佛說大乘方等要慧經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘方等要慧經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊於舍衛國，爾時彌勒菩薩叉手白佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊於舍衛國，爾時彌勒菩薩叉手白佛言：

「世尊！我欲小有所問，若世尊聽所問者乃敢陳之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我欲小有所問，若世尊聽所問者乃敢陳之。」

佛言：「若有所疑便問，吾當為汝解說，使意歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有所疑便問，吾當為汝解說，使意歡喜。」

彌勒問言：「云何菩薩摩訶薩不退轉法，於大乘有進而不耗減，行菩薩道並降伏魔怨，如其狀貌，悉還教知諸法根之相，不厭於生死，自有正慧不從他受，疾成無上一切智地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒問言：「云何菩薩摩訶薩不退轉法，於大乘有進而不耗減，行菩薩道並降伏魔怨，如其狀貌，悉還教知諸法根之相，不厭於生死，自有正慧不從他受，疾成無上一切智地？」

世尊讚曰：「善哉！善哉！所問隨順，甚善大佳，吾當為汝解說菩薩所得之行，踰於所問。諦聽！善思念之！」於是彌勒受教，一心靜聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊讚曰：「善哉！善哉！所問隨順，甚善大佳，吾當為汝解說菩薩所得之行，踰於所問。諦聽！善思念之！」於是彌勒受教，一心靜聽。

佛告彌勒：「菩薩有八法具足，疾逮得無上一切智地。何謂為八？一者、內性清淨。二者、所行成就。三者、所施成就。四者、所願成就。五者、慈成就。六者、悲成就。七者、善權成就。八者、智慧成就。是為八事。菩薩疾逮得無上一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「菩薩有八法具足，疾逮得無上一切智地。何謂為八？一者、內性清淨。二者、所行成就。三者、所施成就。四者、所願成就。五者、慈成就。六者、悲成就。七者、善權成就。八者、智慧成就。是為八事。菩薩疾逮得無上一切智。」

彌勒菩薩及諸眾會皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩及諸眾會皆歡喜。