；菩薩雖在愛欲中，持智慧不入惡道。譬如郡國多積糞壤，有益稻田菜園；菩薩雖在愛欲中，益於天上天下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言迦葉：「譬如地，一切人隨其所種，其地亦不置人也；如是發意菩薩，自致乃成佛，饒益十方人，亦適無所置也。迦葉！譬如春夏溫煖，所種成熟；菩薩智慧成熟十方人，功德如是。譬如水，百穀草木皆因水茂盛；菩薩如是，發心諸經法悉從中生。譬如風，悉成諸佛國土；菩薩如是，漚惒拘舍羅悉成諸佛經。譬如日，無所不照天下皆見其明；菩薩如是，智慧光明悉照十方人，經道之明。譬如月初生時日日增益；菩薩如是，精進具足於功德。譬如師子，獨行獨步無所畏；菩薩如是，被戒德之鎧，獨行獨步無所畏。譬如草木，雖無上枝下根由復生；菩薩如是，雖斷三處，極大慈續見世間。譬如萬川四流皆歸於海，合為一味；菩薩如是，持若干種行合會功德，持用成願一味，入薩芸若中。譬如須彌山，忉利住其上；菩薩如是，發心成薩芸若。譬如樹蔭却雨；菩薩如是，持極大慈雨於經道。譬如國王得傍臣共治，則好漚惒拘舍羅；如是菩薩，所作為如佛。譬如天晴欲索雨不能得也；菩薩如是，不學經道，豫知不高明也。譬如遮迦越羅王之所處，自然後七寶自然來生；菩薩如是，初生薩芸若意，然後自然生三十七品經。譬如更治摩尼珠，其價增倍多所饒益；師成一人為菩薩道，眾阿羅漢辟支佛皆依用得度。譬如毒藥在人手中不害傷人；菩薩雖在愛欲中，持智慧不入惡道。譬如郡國多積糞壤，有益稻田菜園；菩薩雖在愛欲中，益於天上天下。」

佛語迦葉：「若有菩薩欲學極大珍寶之積遺日羅經，當隨是經本法精進。何等為本法？無法、無我、無人、無壽、無常、無色、無痛痒、無思想、無生死識，是為法本根。有常在一邊，無常在一邊，有常無常適在其中，無色、無見、無識，是故為中之智黠本也。譬如大地為一界，復一佛界，兩界之際中，無色、無見無識、無我無識、無所入、無所語，是為智黠本也。心為一邊，無心為一邊，設無心無識、無我無識，是為中間之本。諸佛經法等無有異，有德無德、內事外事、有世間無世間、為度者未度者、脫愛欲未脫愛欲。泥洹等無有異，有在一邊，無有在一邊，有無有適在中間，是為智黠中本也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉：「若有菩薩欲學極大珍寶之積遺日羅經，當隨是經本法精進。何等為本法？無法、無我、無人、無壽、無常、無色、無痛痒、無思想、無生死識，是為法本根。有常在一邊，無常在一邊，有常無常適在其中，無色、無見、無識，是故為中之智黠本也。譬如大地為一界，復一佛界，兩界之際中，無色、無見無識、無我無識、無所入、無所語，是為智黠本也。心為一邊，無心為一邊，設無心無識、無我無識，是為中間之本。諸佛經法等無有異，有德無德、內事外事、有世間無世間、為度者未度者、脫愛欲未脫愛欲。泥洹等無有異，有在一邊，無有在一邊，有無有適在中間，是為智黠中本也。」

佛語迦葉：「我為汝曹說法。從生至死身所出生，苦癡在一邊，黠在一邊，無癡無黠適在中間，是為智黠中間之本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉：「我為汝曹說法。從生至死身所出生，苦癡在一邊，黠在一邊，無癡無黠適在中間，是為智黠中間之本。」

佛語迦葉：「空不作法，法本無空無相不作法，法本無相無願不作法，法本無願無死生不作法，法本無死生，死生無出生、無滅無處所。無形不作法，法本無形當隨是本法，是為中間。視本法不自分別解身為空也，空棄空中之空，本自空、甫當來空、現在空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉：「空不作法，法本無空無相不作法，法本無相無願不作法，法本無願無死生不作法，法本無死生，死生無出生、無滅無處所。無形不作法，法本無形當隨是本法，是為中間。視本法不自分別解身為空也，空棄空中之空，本自空、甫當來空、現在空。」

佛語迦葉：「人寧著癡大如須彌山，呼為有其過不足言耳；人有著空言有空，其過甚大。若有著癡者，曉空得脫；著空者不得脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉：「人寧著癡大如須彌山，呼為有其過不足言耳；人有著空言有空，其過甚大。若有著癡者，曉空得脫；著空者不得脫。」

