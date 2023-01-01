佛說大乘方等要慧經
後漢 安世高譯1卷CBETA T0348少于一千字 3 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說大乘方等要慧經
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後漢安息國三藏安世高譯
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聞如是：
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一時佛遊於舍衛國，爾時彌勒菩薩叉手白佛言：
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「世尊！我欲小有所問，若世尊聽所問者乃敢陳之。」
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佛言：「若有所疑便問，吾當為汝解說，使意歡喜。」
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彌勒問言：「云何菩薩摩訶薩不退轉法，於大乘有進而不耗減，行菩薩道並降伏魔怨，如其狀貌，悉還教知諸法根之相，不厭於生死，自有正慧不從他受，疾成無上一切智地？」
彌勒問言：「云何菩薩摩訶薩不退轉法，於大乘有進而不耗減，行菩薩道並降伏魔怨，如其狀貌，悉還教知諸法根之相，不厭於生死，自有正慧不從他受，疾成無上一切智地？」
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世尊讚曰：「善哉！善哉！所問隨順，甚善大佳，吾當為汝解說菩薩所得之行，踰於所問。諦聽！善思念之！」於是彌勒受教，一心靜聽。
世尊讚曰：「善哉！善哉！所問隨順，甚善大佳，吾當為汝解說菩薩所得之行，踰於所問。諦聽！善思念之！」於是彌勒受教，一心靜聽。
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佛告彌勒：「菩薩有八法具足，疾逮得無上一切智地。何謂為八？一者、內性清淨。二者、所行成就。三者、所施成就。四者、所願成就。五者、慈成就。六者、悲成就。七者、善權成就。八者、智慧成就。是為八事。菩薩疾逮得無上一切智。」
佛告彌勒：「菩薩有八法具足，疾逮得無上一切智地。何謂為八？一者、內性清淨。二者、所行成就。三者、所施成就。四者、所願成就。五者、慈成就。六者、悲成就。七者、善權成就。八者、智慧成就。是為八事。菩薩疾逮得無上一切智。」
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彌勒菩薩及諸眾會皆歡喜。
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