佛語迦葉言：「譬如人病，得良醫與藥，藥入腹中不行。於迦葉意云何？是人能愈不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉言：「譬如人病，得良醫與藥，藥入腹中不行。於迦葉意云何？是人能愈不？」

迦葉報言：「大難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉報言：「大難。」

佛言：「外餘道曉空得脫，著空不得脫，譬如人畏於虛空，啼哭教人却去虛空。」佛語迦葉：「是人寧却虛空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外餘道曉空得脫，著空不得脫，譬如人畏於虛空，啼哭教人却去虛空。」佛語迦葉：「是人寧却虛空不？」

迦葉言：「不可却也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉言：「不可却也。」

佛言：「如是迦葉！若沙門婆羅門畏於虛空，其人亦空語復畏空，是人為狂，無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是迦葉！若沙門婆羅門畏於虛空，其人亦空語復畏空，是人為狂，無有異。」

佛語迦葉言：「譬如畫師自畫鬼神像，還自復恐怖。譬如人未得道者，如是色聲香味，坐是墮死生中不曉法。譬如木中火出還自燒木，從觀得黠自燒身。譬如幻師化作人，還自取幻師噉，如是色聲香味對從中出，念噉空噉無他奇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉言：「譬如畫師自畫鬼神像，還自復恐怖。譬如人未得道者，如是色聲香味，坐是墮死生中不曉法。譬如木中火出還自燒木，從觀得黠自燒身。譬如幻師化作人，還自取幻師噉，如是色聲香味對從中出，念噉空噉無他奇。」

佛語迦葉：「譬如燈炷之明，不自念言我當逐冥去冥也，然燈炷照，不知冥所去處。如是，智黠不念我當去愚癡得智黠，不知愚癡所去處也。是智黠無所從來，亦無有持來者，是燈炷明是冥，空不可得持也。是智黠、是癡，兩者俱空，無所持也。譬如大舍小舍，百歲若千歲，未甞於其中然燈火也，却後各於中然燈火。迦葉！於迦葉意云何？是冥在中千歲，若我豪強不出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉：「譬如燈炷之明，不自念言我當逐冥去冥也，然燈炷照，不知冥所去處。如是，智黠不念我當去愚癡得智黠，不知愚癡所去處也。是智黠無所從來，亦無有持來者，是燈炷明是冥，空不可得持也。是智黠、是癡，兩者俱空，無所持也。譬如大舍小舍，百歲若千歲，未甞於其中然燈火也，却後各於中然燈火。迦葉！於迦葉意云何？是冥在中千歲，若我豪強不出。」

迦葉白佛言：「不也。冥雖久在中，見火明，不敢當即去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「不也。冥雖久在中，見火明，不敢當即去。」

佛言：「如是迦葉！菩薩數千巨億萬劫，在愛欲中為欲所覆，聞佛經一反念善，罪即消盡。燈炷明者，於佛法中智黠明是也，冥愛欲即為消盡。譬如虛空中不生穀實也，地種乃生穀實耳；如是泥洹中不生菩薩也，糞治其地穀種潤澤生，於愛欲中生菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是迦葉！菩薩數千巨億萬劫，在愛欲中為欲所覆，聞佛經一反念善，罪即消盡。燈炷明者，於佛法中智黠明是也，冥愛欲即為消盡。譬如虛空中不生穀實也，地種乃生穀實耳；如是泥洹中不生菩薩也，糞治其地穀種潤澤生，於愛欲中生菩薩。」

佛語迦葉：「譬如曠野之中若山上，不生蓮華及優鉢華也；菩薩不於眾阿羅漢、辟支佛法中出也。譬如大陂水污泥之中，生蓮華優鉢華也；從愛欲中生菩薩法。譬如四大海停住；菩薩於三界功德中，潤澤成菩薩道。譬如蠧虫食芥子空；羅漢、辟支佛智爾所耳。譬如麻油，破一髮作百分，持一分搵油麻中，為出幾所渧，羅漢辟支佛智如是；如十方空所至，菩薩曉佛智如是。譬如遮迦越羅有千子，無有一子應遮迦越羅相也，雖有爾所子，不在子計中也；有羅漢數千巨億萬人，不在佛計中，無一菩薩，佛雖有爾所羅漢，不具足為佛子也。譬如遮迦越羅正夫人與貧窮人共交通，從中生子。」佛語迦葉：「是寧應為遮迦越羅子不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉：「譬如曠野之中若山上，不生蓮華及優鉢華也；菩薩不於眾阿羅漢、辟支佛法中出也。譬如大陂水污泥之中，生蓮華優鉢華也；從愛欲中生菩薩法。譬如四大海停住；菩薩於三界功德中，潤澤成菩薩道。譬如蠧虫食芥子空；羅漢、辟支佛智爾所耳。譬如麻油，破一髮作百分，持一分搵油麻中，為出幾所渧，羅漢辟支佛智如是；如十方空所至，菩薩曉佛智如是。譬如遮迦越羅有千子，無有一子應遮迦越羅相也，雖有爾所子，不在子計中也；有羅漢數千巨億萬人，不在佛計中，無一菩薩，佛雖有爾所羅漢，不具足為佛子也。譬如遮迦越羅正夫人與貧窮人共交通，從中生子。」佛語迦葉：「是寧應為遮迦越羅子不乎？」

迦葉報佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉報佛言：「不也。」

佛言：「如是迦葉！雖有羅漢從法中出，是非佛子也，不類菩薩。何以故？菩薩不斷佛法故。譬如遮迦越羅與青衣交通却後生子，具足成遮迦越羅相，雖從青衣生，由為是遮迦越羅子也。如是，菩薩雖在生死中行力少，會為佛子。譬如遮迦越羅夫人懷軀七日，會當成遮迦越羅相也。諸天皆徹視見腹中胞胎，雖遮迦越羅子多者無遮迦越羅相，諸天言：『由不如供養腹中七日子也。』發意菩薩如是中有為佛道，諸天心念言：『雖有羅漢數千萬億豪尊，不如供養發意菩薩也。』譬如摩尼珠，有水精大如須彌山，不如一摩尼珠；初發意菩薩眾，阿羅漢辟支佛所不能及也。譬如遮迦越羅有少子，諸小王傍臣皆為作禮；初發意菩薩如是，諸天、釋、梵、世間人、龍、鬼神皆為作禮、譬如大山，諸藥草悉出其巔，亦無有主，隨其有病者與諸病皆愈；菩薩如是持智慧藥，愈十方天下人生死老病悉等心。譬如月初生人皆為作禮，月成滿無有為作禮者；若有信佛者，於佛法中菩薩發意，若有信佛者，多為菩薩作禮者。何以故？從菩薩成佛故。譬如有智者，不捨月為星宿作禮也；高人如是，不捨菩薩為羅漢作禮也。譬如天上天下共治一水精，會不能得摩尼珠也；一切自守持戒禪三昧，智黠羅漢雖眾，不能坐佛樹下，不能作佛也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是迦葉！雖有羅漢從法中出，是非佛子也，不類菩薩。何以故？菩薩不斷佛法故。譬如遮迦越羅與青衣交通却後生子，具足成遮迦越羅相，雖從青衣生，由為是遮迦越羅子也。如是，菩薩雖在生死中行力少，會為佛子。譬如遮迦越羅夫人懷軀七日，會當成遮迦越羅相也。諸天皆徹視見腹中胞胎，雖遮迦越羅子多者無遮迦越羅相，諸天言：『由不如供養腹中七日子也。』發意菩薩如是中有為佛道，諸天心念言：『雖有羅漢數千萬億豪尊，不如供養發意菩薩也。』譬如摩尼珠，有水精大如須彌山，不如一摩尼珠；初發意菩薩眾，阿羅漢辟支佛所不能及也。譬如遮迦越羅有少子，諸小王傍臣皆為作禮；初發意菩薩如是，諸天、釋、梵、世間人、龍、鬼神皆為作禮、譬如大山，諸藥草悉出其巔，亦無有主，隨其有病者與諸病皆愈；菩薩如是持智慧藥，愈十方天下人生死老病悉等心。譬如月初生人皆為作禮，月成滿無有為作禮者；若有信佛者，於佛法中菩薩發意，若有信佛者，多為菩薩作禮者。何以故？從菩薩成佛故。譬如有智者，不捨月為星宿作禮也；高人如是，不捨菩薩為羅漢作禮也。譬如天上天下共治一水精，會不能得摩尼珠也；一切自守持戒禪三昧，智黠羅漢雖眾，不能坐佛樹下，不能作佛也。」

爾時佛語摩訶迦葉菩薩：「學用十方人故菩薩作功德，用十方人故菩薩作功德，不自貢高，菩薩常當教十方人愈其病。何等為愈病？婬者以觀為藥，瞋恚者以等心為藥，癡者以十二因緣為藥；疑不信者以空為藥；欲處色處無色處，若欲覺此者，以無相為藥；是我所非我所，愛欲所念，以無願為藥。四顛倒各自有藥，何等為各自有藥？一者有常以無常為藥，二者有樂以苦為藥，三者有言是我所以非我所為藥，四者有身以觀為藥。四意止以身心為念，是為藥；四意斷一切惡悉斷，是為藥；四神足念合會成身以空棄為藥；五根五力不信懈怠念功德為藥；七覺意入法黠是為藥；外道及不信以八道為藥；是為各各分別藥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛語摩訶迦葉菩薩：「學用十方人故菩薩作功德，用十方人故菩薩作功德，不自貢高，菩薩常當教十方人愈其病。何等為愈病？婬者以觀為藥，瞋恚者以等心為藥，癡者以十二因緣為藥；疑不信者以空為藥；欲處色處無色處，若欲覺此者，以無相為藥；是我所非我所，愛欲所念，以無願為藥。四顛倒各自有藥，何等為各自有藥？一者有常以無常為藥，二者有樂以苦為藥，三者有言是我所以非我所為藥，四者有身以觀為藥。四意止以身心為念，是為藥；四意斷一切惡悉斷，是為藥；四神足念合會成身以空棄為藥；五根五力不信懈怠念功德為藥；七覺意入法黠是為藥；外道及不信以八道為藥；是為各各分別藥。」

佛語迦葉：「若閻浮利，若醫若醫弟子者，或醫王最尊三千國土滿其中者，或醫王滿其中，雖有乃爾所醫王，不能愈外道及不信者，不知當持何等法藥愈也。菩薩作是念：『不持世間藥愈人病也，當持佛法藥愈人病。』何等為佛法藥？隨其因緣，黠慧中無我無人無壽無命，信空度脫，空無空聞是不恐不懼，持精進推念心，何等心入婬？何等心入瞋怒？何等心入癡？持過去當來今現在心入耶？過去為盡甫當來未至今現在無所住也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉：「若閻浮利，若醫若醫弟子者，或醫王最尊三千國土滿其中者，或醫王滿其中，雖有乃爾所醫王，不能愈外道及不信者，不知當持何等法藥愈也。菩薩作是念：『不持世間藥愈人病也，當持佛法藥愈人病。』何等為佛法藥？隨其因緣，黠慧中無我無人無壽無命，信空度脫，空無空聞是不恐不懼，持精進推念心，何等心入婬？何等心入瞋怒？何等心入癡？持過去當來今現在心入耶？過去為盡甫當來未至今現在無所住也。」

佛語迦葉言：「心無色無視無見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉言：「心無色無視無見。」

佛語迦葉言：「諸佛亦不見心者，本無所有、無所因也，自作是因緣，自得是死生。心遠至而獨行，心譬如流水上生泡沫須臾而滅，心譬如天暴雨卒來無期，愛欲亦如是卒來無期。心譬如飛鳥獼猴不適止一處也，心所因不適止一處也。譬如畫師各各賦彩心各各異，如是隨行所為。譬如王於眾人中為上，心於諸功德中無上。譬如蒼蠅在糞上住自以為淨，心亦如是入愛欲中自以為淨。心譬如怨家，擲人著惡道中無有期也。譬如持灰作城，持無常作有常。譬如持鈎行釣魚得，心持非我所是我所。心譬如賊，所作功德反自辱。譬如坂上上下，心須臾有愛、須臾有憎。心譬如怨家但伺人便，心常欲聞香。譬如畫瓶盛屎，有何他奇心喜味。譬如奴隨大夫使心樂對。譬如飛蛾自投燈火中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉言：「諸佛亦不見心者，本無所有、無所因也，自作是因緣，自得是死生。心遠至而獨行，心譬如流水上生泡沫須臾而滅，心譬如天暴雨卒來無期，愛欲亦如是卒來無期。心譬如飛鳥獼猴不適止一處也，心所因不適止一處也。譬如畫師各各賦彩心各各異，如是隨行所為。譬如王於眾人中為上，心於諸功德中無上。譬如蒼蠅在糞上住自以為淨，心亦如是入愛欲中自以為淨。心譬如怨家，擲人著惡道中無有期也。譬如持灰作城，持無常作有常。譬如持鈎行釣魚得，心持非我所是我所。心譬如賊，所作功德反自辱。譬如坂上上下，心須臾有愛、須臾有憎。心譬如怨家但伺人便，心常欲聞香。譬如畫瓶盛屎，有何他奇心喜味。譬如奴隨大夫使心樂對。譬如飛蛾自投燈火中。」

佛語迦葉：「心索之了不可得，雖不可得是為無有，雖無有因為無所生，雖無所生亦無所出，雖無所出亦無所壞，雖無所壞亦無有死亦無有生，雖無所生無所死本無因緣，死生雖本無因緣無生亦無願也，雖無願亦無所持，雖無所持是為羅漢滅，是為羅漢滅無誡禁也。若死生若計所作罪本了無有，是無死生是為羅漢滅，羅漢滅亦無身行無口行無心行，是滅無有異也。何以故？諸經一味故，是滅皆等如虛空，是滅適無所莫，亦無是我所，亦非是我所，是滅諦本無諦，是滅本淨無愛欲之瑕穢也，本滅離本滅，是滅隨次至於泥洹，是滅無盡也，本無有生也，是滅安隱用至泥洹，故安隱是滅也。常滅常經無本，是滅好去本無死生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉：「心索之了不可得，雖不可得是為無有，雖無有因為無所生，雖無所生亦無所出，雖無所出亦無所壞，雖無所壞亦無有死亦無有生，雖無所生無所死本無因緣，死生雖本無因緣無生亦無願也，雖無願亦無所持，雖無所持是為羅漢滅，是為羅漢滅無誡禁也。若死生若計所作罪本了無有，是無死生是為羅漢滅，羅漢滅亦無身行無口行無心行，是滅無有異也。何以故？諸經一味故，是滅皆等如虛空，是滅適無所莫，亦無是我所，亦非是我所，是滅諦本無諦，是滅本淨無愛欲之瑕穢也，本滅離本滅，是滅隨次至於泥洹，是滅無盡也，本無有生也，是滅安隱用至泥洹，故安隱是滅也。常滅常經無本，是滅好去本無死生。」

佛語迦葉言：「自求身事莫憂外事，後當來世比丘輩，譬如持塊擲狗，狗但逐塊不逐人。當來比丘亦爾，欲於山中空閑之處，常欲得安隱快樂，不肯內自觀身也。如是為不曉色耳鼻舌身，從是何緣得脫乎？從是入城乞匃，若至聚邑，見色聲香味細軟欲得者，便為墮衰於山中，若多少持戒不內觀，死則天上生，從天上來下生世間，從是以後不離三惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉言：「自求身事莫憂外事，後當來世比丘輩，譬如持塊擲狗，狗但逐塊不逐人。當來比丘亦爾，欲於山中空閑之處，常欲得安隱快樂，不肯內自觀身也。如是為不曉色耳鼻舌身，從是何緣得脫乎？從是入城乞匃，若至聚邑，見色聲香味細軟欲得者，便為墮衰於山中，若多少持戒不內觀，死則天上生，從天上來下生世間，從是以後不離三惡道。」

佛語迦葉言：「比丘如狗逐塊，人罵亦復罵之，人撾亦復撾之，不制心者亦如是。譬如調馬師，馬有𨅨踲者，當數數教之久後調好；比丘時時法觀制心調，亦不見其惡如是。譬如人病喉咽痛，舉一身皆為痛；人心繫於是我所非我所，隨外道亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉言：「比丘如狗逐塊，人罵亦復罵之，人撾亦復撾之，不制心者亦如是。譬如調馬師，馬有𨅨踲者，當數數教之久後調好；比丘時時法觀制心調，亦不見其惡如是。譬如人病喉咽痛，舉一身皆為痛；人心繫於是我所非我所，隨外道亦如是。」

佛語迦葉言：「沙門有二事，墮牢獄中：一者言是我所，二者求人欲得供養。沙門復有二事縛。何謂二事？一者學外道，二者多欲積衣被及袈裟鉢。沙門復有二事中道斷。何等為二事？一者與白衣厚善，二者見好持戒沙門反憎。沙門復有二事墮垢濁中。何謂二事？一者常念愛欲，二者喜交結知友。沙門復有二事著。何等為二事？自有過不肯悔，反念他人惡。沙門復有二事，墮泥犁中。何等為二事？一者誹謗經道，二者毀戒。沙門復有二事。何等為二事？一者都犯戒，二者於法中無所得。沙門復有二事悔。何等為二事？一者不應行強披袈裟；二者身不自持戒，持戒比丘反承事。沙門復有二事病難愈，何等為二事？一者心邪亂，二者人有作菩薩道者止斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉言：「沙門有二事，墮牢獄中：一者言是我所，二者求人欲得供養。沙門復有二事縛。何謂二事？一者學外道，二者多欲積衣被及袈裟鉢。沙門復有二事中道斷。何等為二事？一者與白衣厚善，二者見好持戒沙門反憎。沙門復有二事墮垢濁中。何謂二事？一者常念愛欲，二者喜交結知友。沙門復有二事著。何等為二事？自有過不肯悔，反念他人惡。沙門復有二事，墮泥犁中。何等為二事？一者誹謗經道，二者毀戒。沙門復有二事。何等為二事？一者都犯戒，二者於法中無所得。沙門復有二事悔。何等為二事？一者不應行強披袈裟；二者身不自持戒，持戒比丘反承事。沙門復有二事病難愈，何等為二事？一者心邪亂，二者人有作菩薩道者止斷。」

佛語迦葉：「沙門何故正字沙門？有四事字為沙門。何等為四？一者形容被服像如沙門，二者外如沙門內懷媮𡣽，三者求索嘩名自貢高，四者行不犯真沙門也。何等為形容被服如沙門者？髠頭剔鬚，著袈裟持鉢，心不正不持戒，但欲作惡喜學外道，是為被服如沙門。何因外如沙門內懷媮𡣽者？安徐而行，安徐而出安徐而入，外道麁惡於山間草屋為廬，內無信著我著我所，中有因苦直信者反自嫉妬。何因為求索嘩名者？媮𡣽持戒令他人稱譽，媮𡣽學經令他人稱譽，媮𡣽僻處令人稱譽，不自剋責求度脫，但有媮𡣽。何等為行不犯真沙門？不惜壽命損身，何況索歸遺供養者。若有比丘守空行，常勸樂追，及悉見諸法淨潔本無瑕穢，自作黠明不從他人持黠明，於佛法亦不著，何況常著色，亦無結者亦無脫者，本無不見泥洹，亦無死生亦無泥洹，是為真沙門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉：「沙門何故正字沙門？有四事字為沙門。何等為四？一者形容被服像如沙門，二者外如沙門內懷媮𡣽，三者求索嘩名自貢高，四者行不犯真沙門也。何等為形容被服如沙門者？髠頭剔鬚，著袈裟持鉢，心不正不持戒，但欲作惡喜學外道，是為被服如沙門。何因外如沙門內懷媮𡣽者？安徐而行，安徐而出安徐而入，外道麁惡於山間草屋為廬，內無信著我著我所，中有因苦直信者反自嫉妬。何因為求索嘩名者？媮𡣽持戒令他人稱譽，媮𡣽學經令他人稱譽，媮𡣽僻處令人稱譽，不自剋責求度脫，但有媮𡣽。何等為行不犯真沙門？不惜壽命損身，何況索歸遺供養者。若有比丘守空行，常勸樂追，及悉見諸法淨潔本無瑕穢，自作黠明不從他人持黠明，於佛法亦不著，何況常著色，亦無結者亦無脫者，本無不見泥洹，亦無死生亦無泥洹，是為真沙門。」

佛語迦葉：「至誠沙門常當作是念，當効真沙門，莫効嘩名諛訑沙門也。譬如貧人號名大富，但得富名無所有也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉：「至誠沙門常當作是念，當効真沙門，莫効嘩名諛訑沙門也。譬如貧人號名大富，但得富名無所有也。」

佛語迦葉：「是人應得為有是字不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉：「是人應得為有是字不？」

迦葉言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉言：「不也。」

佛言：「如是，迦葉！雖有沙門字，不行沙門法也，亦如貧人自稱大富。譬如人為水所沒溺反渴欲死，沙門如是多諷經，高才不去情欲，於情欲中渴欲死，坐入泥犁、禽獸、薜荔中。譬如醫滿一具器藥，不能自愈其病，雖多諷經而不持戒，譬如人病得王家藥，不自護坐死，雖多諷經而不持戒如是。譬如摩尼珠墮於屎中，雖多諷經而不持戒。譬如死人著金傅飾，不持戒反被袈裟，像如持戒沙門。譬如長者子服飾，著新衣著新傅飾，多諷經持戒好亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，迦葉！雖有沙門字，不行沙門法也，亦如貧人自稱大富。譬如人為水所沒溺反渴欲死，沙門如是多諷經，高才不去情欲，於情欲中渴欲死，坐入泥犁、禽獸、薜荔中。譬如醫滿一具器藥，不能自愈其病，雖多諷經而不持戒，譬如人病得王家藥，不自護坐死，雖多諷經而不持戒如是。譬如摩尼珠墮於屎中，雖多諷經而不持戒。譬如死人著金傅飾，不持戒反被袈裟，像如持戒沙門。譬如長者子服飾，著新衣著新傅飾，多諷經持戒好亦如是。」

佛語迦葉：「有四事，不持戒像類持戒人。何等為四？一者若有比丘禁戒所說不犯缺也，雖有是有著呼有人；二者若比丘悉知律經，著行是我所行；三者若有比丘著我是我所；四者常行等心，等心於人著怖畏於死生；是為沙門不持戒名持戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉：「有四事，不持戒像類持戒人。何等為四？一者若有比丘禁戒所說不犯缺也，雖有是有著呼有人；二者若比丘悉知律經，著行是我所行；三者若有比丘著我是我所；四者常行等心，等心於人著怖畏於死生；是為沙門不持戒名持戒。」

佛語迦葉言：「禁戒無形不著三界，何因名為戒？無吾無我、無人無命、無意無名、無種無化無教、無有作者、無所來無所去、無制無滅、無身所犯無口所犯無心所犯、無世無計無世所住，亦無有戒亦不無戒，亦無所念亦無敗壞亦無坐立，是故為禁戒矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉言：「禁戒無形不著三界，何因名為戒？無吾無我、無人無命、無意無名、無種無化無教、無有作者、無所來無所去、無制無滅、無身所犯無口所犯無心所犯、無世無計無世所住，亦無有戒亦不無戒，亦無所念亦無敗壞亦無坐立，是故為禁戒矣。」

爾時佛說曰：「戒無瑕穢著也，戒者無奢無瞋恚，安定就泥洹，如是為持戒。不愛身亦不愛命，不樂於五道，悉曉了人於法，於佛法中是故為戒，適不在中邊止也，中邊不著不著不縛，譬空中風，是為持戒名及種無所止也。人定心無所著，無我想無人想，曉是者是為淨持戒也。不輕於禁戒不自貢高，常欲守道持戒，如是無有能過者。離我所想，自我及是我所，都無有是也，信於空及佛法行，不沾污於世、不著於世間，從冥入明適無所因，不著於三界，是為持戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛說曰：「戒無瑕穢著也，戒者無奢無瞋恚，安定就泥洹，如是為持戒。不愛身亦不愛命，不樂於五道，悉曉了人於法，於佛法中是故為戒，適不在中邊止也，中邊不著不著不縛，譬空中風，是為持戒名及種無所止也。人定心無所著，無我想無人想，曉是者是為淨持戒也。不輕於禁戒不自貢高，常欲守道持戒，如是無有能過者。離我所想，自我及是我所，都無有是也，信於空及佛法行，不沾污於世、不著於世間，從冥入明適無所因，不著於三界，是為持戒。」

時佛說是經法，二萬二千諸天人，及世間人民、諸龍鬼神，皆得須陀洹道，八百沙門皆得阿羅漢道。五百沙門素皆行守意得禪道，聞佛說深經皆不解不信，便從眾坐避易亡去。迦葉比丘白佛言：「是五百守禪比丘，聞深經不解不信摩訶而去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛說是經法，二萬二千諸天人，及世間人民、諸龍鬼神，皆得須陀洹道，八百沙門皆得阿羅漢道。五百沙門素皆行守意得禪道，聞佛說深經皆不解不信，便從眾坐避易亡去。迦葉比丘白佛言：「是五百守禪比丘，聞深經不解不信摩訶而去。」

佛語迦葉：「是五百守禪比丘信餘眾多，聞深法教不解不信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉：「是五百守禪比丘信餘眾多，聞深法教不解不信。」

佛語迦葉：「是五百比丘者，乃前迦葉佛時皆作婆羅門道，於迦葉佛所，一返聞經道心意樂喜，即時五百人自說言：『迦葉佛所說快。』乃爾五百人得是福祐，壽終皆生忉利天上。」佛言：「五百比丘得是福已，後於我法中作沙門，今聞深經不解不信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉：「是五百比丘者，乃前迦葉佛時皆作婆羅門道，於迦葉佛所，一返聞經道心意樂喜，即時五百人自說言：『迦葉佛所說快。』乃爾五百人得是福祐，壽終皆生忉利天上。」佛言：「五百比丘得是福已，後於我法中作沙門，今聞深經不解不信。」

佛語迦葉言：「是五百比丘持是所聞深經，得不墮惡道，於今世皆當得阿羅漢般泥洹去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語迦葉言：「是五百比丘持是所聞深經，得不墮惡道，於今世皆當得阿羅漢般泥洹去。」

佛語須菩提言：「汝行教五百亡去比丘令來還。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提言：「汝行教五百亡去比丘令來還。」

須菩提白佛言：「是五百比丘尚不欲聞佛所說，何肯隨小羅漢語乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「是五百比丘尚不欲聞佛所說，何肯隨小羅漢語乎？」

佛即時化作兩比丘，於五百比丘前徐行。五百比丘皆使行，及前兩比丘，五百比丘問前兩比丘言：「二賢者欲何至湊？」兩比丘報言：「欲到空閑山中安隱之處，自守坐禪不能復憂餘。」五百人復問言：「何以故？」兩比丘復報言：「佛所說深經，我不信不解也。」五百人復報言：「我亦欲入山止空閑之處，快坐禪，無人來嬈我，我曹亦復聞佛說經不信不樂也。」兩比丘復報言：「是事當共諦議不戲也，不爭者是為比丘法也。何因為泥洹身中，有我有神有命有人有意耶？當有至泥洹處者耶？」五百人報言：「是身亦無人亦無我亦無命亦無意亦無有，行至泥洹處者也。」兩比丘復報言：「何等盡，當得泥洹者？」五百人復報言：「盡婬盡怒盡癡，是為泥洹。」兩比丘復問言：「卿曹婬怒癡悉盡未？」五百人復報言：「亦無內亦無外也。」兩比丘復問言：「賢者！當莫著亦莫不著，雖不著莫不著，是為泥洹。禁戒不在死生，亦不在泥洹，智黠適等度脫見黠，亦不在死生，亦不在泥洹，是本法空無色，亦無所見，棄思想棄泥洹想，滅思想痛痒，得疾至所有法莫念，亦莫不念，滅思想痛痒，是為無所為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即時化作兩比丘，於五百比丘前徐行。五百比丘皆使行，及前兩比丘，五百比丘問前兩比丘言：「二賢者欲何至湊？」兩比丘報言：「欲到空閑山中安隱之處，自守坐禪不能復憂餘。」五百人復問言：「何以故？」兩比丘復報言：「佛所說深經，我不信不解也。」五百人復報言：「我亦欲入山止空閑之處，快坐禪，無人來嬈我，我曹亦復聞佛說經不信不樂也。」兩比丘復報言：「是事當共諦議不戲也，不爭者是為比丘法也。何因為泥洹身中，有我有神有命有人有意耶？當有至泥洹處者耶？」五百人報言：「是身亦無人亦無我亦無命亦無意亦無有，行至泥洹處者也。」兩比丘復報言：「何等盡，當得泥洹者？」五百人復報言：「盡婬盡怒盡癡，是為泥洹。」兩比丘復問言：「卿曹婬怒癡悉盡未？」五百人復報言：「亦無內亦無外也。」兩比丘復問言：「賢者！當莫著亦莫不著，雖不著莫不著，是為泥洹。禁戒不在死生，亦不在泥洹，智黠適等度脫見黠，亦不在死生，亦不在泥洹，是本法空無色，亦無所見，棄思想棄泥洹想，滅思想痛痒，得疾至所有法莫念，亦莫不念，滅思想痛痒，是為無所為。」

爾時兩比丘說是經法，五百人皆得阿羅漢道，五百人屈還至佛所。須菩提問五百人言：「諸賢者去至何所？從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時兩比丘說是經法，五百人皆得阿羅漢道，五百人屈還至佛所。須菩提問五百人言：「諸賢者去至何所？從何所來？」

五百人報言：「佛所說經，無所從來去亦無所至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百人報言：「佛所說經，無所從來去亦無所至。」

須菩提問五百人：「誰是汝師者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問五百人：「誰是汝師者？」

五百人報言：「本無有生，何因當有出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百人報言：「本無有生，何因當有出？」

須菩提復問：「誰為卿曹說經者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復問：「誰為卿曹說經者？」

五百人報言：「無五陰無四大無六衰，是為我師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百人報言：「無五陰無四大無六衰，是為我師。」

須菩提復問言：「師為汝說何等經？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復問言：「師為汝說何等經？」

五百人復報言：「無縛亦無放。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百人復報言：「無縛亦無放。」

須菩提問言：「本從何因緣守道乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問言：「本從何因緣守道乎？」

五百人報言：「亦無守亦無有不守。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百人報言：「亦無守亦無有不守。」

須菩提復問言：「所作為當如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復問言：「所作為當如是？」

五百人復報言：「亦無有當所作如是者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百人復報言：「亦無有當所作如是者。」

須菩提復問言：「以為降伏魔耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復問言：「以為降伏魔耶？」

五百人復報言：「無有五陰與魔也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百人復報言：「無有五陰與魔也。」

須菩提復問言：「卿曹當何時般泥洹乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復問言：「卿曹當何時般泥洹乎？」

五百人復報言：「化人般泥洹者，我爾時亦當復般泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百人復報言：「化人般泥洹者，我爾時亦當復般泥洹。」

須菩提復問言：「誰愈卿者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復問言：「誰愈卿者？」

五百人復報言：「無身無心是我師也，當愈我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百人復報言：「無身無心是我師也，當愈我。」

須菩提復問言：「卿曹愛欲盡未？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復問言：「卿曹愛欲盡未？」

五百人復報言：「諸緣法本盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百人復報言：「諸緣法本盡。」

須菩提復問言：「卿曹已住羅漢地耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復問言：「卿曹已住羅漢地耶？」

五百人復報言：「亦無所取無所放。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百人復報言：「亦無所取無所放。」

須菩提復問言：「卿曹死生已斷耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復問言：「卿曹死生已斷耶？」

五百人復報言：「本斷亦無所見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百人復報言：「本斷亦無所見。」

須菩提復問言：「卿曹住能於忍地耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復問言：「卿曹住能於忍地耶？」

五百人復報言：「一切已脫著中去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百人復報言：「一切已脫著中去。」

時須菩提問事以所可報五百人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提問事以所可報五百人。

爾時百二十萬人，及諸天、鬼神、龍皆得須陀洹道，千三百比丘皆得阿羅漢道。佛說經已，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天、世人、鬼神、龍皆歡喜，前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時百二十萬人，及諸天、鬼神、龍皆得須陀洹道，千三百比丘皆得阿羅漢道。佛說經已，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天、世人、鬼神、龍皆歡喜，前為佛作禮而去。